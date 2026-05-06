Los 15 mejores videojuegos para Acción de Gracias de 2025: opciones divertidas para todos

El Día de Acción de Gracias es el momento perfecto para reunir a la gente, y elegir los videojuegos adecuados para esa ocasión puede convertir una tarde tranquila en uno de esos momentos de los que todo el mundo sigue hablando meses después.

En mi familia, un sencillo juego de cocina cooperativo consiguió reunir a tres generaciones en una misma habitación, y las risas no cesaron durante horas. Esa experiencia me enseñó cómo un juego adecuado puede cambiar por completo el ambiente de las fiestas.

Esta guía recoge los mejores títulos para divertirse en grupo, disfrutar de momentos de tranquilidad, participar en competiciones amistosas y crear recuerdos inolvidables en Acción de Gracias. ¡Prepárate para descubrir tu próxima tradición!

Nuestra selección de videojuegos para Acción de Gracias

Si hablamos de juegos que transforman al instante las reuniones de Acción de Gracias, estos tres títulos destacan por su encanto, su facilidad de juego y su capacidad para unir a todo el mundo. Marcan la pauta de toda la lista y representan la combinación perfecta de diversión, caos y la acogedora atmósfera propia de estas fechas.

¡Overcooked! 2 (2018) – Este frenético juego cooperativo de cocina rebosa la energía típica del Día de Acción de Gracias. Sus cocinas, en las que el trabajo en equipo es fundamental, sus divertidísimos errores y la comunicación constante lo convierten en la mejor opción para las familias a las que les gusta jugar en grupo de forma rápida y divertida. Stardew Valley (2016) – Acogedor, tranquilo y centrado en la comunidad, este simulador de granja encaja a la perfección con el espíritu de estas fiestas. Su estética otoñal y su modo cooperativo lo convierten en la opción ideal para disfrutar de momentos tranquilos en compañía. Mario Kart World (2025) – Esta elección garantiza diversión. Sus sencillos controles, sus coloridas pistas y su competición amistosa convierten cualquier estancia en una animada fiesta.

Estas recomendaciones son solo el principio. Sigue desplazándote para descubrir la lista completa.

15 videojuegos para Acción de Gracias: opciones acogedoras, divertidas y aptas para toda la familia

En esta sección te presentamos una selección de títulos perfectos para reuniones, momentos de tranquilidad y el ambiente festivo del otoño. Cada juego aporta su propia mezcla de calidez, trabajo en equipo o caos amistoso a estas fiestas, lo que los convierte en videojuegos ideales para Acción de Gracias para cualquier grupo.

¿A cuántos de estos has jugado?

1. ¡Overcooked! 2 [El mejor caos cooperativo de Acción de Gracias]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Año de estreno 7 de agosto de 2018 Creador/es Ghost Town Games Duración media de la partida Entre 5 y 20 minutos por nivel Género Simulador de cocina cooperativa Moda Multijugador local y en línea

¡Overcooked! 2es unjuego caótico de cocina cooperativa donde los jugadores compiten por cortar ingredientes, preparar platos, atender a los clientes y evitar que su cocina se desmorone.

En cuanto empieza el cronómetro, todo el mundo se apresura por unas coloridas cocinas de dibujos animados que se inclinan, se desplazan y se dividen en partes móviles. Es como adentrarse en un divertido festival gastronómico animado, lleno de energía y personalidad.

Para más información Juega con cuatro jugadores para disfrutar del caos total, pero cambia a dos jugadores si prefieres partidas más tranquilas y estratégicas.

A las familias les encanta porque refleja el una cocina de verdad para las fiestas, pero más divertido y mucho menos estresante. No en vano se considera uno de los mejores juegos de cocina. Su punto fuerte destaca en los momentos más tensos, en los que se combinan la sincronización, el trabajo en equipo y las risas.

Muchos usuarios de Reddit lo consideran lo mejor «Grita a tus amigos, pero sigue queriéndolos» juego, lo que explica perfectamente por qué encaja tan bien con estas fiestas.

Mi veredicto: ¡Overcooked! 2 Es la opción perfecta para las familias que buscan la auténtica energía de las fiestas. Ofrece risas sin fin, trabajo en equipo y un ambiente acogedor de Acción de Gracias.

