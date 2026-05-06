Die 11 besten Videospiele für Paare, um bleibende Erinnerungen zu schaffen

Die besten Videospiele für Paare sind mehr als nur Spaß – sie sind eine Möglichkeit, zusammenhalten, lachen und Herausforderungen gemeinsam meistern.

Suchst du etwas Gemütliches und Entspannendes, Chaotisches und Urkomisches oder ein Spiel, das deine Fähigkeiten wirklich auf die Probe stellt? Hier findest du einen Titel, der perfekt für dich und deinen Partner ist.

Bei der riesigen Auswahl an Koop- und Multiplayer-Spielen kann die Suche nach dem richtigen Titel schnell überwältigend wirken. Genau hier kommt diese Liste ins Spiel. Ich habe die besten Spiele zusammengestellt, die Paare einander näherbringen sollen, wobei ich mich auf Koop-Erlebnisse konzentriert habe, die besonders dann zur Geltung kommen, wenn man sie gemeinsam mit seinem Partner spielt.

Jedes Spiel auf dieser Liste ist ein Juwel, und einige davon machen besonders viel Spaß, wenn man sie mit seinem Partner spielt. Auf dieser Liste sind dies die absoluten Highlights:

Es braucht zwei (2021) – Ein fantastisches Koop-Spiel, verwoben mit einer herzerwärmenden Geschichte, in deren Mittelpunkt ein Ehepaar steht, das seine Beziehung wieder in Ordnung bringt. Stardew Valley (2016) – Der König unter den Simulationsspielen zum gemütlichen Landleben macht auch zu zweit viel Spaß – und eignet sich hervorragend, um jemandem den Einstieg ins Gaming zu erleichtern. Ein Ausweg (2018) – Auf der Flucht vor dem Gesetz geht es meist nicht gut aus, aber vielleicht waren die Freunde, die wir dabei gewonnen haben, der wahre Schatz.

Auch wenn dies die absoluten Highlights dieser Liste sind, solltet ihr auch den anderen Titeln etwas Aufmerksamkeit schenken. Alle – ob Story-Spiele, Abenteuerspiele oder Survival-Sandboxen – machen in jeder Runde Spaß, und ich verspreche euch, dass jedes einzelne zu 100 % einen Versuch wert ist. Wer weiß, vielleicht entdeckt ihr dabei ja ein paar neue Favoriten!

Die 11 besten Videospiele, mit denen Paare eine ganz neue Verbundenheit erleben können

Die Auswahl der besten Spiele für Paare unterscheidet sich nicht allzu sehr von der Auswahl großartiger Koop-Spiele im Allgemeinen. Es geht darum, Spiele zu finden, die zu zweit besonders viel Spaß machen – und nicht mit einer ganzen Clique.

Die meisten meiner Empfehlungen zielen auf kleinere, intimere Erlebnisse ab, ergänzt durch ein paar storylastige oder rätselbasierte Spiele. Keine Sorge, wenn ihr beide Hardcore-Gamer seid – auch für euch ist etwas Herausforderndes dabei.

Na gut, dann schauen wir uns die Liste mal an!

1. Es braucht zwei [Das beste Spiel für Paare, die Teamwork und herzerwärmende Abenteuer lieben]

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Plattformen PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Urheber Hazelight Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 15 Stunden Am besten geeignet für Paare, die sich durch das gemeinsame Spielen näherkommen möchten

Keine Liste der besten Videospiele für Paare (oder einfach nur Couch-Koop-Spiele im Allgemeinen) ist vollständig, ohne Es braucht zwei.

In Es braucht zweiDu und dein Partner schlüpft in die Rollen von Cody und May, einem Ehepaar, dessen Beziehung in die Brüche gegangen ist. Die Lage nimmt eine surreale Wendung, als die beiden von ihrer Tochter, die verzweifelt auf eine Versöhnung hofft, unwissentlich in Puppen verwandelt werden.

Während das Paar versucht, einen Ausweg aus seiner misslichen Lage zu finden, muss es sich mit den Schwächen seiner Ehe auseinandersetzen und lernen, gemeinsam an der Lösung ihrer Probleme zu arbeiten. Dies führt dazu, dass sowohl Cody als auch May nicht nur erkennen, was sie hätten besser machen können, sondern im Laufe des Spiels auch aktiv daran arbeiten, diese Aspekte zu verbessern, was schließlich dazu führt, dass die beiden ihre Beziehung wieder kitten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es braucht zwei ist das ultimative Koop-Erlebnis für Paare, das eine herzliche Geschichte mit einem Spielverlauf verbindet, der Kommunikation und Teamwork erfordert – ideal, um den Zusammenhalt zu stärken und gemeinsam Spaß zu haben.

