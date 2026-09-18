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Die 6 besten kostenlosen Geld-Apps, mit denen Sie 2026 tatsächlich Geld verdienen können

Die besten kostenlosen Geld-Apps zahlen fast sofort nach der Installation aus. Die schnellste der sechs hier vorgestellten Apps ist Rakuten, ein Browser-Tool, bei dem Sie lediglich die Erweiterung hinzufügen müssen, um bereits bei Ihrer nächsten Online-Bestellung Geld zu verdienen. Keine dieser Apps kann ein regelmäßiges Einkommen ersetzen. Die meisten zahlen bescheidene, regelmäßige Beträge, die Sie zusätzlich zu Ihrem regulären Einkommen ansammeln. Das funktioniert am besten, wenn Sie ohnehin schon online einkaufen oder mit dem Auto Besorgungen erledigen und Sie einige dieser Apps konsequent nutzen – nicht nur für eine Woche.

Die realistische Spanne bei diesen sechs Empfehlungen reicht laut Angaben des Unternehmens selbst bei Rakutens Cashback von etwa 90 bis 120 Dollar pro Jahr im Automatikmodus. Für jemanden, der für Instacart Shopper fährt, steigt dieser Betrag nach Abzug der Benzinkosten auf 18 bis 26 Dollar pro Stunde. Wo du zwischen diesen beiden Zahlen landest, hängt vom eigenen Einsatz ab, nicht vom Glück.

Die Anmeldung bei jeder App auf dieser Liste ist völlig kostenlos, und es gibt einen echten, nachprüfbaren Mindestauszahlungsbetrag, den du vorab überprüfen kannst.

Diese Liste umfasst fünf Kategorien: Cashback, Wiederverkauf, Lieferaufträge, schnell bezahlte Aufgaben und Print-on-Demand. Einige der Cashback- und Prämienangebote aus jener Zeit haben inzwischen ihren Betrieb eingestellt oder ihre Gebühren angepasst, daher zählt hier Aktualität mehr als Nostalgie.

Sind die besten kostenlosen Geld-Apps tatsächlich Ihre Zeit wert?

Ja, diese besten kostenlosen Geld-Apps sind Ihre Zeit wert, allerdings nur für bescheidene und regelmäßige Beträge – nicht als Ersatz für einen Job. Die realistische Spanne bei allen sechs Empfehlungen reicht bei rein passiver Nutzung von etwa 5 bis 30 US-Dollar pro Monat. Durch aktive Arbeitsstunden lassen sich bis zu 500 US-Dollar oder mehr pro Monat erzielen. Wie viel Sie herausholen, hängt ganz davon ab, wie viel Zeit Sie investieren.

Cashback- und Prämien-Apps lohnen sich nur, wenn Sie den Artikel ohnehin schon kaufen wollten. Cashback ist eine Rückerstattung für Ausgaben, die Sie ohnehin getätigt hätten – kein neues Einkommen. Gig- und Aufgaben-Apps wie „Instacart Shopper“ und „Field Agent“ sind hier die einzigen Optionen, bei denen Sie für aktiv investierte Zeit bezahlt werden.

Für den wöchentlichen Lebensmitteleinkauf sind Ibotta und Rakuten die einfachsten Optionen, da beide zu Ihrer bestehenden Einkaufsroutine passen. Ein freier Abend und ein Auto machen Instacart Shopper zur besseren Wahl, da hier die geleisteten Arbeitsstunden vergütet werden und nicht bereits getätigte Ausgaben. Beim Entrümpeln ist Mercari die naheliegende Wahl, da das Einstellen von Artikeln nichts kostet, bis ein Artikel tatsächlich verkauft wird.

Wenn du nach den besten kostenlosen Geld-Apps für Android gesucht hast: Die Plattform ist kein einschränkender Faktor. Jede App in diesem Leitfaden läuft sowohl auf Android als auch auf iOS. Die Welt der Apps zum Geldverdienen und für Prämien hat sich verändert, und viele ältere Optionen sind nicht mehr verfügbar oder bieten keine klaren, nachprüfbaren Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Eine umfassendere Auswahl über diese sechs Apps hinaus findest du in Enebas Leitfaden zu Spiel-Apps, die echtes Geld auszahlen.

