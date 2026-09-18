Die 6 besten kostenlosen Geld-Apps, mit denen Sie 2026 tatsächlich Geld verdienen können
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Die besten kostenlosen Geld-Apps zahlen fast sofort nach der Installation aus. Die schnellste der sechs hier vorgestellten Apps ist Rakuten, ein Browser-Tool, bei dem Sie lediglich die Erweiterung hinzufügen müssen, um bereits bei Ihrer nächsten Online-Bestellung Geld zu verdienen. Keine dieser Apps kann ein regelmäßiges Einkommen ersetzen. Die meisten zahlen bescheidene, regelmäßige Beträge, die Sie zusätzlich zu Ihrem regulären Einkommen ansammeln. Das funktioniert am besten, wenn Sie ohnehin schon online einkaufen oder mit dem Auto Besorgungen erledigen und Sie einige dieser Apps konsequent nutzen – nicht nur für eine Woche.
Die realistische Spanne bei diesen sechs Empfehlungen reicht laut Angaben des Unternehmens selbst bei Rakutens Cashback von etwa 90 bis 120 Dollar pro Jahr im Automatikmodus. Für jemanden, der für Instacart Shopper fährt, steigt dieser Betrag nach Abzug der Benzinkosten auf 18 bis 26 Dollar pro Stunde. Wo du zwischen diesen beiden Zahlen landest, hängt vom eigenen Einsatz ab, nicht vom Glück.
Die Anmeldung bei jeder App auf dieser Liste ist völlig kostenlos, und es gibt einen echten, nachprüfbaren Mindestauszahlungsbetrag, den du vorab überprüfen kannst.
Diese Liste umfasst fünf Kategorien: Cashback, Wiederverkauf, Lieferaufträge, schnell bezahlte Aufgaben und Print-on-Demand. Einige der Cashback- und Prämienangebote aus jener Zeit haben inzwischen ihren Betrieb eingestellt oder ihre Gebühren angepasst, daher zählt hier Aktualität mehr als Nostalgie.
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Sind die besten kostenlosen Geld-Apps tatsächlich Ihre Zeit wert?
Ja, diese besten kostenlosen Geld-Apps sind Ihre Zeit wert, allerdings nur für bescheidene und regelmäßige Beträge – nicht als Ersatz für einen Job. Die realistische Spanne bei allen sechs Empfehlungen reicht bei rein passiver Nutzung von etwa 5 bis 30 US-Dollar pro Monat. Durch aktive Arbeitsstunden lassen sich bis zu 500 US-Dollar oder mehr pro Monat erzielen. Wie viel Sie herausholen, hängt ganz davon ab, wie viel Zeit Sie investieren.
Cashback- und Prämien-Apps lohnen sich nur, wenn Sie den Artikel ohnehin schon kaufen wollten. Cashback ist eine Rückerstattung für Ausgaben, die Sie ohnehin getätigt hätten – kein neues Einkommen. Gig- und Aufgaben-Apps wie „Instacart Shopper“ und „Field Agent“ sind hier die einzigen Optionen, bei denen Sie für aktiv investierte Zeit bezahlt werden.
Für den wöchentlichen Lebensmitteleinkauf sind Ibotta und Rakuten die einfachsten Optionen, da beide zu Ihrer bestehenden Einkaufsroutine passen. Ein freier Abend und ein Auto machen Instacart Shopper zur besseren Wahl, da hier die geleisteten Arbeitsstunden vergütet werden und nicht bereits getätigte Ausgaben. Beim Entrümpeln ist Mercari die naheliegende Wahl, da das Einstellen von Artikeln nichts kostet, bis ein Artikel tatsächlich verkauft wird.
Wenn du nach den besten kostenlosen Geld-Apps für Android gesucht hast: Die Plattform ist kein einschränkender Faktor. Jede App in diesem Leitfaden läuft sowohl auf Android als auch auf iOS. Die Welt der Apps zum Geldverdienen und für Prämien hat sich verändert, und viele ältere Optionen sind nicht mehr verfügbar oder bieten keine klaren, nachprüfbaren Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Eine umfassendere Auswahl über diese sechs Apps hinaus findest du in Enebas Leitfaden zu Spiel-Apps, die echtes Geld auszahlen.
