Die 11 besten Over-Ear-Kopfhörer für jeden Musikliebhaber im Jahr 2025

Die besten Over-Ear-Kopfhörer bieten einen volleren Klang, eine bessere Geräuschunterdrückung und mehr Tragekomfort als In-Ear-Kopfhörer. Die Wahl des richtigen Modells ist entscheidend! Mein Ratgeber stellt die Spitzenmodelle für erstklassige aktive Geräuschunterdrückung, Studio-Präzision, intensives Gaming-Erlebnis oder ganztägigen Tragekomfort.

Ich habe 11 herausragende Kopfhörer in der Praxis verglichen, damit Sie sicher das für Sie passende Modell finden können. Es gibt Optionen für jedes Budget – von preisgünstigen Kopfhörern mit weniger Funktionen bis hin zu Modellen für Audiophile, die Ihre Lieblingssongs noch satter klingen lassen. Sehen Sie sich die Liste unten an, um herauszufinden, welches Modell am besten zu Ihrem Hörstil und Ihren täglichen Anforderungen passt.

Unsere Top-Empfehlungen für Over-Ear-Kopfhörer

Bevor wir uns die vollständige Liste ansehen, möchten wir Ihnen drei herausragende Titel vorstellen, die unserer Meinung nach für die meisten Hörer eine erste Wahl sein sollten.

Bose QuietComfort– DieBose QuietComfort Kopfhörer bieten eine hervorragende aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und einen satten, ausgewogenen Klang. Die Ohrpolster sind extrem weich und sorgen so für hohen Tragekomfort bei langen Arbeitstagen, Flügen und beim Lernen. Soundcore Q20i– DieSoundcore Q20i bietet eine hybride aktive Geräuschunterdrückung, die Umgebungsgeräusche um bis zu 90 % reduziert, sowie eine Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden und einen anpassbaren Equalizer. All das gibt es zu einem deutlich günstigeren Preis als bei der Konkurrenz. Bowers & Wilkins Px8 S2– DiePx8 S2 Sie vereinen erstklassigen Klang mit 24-Bit-DSP und adaptiver Geräuschunterdrückung. Dank ihrer luxuriösen Lederausstattung sind sie ideal für Audiophile, denen Leistung besonders wichtig ist.

Diese drei Optionen eignen sich für die meisten Nutzer, aber meine vollständige Liste unten umfasst jeder denkbare Anwendungsfall. Lies weiter, um die passenden Over-Ear-Kopfhörer für jeden Audio-Enthusiasten zu finden.

Die 11 besten Over-Ear-Kopfhörer für erstklassigen Klang

Diese Liste stellt die derzeit beeindruckendsten Kopfhörer in verschiedenen Leistungsbereichen vor, darunter aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Langlebigkeit, Gaming und Tragekomfort. Sie können direkt zu der Kategorie springen, die Ihren Anforderungen entspricht, um unter unseren Empfehlungen für die besten Over-Ear-Kopfhörer das passende Modell zu finden.

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Technische Daten Details Typ Over-Ear, geschlossen Konnektivität Kabelgebunden oder kabellos, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss und 5.1-Bluetooth (Reichweite: ca. 9 m) Akkulaufzeit Bis zu 24 Stunden Geräuschunterdrückung Aktive Geräuschunterdrückung Treibergröße 40-mm-Treiber Gewicht 0,52 Pfund Besondere Merkmale Branchenführende aktive Geräuschunterdrückung (ANC), 2 Hörmodi („Quiet“ und „Aware“)

The Bose QuietComfort Kopfhörer haben einen eine seltene Kombination aus branchenführender aktiver Geräuschunterdrückung und individuell anpassbarem Klang. Dank der Modi „Quiet“ und „Aware“ lässt sich ganz einfach zwischen vollständiger Geräuschisolierung und voller Wahrnehmung wechseln, während Sie mit dem einstellbaren EQ die Lautstärke feinabstimmen können. Verschiedene Musikgenres erfordern unterschiedliche Einstellungen für Bässe, Mitten und Höhen, und all diese können Sie mit der Funktion „Adjustable EQ“ steuern.

Dank der weichen Ohrpolster und des gepolsterten Kopfbügels sind diese Kopfhörer zudem durchweg bequem. Selbst nach stundenlangem Tragen fühlen sie sich auf dem Kopf weder zu schwer noch unbequem an. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden und einer Schnellladefunktion für 15 Minuten sind sie wie geschaffen für den Alltag (denn wir alle vergessen ja mal, unsere Kopfhörer aufzuladen).

Warum wir uns dafür entschieden haben The Bose QuietComfort„Dank ihrer überragenden Leistung und ihrer intuitiven Bedienung sind sie in fast jeder Kategorie die perfekten Over-Ear-Kopfhörer.“

Dank der Bluetooth-Verbindungen mit mehreren Geräten ist der Wechsel zwischen all Ihren Geräten nahtlos, und Ein optionaler Kabelbetrieb sorgt dafür, dass der Ton auch dann weiterläuft, wenn der Akku leer ist. Die aktive Geräuschunterdrückung funktioniert gut in überfüllten Flugzeugen und belebten Büros, sodass Ihr Klang den ganzen Tag über klar und satt bleibt.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragende aktive Geräuschunterdrückung, die selbst in sehr lauten Umgebungen für Ruhe sorgt ✅ Weiche Ohrpolster und gepolsterter Kopfbügel für ganztägigen Tragekomfort ✅ Einstellbarer EQ für individuelle Klanggestaltung ✅ 24 Stunden Akkulaufzeit mit Schnellladefunktion ✅ Multi-Point-Bluetooth für einfaches Wechseln zwischen Geräten ✅ Der kabelgebundene Modus funktioniert auch bei leerem Akku ❌ Nicht wasserfest, aber für das Training sind leichtere Ohrhörer wahrscheinlich sowieso besser geeignet

Endgültiges Urteil: DieBose QuietComfort Diese Kopfhörer sind vielseitig einsetzbar und bieten für die meisten Nutzer durchweg eine hervorragende Leistung. Sie sind zuverlässig und verfügen über einige der besten ANC-Funktionen, die man bei Over-Ear-Kopfhörern finden kann.

