Die 20 besten Videospiele für Kinder: Entspannend und herausfordernd

Sie suchen also nach tollen Videospielen, die sich nicht nur für begeisterte Gamer, sondern auch für Kinder eignen und auch den Eltern Spaß machen? Dieser Leitfaden stellt die besten Videospiele für Kinder aus verschiedenen Bereichen vor Konsolen, PC undmobil, sorgfältig ausgewählt mit Blick auf gemeinsame Spielstunden mit der Familie.

Diese Titel regen die Kreativität an, fördern die Fähigkeit zur Problemlösung und stärken den Teamgeist, wobei die Inhalte für jüngere Spieler geeignet bleiben.

Als Gamer und Elternteil habe ich diese Spiele auf echten Geräten getestet, darunter Nintendo Switch, PlayStation, Xboxundmobil Plattformen, sodass Sie Ihr Kind beruhigt an die Welt der Spiele heranführen können. Von lehrreichem Spielspaß bis hin zu unbeschwerten Abenteuern – diese Titel sind ideal, um gemeinsam unvergessliche Momente zu erleben.

Unsere Top-Empfehlungen für Videospiele für Kinder

Diese Liste enthält die besten Videospiele für Kinder verschiedener Altersgruppen, von 4-Jährigen bis zu 12-Jährigen und älter. Ich habe die Spiele so zusammengestellt, dass Eltern leicht altersgerechte Angebote finden können, die sowohl Spaß machen als auch sicher sind.

Bevor wir die vollständige Liste vorstellen, hier unsere drei Top-Empfehlungen, die sich perfekt für das gemeinsame Spielen mit der Familie eignen und garantiert stundenlangen Spielspaß bieten.

Animal Crossing: New Horizons (2018) – Der neueste Teil der Lebenssimulationsreihe auf Nintendo, in dem die Spieler in ein neues Dorf ziehen, um sich ein friedliches Leben aufzubauen, indem sie Freundschaften mit den Dorfbewohnern schließen, Kunst sammeln, an gesellschaftlichen Veranstaltungen teilnehmen und vieles mehr. Little Big Workshop (2019) – Ein bezauberndes Fabrik-Simulationsspiel, in dem Kinder ihre eigene Miniaturwerkstatt entwerfen und leiten können. Es fördert strategisches Denken, Problemlösungskompetenz und Ressourcenmanagement, während die Spieler eine Vielzahl von Produkten herstellen und ihre Produktionslinien optimieren. Big Brain Academy: Gehirn gegen Gehirn (2021) – Ein unterhaltsames und lehrreiches Rätselspiel, das die kognitiven Fähigkeiten der Spieler durch spannende Minispiele in den Bereichen Gedächtnis, Logik, Mathematik und Wahrnehmung fördert. Ideal für Kinder, die gerne spielerisch lernen.

Sie können sich zwar sofort eines davon aussuchen und sich darauf stürzen, aber ich habe noch viele weitere tolle Spiele vorzustellen. Scrollen Sie nach unten, um mehr über die besten Videospiele für Kinder zu erfahren und zu entdecken, wie diese Ihre Kinder unterhalten und ihre geistigen und kognitiven Fähigkeiten fördern können.

Die 20 besten Videospiele für Kinder: Unsere Top-Auswahl für die Kleinen

Bevor wir uns die vollständige Liste der besten Videospiele für Kinder ansehen, noch ein kurzer Hinweis dazu, wie ich diese Spiele gespielt habe, damit ihr wisst, was euch erwartet.

Ich habe jeden einzelnen dieser Titel auf unserem Nintendo Switch und auf unsere Familie CyberPowerPC eine Gaming-Station, die an den Fernseher angeschlossen war, sodass wir auch gemeinsam ein paar Spiele spielen konnten. Diese Kombination hat mir einen guten Eindruck davon vermittelt, wie diese Spiele sowohl auf einer Handheld-Konsole als auch auf einer vollwertigen Spielekonsole laufen.

Ich möchte klarstellen, dass all diese Titel hervorragend für das Einzelspieler-Erlebnis geeignet sind, andere jedoch im Mehrspielermodus noch besser waren. Kommen wir nun zur Liste der großartigen Spiele, die unterhaltsam, sicher und perfektfür Kinder!

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1. Animal Crossing: New Horizons [Das beste Videospiel für Kinder zur Förderung von Kreativität und sozialen Kontakten]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Lebenssimulation / Gesellschaftssimulation Plattformen Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 (verbesserte Version) Erscheinungsjahr 2020 (Switch), 2026 (Switch 2 Edition + umfangreiches kostenloses Update) Urheber Nintendo EPD, Hisashi Nogami, Aya Kyogoku Durchschnittliche Spielzeit 60–300+ Stunden (abhängig von Spielstil und Zielen) Am besten geeignet für Kinder und Familien, die Kreativität, Dekorieren und entspanntes gemeinsames Spielen lieben

Animal Crossing: New Horizons ist Gaming vom Feinsten. Du startest auf einer leeren Insel, sammelst Materialien, bastelst, angelst und baust dir deinen Traumort. Das Spiel ist perfekt für Kinder, die kreative Freiheit und gemeinsames Spielen lieben. Das Schalter 2Ausgabe bietet neue Werkzeuge, einen verbesserten Koop-Modus und eine flüssigere Steuerung, die das Inselleben noch unterhaltsamer machen.

Beim Spielen hat man das Gefühl, in einen ruhigen Alltag einzutauchen. Jeder Tag bringt kleine Ziele mit sich: Käfer fangen, das Haus dekorieren oder mit den Dorfbewohnern plaudern. Das Tempo ist gemächlich, und die Belohnung ist, zu sehen, wie deine Insel wächst. Das Online-Spiel kann zwar etwas langsam sein, aber es lohnt sich, wenn Freunde zu Besuch kommen und man ihnen seine Kreationen vorführen kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Neue Horizonteist das ultimative Entspannungsspiel für Kinder. Es verbindet Kreativität, Gemeinschaft und gute Laune pur.

Neben demAnimal Crossing: New Horizons – Switch 2 EditionDas neue kostenlose Update bringt umfangreiche Verbesserungen. Du kannst ein Hotel am Meer leiten, Themenzimmer einrichten und Hotel-Tickets für seltene Gegenstände verdienen. Außerdem gibt es Reettis Aufräumdienst und die „Schlafinseln“ – Traumwelten, die du gemeinsam mit Freunden erschaffen oder besuchen kannst. Es ist das größte Update, das die Serie seit Jahren erfahren hat.

