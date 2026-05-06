Los 11 mejores videojuegos para que las parejas creen recuerdos imborrables

Los mejores videojuegos para parejas son algo más que una simple diversión: son una forma de crear vínculos, reír y afrontar retos juntos.

¿Buscas algo acogedor y relajante, caótico y divertidísimo, o un juego que ponga a prueba tus habilidades? Aquí hay un título perfecto para ti y tu pareja.

Con tantos juegos cooperativos y multijugador en el mercado, elegir el adecuado puede resultar abrumador. Ahí es donde entra en juego esta lista. He recopilado los mejores juegos diseñados para estrechar los lazos entre parejas, centrándome en experiencias cooperativas que brillan cuando se juegan con tu pareja.

Todos los juegos de esta lista son auténticas joyas, y algunos resultan especialmente fantásticos cuando se juegan en pareja. De entre todos ellos, estos son los mejores:

Se necesitan dos (2021) – Una fantástica experiencia de juego cooperativo entrelazada con una conmovedora historia centrada en un matrimonio que intenta recomponer su relación. Stardew Valley (2016) – El rey de los simuladores de vida rural también es un juego divertido para jugar en pareja, y es una forma estupenda de introducir a alguien en el mundo de los videojuegos. Una salida (2018) – Huir de la ley no suele acabar bien, pero quizá el verdadero tesoro fueron los amigos que hicimos por el camino.

Aunque estos son los mejores títulos de la lista, no te olvides de echarles un vistazo también a los demás. Todos ellos —juegos narrativos, de aventuras y de supervivencia tipo sandbox— son divertidos para jugar en cualquier compañía, y te prometo que vale la pena probarlos todos al 100 %. ¡Quién sabe, quizá descubras nuevos favoritos por el camino!

Los 11 mejores videojuegos para que las parejas estrechen lazos como nunca antes

Elegir los mejores juegos para parejas no es muy diferente de elegir buenos juegos cooperativos en general. La idea es encontrar juegos que sean especialmente divertidos para dos personas, en lugar de para todo un grupo de amigos.

La mayoría de mis recomendaciones se inclinan hacia experiencias más pequeñas e íntimas, aunque también hay algunos juegos centrados en la historia o basados en acertijos. No te preocupes si tú y tu pareja sois jugadores empedernidos: también hay opciones desafiantes para vosotros.

¡Muy bien, vamos a ver la lista!

1. Se necesitan dos [El mejor juego para parejas a las que les encanta el trabajo en equipo y las aventuras conmovedoras]

Nuestra puntuación Enebameter

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Plataformas PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2021 Creador Hazelight Games Duración media de la partida unas 15 horas Ideal para parejas que desean estrechar sus lazos a través de los videojuegos

Ninguna lista de los mejores videojuegos para parejas (o simplemente de juegos cooperativos para jugar en el sofá en general) estaría completa sin mencionar Se necesitan dos.

In Se necesitan dos, tú y tu pareja interpretáis a Cody y May, un matrimonio cuya relación está en crisis. La situación da un giro surrealista cuando ambos se ven convertidos, sin saberlo, en muñecos por culpa de su hija, que espera desesperadamente que se reconcilien.

Mientras la pareja intenta encontrar una salida a su difícil situación, se ven obligados a afrontar los problemas de su matrimonio y a aprender a trabajar en equipo para superar sus dificultades. Esto lleva tanto a Cody como a May no solo a reconocer las cosas que podrían haber hecho mejor, sino también a esforzarse activamente por corregir esos aspectos a lo largo del juego, lo que les permite recomponer su relación.

Por qué lo elegimos Se necesitan dos es la experiencia cooperativa definitiva para parejas, ya que combina una historia conmovedora con una mecánica de juego que exige comunicación y trabajo en equipo, lo que la convierte en la opción perfecta para estrechar lazos y divertirse juntos.

AunqueSe necesitan dostiene una historia sencilla pero conmovedora, y sus lecciones se entrelazan magistralmente con la jugabilidad. Tanto tú como tu compañero tendréis que aprender a comunicarse y aprovechar los puntos fuertes de cada uno para resolver este caso que trasciende los géneros juego de plataformas y puzles.

