Die 18 besten Fortnite-Halloween-Skins 2025 – Gruselige Must-haves

Wenn Sie auf der Suche nach dem Besten sind Fortnite Halloween-Skins – hier bist du genau richtig.

Jedes Jahr im Oktober,Epic GamesKurvenFortnite mit dem jährlichen Halloween-Event in einen gruseligen Spielplatz verwandeln, und Langjährige Fortnite-Spieler wissen, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um seltene Outfits, neue Kosmetikartikel und sogar komplette Halloween-Kostüme zu ergattern, die für kurze Zeit wieder im Item-Shop erhältlich sind .

Dieser Leitfaden stellt 18 unverzichtbare Skins vor – von nostalgischen Klassikern bis hin zu brandneuen Kollaborationen –, damit du auf dem Schlachtfeld stilvoll glänzen kannst. Du kannst sie freischalten, indem du V-Bucks bevor sie wieder verschwinden.

Unsere Top-Auswahl an Fortnite-Halloween-Skins

Alle bevorstehenden Halloween-Veranstaltungen in Epic Games’ Fortnite (Fornitemares) bietet eine neue Gelegenheit, sich mit originellen Skins und furchterregenden Horror-Ikonen von der Masse abzuheben.

Hier sind die Highlights, die ich mir als Erstes sichern würde:

Schädel-Soldat – Dieser Klassiker ist praktisch das Aushängeschild von Fortnite Halloween – mit im Dunkeln leuchtenden Knochen und wählbaren Designs, die auch Jahre später noch frisch wirken. Perfekt für Spieler, die originelle Skins lieben, die nie an Wert verlieren. Jigsaw Billy (Saw) – Gruselige Puppen-Atmosphäre vom Feinsten. Stürze dich ins „Fortnitemares“-Event, als würdest du gleich ein tödliches Spiel beginnen. Es ist beunruhigend und unvergesslich. Michael Myers (Halloween) – „The Shape“ sorgt in jedem Match für eine bedrückende, unheimliche Atmosphäre – mit einer filmgetreuen Maske, einem gruseligen Emote und jenem eiskalten Blick, der Fortnite An Halloween kommt es zu blutigen Slasher-Szenen.

Ein ziemlich starkes Startprogramm, oder? Und das ist erst der Auftakt. Scrolle weiter, um die komplette Liste der 18 zu sehen Fortnite Halloween-Skins und entdecke noch mehr Outfits, die du dir sichern solltest, bevor das diesjährige Halloween-Event endet.

Die 18 besten Fortnite-Halloween-Skins – die komplette gruselige Auswahl

Bereit für die komplette Präsentation? Hier ist die vollständige Liste mit 18 Titeln Fortnite Halloween-Skins voller gruseliger Klassiker, neuer Versionen von Fan-Favoriten und ikonischer Figuren aus Horror und Popkultur. Diese Auswahl bietet für jeden Spieler etwas. Wie viele davon Fortnite Welche Halloween-Skins hast du freigeschaltet?

1. Skull Trooper [Am besten für echte Halloween-Stimmung]

Unsere Bewertung 10

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Seltenheit Episch Name des Sets / Pakets Skull Squad-Set Preis für V-Bucks 1,500 V-Bucks Verfügbarkeit Das Spiel erschien 2017 und kehrt fast jedes Jahr im Oktober während des Halloween-Events zurück Am besten geeignet für Sammler, die Original-Skins lieben, und nostalgische Fortnite-Spieler Was mir gefallen hat Wählbare Leuchtstile, klassischer Skelett-Look und reaktive Optionen für den Rücken

Kaum ein Outfit passt so gut zur gruseligen Jahreszeit wie Schädel-Soldat. Ursprünglich veröffentlicht im Jahr 2017 von Epic Games Seit dem ersten großen Halloween-Event hat es sich zu einem der bekanntesten Fortnite Haut aller Zeiten.

Das klare, skelettartige Design ist auf den ersten Blick erkennbar und hat im Laufe der Jahre zusätzliche Farbvarianten, darunter das zombiegrüne Leuchten, das im Dunkeln aufleuchtet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das ist das Design, mit dem alles begann, das Original von Fortnitemares Skins. Es verbindet Nostalgie mit modernen kosmetischen Verbesserungen und ist somit perfekt für alle, die die aufregende Zeit von Halloween in Fortnite.

Auch im Jahr 2025 sieht es noch immer beeindruckend aus, vor allem in Kombination mit seinem gruseligen Rücken-Accessoire und dem passenden Erntewerkzeug. Und selbst unter legendären Figuren und universellen Monstern, Schädel-Soldat behält seinen Spitzenplatz, denn es ist nach wie vor eines der beliebtesten Modelle in der Die besten Battle-Royale-Spiele die Szene insgesamt.

Mein Fazit: Wenn du das Kultigste willst Fortnite Halloween-Look, Schädel-Soldat ist unschlagbar. Ein absolutes Muss für alle, ob alte Hasen oder Neulinge, die bei der diesjährigen Veranstaltung im klassischen Grusel-Stil glänzen wollen.

2. Jigsaw Billy (Saw) [Am besten für gruselige Puppen-Atmosphäre]

Unsere Bewertung 9.8

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Seltenheit Episch Name des Sets / Pakets Die gefährliche Marionette Preis für V-Bucks 1.500 (Outfit) / 2.500 (Billy-Paket) Verfügbarkeit Erstmals veröffentlicht im Jahr 2024, im Item-Shop erhältlich Am besten geeignet für Fans von Psychohorror-Spielen und SawFilmfans Was mir gefallen hat Das beunruhigende Puppenaussehen, die bewegliche Dreirad-Emote und die furchterregenden Munddetails

Billy bringt diese beunruhigende Puppenpräsenz mit Fortnite: blasses Gesicht, spiralförmiges Wangenbild, bemalte Zähne und ein steifer Anzug, der Bedrohung ausstrahlt.