Die Grafik ist sanft, hell und voller Charme. Von sich im Wind wiegenden Bäumen bis hin zu leuchtenden Sonnenuntergängen – alles wirkt wie von Hand gestaltet und strahlt Gemütlichkeit aus. Die Hintergrundmusik und die kleinen Soundeffekte ziehen einen sofort in ihren Bann.

Mein Fazit:

Animal Crossing: New Horizons bleibt zeitlos; ein gemütlicher, kreativer Rückzugsort, der das tägliche Spielen zu etwas ganz Besonderem macht.

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2. Little Big Workshop [Das beste Videospiel für Kinder zum Trainieren von Problemlösungsfähigkeiten und Ressourcenmanagement]

Unsere Bewertung 9.9

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Art des Spiels Simulation von Bau und Verwaltung Plattformen Windows, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, macOS, Android, Apple TV Erscheinungsjahr 2019 Urheber Mirage Game Studios, HandyGames Durchschnittliche Spielzeit Etwa 20 Stunden Am besten geeignet für Problemlösung und Betriebsleitung Was mir gefallen hat Als Geschäftsführer einer virtuellen Fabrik

Ein weiterer hervorragender Titel, Little Big Workshop, hat es auf diese Liste geschafft. Little Big Workshop vermittelt grundlegende Fähigkeiten zur Problemlösung und zum Ressourcenmanagement durch Eine Miniatur-Spielzeugfabrik mit witzigen Grafiken und einfacher Spielmechanik.

Kinder lieben dieses Spiel, weil es eine moderate Herausforderung darstellt, aber trotzdem jede Menge Spaß macht. Im Mittelpunkt des Spiels steht der Aufbau der effizientesten Fabrik, wobei man höchste Produktstandards erfüllen und sich mit einem rivalisierenden Geschäftsführer auseinandersetzen muss.

Warum wir uns dafür entschieden haben Little Big Workshop ist ein hervorragendes Spiel, das die Fähigkeit zur Problemlösung und zum Ressourcenmanagement fördert und Kindern die Grundlagen der Arbeit als Geschäftsführer und des Betriebs einer eigenen Fabrik vermittelt.

Allerdings müssen die Spieler auch die Fabrikarbeiter im Auge behalten, um zu verhindern, dass diese überlastet werden und die Produktion darunter leidet. Wenn du mich fragst, Little Big Workshop ist eine CEO-Simulation, und das, meine Freunde, wird eure Kinder auf Erfolgskurs bringen.

Mein Fazit:

Als eines der besten Videospiele für Kinder, Little Big Workshop hat viel zu bieten. Es ist fesselnd, macht Spaß und ist anspruchsvoll genug, um das Interesse der Kleinen zu wecken. Der Grafikstil unterstreicht diesen „kindlichen“ Charakter und verleiht dem Spiel ein authentisches Aussehen und Gefühl.

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3. Big Brain Academy: Gehirn gegen Gehirn [Das beste Videospiel für Kinder zur Förderung der kognitiven Fähigkeiten und des kritischen Denkens]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Lernspaß, Rätsellösen Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2005 Urheber Nintendo EAD, Nintendo Durchschnittliche Spielzeit Etwa 6 Stunden Am besten geeignet für Logisches Denken und Gedächtnis fördern Was mir gefallen hat 7-Spieler-Versus-Modus

Ich erinnere mich, dass ich Big Brain Academy: Gehirn gegen Gehirn mit meinen Geschwistern. Es ist ein anspruchsvolles, aber unterhaltsames kleines Spiel, das dabei hilft, das Gedächtnis, das logische Denkvermögen und die Reaktionszeit fördern durch bunte Minispiele, die den kindlichen Geist fördern.

Das Spiel bietet drei Modi: Test, ÜbungundZeile. Letzteres ist am spannendsten, da es bis zu 7 Spieler, die ihr Gehirn auf die Probe stellen wollen. Du wirst verschiedene Rätsel lösen, die deine Reaktionszeit, deine mathematischen Fähigkeiten, dein Erkennungsvermögen und dein Gedächtnis auf die Probe stellen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Big Brain Academy: Gehirn gegen Gehirn bietet jede Menge Herausforderungen für Kinder mit Ehrgeiz. Wir haben es vor allem wegen seines Versus-Modus ausgewählt, in dem sie bis zu 6 andere Spieler und finde heraus, wer am klügsten ist.

Big Brain Academy: Gehirn gegen Gehirn ist eines der besten Spiele für Kinder und Eltern, die eine perfekte Mischung aus Lernen und Spaß suchen.

Mein Fazit:

Dieses Buch ist ideal für Kinder, die zumindest ein paar Freunde, Brüder oder Schwestern haben. Das ZeileDieser Modus ist das Herzstück des Spiels und sorgt für unvergessliche Momente mit deinen Liebsten.

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4. Kirby und das vergessene Land [Ideal für junge Abenteurer, die das Entdecken lieben]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels 3D-Plattformspiel, Action-Adventure Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber HAL Laboratory, Nintendo Durchschnittliche Spielzeit ~10–12 Stunden Hauptstory, ~20–25 Stunden für Perfektionisten Am besten geeignet für Kinder und Familien, die ein stressfreies 3D-Abenteuer mit einfachen Rätseln und unterhaltsamem Koop-Modus suchen Was mir gefallen hat Der „Mouthful Mode“ sorgt für ständige Abwechslung bei Rätseln und Bewegungen

Kirby und das vergessene Land greift den klassischen 2D-Charme des rosa Puffballs auf und versetzt ihn in volles 3D zum ersten Mal. Du erkundest eine verlassene Welt voller Geheimnisse, Rätsel und Sammelobjekte.

Kirbys Fähigkeit, Gegner einzusaugen und ihre Kräfte zu kopieren, ist nach wie vor das Highlight des Spiels, aber der „Mouthful-Modus“ verändert alles – Jetzt kannst du ein Auto, einen Automaten oder sogar einen Verkehrskegel verschlucken, um kreative Rätsel zu lösen. Zusammen mit dem Koop-Modus mit Bandana Waddle Dee wird das Spiel zu einem tollen gemeinsamen Erlebnis für die ganze Familie.

Das Gameplay fühlt sich flüssig, nachsichtig und macht richtig Spaß an. Ich hatte nie das Gefühl, für meine Experimente bestraft zu werden, und genau das macht es zu einer so großartigen Wahl für jüngere Spieler. Die Level sind zwar linear, aber voller versteckter Wege und cleverer, durch die Umgebung vermittelter Geschichten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist zugänglich, kreativ und macht sowohl alleine als auch mit der Familie unglaublich viel Spaß. Kirbys Weltgestaltung und seine Fähigkeiten sorgen dafür, dass das Spiel von Anfang bis Ende abwechslungsreich bleibt.

