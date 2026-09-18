Die 6 bestbezahlten Remote-Jobs im Jahr 2026

Eneba Hub enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine kleine Provision verdienen können, wenn du über sie einen Kauf tätigst – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

Die bestbezahlten Remote-Jobs im sechsstelligen Gehaltsbereich sind real und in diesem Jahr erreichbar. Der schnellste Weg dorthin führt über eine Bewerbung über eine Plattform, die speziell für diese Stelle konzipiert ist – und nicht über Massenbewerbungen auf einer allgemeinen Jobbörse. Jeder Job auf dieser Liste ist nach einem echten, angegebenen Gehaltswert gereiht.

Wie realistisch die jeweilige Stelle für Sie ist, hängt davon ab, was Sie mitbringen. Mit gefragten Fähigkeiten in den Bereichen Software, Produktentwicklung, Design oder Marketing gelangen Sie an die Spitze dieser Liste. Selbst ohne Abschluss oder Berufserfahrung liegen Sie immer noch deutlich über dem Mindestlohn, nur etwas weiter unten in der Rangliste. Was sind also die bestbezahlten Remote-Jobs, die ein echter Bewerber derzeit ergattern kann?

Diese Liste ist nach dem höchsten bis zum niedrigsten Gehalt sortiert, basierend auf dem zuletzt veröffentlichten Median- oder Durchschnittsgehalt für jede Position. Wenn Sie nach den bestbezahlten Remote-Jobs ohne Abschluss oder nach den bestbezahlten Remote-Jobs ohne Berufserfahrung suchen, finden Sie die Antworten weiter unten auf dieser Seite – nicht nur ganz oben in der Rangliste.

Wie realistisch sind die bestbezahlten Remote-Jobs?

Alle sechs unten aufgeführten Gehälter sind echte, aktuelle und verifizierte veröffentlichte Zahlen – kein Klickbait für Listenartikel. Die realistische Spanne für ein erstes Remote-Gehalt reicht von etwa 70.000 US-Dollar im Vertrieb für Berufseinsteiger bis zu über 166.000 US-Dollar im Marketing-Management, je nach deinen Fähigkeiten.Der wichtigste Faktor ist nicht, welche Plattform Sie wählen, sondern ob Sie bereits über zwei bis drei Jahre nachweisbare Erfahrung oder ein Portfolio verfügen, da jede Plattform auf dieser Liste dies prüft, bevor die Gehaltsverhandlungen beginnen.

Der Wert, auf den ich mich bei jemandem mit null Erfahrung verlassen würde, ist das untere Ende der Einstiegsgehälter im Vertrieb und in der Geschäftsentwicklung, also etwa 70.000 US-Dollar. Es ist die einzige Position hier, bei der weder ein Abschluss noch eine vorherige Position ein Ausschlusskriterium darstellen: Quereinsteiger werden anhand eines Kompetenztests eingestellt, nicht anhand eines Lebenslaufs.

Wenn Sie bereits über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Programmierung, Design, Daten oder Marketing verfügen, liegt Ihr realistisches Ziel für das erste Jahr nahe am veröffentlichten Medianwert für diesen Beruf und nicht am angestrebten oberen Ende der Spanne. Wenn Sie nach den bestbezahlten Remote-Jobs auf Einstiegsebene suchen, sollten Sie damit rechnen, unterhalb der hier genannten Medianwerte anzufangen und sich über ein oder zwei Jahre hinweg dorthin hochzuarbeiten. Manche Leser überbrücken diese Lücke mit schnelleren Optionen, wie zum Beispiel verschiedenen Möglichkeiten, 1.000 Dollar pro Woche zu verdienen, während sie Erfahrung sammeln.

Die 6 bestbezahlten Remote-Jobs, sortiert nach Gehalt

Jeder Eintrag unten beginnt mit der veröffentlichten Gehaltsangabe, gefolgt von der tatsächlich zu nutzenden Plattform und den tatsächlichen Einstiegskosten. Die Rangfolge richtet sich ausschließlich nach dem veröffentlichten Gehalt, vom höchsten zum niedrigsten.

Remote-Marketing-Manager führen diese Liste mit einem Mediangehalt von 166.790 Dollar pro Jahr an, laut dem „Occupational Outlook Handbook“ des BLS (BLS). Die Nachfrage nach dieser Position nimmt nicht ab, da das BLS für den Zeitraum von 2025 bis 2035 ein Beschäftigungswachstum von 6 % für diese Rolle prognostiziert.

