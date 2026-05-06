10 juegos sombríos y tensos, similares a «Papers, Please», que probar en 2025

Juegos comoDocumentos, por favor proporcionan una sensación única de sombría satisfacción. Estás sellando documentos, enfrentándote a difíciles dilemas morales y viendo cómo todo se complica cada vez más mientras intentas mantener el tipo. ¿Qué más se puede pedir? Una vez que le has sacado todo el jugo a Arstotzka, la mayoría de los juegos te parecen demasiado llamativos o demasiado indulgentes (yo lo llamo el Síndrome de Soulslike).

Por eso precisamente he elaborado esta lista. Está repleta de títulos que satisfacen ese mismo antojo a su manera retorcida. Algunos se centran en la burocracia, otros intensifican el terror y unos pocos llegan incluso Documentos, por favor no me atreví.

Vamos al grano.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a «Papers, Please»

He explorado decenas de magníficos títulos para un solo jugador que transmiten la misma tensión, el mismo peso moral y el mismo humor negro. Mis favoritos comparten sin duda mecánicas similares, pero también tocan la misma fibra emocional. Te obligan constantemente a cuestionar tus decisiones y a enfrentarte a verdades incómodas.

Estos son mis juegos favoritos similares a Documentos, por favor:

Not Testa noche (2018) – Esta fue una elección fácil. Te encuentras detrás de un escritorio en medio del caos posterior al Brexit, haciendo malabarismos con documentos de identidad y la agitación política. Recipiente (2016) – Este juego te deja sin aliento. Eres un casero que espía a sus inquilinos para un régimen totalitario, y debes decidir a quién ayudar y a quién sacrificar. El estilo artístico es austero y las decisiones, brutales. Aquí no hay respuestas fáciles. Horticultura insólita (2022) – Aquí nos enfrentamos a algo muy distinto. Tendrás que analizar las pistas y averiguar quién quiere qué. Es un juego acogedor, pero con un toque siniestro, y tus decisiones podrían acabar costándole la vida a alguien.

Estos juegos no son copias de Documentos, por favor, pero tocan la misma fibra sensible. Combinan la presión burocrática, el humor negro y la tensión moral de tal manera que cada decisión cobra importancia.

10 juegos similares a «Papers, Please» para los amantes de las decisiones morales difíciles

Ahora echemos un vistazo más de cerca a mi selección de los mejores juegos similares a Documentos, por favor, que realmente transmiten esa misma atmósfera. Si te apetece vivir dilemas morales, sentir una tensión creciente y esa misma presión que va in crescendo, este es el lugar por donde empezar.

1. Esta noche no [Ideal para los amantes de la sátira política negra]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Windows, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creador PanicBarn Duración media de la partida Alrededor de 11 horas Ideal para Los aficionados a la sátira política negra y a los retos cronometrados Características destacadas Contexto posterior al Brexit, mecánica de los porteros de discoteca

In Esta noche no, eres portero de discoteca, no guardia fronterizo. Pero el papeleo sigue acumulándose, el reloj no se detiene y las consecuencias no tardan en llegar si metes la pata.

Ambientada en un Reino Unido alternativo tras el Brexit, donde se clasifica y se expulsa a los ciudadanos en función de su origen étnico, te metes en la piel de una «persona de ascendencia europea» que intenta evitar acabar en un centro de detención. ¿Y cómo? Comprobando documentos de identidad, revisando listas de invitados y siguiendo normas que cambian de forma absurda noche tras noche.

Este ciclo de juego repetitivo bajo presión encaja perfectamente con Documentos, por favor los aficionados. Se percibe el mismo malestar moral cuando Seguir las normas significa hacer daño a alguien en el futuro. Y sí, esa misma lenta caída hacia el pánico a medida que el mundo que te rodea se vuelve más frío con cada cambio de turno.

Por qué lo elegimos Esta noche no ofrece una brillante combinación de ambigüedad moral y decisiones de alto riesgo. Recurre al humor y a la política distópica para mantenerte en vilo al tiempo que pone a prueba tus límites éticos.

