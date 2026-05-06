Los 15 mejores juegos de estrategia para Switch en 2025: las mejores opciones para todo tipo de jugadores

Los mejores juegos de estrategia para Switch ofrecen una experiencia diferente cuando se juegan en modo portátil. He pasado horas intentando superar a mis oponentes en largos viajes en tren y probando jugadas tácticas rápidas durante breves descansos. La combinación de portabilidad y variedad hace que la Switch sea una de mis formas favoritas de disfrutar de los juegos de estrategia.

Algunos juegos me cautivaron con su planificación pausada y metódica, mientras que otros me sorprendieron con decisiones trepidantes que me mantuvieron en vilo. Con el tiempo, me di cuenta de que cada título tiene su propio estilo, y eso es lo que hace que merezca la pena compartir esta lista.

Si has estado buscando juegos de estrategia para Nintendo Switch que realmente funcionen bien en la consola en 2026, esta guía destaca todos los títulos que más han destacado y explica por qué sigue mereciendo la pena jugarlos hoy en día.

Nuestra selección de los mejores juegos de estrategia para Switch

Cuando se trata de lo mejor de lo mejor, siempre hay algunos juegos que destacan por encima del resto. Estos cinco son a los que más he vuelto a jugar, y son los títulos que recomendaría en primer lugar a cualquiera que quiera crear una colección de juegos estratégicos para Switch.

Fire Emblem: Tres Casas (2019) – Este juego combina una narrativa centrada en los personajes con batallas tácticas de gran profundidad. Estrategia del triángulo (2022) – Un juego reciente que me ha impresionado por su trama con múltiples capas y su sistema de combate basado en una cuadrícula. Colección XCOM 2 (2017) – Una experiencia clásica de estrategia para PC que ha dado el salto a Switch sin perder ni un ápice de intensidad.

Estos cinco títulos marcan la pauta de lo que la Switch puede ofrecer a los aficionados a los juegos de estrategia. Sigue leyendo para ver la lista completa de los 15 y descubrir qué otros juegos merecen un hueco en tu colección.

Los 15 mejores juegos de estrategia para Nintendo Switch de 2025, para todo tipo de jugadores

La biblioteca de Switch está repleta de joyas tácticas, desde juegos de estrategia por turnos hasta éxitos modernos del género. Cada uno de estos títulos ofrece una jugabilidad apasionante y un gran valor de rejugabilidad. ¿A cuántos de ellos has jugado y cuáles vas a añadir a tu lista de los mejores juegos de estrategia para Switch?

1. Fire Emblem: Tres Casas [El mejor juego de rol táctico con profundidad social]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Intelligent Systems, Koei Tecmo Duración media de la partida Entre 80 y 150 horas, dependiendo de las opciones y las rutas elegidas Puntuación en Metacritic 89/100

Fire Emblem: Tres Casas, uno de losLos mejores juegos de Nintendo Switch, te pone en la piel de un profesor del monasterio de Garreg Mach, donde guiarás a un grupo de estudiantes que algún día liderarán ejércitos en la batalla. Lo que comienza como la vida escolar pronto se convierte en una historia de guerra, política y lealtad.

Los jugadores dedican su tiempo a buscar el equilibrio combate táctico por casillas con el ritmo diario de la vida en la academia. Podrás explorar el monasterio, formar a los alumnos, asignar clases y entablar relaciones que influyen directamente en rendimiento en el campo de batalla. Cada interacción parece importante, ya que las decisiones pueden dar lugar a nuevas tramas, fortalecer los lazos o incluso cambiar el rumbo de la guerra.

Las imágenes combinan un estilo limpio estilo inspirado en el anime con campos de batalla en 3D de gran nitidez. El diseño de los personajes es expresivo, las escenas cinemáticas son espectaculares y los mapas estratégicos son fáciles de seguir sin perder detalle. La presentación hace que destaquen tanto los momentos de tranquilidad en el monasterio como los intensos enfrentamientos. Se trata de un juego profundo, juego de estrategia en dos partes que combina batallas tácticas con una simulación social significativa.

Por qué lo elegimos — Su combinación de combate por turnos y desarrollo de relaciones hace que cada decisión tenga un peso real. — Cada campaña es diferente gracias a las decisiones importantes que toma el jugador. — Ideal para los aficionados a los juegos que combinan la estrategia con una narrativa sólida.

Veredicto final:Los aficionados a los juegos de estrategia y con una trama bien desarrollada encontrarán Fire Emblem: Tres Casas Un juego imprescindible que ofrece tanto profundidad emocional como una jugabilidad táctica muy satisfactoria.