El juego tampoco se queda nunca estancado; aunque tanto Cody como May adquieren habilidades increíbles que hay que combinar para superar los obstáculos de cada zona, estas son temporales. ¡Juntos se les da mejor!

Por último, ten en cuenta que Se necesitan doses elcooperativa obligatoriajuego, lo que significa que no hay forma alguna de avanzar sin un compañero. Casualmente, esto también lo convierte en el juego ideal para estrechar lazos con tu novio o novia en una noche de juegos: al fin y al cabo, os vais a necesitar el uno al otro. También se considera uno de los Los mejores videojuegos para San Valentín.

Y si te preocupa tener que comprar dos copias, ¡Hazelight Games cuenta con un sistema de «pase para amigos» que solo requiere una sola copia!

Mi veredicto:Se necesitan dos Es un juego imprescindible para las parejas, ya que ofrece una combinación única de humor, emoción y trabajo en equipo que hace que cada momento que pasen juntos sea inolvidable.

2. Stardew Valley [El mejor juego cooperativo acogedor para parejas que construyen juntos la vida de sus sueños]

Nuestra puntuación Enebameter

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Plataformas PC, Linux, Mac OS, Switch, PS Vita, PS4, Xbox One, iOS, Android Año de lanzamiento 2016 Creador ConcernedApe Duración media de la partida Variable (modificable) Ideal para parejas a las que les gusta relajarse y crear cosas juntas

Stardew Valley No es solo uno de los mejores videojuegos para parejas, sino uno de los grandes de todos los tiempos, y punto. Creado por un desarrollador independiente ConcernedApe, Stardew Valley realmente revolucionó el género por lo increíblemente pulido que es, dejando el listón muy alto, aunque algunos juegos como Stardew Valley merecen una mención.

Stardew Valley tiene todas las características de sus predecesoras: un trabajo sin futuro como oficinista, una propiedad inmobiliaria inesperada heredada de familiares fallecidos y un pintoresco pueblecito en el que establecerte. A medida que tú y tu pareja os adaptéis a la vida en Pelican Town, descubriréis una gran variedad de estilos de juego a vuestra disposición.

Por qué lo elegimos Stardew Valley es perfecto para parejas, ya que os permite construir, explorar y relajaros juntos a vuestro propio ritmo, lo que lo convierte en una experiencia cooperativa acogedora y infinitamente gratificante.

Claro, vosotros dos podéis trabajar en tu granja labrando la tierra y cuidando del ganado, pero también puedes explora la extensa campiña y descubre sus numerosos secretos que habitan allí. Al fin y al cabo, eres libre de hacer lo que quieras y jugar a tu propio ritmo: el juego no te obliga a seguir un estilo de juego concreto y no hay forma de que se acabe la partida.

¿Qué es lo que hace que este juego sea especial? lo que lo hace especialmente ideal para parejas es que se puede jugar al ritmo que más os apetezca. Como siempre se va avanzando, Stardew Valley es uno de los mejores juegos para compartir en pareja y que tu pareja se inicie en esta afición.

Mi veredicto: Stardew Valley es un juego encantador y relajado que hace que pasar tiempo de calidad con tu pareja sea divertido, creativo y sin estrés.

3. Una salida [La mejor aventura basada en una historia para parejas a las que les encantan los dramas de alto riesgo]

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de lanzamiento 2018 Creador Hazelight Games Duración media de la partida unas 10 horas Ideal para parejas a las que les gustan las experiencias cooperativas de alto riesgo

Lo primero que probablemente encontrarás al buscar Una salidain 2026 es que se trata de un juego muy parecido a Se necesitan dos.Esto no debería sorprender a nadie: este título también es de Hazelight Games.

Hay mucho en juego en Una salida – Tú y tu compañero interpretáis a dos delincuentes convictos: el seguro de sí mismo y testarudo Leo Caruso y el reflexivo y astuto Vincent Moretti, que ya están hartos de la vida en la cárcel.

Por qué lo elegimos Una salida es ideal para parejas porque requiere trabajo en equipo y comunicación, lo que os permite a ti y a tu pareja afrontar juntos retos de gran importancia mientras compartís una historia apasionante.

Juntos, vais a enfrentarse a escenarios diferentes pero interconectados, colaborando para resolver acertijos y garantizar una vía de escape No es solo por ti, sino también por tu compañero. Escapar de la justicia no es nada fácil, ¡así que prepárate para poner a prueba vuestro trabajo en equipo!

