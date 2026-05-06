Los 11 mejores juegos similares a «Sunderfolk» en 2026 para disfrutar de tácticas de grupo y drama

Si te ha gustado la jugabilidad estratégica, la creación de un mundo mágico y la emoción de compartir la aventura con amigos, hay muchos otros juegos fantásticos como Gente de Sundermerece la pena descubrirlo.

Este emblemático título se ha ganado el corazón de los aficionados a los juegos de rol gracias a su ingenioso sistema de combate táctico, su conmovedora historia y su singular experiencia de juego cooperativo local, en la que se utilizan los teléfonos como mandos mientras te adentras en las mágicas y peligrosas tierras de Sunderland.

Desde profundas historias centradas en los personajes hasta combates por turnos llenos de matices y sorpresas, esta lista destaca los títulos que reflejan lo que hace que Sunderfolk sea tan memorable.

Exploremos algunas de las mejores experiencias de juegos de rol que hay para los aficionados que quieran mantener vivo ese espíritu.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Sunderfolk

Si has venido aquí por juegos como Gente de SunderA continuación encontrarás un montón de opciones muy recomendables, pero estas tres son las que más te van a gustar. Cada una de ellas encaja con un aspecto diferente de la magia: combate táctico que parece que estuvieras resolviendo un pequeño rompecabezas, aventuras clásicas por turnos con un ambiente de equipo muy entrañable, y un ciclo de progresión y creación que te invita a experimentar sin parar. Empieza por aquí y sabrás exactamente qué camino quieres seguir después.

Fire Emblem: Tres Casas (2019) – Un juego de rol táctico sobre la guerra, la lealtad y las decisiones en una academia mágica. Mar de estrellas (2023) – Dos guerreros aprovechan la magia del sol y la luna para salvar su mundo, que se encuentra en peligro. Atelier Ryza 3: La alquimista del fin y la llave secreta (2023) – Un joven alquimista y sus amigos exploran misterios y peligros ancestrales más allá de su hogar.

No cierres la pestaña todavía: esto es solo la punta del iceberg. La lista completa de juegos similares a Gente de Sunderte espera ahí abajo, y está repleto de opciones para todos los gustos: más estrategia, más historia, más creación, más de todo.

Los 101 mejores juegos similares a Sunderfolk para Tactical Brains

No todos estos juegos son compatibles con dispositivos móviles, y ninguno utiliza el teléfono como mando de la misma manera que Gente de Sunder (algo que sigue siendo poco habitual entre los juegos de rol), pero cada uno tiene algo que ofrecer Gente de Sunder que gustarán a los aficionados. Algunos títulos pueden parecer elecciones obvias; otros, en cambio, quizá te sorprendan.

Dicho esto, siéntate (y trae a unos cuantos amigos) y vamos a descubrir los mejores juegos similares a Gente de Sunder Hoy mismo. ¡La aventura te espera!

1. Fire Emblem: Tres Casas [Lo mejor para tácticas y vínculos]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Desarrollador: Intelligent Systems; Koei Tecmo (Kou Shibusawa); Editor: Nintendo Duración media de la partida ~49 horas (historia principal) Características únicas Un juego de rol táctico que combina combates en cuadrícula con la enseñanza en un monasterio y el desarrollo de relaciones

Fire Emblem: Tres Casas es uno de esos juegos que te hacen pensar «vale, ya entiendo por qué se habla tanto de él» en un santiamén. Incluso ganó El mejor juego de estrategiay elLa voz del jugadorpremio en los Game Awards 2019 y, sinceramente, se lo merecía.

Juegas en el papel de Byleth, una antigua mercenaria que acaba dando clases en el monasterio de Garreg Mach, y tu primera gran decisión es elegir una casa a la que dirigir: las Águilas Negras, los Leones Azules o los Ciervos Dorados. Cada una ofrece una experiencia diferente, ya que los alumnos, sus intrigas e incluso el complejo entramado político que hay detrás no son los mismos.

Lo que me encanta es cómo el juego se divide en dos estilos distintos. La fase de la academia consiste en entrenar a tu equipo, decidir qué estudian y forjar vínculos que realmente importarán más adelante. Luego llega la fase de la guerra y, de repente, todas esas decisiones dejan de ser simples planes de monasterio y se convierten en consecuencias reales, batallas más duras y giros argumentales que se vuelven sorprendentemente intensos.