2. Estrategia del triángulo [El mejor juego de estrategia basado en la toma de decisiones]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Nintendo Switch, Windows Año de estreno 2022 Creador/es Square Enix, Artdink Duración media de la partida Entre 40 y 60 horas, dependiendo de las ramificaciones de la historia Puntuación en Metacritic 83/100

Estrategia del triángulo es un juego de rol táctico que sigue la estela de juegos como Fire Emblem and Final Fantasy Tactics. Los jugadores dirigen a un grupo de héroes por campos de batalla basados en cuadrículas, donde la posición y el momento oportuno son los claves para asegurar la victoria. Lo que la distingue es cómo la historia reacciona ante tus decisiones morales y políticas, dando lugar a diferentes ramificaciones y desenlaces.

Durante cada campaña, guiarás a tu ejército a través de juegos de estrategia por turnos exigentes, aprovechando el terreno, la disposición de las unidades y los ataques coordinados para obtener ventaja. Entre batalla y batalla, las decisiones se toman utilizando el Las escalas de la convicción, donde tu grupo vota sobre decisiones cruciales que modifican las alianzas, los personajes que se pueden reclutar e incluso el final que verás. Este sistema confiere a cada partida una gran importancia y un gran valor de rejugabilidad.

El juego también es conocido por su llamativo Estética HD-2D, que combina sprites de estilo retro con una iluminación y una profundidad modernas. Presenta un aspecto a la vez nostálgico y novedoso, lo que hace que tanto las fases de exploración como las batallas resulten visualmente atractivas de principio a fin.

A RPG táctico que te obliga a tomar decisiones morales y políticas difíciles que determinan directamente las ramificaciones de la historia. Su impresionante estilo artístico «HD-2D» y su complejo sistema de combate interactivo crean una experiencia visualmente hermosa y mentalmente cautivadora.

Por qué lo elegimos — Sus tramas políticas ramificadas hacen que cada decisión resulte significativa y que merezca la pena volver a jugar. — El sistema «La balanza de la convicción» aporta un verdadero peso estratégico a las decisiones de los jugadores más allá del campo de batalla. — Sus espectaculares gráficos en HD-2D y su combate táctico en varias fases lo diferencian de otros juegos de estrategia basados en cuadrículas.

Veredicto final:Los aficionados a la los mejores juegos de estrategia lleno de opciones significativas, descubrirá Estrategia del triángulo uno de los juegos exclusivos para Switch más gratificantes.

3. Colección XCOM 2 [La mejor experiencia de combate táctico moderno]

Nuestra puntuación 9.9

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Plataformas Nintendo Switch, Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android Año de estreno 2017 (Switch), 2016 (lanzamiento original) Creador/es Firaxis Games, 2K Duración media de la partida Entre 60 y 120 horas, dependiendo de la dificultad y el estilo de juego Puntuación en Metacritic 77/100

Colección XCOM 2 te pone al mando de un movimiento de resistencia desesperado que lucha por recuperar la Tierra tras una ocupación alienígena. Cada decisión, desde las tácticas de combate hasta la gestión global, tiene su importancia, y la supervivencia de la humanidad depende de tu capacidad para adaptarte y liderar.

Los jugadores participan en juegos de estrategia por turnos donde el camuflaje, el posicionamiento y el uso inteligente de la cobertura son la clave para la supervivencia. Los mapas se generan de forma procedural, lo que garantiza que no haya dos combates pienso lo mismo. Fuera del combate, podrás gestionar tu flota de vehículos, reclutar soldados, investigar tecnología alienígena y mejorar el equipamiento para hacer frente a amenazas cada vez mayores. La muerte definitiva de los soldados aumenta la tensión, lo que hace que cada decisión sea angustiosa.

Visualmente, el juego ofrece un estilo crudo campos de batalla de ciencia ficción lleno de ciudades en ruinas, fortalezas alienígenas y tecnología futurista. Los ángulos de cámara cinematográficos durante los ataques resaltan el dramatismo de cada enfrentamiento, lo que refuerza la atmósfera de alto riesgo que caracteriza a XCOM.

Thereferencia del combate táctico por turnos moderno. Esta colección ofrece una campaña exigente y de alto riesgo en la que debes dirigir un fuerza de resistencia contra una ocupación extranjera. ElLos mejores juegos de estilo roguelike y la muerte definitiva de tus soldados hacen que cada acción sea una decisión angustiosa.

Por qué lo elegimos — Ofrece una experiencia de juego táctica a gran escala que rara vez se ve en las consolas portátiles. — Gestionar tu base, mejorar el equipo y enfrentarte a misiones impredecibles hace que la acción sea siempre nueva en cada partida. — Ideal para jugadores a los que les gustan los combates por turnos de alto riesgo con consecuencias reales.