Im Alltag umfasst die Tätigkeit die Umsetzung von Strategien für bezahlte und organische Kampagnen, die Verantwortung für ein Budget sowie die Leitung eines kleinen Teams oder die Pflege von Agenturbeziehungen.

Himalayas ist hier die richtige Plattform: eine kostenlose, unabhängige Jobbörse für Remote-Stellen mit über 100.000 Remote-Stellenangeboten und integrierten Filtern für Zeitzone, Berufserfahrung und angegebenen Gehaltsrahmen.

So fangen Sie an:

Erstellen Sie ein kostenloses Himalayas-Profil und filtern Sie die Stellenangebote nach „Marketing“ und „Remote“.

Verwenden Sie den Gehaltsfilter, um nur Stellenanzeigen anzuzeigen, bei denen bereits eine Gehaltsspanne angegeben ist, die dem Median entspricht oder nahekommt.

Stellen Sie in Ihrer Bewerbung ein messbares Kampagnenergebnis in den Vordergrund.

Die meisten Stellenangebote auf diesem Niveau erwarten mehr als 5 Jahre Marketingerfahrung und ein Portfolio mit messbaren Kampagnenergebnissen – es handelt sich also nicht um einen Einstiegsposten. Ein häufiger Fehler ist es, sich auf Stellenangebote mit der Bezeichnung „Hybrid“ zu bewerben, die in Wirklichkeit nicht „Remote-First“ sind.

Kostenlose Suche nach Remote-Jobs Himalayas 3.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlose Suche nach Remote-Stellenangeboten, gefiltert nach Gehalt. Himalayas suchen

Remote-Produktmanager verdienen in den Vereinigten Staaten durchschnittlich 154.803 US-Dollar pro Jahr. Diese Zahl basiert lediglich auf drei anonym eingereichten Gehaltsangaben; betrachten Sie sie daher mit Vorsicht als Marktgehalt.

In dieser Rolle sind Sie für die Produkt-Roadmap verantwortlich, setzen Erkenntnisse aus Nutzerforschung und Daten in priorisierte Funktionen um und arbeiten eng mit den Teams aus den Bereichen Entwicklung, Design und Markteinführung zusammen. Wellfound, ehemals AngelList Talent, ist für Bewerber kostenlos und wird von über 27.000 Start-ups und mehr als 10 Millionen Bewerbern genutzt.

Beachten Sie bei der Bewerbung auf solche Stellen Folgendes:

Erstellen Sie ein Wellfound-Profil und bewerben Sie sich mit einem einzigen Klick auf alle Remote-PM-Stellenanzeigen.

Filtern Sie nach Stellenangeboten, die ein Gehaltsspektrum von mindestens 124.000 US-Dollar angeben – das entspricht dem 25. Perzentil –, um unterbezahlte Start-ups zu vermeiden.

Schreiben Sie dem Gründer oder Personalverantwortlichen direkt über die Plattform eine Nachricht, anstatt in einer Warteschlange zu stehen.

Rechnen Sie damit, dass 2 bis 4 Jahre Produkterfahrung sowie mindestens eine veröffentlichte Funktion oder Markteinführung erforderlich sind, auf die Sie verweisen können. Ein Portfolio oder eine Fallstudie eignet sich hierfür besser als ein Lebenslauf.

Wenn du noch heute loslegen möchtest, anstatt weiter zu recherchieren, ist das Erstellen eines kostenlosen Wellfound-Profils heute Abend der schnellste erste Schritt auf dieser gesamten Liste.

Direkt an die Gründer von Start-ups Wellfound 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Für Bewerber kostenlos; Produktmanager im Homeoffice verdienen in den aktuellen Stellenangeboten durchschnittlich 154.803 US-Dollar pro Jahr. Wellfound-Stellenangebote durchsuchen

Laut BLS verdienen Softwareentwickler im Homeoffice im Median 135.980 US-Dollar pro Jahr, während Softwareanalysten und -tester derselben Berufsgruppe im Median 104.300 US-Dollar verdienen. Unternehmen nutzen diese Plattformen gezielt, um den langsameren, kostengünstigeren internen Einstellungsprozess zu umgehen – was mit ein Grund dafür ist, dass die Softwareentwicklung nach wie vor zu den bestbezahlten Remote-Jobs für alle gehört, die bereits programmieren können.