WährendEs braucht zweihat eine einfache, aber herzliche Geschichte, deren Botschaften meisterhaft in das Gameplay eingewoben sind. Sowohl du als auch dein Partner müsst lernen, miteinander kommunizieren und die jeweiligen Stärken nutzen um dieses genreübergreifende Problem zu lösen Plattform- und Rätselspiel.

Das Spiel bleibt auch nie statisch; zwar erhalten sowohl Cody als auch May fantastische Fähigkeiten, die kombiniert werden müssen, um die Hindernisse in den einzelnen Bereichen zu überwinden, doch diese sind nur vorübergehend. Gemeinsam seid ihr stärker!

Zu guter Letzt sollten Sie bedenken, dass Es braucht zweiist daszwangsweise KooperativeSpiel, was bedeutet, dass man ohne Partner auf keinen Fall weiterkommt. Zufälligerweise ist es dadurch auch das perfekte Spiel, um an einem Spieleabend die Bindung zu deinem Freund oder deiner Freundin zu stärken – schließlich seid ihr aufeinander angewiesen. Es gilt zudem als eines der Die besten Videospiele zum Valentinstag.

Und falls du dir Sorgen machst, dass du zwei Exemplare brauchst: Hazelight Games bietet ein „Freundespass“-System an, bei dem nur ein einziges Exemplar erforderlich ist!

Mein Fazit:Es braucht zwei ist ein absolutes Muss für Paare und bietet eine einzigartige Mischung aus Humor, Herz und Teamwork, die jeden gemeinsamen Moment unvergesslich macht.

2. Stardew Valley [Das beste gemütliche Koop-Spiel für Paare, die gemeinsam ihr Traumleben aufbauen]

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Plattformen PC, Linux, Mac OS, Switch, PS Vita, PS4, Xbox One, iOS, Android Erscheinungsjahr 2016 Urheber ConcernedApe Durchschnittliche Spielzeit Variabel (änderbar) Am besten geeignet für Paare, die gerne gemeinsam entspannen und etwas aufbauen

Stardew Valley ist nicht nur eines der besten Videospiele für Paare, sondern gehört schlicht und einfach zu den absoluten Klassikern aller Zeiten. Entwickelt von einem Einzelentwickler ConcernedApe, Stardew Valley hat das Genre mit seiner unglaublichen Raffinesse regelrecht aufgemischt und damit die Messlatte sehr hoch gelegt, auch wenn einige Spiele wie Stardew Valley sind erwähnenswert.

Stardew Valley Es weist alle Merkmale seiner Vorgänger auf: einen aussichtslosen Bürojob, unerwartete Immobilien von verstorbenen Verwandten und eine malerische Kleinstadt, in der man sich niederlassen kann. Während du und dein Partner euch an das Leben in Pelican Town gewöhnt, werdet ihr eine Vielzahl von Spielstilen entdecken, die euch zur Verfügung stehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Stardew Valley ist perfekt für Paare, da man hier gemeinsam in seinem eigenen Tempo bauen, erkunden und entspannen kann – ein gemütliches und unendlich lohnendes Koop-Erlebnis.

Klar, ihr beide könnt auf deinem Bauernhof arbeiten, indem du auf den Feldern schuftest und dich um das Vieh kümmerst, aber du kannst auch Erkunden Sie die weitläufige Landschaft und entdecken Sie ihre vielen Geheimnisse die dort leben. Letztendlich kannst du tun, was du willst, und das Spiel in deinem eigenen Tempo angehen – das Spiel zwingt dir keinen bestimmten Spielstil auf, und es gibt keine Möglichkeit, das Spiel zu verlieren.

Was macht dieses Spiel so besonders? Besonders toll für Paare ist, dass man dieses Spiel so schnell oder so langsam spielen kann, wie man möchte. Denn man kommt immer weiter, Stardew Valley ist eines der besten gemütlichen Spiele, um deinem Partner dieses Hobby näherzubringen.

Mein Fazit: Stardew Valley ist ein charmantes, entspanntes Spiel, das gemeinsame Zeit mit dem Partner unterhaltsam, kreativ und stressfrei macht.

