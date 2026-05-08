Die besten Swagbucks-Spiele im Ranking: Die 10 besten Tipps, um beim Spielen mehr Prämien zu verdienen

Die besten Swagbucks-Spiele verwandeln gewöhnliche Spielsitzungen in echte Einnahmen, ohne dass man dafür besondere Fähigkeiten oder viel Zeit aufbringen muss. Ich habe einige Zeit damit verbracht, Swagbucks Das Spiel bietet die Möglichkeit herauszufinden, welche Spiele es wert sind, gespielt zu werden, und welche sich länger hinziehen, als es die Auszahlung rechtfertigt.

Swagbucks belohnt dich für das Erreichen bestimmter Meilensteine in Handyspielen, und die Plattform deckt alles ab, von Kartenspielen und Städtebau-Spielen bis hin zu Spielautomaten und Strategiespielen. Das Stöbern in der Auswahl an Swagbucks-App-Spielen aus verschiedenen Genres ist einer der Gründe, warum sich die Nutzung der Plattform lohnt. Dieser Leitfaden stellt die derzeit 10 besten Swagbucks-Spiele vor, geordnet danach, wie gut sie das Verdienstpotenzial mit Aufwand und Spielspaß in Einklang bringen. Dieser Leitfaden soll Ihnen dabei helfen, unter diesen Optionen die derzeit besten Swagbucks-Spiele zu finden.

Die derzeit besten Swagbucks-Spiele, sortiert nach Verdienstpotenzial und Aufwand

Diese Liste umfasst 10 Spiele, die über Swagbucks Spielangebote. Jedes einzelne wurde danach ausgewählt, wie realistisch die Auszahlungen sind, wie schnell man Meilensteine erreichen kann und ob das Gameplay tatsächlich Spaß macht.

Hier ein kurzer Überblick vor der vollständigen Aufschlüsselung:

Spiel Typ Am besten geeignet für Monopoly Go Brettspiel Regelmäßige Spieler Solitaire Smash Kartenspiel Schnelle Verdienstmöglichkeiten Das Zeitalter der Münzen Lässig Fortschritt im Idle-Stil Game of Thrones-Spielautomaten Slots Fans des Themas Swagbucks Mahjong Puzzle Entspanntes Spiel ohne Druck Der Ruf der Drachen Strategie Fans von tiefgründigen Spielen Die gefrorene Stadt Städtebau-Simulation Strategie + Überlebensmischung Ever Legion RPG-Idle Spieler mit minimalem Einsatz Bingo Blitz Bingo Schnelle Absolventen Farmville 3 Ja, klar Lässige, routinemäßige Besuche

Bevor Sie loslegen, können Sie sich direkt über die Swagbucks Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um sicherzustellen, dass Ihre Spielaktivitäten von Anfang an korrekt erfasst werden:

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1. Monopoly Go [Ideal für flexible Verdiener, die es hassen, an einen Zeitplan gebunden zu sein]

Monopoly Go bringt das klassische Immobilien-Spiel auf das Handy – mit täglichen Herausforderungen, dem Bau von Wahrzeichen und besonderen Events, die den bekannten Spielablauf des Brettspiels ergänzen. Du würfelst, sammelst Grundstücke und baust dein Spielfeld aus, genau wie im Original, aber die mobile Version bietet dir noch mehr Gründe, dich jeden Tag einzuloggen.

The Swagbucks Spielangebote in Verbindung mit Monopoly Go sich ganz natürlich an den Spielverlauf anpassen. Du sammelst Punkte, wenn du Aufgaben erfüllst, wie zum Beispiel auf bestimmten Grundstücken zu landen, Wahrzeichen zu errichten oder Meilensteine bei Ereignissen zu erreichen, was alles ganz nebenbei passiert, während man ganz normal spielt. Dank des Fortschrittssystems hat man selten das Gefühl, sich für ein willkürliches Ziel abrackern zu müssen.

