Las 18 mejores skins de Halloween para Fortnite en 2025: imprescindibles para dar miedo

Si estás buscando lo mejor Fortnite Si buscas skins de Halloween, este es tu sitio.

Cada octubre,Epic GamesgirosFortnite en un parque infantil espeluznante con el evento anual de Halloween, y Los jugadores veteranos de Fortnite saben que es el momento perfecto para hacerse con atuendos exclusivos, nuevos objetos cosméticos e incluso trajes completos de Halloween que vuelven por un tiempo a la tienda de artículos .

Esta guía recopila 18 aspectos imprescindibles —desde clásicos nostálgicos hasta colaboraciones recientes— para que puedas arrasar en el campo de batalla con estilo y desbloquearlos utilizando V-Bucks antes de que vuelvan a desaparecer.

Nuestras mejores recomendaciones de aspectos de Halloween para Fortnite

Todos los próximos eventos de Halloween en De Epic Games Fortnite (Fornitemares) parece una nueva oportunidad para destacar con aspectos originales e iconos terroríficos del cine de terror.

Estos son los productos destacados que elegiría en primer lugar:

Soldado Calavera – Este clásico es prácticamente el símbolo de Fortnite Halloween, con huesos que brillan en la oscuridad y estilos personalizables que siguen estando de moda años después. Perfecto para los jugadores a los que les encantan los aspectos originales que nunca pierden su valor. Billy el Descuartizador (Saw) – La energía inquietante de las marionetas en todo su esplendor. Sumérgete en el evento Fortnitemares con un aspecto que parezca que estás a punto de iniciar un juego mortal. Es inquietante e inolvidable. Michael Myers (Halloween) – «The Shape» aporta una tensión silenciosa y aterradora a cada combate, con una máscara fiel a la de la película, una expresión escalofriante y esa mirada gélida que te hiela Fortnite Halloween se adentra en momentos típicos de las películas de terror.

Menudo comienzo, ¿verdad? Y esto solo es el preludio. Sigue bajando para ver el cartel completo de los 18 Fortnite Skins de Halloween y descubre aún más atuendos que querrás hacerte con ellos antes de que termine el evento de Halloween de este año.

Las 18 mejores skins de Halloween de Fortnite: la colección completa de personajes espeluznantes

¿Listo para ver la selección completa? Aquí tienes la lista completa de los 18 Fortnite Skins de Halloween repletas de clásicos espeluznantes, nuevas versiones de los favoritos de los fans y personajes emblemáticos del cine de terror y la cultura pop. Esta selección tiene algo para todos los jugadores. ¿Cuántas de estas Fortnite ¿Qué skins de Halloween has desbloqueado?

1. Skull Trooper [Lo mejor para un Halloween auténtico]

Nuestra puntuación 10

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Rareza Épico Nombre del conjunto / paquete Conjunto Skull Squad Precio de los V-Bucks 1.500 V-Bucks Disponibilidad Lanzado en 2017, vuelve casi todos los octubres durante el evento de Halloween Ideal para Coleccionistas amantes de los aspectos originales y jugadores nostálgicos de Fortnite Lo que me gustó Estilos de luminiscencia seleccionables, aspecto esquelético clásico y opciones de adornos traseros reactivos

Pocos conjuntos transmiten mejor el espíritu de la temporada de Halloween que Soldado Calavera. Publicado originalmente en 2017 por Epic Games Durante la primera gran fiesta de Halloween, se ha convertido en uno de los elementos más emblemáticos Fortnite las mejores de la historia.

Su diseño esquelético y depurado se reconoce al instante, y con el paso de los años ha ido adquiriendo más opciones de color, incluido el brillo verde «zombi» que se ilumina en la oscuridad.

Por qué lo elegimos Esta es la piel con la que empezó todo, la original de Fortnitemares características. Combina la nostalgia con mejoras estéticas modernas, lo que la hace perfecta para cualquiera que quiera celebrar la emocionante época de Halloween en Fortnite.

Sigue luciendo genial en 2025, sobre todo si se combina con su escalofriante accesorio para la espalda y la herramienta de recolección a juego. E incluso entre personajes legendarios y monstruos universales, Soldado Calavera mantiene su liderazgo, ya que sigue siendo una de las opciones más populares en el los mejores juegos de battle royale el panorama general.

Mi veredicto: Si quieres lo más emblemático Fortnite Look de Halloween, Soldado Calavera es insuperable. Es imprescindible tanto para los veteranos como para los recién llegados que quieran lucir el clásico estilo terrorífico durante el evento de este año.

2. Jigsaw Billy (Saw) [Lo mejor para crear un ambiente de marionetas espeluznantes]

Nuestra puntuación 9.8

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Rareza Épico Nombre del conjunto / paquete La marioneta peligrosa Precio de los V-Bucks 1.500 (conjunto) / 2.500 (paquete de Billy) Disponibilidad Lanzado por primera vez en 2024, está disponible en la Tienda de artículos Ideal para Los aficionados a los videojuegos de terror psicológico y Sawamantes del cine Lo que me gustó El inquietante aspecto de marioneta, el gesto del triciclo en movimiento y los aterradores detalles de la boca

Billy aporta esa inquietante presencia de marioneta a Fortnite: rostro pálido, mejillas con marcas en espiral, dientes pintados y un traje rígido que irradia amenaza.