Optisch springt das Spiel förmlich aus dem Bildschirm. Die postapokalyptische Welt wirkt irgendwie niedlich, und der Soundtrack ist einfach Nintendo Magie; eingängige Melodien, die je nach Levelwechsel zwischen entspannend und abenteuerlich wechseln. Ein Genuss für Augen und Ohren, und die Animation verleiht jeder Figur jede Menge Charakter.

Mein Fazit:

Das ist derzeit der beste 3D-Plattformer für junge Spieler. Er macht Spaß, ist fantasievoll und auf die klassische Nintendo-Art perfekt ausgefeilt. Egal, ob man fünf oder fünfzig ist – man kommt einfach nicht davon los Kirby und das vergessene Land ohne zu lächeln.

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5. Sesamstraße: Once Upon a Monster [Das beste Videospiel für Kinder, um Empathie und Teamwork zu vermitteln]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Lernspaß, Abenteuer Plattformen Xbox 360 Erscheinungsjahr 2011 Urheber Double Fine Productions, Warner Bros. Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit Etwa 3 Stunden Am besten geeignet für Eine herzerwärmende Geschichte aus der Sesamstraße Was mir gefallen hat Vielfältige Minispiele zur Problemlösung

Die Sesamstraße: Es war einmal ein Monster sticht unter den die besten Abenteuerspiele das Kinder lieben werden. Es ist ein herzerwärmendes Abenteuer, das vermittelt Empathie, Freundlichkeit und Zusammenarbeit durch den Geliebten Die SesamstraßeZeichen.

Wenn duElmo and Keksmonster… wirst du froh sein, dass sie im Rampenlicht stehen. In jedem Kapitel des Spiels gibt es ein Problem, das diese Jungs lösen werden. Das machst du mithilfe von lustigen kleinen Minispielen, bei denen es um Rennen, Tanzen und vieles mehr geht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses herzerwärmende Spiel spielt in der Die Sesamstraße „Universe“ eignet sich ideal, um durch eine Vielzahl interaktiver Minispiele die Koordination zu trainieren und die Reflexe Ihres Kindes zu schärfen.

Die Sesamstraße: Es war einmal ein Monsterist das BesteXbox Spiel für Kinder, und wenn du ein Xbox 360, dann steht dem Spaß nichts mehr im Wege, solange du das Kinect Steuergerät.

Mein Fazit:

Ein Kinderspiel für die Die Sesamstraße Fans der Serie, bei dem eure Reflexe, eure Koordination und eure Teamfähigkeit auf die Probe gestellt werden, vorausgesetzt, ihr habt ein Xbox 360 und das mittlerweile veraltete Kinect-Controller. Mit diesem Controller wird das Spiel zu einem unerschöpflichen Spaßquell.

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6. Scribblenauts Mega-Pack [Das beste Videospiel für Kinder, das Kreativität und Fantasie durch das Erschaffen eigener Welten fördert]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Action-Puzzle-Plattform Plattformen Nintendo Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2009 Urheber 5th Cell, Shiver Entertainment, Warner Bros. Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit Etwa 10 Stunden Am besten geeignet für Den Wortschatz erweitern Was mir gefallen hat Rätsel mit Wörtern lösen

Scribblenauts Mega-Pack bietet einige der besten Videospiele für Kinder. Das Mega-Paket umfasst mehrere Scribblenauts Bücher, die den Wortschatz und die Kreativität fördern, indem sie Kinder dazu anregen, Rätsel mit Wörtern zu lösen. Was immer sie sich vorstellen können, können sie auch erschaffen!

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein fantastisches Rätselspiel, das den Wortschatz erweitert und die Kreativität fördert. Kinder lieben es, und Eltern loben es für seinen fesselnden Charakter und die farbenfrohe Grafik, die dem Spiel eine heimelige Atmosphäre verleihen.

Es ist eines der das gemütlichste games für Kinder, die ihrer Fantasie freien Lauf lassen und unglaubliche Welten erschaffen möchten, die ein echtes Eintauchen ermöglichen und lebendig wirken. ScribblenautsDie lebhafte Grafik im Cartoon-Stil verleiht dem Spiel einen niedlichen Charme, während die entspannende Hintergrundmusik für eine warme und einladende Atmosphäre sorgt.

Mein Fazit:

Scribblenauts Mega-Pack ist ein absolutes Muss wegen seines innovativen und vielseitigen Spielprinzips, das Kreativität, Fantasie und das Lösen von Rätseln miteinander verbindet. Das Beste daran ist, dass Kinder alles erschaffen können, was sie sich erträumen, und so ihre Gedanken und Gefühle voll und ganz zum Ausdruck bringen können.

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7. Minecraft: Java- und Bedrock-Edition [Das beste Videospiel für Kinder zum Erkunden, Überleben und Basteln in einer pixeligen Sandbox-Welt]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Überleben, Sandbox Plattformen Windows, Linux, macOS, ChromeOS, PlayStation 4 und 5, Nintendo Switch, Xbox Series S/X, Xbox One, iOS, Android Erscheinungsjahr 2011 Urheber Mojang Studios Besonderheit Pixelgrafiken Am besten geeignet für Erkundung und Überleben Was mir gefallen hat Offenes Sandbox-Gameplay

Es ist keine Schande, zu lieben Bergbau, Handwerkdenn es ist eines der besten Videospiele für Kinder und Eltern. Ich habe es gespielt, als ich jünger war, und ich sehe, dass es vielen Kindern immer noch Spaß macht. Bergbau, Handwerkfördert Kreativität, Problemlösungsfähigkeiten und Teamarbeit, während die Kinder in einer blockartigen Welt auf Entdeckungsreise gehen, bauen und überleben eine Sandbox-Welt mit unendlichen Möglichkeiten.

Es gehört zu denDie besten Open-World-Spiele das man nach Herzenslust erkunden kann, ohne dass es jemals langweilig wird. Der Mehrspielermodus sorgt für zusätzliche Tiefe, während die Kinder durch die Mechaniken des Handwerks, des Überlebens und des Bauens ihre wahre Persönlichkeit entfalten können.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenBergbau, Handwerkwegen seines offenen Sandbox-Gameplays, bei dem Kinder alles über Überleben, Basteln, Erkundung und soziale Interaktion lernen können. Es ist absolut kinderfreundlich und bietet gleichzeitig eine angemessene Herausforderung sowie Ressourcenmanagement.

Bergbau, HandwerkDie blockartige Grafik mildert teilweise gewalttätige Momente ab, wie das Töten von Tieren und anderen Spielern, um zu überleben. Dadurch eignet sich das Spiel für Kinder jeden Alters, die in die weitläufige Welt dieses Spiels eintauchen.

