Die 15 besten Strategiespiele für die Switch 2025: Top-Empfehlungen für jeden Spieler

Die besten Strategiespiele auf der Switch bieten ein ganz anderes Spielerlebnis, wenn man sie im Handheld-Modus spielt. Ich habe Stunden damit verbracht, meine Gegner auf langen Zugfahrten auszutricksen und in kurzen Pausen schnelle taktische Züge auszuprobieren. Die Kombination aus Mobilität und Vielfalt macht die Switch zu einer meiner Lieblingsplattformen für Strategiespiele.

Manche Spiele haben mich mit ihrer langsamen, methodischen Planung in ihren Bann gezogen, während andere mich mit rasanten Entscheidungen überraschten, die mich in Atem hielten. Mit der Zeit ist mir aufgefallen, dass jeder Titel seinen ganz eigenen Stil hat, und genau das macht diese Liste so lesenswert.

Wenn du nach Nintendo-Switch-Strategiespielen suchst, die sich auch im Jahr 2026 auf der Switch noch gut spielen lassen, findest du in diesem Leitfaden eine Übersicht über die Spiele, die am meisten herausstachen, und erfährst, warum sie auch heute noch einen Versuch wert sind.

Unsere Top-Auswahl an Strategiespielen für die Switch

Wenn es um die allerbesten Spiele geht, heben sich immer einige wenige von der Masse ab. Diese fünf sind diejenigen, zu denen ich immer wieder zurückgekehrt bin, und sie sind die Titel, die ich jedem, der sich eine Switch-Strategiespielsammlung zulegen möchte, als Erstes empfehlen würde.

Fire Emblem: Drei Häuser (2019) – Dieses Spiel verbindet eine charakterbasierte Erzählung mit tiefgehenden taktischen Kämpfen. Triangle Strategy (2022) – Ein neueres Spiel, das mich mit seiner vielschichtigen Handlung und dem rasterbasierten Kampfsystem beeindruckt hat. XCOM 2-Sammlung (2017) – Ein klassisches PC-Strategiespiel, das den Sprung auf die Switch geschafft hat, ohne dabei an Intensität einzubüßen.

Diese fünf Titel geben einen Vorgeschmack darauf, was die Switch Strategie-Fans zu bieten hat. Scrolle weiter, um die vollständige Liste mit 15 Titeln zu sehen und herauszufinden, welche anderen Spiele einen Platz in deiner Sammlung verdienen.

Die 15 besten Nintendo Switch-Strategiespiele 2025 für jeden Spielertyp

Die Switch-Bibliothek steckt voller taktischer Perlen, von rundenbasierten Strategiespielen bis hin zu modernen Strategie-Hits. Jeder dieser Titel bietet fesselndes Gameplay und hohen Wiederspielwert. Wie viele davon hast du schon gespielt, und welche wirst du deiner Liste der besten Strategiespiele für die Switch hinzufügen?

1. Fire Emblem: Drei Häuser [Das beste taktische Rollenspiel mit sozialer Tiefe]

Unsere Bewertung 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Intelligent Systems, Koei Tecmo Durchschnittliche Spielzeit 80–150 Stunden, je nach Auswahl und Route Metacritic-Bewertung 89/100

Fire Emblem: Drei Häuser, eines derDie besten Nintendo Switch-Spiele… versetzt dich in die Rolle eines Professors am Kloster Garreg Mach, wo du eine Gruppe von Schülern unterrichtest, die eines Tages Armeen in die Schlacht führen werden. Was als Schulalltag beginnt, entwickelt sich bald zu einer Geschichte über Krieg, Politik und Loyalität.

Die Spieler verbringen ihre Zeit damit, ein Gleichgewicht zu finden taktischer, rasterbasierter Kampf mit dem Tagesablauf des Akademielebens. Du kannst das Kloster erkunden, Schüler ausbilden, Unterricht zuweisen und Beziehungen aufbauen, die sich direkt auf Leistung auf dem Schlachtfeld. Jede Interaktion fühlt sich wichtig an, denn Entscheidungen können neue Handlungsstränge eröffnen, Bindungen stärken oder sogar den Verlauf des Krieges verändern.

Die Optik verbindet ein klares Anime-inspirierter Stil mit detailreichen 3D-Schlachtfeldern. Die Charakterdesigns sind ausdrucksstark, die Zwischensequenzen wirken wie im Kino, und die strategischen Karten sind übersichtlich, ohne an Detailtreue einzubüßen. Die Darstellung bringt sowohl die ruhigen Momente im Kloster als auch die intensiven Kämpfe besonders gut zur Geltung. Dies ist ein tiefgründiges, zweiteiliges Strategiespiel das taktische Kämpfe mit einer sinnvollen sozialen Simulation verbindet.

Warum wir uns dafür entschieden haben – Durch die Kombination aus rundenbasierten Kämpfen und dem Aufbau von Beziehungen erhält jede Entscheidung echte Bedeutung. – Dank der weitreichenden Entscheidungen der Spieler fühlt sich jede Kampagne anders an. – Ideal für Fans, die Taktik mit einer fesselnden Geschichte verbinden möchten.

Fazit:Fans von Strategie- und storybasierten Spielen werden feststellen, dass Fire Emblem: Drei Häuser Ein absolutes Muss, das sowohl emotionale Tiefe als auch ein lohnendes taktisches Spielerlebnis bietet.