En la isla, se lee al instante. Es una silueta sencilla con pequeños detalles que le dan personalidad, y casi se puede oír el chirrido de la tricicleta cuando se activa el gesto de desplazamiento. Ideal para cualquiera que quiera lucir un look de auténtica pesadilla esta temporada.

Por qué lo elegimos Epic Games ha dado en el clavo con los crossovers de terror, y Billy encaja perfectamente Michael Myers (con los rumores que circulan sobre Ash Williamse inclusoEl teléfono negro (más adelante). Es una compra inteligente si estás reuniendo aspectos premium de Halloween.

El paquete aporta funcionalidad: el chaleco une todo tu equipo, el pico tiene un impacto muy satisfactorio y los detalles rojos de la máscara brillan con fuerza bajo cierta iluminación. Es muy fácil preparar un armario temático, tanto si juegas en equipo como si lo haces en solitario.

Mi veredicto: Billy el Rompecabezasañade un toque de terror psicológico a Fortnite como pocos personajes son capaces de hacerlo. Es una elección ideal para los coleccionistas de cine de terror y para cualquiera a quien le gusten los sustos de verdad en esta época del año.

3. Michael Myers (Halloween) [Lo mejor para el terror slasher puro]

Nuestra puntuación 9.6

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Rareza Épico Nombre del conjunto / paquete El paquete Shape Precio de los V-Bucks 1.500 V-Bucks Disponibilidad Vuelve cada año durante Fortnitemares desde su lanzamiento en 2023 Ideal para Aficionados a las películas de terror clásicas y coleccionistas de skins de Halloween Lo que me gustó Amenaza silenciosa, emote escalofriante y máscara fiel a la de la película

Pocos personajes de los videojuegos de terror son tan aterradores como Michael Myers, y verlo en Fortnite Parece un sueño de Halloween.

Presentado durante el Fortnitemares 2023 por Epic Games, este atuendo evoca La formarefleja a la perfección su ambiente frío e imparable, desde la pálida máscara hasta el oscuro traje de mecánico eso da un aire amenazador en cualquier imagen de vestíbulo.

Por qué lo elegimos Michael Myers Es una leyenda del género slasher, y este crossover plasma a la perfección su inquietante presencia. Es el tipo de skin que se diferencia de las skins normales de Halloween: lenta, silenciosa y diseñada para poner nerviosos a los rivales cuando apareces de la nada, muy al estilo de la atmósfera que se respira en algunos de los mejores videojuegos de Halloween.

El paquete incluía un un pico inspirado en un cuchillo y un gesto inquietante que le permite acechar a sus oponentes durante la partida. Es una de las versiones más auténticas de un asesino de película que ha creado Fortnite, y una pieza imprescindible si te encantan los objetos coleccionables de Halloween.

Mi veredicto: Si quieres un disfraz de Halloween que sea fácilmente reconocible y aterrador, Michael Myers es insuperable. Perfecta para los aficionados al terror que quieran sumergirse de lleno en la energía de las películas slasher en Fortnite.

4. Ghoul Trooper [Ideal para los fans de la primera hora más nostálgicos]

Nuestra puntuación 9.4

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Rareza Épico Nombre del conjunto / paquete Set de soldado ghoul Precio de los V-Bucks 1.500 V-Bucks Disponibilidad Vuelve cada Halloween desde su estreno en 2017 Ideal para Coleccionistas en busca de skins raras de Halloween y el espíritu de los primeros tiempos Lo que me gustó Dos versiones de color, un diseño minimalista de muertos vivientes y un gran toque nostálgico

Si has jugadoFortnite En sus inicios, seguro que recordarás el Soldado ghoulLa moda del momento. Lanzado por primera vez en 2017, este conjunto se convirtió en uno de los aspectos de Halloween más codiciados de la historia, y cada vez que vuelve a aparecer, los veteranos sienten esa emoción de ir un paso por delante.

Esa cara verde con aspecto de zombi y equipada como un soldado es todo un clásico Fortnite.

Por qué lo elegimos Esta piel es una pieza de Fortnite historia. Es perfecto para cualquiera que quiera revivir los primeros tiempos del juego y, al mismo tiempo, participar en las partidas con uno de los personajes no muertos más reconocibles del juego. Pocas características en Fortnite Los cosméticos demuestran que llevas en el sector desde los primeros tiempos mejor que Soldado ghoul.

Epic Games Más tarde se añadió un diseño alternativo en rosa, lo que dio un poco de margen a los propietarios de toda la vida y convirtió a esta en una de las versiones más chulas que se pueden tener. A pesar de los numerosos lanzamientos nuevos y de la gran cantidad de diseños que salen cada año, Soldado ghoul mantiene su trono por nostalgia.

Mi veredicto: Si te encanta lucir tus raíces y buscas un clásico de Halloween que siga llamando la atención, Soldado ghoul es una pieza imprescindible. Es la definición misma de lo «cool» a la vieja usanza en Fortnite.

5. Peely Bone [Lo mejor para disfrutar de la comedia de terror]

Nuestra puntuación 9.2

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Rareza Épico Nombre del conjunto / paquete Ramo de plátanos Precio de los V-Bucks 1.500 V-Bucks Disponibilidad Estrenada por primera vez en 2019, vuelve cada Halloween Ideal para Los fans a los que les encantan los skins de Halloween divertidos pero espeluznantes Lo que me gustó Diseño de plátano partido y esqueleto, además de un emote de xilófono integrado

Hueso pelablegirosFortniteconvierte a la entrañable banana en un caos mitad fruta, mitad esqueleto. Lanzada originalmente en 2019, se ha convertido en una de las favoritas de los jugadores a los que les encantan los aspectos divertidos de Halloween, pero que también buscan algo que destaque en pantalla.

