20 juegos parecidos a «Cult of the Lamb» que te encantarán en 2025

Juegos comoEl culto al cordero combina un caos encantador, un estilo artístico a la vez espeluznante y adorable, y la magia de la gestión de una secta, y Hay otros títulos que transmiten esa misma atmósfera. Cada uno aporta su propio toque de humor negro, mecánicas ingeniosas y una jugabilidad llena de acción, lo que te ofrece nuevas formas de dirigir a tus peculiares seguidores y explorar mundos retorcidos.

He reunido las mejores opciones, que tienen la misma energía, el mismo encanto y esa personalidad desenfrenada que hicieron que El culto al corderoEs tan adictivo.Desde comunidades extravagantes hasta frenéticos combates repetitivos, hay mucho por descubrir. Vamos a descubrir las mejores aventuras retorcidas, acogedoras y caóticas que hay por ahí.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a El culto al cordero

Juegos similares a El culto al cordero ofrecen una mezcla de supervivencia peculiar, construcción estratégica de bases y una jugabilidad con un encanto sombrío. Dirigirás colonias extravagantes, esquivarás desastres descabellados y explorarás mundos que son a partes iguales espeluznantes y divertidísimos. Estas selecciones destacadas ofrecen la misma diversión caótica, estrategia ingeniosa y humor negro que hacen que cada partida sea una aventura trepidante de la que no podrás despegarte.

No te mueras de hambre (2013) – Un clásico de la supervivencia con un estilo artístico peculiar y dibujado a mano, y con humor negro. Construye, fabrica objetos y sobrevive mientras gestionas los escasos recursos en un mundo sumido en el caos. Stardew Valley (2016) – Más que un simulador de granja, ofrece secretos del pueblo, relaciones y una gratificante construcción de bases. Te transmite esa misma sensación de cuidado con un toque estratégico. RimWorld (2018) – Dirige una colonia de personajes únicos mientras te enfrentas a acontecimientos aleatorios y desastres. La narrativa emergente y los momentos caóticos hacen que cada partida sea una experiencia nueva.

Estos tres son solo el principio. Sigue bajando para descubrir los 20 juegos que recogen el caos extravagante y el humor negro que tanto te gustaban en El culto al cordero. Encontrarás nuevos mundos que explorar, extraños seguidores a los que dirigir y un montón de sorpresas que harán que cada partida resulte novedosa y divertida.

20 juegos parecidos a «El culto al cordero» que no te puedes perder

¿A cuántos de estos has jugado? Si te encanta convertir a pequeños seguidores en fieles secuaces, explorar mundos extraños y reírte ante un caos oscuramente retorcido, esto te va a encantar. He recopilado las mejores opciones que capturan toda esa locura y mucho más: la lista definitiva de juegos como El culto al cordero.

1. No te mueras de hambre [Sobrevivir y prosperar en un entorno natural hostil]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Simulación de supervivencia en la naturaleza Plataformas Windows, macOS, OS X, Linux, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Año de estreno 2013 Creador/es Klei Entertainment (desarrollador y editor) Duración media de la partida ~100 horas de media (los jugadores indican entre 60 y más de 120 horas) Ideal para Jugadores a los que les encanta la supervivencia de alto riesgo, la construcción de bases y la exploración Lo que me gustó El estilo artístico oscuro y caprichoso; la muerte permanente y el mundo generativo aportan frescura al juego; los sistemas de creación fomentan la creatividad y la experimentación

No te mueras de hambre te sumerge en un mundo oscuro e inquietante, con un estilo caricaturesco, donde cada día es una lucha trepidante por la supervivencia, llena de giros inesperados y emociones fuertes. Juegas en el papel de un científico náufrago atrapado en un extraño paraje salvaje, y tu objetivo es sencillo… mantenerte con vida. Es fácil decirlo, pero difícil de hacer.

Desde recolectar recursos y cazar bichos espeluznantes hasta fabricar herramientas, construir refugios y defenderse de monstruos de pesadilla, cada día parece un malabarismo cuidadosamente planeado. El juego… Imágenes inspiradas en Tim Burton y una banda sonora de una belleza inquietante le da una personalidad distintiva que resulta a la vez inquietante y extrañamente encantadora.

Por qué lo elegimos Porque ningún otro juego de supervivencia combina el encanto gótico, el descubrimiento caótico y esos constantes momentos de «¡Ay, no! ¿Y ahora qué?» como este.

Tu base es un lienzo en el que dar rienda suelta a la estrategia y la creatividad. Planificar dónde colocar trampas, cultivos y estructuras puede marcar la diferencia entre prosperar o sufrir un final espantoso. Ese ciclo de supervivencia y construcción de la base es adictivo: Cada decisión cuenta, y vale la pena tanto pensar con ingenio como experimentar..

Muerte permanente y los mundos generados proceduralmente hacen que cada partida sea emocionante y llena de suspense, mientras que los completos sistemas de creación y los numerosos contenidos desbloqueables garantizan que la progresión nunca resulte monótona. La comunidad de modders también es enorme y ofrece un sinfín de formas de modificar la jugabilidad, añadir nuevos personajes y mantener el mundo siempre renovado mucho después de haber muerto una docena de veces.

Mi veredicto:Los aficionados aEl culto al corderoles encantaráNo te mueras de hambre por su encanto caótico, su humor negro y sus gratificantes ciclos de supervivencia. Es perfecto para cualquiera que disfrute planificando, experimentando y riéndose de sus propias desventuras en un mundo retorcido y maravillosamente extraño.

2. Stardew Valley [Cultiva tus propios productos, construye la granja de tus sueños]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Simulación de la vida en el campo / RPG Plataformas Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation Vita, iOS, Android Año de estreno 2016 Creador/es ConcernedApe; autoeditado Duración media de la partida Cientos de horas para muchos jugadores (los usuarios de Reddit hablan de entre más de 500 y más de 1000 horas) Ideal para Jugadores a los que les gusta la gestión relajada y sin límites, la agricultura, la artesanía y el establecimiento de relaciones Lo que me gustó La libertad de forjar tu propia vida, un encantador estilo pixel art, sistemas sociales muy completos y un ciclo infinito de progresión y exploración

Stardew Valley Todo empieza de forma sencilla: heredas una granja pequeña y desordenada y decides darle un giro a tu vida mudándote a un pueblo tranquilo. Empiezas quitando las malas hierbas y plantando algunos cultivos. Luego el juego te atrapa cada vez más. De repente, te dedicas a cultivar, pescar, extraer minerales, cocinar, mejorar el equipo y, de alguna manera, sigues intentando acordarte del cumpleaños de todo el mundo.

