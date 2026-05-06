Die 20 besten Xbox-Spiele für zwei Spieler im Jahr 2025

Die besten Xbox-Spiele für zwei Spieler zu finden, die zu dir und einem Freund passen, kann überraschend schwierig sein. Aber wenn du dich auf eine klassische Couch-Koop-Runde freuen oder dich online mit einem Freund zusammentun möchtest, geht nichts über einen gemeinsamen Sieg (oder einen spektakulär lustigen Fehlschlag) mit einem Freund.

With Team-basierte Shooter, chaotische Küchen und bezaubernde, storybasierte Abenteuer… Diese Liste umfasst die Spiele, die das Spielerlebnis zu zweit erst richtig zur Geltung bringen. Suchst du nach „der Richtige“ Als Duo spielen? Bereit für stundenlangen Spaß, strategisches Denken und freundschaftlichen Wettkampf? Dann los!

Ach ja, und schick diesen Artikel ruhig an einen Freund weiter – vielleicht hilft er dir ja dabei, diese wichtige Entscheidung zu treffen.

Unsere Top-Empfehlungen für Xbox-Spiele für zwei Spieler

Manche Spiele sind einfach Klicken wenn du mit einem Freund spielst. Hier sind unsere fünf Favoriten, die die perfekte Mischung aus Teamwork, Spaß und freundschaftlichem Wettstreit bieten.

Ein Ausweg (2018) – Ein Koop-Spiel im Split-Screen-Modus, bei dem du und ein Freund aus dem Gefängnis fliehen müsst. Jede Entscheidung zählt, und Teamwork ist unverzichtbar. Freut euch auf spannende Momente, knifflige Rätsel und eine Geschichte, die euch beiden das Gefühl gibt, echte Komplizen zu sein. Es braucht zwei (2021) – Ein durchweg überraschendes Koop-Abenteuer mit einfallsreichen Spielmechaniken und einer herzlichen Geschichte. Jeder Level fühlt sich frisch an, und es ist eines dieser seltenen Spiele, bei denen Zusammenarbeit wirklich Spaß macht. Overcooked 2 (2018) – Absolutes Chaos in der Küche – im besten Sinne. Ihr werdet lachen, schreien und Geschirr fallen lassen, während ihr gegen die Uhr antritt. Timing, Teamwork und ein bisschen freundschaftliche Sabotage machen dieses Spiel zu einem Klassiker für zwei Spieler.

Neugierig auf das Beste Xbox Spiele, die im Zweispielermodus besonders gut zur Geltung kommen? Scrolle weiter, um die vollständige Liste der besten Zweispieler-Spiele zu sehen Xbox Spiele – lass dir die Perlen am Ende der Liste nicht entgehen. Vielleicht sind sie genau das, wonach du und ein Freund oder Partner sucht.

Die besten Xbox-Spiele für zwei Spieler, die du 2025 unbedingt ausprobieren solltest

Das beste Spiel für zwei Spieler Xbox Spiele machen mit mehreren Spielern mehr Spaß. Sie verbinden Teamwork, Strategie und manchmal auch pures Chaos – ganz gleich, ob du Lokaler Koop-Modus, Abenteuer im Split-Screen-Modus oder Online-Multiplayer.

1. Ein Ausweg [Beste Geschichte, bei der Teamarbeit im Mittelpunkt steht]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Koop-Abenteuer im Split-Screen-Modus Plattformen PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2018 Urheber Hazelight Studios / Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden Am besten geeignet für Freunde, die storybasierte Teamarbeit lieben Was mir gefallen hat Einzigartige Koop-Mechaniken, spannende Handlung

Ein Ausweg iist einer derDie besten Koop-Spieleist Xbox, das ausschließlich für zwei Spieler konzipiert ist. Du und dein Partner übernehmen jeweils die Kontrolle über einen Gefangenen und durchlaufen eine Geschichte, die Heimlichkeit, Strategie und filmreife Action miteinander verbindet.

Das Spiel bietet spannende Gefängnisausbrüche, knifflige Rätsel und dynamische Verfolgungsjagden – was stets die Zusammenarbeit zwischen dir und einem Freund erfordert. Jede Entscheidung, die dein Charakter trifft, wirkt sich auf die Geschichte aus, sodass ihr die ganze Zeit über miteinander redet, verhandelt und lacht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Spiel setzt neue Maßstäbe im Koop-Gaming, indem es Teamwork in den Mittelpunkt des Spielerlebnisses stellt. Anders als bei typischen Multiplayer-Titeln kann man hier nicht alleine erfolgreich sein, was jeden Moment spannend und bedeutungsvoll macht.

Dank des geteilten Bildschirms verlierst du deinen Partner nie aus den Augen, sodass sich die Zusammenarbeit vertraut und unmittelbar anfühlt. Seine Der storybasierte Ansatz hebt das Spiel von typischen Shootern ab oder Abenteuerspiele – es fühlt sich eher wie eine erzählerische Reise an als wie reine Action.

Mein Fazit:Für Freunde oder Paare, die ein emotional fesselndes Abenteuer mit kniffligen Rätseln, filmischem Flair und Zusammenarbeit im Split-Screen-Modus suchen, Ein Ausweg ist eine unverzichtbare Wahl. Dank seines einzigartigen Designs gleicht kein Durchspielen dem anderen.

