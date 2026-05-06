Die 15 besten Videospiele für Thanksgiving 2025: Unterhaltsame Tipps für jedermann

Thanksgiving ist der perfekte Anlass, um Menschen zusammenzubringen, und die Auswahl der richtigen Videospiele für Thanksgiving kann einen ruhigen Abend in einen dieser Momente verwandeln, von denen noch Monate später alle sprechen.

In meiner Familie hat ein einfaches Kochspiel im Koop-Modus einmal drei Generationen in ein Raum versammelt, und stundenlang wurde gelacht. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, wie das richtige Spiel die gesamte Stimmung der Feiertage verändern kann.

Dieser Leitfaden stellt die besten Titel für gemeinsamen Spaß, gemütliche Auszeiten, freundschaftliche Wettkämpfe und unvergessliche gemeinsame Momente an Thanksgiving vor. Mach dich bereit, deine nächste Tradition zu entdecken!

Unsere Top-Empfehlungen für Thanksgiving-Videospiele

Wenn es um Spiele geht, die Thanksgiving-Feiern im Handumdrehen in etwas ganz Besonderes verwandeln, stechen diese drei Titel durch ihren Charme, ihre Zugänglichkeit und ihre Fähigkeit hervor, alle zusammenzubringen. Sie geben den Ton für die gesamte Liste an und verkörpern die perfekte Mischung aus Spaß, Chaos und gemütlicher Festtagsstimmung.

Overcooked! 2 (2018) – Dieses rasante Koop-Kochspiel versprüht pure Thanksgiving-Stimmung. Mit seinen teamorientierten Küchen, urkomischen Pannen und der ununterbrochenen Kommunikation ist es die perfekte Wahl für Familien, die schnelles, lustiges Gruppenspiel lieben. Stardew Valley (2016) – Diese landwirtschaftliche Simulationsspiel ist warmherzig, ruhig und gemeinschaftsorientiert und passt perfekt zur Stimmung der Feiertage. Dank seiner herbstlichen Atmosphäre und dem Koop-Modus eignet es sich ideal für ruhige Momente der Zweisamkeit. Mario Kart World (2025) – Dieses Spiel sorgt garantiert für Spannung. Dank der einfachen Steuerung, den farbenfrohen Strecken und dem freundschaftlichen Wettstreit wird aus jedem Raum eine lebhafte Party.

Diese Top-Empfehlungen sind erst der Anfang. Scrolle weiter, um die vollständige Liste zu entdecken.

15 Videospiele für Thanksgiving – Gemütliche, unterhaltsame und familienfreundliche Empfehlungen

In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Titeln vor, die sich perfekt für gesellige Runden, ruhige Momente und festliche Herbststimmung eignen. Jedes Spiel bringt seine ganz eigene Mischung aus Herzlichkeit, Teamwork oder freundschaftlichem Chaos in die Feiertage und ist damit das ideale Thanksgiving-Videospiel für jede Gruppe.

Wie viele davon hast du schon gespielt?

1. Overcooked! 2 [Das beste Koop-Chaos zu Thanksgiving]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 7. August 2018 Urheber Ghost Town Games Durchschnittliche Spielzeit 5–20 Minuten pro Level Genre Koop-Kochsimulator Mode Lokaler und Online-Mehrspielermodus

Overcooked! 2ist einchaotisches Kochspiel für mehrere Spieler in dem die Spieler darum wetteifern, Zutaten zu schneiden, Gerichte zuzubereiten, Gäste zu bedienen und dafür zu sorgen, dass ihre Küche nicht im Chaos versinkt.

Sobald die Stoppuhr läuft, tummeln sich alle in bunten Cartoon-Küchen, die sich neigen, verschieben und in bewegliche Teile zerfallen. Es fühlt sich an, als würde man ein verspieltes animiertes Essensfest betreten, das vor Energie und Charakter nur so strotzt.

Pro-Tipp Spielt mit vier Spielern für maximales Chaos, wechselt aber zu zwei Spielern, wenn ihr ruhigere, strategischere Durchläufe bevorzugt.

Familien lieben es, weil es die eine echte Urlaubsküche, nur lustiger und weitaus stressfreier. Nicht umsonst gilt es als eines der besten Kochspiele. Sein Alleinstellungsmerkmal kommt in hitzigen Momenten besonders zur Geltung, in denen Timing, Teamwork und Gelächter aufeinanderprallen.

Viele Reddit-Nutzer bezeichnen es als das Nonplusultra „Schimpfe mit deinen Freunden, aber liebe sie trotzdem“ Spiel, was genau erklärt, warum es so gut zu diesem Feiertag passt.

Mein Fazit: Overcooked! 2 ist die perfekte Wahl für Familien, die sich nach purer Urlaubsstimmung sehnen. Es bietet nonstop Spaß, Teamgeist und eine gemütliche Thanksgiving-Atmosphäre.