Die 6 besten kostenlosen Geld-Apps, die tatsächlich Geld auszahlen

Jede der unten aufgeführten Empfehlungen gibt einen Überblick über die tatsächlichen Verdienste, Gebühren und die Auszahlungsgeschwindigkeit – beginnend mit dem höchsten Stundenlohn auf der Liste.

Als Instacart-Shopper verdient man nach Abzug der Benzinkosten etwa 18 bis 26 Dollar pro Stunde – mehr als bei jedem anderen Job auf dieser Liste. An Wochenenden in einkommensstarken Vororten steigt der Verdienst auf 25 bis 30 Dollar pro Stunde. Das ist der Bruttobetrag pro Tour abzüglich der Benzinkosten, nicht Ihr Nettoverdienst nach Abzug der Selbstständigensteuer, die Sie zusätzlich noch zahlen müssen.

Die Bezahlung erfolgt über eine kostenlose wöchentliche Überweisung, die zwischen Mittwoch und Freitag für die vorangegangene Woche (Montag bis Sonntag) gutgeschrieben wird. Gegen eine geringe Gebühr von etwa 0,50 bis 1,50 Dollar, je nach Auszahlungskonto, ist auch eine Sofortauszahlung möglich. Laut der Seite von Instacart zu den Einkünften der Shopper erhalten Sie Ihr Geld so innerhalb von etwa zwei Stunden nach einer Lieferung.

Im Vergleich zu anderen Möglichkeiten, wöchentlich Geld zu verdienen, ist ein solcher Lieferjob in der Regel der schnellste Weg zu einem vierstelligen Monatsverdienst.

Was du für den Einstieg benötigst:

Mindestens 18 Jahre alt sein und über eine Arbeitserlaubnis für die USA verfügen

Laden Sie die Instacart-Shopper-App herunter und füllen Sie den Antrag aus

Bestehe eine von Checkr durchgeführte Hintergrundüberprüfung, die in der Regel 3 bis 7 Werktage dauert

Für den Full-Service-Lieferservice benötigen Sie ein Fahrzeug, einen gültigen Führerschein und eine Kfz-Versicherung, die den Mindestanforderungen Ihres Bundesstaates entspricht

Sie müssen in der Lage sein, bis zu 50 Pfund zu heben, und über ein Smartphone verfügen, das die Anforderungen der App erfüllt

Der häufigste Fehler hierbei ist, den Auftrag allein anhand des Bruttobetrags pro Auftrag zu beurteilen. Diese Summe sieht gut aus, bis die Kosten für Benzin, Fahrzeugverschleiß und die Selbstständigensteuer in Höhe von etwa 15,3 % abgezogen werden. Betrachten Sie die oben genannte Stundenvergütung als Ausgangspunkt. Unter den besten kostenlosen Geld-Apps hier ist „Instacart Shopper“ die einzige, die Sie für aktiv geleistete Arbeitszeit bezahlt – und nicht für Einkäufe, die Sie ohnehin tätigen würden.

Höchster Stundenlohn Instacart Shopper 4.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anmeldung ist kostenlos; nach Abzug der Benzinkosten bleiben 18 bis 26 Dollar pro Stunde übrig, die wöchentlich kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr sofort ausgezahlt werden. Bei Shop bewerben

Auf Mercari behalten Sie 90 % Ihres Verkaufspreises, da laut der Gebührenübersicht von Mercari eine pauschale Verkaufsgebühr von 10 % erhoben wird, die sowohl den Artikelpreis als auch etwaige vom Käufer getragene Versandkosten abdeckt. Bei einem Artikel im Wert von 50 $ bleiben dir vor Versandkosten 45 $. Diese Pauschale deckt seit einer Gebührenänderung am 6. Januar 2025 auch die Zahlungsabwicklung ab, sodass keine separate Abwicklungsgebühr abgezogen wird.

