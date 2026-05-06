Die 11 besten Spiele wie „Sunderfolk“ im Jahr 2026 für Gruppentaktiken und Drama

Wenn dir das strategische Gameplay, die zauberhafte Spielwelt und der Nervenkitzel gefallen haben, das Abenteuer gemeinsam mit Freunden zu erleben, gibt es jede Menge andere tolle Spiele wie Sunderfolk einen Versuch wert.

Dieser Kulttitel hat die Herzen der RPG-Fans mit seinen raffinierten taktischen Kämpfen, seiner mitreißenden Geschichte und dem einzigartigen Couch-Koop-Erlebnis erobert, bei dem man Smartphones als Controller nutzt, während man die magischen und gefährlichen Sunderlands erkundet.

Von tiefgründigen, charakterorientierten Abenteuern bis hin zu rundenbasierten Kämpfen voller Nuancen und Überraschungen – diese Liste stellt Titel vor, die all das widerspiegeln, was „Sunderfolk“ so unvergesslich macht.

Schauen wir uns einige der besten RPG-Erlebnisse an, die es für Fans gibt, die diesen Geist am Leben erhalten möchten.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Sunderfolk“

Wenn du wegen Spielen wie Sunderfolk… unten findest du jede Menge gute Optionen, aber diese drei sind die sichersten Tipps. Jedes Spiel deckt einen anderen Aspekt des Spielspaßes ab: taktische Kämpfe, die sich wie das Lösen kleiner Rätsel anfühlen, klassische rundenbasierte Abenteuer mit einer sympathischen Teamatmosphäre und einen Spielablauf rund um Fortschritt und Handwerk, der Lust auf ständiges Experimentieren macht. Fang hier an, und du wirst genau wissen, in welche Richtung du als Nächstes gehen möchtest.

Fire Emblem: Drei Häuser (2019) – Ein taktisches Rollenspiel über Krieg, Loyalität und Entscheidungen an einer magischen Akademie. Sternenmeer (2023) – Zwei Krieger nutzen die Magie von Sonne und Mond, um ihre bedrohte Welt zu retten. Atelier Ryza 3: Die Alchemistin des Endes & der geheime Schlüssel (2023) – Ein junger Alchemist und seine Freunde erkunden Geheimnisse und uralte Gefahren fernab ihrer Heimat.

Schließ die Registerkarte noch nicht: Das ist erst die Spitze des Eisbergs. Die vollständige Liste der Spiele wie Sunderfolk wartet dort unten auf dich und bietet eine riesige Auswahl für jede Stimmung: mehr Strategie, mehr Story, mehr Handwerk, einfach mehr von allem.

Die 101 besten Spiele ähnlich wie „Sunderfolk“ für Tactical Brains

Nicht alle diese Spiele unterstützen mobile Geräte, und keines nutzt dein Handy als Controller so wie Sunderfolk (das ist unter Rollenspielen immer noch selten), aber jedes hat etwas zu bieten Sunderfolk die den Fans gefallen werden. Manche Titel mögen auf der Hand liegen, andere könnten Sie überraschen.

Also, mach es dir bequem (und lade ein paar Freunde ein), und lass uns einen Blick auf die besten Spiele werfen, die Sunderfolk Heute. Das Abenteuer wartet auf dich!

1. Fire Emblem: Drei Häuser [Am besten für Taktik und Beziehungen]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Entwickler: Intelligent Systems; Koei Tecmo (Kou Shibusawa); Herausgeber: Nintendo Durchschnittliche Spielzeit ca. 49 Stunden (Hauptgeschichte) Besondere Merkmale Ein Taktik-RPG, das rasterbasierte Kämpfe mit Klosterunterricht und dem Aufbau von Beziehungen verbindet

Fire Emblem: Drei Häuser ist eines dieser Spiele, bei denen man ziemlich schnell denkt: „Okay, ich verstehe den Hype.“ Es hat sogar Das beste Strategiespielund dieStimme des SpielersAuszeichnung bei den Game Awards 2019, und ehrlich gesagt, hat es sie verdient.

Du spielst Byleth, eine ehemalige Söldnerin, die schließlich als Lehrerin am Kloster Garreg Mach landet, und deine erste große Entscheidung ist die Wahl eines Hauses, das du anführen möchtest: die Schwarzen Adler, die Blauen Löwen oder die Goldenen Hirsche. Jedes Haus fühlt sich anders an, da die Schüler, ihre Dramen und sogar das politische Durcheinander im Hintergrund sich voneinander unterscheiden.