2. Es braucht zwei [Am besten geeignet für einfallsreiche Koop-Rätsel]

Unsere Bewertung 9.9

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Art des Spiels Koop-Plattformspiel / Action-Adventure Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Hazelight Studios / Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 12–15 Stunden Am besten geeignet für Paare oder Freunde, die auf der Suche nach kreativen Koop-Herausforderungen sind Was mir gefallen hat Eine bewegende Geschichte, einfallsreiche Koop-Rätsel, lebendige Welten

Es braucht zweiist eines dertop Xbox Spiele für mich, dank seiner brillant ausgearbeitete Koop-Mechaniken. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Cody und May, einem Paar, das sich durch eine magische Welt voller Rätsel, Plattformspiele und fantasievolle Minispiele.

In jedem Level kommen neue Spielmechaniken zum Einsatz, die Zusammenarbeit erfordern. So musst du dich beispielsweise verkleinern, um Gefahren auszuweichen, oder bei einem physikbasierten Rätsel gemeinsam mit anderen spielen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Stärke des Spiels liegt in seinen ständig wechselnden Spielmechaniken – kein Level gleicht dem anderen. Es ist ein Meisterwerk des Koop-Spiels, das Teamwork belohnt.

Its Lokaler Koop-Modus und Online-Mehrspielermodus Dank dieser Optionen können Freunde oder Paare das Abenteuer gemeinsam erleben, ohne auch nur einen Moment zu verpassen. Mit seiner herzerwärmenden Geschichte, die Humor, Emotionen und abwechslungsreiches Gameplay vereint, ist dieser Titel ein perfektes Beispiel für ein Spiel, das ganz auf den Spaß zu zweit ausgelegt ist.

Mein Fazit:Wenn du ein Spiel suchst, das immer wieder überrascht und gleichzeitig Zusammenarbeit und Spaß fördert, Es braucht zwei ist ein absolutes Muss. Das originelle Gameplay und die bewegende Geschichte sorgen für ein unvergessliches Erlebnis.

3. Overcooked 2 [Ideal für chaotisches Spiel, bei dem man sich vor Lachen biegen wird]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Koop-Spiel / Simulation Plattformen PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber Ghost Town Games / Team17 Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Am besten geeignet für Freunde oder Paare, die auf der Suche nach rasantem Spaß sind, bei dem man sich vor Lachen biegen wird Was mir gefallen hat Rasantes Gameplay, kreative Küchen, endloser Wiederspielwert

Overcooked 2 ist ein absolutes Muss unter den lokalen Koop-Spielen und eines der Die besten Simulationsspiele – eine perfekte Mischung aus Chaos und Zusammenarbeit. Die Spieler arbeiten zusammen, um in immer absurder werdenden Küchen Gerichte zuzubereiten und zu servieren. Das Spiel regt dazu an, Schnelldenken, Kommunikationsfähigkeit und eine Prise Humor – ideal für zwei oder mehr Spieler.

Du wirst unter Zeitdruck schneiden, braten und Gerichte servieren – jede Sitzung ist ein hektisches Vergnügen. Dank des Split-Screen-Modus und des Online-Mehrspielermodus kannst du dich ganz einfach mit Freunden zusammentun, während verschiedene Mehrspielermodi unterschiedliche Möglichkeiten bieten, eure Zusammenarbeit auf die Probe zu stellen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein einfaches Konzept, das brillant umgesetzt wurde – perfekt für Spieler, die sich ein chaotisches, urkomisches Koop-Spielerlebnis wünschen, das sich nie eintönig anfühlt.

Mit farbenfrohen Grafiken, verrückten Herausforderungen und grenzenloser Kreativität, Overcooked 2 ist ein klassisches Beispiel für ein großartiges Spiel für zwei Spieler Xbox Erfahrung.

Mein Fazit:Für alle, die ein unterhaltsames, rasantes Koop-Abenteuer suchen, Overcooked 2 bietet Nonstop-Unterhaltung, die mit Freunden oder dem Partner kaum zu übertreffen ist.

4. Auszug 2 [Am besten geeignet für physikbasierten Koop-Spaß]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Physikbasiertes Koop-/Simulationsspiel Plattformen PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One Erscheinungsjahr 2023 Urheber SMG Studio / DevM Games Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Am besten geeignet für Kreative Physikrätsel, chaotische Teamarbeit Was mir gefallen hat Urkomische Physik, einfallsreiche Levels, nahtloser Koop-Modus zum Ein- und Aussteigen

Auszug 2 hebt den Möbeltransport auf ein ganz neues Niveau. In diesem lokalen Koop-Spiel müssen die Spieler Möbel heben, werfen und durch immer verrücktere Umgebungen manövrieren. Das physikbasierte Gameplay sorgt für unerwartetes Chaos, weshalb Teamwork unerlässlich ist – und für urkomische Überraschungen sorgt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es verwandelt alltägliche Aufgaben in ein chaotisches, von Gelächter erfülltes Erlebnis. Dieses Spiel zeigt wirklich, wie viel Freude es macht, zusammenzuarbeiten – selbst wenn alles schiefgeht.

