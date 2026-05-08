Die einfachsten Swagbucks-Spiele: 10 Tipps für echte SB-Prämien ohne großen Aufwand

Mit den einfachsten Swagbucks-Spielen kannst du in deiner Mittagspause, auf dem Weg zur Arbeit oder in jeder freien Viertelstunde echte SB-Prämien verdienen, ohne dass du dafür komplizierte Strategien oder stundenlanges Grinden brauchst. Ich habe 10 der einfachsten Spiele getestet Swagbucks Das Angebot umfasst Spiele aus den Genres Rätsel, Strategie, Glücksspiele und Casual Games, wobei die tatsächlichen Auszahlungen und der Zeitaufwand für jedes einzelne Spiel erfasst werden.

Dieser Leitfaden listet die 10 einfachsten Swagbucks-Spiele nach Aufwand auf, zeigt den Geldwert jeder Belohnung an und erklärt genau, wie Sie Ihr Konto einrichten, um vom ersten Tag an Geld zu verdienen.

Swagbucks verwendet SB-Punkte als Währung. Der Standardumrechnungskurs beträgt 100 SB = 1 $, sodass jeder in diesem Artikel genannte SB-Betrag einem direkten Dollarwert entspricht.

Die 10 einfachsten Swagbucks-Spielangebote – nach Aufwand, SB-Auszahlung und Verdienstdauer geordnet

Bevor wir jedes Spiel im Detail besprechen, finden Sie hier einen direkten Vergleich aller 10 einfachsten Swagbucks-Spielangebote, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern Wie man mit Videospielen Geld verdienen kann.

Spiel SB-Prämie Dollarwert Zeitfenster Kostenlos spielbar Disney-Helden ~800 SB ~€8 ca. 2 Wochen Yes Lords Mobile ~1.200 SB ca. 12 $ ca. 3 Wochen Yes Castle Clash ~900 SB ~€9 2–3 Wochen Yes Monopoly Go ~700 SB ~€7 ca. 10 Tage Yes Toon Blast ~500 SB ~€5 ca. 1 Woche Yes Glückspaar ca. 600 SB ~€6 ca. 8 Tage Yes Bingo Blitz ~1.000 SB ca. 10 $ ca. 2 Wochen Yes Reisestadt ~500 SB ~€5 ~12 Tage Yes Swagbucks Mahjong ca. 400 SB ~€4 ca. 10 Tage Yes Game of Thrones-Spielautomaten ~800 SB ~€8 ca. 2 Wochen Yes

Alle 10 der einfachsten Swagbucks Die Spiele können kostenlos heruntergeladen und gespielt werden. Bei keinem Spiel sind In-App-Käufe erforderlich, um den SB-Meilenstein zu erreichen. Die oben genannten Dollarbeträge basieren auf einem Umrechnungskurs von 100 SB = 1 $.

1. Disney Heroes – Verdiene in etwa zwei Wochen rund 800 SB

Disney-Helden: Kampfmodus ist ein teambasiertes Rollenspiel, in dem du legendäre Charaktere sammelst und dich durch die Kapitel der Kampagne kämpfst. Es ist außerdem eines der Die besten Swagbucks-Spiele auf dieser Liste. SB-Prämien erhält man, wenn man bestimmte Meilensteine im Levelaufstieg erreicht. Dies ist eine der einfachsten Swagbucks Spiele, da die meisten Kämpfe über ein Automatik-Kampfsystem abgewickelt werden, sodass man jeden Tag nur ein paar Minuten reinschauen muss, anstatt sich auf lange Spielsitzungen festlegen zu müssen.

Was es so einfach macht:

Automatisches Kampfsystem: Sobald dein Team zusammengestellt ist, läuft der Kampf ohne manuelle Eingriffe ab

Sobald dein Team zusammengestellt ist, läuft der Kampf ohne manuelle Eingriffe ab Tägliche Anmeldeboni: Kombiniere Level-Belohnungen, um Meilensteine schneller zu erreichen

Kombiniere Level-Belohnungen, um Meilensteine schneller zu erreichen Lootbox-Events: Lootboxen, die im Verlauf des Spiels erscheinen, enthalten Heldenfragmente, die das Aufleveln der Charaktere beschleunigen und dir so einen passiven Vorteil beim Erreichen des Meilensteins verschaffen

Lootboxen, die im Verlauf des Spiels erscheinen, enthalten Heldenfragmente, die das Aufleveln der Charaktere beschleunigen und dir so einen passiven Vorteil beim Erreichen des Meilensteins verschaffen Täglicher Zeitaufwand: Etwa 20 Minuten sorgen für einen gleichmäßigen Fortschritt

Die meisten Spieler erreichen den Meilenstein von 800 SB (~8 $) innerhalb von zwei Wochen, wenn sie täglich locker spielen. Am einfachsten Swagbucks Spiele wie dieses bieten oft eine nachsichtige Schwierigkeitskurve, sodass man sich selten in einem bestimmten Level festgefahren fühlt.

