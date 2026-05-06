Clair Obscur: Expedition 33 – Rezension – Ein Rollenspiel im neuen Gewand

Unsere Bewertung 10

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Veröffentlicht 24. April 2025 Entwickler Sandfall Interactive Verlag Kepler Interactive Plattformen PC, Xbox Series X|S, PS5 (getestet)

Nicht gerade „Malen nach Zahlen“

Clair Obscur: Expedition 33 ist das Debüt des französischen Studios Sandfall Interactive, aber lass dich davon nicht täuschen und glaube nicht, dass es sich hier nur um irgendeinen obskuren Indie-Titel handelt: Sandfall mit ehemaligen Ubisoft Entwickler und andere hochkarätige Talente hinter den Kulissen, was sich niederschlägt in ein großartiges Rollenspiel mit ganz eigener Identität und Eigenheiten. Ich werde dir erklären, warum es keine Überraschung ist, dass es ein Spitzenkandidat für Spiel des Jahresbei der diesjährigenGame Awards.

Hell-Dunkel erzählt von den Bewohnern von Lumière, die jedes Jahr das Erwachen einer geheimnisvollen Malerin miterleben. Von ihrem unheimlichen Monolithen aus malt sie eine Zahl. Ein Jahr später sterben alle, die älter sind als diese Zahl, allerdings auf ebenso kunstvolle Weise: Sie lösen sich in Blütenblätter und Rauch auf.

Es wurden bereits mehrere Expeditionen entsandt, um die „Paintress“ aufzuhalten, doch alle sind gescheitert. Die Frage lautet also: Wird die Expedition 33 erfolgreich sein?oder werden alle, die älter als 33 sind, wie ein Gemälde im Regen verblassen?

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Lerne die Truppe kennen

Lumière und seine Umgebung sind von der französischen Belle Époque inspiriert, die vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts reichte. Clair Obscur: Expedition 33 ist nicht das erste Spiel, das Elemente des „Beautiful Age“ für ein Soulslike-RPG übernimmt (Die Lügen von P (das einem in den Sinn kommt), aber es ist das erste, das es als Grundlage für eine zutiefst menschliche Geschichte, ergänzt durch ungewöhnliche rundenbasierte Kämpfe.

Doch bevor ich darauf eingehe, werfen wir einen Blick auf die Figuren in Clair Obscur: Expedition 33. Wie bei typischen Rollenspielen, Du kannst dir eine Gruppe aussuchen und die einzelnen Mitglieder gelegentlich aufrüsten (mehr dazu später). Dein erstes Charakter ist Gustave, der das Spiel damit beginnt, den Tag mit Sophie, seiner Ex-Freundin, zu verbringen. Da ihr Schicksal es ist, zu verschwinden, ist ihr Wiedersehen bittersüß; dies trägt auch dazu bei, den Ton anzugeben und die existenziellen Ängste zu vermitteln, die das Spiel durchziehen und ihm zugrunde liegen.

Gustave hat auch Kontakt zu seiner jugendlichen Pflegeschwester Maelle. Gemeinsam beschließen sie, sich den „Expeditioners“ anzuschließen, und machen sich auf, um die „Paintress“ aufzuhalten. In diesem ausführlichen Prolog kannst du außerdem Parkour und grundlegende Kampftechniken ausprobieren; wer in letzter Zeit ein Action-RPG gespielt hat, weiß, was ihn bei Letzterem erwartet: Ausweichen und Parieren stehen auf der Tagesordnung.

Außerdem triffst du auf Lune (eine Gelehrte und Magierin), Sciel (eine scheinbar sorglose Kämpferin), Monoco (ein konstruktähnliches Wesen namens Gestral) und Verso (einen mysteriösen Fremden). Da ist auch noch Renoir, ein älterer Herr, der gegen die Macht der Paintress immun zu sein scheint und der entweder ein Verbündeter oder ein Feind sein könnte – wie sich das entwickelt, werde ich dir nicht verraten.

„Sandfall“ kann bei den Figuren sein Budget voll ausspielen, da die meisten von bekannten Film-, Fernseh- und Gameschauspielern wie Andy Serkis, Charlie Cox, Jennifer English und Ben Starr gesprochen werden. Mir gefällt, dass dadurch schon früh die Erwartung geweckt wird, dass man es hier mit etwas zu tun hat, das einem typischen Indie-Titel um Längen überlegen ist. Je länger das Spiel jedoch dauerte, desto mehr empfand ich dies als eine Art zweischneidiges Schwert, da Sandfalls erzählerischer Ehrgeiz an den Rändern wie eine alte Leinwand ausfranst.

Rundenbasiertes QTE-Spektakel

Abgesehen vom Schauplatz ist der Kampf der Bereich, in dem Clair Obscur: Expedition 33 glänzt wirklich. Auf den ersten Blick ist es rundenbasiert, wie ein zahlreiche Rollenspiele vorab von der Final FantasySerie zuSternenmeer. Allerdings,dabei spielt ein starkes rhythmisches Element eine Rolle Das ist, ehrlich gesagt, etwas gewöhnungsbedürftig. Durch Paraden und QTEs lassen sich die Kämpfe in Echtzeit beeinflussen, sei es durch das Abwehren eines gegnerischen Angriffs oder das Abfeuern eines Feuerballs.