Para más información Al principio, céntrate en formar un equipo base en lugar de intentar subir de nivel a todos por igual. Unas pocas unidades bien entrenadas, con buenas especializaciones de clase y bonificaciones de apoyo útiles, te serán de mucha más ayuda que una gran plantilla de alumnos con niveles bajos.

Tres casasse gana un puesto entre los mejores juegos similares a Gente de Sunderporque se centra en lo mismo: jugadas inteligentes, roles bien definidos y unidades que realmente se apoyan unas en otras. Las batallas te hacen pensar como en los juegos de mesa, donde una mala colocación puede tener consecuencias en cadena. No hay modo cooperativo, pero los mapas más avanzados, con grandes grupos de enemigos y combates contra monstruos, te mantienen en vilo.

Mi veredicto:Si buscas tácticas que realmente castiguen los errores y un grupo de personajes al que acabarás encariñándote de forma extraña, Tres casasreglas. Lo de la academia no es un relleno, sino que te facilita directamente la vida en el campo de batalla.

★ Ideal para tácticas y vínculos Fire Emblem: Tres Casas Consíguelo en Eneba

2. Mar de estrellas [Lo mejor en aventuras retro por turnos]

Nuestra puntuación 9.8

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Plataformas PC con Windows, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Sabotage Studio Duración media de la partida ~28 horas (historia principal) Características únicas Un juego de rol retro con gráficos pixelados, combates en los que hay que acertar en el momento justo, desplazamientos fluidos y acertijos, además de un modo cooperativo opcional

Mar de estrellas, del desarrollador independiente canadiense Sabotage Studio, es un juego de rol por turnos de inspiración retro diseñado para modernizar la esencia de los RPG clásicos. Su dirección artística, su terreno fluido, su combate estratégico y su banda sonora envolvente ofrecen una experiencia cautivadora.

Ganó el partidoMejor juego independiente en los Golden Joystick Awards 2023 y Mejor Juego Independiente en los The Game Awards 2023. Hoy, Mar de estrellas se ha convertido en uno de los más juegos independientes de renombrede la década.

Para más información Considera los golpes y bloqueos sincronizados como tu «estadística» principal. Si consigues sincronizarlos con regularidad, ahorrarás objetos curativos, ganarás combates más largos sin problemas y los jefes ya no te parecerán unas esponjas de daño.

Tras Valere y Zale, los Guerreros del Solsticio utilizan la magia lunar y solar para detener al malvado Fleshmancer. Acompañamos a nuestros héroes en una historia que nos lleva a recorrer diversos paisajes, en un viaje marcado por el destino y el sacrificio. Los aficionados a Gente de Sunder disfrutarán de la sincera narración que contiene Mar de estrellas, junto con su combate estratégico y su encanto nostálgico.

Mi veredicto: Una versión limpia y moderna de los juegos de rol retro por turnos, con un ritmo ágil y combates que no dejan de ser interactivos. Es uno de esos pocos juegos nostálgicos que sigue respetando tu tiempo.

★ Lo mejor en aventuras retro por turnos Mar de estrellas Consíguelo en Eneba

3. Atelier Ryza 3: La alquimista del fin y la llave secreta [Ideal para manualidades acogedoras y la exploración]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Nintendo Switch, PS4, PS5, PC con Windows Año de estreno 2023 Creador/es Desarrollador: Gust; Editor: Koei Tecmo Duración media de la partida ~33,5 horas (historia principal) Características únicas Un JRPG basado en la alquimia con un amplio mapa del mundo sin límites, objetos creables que influyen en el combate y llaves mágicas que desbloquean nuevas opciones de exploración y batalla

Desarrollado por Gust, una división de Koei Tecmo Games (conocida por sus impresionantes juegos de rol japoneses).El anteriorTaller Los juegos demostraron que la trama de «Secret» resultaba intrigante para los aficionados. Dicho esto, a nadie pareció sorprenderle que el juego empezara a venderse increíblemente bien.

Juegas como ungrupo de 11 personajes protagonizado por la protagonista principal, Reisalin «Ryza» Stout. El juego de rol es muy profundo en este título, al igual que las relaciones entre los personajes. Los desarrolladores querían probar algo nuevo con el mapa en este juego. Por primera vez, el entorno se compone de un único mapa formado por zonas interconectadas, en lugar de cargarse en cada transición.