Das Einstellen von Angeboten bleibt kostenlos, egal wie viele Artikel du veröffentlichst – das ist der Hauptunterschied zwischen Mercari und Marktplätzen, die pro Angebot eine Gebühr erheben. Die Standardauszahlung per Direktüberweisung ist ebenfalls kostenlos; „Instant Pay“ kostet pauschal 3 $, wenn du das Geld noch am selben Tag erhalten möchtest. Wenn du sehen möchtest, wie dieselbe Preisphilosophie – „Schau, was tatsächlich verkauft wurde, nicht was eingestellt wurde“ – auf einen anderen Wiederverkaufsmarkt angewendet wird, findest du in Enebas Leitfaden zum Verkauf von Spielgegenständen gegen echtes Bargeld ebenfalls eine Anleitung dazu.

Schritte zum Einstieg:

Erstellen Sie ein kostenloses Mercari-Konto und verifizieren Sie eine Auszahlungsmethode

Fotografieren Sie den Artikel und verfassen Sie eine ehrliche, detaillierte Beschreibung

Prüfen Sie vor der Preisgestaltung, zu welchem Preis ähnliche verkaufte Artikel tatsächlich gegangen sind

Versenden Sie den Artikel nach dem Verkauf oder nutzen Sie das Mercari-Versandetikett – Sie erhalten die Zahlung, sobald der Käufer die Lieferung bestätigt hat

Ein häufiger Fehler ist, den Preis anhand anderer aktiver Angebote statt anhand verkaufter Artikel festzulegen. Zwei andere Verkäufer können denselben Artikel für 80 $ einstellen und ihn monatelang unverkauft liegen lassen. Ein Blick auf abgeschlossene, verkaufte Angebote ist der einzige verlässliche Anhaltspunkt dafür, welchen Preis ein Artikel tatsächlich erzielen wird. Von den besten kostenlosen Geld-Apps in dieser Liste ist Mercari die einzige, die Dinge, die bereits im Schrank liegen, in Bargeld verwandelt.

Ideal zum Verkauf ungenutzter Artikel Mercari 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlose Einstellung; pauschale Gebühr von 10 % auf den Verkaufspreis, keine Kosten, bis tatsächlich etwas verkauft wird. Kostenlos verkaufen

Der kostenlose Tarif von Printify kostet überhaupt nichts. Du zahlst erst dann den Grundpreis für die Auftragsabwicklung zuzüglich Versandkosten, wenn ein Kunde tatsächlich eine Bestellung aufgibt – so steht es auf der Preisseite von Printify. Damit ist die Obergrenze hier die höchste aller Empfehlungen auf dieser Liste. Die Auszahlung erfolgt hier auch am langsamsten, da sich nichts verkauft, bis du ein Design tatsächlich vermarktest.

Das Beispiel von Printify selbst zeigt ein T-Shirt mit Versandkosten in Höhe von 8,77 US-Dollar, das für 19,99 US-Dollar verkauft wird und einen Bruttogewinn von 11,22 US-Dollar pro Verkauf abwirft. Das ist die Bruttomarge vor Abzug der Gebühren Ihres Vertriebskanals. Beim Verkauf über Etsy kommen noch die Einstellgebühr und die Transaktionsgebühr hinzu. Beim Verkauf über Shopify fällt stattdessen eine separate monatliche Abonnementgebühr an, sodass Ihr tatsächlicher Gewinn unter den angegebenen 11,22 $ liegt, sobald der Kanal seinen Anteil einbehält. Wenn ein Print-on-Demand-Shop nicht ganz Ihr Ding ist, behandelt Enebas Leitfaden zum schnellen Aufbau eines Nebeneinkommens andere Wege, die einen Vergleich wert sind.