2. Stardew Valley [La experiencia más acogedora de la cosecha para Acción de Gracias]

Nuestra puntuación 9.9

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, dispositivos móviles Año de estreno 26 de febrero de 2016 Creador/es ConcernedApe (Eric Barone) Duración media de la partida 40–200 horas Género Simulación de la vida y la agricultura Moda Modo para un jugador y multijugador cooperativo

Stardew Valleyes unun entrañable juego de simulación agrícola en el que heredas una granja en ruinas y poco a poco la conviertes en una próspera finca. Los jugadores siembran cultivos, crían animales, preparan comidas, recolectan alimentos en el bosque, decoran su hogar y establecen relaciones significativas con los habitantes del pueblo.

Its estética pixel art combina colores suaves, animaciones delicadas y música relajante para crear uno de los mejores juegos de granja que hay hoy en día. La mecánica del juego fomenta un avance pausado y meditado, en lugar de reacciones rápidas, lo que lo convierte en una opción ideal para cualquiera que prefiera disfrutar de videojuegos tranquilos durante el Día de Acción de Gracias.

Para más información Juega al modo multijugador de la granja con hasta cuatro personas si te apetece una experiencia relajada y colaborativa, perfecta para las largas tardes de vacaciones.

The Feria de Stardew Valley and La víspera de Todos los Santos Los festivales resultan especialmente adecuados para estas fiestas, ya que reflejan las celebraciones tradicionales de la temporada con luces cálidas, actividades compartidas, puestos de comida de la comunidad y un ambiente de unión.

Su principal atractivo reside en cómo celebra la cosecha, la comunidad y los vínculos humanos. Cultivas productos a lo largo de las estaciones, preparas platos para compartir con los vecinos y creas tu propio ritmo de vida cotidiana.

Mi veredicto: Stardew Valley es ideal para los jugadores que buscan un juego festivo tranquilo y con sentido. Su calidez, su espíritu comunitario y su ritmo pausado lo convierten en el compañero perfecto para el Día de Acción de Gracias.

3. Mario Kart World [El concurso familiar más divertido]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2025 Creador/es Nintendo Duración media de la partida De 3 a 5 minutos por carrera Género Carreras de karts Moda Multijugador local y en línea

Mario Kart World une a todas las generaciones con carreras trepidantes, circuitos llenos de color y ese caos divertido que anima al instante cualquier salón. El La idea es sencilla: elige un personaje, selecciona un kart y compite en circuitos llenos de imaginación, repletos de atajos, potenciadores y giros inesperados.

Los jugadores toman las curvas a toda velocidad, esquivan los proyectiles, activan los impulsos y compiten por el primer puesto en una mezcla de circuitos clásicos y totalmente nuevos. Sus llamativos gráficos, sus fluidas animaciones y su diseño accesible lo convierten en uno de los mejores juegos de Switch para niños, aunque sigue siendo lo suficientemente desafiante para los adultos que disfrutan de la diversión competitiva.

Para más información Activa la «Conducción inteligente» para los jugadores más jóvenes, para que todos puedan disfrutar de carreras competitivas sin frustraciones.

EstoEste plato destaca en Acción de Gracias reuniones, ya que permite partidas rápidas, es fácil incorporarse al juego y admite jugadores de distintos niveles. Incluso los principiantes pueden coger un mando y unirse al instante, lo que lo hace ideal para familias que desean añadir un toque de competición desenfadada a las fiestas.

Esfácil de aprender, pero imposible que hay que dominar, convirtiendo cada carrera en una mezcla de habilidad, suerte y sorpresas divertidísimas. Las risas, las rivalidades amistosas y esos momentos en los que siempre se quiere «una carrera más» están garantizados, a menudo mucho antes de que el postre llegue a la mesa.

Mi veredicto: Mario Kart World Es perfecto para familias que buscan diversión a todo volumen. Es fácil de aprender, se puede jugar una y otra vez, y sin duda creará momentos inolvidables en Acción de Gracias.