Ideal für zwei Spieler, aber auch bietet Platz für weitere Spieler und sorgt so für noch größere Herausforderungen. Das Spiel besticht durch seinen Split-Screen-Koop-Modus, da dieser eine gute Kommunikation und Strategie zwischen den Spielern erfordert. Ob man sich durch enge Gänge bewegt oder Hindernissen ausweicht – jede Bewegung wird zu einer Ein kleines Abenteuer. Mit seiner farbenfrohen Grafik, dem cleveren Leveldesign und den chaotischen Eskapaden, Auszug 2 Das sollte man sich nicht entgehen lassen.

Mein Fazit:Wenn du auf der Suche nach einem kooperativen Spiel bist, das sowohl lustig als auch herausfordernd ist, Auszug 2 bietet nonstop Unterhaltung für Freunde oder Partner.

5. Diablo IV [Ideal für Abenteuer auf der Suche nach Beute]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Action-RPG / Koop-Dungeon-Crawler Plattformen PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One Erscheinungsjahr 2023 Urheber Blizzard Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 50–100 Stunden Am besten geeignet für Fans von Dark Fantasy, kooperativen Kämpfen und beuteorientiertem Fortschritt Was mir gefallen hat Nahtloser Couch- oder Online-Koop-Modus, umfangreiche Fertigkeitsbäume, filmreife Grafik

Diablo IV erweckt die düstere, gotische Welt von Sanctuary mit atemberaubender Grafik zum Leben. Diesklassisches Hack-and-Slash-Spiel bietet lokalen und Online-Koop-Modus – ideal für zwei Spieler, die gemeinsam in verschiedene Multiplayer-Modi eintauchen möchten. Schließe dich mit einem Freund zusammen, um Erkunde riesige Dungeons, besiege furchterregende Bosse und sammle epische Beute.

Die Hauptkampagne bietet eine fesselnde Geschichte, Nebenquests und versteckte Schätze. Mit vielfältigen Charakteren, Klassen und Spielstilen, Jede Fahrt ist ein einzigartiges Erlebnis.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es schafft die perfekte Balance zwischen anspruchsvollen Kämpfen und Spaß am gemeinsamen Spielen! Es ist eine fesselnde RPG-Welt, die sich wirklich lohnt.

Egal, ob du dich gerade durch Horden von Gegnern kämpfst oder deine nächste Fertigkeitskombination planst – so oder so, Diablo IVist ein tollesAction-RPG Spiel für zwei Spieler, die auf der Suche nach einem Ein Dark-Fantasy-Abenteuer.

Mein Fazit:Für alle, die auf der Suche nach einem epischen Koop-Abenteuer sind, Diablo IV bietet intensive Kämpfe, ein umfangreiches Fortschrittssystem und eine Welt voller Beute, die es zu erkunden gilt.

6. Stardew Valley [Ideal für entspanntes Farmen im geteilten Bildschirm]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Landwirtschaftssimulation / Koop-Lebenssimulation Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber ConcernedApe / Chucklefish Durchschnittliche Spielzeit 50–200 Stunden Am besten geeignet für Entspanntes Koop-Spiel, kreatives Gameplay, Gelegenheitsspieler Was mir gefallen hat Split-Screen- oder Online-Koop, bezaubernde Pixelgrafik, unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten für die Farm

Stardew Valley verwandelt das Bauernleben in ein unterhaltsames Koop-Erlebnis für zwei Spieler. Die Spieler können gemeinsam Getreide anbauen, Tiere züchten, Bergwerke erkunden und Feste besuchen, was es perfekt für eine entspannte Gaming-Session macht.

Der lokale Koop-Modus mit geteiltem Bildschirm ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit, während der Online-Multiplayer-Modus das Spielen von verschiedenen Standorten aus unterstützt. Dank einer vielfältigen Auswahl an Aufgaben und Aktivitäten auf dem Bauernhof bietet jeder Tag eine neue Gelegenheit zum Erkunden, Planen und Gestalten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sein gemächliches Tempo und die Freiheit, gemeinsam zu spielen, machen es zu einem Highlight für Spieler, die gerne in einer bezaubernden, offenen Welt zusammenarbeiten.

Ob beim Anbau von Nutzpflanzen oder Angeln am Fluss, Stardew Valley ist ein tolles Spiel für zwei Spieler, die auf der Suche nach entspannendem Spielspaß und Kreativität sind.

Mein Fazit:Für Freunde, die sich ein gemütliches Spielerlebnis wünschen, das man immer wieder spielen kann, Stardew Valley verbindet kooperatives Farming, Erkundung und Kreativität zu einem unvergesslichen Spielerlebnis.

7. Geteilte Fiktion [Am besten geeignet für storybasiertes Zweispieler-Spiel]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Ein storybasiertes Koop-Abenteuer Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 Erscheinungsjahr 2025 Urheber Hazelight Studios / Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 12–20 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Wert auf eine fesselnde Handlung legen, sowie Abenteuerliebhaber Was mir gefallen hat Jeder Spieler erlebt die Situation aus einer anderen Perspektive, sodass Teamarbeit erforderlich ist, um voranzukommen

Geteilte Fiktionbietet eineeinzigartiges Story-Spiel auf Xbox in dem zwei Spieler dieselbe Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven erleben. Kommunikation und Zusammenarbeit sind entscheidend, da Rätsel und Herausforderungen Teamwork und strategisches Denken erfordern. Das Split-Screen-Design sorgt dafür, dass beide Spieler jederzeit voll und ganz eingebunden sind, was das Spiel zu einem fesselnden Erlebnis für zwei Spieler macht, die storybasierte Abenteuer lieben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Koop-Modus mit zwei Perspektiven ist eine neue Herangehensweise an das kooperative Geschichtenerzählen, die von beiden Spielern sowohl Zusammenarbeit als auch Engagement verlangt.