3. Ein Ausweg [Das beste storybasierte Abenteuer für Paare, die sich für spannende Dramen begeistern]

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Urheber Hazelight Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 10 Stunden Am besten geeignet für Paare, die Koop-Erlebnisse mit hohem Einsatz mögen

Das Erste, was dir wahrscheinlich auffällt, wenn du nachschlägst Ein Auswegin 2026 ist, dass es ein Spiel ist, das dem sehr ähnlich ist Es gehören immer zwei dazu.Das dürfte keine Überraschung sein – auch dieser Titel stammt von Hazelight Games.

Es steht viel auf dem Spiel in Ein Ausweg – Du und dein Partner schlüpft in die Rolle von verurteilten Straftätern, nämlich des selbstbewussten, eigensinnigen Leo Caruso und des nachdenklichen, gerissenen Vincent Moretti, die das Leben im Gefängnis endgültig satt haben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein Ausweg ist ideal für Paare, da es Teamwork und Kommunikation erfordert und es dir und deinem Partner ermöglicht, gemeinsam spannende Herausforderungen zu meistern und dabei eine fesselnde Geschichte zu erleben.

Gemeinsam werdet ihr sich verschiedenen, aber miteinander verbundenen Szenarien stellen und gemeinsam Rätsel lösen, um einen Fluchtweg zu finden Das gilt nicht nur für dich selbst, sondern auch für deinen Partner. Vor dem Gesetz zu fliehen ist in keiner Weise einfach, also mach dich darauf gefasst, dass eure Teamarbeit auf die Probe gestellt wird!

Wie beiEs braucht zwei, Ein Ausweg hat außerdem eineeine fesselnde Erzählung und das untermauern. Sowohl Leo als auch Vincent haben ihre eigenen Gründe, im Gefängnis zu sitzen, und während die beiden lernen, die Fähigkeiten des anderen zu schätzen, beginnt sich zwischen den beiden Männern eine tiefe, lebenslange Freundschaft zu entwickeln.

Diese Verbundenheit wird durch die vielen Herausforderungen, die das Duo bewältigen muss, noch weiter gestärkt; dadurch vertiefen sie nicht nur ihre Freundschaft, sondern wachsen auch als Menschen.

Wie bei den anderen Spielen von Hazelight, Ein AuswegFunktionenobligatorisches Praktikum… was bedeutet, dass sich dieses Spiel besonders gut für einen Spieleabend eignet. Dank des „Friend-Pass“-Systems von Hazelight brauchst du zudem nur ein einziges Exemplar!

Mein Fazit: Ein Ausweg bietet ein intensives, storybasiertes Koop-Erlebnis, das eure Teamfähigkeit auf die Probe stellt und für einen unvergesslichen Spieleabend mit eurem Partner sorgt.

4. Overcooked! So viel du willst [Das beste chaotische Koop-Spiel für Paare, die auch im Chaos noch lachen können]

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Plattformen PC, Switch, PS3, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2021 Urheber Ghost Town Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 40 Stunden Am besten geeignet für Paare, die trotz chaotischer Zusammenarbeit lachen

Bevor wir anfangen, möchte ich klarstellen, dass es sich hierbei nicht um einen neuen Titel handelt. Overcooked! So viel du willst ist eine überarbeitete Version und Zusammenstellung von beideVerbranntSpielesowie die Verbrannt Spiel mit Crossplay.

Nun zum Spiel selbst. Verbrannt, lässt sich oberflächlich betrachtet als Kochsimulator beschreiben. Jeder Spieler (bis zu 4) schlüpft in die Rolle eines Kochs, und Ihr müsst alle zusammenarbeiten, um die Gerichte nach genauen Vorgaben zuzubereiten, sie zu servieren und anschließend aufzuräumen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Overcooked! So viel du willst ist ideal für Paare, denn es verwandelt Teamwork, Kommunikation und Koordination in ein unterhaltsames, chaotisches und lustiges Erlebnis.

In der Praxis jedoch Verbranntschnell mündet in ein urkomisches Chaos – nicht nur, dass unweigerlich jemand eine Bestellung verwechselt, auch die Theken werden mit unbrauchbaren Zutaten überfüllt sein, Herde werden Feuer fangen, fertige Gerichte werden in den Müll geworfen, und die Levels selbst werden sich gegen dich verschwören.

