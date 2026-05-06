Los 20 mejores videojuegos para niños: relajantes y estimulantes

¿Estás buscando videojuegos geniales que sean perfectos no solo para los jugadores empedernidos, sino también para los niños, y que además sean divertidos para los padres? Esta guía destaca los mejores videojuegos para niños de consolas, PC ymóvil, cuidadosamente seleccionados pensando en los momentos de juego en familia.

Estos títulos estimularán la creatividad, fomentarán la resolución de problemas y potenciarán el trabajo en equipo, sin dejar de ofrecer contenidos adecuados para los jugadores más jóvenes.

Como jugador y padre, he probado estos juegos en dispositivos reales, entre ellos Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, ymóvil plataformas, para que puedas sentirte tranquilo al iniciar a tu hijo en el mundo de los videojuegos. Desde diversión educativa hasta aventuras desenfadadas, estos títulos son la forma perfecta de crear momentos inolvidables juntos.

Nuestra selección de los mejores videojuegos para niños

Esta lista recoge los mejores videojuegos para niños de diferentes edades, desde los 4 hasta los 12 años, y mayores. He clasificado los juegos para que a los padres les resulte más fácil encontrar opciones adecuadas para cada edad que sean a la vez divertidas y seguras.

Antes de compartir la lista completa, aquí tienes nuestras tres recomendaciones estrella, perfectas para jugar en familia y que sin duda te proporcionarán horas de diversión.

Animal Crossing: Nuevos Horizontes (2018) – La última entrega de la serie de simulación de vida en Nintendo, donde los jugadores se trasladan a un nuevo pueblo con el objetivo de labrarse una vida tranquila entablando amistad con los habitantes, coleccionando obras de arte, participando en eventos sociales y mucho más. Taller Little Big (2019) – Un encantador juego de simulación de fábrica en el que los niños pueden diseñar y gestionar su propio taller en miniatura. Fomenta el pensamiento estratégico, la resolución de problemas y la gestión de recursos, ya que los jugadores fabrican una gran variedad de productos y optimizan sus líneas de producción. Big Brain Academy: Cerebro contra cerebro (2021) – Un juego de rompecabezas divertido y educativo que pone a prueba las habilidades cognitivas de los jugadores a través de minijuegos atractivos centrados en la memoria, la lógica, las matemáticas y la percepción. Perfecto para niños a los que les encanta aprender mientras juegan.

Aunque puedes elegir uno de ellos ahora mismo y ponerte a jugar, tengo muchos más juegos increíbles que mostrarte. Sigue leyendo para obtener más información sobre los mejores videojuegos para niños y descubre cómo pueden entretener a tus hijos y mejorar sus capacidades mentales y cognitivas.

Los 20 mejores videojuegos para niños: nuestra selección para los más pequeños

Antes de pasar a la lista completa de los mejores videojuegos para niños, una breve nota sobre cómo he jugado a estos juegos, para que sepas qué puedes esperar.

He probado todos y cada uno de estos títulos en nuestro Nintendo Switch y en nuestra familia CyberPowerPC un equipo de videojuegos conectado al televisor, para que pudiéramos jugar juntos a algunos títulos. Esa combinación me permitió hacerme una idea muy clara de cómo funcionan estos juegos tanto en una consola portátil como en una máquina de videojuegos de verdad.

Quiero dejar claro que todos estos títulos son geniales para jugar en solitario, pero otros son aún mejores en el modo multijugador. Ahora pasemos a la lista de juegos increíbles que son divertido, seguro y perfecto¡para niños!

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1. Animal Crossing: Nuevos Horizontes [El mejor videojuego para niños para fomentar la creatividad y las relaciones sociales]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Simulación de vida / simulación social Plataformas Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 (edición mejorada) Año de estreno 2020 (Switch), 2026 (Switch 2 Edition + importante actualización gratuita) Creador/es Nintendo EPD, Hisashi Nogami, Aya Kyogoku Duración media de la partida Entre 60 y más de 300 horas (depende del estilo de juego y de los objetivos) Ideal para Niños y familias a los que les encanta la creatividad, la decoración y los juegos sociales relajantes

Animal Crossing: Nuevos Horizontes es lo mejor en cuanto a juegos acogedores. Empiezas en una isla desierta, recogiendo materiales, creando objetos, pescando y construyendo el refugio de tus sueños. Es perfecto para los niños a los que les encanta la libertad creativa y el juego en grupo. El Interruptor 2edición incorpora nuevas herramientas, un modo cooperativo mejorado y controles más fluidos que hacen que la vida en la isla sea aún más divertida.

Jugarlo es como sumergirse en una rutina tranquila. Cada día te plantea pequeños objetivos: cazar bichos, decorar tu casa o charlar con los vecinos. El ritmo es tranquilo, y la recompensa es ver cómo crece tu isla. El juego en línea puede ser lento, pero merece la pena cuando vienen amigos a casa y les enseñas tus creaciones.

Por qué lo elegimos Nuevos horizonteses el juego ideal para que los niños se relajen. Combina creatividad, conexión y buenas vibraciones.

Junto con elAnimal Crossing: Nuevos Horizontes, Edición Switch 2, la nueva actualización gratuita incluye importantes mejoras. Podrás dirigir un hotel junto al mar, decorar habitaciones temáticas y ganar vales de hotel a cambio de objetos exclusivos. También cuenta con el servicio de limpieza de Reetti y las Islas del Sueño, unos mundos oníricos que puedes construir o visitar con tus amigos. Se trata de la mayor actualización que ha recibido la serie en años.

Las imágenes son suaves, luminosas y están llenas de encanto. Desde los árboles que se mecen hasta las puestas de sol resplandecientes, todo parece haber sido creado a mano para transmitir una sensación de bienestar. La música ambiental y los pequeños efectos de sonido te sumergen de lleno en el juego.

