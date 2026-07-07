Die 10 besten Möglichkeiten, im Jahr 2026 im Internet Geld zu verdienen

Eneba Hub enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine kleine Provision verdienen können, wenn du über sie einen Kauf tätigst – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Verdienstmöglichkeiten sind mit Risiken und Aufwand verbunden, und Eneba garantiert keine bestimmten Einnahmen oder Ergebnisse. Die genannten Zahlen sind Schätzungen aus Quellen Dritter, und die individuellen Ergebnisse können variieren. Informieren Sie sich gründlich, bevor Sie sich bei einer Plattform anmelden oder in diese investieren.

Die meisten Menschen, die nach der besten Möglichkeit suchen, im Internet Geld zu verdienen, scheitern nicht, weil die Methoden nicht funktionieren. Sie scheitern, weil sie sich für etwas entscheiden, das nicht zu ihrer verfügbaren Zeit, ihrem Budget oder der Zeitspanne passt, die sie tatsächlich abwarten können, bevor sie einen Ertrag benötigen … und sie geben noch vor Ablauf des dritten Monats auf.

Jeder dritte berufstätige Amerikaner verdient bereits etwas nebenbei, doch nur etwa 15 % überschreiten jemals die 1.000-Dollar-Marke pro Monat. Diese Kluft ist fast immer auf die Wahl der Methode zurückzuführen, nicht auf den Aufwand. Hier ist nun die Zahl, die in den meisten Ratgebern unerwähnt bleibt: Das durchschnittliche Einkommen aus Nebenjobs liegt zwischen 500 und 800 Dollar pro Monat, doch rechnet man die Top-Verdiener heraus, sinkt der Median im ersten Jahr auf 200 bis 300 Dollar pro Monat.

Der weltweite E-Commerce überschritt im Jahr 2024 die Marke von 3,6 Billionen US-Dollar, und die besten Möglichkeiten, online gutes Geld zu verdienen, werden durch Plattformen, Tools und Infrastruktur besser denn je unterstützt. Den besten Weg zu finden, im Internet Geld zu verdienen, ist nicht mehr der schwierige Teil. Die Herausforderung besteht vielmehr darin, herauszufinden, welche der folgenden 10 Methoden zu Ihrer verfügbaren Zeit, Ihrem Budget und Ihrem Zeitplan passt. Zu jeder Methode finden Sie konkrete Verdienstspannen für Anfänger und Erfahrene, die Startkosten in US-Dollar, realistische Zeitangaben bis zum ersten Einkommen sowie die ersten Schritte, die Sie gleich am ersten Tag unternehmen können.

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Bei jeder der in diesem Artikel vorgestellten Methoden dauert es Wochen oder Monate, bis die erste Zahlung eingeht. Als Freiberufler dauert es bestenfalls ein bis vier Wochen. Beim Affiliate-Marketing sind es sechs bis zwölf Monate. Beim Bloggen dauert es ein Jahr oder länger. Genau in dieser Zeitspanne zwischen dem Start und den ersten Einnahmen geben die meisten Menschen auf.

Snakzy schließt diese Lücke. Es handelt sich um eine „Play-to-Earn“-Gaming-Plattform, auf der man geschicklichkeitsbasierte Spielherausforderungen meistert, Münzen verdient und diese gegen PayPal-Guthaben oder Eneba-Geschenkkarten einlöst. 15 Dollar oder mehr ist bereits in der ersten Sitzung möglich, ohne Anfangskosten und ohne dass Vorkenntnisse erforderlich sind.

Die Plattform berichtet, dass Nutzer, die in den ersten zwei Wochen eine Auszahlung vornehmen, im Durchschnitt 27,70 $ bei der ersten Auszahlung, die nach etwa 6,5 Tagen erfolgte für die Installation. Das ist zwar kein Einkommen, das dein Leben verändert, aber es ist echtes Geld auf deinem Konto, während dein Freiberufler-Profil noch auf die ersten Bewertungen wartet oder dein Blog noch darauf wartet, von Google indexiert zu werden.

Snakzy bietet 100 oder mehr Spiele an, blockiert aufdringliche Werbung, ist in 100 oder mehr Ländern aktiv und bietet eine 10 $ Willkommensbonus bei der Anmeldung. Auszahlungen erfolgen per PayPal-Sofortüberweisung oder über das Eneba-Wallet sowie in Form von Geschenkkarten. Über Auszahlungen in Höhe von insgesamt 1,2 Millionen Dollar Die Rückmeldungen von Nutzern weltweit zeigen, dass die Auszahlungen echt sind.

Use Snakzy als Überbrückungseinkommen. Es ist kein Ersatz für die oben genannten Methoden. Damit lässt sich eine Woche Kaffee finanzieren, während deine Affiliate-Links auf den ersten Klick und deinen ersten Upwork Der Vorschlag liegt im Posteingang von jemandem. Du kannst dir die besten ansehen Spiel-Apps, bei denen man echtes Geld verdienen kann Weitere Optionen in dieser Kategorie.

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Die besten Möglichkeiten, im Internet Geld zu verdienen: Ein umfassender Überblick

Die besten Möglichkeiten, im Internet Geld zu verdienen, lassen sich in zwei Kategorien einteilen. Die erste Option bringt bereits innerhalb weniger Wochen Geld ein: Bei freiberuflicher Tätigkeit, der Arbeit als virtueller Assistent und Online-Nachhilfe erfolgt die Bezahlung innerhalb von ein bis vier Wochen nach Arbeitsbeginn. Das zweite baut sich langsam auf, verstärkt sich aber mit der Zeit: Bloggen, Affiliate-Marketing und digitale Produkte können sechs bis 24 Monate dauern, bis sich echte Einnahmen einstellen, aber irgendwann bringen sie dir Geld ein, während du schläfst.

Die folgenden 10 Methoden wurden auf der Grundlage verifizierter Ertragsdaten aus Plattformberichten und unabhängigen Umfragen ausgewählt. Es handelt sich dabei nicht um Hype-Tipps. Bei der Methode mit dem höchsten Verdienstpotenzial (YouTube) dauert es auch am längsten, bis überhaupt eine Auszahlung erfolgt.

Eine ehrliche Anmerkung zum Kontext: Oft wird das durchschnittliche Einkommen aus Nebentätigkeiten genannt, doch dieser Durchschnittswert wird durch die Spitzenverdiener in die Höhe getrieben. Das Medianeinkommen liegt bei den meisten Methoden im ersten Jahr eher bei 200 bis 300 Dollar pro Monat. Überlegen Sie sich vor dem Start, welche Einkommensstufe Sie anstreben. Die besten Möglichkeiten, im Internet Geld zu verdienen, werden im Folgenden vorgestellt.

1. Freiberufliche Tätigkeit

Als Freiberufler verkauft man professionelle Dienstleistungen wie Texterstellung, Grafikdesign, Webentwicklung, Marketing oder Dateneingabe an Kunden auf Projektbasis oder im Rahmen eines Rahmenvertrags – entweder über Plattformen oder durch direkte Kontaktaufnahme. Die folgenden Zahlen können je nach Berufsfeld variieren.

Gehaltsspanne:

Anfänger: 200 bis 1.000 Dollar pro Monat in den ersten ein bis drei Monaten; die Einstiegsstundenlöhne liegen weltweit laut Angaben bei durchschnittlich etwa 35 Dollar UpworkDaten

200 bis 1.000 Dollar pro Monat in den ersten ein bis drei Monaten; die Einstiegsstundenlöhne liegen weltweit laut Angaben bei durchschnittlich etwa 35 Dollar UpworkDaten Erfahren: 3.000 bis 8.000 Dollar pro Monat; etablierte Talente auf Upwork berechnet in der Regel 30 bis 50 Dollar pro Stunde

3.000 bis 8.000 Dollar pro Monat; etablierte Talente auf Upwork berechnet in der Regel 30 bis 50 Dollar pro Stunde Obergrenze für Spitzenverdiener: Freiberufler in den USA verdienen im Durchschnitt rund 99.000 US-Dollar pro Jahr; Spitzenfachleute im Bereich Rechts-, Technik- oder Finanzjournalismus erzielen deutlich höhere Einkünfte

Anlaufkosten: €0. Upwork and Fiverr Die Teilnahme ist für beide kostenlos. Upwork bietet 10 kostenlose Connects pro Monat.