Wie beiEs braucht zwei, müssen du und dein Freund oder deine Freundin lernen, nicht nur nicht nur effektiv kommunizieren, sondern auch einen optimierten Arbeitsplan ausarbeiten sowie eine klare Arbeitsteilung.

Zwar ist es sowohl lustig als auch befreiend, zuzusehen, wie alles auseinanderfällt, doch wenn man das Ruder fest in der Hand hält und gemeinsam mit seinem Partner (oder Freunden – denk daran, dass dieses Spiel bis zu 4 Spieler im Online- oder Couch-Koop-Modus) genau zu wissen, was zu tun ist, ist ein unglaublich befriedigendes Erlebnis, vor allem, wenn man es schafft, die begehrte 3-Sterne-Bewertung für einen Herausforderungslevel zu erreichen!

Mein Fazit: Overcooked! So viel du willst ist ein urkomisches Koop-Spiel, bei dem Paare unter Zeitdruck zusammenarbeiten müssen und dabei in einer virtuellen Küche jede Menge Spaß haben.

5. PEAK [Das beste Koop-Klettspiel für Paare, die gemeinsam die Gipfel erklimmen und sich gegenseitig helfen]

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Plattform PC Erscheinungsjahr 2025 Urheber Aggressive Krabbe und Landfall Durchschnittliche Spielzeit ~ 2 Stunden Am besten geeignet für Paare, die Spaß an körperlicher und strategischer Abstimmung haben

In PEAKDu und dein Partner schlüpft in die Rolle von Naturforschern, die auf einer geheimnisvollen Insel gestrandet sind. Eure einzige Hoffnung besteht darin, den Berg in der Mitte der Insel zu besteigen, doch jeder Ausrutscher, jeder Fehltritt und jede falsche Entscheidung in Bezug auf Nahrung oder Ausdauer kann katastrophale Folgen haben.

Die Beschaffenheit des Berges ändert sich täglich, sodass man sich ständig anpassen muss, während man Seile anbringt und sich gegenseitig über gefährliche Felsvorsprünge hilft.

Warum wir uns dafür entschieden haben PEAK ist eine großartige Wahl für Paare, denn es geht nicht nur darum, den Gipfel zu erreichen. Es geht darum, sich aufeinander zu verlassen, Ressourcen zu teilen und füreinander da zu sein, wenn etwas schiefgeht.

Du musst nach Nahrung suchen, Verletzungen und Ausdauer im Auge behalten und Kletterausrüstung wie Stacheln oder Seile einsetzen, um zu überleben. Das Spiel unterstützt einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler, doch der eigentliche Reiz entfaltet sich erst, wenn ihr zu zweit seid und zusammenarbeitet, um euch gegenseitig vor einem buchstäblichen Sturz zu bewahren.

Mein Fazit: PEAK ist ein wunderschön spannendes und lohnendes Koop-Kletter-Spiel für Paare, die ihre Vertrauen, ihre Koordination und ihre gegenseitige Unterstützung auf eine echte Probe stellen wollen.

6. Mario Kart 8 Deluxe [Das beste Spiel für Paare, die Spaß und freundschaftlichen Wettkampf lieben]

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Plattformen Wii U, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2014 (Standard), 2017 (Deluxe) Urheber Nintendo Durchschnittliche Spielzeit ca. 60 Stunden Am besten geeignet für Paare, die unbeschwerte und alberne Wettkämpfe lieben

Wer auf der Suche nach Spielen ist, bei denen es um mehr Wettbewerb geht und die man gemeinsam mit seinem Partner spielen kann, liegt mit Mario Kart 8 Deluxe, eine hervorragende Ergänzung zur Sammlung von Mario-Spielen.

Mario Kart 8 Deluxe, lässt sich, wie bei seinen Vorgängern, auf „Wähle einen Rennfahrer aus, passe dein Fahrzeug an und fahre Rennen „über mehrere Titel hinweg, die im Mario-Universum angesiedelt sind.“

Warum wir uns dafür entschieden haben Mario Kart 8 Deluxe ist ein Muss für Paare, die freundschaftlichen Wettkampf lieben, denn es bietet rasante, unterhaltsame Rennen und urkomische Highlight-Zusammenfassungen am Ende jedes Rennens.

In der Praxis ist es jedoch viel mehr als das – die Anti-Schwerkraft-Funktion ermöglichte eine Vielzahl unterschiedlicher Spielzüge, die neuen Gegenstände sorgten für Abwechslung, und natürlich ist das Können der Spieler ein entscheidender Faktor dafür, wer ein bestimmtes Rennen gewinnt.