Al igual que enSe necesitan dos, una salida también tiene ununa narrativa sólida que lo respalda. Tanto Leo como Vincent tienen sus propios motivos para estar en la cárcel y, a medida que ambos aprenden a valorar las habilidades del otro, entre ellos empieza a florecer una profunda amistad que durará toda la vida.

Este vínculo se ve reforzado aún más por las numerosas pruebas que la pareja tendrá que superar, lo que les ayudará no solo a afianzar su amistad, sino también a madurar como personas.

Al igual que en los demás juegos de Hazelight, Una salidacaracterísticasprácticas obligatorias, lo que significa que este título es ideal para una noche de juegos. ¡Además, solo necesitarás una copia, gracias al sistema de «Friend Pass» de Hazelight!

Mi veredicto: Una salida ofrece una experiencia cooperativa intensa y basada en una historia que pone a prueba vuestro trabajo en equipo y garantiza una noche de juego inolvidable con tu pareja.

4. ¡Overcooked! Todo lo que puedas comer [El mejor juego cooperativo caótico para parejas que se ríen en medio del caos]

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Plataformas PC, Switch, PS3, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2021 Creador Ghost Town Games Duración media de la partida unas 40 horas Ideal para parejas que se ríen ante el caos del trabajo en equipo

Antes de empezar, quiero aclarar que no se trata de un título nuevo. ¡Overcooked! Todo lo que puedas comer es una versión remasterizada y una combinación de ambosDemasiado cocidojuegos, así como el Demasiado cocido juego con juego cruzado.

Ahora, pasemos al partido en sí. Demasiado cocido, a primera vista, puede describirse como un simulador de cocina. Cada jugador (hasta 4) controla a un chef, y Tendréis que trabajar todos juntos para preparar los platos siguiendo las instrucciones al pie de la letra, servirlos y limpiar después.

Por qué lo elegimos ¡Overcooked! Todo lo que puedas comer es perfecto para parejas porque convierte el trabajo en equipo, la comunicación y la coordinación en una experiencia divertida, caótica y llena de risas.

Sin embargo, en la práctica, Demasiado cocidorápidamente se convierte en un caos desternillante: no solo alguien se equivocará inevitablemente con un pedido, sino que las encimeras se llenarán de ingredientes inútiles, los fogones se incendiarán, los platos ya preparados acabarán en la basura y los propios niveles se confabularán contra ti.

Al igual que enSe necesitan dos, tú y tu novio o novia tendréis que aprender a no solo no solo comunicarse de forma eficaz, sino también elaborar un plan de trabajo optimizado así como una clara división del trabajo.

Aunque ver cómo todo se desmorona resulta divertido y catártico, llevar las riendas con mano firme junto a tu pareja (o amigos, recuerda que este juego admite hasta 4 jugadores en modo cooperativo online o local) saber exactamente qué hacer es una experiencia sumamente satisfactoria, ¡sobre todo si consigues alcanzar la codiciada puntuación de 3 estrellas en un nivel de desafío!

Mi veredicto: ¡Overcooked! Todo lo que puedas comer es un divertidísimo juego cooperativo que reta a las parejas a trabajar en equipo bajo presión mientras se lo pasan en grande en una cocina virtual.

5. PEAK [El mejor juego cooperativo de escalada para parejas que alcanzan las cimas y se ayudan mutuamente a subir]

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Plataforma PC Año de lanzamiento 2025 Creadores Cangrejo agresivo y Llegada a tierra Duración media de la partida ~ 2 horas Ideal para parejas a las que les gusta la coordinación física y estratégica

In PEAK, tú y tu compañero interpretáis a dos exploradores de la naturaleza que han quedado varados en una isla misteriosa. Vuestra única esperanza es escalar la montaña que se alza en su centro, pero cada resbalón, cada paso en falso y cada decisión errónea en cuanto a la comida o la resistencia puede suponer un desastre.

La configuración de la montaña cambia cada día, lo que te obliga a adaptarte mientras colocas cuerdas y os ayudáis unos a otros a cruzar acantilados peligrosos.