The diseño dividido: por un lado, un plátano de color amarillo brillante; por el otro, un espeluznante esqueleto, lo convierte en algo inolvidable en cualquier imagen de vestíbulo.

Por qué lo elegimos Es raro encontrar un skin que consiga combinar la comedia y el terror al mismo tiempo. Hueso pelable Da en el clavo con una animación ingeniosa y el divertidísimo emote de xilófono integrado, lo que hace que las partidas resulten más ligeras sin dejar de encajar con el ambiente de Halloween.

Con los skins que salen cada año, este es uno de los pocos que siempre arranca una sonrisa (o un gemido) a tu equipo. Es raro, memorable y auténtico Fortnite energía, destacando al igual que algunos de los mejores disfraces de Halloween inspirados en videojuegos que tanto gustan a los aficionados cada año.

Mi veredicto: Si quieres un disfraz de Halloween que sea divertido pero que, al mismo tiempo, vaya con la época, Hueso pelable es la elección perfecta. Tendrás algo único sin que resulte demasiado inquietante.

6. Jack Skellington [Ideal para la magia de las fiestas]

Nuestra puntuación 9

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Rareza Épico Nombre del conjunto / paquete Lote «El rey de la calabaza» Precio de los V-Bucks 2.600 V-Bucks Disponibilidad Lanzado por primera vez en 2023, vuelve para Halloween y Navidad Ideal para Fans de Disney y coleccionistas de diseños festivos de Halloween Lo que me gustó Diseño fiel a la película, emoticonos personalizados y extras festivos

Jack Skellington llevó el clásico de Tim Burton directamente a Fortnite. Lanzado por primera vez en 2023, este crossover es perfecto para cualquiera a quien le guste Pesadilla antes de Navidad y quiere que su taquilla tenga un toque festivo.

Entre sus características se incluyen: El emote de Santa Jack, animaciones espeluznantes pero encantadoras y accesorios perfectos tanto para Halloween como para Navidad estaciones.

Por qué lo elegimos Es uno de los crossovers más ingeniosos hasta la fecha, perfecto para los aficionados a los que les gustan tanto los ambientes inquietantes como los alegres. Jack Es ideal para los sustos de octubre, pero también encaja perfectamente en la diversión invernal, lo que la hace más versátil que muchos otros diseños de Halloween.

La idea de combinar varias fiestas es poco habitual en Fortnite, y este diseño lo plasma a la perfección. Es elegante, divertido y todo un placer para Disney los amantes que quieren destacar más allá de Halloween.

Mi veredicto: Si buscas un look para Halloween con el que puedas seguir luciendo hasta diciembre, Jack Skellington es insuperable. Es festivo, divertido y pura magia del crossover.

7. Sally [Ideal para los amantes de las parejas «espeluznantes y adorables»]

Nuestra puntuación 8.8

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Rareza Épico Nombre del conjunto / paquete El Rey de la Calabaza Precio de los V-Bucks 1.500 (conjunto) / 2.600 (paquete con Jack Skellington) Disponibilidad Se estrenó por primera vez en 2023 y suele volver en Navidad y en Halloween Ideal para Los aficionados que quieran un conjunto a juego con Jack Skellington Lo que me gustó Vestido de retazos con detalles cosidos, animaciones faciales expresivas y una imagen en reposo encantadora

Sally llegó junto con Jack Skellington y es la elección ideal si quieres un dúo temático en Fortnite.

Su aspecto de muñeca de trapo es digno de Pesadilla antes de Navidad, conlas costuras minuciosas, los vivos colores del patchwork y los sutiles movimientos que le dan vida. Es la elección perfecta si estás pensando en buscar conjuntos de temporada o en combinar la ropa de tu armario para las fiestas.

Por qué lo elegimos Es mucho más que un personaje secundario. Las texturas resaltan, sus animaciones transmiten a la perfección esa sensación de muñeco de trapo, y al combinarla con Jack da lugar a una de las parejas más entrañables, aunque a la vez inquietantes, de Fortnite. Además, es una decisión comercial inteligente para los coleccionistas que desean completar sus colecciones de crossover.

También puedes lucirlo por sí solo; los colores quedan genial con diferentes accesorios y el conjunto se distingue claramente en el juego, a la vez que destaca por su originalidad entre el resto de la colección.

Mi veredicto: Sally es ideal si te encantan los conjuntos temáticos y buscas el complemento perfecto para Jack Skellington. Divertido, muy detallado y versátil, tanto para Halloween como para Navidad.

8. Big Mouth [Ideal para los fans de los monstruos repulsivos]

Nuestra puntuación 8.4

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Rareza Épico Nombre del conjunto / paquete Monstruos aterradores Precio de los V-Bucks 1.500 V-Bucks Disponibilidad Estrenada por primera vez en 2019, vuelve cada temporada de Halloween Ideal para Jugadores que buscan un aspecto de monstruo grotesco Lo que me gustó Una enorme sonrisa llena de dientes, la lengua colgando y detalles de aspecto viscoso que destacan en los mapas oscuros

Bocazas es puro terror en la isla: una figura desgarbada con capucha, la mandíbula llena de dientes irregulares y la lengua chorreante que casi parece tener vida.

