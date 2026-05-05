Die 24 schwierigsten Videospiel-Bosse 2026 – Der vollständige Leitfaden

Die härtesten Videospiel-Bosse prägen oft ganze Generationen von Spielern. Sie bringen dich mit brutalen Spielmechaniken, unvorhersehbaren Angriffsmustern und spannungsgeladenen Momenten an deine Grenzen – und machen den Sieg über sie umso unglaublicher.

Ich habe allein mit den Titeln von FromSoftware über 1.000 Stunden verbracht und dabei gelernt, Malenias „Waterfowl Dance“ in Elden Ringund besiegte das legendäre Duo Ornstein und Smough in Dark Souls nach mehr als 50 Versuchen und dem Kampf gegen unzählige andere albtraumhafte Bosse in verschiedenen Spielen. Diese Erfahrungen flossen in die Erstellung dieser Liste der 24 härtesten Kämpfe ein, die es gibt.

Diese härtesten Bosse der Videospielwelt reichen von Action-RPGs über Plattformspiele bis hin zu Kampfspielen – und sie alle sind Meisterwerke des Designs, die kluge Vorbereitung belohnen, während sie Übermut bestrafen. Schau dir die Liste an, um zu sehen, ob deine gefürchtetsten Gegner den Sprung in die Auswahl geschafft haben, und hol dir die Spiele, wenn du bereit bist, dich auf die Probe zu stellen.

Unsere Top-Auswahl der schwierigsten Bosse in Videospielen

Nachdem ich mich durch unzählige epische Duelle gekämpft habe, bin ich der Meinung, dass diese drei den Gipfel des Schwierigkeitsgrades unter den härtesten Videospiel-Bossen darstellen und mechanisches Genie mit emotionaler Tiefe verbinden:

Malenia, Klinge von Miquella (Elden Ring) (2022) – Der ultimative Soulslike-Ausdauertest, bei dem ein einziger Fehltritt den sicheren Tod bedeutet – in einem Tanz aus blutroter Fäulnis und rasenden Angriffen. Ornstein und Smough (Dark Souls) (2011) – Ein Duo, das mit Blitzspeeren und Hammerschlägen überwältigt und in der großen Halle von Anor Londo zu flexiblen Taktiken zwingt. Isshin, der Schwertheilige (Sekiro: Schatten sterben zweimal) (2019) – Eine Meisterleistung an Präzision und Geduld, bei der Schwertkunst, blitzschnelle Konter und unerbittliche Aggressivität in einem Duell verschmelzen, das sich wie eine echte Prüfung des Samurai-Geistes anfühlt.

Scrolle weiter, um alle besonders kniffligen Videospiel-Bosse zu sehen, die es auf die Liste geschafft haben.

Die 24 schwierigsten Videospiel-Bosse – Die härtesten Bosse aller Zeiten!

Diese sorgfältig zusammengestellte Rangliste der 24 schwierigsten Bosse in Videospielen umfasst verschiedene Epochen und Genres, von gnadenlosen Plattformspielen bis hin zu komplexen RPG-Duellen. Jeder Eintrag beschreibt die Schrecken des Kampfes, seine Mechaniken und warum er bis heute nichts von seiner Faszination verloren hat. Wie viele dieser schwierigsten Bosse in Videospielen hast du bereits besiegt?

1. Malenia, Klinge von Miquella (Elden Ring)

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2022 Urheber Entwickler: FromSoftware Herausgeber: Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 60 Stunden Hauptstory, Erkundung der offenen Welt, Anpassung von Bauwerken, Beschwörung von Geistern Art des Chefs Optional Am besten geeignet für Abenteuerlustige Was mir gefallen hat Die „Heal-on-Hit“-Mechanik macht jeden Kampf zu einem Präzisionsakt auf Messers Schneide.

Elden Ring spielt in den „Lands Between“, einer zerrütteten Welt, in der Du spielst als der „Tarnished“, um Große Runen zu sammeln und zum Elden-Lord zu werden. Du wirst deine Zeit damit verbringen, auf Pferden zu reiten, Zaubersprüche zu wirken und dich in brutale Nahkämpfe mit Halbgöttern zu stürzen. Das gesamte Spiel versprüht diese eindringliche Endzeit-Atmosphäre. Stell dir zerfallende Ruinen, goldene Bäume und neblige Ödlande vor, die wie ein einst großartiges Fantasy-Königreich wirken, das in Trümmer gefallen ist.

Malenia, die Klinge von Miquella, erwartet dich am Fuße des Haligtree, und sie liefert dir einen gnadenlosen Kampf ohne Verschnaufpause. Was sie so gnadenlos macht, ist ihre Attacke „Tanz der Wasservögel“ erfordert zeitlich perfekt abgestimmtes Ausweichen, und wenn du zu lange bleibst, machen dich ihre „Scarlet Rot“-Blüten fertig. Phase zwei ist noch schlimmer, denn sie verwandelt sich in eine Göttin, die zielsuchende Blüten abschießt und sich mit jedem Treffer, den sie landet, selbst heilt. Du darfst dir keine Fehler leisten und nicht gierig werden. Auch die Arena selbst arbeitet gegen dich, da sie so eng ist, dass Ihre enorme Reichweite macht den begrenzten Raum zu einem Problem.

Warum wir uns dafür entschieden haben Malenia ist typisch FromSoftware und wohl der schwierigste Boss aller Zeiten in der Videospielgeschichte. Sie vereint Schönheit und Brutalität auf eine Weise, die die Frage, was einen Bosskampf schwierig macht, völlig neu definiert.

Was Malenia auszeichnet, ist die Art und Weise, wie sie darauf ausgelegt ist, dich dafür zu bestrafen, dass du gut abschneidest. Sie heilt bei Berührung, daher musst du während des gesamten Kampfes perfekt ausweichen. Wenn du sie schließlich besiegst, hast du wirklich das Gefühl, etwas Außergewöhnliches gemeistert zu haben. Wie unzählige andere Spieler halte auch ich Malenia für den schwierigsten Videospiel-Boss, der je geschaffen wurde. Elden Ring gilt zu Recht als eines der besten Soulslike-Spiele, die es gibt.

Mein Fazit: Die Spieler lieben Malenia wegen des Hochgefühls, wenn es endlich gelingt, ihren Heilungszyklus zu unterbrechen. Das ist in Soulslike-Spielen eine echte Ehre und eine pure Erleichterung nach diesem Marathon-Kampf.

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2. Ornstein und Smough (Dark Souls)

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, PlayStation 3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2011 Urheber Entwickler: FromSoftware Herausgeber: Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 45 Stunden Hauptstory, zusammenhängende Spielwelt, Ausdauermanagement, Lagerfeuer-Checkpoints Art des Chefs Spielmitte Am besten geeignet für Koop-Kämpfer Was mir gefallen hat Das Wechseln der Ziele mitten im Kampf sorgt dafür, dass der Druck unvorhersehbar und taktisch bleibt.