Zeit bis zum ersten Einkommen: Ein bis vier Wochen später Fiverr mit einem optimierten Auftritt; zwei bis acht Wochen lang Upwork für einen ersten Arbeitsvertrag.

Schwierigkeitsgrad: Einsteiger für Administration und Dateneingabe; Fortgeschrittene für Entwicklung und spezialisierte Beratung.

Plattformen: Upwork, Fiverr, Toptal, Freelancer.com, PeoplePerHour, 99designs.

Wesentliche Einschränkungen: Fiverr behält in der Regel pauschal 20 % der Verkäufereinnahmen ein, während UpworkDie Freiberufler-Gebühr beträgt nicht mehr pauschal 10 %, sondern variiert nun je nach Vertrag und kann zwischen 0 % und 15 % liegen. Ältere Daten von Priceonomics/Earnest ergaben, dass 96,3 % der Fiverr Die Arbeitnehmer verdienten weniger als 500 Dollar pro Monat, doch dies sollte als historischer Kontext betrachtet werden und nicht als aktuelle Statistik. In überfüllten Kategorien gehen generische Angebote leicht unter ähnlichen Angeboten unter, daher helfen oft eine klare Nische und ein konkretes Problem der Käufer den Anbietern, sich von der Masse abzuheben.

Schritte für Tag 1:

Nennen Sie drei bis fünf marktfähige Fähigkeiten, über die Sie bereits verfügen. Erstellen Sie einFiverrAuftritt oderUpwork Profil mit Beispielen aus dem Portfolio Legen Sie Einstiegspreise unter dem Marktniveau fest, um erste Bewertungen zu erhalten Versenden Sie täglich 10 bis 20 maßgeschneiderte Angebote über Upwork Informieren Sie 30 Personen aus Ihrem persönlichen Netzwerk über Ihre Dienstleistungen

Die besten Möglichkeiten, nebenbei Geld zu verdienen, beginnen mit dem, was man bereits kann. Als Freiberufler lässt sich das am schnellsten zu Geld machen.

2. Affiliate-Marketing

Affiliate-Marketing bedeutet, Provisionen zu verdienen, indem man die Produkte anderer Unternehmen über individuelle Tracking-Links bewirbt, in der Regel über einen Blog, YouTube Kanal, E-Mail-Verteiler oder Social-Media-Konto.

Gehaltsspanne:

Anfänger: Bis zu 1.000 $ pro Monat; mehr als die Hälfte der Affiliate-Vermarkter erzielt weniger als 10.000 $ pro Jahr; ein Anfänger verdient im Durchschnitt etwa 600 $ pro Monat

Bis zu 1.000 $ pro Monat; mehr als die Hälfte der Affiliate-Vermarkter erzielt weniger als 10.000 $ pro Jahr; ein Anfänger verdient im Durchschnitt etwa 600 $ pro Monat Erfahren: 1.000 bis 10.000 Dollar pro Monat

1.000 bis 10.000 Dollar pro Monat Obergrenze für Spitzenverdiener: Finanzwebsites mit hohen Besucherzahlen erzielen jährliche Affiliate-Einnahmen in neunstelliger Höhe; die meisten Anfänger sind davon noch weit entfernt

Anlaufkosten: Bis zu 100 $. Kostenlos bei bestehenden Social-Media-Konten; 10 bis 50 $ pro Jahr für eine Domain bei der Erstellung einer eigenen Website.

Zeit bis zum ersten Einkommen: Sechs bis zwölf Monate bis zum regelmäßigen Einkommen; 24 Monate, bis die meisten Anfänger ein Einkommen erreichen, das ihr bisheriges Arbeitseinkommen ersetzt.

Schwierigkeitsgrad: Einfache Einrichtung für Einsteiger; für konsistente Ergebnisse sind fortgeschrittene Kenntnisse erforderlich. Für die Skalierung sind Kenntnisse in den Bereichen SEO oder bezahlte Anzeigen erforderlich.

Plattformen: Amazon-Partnerprogramm (1–10 % Rückstellung), ShareASale, CJ-Partner, ClickBank, Auswirkungen, Awin.

Wesentliche Einschränkungen: Die weltweite Affiliate-Marketing-Branche erreichte im Jahr 2024 ein Volumen von 32,3 Milliarden US-Dollar, was bedeutet, dass der Wettbewerb hart ist. Rund 81 % der Marken betreiben Affiliate-Programme, was nach einer Chance klingt, doch 57 % der Affiliates verdienen weniger als 10.000 US-Dollar pro Jahr. Die Zeitspanne, bis ein nennenswertes Einkommen erzielt wird, ist die größte Hürde.

Schritte für Tag 1:

Wähle eine Nische und einen Traffic-Kanal aus Melden Sie sich an fürAmazon-Partnerprogramm (Genehmigung noch am selben Tag für die meisten Konten) Erstellen Sie drei bis fünf Inhalte, die auf die Kaufabsicht der Zielgruppe abzielen Füge Affiliate-Links kontextbezogen ein, nicht am Ende jedes Satzes Verfolgen Sie die Klicks vom ersten Tag an über das Dashboard der Plattform

Die besten Möglichkeiten, passives Einkommen zu erzielen, sind Affiliate-Marketing oder digitale Produkte. Bei beiden lässt sich zwar kein schnelles Geld verdienen, aber mit beiden können Sie Geld verdienen, auch wenn Sie gerade nicht am Schreibtisch sitzen.

3. Monetarisierung von YouTube-Kanälen

YouTube Monetarisierung bedeutet, durch das Veröffentlichen von Videos und die Qualifizierung für das Programm Werbeeinnahmen, Sponsoring-Einnahmen, Kanalmitgliedschaften, Merchandise-Verkäufe und Affiliate-Provisionen zu erzielen. YouTube Partnerprogramm.

Gehaltsspanne:

Anfänger: 20 bis 1.000 Dollar pro Monat bei 1.000 bis 10.000 Abonnenten; ein Kanal mit 70.000 Abonnenten erzielte in der Anfangsphase allein durch Werbung etwa 28 Dollar pro Monat

20 bis 1.000 Dollar pro Monat bei 1.000 bis 10.000 Abonnenten; ein Kanal mit 70.000 Abonnenten erzielte in der Anfangsphase allein durch Werbung etwa 28 Dollar pro Monat Erfahren: 1.000 bis 50.000 Dollar pro Monat; ein Kanal mit 9.000 Abonnenten in einer Nische mit hohem CPM erzielte laut eigenen Angaben 3.500 bis 4.500 Dollar pro Monat durch Werbung

1.000 bis 50.000 Dollar pro Monat; ein Kanal mit 9.000 Abonnenten in einer Nische mit hohem CPM erzielte laut eigenen Angaben 3.500 bis 4.500 Dollar pro Monat durch Werbung Obergrenze für Spitzenverdiener: Die Top-Verdiener der Plattform erzielen jährlich über 85 Millionen Dollar, doch diese Zahl bezieht sich auf eine einzige Person und ist kein Vorbild für Anfänger.

Anlaufkosten: 250 bis 600 Dollar für eine einfache Kamera, ein Mikrofon und Beleuchtung. Das Hochladen ist kostenlos.