Es uno de esos Fortnite Son aspectos que eliges cuando quieres que tus enemigos te vean desde cualquier punto del mapa. Además, la silueta con capucha y los ojos verdes brillantes le dan un aire aún más amenazador cuando cazas en la penumbra.

Por qué lo elegimos No todas las skins de monstruos son tan originales.BocazasEl diseño es un poco asqueroso, pero de una forma divertida, y se ha convertido en uno de los favoritos de los fans para cualquiera que esté harto de los disfraces típicos. Es perfecto si buscas algo que avise al instante a los demás de que se mantengan alejados, sin dejar de encajar en el ambiente de Halloween.

Lo importante es que combina bien con muchos envoltorios y picos con temática de limo, por lo que puedes crear fácilmente algunas combinaciones de casilleros muy potentes.

Mi veredicto: Bocazas Es una elección atrevida e inquietante que cambia al instante el ambiente de cualquier partida. Es lo suficientemente peculiar como para destacar, pero está diseñada para dar una sensación de elegancia y estar lista para el caos de Halloween.

9. Venom [Ideal para jugadas con el poder del simbionte]

Nuestra puntuación 8.2

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Rareza Serie de Marvel Nombre del conjunto / paquete Paquete Venom Precio de los V-Bucks 2.000 (conjunto) / 2.800 (paquete) Disponibilidad Estrenada por primera vez en 2020, vuelve con motivo de las grandes campañas promocionales de Marvel y de Halloween Ideal para Los fans de Marvel y cualquiera a quien le guste un look oscuro e impactante Lo que me gustó Cuerpo voluminoso de simbionte, lengua móvil, opciones de imagen alternativas con la variante de Eddie Brock

Venom es una bestia en el campo de batalla: enorme, musculoso y con mucho carácter. El la lengua se le sale al hacer gestos, y la variante alternativa de Eddie Brock te permite transformarte por completo en plena partida.

Por qué lo elegimos Es uno de los mejores cruces entre superhéroes y terror. Venom Ofrece unos gráficos impactantes sin perder fluidez en la perspectiva en tercera persona, para que no pierdas visibilidad. Una elección perfecta para escuadrones de caza temáticos o equipamientos oscuros.

Es ideal paraMarvel no solo a los aficionados, sino también a cualquiera que quiera transmitir una imagen imponente al dirigir un equipo como un auténtico líder.

Mi veredicto: Venom Es ruidoso, aterrador y potente. Ideal para Marvel los amantes de este género o cualquiera que busque una presencia imponente y temible en Fortnitecoincidencias.

10. Frankenstein [Ideal para los aficionados a los monstruos clásicos]

Nuestra puntuación 8

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Rareza Serie «Monstruos de Universal» Nombre del conjunto / paquete El monstruo de Frankenstein Precio de los V-Bucks 1 200 (conjunto) / 2 000 (paquete) Disponibilidad Estrenada por primera vez en 2021, vuelve junto con otros monstruos de Universal Ideal para Aficionados al terror clásico y coleccionistas de crossover Lo que me gustó Textura de piel en patchwork, detalles de tornillos, versión alternativa de la imagen en blanco y negro

Frankensteinel monstruo de… entra en Fortnitecomo parte de laLos monstruos de Universal cartel, con extremidades cosidas, tornillos metálicos y esa emblemática cabeza cuadradaa la vida.

The estilo de imagen en blanco y negro aporta un aire de película clásica, mientras que la variante normal tiene un aspecto crudo y moderno, perfecto para los equipos que quieran recrear el terror clásico.

Por qué lo elegimos Este diseño te hace sentir una gran nostalgia. Es fiel al monstruo original, pero al mismo tiempo se integra perfectamente en FortniteEl vibrante mundo de… Ideal para coleccionistas que quieran tener criaturas legendarias en su colección y para los aficionados al terror clásico bien hecho.

El paquete suele incluir equipamiento temático que se puede usar con otros aspectos de monstruos, por lo que es una inversión inteligente si estás creando un Universalconjunto.

Mi veredicto: Frankenstein Consigue a la perfección ese estilo vintage de monstruo sin dejar de ser práctico en el juego. Una opción ideal para los aficionados al terror y los coleccionistas que buscan un clásico inconfundible.

11. Shaggy Rogers (Scooby Doo) [Ideal para los fans de los memes]

Nuestra puntuación 7.8

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Rareza Épico Nombre del conjunto / paquete Mystery Inc. Precio de los V-Bucks 1.500 (equipo) / 2.500 (paquete con material adicional) Disponibilidad Lanzado por primera vez en 2024, se alterna durante las rebajas de entretiempo Ideal para Aficionados a los dibujos animados clásicos y a la energía de los memes Lo que me gustó Camisa verde holgada, animaciones graciosas y emoticonos temáticos Scooby Doo

Shaggy Rogers pasó de los dibujos animados del sábado por la mañana a Fortnite, aportando un encanto desenfadado y una pizca de cultura meme.

El conjunto se ciñe a su clásica camisa verde holgada y sus pantalones marrones, al tiempo que se añaden animaciones de reposo divertidas que parecen sacadas directamente de la serie. Perfectas para cualquiera que haya crecido con Scooby Doo y busca una opción nostálgica pero divertida para los partidos.

