20 Spiele wie „Cult of the Lamb“, die du 2025 lieben wirst

Spiele wieDer Kult des Lammes verbindet bezauberndes Chaos, gruselig-niedliche Grafik und die Magie des Kult-Managements, und Es gibt noch einige andere Titel, die dieselbe Atmosphäre vermitteln. Jedes Spiel bietet eine ganz eigene Mischung aus schwarzem Humor, raffinierten Spielmechaniken und actiongeladenem Gameplay und eröffnet dir neue Möglichkeiten, deine skurrilen Gefährten anzuführen und abgedrehte Welten zu erkunden.

Ich habe die besten Alternativen zusammengestellt, die dieselbe Energie, denselben Charme und dieselbe exzentrische Persönlichkeit besitzen, die Der Kult des LammesDas macht so süchtig.Von skurrilen Gemeinschaften bis hin zu rasanten Kampfsequenzen gibt es jede Menge zu entdecken. Lasst uns die besten verschlungenen, gemütlichen und chaotischen Abenteuer entdecken, die es gibt.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Der Kult des Lammes“

Ähnliche Spiele Der Kult des Lammes bieten eine Mischung aus skurrilem Überleben, strategischem Basisaufbau und düster-charmantem Gameplay. Du leitest bizarre Kolonien, weichst verrückten Katastrophen aus und erkundest Welten, die gleichermaßen gruselig wie urkomisch sind. Diese Top-Titel bieten denselben chaotischen Spaß, dieselbe clevere Strategie und denselben schwarzen Humor, die jede Spielsitzung zu einem wilden Abenteuer machen, das man einfach nicht aus der Hand legen kann.

Verhungere nicht (2013) – Ein Survival-Klassiker mit skurriler, handgezeichneter Grafik und schwarzem Humor. Baue, bastle und überlebe, während du in einer Welt voller Chaos mit knappen Ressourcen haushalten musst. Stardew Valley (2016) – Es ist mehr als nur eine Landwirtschaftssimulation: Es bietet Stadtgeheimnisse, zwischenmenschliche Beziehungen und befriedigenden Aufbau von Stützpunkten. Es vermittelt dasselbe Gefühl, etwas zu pflegen, aber mit einem strategischen Twist. RimWorld (2018) – Leite eine Kolonie einzigartiger Charaktere und stelle dich dabei zufälligen Ereignissen und Katastrophen. Die sich spontan entwickelnde Handlung und die chaotischen Momente sorgen dafür, dass jeder Durchgang neu und spannend bleibt.

Diese drei sind erst der Anfang. Scrolle weiter, um alle 20 Spiele zu entdecken, die das skurrile Chaos und den schwarzen Humor einfangen, den du an Der Kult des Lammes. Es warten neue Welten darauf, von dir erkundet zu werden, seltsame Gefolgsleute, die du verwalten musst, und jede Menge Überraschungen, die dafür sorgen, dass sich jeder Durchgang frisch und unterhaltsam anfühlt.

20 Spiele wie „Der Kult des Lammes“, die du nicht verpassen solltest

Wie viele davon hast du schon gespielt? Wenn du es liebst, kleine Anhänger in treue Schergen zu verwandeln, seltsame Welten zu erkunden und über düster-verrücktes Chaos zu lachen, dann hast du hier genau das Richtige. Ich habe die besten Titel zusammengestellt, die all diesen Wahnsinn und noch viel mehr bieten: die ultimative Liste mit Spielen wie Der Kult des Lammes.

1. Verhungere nicht [Überleben und gedeihen in der rauen Wildnis]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Überlebenssimulation in der Wildnis Plattformen Windows, macOS, OS X, Linux, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr 2013 Urheber Klei Entertainment (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ~100 Stunden (Spieler berichten von 60–120+ Stunden) Am besten geeignet für Spieler, die risikoreiches Überleben, den Aufbau von Stützpunkten und Erkundung lieben Was mir gefallen hat Der düstere, skurrile Grafikstil, der Permadeath und die prozedural generierte Welt sorgen für Abwechslung; die Handwerkssysteme regen zu Kreativität und Experimentierfreude an

Verhungere nicht versetzt dich in eine düstere, beunruhigende Cartoon-Welt, in der jeder Tag ein nervenaufreibender Kampf ums Überleben ist, voller unerwarteter Wendungen und wilder Spannung. Du schlüpfst in die Rolle eines gestrandeten Wissenschaftlers, der in einer bizarren Wildnis festsitzt, und dein Ziel ist ganz einfach… am Leben bleiben. Leicht gesagt, schwer getan.

Vom Sammeln von Ressourcen und der Jagd auf gruselige Kreaturen bis hin zum Herstellen von Werkzeugen, dem Bauen von Unterkünften und der Abwehr albtraumhafter Monster – jeder Tag fühlt sich wie ein sorgfältig geplanter Balanceakt an. Das Spiel Von Tim Burton inspirierte Bilder und ein eindringlich schöner Soundtrack verleihe ihm eine ganz eigene Persönlichkeit, die zugleich unheimlich und auf seltsame Weise charmant ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Denn kein anderes Survival-Spiel verbindet gotischen Charme, chaotische Entdeckungen und ständige „Oh nein, was nun?“-Momente so wie dieses.

Deine Basis ist eine Leinwand für Strategie und Kreativität. Die Planung, wo du Fallen, Felder und Gebäude platzierst, kann den Unterschied zwischen Erfolg und einem grausamen Ende ausmachen. Dieser Kreislauf aus Überleben und Basisbau macht süchtig: Jede Entscheidung zählt, und sowohl kluges Denken als auch Experimentierfreudigkeit zahlen sich aus.

Permadeath und prozedural generierte Welten sorgen dafür, dass jeder Durchlauf spannend und aufregend bleibt, während umfangreiche Handwerkssysteme und zahlreiche freischaltbare Inhalte dafür sorgen, dass der Spielfortschritt nie langweilig wird. Auch die Modding-Community ist riesig und bietet unzählige Möglichkeiten, das Gameplay zu optimieren, neue Charaktere hinzuzufügen und die Welt abwechslungsreich zu gestalten noch lange nach deinen ersten zwölf Toden.

Mein Fazit:Fans vonDer Kult des Lammeswird liebenVerhungere nicht wegen seines chaotischen Charmes, seines schwarzen Humors und seiner fesselnden Überlebensrunden. Es ist perfekt für alle, die gerne planen, experimentieren und über ihre eigenen Missgeschicke in einer schrägen, wunderschön seltsamen Welt lachen.

2. Stardew Valley [Bau Getreide an, errichte deine Traumfarm]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Bauernhof-Simulation / Rollenspiel Plattformen Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation Vita, iOS, Android Erscheinungsjahr 2016 Urheber ConcernedApe; im Eigenverlag Durchschnittliche Spielzeit Hunderte von Stunden für viele Spieler (Redditoren berichten von 500+ bis 1.000+ Stunden) Am besten geeignet für Spieler, die entspanntes, freies Management, Landwirtschaft, Handwerk und den Aufbau von Beziehungen lieben Was mir gefallen hat Die Freiheit, dein Leben selbst zu gestalten, bezaubernde Pixelgrafik, tiefgehende soziale Systeme und der endlose Kreislauf aus Fortschritt und Erkundung

Stardew Valley Es fängt ganz einfach an: Du erbst einen kleinen, verwilderten Bauernhof und beschließt, dein Leben in Ordnung zu bringen, indem du in eine ruhige Kleinstadt ziehst. Zunächst jätest du Unkraut und säst ein paar Feldfrüchte. Dann Das Spiel zieht einen immer tiefer in seinen Bann. Plötzlich bist du am Farmen, Angeln, Bergbau, Kochen, Ausrüstung verbessern und versuchst irgendwie trotzdem, dir die Geburtstage aller zu merken.