Dark Souls ist ein Dark-Fantasy-Action-RPG, in dem du in die Rolle eines Untoter Auserwählter Du versuchst, das Feuer zu verbinden, indem du in ganz Lordran Lords besiegst. Du wirst deine Zeit damit verbringen, dich mit Ausweichrollen durch Fallen zu schlängeln, deine Waffen bei Schmieden zu verbessern und in die Welten anderer Spieler einzudringen. Das gesamte Spiel strotzt nur so vor Atmosphäre, mit nebelverhangenen Kathedralen, lavabedeckten Tiefen und unheimlicher Architektur, die eine mittelalterliche Welt im Verfall einfängt.

Ornstein und Smough bewachen die goldene Halle von Anor Londo, und sie sind ein ein absoluter Tag-Team-Albtraum aus Speer-Ausfallschritten und vernichtenden Bauchklatschern. Was diesen Kampf so brutal macht, ist ihr Zusammenspiel: Ornsteins blitzschnelle Stürze durchschlagen Schilde, während Smoughs Bodenschläge Schockwellen auslösen, die dich direkt in Folgeangriffe schleudern. Doch hier kommt der Clou. Wenn du einen von ihnen tötest, wird der Überlebende stärker und erhält einen Schadens- und Geschwindigkeitsbonus. Ornstein wird zu einem blitzschnellen Schatten, während Smough zu einem hoch aufragenden Riesen heranwächst. Die Säulen der Kathedrale bieten kaum Deckung, sodass du gezwungen bist, ständig in Bewegung zu bleiben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Duo hat den Koop-Bosskampf quasi erfunden und jede Phase zu einer Meisterklasse in Sachen Anpassungsfähigkeit und strategischer Teamarbeit gemacht.

Was den Schrecken von Ornstein und Smough ausmacht, ist der mehrphasige Härtetest – ein ununterbrochener Ansturm gewaltiger, unterschiedlicher Angriffe, die sich oft überschneiden, ohne dass es zwischendurch Checkpoints gibt, an denen man verschnaufen könnte. Viele Spieler zählen dieses Duo zu den zehn schwierigsten Endgegnern in Videospielen.

MyFazit: Dark Souls Fans lieben „Ornstein and Smough“ wegen dieses wunderbaren „Aha“-Moments, wenn die Strategie endlich aufgeht.

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3. Isshin, der Schwertheilige (Sekiro: Schatten sterben zweimal)

Unsere Bewertung Enebameter 9,7/10

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Art des Spiels Action-Abenteuer Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Entwickler: FromSoftware Herausgeber: Activision Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 30 Stunden Hauptstory, Haltungssystem, Wiederbelebungsmechanik, Prothesenwerkzeuge Art des Chefs Finale Am besten geeignet für Meister der Parierkunst Was mir gefallen hat Durch diesen blitzschnellen Umschwung wird aus Verteidigung nahtlos Angriff.

Sekiro: Schatten sterben zweimal ist ein feudalesEin japanisches Action-Adventure, in dem du in die Rolle von Wolf schlüpfst, ein Shinobi, der Kuro vor den Intrigen der Unsterblichen beschützt. Du wirst deine Zeit damit verbringen, dich an Felsvorsprüngen festzuklammern, deine Prothesen-Werkzeuge zu verbessern und die Haltung deiner Gegner in intensiven Schwertduellen zu brechen. Das Spiel sieht atemberaubend aus, mit Herbstlaub, nebligen Bergen und blutbefleckten Burgen, die die Sengoku-Zeit perfekt einfangen.

Isshin, der Schwertheilige, erwartet dich zum finalen Showdown auf dem Dach von Ashina Castle – ein vierstufiger Marathon aus Schwertschlägen und Feuerangriffen. Seine Täuschungsmanöver verleiten dich zu falsch getimten Paraden, seine Kombos zehren unglaublich schnell an deiner Ausdauer, und ab der dritten Phase ruft er Blitze herab, die du kontern und umleiten musst. Die Arena ist auch keine Hilfe, denn die Ränder warten nur darauf, dass du herunterfällst, und wenn er wiederbelebt wird, bist du gezwungen, aggressiv zu bleiben, sonst verlierst du an Schwung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieser Kampf dauert Sekiro„s auf Paraden ausgerichteten Kampf und verwandelt ihn in pure Kunst, wobei jede einzelne Lektion, die du im Laufe des Spiels gelernt hast, auf die Probe gestellt wird.

Isshins mehrphasiger Angriff, der von tödlichen Schwertduellen bis hin zu göttlichen Gewittern reicht, erfordert eine perfekte Körperhaltung und den geschickten Einsatz von Waffen in einem unerbittlichen, rhythmischen Ablauf. Er gilt weithin als einer der schwierigsten Endgegner in Videospielen.

My Fazit: Sekiro Die Fans lieben Isshin wegen seiner unglaublichen Parier-Duelle, die den Kampf wie den absoluten Höhepunkt des Kampfsystems des Spiels wirken lassen.

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4. Der namenlose König (Dark Souls III)

Unsere Bewertung Enebameter 9,6/10

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Urheber Entwickler: FromSoftware Herausgeber: Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 35 Stunden Hauptstory, rasante Kämpfe, Waffenkünste, Multiplayer-Modus „Covenant“ Art des Chefs Optional Am besten geeignet für Luftkämpfer Was mir gefallen hat Die Windstöße der Drachenphase sorgen für zusätzliches Chaos in der Umgebung.

Dark Souls III ist ein Action-RPG, das in Lothric spielt, wo du in die Rolle eines Unverbrannte Asche Du versuchst, die ursprüngliche Flamme wieder zu entfachen und zu verhindern, dass der Abgrund die Oberhand gewinnt. Du wirst deine Zeit damit verbringen, Angriffe von Gegnern abzuwehren, Verbündete für den Koop-Modus herbeizurufen und die Geschichte anhand von Gegenstandsbeschreibungen Stück für Stück zusammenzusetzen. Die Welt ist von eindringlicher Schönheit. Stell dir gotische Türme, feuchte Sümpfe und zerfallende Bögen vor, die ein Königreich zeigen, das am Ende ist.

Der namenlose König erwartet dich hoch oben auf dem Archdrachen-Gipfel, wo du zunächst vom Rücken seines Sturmdrachen aus kämpfst und dann absteigst, um brutales Zweikampf-Duell mit Lanzen. In der zweiten Phase wird es erst richtig hart. Seine Sprungangriffe kommen in unerbittlichen Wellen, Blitze schlagen ein, wenn man ihm zu nahe kommt, und die neblige Arena macht es gefährlich leicht, über den Rand zu stürzen. In der ersten Phase muss man sich mit den Luftangriffen des Drachen auseinandersetzen, während dieser über einem kreist, was einen spannungsgeladenen Rhythmus erzeugt, der sich im Verlauf des Kampfes nur noch weiter steigert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Übergang vom chaotischen Drachenflug zum blitzgeladenen Bodenkampf stellt eine mythische Herausforderung dar, die alles auf die Probe stellt, was du in den Soulsborne-Spielen gelernt hast.

Was den Namenlosen König so anspruchsvoll macht, ist der Wechsel von seiner Phase als fliegender Drache zu seiner Wut am Boden. Er bestraft aggressives Spiel mit Blitzschlägen und Kombos, die ein perfektes Ausweich-Timing und eine makellose Ausführung erfordern.

