Los juegos más fáciles de Swagbucks: 10 opciones que no requieren mucho esfuerzo para ganar recompensas SB reales sin tener que esforzarse demasiado

Los juegos más sencillos de Swagbucks te permiten ganar recompensas SB reales durante la pausa para comer, el trayecto al trabajo o cualquier rato libre de 15 minutos, sin necesidad de estrategias complejas ni largas sesiones de juego. He probado 10 de los más sencillos Swagbucks ofertas de juegos de diversos géneros, como rompecabezas, estrategia, juegos de azar y juegos casuales, con información sobre los premios reales y el tiempo necesario para cada uno.

Esta guía clasifica los 10 juegos más fáciles de Swagbucks según el nivel de esfuerzo que requieren, indica el valor en dólares de cada recompensa y explica exactamente cómo configurar tu cuenta para empezar a ganar desde el primer día.

Swagbucks utiliza los puntos SB como moneda. El tipo de cambio estándar es de 100 SB = 1 $, por lo que cada cantidad de SB que aparece en este artículo tiene un equivalente directo en dólares.

Las 10 ofertas de juegos de Swagbucks más fáciles: clasificadas por esfuerzo, pago en SB y tiempo necesario para ganarlas

Antes de analizar cada juego en detalle, aquí tienes una comparación de las 10 ofertas de juegos más fáciles de Swagbucks, para ayudarte a decidir Cómo ganar dinero jugando a videojuegos.

Juego Recompensa SB Valor en dólares Intervalo de tiempo Juego gratuito Héroes de Disney ~800 SB ~€8 ~2 semanas Yes Lords Mobile ~1 200 SB unos 12 dólares unas 3 semanas Yes Castle Clash ~900 SB ~€9 2-3 semanas Yes Monopoly Go ~700 SB ~€7 unos 10 días Yes Mostrar Blast ~500 SB ~€5 ~1 semana Yes Acierto afortunado ~600 SB ~€6 unos 8 días Yes Bingo Blitz ~1 000 SB unos 10 dólares ~2 semanas Yes Ciudad de los Viajes ~500 SB ~€5 unos 12 días Yes Swagbucks Mahjong ~400 SB ~€4 unos 10 días Yes Tragaperras de Juego de Tronos ~800 SB ~€8 ~2 semanas Yes

Las 10 más fáciles Swagbucks Los juegos se pueden descargar y jugar de forma gratuita. Ninguno requiere compras dentro de la aplicación para alcanzar el hito de SB. Los valores en dólares indicados anteriormente se basan en un tipo de cambio de 100 SB = 1 $.

1. Héroes de Disney: gana unos 800 SB en unas dos semanas

Héroes de Disney: Modo Batalla es un juego de rol por equipos en el que se recogen personajes emblemáticos y se lucha a lo largo de los capítulos de la campaña. También es uno de los Los mejores juegos de Swagbucks de esta lista. Las recompensas de SB se obtienen al alcanzar hitos en la progresión de niveles. Esta es una de las formas más fáciles Swagbucks juegos, ya que gestiona la mayor parte del combate mediante un sistema de batalla automática, por lo que basta con conectarse unos minutos al día en lugar de tener que dedicar largas sesiones.

Lo que lo hace fácil:

Sistema de combate automático: El combate se desarrolla sin intervención manual una vez que tu equipo está formado

El combate se desarrolla sin intervención manual una vez que tu equipo está formado Bonificaciones por iniciar sesión a diario: Combínalo con recompensas por niveles para avanzar más rápido hacia los hitos

Combínalo con recompensas por niveles para avanzar más rápido hacia los hitos Eventos de cajas de botín: Las cajas de botín que se obtienen a mitad de partida proporcionan fragmentos de héroe que aceleran la mejora de los personajes, lo que te da un impulso pasivo para alcanzar el hito de ganancias

Las cajas de botín que se obtienen a mitad de partida proporcionan fragmentos de héroe que aceleran la mejora de los personajes, lo que te da un impulso pasivo para alcanzar el hito de ganancias Tiempo que hay que dedicarle cada día: Unos 20 minutos permiten mantener un ritmo constante

La mayoría de los jugadores alcanzan la marca de los 800 SB (unos 8 $) en dos semanas jugando a diario de forma ocasional. La forma más fácil Swagbucks Los juegos, como este, suelen tener una curva de dificultad suave, lo que hace que rara vez te quedes atascado en un nivel concreto.