Gelegenheitsspieler können jeweils nur ein paar Minuten spielen und trotzdem Auszahlungsgrenzen erreichen. Das Spiel bestraft dich nicht für Pausen, was es zu einer der stressfreiesten Optionen für regelmäßige Verdiener macht. Es ist eines der besten Swagbucks-Spiele für Spieler, die Flexibilität gegenüber starren täglichen Spielanforderungen bevorzugen.

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2. Solitaire Smash [Ideal, um in 5-Minuten-Lücken noch schnell etwas Geld zu verdienen]

Solitaire Smash nimmt das traditionelle Solitär und erweitert es um einen Echtzeit-Mehrspielermodus, in dem man in zeitlich begrenzten Partien gegen andere Spieler antritt. Das verändert die Herangehensweise an jede Hand, da man Geschwindigkeit und Genauigkeit in Einklang bringen muss, während der Gegner die gleichen Karten durchspielt.

Das Vergütungsmodell belohnt sowohl Gewinne als auch die Teilnahme, was bedeutet, dass du auch während einer Pechsträhne weiter vorankommst. Jedes abgeschlossene Spiel zählt für Swagbucks Meilensteine, und dank des hohen Tempos kannst du mehrere Runden am Stück absolvieren.

Für alle, die auf der Suche nach Swagbucks kostenlose Spiele, die man schnell durchspielen kann, Solitaire Smash ist eine der besten Optionen auf der Plattform. Die Spielrunden dauern nur wenige Minuten, sodass man sie problemlos in Pausen oder auf dem Weg zur Arbeit einbauen kann. Genau diese Zugänglichkeit macht Solitaire Smash zu einem der besten Swagbucks-Spiele für Berufstätige mit wenig Freizeit.

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3. Age of Coins [Ideal für stetige Fortschritte, ohne einen Finger zu rühren]

Das Zeitalter der Münzen konzentriert sich auf das Sammeln von Münzen und den Aufbau von Dörfern in verschiedenen historischen Epochen. Du wirfst das Rad, um Münzen zu gewinnen, überfällst andere Dörfer, vervollständigst Sammlungen und schaltest im Laufe des Spiels neue Bereiche frei.

Der Spielfortschritt verläuft in einem gleichmäßigen Tempo, ohne dass man zu langwierigen Grinding-Sessions gezwungen wird. The Swagbucks Meilensteine entsprechen natürlichen Entwicklungsschritten wie das Erreichen bestimmter Level oder das Vervollständigen bestimmter Sammlungen, sodass man keine Hürden nehmen muss, die sich vom Spiel selbst losgelöst anfühlen.

Die Spindynamik bringt ein Zufallselement ins Spiel ohne echtes finanzielles Risiko. Du drehst am Rad, um Münzen, Schilde und Angriffe zu erhalten, die dir helfen, voranzukommen, und gleichzeitig dafür sorgen, dass sich der Spielablauf nicht monoton anfühlt. Diese Mechaniken machen „Age of Coins“ zu einem der besten Swagbucks-Spiele für Spieler, die sich einen lockeren täglichen Fortschritt ohne komplexe Strategie wünschen. Es ist zudem eines der beliebtesten kostenlosen Swagbucks-Spiele auf der Plattform, bei dem keine Käufe erforderlich sind, um Verdienstmeilensteine zu erreichen.

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4. Game of Thrones-Slots [Ideal für Fans, die themenbezogene Belohnungen ohne Echtgeldrisiko suchen]

Game of Thrones-Spielautomaten verbindet das Spielen von Themen-Slots mit der Welt der beliebten Fantasy-Serie. Du drehst Walzen mit Figuren, Schauplätzen und Symbolen aus der Serie und schaltest dabei neue Themen-Slots frei, die auf den verschiedenen Häusern und Schauplätzen basieren.

