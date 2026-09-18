Die 6 besten Jobs als Tester für mobile Apps: Echte Plattformen, die 2026 tatsächlich Geld zahlen

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Die besten Jobs als Tester für mobile Apps bringen echtes Geld ein. Der schnellste Weg zu einer Auszahlung unter den sechs unten aufgeführten Plattformen ist das Pay-per-Bug-Modell von test IO, bei dem ein bestätigter kritischer Fehler mit bis zu 50 US-Dollar vergütet wird. Realistisch gesehen summiert sich das auf 50 bis 400 US-Dollar pro Monat als Nebeneinkommen in der Freizeit – es ist also kein Ersatz für ein Gehalt. Am besten funktioniert es, wenn man zwei oder drei Plattformen kombiniert, anstatt sich nur auf eine zu verlassen.

Die Kombination einer Plattform mit stabilen Vergütungen pro Fehler wie test IO oder Testlio mit ein oder zwei schnellen, unverbindlichen Test-Apps für ruhige Wochen ist der realistischste Weg, um sich ein verlässliches Einkommen als App-Tester aufzubauen. Jede Plattform auf dieser Liste läuft vollständig online, daher handelt es sich hierbei wirklich um die besten Jobs als Tester für mobile Apps, die Remote-Mitarbeiter von einem Smartphone oder Laptop aus erledigen können, ohne dass ein Büro oder ein Arbeitsweg erforderlich ist.

Dieser Leitfaden behandelt sechs geprüfte Plattformen, geordnet nach realistischen Verdienstmöglichkeiten und der Zeit bis zur ersten Auszahlung. Du erfährst, wie viel jede Plattform zahlt, was der Einstieg kostet (Spoiler: 0 $ für alle sechs) und welche Fehler dazu führen, dass Tester abgelehnt oder nicht bezahlt werden. Solche Jobs als mobiler App-Tester im Homeoffice stehen jedem offen, der ein Smartphone oder einen Computer besitzt. Bei einigen der sechs Plattformen gibt es Einschränkungen hinsichtlich der Länder, aus denen tatsächlich Auszahlungen erfolgen können; wir weisen bereits hier darauf hin und gehen in den einzelnen Einträgen der Rangliste näher darauf ein.

Sind Jobs als Tester für mobile Apps tatsächlich realistisch?

Ja, die besten Jobs als Tester für mobile Apps sind realistisch, allerdings nur als Nebenjob oder zusätzliches Einkommen. Rechnen Sie mit 50 bis 400 Dollar pro Monat, wenn Sie ein paar Stunden pro Woche testen – es handelt sich also nicht um einen Job, der ein Vollzeitgehalt ersetzt. Die Obergrenze hängt davon ab, wie viele bezahlte Testzyklen eine Plattform in dieser Woche für Ihr Gerät und Ihre Region offen hat, nicht davon, wie viel Aufwand Sie betreiben.

Dieser realistische Verdienstbereich eignet sich für Studenten, Teilzeitbeschäftigte oder alle, die sich ein flexibles Nebeneinkommen wünschen. Ein Smartphone ist die wichtigste Voraussetzung für fast jeden der besten Jobs als Tester für mobile Apps auf dieser Liste. Wenn 200 Dollar innerhalb weniger Tage eher das ist, was du gerade brauchst, findest du unter „Wie man schnell 200 Dollar verdient“ schnellere, konzentriertere Methoden. Das Testen von Apps zahlt sich stattdessen in einem langsameren, gleichmäßigeren Rhythmus aus.

Niemand verdient allein durch das Testen von Apps ein Vollzeitgehalt. Bezahlte Testeinladungen richten sich danach, was die Kundenunternehmen in der jeweiligen Woche getestet haben möchten, und nicht danach, wie viele Stunden ein Tester investieren möchte. Die realistische Spanne variiert stark je nach Plattform, von Userbrains Pauschalbetrag von 5 $ pro Test bis hin zu testIO s Obergrenze von 50 $ pro Fehler. Genau deshalb ist es wichtiger, die besten Jobs als Tester für mobile Apps nach realistischem Verdienst und nicht nach Hype zu bewerten, als sich einfach nur für einen einzigen zu entscheiden.