¿Qué distingueEsta noche no lo que la distingue es lo mucho que se adentra en la política actual. Es cínica y sombría, pero también divertida, a la manera muy británica y muy desoladora. Si Documentos, por favor te hizo pensar, Esta noche no puede que te haga reflexionar y que te dé un respingo.

Mi veredicto:Es unjuego indie de éxito que presenta los mismos elementos —una mecánica de juego basada en reglas, sistemas opresivos y ambigüedad ética—, pero los sitúa en un contexto moderno. Ya no te dedicas a sellar visados. Ahora, para sobrevivir, tienes que denegar la entrada a los asistentes a la fiesta.

2. Recipiente [Ideal para los amantes de la tensión moral y la vigilancia]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas Windows, macOS, iOS, Android, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Año de estreno 2016 Creador Juegos de la lámpara caliente Duración media de la partida 8-12 horas Ideal para Los aficionados a la tensión moral y a los juegos con un fuerte componente de vigilancia Características destacadas Simulador distópico de propietarios, con ramificaciones en la trama

Recipiente te sumerge en una pesadilla totalitaria donde tu trabajo no solo te destroza el alma, sino que además es una obligación legal. Como nuevo propietario de un complejo de apartamentos gestionado por el gobierno, se espera que espíes a los inquilinos, registrar sus pertenencias e informar de cualquier cosa que se aleje siquiera remotamente de la norma. Tus órdenes son claras, pero tu conciencia no siempre estará de acuerdo.

Me gustaDocumentos, por favor, este juego se basa en la repetición con un toque de originalidad. Tendrás que seguir un sistema estricto de normas y reglas, pero Cada día nos depara nuevas decisiones y consecuencias. Cada interacción tiene su importancia, y no cumplir las normas podría suponer perder el trabajo (o algo peor). Aun así, delatar a alguien que solo quiere tocar el violín en silencio no sienta muy bien. Decisiones como esta hacen que Recipienteuno de loslos mejores juegos de simulaciónsimilar aDocumentos, por favor.

Por qué lo elegimos Recipiente te sumerge en el papel de un casero obligado a espiar a sus inquilinos, en el que tendrás que encontrar el equilibrio entre tu moral y la seguridad de tu empleo. La profundidad de su narrativa lo convierte en una experiencia apasionante que te hará cuestionarte cada decisión.

El mundo deRecipiente Es un juego sombrío, impregnado de paranoia e impotencia. Espías a tus inquilinos mientras el Gobierno te vigila. Es esa presión constante la que da pie a los momentos más impactantes del juego.

Mi veredicto: Toma la misma fórmula de «obedecer las órdenes o sufrir las consecuencias» y le da un toque más contundente. No solo estás gestionando una frontera, sino que estás decidiendo el destino de las personas que están bajo tu techo. Es intrusivo, incómodo y está brillantemente diseñado.

3. Horticultura insólita [Ideal para los amantes de los rompecabezas y los misterios ocultos]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Windows, macOS, Android, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador Baño Viking Duración media de la partida 8-10 horas Ideal para Amantes de los rompecabezas y aficionados a los misterios del ocultismo Características destacadas Mecánicas de identificación de plantas, historia de ramificaciones, jugabilidad táctil

Horticultura insólita cambia los sellos fronterizos y las cámaras de seguridad por tierra y hierbas sospechosas, pero transmite la misma sensación de pánico creciente en un espacio de trabajo estrictamente controlado. Regentas una pequeña y pintoresca tienda de plantas en un pueblo tranquilo lleno de secretos, sectas y cartas enigmáticas. Tu trabajo consiste en encontrar la planta adecuada para cada persona, a veces para curar… y otras para hacer daño.

Cada tarea requiere prestar atención a los detalles, desde descifrar textos antiguos hasta interpretar síntomas poco claros. Etiquetar y entregar plantas puede parecer una tarea repetitiva, pero cada decisión cuenta. Puedes envenenar a alguien, desatar magia negra o verte envuelto en una conspiración de la que no podrás escapar.