Was mir besonders gefällt, ist, dass das Spiel zwei ganz unterschiedliche Stimmungen bietet. In der Akademiephase trainierst du deine Mannschaft, entscheidest, was sie lernt, und knüpfst Bande, die später wirklich wichtig werden. Dann bricht die Kriegsphase an, und plötzlich sind all diese Entscheidungen keine entspannten Planungen mehr, sondern führen zu echten Konsequenzen, härteren Kämpfen und überraschenden Wendungen in der Geschichte, die unerwartet intensiv werden.

Pro-Tipp Konzentriere dich zu Beginn darauf, einen Kerntrupp aufzubauen, anstatt zu versuchen, alle gleichmäßig zu leveln. Ein paar gut ausgebildete Einheiten mit starken Klassenentwicklungen und nützlichen Unterstützungsboni werden dich viel weiterbringen als eine große Gruppe unterlevelter Schüler.

Drei Häuserhat sich einen Platz unter den besten Spielen dieser Art gesichert Sunderfolk denn es geht um dieselben Dinge: kluge Züge, klare Rollen und Einheiten, die sich tatsächlich aufeinander verlassen. Die Kämpfe sorgen für jenen spannenden Kopfzerbrechen-Effekt wie beim Brettspiel, bei dem eine einzige falsche Platzierung schnell eine Lawine auslösen kann. Es gibt hier zwar keinen Koop-Modus, aber die späteren Karten mit großen Gruppen und Monsterkämpfen halten einen auf Trab.

Mein Fazit:Wenn du nach Strategien suchst, die schlampige Züge wirklich bestrafen, und dazu noch Charaktere, an die du dich auf seltsame Weise gewöhnen wirst, Drei HäuserRegeln. Das Akademiematerial ist kein bloßer Lückenfüller, sondern erleichtert dir das Leben auf dem Schlachtfeld direkt.

★ Ideal für Taktik und Bindungen Fire Emblem: Drei Häuser Bei Eneba erhältlich

2. Sternenmeer [Am besten geeignet für rundenbasierte Retro-Abenteuer]

Unsere Bewertung 9.8

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Plattformen Windows-PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Ersteller/in Sabotage Studio Durchschnittliche Spielzeit ca. 28 Stunden (Hauptgeschichte) Besondere Merkmale Ein Retro-RPG im Pixel-Art-Stil mit zeitgesteuerten Kämpfen, nahtloser Fortbewegung und Rätseln sowie einem optionalen Koop-Modus

Sternenmeer, vom kanadischen Indie-Entwickler Sabotage Studioist ein vom Retro-Stil inspiriertes, rundenbasiertes Rollenspiel, das das klassische RPG-Feeling auf moderne Weise neu interpretiert. Die grafische Gestaltung, das dynamische Terrain, die strategischen Kämpfe und der fesselnde Soundtrack sorgen für ein mitreißendes Spielerlebnis.

Das Spiel wurde gewonnenBestes Indie-Spiel bei den Golden Joystick Awards 2023 und als bestes Indie-Spiel bei den Game Awards 2023. Heute, Sternenmeer hat sich zu einem der beliebte Indie-Spieledes Jahrzehnts.

Pro-Tipp Behandle zeitlich gut abgestimmte Treffer und Blocks als deine wichtigste „Statistik“. Wenn du das Timing konsequent einhältst, sparst du Heilungsgegenstände, gewinnst längere Kämpfe sicher und Bosse wirken nicht mehr wie Schadensschwämme.

In Anlehnung an Valere und Zale nutzen die Solstice Warriors Mond- und Sonnenmagie, um den bösen Fleshmancer aufzuhalten. Wir begleiten unsere Helden auf einer Geschichte, die uns auf eine Reise durch abwechslungsreiche Landschaften führt, geprägt von Themen wie Schicksal und Opferbereitschaft. Fans von Sunderfolk werden Gefallen an der herzlichen Erzählung finden Sternenmeer, zusammen mit seinem strategischen Kampfsystem und seinem nostalgischen Charme.

Mein Fazit: Eine frische, moderne Interpretation klassischer rundenbasierter Rollenspiele mit flottem Spieltempo und interaktiven Kämpfen. Es ist eines der wenigen Nostalgiespiele, das deine Zeit nicht verschwendet.