Veredicto final: Los aficionados que ansían…Una estrategia llena de tensión descubrirán que «Colección XCOM 2» es uno de los juegos tácticos más gratificantes y exigentes disponibles para Switch.

4. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp [Mejor remake de un clásico de estrategia]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2023 Creador/es WayForward, Nintendo Duración media de la partida Entre 25 y 50 horas, dependiendo de las campañas y del estilo de juego Puntuación en Metacritic 83/100

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp recupera dos queridos clásicos por turnos, originarios de la época de la Game Boy Advance, con una renovación completa tanto visual como sonora. Se trata de una fiel reedición que conserva la esencia estratégica y, al mismo tiempo, dota a la serie de un aspecto nuevo y vibrante.

Los jugadores dirigen ejércitos a lo largo de campos de batalla basados en casillas, moviendo las piezas paso a paso y aprovechando el terreno, portada, yvehículos especializados. Cada mapa exige una buena gestión de los recursos, ya que los jugadores deben construir unidades, conquistar ciudades y ampliar su control mientras se defienden de los avances enemigos. La lista de Oficiales al mando aporta variedad, ya que cada uno cuenta con poderes únicos que pueden cambiar el rumbo de la batalla si se utilizan en el momento adecuado.

Como uno de los remakes de juegos de estrategia por turnos más emblemáticos para Switch, Advance Wars no tiene nada que envidiar a ningún otro el mejor juego de mesa de estrategia una opción ideal, sobre todo para los jugadores a los que les encanta planificar minuciosamente cada movimiento en un campo de batalla dividido en casillas.

El remake adopta un estilo artístico colorido e inspirado en los dibujos animados eso hace que la acción resulte fresca sin perder el encanto de los originales. Las animaciones de los personajes, el diseño de las unidades y los efectos de sonido actualizados hacen que el juego resulte accesible para los nuevos jugadores, sin dejar de ser nostálgico para los fans de toda la vida.

Una fiel y dinámica reedición de dos de los juegos de estrategia por turnos más aclamados de la historia. Su colorida temática militar animada y su mecánica, fácil de aprender pero difícil de dominar, ofrecen pura diversión estratégica, lo que lo convierte en un excelente juego de guerra para consolas portátiles.

Por qué lo elegimos — El remake conserva las mecánicas clásicas que hicieron grande a Advance Wars. — Los gráficos renovados y los controles más fluidos hacen que el juego se adapte a la perfección a la Switch. — Es sencillo, rápido de jugar y sigue siendo uno de los mejores juegos de guerra táctica que hay.

Veredicto final:Para los aficionados a los juegos de estrategia accesibles pero profundos, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp demuestra que el diseño clásico sigue brillando en 2025. Es fácil de aprender, pero ofrece infinitas posibilidades de rejugabilidad, lo que lo convierte en una de las mejores opciones de estrategia para la Switch.

5. Sid Meier’s Civilization VI [El mejor juego de gran estrategia para llevar]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas Nintendo Switch, Windows, macOS, Linux, iOS, PlayStation 4, Xbox One, Android Año de estreno 2018 (Switch), 2016 (lanzamiento original) Creador/es Firaxis Games, Aspyr Media Duración media de la partida Más de 100 horas, dependiendo de las campañas y las victorias Puntuación en Metacritic 79/100

Civilization VI te propone guiar a una nación desde sus orígenes hasta la época moderna, gestionando todo, desde la planificación urbana hasta la diplomacia y la guerra. Cada partida es diferente, ya que los líderes, las civilizaciones y los mapas se combinan para dar forma a los retos y oportunidades a los que te enfrentarás.

Los jugadores dedican su tiempo a ampliar las ciudades, tecnologías en desarrollo, y fortalecer su cultura y su ejército. Las decisiones estratégicas incluyen elegir con qué líderes aliarse, cuándo entrar en guerra y cómo sacar partido a las habilidades únicas de tu civilización. La introducción de la cuadrícula hexagonal y «distritos” sistemaaporta mayor profundidad al diseño urbano, lo que hace que la ubicación de los edificios y las maravillas cobre más importancia que nunca.

Visualmente,Civilization VI presenta un estilo artístico colorido, casi de cuento, que combina la facilidad de acceso con el detalle. Los líderes son característicos y expresivos, mientras que los mapas evolucionan de forma magnífica a medida que tu imperio pasa de ser un conjunto de asentamientos dispersos a convertirse en una potencia mundial.