2. Stardew Valley [Das gemütlichste Ernteerlebnis zu Thanksgiving]

Unsere Bewertung 9.9

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 26. Februar 2016 Urheber ConcernedApe (Eric Barone) Durchschnittliche Spielzeit 40–200 Stunden Genre Landwirtschafts- und Lebenssimulation Mode Einzelspieler- und Koop-Mehrspielermodus

Stardew Valleyist einein herzerwärmendes Bauernhof-Simulationsspiel In diesem Spiel erbst du einen heruntergekommenen Bauernhof und verwandelst ihn nach und nach in einen blühenden Lebensraum. Die Spieler bauen Getreide an, züchten Tiere, kochen Mahlzeiten, sammeln Nahrungsmittel im Wald, richten ihr Zuhause ein und knüpfen enge Beziehungen zu den Dorfbewohnern.

Its Pixel-Art-Ästhetik verbindet sanfte Farben, sanfte Animationen und ruhige Musik zu einem der besten Farmspiele, die es derzeit gibt. Das Gameplay fördert eher langsamen, bedächtigen Fortschritt als rasante Reaktionen und ist damit die ideale Wahl für alle, die an Thanksgiving lieber ruhige Videospiele spielen möchten.

Pro-Tipp Spielt die Multiplayer-Farm mit bis zu vier Spielern, wenn ihr ein entspanntes, gemeinschaftliches Erlebnis sucht, das sich perfekt für lange Urlaubsabende eignet.

The Stardew Valley-Jahrmarkt and Heiligabend Feste passen besonders gut zu den Feiertagen, da sie mit ihrer warmen Beleuchtung, gemeinsamen Aktivitäten, Ständen mit Speisen aus der Nachbarschaft und einem Gefühl der Zusammengehörigkeit echte saisonale Feste widerspiegeln.

Das Besondere daran ist, wie intensiv es die Ernte, das Gemeinschaftsgefühl und die Verbundenheit zelebriert. Man baut im Laufe der Jahreszeiten Getreide an, kocht Gerichte, die man mit den Dorfbewohnern teilt, und entwickelt seinen eigenen Rhythmus des Alltags.

Mein Fazit: Stardew Valley ist ideal für Spieler, die sich ein ruhiges, besinnliches Spiel für die Feiertage wünschen. Seine Herzlichkeit, sein Gemeinschaftsgefühl und sein gemächliches Tempo machen es zum perfekten Begleiter für Thanksgiving.

3. Mario Kart World [Der unterhaltsamste Familienwettbewerb]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2025 Urheber Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 3–5 Minuten pro Rennen Genre Kart-Rennen Mode Lokaler und Online-Mehrspielermodus

Mario Kart World bringt Generationen zusammen – mit rasanten Rennen, farbenfrohen Strecken und jenem freundschaftlichen Chaos, das jedes Wohnzimmer im Handumdrehen belebt. Das Das Prinzip ist einfach: Wähle eine Figur und ein Kart aus und rase durch fantasievolle Strecken voller Abkürzungen, Power-Ups und unerwarteter Wendungen.

Die Spieler rasen um Kurven, weichen Geschossen aus, setzen Boosts ein und kämpfen auf einer Mischung aus klassischen und brandneuen Strecken um den ersten Platz. Dank seiner farbenfrohen Grafik, flüssigen Animationen und einladenden Gestaltung ist es eines der besten Switch-Spiele für Kinder, bietet aber dennoch genug Herausforderung für Erwachsene, die Spaß am Wettkampf haben.

Pro-Tipp Aktiviere die intelligente Lenkung für jüngere Spieler, damit alle ohne Frust spannende Rennen genießen können.

DiesDas Gericht ist an Thanksgiving ein echter Hit Geselligkeit, da es schnelle Runden, einen einfachen Einstieg und eine Mischung aus verschiedenen Spielstärken ermöglicht. Selbst Neulinge können sich einfach einen Controller schnappen und sofort mitspielen, was es ideal für Familien macht, die einen lockeren Wettkampf in ihre Feiertage einbauen möchten.

Es istleicht zu lernen, aber unmöglich zu meistern, wodurch jedes Rennen zu einer Mischung aus Können, Glück und urkomischen Überraschungen wird. Lachen, spielerische Rivalitäten und Momente, in denen man einfach „noch ein Rennen“ fahren will, sind garantiert – oft schon lange bevor das Dessert überhaupt auf den Tisch kommt.

Mein Fazit: Mario Kart World ist ideal für Familien, die Spaß mit viel Action suchen. Es ist leicht zu erlernen, bietet endlosen Spielspaß und sorgt garantiert für unvergessliche Thanksgiving-Momente.