Bei einigen dieser Anbieter spielt der Standort eine größere Rolle als bei anderen. Testlio, test IO, TesterWork, BetaTesting.com und Userbrain akzeptieren alle Tester weit über die USA hinaus. Ob tatsächlich bezahlte Arbeit anfällt, hängt jedoch immer davon ab, in welchen Testzyklen zu einem bestimmten Zeitpunkt Ihr spezifisches Gerät, Ihre Region oder Ihre Sprache benötigt wird. TesterUp ist die einzige klare Ausnahme: Auszahlungen erfolgen nur in den USA, in Kanada (mit Ausnahme von Quebec) und im Vereinigten Königreich. Prüfen Sie diese Einschränkung, bevor Sie Zeit in einen der besten Jobs als Tester für mobile Apps auf dieser Liste investieren.

Die 6 besten Jobs als Tester für mobile Apps

Jede der unten aufgeführten Plattformen wird nach der realistischen Vergütung und der Geschwindigkeit, mit der Ihre erste Auszahlung tatsächlich erfolgt, bewertet – nicht nach Bekanntheitsgrad. Beginnen Sie mit dem Eintrag, der am besten zu der Zeit passt, die Sie diese Woche zur Verfügung haben.

Testlio bezahlt freiberufliche Tester auf Stundenbasis und nicht pro Fehler. Die Tester können an funktionalen Tests, Regressionstests, explorativen Tests, Usability-Tests, Zahlungstests, Lokalisierungstests und anderen Testaufgaben arbeiten, wobei die Zuweisung der Aufträge von Faktoren wie ihren Fähigkeiten, Geräten und ihrer Verfügbarkeit abhängt.

So fangen Sie an:

Erstellen Sie ein Testlio-Freelancer-Konto

Schließen Sie den Onboarding-Prozess ab und geben Sie Ihre Tester-Daten an

Fügen Sie Ihre verfügbaren Geräte, Fähigkeiten und Ihre Verfügbarkeit hinzu

Schließen Sie alle erforderlichen Onboarding- oder Qualifizierungsschritte ab

Testlio bezahlt genehmigte Aufgaben wöchentlich über PayPal oder Payoneer. Die Zahlung erfolgt, nachdem die Arbeit geprüft und genehmigt wurde; der reguläre Zahlungszyklus läuft donnerstags. Testlio gibt außerdem an, dass es die Überweisungsgebühren von seinem PayPal- oder Payoneer-Konto auf das Konto des Testers übernimmt, wobei jedoch Gebühren anfallen können, wenn Geld von diesen Diensten auf ein Bankkonto überwiesen wird.

Da Testlio auf Stundenbasis bezahlt, hängt der Betrag, den Sie verdienen, von den Aufträgen ab, die Sie erhalten, sowie von den für diese Aufgaben festgelegten Sätzen. Die Verfügbarkeit kann zudem je nach Ihrem Standort, Ihren Fähigkeiten, Ihren Geräten und den aktuell laufenden Projekten variieren.

Unter den besten Jobs als Tester für mobile Apps hier ist dies die beste Wahl, wenn Sie sich eine verlässliche wöchentliche Vergütung wünschen, anstatt unvorhersehbarer Kleinbeträge pro gefundenem Fehler. Für ein umfassenderes wöchentliches Einkommensziel, das über das Testen hinausgeht, zeigt unser Leitfaden „Wie man 1.000 Dollar pro Woche verdient“ auf, was nötig ist, um mehrere Einnahmequellen auf dieses Niveau zu bündeln.

Höchster Stundenlohn Testlio 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vergütung beträgt 18 bis 35 US-Dollar pro Stunde in Top-Ländern, die wöchentlich über PayPal oder Payoneer ausgezahlt wird; die Anmeldung ist kostenlos. Registrieren Sie sich kostenlos bei Testlio

test IO ist eine Crowdtesting-Plattform, auf der freiberufliche Tester in erster Linie Fehler in Apps und anderen digitalen Produkten finden und melden. Die Höhe der Vergütung hängt vom Test, der Art des Fehlers, dessen Schweregrad, dem Betriebssystem und davon ab, ob der Bericht akzeptiert wird; laut Angaben der Plattform können die lukrativsten Fehler bis zu 50 $ einbringen.