Eine Spezialisierung auf Backend-Infrastruktur, mobile Anwendungen oder angewandte KI sowie Berufserfahrung treiben das Gehalt deutlich über den Medianwert. Die Anmeldung bei Turing ist für Entwickler kostenlos. Turing stellt die Rechnung an das einstellende Unternehmen, nicht an den Bewerber, und führt die Vermittlung anhand einer KI-gestützten Bewertung von Programmierkenntnissen, Fachwissen und Kommunikationsfähigkeit durch. Diese auf Fähigkeiten ausgerichtete Vorauswahl macht die Plattform zu einer der leichter zugänglichen, bestbezahlten Remote-Stellen für Personen, die bereits programmieren.

Um Teil dieser Remote-Belegschaft zu werden, befolgen Sie diese Schritte:

Bewerben Sie sich kostenlos auf der Website von Turing und absolvieren Sie die Bewertung der Programmier- und Kommunikationsfähigkeiten.

Geben Sie an, dass Sie eine langfristige Stelle als Entwickler suchen und keinen Auftrag im Bereich KI-Training, wenn ein Verdienst von über 100.000 US-Dollar Ihr Ziel ist.

Lassen Sie sich Ihren angebotenen Stundensatz vor Beginn schriftlich bestätigen, da Turing seine kundenseitigen Aufschläge nicht offenlegt.

Turing gibt an, dass in der Regel mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung erwartet werden, schließt jedoch auch außergewöhnliche Nachwuchsprogrammierer nicht aus. Ein häufiger Irrtum ist die Annahme, dass der Stundensatz von 15 bis 40 Dollar im AI-Training-Track dem entspricht, was bei Vollzeitstellen im Bereich Engineering gezahlt wird. Es handelt sich um zwei unterschiedliche Angebote auf derselben Plattform, und sie zu verwechseln, weckt völlig falsche Erwartungen. Wenn ein Praktikum länger dauert als erwartet, überbrücken manche Bewerber die Zeit mit Möglichkeiten, schneller an Geld zu kommen. Schau dir unseren Leitfaden an, wie du schnell 200 Dollar verdienen kannst, während deine Suche weitergeht.

Kostenlos für Entwickler Turing 3.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Teilnahme ist kostenlos; Vollzeitstellen als Remote-Ingenieur werden mit etwa 50 bis über 100 US-Dollar pro Stunde vergütet. Bei Turing bewerben

Laut BLS verdienen Remote-Datenwissenschaftler im Median 120.230 Dollar pro Jahr. Dies ist eine der am schnellsten wachsenden Positionen auf dieser Liste. Für diese Position prognostiziert das BLS ein Beschäftigungswachstum von 35 % zwischen 2025 und 2035 – weit mehr als bei fast jedem anderen hier behandelten Beruf –, wodurch die Datenwissenschaft fest in der Kategorie der bestbezahlten Remote-Jobs verankert bleibt.

Zu Ihren Aufgaben gehören das Erstellen und Pflegen von Modellen, das Durchführen von Experimenten sowie die Umsetzung von Daten in Produkt- oder Geschäftsentscheidungen, in der Regel in Python und SQL sowie unter Verwendung eines Cloud-Stacks.

Toptal-Freiberufler behalten 100 % ihres angebotenen Stundensatzes – ohne Provision –, da Toptal dem Kunden stattdessen einen Aufschlag und eine Abonnementgebühr in Rechnung stellt. Das Geschäftsmodell der Plattform schmälert also niemals Ihr eigenes Nettoeinkommen.

Wenn Sie an diesen bestbezahlten Remote-Jobs interessiert sind, sollten Sie unbedingt Folgendes tun:

Bewerben Sie sich über das Toptal-Bewerbungsportal und wählen Sie den Bereich „Data Science“ aus.

Bereiten Sie 2 bis 3 Portfolio-Projekte mit klaren Vorher-Nachher-Kennzahlen vor, wie z. B. Genauigkeit, Umsatzauswirkung oder Zeitersparnis.

Planen Sie den gesamten 3- bis 8-wöchigen Auswahlprozess ein, anstatt eine schnelle Vermittlung zu erwarten.