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2. Lords Mobile – Verdiene in etwa drei Wochen rund 1.200 SB

Lords Mobile ist eine der einfachsten Swagbucks Ein Spiel, das zudem ein mittelalterlicher Strategietitel ist, bei dem es um Truppenausbildung und Gebietsausdehnung geht. Der Spielbeginn ist auf Gelegenheitsspieler ausgelegt, und automatisierte Warteschlangensysteme übernehmen die meisten sich wiederholenden Aufgaben zur Ressourcenbeschaffung. Mit rund 1.200 SB (~12 $) ist dies das Spiel mit der höchsten Auszahlung auf der Liste.

Was es so einfach macht:

Automatisierung von Warteschlangen: Die Erstellung und das Training laufen weiter, auch wenn die App geschlossen ist

Die Erstellung und das Training laufen weiter, auch wenn die App geschlossen ist Passive Gildenboni: Der Beitritt zu einer aktiven Gilde beschleunigt das Sammeln von Ressourcen, ohne dass dafür zusätzlicher Aufwand erforderlich ist

Der Beitritt zu einer aktiven Gilde beschleunigt das Sammeln von Ressourcen, ohne dass dafür zusätzlicher Aufwand erforderlich ist Übersichtliche Meilensteinverfolgung: Das SB-Angebot überwacht die Stufe deines Königreichs, sodass der Fortschritt jederzeit sichtbar ist

Der Zeitrahmen von drei Wochen sieht tägliche Spielbesuche von 10 bis 15 Minuten vor. In der Anfangsphase ist keine komplexe Strategie erforderlich, was Lords Mobile zu einem der einfachsten Spiele macht Swagbucks Spiele für Spieler, die noch keine Erfahrung mit Strategiespielen haben.

3. Castle Clash – Verdiene in zwei bis drei Wochen rund 900 SB

Castle Clash ist ein Basisbau-Spiel, in dem man Helden rekrutiert und sich gegen anfallende Überfälle verteidigt. Was den einfachsten Schwierigkeitsgrad angeht Swagbucks Neben den üblichen Spielangeboten gibt es hier SB-Belohnungen, die man für Meilensteine beim Ausbau der Basis erhält. Ein energiebasiertes Raid-System begrenzt die aktive Spielzeit pro Sitzung, wodurch das mühsame Grinden vermieden wird, das Spieler schnell ausbrennt.

Was es so einfach macht:

Hero-Autokampf: Setzen Sie Helden ein und lassen Sie die Kämpfe ihren Lauf nehmen

Setzen Sie Helden ein und lassen Sie die Kämpfe ihren Lauf nehmen Energieobergrenze: Die Spielzeit ist kurz gehalten, sodass kein Druck besteht, stundenlang zu spielen

Die Spielzeit ist kurz gehalten, sodass kein Druck besteht, stundenlang zu spielen Großzügige Vorabzahlung: Schaltet Inhalte in der ersten Woche frei, ohne dass Käufe erforderlich sind

Die Automatik-Kampfmechanik übernimmt den Großteil der Arbeit. Deine Hauptaufgabe besteht darin, die Anordnung deiner Basis festzulegen und Helden-Upgrades durchzuführen. Das macht „Castle Clash“ auch zu einem der einfachsten Swagbucks-Spiele für Spieler, die eine strukturierte Routine dem aktiven Grinden vorziehen.

4. Monopoly Go – Verdiene in etwa 10 Tagen rund 700 SB

Monopoly Go überträgt klassische Brettspielmechaniken auf das Handy und macht es damit zu einem der einfachsten Swagbucks Spiele. Man würfelt, erwirbt Grundstücke und füllt themenbezogene Spielbretter aus. Die Ergebnisse hängen vollständig vom Zufallsgenerator (RNG) ab, was bedeutet, dass sie vom Zufall bestimmt werden. Das Spiel verdient seinen Platz als eines der einfachsten Swagbucks Das Spiel bietet zahlreiche Vorteile, da es durch Events, Anmeldeboni und Interaktionen mit Freunden ständig kostenlose Würfelwürfe vergibt.