Wenn Sie Print-on-Demand in Betracht ziehen, sich aber nicht sicher sind, ob Printify eine seriöse Plattform ist, auf die Sie setzen können, erklärt unser Leitfaden zur Seriosität von Printify, wie der Dienst funktioniert, was Sie erwarten können und welche Punkte Sie prüfen sollten, bevor Sie mit dem Verkauf beginnen.

Erste Schritte:

Melde dich für den kostenlosen Tarif von Printify an; keine Kreditkarte erforderlich

Verbinden Sie einen Vertriebskanal: einen Marktplatz-Shop für schnelleren Traffic in der Anfangsphase oder einen selbst gehosteten Shop für den langfristigen Markenaufbau

Wähle ein Basisprodukt aus und lade ein Design hoch oder erstelle eines

Legen Sie einen Verkaufspreis fest, der über den auf der Produktseite angezeigten Fulfillment-Kosten liegt

Veröffentlichen Sie das Angebot und vermarkten Sie es anschließend aktiv – nichts verkauft sich von selbst

Ein häufiger Fehler ist es, zuerst das Design zu entwerfen und erst danach die Nachfrage zu recherchieren. Eine „clevere“ Nische ist nicht dasselbe wie eine wirtschaftlich bewährte – prüfen Sie also, was sich bereits gut verkauft, bevor Sie Ihr Design darauf abstimmen. Unter den besten kostenlosen Geld-Apps hier ist Printify die einzige, die auf ein echtes Produktgeschäft abzielt und nicht nur auf eine einmalige Auszahlung.

Höchstes langfristiges Aufwärtspotenzial Printify 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenloser Tarif ohne monatliche Kosten; Sie zahlen erst dann für die Auftragsabwicklung und den Versand, wenn eine Bestellung verkauft wird. Starten Sie noch heute kostenlos

Bei normalen, unveränderten Einkaufsgewohnheiten kannst du von Ibotta monatlich 15 bis 30 Dollar zurückerhalten. Das steigert sich auf 30 bis 60 Dollar pro Monat, wenn du jedes relevante Angebot aktiv nutzt.

Ibottas eigenes Marketing behauptet, dass ein durchschnittlicher aktiver Nutzer über 250 Dollar pro Jahr verdient, obwohl diese vom Unternehmen angegebene Zahl durch die intensivsten Nutzer nach oben verzerrt ist. Das Cashback wird in voller Höhe gutgeschrieben, ohne dass ein Prozentsatz von Ihrer Seite abgezogen wird: Es handelt sich um einen direkten Rabatt, nicht um eine gebührenbasierte Prämie.

Der Mindestbetrag für eine Auszahlung beträgt 20 $ auf ein Bankkonto oder über PayPal bzw. 25 $ für bestimmte Geschenkkarten. PayPal ist der schnellste Weg. Geschenkkarten werden laut Ibottas eigenem Hilfezentrum innerhalb von etwa einer Stunde per E-Mail zugestellt, während Banküberweisungen einige Werktage dauern.

So fängst du an:

Laden Sie die kostenlose Ibotta-App herunter und erstellen Sie ein Konto

Stöbern Sie in den Angeboten und aktivieren Sie diese, bevor Sie einkaufen

Kaufen Sie wie gewohnt ein und scannen Sie anschließend den Kassenbon ein oder verknüpfen Sie eine Kundenkarte oder ein Händlerkonto

Lassen Sie sich den Betrag auszahlen, sobald Ihr Guthaben 20 $ erreicht hat

Ein häufiger Fehler ist es, vor dem Bezahlen zu vergessen, ein Angebot zu aktivieren. Ibotta berücksichtigt nur Angebote, die zuvor in der App freigeschaltet wurden; ein nachträglich gescannter Kassenbon bringt keine rückwirkende Rückvergütung für einen Artikel, der nie aktiviert wurde. Als eine der besten Apps, mit denen man kostenlos Geld verdienen kann, belohnt Ibotta einen Einkaufsbummel, den du ohnehin schon unternommen hast.