Der grafische Stil und die fesselnde Spielwelt ziehen die Spieler in eine packende, sich ständig weiterentwickelnde Handlung hinein, in der jede Entscheidung zählt. Perfekt für Freunde, die eine Mischung aus Abenteuer und Strategie in Verbindung mit kooperativem Gameplay lieben.

Mein Fazit:Für Spieler, die zu zweit ein fesselndes Koop-Spiel mit einer spannenden Geschichte suchen, Geteilte Fiktion bietet eine fesselnde Geschichte und clevere Rätselmechaniken, die Teamwork sowohl unverzichtbar als auch unterhaltsam machen.

8. Little Nightmares III [Am besten geeignet für spannungsgeladenen Koop-Horror]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Stimmungsvoller Horror-Plattformer Plattformen PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2025 Urheber Supermassive Games, BANDAI NAMCO Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die gerne mit einem Freund Horror und Spannung erleben Was mir gefallen hat Die perfekte Mischung aus gruselige Bilder and Kooperative Rätsellösung

Little Nightmares III entführt zwei Spieler in eine düstere, abgedrehte Welt voller gruseliger Kreaturen und spannende Plattform-Herausforderungen. Das Spiel wurde speziell für den Koop-Modus entwickelt und fördert die Kommunikation und Zusammenarbeit, während ihr gemeinsam Rätsel löst und euch durch gefährliche Umgebungen bewegt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Koop-Horror-Mechaniken des Spiels sorgen für gemeinsamen Nervenkitzel und gemeinsame Problemlösung, wie man sie in anderen Zweispieler-Erlebnissen nur selten findet.

Sein gotischer Kunststil und das unheimliche Sounddesign machen jeden Moment wunderschön, spannend und fesselnd. Der Koop-Modus mit geteiltem oder gemeinsamem Bildschirm sorgt dafür, dass sich beide Spieler bei jedem Schreck mit einbezogen fühlen. Ideal für Freunde, die ein gruseliges, aber cleveres Koop-Abenteuer suchen – oder einfach nur eines der bester Survival-Horror Spiele laufen.

Mein Fazit:Für alle, die auf der Suche nach einem stimmungsvollen, kooperativen Plattformspiel sind, Little Nightmares III bietet Grusel, Spaß und Teamwork in gleichem Maße.

9. Cuphead [Ideal für anspruchsvolle Run-and-Gun-Action]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Run-and-Gun-Plattformspiel Plattformen PC, PS, Xbox Series X/S, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Urheber StudioMDHR / StudioMDHR Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Am besten geeignet für Fans von anspruchsvollen Plattformspielen und klassischen Zeichentrickfilmen Was mir gefallen hat Wunderschöne Retro-Grafik und packender Koop-Modus

Cuphead ist ein wunderschönes Handgezeichneter Run-and-Gun-Plattformer das ist gilt als eines der die besten Plattformspieledie je hergestellt wurden. Das Spiel fordert zwei Spieler heraus, eine Reihe schwieriger Bosskämpfe und Levels zu überstehen, die von Zeichentrickfilmen der 1930er Jahre inspiriert sind. Die Twin-Stick-Shooter-Mechanik und die rasante Koop-Action machen Teamwork unerlässlich, da Beide Spieler müssen ihre Angriffe aufeinander abstimmen und den Angriffsmustern ausweichen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die handgezeichneten Grafiken und das anspruchsvolle Koop-Gameplay sorgen dafür, dass Cuphead zeichnet sich als echter Test für die Koordination und das Geschick zweier Spieler aus.

The Xbox Diese Version bewahrt den ursprünglichen Charme, Das macht es zu einem unverzichtbaren Koop-Spiel für Freunde, die Retro-Stil und anspruchsvolles Gameplay lieben.

Mein Fazit:Für alle, die auf der Suche nach einem stilvollen, knallharten Koop-Erlebnis sind, Cuphead bietet Spaß, Frust und unvergessliche Bosskämpfe.

10. Borderlands 4 [Ideal für übertriebenes Looter-Shooter-Vergnügen]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Looter-Shooter-RPG Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 Erscheinungsjahr 2025 Urheber Gearbox Software / 2K Games Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden Am besten geeignet für Fans von chaotischen Multiplayer-Shootern Was mir gefallen hat Übertriebene Waffen, Horde-Modus und Koop-Chaos

Borderlands 4 ist eines der besten Ego-Shooter-Spiele auf Xbox mit einer Prise Humor und einer ordentlichen Portion Wahnsinn. Das Spiel ist dafür gedacht, gemeinsam mit Freunden im Couch-Koop-Modus oder im Online-Multiplayer-Modus gespielt zu werden. Die Spieler schließen sich zusammen, um sich durch verschiedene Karten zu kämpfen. Dabei sammelst du einzigartige Waffen und stellst dich herausfordernden Endgegnern. Das Koop-System, bei dem man jederzeit ein- und aussteigen kann, bietet Flexibilität, während die vielfältige Auswahl an Charakteren jedem Spieler die Möglichkeit gibt, sich zu profilieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Kombination aus abgefahrenen Waffen, spannenden Koop-Missionen und flexiblen Mehrspielermodi sorgt für Borderlands 4 Ein absolutes Muss für Zweierteams, die chaotische Koop-Shooter mögen.