Auf der Insel lässt es sich sofort lesen. Es ist eine klare Silhouette mit kleinen Details, die den Charakter ausmachen… und man kann fast hören, wie das Dreirad quietscht, wenn das Emote für die Fortbewegung einsetzt. Ideal für alle, die sich in dieser Saison einen richtigen Albtraum-Look wünschen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Epic Games hat Horror-Crossovers perfekt umgesetzt, und Billy passt perfekt dazu Michael Myers (während Gerüchte kursieren, dass Ash Williamsund sogarDas schwarze Telefon (später). Das ist eine kluge Anschaffung, wenn du hochwertige Halloween-Skins sammelst.

Das Paket bietet zusätzlichen Nutzen: Der Umhang rundet dein Outfit ab, die Spitzhacke sorgt für ein befriedigendes Schlaggefühl und die roten Akzente der Maske kommen bei bestimmten Lichtverhältnissen besonders gut zur Geltung. Es ist ganz einfach, einen themenbezogenen Schrank zusammenzustellen, egal ob du in Teams spielst oder solo unterwegs bist.

Mein Fazit: Puzzle-Billyerweitert um psychologischen Horror Fortnite wie kaum eine andere Figur. Ein großartiger Tipp für Horror-Sammler und alle, die in dieser Jahreszeit einen guten Schreckmoment lieben.

3. Michael Myers (Halloween) [Am besten geeignet für reinen Slasher-Horror]

Unsere Bewertung 9.6

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Seltenheit Episch Name des Sets / Pakets Das Shape-Paket Preis für V-Bucks 1.500 V-Bucks Verfügbarkeit Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2023 kehrt es jedes Jahr während „Fortnitemares“ zurück Am besten geeignet für Fans klassischer Slasher-Filme und Sammler von Halloween-Skins Was mir gefallen hat Stille Bedrohung, gruseliges Emote und filmgetreue Maske

Nur wenige Figuren aus Horrorspielen sind so furchterregend wie Michael Myers, und ihn dort zu sehen Fortnite Das fühlt sich an wie ein Halloween-Traum.

Dieses Outfit, das von Epic Games im Rahmen von „Fortnitemares 2023“ vorgestellt wurde, verkörpert Die Formpasst perfekt zu seiner kühlen, unaufhaltsamen Ausstrahlung, von der blassen Maske bis zum dunklen Mechanikeranzug Das sieht auf jedem Lobbyfoto bedrohlich aus.

Warum wir uns dafür entschieden haben Michael Myers ist eine Legende des Slasher-Genres, und dieser Crossover-Skin fängt seine unheimliche Ausstrahlung perfekt ein. Es ist ein Skin, der sich von den üblichen Halloween-Skins unterscheidet: langsam, lautlos und darauf ausgelegt, Gegner nervös zu machen, wenn man aus dem Nichts auftaucht – ganz ähnlich wie die Atmosphäre in einigen der besten Halloween-Videospiele.

Das Paket enthielt ein eine von einem Messer inspirierte Spitzhacke und ein gruseliges Emote, mit dem er seine Gegner mitten im Spiel verfolgen kann. Es ist eine der authentischsten Umsetzungen eines Filmkillers, die Fortnite je auf die Beine gestellt hat, und ein absolutes Muss für alle, die Halloween-Sammlerstücke lieben.

Mein Fazit: Wenn du einen Halloween-Skin suchst, der auf den ersten Blick erkennbar und furchterregend ist, Michael Myers ist unschlagbar. Perfekt für Horrorfans, die pure Slasher-Energie in Fortnite.

4. Ghoul Trooper [Am besten geeignet für nostalgische Fans der ersten Stunde]

Unsere Bewertung 9.4

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Seltenheit Episch Name des Sets / Pakets Ghoul-Soldaten-Set Preis für V-Bucks 1,500 V-Bucks Verfügbarkeit Seit seiner Erstveröffentlichung im Jahr 2017 kehrt es jedes Jahr zu Halloween zurück Am besten geeignet für Sammler, die auf der Suche nach seltenen Halloween-Skins und dem Original-Flair sind Was mir gefallen hat Zwei Farbvarianten, ein klarer Untoten-Look und ein toller Nostalgiefaktor

Wenn du gespielt hastFortnite In den Anfängen, wie Sie sich sicher erinnern werden, Ghoul-SoldatHype. Dieses Outfit, das erstmals 2017 erschien, wurde zu einem der begehrtesten Halloween-Skins aller Zeiten, und jedes Mal, wenn es wieder auftaucht, verspüren Veteranen das aufregende Gefühl, der Zeit voraus zu sein.

Das grüne, zombieähnliche Gesicht in Soldatenmontur schreit geradezu nach Old-School Fortnite.

Warum wir uns dafür entschieden haben Diese Haut ist ein Stück Fortnite Geschichte. Es ist perfekt für alle, die die guten alten Zeiten noch einmal erleben und gleichzeitig in den Matches mit einem der bekanntesten Untoten-Charaktere des Spiels antreten möchten. Nur wenige Funktionen in Fortnite Kosmetikprodukte zeigen besser als alles andere, dass du schon seit den Anfängen dabei bist Ghoul-Soldat.

Epic Games später wurde eine rosa Alternativvariante hinzugefügt, die langjährigen Besitzern ein wenig Spielraum lässt und dieses Modell zu einer der coolsten Versionen macht, die man besitzen kann. Selbst bei so vielen Neuerscheinungen und noch mehr Designs jedes Jahr, Ghoul-Soldat behält seinen Thron aus Nostalgie.

Mein Fazit: Wenn du gerne deine Wurzeln zeigst und einen Halloween-Klassiker suchst, der immer noch alle Blicke auf sich zieht, Ghoul-Soldat ist ein absolutes Muss. Es ist der Inbegriff von Old-School-Cool in Fortnite.

5. Peely Bone [Am besten für Comedy-Horror-Spaß]

Unsere Bewertung 9.2

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Seltenheit Episch Name des Sets / Pakets Bananenstaude Preis für V-Bucks 1,500 V-Bucks Verfügbarkeit Erstmals erschienen im Jahr 2019, kehrt jedes Jahr zu Halloween zurück Am besten geeignet für Fans, die lustige und zugleich gruselige Halloween-Skins lieben Was mir gefallen hat Motiv mit aufgeschnittener Banane und Skelett sowie integriertem Xylophon-Emote

Peely BoneKurvenFortnite… die liebenswerte Banane in ein Chaos aus halb Frucht, halb Skelett verwandelt. Das ursprünglich 2019 veröffentlichte Skin ist zu einem Fan-Favoriten für Spieler geworden, die alberne Halloween-Skins lieben, sich aber dennoch etwas wünschen, das auf dem Bildschirm richtig auffällt.