2. Triangle Strategy [Das beste strategische Spiel, bei dem die eigenen Entscheidungen im Vordergrund stehen]

Unsere Bewertung 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Nintendo Switch, Windows Erscheinungsjahr 2022 Urheber Square Enix, Artdink Durchschnittliche Spielzeit 40–60 Stunden, je nach Handlungsstrang Metacritic-Bewertung 83/100

Triangle Strategy ist ein taktisches Rollenspiel in der Tradition von Spiele wie Fire Emblem and Final Fantasy Tactics. Die Spieler befehligen eine Gruppe von Helden auf rasterbasierten Schlachtfeldern, auf denen Positionierung und Timing entscheidend sind Schlüssel zum Sieg. Das Besondere daran ist, wie die Geschichte auf deine moralischen und politischen Entscheidungen reagiert und dadurch verschiedene Handlungsstränge und Ausgänge entstehen.

In jeder Kampagne führst du deine Armee durch anspruchsvolle rundenbasierte Strategiespiele, wobei Gelände, Truppenaufstellung und koordinierte Angriffe genutzt werden, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Zwischen den Schlachten werden Entscheidungen anhand der Die Waage der Überzeugung, wo deine Gruppe über entscheidende Entscheidungen abstimmt, die sich auf Bündnisse, rekrutierbare Charaktere und sogar das Ende auswirken, das du zu sehen bekommst. Dieses System verleiht jedem Durchgang eine besondere Bedeutung und sorgt für hohen Wiederspielwert.

Das Spiel ist auch für seine auffällige HD-2D-Ästhetik, das Sprites im Retro-Stil mit moderner Beleuchtung und Tiefenwirkung verbindet. Es wirkt sowohl nostalgisch als auch frisch, was die Erkundungsabschnitte und Kämpfe von Anfang bis Ende visuell fesselnd macht.

A Ein taktisches Rollenspiel, das dich dazu zwingt, schwierige moralische und politische Entscheidungen zu treffen die die Verzweigungen der Geschichte direkt beeinflussen. Der atemberaubende „HD-2D“-Grafikstil und das komplexe, reaktive Kampfsystem sorgen für ein visuell beeindruckendes und fesselndes Spielerlebnis.

Warum wir uns dafür entschieden haben – Dank der verzweigten politischen Handlungsstränge fühlt sich jede Entscheidung bedeutungsvoll an und lädt zum erneuten Spielen ein. – Das „Die Waage der Überzeugung“-System verleiht den Entscheidungen der Spieler auch abseits des Schlachtfelds echte strategische Bedeutung. – Mit seiner atemberaubenden HD-2D-Grafik und dem vielschichtigen taktischen Kampfsystem hebt es sich von anderen rasterbasierten Strategiespielen ab.

Fazit:Fans, die Gefallen an der die besten Strategiespiele die mit sinnvollen Entscheidungen gespickt sind, werden feststellen, dass Triangle Strategy eines der lohnenswertesten Switch-Exklusivspiele.

3. XCOM 2-Sammlung [Das beste moderne taktische Kampferlebnis]

Unsere Bewertung 9.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Nintendo Switch, Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android Erscheinungsjahr 2017 (Switch), 2016 (Erstveröffentlichung) Urheber Firaxis Games, 2K Durchschnittliche Spielzeit 60–120 Stunden, je nach Schwierigkeitsgrad und Spielstil Metacritic-Bewertung 77/100

XCOM 2-Sammlung Du übernimmst das Kommando über eine verzweifelte Widerstandsbewegung, die darum kämpft, die Erde nach einer Besetzung durch Außerirdische zurückzuerobern. Jede Entscheidung – von taktischen Manövern bis hin zur globalen Strategie – ist von entscheidender Bedeutung, und das Überleben der Menschheit hängt von deiner Fähigkeit ab, dich anzupassen und zu führen.

Die Spieler nehmen an spannende, rundenbasierte Strategiespiele wo sich verstecken, die richtige Positionierung und der geschickte Einsatz von Deckung der Schlüssel zum Überleben sind. Die Karten werden prozedural generiert, wodurch sichergestellt ist, dass keine zwei Kämpfe das genauso sehen. Außerhalb von Kämpfen wirst du Ihre mobile Basis verwalten, Soldaten rekrutieren, außerirdische Technologien erforschen und die Ausrüstung verbessern, um mit den immer größer werdenden Bedrohungen Schritt zu halten. Der dauerhafte Tod von Soldaten erhöht den Einsatz und macht jede Entscheidung zu einer nervenaufreibenden Angelegenheit.

Optisch besticht das Spiel durch seine raue Atmosphäre Science-Fiction-Schlachtfelder voller zerstörter Städte, außerirdischer Festungen und futuristischer Technik. Die filmischen Kameraeinstellungen während der Angriffe unterstreichen die Dramatik jeder Begegnung und verstärken so die spannungsgeladene Atmosphäre, die XCOM auszeichnet.

TheGoldstandard des modernen rundenbasierten taktischen Kampfes. Diese Sammlung bietet eine herausfordernde Kampagne mit hohem Einsatz, in der du eine Widerstandsbewegung gegen eine ausländische Besatzung. DieDie besten Spiele im Roguelike-Stil und der endgültige Tod deiner Soldaten machen jede einzelne Aktion zu einer nervenaufreibenden Entscheidung.

Warum wir uns dafür entschieden haben – Es bietet ein taktisches Spielerlebnis in vollem Umfang, wie man es auf Handheld-Konsolen selten findet. – Die Verwaltung deiner Basis, das Aufrüsten deiner Ausrüstung und das Bewältigen unvorhersehbarer Missionen sorgen dafür, dass die Action bei jedem Durchgang spannend bleibt. – Ideal für Spieler, die an rundenbasierten Kämpfen mit hohem Einsatz und echten Konsequenzen Gefallen finden.