El ambiente es genial. El estilo pixel art transmite calidez y nostalgia sin resultar forzado, y Pelican Town da la sensación de ser un lugar realmente habitado. Cada personaje tiene su propia rutina, sus pequeñas peculiaridades y los giros de la historia que vas descubriendo poco a poco simplemente pasando el rato. Es un juego tan relajante que te pilla por sorpresa: te metes en él «solo por un día o dos» y, cuando te das cuenta, te has pasado cuatro horas jugando sin darte cuenta.

Por qué lo elegimos Porque es el referente indiscutible de los simuladores de vida tranquila, que convierten los sencillos días en la granja en la rutina más gratificante que jamás hayas disfrutado.

Lo que me mantuvo enganchado fue cómo se desarrollaba la historia. Siempre vas hacia algún sitio: mejores herramientas, nuevos edificios, nuevas zonas, nuevos peces, nuevas recetas… lo que más te guste. Y el juego nunca te mete prisa. Llega al máximo nivel en tu granja o simplemente decora tu casa, acaricia a tus animales y disfruta de la banda sonora. Las actualizaciones y los mods no hacen más que ampliar la ya enorme cantidad de contenido.

Mi veredicto:Stardew Valley Es uno de esos juegos que empiezas para disfrutar de un rato de paz y tranquilidad y acabas completamente absorto. Si te gustan los mundos acogedores con mucha libertad y un avance lento pero satisfactorio, entenderás por qué a la gente le encanta este juego.

3. RimWorld [Gestiona una colonia con diversión desenfrenada]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Simulación de colonias / Estrategia Plataformas Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2018 Creador/es Ludeon Studios (desarrollador y editor) Duración media de la partida De decenas a cientos de horas; muchos jugadores afirman en Reddit haber jugado entre más de 500 y más de 1000 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias profundas y con elementos emergentes, la planificación estratégica y los simuladores de colonias de tipo «sandbox» Lo que me gustó La narrativa impulsada por IA, los acontecimientos impredecibles, la detallada simulación de los rasgos y estados de ánimo de los colonos, y la rejugabilidad infinita gracias a los mundos generados proceduralmente

RimWorld se nutre de la imprevisibilidad, lo que convierte cada colonia en una historia. Todo empieza de forma bastante sencilla: has aterrizado de emergencia en un planeta lejano junto con unos cuantos colonos desafortunados, y tu misión es mantenerlos con vida. Al principio parece sencillo. Pero entonces alguien sufre una intoxicación alimentaria y una erupción solar te deja sin electricidad. Aparecen unos asaltantes borrachos y furiosos, y tu mejor médico pierde los estribos por culpa de la ardilla mascota de la colonia.

Eso esRimWorldEn pocas palabras:todos tus planes, tan cuidadosamente trazados, se esfuman, un auténtico caos narrativo en el mejor sentido de la palabra. Lo que lo hace tan adictivo es cómo todos los sistemas se entrelazan. Tendrás que gestionar los estados de ánimo, el clima, la distribución de la base, la investigación, la producción de alimentos, los acontecimientos aleatorios y las personalidades más que cuestionables de tus colonos.

Por qué lo elegimos Porque cada partida se convierte en un generador de historias extrañas e inolvidables, impulsado por el caos más absoluto y el brillante drama de la IA.

Y nada de eso está guionizado. El juego genera historias basadas en cualquier locura que ocurra en tu colonia, por lo que cada partida parece una nueva temporada de una serie que ni siquiera sabías que estabas creando. Los peores desastres suelen convertirse en los recuerdos más divertidos.

Visualmente, es sencillo, limpio y tiene ese encanto ciencia ficción minimalista De todas formas. Pero no te dejes engañar; Este juego tiene una profundidad increíble¿La comunidad de modders? Completamente desquiciada, en el mejor sentido de la palabra. Nuevos biomas, eventos, facciones, narradores… puedes girarRimWorlden cualquier cosa De un juego de construcción relajante a un reino medieval y a un simulador de supervivencia de terror.

Mi veredicto: RimWorld es perfecto si te encantan los juegos de estrategia que generan caos de forma natural. Transmite esa misma sensación de «mis seguidores son unos gremlins raritos, pero los adoro» como El culto al cordero, pero con mucha más profundidad y un sinfín de historias impredecibles.

4. Sin oxígeno [Mantén con vida a tus colonos bajo tierra]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Simulación de una colonia espacial / Estrategia Plataformas Windows, macOS, Linux Año de estreno 2019 Creador/es Klei Entertainment (desarrollador y editor) Duración media de la partida Decenas de horas, a menudo entre 70 y más de 140 Ideal para Jugadores a los que les gusta la gestión en profundidad, la gestión de recursos y la simulación emergente Lo que me gustó Los ingeniosos sistemas de automatización, los ciclos de recursos sometidos a pruebas de resistencia y la libertad para optimizar tu colonia en condiciones extremas

No esperaba que un simulador de colonias espaciales me mantuviera en vilo, peroSin oxígeno rápidamente me demostró que estaba equivocado. Cada pequeño duplicante tiene sus necesidades, y cada tubería, cable eléctrico y conducto de oxígeno es un desastre en potencia a punto de ocurrir.

Es el tipo de reto que hace que este sea uno de los los mejores juegos de supervivenciapor ahí:siempre estás pensando en el futuro, haciendo malabarismos con los recursos y riéndote (o entrando en pánico) ante el desastre que se va gestando. El encanto reside en cómo interactúan todos los elementos. Tienes que equilibrar el oxígeno, el agua, la comida, el estrés y la investigación, y cada nuevo edificio o sistema de automatización te hace sentir que estás avanzando.

Por qué lo elegimos Porque sus rompecabezas de construcción de colonias hacen que gestionar el oxígeno, los aseos y a los duplicantes, tan propensos a sufrir crisis nerviosas, resulte infinitamente entretenido.

Y justo cuando crees que tienes tu colonia bajo control, una ola de calor, un brote de enfermedad o una criatura alienígena te recordarán quién manda realmente. Y el humor se cuela por todas partes: las pequeñas animaciones, las extrañas manías de los duplicantes y los desastres catastróficos todas las marcas Sobrevivir al colapso de una colonia resulta, curiosamente, divertido.

Visualmente, es limpio y colorido, con un estilo técnico pero encantador, como el cuaderno de un ingeniero que cobra vida. La banda sonora acompaña discretamente la tensión, recordándote sutilmente que cualquier cosa podría salir mal en cualquier momento.