Por qué lo elegimos Es poco habitual ver una adaptación de un dibujo animado a un videojuego tan bien lograda. Shaggy resulta inmediatamente reconocible sin perder Fortnitesu estilo, y su emote temático es uno de los favoritos del público para echarse unas risas rápidas en el vestíbulo o tras una victoria.

También puedes emparejar Shaggy junto con otros aspectos animados o divertidos, lo que hace que los equipos tengan un aspecto hilarante y ayuda a equilibrar las alineaciones más sombrías de Halloween.

Mi veredicto: Shaggy Rogers es un divertido guiño al pasado que combina la nostalgia con el humor de Internet, lo que lo convierte en una de las opciones más entretenidas para los cruces.

12. Rumi, Mira y Zoey (K-Pop) [Lo mejor para un grupo con mucho estilo]

Nuestra puntuación 7.6

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Rareza Serie Icon Nombre del conjunto / paquete Cazadores de demonios del K-Pop Precio de los V-Bucks 1.500 cada uno / 3.500 el paquete de tres Disponibilidad Publicado por primera vez el 2 de octubre de 2025 Ideal para Amantes de la moda y coleccionistas de la cultura pop Lo que me gustó Atuendos llamativos, gestos coreografiados en el vestíbulo y tarjetas de imagen dinámicas inspiradas en conciertos

Piedra, Bien and La vida llevar el carisma de las estrellas del K-Pop a Fortnite, con siluetas limpias y un estilo coordinado pensado para combinar con los equipos. Cada uno aporta toques de color y accesorios distintivos que se aprecian claramente durante el partido, además demodo temático(la película de animación de 2025) Cazadores de demonios del K-Pop) y misiones relacionadas con el universo cinematográfico.

Por qué lo elegimos Tres conjuntos a juego en una sola colección facilitan la creación de looks a juego para todo el grupo. Los precios son razonables para tratarse de una colaboración, y los extras resultan útiles, en lugar de ser meros rellenos.

Sus poses y animaciones siguen siendo fáciles de seguir en la vista en tercera persona, y el conjunto ya ha completado varios ciclos desde su lanzamiento, lo cual resulta muy útil si te perdiste la primera rotación.

Mi veredicto: Rumi, Mira and La vida son perfectas para los jugadores a los que les encanta la cultura musical y buscan una alternativa llamativa y elegante a los aspectos de temporada más oscuros.

13. Jack Gourdon [El mejor para el caos con trajes de calabaza]

Nuestra puntuación 7.4

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Rareza Raro Nombre del conjunto / paquete Huerto de calabazas Precio de los V-Bucks 1.500 V-Bucks Disponibilidad Estrenada por primera vez en 2018, vuelve cada temporada de Halloween Ideal para Aficionados que buscan un traje llamativo, temático y con carácter Lo que me gustó Un elegante esmoquin con cabeza de calabaza, un rostro resplandeciente y un conjunto a juego con motivos de calabaza

Jack Gourdon se trata de un caos festivo por todo lo alto. Vestidos con un elegante traje negro cubierto de llamativos motivos de calabazas y rematado con una cabeza de calabaza tallada, es a la vez elegante y ridículo, una combinación que siempre llama la atención en Fortnitegrupos de presión.

Su rostro radiante y su esmoquin a medida lo convierten en el favorito de cualquiera a quien le gusten los trajes de gala con un toque de estilo.

Por qué lo elegimos Pocas skins logran combinar el humor y la elegancia como esta. Jack Gourdon Aporta un ambiente festivo sin dejar de transmitir un aire elegante y listo para la batalla. Ideal para grupos que quieran celebrar la temporada sin caer en el tono demasiado sombrío.

Además, combina muy bien con otros productos de belleza de temática festiva, lo que te permite crear una colección que se adapte a los looks otoñales sin dejar de ser única.

Mi veredicto: Jack Gourdon combina el encanto festivo con el estilo elegante de un esmoquin, lo que lo convierte en una prenda imprescindible para cualquiera que busque un look llamativo para estas fiestas.

14. Palitos de pescado de goma [Ideal para los amantes de los dulces que combinan lo espeluznante con lo adorable]

Nuestra puntuación 7.2

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Rareza Raro Nombre del conjunto / paquete Peces de goma Precio de los V-Bucks 1 200 V-Bucks Disponibilidad Lanzado por primera vez en 2021, se renueva con las actualizaciones de temporada de la tienda Ideal para A los aficionados a los diseños divertidos con un toque ligeramente inquietante Lo que me gustó Textura gelatinosa, cuerpo translúcido y detalles que cambian de color según la luz

Barritas de pescado de goma toma al entrañable Fishstick y lo transforma en un una criatura recubierta de caramelo con una sonrisa un poco inquietante. Su textura gelatinosa y cuerpo translúcido Hacer que parezca comestible, pero a la vez extraño: la opción perfecta para quienes buscan propuestas de temporada más desenfadadas sin caer en el terror. Además, los colores cambiantes le dan un aspecto único en el campo de batalla.

Por qué lo elegimos Este diseño demuestra que no todos los conjuntos de temporada tienen por qué ser oscuros o terroríficos. Es colorido, divertido y perfecto para cualquiera que quiera destacar de una forma más alegre sin dejar de sumarse a la diversión de la temporada.