Fazit: Fans, die sich nach sEine Strategie voller Spannung werden feststellen, dass die „XCOM 2-Sammlung“ eines der lohnendsten und gnadenlosesten taktischen Spiele ist, die es für die Switch gibt.

4. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp [Bestes Remake eines Strategieklassikers]

Unsere Bewertung 9.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2023 Urheber WayForward, Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 25–50 Stunden, je nach Kampagnen und Spielstil Metacritic-Bewertung 83/100

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp bringt zwei beliebte rundenbasierte Klassiker aus der Game-Boy-Advance-Ära mit einer komplett überarbeiteten Grafik und Soundkulisse zurück. Es handelt sich um ein originalgetreues Remake, das den strategischen Kern bewahrt und der Serie gleichzeitig einen frischen, neuen Look verleiht.

Die Spieler befehligen Armeen über Kampfplätze aus Kacheln, wobei die Einheiten Schritt für Schritt bewegt werden und das Gelände nutzen, UmschlagundSpezialfahrzeuge. Jede Karte erfordert ein geschicktes Ressourcenmanagement, da die Spieler Einheiten bauen, Städte erobern und ihre Herrschaft ausweiten müssen, während sie gleichzeitig feindliche Vorstöße abwehren. Die Auswahl an Kommandierende Offiziere sorgt für Abwechslung, wobei jede von ihnen über einzigartige Fähigkeiten verfügt, die im richtigen Moment den Ausgang einer Schlacht entscheiden können.

Als eines der bekanntesten Remakes eines rundenbasierten Taktikspiels für die Switch kann sich „Advance Wars“ ohne Weiteres mit jedem anderen das beste Strategiespiel eine gute Wahl, vor allem für Spieler, die es lieben, jeden Zug auf einem aus Kacheln bestehenden Schlachtfeld sorgfältig zu planen.

Das Remake greift einen farbenfroher, von Zeichentrickfilmen inspirierter Zeichenstil Dadurch wirkt das Spiel frisch, ohne den Charme der Originale zu verlieren. Die Charakteranimationen, das Design der Einheiten und die überarbeiteten Soundeffekte machen das Spiel für Neulinge zugänglich und wecken gleichzeitig Nostalgie bei langjährigen Fans.

Eine originalgetreue und mitreißende Neuauflage von zwei der berühmtesten rundenbasierten Strategiespiele aller Zeiten. Das farbenfrohe, animierte Militärthema und die leicht zu erlernende, aber schwer zu meisternde Spielmechanik bieten puren Strategiespaß und machen das Spiel zu einem hervorragenden Kriegsspiel für unterwegs.

Warum wir uns dafür entschieden haben – Das Remake behält die klassischen Spielmechaniken bei, die „Advance Wars“ so großartig gemacht haben. – Dank überarbeiteter Grafik und flüssigerer Steuerung fühlt es sich auf der Switch wie zu Hause an. – Es ist unkompliziert, schnell zu spielen und nach wie vor eines der besten taktischen Kriegsspiele, die es gibt.

Fazit:Für Fans von leicht zugänglicher und dennoch tiefgründiger Strategie, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp beweist, dass klassisches Design auch im Jahr 2025 noch überzeugen kann. Es ist leicht zu erlernen, bietet aber endlosen Spielspaß, was es zu einer der besten Strategie-Optionen auf der Switch macht.

5. Sid Meier’s Civilization VI [Das beste Großstrategiespiel für unterwegs]

Unsere Bewertung 9.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Nintendo Switch, Windows, macOS, Linux, iOS, PlayStation 4, Xbox One, Android Erscheinungsjahr 2018 (Switch), 2016 (Erstveröffentlichung) Urheber Firaxis Games, Aspyr Media Durchschnittliche Spielzeit Über 100 Stunden, je nach Kampagnen und Siegen Metacritic-Bewertung 79/100

Civilization VI In diesem Spiel hast du die Aufgabe, eine Nation von ihren Anfängen bis in die Moderne zu führen und dabei alles zu regeln – von der Stadtplanung über die Diplomatie bis hin zur Kriegsführung. Jeder Durchgang fühlt sich anders an, da die Kombination aus Herrschern, Zivilisationen und Karten die Herausforderungen und Chancen bestimmt, denen du gegenüberstehst.

Die Spieler verbringen ihre Zeit damit, Städte auszubauen, sich entwickelnde Technologiensowie die Stärkung ihrer Kultur und ihres Militärs. Zu den strategischen Entscheidungen gehören die Wahl der Verbündeten, der Zeitpunkt für Kriegshandlungen und die optimale Nutzung der einzigartigen Fähigkeiten der eigenen Zivilisation. Die Einführung des hexagonalen Rasters und „Bezirke” Systemverleiht der Stadtplanung mehr Tiefe, wodurch die Platzierung von Gebäuden und Weltwundern wichtiger wird als je zuvor.

Optisch,Civilization VI zeichnet sich durch einen farbenfrohen, fast märchenhaften Grafikstil aus, der Zugänglichkeit und Detailtreue in Einklang bringt. Die Anführer sind unverwechselbar und ausdrucksstark, während sich die Karten auf wunderschöne Weise weiterentwickeln, während sich dein Reich von vereinzelten Siedlungen zu einer Weltmacht auswächst.