Die Stimmung ist super. Die Pixelgrafik wirkt warm und nostalgisch, ohne dabei aufgesetzt zu wirken, und Pelican Town vermittelt tatsächlich das Gefühl, dass hier Leben herrscht. Jeder Charakter hat seine eigene Routine, kleine Macken und Handlungsstränge, die man nach und nach entdeckt, wenn man einfach nur dort verweilt. Es ist auf eine Art und Weise entspannt, die sich ganz heimlich einschleicht: Man setzt sich „nur für ein oder zwei Tage“ hin und merkt dann plötzlich, dass man versehentlich vier Stunden lang gespielt hat.

Warum wir uns dafür entschieden haben Weil es der Goldstandard unter den Simulationsspielen für ein gemütliches Leben ist und einfache Tage auf dem Bauernhof in die befriedigendste Routine verwandelt, die du je lieben wirst.

Es war die Entwicklung der Handlung, die mich gefesselt hat. Du bewegst dich immer auf etwas zu: bessere Werkzeuge, neue Gebäude, neue Gebiete, neue Fische, neue Rezepte – was auch immer dir gefällt. Und Das Spiel lässt dir alle Zeit der Welt. Optimiere deine Farm oder dekoriere einfach dein Haus, streichel deine Tiere und genieße den Soundtrack. Updates und Mods erweitern lediglich die ohnehin schon riesige Menge an Inhalten.

Mein Fazit:Stardew Valley ist eines dieser Spiele, die man startet, um ein bisschen Ruhe zu finden, und von denen man dann völlig gefesselt ist. Wenn du gemütliche Welten mit jeder Menge Freiheit und einem langsamen, aber befriedigenden Spielfortschritt magst, wirst du verstehen, warum die Leute dieses Spiel so lieben.

3. RimWorld [Eine Kolonie mit chaotischem Spaß verwalten]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Koloniesimulation / Strategie Plattformen Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Ludeon Studios (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit Dutzende bis Hunderte von Stunden; viele Spieler geben auf Reddit Spielzeiten von über 500 bis über 1000 Stunden an Am besten geeignet für Spieler, die sich für tiefgründige, sich organisch entwickelnde Geschichten, strategische Planung und Sandbox-Koloniesimulationen begeistern Was mir gefallen hat Der KI-gesteuerte Geschichtenerzähler, unvorhersehbare Ereignisse, eine detailreiche Simulation der Charaktereigenschaften und Stimmungen der Kolonisten sowie unbegrenzter Wiederspielwert dank prozedural generierter Welten

RimWorld lebt von der Unvorhersehbarkeit und macht jede Kolonie zu einer Geschichte. Es fängt ganz einfach an: Du bist mit ein paar unglücklichen Kolonisten auf einem fernen Planeten notgelandet, und deine Aufgabe ist es, sie am Leben zu halten. Auf den ersten Blick scheint das ganz einfach zu sein. Doch dann erkrankt jemand an einer Lebensmittelvergiftung, und eine Sonneneruption legt deine Stromversorgung lahm. Räuber tauchen betrunken und wütend auf, und dein bester Arzt verliert völlig die Beherrschung wegen des Haustier-Eichhörnchens der Kolonie.

Das istRimWorldKurz gesagt:all deine sorgfältig ausgearbeiteten Pläne gehen in Rauch auf, pures erzählerisches Chaos im besten Sinne. Was das Spiel so fesselnd macht, ist die Art und Weise, wie sich die einzelnen Systeme überschneiden. Du kümmerst dich um die Stimmung, das Wetter, die Gestaltung der Basis, die Forschung, die Nahrungsmittelproduktion, zufällige Ereignisse und die mehr als fragwürdigen Charaktere deiner Kolonisten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Denn jeder Durchgang wird zu einem bizarren, unvergesslichen Geschichtengenerator, der von purem Chaos und brillantem KI-Drama angetrieben wird.

Und nichts davon ist ausgedacht. Das Spiel generiert Geschichten, die auf all den verrückten Ereignissen in deiner Kolonie basieren, sodass sich jeder Durchgang wie eine neue Staffel einer Serie anfühlt, von der man gar nicht wusste, dass man sie selbst erschafft. Die schlimmsten Katastrophen werden oft zu den lustigsten Erinnerungen.

Optisch ist es schlicht, klar und auf diese Weise reizvoll minimalistischer Science-Fiction auf jeden Fall. Aber lass dich davon nicht täuschen; Dieses Spiel bietet unendlich viel Spieltiefe. Die Modding-Community? Absolut verrückt – im besten Sinne. Neue Biome, Events, Fraktionen, Geschichtenerzähler… Sie könnenRimWorldzu allem Möglichen Von einem Chill-Bau-Spiel über ein mittelalterliches Königreich bis hin zu einer Horror-Survival-Simulation.

Mein Fazit: RimWorld ist perfekt, wenn du Strategiespiele liebst, in denen sich Chaos ganz natürlich entwickelt. Es fängt genau dieses Gefühl ein: „Meine Anhänger sind zwar seltsame kleine Kobolde, aber ich liebe sie“, genau wie Der Kult des Lammes, aber mit weitaus mehr Tiefe und unzähligen, unvorhersehbaren Geschichten.

4. Oxygen Not Included [Halte deine Kolonisten unter der Erde am Leben]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Weltraumkolonie-Simulation / Strategie Plattformen Windows, macOS, Linux Erscheinungsjahr 2019 Urheber Klei Entertainment (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit Dutzende von Stunden, oft 70–140+ Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an komplexem Management, dem Jonglieren mit Ressourcen und emergenten Simulationen haben Was mir gefallen hat Die intelligenten Automatisierungssysteme, die Ressourcenschleifen unter Stressbedingungen und die Freiheit, Ihre Kolonie unter extremen Bedingungen zu optimieren

Ich hätte nicht gedacht, dass mich ein Weltraumkolonie-Simulator so in seinen Bann ziehen würde, aberOxygen Not Included hat mir schnell das Gegenteil bewiesen. Jeder kleine Duplikant hat Bedürfnisse, und jede Leitung, jede Stromleitung und jede Sauerstoffzufuhr ist ein potenzielle Katastrophe das nur darauf wartet, zu passieren.

Es ist genau diese Art von Herausforderung, die dieses Spiel zu einem der Die besten Survival-Spieleda draußen:Du denkst ständig voraus, jonglierst mit Ressourcen und lachst (oder gerätst in Panik) angesichts der sich abzeichnenden Katastrophe. Der Reiz liegt darin, wie alles miteinander zusammenwirkt. Man muss Sauerstoff, Wasser, Nahrung, Stress und Forschung unter einen Hut bringen, und jedes neue Gebäude oder jede neue Automatisierungsmaßnahme fühlt sich wie ein Fortschritt an.

Warum wir uns dafür entschieden haben Denn dank seiner Rätsel rund um den Aufbau einer Kolonie wird das Management von Sauerstoff, Toiletten und den zu Zusammenbrüchen neigenden Duplikanten zu einem endlosen Vergnügen.

Und gerade wenn man glaubt, die Kolonie im Griff zu haben, erinnert einen eine Hitzewelle, ein Krankheitsausbruch oder ein fremdes Tier daran, wer hier wirklich das Sagen hat. Und Der Humor schleicht sich überall ein: die kleinen Animationen, die seltsamen Macken der Duplikanten und die katastrophalen Unglücke alle Marken Das Überleben in einer zerfallenden Kolonie macht seltsamerweise Spaß.

Optisch wirkt es klar und farbenfroh, mit einem Stil, der technisch und doch charmant ist – als wäre das Notizbuch eines Ingenieurs zum Leben erwacht. Der Soundtrack untermalt die Spannung auf unaufdringliche Weise und erinnert einen subtil daran, dass Es könnte jeden Moment alles schiefgehen.

Mein Fazit:Fans vonDer Kult des Lammes wer Spaß am Aufbau von Stützpunkten und an Management-Schleifen hatte, wird begeistert sein Oxygen Not Included. Es ist komplex, unvorhersehbar und bietet endlosen Spielspaß, wobei es Chaos und Triumph gleichermaßen bereithält.