Jedes Spiel im Slot-Angebot verfügt über einzigartige Bonusfunktionen und Jackpots die für Abwechslung sorgen, während du die verschiedenen Verdienststufen durchläufst. Die Swagbucks Die hier angebotenen Spielboni sind an das Erreichen bestimmter Level oder das Sammeln bestimmter Münzmengen geknüpft, sodass die Ergebnisse zum Teil vom Glück abhängen, die Bonusfunktionen jedoch dazu beitragen, den Spielfluss aufrechtzuerhalten.

Ein wichtiger Hinweis: Es handelt sich hierbei um digitale Spielautomaten innerhalb eines Handyspiels, nicht um physische Gegenstände. Die Boni und Freispielfunktionen sind allesamt Spielmechaniken, was bedeutet, dass man auch in Pechphasen stetig Fortschritte macht. Wenn dir das Game of Thrones Für alle, die gerne in der Welt von „Universe“ spielen und gelegentlich an Spielautomaten spielen, ist dies eine solide Möglichkeit, Geld zu verdienen. Dank dieser Mischung aus Thema und Meilensteinen gehört dieses Spiel zu den besten Swagbucks-Spielen für Fans der Reihe.

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5. Swagbucks Mahjong [Ideal, um ganz ohne Druck in deinem eigenen Tempo Geld zu verdienen]

Swagbucks Mahjong ist die plattformspezifische Version des klassischen Kombinationsspiels, das Hunderte von Levels mit steigendem Schwierigkeitsgrad und einer übersichtlichen, entspannenden Benutzeroberfläche bietet. Das Ziel ist es, Paare von Spielsteinen zu finden, um das Spielfeld abzuräumen, wobei die Level mit fortschreitendem Spielverlauf immer komplexer werden.

Jeder abgeschlossene Level trägt dazu bei, Swagbucks Meilensteine, und dank des stetigen Fortschritts im Spiel arbeitest du immer auf die nächste Auszahlung hin. Dies ist eine der besseren und einfacheren Swagbucks-Spieloptionen auf der Plattform für alle, die ein gemächlicheres Tempo bevorzugen.

Was dieses Spiel von anderen Casual-Titeln unterscheidet, ist die gelungene Balance zwischen Entspannung und einer ausreichenden Herausforderung, die für anhaltenden Spielspaß sorgt. Du kannst dir bei kniffligen Spielrunden Zeit lassen, ohne dich um Zeitlimits oder Gegner sorgen zu müssen. Dank dieses gemächlichen Spielablaufs zählt Swagbucks Mahjong zu den besten Swagbucks-Spielen für Nutzer, die ein entspanntes, stressfreies Spielerlebnis bevorzugen. Swagbucks Mahjong ist zudem komplett kostenlos, was es zu einem der beliebtesten kostenlosen Swagbucks-Spiele für Puzzle-Fans macht.

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6. Der Ruf der Drachen [Am besten geeignet für Spieler, die ernsthaft Geld verdienen wollen und die höchste Auszahlungsgrenze suchen]

Der Ruf der Drachen Hier übernimmst du das Kommando über eine Fantasy-Armee, baust Stützpunkte, bildest Truppen aus und trittst in strategischen Kämpfen gegen andere Spieler an. Das Spiel erfordert mehr aktives Engagement als die einfacheren Titel auf dieser Liste, aber Eine höhere Komplexität bedeutet oft ein höheres Gewinnpotenzial für Spieler, die bereit sind, Zeit zu investieren.

Swagbucks Zu den Meilensteinen gehören hier in der Regel das Erreichen bestimmter Leistungsstufen, das Abschließen bestimmter Missionen oder das Erreichen bestimmter Ränge. Diese Ziele entsprechen dem natürlichen Spielverlauf, erfordern jedoch tägliches Spielen über mehrere Tage oder Wochen hinweg.

Strategiefans, die sich ein komplexeres Gameplay wünschen, werden hier mehr Freude finden als bei einfachen Puzzlespielen. Der Zeitaufwand ist zwar hoch, aber die Auszahlungsbeträge spiegeln dieses Engagement wider. Für ernsthafte Verdiener sticht „Der Ruf der Drachen“ hinsichtlich des reinen Auszahlungspotenzials als eines der besten Swagbucks-Spiele hervor.