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2. Soundcore by Anker Q20i [Die besten preisgünstigen Over-Ear-Kopfhörer]

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Technische Daten Details Typ Over-Ear, geschlossen Konnektivität Drahtlos (Bluetooth 5.0, Reichweite 10 Meter) Akkulaufzeit 40 Stunden (ANC ein), 60 Stunden (ANC aus) Geräuschunterdrückung Hybride Geräuschunterdrückung Treibergröße 40 mm Gewicht 0,54 Pfund Besondere Merkmale Zwei Bluetooth-Verbindungen, über 40 Stunden Akkulaufzeit

The Soundcore by Anker Q20i Diese Kopfhörer bieten beeindruckende Leistung zu einem erschwinglichen Preis. Diese Kopfhörer eignen sich am besten für Audiophile mit begrenztem Budget, insbesondere für diejenigen, die eine effektive Geräuschunterdrückung und eine längere Akkulaufzeit wünschen. Ihr hybrides Geräuschunterdrückungssystem nutzt vier Mikrofone, um Umgebungsgeräusche um bis zu 90 % zu reduzieren – eine Funktion, die in dieser Preisklasse nur selten zu finden ist.

Dank der großen 40-mm-Dynamiktreiber und der leistungsstarken BassUp-Technologie bieten diese Kopfhörer einen warmen, druckvollen Klang, der sich ideal für den entspannten Musikgenuss, auf Reisen, bei der Arbeit und beim Spielen eignet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Für den Preis ist das Soundcore by Anker Q20i Die Kopfhörer verfügen über einige beeindruckende Funktionen, darunter eine Hybrid-Geräuschunterdrückung, die tatsächlich funktioniert.

Eine meiner Lieblingsfunktionen war die lange Akkulaufzeit. Da ich oft vergesse, meine Kopfhörer aufzuladen, hat die Akkulaufzeit von über 40 Stunden bei diesen besten Bluetooth-Over-Ear-Kopfhörern einen riesigen Unterschied gemacht. Im Normalmodus halten sie bis zu 60 Stunden. Wenn du an einem ruhigen Ort arbeitest, hält der Akku eine ganze Woche lang, ohne dass du ihn aufladen musst!

Vorteile Nachteile ✅ Hybrid-ANC, das Umgebungsgeräusche um bis zu 90 % reduziert ✅ 40 bis 60 Stunden Akkulaufzeit und Schnellladefunktion ✅ Über die App steuerbare, individuell anpassbare EQ- und Weißrausch-Funktionen ✅ Der kraftvolle „BassUp“-Low-End-Modus für einen volleren Klang ✅ Günstige Preise für die angebotenen Funktionen ✅Verbindung mit zwei Geräten für höchsten Komfort ❌ Die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) funktioniert im kabelgebundenen AUX-Modus nicht, aber die kabellose ANC funktioniert hervorragend

Endgültiges Urteil: DieSoundcore Q20i bietet für diesen Preis leistungsstarke Funktionen, darunter eine hybride Geräuschunterdrückung und eine längere Akkulaufzeit als die meisten der besten Over-Ear-Kopfhörer.

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3. Bowers & Wilkins Px8 S2 [Die besten Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung]

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Technische Daten Details Typ Over-Ear, geschlossen Konnektivität Kabelgebunden (3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker mit 1,2 m langem USB-C-Kabel und Adapterkabel im Lieferumfang enthalten) oder kabellos (Bluetooth 5.3) Akkulaufzeit 30 Stunden Geräuschunterdrückung Aktive Geräuschunterdrückung Treibergröße 40 mm Gewicht 0,7 Pfund Besondere Merkmale Fünf-Band-EQ mit individueller Einstellung und TrueSound-Modus, aktive Geräuschunterdrückung mit 8 Mikrofonen

The Bowers & Wilkins Px8 S2 Diese Kopfhörer bieten eine der besten Klangqualitäten, die ich je gehört habe, mit Hochwertige Komponenten und edle Materialien tragen zu ihrer Leistungsfähigkeit bei. Ihr adaptives ANC-System nutzt 8 Mikrofone, um Umgebungsgeräusche zu reduzieren, und das in Echtzeit. So erhalten Sie stets die optimale ANC-Leistung für Ihre jeweilige Umgebung.

Ausgefeilte 40-mm-Treiber und ein 24-Bit-DSP sorgen für ein detailreiches Klangbild, das all Ihre Lieblingssongs wie neu klingen lässt. Die Klangqualität und -stabilität werden bei allen modernen Geräten verbessert, selbst bei kabelloser Nutzung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Bowers & Wilkins Px8 S2 sind luxuriöse Kopfhörer aus Aluminium und Leder. Im Inneren verbergen sich hochwertige Komponenten, die für einen detailreichen Klang und eine breite Klangbühne bei all Ihren Lieblingssongs sorgen.

Die Memory-Schaum-Ohrpolster dieser Kopfhörer sind mit hochwertigem Nappaleder bezogen, sodass sie sich schon beim ersten Aufsetzen äußerst hochwertig anfühlen. Mit einer Akkulaufzeit von 30 Stunden und einer Schnellladefunktion (die nach 15 Minuten Ladezeit 7 zusätzliche Stunden Betriebszeit bietet) gehören diese Kopfhörer meiner Meinung nach zu den besten kabellosen Over-Ear-Kopfhörern.