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2. Lords Mobile: gana unos 1200 SB en unas tres semanas

Lords Mobile es una de las más fáciles Swagbucks juego que también es un título de estrategia medieval basado en el entrenamiento de tropas y la expansión territorial. La fase inicial del juego está pensada para una experiencia casual, y los sistemas de colas automatizadas se encargan de la mayoría de las tareas repetitivas relacionadas con los recursos. Con unos 1200 SB (unos 12 $), este es el juego que mejor paga de la lista.

Lo que lo hace fácil:

Automatización de colas: Las tareas de desarrollo y formación continúan mientras la aplicación está cerrada

Las tareas de desarrollo y formación continúan mientras la aplicación está cerrada Bonificaciones pasivas del gremio: Unirse a un gremio activo permite acelerar la obtención de recursos sin esfuerzo adicional

Unirse a un gremio activo permite acelerar la obtención de recursos sin esfuerzo adicional Seguimiento claro de los hitos: La oferta SB supervisa el nivel de tu reino, por lo que el progreso es siempre visible

El calendario de tres semanas prevé sesiones diarias de entre 10 y 15 minutos. En las primeras fases no se necesita ninguna estrategia compleja, lo que convierte a Lords Mobile en uno de los juegos más sencillos Swagbucks juegos para jugadores que se inician en los títulos de estrategia.

3. Castle Clash: gana unos 900 SB en dos o tres semanas

Castle Clash es un juego de construcción de bases en el que reclutas héroes y te defiendes de las incursiones enemigas. En cuanto a la dificultad más baja Swagbucks Además de las ofertas del juego, este cuenta con recompensas SB que se obtienen al alcanzar hitos en la mejora de la base. Un sistema de incursiones basado en la energía limita el tiempo de actividad que puedes dedicar en cada sesión, lo que evita ese tipo de repetición monótona que acaba agotando a los jugadores.

Lo que lo hace fácil:

Combate automático de héroes: Despliega a los héroes y deja que los combates se resuelvan por sí solos

Despliega a los héroes y deja que los combates se resuelvan por sí solos Límite de energía: Las sesiones son breves, por lo que no hay presión para jugar durante horas

Las sesiones son breves, por lo que no hay presión para jugar durante horas Una generosa inversión inicial: Desbloquea contenido durante la primera semana sin necesidad de realizar compras

La mecánica de combate automático se encarga de la mayor parte del trabajo. Tu tarea principal consiste en configurar la disposición de tu base y mejorar a tus héroes. Esto también convierte a Castle Clash en uno de los juegos de Swagbucks más sencillos para los jugadores que prefieren una rutina estructurada al lugar de tener que jugar sin descanso.

4. Monopoly Go: gana unos 700 SB en unos 10 días

Monopoly Go adapta la mecánica de los juegos de mesa clásicos al móvil, lo que lo convierte en uno de los más sencillos Swagbucks juegos. Se lanzan los dados, se compran propiedades y se completan tableros temáticos. Los resultados dependen totalmente del generador de números aleatorios (RNG), lo que significa que se determinan al azar. El juego se ha ganado su lugar como uno de los más sencillos Swagbucks ofertas del juego, ya que ofrece tiradas de dados gratuitas de forma continua a través de eventos, bonificaciones por iniciar sesión e interacciones con amigos.

Lo que lo hace fácil:

Jugabilidad basada exclusivamente en el RNG: No se necesita ninguna estrategia ni habilidad

No se necesita ninguna estrategia ni habilidad Suministro constante de dados gratis: Los eventos y las bonificaciones por inicio de sesión te permiten seguir jugando sin esperas

Los eventos y las bonificaciones por inicio de sesión te permiten seguir jugando sin esperas Sesiones breves: Unas cuantas tiradas de dados duran menos de dos minutos

Alcanzar la cifra de 700 SB (unos 7 dólares) es una de las cosas más fáciles Swagbucks El juego ofrece esta ventaja, ya que los jugadores ocasionales que inician sesión a diario pueden conseguirlo en un plazo de 10 días, y esa es precisamente la razón por la que Monopoly Go se sitúa constantemente entre los juegos de Swagbucks más fáciles de la plataforma.