The zweigeteiltes Design, auf der einen Seite eine leuchtend gelbe Banane, auf der anderen ein gruseliges Skelett… macht es in jeder Lobby zu einem unvergesslichen Anblick.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es kommt selten vor, dass ein Skin gleichzeitig komisch und gruselig wirkt. Peely Bone trifft mit cleveren Animationen und dem urkomischen integrierten Xylophon-Emote genau ins Schwarze, wodurch sich die Spielzüge lockerer anfühlen, ohne dabei die Halloween-Stimmung zu vernachlässigen.

Da jedes Jahr neue Skins erscheinen, ist dies einer der wenigen, der bei deinem Team immer ein Lächeln (oder ein Stöhnen) hervorruft. Er ist schräg, einprägsam und einfach nur Fortnite Energie, die genauso hervorsticht wie einige der besten Halloween-Kostüme aus Videospielen, die die Fans jedes Jahr lieben.

Mein Fazit: Wenn du ein Halloween-Kostüm suchst, das witzig ist, aber trotzdem zur Jahreszeit passt, Peely Bone ist die perfekte Wahl. So hast du etwas Einzigartiges, ohne dass es zu einem regelrechten Albtraum wird.

6. Jack Skellington [Am besten geeignet für weihnachtliche Crossover-Magie]

Unsere Bewertung 9

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Seltenheit Episch Name des Sets / Pakets Kürbiskönig-Paket Preis für V-Bucks 2,600 V-Bucks Verfügbarkeit Erstmals erschienen im Jahr 2023, kehrt es zu Halloween und Weihnachten zurück Am besten geeignet für Disney-Fans und Sammler von festlichen Halloween-Skins Was mir gefallen hat Dem Film getreues Design, individuelle Emotes und festliche Extras

Jack Skellington hat Tim Burtons Klassiker direkt in Fortnite. Dieser Crossover, der erstmals 2023 auf den Markt kam, ist perfekt für alle, die Der Albtraum vor Weihnachten und möchte, dass sich ihr Spind besonders festlich anfühlt.

Zu den Funktionen gehören Das „Santa Jack“-Emote, gruselig-charmante Animationen und Ausrüstung, die sowohl zu Halloween als auch zu Weihnachten passt Jahreszeiten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist einer der cleversten Crossover-Beiträge, die es je gab – perfekt für Fans, die sowohl unheimliche als auch fröhliche Stimmungen mögen. Jack passt perfekt zu den Gruselmomenten im Oktober, lässt sich aber auch nahtlos in den Winterspaß integrieren und ist damit vielseitiger als viele andere Halloween-Skins.

Die Idee, Feiertage zu kombinieren, ist selten in Fortnite, und dieses Design setzt das perfekt um. Es ist stilvoll, verspielt und eine wahre Augenweide für Disney Paare, die nicht nur an Halloween auffallen wollen.

Mein Fazit: Wenn du auf der Suche nach einem Halloween-Outfit bist, das du auch noch bis in den Dezember hinein tragen kannst, Jack Skellington ist unschlagbar. Es ist festlich, macht Spaß und ist pure Crossover-Magie.

7. Sally [Ideal für Fans von gruselig-niedlichen Duos]

Unsere Bewertung 8.8

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Seltenheit Episch Name des Sets / Pakets Kürbiskönig Preis für V-Bucks 1.500 (Outfit) / 2.600 (Paket mit Jack Skellington) Verfügbarkeit Erstmals erschienen im Jahr 2023, taucht oft um Weihnachten und Halloween wieder auf Am besten geeignet für Fans, die ein passendes Set mit Jack Skellington Was mir gefallen hat Patchwork-Kleid mit aufgenähten Details, ausdrucksstarken Gesichtsanimationen, bezauberndem Standbild

Sally eintrafen Jack Skellington und ist die ideale Wahl, wenn du ein thematisches Duo in Fortnite.

Ihr Stoffpuppen-Look stammt direkt aus Der Albtraum vor Weihnachten, mitaufwändige Nähte, leuchtende Patchwork-Farben und subtile, sanfte Bewegungen, die sie zum Leben erwecken. Sie ist genau das Richtige für dich, wenn du auf der Suche nach saisonalen Sets bist oder deine Garderobe für die Feiertage passend zusammenstellen möchtest.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das ist mehr als nur eine Nebenfigur. Die Texturen sind beeindruckend, ihre Animationen vermitteln das Ragdoll-Feeling, und wenn man sie mit Jack bildet eines der niedlichsten, aber dennoch unheimlichen Duos in Fortnite. Außerdem ist es ein kluger geschäftlicher Schachzug für Sammler, die komplette Crossover-Sammlungen zusammenstellen.

Du kannst sie auch solo rocken; die Farben passen super zu verschiedenen Accessoires, und das Outfit bleibt im Spiel gut erkennbar, wirkt dabei aber einzigartig im Vergleich zu den anderen.

Mein Fazit: Sally ist ideal, wenn du themenbezogene Outfits liebst und eine perfekte Ergänzung dazu suchst Jack Skellington. Unterhaltsam, detailreich und vielseitig einsetzbar – sowohl für Halloween als auch für die Weihnachtszeit.

8. Big Mouth [Ideal für Fans von ekelhaften Monstern]

Unsere Bewertung 8.4

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Seltenheit Episch Name des Sets / Pakets Furchterregende Freaks Preis für V-Bucks 1,500 V-Bucks Verfügbarkeit Erstmals erschienen im Jahr 2019, kehrt es jedes Jahr zur Halloween-Saison zurück Am besten geeignet für Spieler, die einen grotesken Monster-Look wollen Was mir gefallen hat Ein breites, zahniges Grinsen, eine sabbernde Zunge und schleimige Bilddetails, die auf dunklen Karten besonders hervorstechen

Großmaul ist der pure Schrecken auf der Insel: eine schlaksige Gestalt mit Kapuze, einem Mund voller schiefer Zähne und einer tropfenden Zunge das fast lebendig wirkt.