Was es so einfach macht:

Reines RNG-Gameplay: Es sind weder Strategie noch Geschicklichkeit erforderlich

Es sind weder Strategie noch Geschicklichkeit erforderlich Ständiger Vorrat an Würfeln: Mit Events und Anmeldeboni kommst du ohne Wartezeiten weiter

Mit Events und Anmeldeboni kommst du ohne Wartezeiten weiter Kurze Sitzungen: Ein paar Würfelwürfe dauern weniger als zwei Minuten

Die 700-SB-Marke (~7 $) ist eine der einfachsten Swagbucks Das Spiel bietet diese Belohnungen, da sie für Gelegenheitsspieler, die sich täglich einloggen, innerhalb von 10 Tagen erreichbar sind – genau deshalb zählt „Monopoly Go“ durchweg zu den einfachsten Swagbucks-Spielen auf der Plattform.

5. Toon Blast – Verdiene in etwa einer Woche rund 500 SB

Toon Blast ist ein Farbblock-Puzzlespiel, bei dem du Gruppen gleichfarbiger Blöcke zusammenbringen musst, um die Level zu meistern. Als eines der einfachsten Swagbucks Das Spiel bietet Level, die jeweils etwa zwei Minuten dauern, und es gibt so häufig Power-Ups, dass schwierige Level den Spielfortschritt selten lange aufhalten. Spieler, die dieses Spiel getestet haben, schafften Level 50 innerhalb einer Woche, was ihm einen Platz auf dieser Liste der einfachsten Spiele einbrachte SwagbucksSpiele.

Was es so einfach macht:

Einfache Abgleichmechanismen: Kein Zeitdruck, keine komplizierten Muster, die man auswendig lernen muss

Kein Zeitdruck, keine komplizierten Muster, die man auswendig lernen muss Häufige Aussetzer beim Hochfahren: Sorgt dafür, dass man auch in schwierigeren Levels weiterkommt

Sorgt dafür, dass man auch in schwierigeren Levels weiterkommt Optionale Teamfunktionen: Bitte deine Teamkollegen um zusätzliche Leben, um Verzögerungen beim Fortschritt zu vermeiden

Bei 500 SB (5 $) für etwa eine Woche Gelegenheitsspiel ist dies das beste Verhältnis von Aufwand zu Ertrag und eine der einfachsten Möglichkeiten Swagbucks Spielangebote, auf der Liste.

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6. Lucky Match – Verdiene in etwa acht Tagen rund 600 SB

Glückspaar verbindet 3-Gewinnt-Gameplay mit Schatzsuche-Motiven. Die Lernkurve ist praktisch gleich Null: Wenn du gleichfarbige Steine antippen kannst, hast du das Level geschafft. Da es reichlich Extras und Power-Ups gibt, braucht man zum Bestehen anspruchsvoller Level selten echtes Geld.

Was es so einfach macht:

Keine Einarbeitungszeit: Farben zuordnen, durch die Kapitel voranschreiten

Farben zuordnen, durch die Kapitel voranschreiten Feste Event-Boni: Zeitlich begrenzte Herausforderungen bieten zusätzlich zu den regulären Fortschritten weitere Belohnungen

Zeitlich begrenzte Herausforderungen bieten zusätzlich zu den regulären Fortschritten weitere Belohnungen Für Multitasking geeigneter Schwierigkeitsgrad: Da das Spiel keine hohen kognitiven Anforderungen stellt, lässt es sich gut neben anderen Aktivitäten spielen

Es ist eine der einfachsten Swagbucks Das Spiel ist empfehlenswert, da die Auszahlung von 600 SB (6 $) für acht Tage lockeres Kombinieren ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis bei minimalem Zeitaufwand bietet. Da keinerlei Vorkenntnisse erforderlich sind, gehört „Lucky Match“ zu den einfachsten Swagbucks-Spielen für absolute Anfänger.