5. Moonlighter [Ein Abenteuer, bei dem Dungeon-Crawling auf Ladenmanagement trifft]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Action-RPG / Roguelite Plattformen Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr 2018 Urheber Digital Sun (Entwickler), 11 Bit Studios (Publisher), Netflix Games (Android, iOS) Durchschnittliche Spielzeit ~20–30 Stunden für einen typischen Durchgang (hängt stark vom Spielstil ab) Am besten geeignet für Spieler, die gerne Ladenmanagement mit Dungeon-Crawling kombinieren Was mir gefallen hat Der Tag-Nacht-Rhythmus aus Ladenbetrieb und Heldentaten, die Verschmelzung zweier sehr unterschiedlicher Spielstile und die bezaubernde Pixelgrafik

Ich habe Stunden damit verbracht, Moonlighter bevor mir klar wurde, dass ich vom Verkaufen genauso besessen war wie vom Kämpfen. Ich befand mich tief in einem Verlies, Feuerfallen ausweichen und mit dem Schwert auf Kobolde einschlagen, dann zurück in meinem Laden, die sorgfältige Preisgestaltung für seltene Beute ohne die Kunden zu verschrecken. Irgendwie schafft das Spiel den perfekten Spagat zwischen beidem, und deshalb zählt es ohne Weiteres zu den Die besten Action-RPGs.

Die Dungeon-Runden sind spannend, aber fair. Jede Etage wird prozedural generiert, Man weiß also nie so recht, was hinter der nächsten Ecke auf einen wartet. Das Besiegen von Gegnern ist der wichtigste Weg, um Beute zu erhalten, die direkt in deinen Laden fließt. Und dein Laden? Der ist überraschend strategisch. Die Entscheidung, was du verkaufst, wie du Gegenstände verbesserst und Lagerverwaltung fühlt sich an wie ein eigenständiges Minispiel.

Warum wir uns dafür entschieden haben Denn der Wechsel zwischen Dungeon-Erkundung und Ladenbetrieb ist das fesselndste Doppelleben, das du je führen wirst.

Was den Unterschied ausmacht, ist, wie natürlich sich die Schleife anfühlt. Man ist ständig auf der Suche nach dem nächsten Upgrade, jenem kniffligen Gegenstand oder dem Nervenkitzel, eine Dungeon-Etage unbeschadet zu überstehen. Die Pixelgrafik ist farbenfroh und bezaubernd. Der Soundtrack wechselt nahtlos von entspannter Ladenatmosphäre zu spannungsgeladener Dungeon-Stimmung und sorgt so dafür, dass jeder Moment fesselnd bleibt, und Das Spiel zieht einen einfach immer wieder zurück – für noch eine Runde … oder noch einen Kauf.

Mein Fazit:Moonlighter ist purer, fesselnder Spielspaß. Es ist eine seltene Mischung aus Management und Action, die einen dazu bringt, gleichzeitig nachzudenken und in Bewegung zu bleiben.

6. Hades [Kämpfe dich durch die Unterwelt und erhalte den Sieg]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Roguelike-Action-RPG Plattformen Windows, macOS, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS Erscheinungsjahr 2020 Urheber Supergiant Games (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit Das ist unterschiedlich; viele Spieler geben auf Reddit mehr als 300 Stunden an Am besten geeignet für Spieler, die rasante Kämpfe, hohen Wiederspielwert und mythologische Geschichten lieben Was mir gefallen hat Der fesselnde Kampfablauf, die vielfältigen Upgrade-Möglichkeiten und Charaktere mit Persönlichkeit. Jeder Durchgang fühlt sich sinnvoll an, selbst wenn man stirbt

Das ist schwer zu erklären, aber Hades hat mich immer wieder aufs Neue in das Spiel verliebt gemacht. Man schlüpft in die Rolle von Zagreus, der versucht, sich aus der Herrschaft seines Vaters zu befreien, und jeder Durchlauf fühlt sich wie eine neue Herausforderung an. Das Spiel steckt voller spannender Kämpfe, cleverer Boni und Räume, die dich dazu zwingen, dich spontan anzupassen.

Die Kombination aus flüssigen Kämpfen und stetigen Verbesserungen ist ein wichtiger Grund Hades zählt zu den die spannendsten Roguelike-Spiele. Jeder Versuch – auch wenn er fehlschlägt – bringt dich deinem Ziel ein Stück näher. Du schaltest neue Waffen, Upgrades und Handlungsstränge frei, die jeden Durchlauf zu einem lohnenden Erlebnis machen. Die Kämpfe sind präzise und flüssig, wobei jede Waffe und jeder Bonus deine Herangehensweise an Gegner verändert. Es ist herausfordernd, aber fair, und es ist immer ein aufregendes Gefühl, als Sieger hervorzugehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Weil es das ultimative „Nur noch einen Durchgang“-Erlebnis ist, das erstklassige Kämpfe mit brillantem Dialog und Stil verbindet.

Optisch,Hades glänzt. Der lebendige Grafikstil, die detailreichen Animationen und der epische Soundtrack ziehen einen in ihren Bann, während die Dialoge den Figuren echte Persönlichkeit verleihen. Zwischen spannenden Kämpfen und witzigen Dialogen, Das Spiel fesselt einen von Anfang bis Ende.

Mein Fazit:Wenn dirDer Kult des Lammesdie Roguelike-Schleifen und das fesselnde Gameplay, Hades wird einem sofort vertraut vorkommen, aber auf ein neues Niveau gehoben sein: schnell, stilvoll und man kann einfach nicht aufhören zu spielen.

7. Dead Cells [Rasanter Kampf in prozedural generierten Welten]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels Roguelite / Metroidvania Plattformen Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, iOS, Android Erscheinungsjahr 2018 Urheber Motion Twin (Entwickler); Motion Twin & Playdigious (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ~34 Stunden auf Steam Am besten geeignet für Spieler, die rasante Kämpfe, geschicklichkeitsbasiertes Plattformspiel und hohen Wiederspielwert lieben Was mir gefallen hat Die flüssigen, reaktionsschnellen Bewegungen; die gelungene Balance zwischen Geschicklichkeit und Glück; die ständige Belohnung für das Erkunden

Dead Cells hat mich auf eine Weise in seinen Bann gezogen, wie es nur wenige Action-Plattformspiele schaffen. Es ist schnell, präzise und ganz auf das Gefühl ausgelegt, „noch einen Durchgang“ spielen zu wollen – das einen kurzen Spielabschnitt schnell zu einem ganzen Abend werden lässt. Jeder Schlag, jede Ausweichbewegung und jede Rolle fühlt sich präzise und reaktionsschnell an, und wenn man schließlich anfängt, alles miteinander zu verknüpfen, Das Spiel liegt einem förmlich in den Händen.

Was mich wirklich überzeugt hat, ist, wie natürlich es Roguelite-Schleifen mit der Erkundung im Metroidvania-Stil verbindet. Man entdeckt ständig etwas Neues: neue Waffen, alternative Wege, versteckte Räume – und dieses Gefühl der ständigen Vorwärtsbewegung macht deutlich, warum es oft in den Die besten Metroidvania-Spieleheute.Selbst wenn man scheitert, hat man doch einen gewissen Fortschritt erzielt, sodass sich die Versuche nie umsonst anfühlen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Denn kein anderer Action-Plattformer fühlt sich bei voller Geschwindigkeit so flüssig, reaktionsschnell und gefährlich unterhaltsam an.

Dead Cellsaußerdemsorgt mit regelmäßigen Updates und DLCs für Abwechslung. Du fährst durch vertraute Gegenden und stößt plötzlich auf ein neues Biom, einen neuen Gegnertyp oder eine neue Bauanleitung, die deine gesamte Herangehensweise verändert. Und Die Progressionsschicht ist ein echter Lebensretter: Kleine Verbesserungen im Laufe der Spielrunden gleichen die Schwierigkeitskurve aus, ohne dass sich das Spiel jemals zu einfach anfühlt.