MyFazit: Das epische Ausmaß und die rohe Aggressivität dieses Kampfes machen ihn zu einem Highlight von FromSoftware, das mutiges Spiel mit der Befriedigung belohnt, einen Gott zu besiegen.

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5. Das Waisenkind von Kos (Bloodborne)

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2015 Urheber Entwickler: FromSoftware Herausgeber: Sony Computer Entertainment Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 30 Stunden Hauptstory, Insight-System, Spezialwaffen, Gesundheitsregeneration Art des Chefs Optional Am besten geeignet für Aggressive Ausweichmanöver Was mir gefallen hat Die unerbittlichen Kombos erfordern schnelle Reaktionen in einer eindringlichen Strandarena.

Bloodborne ist ein Action-RPG, das in Yharnam spielt, einer Eine gotische Stadt, die von einem sich ausbreitenden Tierfluch heimgesucht wird. Du spielst als ein Hunter auf der Suche nach einem Heilmittel durch Blutopfer. In diesem erstklassigen Soulslike-Spiel erkundest du düstere Gassen, wehrst Angriffe mit Schusswaffen ab und wechselst zwischen verschiedenen Waffenformen, um Kombos zu verketten.

Die Atmosphäre ist von purer Angst geprägt. Man stelle sich düstere Kathedralen und nebelverhangene Küsten vor, die von kosmischem Schrecken durchdrungen sind. Das Waisenkind von Kos, das im DLC „Old Hunters“ zu finden ist, greift dich an einem sturmgepeitschten Strand an. Es schwingt seine groteske Plazenta-Waffe in wilden, unvorhersehbaren Kombos und stürzt sich mit Sprungangriffen auf dich. In Phase zwei wird der Albtraum durch Blitzwellen und Blutkugeln noch verschärft, die eine zeitlich exakt abgestimmte Ausweichbewegung erfordern. Die durchnässte Arena verlangsamt deine Bewegungen und macht jeden Fehler zu einem potenziellen Todesurteil.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Der Waise von Kos“ ist die ultimative Prüfung für Bloodborne„s schneller, aggressiver Kampfstil. Er zwingt dich dazu, präzise auszuweichen und in einem brutalen, unvergesslichen Showdown unerbittlich zu kontern.

Was „Orphan of Kos“ so zermürbend macht, ist seine unerbittliche Aggressivität und völlig unvorhersehbare Angriffsmuster, was blitzschnelle Reflexe und eine perfekte Positionierung innerhalb Bloodborne„s kosmischer Albtraum.

MyFazit: Fans lieben „The Orphan“ wegen seiner rohen, ursprünglichen Intensität und seiner tiefen Verknüpfung mit der Spielwelt, was es zu einem Höhepunkt unter den Soulslike-Herausforderungen macht.

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6. Sephiroth (Kingdom Hearts II)

Unsere Bewertung Enebameter 9,4/10

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PlayStation 2 Erscheinungsjahr 2005 Urheber Entwickler: Square Enix Herausgeber: Square Enix Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 40 Stunden Hauptstory – Keyblade-Wechsel, Drive-Formen, Verbündete beschwören Art des Chefs Optional Am besten geeignet für Spieler, die rasante Kämpfe mögen Was mir gefallen hat Seine Teleport-Kombos halten dich auf Trab und erfordern schnelle Reaktionen.

Kingdom Hearts IIist eines derDie besten Action-RPGs Dort draußen begleitest du Sora auf seiner Reise durch die Disney-Welten, während er gegen die Herzlosen kämpft. Du wirst deine Zeit damit verbringen, Schlüsselschwert-Kombos auszuführen, farbenfrohe Welten zu erkunden, Drive-Formen zu aktivieren, um deine Werte zu verbessern, und an der Seite beliebter Disney-Figuren zu kämpfen. Das Spiel verbindet auf wunderschöne Weise lebendige Disney-Kulissen mit einer Grafik im Anime-Stil und schafft so ein einzigartiges, magisches Crossover-Erlebnis.

Sephiroth erscheint als ein Geheimer Endgegner in Hollow Bastion, und er ist eine absolute Herausforderung. Sein Kampf erfordert präzise Ausweichmanöver, da er teleportiert sich hin und her und schlägt mit seinem gewaltigen Masamune-Schwert um sich. Sein vernichtendes Der Angriff des herzlosen Engels lässt sowohl deine Gesundheit als auch deine MP auf ein kritisches Niveau sinken, was dich dazu zwingt, deine Ressourcen sorgfältig einzuteilen, da du sonst sofort zu verlieren drohst. Meteoritenschauer und Klingenhiebe durchziehen ständig die schwebende Arena, die so gut wie keinen Schutz bietet und dich jede Sekunde in Atem hält.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sephiroths Teleportationsangriffe und brutale Spielmechaniken machen ihn zu einer echten Herausforderung, die das Können auf die Probe stellt Kingdom Hearts II„schwersten Kämpfe“.

Was Sephiroth so schwierig macht, ist seine unerbittliches Tempo und vernichtende Kombos die die vollkommene Beherrschung von Soras Fähigkeiten auf die Probe stellen. Das macht ihn zu einem echten Highlight unter den Bossen in Action-RPGs.

MyFazit: Fans lieben Sephiroth wegen seiner ikonischen Ausstrahlung und der atemberaubenden Intensität seiner Kämpfe, was ihn für Liebhaber von Action-RPGs unverzichtbar macht.

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7. Ohne (Undertale)

Unsere Bewertung Enebameter 9,3/10

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Art des Spiels RPG Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2015 Urheber Entwickler: Toby Fox Herausgeber: 8-4 Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 7 Stunden Hauptstory – Pazifistische/Genozid-Routen, Ausweichen vor Kugeln, Meta-Humor Art des Chefs Optional Am besten geeignet für Pazifisten im Bullet-Hell-Genre Was mir gefallen hat Seine Ausweichmanöver beim Lesen von Karma machen die Völkermordrouten auf eindringliche Weise persönlich.

Undertale gilt als eines der Die besten RPGs Dort draußen spielst du einen gefallenen Menschen, der sich entweder mit den in der Unterwelt gefangenen Monstern anfreunden oder gegen sie kämpfen kann. Du wirst deine Zeit damit verbringen, mit Feinden um Gnade zu verhandeln, Rätsel zu lösen und in rundenbasierten Kämpfen Angriffen auszuweichen. Das Spiel besticht durch seinen charmanten Pixel-Art-Stil mit farbenfrohen Höhlen, skurrilen Ruinen und liebenswerten Charakter-Sprites, die die Unterwelt zum Leben erwecken.

Sans, das entspannte Skelett, bewacht die Barriere während der Völkermord-Läufe, und sein Kampf ist ein regelrechter Ansturm aus Knochenspitzen und Gaster-Blastern. Er liest deine Werte aus, um personalisierte Sticheleien zu machen auf dich, weicht fast jedem deiner Angriffe aus, und sein Der KARMA-Effekt verringert kontinuierlich deine HP selbst nachdem man getroffen wurde. Der lange Gang durch die Gerichtssaal vor dem Kampf lässt ein Gefühl schleichender Angst aufkommen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sein Metakommentar und die Bullet-Hell-Mechanik, bei der jeder Angriff dein Karma schmälert, verbinden tiefe Emotionen mit brutalem Gameplay und setzen damit neue Maßstäbe dafür, was Rollenspiele leisten können.