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7. Frozen City [Ideal für Strategiespieler, die mehr als nur eine Farm-Simulation suchen]

Die gefrorene Stadt ist ein Stadtbau- und Überlebensspiel, das in einer gefrorenen Ödnis spielt, in der du Ressourcen verwaltest, Gebäude errichtest und die Bewohner unter den rauen Bedingungen am Leben erhältst. Du bringst die Expansion mit den Bedürfnissen der Überlebenden in Einklang, zu entscheiden, welche Strukturen Vorrang haben sollen und wie begrenzte Ressourcen effektiv eingesetzt werden können.

Zu den Voraussetzungen für den Erhalt von Belohnungen gehört in der Regel das Erreichen bestimmter Stadtstufen, der Bau bestimmter Gebäude oder das Erreichen bestimmter Bevölkerungszahlen. Das Tutorial des Spiels führt dich auf natürliche Weise zu diesen Zielen, was die Entscheidung erleichtert, worauf man sich zuerst konzentrieren soll.

Spieler, die Spaß am Aufbau von Städten mit einem zusätzlichen Überlebenselement haben, werden dieses Spiel spannender finden als herkömmliche Landwirtschafts- oder Bausimulationen. Es gibt viele Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen durch das Spielen und Die gefrorene Stadt ist eine gute Wahl für strategisch orientierte Spieler. Dank der Kombination aus Aufbau- und Überlebensmechaniken sichert sich „Frozen City“ einen Platz unter den besten Swagbucks-Spielen für Spieler, die Spaß an komplexen Spielabläufen haben.

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8. Ever Legion [Ideal für vielbeschäftigte Spieler, die Belohnungen erhalten möchten, ohne ständig am Bildschirm kleben zu müssen]

Ever Legion verbindet RPG-Elemente mit Idle-Game-Mechaniken, sodass du ein Team aus Helden zusammenstellen kannst, die automatisch kämpfen, während du dich um Upgrades und Ausrüstung kümmerst. Dank der Hintergrundmechanik schreitet der Spielfortschritt auch dann weiter voran, wenn du nicht aktiv spielst, was den Zeitdruck im Vergleich zu Spielen verringert, die ständige Aufmerksamkeit erfordern.

Du meldest dich an, um Belohnungen zu erhalten, Helden zu verbessern und neue Level zu meistern, und das macht Ever Legion eine der entspannteren Möglichkeiten, Geld zu verdienen durch Spiele in der Swagbucks-App. Swagbucks Zu den Meilensteinen beim Verdienen gehören hier in der Regel das Erreichen bestimmter Stufen, das Erreichen bestimmter Leistungsstufen oder das Freischalten bestimmter Helden.

RPG-Fans, die keine Zeit für intensives Grinden haben, werden feststellen, dass dieses Format gut zu ihrem Zeitplan passt. Die Kombination aus aktiver Strategie beim Einloggen und passivem Fortschritt in der Zeit dazwischen sorgt für einen wirklich reibungslosen Weg zum Erfolg. Diese Struktur sorgt dafür, dass Ever Legion Eines der besten Swagbucks-Spiele für Spieler, die zwischen den Check-ins passiv Geld verdienen möchten.

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9. Bingo Blitz [Ideal, um schnell Punkte zu sammeln, ohne sich langfristig binden zu müssen]

Bingo Blitz bringt das klassische Spielgefühl einer Bingo-Halle auf das Handy – mit farbenfrohen Themenräumen, sozialen Funktionen und mehreren gleichzeitig laufenden Karten in jeder Runde. Die Spiele verlaufen zügig und dauern nur wenige Minuten, und Wenn Sie mehrere Bingo-Karten gleichzeitig spielen, erhöhen Sie Ihre Chancen, Gewinnkombinationen schneller zu erzielen.