4. Animal Crossing: New Horizons [Das perfekte Spiel für das Thanksgiving-Fest]

Unsere Bewertung 9.7

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 20. März 2020 Urheber Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 50–300 Stunden Genre Lebenssimulation Mode Einzelspieler-Modus mit Online-Mehrspieler-Modus

Animal Crossing: New Horizons bietet den Spielern eine ruhige Insel, die sie gestalten, erkunden und zu ihrem eigenen Zuhause machen können. Man sammelt Materialien, bastelt Möbel, arbeitet im Garten, angelt und verbringt Zeit mit freundlichen tierischen Dorfbewohnern. Die sanften Farben, die ruhige Musik und das gemächliche Tempo machen das Spiel ideal, um eine friedliche Urlaubsatmosphäre zu schaffen.

Das Spielpasst perfekt zu Thanksgiving aufgrund seiner offiziellen Thanksgiving-Veranstaltung. Der Koch Franklin sorgt mit saisonalen Rezepten, Aufgaben rund ums Essen und einer gemütlichen Herbstdekoration für echte Festtagsstimmung.

Pro-Tipp Pflanze die Kürbisse frühzeitig, damit du genügend Zutaten parat hast, wenn Franklin zum Thanksgiving-Fest vorbeikommt.

Familien können sich online besuchen, gemeinsam kochen oder einfach die herbstliche Landschaft genießen – das macht dieses Fest zu einem der entspannendsten Feiertagserlebnisse in der Gaming-Welt.

Das Besondere daran ist, wie Thanksgiving verbindet Kochen, Gemeinschaft und ruhige Momente zu einem virtuellen Treffen, das ein Gefühl von Geborgenheit und Freude vermittelt – besonders für Spieler, die eine etwas gemächlichere Feier suchen.

Mein Fazit: Eine sanfte, einladende Wahl für Thanksgiving. Es bietet Wärme, Kreativität und einen ruhigen virtuellen Raum, den Familien gemeinsam genießen können.

Unsere Bewertung 9.6

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Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Die Ritter der Einheit Durchschnittliche Spielzeit 5–15 Minuten pro Level Genre Koop-Partyspiel Mode Lokaler Mehrspielermodus

Werkzeuge bereit! verwandelt die Renovierung eines Hauses in ein rasantes, komödiantisches Chaos, während die Spieler Wände streichen, Teppiche verlegen, Möbel umstellen und Räume neu gestalten – und sich dabei ständig gegenseitig ins Gehege kommen.

The Das Prinzip ist einfach: Erledige einen Renovierungsauftrag, bevor die Zeit abläuft, aber der eigentliche Spaß beginnt erst, wenn Freunde in die Quere kommen, Materialien verschütten oder in der Hektik Aufgaben durcheinanderbringen.

Pro-Tipp Verteilt die Aufgaben schon zu Beginn jedes Levels, damit nicht alle nach denselben Materialien greifen und den Fortschritt verlangsamen.

Die farbenfrohe Grafik, die übersichtliche Farbcodierung und die rasanten Levels machen es zu einem der Die besten Koop-Spiele für Gruppen, die Spaß an lebhafter, praxisorientierter Teamarbeit haben.

It passt perfekt zu Thanksgiving-Feiern denn es spiegelt die spielerische Energie wider, die beim Aufräumen nach einem großen Familienessen herrscht. Das Alleinstellungsmerkmal liegt darin, wie es die Aufgaben nach dem Festmahl in urkomische Action verwandelt. Das gemeinsame Aufräumen wird zu einer unbeschwerten Metapher für Teamarbeit in der Weihnachtszeit und schafft Momente, die sich vertraut, chaotisch und unterhaltsam anfühlen.

Mein Fazit: Werkzeuge bereit! ist ideal für Familien, die lebhafte Spiele lieben, bei denen Teamwork im Vordergrund steht. Es sorgt bei jedem Thanksgiving-Treffen für schnelle Lacher, einfache Spielregeln und fröhliches Chaos.

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, PC Erscheinungsjahr 2020 Urheber Sumo Digital Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Genre 3D-Plattformspiel Mode Einzelspieler- und Koop-Mehrspielermodus

Sackboy: Ein großes Abenteuerist ein bezauberndes3D-Plattformspiel in denen die Spieler einen gestrickten Helden durch farbenfrohe Welten voller spielerischer Rätsel, kreativer Hindernisse und versteckter Geheimnisse führen.

Die handgefertigte Optik, die leichtgängige Bedienung und der angenehme Klang heben es von den anderen ab Die besten Plattformspiele für altersgemischte Gruppen.

Pro-Tipp Spielt die Level gemeinsam, nachdem ihr neue Kostüme freigeschaltet habt, um versteckte Wege und Bonusherausforderungen zu entdecken.

Dank seines auf Gemeinschaft ausgerichteten Designs eignet es sich ideal für Thanksgiving-Feiern. Bis zu vier Spieler können sich zusammenschließen, Aufgaben teilen und durch handgefertigte Levels navigieren, die fröhlich und festlich wirken. Das Besondere daran ist die bezaubernde Kreativität und Herzlichkeit.

