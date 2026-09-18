11 echte Remote-Jobs für Studierende im Jahr 2026

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Fernjobs für Studierende lassen sich gut mit dem Studium vereinbaren, ohne dass jeder freie Abend zu einer weiteren Arbeitsschicht wird. Die sinnvollen Angebote lassen sich in einige klare Kategorien einteilen: festgelegte Anstellungen, flexible Tätigkeiten als Auftragnehmer, Nachhilfe, freiberufliche Projekte und aufgabenbasierte Plattformen, bei denen man selbst entscheidet, wann man sich einloggt.

Wir haben uns auf Remote-Jobs für Studierende konzentriert, die über transparente Vergütungsmodelle und realistische Zugangsvoraussetzungen verfügen. Manche können zu einer festen Teilzeitbeschäftigung werden, während andere sich besser dazu eignen, Lücken zwischen Vorlesungen oder Prüfungen zu füllen.

Im Folgenden erfährst du, wie viel die einzelnen Optionen einbringen, wer sich bewerben kann, welche Einstiegskosten anfallen und welche Fallstricke du kennen solltest, bevor du Zeit in eine Bewerbung investierst.

Sind Remote-Jobs für Studierende tatsächlich realistisch?

Ja. Remote-Jobs für Studierende sind realistisch, aber das Einkommen hängt stark davon ab, ob du einen festen Job bekommst, freiberufliche Aufträge annimmst oder nur arbeitest, wenn Aufgaben anfallen.

Eine hilfreiche Betrachtungsweise:

Strukturierte Teilzeitjobs: Bei einem Stundenlohn von 20 Dollar oder mehr lassen sich mit etwa 10 bis 20 Stunden pro Woche mehrere hundert Dollar Bruttowochenlohn erzielen.

Bei einem Stundenlohn von 20 Dollar oder mehr lassen sich mit etwa 10 bis 20 Stunden pro Woche mehrere hundert Dollar Bruttowochenlohn erzielen. Flexible Aufgabenplattformen: Die Vergütungen mögen hoch erscheinen, aber es gibt nicht jede Woche garantiert Arbeit.

Die Vergütungen mögen hoch erscheinen, aber es gibt nicht jede Woche garantiert Arbeit. Nachhilfe und freiberufliche Tätigkeiten: Dein Kompetenzniveau ist wichtiger als dein Studienjahr.

Dein Kompetenzniveau ist wichtiger als dein Studienjahr. Einstiegsaufgaben: Einfacher zu beginnen, aber in der Regel weniger planbar und schlechter bezahlt.

Die besten Remote-Jobs für Studierende sind in der Regel diejenigen, die sich mit deinem Semester vereinbaren lassen, und nicht unbedingt diejenigen, die den höchsten Stundenlohn versprechen. Wenn du strukturiertere Optionen mit begrenzten Wochenstunden suchst, vergleiche auch unsere Teilzeit-Remote-Jobs.

Für wen das realistisch funktioniert

Die meisten Remote-Jobs für Studierende sind realistisch, wenn du über einen zuverlässigen Laptop oder Desktop-PC, eine stabile Internetverbindung und ein paar ungestörte Stunden pro Woche verfügst, die du dir freihalten kannst. Du brauchst nicht unbedingt vorherige Erfahrung mit Remote-Arbeit, aber wenn du mindestens eine nützliche Fähigkeit mitbringst, erleichtert das die Suche erheblich.

Die meisten Möglichkeiten haben Sie, wenn Sie bereits etwas Konkretes anbieten können, zum Beispiel:

ausgeprägte Fähigkeiten im Schreiben, Redigieren oder Recherchieren

ein Fachgebiet, in dem Sie sicher Nachhilfe geben können

Erfahrung im Kundenservice

Programmier- oder analytische Fähigkeiten

schnelles und präzises Tippen

eine klare Sprechstimme

Fähigkeiten in den Bereichen Design, Marketing oder anderen portfoliobasierten Bereichen

Dein Zeitplan ist genauso wichtig wie deine Fähigkeiten. Fest eingeteilte Schichten, wie zum Beispiel im Kundensupport, eignen sich besser, wenn dein Vorlesungsplan vorhersehbar ist, während Nachhilfe, freiberufliche Tätigkeiten und Aufgabenplattformen sich leichter an wechselnde Vorlesungen, Prüfungen und Abgabetermine anpassen lassen.

Diese Remote-Jobs für Studierende sind zudem realistischer, wenn du sie als Teilzeitbeschäftigung und nicht als schnelle Geldquelle betrachtest. Bei einigen Plattformen musst du Tests absolvieren, Vorstellungsgespräche führen oder auf Projekte warten, bevor du Geld verdienst – daher ist es ratsam, dich zu bewerben, bevor du das Geld dringend benötigst.

Was du verdienen kannst

Ein Studierender, der 10–20 Stunden pro Woche arbeitet, könnte etwa 150–600+ Dollar pro Woche brutto verdienen, aber das ist ein Richtwert für die Planung, keine Garantie.