Die 6 besten kostenlosen Geld-Apps, die tatsächlich Geld auszahlen
Jede der unten aufgeführten Empfehlungen gibt einen Überblick über die tatsächlichen Verdienste, Gebühren und die Auszahlungsgeschwindigkeit – beginnend mit dem höchsten Stundenlohn auf der Liste.
1. Instacart Shopper
Als Instacart-Shopper verdient man nach Abzug der Benzinkosten etwa 18 bis 26 Dollar pro Stunde – mehr als bei jedem anderen Job auf dieser Liste. An Wochenenden in einkommensstarken Vororten steigt der Verdienst auf 25 bis 30 Dollar pro Stunde. Das ist der Bruttobetrag pro Tour abzüglich der Benzinkosten, nicht Ihr Nettoverdienst nach Abzug der Selbstständigensteuer, die Sie zusätzlich noch zahlen müssen.
Die Bezahlung erfolgt über eine kostenlose wöchentliche Überweisung, die zwischen Mittwoch und Freitag für die vorangegangene Woche (Montag bis Sonntag) gutgeschrieben wird. Gegen eine geringe Gebühr von etwa 0,50 bis 1,50 Dollar, je nach Auszahlungskonto, ist auch eine Sofortauszahlung möglich. Laut der Seite von Instacart zu den Einkünften der Shopper erhalten Sie Ihr Geld so innerhalb von etwa zwei Stunden nach einer Lieferung.
Im Vergleich zu anderen Möglichkeiten, wöchentlich Geld zu verdienen, ist ein solcher Lieferjob in der Regel der schnellste Weg zu einem vierstelligen Monatsverdienst.
Was du für den Einstieg benötigst:
- Mindestens 18 Jahre alt sein und über eine Arbeitserlaubnis für die USA verfügen
- Laden Sie die Instacart-Shopper-App herunter und füllen Sie den Antrag aus
- Bestehe eine von Checkr durchgeführte Hintergrundüberprüfung, die in der Regel 3 bis 7 Werktage dauert
- Für den Full-Service-Lieferservice benötigen Sie ein Fahrzeug, einen gültigen Führerschein und eine Kfz-Versicherung, die den Mindestanforderungen Ihres Bundesstaates entspricht
- Sie müssen in der Lage sein, bis zu 50 Pfund zu heben, und über ein Smartphone verfügen, das die Anforderungen der App erfüllt
Der häufigste Fehler hierbei ist, den Auftrag allein anhand des Bruttobetrags pro Auftrag zu beurteilen. Diese Summe sieht gut aus, bis die Kosten für Benzin, Fahrzeugverschleiß und die Selbstständigensteuer in Höhe von etwa 15,3 % abgezogen werden. Betrachten Sie die oben genannte Stundenvergütung als Ausgangspunkt. Unter den besten kostenlosen Geld-Apps hier ist „Instacart Shopper“ die einzige, die Sie für aktiv geleistete Arbeitszeit bezahlt – und nicht für Einkäufe, die Sie ohnehin tätigen würden.
2. Mercari
Auf Mercari behalten Sie 90 % Ihres Verkaufspreises, da laut der Gebührenübersicht von Mercari eine pauschale Verkaufsgebühr von 10 % erhoben wird, die sowohl den Artikelpreis als auch etwaige vom Käufer getragene Versandkosten abdeckt. Bei einem Artikel im Wert von 50 $ bleiben dir vor Versandkosten 45 $. Diese Pauschale deckt seit einer Gebührenänderung am 6. Januar 2025 auch die Zahlungsabwicklung ab, sodass keine separate Abwicklungsgebühr abgezogen wird.