Por qué lo elegimos PEAK es una opción ideal para las parejas, porque no se trata solo de llegar a la cima. Se trata de confiar el uno en el otro, compartir recursos y estar ahí cuando las cosas se tuercen.

Tendrás que buscar comida, cuidar tus heridas y tu resistencia, y utilizar herramientas de escalada, como picos o cuerdas, para sobrevivir. El juego admite un modo cooperativo de hasta cuatro jugadores, aunque lo mejor es cuando jugáis dos, colaborando para salvaros mutuamente de una caída, en el sentido más literal.

Mi veredicto: PEAK es un juego de escalada cooperativo, lleno de tensión y muy gratificante, ideal para parejas que buscan poner a prueba su confianza, coordinación y apoyo mutuo.

6. Mario Kart 8 Deluxe [El mejor juego divertido y competitivo para parejas a las que les encanta la rivalidad amistosa]

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Plataformas Wii U, Nintendo Switch Año de lanzamiento 2014 (básica), 2017 (Deluxe) Creador Nintendo Duración media de la partida unas 60 horas Ideal para parejas a las que les encantan las competiciones divertidas y desenfadadas

Para quienes buscan juegos más competitivos para jugar con su pareja, es difícil equivocarse con Mario Kart 8 Deluxe, una excelente incorporación a la catálogo de juegos de Mario.

Mario Kart 8 Deluxe, al igual que sus predecesoras, se puede resumir en «Elige un piloto, personaliza tu vehículo y compite «a lo largo de múltiples niveles ambientados en el universo de Mario».

Por qué lo elegimos Mario Kart 8 Deluxe Es una actividad imprescindible para las parejas a las que les gusta la competición amistosa, ya que ofrece carreras trepidantes y divertidas, además de divertidísimos resúmenes con los mejores momentos al final de cada carrera.

Sin embargo, en la práctica es mucho más que eso: la función antigravedad permitió un montón de jugadas diferentes, los nuevos objetos dieron un giro a la situación y, por supuesto, la habilidad del jugador es un factor decisivo a la hora de determinar quién ganará una carrera concreta.

A pesar de todo esto, debo señalar que Mario Kart 8 Deluxe is muy accesible. Los controles y la mecánica del juego son tan intuitivos (y hay un montón de consejos y trucos en Internet) que incluso los jugadores ocasionales pueden sumarse a la diversión.

Mi veredicto: Mario Kart 8 Deluxe ofrece risas sin fin y una rivalidad divertida, lo que lo convierte en un juego de carreras perfecto para disfrutar con tu pareja.

7. Mudanza [El mejor juego cooperativo lleno de física para parejas a las que les guste el caos hilarante]

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Plataformas PC, Switch, PS4, Xbox One Año de lanzamiento 2020 Creadores SMG Studio y Devm Games Duración media de la partida unas 15 horas Ideal para parejas a las que les encanta la diversión espontánea y desenfadada

El siguiente esMudanza, uno de losjuegos como Overcooked, si es ese tipo de caos divertido lo que estás buscando.

«Moving Out»La premisa es sencilla: tú y tu compañero jugáis como un FART (técnico en disposición y traslado de muebles) cuyo Su única tarea es asegurarse de que la mudanza se realice a tiempo.

Por qué lo elegimos Mudanza Es perfecto para parejas a las que les encanta la diversión caótica y desternillante del modo cooperativo, ya que convierte el trabajo en equipo y la resolución creativa de problemas en una divertidísima aventura llena de acción.

La clave aquí es «a tiempo», así que puedes romper ventanas para lanzar sofás y mesas al exterior y recortar unos segundos, atravesar paredes rompibles con objetos pesados y quedarte atascado en los umbrales de las puertas con esos estúpidos objetos que simplemente no caben.

«Moving Out»torcidola física y el enfoque de forma libre Esto hace que la partida se convierta a menudo en una rápida improvisación de las habilidades para resolver problemas. ¡Esto también da lugar a muchas risas, lo que lo convierte en uno de los mejores juegos para jugar en modo cooperativo desde el sofá!

Mi veredicto: Mudanza ofrece un caos cómico sin fin y retos de trabajo en equipo, lo que lo convierte en un juego imprescindible para las parejas a las que les gustan los juegos cooperativos divertidos y trepidantes.