Warum ist diese Spanne so groß?

Apple gibt derzeit für einige Stellen im Rahmen des College-Programms einen Stundenlohn von 23 bis 27,50 US-Dollar an , während laut DataAnnotation.tech allgemeine Projekte bei etwa 25 bis 30+ US-Dollar pro Stunde beginnen. Am anderen Ende der Skala zahlt Cambly 10,20 $ pro Stunde für reguläre Nachhilfestunden, und Aufgabenplattformen wie Clickworker vergüten eher pro Einzelauftrag, anstatt einen Stundenlohn zu garantieren.

Der größte Fehler ist es, die Budgetplanung auf den höchsten ausgeschriebenen Satz auszurichten. Richten Sie Ihren Plan nach den Stunden und dem Arbeitsvolumen aus, die Sie tatsächlich erzielen können.

Steuern auf Einkünfte aus Fernarbeit

Die steuerliche Behandlung hängt von der Art der Tätigkeit ab. Bei einer Anstellung werden Steuern möglicherweise direkt von Ihrem Gehalt einbehalten, während Plattformen für unabhängige Auftragnehmer und Freiberufler die Steuererklärung in der Regel Ihnen überlassen.

Führen Sie Buch darüber, was Sie verdienen und welche Gebühren Sie zahlen. Die Regelungen unterscheiden sich je nach Land und Arbeitsvereinbarung – gehen Sie also nicht davon aus, dass jede Zahlung einer Plattform gleich behandelt wird.

11 konkrete Möglichkeiten, Remote-Jobs für Studierende zu finden

Diese Remote-Jobs für Studierende reichen von echten Teilzeitstellen bis hin zu Freiberufler-Plattformen, die sich gut mit dem Vorlesungsplan vereinbaren lassen.

Die Rangliste berücksichtigt eine Mischung aus zuverlässiger Bezahlung, studierendenfreundlichen Arbeitszeiten, realistischen Zugangsvoraussetzungen und der Frage, wie nützlich die Plattform als tatsächliche Quelle für Remote-Arbeit ist.

1. Apple Support College-Programm: Teilzeitstelle im Kundensupport

Die Stellen als „At Home Advisor“ im Apple College-Programm gehören zu den am besten strukturierten Remote-Jobs für Studierende auf dieser Liste. Du wirst für den Kundensupport und die technische Fehlerbehebung eingestellt und nicht für einmalige Aufträge.

In aktuellen Stellenanzeigen wurden 23–27,50 US-Dollar pro Stunde angeboten, wobei viele neue Mitarbeiter mit etwa 23 US-Dollar beginnen. Die Stellen sind an bestimmte Hochschulen gebunden, sodass es sich nicht um einen Job handelt, auf den sich jeder Student jederzeit bewerben kann. In aktuellen Stellenanzeigen wurden zudem unterschiedliche Schulungspläne angegeben, darunter eine fünfwöchige Vollzeitschulung oder eine neunwöchige Schulung mit etwa 24 Stunden pro Woche, gefolgt von etwa 20 Arbeitsstunden pro Woche.

Zu den typischen Anforderungen gehören:

Immatrikulation an der in der Ausschreibung genannten Universität

ein Bachelor-Studiengang oder höher

ein ruhiger Arbeitsplatz zu Hause

Festnetz-Internetverbindung mit mindestens 10 Mbit/s im Download und 3 Mbit/s im Upload

eine Schreibgeschwindigkeit von ca. 40 WPM während des Gesprächs mit Kunden

das Bestehen des Bewertungs- und Hintergrundüberprüfungsprozesses von Apple

Die größte Einschränkung ist die Verfügbarkeit. Diese Remote-Jobs für Studierende werden je nach Universität und Einstellungszyklus ausgeschrieben und sind nicht dauerhaft verfügbar.

💡Wissenswertes Bezahlung: 23–27,50 $/Stunde in aktuellen Stellenanzeigen Arbeitszeit: ca. 20 Stunden/Woche nach der Einarbeitung Teilnahmebedingungen: Nur bestimmte US-amerikanische Hochschulen Einarbeitung: Der Zeitplan variiert je nach Stellenanzeige

Echter Arbeitgeber, echtes Gehalt Apple Support College Program 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. 23–27,50 $/Std. laut aktuellen Stellenanzeigen für Studierende, inklusive bezahlter Einarbeitung und Sozialleistungen. Stellenangebote suchen

2. FlexJobs: Kuratierte Jobbörse für Remote-Jobs

FlexJobs ist kein Arbeitgeber. Es handelt sich um eine kostenpflichtige Plattform für die Jobsuche, die Stellenangebote für Remote-Arbeit, freiberufliche Tätigkeiten, Teilzeitstellen und flexible Arbeitsmodelle prüft, bevor sie auf der Website erscheinen.