So fangen Sie an:

Registrieren Sie sich als freiberuflicher Tester

Richten Sie Ihr Testerprofil und Ihre Geräte ein

Schließen Sie den Onboarding-Prozess ab und machen Sie sich mit den Testressourcen vertraut

Nehmen Sie verfügbare Testeinladungen an und reichen Sie genehmigte Fehlerberichte ein

test IO erhebt keine Gebühren für die Registrierung als Tester. Sie benötigen einen PC und idealerweise ein mobiles Gerät. Laut Angaben der Plattform können Tester über ein Bankkonto oder PayPal bezahlt werden. Die Auszahlungen erfolgen monatlich.

Der Verdienst variiert erheblich, da Tester nicht nach einem garantierten Stundensatz, sondern auf Basis der akzeptierten Fehlermeldungen bezahlt werden. Testeinladungen werden anhand von Faktoren wie Ihren Geräten, Sprachen, Fähigkeiten und Ihrer Testleistung zugewiesen, sodass die Anzahl der Angebote von Tester zu Tester variieren kann.

Unter den besten Jobs als Tester für mobile Apps eignet sich dieser am besten für Sie, wenn Sie wirklich Spaß daran haben, Fehler zu finden und genau zu dokumentieren, wie diese zustande kommen, da die Bezahlung vom Schweregrad des Fehlers abhängt und nicht von der aufgewendeten Zeit. Wenn Sie ein größeres einmaliges Zielbetrag mehr motiviert als ein Stundensatz, finden Sie in „Wie man schnell 2.000 Dollar verdient“ Methoden mit höherem Tempo, die Sie mit regelmäßigen Bug-Bounties kombinieren können.

Höchster Höchstbetrag pro Fehler test IO 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vergütung beträgt 5 bis 50 US-Dollar pro bestätigter Fehlermeldung und wird monatlich über PayPal ausgezahlt. Die Teilnahme ist nach einem kurzen Qualifikationstest kostenlos. Werden Sie Tester

TesterWork bezahlt Tester je nach Projekt entweder für bestätigte Fehler oder einen festen Betrag für das Absolvieren von Testfällen. Der Betrag wird in der Test-Einladung angezeigt, bevor du teilnimmst; es gibt also keinen einheitlichen plattformweiten Satz für jeden Auftrag. Das macht es zu einer der flexibleren Optionen unter den besten Jobs als Tester für mobile Apps, wenn du zwischen verschiedenen Arten von Testaufträgen wählen möchtest.

So fängst du an:

Erstellen Sie ein TesterWork-Konto

Vervollständigen Sie Ihr Testerprofil und Ihre Geräteinformationen

Halten Sie Ausschau nach Testeinladungen, die zu Ihrem Profil passen

Befolgen Sie die Projektanweisungen und reichen Sie vollständige Testfälle oder Fehlerberichte ein

Die Auszahlung erfolgt in US-Dollar über PayPal oder Upwork, in der Regel etwa zwei Wochen nach Ende des Testzyklus. Bei TesterWork gilt eine allgemeine Auszahlungsschwelle von 5 US-Dollar; Beträge unterhalb dieser Schwelle werden so lange übertragen, bis die Schwelle erreicht ist.

Wie viel Sie verdienen, hängt davon ab, für welche Projekte Sie sich qualifizieren und ob Ihre eingereichten Arbeiten genehmigt werden. Doppelte Fehlerberichte werden nicht vergütet, und TesterWork weist darauf hin, dass Tester als unabhängige Auftragnehmer und nicht als Angestellte tätig sind.