★ Am besten geeignet für Retro-Abenteuer im rundenbasierten Stil Sternenmeer Bei Eneba erhältlich

3. Atelier Ryza 3: Die Alchemistin des Endes & der geheime Schlüssel [Ideal für gemütliches Basteln und Entdecken]

Unsere Bewertung 9.5

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Plattformen Nintendo Switch, PS4, PS5, Windows-PC Erscheinungsjahr 2023 Ersteller/in Entwickler: Gust; Herausgeber: Koei Tecmo Durchschnittliche Spielzeit ~33,5 Stunden (Hauptgeschichte) Besondere Merkmale Ein alchemieorientiertes JRPG mit einer riesigen, nahtlosen Weltkarte, herstellbaren Gegenständen, die den Kampf beeinflussen, und magischen Schlüsseln, die neue Erkundungs- und Kampfoptionen freischalten

Entwickelt von Gust, einem Geschäftsbereich von Koei Tecmo Games (bekannt für seine beeindruckende JRPGs).Die vorherigeWorkshop Die Spiele bewiesen, dass die „Secret“-Handlung die Fans faszinierte. Dennoch schien es niemanden zu überraschen, als sich das Spiel unglaublich gut verkaufte.

Du spielst alsGruppe von 11 Figuren angführt von der Hauptfigur Reisalin „Ryza“ Stout. Das Rollenspiel ist in diesem Spiel ebenso tiefgründig wie die Beziehungen zwischen den Charakteren. Die Entwickler wollten bei der Karte in diesem Spiel etwas Neues ausprobieren. Zum ersten Mal besteht die Spielwelt aus einer einzigen Karte, die aus miteinander verbundenen Bereichen besteht, anstatt bei jedem Übergang neu geladen zu werden.

Pro-Tipp Wenn du bessere Eigenschaften und Rezepte freischaltest, solltest du deine „alten“ Bomben und Unterstützungsgegenstände noch einmal unter die Lupe nehmen und sie neu erstellen. Verbesserte Eigenschaften skalieren stark, und ein aktualisiertes Ausrüstungsset kann deine Stärke stärker steigern, als es ein paar Stufen jemals könnten.

Im Spiel kannst du außerdem magische Schlüssel einsetzen, die du im Laufe des Spiels sammelst. Mit ihnen kannst du neue Optionen freischalten und neue Gebiete erschließen, die es zu erkunden gilt. Je mehr du erkundest, desto mehr Belohnungen findest du, die du im Kampf gegen die Monster einsetzen kannst. Ach ja, es gibt irgendwie noch mehr Monster zu bekämpfen, aber pssst … das ist ein „Geheimnis“.

Mein Fazit: Gemütliches Erkunden und Basteln, das wirklich zählt, denn deine besten Kampfwerkzeuge entstehen durch deine eigene Alchemie und nicht durch zufällige Beute. Es ist entspannt, kann aber überraschend anspruchsvoll werden, wenn du dich auf das Zusammenstellen von Ausrüstungssets konzentrierst.

★ Ideal für gemütliches Basteln und Entdecken Atelier Ryza 3: Die Alchemistin des Endes & der geheime Schlüssel Bei Eneba erhältlich

Unsere Bewertung 9.3

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Plattformen PS5, Windows-PC, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber Entwickler: Sandfall Interactive; Herausgeber: Kepler Interactive Durchschnittliche Spielzeit ~30–35 Stunden (Hauptstory) Besondere Merkmale Ein von der Belle Époque inspiriertes Dark-Fantasy-Rollenspiel, das filmische Third-Person-Darstellung mit rundenbasierten Kämpfen verbindet

Hell-Dunkel: Expedition 33 ist eines der grafisch beeindruckendsten Spiele der letzten Zeit, entwickelt vom französischen Studio Sandfall Interactive. Emmanuel Macron bezeichnete es sogar als „ein leuchtendes Beispiel für französische Kühnheit und Kreativität“, während der Soundtrack in der Woche seiner Veröffentlichung die Spitze der Billboard-Charts erreichte.

Die Atmosphäre ist eine Belle-Époque-Fantasie, vor der ein zerbrochener Spiegel steht. Man denke an die Eleganz der späten 1800er Jahre, ganz in Samt und vergoldeten Details, nur dass sich die Welt, je weiter man voranschreitet, immer mehr aus der Realität zu lösen scheint. Dieser Hauch von vergangener Zeit ist überall zu spüren – in den Designs, der Architektur, den Kostümen und sogar darin, wie dramatisch sich alles anfühlt, ohne dabei ins Karikaturhafte abzugleiten.

Der Kampf ist rundenbasiert, aber es ist kein Kampf, bei dem man einschlafen könnte. Man plant seine Züge, aber man timt auch Ausweichmanöver und Paraden, als wäre man in einem Actionspiel – so bleiben die Kämpfe spannend, anstatt zu einer reinen Zahlenangelegenheit zu werden.