Además, combina muy bien con fundas y accesorios con motivos de dulces, por lo que puedes crear una taquilla temática con un aspecto armonioso sin que resulte demasiado recargada.

Mi veredicto: Barritas de pescado de goma es una opción entrañable, aunque un poco inquietante, perfecta para aquellos jugadores que buscan algo diferente a los típicos disfraces de terror.

15. Hollowhead [Ideal para el caos de las calabazas en llamas]

Nuestra puntuación 7

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Rareza Legendario Nombre del conjunto / paquete Huerto de calabazas Precio de los V-Bucks 1.500 V-Bucks Disponibilidad Estreno en 2018; se vuelve a emitir casi todos los Halloween Ideal para Aficionados que buscan una presencia intimidante durante la temporada Lo que me gustó Una calabaza tallada en llamas, una gabardina oscura y efectos de brasas al moverse

Cabeza hueca es pura amenaza otoñal. El abrigo oscuro y una calabaza con la cara iluminada por el fuego lo convierten en uno de los conjuntos más llamativos de Fortnite. Elefecto de brasas humeantes el hecho de que se mueva le da un aire intenso, y el equipamiento a juego ayuda a completar el aspecto intimidante.

Por qué lo elegimos Cabeza huecatoma un concepto sencillo (una calabaza y unas llamas) y lo lleva a cabo a la perfección. Resulta atrevido, imponente y evoca inmediatamente la estación del año sin recurrir a artificios.

Es la opción ideal para quienes buscan destacar más durante la rotación de la tienda de temporada y disfrutan intimidando a sus rivales incluso antes de que empiece el partido.

Mi veredicto: Cabeza hueca Es llamativo, atrevido e inconfundible. Una elección fácil para cualquiera que busque un look de temporada amenazante que siga luciendo impecable en el juego.

16. Headlock [Ideal para «Lock-and-Chain Menace»]

Nuestra puntuación 6.8

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Rareza Raro Nombre del conjunto / paquete Vault Vicioso Precio de los V-Bucks 1 200 V-Bucks Disponibilidad Lanzado por primera vez en 2020, vuelve con las rotaciones de temporada de la tienda Ideal para Aficionados que buscan un estilo sombrío e industrial con gran presencia Lo que me gustó Cabezal enjaulado con candados, detalles de cadenas, el accesorio «Trappy» y el pico Jaw Dropper a juego

Llave de cabeza aporta una temática brutal, de óxido y cadenas a Fortnite. Eluna máscara de rejilla con candados colgantes y el abrigo hecho jirones le confiere una silueta siniestra que se percibe claramente de un solo vistazo.

Las animaciones transmiten solidez sin resultar molestas, y el conjunto combina muy bien con los envolventes más oscuros y el pico «Jaw Dropper», creando un equipo muy armonioso.

Por qué lo elegimos Los motivos de candados y cadenas son poco comunes, y Llave de cabeza se presenta con confianza. Es un clásico de temporada en el que se puede confiar y una excelente elección para los coleccionistas que buscan algo que resulte amenazador sin recurrir a colores llamativos ni artificios.

El accesorio «Trappy» completa el conjunto, reforzando la temática del candado y ofreciéndote una configuración impecable y acorde con la marca para tu taquilla.

Mi veredicto: Llave de cabeza ofrece un aspecto rudo y metálico que destaca en los vestíbulos y en la isla. Si buscas una presencia intimidante que siga resultando práctica en las partidas, esta opción se gana su lugar.

17. Crackshot [Ideal para pasar miedo en las fiestas]

Nuestra puntuación 6.6

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Rareza Legendario Nombre del conjunto / paquete Juego de cascanueces Precio de los V-Bucks 2.000 V-Bucks Disponibilidad Lanzado por primera vez en 2017, suele volver a aparecer en la selección de invierno de la tienda Ideal para Aficionados a las fiestas que buscan algo alegre pero inquietante Lo que me gustó Casco alto de cascanueces, sonrisa pintada, silueta definida y nuevos diseños incorporados en temporadas posteriores

Tirador de primeratoma la figura clásica del soldado del Cascanueces y le da un toque más oscuro que encaja tanto en Halloween como en Navidad. El una máscara de madera, un sombrero de gran tamaño y detalles elegantes en el uniforme Se lee con claridad en tercera persona, por lo que destaca sin entorpecerte durante los combates.

Por qué lo elegimos Pocos conjuntos combinan tan bien las fiestas. Tirador de primera aporta un toque festivo con el toque justo de inquietud para encajar en el vestíbulo a finales de octubre y seguir sonando bien cuando lleguen las listas de reproducción de invierno.

También puedes combinarlo con otros Juego de cascanueces piezas para profundizar aún más en la temática de los soldaditos de juguete.

Mi veredicto: Tirador de primera Es un conjunto festivo que logra el equilibrio perfecto entre lo dulce y lo siniestro. Una elección ideal si buscas un atuendo con el que puedas pasar de Halloween a la temporada de invierno sin tener que cambiar de tema.