Por qué lo elegimos La atractiva mecánica de identificación de plantas, combinada con una narrativa ramificada, hace que Horticultura insólita una experiencia única y misteriosa. Destaca por su atmósfera, la resolución de acertijos y las dilemas morales.

La construcción del mundo es pausada. Te encontrarás con notas extrañas, advertencias susurradas y visitas inquietantes de unos vecinos cada vez más desquiciados. No solo resuelves acertijos, sino que te adentras en una maraña de moralidad y riesgo desde tu pequeño y tranquilo rincón de un mundo mucho más oscuro.

Mi veredicto: Es uno de los los mejores juegos de estrategia en esta lista, llena de ambigüedad moral. Sentirás el peso de la toma de decisiones, esa misma sensación inquietante de que algo no va bien, pero en un jardín en lugar de en un puesto de control.

4. La muerte y los impuestos [Lo mejor para el humor negro y los dilemas éticos]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas Windows, macOS, Android, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador Placeholder Gameworks Duración media de la partida 5-7 horas Ideal para Amantes del humor negro y los dilemas éticos Características destacadas Juega en el papel de la Parca, con historias ramificadas y múltiples finales

In La muerte y los impuestos, no estás sellando pasaportes, sino decidiendo quién vive y quién muere. Juegas en el papel de la Parca, sentado ante un escritorio ordenado, encargado de leer perfiles y decidir el destino de las personas. Tus decisiones influyen en los acontecimientos mundiales, en las intrigas de oficina del más allá y en tu relación con tu jefe, el Destino, que puede que sea —o quizá no— un gato con traje.

Cada día laborable te entregan una pila de expedientes y te asignan un objetivo. Si sigues las normas, conservas tu trabajo. Si sigues tu conciencia, podrías estar poniendo en peligro el orden cósmico. Sin presión. Empieza como una comedia negra sobre la burocracia, pero pronto se convierte en un tira y afloja filosófico en el que tú te ves atrapado en medio.

Por qué lo elegimos La muerte y los impuestos combina la sombría tarea de decidir quién vive y quién muere con un humor negro. Se trata de un giro refrescante dentro del género de simulación, que te hace enfrentarte a dilemas existenciales con un toque cómico.

El juego tiene un gran peso moral y consecuencias a largo plazo. Cualquier decisión «inofensiva» puede dar lugar a un desenlace trascendental en cualquier momento. Es oscuro, ingenioso, extraño y sorprendentemente reflexivo, todo ello mientras te mantiene pegado al escritorio con un control limitado sobre el panorama general.

Mi veredicto: Estás realizando tareas repetitivas con consecuencias morales cada vez más graves. Estás atado a las órdenes de tus superiores, sin saber si obedecer o rebelarte. Y bajo todo ese papeleo se esconde un lento y latente temor existencial. ¿Te suena? También es un un gran juego de rol que te permite ponerte en la piel de la Parca.

5. Orwell: Te vigila [Lo mejor para los aficionados a la vigilancia y el espionaje]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Windows, macOS, Android, iOS, GeForce Now Año de estreno 2016 Creador Osmotic Studios Duración media de la partida 5-6 horas Ideal para Aficionados a la vigilancia, el espionaje y los enigmas narrativos Características destacadas Mecánicas de investigación en tiempo real, gran énfasis en la privacidad digital y la desinformación

Orwell te sitúa tras la pantalla de una potente herramienta de vigilancia gubernamental. Eres el elemento humano de un enorme sistema de minería de datos, que analiza correos electrónicos, mensajes de texto, redes sociales y registros privados para identificar amenazas. Tú decides qué información se transmite a los superiores, y tu interpretación da forma a la investigación.

Al principio, solo se trata de cotejar nombres y ubicaciones. Pero pronto empiezas a indagar en las vidas de las personas, a cuestionar sus motivaciones y a decidir qué es lo que ve el Gobierno. Una decisión equivocada puede arruinar reputaciones o algo peor, pero negarse a actuar podría significar dejar que un terrorista se escape.