Mein Fazit:Wenn du schnelle, auf Geschicklichkeit basierende Kämpfe und actionreiche Dungeon-Runs liebst, Dead Cells ist ein absolutes Muss. Es ist eines dieser seltenen Spiele, die Übung belohnen, deine Zeit respektieren und auch noch lange nach den ersten paar Dutzend Stunden spannend bleiben.

8. The Binding of Isaac: Rebirth [Ein düsteres Roguelike-Abenteuer voller Überraschungen]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Roguelike-Action-Shooter Plattformen Windows, macOS, Linux, PS4, PS5, PS Vita, Wii U, Xbox One, New Nintendo 3DS, iOS, tvOS, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2014 Urheber Nicalis, Inc. (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit Hunderte von Stunden; viele Spieler geben an, zwischen 500 und über 1.000 Stunden gespielt zu haben Am besten geeignet für Spieler, die fesselnde Synergien zwischen Gegenständen, hohen Wiederspielwert und schwarzen Humor lieben Was mir gefallen hat Die unglaubliche Vielfalt an Gegenständen; die ausgefallenen, unvorhersehbaren Builds; die düstere Atmosphäre und der enorme Wiederspielwert

The Binding of Isaac: Rebirth ist die Art von Spiel, bei der man sich hinsetzt, um es zehn Minuten lang auszuprobieren, und plötzlich … ist es Mitternacht. Jeder Lauf fühlt sich an, als würde man ein Überraschungsspielzeug aufmachen: Manchmal bekommt man etwas Unglaubliches, manchmal absoluten Mist, und manchmal eine Kombination, die so absurd stark ist, dass man einfach lachen muss.

Was machtIsaac Das Besondere daran ist, wie wild die Interaktionen zwischen den Gegenständen werden können. Man beginnt einen Durchlauf und denkt, alles sei ganz normal … und dann wird es spannend. Plötzlich feuert man Schwefel-Laser ab, lässt viel zu viele Spinnen erscheinen und verwandelt sich in eine Kreatur aus dem Keller, die deinen Build auf irgendeine Weise stärker macht. Es ist herrlich abgedreht, urkomisch und genau die Art von Unberechenbarkeit, die einen Isaac fun.

Warum wir uns dafür entschieden haben Denn seine unendlichen Gegenstandskombinationen machen jeden Durchlauf zu einem wilden wissenschaftlichen Experiment, das auf wunderbare Weise schiefgeht.

Was den Ton betrifft, Es passt genau in diese düster-humorvolle Nische Der Kult des LammesFans lieben. Es ist gruselig, es ist seltsam, es ist ein bisschen eklig, und es passt perfekt zur Atmosphäre. Das Spiel sorgt außerdem ständig für Abwechslung: neue Gegenstände, neue Gegner, neue Raumlayouts, neue Charaktere, neue Herausforderungen.

Selbst nach Dutzenden von Durchläufen stößt man immer noch auf etwas, das man noch nie zuvor gesehen hat. Und wenn du das alles irgendwie durchspielst? Dann springt die Modding-Community ein und sagt: „Keine Sorge, wir haben noch mehr.“ Neue Gegenstände, neue Level, neue Bosse – im Grunde eine ganze neue Dimension an Unterhaltung.

Mein Fazit:Wenn du gerne experimentierst, unvorhersehbare Builds magst und schnelle Runs, die in totalen Unsinn ausarten, Isaac ist ein absolutes Muss. Es ist chaotisch, clever und man kann einfach nicht aufhören zu spielen.

9. Slay the Spire [Strategisches Deckbau-Spiel und taktische Kämpfe]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Roguelike mit Kartendeck-Aufbau Plattformen Windows, macOS, Linux, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, iOS, Android Erscheinungsjahr 2019 Urheber Mega Crit (Entwickler); Humble Games (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ~75 Stunden laut Tracking-Daten Am besten geeignet für Spieler, die strategisches Deckbuilding und wiederholbare Spielrunden lieben Was mir gefallen hat Die perfekte Balance zwischen Risiko und Belohnung; die Vielfalt der Kartenkombinationen; wie sich jeder Durchgang wie ein neues Rätsel anfühlt

Slay the Spire ist eines dieser Spiele, die man „nur mal so“ startet, und plötzlich ist man völlig in seinem Kartendeck versunken. Auf den ersten Blick sieht es einfach aus: einen Charakter auswählen, einen Turm erklimmen, Gegner bekämpfen. Aber Sobald du mit dem Zusammenstellen deines Decks beginnst, Das Ganze entpuppt sich als eine unglaublich befriedigende Rätselbox. Es ist keine Überraschung, dass die Leute es immer noch als eines der die einflussreichsten Deckbau-Spieleda draußen.

Was das Spiel wirklich ausmacht, ist, dass jede Entscheidung zählt. Jede Karte, die du hinzufügst, verändert den Verlauf deines Spielzugs. Jedes Relikt lenkt deine Strategie in eine neue Richtung. Und wenn alles zusammenpasst, wenn deine Synergien perfekt greifen und du die Elitekämpfer wegfegst, als wären sie aus Butter, fällt es schwer, sich nicht wie ein Genie zu fühlen. Das Spiel fordert dich ständig dazu heraus, kreative Lösungen zu finden, weshalb sich kein Durchgang wie der andere anfühlt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Weil es die Strategie des Deckbaus perfektioniert hat, sodass sich jede Entscheidung klug, riskant und zutiefst befriedigend anfühlt.

Der Spielverlauf ist klar und macht zudem süchtig. Die Freischaltungen fühlen sich sinnvoll an und wirken nicht wie bloßer Füllstoff, und die Momente, in denen Risiko und Belohnung auf dem Spiel stehen (wie das Annehmen eines verfluchten Relikts oder das Ausdünnen des Decks), verändern wirklich die Art und Weise, wie man den Aufstieg angeht. Es ist diese strategische Tiefe, die das Keimlingso nachspielbar.

Mein Fazit:Wenn du taktische Fortschrittsschleifen und clevere Strategien liebst, ist dies eines der lohnendsten Spiele, die du dir holen kannst. Fans von Der Kult des LammesWer an die auf Läufen basierende Struktur gewöhnt ist, wird sich hier wie zu Hause fühlen.

10. Darkest Dungeon [Stress, Wahnsinn und tödliche Feinde überstehen]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Gotisches rundenbasiertes Rollenspiel / Dungeon-Crawler Plattformen Windows, OS X, Linux, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Nintendo Switch, iOS Erscheinungsjahr 2016 Urheber Red Hook Studios (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ~40 Stunden für viele Spieler Am besten geeignet für Spieler, die auf risikoreiche, spannungsgeladene Strategie- und Charaktermanagement-Spiele stehen Was mir gefallen hat Das Leidenssystem, das die Helden verwundbar macht, die düstere Atmosphäre und Erzählweise sowie die Art und Weise, wie die Verwaltung der Stützpunkte und der Permadeath die Spannung steigern

Darkest Dungeon ist auf genau die richtige Art und Weise brutal und zählt ohne Weiteres zu den die spannendsten Dungeon-Crawler Du kannst spielen. Die Monster sind nur die halbe Gefahr; Der wahre Kampf ist der schleichende Stress, der an deinen Helden nagt, wobei es ihre Persönlichkeiten durch sein brillantes Leidenssystem auf den Kopf stellt.

Jede Expedition fühlt sich an, als würde man mit einer Fackel, die viel zu schnell erlischt, auf einem Seil balancieren. Die Macken, Ängste und Schwachstellen deiner Gruppe werden genauso wichtig wie ihre Waffen. Und wenn jemand mitten im Kampf zusammenbricht und den ganzen Trupp mit sich in den Abgrund reißt … ja, das ist Darkest Dungeon das tun, was es am besten kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Denn dank seines Stress- und Leidenssystems fühlt sich jeder Dungeon-Crawl spannend, herausfordernd und unvergesslich an.