Wenn du nach weiteren Möglichkeiten suchst, mit deinem Smartphone ein bisschen Geld dazu zu verdienen, kannst du dir auch unseren Leitfaden zu seriösen Apps ansehen, die dich bezahlen. Je nachdem, wie viel Zeit du investieren möchtest, gibt es mehrere Optionen, die es wert sind, erkundet zu werden.

Am besten geeignet für Cashback beim Lebensmitteleinkauf Ibotta 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlose App; typische Nutzer erhalten monatlich 15 bis 30 Dollar Rückvergütung für Lebensmitteleinkäufe, die Auszahlung erfolgt erst ab einem Mindestbetrag von 20 Dollar. Ibotta kostenlos herunterladen

Rakuten ist die passivste der hier vorgestellten besten Apps, mit denen man kostenlos Geld verdienen kann. Laut Rakutens eigenen Angaben erhalten Mitglieder durchschnittlich etwa 90 bis 120 Dollar pro Jahr als Rückvergütung für Online-Einkäufe, die sie ohnehin getätigt hätten. Wenn Sie Ihre Reisen und größeren Anschaffungen über die App abwickeln, können Sie 500 Dollar oder mehr im Jahr verdienen. Wer selten online einkauft, wird deutlich weniger erhalten.

Das Cashback wird vierteljährlich im Februar, Mai, August und November per PayPal oder per Scheck per Post ausgezahlt. Der Mindestguthabenbetrag beträgt 5,01 $. Alles, was du unter diesem Betrag verdienst, wird auf das nächste Quartal übertragen, sodass jemand, der nur selten einkauft, mehrere Quartale auf seine erste Auszahlung warten kann. Es fallen für Sie keine Gebühren an; der Prozentsatz, den Sie vor dem Bezahlen sehen, ist der Prozentsatz, den Sie erhalten.

So fangen Sie an:

Installieren Sie die kostenlose Rakuten-Browsererweiterung oder -App

Klicken Sie sich zunächst über Rakuten zu einem Händler durch, bevor Sie mit dem Einkaufen beginnen

Schließe den Kauf in derselben Sitzung ab

Warten Sie, bis der Cashback erfasst wurde, und lassen Sie sich den Betrag auszahlen, sobald Ihr vierteljährliches Guthaben 5,01 $ erreicht hat

Ein häufiger Fehler, der in zahlreichen Bewertungen bestätigt wurde, ist das Schließen des Rakuten-Tabs oder das Öffnen einer Gutschein-Website in einem neuen Tab während des Einkaufs. Dies kann das Tracking-Cookie ungültig machen und dazu führen, dass Ihnen der Cashback vollständig entgeht. Schließen Sie den Kauf daher in derselben Browsersitzung ab, in der Sie den Weiterleitungslink angeklickt haben.

Wenn du lieber beim Spielen als beim Einkaufen Geld verdienen möchtest, kannst du dir auch unseren Leitfaden zu Spiele-Apps ansehen, mit denen du echtes Geld gewinnen kannst. Denk aber daran, dass die Prämien und Teilnahmebedingungen je nach App variieren können.

Die passivste Option Rakuten 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlose Browser-Erweiterung und App; durchschnittlich 90 bis 120 US-Dollar Rückvergütung pro Jahr, Mindestbetrag 5,01 US-Dollar, vierteljährliche Auszahlung. Bei Rakuten kostenlos anmelden

Field Agent zahlt 2 bis 15 US-Dollar pro erledigter Mikroaufgabe, wie zum Beispiel eine kurze Ladenbegehung, eine Preisüberprüfung oder ein Testkauf. Die meisten einfachen Aufgaben werden laut der eigenen Aufgabenpreisgestaltung von Field Agent mit 3 bis 8 Dollar vergütet. Das ist die geringste Vergütung pro Aufgabe auf dieser Liste, weshalb sich die App eher als Möglichkeit eignet, um in freien Minuten etwas dazu zu verdienen, als als echte Einnahmequelle.