7. Bingo Blitz – Verdiene in etwa zwei Wochen rund 1.000 SB

Bingo Blitz ist der passivste Titel unter all den einfachsten Swagbucks Spiele. Eine automatische Markierungsfunktion markiert die Zahlen automatisch, sodass Ihre Spielscheine Runden gewinnen können, ohne dass Sie aktiv zuschauen müssen. Um 1.000 SB (10 $) zu verdienen, muss man sich vor allem täglich einloggen und die kostenlosen Bingo-Credits aufbrauchen, die beide jeweils weniger als fünf Minuten in Anspruch nehmen.

Was es so einfach macht:

Automatische Markierungsfunktion: Die Karten spielen sich von selbst, während du andere Dinge erledigst

Die Karten spielen sich von selbst, während du andere Dinge erledigst Mehrere Karten gleichzeitig: Erhöht die Gewinnhäufigkeit ohne zusätzlichen Aufwand

Erhöht die Gewinnhäufigkeit ohne zusätzlichen Aufwand Schneller Abschluss der Runde: Jede Bingo-Runde dauert etwa drei Minuten

Jede Bingo-Runde dauert etwa drei Minuten Laufende Turniere: Wettbewerbe bieten zusätzlich zu den regulären Einnahmen weitere SB

Dies ist die beste Option für Spieler, die SB-Prämien mit einem absoluten Minimum an aktiver Aufmerksamkeit erhalten möchten, und es ist nach wie vor eines der Swagbucks-Spiele, das sich am einfachsten passiv neben jedem anderen Angebot auf dieser Liste spielen lässt.

8. Travel Town – Verdiene in etwa 12 Tagen rund 500 SB

Reisestadt ist ein Kombinationsspiel und eines der einfachsten Swagbucks Ein Spiel, bei dem man Gegenstände kombiniert, um einen Urlaubsort zu erschaffen. Es gibt keine Zeitlimits, keine Energiesysteme und keine Anforderungen an die Reaktionsgeschwindigkeit, was es zu einem der einfachsten Swagbucks Spielangebote auf dieser Liste. Der Spielfortschritt richtet sich ganz nach deinem Tempo und wird von den Bestellungen der Gäste bestimmt, die dir genau sagen, was du als Nächstes kombinieren musst.

Was es so einfach macht:

Kein Zeitdruck: Keine Countdown-Timer oder Reaktionsmechaniken

Keine Countdown-Timer oder Reaktionsmechaniken Lernen im eigenen Tempo: Spiele fünf Minuten oder fünfzig – ganz nach deinem Zeitplan

Spiele fünf Minuten oder fünfzig – ganz nach deinem Zeitplan Klare Ziele: Gästebestellungen machen das Rätselraten darüber, was als Nächstes zu tun ist, überflüssig

Die Belohnung von 500 SB (5 $) für 12 Tage entspanntes Sammeln ist ideal für Spieler, die Spiele unter Zeitdruck nicht mögen, und dank des flexiblen Spielablaufs lässt sich „Travel Town“ besonders gut in jeden Zeitplan integrieren.

9. Swagbucks Mahjong – Verdiene in etwa 10 Tagen rund 400 SB

Swagbucks Mahjong ist ein Kachel-Kombinationsspiel, das direkt in das Swagbucks Plattform. Im klassischen Mahjong-Stil entfernst du passende Steinpaare vom Spielfeld. Dank der integrierten Hinweis- und Mischfunktion kommst du bei keinem Spielstand jemals wirklich nicht weiter.

Was es so einfach macht:

Meditatives Tempo: Keine Zeitvorgaben, kein Druck, punkten zu müssen

Keine Zeitvorgaben, kein Druck, punkten zu müssen Hilfs- und Mischfunktionen: Die integrierte Hilfe verhindert frustrierende Sackgassen

Die integrierte Hilfe verhindert frustrierende Sackgassen Keine Werbung: Keine Unterbrechungen, die das Erlebnis stören

Keine Unterbrechungen, die das Erlebnis stören Vielfältige Platinenlayouts: Unterschiedliche Konfigurationen sorgen für Abwechslung

400 SB (4 $) für etwa 10 Tage entspanntes Kombinieren von Spielsteinen. Eine gute Alternative, die man parallel zu einem Spiel mit höheren Gewinnen spielen kann.