Mi veredicto:Los aficionados aEl culto al cordero a quienes les gustaban los juegos de construcción de bases y de gestión les encantará Sin oxígeno. Es complejo, impredecible e infinitamente satisfactorio, y ofrece caos y triunfo a partes iguales.

5. Moonlighter [Una aventura que combina la exploración de mazmorras con la gestión de una tienda]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego RPG de acción / Roguelite Plataformas Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Año de estreno 2018 Creador/es Digital Sun (desarrollador), 11 Bit Studios (editor), Netflix Games (Android, iOS) Duración media de la partida Entre 20 y 30 horas para una partida normal (varía mucho según el estilo) Ideal para Jugadores a los que les gusta combinar la gestión de una tienda con la exploración de mazmorras Lo que me gustó El ciclo diario y nocturno entre la gestión de la tienda y las hazañas heroicas, la combinación de dos estilos de juego muy diferentes y el encantador arte pixelado

Pasé horas en Moonlighter antes de darme cuenta de que me apasionaba tanto vender como acabar con mis enemigos. Estaba en lo más profundo de una mazmorra, esquivando trampas de fuego y blandiendo espadas contra los goblins, y luego de vuelta a mi taller, fijar cuidadosamente el precio de los objetos raros sin ahuyentar a los clientes. De alguna manera, el juego logra un equilibrio perfecto entre ambos aspectos, y por eso se sitúa fácilmente entre los los mejores juegos de rol de acción.

Las partidas en las mazmorras son tensas, pero justas. Cada planta se genera proceduralmente, así que nunca sabes muy bien qué te espera a la vuelta de la esquina. Derrotar a los enemigos es la principal forma de conseguir botín, que alimenta directamente tu tienda. ¿Y tu tienda? Es sorprendentemente estratégica. Elegir qué vender, cómo mejorar los objetos y gestión de existencias parece un minijuego en sí mismo.

Por qué lo elegimos Porque alternar entre explorar mazmorras y llevar una tienda es la doble vida más adictiva que jamás llevarás.

Lo que hace que se quede pegado es lo natural que resulta el bucle. Siempre estás buscando la próxima mejora, ese objeto tan difícil de conseguir o la emoción de salir ileso de un piso de la mazmorra. El estilo pixel art es alegre y encantador. La banda sonora pasa con naturalidad de los relajados ambientes de las tiendas a la tensión de las mazmorras, lo que hace que cada momento sea apasionante, y el juego no deja de atraerte para que te quedes un rato más… o para que compres una vez más.

Mi veredicto:Moonlighter es pura diversión adictiva. Es una combinación poco habitual de gestión y acción que te mantiene pensando y en movimiento al mismo tiempo.

6. Hades [Ábrete paso a través del inframundo y sal a la luz]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego RPG de acción de estilo roguelike Plataformas Windows, macOS, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS Año de estreno 2020 Creador/es Supergiant Games (desarrollador y editor) Duración media de la partida Varía; muchos jugadores indican en Reddit que han jugado más de 300 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta el combate trepidante, la rejugabilidad y las historias mitológicas Lo que me gustó Un sistema de combate muy satisfactorio, numerosas opciones de mejora y personajes con personalidad. Cada partida tiene sentido, incluso cuando mueres.

Es difícil de explicar, pero Hades me ha hecho enamorarme de morir una y otra vez. Te pones en la piel de Zagreus, intentando escapar del dominio de tu padre, y cada partida se siente como un nuevo reto. El juego está repleto de combates trepidantes, ventajas ingeniosas y salas que te obligan a adaptarte sobre la marcha.

La combinación de un combate fluido y mejoras constantes es una de las principales razones Hades se encuentra entre los los juegos roguelike más emocionantes. Cada intento, incluso cuando fracasas, te acerca más a tu objetivo. Desbloqueas nuevas armas, mejoras y giros argumentales que hacen que cada partida resulte significativa. El combate es ágil y fluido, y cada arma y ventaja cambia la forma en que te enfrentas a los enemigos. Es desafiante, pero justo, y salir victorioso siempre resulta emocionante.

Por qué lo elegimos Porque es la experiencia definitiva de «solo una partida más», que combina un combate de primera categoría con un guion y un estilo impecables.

Visualmente,Hades destaca. Su estilo artístico vibrante, sus animaciones detalladas y su banda sonora épica te sumergen de lleno en el juego, mientras que el guion dota a los personajes de una personalidad auténtica. Entre combates trepidantes y diálogos ingeniosos, El juego te mantiene totalmente enganchado de principio a fin.

Mi veredicto:Si te encantóEl culto al corderosus ciclos roguelike y su jugabilidad adictiva, Hades te resultará familiar al instante, pero con un toque superior: rápido, elegante e imposible de dejar de jugar.

7. Dead Cells [Combates trepidantes en mundos generados proceduralmente]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Roguelite / Metroidvania Plataformas Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, iOS, Android Año de estreno 2018 Creador/es Motion Twin (desarrollador); Motion Twin y Playdigious (editor) Duración media de la partida ~34 horas en Steam Ideal para Jugadores a los que les encanta el combate trepidante, los juegos de plataformas basados en la habilidad y la gran rejugabilidad Lo que me gustó Los movimientos fluidos y precisos; el equilibrio perfecto entre habilidad y suerte; la recompensa constante por explorar

Dead Cells me ha enganchado como pocos juegos de acción y plataformas consiguen hacerlo. Es rápido, ágil y está diseñado para esa sensación de «solo una partida más» que convierte una sesión rápida en una noche que se te pasa volando. Cada golpe, cada esquiva y cada rodada se sienten precisos y con gran capacidad de respuesta, y cuando por fin empiezas a encadenar todo, el juego prácticamente fluye en tus manos.

Lo que realmente me convenció es la naturalidad con la que combina los ciclos del género roguelite con la exploración al estilo Metroidvania. Siempre estás descubriendo algo: nuevas armas, caminos alternativos, salas ocultas… Y esa sensación de avance constante hace que sea fácil entender por qué se suele mencionar entre los Los mejores juegos de Metroidvaniahoy.Aunque te quedes en blanco, siempre sales habiendo avanzado algo, así que nunca sientes que las partidas hayan sido en vano.

Por qué lo elegimos Porque ningún otro juego de plataformas y acción resulta tan fluido, tan sensible y tan peligrosamente divertido a toda velocidad.

Dead Cellsademásmantiene el interés con actualizaciones frecuentes y contenidos descargables. Estarás recorriendo zonas que te resultan familiares y, de repente, te encontrarás con un nuevo bioma, un tipo de enemigo o un plano que cambiará por completo tu estrategia. Y La capa de progresión es un verdadero salvavidas: Las pequeñas mejoras a lo largo de las partidas suavizan la curva de dificultad sin que el juego llegue a parecer fácil en ningún momento.