Mi veredicto:

Animal Crossing: Nuevos Horizontes sigue siendo atemporal; un refugio acogedor y creativo que convierte el juego cotidiano en algo verdaderamente especial.

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2. Taller Little Big [El mejor videojuego para niños para desarrollar la resolución de problemas y la gestión de recursos]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego Simulación de construcción y gestión Plataformas Windows, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, macOS, Android, Apple TV Año de estreno 2019 Creador/es Mirage Game Studios, HandyGames Duración media de la partida Alrededor de 20 horas Ideal para Resolución de problemas y gestión de la fábrica Lo que me gustó Ser director general de una fábrica virtual

Otro título excelente, Taller Little Big, ha conseguido entrar en esta lista. Taller Little Big enseña técnicas básicas de resolución de problemas y gestión de recursos a través de una fábrica de juguetes en miniatura con gráficos divertidos y una mecánica sencilla.

A los niños les encanta este juego porque es bastante desafiante, pero muy divertido. El juego consiste en construir la fábrica más eficiente cumpliendo con los más altos estándares de calidad y enfrentándose a un director ejecutivo rival.

Por qué lo elegimos Taller Little Big Es un juego fundamental que fomenta la resolución de problemas y la gestión de recursos, y que enseña a los niños los conceptos básicos para ser director general y dirigir su propia fábrica.

Sin embargo, los jugadores también deberán gestionar a los trabajadores de la fábrica para evitar que se sobrecarguen de trabajo y pongan en peligro la producción. Si me preguntas, Taller Little Big es un juego de simulación de dirección ejecutiva y eso, amigos míos, preparará a vuestros hijos para el éxito.

Mi veredicto:

Como uno de los mejores videojuegos para niños, Taller Little Big tiene mucho que ofrecer. Es atractivo, divertido y lo suficientemente estimulante como para despertar el interés de los más pequeños. El estilo artístico contribuye a esa sensación «infantil» y hace que el juego tenga un aspecto y un ambiente auténticos.

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3. Big Brain Academy: Cerebro contra cerebro [El mejor videojuego para niños para mejorar las habilidades cognitivas y el pensamiento crítico]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Educación lúdica, resolución de acertijos Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2005 Creador/es Nintendo EAD, Nintendo Duración media de la partida Alrededor de 6 horas Ideal para Desarrollo de la lógica y la memoria Lo que me gustó Modo multijugador para 7 jugadores

Recuerdo que jugaba Big Brain Academy: Cerebro contra cerebro con mis hermanos. Es un jueguecito difícil, pero divertido, que ayuda a desarrollar la memoria, la lógica y la capacidad de reacción a través de coloridos minijuegos que estimulan la mente de los más pequeños.

El juego ofrece tres modos: Prueba, Práctica, yLínea. Esta última es la más interesante, ya que permite hasta 7 para que los jugadores pongan a prueba su ingenio. Te enfrentarás a diversos acertijos que pondrán a prueba tu tiempo de reacción, tus habilidades matemáticas y de reconocimiento, y tu memoria.

Por qué lo elegimos Big Brain Academy: Cerebro contra cerebro ofrece un montón de retos para los niños con espíritu competitivo. Lo elegimos principalmente por su modo «Versus», en el que pueden retar hasta 6 otros jugadores y ver quién es el más listo.

Big Brain Academy: Cerebro contra cerebro es uno de los mejores juegos para niños y padres que buscan una combinación perfecta entre aprendizaje y diversión.

Mi veredicto:

Este libro es ideal para niños que tengan al menos algunos amigos, hermanos o hermanas. El LíneaEste modo es el núcleo del juego y te permite vivir momentos inolvidables con tus seres queridos.

★ El mejor videojuego para niños para mejorar las habilidades cognitivas y el pensamiento crítico Big Brain Academy: Cerebro contra cerebro Compra en Eneba

4. Kirby y la Tierra Olvidada [Ideal para jóvenes aventureros a los que les encanta descubrir cosas nuevas]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego Juego de plataformas en 3D, de acción y aventuras Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador/es HAL Laboratory, Nintendo Duración media de la partida ~10-12 horas para la historia principal, ~20-25 horas para completarlo todo Ideal para Niños y familias que busquen una aventura en 3D sin complicaciones, con acertijos sencillos y un modo cooperativo divertido Lo que me gustó Mouthful Mode renueva constantemente los rompecabezas y los movimientos

Kirby y la Tierra Olvidada toma el clásico encanto en 2D de la bola rosa y lo traslada al 3D por primera vez. Explorarás un mundo abandonado repleto de secretos, acertijos y objetos coleccionables.

La habilidad de Kirby para aspirar a los enemigos y copiar sus poderes sigue siendo lo más destacado del juego, pero el «modo bocado» lo cambia todo – Ahora puedes tragarte un coche, una máquina expendedora o incluso un cono de tráfico para resolver rompecabezas creativos. Si a eso le sumamos el modo cooperativo con Bandana Waddle Dee, se convierte en una experiencia compartida increíble para toda la familia.

La jugabilidad es fluida, tolerante y muy divertida. Nunca me sentí castigado por experimentar, y eso es precisamente lo que lo convierte en una opción ideal para los jugadores más jóvenes. Los niveles son lineales, pero están llenos de caminos ocultos y de una ingeniosa narración a través del entorno.

Por qué lo elegimos Es accesible, creativo y es una auténtica delicia jugar solo o en familia. El diseño del mundo y los poderes de Kirby hacen que el juego resulte siempre novedoso de principio a fin.