Es ist eines von diesen Fortnite Skins, die du dir schnappst, wenn du willst, dass deine Gegner dich auf der ganzen Karte bemerken. Und die kapuzenverhüllte Silhouette und die leuchtend grünen Augen sorgen für zusätzliche Bedrohlichkeit, wenn du bei schwachem Licht auf der Jagd bist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nicht jeder Monster-Skin wirkt so originell.GroßmaulDas Design ist zwar eklig, aber auf eine witzige Art und Weise, und es ist zu einem Favoriten bei allen geworden, die genug von den üblichen Kostümen haben. Perfekt, wenn du etwas suchst, das andere sofort warnt, Abstand zu halten, und trotzdem zur Halloween-Stimmung passt.

Das Besondere daran ist, dass es sich gut mit vielen Schleim-Wrap- und Spitzhacken-Kombinationen kombinieren lässt, sodass du ganz einfach ein paar fiese Schrank-Kombos zusammenstellen kannst.

Mein Fazit: Großmaul ist eine gewagte, verstörende Wahl, die die Stimmung jedes Spiels sofort verändert. Sie ist schräg genug, um aufzufallen, wirkt aber dennoch ausgefeilt und ist bereit für das Halloween-Chaos.

9. Venom [Am besten geeignet für Symbioten-Power-Plays]

Unsere Bewertung 8.2

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Seltenheit Marvel-Serie Name des Sets / Pakets Venom-Paket Preis für V-Bucks 2.000 (Outfit) / 2.800 (Paket) Verfügbarkeit Erstmals im Jahr 2020 veröffentlicht, kehrt es anlässlich großer Marvel-Werbeaktionen und zu Halloween zurück Am besten geeignet für Marvel-Fans und alle, die einen kraftvollen, dunklen Look lieben Was mir gefallen hat Massiver Symbiotenkörper, bewegliche Zunge, verschiedene Bildoptionen mit Eddie-Brock-Variante

Venom ist ein wahres Biest auf dem Schlachtfeld: riesig, muskulös und voller Selbstbewusstsein. Der Die Zunge schießt bei Emotes hervor, und mit der alternativen Eddie-Brock-Variante kannst du dich mitten im Match komplett verwandeln.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist eine der besten Kreuzungen aus Superhelden- und Horror-Genre. Venom bietet beeindruckende Grafik und läuft dabei in der Third-Person-Perspektive flüssig, sodass du nichts aus den Augen verlierst. Die perfekte Wahl für themenbezogene Jagdgruppen oder düstere Ausrüstungskombinationen.

Es eignet sich hervorragend fürMarvel Fans, aber auch alle, die einschüchternd wirken möchten, während sie eine Truppe wie ein echter Anführer führen.

Mein Fazit: Venom ist laut, furchteinflößend und kraftvoll. Ideal für Marvel Liebhaber oder alle, die sich eine imposante, furchteinflößende Präsenz in FortniteÜbereinstimmungen.

10. Frankenstein [Ideal für Fans klassischer Monster]

Unsere Bewertung 8

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Seltenheit Die „Universal-Monster“-Reihe Name des Sets / Pakets Frankensteins Monster Preis für V-Bucks 1.200 (Outfit) / 2.000 (Paket) Verfügbarkeit Das 2021 erstmals erschienene Werk kehrt zusammen mit anderen Universal-Monstern zurück Am besten geeignet für Fans von Horrorfilmen der alten Schule und Sammler von Crossover-Artikeln Was mir gefallen hat Patchwork-Oberfläche, Schraubendetails, alternative Schwarz-Weiß-Version des Bildes

Frankenstein’s Monster betritt Fortniteim Rahmen derUniversal-Monster Aufstellung, mit genähte Gliedmaßen, Metallbolzen und dieser ikonische quadratische Kopfzum Leben.

The abwechselnder Schwarz-Weiß-Bildstil vermittelt das Flair eines Klassikers, während die normale Variante düster und modern wirkt – perfekt für Gruppen, die klassische Horrorfilme nachstellen möchten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieser Skin weckt starke Nostalgiegefühle. Er bleibt dem ursprünglichen Monster treu und fügt sich dennoch nahtlos in Fortnite…s pulsierende Welt. Ideal für Sammler, die legendäre Kreaturen in ihrer Sammlung haben möchten, und für Fans, die gut gemachten Horror der alten Schule lieben.

Das Paket enthält in der Regel themenbezogene Ausrüstung, die auch mit anderen Monster-Skins kombiniert werden kann. Es ist also eine kluge Investition, wenn du ein Universalfestlegen.

Mein Fazit: Frankenstein Es trifft genau den Vintage-Monster-Look und bleibt dabei im Spiel praktisch. Eine erste Wahl für Horrorfans und Sammler, die einen unverwechselbaren Klassiker suchen.

11. Shaggy Rogers (Scooby-Doo) [Ideal für Fans von Memes]

Unsere Bewertung 7.8

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Seltenheit Episch Name des Sets / Pakets Mystery Inc. Preis für V-Bucks 1.500 (Ausrüstung) / 2.500 (Paket mit zusätzlicher Ausrüstung) Verfügbarkeit Erstmals im Jahr 2024 auf den Markt gebracht, wechselt während der Crossover-Verkaufsphase Am besten geeignet für Fans klassischer Zeichentrickfilme und der Meme-Kultur Was mir gefallen hat Ein weites grünes Hemd, alberne Animationen und themenbezogene Emotes Scooby Doo

Shaggy Rogers direkt aus den Zeichentrickfilmen am Samstagmorgen Fortnite, das entspannten Charme und eine Prise Meme-Kultur mitbringt.

Das Outfit bleibt bei sein klassisches, weit geschnittenes grünes Hemd und seine braune Hose, ergänzt durch verspielte Standbildanimationen die sich anfühlen, als kämen sie direkt aus der Serie. Perfekt für alle, die mit Scooby Doo und sucht nach einer nostalgischen und zugleich witzigen Variante für Streichhölzer.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es kommt selten vor, dass eine Adaption vom Zeichentrickfilm zum Spiel so gelungen ist. Shaggy wirkt sofort vertraut, ohne dabei Fortnite…s Charme, und sein themenbezogenes Emote ist ein Publikumsliebling, der in der Lobby oder nach einem Sieg für schnelle Lacher sorgt.