Mein Fazit:

Bergbau, Handwerkist einklassisches Sandbox-Spiel das Kinder im Allgemeinen lieben. Es fördert Fähigkeiten wie Kreativität, Problemlösungskompetenz, Überlebensfähigkeit und sogar soziale Intelligenz als Teil seines herausragenden Multiplayer-Erlebnisses.

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8. Super Mario Maker-Reihe [Das beste Videospiel für Kinder zum Entwerfen von Super-Mario-Levels]

Unsere Bewertung 9.1

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Art des Spiels Plattformspiel, Level-Editor Plattformen Nintendo 3DS, Nintendo Switch, Wii U (Online-Dienste werden nicht mehr unterstützt) Erscheinungsjahr 2015 Urheber Nintendo EAD, Nintendo EPD, Nintendo Software Technology, Nintendo Besonderheit Erstellung von Super-Mario-Levels Am besten geeignet für Mit Level-Layouts experimentieren Was mir gefallen hat Einzigartige Levels erstellen, die von anderen Spielern gespielt werden können

Super MarioTitel sindlegendäre Plattformspiele, aber dieSuper Mario Maker Diese Spielreihe ist etwas ganz Besonderes. Sie fördert das Design-Denken und das Experimentieren, indem sie Kindern ermöglicht, ihre eigenen erstellen und teilen Mario Levels mit Freunden.

Das ist eine tolle Idee für Kinder, die Super Mario und ihre eigenen Geschichten in demselben Universum erschaffen wollen. Selbst als Erwachsener machen mir diese Spiele unglaublich viel Spaß, weil sie es den Spielern ermöglichen, einzigartige, herausfordernde Levels mit unterschiedlichen Layouts und Gegnerplatzierungen zu gestalten.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Super Mario Maker Die Serie hilft Kindern dabei, ihre Kreativität zu entfalten, und ermöglicht es ihnen, Super Mario Level erstellen und andere Spieler dazu auffordern, diese zu absolvieren.

Von anderen Kindern (oder Erwachsenen) erstellte Inhalte können von diesen erlebt werden, die sich gegenseitig herausfordern und endlosen Spielspaß genießen können.

Mein Fazit:

The Super Mario Maker Die Serie gehört zu den einzigartigsten Videospielen für Kinder, die die Kreativität fördern. Sie ist ein Kult Super Mario Ein Klassiker mit dem gewissen Etwas, bei dem man ganze Level von Grund auf neu zusammenstellen kann, was für einen außergewöhnlichen Wiederspielwert sorgt.

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9. Sackboy: Ein großes Abenteuer [Das beste Videospiel für Kinder mit unterhaltsamen Plattform-Elementen, Rätseln und Kämpfen]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Plattformspiel Plattformen PS4, PS5, Windows Erscheinungsjahr 2020 Urheber Sumo Digital, Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 11 Stunden für die Hauptgeschichte Am besten geeignet für Ausgefeiltes Plattform-Gameplay Was mir gefallen hat Lebendige, farbenfrohe Bilder

Sackboy verbindet Plattformspaß mit Kreativität und Teamwork in einer wunderschön gestalteten, familienfreundlichen Welt. Wenn es um die besten Videospiele für Kinder geht, Sackboy ist ein sofortiger Klassiker. Kinder lieben die Erkundungs- und Fortbewegungsmechaniken.

Im Mittelpunkt des Spiels steht Rätsel lösen, Gegner besiegen und Geheimnisse aufdecken. In der Zwischenzeit kannst du springen, rennen und die lebendige Welt des Spiels allein oder mit Freunden erkunden, dabei Gadgets sammeln und HandwerksweltvonVex, der Hauptschurke des Spiels.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sackboy ist ein passendes Videospiel für Kinder, die Spaß an Plattformspielen haben und die Teamarbeit und Kreativität schätzen, die dieses Spiel erfordert. In Kombination mit Rätseln und einer unbeschwerten Geschichte, Sackboy ist ein unvergessliches Erlebnis.

Trotz der Anwesenheit des Bösewichts, Sackboy ist für Kinder geeignet und verherrlicht keine Gewalt. Es bietet eine gesunde Mischung aus familienfreundlichen Kämpfen, Rätseln und fesselnder Erkundung.

Mein Fazit:

Sackboy ist ein Meisterwerk für Einzelspieler, Mehrspieler und Koop-Modi für Kinder. Im Mittelpunkt stehen vor allem Erkundung, Kämpfe und Navigation. Es zählt jedoch auch zu den herausragende Rätselspiele das bringt das Gehirn Ihres Kindes auf Hochtouren.

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10. Endloser leuchtender Ozean [Das beste Videospiel für Kinder für entspannte Unterwassererkundungen]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Abenteuer Plattformen Nintendo Switch (inkl. Kompatibilität mit Switch 2) Erscheinungsjahr 2024 Urheber Arika, Nintendo Durchschnittliche Spielzeit Etwa 8 Stunden Am besten geeignet für Unterwasserforschung Was mir gefallen hat Feinsinnige Erzählweise und ruhige Kulisse

Endloser leuchtender Ozean versetzt dich in einen weiten, friedlichen Ozean voller Korallenriffe, versunkener Schiffe und leuchtender Meeresbewohner. Du kannst alles in deinem eigenen Tempo erkunden, ohne Zeitdruck oder Druck. Es ist dasperfektUmschaltenSpiel für Kinder, die Entdeckungen und Tiere lieben, und das entspannte Unterwasserabenteuer allein oder mit Freunden in Online-Tauchgängen mit bis zu 30 Spielern bietet.

Beim Spielen fühlt es sich an, als würde man durch einen Traum gleiten. Man gleitet zwischen Riffen hindurch, schwimmt mit Delfinen und entdeckt dabei seltene Arten. Es ist leicht zu erlernen, selbst für Anfänger, und Es fühlt sich eher nach Entspannung als nach Gaming an. Klar, es könnte ein paar mehr Ziele vertragen, aber die entspannte Erkundung und die Multiplayer-Einsätze sorgen dafür, dass es spannend bleibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Endloser leuchtender Ozean ist ein ruhiges, lehrreiches und optisch ansprechendes Spiel, das bei Spielern jeden Alters Neugier und Entspannung fördert.

Optisch ist es atemberaubend. Die Wassereffekte, das wechselnde Licht und die detailreiche Unterwasserwelt wirken fast hypnotisch. Der sanfte Ambient-Soundtrack rundet das Ganze ab – mit entspannenden Melodien, die lange Spielsitzungen wie im Flug vergehen lassen. Zu sehen, wie dein Taucher durch leuchtende Höhlen oder sonnenbeschienene Untiefen schwebt, ist reine Entspannung.