Was Sans so gnadenlos macht, ist seine ein unerbittlicher Bullet-Hell-Angriff voller meta-bezogener Sticheleien und verheerender Abzüge bei den Werten die jeden aggressiven Zug bestrafen und den Kampf in eine Geschichte voller Verzweiflung und Konsequenzen verwandeln.

MyFazit: Undertale Die Spieler diskutieren endlos über Sans und die emotionale Wucht, die er auslöst. Das ist RPG-Innovation in Reinform.

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8. Sigrun (God of War)

Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Art des Spiels Action-Abenteuer Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2018 Urheber Entwickler: Santa Monica Studio Herausgeber: Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 25 Stunden Hauptstory, mythische Kämpfe, Reisen durch verschiedene Reiche, Rätsel lösen Art des Chefs Optional Am besten geeignet für Mythische Krieger Was mir gefallen hat Ihre Kombination aus Walküren-Bewegungen erfordert perfektes Timing.

God of War ist ein Action-Adventure, in dem Kratos und Atreus durch nordische Reiche reisen, um die Asche eines geliebten Menschen zu verstreuen. Du wirst deine Zeit damit verbringen, mit der Leviathan-Axt in brutalen Nahkämpfen zu kämpfen, miteinander verbundene Welten zu erkunden und Umgebungsrätsel zu lösen. Das Spiel ist visuell atemberaubend. Stell dir atemberaubende nordische Landschaften, detailreich gestaltete Fabelwesen und eine filmreife Erzählweise vor, die ein brutales, von Mythologie durchdrungenes Erlebnis schaffen.

Sigrun, dieDie Walkürenkönigin ist der ultimative optionale Endgegner wartet in Freyas Reich. Sie kombiniert Angriffe aller acht bisherigen Walküren, die blitzschnelle Walküren-Sturzflüge, weite Sensenschwünge und blendende Lichtblitze auf dich abfeuert. Was diesen Kampf so schwierig macht, sind ihre völlig unvorhersehbaren Angriffsmuster, ihr verheerender Schaden und mehrere Phasen, die ein makelloses Ausweichen, Parieren und Ausdauermanagement erfordern. Der offene Raum der Arena bietet dir viel Bewegungsfreiheit, lässt aber keinerlei Spielraum für Fehler. Ein einziger treffsicherer Schlag kann dich ins Wanken bringen und dich direkt in eine tödliche Kombo-Kette stürzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sigrun steht für das Nonplusultra God of WarDas Kampfsystem des Spiels, das blitzschnelle Action mit taktischer Strategie in einer knallharten Endphase verbindet.

Was die Walkürenkönigin ausmacht, ist, wie sie verwebt jeden bisherigen Angriff der Walküren nahtlos zu einem unvorhersehbaren Ansturm, was die vollständige Beherrschung aller Kampfmechaniken erfordert, die du im Laufe des gesamten Spiels gelernt hast.

MyFazit: Die Spieler lieben Sigrun wegen der unglaublichen Befriedigung, die es bereitet, ihr chaotisches Moveset endlich zu meistern. Es ist eine echte Herausforderung im Endgame, bei der man sein Können unter Beweis stellen kann.

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9. Mike Tyson (Mike Tysons Punch-Out!)

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Art des Spiels Boxen / Arcade-Sportspiele Plattformen NES, Switch (über Nintendo Online) Erscheinungsjahr 1987 Urheber Entwickler: Nintendo R&D3 Herausgeber: Nintendo Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 3–4 StundenMusterbasiertes Ausweichen, Sofort-Knockouts, zeitgesteuerte Schläge Art des Chefs Finale Am besten geeignet für Reflex-Meister Was mir gefallen hat Jeder Schlag fühlt sich an wie ein Glücksspiel zwischen Überleben und sofortiger Niederlage.

Mike Tyson gilt als der ultimative Test in Mike Tysons Punch-Out!, a Ein pixelgenauer Boxsimulator, der blitzschnelle Reflexe erfordert. Ein einziger Fehler gegen ihn kann dich sofort auf die Matte befördern. Seine Die Schläge kommen schneller, als die meisten Spieler reagieren können, sodass man sich Muster einprägen und Züge vorhersehen muss, anstatt sich allein auf den Instinkt zu verlassen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Denn Tyson steht für eine Herausforderung, bei der es allein auf das Können ankommt und die Ausdauer belohnt.

Um ihn zu besiegen, braucht man echtes Können. Man braucht eine Kombination aus perfektes Timing, Rhythmus und konstanter Druckum erfolgreich zu sein.

MyFazit: Mike Tyson zu besiegen gehört nach wie vor zu den reinsten und befriedigendsten Erfolgen in der Welt der Videospiele.

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10. Absolute Ausstrahlung (Hollow Knight)

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,9/10

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Art des Spiels Metroidvania Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Urheber Entwickler: Team Cherry Herausgeber: Team Cherry Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 25 Stunden Hauptstory, Nageldesign, Charme-System, handgezeichnete Grafiken Art des Chefs Optional Am besten geeignet für Nagelfechter Was mir gefallen hat Die Kugelmuster ergeben ein hypnotisches Bullet-Hell-Ballett.

Hollow Knight ist ein Metroidvania, das in Hallownest spielt, wo du als schweigsamer Ritter die Geheimnisse der Infektion aufdeckst. Du wirst deine Zeit damit verbringen, durch Höhlen zu springen, Amulette auszurüsten und Seelen für Zaubersprüche zu verwalten. Das Spiel besticht durch eine wunderschöne, in Tusche getauchte Ästhetik, leuchtende Höhlen, tragische Ruinen und ein eindringlich detailliertes Insektenreich.

Absolute Ausstrahlung spukt auf der Spitze des Pantheonsund entfesselte dabei ein wahrhaft wildes Feuerwerk aus Schwertern und Lichtkugeln. Wellen von Geschossen überschneiden sich mit plötzlichen Teleportationen… Strahlenschwerter fegen über die gesamte Arena, und der Strahlenstrom in der letzten Phase lässt buchstäblich keinen sicheren Ort mehr übrig. Ihre Anfangsform sorgt für Spannung, doch ihre Endform entlädt sich in pures Chaos.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die sich zuspitzende Bullet-Hell-Action am Höhepunkt des Pantheons bildet den Höhepunkt eines Metroidvania-Spiels und erfordert höchste Präzision sowie eine geschickte Kombination aus Charme und Strategie.

Was „Absolute Ausstrahlung“ so überwältigend macht, ist ihre eine immer intensiver werdende Bullet-Hell-Symphonie mit zielsuchenden Kugeln und weitreichenden Strahlen, das deine Mustererkennung und deine unerschütterliche Konzentration bis an die absoluten Grenzen bringt. Wenn du ein Fan von Die besten Open-World-Spiele Mit den härtesten Endgegnern sollte das auf jeden Fall auf deiner Liste stehen.