Das Einstellen von Angeboten bleibt kostenlos, egal wie viele Artikel du veröffentlichst – das ist der Hauptunterschied zwischen Mercari und Marktplätzen, die pro Angebot eine Gebühr erheben. Die Standardauszahlung per Direktüberweisung ist ebenfalls kostenlos; „Instant Pay“ kostet pauschal 3 $, wenn du das Geld noch am selben Tag erhalten möchtest. Wenn du sehen möchtest, wie dieselbe Preisphilosophie – „Schau, was tatsächlich verkauft wurde, nicht was eingestellt wurde“ – auf einen anderen Wiederverkaufsmarkt angewendet wird, findest du in Enebas Leitfaden zum Verkauf von Spielgegenständen gegen echtes Bargeld ebenfalls eine Anleitung dazu.
Schritte zum Einstieg:
- Erstellen Sie ein kostenloses Mercari-Konto und verifizieren Sie eine Auszahlungsmethode
- Fotografieren Sie den Artikel und verfassen Sie eine ehrliche, detaillierte Beschreibung
- Prüfen Sie vor der Preisgestaltung, zu welchem Preis ähnliche verkaufte Artikel tatsächlich gegangen sind
- Versenden Sie den Artikel nach dem Verkauf oder nutzen Sie das Mercari-Versandetikett – Sie erhalten die Zahlung, sobald der Käufer die Lieferung bestätigt hat
Ein häufiger Fehler ist, den Preis anhand anderer aktiver Angebote statt anhand verkaufter Artikel festzulegen. Zwei andere Verkäufer können denselben Artikel für 80 $ einstellen und ihn monatelang unverkauft liegen lassen. Ein Blick auf abgeschlossene, verkaufte Angebote ist der einzige verlässliche Anhaltspunkt dafür, welchen Preis ein Artikel tatsächlich erzielen wird. Von den besten kostenlosen Geld-Apps in dieser Liste ist Mercari die einzige, die Dinge, die bereits im Schrank liegen, in Bargeld verwandelt.
3. Printify
Der kostenlose Tarif von Printify kostet überhaupt nichts. Du zahlst erst dann den Grundpreis für die Auftragsabwicklung zuzüglich Versandkosten, wenn ein Kunde tatsächlich eine Bestellung aufgibt – so steht es auf der Preisseite von Printify. Damit ist die Obergrenze hier die höchste aller Empfehlungen auf dieser Liste. Die Auszahlung erfolgt hier auch am langsamsten, da sich nichts verkauft, bis du ein Design tatsächlich vermarktest.
Das Beispiel von Printify selbst zeigt ein T-Shirt mit Versandkosten in Höhe von 8,77 US-Dollar, das für 19,99 US-Dollar verkauft wird und einen Bruttogewinn von 11,22 US-Dollar pro Verkauf abwirft. Das ist die Bruttomarge vor Abzug der Gebühren Ihres Vertriebskanals. Beim Verkauf über Etsy kommen noch die Einstellgebühr und die Transaktionsgebühr hinzu. Beim Verkauf über Shopify fällt stattdessen eine separate monatliche Abonnementgebühr an, sodass Ihr tatsächlicher Gewinn unter den angegebenen 11,22 $ liegt, sobald der Kanal seinen Anteil einbehält. Wenn ein Print-on-Demand-Shop nicht ganz Ihr Ding ist, behandelt Enebas Leitfaden zum schnellen Aufbau eines Nebeneinkommens andere Wege, die einen Vergleich wert sind.
Wenn Sie Print-on-Demand in Betracht ziehen, sich aber nicht sicher sind, ob Printify eine seriöse Plattform ist, auf die Sie setzen können, erklärt unser Leitfaden zur Seriosität von Printify, wie der Dienst funktioniert, was Sie erwarten können und welche Punkte Sie prüfen sollten, bevor Sie mit dem Verkauf beginnen.