Du kannst dir Beträge ab 5 $ über PayPal auszahlen lassen. Die Abwicklung verläuft jedoch langsam. Eine abgeschlossene Aufgabe wird in der Regel nach etwa 5 bis 6 Tagen genehmigt, danach dauert es weitere 5 bis 6 Tage, bis die Auszahlung auf deinem Konto eingeht. Das ist deutlich langsamer als bei Apps mit Auszahlung am selben Tag.

Schritte zum Einstieg:

Laden Sie die kostenlose Field Agent-App herunter; Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein

Beantworten Sie die Fragen im Profil sorgfältig, da diese darüber entscheiden, welche Aufgaben Ihnen überhaupt angezeigt werden

Reserviere eine Aufgabe und erledige sie genau nach den angegebenen Anweisungen

Reichen Sie Fotos oder Antworten ein, warten Sie auf die Freigabe und lassen Sie sich den Betrag auszahlen, sobald Ihr Guthaben 5 $ erreicht hat

Ein häufiger Fehler ist es, die Anforderungen an Fotos oder Anweisungen zu überstürzen. Aufgaben werden sofort abgelehnt – ohne Teilvergütung –, wenn ein erforderlicher Blickwinkel, ein Gegenstand oder ein Detail fehlt. Von den hier vorgestellten besten Apps zum Geldverdienen eignet sich „Field Agent“ am besten als Ergänzung zu den anderen fünf.

Ideal für übrig gebliebene Minuten Field Agent 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kostenlose App; 2 bis 15 Dollar pro Aufgabe, Mindestauszahlung über PayPal bei 5 Dollar, die Auszahlung erfolgt nach etwa 10 bis 12 Tagen. Bei Field Agent anmelden

Die besten kostenlosen Geld-Apps im Vergleich: Kosten, Verdienstmöglichkeiten und Auszahlungsgeschwindigkeit

Hier sehen Sie im direkten Vergleich die Kosten für die kostenlose Anmeldung, die typischen Verdienste und die Geschwindigkeit der ersten Auszahlung dieser besten kostenlosen Geld-Apps.

App Anlaufkosten Typische Einnahmen Mindestauszahlungsbetrag Zeit bis zur ersten Auszahlung Wie passiv ist das? Instacart-Einkäufer 0 18 bis 26 $/Stunde netto (nach Abzug der Benzinkosten) Keine (wöchentliche Überweisung) Etwa 1 Woche (erster Zahlungszyklus) Aktiv: Bezahlung für geleistete Arbeitsstunden Mercari 0 $ Verkaufspreis abzüglich einer pauschalen Gebühr von 10 % Keine (Standardauszahlung kostenlos) Einige Tage nach Bestätigung der Lieferung Halbaktiv: Einmal einstellen, dann auf einen Verkauf warten Printify 0 $ (kostenloser Tarif) Bruttomarge pro Verkauf, z. B. 11,22 $ bei einem T-Shirt für 19,99 $ mit Fulfillment-Kosten von 8,77 $, vor Abzug der Kanalgebühren Wird vom verbundenen Vertriebskanal festgelegt Variiert; kein Verkauf, bis das Marketing wirkt Halbaktiv: erst nach Abschluss der Marketingmaßnahmen passiv Ibotta 0 $ Typischerweise 15 bis 30 $/Monat 20 $ (Bank/PayPal) Sobald das Guthaben 20 $ erreicht Passiv: Belohnungen für Einkäufe, die du ohnehin tätigst Rakuten 0 $ Durchschnittlich etwa 90 bis 120 $ pro Jahr 5,01 $ Nächste vierteljährliche Auszahlung (innerhalb von bis zu ca. 3 Monaten) Völlig passiv: Einmal anklicken und dann vergessen Field Agent 0 2 bis 15 $ pro Aufgabe 5 $ (PayPal) Etwa 10 bis 12 Tage pro Aufgabe Aktiv: Bezahlung pro abgeschlossener Aufgabe

Die besten Apps, mit denen man kostenlos Geld verdienen kann, unterscheiden sich je nachdem, wie viel Zeit, Mühe und Geld Sie investieren möchten. Wählen Sie daher die Option, die am besten zu Ihrem Alltag passt.

