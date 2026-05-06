10 düstere und spannende Spiele im Stil von „Papers, Please“, die man 2025 ausprobieren sollte

Spiele wieAusweise, bitte vermitteln ein einzigartiges Gefühl düsterer Befriedigung. Du stempelst Papiere, stehst vor schwierigen moralischen Entscheidungen und siehst zu, wie sich die Lage zuspitzt, während du versuchst, die Stellung zu halten. Was gibt es daran nicht zu lieben? Wenn man Arstotzka erst einmal bis zum letzten Tropfen ausgereizt hat, wirken die meisten Spiele einfach zu überladen oder zu nachsichtig (ich nenne das den Soulslike-Syndrom).

Genau aus diesem Grund habe ich diese Liste zusammengestellt. Sie ist voll von Titeln, die auf ihre ganz eigene, schräge Art genau das Richtige bieten. Manche legen den Schwerpunkt auf Bürokratie, andere schüren die Angst, und einige gehen sogar noch Ausweise, bitte hatte sich nicht getraut.

Dann fangen wir mal an.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Papers, Please“

Ich habe Dutzende großartiger Einzelspieler-Titel erkundet, die dieselbe Spannung, dieselbe moralische Schwere und denselben düsteren Humor vermitteln. Meine Favoriten weisen zwar ähnliche Spielmechaniken auf, sprechen aber auch denselben emotionalen Kern an. Sie zwingen einen immer wieder dazu, die eigenen Entscheidungen zu hinterfragen und sich mit unangenehmen Wahrheiten auseinanderzusetzen.

Hier sind meine Lieblingsspiele, die ähnlich sind wie Ausweise, bitte:

Not Theute Abend (2018) – Das war ein klarer Sieg. Man sitzt mitten im Chaos nach dem Brexit hinter einem Klemmbrett und jongliert mit Ausweisen und politischen Unruhen. Behälter (2016) – Dieser Titel geht unter die Haut. Du bist ein Vermieter, der im Auftrag eines totalitären Regimes seine Mieter ausspioniert und entscheiden muss, wem er hilft und wen er opfert. Der Grafikstil ist karg, und die Entscheidungen sind brutal. Hier gibt es keine einfachen Antworten. Seltsame Gartenkunst (2022) – Wir haben es hier mit etwas ganz anderem zu tun. Du wirst Hinweise analysieren und herausfinden, wer was will. Es ist gemütlich, aber auf eine unheimliche Art und Weise, und deine Entscheidungen könnten jemanden das Leben kosten.

Diese Spiele sind keine Kopien von Ausweise, bitte, aber sie treffen denselben Nerv. Sie verbinden bürokratischen Druck, schwarzen Humor und moralische Spannungen auf eine Weise, die jede Entscheidung entscheidend macht.

10 Spiele wie „Papers, Please“ für Fans schwieriger moralischer Entscheidungen

Schauen wir uns nun meine Top-Empfehlungen für Spiele wie Ausweise, bitte, die genau diese Atmosphäre einfangen. Wenn du dich nach moralischen Entscheidungen, schleichender Spannung und genau diesem langsam aufbauenden Druck sehnst, solltest du hier anfangen.

1. Nicht heute Abend [Ideal für Fans von düsterer politischer Satire]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Windows, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber PanicBarn Durchschnittliche Spielzeit Etwa 11 Stunden Am besten geeignet für Fans von bissiger politischer Satire und zeitlich begrenzten Aufgaben Besondere Merkmale Handlungsrahmen nach dem Brexit, Mechanismen bei Türstehern

In Nicht heute Abend, du bist Türsteher in einem Club, kein Grenzbeamter. Aber der Papierkram stapelt sich trotzdem, die Uhr tickt, und wenn du einen Fehler machst, hat das schnell Konsequenzen.

Die Handlung spielt in einem alternativen, post-Brexit-Großbritannien, in dem Bürger anhand ihrer Herkunft eingestuft und abgeschoben werdenDu spielst eine „Person europäischer Herkunft“, die versucht, nicht in eine Ausweisungsstelle zu geraten. Und wie? Indem du Ausweise kontrollierst, Gästelisten durchgehst und Nacht für Nacht absurd wechselnden Regeln folgst.