Erste Schritte:
- Melde dich für den kostenlosen Tarif von Printify an; keine Kreditkarte erforderlich
- Verbinden Sie einen Vertriebskanal: einen Marktplatz-Shop für schnelleren Traffic in der Anfangsphase oder einen selbst gehosteten Shop für den langfristigen Markenaufbau
- Wähle ein Basisprodukt aus und lade ein Design hoch oder erstelle eines
- Legen Sie einen Verkaufspreis fest, der über den auf der Produktseite angezeigten Fulfillment-Kosten liegt
- Veröffentlichen Sie das Angebot und vermarkten Sie es anschließend aktiv – nichts verkauft sich von selbst
Ein häufiger Fehler ist es, zuerst das Design zu entwerfen und erst danach die Nachfrage zu recherchieren. Eine „clevere“ Nische ist nicht dasselbe wie eine wirtschaftlich bewährte – prüfen Sie also, was sich bereits gut verkauft, bevor Sie Ihr Design darauf abstimmen. Unter den besten kostenlosen Geld-Apps hier ist Printify die einzige, die auf ein echtes Produktgeschäft abzielt und nicht nur auf eine einmalige Auszahlung.
4. Ibotta
Bei normalen, unveränderten Einkaufsgewohnheiten kannst du von Ibotta monatlich 15 bis 30 Dollar zurückerhalten. Das steigert sich auf 30 bis 60 Dollar pro Monat, wenn du jedes relevante Angebot aktiv nutzt.
Ibottas eigenes Marketing behauptet, dass ein durchschnittlicher aktiver Nutzer über 250 Dollar pro Jahr verdient, obwohl diese vom Unternehmen angegebene Zahl durch die intensivsten Nutzer nach oben verzerrt ist. Das Cashback wird in voller Höhe gutgeschrieben, ohne dass ein Prozentsatz von Ihrer Seite abgezogen wird: Es handelt sich um einen direkten Rabatt, nicht um eine gebührenbasierte Prämie.
Der Mindestbetrag für eine Auszahlung beträgt 20 $ auf ein Bankkonto oder über PayPal bzw. 25 $ für bestimmte Geschenkkarten. PayPal ist der schnellste Weg. Geschenkkarten werden laut Ibottas eigenem Hilfezentrum innerhalb von etwa einer Stunde per E-Mail zugestellt, während Banküberweisungen einige Werktage dauern.
So fängst du an:
- Laden Sie die kostenlose Ibotta-App herunter und erstellen Sie ein Konto
- Stöbern Sie in den Angeboten und aktivieren Sie diese, bevor Sie einkaufen
- Kaufen Sie wie gewohnt ein und scannen Sie anschließend den Kassenbon ein oder verknüpfen Sie eine Kundenkarte oder ein Händlerkonto
- Lassen Sie sich den Betrag auszahlen, sobald Ihr Guthaben 20 $ erreicht hat
Ein häufiger Fehler ist es, vor dem Bezahlen zu vergessen, ein Angebot zu aktivieren. Ibotta berücksichtigt nur Angebote, die zuvor in der App freigeschaltet wurden; ein nachträglich gescannter Kassenbon bringt keine rückwirkende Rückvergütung für einen Artikel, der nie aktiviert wurde. Als eine der besten Apps, mit denen man kostenlos Geld verdienen kann, belohnt Ibotta einen Einkaufsbummel, den du ohnehin schon unternommen hast.
Wenn du nach weiteren Möglichkeiten suchst, mit deinem Smartphone ein bisschen Geld dazu zu verdienen, kannst du dir auch unseren Leitfaden zu seriösen Apps ansehen, die dich bezahlen. Je nachdem, wie viel Zeit du investieren möchtest, gibt es mehrere Optionen, die es wert sind, erkundet zu werden.
5. Rakuten
Rakuten ist die passivste der hier vorgestellten besten Apps, mit denen man kostenlos Geld verdienen kann. Laut Rakutens eigenen Angaben erhalten Mitglieder durchschnittlich etwa 90 bis 120 Dollar pro Jahr als Rückvergütung für Online-Einkäufe, die sie ohnehin getätigt hätten. Wenn Sie Ihre Reisen und größeren Anschaffungen über die App abwickeln, können Sie 500 Dollar oder mehr im Jahr verdienen. Wer selten online einkauft, wird deutlich weniger erhalten.