Außerhalb der Dungeons sorgt das Dorf für jene strategische Komponente, die alles am Laufen hält. Verbesserungen, Stressabbau, Fertigkeitstraining; Man jongliert ständig mit Ressourcen und muss entscheiden, wen man retten sollte und wen man besser zurücklassen sollte. Es ist ein harter Kreislauf, aber ein unglaublich lohnender, sobald man versteht, wie alle Systeme ineinandergreifen.

Die Grafik, die Erzählung und die Atmosphäre runden das Ganze ab. Es ist düster, bedrückend und auf eine seltsam schöne Art und Weise, die einem das Herz zerreißt.

Mein Fazit: Wenn du Spannung und unvorhersehbare Handlungsstränge magst, ist dieses Spiel genau das Richtige für dich. Fans von Der Kult des Lammes… wird sich in diesem düstereren Ton sofort zu Hause fühlen … wenn „Zuhause“ ein einstürzender Kerker voller existenzieller Angst ist.

11. Friedhofswärter [Einen mittelalterlichen Friedhof und eine Werkstatt betreiben]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Friedhofsmanagement-Simulation / Strategie Plattformen Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr 2018 Urheber Lazy Bear Games (Entwickler); tinyBuild (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ~62,5 Stunden (Haupt- und Nebeninhalte) Am besten geeignet für Spieler, die ausgefallene Simulationsspiele, moralische Entscheidungen und schwarzen Humor in einer entspannten Atmosphäre mögen Was mir gefallen hat Der schräge Humor, die ausgefeilten Handwerkssysteme, die überraschenden Nebenquests und die Tatsache, dass sich die moralisch fragwürdigen Entscheidungen bedeutungsvoll anfühlen

Friedhofswärter ist eines dieser Spiele, die sich heimlich an einen heranschleichen. Man denkt sich: „Ich repariere noch ein paar Gräber und mache dann Feierabend“, und plötzlich steckt man knietief in mittelalterlichem Papierkram, gräbt Leichen aus, jongliert mit seltsamen Nebenjobs und fragt sich, wie diese merkwürdige kleine Welt einen so in ihren Bann ziehen konnte. Es hat diesen schwarzen Humor und die gemütliche Atmosphäre einer Management-Simulation Der Kult des LammesFans lieben.

Sobald man das Chaos des Tutorials hinter sich hat, offenbart das Spiel ganz unaufdringlich, wie viel Tiefe es in sich birgt. Handwerksketten, Alchemielabore, Anbauflächen, Predigten in der Kirche, Dungeons, Verhandlungen mit Eseln – was auch immer einem einfällt, es ist wahrscheinlich mit etwas anderem verknüpft. Und genau diese vielschichtige Entwicklung ist der Grund, warum es so gut zu anderen herausragende Strategiespiele.

Warum wir uns dafür entschieden haben Denn einen mittelalterlichen Friedhof mit ethisch fragwürdigen Nebenjobs zu betreiben, macht mehr Spaß, als es eigentlich dürfte.

Du planst ständig das nächste Upgrade, den nächsten Produktionszyklus, die nächste moralisch fragwürdige „Effizienzsteigerung“. Es befriedigt jenen Teil deines Gehirns, der sagt: „Optimiere alles, bis es zu einer perfekten Maschine wird.“ Was das Erlebnis wirklich ausmacht, ist, wie seltsam und charmant alles ist.

Die Nebenquests wirken wie kleine Comedy-Sketche, die Dorfbewohner sind herrlich schrullig, und Die DLCs fügen immer wieder neue Systeme hinzu, die die Welt noch lebendiger (oder untoter) wirken lassen.

Mein Fazit: Wenn du Management-Simulationen mit Charakter, schwarzem Humor und endlosen Fortschrittsschleifen magst, Friedhofswärter hält, was es verspricht. Es ist entspannt, es ist clever und es ist die perfekte Wahl für Spieler, die gerne in ihrem eigenen Tempo etwas Seltsames und Befriedigendes erschaffen.

12. Kinder von Morta [Ein emotionales, storybasiertes Roguelike-Abenteuer]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Ein storybasiertes Action-RPG / Roguelite Plattformen Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr 2019 Urheber Dead Mage (Entwickler), 11 Bit Studios (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ~14–20 Stunden für die Hauptgeschichte, bis zu ~25–30 Stunden, wenn man die meisten Nebeninhalte abarbeitet Am besten geeignet für Spieler, die emotionale Geschichten, eine große Charaktervielfalt und Action-Abenteuer mit hohem Wiederspielwert schätzen Was mir gefallen hat Die familienorientierte Erzählweise, die vielfältigen Charakterklassen, die Pixel-Art-Grafik und die Art und Weise, wie sich der Spielfortschritt sowohl befriedigend als auch herzlich anfühlt

Kinder von Morta besetzt eine ganz besondere Nische, nicht nur, weil es ein Roguelite mit großartigem Kampf ist, sondern auch, weil es liegt ihm tatsächlich etwas an seinen Figuren. Anstatt einen einsamen Helden zu spielen, tauchst du in das Leben der Bergsons ein, einer ganzen Familie, die sich gegen die Korruption wehrt. Jeder Durchgang treibt die Geschichte voran, und Das Spiel verwebt emotionale Momente so natürlich, dass man am Ende mit ihnen als Menschen mitfiebert, nicht nur Spielerklassen.

Was das Spiel so abwechslungsreich macht, ist, wie unterschiedlich sich jedes Familienmitglied anfühlt. Ein Geschwisterkind ist ein blitzschneller Schurke, ein anderes beherrscht die Magie und wieder ein anderes steckt Schläge ein wie eine Mauer. Der Wechsel zwischen den Charakteren verändert die Herangehensweise an einen Durchlauf wirklich, und das Fortschrittssystem verbindet alles miteinander, sodass die ganze Familie im Laufe des Spiels stärker wird.

Warum wir uns dafür entschieden haben Denn nur wenige Roguelikes verbinden Action und familienorientierte Erzählkunst so wunderbar miteinander.

Es schafft eine wirklich gelungene Balance zwischen Herausforderung und Zugänglichkeit: Man spürt zwar den typischen Roguelite-Druck, stößt aber nie an eine unüberwindbare Hürde. Und wenn du gerne mit jemand anderem spielst? Der Koop-Modus ist fantastisch. Er verwandelt das gesamte Erlebnis in ein herzliches, chaotisches gemeinsames Abenteuer das passt perfekt zum Thema Familie.

Mein Fazit: Wenn du ein Roguelite mit Herz und echten Charakteren suchst, die dir am Herzen liegen, Kinder von Morta ist genau das Richtige für dich. Es ist herzlich, anspruchsvoll und man schließt es unglaublich schnell ins Herz.

13. Betritt das Gungeon [Bullet-Hell-Action mit unzähligen Waffen]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Bullet-Hell-Roguelike-Dungeon-Crawler Plattformen Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS Erscheinungsjahr 2016 Urheber Dodge Roll (Entwickler), Devolver Digital (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ~80–100 Stunden für den kompletten Durchlauf Am besten geeignet für Spieler, die rasante, auf Geschicklichkeit basierende Shooter mit viel Abwechslung lieben Was mir gefallen hat Die absurde Vielfalt an Waffen, die rasanten Ausweich- und Rollmanöver im Kampf und die Tatsache, dass sich jeder Durchlauf unvorhersehbar und extrem herausfordernd anfühlt

Betritt das Gungeon ist pures, meisterhaft inszeniertes Chaos in Form eines Videospiels. Du landest in einem Labyrinth aus Räumen, die voller Gegner, Kugeln und absurder Waffen sind: von Lasergewehren bis hin zu Waffen, die echte Bienen verschießen. Sobald man anfängt, sich wie ein kleiner Actionheld durch die Geschosse zu rollen, schießt das Adrenalin in die Höhe, und plötzlich ist man davon besessen, jeden Durchlauf zu perfektionieren und nach neuen Waffen und Geheimnissen zu suchen.