Zu den Anforderungen für den Gewinn gehört in der Regel, eine bestimmte Anzahl von Spielen zu absolvieren, bestimmte Bingo-Muster zu erzielen oder Sets mit themenbezogenen Gegenständen zu sammeln. Dank des rasanten Spielablaufs kannst du Swagbucks Das Spiel lässt sich im Vergleich zu Strategiespielen, die wochenlanges kontinuierliches Spielen erfordern, relativ schnell durchspielen.

Das eignet sich besonders gut für Spieler, die kurze Spielrunden bevorzugen, die dennoch entscheidend zum Erreichen ihrer Ziele beitragen. Die sozialen Elemente sorgen für ein Gemeinschaftsgefühl, ohne dass eine Abstimmung oder ein großer Zeitaufwand erforderlich ist. Damit ist „Bingo Blitz“ eines der besten Swagbucks-Spiele für Spieler, die kurze, aber lohnende Spielrunden suchen.

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10. Farmville 3 [Ideal für gelegentliche Spielrunden, die sich auszahlen, ohne deine Aufmerksamkeit zu beanspruchen]

Farmville 3 setzt die beliebte Farmsimulationsreihe mit verbesserter Grafik und erweiterten Spielmechaniken fort. Du baust Getreide an, züchtest Tiere und baust deinen Hof aus, während du Aufträge erfüllst und an saisonalen Events teilnimmst. Zeitfaktoren bestimmen das Pflanzenwachstum und die Tierproduktion… der Fortschritt erfolgt also ganz von selbst, solange du regelmäßig vorbeischaust, um deine Farm zu verwalten.

Swagbucks Meilensteine beinhalten in der Regel das Erreichen bestimmter Farm-Stufen, das Erledigen einer bestimmten Anzahl von Aufträgen oder das Freischalten bestimmter Funktionen. Diese Ziele fügen sich nahtlos in den normalen Spielverlauf ein, was bedeutet, dass du nichts Ungewöhnliches tun musst, um Punkte zu sammeln.

Fans von Landwirtschaftssimulationen, die ein entspanntes Spielvergnügen mit sichtbaren, greifbaren Fortschritten bevorzugen, werden feststellen, dass sich das Spiel ganz natürlich in den Tagesablauf einfügt. Dieser entspannte Rhythmus macht Farmville 3 zu einem der besten Swagbucks-Spiele für Spieler, die regelmäßige Besuche der Spielseite dem intensiven Grinden vorziehen.

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So findest du die besten Swagbucks-Spiele für dich

Die Auswahl der richtigen Swagbucks-App-Spiele hängt davon ab, welche Spielarten zu deiner verfügbaren Zeit und deinen Vorlieben passen. Nutze die folgende Übersicht, um einen Ausgangspunkt zu finden:

Ihre Situation Beste Übereinstimmung Why 15–30 Minuten pro Tag, gemächliches Tempo Bingo Blitz, Solitaire Smash Kurze Sitzungen, schnelle Meilensteine 30–60 Minuten pro Tag, zum Beispiel Puzzles Swagbucks Mahjong, Solitaire Smash Gemächliches Tempo, keine Gegner Mindestens 1 Stunde pro Tag, mit Begeisterung für Strategie Der Ruf der Drachen, Die gefrorene Stadt Höhere Auszahlungsgrenze Ich möchte passiven Fortschritt Ever Legion, Zeitalter der Münzen Leerlaufmechanik, geringer Einlassdruck Neu bei den Swagbucks-Spielangeboten Bingo Blitz, Monopoly Go Einfache Regeln, anfängerfreundliche Meilensteine

Verdienstmöglichkeiten hängt vom Zeitaufwand und der Art des Spiels ab. Beachten Sie dies bei der Bewertung der besten Swagbucks-Spiele:

Strategiespiele wie Der Ruf der Drachen mehr kosten, erfordern aber wochenlanges regelmäßiges Spielen

Casual-Spiele wie Bingo Blitz Sie zahlen weniger, erreichen Ihre Meilensteine aber schon nach wenigen Tagen

Berechnen Sie einen ungefähren Stundensatz, indem Sie den angebotenen Betrag durch die geschätzte Bearbeitungszeit dividieren

Die Wahl des richtigen Genres ist wichtiger, als man denkt. Wenn man sich dazu zwingt, ein Spiel durchzuspielen, das einem nicht gefällt, ist es fast unmöglich, lange genug dabei zu bleiben, um einen Gewinn zu erzielen.