Mein Fazit:

Endloser leuchtender Ozean ist eines der beruhigendsten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Es ist die perfekte Wahl für Kinder, die die Natur lieben, und für alle, die dem Trubel für eine Weile entfliehen möchten.

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11. Dragon Quest Builders 2 [Das beste Videospiel für Kinder mit einer storybasierten Abenteuergeschichte, Kämpfen und Erkundungselementen]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Sandbox, Action-RPG Plattformen Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Windows Erscheinungsjahr 2018 Urheber Square Enix, Koei Tecmo Games, Omega Force Durchschnittliche Spielzeit Etwa 55 Stunden Am besten geeignet für Rundenbasierte Kampf- und Bau-Mechaniken Was mir gefallen hat Eine riesige, erkundbare Spielwelt

Dragon Quest Builders 2 verbindet Geschichtenerzählen mit Spielmechaniken, sodass Kinder auf spielerische Weise die Welt erkunden, Dinge basteln und kleine Kämpfe austragen können, während sie die Welt retten. Das klingt nach etwas, das Kindern gefallen würde, und das kann ich bestätigen.

Dragon Quest Builders 2 ist in erster Linie ein Einzelspieler-Abenteuer. Dank des großartigen Online-Modus können Kinder die Spielwelt jedoch auch gemeinsam mit bis zu drei anderen Spielern erkunden. Für dieses Spiel ist Kreativität, Kommunikationsfähigkeit und geschicktes Überleben in einer Welt, die von einem bösen Kult beherrscht wird.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dragon Quest Builders 2 ist aufgrund seiner fesselnden Welt, seiner subtilen Erzählweise und der unterhaltsamen Erkundung eine unserer Top-Empfehlungen. Es bietet Kämpfe mit moderatem Schwierigkeitsgrad und einen fantastischen Koop-Modus, der das Eintauchen in die Spielwelt noch verstärkt.

Als Spieler musst du die Welt von ihrem schlechten Ruf befreien und ihren früheren Ruhm wiederherstellen.

Mein Fazit:

Dragon Quest Builders 2Die skurrile, farbenfrohe Welt voller freundlicher Monster ist genau das, was sich ein Kind nur wünschen kann. Kreativität, das Erschaffen einer eigenen Welt, Planung und das Lösen von Problemen machen dieses Spiel zu einem Vergnügen für Kinder, die eine moderate Herausforderung und wochenlangen Spielspaß suchen.

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12. Alba: Ein Abenteuer in der Natur [Das beste Videospiel für Kinder zum Schutz der Tierwelt und zur Rettung der Natur]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Abenteuer Plattformen iOS, macOS, tvOS, Windows, Nintendo Switch, PS4 und PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Urheber Ustwo Games, PID Games Durchschnittliche Spielzeit Etwa 4 Stunden Am besten geeignet für Die Natur auf einer Mittelmeerinsel erkunden Was mir gefallen hat Künstlerischer Stil und kreative Problemlösung

Alba: Ein Abenteuer in der Natur ist ein unterhaltsames Videospiel für Kinder mit einer Cartoon-Optik und einer wunderschön gestalteten Hauptfigur, Morgendämmerung. Es weckt das Umweltbewusstsein durch eine inspirierende Geschichte über Naturerhaltung und Artenschutz auf einer MittelmeerIsland.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für dieses Spiel entschieden, weil es sehr entspannend ist und ein lockeres Spielprinzip bietet, bei dem Kinder etwas über Umweltbewusstsein, Tierwelt und das Lösen von Problemen lernen können.

Das Spiel ist unglaublich kinderfreundlich und besticht durch leuchtende Farben, freundliche Tiere und einfache Rätselaufgaben. Es bringt Kindern bei, auf ihre Umwelt zu achten, während sie gleichzeitig die Spielwelt erkunden und die wunderschöne Grafik genießen.

Mein Fazit:

Alba: Ein Abenteuer in der Natur gehört zu den besten Videospielen für Kinder, die ihnen beibringen, wie man sanft, fürsorglich und liebevoll mit Tieren und Wildtieren umgeht. Da es keine objektiven Herausforderungen gibt, eignet es sich hervorragend zur Entspannung nach einem langen Schultag.

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13. Baba Is You [Das beste Videospiel für Kinder zur Förderung der Kreativität durch das Umgehen der Spielregeln]

Unsere Bewertung 8.3

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Art des Spiels Puzzle Plattformen Nintendo Switch, Linux, Windows, macOS, Android, iOS Erscheinungsjahr 2019 Urheber Hempuli Durchschnittliche Spielzeit Etwa 8 Stunden Am besten geeignet für Rätsel lösen, bei denen man die Regeln beugt Was mir gefallen hat Deine eigenen Regeln festlegen, um das Spiel zu meistern

Baba Is You ist ein cleveres Rätselspiel, das Logik und Sprachstruktur vermittelt, indem es den Spielern ermöglicht, die Spielregeln neu zu definieren, um Herausforderungen zu meistern. Pixelig, im Old-School-Stil, Nintendo-die Optik im Stil der damaligen Zeit verleiht dem Ganzen einen ganz eigenen Charme, während die Die sich ständig ändernden Spielregeln machen es unglaublich einzigartig. Außerdem fügt es sich gut in die Reihe der am bestenUmschaltenFamilienspiele, dank seiner einfachen Steuerung und der Möglichkeiten zum gemeinsamen Lernen.

Baba Is You ermöglicht es dir, mit Blöcken zu interagieren, die die Spielregeln darstellen. Indem du diese Blöcke veränderst, beeinflusst du den Spielablauf und kannst so Rätsel lösen und die raffiniert gestaltete Spielwelt erkunden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein unkonventioneller Ansatz zum Lösen von Rätseln, bei dem Kinder die Spielregeln festlegen, um Herausforderungen zu meistern. Ein wahrhaft einzigartiger Titel, der die Spieler stundenlang fesseln wird.

Zwar sicherlich eines der besten Videospiele für Kinder und sogar ein ordentliches Familienspiel, das auf Umschalten… es ist ziemlich schwierig und erfordert effiziente Problemlösungsfähigkeiten, kreatives Denken und unkonventionelles Denken. Deshalb ist es sowohl für Kinder als auch für Eltern ideal.

Mein Fazit:

Baba Is You ist ein hervorragendes, die geistige Entwicklung förderndes Spiel für Kinder, das ihnen hilft, kritisches, unkonventionelles Denken und ausgezeichnete Fähigkeiten zur Problemlösung zu entwickeln. Es ist eines der top UmschaltenSpiele für eine etwas andere Herangehensweise an Logik und das Ausreizen von Regeln, um scheinbar unüberwindbare Herausforderungen zu meistern.