Vorteile Nachteile ✅ Erstklassiger Klang dank 24-Bit-DSP und 40-mm-Treibern ✅ Adaptive ANC mit 8 Mikrofonen für klareren Klang ✅ Luxuriöse Nappaleder-Polster und ein neu gestaltetes Komfortprofil ✅ Unterstützung für AptX Lossless und Adaptive für hochauflösendes Audio ✅ 30 Stunden Akkulaufzeit mit hervorragender Schnellladefunktion (15 Minuten Ladezeit = 7 zusätzliche Stunden) ✅ Klare Sprachqualität dank fortschrittlicher Mikrofonoptimierung ❌ Teuer, aber aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit erstklassiger Klangqualität

Endgültiges Urteil: Die Elite-ANC-Funktion und die hervorragende Klangoptimierung sind nur einige der Luxusausstattungsmerkmale, die das Bowers & Wilkins Px8 S2 Kopfhörer. Sie sind zwar recht teuer, aber ideal für alle, die Wert auf audiophile Klangqualität und erstklassige Verarbeitung legen.

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4. Der Haymaker [Die besten Over-Ear-Gaming-Kopfhörer]

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Technische Daten Details Typ Over-Ear, geschlossen Konnektivität Drahtlos (Bluetooth 5) Akkulaufzeit 30 Stunden Geräuschunterdrückung Aktive Geräuschunterdrückung Treibergröße 40 mm Gewicht 0,7 Pfund Besondere Merkmale Universelle Kompatibilität, anpassbare RGB-Beleuchtung

Der Haymakerist eines derDie besten Gaming-Headsets Ich habe dieses Modell für diese Liste in Betracht gezogen. Es nutzt 7.1-Surround-Sound, um deine FPS-Spiele und RPGs zum Leben zu erwecken, und verfügt über RGB-Akzente, die perfekt zu deinem Gaming- oder Streaming-Setup passen. Es ist das Ein Headset, das du für PC-, Konsolen- und Handyspiele brauchst, mit Funktionen, die für ein cineastisches Spielerlebnis auf all Ihren Plattformen optimiert sind.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Haymaker Dieses Headset vereint plattformübergreifende Unterstützung und räumlichen Surround-Sound in einem speziell für Gamer entwickelten Headset.

Der robuste Rahmen wurde nach militärischen Standards konstruiert und aus entsprechenden Materialien gefertigt, sodass er sich keineswegs billig anfühlt. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu über 30 Stunden – genug für Gaming-Sessions, die das ganze Wochenende dauern. Das integrierte Mikrofon mit Geräuschunterdrückung ist zwar kein Ersatz für ein spezielles Mikrofon für Streaming, aber für eine All-in-One-Lösung schneidet es überraschend gut ab.

Die Touch-Bedienung an den Ohrmuscheln hat mir sehr gut gefallen. Mit diesen Bedienelementen war es ganz einfach, die Lautstärke, den Titel und sogar die Lichtmuster und -farben zu ändern. Du musst keine App oder Tastaturbefehle verwenden, um deine Einstellungen anzupassen.

Vorteile Nachteile ✅ aptX Adaptive mit geringer Latenz sorgt für eine synchrone Audioübertragung ✅ Einige der besten Over-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon für klare Team-Sprachchats ✅ Über 30 Stunden Akkulaufzeit für lange Spielsitzungen ✅ Kompatibel mit PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC und Mobilgeräten ✅Anpassbare RGB-Beleuchtung und Touch-Bedienelemente ❌ Schwerer als herkömmliche Allzweck-Over-Ear-Kopfhörer, aber der Tragekomfort ist auch bei längeren Sitzungen nach wie vor gut

Endgültiges Urteil: Wenn du ein vielseitiges Gaming-Headset suchst, das sowohl für Konsolen als auch für den PC geeignet ist und Surround-Sound sowie klare Sprachübertragung bietet, Der Haymakerist eine hervorragende All-in-One-Lösung.

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5. beyerdynamic DT 990 Pro X [Die besten Over-Ear-Studio-Kopfhörer]

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Technische Daten Details Typ Over-Ear, offen Konnektivität Kabelgebunden (Mini-XLR auf 3,5 mm; 6,3-mm-Adapter im Lieferumfang enthalten) Akkulaufzeit Nur für den Netzbetrieb (ohne Akku) Geräuschunterdrückung Schalldämmung Treibergröße 45 mm Gewicht 0,6 lbs Besondere Merkmale Dynamisches STELLAR.45-Treibersystem, vollständig austauschbare Komponenten

The beyerdynamic DT 990 Pro X sind eine hervorragende Wahl, wenn dir der Klang deiner Musik wichtiger ist als die Frage, ob deine Kopfhörer kabellos sind. Mit den überarbeiteten STELLAR.45-Treibern und einer leicht anzusteuernden Impedanz von 48 Ohm, Sie liefern einen klaren, detailreichen Klang, ohne dass dafür aufwendige Studioausrüstung erforderlich ist. Das offene Design sorgt für eine gute Belüftung, und die leichte Anhebung der Höhen lässt Gesang und Instrumente auf wirklich überzeugende Weise zur Geltung kommen. Wenn du auf der Suche nach ernstzunehmenden Kabelgebundene Kopfhörer der Spitzenklasse Da sie auf Klarheit und Genauigkeit setzen, sind sie eine klare Empfehlung.