Hier ist eine kurze Übersicht über die Zuordnung von Genres zu Spielen:

Rätsel → Solitaire Smash, Swagbucks Mahjong

→ Solitaire Smash, Swagbucks Mahjong Strategie → Der Ruf der Drachen, Die gefrorene Stadt

→ Der Ruf der Drachen, Die gefrorene Stadt Lässig / entspannt → Zeitalter der Münzen, Ever Legion

→ Zeitalter der Münzen, Ever Legion Kurze Sitzungen → Bingo Blitz, Monopoly Go

Bevor Sie etwas installieren, überprüfen Sie diese drei Punkte:

Anforderungen an Meilensteine – Selbst die besten Swagbucks Die Spiele haben für jedes Angebot bestimmte Voraussetzungen. Überprüfe diese daher vor dem Start, da du bei einigen ein hohes Level erreichen oder wochenlang spielen musst. Verfügbarkeit in den einzelnen Regionen – Überprüfen Sie außerdem Ihren Standort anhand der Swagbucks Liste der unterstützten Länder, da die Verfügbarkeit der Spiele von Ihrer Region abhängt. Bevor Sie sich für ein Spiel entscheiden, überprüfen Sie bitte die Swagbucks Liste der verfügbaren Länder, um zu überprüfen, ob in Ihrer Region die Angebote verfügbar sind, für die Sie sich interessieren. Ausgabenvorgaben – Die meisten Titel funktionieren als Swagbucks Kostenlose Spiele, bei denen zum Erreichen von Meilensteinen kein Kauf erforderlich ist; bitte überprüfen Sie dies jedoch vor der Installation.

Eine übersichtliche Liste mit einfacheren Optionen finden Sie in unserem Leitfaden zu Die einfachsten Swagbucks-Spiele zeigt, welche davon mit dem geringsten Aufwand am schnellsten Gewinne abwerfen. Die einfachsten zu identifizieren Swagbucks Spiele, die deinem Niveau entsprechen, helfen dir zunächst dabei, Selbstvertrauen aufzubauen, bevor du dich auf längere Angebote einlässt.

Liste der von Swagbucks unterstützten Länder – Wo die Plattform verfügbar ist

Swagbucks ist in einer begrenzten Anzahl von Ländern tätig. Das Verständnis der Swagbucks Wenn Sie sich vor der Anmeldung die Liste der verfügbaren Länder ansehen, vermeiden Sie böse Überraschungen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Angeboten oder der Auszahlungsmethoden.

Länder, in denen Swagbucks uneingeschränkt verfügbar ist:

Vereinigte Staaten

Vereinigtes Königreich

Kanada

Australien

Irland

Deutschland

Frankreich

Indien (begrenzte Angebote)

Die Verfügbarkeit von „New Zealand Game“ kann selbst innerhalb der unterstützten Länder je nach Gerät und Region variieren.

The Swagbucks Die Liste der Länder, in denen spielspezifische Angebote verfügbar sind, ist kürzer als die allgemeine Plattformverfügbarkeit, wobei die USA und Großbritannien in der Regel die größte Auswahl bieten. Wenn Sie sich außerhalb dieser Regionen befinden, schauen Sie nach der Anmeldung im Bereich „Entdecken“ nach um zu überprüfen, welche Spielangebote für Ihren Standort verfügbar sind.