Para más información Cuando desbloquees mejores características y recetas, vuelve a revisar tus «viejas» bombas y objetos de apoyo y renuévalos. Las características mejoradas aumentan considerablemente tu poder, y un conjunto de objetos renovado puede disparar tu potencia mucho más de lo que lo harían unos cuantos niveles.

En el juego, también podrás usar llaves mágicas que irás consiguiendo a lo largo de la partida. Estas te permitirán desbloquear nuevas opciones y acceder a nuevas zonas que explorar. Además, cuanto más explores, más recompensas encontrarás para enfrentarte a los monstruos con los que luches. Ah, sí, por alguna razón aún hay más monstruos con los que luchar, pero shhh… es un «secreto».

Mi veredicto: Una exploración acogedora y una creación que realmente importa, porque tus mejores herramientas de combate provienen de tu propia alquimia, no de botines aleatorios. Es un juego relajado, pero puede volverse sorprendentemente intenso si te dedicas a crear equipamientos.

★ Ideal para manualidades acogedoras y la exploración Atelier Ryza 3: La alquimista del fin y la llave secreta Consíguelo en Eneba

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas PS5, PC con Windows, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Creador/es Desarrollador: Sandfall Interactive; Editor: Kepler Interactive Duración media de la partida ~30-35 horas (historia principal) Características únicas Un juego de rol de fantasía oscura inspirado en la Belle Époque que combina una presentación cinematográfica en tercera persona con combates por turnos

Clair Obscur: Expedición 33 es uno de los videojuegos más impresionantes visualmente de los últimos tiempos, desarrollado por el estudio francés Sandfall Interactive. Emmanuel Macron incluso lo calificó como «un brillante ejemplo de la audacia y la creatividad francesas», mientras que su banda sonora encabezó las listas de Billboard durante la semana de su estreno.

El ambiente es una fantasía de la Belle Époque con un espejo agrietado de fondo. Piensa en la elegancia de finales del siglo XIX, todo terciopelo y detalles dorados, salvo que el mundo parece deslizarse fuera de la realidad a medida que avanzas. Ese toque de otra época está presente en todas partes: en los diseños, la arquitectura, el vestuario e incluso en lo dramático que resulta todo sin caer en lo caricaturesco.

El combate es por turnos, pero no es de esos en los que te puedes echar una siesta. No solo planificas tus movimientos, sino que también calculas el momento de las esquivas y las paradas como si estuvieras en un juego de acción, por lo que los combates se mantienen tensos en lugar de convertirse en una mera rutina.

Para más información No te lances a por las primeras peleas a lo loco. Aprovecha para aprender a reconocer las señales de los ataques del enemigo y practicar las paradas; te resultará mucho más provechoso que lanzarte a infligir daño sin más.

Juegos comoClaroscuro es tan fácil perderse en ellos porque te tientan con pistas sobre la historia y pequeños detalles curiosos a cada paso, para luego recompensarte con combates que exigen que mantengas la concentración. Explorarás el ambiente y te quedarás porque el combate no deja de ponerte a prueba.

Mi veredicto:Clair Obscur: Expedición 33 es elegante, impactante y tiene una trama muy bien desarrollada, en el mejor sentido de la palabra. Si quieres Gente de Sunder-Si buscas tácticas similares con un toque más oscuro y cinematográfico, esta es la tuya.

★ Lo mejor en fantasía oscura con estilo Clair Obscur: Expedición 33 Consíguelo en Eneba

5. Baldur’s Gate 3 [Ideal para juegos de rol al estilo D&D]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas PC con Windows, PS5, Xbox Series X/S, macOS Año de estreno 2023 Creador/es Larian Studios Duración media de la partida ~72 horas (historia principal) Características únicas Un juego de rol para ordenador basado en D&D 5.ª edición con una narrativa muy interactiva, combate táctico por turnos y opciones de modo cooperativo completo que permiten al grupo abordar las misiones de innumerables maneras

Baldur’s Gate 3 Da la sensación de ser una campaña de D&D en la que el juego te permite ser caótico a propósito. Puedes meterte en líos con tus palabras, salir de ellos o acabar en un problema totalmente nuevo solo por haber seleccionado la opción de diálogo «equivocada» o haber movido un objeto en una habitación. Su capacidad de reacción hace que experimentar resulte realmente divertido, no es solo un truco.