5. Toon Blast: gana unos 500 SB en aproximadamente una semana

Mostrar Blast es un juego de rompecabezas de bloques de colores en el que hay que emparejar grupos de bloques del mismo color para superar los niveles. Es uno de los más fáciles Swagbucks El juego ofrece niveles que duran aproximadamente dos minutos cada uno, y los potenciadores aparecen con tanta frecuencia que los niveles difíciles rara vez provocan largas interrupciones en el progreso. Los jugadores que probaron esta oferta completaron el nivel 50 en una semana, lo que le ha valido un puesto en esta lista de los más fáciles Swagbucksjuegos.

Lo que lo hace fácil:

Mecánica de emparejamiento sencilla: Sin prisas, sin patrones complicados que memorizar

Sin prisas, sin patrones complicados que memorizar Caídas frecuentes de tensión al encender el dispositivo: Te permite seguir avanzando incluso en los niveles más difíciles

Te permite seguir avanzando incluso en los niveles más difíciles Funciones opcionales del equipo: Pide vidas extra a tus compañeros de equipo para evitar retrasos en el avance

Con 500 SB (5 $) por aproximadamente una semana de juego ocasional, esta es la mejor relación esfuerzo-beneficio y una de las opciones más sencillas Swagbucks ofertas de juegos, en la lista.

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6. Lucky Match: gana unos 600 SB en unos ocho días

Acierto afortunado combina la mecánica de juego de «match-3» con la temática de la búsqueda de tesoros. La curva de aprendizaje es prácticamente nula: Si consigues tocar colores iguales, podrás completar la oferta. Las vidas extra y los potenciadores se reparten con generosidad, por lo que los niveles más difíciles rara vez requieren dinero real para superarlos.

Lo que lo hace fácil:

Sin curva de aprendizaje: Combina colores y avanza por los capítulos

Combina colores y avanza por los capítulos Bonificaciones fijas por eventos: Los desafíos de tiempo limitado ofrecen recompensas adicionales además de la progresión habitual

Los desafíos de tiempo limitado ofrecen recompensas adicionales además de la progresión habitual Nivel de dificultad apto para realizar varias tareas a la vez: Al no requerir un gran esfuerzo cognitivo, es fácil jugar mientras se realizan otras actividades

Es una de las cosas más fáciles Swagbucks Las ofertas del juego son muy interesantes, ya que la recompensa de 600 SB (6 $) por ocho días de partidas ocasionales supone una excelente relación calidad-precio a cambio de una participación mínima. Al no requerir ningún tipo de aprendizaje, Lucky Match es uno de los juegos de Swagbucks más sencillos para los principiantes absolutos.

7. Bingo Blitz: gana unos 1.000 SB en unas dos semanas

Bingo Blitz es el título más pasivo de todos los más fáciles Swagbucks juegos. La función de marcado automático marca los números por sí sola, por lo que tus cartones pueden ganar rondas sin que tengas que estar pendiente. Para ganar 1.000 SB (10 $) hay que, sobre todo, iniciar sesión a diario y gastar los créditos de bingo gratuitos, y ambas duran menos de cinco minutos por sesión.

Lo que lo hace fácil:

Función de aplicación automática: Las cartas se juegan solas mientras tú haces otras cosas

Las cartas se juegan solas mientras tú haces otras cosas Varias tarjetas simultáneas: Aumenta la frecuencia de las ganancias sin esfuerzo adicional

Aumenta la frecuencia de las ganancias sin esfuerzo adicional Finalización rápida de la ronda: Cada ronda de bingo dura unos tres minutos

Cada ronda de bingo dura unos tres minutos Torneos en curso: Las competiciones ofrecen bonificaciones adicionales además de los ingresos habituales

Esta es la mejor opción para los jugadores que desean obtener recompensas de SB con el mínimo esfuerzo posible, y sigue siendo uno de los juegos de Swagbucks más fáciles de ejecutar de forma pasiva junto con cualquier otra oferta de esta lista.

8. Travel Town: gana unos 500 SB en unos 12 días

Ciudad de los Viajes es un juego de combinar y uno de los más fáciles Swagbucks juego en el que combinas objetos para construir un destino vacacional. No hay límites de tiempo, ni sistemas de energía, ni se requieren reflejos rápidos, lo que lo convierte en uno de los más sencillos Swagbucks ofertas de juegos de esta lista. El avance se realiza totalmente a tu ritmo, guiado por los pedidos de los clientes, que te indican exactamente qué combinar a continuación.