Mi veredicto:Si te encantan los combates rápidos que ponen a prueba tu destreza y las aventuras en mazmorras llenas de acción, Dead Cells Es un juego imprescindible. Es uno de esos pocos juegos que premia la práctica, respeta tu tiempo y sigue siendo emocionante mucho después de haber jugado las primeras doce horas.

8. The Binding of Isaac: Rebirth [Una oscura aventura roguelike llena de sorpresas]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Juego de acción y disparos de estilo roguelike Plataformas Windows, macOS, Linux, PS4, PS5, PS Vita, Wii U, Xbox One, New Nintendo 3DS, iOS, tvOS, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S Año de estreno 2014 Creador/es Nicalis, Inc. (desarrollador y editor) Duración media de la partida Cientos de horas; muchos jugadores afirman haber jugado entre más de 500 y más de 1000 horas Ideal para Jugadores a los que les encantan las sinergias adictivas entre objetos, la gran rejugabilidad y el humor negro Lo que me gustó La increíble variedad de objetos; las configuraciones retorcidas e impredecibles; el tono oscuro y su enorme rejugabilidad

The Binding of Isaac: Rebirth Es el tipo de juego al que te sientas a jugar unos diez minutos y, de repente… ya es medianoche. Cada carrera es como abrir un juguete sorpresa: a veces te sale algo increíble, otras veces te sale una auténtica basura y otras te sale una combinación tan ridículamente potente que no puedes evitar echarte a reír.

¿Qué es lo que hace queIsaac Lo especial es lo alocadas que pueden llegar a ser las interacciones entre los objetos. Empiezas una partida pensando que todo va con normalidad… y entonces las cosas se ponen interesantes. De repente, estás disparando láseres de azufre, generando un montón de arañas y convirtiéndote en una criatura surgida de los sótanos que, de alguna manera, hace que tu configuración sea más potente. Es maravillosamente descabellado, divertidísimo y tiene precisamente ese toque de imprevisibilidad que te mantiene Isaac fun.

Por qué lo elegimos Porque sus infinitas combinaciones de objetos convierten cada partida en un experimento científico descabellado que sale maravillosamente mal.

En cuanto al tono, encaja perfectamente en ese nicho oscuro pero divertido El culto al corderoa los fans les encanta. Da miedo, es raro, resulta un poco asqueroso y se sumerge de lleno en ese ambiente. Además, el juego no deja de sorprender: nuevos objetos, nuevos enemigos, nuevas distribuciones de las salas, nuevos personajes, nuevos retos.

Incluso después de docenas de partidas, sigues encontrándote con cosas que nunca habías visto antes. ¿Y si por alguna razón te acabas todo eso? La comunidad de modders sale al rescate diciendo: «No te preocupes, tenemos más». Nuevos objetos, nuevos niveles, nuevos jefes… En definitiva, toda una nueva dimensión de entretenimiento.

Mi veredicto:Si te encanta experimentar, crear configuraciones impredecibles y hacer partidas rápidas que acaban convirtiéndose en un auténtico caos, Isaac Es un juego imprescindible. Es caótico, ingenioso y te engancha de tal manera que no puedes dejarlo.

9. Slay the Spire [Creación estratégica de mazos y combate táctico]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Juego roguelike de construcción de mazos Plataformas Windows, macOS, Linux, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, iOS, Android Año de estreno 2019 Creador/es Mega Crit (desarrollador); Humble Games (editor) Duración media de la partida ~75 horas según los datos de seguimiento Ideal para Jugadores a los que les encanta la construcción estratégica de mazos y las partidas con gran rejugabilidad Lo que me gustó El equilibrio perfecto entre riesgo y recompensa; la variedad de combinaciones de cartas; cómo cada partida se vive como un rompecabezas diferente

Slay the Spire es uno de esos juegos que abres «solo para echar una partida» y, de repente, te ves completamente absorto en tu mazo. A simple vista parece sencillo: eliges un personaje, subes por una torre y luchas contra enemigos. Pero una vez que empieces a montar tu baraja, Todo ello se convierte en una caja de rompecabezas increíblemente satisfactoria. No es de extrañar que la gente siga considerándola una de las los juegos de construcción de mazos más influyentespor ahí.

Lo que realmente lo hace especial es que cada decisión cuenta. Cada carta que añades cambia el rumbo de tu partida. Cada reliquia da un nuevo giro a tu estrategia. Y cuando todo encaja, cuando la sinergia funciona a la perfección y acabas con los enemigos más fuertes como si fueran de mantequilla, es difícil no sentirse un genio. El juego te empuja constantemente a resolver problemas de forma creativa, por lo que ninguna partida es igual a otra.

Por qué lo elegimos Porque perfeccionó la estrategia de construcción de mazos, haciendo que cada decisión resultara ingeniosa, arriesgada y profundamente satisfactoria.

La progresión es clara y, además, adictiva. Los desbloqueos resultan significativos, no son meros rellenos, y los momentos de riesgo y recompensa (como hacerse con una reliquia maldita o recortar el mazo) cambian de verdad la forma en que abordas el ascenso. Es esa profundidad estratégica la que hace que el Brotescon tanta rejugabilidad.

Mi veredicto:Si te encantan los ciclos de progresión táctica y las estrategias ingeniosas, este es uno de los juegos más gratificantes que puedes elegir. Los aficionados a El culto al corderose sentirán como en casa con su estructura basada en turnos.

10. Darkest Dungeon [Sobrevive al estrés, la locura y enemigos mortales]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego RPG gótico por turnos / Juego de exploración de mazmorras Plataformas Windows, OS X, Linux, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Nintendo Switch, iOS Año de estreno 2016 Creador/es Red Hook Studios (desarrollador y editor) Duración media de la partida unas 40 horas para muchos jugadores Ideal para Jugadores a los que les gustan los juegos de alto riesgo, la estrategia llena de tensión y la gestión de personajes Lo que me gustó El sistema de aflicciones que hace que los héroes sean vulnerables, la atmósfera oscura y la narración, y cómo la gestión de la base y la muerte permanente aumentan la tensión

Darkest Dungeon es brutal en el buen sentido, y se sitúa sin duda entre las los juegos de exploración de mazmorras más apasionantes puedes jugar. Los monstruos son solo la mitad de la amenaza; la verdadera batalla es el estrés silencioso que va minando poco a poco a tus héroes, alterando sus personalidades a través de su brillante sistema de aflicciones.