Zeit bis zum ersten Einkommen: Im Durchschnitt dauert es 15,5 Monate, bis die für die Teilnahme am Partnerprogramm erforderlichen Schwellenwerte von 1.000 Abonnenten und 4.000 Wiedergabestunden erreicht sind.

Schwierigkeitsgrad: Anfänger in Sachen Aufzeichnung; fortgeschritten in Sachen SEO und Optimierung von Vorschaubildern. Die größte Hürde ist die Kontinuität.

Wesentliche Einschränkungen: YouTube zahlt den Content-Erstellern 55 % der Werbeeinnahmen für Langform-Inhalte und 45 % für Shorts. Bei Shorts werden nur 0,01 bis 0,06 US-Dollar pro 1.000 Aufrufe gezahlt, im Vergleich zu 1 bis 30 US-Dollar RPM bei Langform-Inhalten. Finanz- und Investmentkanäle verdienen 15.000 bis 40.000 US-Dollar pro Million Aufrufe; Gaming-Kanäle verdienen 2.000 bis 8.000 US-Dollar pro Million Aufrufe. Erstellen Sie Langform-Inhalte, um ein nennenswertes Einkommen zu erzielen.

Schritte für Tag 1:

Wähle eine Nische und ein Videoformat aus Richte einen Kanal mit einem optimierten Banner und einem „Über uns“-Bereich ein Suchbegriffe für die Recherche unter Verwendung von TubeBuddykostenlose Stufe Veröffentliche die ersten drei Videos mit aussagekräftigen Vorschaubildern Veröffentliche mindestens ein bis zwei Videos pro Woche

Die besten Möglichkeiten, um gutes Geld zu verdienen mit YouTube stammen aus Langform-Inhalten in Nischen mit hohen CPM-Werten: Die Bereiche Finanzen, Persönlichkeitsentwicklung und Software-Rezensionen schneiden pro Aufruf besser ab als Gaming.

4. Bloggen

Bloggen bedeutet, Artikel auf einer selbst gehosteten Website zu veröffentlichen und diese durch Display-Anzeigen, Affiliate-Links, gesponserte Beiträge und den Verkauf digitaler Produkte zu monetarisieren.

Gehaltsspanne:

Anfänger: Im ersten Jahr durchschnittlich unter 5 $ pro Monat; nach einem bis drei Jahren durchschnittlich unter 75 $ pro Monat

Im ersten Jahr durchschnittlich unter 5 $ pro Monat; nach einem bis drei Jahren durchschnittlich unter 75 $ pro Monat Erfahren: Durchschnittlich 1.935 $ pro Monat bei einer Laufzeit von drei bis fünf Jahren; durchschnittlich 5.450 $ pro Monat bei einer Laufzeit von fünf bis zehn Jahren

Durchschnittlich 1.935 $ pro Monat bei einer Laufzeit von drei bis fünf Jahren; durchschnittlich 5.450 $ pro Monat bei einer Laufzeit von fünf bis zehn Jahren Obergrenze für Spitzenverdiener: Blogs mit 500.000 oder mehr Seitenaufrufen pro Monat erzielen durchschnittlich über 20.000 US-Dollar pro Monat; Blogs mit 1.000 oder mehr Beiträgen erzielen durchschnittlich rund 11.500 US-Dollar pro Monat

Anlaufkosten: 50 bis 100 Dollar pro Jahr: Domain etwa 10 bis 15 Dollar pro Jahr, Hosting etwa 3 bis 10 Dollar pro Monat.

Zeit bis zum ersten Einkommen: Median: 12 Monate bis zur ersten Auszahlung; Durchschnitt: 21 Monate. Median: 36 Monate bis zum Erreichen eines Vollzeiteinkommens.

Schwierigkeitsgrad: Anfänger im Schreiben; fortgeschrittene Kenntnisse in den Bereichen SEO und Content-Strategie.

Wesentliche Einschränkungen: Display-Werbenetzwerke zahlen sehr unterschiedlich. Mediavine zahlt etwa 27 $ RPM im Vergleich zu Google AdSense bei etwa 2 $ pro Seitenaufruf. Digitale Produkte erzielen von allen Kanälen den höchsten Umsatz pro Seitenaufruf. Zwei Drittel der Blogger verdienen weniger als 20 $ pro Monat. Um sich von der Masse abzuheben, sind 100 oder mehr hochwertige Beiträge erforderlich, bevor sich nennenswerter organischer Traffic aufbaut.

Schritte für Tag 1:

Wählen Sie eine Nische mit kommerziellem Potenzial aus, indem Sie Google Keyword-Planer(kostenlos) Domain registrieren unter Namecheap InstallierenWordPress mit einem kostenlosen Theme und Yoast SEO Veröffentliche die ersten 10 Beiträge, die auf Long-Tail-Keywords mit weniger als 1.000 Suchanfragen pro Monat abzielen Bewerben beiAmazon-Partnerprogrammsofort

Bloggen ist eine der besten Möglichkeiten, langfristig Gewinn zu erzielen, erfordert jedoch Geduld – etwas, das die meisten Anfänger unterschätzen. Der Weg vom „ersten Beitrag“ bis zum „ersten Dollar“ ist hier länger als bei jeder anderen Methode auf dieser Liste.

5. Dropshipping

Dropshipping bedeutet, einen Online-Shop zu betreiben, der physische Produkte verkauft, ohne selbst Lagerbestände zu führen. Die Lieferanten versenden die Ware direkt an die Kunden, und der Verkäufer behält die Differenz zwischen Einzelhandels- und Großhandelspreis ein.

Gehaltsspanne:

Anfänger: Bis zu 2.000 $ pro Monat im ersten Monat, oft jedoch ein Nullergebnis oder ein Minus aufgrund von Kosten für Anzeigentests, bevor ein erfolgreiches Produkt gefunden wird

Bis zu 2.000 $ pro Monat im ersten Monat, oft jedoch ein Nullergebnis oder ein Minus aufgrund von Kosten für Anzeigentests, bevor ein erfolgreiches Produkt gefunden wird Erfahren: 2.000 bis 10.000 US-Dollar Nettogewinn pro Monat nach drei bis sechs Monaten Produkt- und Anzeigenoptimierung

2.000 bis 10.000 US-Dollar Nettogewinn pro Monat nach drei bis sechs Monaten Produkt- und Anzeigenoptimierung Obergrenze für Spitzenverdiener: Erfahrene Dropshipper geben einen Jahresumsatz von 120.000 bis über 600.000 US-Dollar an; die Nettomarge liegt nach Abzug der Werbekosten im Durchschnitt bei 5 bis 20 Prozent.

Anlaufkosten: Empfohlener Mindestbetrag: 500 bis 2.000 Dollar: Shopify 29 Dollar pro Monat, Domain für 14 Dollar pro Jahr, Apps für 50 bis 100 Dollar pro Monat und ein anfängliches Budget für bezahlte Werbung von 300 bis 800 Dollar für Produkttests.

Zeit bis zum ersten Einkommen: Erster Verkauf innerhalb von sieben bis 14 Tagen durch bezahlte Anzeigen; konstante Gewinne werden in der Regel nach drei bis sechs Monaten erzielt.

Schwierigkeitsgrad: Mittelstufe. Erfordert Produktrecherche, Meta oder TikTok Anzeigenverwaltung, Ladengestaltung und Kundenservice.

Wesentliche Einschränkungen: Die Bruttomargen liegen im Durchschnitt bei 20 bis 30 % des Umsatzes; die Nettomargen sinken nach Abzug von Werbeausgaben, Plattformgebühren und Retouren auf 5 bis 20 %. Rund 90 % der Dropshipping-Unternehmen scheitern innerhalb des ersten Jahres. Der Erfolg hängt von der Produktauswahl und dem ROI der Werbung ab, nicht vom Design des Shops.