Jede Etappe wirkt fröhlich und einladend, sodass das Abenteuer eher zu einem Familienerlebnis als zu einem Wettkampf wird. Das Spiel fördert die Teamarbeit durch gemeinsame Ziele and durchdachte Level-Layouts… und dank seiner fröhlichen Art ist es ideal für Spieler, die in der Weihnachtszeit unbeschwerten Spaß suchen.

Mein Fazit: Sackboy: Ein großes Abenteuer ist eine gute Wahl für Familien. Es verbindet Kreativität, Teamwork und fröhliche Energie zu einem perfekten Spiel für die Feiertage.

7. Lumberhill [Das lustigste Outdoor-Teamspiel für Thanksgiving]

Unsere Bewertung 9.4

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Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, PC Erscheinungsjahr 2020 Urheber Sumo Digital Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden Genre 3D-Plattformspiel Mode Einzelspieler- und Koop-Mehrspielermodus

Lumberhill ist ein chaotisches Multiplayer-Spiel, in dem die Spieler Bäume fällen, Tiere hüten, Katastrophen ausweichen und gegen die Zeit antreten, während die Die Umgebung verwandelt sich in ein chaotisches Slapstick-Spektakel.

In jedem Level muss sich dein Team mit ausgefallenen Hindernissen auseinandersetzen, darunter Stampeden, Brände, einstürzende Brücken und wildgewordene Tiere. Die farbenfrohe, naturverbundene Optik verleiht dem Spiel eine lebendige Atmosphäre, die frisch und energiegeladen wirkt und es von den anderen Die besten Abenteuerspiele für Gruppen, die Spaß an Bewegung und Humor haben.

Pro-Tipp Teilt die Aufgaben zu Beginn jedes Levels auf, sodass sich ein Spieler auf das Hacken konzentriert, während die anderen sich um das Hüten und die Lieferungen kümmern.

Was es perfekt für Thanksgiving macht, ist sein Outdoor-Thema. Während sich die meisten Festtagsspiele in Küchen oder Wohnzimmern abspielen, Lumberhill entführt jeden in eine eine lebendige Naturlandschaft mal etwas Abwechslung.

Das Besondere daran sind die absurden Herausforderungen im Wald, die schnelle Reaktionen, Teamwork und jede Menge Spaß erfordern. Bäume fällen, während man widerspenstigen Ziegen hinterherjagt, oder versuchen, einen plötzlichen Sturm zu überstehen – all das wird zu einer unvergesslichen Urlaubserinnerung.

Mein Fazit: Lumberhill ist eine lebhafte, lustige Wahl für Thanksgiving. Es bringt Chaos im Freien, Teamwork und nonstop Spaß in jede Gruppe.

8. Das Jackbox Party Pack [Das beste Partyspiel für große Thanksgiving-Gesellschaften]

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, Smart-TVs Erscheinungsjahr Verschiedene (2014–2024) Urheber Jackbox Games Durchschnittliche Spielzeit 10–20 Minuten pro Spiel Genre Partyspiel-Sammlung Mode Lokaler Mehrspielermodus mit Mobilgeräten

Das Jackbox Party Pack ist eine Sammlung von schnelle, lustige Partyspiele Für Gruppen jeder Größe konzipiert. Anstelle von Controllern verbinden sich die Spieler über ihre Smartphones, was die Teilnahme für jeden unglaublich einfach macht.

Jedes Paket enthält eine Mischung aus Quizfragen, Zeichenspielen, Bluffrunden und Kreativitätswettbewerben, die für nonstop Gelächter sorgen. Dank der einfachen Vorbereitung und der kurzen Spielrunden eignet es sich perfekt für große Familienfeiern, bei denen die Gäste den ganzen Abend über kommen und gehen.

Pro-Tipp Wähle Pakete mit aktivierten familienfreundlichen Filtern, wenn du mit jüngeren Cousins oder Großeltern spielst.

Es passt wunderbar zu Thanksgiving, da es die ganze Gruppe zwischen Abendessen, Dessert und Gesprächen bei Laune hält. Das Besondere daran ist, wie schnell man damit loslegen kann.

Jeder kann mitmachen, indem er einen Code scannt, und die Spiele sind so konzipiert, dass sie Spaß machen, ohne dass man Spielpraxis braucht. Jackbox entfaltet sich am besten, wenn alle Anwesenden mitmachen, mitreagieren und gemeinsam abstimmen, wodurch aus einem lockeren Beisammensein eine gemeinsame Comedy-Show wird.

Mein Fazit: Das Jackbox Party Pack ist für große Gruppen einfach unübertroffen. Es macht Thanksgiving zu einem lebhaften, fröhlichen Fest, an dem jeder Freude hat.