Sie können auch koppeln Shaggy zusammen mit anderen animierten oder verspielten Skins, wodurch die Trupps urkomisch aussehen und ein Gegengewicht zu den düstereren Halloween-Aufstellungen bilden.

Mein Fazit: Shaggy Rogers ist eine spielerische Hommage, die Nostalgie mit Internet-Humor verbindet, was sie zu einer der unterhaltsamsten Crossover-Optionen macht.

12. Rumi, Mira und Zoey (K-Pop) [Ideal für stilvolle Gruppen-Look-Inspiration]

Unsere Bewertung 7.6

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Seltenheit Icon-Serie Name des Sets / Pakets K-Pop-Dämonenjäger Preis für V-Bucks je 1.500 / 3.500 im Dreierpack Verfügbarkeit Erstveröffentlichung: 2. Oktober 2025 Am besten geeignet für Modebewusste Spieler und Sammler von Popkultur-Artikeln Was mir gefallen hat Farbenfrohe Outfits, choreografierte Lobby-Emotes und dynamische, von Konzerten inspirierte Bildkarten

Stein, Gut and Leben K-Pop-Star-Power nach Fortnite, mit klaren Silhouetten und einem abgestimmten Look, der auf aufeinander abgestimmte Ausrüstungskombinationen ausgelegt ist. Jedes Modell besticht durch eigene Farbakzente und Accessoires, die auch mitten im Spiel gut zur Geltung kommen, mehr aThemenmodus(der Animationsfilm von 2025) K-Pop-Dämonenjäger) und Quests, die an das Filmuniversum anknüpfen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Drei aufeinander abgestimmte Outfits in einer Kollektion machen es ganz einfach, ein Team-Thema umzusetzen. Die Preise sind für eine Kollaboration angemessen, und die Extras wirken nützlich und nicht nur als Füllmaterial.

Ihre Posen und Animationen bleiben auch in der Third-Person-Perspektive gut erkennbar, und das Set wurde seit dem Start bereits mehrmals durchlaufen – praktisch, falls man die erste Runde verpasst hat.

Mein Fazit: Rumi, Mira and Leben sind perfekt für Spieler, die Musikkultur lieben und eine auffällige, stilvolle Alternative zu den eher dunklen saisonalen Skins suchen.

13. Jack Gourdon [Am besten geeignet für Chaos mit Kürbiskostümen]

Unsere Bewertung 7.4

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Seltenheit Selten Name des Sets / Pakets Kürbisbeet Preis für V-Bucks 1,500 V-Bucks Verfügbarkeit Erstmals erschienen im Jahr 2018, kehrt es jedes Jahr zur Halloween-Saison zurück Am besten geeignet für Fans, die einen auffälligen Kostüm mit Thema und Charakter suchen Was mir gefallen hat Ein schicker Smoking mit Kürbiskopf, ein leuchtendes Gesicht und dazu passende Accessoires im Kürbis-Design

Jack Gourdon dreht sich alles um übertriebenes saisonales Chaos. Gekleidet in ein eleganter schwarzer Anzug, der mit leuchtenden Kürbismustern bedeckt ist und auf dem ein geschnitzter Kürbiskopf thront, er ist sowohl stilvoll als auch lächerlich – eine Kombination, die immer für Aufsehen sorgt in FortniteLobbygruppen.

Sein strahlendes Gesicht und sein maßgeschneiderter Smoking machen ihn zum Liebling all jener, die festliche Outfits mit einem Hauch von Selbstbewusstsein lieben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Skins schaffen es so gut, Humor und Raffinesse in Einklang zu bringen wie dieser. Jack Gourdon Sorgt für Partystimmung, wirkt dabei aber trotzdem schick und kampfbereit. Ideal für Gruppen, die die Saison feiern wollen, ohne dabei zu düster zu wirken.

Es lässt sich zudem gut mit anderen Kosmetikprodukten zum Thema Herbst kombinieren, sodass du eine Kollektion zusammenstellen kannst, die perfekt zum Herbst passt und gleichzeitig einzigartig bleibt.

Mein Fazit: Jack Gourdon verbindet festlichen Charme mit einem eleganten Smoking-Look und ist damit ein Must-have für alle, die auf der Suche nach einem auffälligen Look für die Festtage sind.

14. Gummifischstäbchen [Ideal für Fans von gruselig-niedlichen Süßigkeiten]

Unsere Bewertung 7.2

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Seltenheit Selten Name des Sets / Pakets Gummifische Preis für V-Bucks 1,200 V-Bucks Verfügbarkeit Erstmals im Jahr 2021 veröffentlicht, wechselt es im Rahmen saisonaler Shop-Aktualisierungen Am besten geeignet für Fans von verspielten Skins mit einem leicht unheimlichen Touch Was mir gefallen hat Gelatineartige Konsistenz, durchscheinender Körper und Details, die bei unterschiedlicher Beleuchtung ihre Farbe wechseln

Gummifischstäbchen nimmt den liebenswerten Fishstick und verwandelt ihn in einen ein zuckerbeschichtetes Wesen mit einem leicht beunruhigenden Grinsen. Sein gelartige Konsistenz und durchscheinender Körper Es sieht essbar und doch seltsam aus – genau das Richtige für alle, die eher unbeschwerte saisonale Kreationen mögen, ohne dabei ins Gruselige abzudriften. Und die wechselnden Farben verleihen ihm auf dem Schlachtfeld einen einzigartigen Look.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieser Skin beweist, dass nicht alle saisonalen Outfits dunkel oder gruselig sein müssen. Er ist farbenfroh, verspielt und perfekt für alle, die auf eine unbeschwerte Art auffallen und trotzdem am saisonalen Spaß teilhaben möchten.

Es passt auch gut zu Folien und Accessoires mit Süßigkeiten-Motiven, sodass du einen thematisch abgestimmten Spind gestalten kannst, der ein einheitliches Gesamtbild vermittelt, ohne zu überladen zu wirken.