Visualmente, el juego destaca sobre el resto. El mundo postapocalíptico tiene, de alguna manera, un aire entrañable, y la banda sonora es pura Nintendo magia; melodías pegadizas que oscilan entre lo relajante y lo aventurero a medida que avanzas de un nivel a otro. Es un placer tanto para la vista como para el oído, y la animación dota a cada personaje de muchísima personalidad.

Mi veredicto:

Este es, sin duda, el mejor juego de plataformas en 3D para los jugadores más jóvenes en este momento. Es divertido, imaginativo y está pulido al más puro estilo clásico de Nintendo. Da igual si tienes cinco o cincuenta años, no hay forma de resistirse a jugar Kirby y la Tierra Olvidada sin sonreír.

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5. Barrio Sésamo: Érase una vez un monstruo [El mejor videojuego infantil para enseñar empatía y trabajo en equipo]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Educación lúdica, aventura Plataformas Xbox 360 Año de estreno 2011 Creador/es Double Fine Productions, Warner Bros. Interactive Entertainment Duración media de la partida Unas 3 horas Ideal para Una conmovedora historia de Barrio Sésamo Lo que me gustó Minijuegos variados para resolver problemas

Barrio Sésamo: Érase una vez un monstruo destaca entre los los mejores juegos de aventuras que les encantará a los niños. Es una aventura conmovedora que fomenta la empatía, la amabilidad y la cooperación a través de un ser querido Barrio Sésamopersonajes.

Si te gustaElmo and El monstruo de las galletas, te encantará verlos en primer plano. Cada uno de los capítulos del juego presenta un problema que estos chicos tendrán que resolver. Lo harás a través de divertidos minijuegos que incluyen carreras, baile y mucho más.

Por qué lo elegimos Este entrañable juego, ambientado en el Barrio Sésamo Este universo es ideal para practicar la coordinación y agudizar los reflejos de tu hijo a través de una variedad de minijuegos interactivos.

Barrio Sésamo: Érase una vez un monstruoes el mejorXbox juego para niños, y si tienes un Xbox 360, ya tienes todo lo necesario para divertirte, siempre y cuando tengas el Kinect controlador.

Mi veredicto:

Una elección obvia para el Barrio Sésamo para los fans de la serie que pone a prueba tus reflejos, tu coordinación y tu capacidad de trabajo en equipo, siempre y cuando tengas un Xbox 360 y el ya obsoleto Mando Kinect. Con este mando, el juego se convierte en una fuente inagotable de diversión.

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6. Scribblenauts Mega Pack [El mejor videojuego para niños que fomenta la creatividad y la imaginación a través de la creación de mundos]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Juego de plataformas y puzles de acción Plataformas Nintendo Switch, PS4, Xbox One Año de estreno 2009 Creador/es 5th Cell, Shiver Entertainment, Warner Bros. Interactive Entertainment Duración media de la partida Unas 10 horas Ideal para Ampliar el vocabulario Lo que me gustó Resolver acertijos con palabras

Scribblenauts Mega Pack cuenta con algunos de los mejores videojuegos para niños. El Mega Pack incluye varios Scribblenauts títulos que fomentan el vocabulario y la creatividad al permitir que los niños resuelvan acertijos con palabras. Todo lo que puedan imaginar, lo pueden crear!

Por qué lo elegimos Un fantástico juego de resolución de acertijos que amplía el vocabulario y fomenta la creatividad. A los niños les encanta, y los padres lo elogian por su carácter envolvente y sus imágenes llenas de colorido, que le dan al juego un ambiente acogedor.

Es uno de los el mejor y más acogedor games para niños que quieran dar rienda suelta a su imaginación y crear mundos increíbles que resulten envolventes y realistas. ScribblenautsLos gráficos vibrantes y de estilo caricaturesco le dan al juego un toque entrañable, mientras que la relajante música de fondo crea un ambiente cálido y acogedor.

Mi veredicto:

Scribblenauts Mega Pack Es un juego imprescindible por su mecánica innovadora y versátil, que combina creatividad, imaginación y resolución de acertijos. Y lo mejor de todo es que los niños pueden crear cualquier cosa que imaginen, lo que les permite expresar plenamente sus pensamientos y sentimientos.

★ El mejor videojuego para niños que fomenta la creatividad y la imaginación a través de la creación de mundos Scribblenauts Mega Pack Compra en Eneba

7. Minecraft: Edición Java y Bedrock [El mejor videojuego para niños en el que explorar, sobrevivir y crear objetos en un mundo abierto de bloques]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Supervivencia, mundo abierto Plataformas Windows, Linux, macOS, ChromeOS, PlayStation 4 y 5, Nintendo Switch, Xbox Series S/X, Xbox One, iOS, Android Año de estreno 2011 Creador/es Mojang Studios Característica exclusiva Gráficos pixelados Ideal para Exploración y supervivencia Lo que me gustó Juego de mundo abierto y estilo «sandbox»

No hay que avergonzarse de amar Minería, artesaníaya que es uno de los mejores videojuegos para niños y padres. Yo lo jugaba cuando era más joven, y veo que muchos niños siguen disfrutándolo. Minería, artesaníafomenta la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, mientras los niños exploran, construyen y sobreviven en un mundo de bloques un mundo tipo sandbox con infinitas posibilidades.

Es uno de loslos mejores juegos de mundo abierto que puedes explorar a tu antojo sin aburrirte nunca. El modo multijugador le aporta más profundidad, mientras que las mecánicas de creación, supervivencia y construcción permiten a los niños expresarse tal y como son.

Por qué lo elegimos ElegimosMinería, artesaníapor su jugabilidad abierta y de tipo «sandbox», en la que los niños pueden aprender todo sobre la supervivencia, la creación de objetos, la exploración y la interacción social. Es un juego totalmente apto para niños, a la vez que ofrece un desafío adecuado y la gestión de recursos.