Wie diese Liste entstanden ist

Jede App auf dieser Liste der besten kostenlosen Geld-Apps musste drei grundlegende Anforderungen erfüllen: Die Anmeldung musste kostenlos sein, es musste ein klar angegebenes Auszahlungsminimum oder eine klare Auszahlungsstruktur geben, und es mussten aktuelle Belege dafür vorliegen, dass die App noch in Betrieb ist und Nutzer bezahlt. Apps mit unklaren Gebühren, veralteten Auszahlungsinformationen oder ohne zuverlässige Möglichkeit, ihre aktuelle Verfügbarkeit zu überprüfen, wurden nicht berücksichtigt.

Die sechs ausgewählten Apps decken zudem verschiedene Verdienstmöglichkeiten ab – von aktiver Gig-Arbeit und Weiterverkauf bis hin zu Cashback, Mikrotasks und Print-on-Demand-Verkäufen. Das ist wichtig, denn die richtige App hängt davon ab, ob Sie für Ihre Arbeitszeit Geld verdienen, Cashback auf bereits geplante Ausgaben erhalten, Dinge verkaufen möchten, die Sie besitzen, oder etwas aufbauen wollen, das im Laufe der Zeit Umsatz generieren kann.

Das Ziel ist es, sich auf die besten kostenlosen Geld-Apps zu konzentrieren, die transparente Kosten, realistische Verdienstaussichten und Auszahlungsbedingungen bieten, die du überprüfen kannst, bevor du Zeit investierst.

Die besten kostenlosen Prämien-Apps für zusätzliches Geld

Unter den hier vorgestellten besten kostenlosen Geld-Apps lassen sich Prämien-Apps am schnellsten auszahlen. Snakzy zahlt je nach Region und Auszahlungsmethode bereits ab 5 bis 25 US-Dollar aus, wobei der VIP-Status noch niedrigere Schwellenwerte freischaltet. BigCash zahlt bereits ab 1 $ aus, und die Anmeldung bei beiden ist völlig kostenlos. Sie funktionieren über kurze Aufgaben, Angebote und Minispiele statt über Einkäufe oder Arbeitsstunden. Das ist genau das Richtige für dich, wenn du dir mit ein paar Minuten App-Nutzung ein bisschen Kleingeld verdienen möchtest.

KashKick ist ein weiterer Anbieter in dieser Kategorie, der auf Nutzer ab 18 Jahren in den USA oder Großbritannien beschränkt ist. Verlinke direkt auf die Hauptseite der App, anstatt einen Tracking-Link eines Drittanbieters zu verwenden.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmegebühr Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos (ab 18 Jahren, nur in den USA und Großbritannien)

Snakzy bietet dir eine einfache Möglichkeit, in deiner Freizeit ein bisschen Geld dazuzuverdienen – durch schnelle Aufgaben, Angebote und Minispiele. Und das alles ganz ohne Vorabkosten.

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Was nicht funktioniert

Das Muster, nach dem die besten kostenlosen Geld-Apps scheitern, ist fast immer dasselbe. Eine App verspricht eine pauschale Geldprämie allein für die Anmeldung, ohne dass hinter der Auszahlung ein echtes Produkt, eine Dienstleistung oder ein Kauf steht. Das ist das deutlichste Anzeichen dafür, dass man kein Geld bekommt – zuverlässiger als jede Sternebewertung.

Achte auf diese vier Muster, bevor du einer neuen App deine Bankdaten oder deinen Kaufverlauf anvertraust:

Apps, die Gebühren für die Freigabe von Guthaben verlangen: Eine seriöse App unter den besten kostenlosen Geld-Apps verlangt niemals eine Zahlung, ein Abonnement oder eine „Verifizierungsgebühr“, bevor sie bereits verdientes Geld freigibt; die Federal Trade Commission (FTC) warnt davor, dass dies ein typisches Vorabgebühren-Muster ist.