Sie benötigen ein aussagekräftiges Portfolio und müssen ein technisches Live-Interview bestehen. Ein häufiger Fehler ist es, mitten im Auswahlverfahren aufzugeben, weil der Prozess langsam erscheint: Ein Zeitrahmen von 3 bis 8 Wochen ist normal und beabsichtigt – kein Zeichen dafür, dass Ihre Bewerbung ins Stocken geraten ist.

Verdienen Sie während dieser Wartezeit Geld durch kurzfristige Einnahmequellen, über die wir in unserem Leitfaden „So verdienen Sie schnell 2.000 Dollar“ berichten.

Werden Sie Teil der Top 3 % Toptal 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 0 % Provision für Freiberufler; Datenwissenschaftler, die im Homeoffice arbeiten, verdienen in diesem Berufsfeld im Median 120.230 US-Dollar pro Jahr. Bei Toptal bewerben

Laut Daten des BLS verdienen freiberufliche UX/UI-Designer im Median 104.000 US-Dollar pro Jahr. Die Tätigkeit umfasst Nutzerforschung, Wireframing, Prototyping und Usability-Tests für Web- und App-Produkte, in der Regel in Figma.

Ein Associate-Abschluss sowie ein überzeugendes, selbst erstelltes Portfolio können ausreichen, um auf diesem Niveau als freiberuflicher UX-Designer Fuß zu fassen. Plattformen in diesem Bereich legen mehr Wert auf die Qualität des Portfolios und die Leistung im Vorstellungsgespräch als auf formale Qualifikationen, was diesen Job zu einer echten Alternative für alle macht, die nach den bestbezahlten Remote-Jobs mit einem Associate-Abschluss suchen.

Braintrust ist ein Talentnetzwerk, in dem Designer 100 % ihres angebotenen Stundensatzes behalten. Das Unternehmen berechnet dem Kunden eine Gebühr von 15 %, anstatt den Designern einen Anteil abzuziehen. Die angegebenen Stundensätze liegen üblicherweise zwischen 50 und 200 US-Dollar pro Stunde, die Bezahlung erfolgt wöchentlich.

So bewerben Sie sich für diesen hochbezahlten Remote-Job:

Bewerben Sie sich über die Jobbörse von Braintrust und erstellen Sie ein Profil mit 3 bis 5 Fallstudien, die Ihren Designprozess veranschaulichen.

Geben Sie Ihren tatsächlichen Marktpreis an.

Bewerben Sie sich direkt auf ausgeschriebene Unternehmensaufträge, anstatt darauf zu warten, dass eine passende Vermittlung zustande kommt.

Behalten Sie 100 % Ihres Vergütungssatzes Braintrust 3.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 0 % Plattformgebühr für Talente; die angegebenen UX/UI-Tarife liegen zwischen 50 und 200 US-Dollar pro Stunde und werden wöchentlich ausgezahlt. Werden Sie Mitglied bei Braintrust

Einstiegspositionen im Bereich Fernvertrieb und Geschäftsentwicklung weisen ein Mediangehalt von rund 70.000 US-Dollar pro Jahr auf; der Durchschnittswert für dieselbe Gruppe liegt mit 82.430 US-Dollar höher. Remote-Stellen als Kundenbetreuer mit Provision erreichen regelmäßig eine durchschnittliche Gesamtvergütung von 239.262 US-Dollar, sobald die Quote erreicht ist. Dies ist der Eintrag für die bestbezahlten Remote-Jobs, für die kein Hochschulabschluss erforderlich ist, und einer der bestbezahlten Remote-Jobs für Bewerber ohne Berufserfahrung, da die Einstellung hier auf der Grundlage eines Kompetenztests erfolgt.

Crossover ist eine Plattform für Remote-Jobs, die auf kompetenzbasierter Personalauswahl basiert und fast 50 Stellenprofile mit Gehältern von 10.000 bis 1.000.000 US-Dollar pro Jahr abdeckt. Allerdings gibt es Beschwerden über den Einstellungsprozess und ein obligatorisches Tool zur Produktivitätsüberwachung namens „WorkSmart“, das regelmäßig Screenshots und Webcam-Check-ins aufzeichnet.

Um sich auf diese Stellen zu bewerben, befolgen Sie die folgenden Schritte:

Erstellen Sie ein kostenloses Konto auf der Website von Crossover und filtern Sie nach Stellen im Vertrieb und in der Geschäftsentwicklung.

Führen Sie die Kompetenzbewertung ehrlich und unter Echtzeit-Zeitdruck durch.