Lo último en «solo una vuelta más«una experiencia perfectamente adaptada a la portabilidad de la Switch. Podrás construir un imperio desde la antigüedad hasta la era moderna, lo que lo convierte en un juego ideal para aquellos jugadores que quieran construir, conquistar y gestionar una civilización desde cualquier lugar».

Por qué lo elegimos — Es uno de los pocos juegos de estrategia 4X a gran escala que funciona sin problemas en Switch. — Los controles y la interfaz se adaptan bien al juego en dispositivos portátiles sin perder profundidad. — Ideal para los jugadores que quieran construir y ampliar su imperio desde cualquier lugar.

Veredicto final: Los aficionados a los juegos de estrategia profunda encontrarán Civilization VI Se puede jugar una y otra vez. Con múltiples vías seguras para alcanzar la victoria y un enorme valor de rejugabilidad, sigue siendo una de las experiencias de estrategia más satisfactorias disponibles para Switch.

6. Northgard [El mejor juego de estrategia en tiempo real con temática vikinga]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Nintendo Switch, Windows, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS Año de estreno 2018 Creador/es Shiro Games Duración media de la partida Entre 20 y 40 horas, dependiendo de las campañas y del estilo de juego Puntuación en Metacritic 81/100

Northgard es un juego de estrategia en tiempo real ambientado en la mitología nórdica, en el que clanes vikingos como el Lobo, la Cabra y el Cuervo compiten por dominar un continente salvaje. Los jugadores deben encontrar el equilibrio entre la exploración, la supervivencia y la conquista, al tiempo que gestionan recursos como la comida, la madera y la piedra a lo largo de ciclos estacionales que influyen directamente en el desarrollo del juego.

Pasarás gran parte de tu tiempo expandir el territorio, construir asentamientos y entrenar unidades para defenderse de clanes rivales o criaturas míticas. Cada clan vikingo cuenta con habilidades únicas, lo que fomenta diferentes estilos de juego.

Visualmente, este juego de estrategia de primera categoría para Switch tiene un estética depurada y estilizada que resalta la temática vikinga sin dejar de ofrecer mapas fáciles de leer durante las intensas batallas. El cambio de estaciones aporta ambiente y te obliga a adaptarte, lo que hace que el mundo parezca vivo y dinámico.

En definitiva, es un juego de estrategia en tiempo real optimizado con especial atención a Clanes vikingosand Mitología nórdica. Su gestión simplificada de recursos y sus habilidades de clan únicas lo convierten en un fantástico y accesible juego de estrategia en tiempo real que se disfruta de maravilla en la Switch.

Por qué lo elegimos — Su sistema de recursos estacionales aporta una verdadera dimensión estratégica a la supervivencia y la expansión. — Cada clan vikingo tiene características únicas que influyen en la forma de abordar cada partida. — Sus controles sencillos y sus gráficos claros lo convierten en uno de los juegos de estrategia en tiempo real más accesibles para Switch.

Veredicto final:Los aficionados que busquen una experiencia de estrategia más ligera pero igual de envolvente disfrutarán de Northgard, ya que combina mecánicas de supervivencia con una toma de decisiones táctica muy gratificante.

7. Pikmin 4 [La mejor aventura de estrategia en tiempo real con un toque de fantasía]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2023 Creador/es Nintendo EPD, Eighting Duración media de la partida Entre 30 y 50 horas, dependiendo de la historia y las misiones secundarias Puntuación en Metacritic 87/100

Pikmin 4 te pone en la piel de un pequeño explorador que dirige escuadrones de Pikmin para recoger tesoros, resolver acertijos y luchar contra criaturas. El juego presenta nuevos tipos de Pikmin, como los de hielo y los luminosos, además de a Oatchi, un compañero canino que ayuda a transportar objetos, luchar contra enemigos y explorar.

Los jugadores participan en exploración de estrategia en tiempo real, gestionar recursos, rescatar a los náufragos y personalizar su personaje en un centro de operaciones. La combinación de combate, resolución de acertijos y expediciones diurnas y nocturnas mantiene la jugabilidad fresca y fomenta una planificación eficiente.

Visualmente, el juego está a la altura entornos luminosos y detallados que resaltan la sensación de ser una miniatura en un mundo enorme. Los colores resaltan, las animaciones son encantadoras y cada mapa parece cobrar vida con su propia personalidad.

Es un juego en el que hay que gestionar unidades, resolver acertijos y explorar desde una perspectiva en miniatura, todo ello con el encanto característico de Nintendo.