Por qué lo elegimos Orwell te pone en la piel de un agente de vigilancia del Gobierno, obligándote a indagar en la vida privada de las personas mientras tomas decisiones moralmente cuestionables. Su estilo narrativo te hace dudar de ti mismo a cada paso.

El juego nunca califica tus decisiones como «buenas» o «malas». Te permite convivir con la incomodidad de ejercer poder sin tener en cuenta el contexto. Es tranquilo, reflexivo y te hará pensártelo dos veces antes de hacer clic en «enviar».

Mi veredicto: Ambos juegos te sitúan en una posición de autoridad en la que no hay respuestas correctas claras. Te obligan a tomar decisiones difíciles bajo presión, actuando dentro de un sistema rígido en el que los errores salen caros y la humanidad es opcional. Si Documentos, por favor te hizo sentir incómodo, pero en el buen sentido, Orwell sin duda te va a encantar.

6. Esto es la policía [Ideal para los aficionados a los juegos de estrategia policial y corrupción]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas Windows, macOS, Android, iOS, PlayStation, Xbox, GeForce Now, Nintendo Switch Año de estreno 2016 Creador Weappy Studio Duración media de la partida 20-25 horas Ideal para Aficionados a los juegos de estrategia en los que hay que tomar decisiones con calma Características destacadas Equilibra la estrategia policial, la corrupción y los dilemas morales

In Esto es la policía, Juegas en el papel de Jack Boyd, un jefe de policía hastiado que intenta aguantar sus últimos meses en el cargo. Suena sencillo, pero a estas alturas sabemos que no es así. Es un un gran juego de aventuras cuando lo único que quieres es llegar a esa luz al final del túnel.

Tendrás que lidiar con recortes presupuestarios, exigencias políticas, el aumento de la delincuencia y oportunidades turbias para ganar un poco de dinero extra. Cada día te depara una nueva avalancha de problemas, como agentes desaparecidos, funcionarios corruptos y pesadillas de relaciones públicas, y tú eres quien tiene que arreglarlo todo.

Por qué lo elegimos Esto es la policía ofrece una cautivadora mezcla de estrategia y dilemas morales, mientras te adentras en el sórdido mundo de la corrupción policial. Es una inmersión profunda en la toma de decisiones difíciles bajo presión.

Me gustaDocumentos, por favor, este es un juego en el que hay que hacer un trabajo bajo presión mientras todo a tu alrededor se desmorona. Se basa en la repetición y la planificación, pero siempre tiene un toque especial. Cada pequeña elección puede derivar en un desastre. El juego no te lleva de la mano ni te ofrece resultados claros, lo que hace que cada decisión adquiera un gran peso.

Mi veredicto: El estrés que se va acumulando poco a poco, el tono sombrío y la ambigüedad moral están todos presentes aquí. Si te gustó esa sensación de sentirte aplastado por un sistema fallido mientras intentabas aferrarte a un atisbo de integridad, Esto es la policía te volverá a enganchar enseguida.

7. No, no soy humano [Ideal para los amantes de los retos de los juegos arcade de estilo retro]

Nuestra puntuación 8.4

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Plataformas Windows Año de estreno 2025 Creador Trioskaz Duración media de la partida 1-3 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta el terror psicológico con dilemas morales y tensión Características destacadas Varios finales, mecánica de apariciones especiales, combinación de terror de supervivencia con una jugabilidad basada en la toma de decisiones

In No, no soy humano, Juegas como un único superviviente que debe decidir, cada noche, a quién dejar entrar mientras intenta descubrir a los monstruos disfrazados de humanos. Está dirigido a quienes hayan sobrevivido a juegos de tensión y a los aficionados al terror psicológico, y destaca por su mezcla de dilemas morales, un estilo documental en las inspecciones de los invitados y una paranoia creciente.

Mientras jugaba, sentía a la vez pavor y fascinación al examinar a los invitados en busca de indicios (dientes perfectos, ojos rojos, comportamiento extraño) y decidir si dejarlos entrar o dispararles. El juego admite múltiples estilos de juego: Puedes jugar con cautela y estudiar a todos los rivales, o lanzarte a la aventura y arriesgar más. A veces es implacable, pero eso aumenta la tensión en lugar de atenuarla.