El combate es por turnos y muy «interactivo». La posición es importante, la altura es importante, empujar es importante, y la configuración de tu equipo no se reduce solo al daño. Ganarás combates controlando el espacio, encadenando efectos y utilizando el entorno como si fuera parte de tu arsenal, no como un mero adorno.

Para más información Antes de los combates importantes, divide a tu grupo y empieza el enfrentamiento en modo sigiloso, con todos ya en posiciones estratégicas (en terreno elevado, detrás de coberturas, o en combate cuerpo a cuerpo cerca de los personajes más vulnerables). Ese minuto de preparación suele ahorrarte varios turnos de ajetreo.

Es parecido a Gente de SunderEn los juegos de mesa: analiza el tablero, coordina las funciones, prepara combinaciones y acepta que un solo movimiento inusual puede cambiar por completo la partida. BG3 es más amplio y ofrece más libertad, pero la planificación momento a momento, la preparación de combos y esos giros del tipo «vale, nuevo plan» resultan muy familiares. El modo cooperativo refuerza aún más esa similitud, sobre todo cuando tus amigos improvisan… de forma agresiva.

Mi veredicto: Es fácil entender por qué la gente dice BG3 uno de loslos mejores juegos de rol que se haya hecho jamás. Si te gustan los turnos tácticos, la sinergia entre los personajes y las decisiones que realmente tienen consecuencias, es difícil dejar de jugar.

★ Ideal para juegos de rol al estilo D&D Baldur’s Gate 3 Consíguelo en Eneba

6. Fell Seal: La marca del árbitro [Ideal para configuraciones de clase profunda]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Desarrollador: 6 Eyes Studio; Editor: 1C Entertainment Duración media de la partida ~35,5 horas (historia principal) Características únicas Un juego de rol táctico al estilo de *Final Fantasy Tactics* que ofrece una amplia personalización de clases y profesiones, combates por turnos exigentes y numerosas opciones para ajustar la dificultad y la configuración del personaje

Fell Seal: La marca del árbitro es un destacado juego de rol táctico de un desarrollador independienteEstudio 6 Eyes. También está disponible como aplicación para tabletas y funciona sorprendentemente bien en dispositivos móviles, lo que la convierte en una de las los mejores juegos de aventuras para los aficionados que quieran disfrutar de un juego estratégico en cualquier lugar.

Los jugadores controlan a Kyrie, un árbitro en un mundo de fantasía gobernado por inmortales, y deben enfrentarse a una conspiración que pone a prueba su sentido del deber y su moralidad. La combinación de una narrativa rica, combates estratégicos por turnos y una progresión basada en clases atrapa a los jugadores y los mantiene enganchados.

Para más información Especialízate pronto. Crea un núcleo claro de tanque + apoyo, y céntrate en los efectos negativos y las incapacitaciones en lugar de intentar infligir más daño que nadie.

Para los aficionados a los juegos de rol profundos por turnos, Fell Seal: La marca del árbitro destaca como uno de los mejores juegos similares aGente de Sunder. Aunque carece del modo cooperativo local y del modo multijugador con mandos para móviles que caracterizan a Gente de Sunder, ofrece una experiencia igualmente gratificante para cualquiera que se sienta atraído por los combates complejos en grupo y las tramas ricamente entretejidas.

Mi veredicto:Un juego de rol táctico para los amantes de la construcción, con combates exigentes y un montón de opciones de personalización. Ideal si lo que buscas es Gente de Sunderplanificación de giros al estilo…

★ Ideal para configuraciones de clase profunda Fell Seal: La marca del árbitro Consíguelo en Eneba

7. La línea de los cien: La Academia de la Última Defensa [Lo mejor en dramas tácticos al estilo de las novelas visuales]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas Nintendo Switch, PC Año de estreno 2025 Creador/es Desarrolladores: Too Kyo Games, Media.Vision; Editor: Aniplex (Steam) / XSEED Games (Nintendo Switch, Norteamérica) Duración media de la partida ~31,5 horas (historia principal) Características únicas Una mezcla de novela visual y juego de rol táctico que se desarrolla a lo largo de 100 días en el juego, donde tus decisiones determinan las ramificaciones de la historia mientras defiendes la academia en combates por escuadrones

Desarrollado conjuntamente por Too Kyo Games ay estudio veterano Media.Vision (Wild Arms, Valkyria Chronicles, Digimon Story), este juego combina el combate táctico con la narrativa de las novelas visuales, ofreciendo una experiencia única más de 100 en el juegodías.