Minería, artesaníaSu estilo gráfico pixelado suaviza algunos momentos violentos, como matar animales y a otros jugadores para sobrevivir. Esto lo hace adecuado para niños de todas las edades que quieran sumergirse en el vasto mundo de este juego.

Mi veredicto:

Minería, artesaníaes unjuego clásico de mundo abierto que suele encantar a los niños. Ayuda a desarrollar habilidades como la creatividad, la resolución de problemas, la supervivencia e incluso la inteligencia social, todo ello como parte de su extraordinaria experiencia multijugador.

★ El mejor videojuego para niños dedicado a la exploración, la supervivencia y la creación en un mundo tipo sandbox de bloques Minecraft: Edición Java y Bedrock Compra en Eneba

8. Serie Super Mario Maker [El mejor videojuego para niños para diseñar niveles de Super Mario]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Juego de plataformas, editor de niveles Plataformas Nintendo 3DS, Nintendo Switch, Wii U (los servicios en línea ya no son compatibles) Año de estreno 2015 Creador/es Nintendo EAD, Nintendo EPD, Nintendo Software Technology, Nintendo Característica exclusiva Creación de niveles de Super Mario Ideal para Experimentar con diseños de niveles Lo que me gustó Crear niveles únicos que puedan jugar otros jugadores

Super Mariolos títulos sonjuegos de plataformas legendarios, pero elSuper Mario Maker Esta serie es algo especial. Esta serie de juegos fomenta el pensamiento creativo y la experimentación al permitir que los niños crear y compartir sus propios Mario niveles con amigos.

Es una idea fantástica para los niños a los que les encanta Super Mario y quieren crear sus propias historias dentro del mismo universo. Incluso ahora que soy adulto, estos juegos me parecen increíblemente divertidos porque permiten a los jugadores crear niveles únicos y desafiantes con diferentes diseños y distribuciones de enemigos.

Por qué lo elegimos The Super Mario Maker Esta serie ayuda a los niños a desarrollar su creatividad, permitiéndoles crear Super Mario niveles y que otros jugadores intenten completarlos.

Otros niños (o adultos) pueden disfrutar del contenido generado por los usuarios, retarse entre sí y disfrutar de un juego que se puede volver a jugar una y otra vez.

Mi veredicto:

The Super Mario Maker La serie es uno de los videojuegos para niños más originales en cuanto a creatividad. Es un juego de culto Super Mario Un clásico con un toque diferente, que te permite crear niveles completos desde cero y ofrece una rejugabilidad excepcional.

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9. Sackboy: Una gran aventura [El mejor videojuego para niños, con divertidas fases de plataformas, resolución de acertijos y combates]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Juego de plataformas Plataformas PS4, PS5, Windows Año de estreno 2020 Creador/es Sumo Digital, Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 11 horas para la historia principal Ideal para Una mecánica de juego de plataformas perfeccionada Lo que me gustó Imágenes vibrantes y coloridas

Sackboy combina la diversión de los juegos de plataformas con la creatividad y el trabajo en equipo en un mundo bellamente diseñado y apto para toda la familia. Cuando se trata de los mejores videojuegos para niños, Sackboy es todo un clásico. A los niños les encantan sus mecánicas de exploración y desplazamiento.

La mecánica del juego gira en torno a resolver acertijos, derrotar a los enemigos y descubrir secretos. Mientras tanto, puedes saltar, correr y explorar el vibrante mundo del juego, ya sea en solitario o con amigos, recogiendo artilugios y salvando Mundo ArtesanaldeVex, el villano principal del juego.

Por qué lo elegimos Sackboy es un videojuego ideal para los niños a los que les gustan los juegos de plataformas y que valoran el trabajo en equipo y la creatividad que requiere este juego. Además, cuenta con acertijos que resolver y una historia desenfadada, Sackboy es una experiencia inolvidable.

A pesar de la presencia del villano, Sackboy Es apto para niños y no fomenta la violencia. Ofrece una dosis saludable de combates aptos para toda la familia, resolución de problemas y una exploración que engancha.

Mi veredicto:

Sackboy es una obra maestra para niños, tanto para un jugador como multijugador y en modo cooperativo. Se centra principalmente en la exploración, el combate y la navegación. Sin embargo, también destaca entre los mejores juegos de puzles que harán que el cerebro de tu hijo funcione a pleno rendimiento.

★ El mejor videojuego para niños, con divertidas fases de plataformas, resolución de acertijos y combates Sackboy: Una gran aventura Compra en Eneba

10. Océano infinito luminoso [El mejor videojuego para niños para disfrutar de una relajante exploración submarina]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego Aventura Plataformas Nintendo Switch (incluida la compatibilidad con Switch 2) Año de estreno 2024 Creador/es Arika, Nintendo Duración media de la partida Alrededor de 8 horas Ideal para Exploración submarina Lo que me gustó Una narración sutil y un ambiente tranquilo

Océano infinito luminoso te sumerge en un océano inmenso y tranquilo, repleto de arrecifes de coral, barcos hundidos y criaturas marinas resplandecientes. Puedes explorar a tu propio ritmo, sin límites de tiempo ni presiones. Es elperfectoInterruptorjuego para los niños a los que les encanta explorar y los animales, y que ofrece divertidas aventuras submarinas, ya sea en solitario o con amigos, en inmersiones online para hasta 30 jugadores.

Jugarlo es como dejarse llevar por un sueño. Te deslizas entre arrecifes, nadas con delfines y registras especies raras por el camino. Es fácil de aprender, incluso para los principiantes, y da más la sensación de ser una forma de relajarse que de jugar. Es cierto que le vendrían bien algunos objetivos más, pero la exploración tranquila y las partidas multijugador lo mantienen interesante.