Das macht die Plattform besonders nützlich für Studierende, die nach eher traditionellen Remote-Jobs für Studenten suchen, ohne stundenlang fragwürdige Stellenanzeigen durchforsten zu müssen. Du kannst nach Remote-Status, Erfahrungsniveau, Arbeitszeit, Art der Tätigkeit und Berufsfeld filtern – was besonders praktisch ist, wenn du nur 10 bis 20 Stunden pro Woche Zeit zum Arbeiten hast.

Die Plattform deckt eine breite Palette von Stellen ab, darunter:

Kundenservice

Texten und Lektorat

Verwaltungsaufgaben

Marketing

Technik und Entwicklung

Nachhilfe und Bildung

Praktika und Einstiegspositionen

Derzeitige Mitgliedschaftsoptionen umfassen:

2,95 $ für 14 Tage, danach alle vier Wochen 23,95 $, sofern nicht gekündigt

für 14 Tage, danach alle vier Wochen 23,95 $, sofern nicht gekündigt 29,85 $ für drei Monate

für drei Monate 71,40 $ für ein Jahr

Der wesentliche Kompromiss ist einfach: Sie zahlen für Auswahl- und Suchtools, nicht für den Zugang zu einem garantierten Arbeitsplatz. Es gibt zahlreiche kostenlose Jobbörsen, daher ist FlexJobs vor allem dann sinnvoll, wenn Sie Zeit sparen möchten und eine gezieltere Suche bevorzugen.

Für Studierende, die sich aktiv auf Remote-Jobs für Studenten bewerben, ist FlexJobs eine der praktischsten Suchquellen, da es den Zeitaufwand reduziert, der sonst damit verbracht wird, irrelevante oder verdächtige Stellenanzeigen zu durchforsten.

💡Wissenswertes Kosten: Ab 2,95 $ für 14 TageVerlängerung: Die Testphase verlängert sich für 23,95 $ pro 4 Wochen Bezahlung: Hängt vom Arbeitgeber abAm besten geeignet für: Studierende, die aktiv auf Jobsuche sind

Überspringe die Betrugsangebote FlexJobs 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Sorgfältig ausgewählte Remote-Stellenangebote mit Filtern für Teilzeit, Einstiegspositionen und flexible Arbeitszeiten. Stellenangebote finden

DataAnnotation.tech bietet projektbezogene Tätigkeiten im Bereich KI-Training anstelle von festen Schichten. Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Bewertung von Chatbot-Antworten, der Vergleich von KI-Ergebnissen, die Überprüfung generierter Bilder, das Verfassen von Texten, das Programmieren oder die Begutachtung von Fachmaterial.

Die Vergütungssätze sind attraktiv:

Allgemeine Projekte: ab 25–30+ US-Dollar pro Stunde

ab 25–30+ US-Dollar pro Stunde Mehrsprachige Projekte: ab 20 $+/Stunde

ab 20 $+/Stunde Programmierprojekte: ab 50–100+ US-Dollar pro Stunde

ab 50–100+ US-Dollar pro Stunde Fachbezogene MINT-Arbeiten: ab 50 bis 100+ US-Dollar pro Stunde

Diese höheren Tarife für Spezialaufgaben gehen mit deutlich höheren Qualifikationsanforderungen einher. Auch allgemeine Tätigkeiten erfordern nach wie vor ausgeprägte Schreib- und logische Denkfähigkeiten, und die Plattform führt Eignungstests durch, bevor Sie Zugang zu bezahlten Projekten erhalten.

DataAnnotation.tech kann für qualifizierte Studierende eine der besser bezahlten Remote-Tätigkeiten sein, aber betrachten Sie den ausgeschriebenen Tarif nicht als garantiertes wöchentliches Einkommen. Die Verfügbarkeit von Projekten schwankt, und das Bestehen eines Tests garantiert keine konstante Reihe bezahlter Aufgaben.

Zahlungen erfolgen über PayPal und gehen in der Regel innerhalb weniger Tage nach Beantragung ein.

💡Wichtige Informationen Allgemeiner Stundenlohn: 25–30 $+/Stunde Auszahlung : PayPal Einstieg: Unbezahlte Eignungsprüfung Arbeitsvolumen: Nicht garantiert

Sehr flexible Preise DataAnnotation.tech 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. KI-Trainingsprojekte für qualifizierte Generalisten zu einem Stundensatz von 25 bis 30 US-Dollar und mehr. Jetzt bewerben

4. Tutor.com: Online-Nachhilfe für Studierende ab dem zweiten Studienjahr

Tutor.com ist für Remote-Jobs für Studierende eine viel passendere Wahl als ein allgemeiner Nachhilfemarktplatz, da die Plattform ausdrücklich aktuelle Studierende akzeptiert.

Du musst derzeit im zweiten Studienjahr oder höher eines vierjährigen Studiengangs eingeschrieben sein oder bereits einen vierjährigen Hochschulabschluss besitzen. Außerdem musst du in den USA wohnen, über eine gültige Sozialversicherungsnummer verfügen, ohne Visumsponsoring dort arbeiten dürfen und dich zu mindestens fünf Stunden pro Woche verpflichten.