Por qué lo elegimos La combinación de jugabilidad de supervivencia, decisiones morales difíciles y un terror trepidante hace que No, no soy humano Es único en su género. Si te gusta tomar decisiones difíciles bajo presión, este juego te ofrece una experiencia psicológica que perdura mucho tiempo después de haberlo jugado.

Mi veredicto: No, no soy humano Es ideal para cualquiera que busque un juego de terror que se centre más en el pánico moral que en los sustos repentinos. Es tenso, ingenioso y perfecto para los jugadores a los que les encanta verse obligados a tomar decisiones con graves consecuencias.

8. El Westport Independent [Ideal para los aficionados a la manipulación mediática y la censura]

Nuestra puntuación 8.4

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Plataformas Windows, macOS, Android, iOS Año de estreno 2016 Creador Double Zero One S.L. Duración media de la partida 2-4 horas Ideal para Los aficionados a la manipulación mediática Características destacadas Censura, propaganda, tramas con ramificaciones

El Westport Independent te sitúa al frente de la redacción de un periódico en un Estado autoritario en decadencia. Una nueva ley está a punto de entrar en vigor, lo que pone en peligro la independencia de tu periódico, y tienes una última oportunidad para influir en la opinión pública. Cada semana, asignarás artículos a tu equipo, censurarás párrafos, reescribirás titulares y decidirás en silencio qué tipo de verdad (o mentira) llega a la imprenta.

Por qué lo elegimos El Westport Independent es una visión única de la censura y la propaganda en la que tú controlas la narrativa. Cada decisión editorial que tomes podría afectar a las vidas de tu equipo y del público.

A simple vista, la mecánica parece sencilla, pero cada decisión cambia la forma en que el gobierno te ve, cómo reacciona el público y qué destino les espera a tus periodistas. Es una experiencia breve pero llena de historia, que te deja pensando mucho tiempo después de que haya terminado.

Mi veredicto: Ambos juegos se sitúan en la misma zona gris moral, donde las pequeñas decisiones acarrean grandes consecuencias. En lugar de sellar pasaportes, los jugadores interactúan con artículos de periódico, pero el peso de la autoridad, el miedo creciente a la sumisión y la escalofriante sensación de control siguen estando presentes.

9. Simulador de la Patrulla Fronteriza (versión en negro) [Ideal para los aficionados a la inspección de documentos y las decisiones éticas]

Nuestra puntuación 8.2

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Plataformas Windows, Android, iOS Año de estreno 2020 Creador Bitzooma Game Studio Duración media de la partida 5-8 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta examinar documentos Características destacadas Comprobación de pasaportes en tiempo real, trama con tintes políticos

Borde negroprobablemente seael juego que más se ha acercado a abordar los temas adultos de Documentos, por favor. En el juego encarnas a un inspector de fronteras en un país ficticio, y tu misión consiste en comprobar documentos, detectar a los contrabandistas y decidir a quién se deja entrar y a quién se rechaza. Se trata de un juego de gestión del tiempo, con normativas cada vez más complejas y una tensión creciente a medida que aumenta lo que está en juego.

Por qué lo elegimos Simulador de la Patrulla Fronteriza (versión en negro) Se trata de tomar decisiones en fracciones de segundo en situaciones de gran presión, y te proporciona las herramientas necesarias para examinar documentos y decidir el destino de los personajes. Plantea dilemas morales en un entorno crudo y realista.

¿Qué es lo que hace queBorde negro lo que más me llama la atención es cómo le da su propio toque de conspiración y agitación política. A medida que avances, descubrirás pistas que apuntan a una corrupción y un conflicto de mayor envergadura, y tendrás que decidir hasta qué punto quieres involucrarte.