Por qué lo elegimos — Combina una exploración relajada con ligeros toques de estrategia en tiempo real que mantienen el interés en todo momento. — Los nuevos tipos de Pikmin y Oatchi aportan variedad sin complicar demasiado la jugabilidad. — Ideal para jugadores que buscan un juego estratégico con un ritmo más tranquilo y creativo.

Veredicto final:A los aficionados que busquen estrategia combinada con una jugabilidad desenfadada y creativa les encantará Pikmin 4.

8. Tropico 6 [El mejor juego de construcción de ciudades con sátira política]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas Nintendo Switch, Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 (Switch), 2019 (lanzamiento original) Creador/es Limbic Entertainment, Kalypso Media Duración media de la partida Entre 30 y 60 horas, dependiendo de las misiones y del modo de juego libre Puntuación en Metacritic 78/100

Tropico 6 te pone en la piel de «El Presidente», el gobernante de una nación insular del Caribe. Tu misión consiste en guiar al país a través de diferentes épocas históricas, gestionando los recursos, construyendo infraestructuras y manteniendo a tu pueblo bajo control, o lo suficientemente contento como para evitar una revuelta.

Los jugadores se centran en los mejores juegos de construcción de ciudades, gestión de recursos y maniobras políticas, tomando decisiones que afectan tanto a la economía como a la lealtad de los ciudadanos. A diferencia de los juegos anteriores, Tropico 6 amplía la jugabilidad al permitirte gestionar varias islas y construir puentes para conectarlas.

Las imágenes presentan un estética alegre y tropical, en el que se combinan detallados paisajes urbanos con un humor colorido. Los ciudadanos están totalmente simulados y reaccionan de forma dinámica a las políticas, lo que añade profundidad a tus decisiones. Aquí tenemos un juego desenfadado de construcción de ciudades y simulación política en el que te pones en la piel del excéntrico dictador «El Presidente.” Ofrece una combinación perfecta de gestión de recursos, intriga política y sátira.

Por qué lo elegimos — Combina la construcción clásica de ciudades con una estrategia política sencilla de una forma divertida y accesible. — Gestionar los recursos, las elecciones y la satisfacción de los ciudadanos te obliga a hacer malabarismos con las prioridades en todo momento. — Es uno de los pocos juegos de estrategia para Switch que combina el humor con una verdadera profundidad en la gestión.

Veredicto final:A los aficionados a los juegos de construcción de ciudades les encantará Tropico 6 por su humor y su libertad para innovar de formas creativas.

9. Al frente [Mejor juego de puzles]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas Nintendo Switch, Windows, macOS, Linux, Stadia, iOS, Android Año de estreno 2018 (versión para Switch lanzada el 28 de agosto de 2018) Creador/es Juegos de subconjuntos Duración media de la partida Entre 15 y 40 horas, dependiendo de las partidas y de la rejugabilidad Puntuación en Metacritic 90/100

Al frente es un juego de estrategia táctica compacto en el que la humanidad lucha por sobrevivir frente a los Vek, unos monstruos gigantes con aspecto de insectos que amenazan ciudades de todo el mundo. Diriges un escuadrón de tres mechas en mapas pequeños basados en cuadrículas, utilizando un posicionamiento y una sincronización inteligentes para neutralizar las amenazas mientras proteges a los civiles.

Cada turno es como un rompecabezas: hay que anticiparse a los movimientos del enemigo, bloquear los ataques y aprovechar el entorno a tu favor. La estructura roguelike aumenta la rejugabilidad, ya que ninguna partida es igual a otra gracias a los escenarios generados proceduralmente y a la variedad de habilidades de los pilotos.

The La estética visual es minimalista, pero a la vez llamativa y prima la claridad sobre el espectáculo. El sencillo diseño pixelado hace que el tablero sea fácil de leer, lo que te permite centrar tu atención en las decisiones en lugar de en las distracciones. En definitiva, se trata de un compacto, genial, yun juego de puzles al que se puede jugar una y otra vez–estrategia juegodonde cada giro cuenta.

Por qué lo elegimos — Su combate por turnos se parece más a resolver un rompecabezas que a librar una batalla. — Los gráficos nítidos y las misiones breves hacen que sea fácil empezar a jugar en cualquier momento y lugar. — Ideal para jugadores a los que les gusta la estrategia profunda sin sesiones demasiado largas.

Veredicto final:A los aficionados a los juegos de acción trepidante y estrategia les encantará Al frente por su profundidad y su infinito valor de rejugabilidad.