Mein Fazit: Gummifischstäbchen ist eine süße, aber etwas unheimliche Wahl, perfekt für Spieler, die mal etwas anderes als die üblichen gruseligen Kostüme suchen.

15. Hollowhead [Am besten geeignet für „Fiery Pumpkin Chaos“]

Unsere Bewertung 7

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Seltenheit Legendär Name des Sets / Pakets Kürbisbeet Preis für V-Bucks 1,500 V-Bucks Verfügbarkeit Erstmals erschienen im Jahr 2018, kehrt an den meisten Halloweens zurück Am besten geeignet für Fans, die sich eine beeindruckende Saisonpräsenz wünschen Was mir gefallen hat Ein brennender, geschnitzter Kürbiskopf, ein dunkler Trenchcoat und Glüheffekte bei Bewegung

Hohlkopf ist der Inbegriff herbstlicher Bedrohung. Der dunkler Mantel und leuchtender, von einem Feuer erhellter Kürbiskopf macht es zu einem der auffälligsten Outfits in Fortnite. DieEffekt glühender Kohlen die Bewegung verleiht dem Ganzen eine intensive Atmosphäre, und die passende Ausrüstung rundet den furchteinflößenden Look ab.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hohlkopfgreift ein einfaches Konzept auf (Kürbis plus Flammen) und setzt es perfekt um. Es wirkt kühn, einschüchternd und sofort saisonal, ohne auf Spielereien zurückzugreifen.

Es ist die erste Wahl für alle, die während der saisonalen Shop-Rotation mehr Präsenz zeigen und ihre Gegner schon vor Spielbeginn einschüchtern möchten.

Mein Fazit: Hohlkopf ist feurig, kühn und unverwechselbar. Eine einfache Wahl für alle, die einen bedrohlichen saisonalen Look suchen, der im Spiel dennoch schick wirkt.

16. Headlock [Am besten geeignet für „Lock-and-Chain Menace“]

Unsere Bewertung 6.8

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Seltenheit Selten Name des Sets / Pakets Vicious Vault Preis für V-Bucks 1,200 V-Bucks Verfügbarkeit Erstmals erschienen im Jahr 2020, kehrt im Rahmen der saisonalen Sortimentswechsel zurück Am besten geeignet für Fans, die einen düsteren, industriellen Look mit starker Ausstrahlung suchen Was mir gefallen hat Käfigkopf mit Vorhängeschlössern, Kettenakzenten, „Trappy“-Accessoire und passender „Jaw Dropper“-Spitzhacke

Kopfklemme verleiht dem Ganzen ein brutales „Rost-und-Ketten“-Thema Fortnite. DieKäfigmaske mit herabhängenden Schlössern und dem zerfetzten Mantel verleiht ihm eine düstere Silhouette, die auf den ersten Blick deutlich zu erkennen ist.

Die Animationen wirken solide, ohne dabei aufdringlich zu sein, und das Outfit lässt sich gut mit dunkleren Accessoires und der Spitzhacke „Jaw Dropper“ kombinieren, sodass ein stimmiges Gesamtbild entsteht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Motive mit Schlössern und Ketten sind selten, und Kopfklemme stellt sich ihnen selbstbewusst entgegen. Es ist ein bewährter Klassiker der Saison und eine hervorragende Wahl für Sammler, die etwas suchen, das bedrohlich wirkt, ohne dabei auf grelle Farben oder Spielereien zurückzugreifen.

Das „Trappy“-Accessoire rundet das Paket ab, unterstreicht das Vorhängeschloss-Motiv und sorgt für eine stimmige, markengerechte Gestaltung deines Spinds.

Mein Fazit: Kopfklemme verleiht einen rauen, metallischen Look, der in Lobbys und auf der Insel auffällt. Wenn du eine bedrohliche Ausstrahlung suchst, die sich im Spiel dennoch praktisch anfühlt, hat dieses Modell seinen Platz verdient.

17. Crackshot [Am besten für gruselige Festtage]

Unsere Bewertung 6.6

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Seltenheit Legendär Name des Sets / Pakets Nussknacker-Set Preis für V-Bucks 2,000 V-Bucks Verfügbarkeit Das Modell kam erstmals 2017 auf den Markt und ist im Winter oft wieder im Sortiment zu finden Am besten geeignet für Weihnachtsfans, die etwas Fröhliches und zugleich Unheimliches suchen Was mir gefallen hat Hoher Nussknackerhelm, aufgemaltes Grinsen, klare Silhouette und in späteren Staffeln hinzugefügte alternative Looks

Meisterschützegreift den klassischen Nussknacker-Soldaten auf und verleiht ihm eine düstere Note, die sich für Halloween ebenso gut eignet wie für Weihnachten. Der Holzmaske, übergroßer Hut und markante Uniformdetails lässt sich in der dritten Person gut lesen, sodass es ins Auge fällt, ohne dich während der Kämpfe zu stören.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nur wenige Outfits eignen sich so gut für die Feiertage. Meisterschütze verleiht festliche Farben mit gerade genug düsterem Touch, um in eine Lobby Ende Oktober zu passen und sich dennoch passend anzufühlen, wenn die Winter-Playlists anlaufen.

Sie können es auch mit anderen kombinieren Nussknacker-Set Elemente, die das Thema Spielzeugsoldaten noch weiter vertiefen.

Mein Fazit: Meisterschütze ist ein festliches Crossover-Outfit, das die perfekte Balance zwischen süß und unheimlich trifft. Eine tolle Wahl, wenn du ein Outfit suchst, mit dem du Halloween und die Wintersaison überstehst, ohne das Thema wechseln zu müssen.

18. The Widow [Ideal für gotische Passformen]

Unsere Bewertung 6.4

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Seltenheit Lila Stufe Name des Sets / Pakets „Bride of Ashes“ / „The Widow“-Bundle Preis für V-Bucks 1.200 (Outfit) / 1.600 (Paket) Verfügbarkeit Erstmals veröffentlicht am 26. April 2025, zuletzt gesehen am 27. Juni 2025, wechselt im Item-Shop. Am besten geeignet für Fans von gotischer Eleganz mit makelloser Präsentation Was mir gefallen hat Reaktiver „Burning Heart“-Effekt, Spitzen-Schleier und Rosenverzierungen, klare Silhouette, die sich gut aus der Perspektive eines Außenstehenden präsentiert

Die Witwe ist ein eleganter Look für die trauernde Braut, der wie geschaffen ist für Fortnite…s düsterere Ausrüstungen. Die Ein genähtes Kleid, ein Schleier und glühende Akzente sorgen für eine beeindruckende Ausstrahlung ohne dabei die Sicht im Kampf zu beeinträchtigen.