Lesen Sie die WorkSmart-Überwachungsanforderungen, bevor Sie ein Angebot annehmen.

Dieser Karriereweg gehört weiterhin zu den bestbezahlten Remote-Stellen ohne Auswahlverfahren auf Basis des Lebenslaufs. Ein häufiger Fehler ist es, ein Angebot anzunehmen, ohne zu wissen, dass WorkSmart das Gehalt für jeden kurzen Zeitraum kürzt, in dem kein Screenshot oder Webcam-Check-in erfasst wurde.

Kein Hochschulabschluss erforderlich Crossover 3.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Ein Hochschulabschluss ist nicht erforderlich; bei den auf Fähigkeiten basierenden Stellen im Fernvertrieb liegt das Jahresgehalt je nach Ebene zwischen 10.000 und 1.000.000 Dollar. Probieren Sie Crossover aus

Ein Vergleich dieser sechs Stellen

Hier sehen Sie, wie sich die veröffentlichten Gehälter, die Einstiegskosten und die Zeit bis zum ersten Gehaltsscheck bei unseren sechs ausgewählten, bestbezahlten Remote-Jobs vergleichen lassen. Unsere Tabelle unten zeigt außerdem auf, wie viel praktischer Einsatz jeweils erforderlich ist, sowie die Plattform, über die Sie sich bewerben können.

Stelle Median-/Durchschnittsgehalt Plattform Startkosten Zeit bis zum ersten Gehaltsscheck Wie passiv? Marketing-Manager 166.790 $/Jahr Himalaya 0 Standardmäßiger Abrechnungszyklus des Arbeitgebers nach der Einstellung Aktive Vollzeitstelle Produktmanager 154.803 $/Jahr Wellfound 0 2–4 Wochen Einstellungszeitraum plus Gehaltsabrechnung Aktive Vollzeitstelle Softwareentwickler 135.980 $/Jahr Turing 0 Zweimonatlich (am 1. und 16.) nach erfolgreicher Vermittlung Aktiv, Vollzeit oder auf Vertragsbasis Datenwissenschaftler 120.230 $/Jahr Toptal 0 $ (3–8-wöchige Überprüfung) Standard-Vertragsbedingungen nach der Vermittlung Aktive Tätigkeit auf Vertragsbasis UX/UI-Designer 104.000 $/Jahr Braintrust 0 Wöchentlich, sobald ein passendes Projekt gefunden wurde Aktiver, projektbezogener Vertrag Vertrieb / Kundenbetreuer 70.000–239.262 $/Jahr Crossover 0 Mehrwöchiger Einstellungsprozess, anschließend reguläre Gehaltsabrechnung Aktiv, Vollzeit, umsatzabhängig

Verdienen Sie sich etwas dazu, während Sie nach einem Remote-Job suchen

Der schnellste Weg, um an Geld zu kommen, während eine Bewerbung für einen Remote-Job geprüft wird, ist eine kostenlose Prämien-App – und nicht die Suche nach einem zweiten Job. Die meisten zahlen innerhalb von Tagen aus, nicht erst nach Monaten. Keine davon ersetzt ein Gehalt, aber sie überbrücken echte kurzfristige Finanzlücken, wie zum Beispiel die Anschaffung eines neuen Laptops oder die Gebühr für das Hosting eines Portfolios, während die oben genannten Plattformen ihren Überprüfungsprozess für einen dieser bestbezahlten Remote-Jobs durchführen.

Zwei echte, derzeit aktive Prämien-Apps, die hier erwähnenswert sind, sind Snakzy und BigCash. Bei beiden Plattformen musst du mindestens 18 Jahre alt sein, um dich anzumelden und Geld auszahlen zu lassen. Vergewissere dich also, dass du diese Voraussetzungen erfüllst, bevor du ein Konto erstellst.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmekosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos Freecash 5 Kostenlos

Verdienen Sie noch heute mehr Geld, während Ihre Bewerbungen geprüft werden. Melden Sie sich kostenlos bei Snakzy an.

Was funktioniert nicht?

Der schnellste Weg, Monate damit zu verschwenden, nach den bestbezahlten Remote-Jobs zu suchen, ist das Massenbewerben über allgemeine Jobbörsen, ohne ein Portfolio oder ein echtes Ergebnis eines Kompetenztests vorweisen zu können. Diese Strategie wird bei keiner der sechs oben genannten Plattformen funktionieren, da alle sechs Plattformen auf Nachweise setzen und nicht auf die Anzahl der Bewerbungen. Eine Handvoll spezifischer, vermeidbarer Fehler ist für den Großteil des verschwendeten Aufwands verantwortlich, von dem Leser berichten.