In der Regel werden Sie:

Wähle Fächer, in denen du dich gut auskennst

Bestehen Sie die Fachprüfungen

Schließen Sie den Bewerbungs- und Interviewprozess ab

Geben Sie Nachhilfe über das Online-Klassenzimmer der Plattform

Erstellen Sie einen Wochenplan oder übernehmen Sie spontane Sitzungen

Die Bezahlung erfolgt nach einem festen Stundensatz, der je nach Fach variiert. Tutor.com veröffentlicht keinen einheitlichen Stundensatz für Standard-Nachhilfelehrer, daher vereinfacht jeder Artikel, der eine einzige genaue Zahl verspricht, die Sachlage zu sehr. Das Unternehmen gibt an, dass vollständige Informationen zur Bezahlung nach der ersten Bewerbungsphase und der Fachprüfung bereitgestellt werden.

Zum Vergleich: Für das separate „High-Dosage Tutor“-Programm wird öffentlich ein Stundensatz von 22 $ angegeben, allerdings setzt dieses Programm einen abgeschlossenen vierjährigen Hochschulabschluss voraus und handelt es sich nicht um dieselbe Tätigkeit.

💡Wissenswertes Teilnahmebedingungen: US-College-Studierende ab dem zweiten Studienjahr+Mindestens: 5 Stunden/WocheBezahlung : Je nach FachgebietBewerbung: In der Regel 1–3 Wochen

Entwickelt für Schüler und Studenten Tutor.com 3.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Flexibler Online-Nachhilfeunterricht, der speziell für berechtigte Studierende ab dem zweiten Studienjahr offen ist. Jetzt bewerben

5. Rev: Transkriptions- und Untertitelungsaufträge

Rev ist einer der einfacheren Fernjobs für Studierende, wenn man schnell tippen kann und kein Problem damit hat, Audioaufnahmen in fehlerfreien Text umzuwandeln.

Freiberufler wählen aus verfügbaren Transkriptions-, Untertitelungs- oder Bildunterschriftenprojekten aus, anstatt sich auf feste Schichten festzulegen.

Für Transkriptionen bietet Rev derzeit 0,40 bis 1,10 US-Dollar pro Audio- oder Videominute. Dabei handelt es sich um die Vergütung pro Minute des Ausgangsmaterials, nicht pro Minute, die du mit der Arbeit verbringst. Dein tatsächlicher Stundensatz hängt also stark von deiner Tippgeschwindigkeit, der Audioqualität und dem Bearbeitungsaufwand der Datei ab.

Der Arbeitsablauf ist unkompliziert:

Bewerben Sie sich für die freiberufliche Stelle

das erforderliche Auswahlverfahren absolvieren

verfügbare Projekte annehmen

die Arbeit gemäß den Formatierungsregeln von Rev einreichen

erhalte die genehmigten Vergütungen über PayPal

Rev bezahlt Freiberufler wöchentlich über PayPal. Die größte Einschränkung ist derzeit die Aufnahme: Das Unternehmen gibt an, dass es aufgrund des hohen Bewerbungsaufkommens eine Warteliste gibt, sodass dies keine Option für einen sofortigen Einstieg ist.

💡Wissenswertes Vergütung für Transkriptionen: 0,40–1,10 $ pro AudiominuteAuszahlung : Wöchentlich über PayPalArbeitszeiten : Völlig flexibelVerfügbarkeit: Warteliste für Bewerber

Typ für Bezahlung Rev 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Wählen Sie Ihre eigenen Transkriptions- oder Untertitelungsprojekte aus und lassen Sie sich wöchentlich bezahlen. Jetzt bewerben

6. Clickworker: Flexible Mikrotasks

Clickworker gehört zu den Remote-Jobs für Studierende mit geringem Zeitaufwand. Anstelle fester Arbeitszeiten erledigst du einzelne Aufgaben wie Datenverarbeitung, Recherche, Umfragen, KI-bezogene Aufträge oder Kategorisierung, sobald diese verfügbar sind.

Es gibt keinen einheitlichen Stundensatz. Bei jedem Auftrag wird vor Beginn die Vergütung angezeigt, und die einzelnen Aufgaben können von sehr kleinen Cent-Beträgen bis hin zu größeren, in Euro vergüteten Aufträgen reichen.

Zu den derzeit verfügbaren Zahlungsoptionen und Auszahlungsgrenzen gehören:

PayPal: mindestens 10 €

mindestens 10 € Payoneer: mindestens 20 €/$

mindestens 20 €/$ ACH: mindestens 10 $

mindestens 10 $ SEPA: mindestens 10 €

mindestens 10 € eWallet/Airtm: mindestens 10 €/$

Berechtigte Guthaben werden im Rahmen wöchentlicher Abrechnungsläufe verarbeitet. Die Zahlungsoptionen variieren je nach Land und Konto.