10. Game of Thrones-Slots – Verdiene in etwa zwei Wochen rund 800 SB

Game of Thrones-Spielautomaten ist ein thematisches digitales Casinospiel, das im HBO-Universum angesiedelt ist. Die Ergebnisse der Spielautomaten basieren vollständig auf einem Zufallsgenerator (RNG), was bedeutet, dass jedes Ergebnis eines Drehs zufällig ist und weder durch den Zeitpunkt noch durch bestimmte Techniken beeinflusst wird. Jeder Spielmodus bietet unterschiedliche Bonusfunktionen, wobei der Kernmechanismus in allen Modi demselben zufälligen Muster folgt.

Was es so einfach macht:

Keine Vorkenntnisse erforderlich: Das Ergebnis jeder Drehung wird durch den Zufallsgenerator bestimmt

Das Ergebnis jeder Drehung wird durch den Zufallsgenerator bestimmt Stündliche Bonus-Spins: Kostenlose Gutschriften, die regelmäßig verteilt werden

Kostenlose Gutschriften, die regelmäßig verteilt werden Verschiedene Themenmodi: Verschiedene Spielautomaten zum Thema „Haus“ sorgen für Abwechslung, ohne das Spiel unnötig zu verkomplizieren

Verschiedene Spielautomaten zum Thema „Haus“ sorgen für Abwechslung, ohne das Spiel unnötig zu verkomplizieren Optionale Social-Ligen: Teamwettbewerbe bieten einen weiteren Grund, sich täglich anzumelden

Dies ist ein digitales Spiel, keine physische Spielkonsole. Spiel es wegen der themenbezogenen Inhalte und der Meilensteinbelohnung von 800 SB (~8 $).

Wenn du die Spiele lieber ganz auslassen möchtest, Eine Menge Geld ist einen Blick wert. Es handelt sich um eine eigenständige Prämienplattform, die dir 4 $ zahlt, nur weil du ein kostenloses Konto erstellst – ganz ohne Spiel, ohne Meilensteine und ohne zeitliche Begrenzung.

Betrachten Sie es als einen Bonus, der Ihnen ganz ohne Aufwand zusteht, ganz gleich, welche Variante die einfachste ist Swagbucks Spiele, für die du dich entscheidest.

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So fängst du bei Swagbucks an – fünf Schritte zu deinem ersten Spielangebot

Manche Leute möchten das gerne wissen Wie man mit Immobilienverkäufen Geld verdienen kann, aber das ist nicht immer über Videospiele möglich. Die Einrichtung eines Swagbucks-Kontos und die Aktivierung des ersten der einfachsten Swagbucks-Spiele dauert daher weniger als 10 Minuten, was es zu einer attraktiven Möglichkeit macht, sich etwas dazuzuverdienen. Befolge diese Schritte genau, um sicherzustellen, dass dein SB die Belohnungen werden korrekt erfasst. Dies ist auch eine gute Möglichkeit, um herauszufinden, how Swagbucks Funktionen.

Besuchen Sie dieSwagbucks Besuchen Sie die Website und füllen Sie das Anmeldeformular mit einer gültigen E-Mail-Adresse aus Bestätige deine E-Mail-Adresse, um dein Konto zu aktivieren und alle Funktionen zum Geldverdienen freizuschalten Link zuPayPal Konto oder wählen Sie Ihre bevorzugte Geschenkkarte als Auszahlungsmethode Gehen Sie über die Hauptnavigation zum Bereich „Spiele“ SwagbucksDashboard Klicken Sie sich durch die Swagbucks Link zum Portal für das von dir ausgewählte Spiel (lade es nicht direkt aus einem App-Store herunter)

Schritt fünf ist der wichtigste: das Herunterladen über die Swagbucks Das Portal ist die einfachste Möglichkeit Swagbucks Spielangebote sowie die Nachverfolgung von Angeboten und verknüpft deinen Fortschritt mit SB Prämien. Bei einer direkten Installation aus einem App-Store werden Ihrem Konto keine Punkte gutgeschrieben.

Sobald du deinen SB-Meilenstein erreicht hast, kannst du Ihre Swagbucks-Guthaben auszahlen lassen to PayPal oder sie innerhalb weniger Werktage in Geschenkgutscheine umwandeln.

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So wählen Sie die richtigen Swagbucks Easy Games für Ihren Zeitplan aus

Nicht das Einfachste Swagbucks Die Spiele sind für jeden Spieler geeignet. Diese sechs Kriterien helfen dir dabei, einfache Swagbucks-Spiele auszuwählen, die zu deiner Spielweise passen:

Täglich verfügbare Zeit: Spiele wieBingo Blitz and Reisestadt benötigt weniger als 10 Minuten täglich. Strategiespiele wie Lords Mobile benötigen 15 bis 20 Minuten, um Warteschlangen ordnungsgemäß zu verwalten.