Pro-Tipp Versuche nicht, die ersten Kämpfe mit roher Gewalt zu gewinnen. Nutze sie lieber, um die Angriffszeichen der Gegner zu erkennen und Paraden zu üben – das zahlt sich viel mehr aus, als einfach nur auf Schaden zu setzen.

Spiele wieHell-Dunkel man verliert sich so leicht darin, weil sie einen an jeder Ecke mit kleinen Hinweisen zur Hintergrundgeschichte und skurrilen Details locken und einen dann mit Kämpfen belohnen, die höchste Wachsamkeit erfordern. Man taucht in die Atmosphäre ein und bleibt dabei, weil die Kämpfe einen immer wieder auf die Probe stellen.

Mein Fazit:Hell-Dunkel: Expedition 33 ist stilvoll, mitreißend und auf die beste Art und Weise storylastig. Wenn du Sunderfolk-Wenn Sie nach einer Strategie mit düstererem, filmischerem Flair suchen, dann ist dies genau das Richtige.

★ Ideal für stilvolle Dark Fantasy Hell-Dunkel: Expedition 33 Bei Eneba erhältlich

5. Baldur’s Gate 3 [Am besten geeignet für Rollenspiele im D&D-Stil]

Unsere Bewertung 9.2

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Plattformen Windows-PC, PS5, Xbox Series X/S, macOS Erscheinungsjahr 2023 Ersteller/in Larian Studios Durchschnittliche Spielzeit ~72 Stunden (Hauptgeschichte) Besondere Merkmale Ein auf D&D 5e basierendes CRPG mit hochgradig reaktivem Storytelling, rundenbasierten taktischen Kämpfen und umfassenden Koop-Optionen, die es einer Gruppe ermöglichen, Quests auf unzählige Arten zu bewältigen

Baldur’s Gate 3 Es fühlt sich an wie eine D&D-Kampagne, bei der das Spiel es einem tatsächlich erlaubt, absichtlich chaotisch zu sein. Man kann sich in Schwierigkeiten hineinreden, aus Schwierigkeiten herausreden oder sich in ein völlig neues Problem hineinmanövrieren, nur weil man die „falsche“ Dialogoption angeklickt oder einen Gegenstand im Raum verschoben hat. Das Spiel reagiert auf eine Weise, die das Ausprobieren zu echtem Spaß macht und nicht nur zu einer Spielerei.

Die Kämpfe sind rundenbasiert und sehr „interaktiv“. Die Positionierung ist entscheidend, die Höhe ist entscheidend, das Wegdrängen ist entscheidend – und bei der Zusammenstellung deiner Gruppe geht es nicht nur um Schaden. Du gewinnst Kämpfe, indem du den Raum kontrollierst, Effekte miteinander verknüpfst und die Umgebung so nutzt, als wäre sie Teil deines Werkzeugkastens und keine bloße Kulisse.

Pro-Tipp Teile deine Gruppe vor großen Kämpfen auf und beginne den Kampf aus dem Hinterhalt, wobei sich alle bereits in guten Positionen befinden (auf erhöhter Ebene, hinter Deckung, im Nahkampf in der Nähe der verwundbaren Charaktere). Diese eine Minute Vorbereitung erspart dir in der Regel mehrere Runden hektischen Herumlaufens.

Das ist ähnlich wie Sunderfolk In der Welt der Brettspiele gilt: das Spielfeld lesen, Rollen koordinieren, Kombinationen aufbauen und akzeptieren, dass ein einziger ungewöhnlicher Zug die gesamte Runde verändern kann. BG3 ist zwar umfangreicher und bietet mehr Freiraum, doch die spontane Planung, die Kombination von Spielzügen und die schnellen Kurswechsel nach dem Motto „Okay, neuer Plan“ kommen einem sehr bekannt vor. Im Koop-Modus wird diese Ähnlichkeit noch deutlicher, vor allem wenn deine Freunde – ziemlich aggressiv – improvisieren.

Mein Fazit: Es ist leicht zu verstehen, warum die Leute sagen, dass BG3 eines derdie besten Rollenspiele das je entwickelt wurde. Wenn du taktische Züge, Team-Synergien und Entscheidungen magst, die wirklich etwas bewirken, wirst du dich nur schwer davon trennen können.