Trotz alledem möchte ich betonen, dass Mario Kart 8 Deluxe is sehr gut zugänglich. Die Steuerung und die Spielmechanik sind so intuitiv (und im Internet gibt es jede Menge Tipps und Tricks), dass auch Gelegenheitsspieler ihren Spaß daran haben können!

Mein Fazit: Mario Kart 8 Deluxe bietet jede Menge Spaß und spielerische Rivalität und ist damit das perfekte Rennspiel, um es gemeinsam mit deinem Partner zu genießen.

7. Auszug [Das beste physikbasierte Koop-Spiel für Paare, die Spaß an urkomischem Chaos haben]

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Plattformen PC, Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2020 Urheber SMG Studio und Devm Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 15 Stunden Am besten geeignet für Paare, die Spaß an albernen, spontanen Spielereien haben

Als Nächstes kommtAuszug, einer derSpiele wie Overcooked, wenn du auf so ein lustiges Chaos aus bist.

„Moving Out“Das Prinzip ist einfach: Du und dein Partner schlüpft in die Rolle eines FART (Furniture Arrangement & Relocation Technician), dessen Seine einzige Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass der Umzug pünktlich über die Bühne geht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Auszug ist perfekt für Paare, die chaotischen, urkomischen Koop-Spaß lieben, bei dem Teamwork und kreative Problemlösung zu einem urkomischen, mitreißenden Abenteuer werden.

Das Stichwort lautet hier „pünktlich“ – also kannst du Fenster einschlagen, um Sofas und Tische hinauszuwerfen und so ein paar Sekunden zu sparen, mit schweren Gegenständen durch zerbrechliche Wände brechen und mit diesen blöden Gegenständen, die einfach nicht durchpassen, in Türöffnungen stecken bleiben.

„Moving Out“schiefPhysik und ein freier Ansatz Das bedeutet, dass das Spiel oft zu einer rasanten Improvisation der eigenen Problemlösungsfähigkeiten führt. Das sorgt auch für jede Menge Spaß und macht es zu einem der ultimativen Couch-Koop-Spiele!

Mein Fazit: Auszug bietet nonstop komödiantisches Chaos und Teamwork-Herausforderungen und ist damit ein absolutes Muss für Paare, die alberne, rasante Koop-Spiele mögen.

8. Geteilte Fiktion [Das beste narrative Abenteuer für kreative Paare, die es lieben, gemeinsam Geschichten zu erzählen]

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Plattformen PC, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Hazelight Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 15 Stunden Am besten geeignet für Paare, die gerne gemeinsam kreative Lösungen für Probleme finden

If Es braucht zweihat dich und deinen Partner auf den Geschmack gebracht, Geteilte Fiktionwird genau dein Ding sein, denn es ist nicht nur das nächste Koop-Spiel von Hazelight Games, sondern im Grunde genommen auch Es braucht zweiverstärkt.

In diesem Spiel schlüpft ihr gemeinsam mit eurem Partner in die Rollen von Mio und Zoe, zwei Autorinnen, die in völlig unterschiedlichen Bereichen tätig sind. Nachdem sie eine Einladung von Radar Publishing erhalten haben, eine neue Maschine zu „testen“, die ihre Geschichten simulieren soll.

Warum wir uns dafür entschieden haben Geteilte Fiktion ist ideal für Paare, die kreative, storybasierte Koop-Abenteuer lieben, bei denen Teamwork, Kommunikation und Problemlösungsfähigkeiten auf unterhaltsame und überraschende Weise auf die Probe gestellt werden.

Ohne dass die beiden Frauen es ahnen, ist die Maschine darauf ausgelegt, ihre Ideen zu stehlen und sie gleichzeitig in einer virtuellen Welt einzusperren, die aus der Verschmelzung ihrer Ideen entstanden ist. Glaubt mir – die Levels hier sind unglaublich kreativ.

Wie beiEs braucht zwei, Geteilte Fiktionerfordert sehr gute Koordination und Kommunikation zwischen beiden Partnern. Wenn du deinem Partner genau zuhörst, wirst du einige ziemlich verrückte Lösungen für die Herausforderungen des Spiels finden!