Lo que lo hace fácil:

Sin prisas: Sin temporizadores de cuenta atrás ni mecánicas de reacción

Sin temporizadores de cuenta atrás ni mecánicas de reacción Progresión a tu propio ritmo: Juega cinco minutos o cincuenta, cuando te apetezca

Juega cinco minutos o cincuenta, cuando te apetezca Objetivos claros: Los pedidos de los clientes eliminan cualquier duda sobre qué hacer a continuación

La recompensa de 500 SB (5 $) por 12 días de fusiones sin prisas resulta muy atractiva para los jugadores a los que no les gustan los juegos con límite de tiempo, y su formato flexible convierte a Travel Town en uno de los juegos de Swagbucks más fáciles de adaptar a cualquier horario.

9. Swagbucks Mahjong: gana unos 400 SB en unos 10 días

Swagbucks Mahjong es un juego de emparejar fichas integrado directamente en el Swagbucks plataforma. El objetivo es eliminar del tablero las parejas de fichas iguales, al estilo del mahjong clásico. Gracias a las funciones integradas de pista y barajado, nunca te quedarás realmente atascado en una partida.

Lo que lo hace fácil:

Ritmo meditativo: Sin cronómetros, sin la presión del marcador

Sin cronómetros, sin la presión del marcador Herramientas de sugerencias y barajado: La ayuda integrada evita los callejones sin salida frustrantes

La ayuda integrada evita los callejones sin salida frustrantes Sin anuncios: Sin interrupciones que alteren la experiencia

Sin interrupciones que alteren la experiencia Diversas disposiciones de la placa: Las diferentes configuraciones mantienen las sesiones actualizadas

400 SB (4 $) para unos 10 días de juego relajado de emparejar fichas. Una buena opción secundaria para jugar junto con un juego con premios más elevados.

10. Tragaperras de Juego de Tronos: gana unos 800 SB en unas dos semanas

Tragaperras de Juego de Tronos es un juego de casino digital temático ambientado en el universo de HBO. Los resultados de las tragaperras dependen totalmente del RNG (generador de números aleatorios), lo que significa que cada giro es aleatorio y no se ve influido por el momento en que se realiza ni por ninguna técnica. Cada modo de juego ofrece diferentes funciones de bonificación, aunque el mecanismo básico de todos los modos sigue el mismo patrón aleatorio.

Lo que lo hace fácil:

No se necesitan conocimientos previos: El resultado de cada giro lo determina el generador de números aleatorios (RNG)

El resultado de cada giro lo determina el generador de números aleatorios (RNG) Giros de bonificación cada hora: Créditos gratuitos que se reparten periódicamente

Créditos gratuitos que se reparten periódicamente Varios modos temáticos: Las diferentes tragaperras con temática de la casa aportan variedad sin complicar las cosas

Las diferentes tragaperras con temática de la casa aportan variedad sin complicar las cosas Ligas sociales opcionales: Las competiciones por equipos son un motivo más para conectarse a diario

Se trata de un juego digital, no de una máquina física. Juega para disfrutar del contenido temático y de la recompensa por alcanzar el hito de 800 SB (unos 8 $).

Si prefieres saltarte los juegos por completo, Una gran suma de dinero merece la pena echarle un vistazo. Es una plataforma de recompensas independiente que te paga 4 $ solo por crear una cuenta gratuita, sin necesidad de jugar, sin objetivos que cumplir y sin límite de tiempo.

Piensa en ello como un extra que no te cuesta nada, además de lo que te resulte más fácil Swagbucks los juegos a los que decidas jugar.

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Cómo empezar con Swagbucks: cinco pasos para conseguir tu primera oferta de juegos

A algunas personas les gusta saber Cómo ganar dinero vendiendo desde casa, pero esto no siempre te permite hacerlo a través de los videojuegos. Por eso, crear una cuenta en Swagbucks y activar el primero de los juegos más sencillos de Swagbucks te llevará menos de 10 minutos, lo que lo convierte en una forma atractiva de obtener ingresos extra. Sigue estos pasos al pie de la letra para asegurarte de que tu SB se registran correctamente. Esta es también una buena forma de averiguar how Swagbucks obras.