MyFazit: Hollow Knight Fans bezeichnen „Absolute Ausstrahlung“ als den Höhepunkt der „Pantheon“-Reihe (ein Metroidvania-Meisterwerk voller eskalierendem Chaos).

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11. Raben-Schnabel (Metroid Dread)

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Art des Spiels Action-Plattformspiel Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Entwickler: MercurySteam Herausgeber: Nintendo Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 12 Stunden Hauptstory, rasante Kämpfe, E.M.M.I.-Stealth-Zonen, flüssiges Bewegungssystem Art des Chefs Endgegner Am besten geeignet für Metroidvania-Veteranen Was mir gefallen hat Jeder Angriff fühlt sich wie eine Prüfung der Reflexe und der Mustererkennung an.

Raven Beak steht für Samus Arans schärfste Rivale, wobei sie ihre Kraft und Schnelligkeit in einem Duell unter Beweis stellt, das Metroid Dread„Herz. Sein Präzisionsschläge, Luftangriffe und verheerende Ladungsstrahlen zwingen dich dazu, Paraden, Ausweichmanöver und Schnellfeuer-Raketen perfekt zu beherrschen.

Jede Phase wird immer schneller und verbindet filmisches Flair mit gnadenlosem Schwierigkeitsgrad, was diese Konfrontation einer der schwierigsten Bosskämpfe in modernen Action-Plattformspielen.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Raven Beak“ verbindet erzählerische Höhepunkte auf perfekte Weise mit spielerischer Meisterschaft.

Der Sieg erfordert Gelassenheit, ein gutes Gedächtnis und eine perfekte Ausführung.

MyFazit: Ein makelloser Endkampf, der jedes einzelne der Fähigkeiten belohnt, die du im Laufe des Spiels erworben hast Metroid Dread.

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12. Hades, Gott der Toten (Hades)

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Art des Spiels Roguelike-Action-RPG Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Entwickler: Supergiant Games Herausgeber: Supergiant Games Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 40 Stunden Hauptstory – Zufällig generierte Räume, rasante Kämpfe, fesselnde Handlung Art des Chefs Finale Am besten geeignet für Fans von Roguelikes und mythologischen Geschichten Was mir gefallen hat Jede Phase verbindet Geschwindigkeit, Chaos und blitzschnelle Reaktionen mit filmischem Flair.

Hades, derHerrscher der Unterwelt, stellt die ultimative Bewährungsprobe für deine Fluchtversuche dar. Sein Beherrschung sowohl der Offensive als auch der Defensive zwingt dich dazu, Spielzüge zu erkennen und sofort zu reagieren. Feuersalven, Speerkombos und Zielsuchangriffe die Arena füllen und dabei in jeder Situation Präzision und Anpassungsfähigkeit erfordern.

Warum wir uns dafür entschieden haben Hades verbindet erzählerische Spannung auf perfekte Weise mit spielerischer Intensität.

Jede Niederlage lehrt neue Taktiken und belohnt Beharrlichkeit inmitten des Chaos. Die Verschmelzung von Handlung und Kampf sorgt dafür, dass jede Revanche spannend bleibt.

MyFazit: Der Kampf gegen Hades ist ein ein schneller, kräftezehrender Tanz aus Reflexen und Konzentration das die Essenz eines Roguelike-Spiels ausmacht.

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13. SA-X (Metroid Fusion)

Unsere Bewertung Enebameter 8,6/10

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Art des Spiels Action-Adventure / Metroidvania Plattformen Game Boy Advance, Nintendo Switch (über Online-Erweiterung) Erscheinungsjahr 2002 Urheber Entwickler: Nintendo R&D1 Herausgeber: Nintendo Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 10–12 Stunden Hauptstory, forschungsbasierter Spielfortschritt, Jagd nach Power-Ups, atmosphärische Erzählung Art des Chefs Der ewige Widersacher Am besten geeignet für Liebhaber von Stealth- und Spannungsspielen Was mir gefallen hat Das Gefühl, von einer stärkeren Version seiner selbst gejagt zu werden, ist unvergleichlich.

Metroid Fusion lässt Samus Aran gegen ihren bisher tödlichsten Feind antreten, ein Klon, der aus dem X-Parasiten hervorgegangen ist und dessen Fähigkeiten nachahmt. Der SA-X verfolgt dich durch enge Gänge, wobei jede Begegnung von unheimlicher Musik und atemloser Angst begleitet wird. Mit ihre ganze Kraft und dein begrenztes Arsenal… jede Flucht fühlt sich wie ein verzweifelter Sprint ums Überleben an.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe mich dafür entschieden, weil SA-X durch sein unerbittliches Vorantreiben das Gefühl der Angst im Handheld-Gaming neu definiert hat.

Es ist eine eindringliche Wendung, die macht den Raubtier zur Beute, was SA-X zu einem der unvergesslichsten Gegner in den besten Metroidvania-Spielen macht.

MyFazit: Mit seiner perfekten Balance aus Horror und Spannung beweist „SA-X“, dass subtile Andeutungen furchterregender sein können als rohe Gewalt.

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14. Senator Armstrong (Metal Gear Rising: Revengeance)

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Art des Spiels Hack-and-Slash / Action Plattformen PC, PlayStation 3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2013 Urheber Entwickler: PlatinumGames Herausgeber: Konami Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 8 Stunden Hauptstory – Filmreife Kämpfe, präzise Schnitte im Klingenmodus Art des Chefs Endgegner Am besten geeignet für Spieler, die intensive, actiongeladene Kämpfe lieben Was mir gefallen hat Seine Sticheleien und seine rohe Kraft lassen jeden Schlag wie einen Zusammenprall der Ideologien wirken.

Metal Gear Rising: Revengeance ist ein Action-Spiel, in dem der kybernetische Ninja Raiden bekämpft Gegner mit einer Kombination aus Schnelligkeit und Präzision. Senator Armstrong ist der Endgegner des Spiels, ein politisches Schwergewicht, kombiniert mit einer Rüstung aus Nanomaschinen das macht ihn zu einer unaufhaltsamen Kraft.

Warum wir uns dafür entschieden haben Armstrong vereint Spielspaß, Charme und Spektakel zu einem unvergesslichen Finale.

Seine Angriffe verbinden rohe Gewalt gepaart mit spöttischen Reden über Macht und Gesellschaft, was dich dazu zwingt, perfekt zu parieren und gleichzeitig mit präzisem Timing und strategischem Geschick zu kontern.

My Fazit: Armstrong ist ein bombastischer, unvergesslicher Kampf, der die übertriebene Action von „Metal Gear Rising“ prägt.

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15. Yellow Devil (Mega Man)

Unsere Bewertung Enebameter 8,4/10

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Art des Spiels Plattformspiel Plattformen NES, PC Erscheinungsjahr 1987 Urheber Entwickler: Capcom Herausgeber: Capcom Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 3 Stunden Hauptstory, Besiegung von Robot-Mastern, Kopieren von Waffen, Gefahren in den Levels Art des Chefs Spielmitte Am besten geeignet für Präzisions-Jumper Was mir gefallen hat Die Aufladungsanzeige im Spielfeld signalisiert den perfekten Zeitpunkt für einen aufgeladenen Schuss.