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14. Briefe – ein schriftliches Abenteuer [Das beste Videospiel für Kinder mit einer herzerwärmenden Geschichte und Rätseln]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Puzzle Plattformen Windows, macOS, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber 5am Games, PID Games Durchschnittliche Spielzeit Etwa 3 Stunden Am besten geeignet für Rätsel mit Buchstaben und Wörtern lösen Was mir gefallen hat Eine interessante Geschichte, die durch die Handlungen eines Spielers entdeckt wurde

Briefe – ein schriftliches Abenteuer ist ein herzerwärmendes, storybasiertes Rätselspiel, in dem Kinder Probleme mithilfe von Buchstaben und Wörtern lösen und dabei Kreativität und Einfühlungsvermögen entwickeln.

Daraus folgtSarah, ein kleines, schüchternes Mädchen, das ihre Chat-Nachrichten und Briefe durchblättert. Die Kinder haben die Aufgabe, Briefe lesen und schreiben, Rätsel lösen und die herzerwärmende Geschichte entdecken. Briefe: Ein schriftliches Abenteuer macht Spaß, ist entspannend und voller Leben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein niedliches, handlungsorientiertes Spiel, bei dem die Spieler Rätsel mithilfe von Buchstaben und Wörtern lösen und dabei lernen, Empathie und Kreativität zu zeigen.

Es ist für Kinder geeignet, die davon profitieren, ihre Lese- und Schreibfähigkeiten zu verbessern, während gleichzeitig ihre Neugierde geweckt wird und sie lernen, einfühlsam zu sein.

Mein Fazit:

Briefe: Ein schriftliches Abenteuer ist ein entspannendes Videospiel für Kinder, in dem sie eine sichere, farbenfrohe Welt erkunden und Rätsel mithilfe ihrer Lese- und Schreibfähigkeiten lösen können. Das Vermitteln von Problemlösungsfähigkeiten und Empathie sind die zentralen Elemente des Spiels, und Sie werden mir sicherlich zustimmen, dass jedes Kind diese Fähigkeiten besitzen sollte.

★ Das beste Videospiel für Kinder mit einer herzerwärmenden Geschichte und Rätseln zum Lösen Briefe – ein schriftliches Abenteuer Bei Eneba einkaufen

15. Kerbal Space Program [Das beste Videospiel für Kinder zum Erlernen der Grundlagen der Physik und Technik]

Unsere Bewertung 8.1

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Art des Spiels Raumflugsimulation Plattformen Windows, Linux, macOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2015 Urheber Trupp, Private Division Durchschnittliche Spielzeit über 60 Stunden Am besten geeignet für Unterricht in Ingenieurwissenschaften und Physik Was mir gefallen hat Raumfahrzeuge bauen und Planeten erforschen

Kerbal Space Program führt Kinder auf spielerische Weise in die Grundlagen der Physik und Technik ein, indem sie Raketen bauen, Planeten erkunden und durch Ausprobieren lernen. Kerbal Space Program dreht sich um Kerbal, eine außerirdische Rasse.

AlsKerbal, wirst du spannende Experimente durchführen, Raumschiffe starten und die Spielwelt nach Handwerksmaterialien absuchen. Kerbal Space Programkombiniertrealistische Physik, komplexe Technik und das Lösen von Problemen, die zu den erfüllendsten Erlebnissen überhaupt gehören.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein absolutes Muss für neugierige Kinder, die gerne die Grundlagen der Physik und Technik kennenlernen möchten, indem sie Raumschiffe bauen, Planeten erkunden und aus ihren Fehlern lernen.

Gleichzeitig sorgt die entspannte Atmosphäre für Entspannung, während sich Kinder dank der unbeschwerten Stimmung wie zu Hause fühlen.

Mein Fazit:

Kerbal Space Program ist ein Spiel, das man unbedingt ausprobieren sollte, um die Kreativität anzuregen, physikalische Grundkenntnisse zu erwerben und die Fähigkeit zur Problemlösung zu verbessern. Kinder werden sich sofort in die niedlichen, kleinen grünen Kerbal.

★ Das beste Videospiel für Kinder zum Erlernen der Grundlagen der Physik und Technik Kerbal Space Program Bei Eneba einkaufen

16. Spur [Das beste Videospiel für Kinder, das die Entwicklung vom Einzelzellorganismus bis zur Zivilisation nachzeichnet]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Lebenssimulation Plattformen Windows, macOS X Erscheinungsjahr 2008 Urheber Maxis, Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 15+ Stunden Am besten geeignet für Arten und Zivilisationen aus dem Nichts erschaffen Was mir gefallen hat Deine Zivilisation so führen, dass sie überlebt

Spurfördert die Fantasie und die Neugier auf das Leben und die Evolution, während die Spieler Arten erschaffen und diese von Mikroben zu galaktischen Entdeckern entwickeln. Dies ist eines der besten Videospiele für Kinder, in dem sie ihre Lebewesen von Zellen zu ausgewachsenen Tieren entwickelnund eine weitläufige Zivilisation aufbauen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenSpurwegen seines einzigartigen Ansatzes in Bezug auf Leben und Evolution, bei dem die Spieler Arten erschaffen und beobachten können, wie diese sich von Mikroben zu ausgewachsenen Lebewesen und schließlich zu ganzen Zivilisationen entwickeln.

Spurlässt Kinder Kreaturen entwerfen, die ihnen gefallen, und vermittelt ihnen gleichzeitig Wissen über Evolution, Anpassung und das Lösen von Problemen. Trotz seines Alters, Spurwirkt immer noch lebhaft und farbenfroh, mit einer humorvollen Note, die ihm zusätzlichen Charme verleiht.

Mein Fazit:

Spurist ein großartiges Videospiel für Kinder und Eltern, die in seine Welt eintauchen und ganze Zivilisationen aus dem Nichts erschaffen können. Es macht nicht nur Spaß und fesselt die Spieler, sondern vermittelt auch auf beeindruckende Weise Wissen über Evolution, die Bewältigung von Problemen und unendliche Anpassungsfähigkeit.