Das ultimative “einfach noch eine Runde„Ein Spielerlebnis, das perfekt auf die Mobilität der Switch zugeschnitten ist. Du kannst ein Imperium von der Antike bis in die Moderne aufbauen, was es zu einem idealen Spiel für Spieler macht, die unterwegs eine Zivilisation errichten, erobern und verwalten möchten.“

Warum wir uns dafür entschieden haben – Es ist eines der wenigen vollwertigen 4X-Strategiespiele, die auf der Switch flüssig laufen. – Die Steuerung und die Benutzeroberfläche lassen sich gut auf das Spielen mit Handheld-Geräten übertragen, ohne dass dabei an Tiefe verloren geht. – Ideal für Spieler, die ihr Imperium überall aufbauen und erweitern möchten.

Fazit: Fans von tiefgründigen Strategiespielen werden feststellen, dass Civilization VI unermüdlich wiederholbar. Mit zahlreichen sicheren Siegwegen und einem enormen Wiederspielwert bleibt es eines der befriedigendsten Strategieerlebnisse, die es für die Switch gibt.

6. Northgard [Das beste Echtzeit-Strategiespiel zum Thema Wikinger]

Unsere Bewertung 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Nintendo Switch, Windows, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Erscheinungsjahr 2018 Urheber Shiro Games Durchschnittliche Spielzeit 20–40 Stunden, je nach Kampagnen und Spielstil Metacritic-Bewertung 81/100

Northgard ist ein Echtzeit-Strategiespiel, das in der nordischen Mythologie verwurzelt ist und in dem Wikingerclans wie die des Wolfs, der Ziege und des Raben um die Vorherrschaft auf einem wilden Kontinent kämpfen. Die Spieler müssen Erkundung, Überleben und Eroberung unter einen Hut bringen und gleichzeitig Ressourcen wie Nahrung, Holz und Stein über Jahreszeitenzyklen hinweg verwalten, die sich direkt auf das Spielgeschehen auswirken.

Du wirst einen Großteil deiner Zeit damit verbringen Gebiete erobern, Siedlungen errichten und Einheiten ausbilden um rivalisierende Clans oder Fabelwesen abzuwehren. Jeder Wikinger-Clan verfügt über einzigartige Fähigkeiten, was unterschiedliche Spielstile fördert.

Optisch besticht dieses Top-Strategiespiel für die Switch durch stilisierte, klare Ästhetik das das Wikinger-Thema in den Vordergrund rückt und gleichzeitig dafür sorgt, dass die Karten auch in hektischen Schlachten gut lesbar bleiben. Der Wechsel der Jahreszeiten sorgt für zusätzliche Atmosphäre und zwingt dich dazu, dich anzupassen, wodurch sich die Welt lebendig und dynamisch anfühlt.

Letztendlich ist es ein ein schlankes Echtzeit-Strategiespiel mit Schwerpunkt auf Wikinger-Clansand Nordische Mythologie. Dank seiner vereinfachten Ressourcenverwaltung und einzigartigen Clan-Fähigkeiten ist es ein fantastisches, leicht zugängliches Echtzeit-Strategiespiel, das auf der Switch großartig spielt.

Warum wir uns dafür entschieden haben – Das saisonale Ressourcensystem verleiht dem Überleben und der Expansion echte strategische Tiefe. – Jeder Wikinger-Clan verfügt über einzigartige Eigenschaften, die deine Herangehensweise an jedes Spiel beeinflussen. – Dank einfacher Steuerung und übersichtlicher Grafik ist es eines der zugänglichsten Echtzeit-Strategiespiele auf der Switch.

Fazit:Fans, die ein leichteres, aber dennoch fesselndes Strategieerlebnis suchen, werden ihre Freude daran haben Northgard, da es Überlebensmechaniken mit befriedigenden, taktischen Entscheidungen verbindet.

7. Pikmin 4 [Das beste skurrile RTS-Abenteuer]

Unsere Bewertung 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2023 Urheber Nintendo EPD, Eighting Durchschnittliche Spielzeit 30–50 Stunden, je nach Handlung und Nebenmissionen Metacritic-Bewertung 87/100

Pikmin 4 Du schlüpfst in die Rolle eines winzigen Entdeckers, der Trupps von Pikmin befehligt, um Schätze zu sammeln, Rätsel zu lösen und gegen Kreaturen zu kämpfen. Das Spiel führt neue Pikmin-Arten wie Eis- und Leucht-Pikmin ein, sowie Oatchi, einen vierbeinigen Begleiter, der beim Tragen von Gegenständen, im Kampf gegen Feinde und bei der Erkundung hilft.

Die Spieler nehmen an Echtzeit-Strategie-Erkundung, Ressourcen zu verwalten, Schiffbrüchige zu retten und ihren Charakter an einem zentralen Ort anzupassen. Die Kombination aus Kämpfen, Rätsellösen und Expeditionen bei Tag und Nacht sorgt für abwechslungsreiches Gameplay und fördert gleichzeitig eine effiziente Planung.

Optisch überzeugt das Spiel helle, detailreiche Umgebungen die das Gefühl vermitteln, in einer riesigen Welt winzig klein zu sein. Die Farben leuchten, die Animationen sind bezaubernd, und jede Karte wirkt lebendig und voller Charakter.

Es ist ein Spiel, bei dem es darum geht, Einheiten zu verwalten, Rätsel zu lösen und die Welt aus der Perspektive einer Miniaturwelt zu erkunden – verfeinert mit dem typischen Charme von Nintendo.

Warum wir uns dafür entschieden haben – Es schafft einen guten Ausgleich zwischen entspannter Erkundung und leichten Echtzeit-Strategieelementen, die durchgehend fesselnd bleiben. – Neue Pikmin-Arten und Oatchi sorgen für Abwechslung, ohne das Gameplay zu kompliziert zu machen. – Ideal für Spieler, die Strategie mit einem ruhigeren, kreativeren Spieltempo verbinden möchten.