Mega Mangehört zu denDie besten Plattformspiele in dem der Blue Bomber die Robot Masters besiegt, um Dr. Wily aufzuhalten. Zu den Hauptaktivitäten gehören das Gleiten an Wänden, das Sammeln von E-Tanks und der Wechsel der Boss-Waffen, untermalt von einer visuellen Ästhetik aus 8-Bit-Grafiken, Förderbändern und Pixel-Bossen in einer robotischen Zukunft.

Der Yellow Devil taucht in Dr. Wilys Festung auf als einer der ersten musterbasierten Alpträume der Spielewelt. Dieser klumpenartige Boss zerlegt sich Stück für Stück, wobei einzelne Segmente über den Bildschirm fliegen, denen du ausweichen musst, während du darauf wartest, dass sein Auge – die einzige verwundbare Stelle – kurz auftaucht.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Yellow Devil“ war ein Vorreiter beim Auswendiglernen von Spielmustern und hat einer ganzen Generation den Wert der Geduld vermittelt.

Was diesen Kampf so anspruchsvoll macht, ist die ein brutales Muster, das Sprünge mit perfekter Timing-Genauigkeit erfordert In Verbindung mit dem begrenzten Zeitfenster, in dem man dem Boss tatsächlich Schaden zufügen kann, wird jeder Versuch zu einem Abnutzungskampf.

MyFazit: Retro-Gamer schätzen „Yellow Devil“ als zeitlose Lektion in Geduld und Präzision, die auch Jahrzehnte später noch nichts von ihrer Aktualität verloren hat.

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16. Was ist Bu (Wo Long: Fallen Dynasty)

Unsere Bewertung Enebameter 8,3/10

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Entwickler: Team Ninja Herausgeber: Koei Tecmo Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 40 Stunden Hauptstory, Moral-Rangsystem, Spirit-Anzeige, chinesisch-mythologischer Schauplatz Art des Chefs Spielmitte Am besten geeignet für Fans von Hardcore-Action Was mir gefallen hat Seine Aggressivität lässt nie nach, was ein perfektes Timing und Ausdauer erfordert.

Lu Bu, dergefürchteter Kriegsherr aus Wo Long: Fallen Dynasty, verwandelt eine historische Legende in einen gnadenlosen Bosskampf. Auf seinem feurigen Ross Red Hare reitend, stürmt er die Arena mit brutale Speerkombos, feurige Angriffe und Angriffe, die die Abwehrfähigkeiten auf die Probe stellen die jedes Zögern bestrafen. Du musst die Energieanzeige und die Pariermechanik beherrschen, um seine vernichtenden Angriffe zu überleben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Lu Bu verkörpert die anspruchsvolle, aber lohnende Kampfphilosophie von „Wo Long“. Sein Kampf lehrt Anpassungsfähigkeit und Präzision und macht ihn aufgrund seiner schieren Intensität und seiner spektakulären Inszenierung zu einem der härtesten Bosse in Videospielen.

Der Rhythmus des Kampfes wechselt zwischen spannungsgeladenen Duellen und explosiven Angriffen zu Pferd, was ihn eine der größten Herausforderungen im Spiel.

MyFazit: Lu Bus Begegnung verkörpert alles, was Wo Long: Fallen Dynasty glänzt durch gnadenlose Kämpfe, tiefgehende Spielmechaniken und filmisches Flair. Ihn zu besiegen fühlt sich an, als würde man das Wesen des Chaos der Drei Reiche meistern und Frustration in Triumph verwandeln.

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17. Smaragdwaffe (Final Fantasy VII)

Unsere Bewertung Enebameter 8,2/10

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Art des Spiels Japanisches Rollenspiel Plattformen PC, PlayStation Erscheinungsjahr 1997 Urheber Entwickler: Square Herausgeber: Square Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 40 Stunden HauptstoryBesondere Features: Materia-Fusion, Limit-Breaks, Reisen mit dem U-Boot Art des Chefs Optional Am besten geeignet für Materia-Mühlen Was mir gefallen hat Die Unterwasserszene sorgt für Spannung vor dem Höhepunkt.

Final Fantasy VII ist eines derDie besten JRPG-Spiele die an Clouds Rebellion gegen Shinra in Gaia im Rahmen der „Avalanche“-Bewegung anknüpft. Du wirst deine Zeit damit verbringen, Materia zu verbessern, Chocobos zu züchten und mächtige Kreaturen zu beschwören. Das Spiel bietet das von Mako geprägte Midgar, weite Ozeane und kantige PS1-Modelle in einer Öko-Fantasy-Saga.

Smaragdwaffeschlummert vor der Costa del Sol, das Erwachen für ein U-Boot-Gefecht mit einem 20-Minuten-Timer. Aire Tam: Stürme, Laserstrahlen und Schwanzschläge Die Ritter der Tafelrunde werden herbeigerufen, während der Countdown unerbittlich tickt. Die Tiefen des Ozeans verbergen sein Herannahen und sorgen so für zusätzliche Spannung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist der Inbegriff eines optionalen Superboss-Grinds, der sich lohnt FFVII„s gründlichste Vorbereitung.

Was die „Emerald Weapon“ so anspruchsvoll macht, ist die 20-Minuten-Timer in Kombination mit Aire Tams vernichtendem Feuerwerk, was in einem echten JRPG-Ausdauertest eine sorgfältige Vorbereitung und perfektes Timing bei der Beschwörung erfordert.

MyFazit: Final Fantasy VII Veteranen lieben die „Emerald Weapon“ wegen des U-Boot-Einsatzes. Das ist der ultimative Materia-Test.

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18. Vergil (Devil May Cry 5)

Unsere Bewertung Enebameter 8,1/10

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Art des Spiels Hack-and-Slash Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Entwickler: Capcom Herausgeber: Capcom Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 15 Stunden HauptstoryBesondere Features: Stil-Rangliste, Devil Trigger, Kombinationswaffen Art des Chefs Finale Am besten geeignet für Stilvolle Killer Was mir gefallen hat Sein „Judgment Cut“-Spam zwingt die Royalguards zu kreativen Gegenmaßnahmen.

Devil May Cry 5ist eindas beste Hack-and-Slash-Spiel Dort versuchen die Dämonenjäger Dante, Nero und V, den Qliphoth-Baum zu versiegeln. Du verbringst deine Zeit damit, stylische Combos zu landen, Kugeln zu sammeln und mitten in der Mission zwischen den Charakteren zu wechseln. Das Spiel erweckt die dämonische Stadt Red Grave City mit gotischen Ruinen und spektakulären Effekten in einer modernen, übernatürlichen Welt zum Leben.

Vergil, Dantes Zwillingsbruder, kämpft in der Qliphoths Kern mit blitzschnellen Katana-Hieben und Teleportationsangriffen. SeinIm „Sin Devil Trigger“-Modus steigt seine Geschwindigkeit und er beschwört Schwerter, die Verwüstung anrichten, während das Konzentrationsmessgerät im Finale unausweichliche Schüsse abfeuert. Die Wurzeln in der Arena bieten kaum Deckung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Vergil verfeinert das stilvolle Kampfsystem der Serie bis zur Perfektion und belohnt gekonntes Spiel mit immer spektakuläreren Effekten.