Da es sich um offene Kopfhörer handelt, kommen sie in ruhigen Umgebungen am besten zur Geltung – und genau dort spielen sie ihre Stärken voll aus. Anstatt die Außenwelt auszublenden, bieten sie dir eine breite, natürliche Klangbühne, die Musik, Spiele und Mixe lebendiger und realistischer wirken lässt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Referenztaugliche Klarheit und außergewöhnlicher Tragekomfort zeichnen den offenen Kopfhörer aus beyerdynamic DT 990 Pro X sich für anspruchsvolle Audioarbeiten eignen.

The DT 990 Pro X sind zudem wirklich angenehm zu tragen. Die Velours-Ohrpolster sind weich und atmungsaktiv, und der Kopfbügel drückt auch nach stundenlangem Tragen nicht auf den Kopf. Egal, ob du an Audioaufnahmen arbeitest, bis spät in die Nacht spielst oder einfach nur bei deinen Lieblingsalben entspannst, die DT 990 Pro X man vergisst fast, dass man sie überhaupt trägt – und das ist wohl das schönste Kompliment, das man einem Kopfhörer machen kann.

Vorteile Nachteile ✅ Raumreicher, detailreicher Open-Back-Sound für Mixing und Bearbeitung ✅ Die STELLAR.45-Treiber liefern einen präzisen Klang mit geringer Verzerrung ✅ Die Impedanz von 48 Ohm ist mit vielen Geräten kompatibel ✅ Weiche Velours-Ohrpolster und ein ergonomischer Kopfbügel für Komfort während der gesamten Spielzeit ✅ Abnehmbares Sicherungskabel für Flexibilität im Studio ❌ Das offene Design lässt zwar Geräusche nach außen dringen, sorgt aber dafür, dass der Klang tiefer und voller wirkt

Endgültiges Urteil: Diebeyerdynamic DT 990 Pro X are zuverlässige Studio-Kopfhörer zum Mischen und Bearbeiten, vor allem, wenn Sie in einer ruhigen Studioumgebung arbeiten.

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6. thinksound ov21 [Die besten kabelgebundenen Over-Ear-Kopfhörer]

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Technische Daten Details Typ Over-Ear, geschlossen Konnektivität Kabelgebunden (3,5-mm-Klinkenstecker) Akkulaufzeit Nur für den Netzbetrieb (ohne Akku) Geräuschunterdrückung Schalldämmung Treibergröße 45 mm Gewicht ein Pfund Besondere Merkmale Hergestellt aus nachhaltigem Biokunststoff, inklusive 2 Kabel (eines mit Mikrofon, eines ohne)

The thinksound OV21 wirken auf den ersten Blick wie ruhige, natürlich klingende Kopfhörer. Die 45-mm-Treiber liefern einen schön ausgewogenen Klang, der klar und realistisch wirkt, ohne den Bass oder die Höhen zu übertreiben. Sie versuchen nicht, einen mit einer übertriebenen Klangabstimmung zu „beeindrucken“. Stattdessen, Sie lassen deine Musik atmen, was lange Hörsitzungen zu einem echten Vergnügen macht.

Was das Design angeht, haben diese Kopfhörer echte Persönlichkeit. Die Ohrmuscheln aus Walnussholz sehen toll aus und verleihen ihnen eine warme, hochwertige Ausstrahlung, während die umweltfreundlichen Materialien ein netter Bonus sind, wenn dir Nachhaltigkeit wichtig ist. Auch der Tragekomfort ist gut: Die Ohrpolster aus Memory-Schaum fühlen sich weich an und bieten guten Halt, auch wenn sie nach einer Weile etwas warm werden können.

Warum wir uns dafür entschieden haben Einer der Bereiche, in denen die thinksound ov21 Diese Kopfhörer zeichnen sich durch ihre Wärme und akustische Tiefe aus. Außerdem sorgt das kabelgebundene Design dafür, dass der Klang stets rein und verzerrungsfrei ist.

Im Alltag ist das Overshoot 21sind sehr benutzerfreundlich. Sie sind kabelgebunden, benötigen aber keinen Verstärker – man kann sie einfach an ein Smartphone oder einen Laptop anschließen. Da sie geschlossene Kopfhörer sind, sie dämmen Geräusche recht gut ab und halten den Schall zurück, Dadurch eignen sie sich gut für den Gebrauch zu Hause oder bei der Arbeit, ohne dass die Musik überall hin dringt.

Vorteile Nachteile ✅ Nachhaltiges Gehäuse aus Biokunststoff unter Verwendung des Materials Treva ✅ Ausgewogene, natürliche Abstimmung, die sich für Musik und Sprache eignet ✅ Geschlossenes Over-Ear-Design mit hervorragender passiver Geräuschisolierung ✅ Ohrmuscheln aus Memory-Schaum und ein verstellbares Kopfband für hohen Tragekomfort ✅ Zwei abnehmbare Kabel sowie ein ¼-Zoll-Adapter für flexible Anschlussmöglichkeiten ❌ Das vollständig verkabelte, geschlossene Design bietet zwar nicht ganz so viel Klangbreite wie offene Kopfhörer, aber die Klangqualität ist trotzdem hervorragend

Endgültiges Urteil: Diethinksound ov21 Die Kopfhörer sind kabelgebunden und nachhaltig, bieten eine natürliche Klangwiedergabe und sind flexibel einsetzbar. Ihr umweltbewusstes Design beeinträchtigt ihre Leistung in keiner Weise.