Visita laSwagbucks visita nuestra página web y rellena el formulario de registro con una dirección de correo electrónico válida Verifica tu correo electrónico para activar tu cuenta y desbloquear todas las funciones para ganar dinero Enlace aPayPal cuenta o selecciona tu tarjeta regalo preferida como método de retirada de fondos Ve a la sección «Juegos» desde la página principal Swagbuckspanel de control Haz clic en el Swagbucks enlace al portal del juego que hayas elegido (no lo descargues directamente desde una tienda de aplicaciones)

El quinto paso es el más importante: la descarga a través de la Swagbucks El portal es lo que resulta más fácil de activar Swagbucks ofertas de juegos, así como el seguimiento de las mismas, y vincula tu progreso a SB recompensas. Si la instalas directamente desde una tienda de aplicaciones, no se te acreditarán en tu cuenta.

Una vez que alcances tu hito de SB, podrás retirar tus ganancias de Swagbucks to PayPal o canjearlos por tarjetas regalo en unos pocos días laborables.

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Cómo elegir los juegos fáciles de Swagbucks que mejor se adapten a tu horario

No todo es fácil Swagbucks Hay juegos para todos los gustos. Estos seis criterios te ayudarán a elegir los juegos sencillos de Swagbucks que mejor se adapten a tu forma de jugar:

Tiempo disponible al día: Juegos comoBingo Blitz and Ciudad de los Viajes solo necesitas menos de 10 minutos al día. Juegos de estrategia como Lords Mobile Se necesitan entre 15 y 20 minutos para gestionar adecuadamente las colas.

Juegos comoBingo Blitz and Ciudad de los Viajes solo necesitas menos de 10 minutos al día. Juegos de estrategia como Lords Mobile Se necesitan entre 15 y 20 minutos para gestionar adecuadamente las colas. Preferencias de género: A los jugadores ocasionales de rompecabezas les suele ir mejor con Mostrar Blast and Acierto afortunado. Los jugadores que prefieran un estilo de juego pasivo deberían empezar con Bingo Blitz or Swagbucks Mahjong.

A los jugadores ocasionales de rompecabezas les suele ir mejor con Mostrar Blast and Acierto afortunado. Los jugadores que prefieran un estilo de juego pasivo deberían empezar con Bingo Blitz or Swagbucks Mahjong. Orden de pago: Si el totalSB lo que más importa, prioriza Lords Mobile(1 200 SB) yBingo Blitz (1 000 SB). Para terminarlo lo antes posible, Mostrar Blast termina dentro de una semana más o menos.

Si el totalSB lo que más importa, prioriza Lords Mobile(1 200 SB) yBingo Blitz (1 000 SB). Para terminarlo lo antes posible, Mostrar Blast termina dentro de una semana más o menos. Fechas de vencimiento de la oferta: Comprueba la fecha límite antes de descargar. Algunas ofertas duran 30 días, otras 60. Empezar un juego que requiere mucho tiempo con un plazo tan ajustado genera una presión innecesaria.

Comprueba la fecha límite antes de descargar. Algunas ofertas duran 30 días, otras 60. Empezar un juego que requiere mucho tiempo con un plazo tan ajustado genera una presión innecesaria. Disponibilidad regional: La mayoría de los juegos sencillos de Swagbucks están disponibles en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia. Los jugadores de otras regiones deben comprobar la disponibilidad antes de descargarlos.

La mayoría de los juegos sencillos de Swagbucks están disponibles en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia. Los jugadores de otras regiones deben comprobar la disponibilidad antes de descargarlos. Valor de crédito parcial: Juegos basados en hitos como Bingo Blitz and Monopoly Go paga a SB por etapas al alcanzar objetivos más modestos, de modo que ganes algo aunque no completes la oferta al completo.

Correr dos o tres de las más fáciles Swagbucks ofrecer varios juegos a la vez es una buena estrategia. Los juegos pasivos como Bingo Blitz and Ciudad de los Viajes puede ejecutarse en segundo plano mientras vas superando hitos en Lords Mobile or Héroes de Disney.

Consejos para sacar el máximo partido a tus recompensas de Swagbucks sin esfuerzo adicional

Como uno de loslas mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero real, hay algunos hábitos que mejoran considerablemente la cantidad de SB que se ganan con las tareas más sencillas Swagbucksjuegos:

Acumula bonificaciones diarias: Inicia sesión todos los días, incluso cuando no tengas tiempo para jugar. Las bonificaciones por inicio de sesión en Bingo Blitz, Monopoly Go, yHéroes de Disney acumular de forma pasiva para alcanzar hitos.