Was Vergil so anspruchsvoll macht, ist seine blitzschnelle Geschwindigkeit und teleportierende Hiebe, die in den Schwertstürmen des Sin Devil Trigger gipfeln, das S-Rang-Kombos und perfekte Ausweichmanöver im Hack-and-Slash-Paradies verlangt.

MyFazit: Devil May Cry Fans lieben Vergil wegen des brüderlichen Duells, einem Hack-and-Slash-Meisterwerk technischer Perfektion.

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19. Gná (God of War Ragnarök)

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Art des Spiels Action-Abenteuer Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2022 Urheber Entwickler: Santa Monica Studio Herausgeber: Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 35 Stunden Hauptstory – Filmreife Erzählweise, Elementarkämpfe, Synergieeffekte mit Begleitern Art des Chefs Optional Am besten geeignet für Perfektionisten und erfahrene Kämpfer Was mir gefallen hat Ihre unerbittliche Geschwindigkeit lässt keinen Spielraum für Fehler und erfordert makellose Reflexe.

Gná, dieneue Königin der Walküren… gilt als einer der härtesten Gegner in God of War Ragnarök. Im Gegensatz zu ihrer Vorgängerin Sigrun nutzt sie unvorhersehbare Luftangriffe, Teleportation und großflächige Angriffe die jedes Zögern bestrafen. Sie kontert fast jeden Zug, was Kratos bis an seine absoluten Grenzen treibt. Du musst das Timing, das Parieren und das Erkennen ihrer subtilen Signale beherrschen, um zu überleben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Gná stellt Ragnaröks ultimative Prüfung für Geschicklichkeit und Geduld dar. Ihr Kampf belohnt Disziplin, Anpassungsfähigkeit und Gelassenheit unter Druck. Es ist ein unvergessliches Finale, das ihren Status als eine der härtesten Bosse in Videospielen festigt.

Der Kampf ist eine Symphonie aus Wut und Präzision, die erzählerische Vollendung mit mechanischer Perfektion verbindet.

MyFazit:In God of War Ragnarök… sehen die Spieler Gná als Inbegriff von Meisterschaft und Ausdauer im Endspiel.

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20. Elizabeth (Person 3)

Unsere Bewertung Enebameter 7,9/10

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Art des Spiels Japanisches Rollenspiel Plattformen PlayStation 2, PlayStation Portable Erscheinungsjahr 2006 Urheber Entwickler: Atlus Herausgeber: Atlus Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Über 80 Stunden Hauptstory, soziale Kontakte, Dungeon-Erkundung, Zeitmanagement Art des Chefs Optional Am besten geeignet für Taktische Planer Was mir gefallen hat Ihre strengen Kampfregeln erfordern den kreativen Einsatz jeder einzelnen Persona-Fähigkeit.

Person 3 verbindet den Schulalltag mit intensiven Kämpfen in Dungeons. Tagsüber musst du Freundschaften pflegen und Kämpfe nachts gegen die Schatten im endlosen Turm des Tartarus.

Elizabeth, dieMitarbeiter im Velvet Room, tritt als optionaler Boss auf, der Vorhersehbarkeit bestraft. Sie Wehrt wiederholte Angriffe ab und tötet dich sofort, wenn du ihre Magie zurückwirfstund passt sich jeder Taktik an, die du ihr entgegenbringst. Du musst das perfekte Team zusammenstellen und die Kurven perfekt meistern (Ein einziger Fehler beendet den Kampf sofort).

Warum wir uns dafür entschieden haben Elizabeth setzt neue Maßstäbe in Sachen Präzision im rundenbasierten Kampf. Ihr Kampfstil erfordert die Beherrschung des gesamten Fusions- und Fertigkeitensystems des Spiels und belohnt strategisches Vorgehen gegenüber roher Gewalt.

Jeder Zug fühlt sich an wie ein Rätsel, bei dem Das Timing, die Buffs und die Resistenzen entscheiden über das Überleben. Ihre unberechenbaren Strategien machen den Sieg zu einem echten Beweis für die Meisterschaft jedes engagierten „Persona“-Spielers.

MyFazit: Person 3 Fans zählen Elizabeth zu den schwierigsten Videospiel-Bossen aller Zeiten – eine echte Herausforderung für Verstand und Strategie.

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21. Der Teufel (Cuphead)

Unsere Bewertung Enebameter 7,8/10

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Art des Spiels Run-and-Gun / Boss-Rush Plattformen PC, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2017 Urheber Entwickler: Studio MDHR Herausgeber: Studio MDHR Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 12 Stunden Hauptstory – Handgezeichnete Animation im Stil der 1930er Jahre, jazziger Soundtrack, Parier-System Art des Chefs Endgegner Am besten geeignet für Spieler, bei denen es auf Präzision ankommt Was mir gefallen hat Die Angriffe des Teufels wechseln im Rhythmus der Musik und sorgen so für anhaltende Spannung.

CupheadIm Finale des Spiels trittst du gegen den grinsenden Meister der Verträge höchstpersönlich an, Der Teufel. Was mit einer spielerischen Irreführung beginnt, artet in Chaos aus: Feuerbälle, Gestaltwandlung und Bildschirme voller Geschosse.

Jede Phase erfordert makelloses Ausweichen, präzises Schießen und blitzschnelle Reflexe. Seine unvorhersehbare Übergänge zwischen Formen, darunter Ziege, Drache, Spinne und Schlange, sorgen dafür, dass sich kein Moment sicher anfühlt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der Teufel verkörpert das Wesentliche der schwierigsten Videospiel-Bosse: Geschicklichkeit, Geduld und das Auswendiglernen von Spielmustern. Sein fröhliche Grausamkeit fängt ein Cuphead„s Designphilosophie der alten Schule“, wo sich der Triumph wirklich verdient anfühlt.

Die lebhafte Animation und das rasante Tempo des Kampfes sorgen für ein befriedigendes Erfolgserlebnis, besonders nach unzähligen Versuchen.

MyFazit: Der Charme des Teufels verbirgt seine Grausamkeit. Ihn zu besiegen ist sowohl eine Geduldsprobe als auch pure Cartoon-Katharsis.

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22. Dämon des Hasses (Sekiro: Schatten sterben zweimal)

Unsere Bewertung Enebameter 7,7/10

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Art des Spiels Action-Abenteuer Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Entwickler: FromSoftware Herausgeber: Activision Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 30 Stunden Hauptstory: Enterhaken, geladener Speer, Feuerwerkskörper Art des Chefs Optional Am besten geeignet für Spieler, die aus Wut aufgeben Was mir gefallen hat Der Glockenschlag signalisiert meisterhaft Phasenverschiebungen.