Spiele wieBingo Blitz and Reisestadt benötigt weniger als 10 Minuten täglich. Strategiespiele wie Lords Mobile benötigen 15 bis 20 Minuten, um Warteschlangen ordnungsgemäß zu verwalten. Bevorzugtes Genre: Gelegenheitsspieler von Puzzlespielen kommen in der Regel besser zurecht mit Toon Blast and Glückspaar. Spieler, die eine passive Spielweise bevorzugen, sollten mit Bingo Blitz or Swagbucks Mahjong.

Gelegenheitsspieler von Puzzlespielen kommen in der Regel besser zurecht mit Toon Blast and Glückspaar. Spieler, die eine passive Spielweise bevorzugen, sollten mit Bingo Blitz or Swagbucks Mahjong. Auszahlungsrangfolge: Wenn insgesamtSB Das, was wirklich zählt, hat Vorrang Lords Mobile(1.200 SB) undBingo Blitz (1.000 SB). Für die schnellste Fertigstellung, Toon Blast ist in etwa einer Woche vorbei.

Wenn insgesamtSB Das, was wirklich zählt, hat Vorrang Lords Mobile(1.200 SB) undBingo Blitz (1.000 SB). Für die schnellste Fertigstellung, Toon Blast ist in etwa einer Woche vorbei. Gültigkeitsdauer der Angebote: Überprüfe die Frist, bevor du den Download startest. Manche Angebote gelten 30 Tage, andere 60. Ein Spiel zu beginnen, das viel Zeit in Anspruch nimmt, und dabei eine knappe Frist zu haben, erzeugt unnötigen Druck.

Überprüfe die Frist, bevor du den Download startest. Manche Angebote gelten 30 Tage, andere 60. Ein Spiel zu beginnen, das viel Zeit in Anspruch nimmt, und dabei eine knappe Frist zu haben, erzeugt unnötigen Druck. Verfügbarkeit in den einzelnen Regionen: Die meisten einfachen Spiele von Swagbucks sind in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien verfügbar. Spieler aus anderen Regionen sollten vor dem Herunterladen die Verfügbarkeit prüfen.

Die meisten einfachen Spiele von Swagbucks sind in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien verfügbar. Spieler aus anderen Regionen sollten vor dem Herunterladen die Verfügbarkeit prüfen. Teilpunktzahl: Meilenstein-basierte Spiele wie Bingo Blitz and Monopoly Go Bezahlen Sie SB schrittweise für das Erreichen kleinerer Ziele, sodass Sie auch dann etwas verdienen, wenn Sie das gesamte Angebot nicht vollständig abschließen.

Zwei oder drei der einfachsten laufen Swagbucks Es ist eine gute Strategie, mehrere Spiele gleichzeitig anzubieten. Passive Spiele wie Bingo Blitz and Reisestadt kann im Hintergrund laufen, während du Meilensteine in Lords Mobile or Disney-Helden.

Tipps, wie Sie Ihre Swagbucks-Spielprämien ohne zusätzlichen Aufwand maximieren können

Als einer derDie besten Spiele-Apps, um echtes Geld zu gewinnen… schon ein paar Gewohnheiten können die Anzahl der SB, die du auf die einfachste Art verdienst, deutlich steigern SwagbucksSpiele:

Tägliche Boni sammeln: Melde dich jeden Tag an, auch an Tagen, an denen du keine Zeit zum Spielen hast. Anmeldeboni auf Bingo Blitz, Monopoly GoundDisney-Helden sich passiv zu Meilenstein-Fortschritten summieren.

Melde dich jeden Tag an, auch an Tagen, an denen du keine Zeit zum Spielen hast. Anmeldeboni auf Bingo Blitz, Monopoly GoundDisney-Helden sich passiv zu Meilenstein-Fortschritten summieren. Spielen Sie während der Aktionszeiträume: Swagbucks bietet saisonale Sonderaktionen an, bei denen es am einfachsten ist, Swagbucks Das Spiel bietet höhere SB-Werte. Wenn Sie während der Feiertage die Angebotswand überprüfen, können sich die üblichen Auszahlungen verdoppeln.