Niedrigste Auszahlungsgrenze TesterWork 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Auszahlung erfolgt ab einem Mindestbetrag von 5 $ über PayPal oder Upwork, etwa zwei Wochen nach jedem Testzyklus; die Teilnahme ist kostenlos. Kostenlos registrieren

BetaTesting bringt Tester mit Unternehmen zusammen, die Feedback zu Apps, Websites und anderen Produkten suchen. Es ist einer der besten Jobs als Tester für mobile Apps für Personen, die es vorziehen, den voraussichtlichen Zeitaufwand und die Vergütung vor der Bewerbung zu sehen. Laut BetaTesting liegt die übliche Vergütung für einen 45- bis 60-minütigen Test bei 15 bis 30 US-Dollar, wobei kürzere Tests in der Regel weniger einbringen und komplexere oder längere Tests besser vergütet werden können.

So fangen Sie an:

Erstellen Sie ein BetaTesting-Konto

Vervollständigen Sie Ihr Testerprofil

Fügen Sie relevante Angaben zu Demografie, Geräten und Erfahrung hinzu

Bewerben Sie sich für Tests, die zu Ihrem Profil passen

Laut BetaTesting erhalten die meisten Tester zwischen null und fünf Testmöglichkeiten pro Monat. Vor der Bewerbung können Tester die voraussichtliche Zeitaufwendung, die Testdauer und die Vergütung für ein Projekt einsehen. Bei den meisten Tests werden die Vergütungen innerhalb von 14 Tagen nach Projektende über Tremendous ausgezahlt.

Die Vergütungen von BetaTesting können je nach Land über verschiedene Optionen eingelöst werden, darunter PayPal, Banküberweisung und Geschenkkarten. Bei einigen Optionen zur Auszahlung von Geldbeträgen über Tremendous können Gebühren anfallen, sodass der endgültige Betrag von der gewählten Auszahlungsmethode abhängen kann.

Größte Auswahl an Testarten BetaTesting.com 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vergütung beträgt 10 bis 30 US-Dollar pro Test über Tremendous (PayPal, Geschenkkarten und mehr). Die Teilnahme ist kostenlos, Einladungen hängen jedoch von einem vollständig ausgefüllten Profil ab. Als Tester anmelden

Unter den besten Jobs als Tester für mobile Apps sticht Userbrain durch sein einfaches Festpreis-Modell hervor. Pro freigegebenem Testvideo werden 5 Dollar gezahlt. Die Tests dauern in der Regel etwa 5 bis 20 Minuten und bestehen darin, dass Sie Ihre Gedanken laut aussprechen, während Sie eine Reihe von Aufgaben auf einer Website, einem Prototyp oder in einer mobilen App ausführen.

So fangen Sie an:

Erstellen Sie ein Userbrain-Tester-Konto

Lade den Userbrain Recorder für Chrome, iOS oder Android herunter

Führen Sie den Qualifikationstest durch

Warten Sie auf die Freigabe, bevor Sie an bezahlten Tests teilnehmen

Userbrain zahlt über PayPal aus. Für jeden genehmigten Test erhalten Sie genau 5 US-Dollar, für die erste Auszahlung ist jedoch ein Guthaben von mindestens 10 US-Dollar erforderlich. Abgeschlossene Tests bleiben sieben Tage lang in der Warteschlange, bevor sie zur Auszahlung freigegeben werden. Laut Userbrain werden Auszahlungen in der Regel innerhalb von 5 bis 10 Werktagen bearbeitet.

Die Anzahl der Tests, die Sie erhalten, kann je nach Faktoren wie Ihrer Tester-Bewertung, Ihrem Gerät, Ihrer Sprache und der aktuellen Kundennachfrage variieren. Userbrain bietet daher einen festen Betrag pro genehmigtem Test an, jedoch keine garantierte Anzahl an Tests oder ein garantiertes monatliches Einkommen.