Sekiro: Schatten sterben zweimal handelt von Wolf, der in Japans Sengoku-Zeit Rache für Kuro nimmt. Du wirst deine Zeit damit verbringen, Angriffe abzuwehren, Wiederbelebungen einzusetzen und Shinobi-Werkzeuge zu nutzen. Das Spiel fängt die Unruhen des Feudalzeitalters wunderschön ein (das brennende Ashina, Kirschblüten und Krieger in Tuschemalerei).

Der Dämon des Hasses erscheint im Ashina-Stausee als ein riesiges, feuriges Monster die Angriffe mit weitreichende Schwünge und explosive Feuersalven. Greifangriffe können dich sofort ausschalten, Feuerangriffe decken riesige Bereiche ab, und die In der dritten Phase kommen zielsuchende Feuerbälle hinzu in das Chaos. Die verkohlte Arena brennt buchstäblich unter deinen Füßen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der feurige Kampf im Stil von „Souls“ des Dämons des Hasses nimmt eine Wendung Sekiroverlagert den Schwerpunkt auf das reine Überleben und bietet damit eine brutale, aber lohnende Abwechslung.

Was alles verändert, ist die Art und Weise, wie der Dämon zwingt dich dazu, auszuweichen und Konter zu setzen, anstatt dich auf Paraden zu verlassen, wodurch der Kampf zu einer echten Überlebensprobe wird, die sich eher anfühlt wie Dark SoulsalsSekiro.

MyFazit: Sekiro Krieger respektieren den Dämon wegen seiner unbändigen Wut – eine brutale Hommage an die Anfänge der Serie.

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23. Yozora (Kingdom Hearts III)

Unsere Bewertung Enebameter 7,6/10

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Art des Spiels Action-RPG Plattformen PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Entwickler: Square Enix Herausgeber: Square Enix Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 30 Stunden Hauptstory – Keyblade-Verwandlungen, Attraktionskämpfe, Gummi-Schiff Art des Chefs Optional Am besten geeignet für Kombinationsschlüssel-Träger Was mir gefallen hat Seine Datensprünge verursachen unvorhersehbare Phasenverzerrungen.

Kingdom Hearts III verbindet Sora mit den Disney-Welten, um gegen die Herzlosen zu kämpfen. Du verbringst deine Zeit damit, Kommandodecks zusammenzustellen, Schlüsselschwerter zu verwandeln und zwischen den Welten hin und her zu springen. Das Spiel ist visuell atemberaubend und bietet farbenfrohe Königreiche, epische Schlüsselschwert-Kämpfe und magische Beschwörungen in einem Crossover-Multiversum.

Yozora, dieGeheimer „True King“-Boss, beamt sich in die Leere von Quadratum und entfesselt eine wilder Kampf gegen Datenfehler. Yozoras Schwertangriffe folgen ununterbrochen aufeinander, Portalsprünge führen zu Verwirrung hinsichtlich Entfernung und Positionund seinDer Meteoritenschauer der „Final Form“ zwingt zu raschen Ausweichmanövern in der Luft. Der abstrakte Raum verzerrt die Realität selbst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Yozoras Teaser nach dem Abspann präsentiert den ambitioniertesten Superboss in KH.

Was Yozora auszeichnet, ist seine komplexe, einzigartige Spielmechanik und rasantes Tempo die als echter Meistertest gelten und oft als der schwierigste Gegner der gesamten Spielreihe angesehen werden.

MyFazit: Kingdom Hearts Fans loben Yozora für sein überraschendes Crossover und sein mutiges Action-RPG.

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Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Art des Spiels Kampfspiel Plattformen Nintendo Wii Erscheinungsjahr 2008 Urheber Entwickler: Sora Ltd. Herausgeber: Nintendo Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale 10 Stunden Hauptstory, Trophäensammeln, Level-Editor, Smash-Run Art des Chefs Finale Am besten geeignet für Kämpfer im Kader Was mir gefallen hat Einmalige Partien außerhalb der Wellen, die das Speichern auf der Plattform erfordern.

Super Smash Bros. Brawl lässt Nintendo-Ikonen in Subraum-Kämpfen gegeneinander antreten. Du verbringst deine Zeit damit, Gegenstände einzusammeln, Final Smashes aufzuladen und Assist-Trophäen herbeizurufen. Das Spiel bietet Cartoon-Arenen, Subraum-Leere und niedliche Chibi-Kämpfer in einem riesigen Crossover-Nahkampf.

Tabuu beamt sich für das Finale auf die Insel, ein Sperrfeuer aus Strahlangriffen und vernichtenden Flügelschlägen. SeinOff-Waves verdecken den gesamten Bildschirm, Ketten fangen dich ein, um Folge-Kombos auszuführen, und goldene Kugeln heilen ihn, wenn du kurz vor dem Sieg stehst. Die schwebenden Plattformen brechen unter dem Druck zusammen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Chaos, das den Bildschirm überflutet, und die Wellen, die mit einem einzigen Treffer zum K.o. führen, brechen mit den Konventionen von Kampfspielen und zwingen die Spieler dazu, sich auf ihr Timing und präzise Bewegungen zu verlassen, um in diesem Chaos zu überleben.

Was Tabuu so herausfordernd macht, ist seine Angriffe, die die gesamte Bühne überspannen und mit einem Schlag K.O. verursachen die Präzision beim Springen und defensive Vorsicht statt Aggressivität erfordern und damit die Denkweise bei Kampfspielen völlig auf den Kopf stellen.

MyFazit: Zerschlagen Die Fans fürchten Tabuus harte Angriffe, genießen aber die wilden Charakterkämpfe – ein chaotisches Finale für ein Kampfspiel.

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Mein Fazit

Diese extrem schwierigen Videospiel-Bosse bringen die Spieler an ihre Grenzen. Jeder dieser 24 Kampfspiele erstreckt sich über Jahrzehnte und beweist, dass Schwierigkeiten genreübergreifend bestehen bleiben.

Hier sind die besten Startpositionen für die derzeit schwierigsten Bosse in Videospielen.

Für Neulinge → Ornstein und Smough ( Dark Souls ) . Ein Duo, das Anpassungsfähigkeit vermittelt, ohne mit Solopassagen zu überfordern.

. Ein Duo, das Anpassungsfähigkeit vermittelt, ohne mit Solopassagen zu überfordern. Für Soulslike-Fans → Malenia, Klinge von Miquella ( Elden Ring ) . Der Gipfel der Parierkunst und der Heilungsverweigerung.

. Der Gipfel der Parierkunst und der Heilungsverweigerung. Für Fans von Action-RPGs → Isshin, der Schwertheilige ( Sekiro ) . Rhythmische Duelle, bei denen sich Pausen in der Haltung auszahlen.

. Rhythmische Duelle, bei denen sich Pausen in der Haltung auszahlen. Für JRPG-Fans → Emerald Weapon ( Final Fantasy VII ) . Die eigentliche materielle Herausforderung.

. Die eigentliche materielle Herausforderung. Für Plattformspiel-Puristen → Yellow Devil (Mega Man). Zeitlose Musterkunst in pixelgenauer Präzision.

Diese Empfehlungen sind auf verschiedene Spielstärken zugeschnitten, damit du deine Jagd auf Endgegner gleich von Anfang an erfolgreich starten kannst.

Häufig gestellte Fragen