9. Just Dance 2025 [Das lebhafteste Thanksgiving-Spiel]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr 2025 Urheber Ubisoft Durchschnittliche Spielzeit Liedbasierte Einheiten, jeweils 3–5 Minuten Genre Rhythmus und Tanz Mode Einzelspieler und Mehrspieler

Just Dance 2025 bringt die Party ins Wohnzimmer – mit einer riesigen Playlist aus aktuellen Hits, Klassikern und mitreißenden Songs, die jeden zum Tanzen bringen.

Die Spieler folgenBildschirm-Choreografie mithilfe von Bewegungssteuerung, wodurch jeder Song zu einer unterhaltsamen Aktivität für den ganzen Körper wird. Die farbenfrohen Grafiken, die energiegeladenen Animationen und die leicht zu erlernenden Bewegungen machen es zu einem der Die besten Rhythmusspiele für Familien, die es lebhaft und inklusiv mögen.

Pro-Tipp Nutze die Modi „Workout“ oder „Co-op“ für eine gruppenfreundliche Punktewertung und zusätzlichen Spaß zwischen den Songs.

Es passt perfekt zum Erntedankfest, denn es regt alle dazu an, aufzustehen, die Trägheit nach dem Essen abzuschütteln und gemeinsam einen spielerischen Moment zu erleben. Das Besondere daran ist, dass es die Stimmung sofort aufhellt.

Jede Tanzsequenz fühlt sich wie ein Fest an. Kinder lieben die lustigen Bewegungen, Erwachsene genießen die Nostalgie, und Großeltern machen oft mit, nur um zu lachen und den einen oder anderen Schritt auszuprobieren. Das fröhliche Tempo und das einladende Design des Spiels machen es zu einer großartigen Wahl für Feiertagsfeiern, besonders wenn die Stimmung im Raum etwas aufgepeppt werden muss.

Mein Fazit: Just Dance 2025 ist ein garantierter Publikumsliebling. Es bringt Musik, Bewegung und pure Freude in den Thanksgiving-Abend.

10. Freundliche Worte [Das schönste Wohlfühlerlebnis für ein ruhiges Erntedankfest]

Unsere Bewertung 9.1

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Plattformen PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Pop-Kannibale Durchschnittliche Spielzeit Sitzungsbasiert, 5–20 Minuten Genre Ein gemütliches Briefeschreib-Erlebnis Mode Anonyme Interaktionen im Internet

Freundliche Worteist einein ruhiges, besinnliches Spiel basiert auf dem Verfassen und Empfangen kurzer, aufmunternder Briefe. Die Spieler betreten einen gemütlichen, sanft beleuchteten Raum, entspannen sich bei ruhiger Lo-Fi-Musik und entscheiden, ob sie aufmunternde Zeilen verschicken oder Nachrichten von anderen lesen möchten, die Trost suchen. Es gibt keine Zeitlimits, keine Aufgaben und keinen Druck – nur einen sanften Austausch, der Empathie und Herzlichkeit fördert.

Diese ruhige Struktur macht es zu einem der ideale Rückzugsort während Thanksgiving, insbesondere für Spieler, die sich einen ruhigen Moment abseits des Trubels bei Familienfeiern wünschen. Das Besondere daran ist das herzliche Erlebnis, das es vermittelt.

Pro-Tipp Schreibe zu Beginn deiner Sitzung ein paar Nachrichten, um den ganzen Tag über nette Antworten zu erhalten.

Schreibeneinfach, aufmunternde Botschaften Wenn man Fremden etwas schenkt oder im Gegenzug freundliche Worte erhält, wird das Spiel zu einem kleinen Ritual der Dankbarkeit, das perfekt zum emotionalen Charakter des Feiertags passt.

Die beruhigende Grafik, die sanften Farben und der beruhigende Soundtrack helfen den Spielern, sich nach einem anstrengenden Tag zu entspannen. Es ist eine wohltuende Auszeit für alle, die gerne in sich gehen oder sich zwischen Mahlzeiten, Gesprächen und Spielen eine kleine Auszeit gönnen möchten.

Mein Fazit: Freundliche Worteist eines derDie besten Switch-Spiele für Kinder und ideal für Spieler, die Ruhe, Geborgenheit und emotionale Wärme suchen. Es bietet einen Ort, an dem Dankbarkeit und besinnliche Feiertagsstimmung im Vordergrund stehen.

11. Reise [Eine besinnliche Reise zum Erntedankfest]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PlayStation, PC, iOS Erscheinungsjahr 2012 Urheber Thatgamecompany Durchschnittliche Spielzeit 2–3 Stunden Genre Ein stimmungsvolles Abenteuer Mode Einzelspieler-Modus mit nahtlosem Online-Spiel

Reiseist einein atemberaubendes, minimalistisches Abenteuer wo die Spieler durch goldene Wüsten, uralte Ruinen und leuchtende unterirdische Höhlen zu einem fernen Berggipfel reisen.

Ohne Dialoge oder Menüs entfaltet sich das Erlebnis durch Bilder, Musik und Bewegung. Das gemächliche Tempo und die atemberaubende künstlerische Gestaltung schaffen eine meditative Atmosphäre, die sich deutlich von den Die besten gemütlichen Spiele für ruhige, besinnliche Momente.