Swagbucks bietet saisonale Sonderaktionen an, bei denen es am einfachsten ist, Swagbucks Das Spiel bietet höhere SB-Werte. Wenn Sie während der Feiertage die Angebotswand überprüfen, können sich die üblichen Auszahlungen verdoppeln. Spiele mit geringerem Speicherbedarf bevorzugen: Spiele mit weniger aktiven Spielern bieten in der Regel Meilenstein-Prämien an, die länger verfügbar sind und schneller ausgezahlt werden.

Spiele mit weniger aktiven Spielern bieten in der Regel Meilenstein-Prämien an, die länger verfügbar sind und schneller ausgezahlt werden. Spiele mit Umfragen kombinieren: Swagbucks Umfragen werden mit jeweils 0,50 bis 5 Dollar vergütet. Wenn du neben den Umfragen auch Spiele spielst, erreichst du die Mindestauszahlungsgrenzen schneller.

Swagbucks Umfragen werden mit jeweils 0,50 bis 5 Dollar vergütet. Wenn du neben den Umfragen auch Spiele spielst, erreichst du die Mindestauszahlungsgrenzen schneller. Schau dir die Angebotswand wöchentlich an: Swagbucks aktualisiert sein Spielangebot monatlich, und neue Angebote starten oft mit Bonus-SB-Fenstern in den ersten zwei Wochen.

Weitere lohnenswerte Prämienplattformen – Alternativen zu den beliebtesten Swagbucks-Spielen

Wenn Sie über das Einfachste hinausgehen möchten Swagbucks Spiele: Bei vielen Plattformen sind die Prämienquoten für mobile Spiele ähnlich oder sogar besser. Unser Leitfaden zu Apps wie Swagbucks behandelt die besten Alternativen mit verifizierten Auszahlungsdaten.

Wenn Sie Swagbucks und Freecash im Hinblick auf das Verdienen durch Spiele vergleichen, dann Swagbucks vs. Freecash Die Übersicht stellt Mindestbeträge, Angebotswände und tatsächliche Auszahlungsfristen nebeneinander.

Snakzy – Enebas eigene „Play-to-Earn“-Plattform

Snakzy ist eine mobile Prämien-App, mit der Sie durch das Spielen von Spielen echtes Geld verdienen können, wobei die Auszahlungen direkt an PayPal oder als Geschenkkarten einlösbar. Im Gegensatz zu Swagbucks, Snakzy konzentriert sich ausschließlich auf das Verdienen durch Spiele, was das Erlebnis für Spieler vereinfacht, die kein Interesse an Umfragen oder Cashback-Einkäufen haben.

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Scrambly – Mindestauszahlung von 1 $ mit schnellen Auszahlungen

Durcheinander bietet mit 1 $ eine der niedrigsten Mindestauszahlungsgrenzen im Bereich der Prämienprogramme. Neue Nutzer erhalten einen Willkommensbonus von 500 Coins, und Auszahlungen werden über PayPal, AllesundAmazon Geschenkkarten. Die Plattform ist besonders nützlich für Spieler, die lieber schnell kleine Belohnungen erhalten möchten, anstatt darauf zu warten, dass sich größere Guthaben ansammeln.

Probier Scrambly für deine erste Auszahlung aus.

★ VERDIENE ECHTES GELD AB 1 $ – MIT EINER DER NIEDRIGSTEN AUSZAHLSCHWELLEN AUF DEM GESAMTEN MARKT Durcheinander Kostenlos herunterladen

Mit welcher Plattform sollten Sie heute beginnen?

Jetzt weißt du esWie man mit Swagbucks Geld verdienen kann, und das Beste daran: Alle 10 Spiele auf dieser Liste sind kostenlos, für Anfänger geeignet und verfügbar über Swagbucks Jetzt gleich. Wenn Sie noch kein Konto erstellt haben, können Sie ab heute damit beginnen, sodass Ihre erste Meilenstein-Auszahlung bereits innerhalb einer Woche bei Ihnen eintreffen könnte.

AuswahlToon Blast wenn Sie eine möglichst schnelle Bearbeitung wünschen, Bingo Blitz wenn du das möglichst entspannte Erlebnis suchst, oder Lords Mobile Wenn Sie den höchsten Gewinn pro Spiel erzielen möchten, setzen Sie 1.200 SB. Erstellen Sie Ihr kostenloses Swagbucks Eröffne ein Konto, lade dein erstes Spiel über das Portal herunter und sammle SBs vom ersten Tag an.

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Häufig gestellte Fragen