Dies eignet sich am besten als Nebeneinkunft. Die Verfügbarkeit von Aufgaben variiert, daher ist es schwierig, Clickworker wie einen normalen 15-Stunden-Job pro Woche zu betrachten. Für flexiblere Nebenjobs, die keine festen Arbeitszeiten erfordern, schau dir unsere Nebenjobs von zu Hause aus an.

💡Wissenswertes Bezahlung: Variiert je nach Aufgabe PayPal-Mindestbetrag: 10 € Payoneer-Mindestbetrag: 20 €/$ Auszahlungszyklus: Wöchentlich

Arbeiten, wenn Sie Zeit haben Clickworker 3.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Wählen Sie kurze Online-Aufgaben aus, wann immer Sie Zeit haben. Aufgaben starten

7. Scribbr: Akademische Lektoratsarbeiten

Scribbr ist einer der eher spezialisierten Remote-Jobs für Studierende. Er ist vor allem dann sinnvoll, wenn du kurz vor dem Abschluss stehst und bereits über ausgezeichnete akademische Englischkenntnisse verfügst.

Nach Angaben des Unternehmens verdienen freiberufliche Lektoren durchschnittlich etwa 20 bis 30 Euro pro Stunde, wobei das Einkommen jedoch nicht nach einem normalen Stundenlohn, sondern anhand fester Worttarife berechnet wird. Kürzere Fristen und aufwendigere Lektoratsleistungen erhöhen den Tarif.

Das Auswahlverfahren ist anspruchsvoll:

ein Sprachquiz absolvieren

deine Kenntnisse im akademischen Lektorat unter Beweis stellen

die Bewerbungsphasen absolvieren

die Schulung der Scribbr Academy bestehen, bevor man echte Aufträge übernimmt

Zudem gibt es eine wichtige Zulassungsbeschränkung. Scribbr verlangt, dass die Lektoren englische Muttersprachler sind. Aktuelle Studierende werden nur berücksichtigt, wenn sie sich in der Abschlussphase ihres Studiums befinden und bereits Erfahrung im Verfassen von Abschlussarbeiten und anderen akademischen Texten haben.

Das bedeutet, dass dies kein einfacher Remote-Job für Studierende ist, aber für jemanden, der bereits auf hohem Niveau wissenschaftliche Texte verfasst, sehr gut geeignet sein kann.

💡Wissenswertes Durchschnittliches Einkommen: 20–30 € pro Stunde Teilnahmebedingungen : Englisch als Muttersprache erforderlich Studierende: In der Regel im letzten Studienabschnitt Zulassung : Selektiver Test zur redaktionellen Kompetenz

Akademische Arbeiten bearbeiten Scribbr 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Durchschnittlich 20–30 € pro Stunde für qualifizierte akademische Lektoren, die das Auswahlverfahren bestehen. Jetzt bewerben

8. Voices: Freiberufliche Voice-Over-Projekte

Voices ist eine etwas andere Art der Remote-Arbeit: Sie erstellen Demos, bewerben sich für Sprecherprojekte und werden für Werbespots, Erzählungen, E-Learning-Inhalte, Telefonsysteme und andere Audioaufträge engagiert.

Du kannst ein kostenloses Gastprofil erstellen, Demos hochladen und private Einladungen von Kunden erhalten, die auf dich aufmerksam geworden sind. Mit der kostenlosen Version hast du jedoch keinen regulären Zugriff, um passende Stellenangebote zu durchsuchen und darauf zu reagieren. Die Premium-Mitgliedschaft, die dir einen breiteren Zugang zu Stellenangeboten ermöglicht, kostet derzeit 499 $ pro Jahr.

Auch andere Kosten spielen eine Rolle:

Voices zieht eine Plattformgebühr in Höhe von 20 % von den Honoraren der Sprecher ab

von den Honoraren der Sprecher ab Sie benötigen eine ordentliche Aufnahmeausrüstung

Ein ruhiger Aufnahmeraum ist wichtiger als eine formale Qualifikation

Zahlungen laufen über das SurePay-System von Voices. Die Gelder des Kunden werden bis zur Freigabe der Arbeit einbehalten, wobei automatische Freigaberegeln greifen, falls der Kunde nicht reagiert.

Unter diesen Remote-Jobs für Studierende hat dieser zwar eine höhere Einstiegshürde, ist aber sinnvoll, wenn du bereits über Fähigkeiten in den Bereichen Stimme, Schauspiel, Rundfunk oder Sprachen verfügst.

💡Wissenswertes Gast-Tarif: Kostenlos Premium: 499 $/Jahr Plattformgebühr: 20 % Ausrüstung : Ein gutes Mikrofon wird dringend empfohlen

Nutzen Sie Ihre Stimme Voices 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erstellen Sie ein Stimmprofil für Werbespots, Sprachausgabe, E-Learning und Audioaufträge. Kostenlos anmelden

9. Cambly: Englisch-Nachhilfe mit Konversationsschwerpunkt

Cambly funktioniert anders als akademischer Nachhilfeunterricht. Sie werden dafür bezahlt, Einzelgespräche auf Englisch mit Lernenden aus aller Welt zu führen, anstatt formelle Unterrichtseinheiten für ein Schulfach vorzubereiten.