Was machtReise Das Besondere an „Thanksgiving“ ist die Art und Weise, wie es Verbindungen schafft. Während deines Abenteuers triffst du vielleicht auf einen anderen Reisenden – einen echten Spieler –, der zwar nicht sprechen kann, dich aber durch einfache Klänge und Bewegungen begleitet.

Pro-Tipp Tragen Sie Kopfhörer, um den Soundtrack und die Umgebungsgeräusche in vollem Umfang genießen zu können.

Diese stille Zweisamkeit wird unerwartet emotional und verwandelt flüchtige Begegnungen in unvergessliche gemeinsame Momente. Die Das Alleinstellungsmerkmal liegt darin in diesem intensiven Gefühl der wortlosen Verbundenheit, das die Spieler an Dankbarkeit, Achtsamkeit und die Schönheit kleiner Begegnungen erinnert.

Die kurze Spieldauer und das gemächliche Tempo machen es zum perfekten Entspannungsprogramm nach einem hektischen Feiertag. Seine beruhigende Hintergrundmusik, gedämpftes Licht und fließende Sandeffekte tragen dazu bei, eine friedliche Atmosphäre zu schaffen, die einen schönen Kontrast zur lebhaften Energie eines Familientreffens bildet.

Mein Fazit: Reise ist ein erholsamer Rückzugsort zum Erntedankfest. Er bietet stille Schönheit, emotionale Tiefe und ein wohltuendes Erlebnis zum Abschluss der Feiertage.

12. Blume [Das beste Entspannungsspiel zum Abschalten nach dem Festmahl]

Unsere Bewertung 8.9

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Plattformen PlayStation, PC, iOS Erscheinungsjahr 2009 Urheber Thatgamecompany Durchschnittliche Spielzeit 1–2 Stunden Genre Erforschung der Atmosphäre Mode Einzelspieler

Blumeist einein beruhigendes Erkundungsspiel in dem du ein einzelnes Blütenblatt durch offene Felder, üppige Hänge und traumhafte Landschaften führst. Anstatt eine Figur zu steuern, lenkst du den Wind selbst und lässt ihn durch die Blumen wehen, um der Welt wieder Farbe, Wachstum und Leben zu schenken.

Da es weder Dialoge noch herkömmliche Ziele gibt, konzentriert sich das Erlebnis ganz auf Stimmung, Bewegung und Entspannung. Sein Alleinstellungsmerkmal liegt darin, wie mühelos es ein Gefühl der Ruhe vermittelt. Man schwebt durch sanfte Umgebungen, Verwelkte Stellen wiederbeleben… und wenn man sieht, wie die farbenfrohen Felder als Reaktion auf die eigenen Bewegungen erblühen, wirkt „Flower“ wie eine wohltuende Meditationssitzung.

Pro-Tipp Spiele in einem abgedunkelten Raum und drehe die Lautstärke auf, um die beruhigenden Bilder und die Musik voll und ganz genießen zu können.

Die sanften Bilder, die fließenden Kameraeinstellungen und der emotionale Soundtrack schaffen gemeinsam einen Raum der Besinnung, der fast schon therapeutisch wirkt.

Diesmacht es zu einer wunderbaren Wahl für Thanksgiving, besonders nach einem langen Tag voller Kochen, Gespräche und Feiern. Flower bietet einen ruhigen Rückzugsort, an dem sich die Spieler entspannen, abschalten und einen Moment der Stille genießen können.

Mein Fazit: Blume ist der perfekte Ausklang nach dem Festmahl. Es schenkt Schönheit, Gelassenheit und eine sanfte Erholung, die die Feiertage friedlich ausklingen lässt.

13. Firewatch [Die schönste besinnliche Thanksgiving-Geschichte]

Unsere Bewertung 8.8

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Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2016 Urheber Friedhof Durchschnittliche Spielzeit 4–6 Stunden Genre Erzählbasiertes Abenteuer Mode Einzelspieler

Firewatch ist ein emotionales, storybasiertes Abenteuer, das in die stille Wildnis von Wyoming. Du spielst alsHenry, ein Feuerwachposten tief im Wald, dessen einziger Begleiter Delilah, eine Stimme am anderen Ende des Walkie-Talkies.

Während du Pfade erkundest, seltsame Ereignisse untersuchst und lange Tage inmitten der Natur verbringst, enthüllt die Geschichte nach und nach Themen wie Verletzlichkeit, Vertrauen und Verbundenheit. Die warme Beleuchtung, die weitläufigen Landschaften und das gemächliche Tempo schaffen eine intime Atmosphäre, die die Spieler in ihren Bann zieht.

Pro-Tipp Nehmen Sie sich Zeit, jeden Bereich zu erkunden, um die Details der Umgebung und die versteckten Aussichtspunkte in vollen Zügen genießen zu können.