Juegas en el papel de Takumi Sumino, un adolescente corriente que se ve envuelto en una misión de alto riesgo cuando unos monstruos invaden su hogar. Se une a 14 otros alumnos de una academia militar, formando un grupo que debe sobrevivir a los ataques diarios.

La historia aborda temas adultos temas, como la tensión psicológica y el impacto de la guerra en los jóvenes, con ramificaciones en la trama y múltiples finales que dependen de tus decisiones.

Para más información Considera el ciclo de 100 días como una lista de tareas. Da prioridad a las mejoras de supervivencia y a las herramientas de movilidad, ya que te ahorrarán tiempo más adelante.

Como uno de los eventos del año los mejores juegos de simulación, La línea de los cien destaca entre juegos como Gente de Sunder por su emotiva narrativa y su satisfactoria jugabilidad estratégica.

Mi veredicto:Es en parte una novela visual y en parte un juego de defensa táctica, y se toma muy en serio ambos aspectos. Si te gusta la estrategia combinada con opciones narrativas ramificadas y el drama de los personajes, es una apuesta segura.

★ Lo mejor en dramas tácticos al estilo de las novelas visuales La línea de los cien: La Academia de la Última Defensa Consíguelo en Eneba

8. El legado de Legrand: La historia de los Destinados [Lo mejor para los amantes de los JRPG clásicos]

Nuestra puntuación 8.4

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Plataformas PC con Windows, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 (PC) / 2019 (consolas) Creador/es Desarrollador: Semisoft; Editor: Another Indie (consolas) / SEMISOFT (Steam) Duración media de la partida ~26,5 horas (historia principal) Características únicas Una auténtica oda al género JRPG clásico que da un nuevo aire al combate por turnos con secuencias de acción instantánea, posicionamiento táctico y un sistema de triángulo de armas para la estrategia de enfrentamientos

Descrito por los desarrolladores como «una carta de amor nostálgica a los JRPG clásicos», El legado de Legrand pretende recrear el encanto de los antiguos juegos de rol por turnos. Lo consigue en muchos aspectos, con secuencias de acción instantánea y un combate táctico que recuerda a Final Fantasy VIII and La leyenda del Dragoon, y un sistema de triángulo de armas similar al que se ve en el Fire Emblem serie.

Sinceramente, los desarrolladores nunca pueden contentar a ciertos críticos, ni siquiera con un concepto de juego brillante. A pesar de las críticas dispares, los aficionados aprecian su profundidad y su ideología impregnada de nostalgia.

Para más información Utiliza bien el triángulo de armas y cambia de equipo antes de enfrentarte a los jefes. Las combinaciones de armas son más importantes que las pequeñas mejoras en las estadísticas.

Juegas en el papel de Finn, un esclavo con amnesia que descubre poderosas habilidades durante una lucha de gladiadores. Tras ser rescatado por un grupo misterioso, se embarca en una aventura a través de Legrand, una tierra devastada por la guerra, en la que desentrañará su pasado y se dará cuenta de que su destino está íntimamente ligado al del reino.

Su combinación de elementos propios de los JRPG, estrategia y narrativa hace queEl legado de Legrand uno de los mejores juegos similares aGente de Sunder.

Mi veredicto: El legado de Legrand es un juego que evoca el pasado con un toque moderno, sobre todo en los combates. Si te gusta el estilo clásico de los JRPG, pero también te gusta tener que pensar un poco en la estrategia en cada turno, vale la pena echarle un vistazo.

★ Lo mejor para los amantes de los JRPG clásicos El legado de Legrand: La historia de los Destinados Consíguelo en Eneba

9. The Elder Scrolls V: Skyrim [Lo mejor para disfrutar de la libertad de un mundo abierto]

Nuestra puntuación 8.2

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Plataformas Windows, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2011 Creador/es Desarrollador: Bethesda Game Studios; Editor: Bethesda Softworks Duración media de la partida ~35 horas (historia principal) Características únicas Un juego de rol de mundo abierto de gran envergadura que te permite crear libremente a tu Dragonborn a través de la exploración, las misiones de facciones y una progresión del personaje altamente personalizable

Pocos juegos han tenido un impacto cultural comparable al de The Elder Scrolls V: Skyrim. El juego ganó casi todos los premios de videojuegos a los que fue nominado, desde Premios Spike TV de videojuegos to Premios GameSpot, lo que lo convierte en uno de los más vendidos y los juegos de rol de mundo abierto más influyentesjamás.