★ Ideal für Rollenspiele im D&D-Stil Baldur’s Gate 3 Bei Eneba erhältlich

Unsere Bewertung 9

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Plattformen Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Entwickler: 6 Eyes Studio; Herausgeber: 1C Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ~35,5 Stunden (Hauptgeschichte) Besondere Merkmale Ein taktisches Rollenspiel im Stil von „Final Fantasy Tactics“ mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten für Klassen und Berufe, herausfordernden rundenbasierten Kämpfen sowie umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten für Schwierigkeitsgrad und Charakteraufbau

Fell Seal: Das Zeichen des Richters ist ein herausragendes taktisches Rollenspiel des Indie-Entwicklers 6 Eyes Studio. Es ist auch als Tablet-App erhältlich und läuft auf Mobilgeräten überraschend gut, was es zu einem der Die besten Abenteuerspiele für Fans, die strategisches Spielvergnügen überall genießen möchten.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Kyrie, einem Arbiter in einer von Unsterblichen beherrschten Fantasiewelt, und müssen sich durch eine Verschwörung kämpfen, die ihren Pflichtbewusstsein und ihre Moral auf die Probe stellt. Die Mischung aus fesselnder Erzählung, strategischen rundenbasierten Kämpfen und klassenbasiertem Fortschritt zieht die Spieler in ihren Bann und sorgt dafür, dass sie immer wieder zurückkehren.

Pro-Tipp Spezialisiere dich frühzeitig. Baue einen klaren Kern aus Tank und Support auf und setze auf Debuffs und Disables, anstatt zu versuchen, alle anderen an Schaden zu übertreffen.

Für Fans von tiefgründigen, rundenbasierten Rollenspielen, Fell Seal: Das Zeichen des Richters zeichnet sich als eines der besten Spiele dieser Art aus Sunderfolk. Zwar fehlen der Couch-Koop-Modus und der Multiplayer-Modus mit Smartphone-Steuerung, die Sunderfolk… bietet es ein ähnlich lohnendes Erlebnis für alle, die sich für komplexe Gruppenkämpfe und facettenreiche Handlungen begeistern.

Mein Fazit:Ein taktisches Rollenspiel für alle, die gerne Dinge aufbauen, mit kniffligen Kämpfen und unzähligen Anpassungsmöglichkeiten. Ideal, wenn du hier bist, um Sunderfolk-artige Routenplanung.

★ Ideal für „Deep Class“-Builds Fell Seal: Das Zeichen des Richters Bei Eneba erhältlich

7. Die Hundert-Linie: Akademie der letzten Verteidigung [Am besten geeignet für taktische Dramen im VN-Stil]

Unsere Bewertung 8.7

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Plattformen Nintendo Switch, PC Erscheinungsjahr 2025 Urheber Entwickler: Too Kyo Games, Media.Vision; Herausgeber: Aniplex (Steam) / XSEED Games (Nintendo Switch, Nordamerika) Durchschnittliche Spielzeit ~31,5 Stunden (Hauptgeschichte) Besondere Merkmale Ein Hybrid aus Visual Novel und taktischem Rollenspiel, das sich über 100 Spieltage erstreckt und in dem deine Entscheidungen den Verlauf der Handlung beeinflussen, während du die Akademie in truppbasierten Kämpfen verteidigst

Mitentwickelt von Too Kyo Games aund ein erfahrenes Studio Media.Vision (Wild Arms, Valkyria Chronicles, Digimon Story), verbindet dieses Spiel taktische Kämpfe mit der Erzählweise eines Visual Novels und bietet so ein einzigartiges Erlebnis über 100 im SpielTage.

Du spielst Takumi Sumino, einen ganz normalen Teenager, der in eine lebensgefährliche Mission verwickelt wird, als Monster sein Zuhause überrennen. Er schließt sich 14 andere Studenten an einer Militärakademie, die eine Gruppe bilden, die die täglichen Angriffe überstehen muss.

Die Geschichte befasst sich mit reifen Themen, wie zum Beispiel psychische Belastungen und die Auswirkungen des Krieges auf junge Menschen, mit verzweigten Handlungssträngen und verschiedenen Enden, die von deinen Entscheidungen abhängen.

Pro-Tipp Betrachte die 100-Tage-Schleife als eine Art Checkliste. Konzentriere dich zuerst auf Verbesserungen der Überlebensfähigkeit und auf Hilfsmittel für die Mobilität – das spart dir später Zeit.

Als eines der herausragende Simulationsspiele, Die Hundert-Zeilen-Regel hebt sich von Spielen wie Sunderfolk wegen seiner emotionalen Erzählweise und seines fesselnden strategischen Spielablaufs.

Mein Fazit:Es ist teils Visual Novel, teils taktisches Verteidigungsspiel und überzeugt in beiden Bereichen. Wenn du Strategie in Verbindung mit verzweigten Handlungsoptionen und Charakterdramatik magst, ist es eine gute Wahl.