4. Animal Crossing: Nuevos Horizontes [El juego perfecto para una reunión de Acción de Gracias]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 20 de marzo de 2020 Creador/es Nintendo Duración media de la partida 50–300 horas Género Simulación de la vida Moda Modo para un jugador con multijugador en línea

Animal Crossing: Nuevos Horizontes ofrece a los jugadores una tranquila isla para decorar, explorar y hacer suya. Podrás recolectar materiales, fabricar muebles, cultivar un huerto, pescar y pasar tiempo con simpáticos animales del pueblo. Sus colores suaves, su música relajante y su ritmo pausado lo convierten en el juego ideal para crear un ambiente festivo y tranquilo.

El juegoencaja perfectamente con el Día de Acción de Gracias debido a su carácter oficial Evento del Día de Acción de Gracias. Franklin, el chef, nos trae recetas de temporada, actividades relacionadas con la comida y una acogedora decoración otoñal que evoca las auténticas tradiciones navideñas.

Para más información Planta las calabazas con antelación para tener suficientes ingredientes listos cuando llegue el Día de Acción de Gracias.

Las familias pueden verse por Internet, cocinar juntas o simplemente disfrutar del paisaje otoñal, lo que convierte esta celebración en una de las más relajantes del mundo de los videojuegos.

Su punto fuerte es cómo Día de Acción de Gracias combina la cocina, la comunidad y los momentos de tranquilidad en un encuentro virtual que resulta reconfortante y alegre, especialmente para los jugadores que buscan una celebración más relajada.

Mi veredicto: Una opción acogedora y agradable para el Día de Acción de Gracias. Ofrece calidez, creatividad y un espacio virtual tranquilo que las familias pueden disfrutar juntas.

Nuestra puntuación 9.6

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Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Los Caballeros de la Unidad Duración media de la partida Entre 5 y 15 minutos por nivel Género Juego cooperativo para grupos Moda Multijugador local

¡A por las herramientas! convierte la reforma de una casa en un caos cómico y trepidante, en el que los jugadores pintan paredes, colocan moqueta, mueven muebles y redecoran habitaciones mientras no dejan de estorbarse unos a otros.

The La idea es sencilla: completa un encargo de reforma antes de que se acabe el tiempo, pero lo realmente divertido empieza cuando los amigos se tropiezan entre sí, derraman materiales o se confunden con las tareas en medio del ajetreo.

Para más información Asigna las funciones desde el principio de cada nivel para evitar que todo el mundo coja los mismos materiales y se ralentice el avance.

Sus llamativos gráficos, su clara codificación por colores y sus niveles trepidantes lo convierten en uno de los los mejores juegos cooperativos para grupos a los que les guste el trabajo en equipo dinámico y participativo.

It encaja perfectamente en las reuniones de Acción de Gracias porque refleja la energía desenfadada de recoger la mesa tras una gran cena familiar. Su punto fuerte reside en cómo convierte las tareas posteriores al banquete en una acción divertidísima. Reformar juntos se convierte en una metáfora desenfadada del trabajo en equipo durante las fiestas, creando momentos con los que es fácil identificarse, desordenados y divertidos.

Mi veredicto: ¡A por las herramientas! Es ideal para familias a las que les gustan los juegos dinámicos y basados en el trabajo en equipo. Aporta risas instantáneas, controles sencillos y un caos divertido a cualquier reunión de Acción de Gracias.

6. Sackboy: Una gran aventura [La aventura familiar más sana]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, PC Año de estreno 2020 Creador/es Sumo Digital Duración media de la partida 8-12 horas Género Juego de plataformas en 3D Moda Modo para un jugador y multijugador cooperativo

Sackboy: Una gran aventuraes un encantadorJuego de plataformas en 3D en el que los jugadores guían a un héroe de punto a través de mundos llenos de color, repletos de divertidos rompecabezas, obstáculos creativos y secretos que descubrir.

Su estética artesanal, su manejo fluido y su tono acogedor lo hacen destacar entre los los mejores juegos de plataformas para grupos de edades mixtas.

Para más información Jugad juntos los niveles tras desbloquear nuevos trajes para descubrir caminos ocultos y desafíos extra.