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17. Die „Marvel’s Spider-Man“-Reihe [Das beste Videospiel für Kinder mit einer fesselnden Geschichte und unterhaltsamen Superheldenkämpfen]

Unsere Bewertung 7.9

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Art des Spiels Action-Abenteuer Plattformen PS4, PS5, Windows Erscheinungsjahr 2018 Urheber Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit Etwa 18 Stunden für die Hauptgeschichte Am besten geeignet für Flüssige und unterhaltsame Kämpfe Was mir gefallen hat Geschichtenerzählen und beeindruckende Bilder

Marvels Spider-Man Diese Serie bedarf keiner besonderen Vorstellung. Sie verbindet spannende Superhelden-Action mit emotionaler Erzählkunst und moralische Lehren über Verantwortung und Mut. Peter Parker war schon immer eine meiner Lieblingsfiguren aus der Literatur, und auch Kinder lieben ihn.

Diese Serie macht einfach alles richtig. Von der Geschichte bis hin zu den wunderschönen New York von Wolkenkratzern bis hin zu dynamischen Kämpfen, ausbaubaren Fähigkeiten und atemberaubende Grafik. „Marvel’s Spider-Man“ Die Serie ist ein Videospiel für Kinder ab 12 Jahre, weil es ausgereifter ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Spider-Man Diese Spiele bestechen durch eine beeindruckende Handlung, ausgefeiltes Gameplay, mitreißende Kämpfe und atemberaubende Grafik. Sie eignen sich hervorragend für Kinder, die eher ein intensives Spielerlebnis bevorzugen als reine Entspannung oder Lernspiele.

Auch wenn jüngere Kinder daran Freude haben können, glaube ich, dass ältere Kinder die Geschichte besser erfassen und die Botschaft, die sie vermittelt, besser verstehen werden.

Mein Fazit:

Damit kann man nichts falsch machen Marvels Spider-Man Reihe. Dieses Superhelden-Meisterwerk fesselt einen mit seiner packenden Geschichte, den spannenden Kämpfen und dem Spielspaß New York CityErkundung.

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18. Sid Meiers Civilization V [Das beste Videospiel für Kinder zum Aufbau und zur Verwaltung historischer Zivilisationen]

Unsere Bewertung 7.8

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Art des Spiels Rundenbasierte Strategie Plattformen Windows, macOS, Linux Erscheinungsjahr 2010 Urheber Firaxis Games, 2K, Aspyr Durchschnittliche Spielzeit Über 120 Stunden Am besten geeignet für Reiche aufbauen und verwalten Was mir gefallen hat Pädagogisches Potenzial (Geschichte, Geografie und mehr)

Sid Meiers Civilization Vist eines derdie fesselndsten Strategiespiele das Kinder einfach lieben. Es fördert strategisches Denken und historisches Interesse, da die Spieler Reiche errichten, diplomatische Beziehungen pflegen und das Schicksal ihrer Zivilisation gestalten.

In diesem Spiel kannst du deine eigene Zivilisation aufbauen und sie von der Antike bis in die Moderne führen. Du wirst Städte errichten, neue Technologien entdecken, die Welt erkunden und dabei Freunde (oder Feinde) gewinnen. Meiner Meinung nach, Sid Meiers Civilization V erfüllt alle Anforderungen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein strategisches Juwel, das Kindern Geschichte und strategisches Denken näherbringt – kein Wunder, dass wir uns dafür entschieden haben! Die Spieler erkunden die Welt und führen ihre Zivilisation von der Antike bis in die Moderne, wobei sie alle Aspekte dieser Entwicklung im Blick behalten müssen.

Es erfordert strategische Planung, Überlegung und Geduld. Gleichzeitig vermittelt es jedoch auch Kenntnisse in Geografie und Geschichte, da im Laufe des Spiels berühmte Persönlichkeiten und Erfindungen vorgestellt werden.

Mein Fazit:

Sid Meiers Civilization V ist ein modernes Strategiespiel, in dem du mehr über Geschichte, Geografie und die Entstehung und Entwicklung blühender Gesellschaften erfährst. Eine großartige Möglichkeit für Kinder, zu reifen und zu lernen, welche Ereignisse unsere Zivilisation zu dem gemacht haben, was sie heute ist.

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19. Die Portal-Reihe [Das beste Videospiel für Kinder mit physikbasierten Rätseln und witzigem schwarzem Humor]

Unsere Bewertung 7.6

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Art des Spiels Puzzle-Plattform Plattformen PS3, Xbox 360, Nintendo Switch, Windows, Linux, Android, OS X Erscheinungsjahr 2007 Urheber Valve, Microsoft Game Studios Durchschnittliche Spielzeit Etwa 4 Stunden Am besten geeignet für Physikbasierte Rätsel Was mir gefallen hat Schwarzer Humor und Hintergrundgeschichte

The Portal Die Serie schärft die Fähigkeiten zur Problemlösung und zum kritischen Denken durch physikbasierte Rätsel und schwarzen Humor und bietet eine Meisterklasse in cleverem Spieldesign. Überwachunghat damit einen Volltreffer gelandet, und ich verspreche euch, es ist sowohl für Kinder als auch für Eltern ein absolutes Highlight.

Man reicht dir ein Portal eine Waffe, mit der man Durchgänge erschafft, die zwei Orte miteinander verbinden. Diese Spielmechanik dient dazu, Rätsel zu lösen, die oft setzt auf Schwung, Strategie und Physik, um den Spieler voll und ganz herauszufordern.

Warum wir uns dafür entschieden haben Portal Spiele gehören zu den besten Möglichkeiten, um die geistige Entwicklung zu fördern, physikalische Zusammenhänge zu verstehen und Rätsel zu lösen. Schnapp dir das Portal Schnapp dir die Waffe und begib dich auf ein mehrstündiges Abenteuer voller schwarzem Humor, kniffliger Rätsel und einer makellosen Erzählung.

Portal Die Spiele haben zudem eine Hintergrundgeschichte und einen düsteren, aber geschickt eingesetzten Humor, der gleichzeitig provokant und doch harmlos wirkt. Vor allem aber gibt es keine Gewalt, sodass Kinder das Spiel spielen, in diese Welt eintauchen und sich stundenlang darin verlieren können.

Mein Fazit:

Eines der besten Videospiele für Kinder, Portal… ist unterhaltsam und vereint Logik, Wissenschaft und witzigen Humor in einem kinderfreundlichen Paket. Kinder werden das flüssige, ausgefeilte Gameplay und die ansprechende Grafik zu schätzen wissen, die für ein noch intensiveres Spielerlebnis sorgen.