Cada expedición es como caminar por la cuerda floja con una antorcha que se apaga demasiado rápido. Las peculiaridades, los miedos y los puntos débiles de tu grupo cobran tanta importancia como sus armas. Y cuando alguien se derrumba en plena batalla y arrastra a todo el equipo con él… sí, eso es Darkest Dungeon haciendo lo que mejor sabe hacer.

Por qué lo elegimos Porque su sistema de estrés y aflicción hace que cada recorrido por las mazmorras resulte tenso, exigente e inolvidable.

Fuera de las mazmorras, la aldea te ofrece ese toque estratégico que mantiene todo en marcha. Mejoras, descanso, entrenamiento de habilidades; No paras de hacer malabarismos con los recursos, decidiendo a quién vale la pena salvar y a quién es mejor dejar atrás. Es un ciclo duro, pero increíblemente gratificante una vez que entiendes cómo se interrelacionan todos los sistemas.

El arte, la narración y la atmósfera lo unen todo. Es lúgubre, opresivo y extrañamente bello, de la forma más desoladora.

Mi veredicto: Si te gustan las estrategias de alto riesgo y ver cómo se desarrollan historias impredecibles, este juego es para ti. Los aficionados a El culto al corderoEl tono más sombrío de este juego te hará sentir como en casa… si por «casa» se entiende una mazmorra que se derrumba y está llena de angustia existencial.

11. El guardián del cementerio [Gestionar un cementerio medieval y un taller]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Simulación de gestión de un cementerio / Estrategia Plataformas Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Año de estreno 2018 Creador/es Lazy Bear Games (desarrollador); tinyBuild (editor) Duración media de la partida ~62,5 horas (contenido principal + secundario) Ideal para Jugadores a los que les gustan los simuladores originales, las decisiones morales y el humor negro en un ambiente distendido Lo que me gustó El humor poco convencional, los sistemas de creación muy elaborados, las misiones secundarias que sorprenden y la sensación de que las decisiones moralmente cuestionables tienen sentido

El guardián del cementerio Es uno de esos juegos que te atrapa sin darte cuenta. Empiezas pensando: «Voy a arreglar unas cuantas tumbas y me voy a la cama», y de repente te ves metido hasta las rodillas en papeleo medieval, desenterrando cadáveres, haciendo malabarismos con extraños trabajos secundarios y preguntándote cómo este pequeño y extraño mundo ha conseguido engancharte. Tiene ese humor negro y ese ambiente acogedor de los simuladores de gestión El culto al corderoa los aficionados les encanta.

Una vez superado el caos del tutorial, el juego va revelando poco a poco toda la profundidad que esconde. Cadenas de artesanía, laboratorios de alquimia, parcelas de cultivo, sermones en la iglesia, mazmorras, negociaciones con burros… Lo que se te ocurra, probablemente esté relacionado con algo más. Y esa progresión por niveles es la razón por la que encaja tan bien con otros juegos de estrategia destacados.

Por qué lo elegimos Porque llevar un cementerio medieval con actividades paralelas de dudosa ética es más divertido de lo que cabría esperar.

Siempre estás planeando la próxima actualización, el próximo ciclo de producción, la próxima «mejora de la eficiencia» de dudosa ética. Satisface esa parte de tu cerebro que quiere «optimizarlo todo hasta convertirlo en una máquina perfecta». Lo que realmente hace que la experiencia sea especial es lo extraño y encantador que resulta todo.

Las misiones secundarias parecen pequeños sketches cómicos, los aldeanos son deliciosamente excéntricos, y Los DLC siguen incorporando nuevos sistemas que hacen que el mundo parezca aún más vivo (o más «no muerto»).

Mi veredicto: Si te gustan los simuladores de gestión con personalidad, humor negro y ciclos de progresión interminables, El guardián del cementerio cumple con creces. Es relajado, ingenioso y la elección perfecta para los jugadores a los que les gusta crear algo peculiar y gratificante a su propio ritmo.

12. Los hijos de Morta [Una aventura roguelike llena de emoción y con una historia cautivadora]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego RPG de acción con una historia central / Roguelite Plataformas Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Año de estreno 2019 Creador/es Dead Mage (desarrollador), 11 Bit Studios (editor) Duración media de la partida Entre 14 y 20 horas para la historia principal, y hasta unas 25-30 horas si completas la mayor parte del contenido secundario Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias emotivas, la variedad de personajes y las aventuras de acción a las que se puede volver a jugar Lo que me gustó La narrativa centrada en la familia, la variedad de clases, los gráficos de pixel art y la forma en que la progresión resulta a la vez satisfactoria y conmovedora

Los hijos de Morta ocupa un nicho realmente especial, no solo porque es un roguelite con un combate fantástico, sino porque realmente se preocupa por sus personajes. En lugar de meterte en la piel de un héroe solitario, te sumerges en la vida de los Bergson, toda una familia que lucha contra la corrupción. Cada partida hace avanzar la historia, y El juego integra momentos emotivos con tanta naturalidad que acabas animándolos como si fueran personas de verdad, no solo las clases de personajes.

Lo que hace que el juego no pierda su atractivo es lo diferente que se siente cada miembro de la familia. Uno de los hermanos es un pícaro rapidísimo, otro maneja la magia y otro aguanta los golpes como un muro de ladrillos. Cambiar de personaje cambia de verdad la forma de abordar una partida, y el sistema de progresión lo une todo, permitiendo que toda la familia se haga más fuerte a medida que juegas.

Por qué lo elegimos Porque son pocos los roguelikes que logran combinar tan bien la acción con una historia centrada en la familia.

Logra un equilibrio realmente agradable entre dificultad y accesibilidad: se nota la tensión típica de los roguelite, pero nunca te quedas atascado. ¿Y si te apetece jugar con otra persona? El modo cooperativo es fantástico. Convierte toda la experiencia en una aventura acogedora, caótica y compartida. que encaja perfectamente con la temática familiar.

Mi veredicto: Si te apetece un roguelite con corazón y personajes con los que realmente te identifiques, Los hijos de Morta es el juego ideal para ti. Es acogedor, estimulante y te engancha en un santiamén.

13. Entra en el Gungeon [Acción de tipo «bullet hell» con un sinfín de armas]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Juego de mazmorras tipo roguelike con lluvia de balas Plataformas Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS Año de estreno 2016 Creador/es Dodge Roll (desarrollador), Devolver Digital (editor) Duración media de la partida Entre 80 y 100 horas para completar el juego Ideal para Jugadores a los que les encantan los juegos de disparos trepidantes, basados en la habilidad y con mucha variedad Lo que me gustó La absurda variedad de armas, el trepidante combate basado en esquivas y rodadas, y cómo cada partida resulta impredecible y tremendamente desafiante

Entra en el Gungeon es puro caos, magníficamente controlado, en forma de videojuego. Te sumerge en un laberinto de salas repletas de enemigos, balas y armas absurdas: desde rifles láser hasta armas que disparan abejas de verdad. En cuanto empiezas a esquivar los proyectiles haciendo piruetas como un pequeño héroe de acción, la adrenalina se dispara y, de repente, te enganchas a perfeccionar cada partida, buscando nuevas armas y secretos.