Schritte für Tag 1:

Erfahren Sie mehr über erfolgreiche Produkte auf TikTok Creative Center (kostenlos) Starte einShopify 3-tägige kostenlose Testphase VerbindenZendrop or AliExpressals Lieferant Verfassen Sie originelle Texte für Produktseiten mit Fotos Starten Sie eine Testkampagne mit einem Budget von 20 bis 50 Dollar pro Tag auf TikTok or Wenn

Um mit Dropshipping richtig Geld zu verdienen, muss man es vom ersten Tag an wie ein richtiges Geschäft betreiben – dazu gehören ein echtes Werbebudget und die Bereitschaft, bei den ersten Produkttests Verluste in Kauf zu nehmen.

6. Online-Kurse verkaufen

Online-Kurse zu verkaufen bedeutet, vorab aufgezeichnete Videoanleitungen zu einem Thema, in dem Sie sich gut auskennen, zu erstellen und über Marktplätze wie Udemy oder eine gehostete Plattform wie Lehrbar.

Gehaltsspanne:

Anfänger: Der DurchschnittUdemy Ein Kursleiter verdient etwa 275 $ pro Monat; 75 % davon Udemy Lehrkräfte verdienen weniger als 1.000 Dollar pro Jahr

Der DurchschnittUdemy Ein Kursleiter verdient etwa 275 $ pro Monat; 75 % davon Udemy Lehrkräfte verdienen weniger als 1.000 Dollar pro Jahr Erfahren: 1.000 bis 5.000 Dollar pro Monat auf der eigenen Plattform; Thinkific Lehrer verdienen durchschnittlich etwa 1.000 Dollar pro Monat gegenüber 250 Dollar pro Monat bei Udemy

1.000 bis 5.000 Dollar pro Monat auf der eigenen Plattform; Thinkific Lehrer verdienen durchschnittlich etwa 1.000 Dollar pro Monat gegenüber 250 Dollar pro Monat bei Udemy Obergrenze für Spitzenverdiener:Nur 1 % derUdemy Dozenten erzielen ein Vollzeit-Einkommen (50.000 $+/Jahr)

Anlaufkosten:Bis zu 500 Dollar.Udemy darf frei veröffentlicht werden; Lehrbar and Thinkific Die Kosten liegen zwischen 29 und 199 Dollar pro Monat; die Aufnahmegeräte kosten zwischen 100 und 500 Dollar.

Zeit bis zum ersten Einkommen:Sofort abUdemy nach der ersten Anmeldung; ein bis drei Monate auf Ihrer eigenen Plattform, um eine Zielgruppe aufzubauen.

Schwierigkeitsgrad: Mittelstufe. Erfordert Fachkenntnisse, Erfahrung mit Videoaufnahmen sowie Marketingwissen für den Vertrieb über eigene Plattformen.

Wesentliche Einschränkungen: Udemy zahlt den Kursleitern nur 37 % der auf dem Marktplatz erzielten Umsätze aus. Bei Kursen auf der eigenen Plattform verbleiben 97 % der Einnahmen, allerdings ist hierfür bereits ein bestehendes Publikum erforderlich. Die Hälfte der Udemy Kurse, die seit 2020 erstellt wurden, verzeichnen insgesamt weniger als 100 Anmeldungen. Die besten 1 % der Kursanbieter erzielen über 50 % aller Einnahmen der Plattform.

Schritte für Tag 1:

Überprüfen Sie die Nachfrage nach dem Thema, indem Sie die Teilnehmerzahlen unter Udemy Entwerfen Sie einen ein- bis zweistündigen Kurs mit 10 bis 15 Lektionen Kostenlos registrieren Tier or OBS Studio plus ein USB-Mikrofon für 50 Dollar Hochladen aufUdemykostenlos Preis zwischen 19,99 und 29,99 US-Dollar; Werbung über persönliche Social-Media-Kanäle

Online-Kurse gehören zu den besten Möglichkeiten, passives Einkommen zu erzielen: Sie bringen wiederkehrende Einnahmen für Arbeit, die Sie nur einmal leisten – allerdings erst, nachdem Sie eine Zielgruppe aufgebaut haben, die diese Kurse kauft.

7. Tätigkeit als virtueller Assistent (VA)

Die Tätigkeit als virtueller Assistent umfasst die Erbringung von administrativen, marketingbezogenen, technischen oder leitungsbezogenen Unterstützungsleistungen für Unternehmen und Unternehmer auf Teilzeit- oder Vollzeitbasis.

Gehaltsspanne:

Anfänger: 8 bis 15 Dollar pro Stunde für einfache Verwaltungsaufgaben; 500 bis 2.500 Dollar pro Monat in Teilzeit bei 15 bis 20 Stunden pro Woche

8 bis 15 Dollar pro Stunde für einfache Verwaltungsaufgaben; 500 bis 2.500 Dollar pro Monat in Teilzeit bei 15 bis 20 Stunden pro Woche Erfahren: 25 bis 60 US-Dollar pro Stunde zu den marktüblichen Sätzen in den USA und Kanada; 3.000 bis 7.000 US-Dollar pro Monat bei Vollzeitbeschäftigung

25 bis 60 US-Dollar pro Stunde zu den marktüblichen Sätzen in den USA und Kanada; 3.000 bis 7.000 US-Dollar pro Monat bei Vollzeitbeschäftigung Obergrenze für Spitzenverdiener: Spezialisierte virtuelle Assistenten für Führungskräfte oder CRM-/Automatisierungsspezialisten verdienen zwischen 40 und 75 US-Dollar pro Stunde; das durchschnittliche Jahresgehalt eines virtuellen Assistenten in den USA liegt bei etwa 52.877 US-Dollar.

Anlaufkosten: Null. Man benötigt lediglich einen Computer, eine Internetverbindung und ein kostenloses Konto auf Freelancer-Plattformen.

Zeit bis zum ersten Einkommen: Ein bis vier Wochen; schneller, wenn ein privates Netzwerk genutzt wird statt öffentlicher Plattformen.

Schwierigkeitsgrad: Anfänger für grundlegende Verwaltungsaufgaben (E-Mail-Verwaltung, Terminplanung, Dateneingabe); Fortgeschrittene für Marketing- und Buchhaltungs-VAs.

Plattformen: Upwork, Fiverr, Warte mal, Zeit usw., Virtuell, LinkedIn, sowie die direkte Kundenansprache.

Wesentliche Einschränkungen: Virtuelle Assistenten mit Sitz auf den Philippinen verlangen 5 bis 15 US-Dollar pro Stunde. Virtuelle Assistenten mit Sitz in den USA müssen sich auf besonders gefragte Kompetenzen spezialisieren, um höhere Stundensätze rechtfertigen zu können. Kunden mit Rahmenverträgen sorgen für ein stabiles monatliches Einkommen, doch der Aufbau eines Kundenstamms mit Rahmenverträgen braucht Zeit.

Schritte für Tag 1:

Listen Sie die Dienstleistungen auf, die Sie derzeit anbieten können (E-Mail, Kalender, Beiträge in sozialen Netzwerken, Recherche, Dateneingabe) Erstellen Sie einFiverrAuftritt oderUpwork Profil mit übersichtlichen Paketen Legen Sie den Einstiegstarif auf 12 bis 18 Dollar pro Stunde fest, um Bewertungen zu sammeln Nehmen Sie Kontakt zu fünf bis zehn Kleinunternehmern aus Ihrem Netzwerk auf Bieten Sie einen kostenlosen zweistündigen Probeauftrag an, um Ihren ersten zahlenden Kunden zu gewinnen

8. Print-on-Demand (POD)

„Print-on-Demand“ bedeutet, Grafiken zu entwerfen, die auf Merchandise-Artikel (T-Shirts, Tassen, Handyhüllen, Hoodies) gedruckt und über POD-Plattformen oder den eigenen Shop verkauft werden, wobei kein Lagerbestand geführt wird und die Produkte auftragsbezogen hergestellt werden.