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Technische Daten Details Typ Over-Ear, geschlossen Konnektivität Kabelgebunden (3,5-mm-Klinkenstecker), kabellos (Bluetooth 5.3, Reichweite 10 Meter) Akkulaufzeit 80 Stunden Geräuschunterdrückung Adaptive/Hybrid-Aktive Geräuschunterdrückung Treibergröße 40 mm Gewicht 0,72 Pfund Besondere Merkmale Einzigartiges transparentes Design, extrem langlebig

The Nothing Kopfhörer (1) sind eine hervorragende Wahl, wenn du etwas suchst, das auffällig aussieht und mit einer einzigen Ladung ewig hält. Dank ihres herausragenden Designs und der enormen Akkulaufzeit gehören sie zweifellos zu den besten Reise-Kopfhörern, die ich je getestet habe, vor allem, wenn du Stil und soliden Klang in einem Gerät suchst. Obwohl sie bei eingeschaltetem ANC etwa 35 Stunden durchhalten, sind 80 Stunden Spielzeit im Normalmodus ideal für alle, die ihre Kopfhörer nicht oft aufladen möchten. Schau dir unseren Du bist wunderschön vs SonMein Kopfhörer-Ratgeber für weitere Vergleiche der besten Headsets, die derzeit den Marktstandard setzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nothing Kopfhörer (1) bieten insgesamt eine der besten Kombinationen aus aktiver Geräuschunterdrückung und kabelloser Leistung sowie eine lange Akkulaufzeit, die dich nicht im Stich lässt, wenn du sie brauchst.

Die transparente Hülle sorgt für ein klares und modernes Erscheinungsbild, mit einem verstärkten Kopfbügel und robusten Scharnieren, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind. Sie sind robust genug, um sie einfach in die Tasche zu werfen und überallhin mitzunehmen, und dennoch stilvoll genug, um tatsächlich aufzufallen. Noch wichtiger ist: Sie sehen nicht nur gut aus – Klang und Leistung untermauern das Ganze, sodass man nie das Gefühl hat, dass der Stil die Substanz übertrumpft. Unsere Beats Studio Pro vs AirPods MaxLeitfaden vergleicht, wie andere stilvolle Premium-Modelle in puncto Design und Klangqualität abschneiden.

Vorteile Nachteile ✅ Transparentes, minimalistisches Design mit robuster Konstruktion ✅ Hybrid-ANC mit einstellbarer Lautstärke und Transparenzmodus ✅ Bis zu 80 Stunden Akkulaufzeit mit einer einzigen Ladung ✅ Unterstützung für Hi-Res, LDAC und räumliches Audio ✅ Bluetooth-Steuerung über zwei Geräte und die Nothing X App ❌ Die Geräuschunterdrückung funktioniert an den meisten Orten des Alltags gut, kann aber nicht ganz mit den allerbesten Modellen auf dem Markt mithalten

Endgültiges Urteil: Langlebigkeit und ein Design-orientierter Lebensstil sorgen für die Nothing Kopfhörer (1) Dieses Modell steht im Rampenlicht. Es ist eine hervorragende Wahl für den Alltag für alle, die Flexibilität suchen, ohne dabei auf Stil verzichten zu müssen.

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8. Sony ULT WEAR [Die besten Over-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon]

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Technische Daten Details Typ Over-Ear, geschlossen Konnektivität Kabelgebunden (3,5-mm-Klinkenstecker), kabellos (Bluetooth 5.2, Reichweite 10 Meter) Akkulaufzeit 30 Stunden Geräuschunterdrückung Aktive Geräuschunterdrückung Treibergröße 40 mm Gewicht 0,56 Pfund Besondere Merkmale „ULT“ – einstellbares Basssystem, Multipoint-Verbindung für mehrere Geräte

The Sony ULT WEAR hat sich seinen Platz unter den besten Sony-Kopfhörern redlich verdient, vor allem, wenn man einen Bass schätzt, der kraftvoll wirkt, ohne den Rest des Mixes zu übertönen. Dank des ULT-Basssystems von Sony stehen Ihnen zwei verschiedene Modi zur Verfügung – eine, die für druckvolle, energiegeladene Bässe sorgt, und eine andere, die eher auf tiefere, atmosphärischere Bässe setzt. Es ist ein unterhaltsames Setup, mit dem du den Klang ganz nach deiner Stimmung anpassen kannst, egal ob du trainierst, pendelst oder einfach nur zu Hause Musik hörst. Sportler, die bei ihren Cardio-Einheiten Wert auf spezielle Ausrüstung legen, vergleichen oft die Die besten Kopfhörer zum Laufen gegenüber diesen vielseitigen Over-Ear-Modellen.

Einer der Hauptgründe dafür, dass die ULT WEAR besonders hervorsticht, ist sein Preis-Leistungs-Verhältnis. Er ist oft günstiger als die Premium-ANC-Modelle von Sony, was ihn zu einer klugen Wahl für alle macht, die nach einem preisgünstigen Kopfhörer der Spitzenklasse suchen, der dennoch eine solide aktive Geräuschunterdrückung und zuverlässige Leistung im Alltag bietet. Man zahlt zwar nicht den Preis eines Flaggschiffmodells, erhält aber dennoch die wichtigsten Kernfunktionen. Diese Preisklasse ist ein erheblicher Vorteil, wenn man bedenkt, dass der die besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung erfordern in der Regel ein wesentlich höheres Budget.

Warum wir uns dafür entschieden haben ULT WEAR von Sony Die Kopfhörer bieten eine hervorragende Sprachqualität und eine leistungsstarke Geräuschunterdrückung. Der satte Bass ist ideal für alle, die ihre Lieblingsmusik im Alltag ohne Hintergrundgeräusche richtig genießen möchten.

Auch der Komfort spielt hier eine große Rolle. Die Ohrpolster aus Thermoschaumstoff fühlen sich weich an und sitzen sicher, und mit einer Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden, Sie können den ganzen Tag lang Musik hören, ohne sich Gedanken über das Aufladen machen zu müssen. Der warme, kraftvolle Klang und der Tragekomfort über lange Zeit machen die ULT WEAR Eine hervorragende Wahl für den täglichen Gebrauch, egal ob du unterwegs bist oder dir einfach nur eine Auszeit vom Trubel um dich herum gönnst.