Su diseño pensado para compartir lo hace ideal para las reuniones de Acción de Gracias. Pueden jugar en equipo hasta cuatro jugadores, compartir tareas y recorrer niveles diseñados a mano que transmiten un ambiente alegre y festivo. Su principal atractivo es su encantadora creatividad y calidez.

Cada fase resulta alegre y acogedora, lo que convierte la aventura en una actividad familiar más que en una competición. El juego fomenta el trabajo en equipo a través de objetivos comunes and diseños ingeniosos de los niveles, y su carácter alegre lo hace perfecto para los jugadores que buscan diversión desenfadada durante las fiestas.

Mi veredicto: Sackboy: Una gran aventura es una opción ideal para las familias. Combina creatividad, trabajo en equipo y energía alegre en un juego perfecto para las fiestas.

7. Lumberhill [El juego en equipo al aire libre más divertido para Acción de Gracias]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, PC Año de estreno 2020 Creador/es Sumo Digital Duración media de la partida 8-12 horas Género Juego de plataformas en 3D Moda Modo para un jugador y multijugador cooperativo

Lumberhill es un caótico juego multijugador en el que los jugadores talan árboles, pastorean animales, esquivan desastres y compiten contra el reloj mientras el el ambiente se convierte en un caos hilarante.

En cada nivel, tu equipo se enfrenta a obstáculos extravagantes, como estampidas, incendios, puentes que se derrumban y animales rebeldes. Su estética luminosa y al aire libre le confiere un ambiente animado que resulta fresco y enérgico, lo que lo hace destacar entre los los mejores juegos de aventuras para grupos a los que les guste el movimiento y la comedia.

Para más información Repartid las tareas al principio de cada nivel, de modo que un jugador se encargue de cortar, mientras que los demás se ocupan de reunir a los enemigos y de las entregas.

Lo que lo hace perfecto para el Día de Acción de Gracias es su temática al aire libre. Mientras que la mayoría de los juegos festivos se desarrollan en cocinas o salones, Lumberhill nos lleva a todos a un un entorno natural lleno de vida para variar un poco.

Su principal atractivo reside en los absurdos retos en el bosque, que exigen reflejos rápidos, trabajo en equipo y muchas risas. Talar árboles mientras se persigue a cabras rebeldes o intentar sobrevivir a una tormenta repentina se convierte en un recuerdo inolvidable de las vacaciones.

Mi veredicto: Lumberhill Es una opción animada y llena de risas para el Día de Acción de Gracias. Aporta caos al aire libre, trabajo en equipo y diversión sin fin a cualquier grupo.

8. El Jackbox Party Pack [El mejor juego de mesa para grandes reuniones de Acción de Gracias]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, televisores inteligentes Año de estreno Varios (2014-2024) Creador/es Jackbox Games Duración media de la partida Entre 10 y 20 minutos por partido Género Colección de juegos para fiestas Moda Modo multijugador local con dispositivos móviles

El Jackbox Party Pack es una recopilación de juegos de fiesta rápidos y divertidos diseñado para grupos de cualquier tamaño. En lugar de usar mandos, los jugadores se conectan con sus teléfonos, lo que hace que sea increíblemente fácil para cualquiera participar.

Cada pack incluye una mezcla de retos de preguntas y respuestas, juegos de dibujo, rondas de farol y concursos de creatividad que provocan risas sin fin. Su sencilla preparación y sus rondas rápidas lo hacen perfecto para grandes reuniones familiares en las que la gente va y viene a lo largo de la velada.

Para más información Elige paquetes con filtros para toda la familia activados si vas a jugar con primos pequeños o con los abuelos.

Es ideal para el Día de Acción de Gracias porque mantiene a todo el grupo entretenido entre la cena, el postre y la charla. Su principal atractivo es lo fácil que resulta acceder a él.

Cualquiera puede unirse escaneando un código, y los juegos están pensados para ser divertidos sin necesidad de tener experiencia en videojuegos. Jackbox brilla con más fuerza cuando todos los presentes participan, reaccionan y votan al unísono, convirtiendo una reunión informal en un espectáculo cómico colectivo.

Mi veredicto: El Jackbox Party Pack No hay nada mejor para grupos grandes. Convierte el Día de Acción de Gracias en una celebración animada y llena de risas que todos pueden disfrutar.