Dadurch wird jeder Kampf – sei es gegen eine seltsame automatische Wache oder ein riesiges Felsmonster – zu etwas wie eine Mischung aus dem strategischen Tanz eines „Soulslike“-Kampfes und verzweifelten Last-Minute-Versuchen wenn man ein QTE verpatzt und dann versucht, einen erfolgreichen Konter zu starten. Das ist knifflig, aber Sandfall ermöglicht es den Spielern, während des Spiels frei zwischen den Schwierigkeitsgraden zu wechseln: Geschichte ist am einfachsten, bis hin zu Experte. Für die Zwecke dieser Clair Obscur: Expedition 33 Für diesen Test habe ich hauptsächlich auf Expeditionen – Mode, die Standardeinstellung, mit gelegentlichen Wechseln zu Geschichte.

Fans von Charakter-Builds, bei denen es um das Optimieren von Werten geht, in Diablo IV und Ähnliches wird euch gefallen, denn Expeditionsteilnehmer können mit Pictos (Charakterfähigkeiten), einzigartigen Attributen und Luminas aufgerüstet werden (das sind passive Picto-Fähigkeiten, die von jedem Charakter ausgerüstet werden können, selbst wenn ein anderer Charakter diese Pictos bereits ausgerüstet hat).

Es ist durchaus möglich, übermächtige Charaktere zu erschaffen, die mit einem einzigen Schlag enormen Schaden anrichten können, obwohl Du musst ein bisschen herumprobieren ziemlich viel und achte auf Fähigkeiten, die auch Nachteile mit sich bringen, wie zum Beispiel, dass du zwar mehr Schaden verursachst, aber auch mehr einsteckst.

Licht und Dunkelheit

Wenn es dir so geht wie mir, fragst du dich wahrscheinlich, was Hell-Dunkel bedeutet. Passenderweise ist es das französische Wort für „hell-dunkel“ und bezieht sich auf einen künstlerischen Begriff, der besser als Chiaroscuro bekannt ist. Dabei handelt es sich um den starken Kontrast zwischen Licht und Schatten, und abgesehen von der schönen Anknüpfung an die Hauptgeschichte von „Paintress“ verdeutlicht dies auch, wie das Spiel selbst eine Mischung aus Gut und Böse ist.

Zunächst das Positive: Die düstere, aber wunderschöne Kulisse, die detailreiche Weltkarte, die wie ein handgefertigtes Diorama wirkt, und der allgegenwärtige Fatalismus der Welt wirken authentisch und stechen wirklich hervor. An das Kampfsystem muss man sich erst gewöhnen, aber sobald man den Dreh raus hat – und dann, Mann, dann hat man ihn wirklich raus. Zum Glück ist es auch möglich, eine verlorene Schlacht erneut zu versuchen. Das sein angemessen epischer Soundtrack von Lorien Testard und Alice Duport-Percier ist ebenfalls erwähnenswert.

Nun zu den weniger positiven Aspekten: Die Gesichtsanimationen wirken gelegentlich etwas befremdlich roboterhaft, sodass ich das Gefühl hatte, komplizierte Marionetten zu beobachten. Es gibt einige, offen gesagt, katastrophale Plattform-Abschnitte, die ich am liebsten ins All schießen würde, um sie nie wieder sehen zu müssen. Die Geschichte ist zwar gut geschrieben und wirklich bewegend, nimmt aber gelegentlich einige abrupte Wendungen, die sich nicht ganz stimmig anfühlen.

Mein Fazit zu „Clair Obscur: Expedition 33“

Die besten Gemälde beginnen als grobe Skizze, bevor jeder feine Pinselstrich nach und nach weitere Detailschichten hinzufügt. Clair Obscur: Expedition 33 Metacritic Die Kritiker betrachten dieses Spiel allgemein als Meisterwerk, daher sollte es nicht überraschen, dass mein Hell-DunkelDie Rezension reiht sich in ihre Riege ein … mit einigen Vorbehalten.

Spieler, die an die offenen Welten und miteinander verflochtenen Karten der besten Spiele gewöhnt sind Seelenverwandte and Metroidvanias könnten von der Linearität von Hell-Dunkelund gelegentlich etwas langweilige Dungeon-Gestaltung, aber Diese Mängel werden durch surreale Anblicke überdeckt wie ein verzerrter Eiffelturm, der in einen Strudel gesogen wird, und Figuren, die einem wirklich am Herzen liegen.

Das Kampfsystem ist eine willkommene Abwechslung (auch wenn es etwas Gewöhnung erfordert), und die Fertigkeitsbäume sind umfangreich und regen zu kreativen Charakterkonfigurationen an. Auch wenn die Handlung gelegentlich aus den Fugen zu geraten droht, gelingt es ihr doch, ein roter Faden, der einfühlsam mit Trauer und Verzweiflung umgeht, aber mit einem Hauch von Hoffnung.

Sie können prüfen Die Gewinnerliste der Game Awards 2025 um genau zu sehen, wie sich dieser herausragende Titel im Vergleich zur Konkurrenz geschlagen hat.

Clair Obscur: Expedition 33Rezension

Das ist wunderschön!

von Sandfall Interactive Das Debüt des Studios ist ein durchdachtes, wunderschönes Rollenspiel mit einem ungewöhnlichen Kampfsystem und einer eindrucksvollen Spielwelt. Auch wenn die Ambitionen des Studios die Spielwelt gelegentlich etwas überfordern, macht es das Spiel doch weitaus mehr richtig als falsch. Denn schließlich nutzen die besten Kunstwerke Licht und Schatten gleichermaßen.