Fazit:Fans, die nach Strategie in Verbindung mit unbeschwertem, kreativem Gameplay suchen, werden begeistert sein Pikmin 4.

8. Tropico 6 [Bestes Städtebauspiel mit politischer Satire]

Unsere Bewertung 9.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Nintendo Switch, Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 (Switch), 2019 (Erstveröffentlichung) Urheber Limbic Entertainment, Kalypso Media Durchschnittliche Spielzeit 30–60 Stunden, je nach Missionen und Sandbox-Spiel Metacritic-Bewertung 78/100

Tropico 6 Du schlüpfst in die Rolle von „El Presidente“, dem Herrscher eines karibischen Inselstaates. Deine Aufgabe ist es, das Land durch verschiedene historische Epochen zu führen, Ressourcen zu verwalten, Infrastruktur aufzubauen und dein Volk unter Kontrolle zu halten – oder zumindest so zufrieden zu stellen, dass es nicht revoltiert.

Die Spieler konzentrieren sich auf Die besten Städtebau-Spiele, Ressourcenmanagement und politische Manöverund dabei Entscheidungen zu treffen, die sich sowohl auf die Wirtschaft als auch auf die Loyalität der Bürger auswirken. Im Gegensatz zu früheren Spielen erweitert „Tropico 6“ das Spielprinzip, indem es dir ermöglicht, mehrere Inseln zu verwalten und Brücken zu bauen, um sie miteinander zu verbinden.

Die Bildsprache umfasst eine helle, tropische Ästhetik, das detailreiche Stadtlandschaften mit farbenfrohem Humor verbindet. Die Bürger sind vollständig simuliert, reagieren dynamisch auf politische Maßnahmen und verleihen deinen Entscheidungen zusätzliche Tiefe. Hier haben wir eine unbeschwerte Stadtbau- und Politiksimulation, in der du in die Rolle des exzentrischen Diktators schlüpfst “El Präsident.” Es bietet eine perfekte Mischung aus Ressourcenmanagement, politischen Intrigen und Satire.

Warum wir uns dafür entschieden haben – Es verbindet klassisches Städtebau-Gameplay mit leichter politischer Strategie auf unterhaltsame und leicht zugängliche Weise. – Die Verwaltung von Ressourcen, Wahlen und der Zufriedenheit der Bürger erfordert, dass man ständig Prioritäten abwägt. – Es ist eines der wenigen Strategiespiele auf der Switch, das Humor mit echter strategischer Tiefe verbindet.

Fazit:Fans von Städtebau-Spielen werden ihre Freude daran haben Tropico 6 wegen seines Humors und der Freiheit, kreativ zu gestalten.

9. In die Bresche [Bestes Rätselspiel]

Unsere Bewertung 9.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Nintendo Switch, Windows, macOS, Linux, Stadia, iOS, Android Erscheinungsjahr 2018 (Switch-Version erschienen am 28. August 2018) Urheber Teilspiele Durchschnittliche Spielzeit 15–40 Stunden, je nach Spieldurchläufen und Wiederspielwert Metacritic-Bewertung 90/100

In die Bresche ist ein kompaktes taktisches Strategiespiel, in dem die Menschheit ums Überleben gegen die Vek kämpft – riesige, insektenähnliche Monster, die Städte auf der ganzen Welt bedrohen. Du befehligst einen Trupp aus drei Mechs auf kleinen, rasterbasierten Karten und nutzt geschickte Positionierung und gutes Timing, um Bedrohungen zu neutralisieren und gleichzeitig Zivilisten zu schützen.

Jeder Zug fühlt sich wie ein Rätsel an: Antizipiere die Züge des Gegners, wehre Angriffe ab und nutze die Umgebung zu deinem Vorteil. Die Roguelike-Struktur sorgt für hohen Wiederspielwert, da dank prozedural generierter Szenarien und vielfältiger Pilotenfähigkeiten kein Durchgang dem anderen gleicht.

The Die Optik ist minimalistisch und dennoch prägnant und legt mehr Wert auf Übersichtlichkeit als auf Spektakuläres. Dank der klaren Pixelgrafik ist das Spielfeld gut lesbar, sodass du dich ganz auf deine Entscheidungen konzentrieren kannst, anstatt dich ablenken zu lassen. Alles in allem ist dies ein kompakt, genialundein Puzzle, das man immer wieder spielen kann–Strategie Spielwo jeder Zug zählt.

Warum wir uns dafür entschieden haben – Der rundenbasierte Kampf fühlt sich eher wie das Lösen eines Rätsels an als wie eine Schlacht. – Dank übersichtlicher Grafiken und kurzer Missionen lässt sich das Spiel überall schnell und einfach spielen. – Ideal für Spieler, die tiefgehende Strategie ohne lange Spielsitzungen mögen.

Fazit:Fans von kniffligem, anspruchsvollem Gameplay werden begeistert sein In die Bresche wegen seiner Tiefe und seines unendlichen Wiederspielwerts.