Por qué lo elegimos Océano infinito luminoso es un juego tranquilo, educativo y visualmente atractivo que fomenta la curiosidad y la relajación en jugadores de todas las edades.

Visualmente, es impresionante. Los efectos del agua, los juegos de luz y la detallada vida marina resultan casi hipnóticos. La suave banda sonora ambiental lo une todo, con melodías relajantes que hacen que las largas sesiones pasen volando. Ver a tu buceador flotar por cuevas resplandecientes o aguas poco profundas bañadas por el sol es pura terapia.

Mi veredicto:

Océano infinito luminoso Es uno de los juegos más relajantes a los que he jugado este año. Es una opción perfecta para los niños a los que les encanta la naturaleza y para cualquiera que quiera alejarse del ruido por un rato.

★ El mejor videojuego para niños para disfrutar de una relajante exploración submarina Océano infinito luminoso Compra en Eneba

11. Dragon Quest Builders 2 [El mejor videojuego para niños con una aventura basada en una historia, combates y exploración]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Juego de mundo abierto, RPG de acción Plataformas Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Windows Año de estreno 2018 Creador/es Square Enix, Koei Tecmo Games, Omega Force Duración media de la partida Alrededor de 55 horas Ideal para Combate por turnos y mecánicas de construcción Lo que me gustó Un mundo de juego inmenso y por descubrir

Dragon Quest Builders 2 combina la narración con la mecánica de construcción, lo que permite a los niños explorar, crear y librar divertidas batallas mientras salvan el mundo. Suena como algo que le gustaría a un niño, y puedo dar fe de ello.

Dragon Quest Builders 2 es, ante todo, una aventura para un solo jugador. Sin embargo, los niños también pueden explorar el mundo del juego con hasta otros tres jugadores, gracias al magnífico modo online. Este juego requiere creatividad, capacidad de comunicación y astucia para salir adelante en un mundo dominado por una secta malvada.

Por qué lo elegimos Dragon Quest Builders 2 es una de nuestras mejores recomendaciones por su mundo envolvente, su narrativa sutil y su divertida exploración. Ofrece combates de dificultad moderada y un fantástico modo cooperativo que potencia la sensación de inmersión.

Como jugador, debes librar al mundo de la infamia y devolverle su gloria.

Mi veredicto:

Dragon Quest Builders 2El mundo fantasioso y colorido de este juego, repleto de monstruos simpáticos, es todo lo que un niño podría desear. La creatividad, la construcción de mundos, la planificación y la resolución de problemas hacen de este juego una delicia para los niños que buscan un desafío moderado y semanas de diversión.

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12. Alba: Una aventura en la naturaleza [El mejor videojuego para niños sobre la protección de la fauna y la conservación de la naturaleza]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Aventura Plataformas iOS, macOS, tvOS, Windows, Nintendo Switch, PS4 y PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Creador/es Ustwo Games, PID Games Duración media de la partida Unas 4 horas Ideal para Descubriendo la naturaleza en una isla del Mediterráneo Lo que me gustó Estilo artístico y resolución de problemas relacionados con la iluminación

Alba: Una aventura en la naturaleza es un videojuego sano para niños con gráficos de estilo caricaturesco y un personaje principal con un diseño precioso, Amanecer. Fomenta la conciencia medioambiental a través de una historia inspiradora sobre salvar la naturaleza y proteger la fauna silvestre en un MediterráneoIslandia.

Por qué lo elegimos Nos decantamos por este juego por su carácter relajante y su dinámica de juego distendida, en la que los niños pueden aprender sobre la conciencia medioambiental, la fauna y la resolución de problemas.

El juego es ideal para los niños, con colores vivos, animales simpáticos y pequeños retos que resolver. Les enseña a cuidar el medio ambiente mientras exploran el mundo del juego y disfrutan de todos sus elementos visuales.

Mi veredicto:

Alba: Una aventura en la naturaleza Es uno de los mejores videojuegos para niños que les enseña a ser amables, cariñosos y respetuosos con los animales y la fauna silvestre. Dada la ausencia de desafíos, es ideal para relajarse tras un largo día de estudio.

★ El mejor videojuego para niños sobre la protección de la fauna y la conservación de la naturaleza Alba: Una aventura en la naturaleza Compra en Eneba

13. Baba Is You [El mejor videojuego para niños para desarrollar la creatividad rompiendo las reglas del juego]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego Rompecabezas Plataformas Nintendo Switch, Linux, Windows, macOS, Android, iOS Año de estreno 2019 Creador/es Hempuli Duración media de la partida Unas 8 horas Ideal para Resolución de acertijos que se saltan las reglas Lo que me gustó Establecer tus propias reglas para superar el juego

Baba Is You es un ingenioso juego de puzles que enseña lógica y estructura lingüística al permitir a los jugadores reescribir las reglas del juego para resolver los retos. Con un estilo pixelado y clásico, Nintendo-los efectos visuales de la época aportan un toque único, mientras que el Las reglas del juego, en constante cambio, lo hacen increíblemente único. Además, encaja perfectamente entre los el mejorInterruptorjuegos en familia, gracias a sus controles sencillos y a su potencial para el aprendizaje cooperativo.

Baba Is You te permite interactuar con bloques que representan las reglas del juego. Al manipular estos bloques, modificas el funcionamiento del juego, lo que te permite resolver acertijos y recorrer el ingenioso mundo del juego.

Por qué lo elegimos Un enfoque poco convencional para resolver acertijos, en el que los niños establecen las reglas del juego para superar los retos. Sin duda, un título único que mantendrá a los jugadores enganchados durante horas y horas.

Aunque sin duda es uno de los mejores videojuegos para niños e incluso un juego familiar bastante bueno al que se puede jugar en Interruptor, es bastante difícil y requiere una resolución eficaz de problemas, pensamiento creativo y una mentalidad abierta. Por eso es ideal tanto para los niños como para los padres.