Das Cashback wird vierteljährlich im Februar, Mai, August und November per PayPal oder per Scheck per Post ausgezahlt. Der Mindestguthabenbetrag beträgt 5,01 $. Alles, was du unter diesem Betrag verdienst, wird auf das nächste Quartal übertragen, sodass jemand, der nur selten einkauft, mehrere Quartale auf seine erste Auszahlung warten kann. Es fallen für Sie keine Gebühren an; der Prozentsatz, den Sie vor dem Bezahlen sehen, ist der Prozentsatz, den Sie erhalten.
So fangen Sie an:
- Installieren Sie die kostenlose Rakuten-Browsererweiterung oder -App
- Klicken Sie sich zunächst über Rakuten zu einem Händler durch, bevor Sie mit dem Einkaufen beginnen
- Schließe den Kauf in derselben Sitzung ab
- Warten Sie, bis der Cashback erfasst wurde, und lassen Sie sich den Betrag auszahlen, sobald Ihr vierteljährliches Guthaben 5,01 $ erreicht hat
Ein häufiger Fehler, der in zahlreichen Bewertungen bestätigt wurde, ist das Schließen des Rakuten-Tabs oder das Öffnen einer Gutschein-Website in einem neuen Tab während des Einkaufs. Dies kann das Tracking-Cookie ungültig machen und dazu führen, dass Ihnen der Cashback vollständig entgeht. Schließen Sie den Kauf daher in derselben Browsersitzung ab, in der Sie den Weiterleitungslink angeklickt haben.
Wenn du lieber beim Spielen als beim Einkaufen Geld verdienen möchtest, kannst du dir auch unseren Leitfaden zu Spiele-Apps ansehen, mit denen du echtes Geld gewinnen kannst. Denk aber daran, dass die Prämien und Teilnahmebedingungen je nach App variieren können.
6. Field Agent
Field Agent zahlt 2 bis 15 US-Dollar pro erledigter Mikroaufgabe, wie zum Beispiel eine kurze Ladenbegehung, eine Preisüberprüfung oder ein Testkauf. Die meisten einfachen Aufgaben werden laut der eigenen Aufgabenpreisgestaltung von Field Agent mit 3 bis 8 Dollar vergütet. Das ist die geringste Vergütung pro Aufgabe auf dieser Liste, weshalb sich die App eher als Möglichkeit eignet, um in freien Minuten etwas dazu zu verdienen, als als echte Einnahmequelle.
Du kannst dir Beträge ab 5 $ über PayPal auszahlen lassen. Die Abwicklung verläuft jedoch langsam. Eine abgeschlossene Aufgabe wird in der Regel nach etwa 5 bis 6 Tagen genehmigt, danach dauert es weitere 5 bis 6 Tage, bis die Auszahlung auf deinem Konto eingeht. Das ist deutlich langsamer als bei Apps mit Auszahlung am selben Tag.
Schritte zum Einstieg:
- Laden Sie die kostenlose Field Agent-App herunter; Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein
- Beantworten Sie die Fragen im Profil sorgfältig, da diese darüber entscheiden, welche Aufgaben Ihnen überhaupt angezeigt werden
- Reserviere eine Aufgabe und erledige sie genau nach den angegebenen Anweisungen
- Reichen Sie Fotos oder Antworten ein, warten Sie auf die Freigabe und lassen Sie sich den Betrag auszahlen, sobald Ihr Guthaben 5 $ erreicht hat
Ein häufiger Fehler ist es, die Anforderungen an Fotos oder Anweisungen zu überstürzen. Aufgaben werden sofort abgelehnt – ohne Teilvergütung –, wenn ein erforderlicher Blickwinkel, ein Gegenstand oder ein Detail fehlt. Von den hier vorgestellten besten Apps zum Geldverdienen eignet sich „Field Agent“ am besten als Ergänzung zu den anderen fünf.