Dieser sich unter Druck wiederholende Spielablauf passt perfekt zu Ausweise, bitte Fans. Das gleiche moralische Unbehagen stellt sich ein, wenn Sich an die Regeln zu halten bedeutet, jemandem wehzutun in Zukunft. Und ja, genau dieses langsame Versinken in Angst, während die Welt um einen herum mit jeder Schicht kälter wird.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nicht heute Abend bietet eine brillante Mischung aus moralischer Zweideutigkeit und Entscheidungen mit hohen Einsätzen. Mit Humor und dystopischer Politik hält es dich in Atem und fordert gleichzeitig deine ethischen Grenzen heraus.

Was zeichnetNicht heute Abend Was den Film besonders auszeichnet, ist, wie stark er sich mit der aktuellen Politik auseinandersetzt. Er ist zynisch und düster, aber auch auf eine sehr britische, sehr trostlose Art und Weise witzig. Wenn Ausweise, bitte hat dich zum Nachdenken gebracht, Nicht heute Abend könnte dich zum Nachdenken bringen und dich zusammenzucken lassen.

Mein Fazit:Es ist einIndie-Hit das zwar dieselben Elemente aufgreift – regelbasiertes Gameplay, bedrückende Systeme und ethische Zweideutigkeiten –, diese jedoch vor einem modernen Hintergrund inszeniert. Du stempelst keine Visa ab. Du verweigerst Partygästen den Zutritt, um zu überleben.

2. Behälter [Ideal für Fans von moralischen Konflikten und Überwachung]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen Windows, macOS, iOS, Android, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber Warmlamp-Spiele Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Am besten geeignet für Fans von moralischen Dilemmata und Spielabläufen mit starkem Überwachungsaspekt Besondere Merkmale Dystopischer Vermieter-Simulator mit verzweigten Handlungssträngen

Behälter versetzt dich in einen totalitären Albtraum wo dein Job nicht nur zermürbend ist, sondern gesetzlich vorgeschrieben. Als neuer Vermieter einer staatlich betriebenen Wohnanlage, Von dir wird erwartet, dass du die Mieter ausspionierst, ihre Sachen zu durchstöbern und alles zu melden, was auch nur im Entferntesten rebellisch wirkt. Deine Befehle sind klar, aber dein Gewissen wird nicht immer damit einverstanden sein.

Gefällt mirAusweise, bitte… dieses Spiel lebt von Wiederholungen mit einer kleinen Besonderheit. Du wirst dich an ein strenges Regelwerk halten müssen, aber Jeder Tag bringt neue Entscheidungen und Konsequenzen mit sich. Jede Interaktion hat Gewicht, und eine Nichtbefolgung könnte den Verlust des Arbeitsplatzes (oder Schlimmeres) bedeuten. Dennoch fühlt es sich nicht gut an, jemanden zu verpetzen, der einfach nur leise auf seiner Geige spielen möchte. Entscheidungen wie diese machen Behältereines derDie besten Simulationsspieleähnlich wieAusweise, bitte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Behälter versetzt dich in die Rolle eines Vermieters, der gezwungen ist, seine Mieter auszuspionieren, und dabei einen Spagat zwischen moralischen Grundsätzen und der Sicherung seines Arbeitsplatzes vollziehen muss. Die narrative Tiefe des Spiels sorgt für ein fesselndes Erlebnis, bei dem du jede Entscheidung hinterfragen wirst.

Die Welt vonBehälter ist düster, von Paranoia und Hilflosigkeit durchdrungen. Du spionierst deinen Mietern nach, während die Regierung dich beobachtet. Es ist dieser ständige Druck, der die eindringlichsten Momente des Spiels ausmacht.

Mein Fazit: Es greift dieselbe Formel „Befehle befolgen oder die Konsequenzen tragen“ auf und verleiht ihr Durchschlagskraft. Man verwaltet nicht nur eine Grenze – man entscheidet über das Schicksal der Menschen, die unter dem eigenen Dach leben. Es ist invasiv, beunruhigend und brillant konzipiert.