Das Outfit istreaktiv, einen dezenten Akzent setzen das sich für Situationen mit hohem Druck eignet. Und ein Paketangebot rundet das Thema ab, wenn Sie ein passendes Set wünschen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dies ist eine seltene Mischung aus Eleganz und Bedrohlichkeit. Die Silhouette bleibt klar erkennbar, während der Reaktiveffekt ihr gerade genug Dramatik verleiht, um in Bewegung etwas Besonderes zu wirken – ideal für alle, die sich eine stilvolle Halloween-Garderobe zusammenstellen möchten.

Die Farbpalette passt zu Designs in Asche- und Purpurtönen, und das Outfit wurde seit seiner Einführung bereits mehrfach angeboten, sodass es nicht auf einen einzigen Tag beschränkt ist.

Mein Fazit: Die Witwe Verleiht der Gothic-Mode eine markante, kampfbereite Ausstrahlung. Eine ausgezeichnete Wahl für Sammler, die Halloween-Flair suchen, das auch im Kampf noch souverän wirkt.

Fortnite-Halloween-Event 2025: Gerüchte über Skins

In diesem Abschnitt werden die „Fortnitemares“-Skins vorgestellt, die 2025 für Aufsehen sorgen werden. Bislang gibt es noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum und keine Preisangaben von Epic Games, und Details wie Seltenheitsgrad, Bundles oder sogar „Back Bling“ sind noch unbestätigt.

Bisher gibt es folgende Gerüchte:

Jason Voorhees (Freitag, der 13.) – Die klassische Eishockeymaske und die grimmige Arbeitskleidung deuten auf einen klassischen Slasher-Look mit machetenartigen Waffen hin: schlank, furchteinflößend und eine naheliegende Wahl als Anführer für Teams mit Horror-Thematik.

– Die klassische Eishockeymaske und die grimmige Arbeitskleidung deuten auf einen klassischen Slasher-Look mit machetenartigen Waffen hin: schlank, furchteinflößend und eine naheliegende Wahl als Anführer für Teams mit Horror-Thematik. Ghostface (Scream) – Die lange Robe und die verdrehte Maske lassen sich klar übersetzen als Fortnite. Erste durchgesickerte Bilder deuten auf eine schlichte Silhouette hin, die sich nahtlos in die Atmosphäre des „Fortnitemares“-Events einfügen dürfte, ohne das Gameplay unnötig zu verkomplizieren.

– Die lange Robe und die verdrehte Maske lassen sich klar übersetzen als Fortnite. Erste durchgesickerte Bilder deuten auf eine schlichte Silhouette hin, die sich nahtlos in die Atmosphäre des „Fortnitemares“-Events einfügen dürfte, ohne das Gameplay unnötig zu verkomplizieren. Doja Cat – Es gibt Gerüchte über eine Musik-Kooperation, bei der ein bühnenreifer Look mit dunklen Akzenten angestrebt wird. Man darf sich auf Performance-Flair und ein themenbezogenes Emote freuen, doch mit konkreten Details sollte man noch warten, bis Epic mehr verrät.

– Es gibt Gerüchte über eine Musik-Kooperation, bei der ein bühnenreifer Look mit dunklen Akzenten angestrebt wird. Man darf sich auf Performance-Flair und ein themenbezogenes Emote freuen, doch mit konkreten Details sollte man noch warten, bis Epic mehr verrät. The Mimic (Horror-Crossover) – Es wird von einem Gestaltwandler, einer in eine Robe gehüllten Gestalt, einer sich verändernden Maske und subtilen Formverschiebungen gesprochen, die die Wahrnehmung täuschen. Das Konzept deutet auf eine raffinierte psychologische Wendung hin, sollte es umgesetzt werden.

– Es wird von einem Gestaltwandler, einer in eine Robe gehüllten Gestalt, einer sich verändernden Maske und subtilen Formverschiebungen gesprochen, die die Wahrnehmung täuschen. Das Konzept deutet auf eine raffinierte psychologische Wendung hin, sollte es umgesetzt werden. Der verwunschene Harlekin – Ein Narrenkostüm im Zirkus-Stil mit Rautenmuster, Glöckchenverzierungen und einem theatralischen Schnitt. Entworfen für alle, die Karnevals-Core-Duos und -Trios mit einem etwas düstereren Touch zusammenstellen möchten.

Bis die Shop-Angebote online gehen, ist hier alles noch reine Spekulation, aber wenn diese Artikel tatsächlich erscheinen, werden sie „Fortnitemares“ einen ordentlichen Aufschwung verleihen.

Alle Fortnite-Halloween-Skins nach Jahr (2018–2025)

Falls du schon immer mal wissen wolltest, wie der Entwickler bei jedem Event immer dunklere Outfits herausgebracht hat, findest du hier eine chronologische Übersicht nach Jahren. Ideal, um sich vor dem Kauf zu informieren V-Bucks oder deinen Schrank mit neuen Waffen und Skins zu füllen.