Mein Fazit: Geteilte Fiktion bietet ein wildes, fantasievolles Koop-Erlebnis, bei dem sich jeder Moment mit deinem Partner wie ein gemeinsames Abenteuer anfühlt.

9. Terraria [Das beste Erkundungs- und Aufbauspiel für Paare, die gerne gemeinsam langfristige Projekte angehen]

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Plattformen PC, Linux, Mac OS, 3DS, Wii U, Switch, PS Vita, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android Erscheinungsjahr 2011 Urheber Re-Logic Durchschnittliche Spielzeit Variabel (änderbar) Am besten geeignet für Paare, die langfristige Projekte und Entdeckungen mögen

Ich werde es immer weiterempfehlen Terraria, egal ob du alleine, zu zweit oder mit Freunden spielst. Dies ein lustiges kleines Abenteuerspiel passt genau zu dem Sprichwort „Alt, aber Gold“.

Auf den ersten Blick, Terraria ist ganz einfach: Es ist ein 2D-Sandkasten das Elemente aus vielen Genres vereint, wie zum Beispiel freie Erkundung, Metroidvania-Kämpfe, Überleben, Bauen und Handwerk sowie ein Wohnungssystem für NPCs.

Warum wir uns dafür entschieden haben Terraria ist ideal für Paare, die Entdeckungen und Kreativität lieben, und bietet unzählige Möglichkeiten, gemeinsam in eurem eigenen Tempo zu bauen, zu kämpfen und Abenteuer zu erleben.

In der Praxis jedoch Terraria Läufetief – Du musst alle Aspekte des Spiels beherrschen, um die vielen, vielen Bosse zu besiegen und die Herausforderungen zu meistern, die das Spiel für dich bereithält.

Wenn du mit einem Partner spielst, kannst du nicht nur Erkundet gemeinsam die Welt und stellt euch ihren Endgegnern, aber du kannst auch ergänzende Kampfklassen einsetzen und so noch mehr erreichen. Und falls du dich unter Druck gesetzt fühlst: Keine Sorge – die meisten Inhalte (abgesehen von bestimmten Bossen, die in deine Welt eindringen) kannst du in deinem eigenen Tempo angehen!

Während die BasisTerraria hat bereitseine Menge Inhalte, lässt es sich zudem mit Mods erweitern, die nahezu jeden Aspekt des Spiels verbessern.

Mein Fazit: Terraria bietet ein intensives und lohnendes Koop-Erlebnis, bei dem Paare gemeinsam eine facettenreiche Welt erkunden, Strategien entwickeln und kreativ gestalten können.

10. Don’t Starve Together [Die beste Survival-Challenge für Paare, die ihre Teamfähigkeit auf die Probe stellen wollen]

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Plattformen PC, Linux, OS X, Wii U, Switch, PS Vita, PS3, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2015 Urheber Ton Durchschnittliche Spielzeit Variabel (änderbar) Am besten geeignet für Paare, die Spaß an Überlebensherausforderungen haben

Suchst du nach einem anspruchsvolleren Spiel, das du mit deinem Partner spielen kannst? Don’t Starve Together könnte der Titel sein, nach dem du suchst. Dies ein düsteres kleines Indie-Spiel war für mich und meine Freundesgruppe sofort ein Hit, und ich habe schöne Erinnerungen an einen Duo-Lauf, der über 200 Tage dauerte.

Wie ich schon bei meinen zahlreichen Empfehlungen für dieses Spiel immer wieder betont habe, ist dies ein Survival-Sandbox mit Biss. Ja, viele Survival-Spiele haben Hungermechaniken, aber die sind meistens nicht allzu schwer zu bewältigen. Don’t Starve Together, hingegen meint es ernst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Don’t Starve Together ist ideal für Paare, die anspruchsvolle Survival-Spiele mögen, bei denen Teamwork und schnelles Denken entscheidend sind, um in einer dunklen und unberechenbaren Welt zu überleben.

Jede Mahlzeit ist nur eine kurze Atempause, und du musst dich schnell an das Leben in dieser Tim-Burton-artigen Landschaft gewöhnen, wenn du die ersten paar Tage überstehen willst. Alles, und ich meine Alles will dich umbringen, von fiesen Monstern (die zufällig ekliges Essen fallen lassen) bis hin zu widrigen Wetterbedingungen und Dunkelheit, die dich buchstäblich umbringen werden.