3. Seltsame Gartenkunst [Ideal für Fans von Rätseln und okkulten Mysterien]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen Windows, macOS, Android, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Bad Viking Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden Am besten geeignet für Rätselfreunde und Fans von okkulten Krimis Besondere Merkmale Mechaniken zur Pflanzenidentifizierung, Verzweigungsgeschichte, taktiles Gameplay

Seltsame Gartenkunst tauscht Grenzkontrollen und Überwachungskameras gegen Erde und verdächtige Kräuter ein, aber es vermittelt dasselbe Gefühl schleichender Angst in einem streng kontrollierten Arbeitsumfeld. Du betreibst ein uriges kleines Blumengeschäft in einer ruhigen Stadt voller Geheimnisse, Sekten und rätselhafter Briefe. Deine Aufgabe ist es, die richtige Pflanze für die richtige Person finden, manchmal, um zu heilen … und manchmal, um zu schaden.

Jede Aufgabe erfordert Liebe zum Detail, von der Entzifferung alter Texte bis hin zur Deutung vager Symptome. Das Beschriften und Weitergeben von Pflanzen mag sich zwar monoton anhören, doch jede Entscheidung zählt. Du kannst jemanden vergiften, dunkle Magie entfesseln oder in eine Verschwörung verwickelt werden, der du nicht entkommen kannst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das fesselnde Pflanzenbestimmungssystem in Verbindung mit einer verzweigten Handlung sorgt dafür, dass Seltsame Gartenkunst ein einzigartiges und unheimliches Erlebnis. Es besticht durch seine Atmosphäre, die Rätsel und moralische Grauzonen.

Die Welt wird langsam aufgebaut. Es erwarten dich seltsame Notizen, geflüsterte Warnungen und unheimliche Besuche von immer verstörteren Dorfbewohnern. Du löst nicht nur Rätsel, sondern bewegst dich aus deiner eigenen ruhigen kleinen Ecke einer viel düstereren Welt heraus durch ein Geflecht aus Moral und Risiko.

Mein Fazit: Es ist eines der die besten Strategiespiele auf dieser Liste, gespickt mit moralischer Zweideutigkeit. Du wirst die Last der Entscheidungsfindung spüren, dasselbe schleichende Gefühl, dass etwas nicht stimmt – nur dass es diesmal in einem Garten statt an einem Kontrollpunkt geschieht.

4. Der Tod und die Steuern [Am besten geeignet für schwarzen Humor und ethische Dilemmata]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen Windows, macOS, Android, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Platzhalter Gameworks Durchschnittliche Spielzeit 5–7 Stunden Am besten geeignet für Fans von schwarzem Humor und ethischen Dilemmata Besondere Merkmale Spiele als Sensenmann, verzweigte Handlungsstränge, mehrere Enden

In Der Tod und die Steuern… du stempelst keine Pässe ab – du entscheidest darüber, wer lebt und wer stirbt. Du spielst den Sensenmann, an einem aufgeräumten Schreibtisch sitzend, die Aufgabe, Profile zu lesen und über Schicksale zu entscheiden. Deine Entscheidungen beeinflussen das Weltgeschehen, die Büropolitik im Jenseits und deine Beziehung zu deinem Chef, dem Schicksal, der vielleicht eine Katze im Anzug ist – oder auch nicht.

Jeden Arbeitstag bekommst du einen Stapel Akten und eine Vorgabe. Wenn du dich an die Regeln hältst, behältst du deinen Job. Wenn du deinem Gewissen folgst, bringst du möglicherweise die kosmische Ordnung in Gefahr. Kein Druck. Was als düster-komische Bürokratie beginnt, entwickelt sich schnell zu einem philosophischen Tauziehen, bei dem du mittendrin steckst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Tod und die Steuern verbindet die düstere Aufgabe, über Leben und Tod zu entscheiden, mit schwarzem Humor. Es ist eine erfrischende Abwechslung im Simulationsgenre, die dich mit einem komischen Touch mit existenziellen Dilemmata konfrontiert.

Das Spiel legt großen Wert auf moralische Verantwortung und langfristige Konsequenzen. Jede „harmlose“ Entscheidung kann jederzeit zu weitreichenden Folgen führen. Es ist düster, witzig, schräg und überraschend nachdenklich – und das alles, während man an den Schreibtisch gefesselt ist und nur begrenzten Einfluss auf das Gesamtgeschehen hat.