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20. Demokratie 4 [Die besten Videospiele für Kinder, um politische Strategien zu vermitteln und das Regieren zu lernen]

Unsere Bewertung 7.4

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Art des Spiels Regierungssimulation Plattformen Windows, Linux, macOS, Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2022 Urheber Positech Games Durchschnittliche Spielzeit Über 10 Stunden Am besten geeignet für Eine virtuelle Regierung führen und wichtige Entscheidungen treffen Was mir gefallen hat Eine unterhaltsame Auseinandersetzung mit Politik und Wirtschaft

Demokratieist eine hervorragende Wahl unter den Videospielen für Kinder, da es den Spielern das Treffen von Entscheidungen und ethische Grundsätze in der realen Welt vermittelt, indem es sie in die Rolle des Verantwortlichen versetzt eine Regierung zu führen und komplexe gesellschaftliche Probleme in Einklang zu bringen. So anspruchsvoll das auch klingen mag, das Spiel vermittelt dies auf unterhaltsame und interaktive Weise.

Warum wir uns dafür entschieden haben Demokratievermittelt Entscheidungsfindung und ethisches Denken, indem es Kindern ermöglicht, ihre eigenen virtuellen Regierungen zu führen und komplexe gesellschaftliche Probleme zu lösen, während sie die Ergebnisse ihrer Arbeit in Echtzeit sehen können.

Der Spieler schlüpft in die Rolle des Staatschefs eines Landes und kümmert sich um Bildung, Gesetzgebung, Umwelt, Steuern und vieles mehr. Dabei erlebt der Spieler die Folgen seiner Handlungen und sieht, wie sich diese auf die Nation als Ganzes auswirken.

Mein Fazit:

Demokratieist ein Meisterkurs in kritischem Denken und Problemlösung, der Kindern vermittelt, wie Regierungen funktionieren. In dieser lehrreichen Simulation stellen sich die Spieler unzähligen Herausforderungen, die Wirtschaft und Politik unglaublich spannend machen – statt völlig langweilig, wie sie es im echten Leben sind.

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Kommende Videospiele für Kinder im Jahr 2026

Die Zukunft des kinderfreundlichen Gamings verspricht jede Menge Spaß und neue Erlebnisse – mit gemütlichen Abenteuern, kreativen Sandbox-Spielen und storybasierten Welten. Hier sind die drei wichtigsten kommenden Titel, auf die man gespannt sein darf:

Pokémon Pokopia (2026) – Ein gemütliches Lebenssimulations-Abenteuer, in dem du gemeinsam mit Pokémon beim Wiederaufbau einer Stadt hilfst. In dieser friedlichen Welt können Spieler basteln, Landwirtschaft betreiben, die Umgebung erkunden und Freundschaften schließen. Erscheint am Nintendo Switch 2… es ist perfekt für jüngere Kinder, die ruhiges, kreatives Spielen mögen.

– Ein gemütliches Lebenssimulations-Abenteuer, in dem du gemeinsam mit Pokémon beim Wiederaufbau einer Stadt hilfst. In dieser friedlichen Welt können Spieler basteln, Landwirtschaft betreiben, die Umgebung erkunden und Freundschaften schließen. Erscheint am Nintendo Switch 2… es ist perfekt für jüngere Kinder, die ruhiges, kreatives Spielen mögen. Starsand Island (2026) – Eine fröhliche Lebenssimulation, in der das Alltagsleben auf einer Insel im Mittelpunkt steht. Kinder können basteln, Landwirtschaft betreiben, die Umgebung erkunden und Beziehungen zu NPCs aufbauen. Dank der kreativen Freiheit und der fesselnden Spielwelt eignet sich das Spiel ideal für ein familienfreundliches, gemächliches Spielerlebnis.

– Eine fröhliche Lebenssimulation, in der das Alltagsleben auf einer Insel im Mittelpunkt steht. Kinder können basteln, Landwirtschaft betreiben, die Umgebung erkunden und Beziehungen zu NPCs aufbauen. Dank der kreativen Freiheit und der fesselnden Spielwelt eignet sich das Spiel ideal für ein familienfreundliches, gemächliches Spielerlebnis. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (2026) – Ein storybasiertes, kinderfreundliches Spin-off der „Monster Hunter“-Reihe. Die Spieler schließen Freundschaft mit Monstern und erleben gemeinsam Abenteuer in farbenfrohen Welten. Erhältlich auf Umschalten, PC… und anderen Konsolen ist es perfekt für Kinder, die Fantasy und Entdeckungen lieben.

Diese bald erscheinenden Spiele versprechen Kreativität, Abenteuer und Spaß für die ganze Familie. Sie sind ideal, um die Fantasie anzuregen, das Lösen von Problemen zu fördern und Kinder zu fesseln, während sie sichere, altersgerechte Spielerlebnisse genießen.

Mein Fazit zu den besten Spielen für Kinder

Diese20 Die besten Videospiele für Kinder sind mehr als nur reine Unterhaltung. Sie sind unverzichtbar, um Problemlösungsfähigkeiten, Teamarbeit und Kreativität zu fördern – Tugenden, die jedes Kind und jeder Erwachsene besitzen sollte. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen, finden Sie hier ein paar Anregungen, die Sie begeistern werden:

Für den Bildungsbereich → Scribblenauts: Mega-Pack . Ein großartiges Videospiel für Kinder, das den Wortschatz erweitert und die Fantasie anregt, sodass Kinder alles erschaffen können, was sie sich vorstellen.

. Ein großartiges Videospiel für Kinder, das den Wortschatz erweitert und die Fantasie anregt, sodass Kinder alles erschaffen können, was sie sich vorstellen. Zur Entspannung → Animal Crossing: New Horizons . Das ultimative Entspannungsspiel für junge Spieler. Das bald erscheinende Schalter 2 Das Update enthält neue Einrichtungsgegenstände für Hotels, Schlafinselnsowie themenbezogene Artikel, die das gemütliche Inselleben noch kreativer und geselliger machen.

. Das ultimative Entspannungsspiel für junge Spieler. Das bald erscheinende Schalter 2 Das Update enthält neue Einrichtungsgegenstände für Hotels, Schlafinselnsowie themenbezogene Artikel, die das gemütliche Inselleben noch kreativer und geselliger machen. Für Kreativität → Bergbau, Handwerk . Die beste Wahl, um durch Erkundung, Basteln und Kämpfe gegen Monster und andere Spieler im Mehrspielermodus Kreativität und Überlebensfähigkeiten zu entwickeln.

. Die beste Wahl, um durch Erkundung, Basteln und Kämpfe gegen Monster und andere Spieler im Mehrspielermodus Kreativität und Überlebensfähigkeiten zu entwickeln. Zum Geschichtenerzählen → Die „Marvel’s Spider-Man“-Reihe. Wählen Sie dieses Werk für eine reife, aber dennoch familienfreundliche Erzählung, die sich mit Spider-Man’s (Peter Parker(s) Schwierigkeiten, gleichzeitig Superheld, ganz normaler Mensch und Freund zu sein.

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Häufig gestellte Fragen