Mi veredicto:

Baba Is You es un juego excepcional para niños que estimula el cerebro y les ayuda a desarrollar un pensamiento crítico y creativo, así como unas habilidades impecables para resolver problemas. Es uno de los top Interruptorjuegos para descubrir una perspectiva diferente sobre la lógica y cómo saltarse las reglas para superar retos que parecen insuperables.

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14. Cartas: una aventura por escrito [El mejor videojuego para niños, con una historia conmovedora y acertijos que resolver]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Rompecabezas Plataformas Windows, macOS, Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador/es 5am Games, PID Games Duración media de la partida Unas 3 horas Ideal para Resolver acertijos con letras y palabras Lo que me gustó Una historia interesante que se descubre gracias a las acciones de los jugadores

Cartas: una aventura por escrito es un juego de puzles conmovedor y centrado en la historia, en el que los niños resuelven problemas utilizando letras y palabras, lo que fomenta la creatividad y la empatía.

De ahí queSarah, una niña pequeña y tímida que revisa sus mensajes de chat y sus cartas. A los niños se les pide que leer y escribir cartas, resolver acertijos y descubrir una historia conmovedora. Cartas: una aventura por escrito es divertido, relajante y animado.

Por qué lo elegimos Un pequeño y simpático juego basado en una historia en el que los jugadores resuelven acertijos utilizando letras y palabras, y aprenden a expresar empatía y creatividad.

Es un libro apto para niños, que les ayudará a mejorar sus habilidades de lectura y escritura, al tiempo que satisface su curiosidad y les enseña a ser empáticos.

Mi veredicto:

Cartas: una aventura por escrito Es un videojuego relajante para niños que les permite explorar un mundo seguro y colorido y resolver acertijos utilizando sus habilidades de lectura y escritura. La enseñanza de la resolución de problemas y la empatía son los componentes clave del juego, y estarás de acuerdo en que todos los niños deberían poseerlas.

★ El mejor videojuego para niños, con una historia conmovedora y acertijos que resolver Cartas: una aventura por escrito Compra en Eneba

15. Kerbal Space Program [El mejor videojuego para niños para aprender conceptos básicos de física e ingeniería]

Nuestra puntuación 8.1

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Tipo de juego Simulación de vuelos espaciales Plataformas Windows, Linux, macOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2015 Creador/es Escuadrón, División Privada Duración media de la partida Más de 60 horas Ideal para La enseñanza de la ingeniería y la física Lo que me gustó Construir naves espaciales y explorar planetas

Kerbal Space Program introduce los conceptos básicos de la física y la ingeniería permitiendo a los niños construir cohetes, explorar planetas y aprender a través del ensayo y el error de una forma divertida. Kerbal Space Program gira en torno a Kerbal, una raza alienígena.

ComoKerbal, realizarás divertidos experimentos, lanzarás naves espaciales y explorarás el mundo del juego en busca de materiales para crear objetos. Kerbal Space Programcombinafísica realista, ingeniería compleja y resolución de problemas, que ofrecen algunas de las experiencias más gratificantes.

Por qué lo elegimos Este juego es imprescindible para los niños curiosos a los que les encanta aprender conceptos básicos de física e ingeniería construyendo naves espaciales, explorando planetas y aprendiendo de sus errores.

Al mismo tiempo, su ambiente relajado invita a la relajación, mientras que su tono desenfadado hace que los niños se sientan como en casa.

Mi veredicto:

Kerbal Space Program es un juego imprescindible para potenciar la creatividad, aprender conceptos básicos de física y mejorar la capacidad de resolución de problemas. A los niños les encantará al instante este simpático y pequeño personaje verde Kerbal.

★ El mejor videojuego para niños para aprender conceptos básicos de física e ingeniería Kerbal Space Program Compra en Eneba

16. Rastro [El mejor videojuego para niños que les permite descubrir cómo la vida evoluciona desde las células hasta las civilizaciones]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Simulación de la vida Plataformas Windows, macOS X Año de estreno 2008 Creador/es Maxis, Electronic Arts Duración media de la partida Más de 15 horas Ideal para Crear especies y civilizaciones partiendo de la nada Lo que me gustó Gestionar tu civilización para mantenerla viva

Rastrofomenta la imaginación y la curiosidad por la vida y la evolución, ya que los jugadores crean especies y las guían desde microbios hasta exploradores galácticos. Este es uno de los mejores videojuegos para niños, en el que pueden desarrollan a sus criaturas desde la fase celular hasta la edad adulta, y construir una civilización en expansión.

Por qué lo elegimos ElegimosRastropor su enfoque único de la vida y la evolución, en el que los jugadores pueden crear especies y ver cómo crecen desde microbios hasta adultos y, más adelante, hasta convertirse en civilizaciones completas.

Rastropermite a los niños diseñar las criaturas que les gustan, al tiempo que les enseña conceptos como la evolución, la adaptación y la resolución de problemas. A pesar de su antigüedad, Rastrosigue teniendo un aspecto llamativo y colorido, con un toque de humor que le da aún más encanto.

Mi veredicto:

RastroEs un videojuego increíble para niños y padres, que pueden sumergirse en su mundo y crear civilizaciones enteras partiendo de la nada. No solo es divertido y cautivador, sino que también es un magnífico recurso para aprender sobre la evolución, la superación de problemas y la adaptación constante.