Mein Fazit: Du erledigst immer wiederkehrende Aufgaben, deren moralische Konsequenzen immer schwerwiegender werden. Du bist an Anweisungen von oben gebunden und weißt nicht, ob du gehorchen oder rebellieren sollst. Und hinter all dem Papierkram schwelt eine existenzielle Angst. Kommt dir das bekannt vor? Es ist auch ein ein großartiges Rollenspiel Damit kannst du dich einmal als Sensenmann versuchen.

5. Orwell: Wir behalten dich im Auge [Ideal für Fans von Überwachung und Spionage]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen Windows, macOS, Android, iOS, GeForce Now Erscheinungsjahr 2016 Urheber Osmotic Studios Durchschnittliche Spielzeit 5–6 Stunden Am besten geeignet für Fans von Überwachung, Spionage und erzählerischen Rätseln Besondere Merkmale Mechanismen zur Echtzeit-Untersuchung, starker Fokus auf den digitalen Datenschutz und Falschinformationen

Orwell versetzt Sie hinter die Kulissen eines mächtigen staatlichen Überwachungsinstruments. Du bist der menschliche Faktor in einem riesigen Datenauswertungssystem, das E-Mails, Textnachrichten, soziale Medien und private Aufzeichnungen durchforstet, um Bedrohungen zu identifizieren. Sie entscheiden, welche Informationen an die übergeordneten Ebenen weitergeleitet werden, und Ihre Interpretation prägt die Untersuchung.

Zunächst geht es nur darum, Namen und Orte miteinander abzugleichen. Doch schon bald taucht man tief in das Leben der Menschen ein, hinterfragt ihre Beweggründe und entscheidet darüber, was die Regierung zu sehen bekommt. Eine falsche Entscheidung kann den Ruf ruinieren oder Schlimmeres, doch nichts zu unternehmen könnte bedeuten, dass einem ein Terrorist durch die Lappen geht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Orwell Du schlüpfst in die Rolle eines Überwachungsbeamten der Regierung und bist gezwungen, in das Privatleben anderer Menschen einzudringen und dabei moralisch fragwürdige Entscheidungen zu treffen. Der Erzählstil sorgt dafür, dass du deine Handlungen immer wieder hinterfragst.

Das Spiel bewertet deine Entscheidungen niemals als „gut“ oder „schlecht“. Es lässt dich mit dem unangenehmen Gefühl Macht ausüben, ohne den Kontext zu kennen. Es ist ruhig, nachdenklich und wird dich dazu bringen, gründlich nachzudenken, bevor du auf „Absenden“ klickst.

Mein Fazit: Beide Spiele versetzen dich in eine Führungsposition, in der es keine eindeutigen richtigen Antworten gibt. Sie zwingen dich dazu, unter Druck schwierige Entscheidungen zu treffen, und zwar innerhalb eines starren Systems, in dem Fehler teuer zu stehen kommen und Menschlichkeit keine Rolle spielt. Wenn Ausweise, bitte hat dich auf positive Weise verunsichert, Orwell wird dieses Verlangen definitiv stillen.

6. Das ist die Polizei [Ideal für Fans von Polizeistrategie und Korruption]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen Windows, macOS, Android, iOS, PlayStation, Xbox, GeForce Now, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber Weappy Studio Durchschnittliche Spielzeit 20–25 Stunden Am besten geeignet für Fans von Strategiespielen, bei denen man sich Zeit lassen kann Besondere Merkmale Schafft einen Ausgleich zwischen Polizeistrategie, Korruption und moralischen Dilemmata

In Das ist die Polizei, Du schlüpfst in die Rolle von Jack Boyd, einem desillusionierten Polizeichef, der versucht, seine letzten Monate im Dienst zu überstehen. Klingt einfach, aber wir wissen es inzwischen besser. Es ist ein tolles Abenteuerspiel wenn man einfach nur das Licht am Ende des Tunnels erreichen möchte.