Die Kämpfe sind rasant, knackig und erfordern viel Geschick. Dein Überleben hängt davon ab, dass du deine Ausweichmanöver richtig timest, die richtige Waffe für den jeweiligen Moment wählst und nicht in Panik gerätst, wenn sich der Bildschirm in einen neonfarbenen Kugelhagel verwandelt. Und das wird er.

Je nachdem, welche Gegenstände man einsammelt, kommt jede Menge Spass auf: Synergien, Flüche, Begleiter, seltsame Modifikatoren. Die Durchläufe sind schnell, aber völlig unterschiedlich, was den Wiederspielwert absurd hoch macht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Weil es das chaotischste und stilvollste Bullet-Hell-Chaos in perfekt dosierte Spielrunden verpackt.

Das Spiel hat zudem jede Menge Charme. Die Gegner sind entzückende kleine Kugelwesen, der Humor ist locker und selbstironisch, und auf jeder Etage verbergen sich Geheimnisse, über die man zufällig stolpert (oder für deren Entdeckung man stundenlang rätseln kann). Es fühlt sich an wie ein Arcade-Klassiker, der irgendwie alle Tricks moderner Roguelikes gelernt hat.

Mein Fazit: Betritt das Gungeon ist rasant, witzig und man kann es immer wieder spielen. Wenn du chaotische Läufe, einfallsreiche Waffen und dieses befriedigende Gefühl liebst, „gerade so überlebt zu haben“, dann ist dieses Spiel ein echter Knaller.

14. Rogue Legacy [Dynastischer Plattformer mit endlosen Herausforderungen]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Plattformspiel / Roguelite Plattformen Windows, OS X, Linux, PS3, PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch, iOS Erscheinungsjahr 2013 Urheber Cellar Door Games (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 16 Stunden (Hauptteil) bis ca. 37 Stunden (Gesamtdauer) Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an Plattformspielen in Verbindung mit einem fortlaufenden Spielverlauf und Herausforderungen haben Was mir gefallen hat Der Tod der Herrscher, die skurrilen Eigenschaften der Erben und das zutiefst befriedigende Gefühl, wenn man sein Anwesen aufwertet

Rogue Legacy macht aus dem Gedanken an den Tod reinen Spaß. Jedes Mal, wenn dein Charakter ins Gras beißt, ist das nicht das Ende, sondern ein Neuanfang. Du schlüpfst in die Rolle seines Erben, von denen jeder seine eigenen Macken hat, die den Durchlauf urkomisch chaotisch oder überraschend knifflig. Durch diesen dynastischen Mechanismus fühlt sich jeder Tod bedeutungsvoll und nicht frustrierend an, und man bleibt der Familie verbunden, während man langsam an Macht gewinnt und Verbesserungen freischaltet.

Die Steuerung ist präzise und reaktionsschnell, sodass das Ausweichen vor Fallen, das Überspringen von Stacheln und die Kämpfe gegen Bosse jedes Mal eine befriedigende Herausforderung darstellen. Es ist leicht zu verstehen, warum Rogue Legacy hat sich einen Platz unter den Die besten Plattformspielemit seinen prozedural generierten Levels, dem auf Kurzzeit-Spielerlebnis ausgerichteten Design und dem cleveren dynastischen Fortschrittssystem damit jede Fahrt frisch und spannend bleibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Denn noch nie hat das Sterben so viel Spaß gemacht – dank seines sich ständig weiterentwickelnden Stammbaums voller unberechenbarer Helden.

Fortschritte machen süchtig. Das Freischalten neuer Klassen, das Aufwerten deines Anwesens und das Entdecken geheimer Wege tragen alle zu diesem ständigen Kreislauf der Verbesserung bei. Variabilität der Charaktereigenschaften, wie farbenblinde Helden oder kurzsichtige Erben, sorgt dafür, dass die Läufe lustig und unvorhersehbar bleiben, was dem Spiel mehr Charakter verleiht.

Mein Fazit:Rogue Legacy verwandelt Misserfolge mit Stil und Humor in Fortschritte. Wenn du Plattformspiele, clevere Spielabläufe und einen Roguelite magst, bei dem sich jeder Tod lohnenswert anfühlt, ist dieses Spiel ein absolutes Muss für Fans von actiongeladenem, strategischem Spielspaß.

15. Der Fluch der toten Götter [Rasanter Kampf und strategische Flüche]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Isometrisches Action-Roguelike Plattformen Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Passtech Games (Entwickler); Focus Home Interactive (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 21 Stunden Hauptspielzeit, ca. 38 Stunden mit Extras Am besten geeignet für Spieler, die schnelle Kämpfe, Kompromisse beim Charakteraufbau und Risiko-Ertrags-Mechaniken mögen Was mir gefallen hat Das Fluchsystem, das strategische Entscheidungen erfordert, der spannende Beute-Zyklus und die düstere, düster-romantische Tempelästhetik

In Der Fluch der Toten Gottes Du beginnst in einem düsteren, verfluchten Tempel, in dem jeder Raum eine Prüfung für Geschicklichkeit, Timing und Nervenstärke darstellt. Die Kämpfe sind rasant, bedächtig und überraschend taktisch: Du weichst ständig aus, kombinierst Angriffe und triffst blitzschnelle Entscheidungen, die über dein Überleben entscheiden.

Was das Spiel wirklich auszeichnet, ist das Fluchsystem. Jeder Fluch, den du aufnimmst, zwingt dich zu Kompromissen, die sich auf deinen Spielstil auswirken, sodass sich jeder Durchlauf wie ein spannendes Rätsel aus Risiko und Belohnung anfühlt. Schnappst du dir diese mächtige Waffe und nimmst die Nachteile in Kauf, oder gehst du auf Nummer sicher und hoffst, dass der nächste Raum dir bessere Optionen bietet? Das hält dein Gehirn auf Trab, während deine Reflexe auf Hochtouren laufen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Denn seine Fluchmechanik macht jede Entscheidung zu einem köstlich gefährlichen Glücksspiel.

Auch das Sammeln von Beute und der Spielfortschritt sorgen für ein befriedigendes Spielerlebnis. Verbesserungen bleiben von einem Durchgang zum nächsten erhalten, sodass deine Charaktere sich sinnvoll weiterentwickeln können, ohne dass dabei die Spannung der kurzen, intensiven Expeditionen verloren geht. Das Design der Gegner ist raffiniert und abwechslungsreich und bietet genau die richtige Mischung aus Gruseligem und Pulp-artigem, wodurch jede Begegnung spannend und unterhaltsam bleibt.

Mein Fazit:Wenn du schnelle, auf Geschicklichkeit basierende Durchläufe magst, bei denen jede Entscheidung zählt, Der Fluch der toten Götter ist der absolute Hammer. Es ist spannend, lohnenswert und wie geschaffen für Spieler, die taktische Action mit düsterer, abgedrehter Atmosphäre lieben.

16. Für den König [Taktische Abenteuer mit Gruppenmanagement]

Unsere Bewertung 7.9

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Art des Spiels Rundenbasiertes Strategiespiel / Roguelike-RPG Plattformen Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Urheber IronOak Games (Entwickler); Curve Games (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ~8–12 Stunden für einen typischen Durchlauf der Hauptkampagne Am besten geeignet für Spieler, die taktische Entscheidungen, Koop-Spiel und eine wiederholbare Kampagnenstruktur lieben Was mir gefallen hat Die Mischung aus prozedural generierten Karten und Strategie im Tabletop-Stil, die Questentscheidungen mit ihrem jeweiligen Risiko-Ertrags-Verhältnis und der befriedigende Spielablauf mit der Verwaltung von Gruppe und Gefolgsleuten

Für den KönigMischungenTischspiel-Taktik mit der Unvorhersehbarkeit eines Roguelikes – leicht zu erlernen, aber schwer aus der Hand zu legen. Du führst eine Gruppe von Helden durch prozedural generierte Karten, stellst dich zufälligen Ereignissen und musst deine Ressourcen geschickt einteilen, während du entscheidest, wen du auf die jeweilige Reise mitnimmst. Egal, ob du alleine oder im Koop-Modus spielst – jeder Durchlauf fühlt sich frisch an, und hinter jeder Ecke warten Überraschungen auf dich.