9. Just Dance 2025 [El juego más animado del Día de Acción de Gracias]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas Nintendo Switch, PlayStation, Xbox Año de estreno 2025 Creador/es Ubisoft Duración media de la partida Sesiones basadas en canciones, de entre 3 y 5 minutos cada una Género Ritmo y baile Moda Para un jugador y multijugador

Just Dance 2025 lleva la fiesta al salón con una enorme lista de reproducción llena de éxitos recientes, clásicos de siempre y temas animados pensados para que todo el mundo se ponga a bailar.

Los jugadores siguencoreografía en pantalla mediante controles de movimiento, convirtiendo cada canción en una actividad divertida en la que se mueve todo el cuerpo. Sus coloridos gráficos, sus animaciones llenas de energía y sus pasos fáciles de aprender lo convierten en uno de los los mejores juegos de ritmo para familias que buscan un ambiente animado e inclusivo.

Para más información Utiliza los modos «Entrenamiento» o «Cooperativo» para disfrutar de un sistema de puntuación ideal para grupos y de diversión extra entre canciones.

Encaja a la perfección con el Día de Acción de Gracias, ya que anima a todo el mundo a levantarse, sacudirse el letargo posterior a la cena y compartir un momento divertido juntos. Su principal atractivo es su capacidad para animar el ambiente al instante.

Cada rutina parece una fiesta. A los niños les encantan los pasos divertidos, los adultos disfrutan de la nostalgia y los abuelos suelen unirse solo para reírse y probar uno o dos pasos. El ritmo animado y el diseño accesible del juego lo convierten en una opción ideal para las reuniones festivas, sobre todo cuando la sala necesita un poco de energía.

Mi veredicto: Just Dance 2025 es un éxito asegurado. Aporta música, movimiento y pura alegría a la noche de Acción de Gracias.

10. Palabras amables [La mejor experiencia para disfrutar de un Día de Acción de Gracias tranquilo]

Nuestra puntuación 9.1

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Plataformas PC, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Caníbal pop Duración media de la partida Por sesiones, de 5 a 20 minutos Género Una experiencia acogedora para escribir cartas Moda Interacciones anónimas en línea

Palabras amableses unun juego tranquilo y que invita a la reflexión basado en escribir y recibir breves cartas de ánimo. Los jugadores entran en una sala acogedora y con luz tenue, se relajan con música lo-fi relajante y eligen si quieren enviar notas de apoyo o leer los mensajes de otras personas que buscan consuelo. No hay temporizadores, tareas ni presiones, solo intercambios amables que fomentan la empatía y la calidez.

Esta estructura tranquila lo convierte en un el refugio ideal para el Día de Acción de Gracias, sobre todo para aquellos jugadores que buscan un momento de tranquilidad lejos del ajetreo de las reuniones familiares. Su principal atractivo reside en la experiencia tan emotiva que ofrece.

Para más información Escribe unos cuantos mensajes al comienzo de tu sesión para recibir respuestas amables a lo largo del día.

Escriturasimple, mensajes motivadores El hecho de ofrecer algo a desconocidos o recibir palabras amables a cambio convierte este juego en un pequeño ritual de gratitud, que encaja a la perfección con el tono emocional de estas fiestas.

Las relajantes imágenes, los colores suaves y la banda sonora tranquilizadora ayudan a los jugadores a desconectar tras un día ajetreado. Es un descanso ideal para cualquiera que prefiera las actividades introspectivas o desee un respiro tranquilo entre comidas, conversaciones y juegos.

Mi veredicto: Palabras amableses uno de losLos mejores juegos de Switch para niños y es ideal para quienes buscan tranquilidad, comodidad y calidez emocional. Ofrece un espacio propicio para la gratitud y la reflexión tranquila durante las fiestas.

11. Viaje [Un viaje de Acción de Gracias lleno de serenidad]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas PlayStation, PC, iOS Año de estreno 2012 Creador/es Thatgamecompany Duración media de la partida 2-3 horas Género Una aventura llena de ambiente Moda Modo para un jugador con juego online sin interrupciones

Viajees ununa aventura impresionante y minimalista donde los jugadores recorren desiertos dorados, ruinas antiguas y cavernas subterráneas resplandecientes en dirección a la cima de una montaña lejana.