8. Ficción dividida [La mejor aventura narrativa para parejas creativas a las que les encanta compartir historias]

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Plataformas PC, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2025 Creador Hazelight Games Duración media de la partida unas 15 horas Ideal para parejas a las que les gusta resolver problemas de forma creativa juntas

If Se necesitan dosos dejó a ti y a tu pareja con ganas de más, Ficción divididate va a encantar, ya que no solo es el próximo juego cooperativo de Hazelight Games, sino que, en esencia, es Se necesitan dosamplificado.

En este juego, tú y tu compañero interpretáis a Mio y Zoe, dos escritoras que se dedican a campos totalmente distintos. Tras recibir una invitación de Radar Publishing para «probar» una nueva máquina que simularía sus historias.

Por qué lo elegimos Ficción dividida es perfecto para parejas a las que les gusten las aventuras cooperativas creativas y con una historia que pongan a prueba el trabajo en equipo, la comunicación y la resolución de problemas de formas divertidas e inesperadas.

Sin que ellas lo sepan, la máquina está diseñada en realidad para robarles sus ideas y, al mismo tiempo, encerrarlas en un mundo virtual nacido de la fusión de sus ideas. Créeme: los niveles aquí son increíblemente creativo.

Al igual que enSe necesitan dos, Ficción divididarequiere una muy buena coordinación y comunicación entre ambos jugadores. Si prestas mucha atención a tu compañero, ¡se te ocurrirán soluciones de lo más extravagantes para superar los retos del juego!

Mi veredicto: Ficción dividida ofrece una experiencia cooperativa trepidante y llena de imaginación que hace que cada momento junto a tu compañero se sienta como una aventura compartida.

9. Terraria [El mejor juego de exploración y construcción para parejas a las que les encanta trabajar juntas en proyectos a largo plazo]

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Plataformas PC, Linux, Mac OS, 3DS, Wii U, Switch, PS Vita, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android Año de lanzamiento 2011 Creador Re-Logic Duración media de la partida Variable (modificable) Ideal para parejas a las que les gustan los proyectos a largo plazo y la exploración

Siempre lo recomendaré Terraria, tanto si juegas solo, en pareja o con amigos. Esto un pequeño y divertido juego de aventuras encaja a la perfección con el dicho «viejo, pero bueno».

A primera vista, Terraria es bastante sencillo: se trata de un Juego de mundo abierto en 2D que incorpora elementos de muchos géneros, como exploración libre, combate al estilo Metroidvania, supervivencia, construcción y artesanía, y un sistema de viviendas para los NPC.

Por qué lo elegimos Terraria Es ideal para parejas a las que les encanta explorar y ser creativas, ya que ofrece un sinfín de oportunidades para construir, competir y vivir aventuras juntos a vuestro propio ritmo.

Sin embargo, en la práctica, Terraria carrerasprofundo – Tendrás que dominar todos y cada uno de sus aspectos para derrotar a los numerosos jefes finales y superar los retos que te plantea el juego.

Al jugar con un compañero, no solo podrás explora el mundo y enfréntate a sus jefes finales juntos, pero también podrás recurrir a clases de combate complementarias y hacer más cosas. Y para que no te sientas presionado, no te preocupes: ¡la mayor parte del contenido (excepto algunos jefes que invaden tu mundo) se puede abordar a tu propio ritmo!

Mientras que la baseTerraria ya tieneun montón de contenido, además, se puede ampliar aún más con mods que mejorarán casi todos los aspectos del juego.

Mi veredicto: Terraria ofrece una experiencia cooperativa profunda y gratificante que permite a las parejas explorar, trazar estrategias y crear juntas en un mundo rico y lleno de matices.

10. Don’t Starve Together [El mejor reto de supervivencia para parejas que quieran poner a prueba su trabajo en equipo]

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Plataformas PC, Linux, OS X, Wii U, Switch, PS Vita, PS3, PS4, Xbox One Año de lanzamiento 2015 Creador Arcilla Duración media de la partida Variable (modificable) Ideal para parejas a las que les gustan los retos de supervivencia

¿Buscas un juego más difícil para jugar con tu pareja? Don’t Starve Together podría ser el título que estás buscando. Este un jueguecito indie un poco sombrío Fue un éxito inmediato para mí y mi grupo de amigos, y guardo muy buenos recuerdos de una partida a dos que duró más de 200 días.