Die besten kostenlosen Geld-Apps im Vergleich: Kosten, Verdienstmöglichkeiten und Auszahlungsgeschwindigkeit
Hier sehen Sie im direkten Vergleich die Kosten für die kostenlose Anmeldung, die typischen Verdienste und die Geschwindigkeit der ersten Auszahlung dieser besten kostenlosen Geld-Apps.
|App
|Anlaufkosten
|Typische Einnahmen
|Mindestauszahlungsbetrag
|Zeit bis zur ersten Auszahlung
|Wie passiv ist das?
|Instacart-Einkäufer
|0
|18 bis 26 $/Stunde netto (nach Abzug der Benzinkosten)
|Keine (wöchentliche Überweisung)
|Etwa 1 Woche (erster Zahlungszyklus)
|Aktiv: Bezahlung für geleistete Arbeitsstunden
|Mercari
|0 $
|Verkaufspreis abzüglich einer pauschalen Gebühr von 10 %
|Keine (Standardauszahlung kostenlos)
|Einige Tage nach Bestätigung der Lieferung
|Halbaktiv: Einmal einstellen, dann auf einen Verkauf warten
|Printify
|0 $ (kostenloser Tarif)
|Bruttomarge pro Verkauf, z. B. 11,22 $ bei einem T-Shirt für 19,99 $ mit Fulfillment-Kosten von 8,77 $, vor Abzug der Kanalgebühren
|Wird vom verbundenen Vertriebskanal festgelegt
|Variiert; kein Verkauf, bis das Marketing wirkt
|Halbaktiv: erst nach Abschluss der Marketingmaßnahmen passiv
|Ibotta
|0 $
|Typischerweise 15 bis 30 $/Monat
|20 $ (Bank/PayPal)
|Sobald das Guthaben 20 $ erreicht
|Passiv: Belohnungen für Einkäufe, die du ohnehin tätigst
|Rakuten
|0 $
|Durchschnittlich etwa 90 bis 120 $ pro Jahr
|5,01 $
|Nächste vierteljährliche Auszahlung (innerhalb von bis zu ca. 3 Monaten)
|Völlig passiv: Einmal anklicken und dann vergessen
|Field Agent
|0
|2 bis 15 $ pro Aufgabe
|5 $ (PayPal)
|Etwa 10 bis 12 Tage pro Aufgabe
|Aktiv: Bezahlung pro abgeschlossener Aufgabe
Die besten Apps, mit denen man kostenlos Geld verdienen kann, unterscheiden sich je nachdem, wie viel Zeit, Mühe und Geld Sie investieren möchten. Wählen Sie daher die Option, die am besten zu Ihrem Alltag passt.
Wie diese Liste entstanden ist
Jede App auf dieser Liste der besten kostenlosen Geld-Apps musste drei grundlegende Anforderungen erfüllen: Die Anmeldung musste kostenlos sein, es musste ein klar angegebenes Auszahlungsminimum oder eine klare Auszahlungsstruktur geben, und es mussten aktuelle Belege dafür vorliegen, dass die App noch in Betrieb ist und Nutzer bezahlt. Apps mit unklaren Gebühren, veralteten Auszahlungsinformationen oder ohne zuverlässige Möglichkeit, ihre aktuelle Verfügbarkeit zu überprüfen, wurden nicht berücksichtigt.
Die sechs ausgewählten Apps decken zudem verschiedene Verdienstmöglichkeiten ab – von aktiver Gig-Arbeit und Weiterverkauf bis hin zu Cashback, Mikrotasks und Print-on-Demand-Verkäufen. Das ist wichtig, denn die richtige App hängt davon ab, ob Sie für Ihre Arbeitszeit Geld verdienen, Cashback auf bereits geplante Ausgaben erhalten, Dinge verkaufen möchten, die Sie besitzen, oder etwas aufbauen wollen, das im Laufe der Zeit Umsatz generieren kann.