Notwendige Schritte und Tipps für den Einstieg in die Swagbucks-Spielangebote

Hier findest du die notwendigen Schritte und die besten Tipps für den Einstieg in die Spielangebote von Swagbucks.

Schritt 1 – Erstellen Sie Ihr Konto

Melden Sie sich über die Swagbucks Website oder mobile App mit Ihrer E-Mail-Adresse. Der Vorgang dauert ein paar Minuten und erfordert keine Zahlungsdaten. Vergewissern Sie sich vor der Registrierung, dass Ihr Land auf der Swagbucks Liste der unterstützten Länder, um sicherzustellen, dass Sie auf die Spielangebote zugreifen können.

Schritt 2 – Finden Sie die passenden Angebote

Sobald Sie angemeldet sind, gehen Sie zum Bereich „Entdecken“ und stöbern Sie in den verfügbaren Swagbucks App-Spiele nach Kategorie.

Bevor Sie etwas installieren, überprüfen Sie jedes Angebot auf:

Frist – wie lange Sie dafür Zeit haben

– wie lange Sie dafür Zeit haben Anforderungen an das Niveau – der genaue Meilenstein, der zum Erhalt der Belohnung erforderlich ist

– der genaue Meilenstein, der zum Erhalt der Belohnung erforderlich ist Ausgabenvorgabe – ob In-App-Käufe erforderlich sind

– ob In-App-Käufe erforderlich sind Verfügbarkeit in den einzelnen Regionen – Nicht alle Angebote sind in jedem Land verfügbar

Schritt 3 – Beginnen Sie mit den richtigen Spielen

Beginnen Sie mit einsteigerfreundlichen Optionen wie Solitaire Smash or Bingo Blitz um zu verstehen, wie Swagbucks Spiele bieten Arbeit. Diese gehören zu den einfachsten Swagbucks Spiele, die du abschließen und dir ein gute Grundlage bevor Sie sich an längere Angebote wagen. Wenn Sie mit diesen beginnen, können Sie zudem besser verstehen, was die besten Swagbucks Spiele aus Angeboten, die deine Zeit nicht wert sind.

Spiel Warum hier anfangen? Solitaire Smash Kurze Sitzungen, einfache Meilensteinstruktur Bingo Blitz Kurze Runden, geringe Anforderungen Swagbucks Mahjong Keine Gegner, gemächliches Tempo

Einen umfassenderen Überblick über das Spielen um Geld finden Sie in unserem Leitfaden zum Thema Die besten Spiele-Apps, um echtes Geld zu gewinnen.

Schritt 4 – Richtig installieren (dies ist der wichtigste Schritt)

InstallierenSwagbucks App-Spiele über die Links zur offiziellen App oder Website anstatt direkt aus den App-Stores. Die Verwendung der falschen Installationsmethode ist der häufigste Grund dafür, dass Nutzer keine Gutschrift für das Erreichen von Meilensteinen erhalten.

Schritt 5 – Sichern Sie Ihre Fortschritte

Verfolgen Sie Ihre Fortschritte manuell, indem Sie Screenshots machen deinen aktuellen Stand zu überprüfen und mit den Angebotsbedingungen abzugleichen. So hast du einen Nachweis, falls Swagbucks deinem Konto nach Erreichen eines Meilensteins nicht automatisch Guthaben gutschreibt.

Schritt 6 – Vermeiden Sie unnötige Ausgaben

Die meisten Titel funktionieren als Swagbucks Kostenlose Spiele – gib also kein echtes Geld aus, es sei denn, ein Angebot verlangt dies ausdrücklich und der Gewinn übersteigt deine Investition deutlich. Die meisten Swagbucks Die Spiele auf dieser Liste bieten einen kostenlosen Durchspielweg, wenn du die Meilenstein-Anforderungen genau befolgst.

Wenn Sie bereit sind, sich Ihr Geld auszahlen zu lassen, finden Sie in unserem Leitfaden zu So hebst du Geld von Swagbucks ab umfasst alle Auszahlungsmethoden, Mindestbeträge und Bearbeitungszeiten.