Como suelo señalar cada vez que hablo de este juego, se trata de un un juego de supervivencia tipo sandbox con garra. Sí, muchos juegos de supervivencia tienen mecánicas relacionadas con el hambre, pero normalmente no son tan difíciles de superar. Don’t Starve Together, por otro lado, va en serio.

Por qué lo elegimos Don’t Starve Together es perfecto para parejas a las que les gustan los juegos de supervivencia exigentes, en los que el trabajo en equipo y la rapidez mental son fundamentales para sobrevivir en un mundo oscuro e impredecible.

Cada comida no es más que un pequeño respiro, y tendrás que adaptarte rápidamente a la vida en este paisaje al estilo de Tim Burton si quieres sobrevivir a los primeros días. Todo, y me refiero a Todo está ahí para matarte, desde monstruos repugnantes (que, por cierto, sueltan comida asquerosa) hasta condiciones meteorológicas adversas y la oscuridad, que, literalmente, te matarán.

Y por último, pero no menos importante, tu cordura, que va disminuyendo y provoca que sucedan cosas malas si baja demasiado. Por suerte, el juego equilibra su dificultad con algunos toques bien colocados de encantador humor negro.

Mejor aún, como uno de los Los mejores juegos con pantalla dividida para Xbox y otras consolas, este juego se puede jugar prácticamente donde quieras, así que podrás ver qué nuevos horrores están aterrorizando a tu pareja en todas las plataformas. ¡Perder es divertido!

Ahora,Don’t Starve Together’s Los grandes retos pueden superarse contando con un socio de confianza a tu lado. Ya sea para cazar y conseguir comida, reunir recursos para ampliar una base o salir corriendo para salvar la vida, el simple hecho de contar con un par de manos extra, sobre todo si se trata de alguien en quien puedes confiar, hace que el juego sea mucho más rápido y divertido.

Mi veredicto: Don’t Starve Together convierte la supervivencia en una emocionante aventura cooperativa, en la que las parejas pueden poner a prueba su trabajo en equipo, compartir risas y superar el peligro codo con codo.

11. Simulador de huida [El mejor juego de puzles para parejas a las que les encanta resolver retos codo con codo]

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Plataformas PC, Linux, Mac OS Año de lanzamiento 2021 Creador Pine Studio Duración media de la partida unas 20 horas Ideal para parejas a las que les encanta resolver acertijos juntas

Si has planeado una experiencia de escape room para tu próxima cita romántica, pero has decidido que es demasiado cara, puedes optar por la versión virtual con Simulador de huida, uno de loslos mejores juegos de simulación He tenido el placer de probarlo.

Como su nombre indica, Simulador de huida es elsimulador de escape room. Está repleto de todos los detalles, trucos y trampas que cabría esperar de una sala de escape real, y en muchos aspectos, su jugabilidad inmersiva (y la ausencia de elementos físicos) puede superar la experiencia de una sala de escape física.

Los aficionados aJuegos de mesa para dos jugadores de primera categoría Los jugadores reconocerán aquí la satisfactoria sensación de resolver rompecabezas complejos, ya que el juego traslada esa clásica experiencia de los juegos de mesa a un entorno puramente virtual.

Por qué lo elegimos Simulador de huida Es ideal para parejas a las que les encantan los rompecabezas y resolver problemas, ya que ofrece una experiencia de sala de escape divertida y envolvente a la que podéis jugar juntos desde casa.

Simulador de huida tampoco escatima en detalles, ya que podrás vivir aventuras en salas con diferentes temáticas, desde el antiguo Egipto hasta inquietantes mansiones antiguas e incluso estaciones espaciales. Por suerte, hay sin prisas a la hora de resolver acertijos, y cada pequeño logro te acerca un paso más a completar una sala.

Mi veredicto: Simulador de huida convierte la noche de cita en una aventura que pone a prueba el ingenio, permitiendo a las parejas trabajar codo con codo para resolver ingeniosos retos y disfrutar de cada pequeña victoria.

Mi opinión general sobre los mejores videojuegos para parejas

Si aún no tienes claro qué juego elegir para vuestra próxima sesión cooperativa o para una velada romántica, aquí tienes un breve resumen que os ayudará a encontrar el título perfecto para el tipo de pareja que sois.