Das Ziel ist es, sich auf die besten kostenlosen Geld-Apps zu konzentrieren, die transparente Kosten, realistische Verdienstaussichten und Auszahlungsbedingungen bieten, die du überprüfen kannst, bevor du Zeit investierst.
Die besten kostenlosen Prämien-Apps für zusätzliches Geld
Unter den hier vorgestellten besten kostenlosen Geld-Apps lassen sich Prämien-Apps am schnellsten auszahlen. Snakzy zahlt je nach Region und Auszahlungsmethode bereits ab 5 bis 25 US-Dollar aus, wobei der VIP-Status noch niedrigere Schwellenwerte freischaltet. BigCash zahlt bereits ab 1 $ aus, und die Anmeldung bei beiden ist völlig kostenlos. Sie funktionieren über kurze Aufgaben, Angebote und Minispiele statt über Einkäufe oder Arbeitsstunden. Das ist genau das Richtige für dich, wenn du dir mit ein paar Minuten App-Nutzung ein bisschen Kleingeld verdienen möchtest.
KashKick ist ein weiterer Anbieter in dieser Kategorie, der auf Nutzer ab 18 Jahren in den USA oder Großbritannien beschränkt ist. Verlinke direkt auf die Hauptseite der App, anstatt einen Tracking-Link eines Drittanbieters zu verwenden.
|App
|Mindestauszahlungsbetrag
|Teilnahmegebühr
|Snakzy
|35 $
|Kostenlos
|BigCash
|1 $
|Kostenlos
|KashKick
|10 $
|Kostenlos (ab 18 Jahren, nur in den USA und Großbritannien)
Snakzy bietet dir eine einfache Möglichkeit, in deiner Freizeit ein bisschen Geld dazuzuverdienen – durch schnelle Aufgaben, Angebote und Minispiele. Und das alles ganz ohne Vorabkosten.
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Was nicht funktioniert
Das Muster, nach dem die besten kostenlosen Geld-Apps scheitern, ist fast immer dasselbe. Eine App verspricht eine pauschale Geldprämie allein für die Anmeldung, ohne dass hinter der Auszahlung ein echtes Produkt, eine Dienstleistung oder ein Kauf steht. Das ist das deutlichste Anzeichen dafür, dass man kein Geld bekommt – zuverlässiger als jede Sternebewertung.
Achte auf diese vier Muster, bevor du einer neuen App deine Bankdaten oder deinen Kaufverlauf anvertraust:
- Apps, die Gebühren für die Freigabe von Guthaben verlangen: Eine seriöse App unter den besten kostenlosen Geld-Apps verlangt niemals eine Zahlung, ein Abonnement oder eine „Verifizierungsgebühr“, bevor sie bereits verdientes Geld freigibt; die Federal Trade Commission (FTC) warnt davor, dass dies ein typisches Vorabgebühren-Muster ist.
- Cashback- oder Prämien-Apps ohne nachweisbare Auszahlungshistorie: Überprüfen Sie auf Trustpilot oder beim Better Business Bureau (BBB), ob es wiederholt Beschwerden darüber gibt, dass „Guthaben bei der Auszahlung eingefroren“ wurde, bevor Sie einer neuen App Ihre tatsächlichen Kaufdaten anvertrauen.
- „Starter-Kits“ für den Wiederverkauf oder Gelegenheitsjobs: Im Gegensatz zu Mercari oder Instacart Shopper, bei denen die Anmeldung kostenlos ist, ist jede App, die ein Starter-Kit, den Kauf von Warenbeständen oder eine Schulungsgebühr verlangt, um Geld zu verdienen, in dieser Kategorie ein Warnsignal.
- Screenshots mit unrealistischen Tagesverdiensten: Eine App, die Hunderte von Dollar pro Tag für Mikrotasks oder Umfragen verspricht, entspricht nicht dem oben dokumentierten realistischen Verdienstspektrum von 2 bis 15 Dollar pro Aufgabe bei einer seriösen Aufgaben-App wie Field Agent.