Inicia sesión todos los días, incluso cuando no tengas tiempo para jugar. Las bonificaciones por inicio de sesión en Bingo Blitz, Monopoly Go, yHéroes de Disney acumular de forma pasiva para alcanzar hitos. Juega durante los periodos promocionales: Swagbucks ofrece promociones de temporada en las que lo más fácil Swagbucks El juego ofrece un aumento de los valores de SB. Si consultas el muro de ofertas durante las vacaciones, puedes duplicar los pagos habituales.

Swagbucks ofrece promociones de temporada en las que lo más fácil Swagbucks El juego ofrece un aumento de los valores de SB. Si consultas el muro de ofertas durante las vacaciones, puedes duplicar los pagos habituales. Da prioridad a los juegos que ocupan menos espacio: Los juegos con menos jugadores activos suelen ofrecer recompensas por hitos que permanecen disponibles durante más tiempo y se pagan en plazos más cortos.

Los juegos con menos jugadores activos suelen ofrecer recompensas por hitos que permanecen disponibles durante más tiempo y se pagan en plazos más cortos. Combina los juegos con las encuestas: Swagbucks Las encuestas pagan entre 0,50 y 5 dólares cada una. Combinar los juegos con las encuestas te ayuda a alcanzar antes los umbrales mínimos de cobro.

Swagbucks Las encuestas pagan entre 0,50 y 5 dólares cada una. Combinar los juegos con las encuestas te ayuda a alcanzar antes los umbrales mínimos de cobro. Consulta el muro de ofertas cada semana: Swagbucks renueva su catálogo de juegos cada mes, y las nuevas ofertas suelen incluir periodos de bonificación de SB durante las dos primeras semanas.

Otras plataformas de recompensas que vale la pena probar: alternativas a los mejores juegos de Swagbucks

Si quieres ir más allá de lo más sencillo Swagbucks juegos, varias plataformas ofrecen tasas de recompensa similares o mejores para los juegos móviles. Nuestra guía sobre aplicaciones como Swagbucks recoge las mejores alternativas con datos de pagos verificados.

Si estás comparando Swagbucks con Freecash en cuanto a la posibilidad de ganar dinero jugando, el Swagbucks vs Freecash Este desglose compara, en una tabla comparativa, los umbrales mínimos, las ofertas y los plazos reales de pago.

Snakzy: la plataforma «play-to-earn» de Eneba

Snakzy es una aplicación móvil de recompensas en la que se gana dinero real jugando, y los pagos se ingresan directamente en PayPal o canjeables por tarjetas regalo. A diferencia de Swagbucks, Snakzy se centra exclusivamente en las ganancias a través de juegos, lo que simplifica la experiencia para los jugadores que no están interesados en las encuestas ni en las compras con reembolso.

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Scrambly: retiro mínimo de 1 $ con pagos rápidos

Agitado ofrece uno de los umbrales mínimos de pago más bajos del sector de las recompensas: 1 $. Los nuevos usuarios reciben un bono de bienvenida de 500 monedas, y los pagos se procesan a través de PayPal, Todo, yAmazon tarjetas regalo. La plataforma resulta especialmente útil para los jugadores que prefieren obtener recompensas pequeñas de forma rápida en lugar de esperar a acumular saldos más elevados.

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¿Con qué plataforma deberías empezar hoy?

Ahora ya lo sabesCómo ganar dinero con Swagbucks, y lo mejor de todo es que los 10 juegos de esta lista son gratuitos, aptos para principiantes y están disponibles a través de Swagbucks ahora mismo. Si aún no has creado una cuenta, si lo haces a partir de hoy, tu primer pago por hitos podría llegar en menos de una semana.

ElegirMostrar Blastsi quieres que te lo entreguen lo antes posible, Bingo Blitz si lo que buscas es una experiencia lo más relajada posible, o Lords Mobile si quieres obtener la mayor ganancia en un solo partido: 1.200 SB. Crea tu cuenta gratuita Swagbucks Crea una cuenta, descarga tu primer juego a través del portal y empieza a acumular SB desde el primer día.

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