★ Ideal für taktische Dramen im VN-Stil Die Hundert-Linie: Akademie der letzten Verteidigung Bei Eneba erhältlich

8. Legrand Legacy: Die Geschichte der Schicksalsgebundenen [Ideal für Nostalgie-Fans klassischer JRPGs]

Unsere Bewertung 8.4

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Plattformen Windows-PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 (PC) / 2019 (Konsolen) Urheber Entwickler: Semisoft; Herausgeber: Another Indie (Konsolen) / SEMISOFT (Steam) Durchschnittliche Spielzeit ~26,5 Stunden (Hauptgeschichte) Besondere Merkmale Ein klassischer JRPG-Liebesbrief, der rundenbasierte Kämpfe durch Quick-Time-Events, taktische Positionierung und ein Waffendreieck-System für strategische Matchups aufpeppt

Von den Entwicklern beschrieben als „ein nostalgischer Liebesbrief an klassische JRPGs“, Das Vermächtnis von Legrand möchte den Charme älterer rundenbasierter Rollenspiele wieder aufleben lassen. Das gelingt in vielerlei Hinsicht, mit Quick-Time-Events und taktischen Kämpfen, die an Final Fantasy VIII and Die Legende des Drachenund ein Waffendreieckssystem, ähnlich dem, das man in dem Fire Emblem Reihe.

Ehrlich gesagt können Entwickler bei manchen Kritikern einfach nie punkten, selbst mit einem brillanten Spielkonzept nicht. Trotz gemischter Kritiken schätzen die Fans die Tiefe des Spiels und seine von Nostalgie geprägte Grundidee.

Pro-Tipp Setze das Waffendreieck richtig ein und wechsle vor Bosskämpfen die Ausrüstung. Die richtige Kombination ist wichtiger als kleine Verbesserungen der Werte.

Du spielst Finn, einen Sklaven mit Amnesie, der während eines Gladiatorenkampfes mächtige Fähigkeiten entdeckt. Von einer geheimnisvollen Gruppe gerettet, begibt er sich auf eine Reise durch das vom Krieg zerrüttete Land Legrand, auf der er seine Vergangenheit aufdeckt und erkennt, dass er für das Schicksal des Reiches von entscheidender Bedeutung ist.

Die Mischung aus JRPG-Elementen, Strategie und Storytelling machtDas Vermächtnis von Legrand eines der besten Spiele wie Sunderfolk.

Mein Fazit: Das Vermächtnis von Legrand ist ein gemütlicher Rückblick auf vergangene Zeiten mit einigen modernen Elementen, vor allem im Kampf. Wenn du klassische JRPG-Atmosphäre suchst, aber dennoch gerne in jedem Zug taktisch überlegst, ist es einen Blick wert.

★ Ideal für Fans klassischer JRPGs Legrand Legacy: Die Geschichte der Schicksalsgebundenen Bei Eneba erhältlich

9. The Elder Scrolls V: Skyrim [Am besten für die Freiheit einer offenen Welt]

Unsere Bewertung 8.2

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Plattformen Windows, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2011 Ersteller/in Entwickler: Bethesda Game Studios; Herausgeber: Bethesda Softworks Durchschnittliche Spielzeit ca. 35 Stunden (Hauptgeschichte) Besondere Merkmale Ein riesiges Open-World-Sandbox-Rollenspiel, in dem du deinen Drachenblütigen durch Erkundung, Fraktionsquests und eine äußerst anpassbare Charakterentwicklung frei gestalten kannst

Nur wenige Spiele haben eine vergleichbare kulturelle Wirkung erzielt wie The Elder Scrolls V: Skyrim. Das Spiel gewann fast jeden Videospielpreis, für den es nominiert war, von Spike TV Videospiel-Awards to GameSpot-Auszeichnungen, was es zu einem der meistverkauften und die einflussreichsten Open-World-RPGsjemals.

In SkyrimDu schlüpfst in die Rolle des Drachenblütigen, eines Sterblichen, der mit der Seele eines Drachen geboren wurde und die Aufgabe hat, Alduin, den prophezeiten Weltuntergangsdrachen, zu besiegen. Auf deinem Weg musst du dich durch einen Bürgerkrieg kämpfen, uralte Ruinen erkunden, mächtige Schreie meistern und deine Legende in einer riesigen, offenen Welt aufbauen. Deine Entscheidungen bestimmen alles. Freunde können zu Feinden werden, und deine Handlungen haben tiefgreifende Auswirkungen auf die Welt um dich herum.

Pro-Tipp Verteile deine Talente zu Beginn nicht auf alle Bereiche. Entscheide dich für einen Hauptkampfstil (Einhandwaffe + Schild, Schleichbogenschütze, Zerstörungsmagier usw.) und einen Unterstützungszweig (Schmiedekunst, Verzauberung, Alchemie). So wirst du dich viel schneller stark fühlen und dir wird der Schaden nicht so schnell ausgehen.