10. Die Banner Saga-Trilogie [Bestes storybasiertes taktisches Rollenspiel]

Unsere Bewertung 9.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Nintendo Switch, Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android Erscheinungsjahr 2020 (Switch-Trilogie), Erstveröffentlichung 2014–2018 Urheber Stoic Studio Durchschnittliche Spielzeit 40–80 Stunden für die gesamte Trilogie Metacritic-Bewertung 82/100

Die Banner Saga-Trilogie vereint alle drei Einträge in der Lieblingsspiele im Bereich taktische Rollenspiele, angesiedelt in einer von den Wikingern inspirierten Welt, die in ewiger Dämmerung versunken ist. Die Spieler führen eine Karawane aus Menschen und Varls an, die gegen die unerbittlichen Dredge ums Überleben kämpft, während sie gleichzeitig persönliche Konflikte und schwierige moralische Entscheidungen bewältigen muss.

Spielablauf-Kombinationenrundenbasierte taktische Kämpfe mit storybasierten Entscheidungen. Jede Entscheidung – vom Dialog bis zum Ressourcenmanagement – kann darüber entscheiden, wer lebt oder stirbt, und so den Verlauf der Geschichte beeinflussen.

Die Trilogie ist bekannt für ihre Handgezeichneter Stil, voller beeindruckender Landschaften und stimmungsvoller Designs, die den Eindruck einer lebendigen nordischen Sage vermitteln. Es ist eine großartige Reihe taktischer Rollenspiele mit einem atemberaubenden handgezeichneten Grafikstil und einer fesselnden, von den eigenen Entscheidungen geprägten Handlung.

Warum wir uns dafür entschieden haben – Es zeichnet sich dadurch aus, dass es taktische Kämpfe mit bedeutungsvollen Entscheidungen im Verlauf der Handlung verbindet. – Die handgezeichneten Grafiken und der düstere Ton verleihen dem Spiel eine ganz eigene, filmische Atmosphäre. – Ideal für Spieler, die sich Strategie wünschen, die von starken Charakteren und echten Konsequenzen getragen wird.

Fazit:Fans, die Strategie mit emotionaler Erzählkunst suchen, werden feststellen, dass Die Banner Saga-Trilogieunvergesslich.

11. Wargroove [Das beste Indie-Tribut an „Advance Wars“]

Unsere Bewertung 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Nintendo Switch, Windows, PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Urheber Chucklefish Durchschnittliche Spielzeit 20–40 Stunden, je nach Kampagne und benutzerdefinierten Inhalten Metacritic-Bewertung 84/100

Wargroove ist ein rundenbasiertes Taktikspiel, das den Geist von Klassikern wie „Advance Wars“ wieder aufleben lässt und gleichzeitig eigene Neuerungen einbringt. In der Fantasiewelt von Aurania befehligen die Spieler Armeen unter der Führung charismatischer Kommandanten, von denen jeder über einzigartige Kräfte verfügt, die den Ausgang von Schlachten zu ihren Gunsten entscheiden können.

Die Hauptkampagne bietet eine Mischung aus Rasterbasierte Kämpfe, Ressourcenmanagement und strategischer Truppeneinsatz, bei dem sich die Spieler an das Gelände und die Ziele anpassen müssen. Das Spiel Pixel-Art-Grafiken sind farbenfroh und bezaubernd, mit flüssigen Animationen, die sowohl Einheiten als auch Kommandanten zum Leben erwecken.

Die Gestaltung wirkt retro und doch modern und schafft einen Ausgleich zwischen Nostalgie und Zugänglichkeit. Im Grunde genommen ist es eine moderne Indie-Hommage an die Die besten Kriegsspiele mit endlosem Wiederspielwert dank Multiplayer-Modus und Erstellungstools.

Warum wir uns dafür entschieden haben – Es fängt den Geist von „Advance Wars“ ein und fügt gleichzeitig eigene kreative Wendungen hinzu. – Der Karteneditor und die Multiplayer-Optionen sorgen für einen enormen Wiederspielwert. – Eine gute Wahl für Spieler, die klassische Taktiken mit moderner Flexibilität suchen.

Fazit:Fans, die nach einer Strategie suchen, die sowohl nostalgisch als auch frisch ist, werden Wargroove eine lohnende Erfahrung.

12. Mutant Year Zero: Der Weg nach Eden [Beste Mischung aus Taktik und Abenteuer]

Unsere Bewertung 9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows Erscheinungsjahr 2019 (Switch), 2018 (ursprüngliche Veröffentlichung) Urheber Die bärtigen Damen, Funcom Durchschnittliche Spielzeit 20–35 Stunden, je nach Erkundung und Schwierigkeitsgrad Metacritic-Bewertung 78/100

Mutant Year Zero: Der Weg nach Edenist einDie besten Nintendo-RPGs mit einer einzigartigen Besonderheit: Es verbindet Echtzeit-Erkundung mit rundenbasierten Kämpfen. Die Spieler steuern einen Trupp mutierter Charaktere, darunter ein mit einer Schrotflinte bewaffnetes Wildschwein und eine mit einer Armbrust ausgerüstete Ente, von denen jeder über eigene Fähigkeiten und Mutationen verfügt.

Außerhalb von Kämpfen erkundest du miteinander verbundene Bereiche, auf der Suche nach Ressourcen, Waffen und Ausrüstung, die du in deiner Basis, der sogenannten „Ark“, aufrüsten kannst. Sobald Feinde gesichtet werden, wechselt das Spiel in einen taktischen Kampfmodus, der an XCOM erinnert, wobei du zusätzlich die Möglichkeit hast, vor Beginn der Kämpfe heimliche Hinterhalte zu legen.

Diesdas beste Stealth-Spiel Die Bilder zeigen raue, postapokalyptische Landschaften mit schwarzem Humor und charakterstarken Figuren, wodurch sich die Welt gleichzeitig düster und skurril anfühlt.