In Skyrim, te pones en la piel del Dragonborn, un mortal nacido con el alma de un dragón, cuya misión es derrotar a Alduin, el dragón profetizado que acabará con el mundo. Por el camino, te verás envuelto en una guerra civil, explorarás ruinas antiguas, dominarás poderosos Gritos y forjarás tu leyenda en un vasto mundo abierto. Las elecciones lo determinan todo. Los amigos pueden convertirse en enemigos, y tus decisiones tienen un profundo impacto en el mundo que te rodea.

Para más información No repartas tus puntos de habilidad por todas partes al principio. Decídete por un estilo de combate principal (arma a una mano + escudo, arquero sigiloso, mago de destrucción, etc.) y una rama de apoyo (herrería, encantamiento, alquimia). Te sentirás más poderoso mucho antes y dejarás de quedarte sin daño.

Skyrim destaca por su rica historia, su profundidad táctica y sus amplias opciones de juego de rol, con más de 700 misiones en la versión completa del juego. Aunque en un principio era un juego para un solo jugador, los mods para PC introdujeron una opción multijugador bastante rudimentaria. Para tu información: The Elder Scrolls Online es la mejor opción si lo que te interesa es el modo multijugador. Si te gustan la exploración en profundidad, el combate táctico y los mundos de fantasía inolvidables, Skyrim sigue siendo uno de los mejores juegos similares a Gente de Sunder disponible a partir de hoy.

Mi veredicto: Skyrim sigue siendo el RPG por excelencia en el que «vas en una dirección y te distraes durante tres horas». Si buscas libertad, exploración y esa energía de crear tu propia aventura, es difícil encontrar algo mejor.

★ Lo mejor para disfrutar de la libertad de un mundo abierto The Elder Scrolls V: Skyrim Consíguelo en Eneba

10. Greedfall [Lo mejor para la política de facciones]

Nuestra puntuación 8

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Plataformas PC con Windows, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 (versión inicial) / 2021 (versión para PS5 y Series X/S) Creador/es Desarrollador: Spiders; Editor: Focus Home Interactive (ahora Focus Entertainment) Duración media de la partida ~23 horas (historia principal) Características únicas Un juego de rol de acción basado en las decisiones, centrado en la diplomacia y la política de facciones en un entorno de fantasía colonial, con compañeros y consecuencias que dan un nuevo rumbo a la historia

Greedfall combina la profundidad de un juego de rol clásico con mecánicas de acción y aventura que recuerdan a Skyrim and Assassin’s Creed, y todo ello mientras te permite jugar en el papel de un diplomático. Se lanzó por primera vez en las consolas de la generación anterior en 2019 recibió críticas dispares, pero se mejoró notablemente en una versión remasterizada para Xbox Series X/S and PlayStation 5.

Ambientada en uninspirado-en-el-siglo-xviii En este mundo, encarnas a De Sardet, enviado a la isla mágica de Teer Fradee con la esperanza de encontrar una cura para una plaga mortal. El viaje implica sortear las alianzas entre las tribus nativas y las facciones coloniales, y las decisiones del jugador influyen enormemente en el panorama político, las relaciones y el destino de la isla.

Para más información Presta atención a la reputación de las facciones y realiza las misiones de los compañeros desde el principio. Así desbloquearás mejores resultados y ventajas muy útiles.

Con su énfasis en la diplomacia, la exploración y la toma de decisiones estratégicas, Greedfall destaca como uno de los mejores juegos similares a Gente de Sunder para jugadores a los que les gusten los mundos ricamente construidos y las temáticas de los juegos de rol centradas en el poder, la lealtad y las consecuencias.

Mi veredicto:GreedFall es para aquellos jugadores que disfrutan más con la política, las facciones y las decisiones con consecuencias que con un desarrollo de combate perfecto. Si te gusta el aspecto de estrategia social de Gente de Sunder, este juego sigue una línea similar, pero con un formato de juego de rol más tradicional.