10. Trilogía de Banner Saga [El mejor juego de rol táctico con una trama destacada]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas Nintendo Switch, Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android Año de estreno 2020 (Trilogía Switch), lanzamiento original 2014-2018 Creador/es Stoic Studio Duración media de la partida Entre 40 y 80 horas en toda la trilogía Puntuación en Metacritic 82/100

Trilogía de Banner Saga reúne las tres entradas de la mis juegos favoritos de rol táctico, ambientado en un mundo de inspiración vikinga sumido en un crepúsculo eterno. Los jugadores dirigen una caravana de humanos y Varls mientras luchan por sobrevivir frente a los implacables Dredge, al tiempo que se enfrentan a conflictos personales y difíciles decisiones morales.

Combinaciones de jugabilidadbatallas tácticas por turnos con una toma de decisiones basada en la historia. Cada elección, desde los diálogos hasta la gestión de recursos, puede determinar quién vive o muere, alterando el curso de la narración.

La trilogía es famosa por su estilo artístico dibujado a mano, repleta de paisajes impresionantes y diseños evocadores que parecen una leyenda nórdica hecha realidad. Se trata de una magnífica serie de juegos de rol tácticos con un impresionante estilo artístico dibujado a mano y una narrativa potente basada en las consecuencias de las acciones.

Por qué lo elegimos — Destaca por combinar el combate táctico con decisiones narrativas significativas. — El estilo artístico dibujado a mano y el tono sombrío le confieren un aire distintivo y cinematográfico. — Ideal para jugadores que buscan un juego de estrategia con personajes sólidos y consecuencias reales.

Veredicto final:Los aficionados que busquen un juego de estrategia con una narrativa emotiva encontrarán Trilogía de Banner Sagainolvidable.

11. Wargroove [El mejor tributo indie a Advance Wars]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Nintendo Switch, Windows, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es Chucklefish Duración media de la partida Entre 20 y 40 horas, dependiendo de la campaña y del contenido personalizado Puntuación en Metacritic 84/100

Wargroove es un juego de estrategia por turnos que recupera el espíritu de clásicos como Advance Wars, al tiempo que aporta sus propios toques originales. Ambientado en el mundo fantástico de Aurania, los jugadores dirigen ejércitos liderados por carismáticos comandantes, cada uno con poderes únicos capaces de inclinar la balanza de las batallas a su favor.

La campaña principal ofrece una combinación de combate por cuadrículas, gestión de recursos y despliegue estratégico de unidades, lo que obliga a los jugadores a adaptarse al terreno y a los objetivos. El juego gráficos de pixel art son coloridas y encantadoras, con animaciones fluidas que dan vida tanto a las unidades como a los comandantes.

Su presentación tiene un aire retro a la par que moderno, logrando un equilibrio entre la nostalgia y la accesibilidad. En esencia, es un homenaje moderno e independiente a la los mejores juegos de guerra con una rejugabilidad infinita gracias al modo multijugador y a las herramientas de creación.

Por qué lo elegimos — Recoge el espíritu de Advance Wars y, al mismo tiempo, le da su propio toque creativo. — El editor de mapas y las opciones multijugador le aportan un gran valor de rejugabilidad. — Una opción segura para los jugadores que buscan tácticas clásicas con flexibilidad moderna.

Veredicto final:Los aficionados que busquen una estrategia que sea a la vez nostálgica y novedosa encontrarán Wargroove una experiencia gratificante.

12. Mutant Year Zero: Camino al Edén [La mejor combinación de aventura y estrategia]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows Año de estreno 2019 (Switch), 2018 (lanzamiento original) Creador/es Las Damas Barbudas, Funcom Duración media de la partida Entre 20 y 35 horas, dependiendo de la exploración y la dificultad Puntuación en Metacritic 78/100

Mutant Year Zero: Camino al Edénes unLos mejores juegos de rol de Nintendo con un toque único: combina la exploración en tiempo real con el combate por turnos. Los jugadores controlan un escuadrón de personajes mutantes, entre los que se incluyen un jabalí armado con una escopeta y un pato que lleva una ballesta, cada uno con sus propias habilidades y mutaciones.

Fuera del combate, explorarás zonas interconectadas, buscando recursos, armas y equipo para mejorar tu base, conocida como el Arca. Cuando se detectan enemigos, el juego pasa a un combate táctico que recuerda a XCOM, con la posibilidad añadida de preparar emboscadas sigilosas antes de que comiencen las batallas.

Estoel mejor juego de sigilo Las imágenes combinan paisajes postapocalípticos de aspecto descarnado con humor negro y personajes llenos de personalidad, lo que hace que el mundo resulte a la vez sombrío y peculiar.

Por qué lo elegimos — Combina la exploración sigilosa y la estrategia por turnos de una forma que resulta muy fluida. — La combinación de búsqueda de recursos, emboscadas y combate estratégico aporta variedad al juego. — Una elección acertada para los jugadores que buscan algo diferente a los juegos tradicionales al estilo XCOM.