Ein Lehramtsexamen, ein Bachelor-Abschluss oder vorherige Unterrichtserfahrung sind nicht erforderlich.

Die aktuellen Tarife lauten:

Cambly: 0,17 $/Minute, was 10,20 $/Stunde bezahlter Gesprächszeit entspricht

0,17 $/Minute, was 10,20 $/Stunde bezahlter Gesprächszeit entspricht Cambly Kids: 0,20 $ pro Minute, was 12 $ pro Stunde entspricht

Die Tutoren werden wöchentlich bezahlt, und es gibt keine vorgeschriebene Mindeststundenzahl.

Diese Flexibilität macht Cambly zu einem der Jobs im Homeoffice, die sich für Studierende am einfachsten mit dem Vorlesungsplan vereinbaren lassen. Der Haken ist, überhaupt angenommen zu werden. Cambly gibt derzeit an, die Anzahl neuer Tutoren zu begrenzen, sodass die Bearbeitung von Profilen länger als gewöhnlich dauern kann.

💡Wissenswertes Bezahlung: 10,20 $ pro Stunde Gesprächszeit ; Cambly Kids: 12 $ pro Stunde ; Auszahlung : wöchentlich; Aufnahme: Die Zahl neuer Tutoren ist derzeit begrenzt

Chat gegen Bezahlung Cambly 3.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Es sind weder ein Hochschulabschluss noch ein Lehramtsexamen erforderlich, und die Unterrichtszeiten sind völlig flexibel. Werden Sie Tutor

10. Praktische Lösungen: Verträge für den Kundenservice im Homeoffice

Praktische Lösungen bietet Verträge für den Kundenservice von zu Hause aus anstelle herkömmlicher Festanstellungen. Die Auftragnehmer können Anrufe, Chats, E-Mails, Vertriebsaufgaben oder Aufgaben im Kundensupport für verschiedene Kundenprogramme bearbeiten.

Aktuelle Programme zahlen in der Regel 0,25–0,31 US-Dollar pro produktiver Minute, wobei einige Verträge eine andere feste Vergütungsstruktur vorsehen. Dabei ist die „produktive Minute“ entscheidend: Sie verdienen nur für die Zeit, in der Sie aktiv Kundenanfragen bearbeiten, nicht für jede Minute, in der Sie angemeldet sind.

In der Regel können Sie Ihren Arbeitsplan innerhalb der im Vertrag festgelegten Arbeitszeiten selbst festlegen.

Die wichtigsten Einschränkungen sind:

Sie müssen in den USA oder Kanada wohnen

wohnen einige US-Bundesstaaten sind ausgeschlossen

Sie arbeiten als unabhängiger Auftragnehmer

Sie benötigen einen ruhigen, sicheren Arbeitsplatz zu Hause

Sie müssen die Bewertungen der Plattform bestehen

Die Verfügbarkeit hängt von den aktuellen Kundenprogrammen ab

Das Unternehmen gibt derzeit an, dass Einwohner von Kalifornien, New York, Pennsylvania und Washington nicht für seine Standard-Auftragnehmerprogramme in Frage kommen. Wenn Kundensupport nicht Ihr Ding ist, können Sie weitere Jobs im Homeoffice mit unterschiedlichen Arbeitszeiten und Qualifikationsanforderungen vergleichen.

💡Wissenswertes Bezahlung: Oft 0,25–0,31 $ pro produktiver Minute Status: Selbstständiger AuftragnehmerLänder: USA und KanadaArbeitszeiten : Selbstplanung im Rahmen der Programmgrenzen

Flexible Unterstützung bei der Arbeit Working Solutions 3.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verträge für den Remote-Kundensupport mit flexibler Zeiteinteilung und minutengenauer Abrechnung. Stellenangebote anzeigen

11. Upwork: Freiberufliche Remote-Projekte

Upwork ist nützlich, wenn du bereits über eine vermarktbare Qualifikation verfügst und nach Remote-Jobs für Studierende suchst, die zu Folgeaufträgen von Kunden führen können. Es ist zudem einer der direkteren Wege, die in unserem Leitfaden zum Geldverdienen mit Online-Jobs behandelt werden.

Die Projekte decken Bereiche wie beispielsweise ab:

Verfassen und Redigieren

Design

Programmierung

virtuelle Assistenz

Marketing

Datenverarbeitung

Kundensupport

Video- und Audioproduktion

Sie erstellen ein Profil, suchen nach Projekten, reichen Angebote ein, vereinbaren entweder einen Stunden- oder einen Festpreisvertrag und erledigen die Arbeit über die Plattform.

Die Anmeldung ist kostenlos. Upwork berechnet Freiberuflern derzeit eine variable Servicegebühr von 0 % bis 15 %, die vor der Annahme eines Auftrags angezeigt wird. Freiberufler können sich je nach Standort über lokale Banküberweisung, PayPal und Payoneer auszahlen lassen.