Das Alleinstellungsmerkmal ist die Stärke des Storytellings. Firewatch ist wunderschön geschrieben, voller natürlicher Dialoge und so gestaltet, dass es sich persönlich anfühlt. Das Spiel befasst sich mit Einsamkeitand menschliche Beziehungen auf eine Weise, die noch lange nach dem Abspann nachhallt.

Das macht es perfekt für Thanksgiving-Abende, wenn es im Haus ruhig wird und man sich nach einem bedeutungsvollen Erlebnis für sich allein sehnt.

Mein Fazit: Firewatch ist ideal für Spieler, die eine berührende, unvergessliche Geschichte suchen. Es bietet emotionale Tiefe und eine ruhige, besinnliche Auszeit.

14. Die Sims [Die ultimative Lebenssimulation zu Thanksgiving mit HarvestFest]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen PC, PlayStation, Xbox Erscheinungsjahr Laufende Reihe (2000–2025) Urheber Maxis, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit Endlos Genre Lebenssimulation Mode Einzelspieler

Die Sims bietet eine der Detaillierte und individuell anpassbare virtuelle Thanksgiving-Erlebnisse verfügbar, dank seiner integrierten Erntefest. Die Spieler können ihre Häuser mit herbstlicher Dekoration schmücken, ein reichhaltiges Festmahl zubereiten, Freunde und Familie einladen und eine gemütliche Runde schaffen, die echte Feste widerspiegelt.

Im Mittelpunkt des Spiels stehen das Kochen, soziale Interaktionen, das Einrichten und das Managen der Stimmungen der Sims, was es zu einem Highlight unter den Die besten Simulationsspiele für Spaß rund um das Thema Feiertage.

Pro-Tipp Verbessere die Kochfertigkeit deines Sims noch vor dem Erntefest, damit das große Abendessen perfekt und ganz ohne Stress gelingt.

Sein Alleinstellungsmerkmal ist das die Veranstaltung „HarvestFest“ selbst. Sie können verschiedene Gerichte zubereiten, den Tisch decken, saisonale Traditionen genießen und ein virtuelles Abendessen veranstalten, das festlich und voller Charme ist.

Das Chaos bei den Vorbereitungen – den Ofen im Auge behalten, Gäste begrüßen und dafür sorgen, dass alle zufrieden sind – fängt den Geist von Thanksgiving ein, ohne dass man hinterher aufräumen muss.

Mein Fazit: Die Sims ist die ultimative Thanksgiving-Lebenssimulation. Sie bietet Kreativität, gemütliche Feiertagsstimmung und endlosen Spaß bei virtuellen Feiern.

15. Fortnite [Top-Online-Event zum Thema Thanksgiving mit Thanksgiving-Skins]

Unsere Bewertung 8.6

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Plattformen PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Mobilgeräte Erscheinungsjahr 2017 Urheber Epic Games Durchschnittliche Spielzeit Spielbasiert, 10–20 Minuten Genre Battle Royale und Kreativmodus Mode Online-Multiplayer

Fortnite verwandelt Thanksgiving in ein festliches Online-Fest mit saisonalen Skins, herbstlich inspirierten Karten und zeitlich begrenzten Events, die gemütliche Herbststimmung in eine rasante Multiplayer-Welt bringen.

Spieler könnenin Truthahnkostümen bei Spielen auftauchen, Gemüse mit themenbezogenen Spitzhacken ernten oder Inseln im Kreativmodus erkunden, die mit Kürbissen, Blättern und warmer Herbstbeleuchtung geschmückt sind. Die Mischung aus verspielten Kosmetikartikeln und frischen saisonalen Inhalten macht Fortnite zu einer unterhaltsamen Möglichkeit, das Festtagsflair zu genießen, ohne dass ein großes Familientreffen nötig ist.

Pro-Tipp Schaut in der Thanksgiving-Woche täglich im Item-Shop vorbei, um euch limitierte Skins zu sichern, bevor sie aus dem Sortiment genommen werden.

Das Besondere daran ist, wie es die Jahreszeit weltweit feiert. Spezielle Skins, themenbezogene Herausforderungen und festliche Dekorationen machen jedes Spiel zu einem unbeschwerten Erlebnis im Zeichen von Thanksgiving.

Die rotierendeInhalte zum Erntedankfest Außerdem gibt es für wiederkehrende Spieler jedes Jahr etwas Neues, auf das sie sich freuen können, wodurch das Spiel frisch und festlich bleibt.

Mein Fazit: Fortnite bietet ein unterhaltsames, festliches Weihnachtserlebnis. Die saisonalen Veranstaltungen, die bezaubernden Kosmetikprodukte und die lebhafte Online-Community machen es zu einer hervorragenden Wahl für Thanksgiving.