Veredicto final:Los aficionados a los juegos que combinan estrategia y exploración encontrarán Mutant Year Zero algo diferente y refrescante.

13. Bad North [El mejor juego de táctica en tiempo real minimalista]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas Nintendo Switch, Windows, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android Año de estreno 2018 Creador/es Concepto plausible Duración media de la partida Entre 10 y 20 horas, dependiendo de la supervivencia y la dificultad Puntuación en Metacritic 72/100

Bad North es un juego roguelite de táctica en tiempo real en el que debes defender pequeñas islas generadas proceduralmente de las fuerzas invasoras vikingas. Tras la muerte del rey, te pones al mando de un pequeño grupo de soldados e intentas proteger a tu pueblo mientras repeles oleadas de enemigos cada vez más difíciles.

Los jugadores se centran en colocar unidades, predecir los desembarcos enemigos y gestionar las mejoras mediante las monedas recaudadas. Las unidades pueden ascender a diferentes clases, como arqueros o piqueros, cada una con su propia función en la defensa de los hogares y el terreno. Para tener éxito se necesita sincronización y previsión, ya que dejar que las casas se quemen supone menos recompensas y desventajas a largo plazo.

El juegoEl estilo visual es minimalista y llamativo, con colores suaves, pequeñas islas que parecen dioramas y animaciones fluidas. A pesar de su aspecto tranquilo, la acción se vuelve intensa y exigente en un abrir y cerrar de ojos.

Esto es untácticas en tiempo real minimalistas pero brutales roguelite. Diriges a un pequeño grupo de soldados para defender islas generadas proceduralmente de los invasores vikingos. Sus controles sencillos y su hermosa estética esconden una dinámica de juego profundamente estratégica y exigente.

Por qué lo elegimos — Reduce la estrategia en tiempo real a combates rápidos y concisos que siguen resultando gratificantes. — Su sencilla interfaz y sus controles hacen que sea fácil de aprender, pero difícil de dominar. — Ideal para sesiones cortas en las que cada movimiento cuenta.

Veredicto final:Los jugadores que busquen un juego compacto y que suponga un reto táctico encontrarán Bad North Aparentemente profundo y siempre entretenido. Es una elección perfecta para sesiones de juego cortas.

14. Valkyria Chronicles 4 [El mejor juego de acción y combate con estrategia híbrida]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Stadia, Amazon Luna Año de estreno 2018 Creador/es Sega, Media.Vision Duración media de la partida Entre 50 y 70 horas, dependiendo de la finalización de la historia y las escaramuzas Puntuación en Metacritic 85/100

Valkyria Chronicles 4 es un juego de rol táctico que combina algunos de los los mejores juegos de estrategia por turnos con acción en tiempo real utilizando su característico Sistema de combate «BLiTZ». Los jugadores dirigen la Escuadrón E durante una guerra europea ficticia, planificando las acciones desde un mapa con vista aérea y pasando luego a controlar directamente, en tercera persona, a las unidades individuales sobre el terreno.

El combate es muy estratégico, con diversas clases de soldados —como granaderos, exploradores e ingenieros— que ofrecen diferentes opciones tácticas. El Sistema Brave Otorga a las unidades una acción final cuando están a punto de morir, lo que permite realizar contraataques decisivos o aplicar potenciadores.

En definitiva, se trata de un juego de rol táctico único y precioso que combina la estrategia por turnos con la acción en tiempo real. Su sistema «BLiTZ» y su magnífico estilo artístico ofrecen una experiencia de combate intensa y emocionante.

Por qué lo elegimos — El sistema BLiTZ combina la planificación por turnos con el control directo de una forma que sigue resultando novedosa. — Cada tipo de unidad aporta profundidad sin ralentizar el ritmo de las batallas. — Una opción ideal para los jugadores que buscan un juego de estrategia con un marcado toque de acción y estilo.

Veredicto final:Con su combinación de estrategia basada en la trama y una presentación elegante, Valkyria Chronicles 4 sigue siendo uno de los títulos más logrados del género.

15. Esta guerra es nuestra: Edición Completa [Falta el superlativo/la nominación]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows, Xbox One, Android, iOS Año de estreno 2018 (Edición completa) Creador/es 11 bit studios Duración media de la partida Entre 10 y 20 horas, dependiendo de las decisiones tomadas y de si el personaje sobrevive Puntuación en Metacritic 80/100

Esto War of Mine: Edición Completa ofrece una experiencia realista de estrategia de supervivencia. Controlas a un pequeño grupo de civiles que luchan por sobrevivir en una ciudad devastada por la guerra. El juego se centra en la gestión de recursos: hay que encontrar comida, medicinas y materiales de construcción, al tiempo que se mantiene a todos sanos y estables.