Die größte Herausforderung besteht darin, den ersten Kunden zu gewinnen. Für die Einreichung von Angeboten werden „Connects“ verwendet, und der Wettbewerb kann groß sein. Daher ist Upwork eher sinnvoll, wenn Sie bereits über Arbeitsproben oder eine bestimmte Fachkompetenz verfügen, als wenn Sie ganz ohne Erfahrung anfangen.

💡Wissenswertes Anmeldung: Kostenlos Gebühr für Freiberufler: 0 %–15 % Bezahlung : Du legst deinen Tarif selbst fest bzw. verhandelst ihn Am besten geeignet für: Studierende mit einem Portfolio

Aufträge für Kunden erstellen Upwork 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Finden Sie bezahlte freiberufliche Projekte in den Bereichen Texterstellung, Design, Programmierung, Support und mehr. Arbeit finden

Ein Vergleich dieser 11 Remote-Jobs für Studierende

Nicht alle Remote-Jobs für Studierende funktionieren auf die gleiche Weise. Bei einigen erhältst du einen festgelegten Stundensatz, während bei anderen die Bezahlung erst erfolgt, wenn ein Projekt oder eine Aufgabe verfügbar ist.

Methode Typisches Vergütungsmodell Startkosten Flexibilität Apple College-Programm 23–27,50 $/Std. in aktuellen Stellenanzeigen 0 Mittel FlexJobs Je nach Stelle Ab 2,95 $ Hoch DataAnnotation.tech 25–30 $+/Std. allgemein 0 Hoch Tutor.com Fachspezifischer Stundensatz 0 Hoch Rev 0,40–1,10 $/Audiominute 0 Hoch Clickworker Pro Aufgabe 0 Sehr hoch Scribbr durchschnittlich ~20–30 €/Std. 0 Hoch Voices Pro Projekt abzüglich 20 % Gebühr 0 $ Gast Hoch Cambly 10,20 $/Std. Gesprächszeit 0 Sehr hoch Praktische Lösungen 0,25–0,31 $/produktive Minute 0 Hoch Upwork Ihr ausgehandelter Tarif 0 Hoch

Wenn du nach verlässlichen Remote-Jobs für Studierende suchst, solltest du zunächst bei Arbeitgebern oder Anbietern von festen Dienstleistungen wie Apple oder Tutor.com beginnen. Falls sich dein Stundenplan jede Woche ändert, bieten dir Aufgaben- und Freelancer-Plattformen mehr Flexibilität, dafür aber weniger Einkommenssicherheit.

Wie wir diese 11 Remote-Jobs für Studierende ausgewählt haben

Eine Plattform schaffte es nur dann auf die Liste, wenn sie nach wie vor einen echten Weg zu bezahlter Remote-Arbeit bietet und den Lesern genügend Informationen liefert, um beurteilen zu können, ob sich eine Bewerbung lohnt.

Ich habe vier Aspekte in den Vordergrund gestellt:

Echte Arbeit: Die Plattform vermittelt dir bezahlte Anstellungen, Kundenaufträge, Nachhilfe oder Aufgaben mit klarer Preisangabe.

Die Plattform vermittelt dir bezahlte Anstellungen, Kundenaufträge, Nachhilfe oder Aufgaben mit klarer Preisangabe. Eignung für Remote-Arbeit: Es ist kein regelmäßiges Pendeln oder Ausliefern erforderlich.

Es ist kein regelmäßiges Pendeln oder Ausliefern erforderlich. Vereinbarkeit mit dem Studium: Teilzeit oder flexible Arbeitszeiten sind möglich.

Teilzeit oder flexible Arbeitszeiten sind möglich. Überprüfbare Bedingungen: Wichtige Angaben zu Vergütung, Gebühren oder Teilnahmebedingungen lassen sich über die Plattform selbst verifizieren.

Diese Unterscheidung ist wichtig, da Suchergebnisse für Remote-Jobs für Studierende oft eine Vermischung aus Anstellungen, Umfragen, Wiederverkauf, Liefer-Apps und vagen Ideen zum „Geldverdienen im Internet“ darstellen.

Diese allgemeineren Kategorien von Nebenjobs habe ich aus der Hauptrangliste herausgelassen. Unser Vergleich von Umfrage-Apps und Gig-Apps behandelt diese Optionen separat.

Dadurch konzentrieren sich diese Remote-Jobs für Studierende stärker auf Tätigkeiten, die man tatsächlich von einem Laptop aus erledigen kann, anstatt persönliche Gegenstände zu verkaufen oder einen kleinen Online-Shop aufzubauen.

Können „Play-to-Earn“-Apps die Lücke zwischen den Gehaltszahlungen überbrücken?