Seine Mischung ausStrategie, Truppensteuerung und wiederholbare Karten macht es zu einem Highlight unter rundenbasierte Strategiespiele. Du wägst ständig Risiko und Gewinn ab, entscheidest, welche Quests du in Angriff nimmst, und verwaltest die Fähigkeiten und die Ausrüstung deiner Gruppe. Das Spiel greift denselben Reiz auf, „deinen eigenen kleinen Kult/deine eigene kleine Kolonie zu leiten“, der Der Kult des Lammes die Fans lieben, sodass du das Gefühl haben, ein wachsendes, sich weiterentwickelndes Team im Griff zu haben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Weil es Tischspiel-Strategie und Abenteuer so nahtlos miteinander verbindet, wirst du dich fühlen, als wärst du bei einem gemeinsamen Abenteuerabend.

Die Kämpfe sind rundenbasiert, aber keineswegs langatmig. Jede Begegnung erfordert Planung, Positionierung und taktische Entscheidungen, sodass sich selbst kurze Spielsitzungen lohnenswert anfühlen. Die prozeduralen Ereignisse und die erzählerische Atmosphäre sorgen für Charme und Unvorhersehbarkeit, sodass kein Durchgang dem anderen gleicht.

Mein Fazit:Wenn dir strategische Entscheidungen, Gruppenmanagement und eine Roguelike-Variante von Brettspielmechaniken gefallen, Für den König passt einfach perfekt. Es ist clever, leicht zugänglich und macht Spaß, egal ob man alleine oder mit Freunden spielt.

17. Der Dungeon der Unendlichen [Tower Defense trifft auf Roguelike-Erkundung]

Unsere Bewertung 7.8

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Art des Spiels Eine Mischung aus Roguelike, Tower Defense und Strategie Plattformen Windows, OS X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr 2014 Urheber Amplitude Studios (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ~9,5 Stunden für einen kompletten Durchlauf Am besten geeignet für Spieler, die Spaß an taktischer Platzierung, sich entwickelnden Strategien und hybriden Spielabläufen haben Was mir gefallen hat Die schwierigen Entscheidungen hinsichtlich des Ressourcenflusses, die Befriedigung, die eigene Basis zu verteidigen, und die Art und Weise, wie die Erkundung zufälliger Dungeons unerwartete, spannende Momente schafft

Der Dungeon der Unendlichen ist eine wilde Mischung aus Tower Defense, Roguelike und Erkundung, die dich bei jedem Schritt zum Nachdenken (und Schwitzen) bringt. Du führst eine kleine Truppe durch prozedural generierte Dungeons und versuchst, deinen Generator zu schützen, während du nach Ressourcen suchst, Verteidigungsanlagen zu errichten und zu entscheiden, welche Räume als Nächstes erkundet werden sollen. Jede Entscheidung zählt, und ein einziger Fehler kann eine Kettenreaktion auslösen, die in einer Katastrophe endet.

Die Stärke des Spiels liegt in seinen taktischen Facetten. Ressourcenfluss, Turmplatzierung und umsichtiges Einheitenmanagement sorgen für kurze, spannende Durchläufe, deren Meistern ein befriedigendes Gefühl vermittelt. Jeder prozedural generierte Dungeon fühlt sich anders an, sodass Man muss sich ständig an neue Levelaufbauten, Gegnertypen und unerwartete Situationen anpassenSelbst ein einziges Level kann dich vor unerwartete Herausforderungen stellen, wodurch das Spiel endlos wiederholbar ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Denn nichts sonst fängt die rasende Freude so ein, wie wenn man seine Basis verteidigt und gleichzeitig verzweifelt nach dem Ausgang sucht.

Die Science-Fiction-Kulisse verleiht dem Ganzen Charakter, mit einzigartigen Figuren die alle ihre eigenen Stärken und Eigenheiten in das Team einbringen. In Kombination mit der einzigartige Kunst und Atmosphäre, Dungeon der Unendlichen zeichnet sich als Roguelike aus, das bei jedem Durchspielen clever, spannend und frisch wirkt.

Mein Fazit:Wenn du taktische Mikroentscheidungen, hybrides Gameplay und Management mit hohem Einsatz liebst, Der Dungeon der Unendlichen ist die perfekte Wahl. Fans von Der Kult des LammesWer strategisches Planen und chaotische Begegnungen mag, wird hier voll auf seine Kosten kommen.

18. Spiritfarer [Genusserlebnisse auf einer gemütlichen Reise]

Unsere Bewertung 7.6

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Art des Spiels Management / Narrative Simulation Plattformen Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Erscheinungsjahr 2020 Urheber Thunder Lotus Games (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 35–45 Stunden (je nach Lernfortschritt) Am besten geeignet für Spieler, die entspanntes Gameplay, emotionale Geschichten und ein von Beziehungen geprägtes Spieltempo bevorzugen Was mir gefallen hat Die wunderschönen handgezeichneten Bilder, die herzlichen Beziehungen zu den Geistern und die Tatsache, dass sich jeder Tag auf dem Boot sinnvoll und ruhig anfühlt

Spiritfarer ist ein gemütliches, storybasiertes Managementspiel, das Herz und Spielspaß perfekt in Einklang bringt. Du schlüpfst in die Rolle von Stella, einer Seelenführerin, deren Aufgabe es ist, Seelen ins Jenseits zu begleiten. Dabei kümmerst du dich um deine Passagiere, rüstest dein Schiff auf, sammelst Ressourcen, stellst nützliche Gegenstände her und baust bedeutungsvolle Beziehungen auf. Es ist ein Management-Zyklus, der entspannend, lohnend und voller Herz ist.

Die handgezeichneten Grafiken des Spiels sind einfach umwerfend, wodurch jeder Schauplatz und jede Figur einen warmen, einladenden Charme erhält. Der Soundtrack und die Erzählweise verleihen dem Ganzen emotionale Tiefe… und verwandelt einfache Aufgaben wie Kochen, Bergbau oder das Helfen von Geistern bei Nebenquests in Momente, die sich wirklich besonders anfühlen. Jeder Geist hat seine eigene Geschichte, und es ist überraschend befriedigend, ihnen den Weg zum Frieden zu ebnen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Weil es emotionale Geschichten erzählt, eingebettet in einen der gemütlichsten Spielabläufe, die je entwickelt wurden.

Zudem gibt es eine sanfte Entwicklung bei den Schiffsverbesserungen, dem Handwerk und den Beziehungen, wodurch sich jede Spielsitzung sinnvoll anfühlt, ohne dass Druck entsteht. Der lokale Koop-Modus sorgt für ein unterhaltsames gemeinsames Spielerlebnis, und durch regelmäßige Updates wird der Inhalt ständig erweitert, wodurch den Spielern mehr zu entdecken und zu genießen geboten wird.

Mein Fazit:Spiritfarer ist perfekt für alle, die Management, Pflegesysteme und das Erzählen von Geschichten den ständigen Kämpfen vorziehen. Sein Charme, seine emotionale Tiefe und sein gemütliches Gameplay machen es zu einem absoluten Muss für Der Kult des Lammes Fans, die auf der Suche nach einem entspannten, aber zutiefst befriedigenden Erlebnis sind.