Der Humor, das Chaos und die verschiedenen Mehrspielermodi machen das Spiel zu einem großartigen Titel für Wettkämpfe auf höchstem Niveau.

Mein Fazit: Für Fans von Action mit Beute und Teamwork, Borderlands 4 bietet stundenlangen Koop-Spaß, epische Schlachten und endlosen Wiederspielwert.

11. Gears 5 [Am besten geeignet für Koop-Action mit Deckungsmechanik]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Third-Person-Shooter Plattformen PC, Xbox Series X/S, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber The Coalition / Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 25–40 Stunden Am besten geeignet für Fans von taktischen Shootern und teamorientiertem Gameplay Was mir gefallen hat Filmreife Kampagne, intensiver Mehrspielermodus, auf Teamwork ausgerichtete Spielmechaniken

Gears 5ist eines derDie besten TPS-Spiele, Punkt. Es überzeugt sowohl im Split-Screen-Koop-Modus als auch im Online-Multiplayer. In der Hauptkampagne schließen sich die Spieler zusammen, um Kämpfe gegen den Schwarm in atemberaubend schönen Umgebungen. Der Horde-Modus bietet eine spannende Koop-Herausforderung für zwei oder mehr Spieler, während du in verschiedenen Multiplayer-Modi deine Fähigkeiten gegen andere Spieler unter Beweis stellen kannst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Mischung aus filmreifer Erzählkunst, herausfordernden Hordenwellen und umfangreichen Mehrspielermodi sorgt dafür, dass Gears 5 ein echtes Highlight.

Mit seinemFlüssigkeitssteuerung, Betonung der Teamarbeit und atemberaubende Grafik, Gears 5 bietet ein großartiges Spielerlebnis für Freunde, die auf der Suche nach einem epischen taktischen Shooter sind.

Mein Fazit: Für Teams, die intensive Feuergefechte, kooperative Strategie und filmreife Erzählkunst lieben, Gears 5 bietet stundenlangen Spielspaß XboxSpaß.

12. Deep Rock Galactic [Ideal für strategische Teamarbeit unter Tage]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Koop-Twin-Stick-Shooter Plattformen PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Ghost Ship Games Durchschnittliche Spielzeit 20–60 Stunden Am besten geeignet für Fans von Koop-Shootern und Teamstrategiespielen Was mir gefallen hat Verfahrensbasierte Welten, Teamdynamik, Klassenvielfalt

Deep Rock Galactic ist ein Koop-Twin-Stick-Shooter, bei dem Du und ein Freund schlüpft in die Rolle von Zwergen, die in gefährlichen außerirdischen Höhlen nach Bodenschätzen graben. Jede Mission erfordert Teamwork, Strategie und geschickte Koordination. Du bekämpfst Wellen von Gegnern oder bergst wertvolle Ressourcen. Dank der prozedural generierten Welten gleicht keine Mission der anderen, und die vielfältige Auswahl an Klassen ermöglicht abwechslungsreiche Spielstile.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dank des prozedural generierten Höhlensystems und der klassenbasierten Spielmechaniken fühlt sich jede Spielsitzung wie ein ganz neues Spiel an.

Dieses Spiel eignet sich perfekt für den Koop-Modus zu zweit, lässt sich aber auch auf größere Trupps ausweiten und verbindet auf wunderbare Weise Spielspaß, Herausforderung und Wiederspielwert.

Mein Fazit:Für Freunde, die anspruchsvolle, strategische und immer wieder spielbare Koop-Abenteuer lieben, Deep Rock Galacticist ein absolutes MussXboxSpiel

13. Halo Infinite [Am besten geeignet für Open-World-Shooter-Duos]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Ego-Shooter / Koop-Kampagne Plattformen PC, Xbox X/S, Xbox One Erscheinungsjahr 2021 Urheber 343 Industries / Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 15–50 Stunden Am besten geeignet für Fans von FPS-Koop- und Wettkampf-Multiplayer-Spielen

Was mir gefallen hat Nahtloser Split-Screen- oder Online-Koop-Modus, weitläufige Spielwelt, klassische Halo-Spielmechaniken

Halo Infiniteliefert dieklassischHallo ein Erlebnis mit einem frischen Open-World-Touch. Zwei Spieler können sich zusammentun, um die Hauptkampagne gemeinsam zu meistern – erkundet weitläufige Landschaften, erfüllt Ziele, liefert euch intensive Kämpfe (oder hockt euch einfach ab und auf und verpasst euch gegenseitig Nackenschläge, das wird nie langweilig).

Warum wir uns dafür entschieden haben Dank der Kombination aus Koop-Kampagne und umfangreichen Mehrspieler-Modi kommen sowohl Gelegenheitsspieler als auch ambitionierte Spieler auf ihre Kosten!

Das Spiel bietet vVerschiedene Mehrspieler-Modi, von Team-Deathmatch bis hin zu zielorientierten Karten, bei denen Freunde online mitspielen und gemeinsam kämpfen können. Dank seiner flüssigen Steuerung, der beeindruckenden Grafik und dem strategischen Koop-Gameplay ist es eine hervorragende Wahl für zwei Spieler Xbox.