Vorteile Nachteile ✅ Premium-Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) mit dem V1-Prozessor von Sony und zwei Sensoren ✅ ULT-Bass-Modi für kraftvolle Bässe ✅ Beamforming-Mikrofone für klarere Gespräche ✅ Bequeme, thermogeformte Polster für langen Tragekomfort ✅ 30 Stunden Akkulaufzeit mit ultraschneller Aufladung ✅Multipoint-Verbindung für einfaches Wechseln zwischen Geräten ❌ Die basslastige Abstimmung mag manchen zu warm erscheinen, aber du kannst sie mit den EQ-/ULT-Modi zähmen

Endgültiges Urteil: Mit hervorragender Sprachqualität und vollständig einstellbarem Bass bietet der Sony ULT WEAR Kopfhörer sind eine klare Empfehlung für den täglichen Musikgenuss. Dank der Geräuschunterdrückung eignen sie sich zudem perfekt für überfüllte Büros und laute Wege zur Arbeit.

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9. SEJJ Elmor 100 [Die besten Over-Ear-Kopfhörer für Audiophile]

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Technische Daten Details Typ Over-Ear, geschlossen Konnektivität Kabelgebunden (3,5-mm-Klinkenstecker und 6,35-mm-Klinkenstecker) Akkulaufzeit Nur für den Netzbetrieb (ohne Akku) Geräuschunterdrückung Schalldämmung Treibergröße 50 mm Gewicht 0,66 Pfund Besondere Merkmale Leichte Verbundmembran

Audiophile legen Wert auf Präzision und Tiefe, und genau hier liegt die SEJJ Elmor 100 Die Kopfhörer stechen hervor. Die großen 50-mm-Treiber nutzen CCAW-Schwingspulen sorgen für klare Höhen und saubere Mitten, während der Bass kontrolliert und voll klingt. Geschlossene Ohrmuscheln dämpfen Umgebungsgeräusche auf natürliche Weise, ohne den Klang allzu sehr zu verändern, was diese Kopfhörer zu den vielseitigsten macht Audiophile Kopfhörer der Spitzenklasse zum Anhören zu Hause.

Warum wir uns dafür entschieden haben Analytische Klarheit und detailreiche Wiedergabe in audiophiler Qualität machen den SEJJ Elmor 100 die naheliegende Wahl für alle, die jeden einzelnen Teil jedes Titels hören möchten.

Der leichte, robuste ABS-Rahmen ist mit einer Oberfläche in Walnussoptik versehen, die für einen Retro-Look sorgt. Das Gewicht ist auch bei längeren Trainingseinheiten gut zu bewältigen, dank eines Kopfbügel aus Edelstahl und weiche Ohrmuscheln aus Memory-Schaum. Dank der abnehmbaren Kabel lassen sich diese Kopfhörer sowohl mit Studioausrüstung und Mischpulten als auch mit deinem Smartphone und Laptop verwenden.

Vorteile Nachteile ✅ Neutrale, detailreiche Hi-Res-Abstimmung für analytisches Hören ✅ 50-mm-Treiber mit CCAW-Schwingspulen für präzise Wiedergabe ✅ Geschlossene Bauweise mit guter passiver Geräuschdämpfung ✅ Leichter ABS-Rahmen mit Retro-Finish in Walnussoptik ✅ Zwei abnehmbare Kabel für den Einsatz im Studio und unterwegs ❌ Nicht ideal für basslastige Vorlieben, aber perfekt für klangliche Präzision

Endgültiges Urteil: Das preiswerte SEJJ Elmor 100 Diese Kopfhörer bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und zeichnen sich durch ein durchdachtes, studiofreundliches Design aus.

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10. Fairphone Fairbuds XL Premium [Die bequemsten Over-Ear-Kopfhörer]

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Technische Daten Details Typ Over-Ear, geschlossen Konnektivität Kabelgebunden (USB), kabellos (Bluetooth 5.1) Akkulaufzeit 30 Stunden Geräuschunterdrückung Aktive Geräuschunterdrückung Treibergröße 40 mm Gewicht 0,7 Pfund Besondere Merkmale IP54 spritzwassergeschützt, modularer Aufbau für einfache Reparaturen

The Fairphone Fairbuds XLKopfhörerKomfort und Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen, ohne dabei auf einen angenehmen Klang zu verzichten. Da sie auf einen modularen Aufbau setzen, der eine Reparatur durch den Nutzer ermöglicht, sind sie ideal für alle, die nicht jahrelang am selben Kopfhörer festhalten möchten. Du kannst die Ohrpolster, den Kopfbügel und sogar den Akku austauschen, eine immer seltener werdende Eigenschaft, die die Lebensdauer erheblich verlängert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Der modulare Aufbau des Fairphone Fairbuds XL Premium Dank dieser Kopfhörer lassen sich alle Teile, die Sie reparieren oder austauschen möchten oder müssen, ganz einfach handhaben.

Die 40-mm-Dynamiktreiber bieten klare Höhen, warme Mitten und einen weichen Bass, der angenehm und ohrenschonend klingt. Insgesamt jedoch, Fairbuds XL Der Fokus liegt eher auf Komfort und einem entspannten Klang als auf klinischer Präzision. Wenn Sie ein analytischeres Hörerlebnis im audiophilen Stil bevorzugen, sollten Sie einen Wechsel zu Sennheiser-Kopfhörer oder ähnliche Modelle, die auf Präzision ausgelegt sind.