Schnellste, einfachste Tests Userbrain 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Vergütung beträgt pauschal 5 Dollar pro 5- bis 20-minütigem Test, ausgezahlt über PayPal; die Mindestauszahlung liegt bei 10 Dollar, die Teilnahme ist kostenlos. Kostenlos testen

TesterUp ist eine Option, die Sie in Betracht ziehen sollten, wenn Sie nach den besten Jobs als Tester für mobile Apps suchen. Das Unternehmen zahlt echte US-Dollar über PayPal für das Testen von Spielen und Apps über seine eigene iOS- und Android-App, hat jedoch mit 55 US-Dollar die höchste Auszahlungsgrenze auf dieser Liste. TesterUp hat keinen pauschalen Satz pro Aufgabe veröffentlicht, sodass Ihre tatsächlichen Einnahmen davon abhängen, welche Aufgaben verfügbar sind – im Gegensatz zu den festen Sätzen pro Fehler oder pro Test bei den anderen fünf hier vorgestellten Plattformen zum Testen mobiler Apps.

So fängst du an:

Laden Sie die TesterUp-App herunter und erstellen Sie ein Konto

Vervollständigen Sie Ihr Profil

Bestätigen Sie Ihre Teilnahmeberechtigung, bevor Sie verfügbare Spiele und Apps testen

TesterUp beschränkt Auszahlungen auf die USA, Kanada (außer Quebec) und Großbritannien. Genehmigte Auszahlungen werden innerhalb von etwa drei Werktagen abgewickelt, und auf der Auszahlungsseite von TesterUp heißt es, dass jeder Tester vor der ersten Auszahlung eine einmalige biometrische Gesichtsverifizierung bestehen muss.

Der wichtigste Aspekt ist der Mindestauszahlungsbetrag von 55 US-Dollar, der deutlich höher ist als der Schwellenwert von 5 US-Dollar bei TesterWork und der Schwellenwert von 10 US-Dollar bei Userbrain. Tester, die nur gelegentlich teilnehmen, benötigen daher möglicherweise länger, bis sie ein auszahlbares Guthaben erreichen.

Höchster Auszahlungsmindestbetrag TesterUp 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Auszahlung erfolgt in echten US-Dollar über PayPal, Mindestauszahlungsbetrag 55 $; nur in den USA, Kanada und Großbritannien. TesterUp herunterladen

Die besten Jobs als Tester für mobile Apps im direkten Vergleich

Die sechs Plattformen unterscheiden sich in ihrer Vergütung – von Stundensätzen über Vergütungen pro Fehler bis hin zu festen Gebühren pro Test. Die folgende Tabelle stellt ihre Vergütungsmodelle, typischen Verdienste, Auszahlungsschwellen und weitere wichtige Details nebeneinander, damit Sie sie vor der Anmeldung vergleichen können.

Plattform Vergütungsstruktur Auszahlungsschwelle Zeit bis zur ersten Auszahlung Aufwandsgrad Testlio 18–35 $/Stunde (Stufe 1); 10–20 $/Stunde (niedrigere Stufen) Kein angegebenes Minimum Wöchentlich, PayPal/Payoneer Aktive, geplante Arbeitsstunden test IO 5–50 $ pro bestätigtem Fehler Kein angegebenes Mindestguthaben Monatlich, PayPal Aktiv, Fehlerjagd TesterWork Pro Fehler oder pro Testfall, 1x–2x je nach Rang 5 $ ca. 2 Wochen nach Abschluss des Testzyklus, PayPal/Upwork Aktiv, pro Testzyklus BetaTesting.com 10–30 $ pro Test; 5–15 $ pro Fokusgruppe Kein angegebenes Minimum ~14 Tage über Tremendous Halbaktiv, auf Einladung Userbrain Pauschal 5 $ pro Test 10 $ Pro Test, sobald der Schwellenwert erreicht ist, PayPal Geringer Aufwand, schnelle Aufgaben TesterUp Variabel, aufgabenbasiert 55 $ ca. 3 Werktage nach Freigabe, PayPal Aktives, fortlaufendes Testen

Wenn Ihnen eine höhere Vergütung pro gefundenem Fehler mehr zusagt als das Testen auf Stundenbasis, können Sie Tester bei test IO werden und sich ansehen, welche Testmöglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen.