El combate es rápido, trepidante y depende en gran medida de la habilidad del jugador. Tu supervivencia depende de calcular bien el momento de tus esquivas, elegir el arma adecuada para cada situación y no entrar en pánico cuando la pantalla se convierta en una tormenta de balas de neón. Y eso es lo que va a pasar.

Dependiendo de los objetos que recojas, se desata una locura total: sinergias, maldiciones, compañeros, modificadores extraños. Las partidas son rápidas, pero muy diferentes entre sí, lo que hace que la rejugabilidad sea increíblemente alta.

Por qué lo elegimos Porque ofrece el caos más frenético y elegante de los juegos de «bullet hell» en partidas cortas y fáciles de jugar.

El juego también rebosa encanto. Los enemigos son unas adorables criaturitas con forma de bala, el humor es ligero y autocrítico, y cada planta esconde secretos con los que te toparás por casualidad (o que te llevará horas descubrir). Parece un clásico de los salones recreativos que, de alguna manera, ha aprendido todos los trucos de los roguelike modernos.

Mi veredicto: Entra en el Gungeon Es rápido, divertido y se puede jugar una y otra vez sin cansarse. Si te encantan las partidas caóticas, las armas ingeniosas y esa satisfactoria sensación de «haber sobrevivido por los pelos», este juego es una pasada.

14. Rogue Legacy [Juego de plataformas dinástico con desafíos sin fin]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Juego de plataformas / Roguelite Plataformas Windows, OS X, Linux, PS3, PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch, iOS Año de estreno 2013 Creador/es Cellar Door Games (desarrollador y editor) Duración media de la partida Entre unas 16 horas (principal) y unas 37 horas (total) Ideal para Jugadores a los que les gusta combinar los juegos de plataformas con la progresión en el legado y los retos Lo que me gustó Las muertes dinásticas, los peculiares rasgos de los herederos y lo gratificante que resulta mejorar tu mansión

Rogue Legacy convierte la idea de la muerte en pura diversión. Cada vez que tu personaje muere, no es el final, sino un nuevo comienzo. Te pones en la piel de su heredero, cada uno con rasgos peculiares que pueden marcar la diferencia en una partida divertidamente caótico o sorprendentemente complicado. Esta mecánica dinástica hace que cada muerte resulte significativa, en lugar de frustrante, y te mantiene comprometido con el linaje familiar a medida que vas acumulando poder y desbloqueando mejoras.

El manejo en las fases de plataformas es preciso y fluido, lo que hace que esquivar trampas, saltar por encima de púas y enfrentarse a jefes sea un reto gratificante en cada ocasión. Es fácil entender por qué Rogue Legacy se gana un puesto entre los los mejores juegos de plataformas, con sus niveles procedurales, su diseño de partidas cortas y su ingeniosa progresión dinástica para que cada recorrido sea siempre nuevo y emocionante.

Por qué lo elegimos Porque morir nunca ha sido tan divertido, gracias a su árbol genealógico en constante evolución de héroes impredecibles.

El progreso es adictivo. Desbloquear nuevas clases, mejorar tu finca y descubrir caminos secretos contribuyen a este ciclo constante de mejora. Variabilidad de los rasgos de carácter, como héroes daltónicos o herederos miopes, hace que las jugadas sean divertidas e impredecibles, lo que aporta personalidad a la jugabilidad.

Mi veredicto:Rogue Legacy convierte el fracaso en progreso con estilo y humor. Si te gustan los juegos de plataformas, los ingeniosos ciclos de progresión y un roguelite en el que cada muerte resulta gratificante, este juego es imprescindible para los aficionados a la diversión estratégica y llena de acción.

15. La maldición de los dioses muertos [Combates trepidantes y maldiciones estratégicas]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Juego roguelike de acción isométrica Plataformas Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Passtech Games (desarrollador); Focus Home Interactive (editor) Duración media de la partida ~21 horas de contenido principal, ~38 horas con extras Ideal para Jugadores a los que les gusta el combate trepidante, las decisiones de equilibrio entre características y las mecánicas de riesgo y recompensa Lo que me gustó El sistema de maldiciones que obliga a tomar decisiones estratégicas, el ciclo de saqueo bien diseñado y la estética oscura y sensacionalista de los templos

In La maldición de los muertos De Dios Empiezas en un templo tenebroso y maldito donde cada sala supone una prueba de habilidad, sincronización y valor. El combate es rápido, meditado y sorprendentemente táctico: no paras de esquivar, encadenar ataques y tomar decisiones en fracciones de segundo que determinan tu supervivencia.

Lo que realmente lo distingue es el sistema de maldiciones. Cada maldición que adquieres te obliga a hacer concesiones que afectan a tu configuración, lo que hace que cada partida se convierta en un complejo rompecabezas de riesgo frente a recompensa. ¿Te haces con esa arma poderosa y aceptas sus inconvenientes, o vas a lo seguro y esperas que la siguiente sala te ofrezca mejores opciones? Mantiene tu mente activa mientras tus reflejos están a tope.

Por qué lo elegimos Porque su mecánica de maldiciones convierte cada decisión en una apuesta deliciosamente peligrosa.

El saqueo y la progresión también resultan muy satisfactorios. Las mejoras se conservan entre partidas, lo que permite que tus personajes evolucionen de forma significativa sin restar emoción a las expediciones breves e intensas. El diseño de los enemigos es ingenioso y variado, con la combinación perfecta de lo inquietante y lo sensacionalista, lo que hace que cada encuentro sea tenso pero divertido.

Mi veredicto:Si te gustan las partidas rápidas en las que prima la habilidad y en las que cada decisión cuenta, La maldición de los dioses muertos Es una pasada. Es un juego lleno de tensión, muy gratificante y perfecto para los jugadores a los que les encanta la acción táctica con un toque oscuro y retorcido.