18. La viuda [Ideal para ajustes góticos precisos]

Nuestra puntuación 6.4

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Rareza Nivel morado Nombre del conjunto / paquete La novia de las cenizas / El paquete de la viuda Precio de los V-Bucks 1 200 (conjunto) / 1 600 (paquete) Disponibilidad Se lanzó por primera vez el 26 de abril de 2025, se vio por última vez el 27 de junio de 2025 y está disponible de forma rotativa en la Tienda de artículos. Ideal para Para los amantes de la elegancia gótica con un estilo impecable Lo que me gustó Efecto reactivo de «corazón ardiente», velo de encaje y detalles de rosas, silueta sencilla que se aprecia bien en tercera persona

La viuda es un look elegante de novia en luto pensado para Fortnitelas configuraciones más oscuras. El El vestido cosido a mano, el velo y los detalles en tonos ceniza crean un look impactante sin que te distraiga la vista durante los combates.

El conjunto esreactivo, darle un toque sutil ideal para momentos de gran presión. Además, la opción de paquete ayuda a completar el conjunto si deseas una configuración a juego.

Por qué lo elegimos Se trata de una combinación poco habitual de elegancia y misterio. La silueta se mantiene reconocible, mientras que el efecto reactivo le aporta el toque dramático justo para que resulte especial en movimiento, ideal para cualquiera que quiera crear un vestuario elegante para Halloween.

La paleta de colores combina con fundas en tonos ceniza y carmesí, y el conjunto ya ha estado disponible en varias ocasiones desde su lanzamiento, por lo que no está limitado a un solo día.

Mi veredicto: La viuda Destaca por su estilo gótico y su presencia impecable y lista para la batalla. Una apuesta segura para los coleccionistas que buscan un toque de Halloween sin perder la compostura en combate.

Evento de Halloween de Fortnite 2025: skins que se rumorean

En esta sección se recogen los aspectos de «Fortnitemares» que están dando que hablar de cara a 2025. Epic Games aún no ha anunciado ninguna fecha de lanzamiento ni precios oficiales, y aspectos como la rareza, los paquetes o incluso los accesorios para la espalda siguen sin confirmarse.

Esto es lo que se rumorea hasta ahora:

Jason Voorhees (Viernes 13) – La clásica máscara de hockey y la sombría ropa de trabajo apuntan a un look típico de película de terror con armas tipo machete: esbelto, aterrador y una opción ideal como líder de equipo para escuadrones de temática de terror.

– La clásica máscara de hockey y la sombría ropa de trabajo apuntan a un look típico de película de terror con armas tipo machete: esbelto, aterrador y una opción ideal como líder de equipo para escuadrones de temática de terror. Ghostface (Scream) – La túnica larga y la máscara retorcida se traducen claramente como Fortnite. Las primeras imágenes filtradas apuntan a una silueta sencilla que debería encajar perfectamente en el ambiente del evento «Fortnitemares» sin complicar demasiado la jugabilidad.

– La túnica larga y la máscara retorcida se traducen claramente como Fortnite. Las primeras imágenes filtradas apuntan a una silueta sencilla que debería encajar perfectamente en el ambiente del evento «Fortnitemares» sin complicar demasiado la jugabilidad. Doja Cat – Se rumorea una colaboración musical que apostará por un estilo listo para el escenario con toques más oscuros. Piensa en un toque teatral y un emote temático, pero espera a que Epic revele más detalles antes de entrar en specifics.

– Se rumorea una colaboración musical que apostará por un estilo listo para el escenario con toques más oscuros. Piensa en un toque teatral y un emote temático, pero espera a que Epic revele más detalles antes de entrar en specifics. El Imitador (Crossover de terror) – Se habla de él como un metamorfo, una figura envuelta en una túnica, una máscara que cambia y sutiles transformaciones que engañan a la percepción. El concepto insinúa un giro psicológico interesante si finalmente se lleva a cabo.

– Se habla de él como un metamorfo, una figura envuelta en una túnica, una máscara que cambia y sutiles transformaciones que engañan a la percepción. El concepto insinúa un giro psicológico interesante si finalmente se lleva a cabo. El arlequín embrujado – Traje de bufón de temática circense con paneles de rombos, ribetes de campanas y un corte teatral. Diseñado para quienes buscan crear dúos y tríos de estilo «carnival-core» con un toque más oscuro.

Todo esto no pasa de ser un rumor hasta que se publiquen los anuncios en las tiendas, pero si finalmente llegan, le darán a Fortnitemares un cambio de imagen espectacular.

Todos los aspectos de Halloween de Fortnite por año (2018-2025)

Si alguna vez te has preguntado por qué el desarrollador sacaba cada vez atuendos más oscuros en cada evento, aquí tienes la cronología año por año. Perfecto para echarle un vistazo antes de hacerte con V-Bucks o llenar tu armario con nuevas armas y aspectos.

2018 – Los orígenes de Fortnitemares

Soldado Calavera, Soldado Ghoul, Patrullero Parche, Cabeza Hueca

Soldado Calavera, Soldado Ghoul, Patrullero Parche, Cabeza Hueca 2019 – Novedades espeluznantes y creativas

Bocazas, Diente, Rompe-mandíbulas, Cerebrito

Bocazas, Diente, Rompe-mandíbulas, Cerebrito 2020 – Ampliación del tema

Party Trooper, Ravina, Dante & Rosa (Dia de los Muertos), The Good Doctor

Party Trooper, Ravina, Dante & Rosa (Dia de los Muertos), The Good Doctor 2021 – Nuevas caras del miedo

Steve de All-Hallow, Skeletara, Grisabelle, Spectral Boxy y Boxer

Steve de All-Hallow, Skeletara, Grisabelle, Spectral Boxy y Boxer 2022 – Diseños más oscuros y detallados