Gehaltsspanne:

Anfänger: Bis zu 50 $ in den ersten drei Monaten ohne externen Traffic; für Neukunden sind 0 bis 100 $ pro Monat üblich RedbubbleVerkäufer

Bis zu 50 $ in den ersten drei Monaten ohne externen Traffic; für Neukunden sind 0 bis 100 $ pro Monat üblich RedbubbleVerkäufer Erfahren: 200 bis 800 Dollar pro Monat bei 200 oder mehr Entwürfen auf Redbubble; 100 bis 5.000+ Dollar pro Monat durch die Kombination von Printful with Hier

200 bis 800 Dollar pro Monat bei 200 oder mehr Entwürfen auf Redbubble; 100 bis 5.000+ Dollar pro Monat durch die Kombination von Printful with Hier Obergrenze für Spitzenverdiener: 2.000 bis 5.000+ US-Dollar pro Monat für etablierte Verkäufer, die regelmäßig externen Traffic über soziale Medien generieren

Anlaufkosten:Bis zu 500 Dollar.Redbubble and Merch by Amazon Die Teilnahme ist kostenlos; Printfulin Verbindung mitHier kostet 0,20 $ pro Eintrag; Printfulin Verbindung mitShopify kostet etwa 29 Dollar pro Monat.

Zeit bis zum ersten Einkommen: 30 bis 90 Tage bis zum ersten Verkauf auf Marktplatz-Plattformen; schneller, wenn Sie Ihren eigenen Traffic über soziale Medien aufbauen.

Schwierigkeitsgrad: Einsteiger im Bereich Design mit Canva; mittlere Bedeutung für Nischenforschung und die Generierung von externem Traffic.

Wesentliche Einschränkungen: Die Gewinnmargen liegen bei 20 bis 40 % der Produktkosten. Nur 15 bis 25 % der Designs führen jemals zu Verkäufen. Seit 2024 und 2025 haben KI-generierte, generische Designs alle POD-Plattformen überschwemmt; um sich von der Masse abzuheben, ist nun die Ausrichtung auf Mikronischen mit originellen Illustrationen erforderlich.

Schritte für Tag 1:

Wähle eine bestimmte Mikronische aus (Beispiele: Humor für Pflegekräfte, Corgi-Besitzer, Kletterer) Entwerfen Sie fünf bis zehn Designs in Canva Hochladen aufRedbubble kostenlos und bewerben Sie sich für Merch by Amazon Recherchiere die beliebtesten Tags mithilfe von Merch-Newsletterkostenlose Testversion Erstellen Sie einTikTok or Pinterest Konto, um externen Traffic auf die Angebote zu lenken

POD ist eine der besten Möglichkeiten, sich nebenbei etwas dazuzuverdienen, und eignet sich besonders gut für Designer, die unterversorgte Nischen erkennen und kontinuierlich große Stückzahlen produzieren können.

9. Online-Nachhilfe

Online-Nachhilfe bedeutet, Schüler einzeln oder in kleinen Gruppen per Videoanruf zu unterrichten, wobei akademische Fächer, Prüfungsvorbereitung, Sprachenlernen, Musik, Programmieren oder berufliche Fähigkeiten behandelt werden.

Gehaltsspanne:

Anfänger: 15 bis 25 Dollar pro Stunde auf Plattformen; 500 bis 2.000 Dollar pro Monat in Teilzeit bei fünf bis 15 Stunden pro Woche

15 bis 25 Dollar pro Stunde auf Plattformen; 500 bis 2.000 Dollar pro Monat in Teilzeit bei fünf bis 15 Stunden pro Woche Erfahren: 30 bis 60 Dollar pro Stunde; 3.000 bis 8.000 Dollar pro Monat bei einer Vollzeitbeschäftigung von 30 bis 40 Stunden pro Woche

30 bis 60 Dollar pro Stunde; 3.000 bis 8.000 Dollar pro Monat bei einer Vollzeitbeschäftigung von 30 bis 40 Stunden pro Woche Obergrenze für Spitzenverdiener: 60 bis 100+ Dollar pro Stunde für Tutoren mit Doktortitel oder zertifizierte Tutoren in Fachgebieten

Anlaufkosten: 50 bis 100 Dollar für eine Webcam und ein Mikrofon, falls Sie diese noch nicht besitzen. Die Anmeldung bei den meisten Plattformen ist kostenlos.

Zeit bis zum ersten Einkommen: Auf den meisten Plattformen ein bis zwei Wochen nach der Freigabe des Profils.

Schwierigkeitsgrad: Mittelstufe. Erfordert nachweisbare Fachkenntnisse; eine Lehrbefähigung führt auf Plattformen wie Preply.

Plattformen: Preply, Byzanz, Tutor.com, Chegg Tutors, VIPKid (Englisch nach Chinesisch), iTalki (Sprachenlernen), Cambly, Superprof.

Wesentliche Einschränkungen: Die Plattformgebühren liegen in der Regel zwischen 20 und 33 %. Direktkunden, die über Facebook-Gruppen oder Nextdoor keine Plattformprovision zahlen. Konkurrierende Nachhilfelehrer aus Indien und den Philippinen verlangen 5 bis 15 US-Dollar pro Stunde; in den USA ansässige Nachhilfelehrer sollten sich auf Prüfungsvorbereitung (SAT, IELTS, AP) oder Nischenfächer spezialisieren, um höhere Preise erzielen zu können.

Schritte für Tag 1:

Profile erstellen auf Preply and Byzanz mit Hervorhebung der Fachkenntnisse Legen Sie den Einstiegspreis 20 bis 30 % unter dem Marktdurchschnitt fest, um die ersten fünf Bewertungen zu erhalten Nimm ein kurzes Einführungsvideo auf für Preply (Profile mit Einführungsvideos werden in der Plattform-Suche höher eingestuft) Beiträge in Facebook-Gruppen und lokalen Gruppen veröffentlichen Nextdoor für Direktkunden ohne Gebühren Erhöhen Sie den Stundensatz um 5 $ nach jeweils 10 positiven Bewertungen

Wie lässt sich als Experte mit fundierten Fachkenntnissen am besten Geld verdienen? Durch Online-Nachhilfe. Der Weg von der Profilerstellung bis zur ersten bezahlten Sitzung ist hier nach der Arbeit als virtueller Assistent der kürzeste auf dieser Liste.

10. Verkauf digitaler Produkte

Der Verkauf digitaler Produkte bedeutet, herunterladbare oder digital abrufbare Artikel zu erstellen und zu verkaufen: E-Books, Vorlagen, Tabellenkalkulationen, Ausdruckvorlagen, Begriff dashboards, Canva Voreinstellungen oder Stockfotografie.

Gehaltsspanne:

Anfänger: Bis zu 500 $ pro Monat; mit Vorlagen und Druckvorlagen lassen sich anfangs ohne aktive Werbung 10 bis 100 $ pro Monat verdienen

Bis zu 500 $ pro Monat; mit Vorlagen und Druckvorlagen lassen sich anfangs ohne aktive Werbung 10 bis 100 $ pro Monat verdienen Erfahren: 1.000 bis 10.000 US-Dollar pro Monat; laut Plattformdaten verdienen 1.300 oder mehr Creator mehr als 2.000 US-Dollar pro Monat mit digitalen Produkten

1.000 bis 10.000 US-Dollar pro Monat; laut Plattformdaten verdienen 1.300 oder mehr Creator mehr als 2.000 US-Dollar pro Monat mit digitalen Produkten Obergrenze für Spitzenverdiener: Aus Plattformberichten geht hervor, dass einzelne Verkäufer allein mit digitalen Downloads einen Umsatz von über 90.000 US-Dollar erzielen; digitale Kreative verdienen im Durchschnitt 102.000 bis 136.000 US-Dollar pro Jahr, gegenüber 47.000 bis 84.000 US-Dollar bei traditionellen Content-Erstellern.