16. Por el rey [Aventuras tácticas con gestión de grupos]

Nuestra puntuación 7.9

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Tipo de juego Estrategia por turnos / RPG de estilo roguelike Plataformas Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creador/es IronOak Games (desarrollador); Curve Games (editor) Duración media de la partida Entre 8 y 12 horas para una partida típica de la campaña principal Ideal para Jugadores a los que les encanta la toma de decisiones tácticas, el modo cooperativo y las campañas que se pueden volver a jugar Lo que me gustó La combinación de mapas proceduales y estrategia al estilo de los juegos de mesa, las decisiones en las misiones que implican un equilibrio entre riesgo y recompensa, y el satisfactorio ciclo de progresión con la gestión del grupo y los seguidores

Por el reymezclasTácticas de juego de mesa con la imprevisibilidad de los roguelike, de una forma que resulta fácil de aprender pero difícil de dejar. Dirigirás a un grupo de héroes a través de mapas generados proceduralmente, te enfrentarás a acontecimientos aleatorios y tendrás que gestionar los recursos mientras decides a quién llevar contigo en cada aventura. Tanto si juegas en solitario como en modo cooperativo, cada partida es una experiencia nueva, con sorpresas que te esperan a cada paso.

Su combinación deestrategia, gestión de grupos y mapas rejugables lo convierte en un caso destacado entre juegos de estrategia por turnos. Constantemente estás sopesando el riesgo frente a la recompensa, decidiendo a qué misiones enfrentarte y gestionando las habilidades y el equipamiento de tu grupo. El juego aprovecha ese mismo atractivo de «gestionar tu propia secta o colonia» que El culto al cordero que disfrutan los aficionados, lo que te permite sentirse al mando de un equipo en crecimiento y en constante evolución.

Por qué lo elegimos Como combina a la perfección la estrategia de mesa y la aventura, te sentirás como si estuvieras en una noche de partidas cooperativas.

El combate es por turnos, pero nunca se hace pesado. Cada enfrentamiento requiere planificación, posicionamiento y decisiones tácticas, lo que hace que incluso las partidas cortas resulten gratificantes. Los eventos generados aleatoriamente y el toque narrativo aportan encanto e imprevisibilidad, por lo que ninguna partida es igual a otra.

Mi veredicto:Si te gusta la toma de decisiones estratégicas, la gestión de grupos y un toque roguelike en las mecánicas de los juegos de mesa, Por el rey es la opción ideal. Es ingenioso, accesible y divertido, tanto si juegas solo como con amigos.

17. La mazmorra del infinito [La defensa de torres se une a la exploración roguelike]

Nuestra puntuación 7.8

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Tipo de juego Híbrido de roguelike, defensa de torres y estrategia Plataformas Windows, OS X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Año de estreno 2014 Creador/es Amplitude Studios (desarrollador y editor) Duración media de la partida ~9,5 horas de autonomía Ideal para Jugadores a los que les guste la colocación táctica, la estrategia emergente y los ciclos de juego híbridos Lo que me gustó Las difíciles decisiones relacionadas con el flujo de recursos, la satisfacción de defender tu base y la forma en que la exploración aleatoria de las mazmorras genera momentos intensos e inesperados

La mazmorra del infinito es una mezcla alocada de defensa de torres, roguelike y exploración que te mantiene pensando (y sudando) a cada paso. Diriges a un pequeño grupo a través de mazmorras generadas proceduralmente, intentando proteger tu generador mientras recoges recursos, colocar defensas y decidir qué habitaciones explorar a continuación. Cada decisión cuenta, y un solo error puede desencadenar una catástrofe.

El punto fuerte del juego reside en sus múltiples niveles tácticos. La gestión de recursos, la colocación de las torretas y una gestión cuidadosa de las unidades se combinan en partidas breves y tensas que resultan muy satisfactorias de dominar. Cada mazmorra generada aleatoriamente es diferente, así que te adaptas constantemente a nuevos diseños, tipos de enemigos y situaciones imprevistas. Incluso una sola planta puede plantearte retos inesperados, lo que hace que el juego se pueda volver a jugar una y otra vez.

Por qué lo elegimos Porque nada más transmite tan bien la alegría frenética de defender tu base mientras corres a toda prisa hacia la salida.

El escenario de ciencia ficción le da personalidad, con personajes únicos cada uno de los cuales aporta sus propios puntos fuertes y peculiaridades al equipo. En combinación con el arte y ambiente característicos, Mazmorra de los Infinitos destaca como un juego de estilo roguelike que resulta ingenioso, trepidante y novedoso cada vez que juegas.

Mi veredicto:Si te encantan las microdecisiones tácticas, la jugabilidad híbrida y la gestión de alto riesgo, La mazmorra del infinito es una elección perfecta. Los fans de El culto al corderoLos amantes de la planificación estratégica y los encuentros caóticos encontrarán aquí mucho con lo que disfrutar.

18. Spiritfarer [Cuida de tu espíritu en un viaje acogedor]

Nuestra puntuación 7.6

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Tipo de juego Gestión / Simulación narrativa Plataformas Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android Año de estreno 2020 Creador/es Thunder Lotus Games (desarrollador y editor) Duración media de la partida ~35-45 horas (dependiendo del ritmo de avance) Ideal para Jugadores que prefieren una jugabilidad relajada, historias emotivas y un ritmo centrado en las relaciones Lo que me gustó Las magníficas ilustraciones dibujadas a mano, las relaciones sinceras con los espíritus y cómo cada día a bordo se siente lleno de sentido y tranquilidad

Spiritfarer es un juego de gestión acogedor y centrado en la narrativa que combina a la perfección la emotividad y la jugabilidad. Te pondrás en la piel de Stella, una «Spiritfarer» encargada de acompañar a los espíritus al más allá. A lo largo del viaje, cuidarás de tus pasajeros, mejorarás tu nave, reunirás recursos, fabricarás objetos útiles y entablarás relaciones significativas. Es un ciclo de gestión relajante, gratificante y lleno de emoción.

El diseño artístico dibujado a mano del juego es sencillamente precioso, lo que confiere a cada escenario y personaje un encanto cálido y acogedor. La banda sonora y la narración aportan profundidad emocional, convirtiendo tareas sencillas como cocinar, extraer minerales o ayudar a los espíritus con misiones secundarias en momentos que se perciben como verdaderamente especiales. Cada espíritu tiene una historia única, y guiarlos hacia la paz resulta sorprendentemente gratificante.

Por qué lo elegimos Porque ofrece una narrativa emotiva envuelta en uno de los ciclos de gestión más acogedores que se hayan creado jamás.

Además, hay una progresión gradual en las mejoras de la nave, la fabricación y las relaciones, lo que hace que cada sesión resulte significativa sin que se sienta ninguna presión. El modo cooperativo local aporta una divertida experiencia compartida, y las actualizaciones frecuentes siguen ampliando el contenido, lo que ofrece a los jugadores más cosas que explorar y disfrutar.