Vorteile Nachteile ✅ Außergewöhnlich bequemes, leichtes Design ✅ Austauschbare Teile (Akku, Polster, Kopfbügel) für eine lange Lebensdauer ✅ Warmer, weicher Klang, ideal für den ganztägigen Hörgenuss ✅ Spritzwasserschutz nach IP54 für den Weg zur Arbeit ✅ Bluetooth 5.1 mit Multipoint-Verbindung ❌ Nicht audiophile Präzision, aber perfekt für entspannten Hörgenuss

Endgültiges Urteil: Wenn Komfort und Nachhaltigkeit an erster Stelle stehen, dann ist das Fairphone Fairbuds XL Premium Diese Kopfhörer sind einfach perfekt. Sie zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer und Reparaturfreundlichkeit aus, die weit über das hinausgeht, was herkömmliche kabellose Kopfhörer bieten.

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11. HIFIMAN Ananda vorgestellt [Die besten offenen Over-Ear-Kopfhörer]

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Technische Daten Details Typ Over-Ear, offen Konnektivität Kabelgebunden (3,5-mm-Klinkenstecker) Akkulaufzeit Nur für den Netzbetrieb (ohne Akku) Geräuschunterdrückung Schalldämmung Treibergröße Unkonventionelle planare Magnetlautsprecher Gewicht ein Pfund Besondere Merkmale Gitterlose Bauweise, extrem hohe Empfindlichkeit

The HIFIMAN Ananda vorgestellt verleiht einer breiten, immersiven Klangbühne die Detailtreue und Offenheit planarer Magnetlautsprecher. Der Das einzigartige Design ohne Gitter beseitigt Hindernisse vor der Membran, sodass Ihr Klang klarer und transparenter wird. Dank ihrer dünnen Membranen und der deutlich reduzierten Verzerrung gehören diese Kopfhörer zu den besten offenen Modellen für den privaten Musikgenuss zu Hause, zumal sie über keine aktive Geräuschunterdrückung verfügen.

Warum wir uns dafür entschieden haben The HIFIMAN Ananda vorgestellt Das sind einige der einzigartigsten Over-Ear-Kopfhörer, die ich je gesehen habe. Sie bieten eine hervorragende Klangqualität und ein einzigartiges Design, das sie für Audiophile besonders attraktiv macht.

Diese Kopfhörer werden mit einer magnetischen Schutzhülle geliefert, die Sie zwischen den Hörsitzungen anbringen sollten, um magnetische Störungen zu vermeiden, da die Seltenerd-Magnete der Treiber stärker freiliegen als bei herkömmlichen Kopfhörern. Der Klang entfaltet sich ungehindert, doch die Audioqualität ist aufgrund ihres einzigartigen Designs wirklich unübertroffen.

Vorteile Nachteile ✅ Neues Design ohne Abdeckung für kristallklaren Klang ✅ Planare Magnettreiber mit schnellem, verzerrungsarmem Frequenzgang ✅ Außergewöhnlich breite, luftige Klangbühne ✅ Bequemes Kopfband aus Verbundmaterial und große ovale Ohrmuscheln ✅ Ideal für kritisches Hören und Hi-Res-Audio ❌ Vollständig offen und mit Bügel, wodurch sie sich ideal für einen raumfüllenden Klang in ruhigeren Umgebungen eignen

Endgültiges Urteil: Für den Heimgenuss und hochauflösende Musik ist der HIFIMAN Ananda vorgestellt Over-Ear-Kopfhörer bieten ein einzigartiges Maß an Offenheit und Detailtreue, das nur wenige andere Modelle erreichen.

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So wählen Sie die besten Over-Ear-Kopfhörer aus

Die Wahl der besten Over-Ear-Kopfhörer hängt davon ab, wie und wo Sie sie nutzen möchten. Pendler legen vielleicht Wert auf eine starke Geräuschunterdrückung, während Studioanwender Präzision benötigen. Alltägliche Hörer hingegen legen möglicherweise mehr Wert auf Komfort und ein solides Klangprofil. Hier sind einige der wichtigsten Faktoren, die Sie bei der Auswahl des richtigen Modells berücksichtigen sollten. Weitere Informationen finden Sie unter Beats Studio Pro vs Bose QuietComfortVergleich um zu erfahren, worauf Sie bei der Auswahl der richtigen Kopfhörer achten sollten.

Klangprofil. Entscheiden Sie, welche Art von Klang Sie bevorzugen. Möchten Sie eine ausgewogene, neutrale Abstimmung für detailreichen Klang oder eine warme, weiche Wiedergabe für entspanntes Hören? Audiophile und studiotaugliche Modelle legen in der Regel Wert auf Präzision, während Lifestyle-Kopfhörer einen vollmundigen Klang in den Vordergrund stellen.

Entscheiden Sie, welche Art von Klang Sie bevorzugen. Möchten Sie eine ausgewogene, neutrale Abstimmung für detailreichen Klang oder eine warme, weiche Wiedergabe für entspanntes Hören? Audiophile und studiotaugliche Modelle legen in der Regel Wert auf Präzision, während Lifestyle-Kopfhörer einen vollmundigen Klang in den Vordergrund stellen. Komfort & Passform. Over-Ear-Kopfhörer unterscheiden sich stark in Bezug auf Polsterung, Anpressdruck, Gewicht und Atmungsaktivität. Achten Sie auf weiche Polster und einen gut ausbalancierten, gepolsterten Kopfbügel, um Ermüdungserscheinungen (und Hitzeentwicklung) bei langen Hörsitzungen zu verringern.