„Play-to-Earn“- und Belohnungs-Apps können eine clevere Ergänzung sein, wenn dein Einkommen aus Remote-Jobs unregelmäßig ist oder du einfach nur nach einer Möglichkeit suchst, zwischen den Vorlesungen mit geringem Aufwand etwas zu verdienen. Sie ersetzen zwar keine regulären Remote-Jobs für Studierende, können dir aber helfen, Wartezeiten besser zu nutzen, ohne einen weiteren festen Arbeitsplan hinzuzufügen.

App Mindestauszahlungsbetrag Einstiegskosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos

Unter den hier vorgestellten Optionen ist Snakzy die beste Wahl, da die Anmeldung kostenlos ist, die App sich gut neben anderen Tätigkeiten nutzen lässt und man beim Spielen Prämien sammeln kann. Die Mindestauszahlungssumme von 35 US-Dollar ist zwar höher als bei einigen Alternativen, dafür eignet sich die App aber umso besser für Studenten, die ihre Prämien gerne ansammeln, anstatt sie ständig auszuzahlen.

Wenn du weitere ähnliche Optionen vergleichen möchtest, findest du in unserem Leitfaden zu den besten Spiele-Apps, mit denen man echtes Geld gewinnen kann, weitere Apps, die einen Blick wert sind.

PLAY-TO-EARN Zwischen den Lernsitzungen Geld verdienen Die Teilnahme ist kostenlos, die Mindestauszahlung beträgt 35 Dollar, sodass du diese Tätigkeit neben deinem Remote-Job ausüben kannst, ohne einen zusätzlichen Arbeitsplan einhalten zu müssen. 5 $ GRATIS Bis zu 5 $ Bonus Verdiene bis zu 15,29 $ pro Tag Probier Snakzy aus Sofortige Auszahlung • Über 1 Million Spieler mit Einnahmen

Was nicht funktioniert

Das größte Risiko bei Fernjobs für Studenten ist in der Regel nicht die Plattform selbst. Es sind betrügerische Personalvermittler, die Namen seriöser Unternehmen kopieren und leicht verdientes Geld versprechen.

Die vier Warnzeichen, die Sie vermeiden sollten

Achten Sie auf diese Warnzeichen:

Man muss bezahlen, um eingestellt zu werden. Ein seriöser Arbeitgeber sollte nicht von Ihnen verlangen, dass Sie vor Arbeitsbeginn Geschenkkarten kaufen, Kryptowährung überweisen oder Geld überweisen.

Ein seriöser Arbeitgeber sollte nicht von Ihnen verlangen, dass Sie vor Arbeitsbeginn Geschenkkarten kaufen, Kryptowährung überweisen oder Geld überweisen. Ein Personalvermittler schickt dir einen Scheck für Arbeitsmaterial. Bei Betrugsmaschen mit gefälschten Schecks wirst du oft aufgefordert, den Scheck einzulösen und einen Teil des Geldes an eine andere Adresse zu überweisen, bevor der Scheck platzt.

Betrugsmaschen mit gefälschten Schecks wirst du oft aufgefordert, den Scheck einzulösen und einen Teil des Geldes an eine andere Adresse zu überweisen, bevor der Scheck platzt. Der Job verspricht ein garantiertes Tagesgehalt. Seriöse Freiberufler- und Aufgabenplattformen können keine Arbeit garantieren, die noch gar nicht ausgeschrieben wurde.

Seriöse Freiberufler- und Aufgabenplattformen können keine Arbeit garantieren, die noch gar nicht ausgeschrieben wurde. Die gesamte Kommunikation läuft über Telegram, WhatsApp oder Signal. Überprüfen Sie den Personalvermittler über die offizielle Website des Unternehmens , bevor Sie persönliche Daten weitergeben.

Die FTC warnt Arbeitssuchende vor gefälschten Schecks, Geldforderungen, sich als Arbeitgeber ausgebenden Personen und Personalvermittlern, die vor einem seriösen Einstellungsverfahren sensible Informationen einholen.

Eine echte Stellenanzeige für Remote-Jobs für Studierende sollte hinreichend klar machen, für wen Sie arbeiten, was die Arbeit beinhaltet und wie die Bezahlung abläuft.

Abschließendes Fazit zu Remote-Jobs für Studierende

Die realistischsten Remote-Jobs für Studierende hängen davon ab, wie viel Struktur Sie verkraften können. Apple zeichnet sich durch eine vorhersehbare Vergütung aus, wenn an Ihrer Universität ein Platz frei wird, während sich DataAnnotation.tech, Rev und Clickworker leichter an wechselnde Zeitpläne anpassen lassen. Tutor.com, Scribbr und Upwork sind sinnvoller, wenn Sie bereits über spezifische akademische oder berufliche Fähigkeiten verfügen.

Für die meisten Schüler ist eine solide Arbeitsmöglichkeit besser, als sich gleich bei sechs Plattformen anzumelden. Sorgt zunächst dafür, dass eine Quelle für echte bezahlte Arbeit läuft, und fügt dann etwas Unkompliziertes wie Snakzy für die Freizeit hinzu, anstatt zu erwarten, dass eine Belohnungs-App einen Job ersetzen kann.

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Häufig gestellte Fragen