Eine seriöse App unter den besten kostenlosen Geld-Apps verlangt niemals eine Zahlung, ein Abonnement oder eine „Verifizierungsgebühr“, bevor sie bereits verdientes Geld freigibt; die Federal Trade Commission (FTC) warnt davor, dass dies ein typisches Vorabgebühren-Muster ist. Cashback- oder Prämien-Apps ohne nachweisbare Auszahlungshistorie: Überprüfen Sie auf Trustpilot oder beim Better Business Bureau (BBB), ob es wiederholt Beschwerden darüber gibt, dass „Guthaben bei der Auszahlung eingefroren“ wurde, bevor Sie einer neuen App Ihre tatsächlichen Kaufdaten anvertrauen.

Überprüfen Sie auf Trustpilot oder beim Better Business Bureau (BBB), ob es wiederholt Beschwerden darüber gibt, dass „Guthaben bei der Auszahlung eingefroren“ wurde, bevor Sie einer neuen App Ihre tatsächlichen Kaufdaten anvertrauen. „Starter-Kits“ für den Wiederverkauf oder Gelegenheitsjobs: Im Gegensatz zu Mercari oder Instacart Shopper, bei denen die Anmeldung kostenlos ist, ist jede App, die ein Starter-Kit, den Kauf von Warenbeständen oder eine Schulungsgebühr verlangt, um Geld zu verdienen, in dieser Kategorie ein Warnsignal.

Im Gegensatz zu Mercari oder Instacart Shopper, bei denen die Anmeldung kostenlos ist, ist jede App, die ein Starter-Kit, den Kauf von Warenbeständen oder eine Schulungsgebühr verlangt, um Geld zu verdienen, in dieser Kategorie ein Warnsignal. Screenshots mit unrealistischen Tagesverdiensten: Eine App, die Hunderte von Dollar pro Tag für Mikrotasks oder Umfragen verspricht, entspricht nicht dem oben dokumentierten realistischen Verdienstspektrum von 2 bis 15 Dollar pro Aufgabe bei einer seriösen Aufgaben-App wie Field Agent.

Wenn Sie geprüfte, besser bezahlte Alternativen suchen, anstatt den Versprechungen einer unüberprüften App hinterherzulaufen, finden Sie in Enebas Leitfaden zum schnellen Verdienen von 200 Dollar bereits geprüfte Möglichkeiten.

Abschließendes Urteil zu den besten kostenlosen Geld-Apps

Die besten kostenlosen Geld-Apps auf dieser Liste lassen sich in zwei Kategorien einteilen: solche, bei denen Sie für Ihre Zeit bezahlt werden, und solche, bei denen Sie für Ausgaben belohnt werden, die Sie ohnehin getätigt hätten. Instacart Shopper bietet dir hier den höchsten realistischen Stundenlohn, wenn du ein Auto und freie Zeit hast. Rakuten ist die bessere Wahl, wenn du lieber etwas Passives im Hintergrund deiner ohnehin schon getätigten Einkäufe laufen lassen möchtest.

Kombiniere eine passive Option mit einer aktiven, anstatt drei Apps zu nutzen, die alle auf die gleiche Weise funktionieren. Ergänze das Ganze mit einer Prämien-App wie Snakzy, um in freien Minuten nebenbei etwas Geld zu verdienen. Beginne mit zwei Apps, füge Snakzy für die ruhigen Momente dazwischen hinzu und baue darauf auf, sobald sich die ersten beiden Apps tatsächlich auszahlen. Melde dich kostenlos bei Snakzy an und nutze noch heute deine freien Minuten, um dein Sortiment an den besten Apps für kostenloses Geld zu vervollständigen.

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Häufig gestellte Fragen