Mi veredicto: El ciclo de juego te resultará familiar desde el primer momento: revisión de documentos, presión de tiempo, decisiones morales, pero Borde negro añade los toques personales justos para que resulte novedoso. Si quieres más Documentos, por favor, pero con una interfaz un poco más moderna y compatibilidad con dispositivos móviles, vale la pena echarle un vistazo.

10. No alimente a los monos [Ideal para los aficionados a la vigilancia y los dilemas morales]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas Windows, macOS, Android, iOS, PlayStation, Xbox, GeForce Now Año de estreno 2018 Creador Estudios Fictiorama Duración media de la partida 10-15 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan la vigilancia y los dilemas morales Características destacadas Mecánicas de voyeurismo, tramas con ramificaciones

No alimente a los monos te pone en la piel de un nuevo miembro del «Club de Observación de Primates», una organización de dudosa reputación que te permite acceder a imágenes de vigilancia en directo de los hogares y oficinas de personas que no sospechan nada. Tu trabajo, oficialmente, consiste en observar y tomar notas. Pero a medida que te adentres en sus vidas, te enfrentarás a decisiones que van mucho más allá de la mera observación.

Por qué lo elegimos No alimente a los monos ofrece una mirada voyeurista a las vidas de los demás, al tiempo que te sitúa en la posición de tener que tomar decisiones morales difíciles. Es una combinación única de vigilancia y dilemas éticos.

El juego explora cómo el poder corrompe y lo rápido que puede difuminarse la línea entre cumplir con tu trabajo y traspasar un límite moral. Además, tendrás que compaginar tareas básicas de supervivencia, como pagar el alquiler, comer y dormir, mientras gestionas una red cada vez más amplia de «monos» a los que espiar.

Mi veredicto: If Documentos, por favor Si te cautivó su tensión asfixiante y su delicado equilibrio moral, aquí te sentirás como en casa. Los temas del control, la vigilancia y las decisiones personales difíciles siguen siendo igual de impactantes, pero ahora estás espiando a través de cámaras, en lugar de comprobar pasaportes.

Mi opinión general sobre juegos similares a «Papers, Please»

Cuando se trata de experiencias inmersivas basadas en la trama y con profundos dilemas morales, hay un juego para cada tipo de jugador. Tanto si te atraen las decisiones éticas, la sátira oscura o los juegos con un fuerte componente de vigilancia, estos títulos te mantendrán enganchado.

Para los amantes de la sátira política negra → Esta noche no . Una visión sombría y cínica de un mundo tras el Brexit, donde tus decisiones pueden cambiar la vida de las personas para bien o para mal, todo ello envuelto en una mecánica de juego tensa y basada en reglas.

. Una visión sombría y cínica de un mundo tras el Brexit, donde tus decisiones pueden cambiar la vida de las personas para bien o para mal, todo ello envuelto en una mecánica de juego tensa y basada en reglas. Para los amantes de los dilemas morales → Esto es la policía . Ponte en la piel de un jefe de policía corrupto y busca el equilibrio entre la ética y la supervivencia en un mundo que te obliga a tomar decisiones imposibles cada día que pasa.

. Ponte en la piel de un jefe de policía corrupto y busca el equilibrio entre la ética y la supervivencia en un mundo que te obliga a tomar decisiones imposibles cada día que pasa. Para los amantes de los rompecabezas con un toque diferente → Horticultura insólita . Dirige una misteriosa tienda de plantas mientras te adentras en una ciudad llena de fenómenos ocultos, donde tus decisiones tienen profundas consecuencias que se reflejan a lo largo de la historia.

. Dirige una misteriosa tienda de plantas mientras te adentras en una ciudad llena de fenómenos ocultos, donde tus decisiones tienen profundas consecuencias que se reflejan a lo largo de la historia. Para los aficionados a la manipulación mediática → El Westport Independent. Conviértete en el director de un periódico en un régimen autoritario, decidiendo qué publicar y qué censurar, mientras buscas el equilibrio entre la verdad y tu supervivencia.

Sean cuales sean tus intereses, estos juegos ofrecen mundos ricos y moralmente complejos que sin duda te harán cuestionarte cada decisión que tomes.

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