Mi veredicto:Spiritfarer es perfecto para cualquiera a quien le gusten la gestión, los sistemas de cuidados y la narración por encima del combate constante. Su encanto, su carga emocional y su jugabilidad acogedora lo convierten en un juego imprescindible para El culto al cordero los aficionados que buscan una experiencia relajante pero profundamente satisfactoria.

19. La mano del destino 2 [Aventura basada en cartas con combates de acción]

Nuestra puntuación 7.4

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Tipo de juego Híbrido de RPG de acción y juego de construcción de mazos Plataformas Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador/es Defiant Development (desarrollador y editor) Duración media de la partida ~40-50 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta la estrategia, la creación de mazos y los combates llenos de acción Lo que me gustó La emoción de crear un mazo que dé forma a tu aventura, la combinación de planificación y combates en tiempo real, y cómo cada enfrentamiento con un jefe resulta cinematográfico y de alto riesgo

La mano del destino 2 combina la estrategia de los juegos de mesa con combates de estilo roguelike llenos de acción de una forma que engancha al instante. Tú construyes tu mazo de cartas, y cada una de ellas determina los encuentros, las recompensas y los retos a los que te enfrentarás. Es una ingeniosa combinación de planificación e improvisación, en la que tus decisiones fuera del combate influyen directamente en las batallas que libras.

El combate en sí es rápido y se basa en la habilidad. Esquivar, calcular bien los ataques e interpretar los patrones del enemigo es fundamental, sobre todo en las batallas contra jefes, que son tan tensas como memorables. Cada partida te mantiene en vilo, con modificadores, eventos aleatorios y sorpresas basadas en cartas que garantizan que no haya dos campañas iguales. El sistema de riesgo y recompensa también es muy satisfactorio: A veces, coger una carta tentadora puede complicarte mucho la partida, pero siempre es una apuesta emocionante.

Por qué lo elegimos Porque combinar encuentros basados en cartas con combates en tiempo real da lugar a una aventura llena de sorpresas.

La presentación es de primera categoría, desde los encuentros cinematográficos con cartas hasta los detallados combates en la arena, haciendo que cada sesión parezca una partida de mesa de alto riesgo que cobra vida. El variedad en las cartas, los enemigos y los resultados le da al juego un gran valor de rejugabilidad, lo que recompensa una planificación minuciosa y unas tácticas ingeniosas.

Mi veredicto:La mano del destino 2 es perfecto para los jugadores a los que les encanta combinar la estrategia con la acción. Los aficionados a El culto al cordero disfrutarán de la construcción de mazos, la asunción de riesgos y los encuentros llenos de tensión que hacen que cada partida sea emocionante.

20. We Happy Few [Sobrevive en una sociedad oscura y distópica]

Nuestra puntuación 7.2

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Tipo de juego Acción y aventura / Supervivencia Plataformas Windows, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2018 Creador/es Compulsion Games (desarrollador); Gearbox Publishing (editor) Duración media de la partida ~30-35 horas para la historia y los extras Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias distópicas, la toma de decisiones morales y las mecánicas de supervivencia Lo que me gustó La inquietante construcción de un mundo retrofuturista, la tensa combinación de sigilo y presión social, y la forma en que la narrativa gira en torno a personajes profundamente imperfectos en una sociedad dominada por las drogas

We Happy Few te sumerge en una ciudad extraña y distópica donde todo el mundo está obligado a llevar una sonrisa perpetua y a mantener las apariencias… o sufrir las consecuencias. Juegas en el papel de uno de los varios protagonistas, cada uno con su propia historia, que intentan sobrevivir en un mundo lleno de secretos, las normas sociales y una paranoia creciente. El juego logra un tono de culto y un tanto excéntrico que resultará extrañamente familiar a los fans de El culto al cordero.

La supervivencia combina la gestión de la salud y los recursos con la capacidad de pasar desapercibido, las decisiones morales difíciles y la necesidad de decidir cuándo luchar, moverse sigilosamente o persuadir. Los elementos de juego y las misiones diseñadas a medida hacen que cada partida sea impredecible, mientras que la artesanía y la construcción de bases ofrecen objetivos a largo plazo por los que luchar. La exploración premia la curiosidad, con objetos ocultos, personajes y tramas argumentales que te esperan a cada paso.

Por qué lo elegimos Porque su mezcla de distopía, supervivencia y sigilo social da la sensación de estar entrando en la feria más inquietante que se pueda imaginar.

La narración es sólida, con múltiples perspectivas y una construcción del mundo en capas que te hacen sentir apego por la ciudad y sus habitantes, incluso por los más inquietantes. Cada decisión tiene su importancia, y La combinación de mecánicas de sigilo, supervivencia y social mantiene la tensión en su punto álgido y, al mismo tiempo, te permite probar diferentes enfoques.

Mi veredicto:We Happy Few es perfecto para los jugadores a los que les encanta la profundidad narrativa, las decisiones morales y los mundos oscuros y extravagantes. Los aficionados a El culto al cordero disfrutarán del humor retorcido, los complejos sistemas sociales y el gratificante reto de sobrevivir en una sociedad que dista mucho de ser normal.

Mi veredicto general

Así que acabas de terminar El culto al cordero y te apetece algo que combine ese mismo toque de humor negro, gestión peculiar y caos lleno de acción. Yo empezaría por aquí:

Si te encanta salir adelante contra todo pronóstico mientras jugaba con una base, No te mueras de hambre es tu juego de referencia. El mundo es implacable, el diseño es ingenioso y cada partida te mantiene en vilo.

Para los jugadores que buscan una historia y emoción además de su acción al estilo roguelike, Los hijos de Morta es una elección perfecta. La dinámica familiar, los personajes bien definidos y los momentos emotivos hacen que cada partida resulte significativa.

Si lo que realmente te atrae son los combates basados en la habilidad y las partidas trepidantes, con esto no te puedes equivocar Hades. Cada combate resulta satisfactorio, la progresión es adictiva y los diálogos aportan frescura al juego, por muchas veces que mueras.

Para un ambiente más tranquilo y relajado con un sistema de gestión y atención acogedor, Spiritfarer es una joya. Construir tu barco, ayudar a los espíritus y mejorar tu hogar resulta sorprendentemente gratificante y emotivo.

Y si te encantan los juegos de estrategia con un toque diferente, Slay the Spire te mantendrá entretenido durante horas con ingeniosas combinaciones de cartas y decisiones de alto riesgo.

No importa lo que busques: supervivencia, historia, acción o estrategia, aquí hay un juego que te cautivará con esa misma magia extraña y encantadora que tanto te gustó en El culto al cordero.

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