Du wirst mit Budgetkürzungen, politischen Forderungen, steigender Kriminalität und zwielichtigen Gelegenheiten, nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen, zu kämpfen haben. Jeder Tag bringt einen neuen Haufen Probleme mit sich, wie vermisste Beamte, korrupte Amtsträger und PR-Alpträume, und du bist derjenige, der das alles in Ordnung bringen muss.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das ist die Polizei bietet eine fesselnde Mischung aus Strategie und moralischen Konflikten, während man sich durch die zwielichtige Welt der Polizeikorruption bewegt. Es ist ein intensiver Einblick in das Treffen schwieriger Entscheidungen unter Druck.

Gefällt mirAusweise, bitte… es geht darum, unter Druck seine Arbeit zu erledigen, während um einen herum alles zusammenbricht. Es setzt auf Wiederholung und Planung, aber es hat immer das gewisse Etwas. Jede noch so kleine Entscheidung kann zu einer Katastrophe führen. Das Spiel nimmt dich nicht an die Hand und bietet keine eindeutigen Lösungen, wodurch sich jede Entscheidung von großer Tragweite anfühlt.

Mein Fazit: Der sich langsam aufbauende Stress, der düstere Ton und die moralische Zweideutigkeit sind hier alle vorhanden. Wenn dir das Gefühl gefallen hat, von einem kaputten System erdrückt zu werden, während du versuchst, an einem Funken Integrität festzuhalten, Das ist die Polizei wird dich sofort wieder in seinen Bann ziehen.

7. Nein, ich bin kein Mensch [Ideal für alle, die auf der Suche nach Arcade-Herausforderungen im Retro-Stil sind]

Unsere Bewertung 8.4

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Plattformen Windows Erscheinungsjahr 2025 Urheber Trioskaz Durchschnittliche Spielzeit 1–3 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Psychohorror mit moralischen Entscheidungen und spannungsgeladenen Momenten lieben Besondere Merkmale Mehrere Enden, Mechaniken für Gastauftritte, eine Mischung aus Survival-Horror und entscheidungsbasiertem Gameplay

In Nein, ich bin kein Mensch, Du spielst einen einsamen Überlebenden, der jede Nacht entscheiden muss, wen er hereinlässt, während er versucht, die als Menschen getarnten Monster zu entlarven. Das richtet sich an alle, die spannende Entscheidungsspiele lieben, sowie an Fans von Psychohorror, und es besticht durch seine Mischung aus moralischen Dilemmata, dokumentarisch anmutenden Gastinspektionen und schleichender Paranoia.

Während ich das Spiel durchspielte, verspürte ich zugleich Angst und Faszination, als ich die Gäste nach Anzeichen absuchte (perfekte Zähne, rote Augen, seltsames Verhalten) und die Entscheidung traf, sie hereinzulassen oder sie zu erschießen. Das Spiel unterstützt verschiedene Spielstile: Man kann vorsichtig vorgehen und jeden genau unter die Lupe nehmen oder sich voll ins Spiel stürzen und mehr Risiken eingehen. Das Spiel ist manchmal gnadenlos, doch das steigert die Spannung, anstatt sie zu mindern.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Mischung aus Survival-Gameplay, schwierigen moralischen Entscheidungen und spannungsgeladenem Horror sorgt für Nein, ich bin kein Mensch eine Klasse für sich. Wenn du gerne unter Druck schwierige Entscheidungen triffst, bietet dieses Spiel ein psychologisches Erlebnis, das dir noch lange nach dem Spielen im Gedächtnis bleibt.

Mein Fazit: Nein, ich bin kein Mensch ist genau das Richtige für alle, die ein Horrorspiel suchen, bei dem es mehr um moralische Zwickmühlen als um Schreckmomente geht. Es ist spannend, clever und perfekt für Spieler, die es lieben, Entscheidungen mit schwerwiegenden Konsequenzen treffen zu müssen.