Mein Fazit:Möchten Sie in die Hallo eine Kampagnenreihe spielen oder deine Fähigkeiten in Multiplayer-Arenen unter Beweis stellen? Halo Infinite ist ein tolles Spiel für zwei Spieler, die Action und Strategie suchen.

14. Seltene Wiederholung [Am besten geeignet für abwechslungsreichen Retro-Multiplayer-Spaß]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Retro-Spielesammlung / Lokaler Mehrspielermodus Plattformen Xbox Series X/S, Xbox One Erscheinungsjahr 2015 Urheber Rare / Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit N/A Am besten geeignet für Fans von Retro-Spielen und Couch-Koop

Was mir gefallen hat Vielfältige Spielauswahl, Spaß für zwei Spieler, Split-Screen-Optionen

Seltene Wiederholung ist eine Sammlung, die man unbedingt spielen muss und die 30 klassische Rare-Titel, ideal für gemeinsamen Spielspaß vor Ort oder für Solo-Erkundungen. Zwei Spieler können sich in Retro-Klassiker wie Banjo-Kazooie, Perfect DarkundBattletoads. Es ist die perfekte Mischung aus Plattformspiele, Action und Rennspiele. Wenn Sie auf der Suche nach tollen Xbox Spiele für Kinder – hier ist euer Spielplatz.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein einziger Kauf eröffnet zahlreiche Koop-Erlebnisse. Das bedeutet buchstäblich endlose Stunden Unterhaltung für zwei Spieler auf Xbox.

The Xbox Diese Version unterstützt das Spielen im Split-Screen-Modus, sodass du und ein Freund euch den Bildschirm teilen und gemeinsam Jahrzehnte Spielegeschichte erleben könnt. Ihre nostalgische Grafik, abwechslungsreiches Gameplay und einzigartige Herausforderungen das macht es zu einer hervorragenden Wahl für den Koop-Modus.

Mein Fazit:Für Fans von Klassikern und lokalem Koop-Modus, Seltene Wiederholung ist eine tolle Möglichkeit, gemeinsam mit einem Freund die Geschichte der Videospiele zu entdecken.

15. Minecraft Dungeons [Am besten geeignet für familienfreundliche Dungeon-Erkundungen]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Action-RPG / Dungeon-Crawler / familienfreundlicher Koop-Modus Plattformen PC, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One Erscheinungsjahr 2020 Urheber Mojang Studios / Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 20–30 Stunden Am besten geeignet für Familien, Gelegenheitsspieler, Koop-Modus für zwei Spieler

Was mir gefallen hat Barrierefreies Gameplay, Spaß für zwei Spieler, eine bezaubernde, von Minecraft inspirierte Grafik

Minecraft Dungeons verwandelt das Geliebte Bergbau, Handwerk die Welt in ein kooperatives Dungeon-Crawler-Abenteuer verwandeln. Zwei Spieler können Schließt euch vor Ort oder online zusammen, um prozedural generierte Dungeons zu erkunden, Beute zu sammeln und gegen Horden von Gegnern zu kämpfen. Dank seines familienfreundlichen Designs eignet sich das Spiel ideal für Freunde oder Geschwister, während die dynamischen Levels, die abwechslungsreichen Gegner und der Fortschritt beim Sammeln von Beute für abwechslungsreiche Action sorgen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein idealer Einstieg in den lockeren Koop-Modus, der den Charme von Bergbau, Handwerk mit actiongeladenem Gameplay für zwei Spieler.

The Xbox Diese Version unterstützt den „Drop-in/Drop-out“-Koop-Modus, sodass jeder Spieler nahtlos in das Abenteuer einsteigen kann.

Mein Fazit: Wenn du Lust auf ein unterhaltsames, unkompliziertes Koop-Erlebnis mit einem Freund oder einem Familienmitglied hast, Minecraft Dungeons bietet stundenlangen Spielspaß beim gemeinsamen Erkunden und Beutejagen.

16. Forza Horizon 5 [Am besten geeignet für Koop-Rennen auf offener Straße]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Open-World-Rennspiel / Multiplayer / Koop Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One Erscheinungsjahr 2021 Urheber Playground Games / Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit über 50 Stunden Am besten geeignet für Rennsportfans, Koop-Modus für zwei Spieler, Wettkampfmodus

Was mir gefallen hat Atemberaubende Grafik, nahtloses Erkunden im Koop-Modus, riesige Auswahl an Fahrzeugen und Events

Forza Horizon 5 bietet rasante Open-World-Rennen quer durch Mexiko mit Einzelspieler-, kompetitiver Mehrspieler- und Koop-Herausforderungsmodi. Zwei Spieler können im lokalen oder Online-Koop-Modus gemeinsam antreten, entweder als Team oder gegeneinander in verschiedenen Mehrspieler-Modi wie Team-Events und Showcase-Rennen. Es ist eines der besten Xbox Rennspiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das ultimative Koop-Rennspiel-Erlebnis! Atemberaubende Grafik, endlose Erkundungsmöglichkeiten und abwechslungsreiche Multiplayer-Modi.

Die dynamischen Jahreszeiten, die atemberaubende Grafik und die riesige Auswahl an Fahrzeugen sorgen dafür, dass sich jede Spielsitzung wie ein neues Erlebnis anfühlt. Versuche, Geschwindigkeitsrekorde zu brechen, oder erkunde einfach gemeinsam mit einem Freund die Welt – Forza Horizon 5 bietet Spannung ohne Ende.