Tanto si quieres algo acogedor, ya sea caótico, emotivo o competitivo, seguro que aquí hay un juego que os puede unir más.

Ideal para parejas que buscan una aventura emotiva y con una historia bien desarrollada → Se necesitan dos. Es unun sincero viaje cooperativo donde la comunicación y el trabajo en equipo forman parte de cada reto.

→ Se necesitan dos. Es unun sincero viaje cooperativo donde la comunicación y el trabajo en equipo forman parte de cada reto. Ideal para pasar veladas tranquilas y acogedoras en compañía → Stardew Valley. Es un relajante simulador de vida en el campo que te permite construir una casa, tomarte las cosas con calma y disfrutar de pequeños objetivos comunes.

→ Stardew Valley. Es un relajante simulador de vida en el campo que te permite construir una casa, tomarte las cosas con calma y disfrutar de pequeños objetivos comunes. Ideal para parejas a las que les encanta el caos divertido → ¡Overcooked! Todo lo que puedas comer. Se trata de una experiencia cooperativa en la cocina tremendamente frenética en la que gritar, reír y fracasar estrepitosamente es parte de la diversión.

→ ¡Overcooked! Todo lo que puedas comer. Se trata de una experiencia cooperativa en la cocina tremendamente frenética en la que gritar, reír y fracasar estrepitosamente es parte de la diversión. Ideal para parejas que prefieren un reto más exigente → Don’t Starve Together. Se trata de un juego de supervivencia oscuro y exigente en el que permanecer unidos marca realmente la diferencia entre la vida y la muerte.

→ Don’t Starve Together. Se trata de un juego de supervivencia oscuro y exigente en el que permanecer unidos marca realmente la diferencia entre la vida y la muerte. Ideal para parejas aventureras que buscan una experiencia de juego cooperativo única → PEAK. Es una experiencia de escalada llena de tensión, basada en la confianza, la coordinación y el hecho de rescatarnos unos a otros de situaciones realmente peligrosas.

Los mejores juegos cooperativos para parejas son aquellos que sacan a relucir vuestras fortalezas, ponen a prueba vuestra comunicación y os dejan recuerdos de los que luego os reiréis.

Tanto si buscas algo tranquilo y acogedor como intenso y emocionante, ¡el juego perfecto para tu próxima noche en casa ya está en esta lista!

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor videojuego para parejas? Se necesitan dos destaca como el mejor videojuego para parejas, ya que ofrece una combinación perfecta de una historia conmovedora, mecánicas cooperativas creativas y retos basados en el trabajo en equipo que estrechan los lazos entre los jugadores, al tiempo que hacen que cada momento sea divertido e inolvidable. ¿A qué juegos pueden jugar un novio y una novia? Una pareja puede jugar a casi cualquier cosa junta, pero los favoritos en modo cooperativo como Se necesitan dos, Stardew Valley, yUna salida son especialmente geniales porque se basan en el trabajo en equipo, la toma de decisiones conjunta y los momentos divertidos que hacen que cada sesión de juego se convierta en un rato agradable. ¿Puedes jugar a videojuegos con tu pareja?

¿Cuál es el mejor videojuego para parejas?

No hay un único videojuego ideal para parejas, pero te recomiendo encarecidamente que elijas un juego cooperativo PVE o de aventuras como Se necesitan dos. ¡Tendrás que echar un vistazo a lo que hay en el mercado para encontrar el juego perfecto con el que pasar un rato agradable con tu pareja!

¿A qué juegos pueden jugar el novio y la novia?

No hay límite en cuanto a los juegos a los que pueden jugar las parejas. Tendréis que decidir entre vosotros cuál es el juego perfecto para vuestras citas nocturnas, aunque yo os recomiendo encarecidamente cualquier título de Hazelight Games. Se necesitan dos, ficción dividida, yUna salida¡Son experiencias inolvidables!

¿Puedes jugar a videojuegos con tu pareja?

¡Sí, y no lo dudes! Jugar a videojuegos con tu pareja es una de las formas más sencillas (y divertidas) de pasar tiempo de calidad juntos. Ya sea que forméis equipo en Se necesitan doso relajarse enStardew Valley… hay un juego cooperativo para cada tipo de pareja.