8. Der Westport Independent [Ideal für Fans von Medienmanipulation und Zensur]

Unsere Bewertung 8.4

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Plattformen Windows, macOS, Android, iOS Erscheinungsjahr 2016 Urheber Double Zero One GmbH Durchschnittliche Spielzeit 2–4 Stunden Am besten geeignet für Fans von Medienmanipulation Besondere Merkmale Zensur, Propaganda, verzweigte Handlungsstränge

Der Westport Independent versetzt Sie hinter den Schreibtisch des Chefredakteurs einer Zeitung in einem zerfallenden, autoritären Staat. Ein neues Gesetz tritt bald in Kraft, das die Unabhängigkeit Ihrer Zeitung gefährdet, und Sie haben eine letzte Chance, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Jede Woche werden Sie Ihren Mitarbeitern Artikel zuweisen, Textstellen zensieren, Überschriften umformulieren und stillschweigend entscheiden, welche Art von Wahrheit (oder Lüge) es in die Druckausgabe schafft.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Westport Independent ist eine einzigartige Auseinandersetzung mit Zensur und Propaganda, bei der Sie die Berichterstattung selbst bestimmen. Jede redaktionelle Entscheidung, die Sie treffen, kann das Leben Ihrer Mitarbeiter und der Öffentlichkeit beeinflussen.

Auf den ersten Blick sieht die Mechanik einfach aus, aber Jede Entscheidung beeinflusst, wie die Regierung dich sieht, wie die Öffentlichkeit reagiert und welches Schicksal deine Journalisten erwartet. Es ist ein kurzes, aber erzählerisch reichhaltiges Erlebnis, das dich noch lange nach dem Ende zum Nachdenken anregt.

Mein Fazit: Beide Spiele bewegen sich in derselben moralischen Grauzone, in der kleine Entscheidungen große Konsequenzen nach sich ziehen. Anstatt Pässe abzustempeln, interagieren die Spieler mit Zeitungsartikeln, doch das Gewicht der Autorität, die schleichende Angst vor der Unterwerfung und das beklemmende Gefühl der Kontrolle sind unverändert vorhanden.

9. Simulator der schwarzen Grenzpolizei [Ideal für Fans von Dokumentenkontrollen und moralischen Entscheidungen]

Unsere Bewertung 8.2

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Plattformen Windows, Android, iOS Erscheinungsjahr 2020 Urheber Bitzooma Game Studio Durchschnittliche Spielzeit 5–8 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an der Durchsicht von Dokumenten haben Besondere Merkmale Passkontrollen in Echtzeit, eine Handlung mit politischem Hintergrund

Schwarzer Randist wahrscheinlichkein Spiel ist den reifen Themen von Ausweise, bitte. Du schlüpfst in die Rolle eines Grenzbeamten in einem fiktiven Land, dessen Aufgabe es ist, Dokumente zu prüfen, Schmuggler aufzuspüren und zu entscheiden, wer einreisen darf und wer abgewiesen wird. Es dreht sich alles um Zeitmanagement, wobei die Vorschriften immer komplexer werden und die Spannung steigt, je mehr auf dem Spiel steht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Simulator der schwarzen Grenzpolizei Hier geht es darum, in Situationen mit hohem Druck blitzschnelle Entscheidungen zu treffen, und dir die Mittel an die Hand zu geben, Dokumente zu prüfen und über Schicksale zu entscheiden. Das Spiel bringt moralische Fragen in eine düstere Kulisse.

Was machtSchwarzer Rand Was mir besonders auffällt, ist, wie darin schwingt eine ganz eigene Note von Verschwörung und politischen Unruhen mit. Im Laufe des Spiels wirst du Hinweise auf weitreichende Korruption und Konflikte entdecken und entscheiden müssen, wie tief du dich darauf einlassen willst.

Mein Fazit: Der Spielablauf wird dir sofort vertraut vorkommen: Aktenprüfung, Zeitdruck, moralische Entscheidungen, aber Schwarzer Rand bringt gerade genug eigene Wendungen mit, um frisch zu wirken. Wenn du mehr willst Ausweise, bitte, aber mit einer etwas moderneren Benutzeroberfläche und Unterstützung für das Spielen auf Mobilgeräten ist dieses Spiel einen Blick wert.