Sin diálogos ni menús, la experiencia se desarrolla a través de las imágenes, la música y el movimiento. Su ritmo pausado y su impresionante dirección artística crean una atmósfera meditativa que destaca entre los los mejores juegos para pasar un rato agradable para momentos de tranquilidad y reflexión.

¿Qué es lo que hace queViaje Lo ideal de «Thanksgiving» es la forma en que aborda la conexión. Durante tu aventura, es posible que te encuentres con otro viajero —un jugador de verdad— que no puede hablar, pero que puede acompañarte mediante sencillos sonidos y movimientos.

Para más información Ponte los auriculares para disfrutar plenamente del impacto emocional de la banda sonora y los efectos de sonido del entorno.

Esta compañía silenciosa se vuelve inesperadamente emotiva, convirtiendo los breves encuentros en momentos compartidos inolvidables. El su punto fuerte en este intenso sentido de unión sin palabras, que recuerda a los jugadores la gratitud, el aquí y ahora y la belleza de las pequeñas conexiones.

Su breve duración y su ritmo tranquilo la convierten en la forma perfecta de relajarse tras unas vacaciones ajetreadas. Su una banda sonora relajante, una iluminación tenue y efectos de arena que fluye contribuyen a crear un ambiente tranquilo que contrasta maravillosamente con la energía animada de una reunión familiar.

Mi veredicto: Viaje es una escapada relajante para el Día de Acción de Gracias. Ofrece una belleza serena, una profunda emotividad y una experiencia relajante con la que poner fin a las vacaciones.

12. Flor [El mejor juego para relajarse después de la comida]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas PlayStation, PC, iOS Año de estreno 2009 Creador/es Thatgamecompany Duración media de la partida 1-2 horas Género Exploración atmosférica Moda Para un jugador

Flores unjuego de exploración relajante donde guías un solo pétalo a través de campos abiertos, laderas frondosas y paisajes de ensueño. En lugar de controlar a un personaje, diriges al viento mismo, que se desliza entre las flores para devolver el color, el crecimiento y la vida al mundo.

Sin diálogos ni objetivos tradicionales, la experiencia se centra por completo en el ambiente, el movimiento y la relajación. Su principal atractivo reside en la facilidad con la que consigue crear una sensación de paz. Flotando a través de entornos tranquilos, recuperar las zonas marchitas, y ver cómo los campos llenos de color florecen al seguir tus movimientos hace que Flower se sienta como una relajante sesión de meditación.

Para más información Juega en una habitación a oscuras con el volumen alto para disfrutar al máximo de las relajantes imágenes y la música.

Las imágenes suaves, los fluidos movimientos de cámara y la emotiva banda sonora se combinan para crear un espacio que invita a la reflexión, casi terapéutico.

Estolo convierte en una opción ideal para el Día de Acción de Gracias, sobre todo después de un largo día de cocina, charla y celebración. Flower ofrece un remanso de paz donde los jugadores pueden relajarse, desconectar y disfrutar de un momento de tranquilidad.

Mi veredicto: Flor es la forma perfecta de relajarse después de una gran comida. Aporta belleza, serenidad y un suave descanso que pone fin a las fiestas con una nota de paz.

13. Firewatch [La mejor historia reflexiva sobre el Día de Acción de Gracias]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Año de estreno 2016 Creador/es Campo Santo Duración media de la partida 4-6 horas Género Aventura narrativa Moda Para un jugador

Firewatch es una aventura emotiva y centrada en la historia ambientada en la tranquila naturaleza salvaje de Wyoming. En este juego encarnas aHenry, un puesto de vigilancia contra incendios situado en lo más profundo del bosque, cuya única compañía es Delilah, una voz al otro lado de la radio.

A medida que recorres los senderos, investigas sucesos misteriosos y pasas largos días rodeado de naturaleza, la historia va desvelando poco a poco temas como la vulnerabilidad, la confianza y la conexión. La cálida iluminación, los paisajes de gran amplitud y el ritmo pausado crean una atmósfera íntima que atrapa a los jugadores.