Over-Ear-Kopfhörer unterscheiden sich stark in Bezug auf Polsterung, Anpressdruck, Gewicht und Atmungsaktivität. Achten Sie auf weiche Polster und einen gut ausbalancierten, gepolsterten Kopfbügel, um Ermüdungserscheinungen (und Hitzeentwicklung) bei langen Hörsitzungen zu verringern. Lärmschutz. Die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) eignet sich ideal für Flugzeuge, Züge, Büros und belebte Straßen. Wenn Sie hauptsächlich zu Hause oder in ruhigeren Umgebungen Musik hören, reicht möglicherweise die passive Geräuschisolierung durch geschlossene Kopfhörer aus. Transparenzmodi sind zudem hilfreich, wenn Sie Ihre Umgebung wahrnehmen möchten, ohne die Kopfhörer abnehmen zu müssen.

Die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) eignet sich ideal für Flugzeuge, Züge, Büros und belebte Straßen. Wenn Sie hauptsächlich zu Hause oder in ruhigeren Umgebungen Musik hören, reicht möglicherweise die passive Geräuschisolierung durch geschlossene Kopfhörer aus. Transparenzmodi sind zudem hilfreich, wenn Sie Ihre Umgebung wahrnehmen möchten, ohne die Kopfhörer abnehmen zu müssen. Kabelgebundene vs. kabellose Nutzung. Drahtlose Kopfhörer bieten Freiheit und Komfort, doch kabelgebundene Modelle liefern eine gleichbleibendere Klangqualität. Kabelgebundene Modelle eignen sich im Allgemeinen besser für Gaming und Studioarbeit, doch einige drahtlose Modelle verfügen auch über einen optionalen Kabelmodus, der für mehr Flexibilität sorgt.

Drahtlose Kopfhörer bieten Freiheit und Komfort, doch kabelgebundene Modelle liefern eine gleichbleibendere Klangqualität. Kabelgebundene Modelle eignen sich im Allgemeinen besser für Gaming und Studioarbeit, doch einige drahtlose Modelle verfügen auch über einen optionalen Kabelmodus, der für mehr Flexibilität sorgt. Offener Rücken vs. geschlossener Rücken. Offene Kopfhörer bieten ein breiteres, natürlicheres Klangbild. Allerdings lassen sie Schall nach außen dringen, sodass für eine optimale Klangqualität unter Umständen eine ruhigere Umgebung erforderlich ist. Geschlossene Modelle dämmen Umgebungsgeräusche besser ab und eignen sich besser für die meisten Orte und Hörsituationen, darunter Büros und Reisen.

Offene Kopfhörer bieten ein breiteres, natürlicheres Klangbild. Allerdings lassen sie Schall nach außen dringen, sodass für eine optimale Klangqualität unter Umständen eine ruhigere Umgebung erforderlich ist. Geschlossene Modelle dämmen Umgebungsgeräusche besser ab und eignen sich besser für die meisten Orte und Hörsituationen, darunter Büros und Reisen. Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit. Achten Sie auf robuste Scharniere und verstärkte Kopfbügel. Einige der besten Over-Ear-Kopfhörer verfügen sogar über austauschbare Teile und hochwertige Materialien, sodass sie jahrelang halten.

Mein Fazit

Wenn Sie noch keine Erfahrung mit Over-Ear-Kopfhörern haben oder einfach nur einen zuverlässigen Allrounder suchen, ist für die meisten Hörer der Bose QuietComfort Kopfhörer. Sie bieten die beste Kombination aus Komfort, ausgewogenem Klang, effektiver Geräuschunterdrückung und Alltagstauglichkeit. Man kann sie in fast jeder Situation bequem nutzen, was sie zur die besten Kopfhörer insgesamt meiner Meinung nach. Erfahren Sie mehr über das die führenden Kopfhörermarken damit Sie vor dem Kauf Ihrer nächsten Kopfhörer eine fundierte Entscheidung treffen können.

Je nach Ihren Bedürfnissen finden Sie hier einige hervorragende Alternativen:

Für erstklassige Geräuschunterdrückung und hochwertige Verarbeitung → Bowers & Wilkins Px8 S2

Dank ihrer hochwertigen Verarbeitung und ihrer Funktionen auf Flaggschiff-Niveau heben sich diese Premium-Kopfhörer deutlich von der Konkurrenz ab.

Für Klarheit und Abmischung in Studioqualität → beyerdynamic DT 990 Pro X

Dank ihrer legendären Klangqualität und ihrer professionellen Robustheit sind diese Kopfhörer ein Muss für alle, die mit Musik arbeiten.

beyerdynamic DT 990 Pro X Dank ihrer legendären Klangqualität und ihrer professionellen Robustheit sind diese Kopfhörer ein Muss für alle, die mit Musik arbeiten. Für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und eine lange Akkulaufzeit → Soundcore by Anker Q20i

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden (40 Stunden bei aktivierter ANC-Funktion) sind diese Kopfhörer eine attraktive Option für alle, die eine lange Akkulaufzeit zu einem günstigen Preis suchen.

Soundcore by Anker Q20i Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden (40 Stunden bei aktivierter ANC-Funktion) sind diese Kopfhörer eine attraktive Option für alle, die eine lange Akkulaufzeit zu einem günstigen Preis suchen. Für ein audiophiles Hörerlebnis mit offenem Hinterkopf → HIFIMAN Ananda vorgestellt

Tauchen Sie dank der breiten, natürlichen Klangbühne, die diese Kopfhörer erzeugen, ganz in Ihre Musik ein. Dank extrem geringer Verzerrung und höchster Auflösung können Sie Ihre Lieblingssongs noch intensiver genießen.

Jedes Modell hat seine ganz eigenen Vorzüge – die richtige Wahl hängt also davon ab, wie du Musik hörst. Wähle ein Modell, das zu deinen Hörgewohnheiten passt, und du wirst mit großartigem Klang belohnt. Und wenn du bereit bist, deine Kopfhörer gegen ein raumfüllendes Klangerlebnis einzutauschen, solltest du dir unsere Übersicht über die best soundbars.

Häufig gestellte Fragen