Mein Fazit:Für Spieler, die auf der Suche nach unterhaltsamer, rasanten Action mit einem Freund sind, Forza Horizon 5 ist ein unverzichtbares Koop-Spiel, das stundenlange gemeinsame Abenteuer und Rennspannung bietet.

17. LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga [Am besten geeignet für einen lockeren Koop-Modus, bei dem man jederzeit ein- und aussteigen kann]

Unsere Bewertung 7.9

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Art des Spiels Action-Adventure / Koop / Split-Screen Plattformen PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber TT Games / Warner Bros. Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 40–50 Stunden Am besten geeignet für „Star Wars“-Fans, Familien, Koop-Modus für zwei Spieler

Was mir gefallen hat Humor, Kreativität und flexibler Koop-Modus mit zahlreichen Wiederholungswerten



LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga interpretiert alle neun neu Star Wars Filme mit dem für die Reihe typischen Humor und Charme. Zwei Spieler können im lokalen Koop-Modus oder online zusammen spielen und zwischen Charakteren wie Luke, Rey und Darth Vader wechseln während man riesige Planeten und individuell anpassbare Schiffe erkundet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn du und ein Freund Lust auf ein unbeschwertes und dennoch fesselndes Koop-Abenteuer habt, LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga bietet stundenlangen Spaß, Entdeckungen und actiongeladene Unterhaltung.

Das Spiel verbindet eine unterhaltsame Geschichte mit spannenden Kämpfen und entspannten Rätseln! Dank des flexiblen Koop-Modus kann ein Freund jederzeit beitreten oder das Spiel verlassen, ohne dass der Spielfluss unterbrochen wird – für absolute Flexibilität.

Mein Fazit:LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga ist genau die Art von Spiel, die du stundenlang mit einem Freund spielen wirst. Es ist nostalgisch und witzig, mit gerade genug herausfordernden Kämpfen, um dich bei Laune zu halten.

18. Remnant II [Am besten geeignet für anspruchsvolle Koop-Kämpfe]

Unsere Bewertung 7.8

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Art des Spiels Soulslike / Third-Person-Shooter / Koop

Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Gunfire Games / Perfect World Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden Am besten geeignet für Fans von anspruchsvollen Koop-Shootern, taktischem Spiel und Teamwork zu zweit



Was mir gefallen hat Vielfältige Gegner, prozedural generierte Levels und ein lohnender Spielfortschritt



Remnant IIist ein Ein Action-Shooter im Stil von „Souls“, der für den Koop-Modus entwickelt wurde. Zwei Spieler können in prozedural generierte Welten eintauchen, die voller monströser Gegner und taktischer Kampfszenarien sind. Teamwork ist entscheidend – die Spieler müssen Angriffe koordinieren, sich gegenseitig wiederbeleben und Strategien anpassen, wenn sich das Verhalten des Gegners ändert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Spiel besticht im Koop-Modus für zwei Spieler durch eine gelungene Mischung aus Strategie, geschicklichkeitsbasierten Kämpfen und prozeduraler Vielfalt.

Die facettenreiche, düstere Welt und die intensiven Kämpfe bieten eine spannende Herausforderung für Fans von Ego-Shooter und Koop-Abenteuer. Mal kämpfst du dich durch Bosskämpfe, mal durch Horden von Gegnern – jede Spielsitzung fühlt sich dynamisch und lohnenswert an.

Mein Fazit:Wenn du und ein Freund Lust auf ein düsteres, actiongeladenes Koop-Abenteuer habt, Remnant II bietet ständige Spannung, Teamwork und wiederholbaren Nervenkitzel.

Unsere Bewertung 7.5

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Art des Spiels Sport / Fußball / Koop & Wettkampf Plattformen PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch Erscheinungsjahr 2025 Urheber EA Sports / EA Durchschnittliche Spielzeit 20–100 Stunden Am besten geeignet für Fußballfans, Wettkampf- oder Kooperationsmodus für zwei Spieler



Was mir gefallen hat Realistische Grafik, flüssige Steuerung und individuelle Teamgestaltung

EA Sports FC 26 bietet das ultimative Fußballerlebnis für zwei Spieler auf der Xbox. Trittst du in Team-Deathmatch-ähnlichen Matches an, spielst du Koop-Saisons oder stellst du deine FUT-Kader zusammen? EA Sports FC 26 unterstützt lokale Koop- und Online-Mehrspielermodi damit Freunde mitmachen können.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das beste Fußballspiel für Fans von Koop-Spielen! Es bietet sowohl Wettkampffunktionen als auch Koop-Modi für zwei Spieler – lokal oder online.

Das flüssige Gameplay, die realistischen Stadien und die taktische Tiefe sorgen dafür, dass die Spiele immer super spannend sind und viel Spaß machen. Es ist ein großartiges Spiel sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für eingefleischte Fußballfans mit eine Vielzahl von Spielstilen und Strategien, die es zu erproben und zu perfektionieren gilt.

Mein Fazit:Für alle, die Fußball lieben, EA Sports FC 26 bietet endlose Stunden gemeinsamen Spielspaßes, strategischen Denkens und freundschaftlicher Rivalität.