Anlaufkosten:Bis zu 50 Dollar.Gumroad ist kostenlos, es fällt jedoch eine Transaktionsgebühr von 10 % an; Hier kostet 0,20 $ pro Inserat; Canva Pro ist optional und kostet 10 $ pro Monat.

Zeit bis zum ersten Einkommen: Unmittelbar nach der Veröffentlichung, doch um nennenswerte Einnahmen zu erzielen, sind in der Regel ein bis drei Monate aktiver Werbung erforderlich.

Schwierigkeitsgrad: Anfänger für Vorlagen und Druckvorlagen; Fortgeschrittene für E-Books und Minikurse; Profis für Software-Tools.

Plattformen: Gumroad, Hier (digitale Downloads), Creative Market, Payhip, Whop, Zitronenpresse.

Wesentliche Einschränkungen: Eine Marge von 100 % bei digitalen Produkten macht diese attraktiv, aber die Hier Der Markt für digitale Downloads ist mit KI-generierten Produkten übersättigt. Originelle, problemlösungsorientierte Vorlagen schneiden durchweg besser ab als generische Designs.

Schritte für Tag 1:

Nennen Sie ein Problem Ihrer Zielgruppe, das sich mit einer Vorlage oder Checkliste lösen lässt. Integrieren Sie esCanva or Google Tabellen Die Liste lautetGumroadkostenlos oderHierfür 0,20 $ Verfassen Sie einen suchwortoptimierten Titel und eine Beschreibung für den Eintrag für Hier SEO Auf teilenPinterest für kostenlose organische Reichweite bei Käufern

Der Verkauf digitaler Produkte ist eine der besten Möglichkeiten, um durch Aktivitäten im Internet passives Einkommen zu erzielen, da sich dieselbe Datei unbegrenzt oft verkaufen lässt, ohne dass pro Verkauf zusätzlicher Aufwand entsteht.

So wählen Sie die richtige Methode, um im Internet Geld zu verdienen

Die Wahl der besten Möglichkeit, im Internet Geld zu verdienen, hängt von drei Faktoren ab: der wöchentlich verfügbaren Zeit, dem Startbudget in Dollar und der Anzahl der Monate, in denen Sie ohne Einkommen auskommen können, bevor Sie eine Rendite benötigen.

0 $ verfügbar: Entscheiden Sie sich für freiberufliche Tätigkeiten, die Arbeit als virtueller Assistent oder Online-Nachhilfe. Bei allen drei Optionen fallen keinerlei Startkosten an, und Sie können bereits innerhalb von ein bis vier Wochen Einnahmen erzielen.

Verfügbar: 50 bis 100 Dollar: Ergänzen Sie das Ganze durch Bloggen, digitale Produkte oder Print-on-Demand. Alle drei Optionen zeichnen sich durch geringe Einstiegskosten aus und bieten nach der anfänglichen Phase der Inhalts- oder Produkterstellung ein gewisses Potenzial für passives Einkommen.

Verfügbar sind Beträge zwischen 500 und 2.000 Dollar: Dropshipping wird rentabel; Online-Kurse lassen sich mit der richtigen Ausrüstung für die Videoproduktion besser umsetzen.

Vergleich des Zeitaufwands: Als Freiberufler oder virtueller Assistent muss man aktiv arbeiten – keine Arbeit bedeutet kein Einkommen. Beim Bloggen, Affiliate-Marketing und bei digitalen Produkten gilt: Einmal erstellen, immer wieder verdienen – vorausgesetzt, man hält sechs bis 24 Monate ohne nennenswerte Einnahmen durch.

Die nachstehende Entscheidungsmatrix umfasst alle Methoden mit den drei wichtigsten Kennzahlen.

Verfahren Anlaufkosten Schwierigkeitsgrad Zeit bis zum ersten Dollar Einkommen in den letzten 12 Monaten (Durchschnitt) Freiberufliche Tätigkeit €0 Anfänger 2 bis 8 Wochen 3.000 bis 12.000 Dollar pro Jahr Affiliate-Marketing Bis zu 100 Dollar Anfänger bis Fortgeschrittene 6 bis 12 Monate 500 bis 5.000 Dollar pro Jahr YouTube 250 bis 600 Dollar Anfänger 15,5 Monate (im Durchschnitt) 200 bis 5.000 Dollar pro Jahr Bloggen 50 bis 100 Dollar pro Jahr Anfänger bis Fortgeschrittene 12 Monate 200 bis 3.000 Dollar pro Jahr Dropshipping 500 bis 2.000 Dollar Mittelstufe 1 bis 4 Wochen (Erstverkauf) Bis zu 15.000 Dollar pro Jahr Online-Kurse Bis zu 500 Dollar Mittelstufe Sofort abUdemy Bis zu 5.000 $ pro Jahr VA-Arbeit €0 Anfänger 1 bis 4 Wochen 6.000 bis 30.000 Dollar pro Jahr Druck auf Abruf Bis zu 500 Dollar Anfänger 30 bis 90 Tage Bis zu 5.000 $ pro Jahr Online-Nachhilfe 50 bis 100 Dollar Mittelstufe 1 bis 2 Wochen 8.000 bis 40.000 Dollar pro Jahr Digitale Produkte Bis zu 50 Dollar Anfänger Unmittelbar nach der Notierung Bis zu 8.000 $ pro Jahr

Branchenumfragen zeigen immer wieder, dass etwa ein Drittel der Arbeitnehmer bereits einem Nebenjob nachgeht, aber nur etwa 15 % davon mehr als 1.000 Dollar pro Monat verdienen. Der Unterschied liegt in der Wahl der Methode und der Beständigkeit, nicht im Talent.

Drei häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt:

Man entscheidet sich für eine Methode, bei der es 12 oder mehr Monate dauert, bis sich die Investition amortisiert hat, obwohl man bereits in 30 Tagen Einnahmen benötigt. Das Ergebnis ist, dass man aufgibt, bevor die Methode überhaupt Zeit hat, Rendite zu erzielen.

Dropshipping mit weniger als 500 Dollar starten. Wenn das Werbebudget aufgebraucht ist, bevor man ein rentables Produkt gefunden hat, bedeutet das, die Anfangsinvestition zu verlieren, ohne etwas dafür zu haben.

Die Wahl einer Methode, die sich an der Einkommensobergrenze (dem Verdienst der Topverdiener) orientiert, anstatt am Medianwert (dem Verdienst durchschnittlicher Einsteiger im ersten Jahr). Unrealistische Erwartungen führen nach drei Monaten zu Frustration und zum Abbruch.

Die besten Möglichkeiten, Geld zu verdienen, beginnen damit, die Methode an Ihre tatsächliche Situation anzupassen – und nicht mit der, die die höchsten Zahlen verspricht.

Realistische Ertragserwartungen und Zeitplan

Die besten Möglichkeiten, sich ein zusätzliches Einkommen zu sichern, sind diejenigen, die man langfristig aufrechterhalten kann. Die ehrlichen Angaben zu den Zeiträumen sind weniger spannend, als die meisten Inhalte zum Thema „Online Geld verdienen“ zugeben, aber genau diese Informationen bewahren Anfänger davor, zu früh aufzugeben.