Und zu guter Letzt deine schwindende geistige Gesundheit, die böse Folgen hat, wenn sie zu weit sinkt. Glücklicherweise gleicht das Spiel seinen Schwierigkeitsgrad durch einige gut platzierte Spritzer von charmant schwarzer Humor.

Besser noch, als einer der Die besten Split-Screen-Spiele auf Xbox und auf anderen Konsolen – dieses Spiel lässt sich so ziemlich überall spielen, sodass du auf allen verschiedenen Plattformen mitverfolgen kannst, welche neuen Schrecken deinen Partner in Angst und Schrecken versetzen. Verlieren macht Spaß!

Nun,Don’t Starve Together’s Große Herausforderungen lassen sich bewältigen, wenn man einen zuverlässigen Partner an seiner Seite hat. Ob es darum geht, Nahrung zu jagen, Ressourcen für den Ausbau einer Basis zu sammeln oder um sein Leben zu rennen – schon allein eine zusätzliche helfende Hand, vor allem wenn es sich um jemanden handelt, dem man vertrauen kann, macht das Spiel um einiges schneller und unterhaltsamer.

Mein Fazit: Don’t Starve Together macht das Überleben zu einem spannenden Koop-Abenteuer, bei dem Paare ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen, gemeinsam lachen und Seite an Seite Gefahren meistern können.

11. Flucht-Simulator [Das beste Rätselspiel für Paare, die es lieben, gemeinsam Herausforderungen zu meistern]

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Plattformen PC, Linux, Mac OS Erscheinungsjahr 2021 Urheber Pine Studio Durchschnittliche Spielzeit ca. 20 Stunden Am besten geeignet für Paare, die es lieben, gemeinsam Rätsel zu lösen

Wenn du für euren nächsten gemeinsamen Abend einen Escape Room geplant hast, aber festgestellt hast, dass das zu teuer ist, könnt ihr stattdessen virtuell Flucht-Simulator, einer derDie besten Simulationsspiele Ich hatte das Vergnügen, es auszuprobieren.

Wie der Name schon sagt, Flucht-Simulator ist dasEscape-Room-Simulator. Es steckt voller Überraschungen, Tricks und Fallen, wie man sie von einem echten Escape Room erwarten würde – und in vielerlei Hinsicht ist sein immersives Gameplay (und das Fehlen realer Requisiten) kann ein Erlebnis in einem realen Escape Room noch übertreffen.

Fans vonErstklassige Brettspiele für zwei Spieler Wer hier knifflige Rätsel löst, wird die altbekannte Befriedigung spüren, denn das Spiel überträgt das klassische Brettspielgefühl in eine rein virtuelle Umgebung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Flucht-Simulator ist ideal für Paare, die Rätsel und das Lösen von Aufgaben lieben, und bietet ein unterhaltsames und fesselndes Escape-Room-Erlebnis, das ihr gemeinsam von zu Hause aus meistern könnt.

Flucht-Simulator sagt auch nicht gerade wenig dazu, denn du wirst begib dich auf Abenteuer in Räumen mit unterschiedlichen Themen, vom alten Ägypten über gruselige alte Herrenhäuser bis hin zu Raumstationen. Zum Glück gibt es kein Zeitdruck Wenn es darum geht, Rätsel zu lösen, bringt dich jeder kleine Erfolg einen Schritt näher daran, einen Raum zu meistern.

Mein Fazit: Flucht-Simulator macht den gemeinsamen Abend zu einem kniffligen Abenteuer, bei dem Paare Seite an Seite daran arbeiten, clevere Rätsel zu lösen und jeden kleinen Erfolg zu genießen.

Mein Fazit zu den besten Videospielen für Paare

Falls ihr euch noch nicht sicher seid, welches Spiel ihr für eure nächste Koop-Runde oder euren nächsten gemeinsamen Spieleabend wählen sollt, findet ihr hier eine kurze Übersicht, die euch dabei hilft, den perfekten Titel für euren Beziehungsstil zu finden.

Ob Sie nun etwas Gemütliches– ob chaotisch, emotional oder wettbewerbsorientiert – hier findet sich bestimmt ein Spiel, das euch einander näherbringt.

Ideal für Paare, die ein emotionales, storybasiertes Abenteuer suchen → Es braucht zwei. Es ist eineine von Herzen kommende Koop-Reise wo Kommunikation und Teamarbeit bei jeder Herausforderung eine zentrale Rolle spielen.