«Straw Stuffed Remix», «Undying Sorrow», «Sinister Glare», «Graveheart»

«Straw Stuffed Remix», «Undying Sorrow», «Sinister Glare», «Graveheart» 2023 – Novedades espeluznantes y adorables

Bonejamin, Phantom Meowscles, Bogstick, Paquete Dead Game

Bonejamin, Phantom Meowscles, Bogstick, Paquete Dead Game 2024 – Slasher y Collab Energy

Michael Myers, Billy el Rompecabezas, Venom, Jack Skellington, Sally

Michael Myers, Billy el Rompecabezas, Venom, Jack Skellington, Sally 2025 – Lo más destacado de la última edición de Fortnitemares

La momia merodeadora, El arlequín embrujado, El asaltante de calabazas, El guardabosques ghoul, El segador de las sombras, El imitador (crossover de terror), Jason Voorhees

Mi veredicto general

Elegir el adecuado Fortnite Las skins de Halloween pueden resultar abrumadoras, ya que hay una gran variedad de personajes clásicos, monstruos espeluznantes y cruces de personajes de lo más extravagantes. Aquí te indico por dónde yo empezaría, dependiendo del tipo de jugador que seas y de lo que esperes del evento de este año.

Para los fans de la primera hora → Soldado Calavera . La piel con la que empezó todo. Perfecta si quieres demostrar que llevas en esto desde los primeros tiempos.

→ . La piel con la que empezó todo. Perfecta si quieres demostrar que llevas en esto desde los primeros tiempos. Para los amantes del cine de terror → Michael Myers . Pura amenaza de película de terror, con una presencia sencilla pero aterradora y un magnífico arsenal de armas a la altura.

→ Pura amenaza de película de terror, con una presencia sencilla pero aterradora y un magnífico arsenal de armas a la altura. Para los coleccionistas que buscan colaboraciones de lujo → Billy el Rompecabezas . Un toque psicológico, una atmósfera inquietante y una obra imprescindible si te encantan los crossovers de terror.

→ Un toque psicológico, una atmósfera inquietante y una obra imprescindible si te encantan los crossovers de terror. Para los amantes de la comedia de terror → Hueso pelable. Mitad plátano, mitad esqueleto: un caos. Es una tontería, pero encaja con la época.

→ Mitad plátano, mitad esqueleto: un caos. Es una tontería, pero encaja con la época. Para quienes buscan crear equipos a la última → Rumi, Mira y Zoey. Looks alegres de K-Pop que te permiten coordinar tu equipo fácilmente sin tener que optar por un estilo totalmente oscuro.

Da igual si buscas la nostalgia de los clásicos, los escalofríos de las películas de terror o una nueva forma de presumir de cultura pop: estas recomendaciones te ofrecen el mejor punto de partida para crear una lista de reproducción espectacular Fortnite El vestuario de Halloween de este año.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor aspecto de Halloween de Fortnite?

Lo mejorFortnite El diseño de Halloween es Soldado Calavera. Es el original Fortnitemares una figura de culto, con opciones de iluminación seleccionables y un diseño esquelético limpio que no pasa de moda año tras año. Perfecta tanto para coleccionistas como para principiantes.

¿Qué es «Fortnitemares»?

Fortnitemares is Fortniteel evento anual de Halloween en el que el desarrollador lanza aspectos de temporada, modos temáticos y objetos cosméticos de edición limitada. Es el mejor momento para hacerse con atuendos como Soldado Calavera, Michael Myers, oHueso pelable antes de que terminen su turno.

¿Qué aspectos de Fortnite se incluyen en los paquetes de Halloween?

Entre los paquetes más populares de Halloween se encuentran los El paquete «The Shape» (Michael Myers), La marioneta peligrosa (Jigsaw Billy), Lote del Rey Calabaza (Jack Skellington y Sally),y elLa novia de las cenizas / El paquete de la viuda. Estos packs suelen incluir conjuntos con armas y accesorios a juego.

No hay una fecha concreta, pero Epic Games suele empezar el Fortnitemares Renovación del surtido a principios y mediados de octubre. Habrá nuevos conjuntos como Jason Voorhees y el regreso de los favoritos del público, como Soldado Calavera que aparecerá durante el evento de temporada de este año.

Por qué tienen tanto éxito los aspectos de Halloween en Fortnite

Los diseños de Halloween tienen tanto éxito porque Fortnite combina la cultura pop, las armas y el terror divertido. A los jugadores les encanta hacerse con nuevos looks durante el evento para destacar, desde leyendas del cine slasher hasta opciones más divertidas como Hueso pelable, además de colaboraciones como Billy el Rompecabezas or Jack Skellington.

¿Cómo desbloquear los aspectos de Halloween de Fortnite?

Puedes desbloquearFortnite Las skins de Halloween comprándolas con V-Bucks en la Tienda de artículos durante el Fortnitemares rotación. Algunos se ofrecen en paquetes temáticos con extras, mientras que otros, como Soldado Calaveraor Cabeza hueca Devolución directa para compra inmediata.

¿Volverán estos diseños el año que viene?

Sí, muchas skins de Halloween vuelven cada Fortnitemares. Clásicos como Soldado Calavera, Soldado Ghoul, yHueso pelable suelen volver, mientras que colaboraciones como Michael Myers or Billy el Rompecabezas puede variar en función de las ofertas que renueve el promotor.