Warum wir uns dafür entschieden haben – Es verbindet heimliche Erkundung und rundenbasierte Taktik auf eine Weise, die sich nahtlos anfühlt. – Die Mischung aus Plündern, Hinterhalten und strategischen Kämpfen sorgt für abwechslungsreiches Gameplay. – Eine gute Wahl für Spieler, die etwas anderes als die üblichen Spiele im XCOM-Stil suchen.

Fazit:Fans, die Strategie mit Erkundung verbinden, werden feststellen, dass Mutant Year Zero erfrischend anders.

13. Bad North [Beste minimalistische Echtzeit-Taktikspiele]

Unsere Bewertung 8.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Nintendo Switch, Windows, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android Erscheinungsjahr 2018 Urheber Plausibles Konzept Durchschnittliche Spielzeit 10–20 Stunden, je nach Überlebensdauer und Schwierigkeitsgrad Metacritic-Bewertung 72/100

Bad North ist ein Echtzeit-Taktik-Roguelite, in dem du kleine, prozedural generierte Inseln gegen einfallende Wikinger verteidigen musst. Nachdem der König getötet wurde, übernimmst du das Kommando über eine kleine Gruppe von Soldaten und versuchst, dein Volk zu beschützen, während du immer stärkere Wellen von Feinden abwehren musst.

Die Spieler konzentrieren sich auf Einheiten positionieren, feindliche Landungen vorhersagen und Upgrades verwalten durch gesammelte Münzen. Einheiten können in verschiedene Klassen befördert werden, beispielsweise zu Bogenschützen oder Pikeniere, wobei jede Klasse ihre eigene Rolle bei der Verteidigung von Häusern und Gelände spielt. Erfolg erfordert gutes Timing und Weitsicht, denn wenn man Häuser abbrennen lässt, bedeutet das weniger Belohnungen und langfristige Nachteile.

Das SpielDer visuelle Stil ist minimalistisch und auffällig, mit sanften Farben, winzigen, dioramaartigen Inseln und flüssigen Animationen. Trotz der ruhigen Darstellung wird die Action schnell intensiv und anspruchsvoll.

Dies ist einminimalistische, aber brutale Echtzeit-Taktik Roguelite. Du befehligst eine kleine Gruppe von Soldaten, um prozedural generierte Inseln vor einfallenden Wikingern zu verteidigen. Hinter der einfachen Steuerung und der wunderschönen Optik verbirgt sich ein äußerst strategischer und knallharter Spielablauf.

Warum wir uns dafür entschieden haben – Es reduziert das Echtzeit-Strategiespiel auf schnelle, konzentrierte Gefechte, die dennoch ein Erfolgserlebnis bieten. – Dank der einfachen Grafik und Steuerung ist das Spiel leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern. – Ideal für kurze Trainingseinheiten, bei denen jeder Zug zählt.

Fazit:Spieler, die auf der Suche nach einer kompakten, taktischen Herausforderung sind, werden Bad North täuschend tiefgründig und durchweg fesselnd. Es ist die perfekte Wahl für kurze Spielsitzungen.

14. Valkyria Chronicles 4 [Beste Mischung aus Strategie und Action-Kampf]

Unsere Bewertung 8.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Stadia, Amazon Luna Erscheinungsjahr 2018 Urheber Sega, Media.Vision Durchschnittliche Spielzeit 50–70 Stunden, je nach Durchspielen der Hauptstory und Nebenmissionen Metacritic-Bewertung 85/100

Valkyria Chronicles 4 ist ein taktisches Rollenspiel, das einige der Die besten rundenbasierten Strategiespiele mit Echtzeit-Action unter Einsatz seiner charakteristischen „BLiTZ“-Kampfsystem. Die Spieler befehligen den Trupp E während eines fiktiven Krieges in Europa, planen ihre Aktionen auf einer Karte aus der Vogelperspektive und übernehmen dann direkt die Steuerung einzelner Einheiten auf dem Schlachtfeld aus der Third-Person-Perspektive.

Der Kampf ist äußerst strategisch, wobei verschiedene Soldatenklassen wie Grenadiere, Späher und Pioniere unterschiedliche taktische Möglichkeiten bieten. Der Brave-System gibt Einheiten eine letzte Aktion, wenn sie kurz vor dem Tod stehen, was entscheidende Gegenangriffe oder Verstärkungen ermöglicht.

Insgesamt handelt es sich um ein einzigartiges und wunderschönes taktisches Rollenspiel, das rundenbasierte Strategie mit Echtzeit-Action verbindet. Sein „BLiTZ“-System und der atemberaubende Grafikstil sorgen für ein intensives und emotionales Kampferlebnis.

Warum wir uns dafür entschieden haben – Das BLiTZ-System verbindet rundenbasierte Planung mit direkter Steuerung auf eine Weise, die sich immer noch frisch anfühlt. – Jeder Einheitentyp sorgt für mehr Tiefe, ohne das Tempo der Kämpfe zu verlangsamen. – Eine hervorragende Wahl für Spieler, die Strategie mit viel Action und Stil suchen.

Fazit:Mit seiner Mischung aus storybasierter Strategie und stilvoller Präsentation bleibt „Valkyria Chronicles 4“ einer der ausgereiftesten Titel des Genres.