Skyrim zeichnet sich durch seine reichhaltige Hintergrundgeschichte, taktische Tiefe und umfangreichen Rollenspielmöglichkeiten aus, mit über 700 Quests im Vollspiel. Obwohl es ursprünglich ein Einzelspieler-Titel war, haben Mods auf dem PC eine rudimentäre Multiplayer-Option eingeführt. Zur Info: The Elder Scrolls Online ist die bessere Wahl, wenn der Mehrspielermodus im Vordergrund steht. Wenn du auf ausgiebige Erkundungen, taktische Kämpfe und unvergessliche Fantasy-Welten stehst, Skyrim ist nach wie vor eines der besten Spiele dieser Art Sunderfolk ab heute erhältlich.

Mein Fazit: Skyrim ist nach wie vor das ultimative Rollenspiel, bei dem man „einfach losläuft und sich drei Stunden lang ablenken lässt“. Wenn man Freiheit, Erkundung und das Gefühl sucht, sein eigenes Abenteuer zu gestalten, ist es kaum zu übertreffen.

★ Am besten geeignet für die Freiheit einer offenen Welt The Elder Scrolls V: Skyrim Bei Eneba erhältlich

10. Greedfall [Am besten für Fraktionspolitik geeignet]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen Windows-PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2019 (Erstveröffentlichung) / 2021 (PS5- und Series X/S-Version) Urheber Entwickler: Spiders; Herausgeber: Focus Home Interactive (jetzt Focus Entertainment) Durchschnittliche Spielzeit ~23 Stunden (Hauptgeschichte) Besondere Merkmale Ein entscheidungsorientiertes Action-Rollenspiel, bei dem Diplomatie und Fraktionspolitik in einer kolonialen Fantasy-Welt im Mittelpunkt stehen, mit Gefährten und Konsequenzen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen

Greedfall verbindet die Tiefe eines klassischen Rollenspiels mit Action-Adventure-Elementen, die an Skyrim and Assassin’s Creed, während man gleichzeitig in die Rolle eines Diplomaten schlüpfen kann. Es erschien erstmals auf Konsolen der letzten Generation im 2019 erhielt gemischte Kritiken, wurde jedoch in einer überarbeiteten Version für Xbox Series X/S and PlayStation 5.

Die Handlung spielt in einemvom-18-jahrhundert-inspiriert In dieser Welt schlüpfst du in die Rolle von De Sardet, der auf die magische Insel Teer Fradee geschickt wird, um dort ein Heilmittel für eine tödliche Seuche zu finden. Auf dieser Reise musst du dich zwischen einheimischen Stämmen und kolonialen Fraktionen zurechtfinden, wobei die Entscheidungen des Spielers großen Einfluss auf die politische Lage, die Beziehungen und das Schicksal der Insel haben.

Pro-Tipp Achte auf den Ruf der Fraktionen und erledige die Begleiterquests frühzeitig. Dadurch schaltest du bessere Ergebnisse und mächtige Vorteile frei.

Mit seinem Schwerpunkt auf Diplomatie, Erkundung und strategischer Entscheidungsfindung, Greedfall zeichnet sich als eines der besten Spiele dieser Art aus Sunderfolk für Spieler, die sich für detailreiche Spielwelten und RPG-Themen rund um Macht, Loyalität und Konsequenzen begeistern.

Mein Fazit:GreedFall ist für Spieler gedacht, denen Politik, Fraktionen und Entscheidungen mit Konsequenzen mehr Spaß machen als ein perfekter Kampfablauf. Wenn dir der soziale Strategieaspekt von Sunderfolk… dieses Spiel schlägt ähnliche Töne an, allerdings in einem eher traditionellen RPG-Format.

★ Ideal für Fraktionspolitik Greedfall Bei Eneba erhältlich

11. Commandos: Origins [Am besten geeignet für die Strategie des Schleichkommandos]

Unsere Bewertung 7.8

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Plattformen Windows-PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2025 Urheber Entwickler: Claymore Game Studios; Herausgeber: Kalypso Media Durchschnittliche Spielzeit ca. 25–35 Stunden (Hauptstory) Besondere Merkmale Ein auf Stealth ausgerichtetes Echtzeit-Taktikspiel, in dem jeder Spezialist über einzigartige Werkzeuge verfügt, unterstützt durch einen Planungsmodus, in dem koordinierte Aktionen vorprogrammiert werden können, sowie einen Koop-Modus für zwei Spieler