So wählst du das perfekte Thanksgiving-Spiel aus

Spiele an Thanksgiving sind wunderbar vielseitig und passen zu jeder Stimmung, jeder Gruppengröße und jeder Familiendynamik. Ganz gleich, ob Ihr Feiertag laut und lebhaft oder ruhig und gemütlich ist – das richtige Spiel kann die Atmosphäre im Handumdrehen aufwerten.

Die wichtigste Zutat ist soziale Energie – also Lachen, gemeinsame Reaktionen und jene kleinen Momente der Verbundenheit, die entstehen, wenn alle zusammen sind.

Hier findest du eine Anleitung, die dir dabei hilft, Spiele auszuwählen, die zu deiner Runde passen:

Thanksgiving-Typ Beste Spielatmosphäre Warum es funktioniert Spielgenres Klein und gemütlich Gemächliches Tempo, gesprächsfördernd Fördert Zusammengehörigkeit und Gemütlichkeit und eignet sich perfekt zum Entspannen nach dem Abendessen Lebenssimulationen, narrative Abenteuer, Bauernhofspiele, ruhige Erkundungsspiele Groß und lebhaft Tempo-reich, aktive Beteiligung der Gruppe So können sich alle ganz einfach einbringen, und der Raum füllt sich mit Gelächter und freundlichem Trubel Gesellschaftsspiele, Rhythmusspiele, Schnellrunden Für alle Altersgruppen Einfaches, leicht zugängliches Gameplay Jeder kann ohne Frust mitmachen – mit klaren Zielen und einfacher Steuerung Einfache Koop-Spiele, einfache Partyspiele, lockere Multiplayer-Titel Weihnachtsstimmung Spiele, bei denen Teamwork, Essen oder gemeinsame Erlebnisse im Mittelpunkt stehen Verleiht dem Ganzen eine festliche Note und macht das Spiel zu einem Teil der Erinnerung Spiele zum Thema Ernte, Kochspiele, kooperative Abenteuer

Es gibt zwar kein Spiel, das ausschließlich für Thanksgiving gedacht ist, aber wenn ihr eines auswählt, das zur Stimmung eurer Gruppe passt, kann das den Feiertag noch unvergesslicher machen. Schnappt euch eure Controller, versammelt eure Freunde und Familie und lasst die Spiele für zusätzlichen Spaß bei der Feier sorgen, während ihr weitere Möglichkeiten entdeckt, den Tag zu genießen.

Mein Fazit zu den besten Videospielen für Thanksgiving

Hier ist der einfachste Weg, um zu entscheiden, wo du anfangen solltest, wenn du das perfekte Thanksgiving-Spielerlebnis haben möchtest.

Für Familien, die sofortiges Chaos und Gelächter wollen → Overcooked! 2 .

Ein rasantes, witziges Koop-Spiel, das den Trubel in einer geschäftigen Weihnachtsküche auf geniale Weise in ein Kochspiel verwandelt.

Ein rasantes, witziges Koop-Spiel, das den Trubel in einer geschäftigen Weihnachtsküche auf geniale Weise in ein Kochspiel verwandelt. Für Spieler, die einen ruhigen, gemütlichen Abend verbringen möchten → Stardew Valley .

Es ist eines der Die besten Landwirtschaftsspiele voller Wärme, mit Motiven rund um die Ernte und friedlichen Momenten, die perfekt zur Jahreszeit passen.

Es ist eines der Die besten Landwirtschaftsspiele voller Wärme, mit Motiven rund um die Ernte und friedlichen Momenten, die perfekt zur Jahreszeit passen. Für große Gruppen, die eine unkomplizierte Option suchen, an der jeder teilnehmen kann → Das Jackbox Party Pack .

Keine Spielleiter, kurze Runden und nonstop Spaß – ideal für überfüllte Wohnzimmer an Thanksgiving.

Keine Spielleiter, kurze Runden und nonstop Spaß – ideal für überfüllte Wohnzimmer an Thanksgiving. Für Kinder und Erwachsene, die Bewegung und Energie suchen → Just Dance 2025 .

Eine mitreißende Playlist und eine benutzerfreundliche Steuerung verwandeln die Trägheit nach dem Abendessen in eine unterhaltsame Gruppenaktivität.

Eine mitreißende Playlist und eine benutzerfreundliche Steuerung verwandeln die Trägheit nach dem Abendessen in eine unterhaltsame Gruppenaktivität. Für alle, die nach der Hektik der Feiertage etwas Ruhe zum Nachdenken suchen → Reise.

Ein wunderschönes, meditatives Erlebnis, das emotionale Tiefe und eine friedliche Erzählweise bietet.

Jedes dieser Spiele fängt eine andere Thanksgiving-Stimmung ein, sodass du dir eines aussuchen kannst, das zur Stimmung im Raum passt. Egal, ob du Lust auf Lachen, Entspannung, einen freundschaftlichen Wettkampf oder einen ruhigen Moment zum Abschalten hast – hier ist für jeden etwas dabei!

Häufig gestellte Fragen