15. Dieser Krieg von uns: Complete Edition [Fehlende Auszeichnung/Nominierung]

Unsere Bewertung 8.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Android, iOS Erscheinungsjahr 2018 (Gesamtausgabe) Urheber 11 bit studios Durchschnittliche Spielzeit 10–20 Stunden, je nach Entscheidungen und Überleben des Charakters Metacritic-Bewertung 80/100

Dies War of Mine: Komplettausgabe bietet ein realistisches Überlebensspiel. Du steuerst eine kleine Gruppe von Zivilisten, die darum kämpfen, das Leben in einer vom Krieg zerrütteten Stadt zu überstehen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Ressourcenmanagement – der Suche nach Nahrung, Medikamenten und Baumaterialien, während du dafür sorgst, dass alle gesund und bei guter Laune bleiben.

Jeden Tag baust du deine Unterkunft aus, verwaltest deine Vorräte und triffst schwierige Entscheidungen darüber, wie du sie einsetzt. Nachts schickst du Überlebende auf Beutezüge, um Nahrung und Vorräte zu beschaffen. Jeder Ausflug ist gefährlich und zwingt dich dazu, Risiko und Gewinn gegeneinander abzuwägen. Zufällige Ereignisse und moralische Entscheidungen verändern jeden Durchlauf, sodass sich kein Durchspielen wie das andere anfühlt. Die skizzenhafte Grafik und der zurückhaltende Soundtrack passen zum düsteren Ton des Spiels. Statt auffälliger Action.

Warum wir uns dafür entschieden haben – Der Schwerpunkt liegt eher auf Überleben und Moral als auf traditionellen Kämpfen. – Jede Entscheidung in Bezug auf Nahrung, Unterkunft und Sicherheit hat langfristige Folgen. – Ein seltenes Strategiespiel, das emotional ebenso tiefgreifend wie spielerisch überzeugend ist.

Fazit: Wenn du ein Strategiespiel suchst, das sowohl deine Moral als auch deine Entscheidungen auf die Probe stellt, Dieser Krieg von uns ist ein Spiel, das du dir nicht entgehen lassen solltest.

Mein Fazit

Nicht jeder Strategiespieler ist gleich; manche wollen Geschichten, andere wollen Krieg, und einige wollen einfach nur ein cleveres Spiel für kurze Pausen. Basierend auf meinen Erfahrungen mit den einzelnen Titeln würde ich je nach deinem Spielstil folgende Einstiegsempfehlungen geben:

Für Einsteiger → Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Es ist leicht zu erlernen, farbenfroh und regt zum Nachdenken an, ohne zu überfordern.

Es ist leicht zu erlernen, farbenfroh und regt zum Nachdenken an, ohne zu überfordern. Für alle, die Geschichten lieben → Fire Emblem: Drei Häuser

Die taktische Tiefe wird durch überzeugende Charakterentwicklungen und emotionale Tiefe ergänzt.

Die taktische Tiefe wird durch überzeugende Charakterentwicklungen und emotionale Tiefe ergänzt. Für eingefleischte Taktiker → XCOM 2-Sammlung

Brutal, gnadenlos und lohnend. Jede Entscheidung kann über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Brutal, gnadenlos und lohnend. Jede Entscheidung kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Für Ressourcenmanager → Civilization VI

Baue dir ein Imperium von Grund auf auf und finde heraus, wie lange du es aufrechterhalten kannst.

Baue dir ein Imperium von Grund auf auf und finde heraus, wie lange du es aufrechterhalten kannst. Für alle, die gerne Rätsel lösen → In die Bresche

Jeder Zug fühlt sich wie eine kleine Denksportaufgabe an – klar, kompakt und genial.

Jeder Zug fühlt sich wie eine kleine Denksportaufgabe an – klar, kompakt und genial. Für Wikinger- oder RTS-Fans → Northgard

Ein weniger aufwendiges Echtzeit-Erlebnis, das dennoch eine kluge Planung erfordert und sich gut für das Spielen auf Mobilgeräten eignet.

Häufig gestellte Fragen

Was ist das beste Strategiespiel für die Switch?

Das beste Strategiespiel auf der Switch ist Fire Emblem: Drei Häuser. Es verbindet rundenbasierte Taktik mit einer tiefgründigen Handlung und dem Aufbau von Beziehungen, was es zu einem Highlight sowohl für Strategie- als auch für RPG-Fans macht.

Was ist der Unterschied zwischen einem Rollenspiel und einem Strategiespiel?

Bei einem RPG (Rollenspiel) stehen Charakterentwicklung, Handlung und Entscheidungen im Mittelpunkt. Bei großartigen Strategiespielen geht es um Planung, Taktik und Entscheidungsfindung, um Schlachten oder Szenarien zu gewinnen. Manche Spiele verbinden beide Elemente.

Gibt es Switch-Strategiespiele, die plattformübergreifend sind?

Einige Switch-Strategiespiele sind plattformübergreifend. Spiele wie Civilization VI and XCOM 2 sind auf verschiedenen Plattformen erhältlich, darunter PC und Switch, sodass Spieler dasselbe Spiel auf verschiedenen Systemen erleben können.

Was sind die besten Switch-Strategiespiele für Kinder?

Die besten Switch-Strategiespiele für Kinder sind Pikmin 4 and Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Pikmin 4 zeichnet sich durch seine farbenfrohe Grafik, den sanften Lernverlauf und die Mischung aus Rätsel- und Strategiespiel aus. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp ist dank seiner einfachen Steuerung, der farbenfrohen Grafik und der verständlichen Anleitungen auch für ältere Kinder bestens geeignet.

Was sind die besten Switch-Strategiespiele für Anfänger?

Die besten Switch-Strategiespiele für Anfänger sind Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp and Wargroove. Beide bieten eine einfache Spielmechanik, angeleitete Tutorials und eine übersichtliche Grafik, die das Kennenlernen des Genres leicht und unterhaltsam machen.