Commandos: Origins hat mir genau dieses befriedigende Gefühl der Teamsynergie vermittelt, das ich so liebe in Sunderfolk, nur in einem ganz anderen Umfeld. Anstelle von gemütlicher Fantasy-Atmosphäre, Du führst im Zweiten Weltkrieg verdeckte Missionen durch, und jeder Charakter wirkt wie ein Werkzeug, das du auf die richtige Weise kombinieren musst. Man wechselt zwischen verschiedenen Rollen, stellt kleine Kombos zusammen und meistert Herausforderungen gemeinsam als Gruppe – nicht als eine einzige unaufhaltsame Hauptfigur. Genau deshalb hat es sich einen Platz unter den Die besten Spiele zum Zweiten Weltkrieg für Taktikfans.

Der Kern des Spiels ist pures taktisches Stealth-Vergnügen. Die Routen der Patrouillen auskundschaften, einen Wachmann ablenken, sich hineinschleichen, leise aufräumen und weiterziehen. Wenn ein Plan funktioniert, ist das ein großartiges Gefühl. Wenn nicht, hat man meist das Gefühl, zu gierig oder zu voreilig gewesen zu sein – und nicht, dass das Spiel einem etwas vorenthalten hätte. Es ist die Art von Spiel, die einen dazu bringt, einen Gang herunterzuschalten und nachzudenken, und genau deshalb funktioniert es so gut.

Pro-Tipp Mach zuerst eine kurze Erkundungsrunde. Beobachte die Patrouillen einen ganzen Durchgang lang, markiere wichtige Gegner und plane deine Route, bevor du loslegst. Das erspart dir eine Menge nerviger Nachladevorgänge.

Commandos: Origins kann angespannt und ein bisschen gnadenlos sein, wenn man versucht, es im Speedrun zu meistern, aber genau diese Spannung ist der Sinn der Sache. Die Level sind im Grunde Rätselboxen, und der Spaß besteht darin, mit dem vorhandenen Team eine saubere Lösung zu finden. Wenn SunderfolkWenn dir das taktische Zusammenspiel gefallen hat, wird dir auch dieses Spiel gefallen – nur dass es hier statt um Abenteuer um Schleichen geht.

Mein Fazit:Ein cleveres, fesselndes Stealth-Taktikspiel, das Geduld und gute Teamkoordination belohnt. Wenn dir Sunderfolk für die Teamdynamik und die Problemlösung, Commandos: Origins ist eine gute Wahl.

★ Ideal für Stealth-Squad-Strategien Commandos: Origins Bei Eneba erhältlich

Mein Fazit

Alle Spiele auf dieser Liste haben aus unterschiedlichen Gründen überzeugt, aber wenn du Lust auf das hast, Sunderfolk Wie auch immer du dich gerade fühlst, hier ist der schnelle Weg: Such dir das aus, was du am meisten vermisst, und fang damit an.

Zu Taktiken und Charakterbindungen → Fire Emblem: Drei Häuser. Die Kämpfe auf dem Spielfeld sind spannend, und in der Klosterphase fühlt sich deine Crew wie ein echtes Team an – nicht nur wie Einheiten auf einem Spielbrett.

Für Retro-Komfort im rundenbasierten Stil → Sternenmeer. Es herrscht klassische JRPG-Atmosphäre, doch die zeitlich begrenzten Angriffe sorgen für dynamische Kämpfe, und das Spieltempo bleibt zügig.

Für gemütliches Basteln, das dir richtig Energie gibt → Ryza 3 – Workshop. Die Alchemie ist dein eigentliches Fortschrittssystem, sodass sich Erkundung und Handwerk direkt in stärkere Kampfoptionen niederschlagen.

Für stilvolle Dark Fantasy und „zeitgesteuerte“ rundenbasierte Kämpfe → Hell-Dunkel: Expedition 33. Das Flair der Belle Époque sowie das Timing bei Paraden und Ausweichmanövern sorgen dafür, dass sich die Kämpfe dynamisch und nicht langweilig anfühlen.

Für Entscheidungen im D&D-Stil und Koop-Chaos → Baldur’s Gate 3. Gruppenrollen, Positionierung und wirklich reaktive Quests sorgen dafür, dass das Spielerlebnis auf dem Bildschirm einer Tabletop-Sitzung so nahe kommt wie kaum etwas anderes.

Hier gibt es keine falsche Wahl, nur verschiedene strategische Ansätze. Such dir den aus, der zu deiner Stimmung passt, und wenn es dir gefällt, komm wieder, um noch einen zu probieren.

Häufig gestellte Fragen