Para más información Tómate tu tiempo para explorar cada zona y poder apreciar plenamente los detalles del entorno y los miradores ocultos.

Su principal atractivo es la fuerza de su narrativa. Firewatch está magníficamente escrito, rebosa diálogos naturales y está concebido para transmitir una sensación de intimidad. El juego explora soledadand las relaciones humanas de tal manera que sigue resonando mucho después de que aparezcan los créditos.

Esto lo hace perfecto para las noches de Acción de Gracias, cuando la casa se queda en silencio y te apetece vivir una experiencia especial a solas.

Mi veredicto: Firewatch es ideal para los jugadores que buscan una historia conmovedora y memorable. Ofrece profundidad emocional y un respiro tranquilo y contemplativo.

14. Los Sims [El simulador de vida definitivo para Acción de Gracias con HarvestFest]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas PC, PlayStation, Xbox Año de estreno Serie en curso (2000-2025) Creador/es Maxis, Electronic Arts Duración media de la partida Infinito Género Simulación de la vida Moda Para un jugador

Los Sims ofrece una de las Experiencias virtuales de Acción de Gracias detalladas y personalizables disponibles, gracias a su sistema integrado en el juego Fiesta de HarvestFest. Los jugadores pueden decorar sus hogares con una acogedora decoración otoñal, preparar un festín completo, invitar a amigos y familiares, y crear ese tipo de reunión acogedora que refleja las celebraciones de la vida real.

La mecánica del juego gira en torno a la cocina, las interacciones sociales, la decoración y la gestión del estado de ánimo de los Sims, lo que lo convierte en un título destacado entre los los mejores juegos de simulación para divertirse con motivos navideños.

Para más información Mejora la habilidad de cocina de tu Sim antes de la Fiesta de la Cosecha para que la gran cena salga perfecta y sin estrés.

Su principal atractivo es el El evento HarvestFest en sí. Puedes preparar varios platos, poner la mesa, disfrutar de las tradiciones de la temporada y organizar una cena virtual que resulte festiva y llena de personalidad.

El caos de prepararlo todo – entre ocuparme del horno, recibir a los invitados y hacer que todos estén contentos — captura la esencia del Día de Acción de Gracias sin tener que limpiar después.

Mi veredicto: Los Sims es el simulador de vida definitivo para el Día de Acción de Gracias. Ofrece creatividad, un ambiente festivo y acogedor, y celebraciones virtuales infinitamente divertidas.

15. Fortnite [El mejor evento online con temática de Acción de Gracias y skins de Acción de Gracias]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2017 Creador/es Epic Games Duración media de la partida Basado en partidos, de 10 a 20 minutos Género Battle Royale y modo creativo Moda Multijugador en línea

Fortnite convierte el Día de Acción de Gracias en una festiva celebración online con aspectos de temporada, mapas inspirados en el otoño y eventos de duración limitada que aportan el acogedor ambiente otoñal a un trepidante mundo multijugador.

Los jugadores puedenaparecer en los partidos vestidos con disfraces de pavo, cosecha verduras con picos temáticos o explora las islas del modo Creativo decoradas con calabazas, hojas y una cálida iluminación otoñal. La combinación de elementos cosméticos divertidos y contenido de temporada renovado hace de Fortnite una forma entretenida de disfrutar del ambiente festivo sin necesidad de una gran reunión familiar.

Para más información Echa un vistazo a la Tienda de artículos todos los días durante la semana de Acción de Gracias para hacerte con los aspectos limitados antes de que desaparezcan.

Su principal atractivo es cómo celebra esta festividad a escala mundial. Las skins especiales, los desafíos temáticos y las decoraciones festivas convierten cada partida en una divertida experiencia inspirada en el Día de Acción de Gracias.

El giratorioContenido sobre el Día de Acción de Gracias Además, ofrece a los jugadores habituales algo nuevo que esperar cada año, lo que mantiene el juego fresco y festivo.

Mi veredicto: Fortnite ofrece una experiencia festiva y divertida. Sus eventos de temporada, sus encantadores productos de belleza y su animada comunidad en línea lo convierten en una opción ideal para el Día de Acción de Gracias.