Cada día, amplías tu refugio, gestionas los suministros y tomas decisiones difíciles sobre cómo utilizarlos. Por la noche, envías a los supervivientes a misiones de búsqueda de comida y provisiones. Cada salida es peligrosa y te obliga a sopesar el riesgo frente a la recompensa. Los acontecimientos aleatorios y las decisiones morales alteran cada partida, por lo que nunca hay dos partidas iguales. Los gráficos de estilo boceto y la banda sonora discreta encajan con el tono sombrío del juego. En lugar de acción llamativa.

Por qué lo elegimos — Se centra en la supervivencia y la moral, más que en el combate tradicional. — Cada decisión relacionada con la alimentación, el alojamiento y la seguridad tiene consecuencias duraderas. — Un juego de estrategia poco común que es tan intenso emocionalmente como sólido desde el punto de vista mecánico.

Veredicto final: Si buscas un juego de estrategia que ponga a prueba tanto tu moral como tus decisiones, Esta guerra es nuestra es un partido que no te puedes perder.

Mi veredicto general

No todos los aficionados a los juegos de estrategia son iguales; algunos buscan historias, otros prefieren la guerra y unos pocos solo quieren un juego ingenioso al que jugar en los ratos libres. Basándome en mi experiencia con cada título, aquí te sugiero por dónde empezar según tu estilo de juego:

Para principiantes → Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Es fácil de aprender, muy colorido y te hace pensar sin resultar abrumador.

Es fácil de aprender, muy colorido y te hace pensar sin resultar abrumador. Para los amantes de las historias → Fire Emblem: Tres Casas

La profundidad táctica va de la mano de unos arcos narrativos sólidos y una gran carga emocional.

La profundidad táctica va de la mano de unos arcos narrativos sólidos y una gran carga emocional. Para los amantes de la estrategia → Colección XCOM 2

Brutal, implacable y gratificante. Cada decisión puede decidir el resultado de la guerra.

Brutal, implacable y gratificante. Cada decisión puede decidir el resultado de la guerra. Para los gestores de recursos → Civilization VI

Construye un imperio desde cero y comprueba cuánto tiempo consigues mantenerlo en pie.

Construye un imperio desde cero y comprueba cuánto tiempo consigues mantenerlo en pie. Para los amantes de los rompecabezas → Al frente

Cada movimiento parece un pequeño rompecabezas: limpio, conciso y brillante.

Cada movimiento parece un pequeño rompecabezas: limpio, conciso y brillante. Para los aficionados a los vikingos o a los juegos de estrategia en tiempo real → Northgard

Una experiencia en tiempo real más ligera que, aun así, requiere una planificación inteligente y se adapta bien al juego en dispositivos móviles.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego de estrategia para Switch?

El mejor juego de estrategia para Switch es Fire Emblem: Tres Casas. Combina la táctica por turnos con una narrativa profunda y el desarrollo de relaciones, lo que lo convierte en un juego destacado tanto para los aficionados a la estrategia como para los de los juegos de rol.

¿Cuál es la diferencia entre los juegos de rol y los de estrategia?

Un juego de rol (RPG) se centra en la evolución del personaje, la historia y las decisiones. Los grandes juegos de estrategia se centran en la planificación, las tácticas y la toma de decisiones para ganar batallas o superar escenarios. Algunos juegos combinan ambos elementos.

¿Hay algún juego de estrategia para Switch que sea multiplataforma?

Algunos juegos de estrategia para Switch son multiplataforma. Juegos como Civilization VI and XCOM 2 están disponibles en varias plataformas, entre ellas PC y Switch, lo que permite a los jugadores disfrutar del mismo juego en diferentes sistemas.

¿Cuáles son los mejores juegos de estrategia para Switch para niños?

Los mejores juegos de estrategia para Switch para niños son Pikmin 4 and Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Pikmin 4 destaca por sus coloridos gráficos, su curva de aprendizaje suave y su combinación de rompecabezas y estrategia. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp También es ideal para niños mayores gracias a sus controles sencillos, su estilo gráfico llamativo y sus tutoriales claros.

¿Cuáles son los mejores juegos de estrategia para Switch para principiantes?

Los mejores juegos de estrategia para Switch para principiantes son Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp and Wargroove. Ambos cuentan con una mecánica sencilla, tutoriales guiados y unos gráficos limpios que hacen que aprender el género resulte fácil y divertido.