→ Es braucht zwei. Es ist eineine von Herzen kommende Koop-Reise wo Kommunikation und Teamarbeit bei jeder Herausforderung eine zentrale Rolle spielen. Ideal für entspannte, gemütliche Abende zu zweit → Stardew Valley. Es ist eine entspannte Bauernhof-Simulation, in der du ein Zuhause bauen, alles in deinem eigenen Tempo angehen und kleine gemeinsame Ziele genießen kannst.

→ Stardew Valley. Es ist eine entspannte Bauernhof-Simulation, in der du ein Zuhause bauen, alles in deinem eigenen Tempo angehen und kleine gemeinsame Ziele genießen kannst. Ideal für Paare, die lustiges Chaos lieben → Overcooked! So viel du willst. Es ist ein wildes, hektisches Koop-Erlebnis in der Küche, bei dem Geschrei, Gelächter und spektakuläre Fehlschläge den halben Spaß ausmachen.

→ Overcooked! So viel du willst. Es ist ein wildes, hektisches Koop-Erlebnis in der Küche, bei dem Geschrei, Gelächter und spektakuläre Fehlschläge den halben Spaß ausmachen. Ideal für Paare, die eine größere Herausforderung suchen → Don’t Starve Together. Es ist ein düsteres und anspruchsvolles Überlebensspiel, in dem Zusammenhalt wirklich über Leben und Tod entscheidet.

→ Don’t Starve Together. Es ist ein düsteres und anspruchsvolles Überlebensspiel, in dem Zusammenhalt wirklich über Leben und Tod entscheidet. Ideal für abenteuerlustige Paare, die ein einzigartiges Koop-Spielerlebnis suchen → PEAK. Es ist ein spannendes Klettererlebnis, das auf Vertrauen, Koordination und gegenseitiger Rettung in buchstäblichen brenzligen Situationen basiert.

Die besten Koop-Spiele für Paare sind diejenigen, die eure Stärken zur Geltung bringen, eure Kommunikation auf die Probe stellen und euch Erinnerungen bescheren, über die ihr später noch lachen könnt.

Egal, ob du es lieber ruhig und gemütlich oder intensiv und spannend magst – das perfekte Spiel für deinen nächsten Spieleabend findest du bestimmt auf dieser Liste!

Häufig gestellte Fragen

Was ist das beste Videospiel für Paare? Es braucht zwei zeichnet sich als das beste Videospiel für Paare aus und bietet eine perfekte Mischung aus einer herzergreifenden Geschichte, kreativen Koop-Mechaniken und Herausforderungen, bei denen Teamwork gefragt ist – all das bringt Partner einander näher und sorgt dafür, dass jeder Moment Spaß macht und unvergesslich bleibt. Welche Spiele können ein Freund und eine Freundin zusammen spielen? Ein Freund und eine Freundin können so ziemlich alles zusammen spielen, aber beliebte Koop-Spiele wie Es braucht zwei, Stardew ValleyundEin Ausweg sind besonders toll, weil sie auf Teamwork, gemeinsamer Entscheidungsfindung und unterhaltsamen Momenten basieren, die jede Spielrunde zu einer wertvollen Zeit machen. Kannst du mit deinem Partner Videospiele spielen?

Was ist das beste Videospiel für Paare?

Es gibt nicht das eine beste Videospiel für Paare, aber ich würde dir wärmstens empfehlen, dir ein Koop-PvE- oder Abenteuerspiel zuzulegen, wie zum Beispiel Es braucht zwei. Du musst dich ein bisschen umschauen, um das richtige Spiel für eine schöne Zeit mit deinem Partner zu finden!

Welche Spiele können mein Freund und meine Freundin spielen?

Die Auswahl an Spielen, die Paare spielen können, ist schier unendlich. Ihr müsst unter euch entscheiden, welches Spiel sich am besten für eure Date-Nights eignet, aber ich würde euch wärmstens etwas von Hazelight Games empfehlen. Es braucht zwei, Split FictionundEin Auswegsind unvergessliche Erlebnisse!

Kannst du mit deinem Partner Videospiele spielen?

Ja, und das solltet ihr unbedingt tun! Mit dem Partner Videospiele zu spielen, ist eine der einfachsten (und unterhaltsamsten) Möglichkeiten, gemeinsam Zeit zu verbringen. Egal, ob ihr euch zusammentut, um Es braucht zweioder sich zu entspannen inStardew ValleyEs gibt für jede Art von Paar das passende Koop-Spiel.