Cómo elegir el juego perfecto para Acción de Gracias

Los juegos para Acción de Gracias son maravillosamente versátiles y se adaptan a cualquier estado de ánimo, tamaño de grupo o dinámica familiar. Tanto si tus vacaciones son bulliciosas y animadas como tranquilas e íntimas, el juego adecuado puede mejorar al instante el ambiente.

El ingrediente clave es la energía social, es decir, las risas, las reacciones compartidas y esos pequeños momentos de conexión que surgen cuando todos estamos juntos.

Aquí tienes una guía que te ayudará a elegir juegos que se adapten a tu reunión:

Tipo de Acción de Gracias El mejor ambiente de juego Por qué funciona Géneros de videojuegos Pequeño y acogedor De ritmo pausado, ideal para conversar Fomenta la conexión y la calidez, y es perfecto para relajarse después de cenar Simuladores de vida, aventuras narrativas, juegos de granja, juegos de exploración tranquila Amplio y animado Ritmo ágil, participación en grupo Permite que la gente se una fácilmente y llena la sala de risas y de un caos agradable Juegos para fiestas, juegos de ritmo, retos rápidos Para todos los públicos Jugabilidad sencilla y accesible Cualquiera puede participar sin frustraciones, con objetivos claros y controles sencillos Juegos cooperativos fáciles, juegos de fiesta sencillos, títulos multijugador casuales El espíritu navideño Juegos que celebran el trabajo en equipo, la comida o las experiencias compartidas Aporta un toque festivo y hace que el juego forme parte del recuerdo Juegos sobre la cosecha, juegos de cocina, aventuras cooperativas

No hay ningún juego específico para el Día de Acción de Gracias, pero elegir uno que se adapte al estado de ánimo de tu grupo puede hacer que esta festividad sea aún más memorable. Coge los mandos, reúne a tus amigos y familiares, y deja que los juegos aporten un toque de diversión extra a la celebración mientras descubres nuevas formas de disfrutar del día.

Mi opinión general sobre los mejores videojuegos para Acción de Gracias

Esta es la forma más sencilla de decidir por dónde empezar si quieres disfrutar de la experiencia de juego perfecta para el Día de Acción de Gracias.

Para familias que buscan caos y risas al instante → ¡Overcooked! 2 .

Un juego cooperativo rápido y divertido que recrea el ambiente de una cocina ajetreada en época festiva con el estilo característico de los juegos de cocina.

Un juego cooperativo rápido y divertido que recrea el ambiente de una cocina ajetreada en época festiva con el estilo característico de los juegos de cocina. Para quienes busquen una velada tranquila y acogedora → Stardew Valley .

Es uno de los los mejores juegos de granja lleno de calidez, motivos otoñales y momentos de tranquilidad que encajan a la perfección con esta época del año.

Es uno de los los mejores juegos de granja lleno de calidez, motivos otoñales y momentos de tranquilidad que encajan a la perfección con esta época del año. Para grupos grandes que buscan una opción sencilla en la que todos puedan participar → El Jackbox Party Pack .

Sin mandos, partidas rápidas y risas sin fin: ideal para los salones abarrotados del Día de Acción de Gracias.

Sin mandos, partidas rápidas y risas sin fin: ideal para los salones abarrotados del Día de Acción de Gracias. Para niños y adultos que buscan actividad física y energía → Just Dance 2025 .

Una lista de reproducción animada y unos controles sencillos convierten el letargo de después de cenar en una divertida actividad en grupo.

Una lista de reproducción animada y unos controles sencillos convierten el letargo de después de cenar en una divertida actividad en grupo. Para quienes busquen un momento de tranquilidad tras el ajetreo de las fiestas → Viaje.

Una experiencia hermosa y meditativa que ofrece profundidad emocional y una narración tranquila.

Cada uno de estos juegos transmite un ambiente diferente de Acción de Gracias, así que puedes elegir el que mejor se adapte al ambiente del momento. Tanto si buscas risas, un rato de relax, un poco de competición amistosa o un momento de tranquilidad para desconectar, ¡aquí hay algo para todos los gustos!

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