2018 – Die Anfänge von Fortnitemares

Schädel-Soldat, Ghul-Soldat, Patch-Patrouillierer, Hohlkopf

Schädel-Soldat, Ghul-Soldat, Patch-Patrouillierer, Hohlkopf 2019 – Gruselige und kreative Neuzugänge

Großmaul, Zahn, Kieferbrecher, Schlaukopf

Großmaul, Zahn, Kieferbrecher, Schlaukopf 2020 – Erweiterung des Themas

Party Trooper, Ravina, Dante & Rosa (Tag der Toten), The Good Doctor

Party Trooper, Ravina, Dante & Rosa (Tag der Toten), The Good Doctor 2021 – Neue Gesichter der Angst

All-Hallow’s Steve, Skeletara, Grisabelle, Spectral Boxy & Boxer

All-Hallow’s Steve, Skeletara, Grisabelle, Spectral Boxy & Boxer 2022 – Dunklere und detailreichere Designs

„Straw Stuffed Remix“, „Undying Sorrow“, „Sinister Glare“, „Graveheart“

„Straw Stuffed Remix“, „Undying Sorrow“, „Sinister Glare“, „Graveheart“ 2023 – Gruselig-niedliche Neuzugänge

Bonejamin, Phantom Meowscles, Bogstick, Dead Game-Bundle

Bonejamin, Phantom Meowscles, Bogstick, Dead Game-Bundle 2024 – Slasher und Collab Energy

Michael Myers, Jigsaw Billy, Venom, Jack Skellington, Sally

Michael Myers, Jigsaw Billy, Venom, Jack Skellington, Sally 2025 – Die neuesten Höhepunkte von „Fortnitemares“

Mumien-Plünderer, Spukender Harlekin, Kürbis-Räuber, Ghul-Wächter, Schatten-Sensenmann, Der Nachahmer (Horror-Crossover), Jason Voorhees

Mein Fazit

Die richtige Wahl treffen Fortnite Die Auswahl an Halloween-Skins kann einen fast überwältigen, da es eine riesige Mischung aus Klassikern, gruseligen Monstern und verrückten Crossover-Figuren gibt. Hier sind meine Empfehlungen, je nachdem, welcher Spielertyp du bist und was du dir von dem diesjährigen Event erhoffst.

Für nostalgische Fans der ersten Stunde → Schädel-Soldat . Das Design, mit dem alles begann. Perfekt, wenn du zeigen möchtest, dass du schon von Anfang an dabei warst.

→ . Das Design, mit dem alles begann. Perfekt, wenn du zeigen möchtest, dass du schon von Anfang an dabei warst. Für Liebhaber von Horrorfilmen → Michael Myers . Ein Slasher-Schreckgespenst pur – mit schlichter, furchteinflößender Ausstrahlung und dazu passenden, großartigen Waffen.

→ Ein Slasher-Schreckgespenst pur – mit schlichter, furchteinflößender Ausstrahlung und dazu passenden, großartigen Waffen. Für Sammler, die auf der Suche nach exklusiven Kollaborationen sind → Puzzle-Billy . Psychologischer Nervenkitzel, beunruhigende Emotes – ein Muss für alle, die Horror-Crossover lieben.

→ Psychologischer Nervenkitzel, beunruhigende Emotes – ein Muss für alle, die Horror-Crossover lieben. Für alle, die Spaß an Horrorkomödien haben → Peely Bone. Halb Banane, halb Skelett – ein ziemliches Durcheinander. Albern, passt aber trotzdem zur Jahreszeit.

→ Halb Banane, halb Skelett – ein ziemliches Durcheinander. Albern, passt aber trotzdem zur Jahreszeit. Für trendbewusste Team-Ersteller → Rumi, Mira und Zoey. Fröhliche K-Pop-Looks, mit denen du dein Team ganz einfach zusammenstellen kannst, ohne komplett auf dunkle Farben zu setzen.

Egal, ob du auf der Suche nach Nostalgie der ersten Stunde, Slasher-Gänsehaut oder einem frischen Popkultur-Highlight bist – diese Tipps bieten dir den besten Ausgangspunkt, um eine hammermäßige Fortnite Die Halloween-Garderobe dieses Jahr.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der beste Fortnite-Halloween-Skin?

Das BesteFortnite Das Halloween-Design ist Schädel-Soldat. Es ist das Original Fortnitemares Legende mit wählbaren Leuchteffekten und einem klaren Skelett-Design, das Jahr für Jahr seinen Reiz behält. Perfekt für Sammler und Einsteiger gleichermaßen.

Was ist „Fortnitemares“?

Fortnitemares is Fortnitedas jährliche Halloween-Event, bei dem der Entwickler saisonale Skins, themenbezogene Spielmodi und limitierte Kosmetikartikel veröffentlicht. Es ist die beste Gelegenheit, um Outfits wie Schädel-Soldat, Michael MyersoderPeely Bone bevor sie abgelöst werden.

Welche Fortnite-Skins sind in den Halloween-Paketen enthalten?

Zu den beliebten Halloween-Paketen gehören die Das Shape-Bundle (Michael Myers), Die gefährliche Marionette (Jigsaw Billy), Kürbiskönig-Paket (Jack Skellington & Sally),und die„Bride of Ashes“ / „The Widow“-Bundle. Diese Pakete enthalten oft Outfits zusammen mit passenden Waffen und Accessoires.

Es gibt noch keinen festen Termin, aber Epic Games beginnt in der Regel mit dem Fortnitemares Sortimentswechsel Anfang bis Mitte Oktober. Freuen Sie sich auf neue Outfits wie Jason Voorhees sowie beliebte Klassiker wie Schädel-Soldat die im Rahmen des diesjährigen saisonalen Events erscheinen werden.

Warum Halloween-Skins in Fortnite so beliebt sind

Halloween-Skins sind so beliebt, weil Fortnite verbindet Popkultur, Waffen und spielerischen Horror. Die Spieler lieben es, sich während des Events neue Looks zuzulegen, um aufzufallen – von Slasher-Legenden bis hin zu skurrilen Optionen wie Peely Bonesowie Kollaborationen wie Puzzle-Billy or Jack Skellington.

Wie schaltet man die Fortnite-Halloween-Skins frei?

Du kannst freischaltenFortnite Halloween-Skins, indem man sie mit V-Bucks im Item-Shop während der Fortnitemares Wechsel. Manche werden in themenbezogenen Paketen mit Extras angeboten, während andere wie Schädel-Soldator Hohlkopf Zurück zum Solo-Artikel für den Direktkauf.

Werden diese Skins nächstes Jahr wieder dabei sein?

Ja, viele Halloween-Skins kehren jedes Jahr zurück Fortnitemares. Klassiker wie Schädel-Soldat, Ghul-SoldatundPeely Bone kommen in der Regel wieder, während Kollaborationen wie Michael Myers or Puzzle-Billy kann sich je nach den Angeboten, die der Entwickler verlängert, ändern.