★ El mejor videojuego para niños, en el que se desarrolla la vida desde las células hasta las civilizaciones Rastro Compra en Eneba

17. La serie «Spider-Man» de Marvel [El mejor videojuego para niños, con una narrativa de calidad y divertidos combates de superhéroes]

Nuestra puntuación 7.9

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Tipo de juego Aventura y acción Plataformas PS4, PS5, Windows Año de estreno 2018 Creador/es Insomniac Games, Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida Unas 18 horas para completar la historia principal Ideal para Un combate fluido y entretenido Lo que me gustó Una narrativa cautivadora y unos efectos visuales impresionantes

Spider-Man de Marvel Esta serie no necesita presentación. Combina la trepidante acción de los superhéroes con una narrativa emotiva y lecciones morales sobre la responsabilidad y el valor. Peter Parker Siempre ha sido uno de mis personajes de ficción favoritos, y a los niños también les encanta.

Esta serie lo tiene todo. Desde la historia hasta las preciosas Nueva York desde rascacielos hasta combates dinámicos, habilidades mejorables y gráficos impresionantes. El Hombre Araña de Marvel La serie es un videojuego para niños de al menos 12 años, porque es más maduro.

Por qué lo elegimos Spider-Man Estos juegos destacan por su impresionante narrativa, combinada con una jugabilidad refinada, combates trepidantes y unos gráficos espectaculares. Son ideales para los niños a los que les gusta una experiencia de juego más intensa, en lugar de una puramente relajante o educativa.

Aunque los niños más pequeños pueden disfrutarla, creo que los niños más mayores captarán mejor la historia y comprenderán el mensaje que transmite.

Mi veredicto:

Con esto, seguro que aciertas Spider-Man de Marvel serie. Esta obra maestra del género de superhéroes te atrapa desde el primer momento con su historia cautivadora, sus combates emocionantes y su divertido Nueva Yorkexploración.

★ El mejor videojuego para niños, con una historia de calidad y divertidos combates de superhéroes La serie «Spider-Man» de Marvel Compra en Eneba

18. Civilization V, de Sid Meier [El mejor videojuego para niños para construir y gestionar civilizaciones históricas]

Nuestra puntuación 7.8

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Tipo de juego Estrategia por turnos Plataformas Windows, macOS, Linux Año de estreno 2010 Creador/es Firaxis Games, 2K, Aspyr Duración media de la partida Más de 120 horas Ideal para Construir y gestionar imperios Lo que me gustó Potencial educativo (historia, geografía y otras materias)

Civilization V, de Sid Meieres uno de loslos juegos de estrategia más adictivos que a los niños les encanta. Fomenta el pensamiento estratégico y la curiosidad por la historia, ya que los jugadores construir imperios, gestionar la diplomacia y decidir el destino de su civilización.

Este juego te permite construir tu propia civilización y guiarla desde la antigüedad hasta la era moderna. Fundarás ciudades, descubrirás nuevas tecnologías, explorarás el mundo y harás amigos (o enemigos) por el camino. En mi opinión, Civilization V, de Sid Meier cumple todos los requisitos.

Por qué lo elegimos Una joya de los juegos de estrategia que enseña a los niños historia y pensamiento estratégico; ¡no es de extrañar que la hayamos elegido! Los jugadores explorarán el mundo y guiarán a su civilización desde la antigüedad hasta la era moderna, gestionando todos sus aspectos a lo largo del camino.

Requiere planificación estratégica, reflexión y paciencia. Sin embargo, también enseña geografía e historia, ya que a lo largo del juego aparecen líderes e inventos famosos.

Mi veredicto:

Civilization V, de Sid Meier es un juego de estrategia moderno en el que descubrirás más sobre la historia, la geografía y el desarrollo de sociedades prósperas. Una forma estupenda de que los niños maduren y aprendan qué acontecimientos han dado forma a nuestra civilización tal y como la conocemos hoy en día.

★ El mejor videojuego para niños sobre la construcción y gestión de civilizaciones históricas Civilization V, de Sid Meier Compra en Eneba

19. La serie Portal [El mejor videojuego para niños con acertijos basados en la física y un divertido humor negro]

Nuestra puntuación 7.6

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Tipo de juego Plataforma de puzles Plataformas PS3, Xbox 360, Nintendo Switch, Windows, Linux, Android, OS X Año de estreno 2007 Creador/es Valve, Microsoft Game Studios Duración media de la partida Unas 4 horas Ideal para Rompecabezas basados en la física Lo que me gustó Humor negro y trasfondo

The Portal La serie potencia la resolución de problemas y el pensamiento crítico mediante acertijos basados en la física y un humor negro, ofreciendo una auténtica lección magistral sobre diseño de videojuegos ingenioso. VigilanciaHa dado en el clavo con este, y te aseguro que es muy gratificante tanto para los niños como para los padres.

Te entregan un Portal una pistola que se utiliza para crear pasadizos que conectan dos lugares. Esta mecánica del juego se emplea para resolver acertijos, que a menudo aprovecha el impulso, la estrategia y la física para poner a prueba al jugador.

Por qué lo elegimos Portal Estos juegos son de los mejores para el desarrollo cognitivo, la comprensión de la física y la resolución de acertijos. No te lo pierdas Portal arma y embárcate en una aventura de varias horas llena de humor negro, ingeniosos acertijos y una narración impecable.

Portal Los juegos también cuentan con una historia de fondo y un humor negro, pero muy bien integrado, que resulta atrevido y a la vez inofensivo. Y lo más importante: no hay violencia, por lo que los niños pueden jugar, sumergirse en este mundo y perderse en él durante horas.

Mi veredicto:

Uno de los mejores videojuegos para niños, Portal, es un juego entretenido que combina lógica, ciencia y un humor ingenioso en un formato apto para niños. Los más pequeños disfrutarán de una jugabilidad fluida y refinada, así como de unos gráficos llamativos que les permitirán sumergirse mejor en el juego.