20. Mortal Kombat 1 [Ideal für intensive Duelle]

Unsere Bewertung 7.2

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Art des Spiels Kämpfe / 1-gegen-1- und 2-gegen-2-Tag-Kämpfe Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber NetherRealm Studios / Warner Bros. Interactive Durchschnittliche Spielzeit 10–50 Stunden Am besten geeignet für Fans von Kampfspielen, Duos, die rasante Action suchen Was mir gefallen hat Flüssige Kämpfe, vielfältige Charakterauswahl, filmreife Moves und die klassische Brutalität von Mortal Kombat

Mortal Kombat 1 interpretiert die legendäre Kampfspielreihe für die moderne Zeit neu Xbox Koop- und Wettkampfmodus. Stürze dich in klassische 1-gegen-1-Matches oder Tag-Team-Kämpfe mit Freunden im Split-Screen-Modus oder online. Es ist nicht nur eines der Die besten Spiele mit geteiltem Bildschirmauf dem Weg, Doch dank seiner vielfältigen Charakterauswahl, brutalen Kombos und filmreifen Fatalities wird jeder Kampf zu einem unvergleichlichen Spektakel.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein intensives Kampferlebnis, perfekt für Zweierteams, die rasante Action, Strategie und eine Vielzahl von Charakteren suchen, die es zu meistern gilt.

Mit der Hauptkampagne und den Mehrspieler-Modi, Zwei Spieler können sich sowohl in die Geschichte als auch in spannende Teamkämpfe stürzen. Fans sollten auch auf das kommende Mortal Kombat II, das weitere Charaktere und Herausforderungen verspricht.

Mein Fazit:Mortal Kombat 1 ist ein spannendes Koop- und Wettkampf-Kampfspiel, ideal für Freunde, die sich epische Kämpfe wünschen.

Mein Fazit

Für alle, die ihre ersten Schritte im Zweispielermodus machen Xbox Spiele – diese Liste bietet für jedes Duo etwas.

Für Fans von Couch-Koop → Overcooked 2.

Ein urkomisches, chaotisches Durcheinander in der Küche, das Teamwork und gutes Timing erfordert – ideal für einen lustigen Abend mit Freunden oder der Familie.

Für Abenteurer, die Wert auf eine fesselnde Geschichte legen → It Takes Two.

Ein Meisterwerk des Koop-Spiels mit sich weiterentwickelnden Spielmechaniken und einer bewegenden Geschichte, das jedes Mal ein einzigartiges gemeinsames Spielerlebnis bietet.

Für Wettkampfkämpfer → Mortal Kombat 1.

Spannende 1-gegen-1- und 2-gegen-2-Matches mit einer vielfältigen Auswahl an Charakteren – ideal für Freunde, die Strategie, Geschicklichkeit und ein bisschen brutalen Spaß lieben.

Für Fans von Action-RPGs → Diablo IV.

Düstere, mit Beute gefüllte Welten, in denen sich zwei Spieler nahtlos zusammenschließen können, um epische Koop-Abenteuer auf der Couch oder online zu erleben.

Für Rennsportfans → Forza Horizon 5.

Ein mitreißendes Open-World-Fahrgefühl, kooperative Herausforderungen und endlose Erkundungsmöglichkeiten machen es zu einer großartigen Wahl für XboxRennfahrer.

Diese Liste wurde so zusammengestellt, dass sie verschiedene Genres, Spielstile und Vorlieben abdeckt, sodass unabhängig von den Vorlieben eures Duos immer ein tolles Spiel auf euch wartet. Wie viele dieser besten Spiele für zwei Spieler Xbox Welche Spiele hast du schon ausprobiert?

Häufig gestellte Fragen

Was ist das beste Xbox-Spiel für zwei Spieler?

Für puren Koop-Spaß, Ein Ausweg führt die Liste an dank kreativer Spielmechaniken, einer fesselnden Geschichte und der ständigen Notwendigkeit von Teamwork. Wettbewerbsorientierte Spieler könnten es vorziehen, Mortal Kombat 1 or Halo Infinite für intensive 1-gegen-1- oder Teamkämpfe.

Gibt es auf der Xbox Spiele für zwei Spieler im Split-Screen-Modus?

Ja! Titel wie Ein Ausweg, Stardew ValleyundOvercooked 2 Unterstützt den lokalen Koop-Modus im Split-Screen, bei dem sich zwei Spieler einen Bildschirm teilen können, um gemeinsam oder gegeneinander zu spielen.

Welche Xbox-Spiele für zwei Spieler sind familienfreundlich?

Spiele wieMinecraft Dungeons, LEGO Star Wars: Die Skywalker-SagaundAuszug 2 bieten ein leicht zugängliches Gameplay, farbenfrohe Welten und unterhaltsame Spielmechaniken, die für alle Altersgruppen geeignet sind.

Was ist das beste Spiel für zwei Spieler auf der Xbox?

Es braucht zwei ist ideal für Paare und bietet Rätsel zum gemeinsamen Lösen, Humor und eine herzliche Geschichte, die Teamwork und gemeinsames Problemlösen fördert.

Welche guten Koop-Spiele für zwei Spieler gibt es auf der Xbox?

Weitere hervorragende Optionen sind Ein Ausweg, Diablo IV, Deep Rock GalacticundForza Horizon 5. Diese Spiele bieten verschiedene Mehrspieler-Modi, fesselnde Kampagnen und Herausforderungen, die man immer wieder spielen kann und die zu zweit besonders gut zur Geltung kommen.