„Play-to-Earn“- und Belohnungs-Apps für ruhige Wochen

Wenn gerade kein bezahlter Testzyklus läuft, können dir Belohnungs-Apps dabei helfen, ein bisschen zusätzliches Geld zu verdienen, während du auf deine nächste Test-Einladung wartest. Sie ersetzen zwar nicht die Vergütung pro Fehler oder pro Stunde von den oben genannten Testplattformen für mobile Apps, aber sie ermöglichen es dir, die Zeit, in der dein Handy sonst ungenutzt herumliegt, sinnvoll zu nutzen.

Snakzy, die hauseigene „Play-to-Earn“-App von Eneba, ermöglicht eine Auszahlung ab einem Mindestbetrag von 35 US-Dollar ohne Nutzergebühren, was sie zu einer der einfachsten Belohnungs-Apps macht, bei denen man tatsächlich eine Auszahlung erreichen kann.

Man sollte sich bewusst machen, dass Belohnungs-Apps sich von Plattformen zum Testen mobiler Apps unterscheiden: Sie bezahlen für das Absolvieren von Spielen und einfachen Aufgaben und nicht dafür, Fehler zu finden oder strukturiertes Feedback zu geben. Weitere Optionen findest du in unserer Liste mit Spiele-Apps, die echtes Geld zahlen. Betrachte diese Apps als Möglichkeit, sich etwas dazuzuverdienen, und nicht als Ersatz für ein regelmäßiges Einkommen aus dem Testen.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmegebühr Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos (ab 18 Jahren, nur in den USA und Großbritannien)

Snakzy bietet eine einfache Möglichkeit, deine freie Zeit am Handy lohnender zu gestalten. Entdecke schnelle Aufgaben und Spiele und sammle dabei zusätzliche Belohnungen.

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Was nicht funktioniert

Die meisten Menschen verlieren Geld durch Betrugsmaschen beim App-Testen, weil sie im Voraus bezahlen – nicht, weil sie sich für die falsche seriöse Plattform entscheiden. Zwei Muster sind für fast jede Beschwerde verantwortlich: gefälschte Agenturen, die Gebühren verlangen, und Anzeigen, die unrealistischen Reichtum über Nacht versprechen.

Gefälschte Testagenturen und Vorabgebühren

Eine seriöse Plattform zum Testen von mobilen Apps verlangt niemals eine Gebühr, damit Sie loslegen können; die Teilnahme an jedem der oben aufgeführten besten Jobs als Tester für mobile Apps ist kostenlos.

Betrug mit „Zertifizierungskits“ – eine Website oder Discord-Gruppe, die vor Beginn jeglicher bezahlter Arbeit eine Vorauszahlung von 20 bis 100 Dollar für eine „Tester-Zertifizierung “ , ein Gerät oder Software verlangt. Keine der oben genannten Plattformen verlangt eine Zahlung, um loszulegen.

eine Website oder Discord-Gruppe, die vor Beginn jeglicher bezahlter Arbeit eine Vorauszahlung von 20 bis 100 Dollar für eine „Tester-Zertifizierung , ein Gerät oder Software verlangt. Keine der oben genannten Plattformen verlangt eine Zahlung, um loszulegen. Falsche Recruiter-DMs – Nachrichten auf Telegram, WhatsApp oder in sozialen Medien, in denen eine „garantierte“ Stelle als Tester gegen eine kleine Anzahlung oder den Kauf einer Geschenkkarte angeboten wird. Die Federal Trade Commission (FTC) warnt, dass jede Stelle, bei der ein Arbeitnehmer zahlen soll, bevor er Geld verdient, ein Warnsignal für einen Betrug ist.

Keine der sechs Plattformen in diesem Leitfaden wird Sie jemals um Geld bitten, um loszulegen; daher ist jede Zahlungsaufforderung ein sofortiges Zeichen dafür, dass Sie sich davon fernhalten sollten.

Unrealistische Versprechungen, über Nacht reich zu werden

Manche Anzeigen versprechen Zahlen, die keine der hier vorgestellten Plattformen tatsächlich belegen kann. Wenn Sie diese frühzeitig erkennen, ersparen Sie sich eine vergebliche Anmeldung, während Sie die besten Stellenangebote für mobile App-Tester vergleichen, die tatsächlich halten, was sie versprechen.