Swagbucks-Alternativen, die eine Überlegung wert sind

Wenn Sie durch das Spielen Prämien verdienen möchten, die über Swagbucks… stechen einige Plattformen aus unterschiedlichen Gründen besonders hervor.

Snakzy ist eine „Play-to-Earn“-Plattform, die speziell auf Gaming-Herausforderungen und Echtgeldprämien ausgerichtet ist. Sie funktioniert anders als Swagbucks da man hier eher an Geschicklichkeitsaufgaben teilnimmt, als bestimmte Spielziele zu erreichen, und die durchschnittliche erste Auszahlung unter den Nutzern bei €27.70 innerhalb von etwa 6,5 Tage Installationszeit. Die Plattform zahlt aus über Über 100 Länderund bietet einen Willkommensbonus von 10 $ bei der Anmeldung.

★ 10 $ WILLKOMMENSBONUS (DURCHSCHNITTLICHE ERSTE AUSZAHLUNG 27,70 $ IN CA. 6,5 TAGEN) Snakzy Verdiene Geld mit Snakzy

Durcheinander ermöglicht es Ihnen, durch das Erreichen von Meilensteinen in über 150 Handyspielen mit einem Mindestauszahlung: 1 $ und sofortige Auszahlungen. Es lässt sich gut kombinieren mit Swagbucks Spielangebote, da Sie Angebote von beiden Plattformen gleichzeitig für verschiedene Spiele schalten können.

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Für einen umfassenden Vergleich von Plattformen, die ähnlich sind wie Swagbucks, lies unseren Leitfaden zu Apps wie Swagbucks um zu sehen, wie sich Auszahlungsquoten, Spielangebot und Auszahlungsmöglichkeiten bei den wichtigsten Prämien-Apps unterscheiden.

Welche Swagbucks-Spiele lohnen sich derzeit besonders?

Die 10 bestenSwagbucks Die Spiele auf dieser Liste decken ein so breites Spektrum ab, dass die meisten Spieler mehrere Titel finden können, die ihren Interessen und ihrem Zeitplan entsprechen. Gelegenheitsspiele wie Bingo Blitz and Solitaire Smash schneller und mit weniger Aufwand auszahlen, während tiefgründigere Titel wie Der Ruf der Drachen and Die gefrorene Stadt mehr bezahlen, aber dafür ein langfristiges Engagement verlangen.

Beginnen Sie mit einem oder zwei Spielen, anstatt mehrere Angebote gleichzeitig anzunehmen. Sobald Sie verstanden haben, wie das Tracking- und Meilensteinsystem funktioniert, können Sie auf weitere Titel ausweiten, ohne den Überblick über die Anforderungen zu verlieren. Konzentrieren Sie sich auf Spiele, die Ihnen unabhängig von der Auszahlung tatsächlich Spaß machen, denn nur durch regelmäßiges Spielen kommen Sie an Ihre Auszahlung. Das Beste Swagbucks Es sind jene Spiele, die deine Aufmerksamkeit lange genug fesseln, um einen Gewinn zu erzielen, und nicht nur die Titel, die auf dem Papier die höchsten Gewinne versprechen.

Swagbucks Es kommen regelmäßig neue Spielangebote hinzu, sodass man alle paar Wochen im Bereich „Entdecken“ nachschauen sollte, um neue Möglichkeiten zu entdecken. Die Plattform läuft seit Jahren zuverlässig und ist daher eine vertrauenswürdige Basis für alle, die sich ein Nebeneinkommen mit Spielen aufbauen möchten. Wenn du regelmäßig vorbeischaust, findest du die besten Swagbucks Derzeit gibt es zahlreiche Spiele, darunter saisonale Angebote mit höheren Auszahlungen. Das ganze Jahr über erscheinen neue Swagbucks-Spiele aus verschiedenen Genres, sodass es immer etwas Neues gibt, das einen Versuch wert ist.

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