Hintergrund zum Median des Nebeneinkommens: Branchenumfragen zufolge liegt das durchschnittliche Einkommen aus Nebentätigkeiten zwischen 500 und 800 Dollar pro Monat, doch im ersten Jahr liegen die Medianwerte bei den meisten Methoden eher bei 200 bis 300 Dollar pro Monat.

Zeitplan für einen typischen Einsteiger, der sich für die freiberufliche Tätigkeit entscheidet (Methode mit der schnellsten Bezahlung):

Zeitraum Einkommen und Meilensteine Woche 1 bis 2 Bis zu 100 $. Einrichtung des Profils, Versand der ersten Angebote, eventuell ein erstes kleines Projekt (20 bis 50 Dollar) Monat 1 100 bis 500 Dollar. Zwei bis fünf kleine Projekte abgeschlossen, erste Bewertungen erhalten Monat 3 500 bis 2.000 Dollar. Für Stammkunden: Der Stundensatz steigt je nach Bewertungen und Arbeitsnachweisen. Monat 6 1.500 bis 5.000 Dollar. Etabliertes Profil mit mindestens 10 Bewertungen; erster Festkundenvertrag möglich Monat 12 3.000 bis 8.000 Dollar. Umfassender Kundenstamm, spezialisierte Nische, regelmäßiges monatliches Einkommen

Zeitplan für einen typischen Einsteiger, der sich für Affiliate-Marketing oder Bloggen entscheidet (am langsamsten vergütet, aber skalierbar):

Zeitraum Einkommen und Meilensteine Monate 1 bis 6 0 bis 50 Dollar pro Monat. Aufbau von Inhalten; noch kein nennenswerter Suchverkehr Monate 6 bis 12 50 bis 300 Dollar pro Monat. Erste Affiliate-Verkäufe; frühe Platzierungen in den Suchergebnissen für Keywords mit geringer Konkurrenz Monate 12 bis 18 300 bis 2.000 Dollar pro Monat. Kumulatives Wachstum durch die Content-Bibliothek; im Median verdient ein Blogger seinen ersten Dollar etwa im 12. Monat Monat 24+ 2.000 bis 10.000+ Dollar pro Monat, sofern sie noch aktiv sind; etwa ein Drittel der Blogger erreicht innerhalb von zwei Jahren ein Vollzeit-Einkommen

Aufschlüsselung nach Einkommensstufen:

Etwa 15 % der Nebenjobber verdienen 1.000 Dollar oder mehr pro Monat

Etwa 4 % der Affiliate-Vermarkter verdienen mehr als 150.000 Dollar pro Jahr

Nur 1 % derUdemy Dozenten verdienen ein Vollzeitgehalt (50.000 $ und mehr pro Jahr)

Faktoren, die das Einkommen steigern: Spezialisierung auf eine hochbezahlte Nische (Finanzen, Recht, Technik). Aufbauend auf einer bestehenden Zielgruppe. Investitionen in die Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten. Von Anfang an als Unternehmen mit festen Arbeitszeiten betreiben.

Faktoren, die das Einkommen bremsen: Eine generische Positionierung im Wettbewerb mit Tausenden identischer Anbieter. Uneinheitliche Ergebnisse mit unregelmäßigen Veröffentlichungs- oder Angebotsterminen. Kein Werbe- oder Marketingplan. Unterpreisung, um Kunden zu gewinnen, und keine Preiserhöhungen nach positiven Bewertungen.

Hinweis zu Netto- und Bruttobeträgen: Fiverr behält 20 % pro Zahlung ein; Upworkbeträgt 10 %;Hier Es fallen 6,5 % zuzüglich 0,20 $ pro Inserat sowie 3 % für die Zahlungsabwicklung an; die US-Selbstständigensteuer beträgt 15,3 % auf den Nettogewinn. Planen Sie diese Kosten ein, bevor Sie Einnahmen aus der Plattform ausgeben.

Wenn Sie Ihre Spielzeit mit einem Verdienst verbinden möchten, sehen Sie sich Möglichkeiten an, wie Sie Geld verdienen beim Spielen Call of Duty Mobile als Ergänzung zu den oben genannten Methoden.

Häufige Herausforderungen beim Geldverdienen im Internet meistern

Die besten Möglichkeiten, nebenbei Geld zu verdienen, bringen vorhersehbare Hindernisse mit sich. Hier sind die sechs häufigsten Hindernisse und wie man sie jeweils bewältigen kann.

Den ersten Kunden oder den ersten Verkauf zu erzielen. Keine Bewertungen, kein Social Proof. Bieten Sie einer Person aus Ihrem Netzwerk ein kostenloses oder stark vergünstigtes Projekt an – im Gegenzug für eine schriftliche Empfehlung. Fiverr Verkäufer ohne Bewertungen erzielen deutlich weniger Aufrufe als solche mit fünf oder mehr Bewertungen. Eine einzige echte Bewertung verändert alles.

Die Einkünfte schwanken von Monat zu Monat. Sich ausschließlich auf einmalige Transaktionen ohne wiederkehrende Einnahmen verlassen. Verwandeln Sie einmalige Kunden in monatliche Verträge, indem Sie ihnen nach Abschluss des ersten Projekts ein Paket mit laufenden Dienstleistungen anbieten.

Änderungen am Plattformalgorithmus führen über Nacht zu einem Einbruch des organischen Traffics. Sich auf eine einzige Traffic-Quelle wie Google zu verlassen, TikTok, oderYouTube. Bauen Sie vom ersten Tag an eine E-Mail-Liste auf. E-Mail-Marketing erzielt einen ROI von rund 36 Dollar pro ausgegebenem Dollar und ist damit widerstandsfähiger als die organische Suche.

Man verdient brutto, gibt aber netto aus. Die Plattformgebühren (10–20 %), die Selbstständigensteuer (15,3 %) und Software-Abonnements nicht im Budget berücksichtigen, bevor die Einnahmen berechnet werden. 30 % aller Online-Bruttoeinnahmen beiseite legen, bevor Ausgaben getätigt werden.

Durchhalten, auch wenn sich nicht sofort Ergebnisse einstellen. Beim Bloggen und Affiliate-Marketing dauert es sechs bis 24 Monate, bis sich erste echte Einnahmen einstellen. Verfolgen Sie wöchentlich die nicht umsatzbezogenen Kennzahlen: Besucherzahlen, Abonnenten, Follower-Zahlen. Diese Zahlen zeigen Ihnen, ob die Methode funktioniert, auch wenn das Bankkonto dies noch nicht widerspiegelt.

Gesättigte Nischen auf Freelancer- und POD-Plattformen. Zehntausende Anbieter bieten identische Dienstleistungen und generische Designs an. Spezialisieren Sie sich auf bestimmte Branchen: juristisches Copywriting statt allgemeines Copywriting; maßgeschneiderte Illustrationen statt Cliparts aus Bilddatenbanken. Spezialisten für Upwork verlangen 40–60 % höhere Honorare als Generalisten derselben Kategorie.

Die besten Möglichkeiten, nebenbei Geld zu verdienen, erfordern, dass man diese Herausforderungen meistert, anstatt ihnen aus dem Weg zu gehen.

Steuerliche Aspekte bei Online-Einkünften

Jeder Dollar, den Sie online verdienen, ist steuerpflichtig. Wenn Sie sich schon vor Ihrer ersten Auszahlung mit den Grundlagen vertraut machen, ersparen Sie sich im April eine böse Überraschung.

US-Steuer für Selbstständige: 15,3 % auf den Nettogewinn, bestehend aus 12,4 % Sozialversicherung und 2,9 % Medicare. Dies gilt für alle Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit, Gelegenheitsjobs und Online-Geschäften zusätzlich zur regulären Bundessteuer.