19. Hand of Fate 2 [Kartenbasiertes Abenteuer mit Action-Kämpfen]

Unsere Bewertung 7.4

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Art des Spiels Eine Mischung aus Action-RPG und Deckbau-Spiel Plattformen Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Defiant Development (Entwickler und Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 40–50 Stunden Am besten geeignet für Spieler, die Strategie, Deckbau und actionreiche Kämpfe lieben Was mir gefallen hat Die Spannung beim Zusammenstellen eines Decks, das dein Abenteuer prägt, die Mischung aus Planung und Echtzeitkämpfen und die Tatsache, dass sich jede Boss-Begegnung wie ein filmisches Erlebnis anfühlt, bei dem es um alles oder nichts geht

Hand of Fate 2 verbindet Brettspielstrategie mit actiongeladenen Roguelike-Kämpfen auf eine Weise, die sofort süchtig macht. Du stellst dein Kartendeck zusammen, und jede einzelne Karte beeinflusst die Begegnungen, Belohnungen und Herausforderungen, denen du dich stellen musst. Es ist eine gelungene Mischung aus Planung und Improvisation, bei der deine Entscheidungen außerhalb der Kämpfe direkten Einfluss auf die Kämpfe haben, die du bestreitest.

Der Kampf selbst ist rasant und erfordert Geschicklichkeit. Ausweichen, das richtige Timing bei Angriffen und das Erkennen der Verhaltensmuster der Gegner sind entscheidend, besonders bei Bosskämpfen, die ebenso spannend wie unvergesslich sind. Jeder Durchlauf hält dich auf Trab, denn Modifikatoren, zufällige Ereignisse und kartengesteuerte Überraschungen sorgen dafür, dass keine zwei Kampagnen jemals gleich sind. Auch das Risiko-Ertrags-System ist sehr befriedigend: Manchmal kann das Ziehen einer verlockenden Karte deinen Spielzug erheblich erschweren, aber es ist immer ein spannendes Risiko.

Warum wir uns dafür entschieden haben Denn die Kombination aus kartengestützten Begegnungen und Echtzeitkämpfen sorgt für ein Abenteuer voller Überraschungen.

Die Präsentation ist erstklassig, von den filmreifen Kartenduell-Szenen bis hin zu den detailreichen Arenakämpfen, sodass sich jede Spielsitzung wie eine zum Leben erweckte Tabletop-Partie mit hohem Einsatz anfühlt. Das Vielfalt bei Karten, Gegnern und Ergebnissen verleiht dem Spiel einen enormen Wiederspielwert, was sorgfältige Planung und clevere Taktiken belohnt.

Mein Fazit:Hand of Fate 2 ist perfekt für Spieler, die Strategie in Kombination mit Action lieben. Fans von Der Kult des Lammes werden das Deckbau-Element, das Eingehen von Risiken und die spannungsgeladenen Begegnungen zu schätzen wissen, die jeden Durchlauf spannend machen.

20. We Happy Few [Überlebe in einer dunklen, dystopischen Gesellschaft]

Unsere Bewertung 7.2

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Art des Spiels Action-Adventure / Überleben Plattformen Windows, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Compulsion Games (Entwickler); Gearbox Publishing (Herausgeber) Durchschnittliche Spielzeit ca. 30–35 Stunden für die Hauptgeschichte + Extras Am besten geeignet für Spieler, die dystopische Geschichten, moralische Entscheidungen und Überlebensmechaniken mögen Was mir gefallen hat Die beunruhigende retro-futuristische Weltgestaltung, die spannungsgeladene Mischung aus Heimlichkeit und sozialem Druck sowie die Art und Weise, wie sich die Erzählung um zutiefst fehlerhafte Charaktere in einer von Drogen geprägten Gesellschaft dreht

We Happy Few versetzt dich in eine bizarre, dystopische Stadt, in der jeder gezwungen ist, ständig zu lächeln und den Schein zu wahren … oder mit den Konsequenzen zu rechnen. Du schlüpfst in die Rolle einer von mehreren Hauptfiguren, von denen jede ihre eigene Geschichte hat, und versuchst, in einer Welt voller Geheimnisse zu überleben, soziale Regeln und schleichende Paranoia. Das Spiel trifft genau den kultigen, schrägen Ton, der Fans von Der Kult des Lammes.

In „Survival“ geht es um Gesundheits- und Ressourcenmanagement, das Verschmelzen mit der Umgebung, schwierige moralische Entscheidungen und die Frage, wann man kämpfen, sich anschleichen oder überzeugen sollte. Verfahrenstechnische Elemente und handgefertigte Missionen sorgen dafür, dass jeder Durchgang unvorhersehbar bleibt, während das Herstellen von Gegenständen und der Aufbau von Stützpunkten langfristige Ziele bieten, auf die man hinarbeiten kann. Das Erkunden belohnt Neugierde, denn an jeder Ecke warten versteckte Gegenstände, Charaktere und Handlungsstränge.

Warum wir uns dafür entschieden haben Denn diese Mischung aus Dystopie, Überleben und sozialem Stealth fühlt sich an, als würde man den beunruhigendsten Jahrmarkt betreten, den man sich vorstellen kann.

Die Erzählweise ist überzeugend, mit vielfältigen Perspektiven und einer vielschichtigen Weltgestaltung, die dafür sorgt, dass einem die Stadt und ihre Bewohner ans Herz wachsen – selbst die unheimlichen. Jede Entscheidung hat Gewicht, und Die Mischung aus Stealth-, Überlebens- und Sozialmechaniken sorgt für anhaltende Spannung und ermöglicht es Ihnen gleichzeitig, mit verschiedenen Ansätzen zu experimentieren.

Mein Fazit:We Happy Few ist perfekt für Spieler, die Wert auf eine tiefgründige Handlung, moralische Entscheidungen und düster-skurrile Welten legen. Fans von Der Kult des Lammes werden den schrägen Humor, die vielschichtigen sozialen Strukturen und die befriedigende Herausforderung genießen, in einer Gesellschaft zu überleben, die alles andere als normal ist.

Mein Fazit

Du hast also gerade Der Kult des Lammes und sich nach etwas sehnen, das dieselbe Mischung aus schwarzem Humor, schrulligem Management und actiongeladenem Chaos bietet. Hier würde ich ansetzen:

Wenn du es liebst, gegen alle Widrigkeiten zu bestehen während ich an einem Sockel herumtüftelte, Verhungere nicht ist genau das Richtige für dich. Die Welt ist gnadenlos, das Gameplay ist raffiniert, und jeder Durchlauf hält dich auf Trab.

Für Spieler, die Wert auf Story und Herzblut legen neben ihrem Roguelike-Action-Spiel, Kinder von Morta ist eine perfekte Wahl. Die Familiendynamik, die unverwechselbaren Charaktere und die emotionalen Höhepunkte sorgen dafür, dass sich jeder Durchgang lohnenswert anfühlt.

Wenn dich vor allem der auf Geschicklichkeit basierende Kampf und rasante Durchläufe begeistern, damit kann man nichts falsch machen Hades. Jeder Kampf ist ein echtes Highlight, der Spielfortschritt macht süchtig, und die Dialoge sorgen für Abwechslung, egal wie oft man stirbt.

Für eine ruhigere, entspanntere Atmosphäre mit gemütlichen Strick- und Strickrunden, Spiritfarer ist ein Juwel. Das Bauen des eigenen Bootes, das Helfen von Geistern und das Aufwerten des eigenen Zuhauses ist überraschend befriedigend und bewegend.

Und wenn du Strategiespiele mit dem gewissen Etwas liebst, Slay the Spire wird dein Gehirn stundenlang mit cleveren Kartenkombinationen und Entscheidungen mit hohem Einsatz auf Trab halten.

Egal, worauf du aus bist: Survival, Story, Action oder Strategie – hier gibt es ein Spiel, das dieselbe schräge, bezaubernde Magie einfängt, die du an Der Kult des Lammes.

Häufig gestellte Fragen