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20. Democracia 4 [Los mejores videojuegos para niños para aprender estrategia política y cómo dirigir un gobierno]

Nuestra puntuación 7.4

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Tipo de juego Simulación gubernamental Plataformas Windows, Linux, macOS, Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador/es Positech Games Duración media de la partida Más de 10 horas Ideal para Dirigir un gobierno virtual y tomar decisiones fundamentales Lo que me gustó Una visión divertida de la política y la economía

Democraciaes una opción fantástica entre los videojuegos para niños, ya que enseña a tomar decisiones y valores éticos del mundo real al poner a los jugadores al mando de dirigir un gobierno y abordar cuestiones sociales complejas. Por muy exigente que parezca, el juego lo hace de una forma divertida e interactiva.

Por qué lo elegimos Democraciaenseña a tomar decisiones y valores éticos, permitiendo a los niños dirigir sus propios gobiernos virtuales y resolver problemas sociales complejos, al tiempo que ven los frutos de su trabajo en tiempo real.

El jugador es el líder de un país y se encarga de la educación, la legislación, el medio ambiente, los impuestos y mucho más. A lo largo del juego, el jugador observa las consecuencias de sus acciones y cómo estas afectan a la nación en su conjunto.

Mi veredicto:

Democraciaes una auténtica lección magistral sobre el pensamiento crítico y la resolución de problemas, que enseña a los niños cómo funcionan los gobiernos. Los jugadores se enfrentarán a innumerables retos en esta simulación educativa que hace que la economía y la política resulten tremendamente divertidas, en lugar de aburridísimas, como lo son en la vida real.

★ Los mejores videojuegos para niños para aprender estrategia política y cómo dirigir un gobierno Democracia 4 Compra en Eneba

Próximos videojuegos para niños en 2026

El futuro de los videojuegos para niños se presenta divertido y lleno de nuevas experiencias, con aventuras acogedoras, entornos de juego abiertos y mundos basados en historias. Estos son los tres próximos títulos más destacados a los que hay que estar atentos:

Pokémon Pokopia (2026) – Una acogedora aventura de simulación de vida en la que ayudas a reconstruir un pueblo junto a los Pokémon. Los jugadores pueden crear objetos, cultivar, explorar y entablar amistades en un mundo tranquilo. Se lanzará el Nintendo Switch 2, es ideal para los niños más pequeños a los que les gusta jugar de forma tranquila y creativa.

– Una acogedora aventura de simulación de vida en la que ayudas a reconstruir un pueblo junto a los Pokémon. Los jugadores pueden crear objetos, cultivar, explorar y entablar amistades en un mundo tranquilo. Se lanzará el Nintendo Switch 2, es ideal para los niños más pequeños a los que les gusta jugar de forma tranquila y creativa. La isla de Starsand (2026) – Un alegre juego de simulación de vida centrado en el día a día en una isla. Los niños pueden hacer manualidades, cultivar, explorar y entablar relaciones con los personajes no jugables. Su libertad creativa y su mundo envolvente lo convierten en el juego ideal para disfrutar en familia a un ritmo pausado.

– Un alegre juego de simulación de vida centrado en el día a día en una isla. Los niños pueden hacer manualidades, cultivar, explorar y entablar relaciones con los personajes no jugables. Su libertad creativa y su mundo envolvente lo convierten en el juego ideal para disfrutar en familia a un ritmo pausado. Monster Hunter Stories 3: Reflejo retorcido (2026) – Un spin-off de la serie Monster Hunter, centrado en la historia y apto para niños. Los jugadores entablan amistad con monstruos y viven aventuras con ellos en mundos llenos de color. Disponible en Interruptor, PC, y otras consolas, es ideal para los niños a los que les encanta la fantasía y la exploración.

Estos próximos juegos prometen creatividad, aventura y diversión para toda la familia. Son perfectos para estimular la imaginación, fomentar la resolución de problemas y mantener a los niños entretenidos mientras disfrutan de experiencias de juego seguras y adecuadas para su edad.

Mi opinión general sobre los mejores juegos para niños

Estos20 Los mejores videojuegos para niños son algo más que puro entretenimiento. Son fundamentales para enseñar a resolver problemas, a trabajar en equipo y a desarrollar la creatividad; virtudes que todo niño y adulto debería poseer. Si no sabes por dónde empezar, aquí tienes algunas ideas para inspirarte:

Para la educación → Scribblenauts: Mega Pack . Un videojuego fantástico para que los niños amplíen su vocabulario y desarrollen su imaginación, ya que les permite crear todo lo que se les ocurra.

. Un videojuego fantástico para que los niños amplíen su vocabulario y desarrollen su imaginación, ya que les permite crear todo lo que se les ocurra. Para relajarse → Animal Crossing: Nuevos Horizontes . El juego más relajante para los jugadores jóvenes. El próximo Interruptor 2 La actualización incluye la decoración de hoteles, Las Islas del Sueño, y artículos temáticos, que hacen que esta acogedora vida isleña sea aún más creativa y sociable.

. El juego más relajante para los jugadores jóvenes. El próximo Interruptor 2 La actualización incluye la decoración de hoteles, Las Islas del Sueño, y artículos temáticos, que hacen que esta acogedora vida isleña sea aún más creativa y sociable. Para la creatividad → Minería, artesanía . La mejor opción para desarrollar la creatividad y las habilidades de supervivencia a través de la exploración, la creación de objetos y la lucha contra monstruos y otros jugadores en el modo multijugador.

. La mejor opción para desarrollar la creatividad y las habilidades de supervivencia a través de la exploración, la creación de objetos y la lucha contra monstruos y otros jugadores en el modo multijugador. Para contar historias → La serie «Spider-Man» de Marvel. Elige esta obra por su narrativa madura, pero apta para toda la familia, que explora Spider-Man’s (Peter Parkerlas dificultades de ser, al mismo tiempo, un superhéroe, una persona normal y un amigo.

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