Die Jagd nach dem Spitzengehalt, bevor man den entsprechenden Nachweis dafür hat: Sich auf Stellen zu bewerben, ohne ein Portfolio oder messbare Kampagnenergebnisse vorweisen zu können, verschwendet den Prüfplatz der Plattform und die eigene Zeit.

Sich auf Stellen zu bewerben, ohne ein Portfolio oder messbare Kampagnenergebnisse vorweisen zu können, verschwendet den Prüfplatz der Plattform und die eigene Zeit. Bruttogehalt mit Nettovergütung verwechseln: Bei den Stellen auf dieser Liste sind die Selbstständigensteuer und etwaige Aufschläge der Plattformseite auf Kundenseite nicht in der angegebenen Summe enthalten; planen Sie Ihr Budget also entsprechend ein.

Bei den Stellen auf dieser Liste sind die Selbstständigensteuer und etwaige Aufschläge der Plattformseite auf Kundenseite nicht in der angegebenen Summe enthalten; planen Sie Ihr Budget also entsprechend ein. Die Bedingungen für Überwachungssoftware akzeptieren, die man nicht gelesen hat: Das „WorkSmart“-Tool von Crossover kürzt das Gehalt bei Lücken ohne Screenshot oder Webcam-Check-in; lesen Sie daher die Bedingungen, bevor Sie ein Angebot annehmen, und nicht erst, wenn Ihr erster Gehaltsscheck zu niedrig ausfällt.

Das „WorkSmart“-Tool von Crossover kürzt das Gehalt bei Lücken ohne Screenshot oder Webcam-Check-in; lesen Sie daher die Bedingungen, bevor Sie ein Angebot annehmen, und nicht erst, wenn Ihr erster Gehaltsscheck zu niedrig ausfällt. Auf gefälschte Remote-Stellenanzeigen hereinfallen: Die Federal Trade Commission warnt davor, dass Jobbetrüger oft echte Remote-Stellenanzeigen nachahmen und im Voraus Zahlungen oder Bankdaten verlangen. Keine der sechs oben genannten Plattformen erhebt jemals Gebühren von Bewerbern für die Bewerbung.

Das Vermeiden dieser vier Fehler trägt mehr zu Ihrem Zeitplan bei als die Wahl einer einzelnen Plattform. Behandeln Sie jede hochbezahlte Remote-Stellenanzeige auf die gleiche Weise: Überprüfen Sie die Vergütung und die Plattform und lesen Sie das Kleingedruckte, bevor Sie zusagen.

Abschließendes Fazit zu diesen bestbezahlten Remote-Jobs

Der bestbezahlte Remote-Job auf dieser Liste ist der des Remote-Marketing-Managers bei Himalayas mit einem Mediangehalt von 166.790 US-Dollar pro Jahr. Der Data-Science-Pfad von Toptal oder der Entwickler-Pfad von Turing bieten den meisten Lesern ohne entsprechenden Hintergrund einen schnelleren, stärker kompetenzorientierten Weg zu sechsstelligen Gehältern.

Für Leser ohne Hochschulabschluss und ohne Berufserfahrung ist der auf Fähigkeiten basierende Vertriebs-Track von Crossover der realistische Einstiegspunkt. Der veröffentlichte Medianwert ist zwar niedriger, aber es ist der einzige Weg hier, bei dem die Einstellung nicht anhand von Qualifikationsnachweisen erfolgt, und die Gesamtvergütung kann über 200.000 US-Dollar steigen.

Egal, welcher Weg zu Ihnen passt: Beginnen Sie mit der Plattform, die Ihrem aktuellen Leistungsnachweis entspricht, und nicht mit der Plattform mit der höchsten Schlagzeilenzahl.

Nutzen Sie eine kostenlose App wie Snakzy, um kleine Kosten zu decken, während diese Einstellungsverfahren ihren Lauf nehmen.

PLAY-TO-EARN Gewinne zusätzliches Geld mit Snakzy Verdiene mit Snakzy Geld, während du nach einem Remote-Job suchst. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Hol dir Snakzy Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen

Häufig gestellte Fragen