Wenn Sie geprüfte, besser bezahlte Alternativen suchen, anstatt den Versprechungen einer unüberprüften App hinterherzulaufen, finden Sie in Enebas Leitfaden zum schnellen Verdienen von 200 Dollar bereits geprüfte Möglichkeiten.
Abschließendes Urteil zu den besten kostenlosen Geld-Apps
Die besten kostenlosen Geld-Apps auf dieser Liste lassen sich in zwei Kategorien einteilen: solche, bei denen Sie für Ihre Zeit bezahlt werden, und solche, bei denen Sie für Ausgaben belohnt werden, die Sie ohnehin getätigt hätten. Instacart Shopper bietet dir hier den höchsten realistischen Stundenlohn, wenn du ein Auto und freie Zeit hast. Rakuten ist die bessere Wahl, wenn du lieber etwas Passives im Hintergrund deiner ohnehin schon getätigten Einkäufe laufen lassen möchtest.
Kombiniere eine passive Option mit einer aktiven, anstatt drei Apps zu nutzen, die alle auf die gleiche Weise funktionieren. Ergänze das Ganze mit einer Prämien-App wie Snakzy, um in freien Minuten nebenbei etwas Geld zu verdienen. Beginne mit zwei Apps, füge Snakzy für die ruhigen Momente dazwischen hinzu und baue darauf auf, sobald sich die ersten beiden Apps tatsächlich auszahlen. Melde dich kostenlos bei Snakzy an und nutze noch heute deine freien Minuten, um dein Sortiment an den besten Apps für kostenloses Geld zu vervollständigen.
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Häufig gestellte Fragen
Die besten kostenlosen Geld-Apps für absolute Anfänger sind Rakuten für passives Cashback und Ibotta für Cashback beim Lebensmitteleinkauf. Bei beiden reicht es aus, einfach wie gewohnt einzukaufen, um Geld zu verdienen – es sind weder neue Kenntnisse noch eine Einrichtung erforderlich.
Ja, die besten kostenlosen Geld-Apps wie Rakuten, Ibotta und Mercari zahlen echtes Geld an PayPal, auf dein Bankkonto oder per Scheck aus. Die Mindestbeträge variieren von 1 $ bei BigCash bis zu einer vierteljährlichen Auszahlung von 5,01 $ bei Rakuten. Überprüfe daher die jeweiligen Schwellenwerte der einzelnen Apps, bevor du dich darauf verlässt.
Ja, jede App in diesem Leitfaden, einschließlich Instacart Shopper, Ibotta und Field Agent, läuft auf Android. Jede davon hat auch eine entsprechende iOS-Version, sodass deine Plattform in beiden Fällen kein einschränkender Faktor ist.
Die Geschwindigkeit variiert stark: BigCash zahlt Beträge ab 1 $ fast sofort aus, bei Field Agent dauert es etwa 10 bis 12 Tage pro Aufgabe, und Rakuten zahlt nur vierteljährlich aus. Informiere dich über den jeweiligen Zeitplan der App, bevor du davon ausgehst, das Geld bis zu einem bestimmten Datum zu erhalten.
Ja, bei etablierten Apps wie Ibotta, Mercari und Instacart Shopper ist dies im Allgemeinen sicher, da diese verschlüsselte Auszahlungssysteme auf Bankenniveau verwenden. Vermeide Apps ohne öffentlich einsehbare Auszahlungshistorie, bevor du deine Finanzdaten verknüpfst.
Es hat sich viel geändert. Mehrere Prämien-Apps aus dem Jahr 2020 wurden eingestellt oder haben ihre Auszahlungen gekürzt, Mercari erhebt seit Januar 2025 eine pauschale Gebühr von 10 %, und Gig-Apps wie Instacart Shopper zahlen deutlich mehr pro Stunde als damals. Die aktuellen besten kostenlosen Geld-Apps unterscheiden sich daher von der älteren Liste.