Anzeigen mit dem Versprechen „500 Dollar pro Tag für das Testen von Apps“ – keine der in diesem Artikel genannten Plattformen bietet einen solchen Tarif an; der realistische Verdienstbereich für die besten Jobs als Tester mobiler Apps liegt bei 50 bis 400 Dollar pro Monat über mehrere Plattformen hinweg, nicht pro Tag bei einer einzigen.

keine der in diesem Artikel genannten Plattformen bietet einen solchen Tarif an; der realistische Verdienstbereich für die besten Jobs als Tester mobiler Apps liegt bei 50 bis 400 Dollar pro Monat über mehrere Plattformen hinweg, nicht pro Tag bei einer einzigen. Prämienpunkt-Apps, bei denen man sich das Guthaben nie auszahlen lassen kann – einige Prämien-Apps, die mit dem Testen von Apps in Verbindung stehen, werben mit hohen Punktguthaben, legen die Auszahlungsschwelle jedoch so hoch an, dass sie selten erreicht wird. Überprüfen Sie die angegebene Auszahlungsschwelle einer Plattform, genau wie die in der obigen Tabelle verglichenen, bevor Sie sich darauf verlassen.

einige Prämien-Apps, die mit dem Testen von Apps in Verbindung stehen, werben mit hohen Punktguthaben, legen die Auszahlungsschwelle jedoch so hoch an, dass sie selten erreicht wird. Überprüfen Sie die angegebene Auszahlungsschwelle einer Plattform, genau wie die in der obigen Tabelle verglichenen, bevor Sie sich darauf verlassen. Annahme, dass jede Plattform überall auszahlt – TesterUp ermöglicht Auszahlungen nur in den USA, Kanada (außer Quebec) und Großbritannien; überprüfen Sie daher die Länderunterstützung einer Plattform, bevor Sie Zeit in sie investieren.

Wenn ein Angebot weitaus großzügiger klingt als alles in der obigen Vergleichstabelle, betrachten Sie diesen Unterschied als das Warnsignal, das er ist.

Abschließendes Urteil zu den besten Jobs als Tester für mobile Apps.

Für die meisten Leser ist Testlio der beste Einstieg unter den besten Jobs als Tester für mobile Apps. Der Stundensatz von 18 bis 35 US-Dollar in den Top-Ländern und die wöchentliche Auszahlung über PayPal oder Payoneer sind den unvorhersehbaren, spärlichen Einnahmen reiner „Pro-Bug“- oder „Pro-Test“-Plattformen überlegen. Das Bestehen der kostenlosen Kompetenzzertifizierung von Testlio ist nicht erforderlich, verbessert jedoch Ihre Chancen auf eine regelmäßigere Arbeit auf Stundenbasis erheblich. Wenn Sie schnellere, höhere Einzelauszahlungen wünschen und Spaß an der Fehlersuche haben, sollten Sie stattdessen bei Test IO anfangen, wo ein kritischer Fehler bis zu 50 $ einbringt.

Wenn du einfach nur nach einer mühelosen Möglichkeit suchst, nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen, ohne dass du dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllen musst, dann füge TesterWork oder Userbrain zu deiner Auswahl hinzu. Bei beiden erreichst du die Mindestauszahlungsgrenzen von 5 $ bzw. 10 $ schnell. Bevor du dich woanders bewirbst, fülle eine ruhige Woche mit Snakzy aus. Enebas eigene „Play-to-Earn“-App ermöglicht eine Auszahlung ab nur 5 $ ohne Gebühren (Snakzy kostenlos testen), während eine Bewerbung bei Testlio oder test IO die Überprüfung durchläuft. Egal, welche Kombination zu dir passt – das sind wirklich die besten Jobs als Tester für mobile Apps, die über PayPal, Payoneer oder Tremendous bezahlt werden und für die kein Büro erforderlich ist.

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Häufig gestellte Fragen