★ Lo mejor para la política de facciones Greedfall Consíguelo en Eneba

11. Commandos: Orígenes [Lo mejor para la estrategia de escuadrón sigiloso]

Nuestra puntuación 7.8

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Plataformas PC con Windows, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One Año de estreno 2025 Creador/es Desarrollador: Claymore Game Studios; Editor: Kalypso Media Duración media de la partida ~25-35 horas (historia principal) Características únicas Un juego de táctica en tiempo real centrado en el sigilo, en el que cada especialista cuenta con herramientas únicas, y que incluye un modo de planificación para programar acciones coordinadas y un modo cooperativo para dos jugadores.

Commandos: Orígenes me transmitió esa misma sensación de sinergia en equipo que tanto me gusta en Gente de Sunder, pero en un entorno muy diferente. En lugar de un ambiente acogedor de fantasía, Estás llevando a cabo misiones de sigilo en la Segunda Guerra Mundial, y cada personaje parece una pieza que debes combinar de la forma adecuada. Vas cambiando de rol, creando pequeñas combinaciones y resolviendo situaciones en equipo, no como un único protagonista imparable, y por eso se ha ganado un lugar entre los Los mejores juegos sobre la Segunda Guerra Mundial para los aficionados a las tácticas.

La mecánica principal es pura diversión táctica y de sigilo. Explora las rutas de las patrullas, distrae a un guardia, entra a escondidas, acaba con ellos sin hacer ruido y sigue adelante. Cuando un plan sale bien, la sensación es increíble. Cuando falla, normalmente parece que te has vuelto demasiado ambicioso o te has precipitado, no que el juego te haya fastidiado. Es el tipo de juego que te obliga a tomarte tu tiempo y pensar, y precisamente por eso te engancha.

Para más información Empieza por dar una vuelta de reconocimiento rápida. Observa a las patrullas durante un ciclo completo, marca a los enemigos clave y planifica tu ruta antes de lanzarte. Así te ahorrarás muchas recargas innecesarias.

Commandos: Orígenes puede resultar tenso y un poco implacable si intentas completarlo a toda velocidad, pero esa tensión es precisamente la clave. Los niveles son, básicamente, cajas de acertijos, y lo divertido es encontrar una solución limpia con el equipo que tienes. Si Gente de SunderSi te gustaba el trabajo en equipo táctico de ese juego, este también te va a encantar; solo que aquí se trata de escabullirse en lugar de vivir aventuras.

Mi veredicto:Un juego de táctica y sigilo inteligente y gratificante que premia la paciencia y la buena coordinación del equipo. Si te gustó Gente de Sunderpara fomentar el trabajo en equipo y la resolución de problemas, Commandos: Orígenes es una buena elección.

★ Ideal para estrategias de escuadrones sigilosos Commandos: Orígenes Consíguelo en Eneba

Mi veredicto general

Todos los juegos de esta lista destacan por diferentes motivos, pero si lo que te apetece es… Gente de SunderSi no sabes cómo sentirte ahora mismo, aquí tienes un atajo: elige lo que más echas de menos y empieza por ahí.

Para conocer las tácticas y los vínculos entre personajes → Fire Emblem: Tres Casas. Las batallas en la cuadrícula son reñidas, y la fase del monasterio hace que tu equipo se sienta como un auténtico equipo, no solo como unidades en un tablero.

Para disfrutar de la comodidad de los juegos retro por turnos → Mar de estrellas. Tiene el estilo clásico de los JRPG, pero los golpes cronometrados mantienen el dinamismo de los combates y el ritmo no se hace pesado.

Para disfrutar de una actividad manual relajante que realmente te recarga las pilas → Taller Ryza 3. La alquimia es tu verdadero sistema de progresión, por lo que la exploración y la creación de objetos se traducen directamente en mejores opciones de combate.

Para disfrutar de una elegante fantasía oscura y combates por turnos «cronometrados» → Clair Obscur: Expedición 33. El estilo de la Belle Époque, junto con la sincronización de las paradas y las esquivas, hace que los combates sean trepidantes, en lugar de aburridos.

Para opciones al estilo D&D y el caos cooperativo → Baldur’s Gate 3. Los roles de los personajes, el posicionamiento y las misiones verdaderamente interactivas lo convierten en lo más parecido a una partida de rol de mesa en una pantalla.

Aquí no hay malas elecciones, solo diferentes estilos de estrategia. Elige la que más te apetezca y, si te gusta, vuelve a por otra.

Preguntas frecuentes