Vierteljährliche Steuervorauszahlungen: Erforderlich, wenn Sie davon ausgehen, dass Sie 1.000 Dollar oder mehr an jährlicher Bundessteuer schulden. Abgabetermine: jeweils am 15. April, 15. Juni, 15. September und 15. Januar.

Meldung gemäß Formular 1099-K: Ausgelöst durch Zahlungen von mehr als 20.000 US-Dollar, die sich auf 200 oder mehr Transaktionen innerhalb eines Kalenderjahres verteilen. Gilt für PayPal, Venmo, Streifen, sowie alle gängigen Zahlungsmethoden der Plattformen.

Abzugsfähige Ausgaben für Personen, die Einkünfte aus Online-Tätigkeiten erzielen:

Heimbüro: bis zu 5 $/sq ft (max. 300 sq ft = 1.500 $/Jahr)

Anteil der geschäftlichen Nutzung an der Internetrechnung

Laptop und Ausrüstung

Software-Abonnements (Canva Pro, TubeBuddy, Tools zur Keyword-Recherche)

Zur beruflichen Weiterbildung erworbene Kurse

Kostenlose Tools zur Buchführung: Wave-Buchhaltung (kostenlose Rechnungsstellung und Buchhaltung), Google Tabellen (manuelle Erfassung von Ausgaben), IRS Free File (kostenlose Steuererklärung für ein AGI unter 89.000 Dollar).

Die Steuersätze der einzelnen Bundesländer variieren: 0 % in Texas, Florida und Nevada; bis zu 13,3 % in Kalifornien. Berücksichtigen Sie den für Ihren Bundesstaat geltenden Steuersatz bei der Berechnung Ihres Nettoeinkommens.

Verdiener außerhalb der USA: Um ermäßigte US-Quellensteuersätze in Anspruch nehmen zu können, ist ein W-8BEN-Formular erforderlich für Amazon-Partnerprogramm, Merch by Amazon, sowie andere US-amerikanische Plattformen. Ohne diese Nummer behalten diese Plattformen standardmäßig 30 % der Zahlungen von ausländischen Personen ein.

Der beste Weg, langfristig online Geld zu verdienen, besteht darin, das verdiente Geld zu behalten. Steuerbewusstsein vom ersten Monat an ist das, was Menschen, die sich ein echtes Einkommen aufbauen, von denen unterscheidet, die alles ausgeben, bevor das Finanzamt seinen Anteil einfordert.

So steigern Sie Ihr monatliches Online-Einkommen auf einen vierstelligen Betrag

Um die besten Möglichkeiten zu finden, online gutes Geld zu verdienen, muss man nacheinander vier Meilensteine auf dem Weg zum Einkommen erreichen. Die meisten Menschen versuchen, die ersten Meilensteine zu überspringen, und kommen dann nicht weiter.

Meilenstein 1: 100 bis 500 Dollar pro Monat (Monate 1 bis 3). Überprüfen Sie die gewählte Methode anhand eines ersten zahlenden Kunden, eines ersten Affiliate-Verkaufs oder eines ersten Verkaufs eines digitalen Produkts. Konzentrieren Sie sich auf das Volumen: mehr Angebote, mehr Inhalte oder mehr hochgeladene Designs.

Meilenstein 2: 500 bis 2.000 Dollar pro Monat (Monate 3 bis 6). Verwandeln Sie einmalige Transaktionen in wiederkehrende Einnahmen. Als Freiberufler sollten Sie nach jedem abgeschlossenen Projekt Rahmenverträge anbieten. Als Content-Ersteller sollten Sie eine E-Mail-Liste aufbauen, um die Abhängigkeit von Plattformalgorithmen zu verringern.

Meilenstein 3: 2.000 bis 5.000 Dollar pro Monat (Monate 6 bis 12). Erhöhen Sie die Preise um 25 bis 40 %, nachdem Sie sich einen guten Ruf erarbeitet und Bewertungen gesammelt haben. Plattformdaten von Upwork deutet darauf hin, dass Freiberufler, die ihre Honorare nach 10 positiven Bewertungen erhöhen, ein deutliches Einkommenswachstum verzeichnen.

Meilenstein 4: 5.000 bis 10.000+ Dollar pro Monat (im ersten bis zweiten Jahr). Dienstleistungen als Produkte vermarkten oder eine passive Einnahmequelle erschließen. Ein freiberuflicher Autor, der 3.000 $ pro Monat verdient, kann ein E-Book (500 $ pro Monat), einen Blogging-Kurs (1.000 $ pro Monat) und Affiliate-Links (500 $ pro Monat) hinzufügen, um insgesamt 5.000 $ pro Monat zu erreichen, ohne mehr Stunden zu arbeiten.

Diversifizierungsregel: Vermeiden Sie es, sich auf eine einzige Plattform zu verlassen. Die Top-Verdiener bei allen 10 Methoden auf dieser Liste nutzen zwei bis drei Einnahmequellen gleichzeitig.

Perspektive der Gaming-Zielgruppe: Einnahmen aus Gaming-Streaming auf Twitch or YouTube kann mit Affiliate-Marketing für Gaming-Ausrüstung und Geschenkkarten sowie mit Einnahmen aus „Play-to-Earn“-Spielen kombiniert werden, wodurch drei gleichzeitige Einnahmequellen entstehen, die dieselbe Gaming-Zielgruppe ansprechen. Wenn Sie sich für belohnungsbasiertes Gaming interessieren, lesen Sie den Die besten Swagbucks-Spiele für Prämien als müheloses Zusatzelement zu den oben genannten Methoden.

Die besten Möglichkeiten, langfristig Gewinn zu erzielen, bestehen darin, verschiedene Einnahmequellen zu kombinieren, und nicht darin, eine einzige Quelle bis zum Äußersten auszuschöpfen. Was ist also der beste Weg, um Geld zu verdienen? Es ist die Methode, mit der Sie beginnen, die Sie beibehalten und auf der Sie dann aufbauen.

Der beste Weg, im Internet Geld zu verdienen: Alles unter einen Hut bringen

The Der beste Weg, im Internet Geld zu verdienen ist diejenige, die zu Ihren aktuellen Fähigkeiten, Ihrem Budget und Ihrem Zeitplan passt, und nicht diejenige mit dem höchsten theoretischen Potenzial. Nachdem wir 10 Methoden anhand realer Daten betrachtet haben, sind die drei am besten geeigneten Einstiegsmöglichkeiten klar erkennbar.

Freiberufliche Tätigkeit: Start ohne Kosten, Einnahmen innerhalb von ein bis vier Wochen, skalierbar auf 8.000 Dollar oder mehr pro Monat in einer speziellen Nische.

VA-Arbeit: Gründung ohne Startkosten, erste Einnahmen innerhalb von ein bis vier Wochen, durchschnittliches Jahresgehalt in den USA von rund 52.877 US-Dollar, kein Hochschulabschluss erforderlich.

Online-Nachhilfe: Startkosten von 50 bis 100 Dollar, erste Einnahmen innerhalb von ein bis zwei Wochen, 60 bis 100 Dollar pro Stunde für zertifizierte Nachhilfelehrer in Fachgebieten.

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Der beste Weg, Geld zu verdienen, beginnt mit einer konkreten Maßnahme in dieser Woche: Erstellen Sie ein Profil, veröffentlichen Sie ein Inserat oder senden Sie ein Angebot. Die ersten Einnahmen folgen auf den ersten Schritt, nicht auf die zehnte Recherche. Weitere Optionen mit niedrigen Einstiegshürden finden Sie in unserer Liste der Die besten Nebenjobs im Internet für eine sorgfältig zusammengestellte Liste, die speziell auf digitale Einsteiger zugeschnitten ist.

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Häufig gestellte Fragen