10. Bitte die Affen nicht füttern [Ideal für Fans von Überwachung und moralischen Dilemmata]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen Windows, macOS, Android, iOS, PlayStation, Xbox, GeForce Now Erscheinungsjahr 2018 Urheber Fictiorama Studios Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an Überwachungsaufgaben und moralischen Dilemmata haben Besondere Merkmale Voyeurismus-Mechaniken, verzweigte Handlungsstränge

Bitte die Affen nicht füttern versetzt dich in die Rolle eines neuen Mitglieds des „Primate Observation Club“, einer zwielichtigen Organisation, die bietet Ihnen Zugriff auf Live-Übertragungen aus den Wohnungen und Büros ahnungsloser Menschen. Offiziell besteht deine Aufgabe darin, zu beobachten und Notizen zu machen. Doch je tiefer du in ihr Leben eintauchst, desto mehr wirst du mit Entscheidungen konfrontiert, die weit über das reine Beobachten hinausgehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Bitte die Affen nicht füttern bietet einen voyeuristischen Einblick in das Leben anderer und versetzt dich gleichzeitig in die Lage, schwierige moralische Entscheidungen zu treffen. Es ist eine einzigartige Mischung aus Überwachung und ethischen Entscheidungen.

Das Spiel untersucht, wie Macht korrumpiert und wie schnell die Grenze zwischen der Ausübung des eigenen Berufs und dem Überschreiten einer moralischen Grenze verschwimmen kann. Außerdem musst du grundlegende Überlebensaufgaben wie Miete zahlen, essen und schlafen unter einen Hut bringen, während du ein immer größer werdendes Netz von „Affen“ verwaltest, die du ausspionieren sollst.

Mein Fazit: If Ausweise, bitte Wenn dich die atemberaubende Spannung und der moralische Spagat des Originals in ihren Bann gezogen haben, wirst du dich hier sofort wie zu Hause fühlen. Die Themen Kontrolle, Überwachung und schwierige persönliche Entscheidungen treffen genauso hart, doch diesmal spähst du durch Kameras, statt Pässe zu kontrollieren.

Mein Gesamtfazit zu Spielen wie „Papers Please“

Wenn es um fesselnde, storybasierte Erlebnisse mit tiefgreifenden moralischen Dilemmata geht, ist für jeden Spielertyp etwas dabei. Ganz gleich, ob dich ethische Entscheidungen, düstere Satire oder ein stark auf Überwachung ausgerichtetes Gameplay reizen – diese Titel werden dich in ihren Bann ziehen.

Für Fans von bissiger politischer Satire → Nicht heute Abend . Ein düsterer und zynischer Blick auf eine Welt nach dem Brexit, in der deine Entscheidungen über das Schicksal anderer entscheiden können – eingebettet in einen spannungsgeladenen, regelbasierten Spielablauf.

. Ein düsterer und zynischer Blick auf eine Welt nach dem Brexit, in der deine Entscheidungen über das Schicksal anderer entscheiden können – eingebettet in einen spannungsgeladenen, regelbasierten Spielablauf. Für alle, die moralische Dilemmata lieben → Das ist die Polizei . Schlüpfe in die Rolle eines korrupten Polizeichefs und versuche, in einer Welt, die dich jeden Tag zu unmöglichen Entscheidungen zwingt, einen Mittelweg zwischen Moral und Überleben zu finden.

. Schlüpfe in die Rolle eines korrupten Polizeichefs und versuche, in einer Welt, die dich jeden Tag zu unmöglichen Entscheidungen zwingt, einen Mittelweg zwischen Moral und Überleben zu finden. Für Rätselfreunde, die das Besondere suchen → Seltsame Gartenkunst . Führe einen geheimnisvollen Pflanzenladen und erkunde dabei eine Stadt voller okkulter Phänomene, in der deine Entscheidungen weitreichende Folgen haben, die sich durch die gesamte Geschichte ziehen.

. Führe einen geheimnisvollen Pflanzenladen und erkunde dabei eine Stadt voller okkulter Phänomene, in der deine Entscheidungen weitreichende Folgen haben, die sich durch die gesamte Geschichte ziehen. Für Fans von Medienmanipulation → Der Westport Independent. Schlüpfe in die Rolle eines Zeitungsredakteurs in einem autoritären Regime, entscheide, was gedruckt und was zensiert wird, und finde dabei die Balance zwischen der Wahrheit und deinem eigenen Überleben.

Ganz gleich, welche Interessen du hast – diese Spiele bieten facettenreiche, moralisch vielschichtige Welten, die dich garantiert dazu bringen werden, jede deiner Entscheidungen zu hinterfragen.

Häufig gestellte Fragen