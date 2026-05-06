Die 11 besten Spiele ähnlich wie „Clair Obscur: Expedition 33“ im Jahr 2026

Das hat seinen Grund Clair Obscur: Expedition 33 ging bei den Game Awards mit zahlreichen Auszeichnungen nach Hause, darunter „Spiel des Jahres“ und „Beste Erzählung“ – das Spiel verbindet eine tiefgründige Handlung über Sterblichkeit und Kunst mit einem fesselnden Kampfsystem, das ebenso stark von rundenbasierten Rollenspielen geprägt ist wie vonVon FromSoftware„Souls“-Reihe.

Wenn du schon einmal gespielt hast von Sandfall Interactive Wenn du das Spiel gerade erst kennengelernt hast und dich nach weiteren Titeln dieser Art sehnst oder einfach nur an ähnlichen Spielen interessiert bist, ist diese Liste genau das Richtige für dich. Ob Rollenspiel, Soulslike oder ein Titel mit einer tiefgründigen Geschichte – hier findest du garantiert ein lohnenswertes Spiel.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Clair Obscur: Expedition 33“

Es gibt zwar kein anderes Spiel, das genau so ist wie Clair Obscur: Expedition 33… gibt es einige Spiele, die verwandte Themen auf sehr ähnliche Weise behandeln. Von diesen sind hier die drei, die dem am nächsten kommen:

Persona 5 Royal (2019) – Erobere Herzen, trotze dem Schicksal und beherrsche die Nacht mit Stil. Diese unvergessliche Reise ist Rebellion in ihrer coolsten Form. Final Fantasy X/X-2 HD RemastereMeister (2013) – Eine Liebesgeschichte, gewürzt mit Schicksal, Verlust und Blitzball. Beschwöre Götter, lache verlegen und rette die Welt – gleich zweimal. Sekiro: Shadows Die Twice (2019) – Ein Totentanz unter Kirschblüten. Ein gnadenloses Meisterwerk, das Schmerz in Poesie verwandelt.

Natürlich umfasst die Hauptliste 11 absolut unglaubliche Titel, die alle gleichermaßen deine Zeit und Aufmerksamkeit wert sind. Von der Erkundung von Fantasiewelten bis hin zu realen Schauplätzen, die durch den Filter der Mythologie betrachtet werden – die Auswahl ist riesig, also lass uns gleich loslegen!

Die 11 besten Spiele ähnlich wie „Clair Obscur: Expedition 33“

Clair Obscur’s Die Welt des Spiels ist an die Belle Époque angelehnt, bietet eine philosophische Geschichte über Trauer und Tod sowie packende Kämpfe. Ich habe meine Liste mit Spielen gefüllt, die sich ebenfalls auf ungewöhnliche Schauplätze konzentrieren, sowie mit solchen, die sich nicht scheuen, die Geschichte in den Vordergrund zu stellen oder Hardcore-Kämpfe zu bieten.

1. Persona 5 Royal [Die besten JRPGs im Stil von Clair Obscur]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X und Series S Erscheinungsjahr 2019 Entwickler/Verlag P-Studio/Atlus Durchschnittliche Spielzeit 123 Stunden

Persona 5 Royal ist ein unbestreitbares Meisterwerk, und wenn Sie tolle JRPGs, das musst du unbedingt ausprobieren. Ich glaube nicht, dass ich jemals ein anderes Spiel gespielt habe, das den Aspekt des Doppellebens so gut umgesetzt hat, und es ist schwer in Worte zu fassen, wie viel Spaß es macht.

Tagsüber bist du ein ganz normaler Student, aber nachts Werde zum Phantomdieb, erkunde surreale Paläste, bestreite rundenbasierte Kämpfe gegen Schatten und knüpfe Freundschaften mit unvergesslichen Charakteren.

★ Das beste JRPG im Stil von „Clair Obscur“ Persona 5 Royal Bei Eneba einkaufen

Die überraschenden Wendungen in der Handlung sind echt krass, der Grafikstil ist atemberaubend und der Soundtrack ist erstklassig. Wenn dir „Expedition 33“ gefallen hat, dann Entscheidungen, die zählen, Parteimitglieder, die authentisch wirken, und eine Welt, die lebendig ist, sollten Sie herunterladen Persona 5 Royalgerade jetzt.

Mein Fazit: Als Neuauflage des Originals „Persona 5“ ist „P5 Royal“ ein inhaltsreiches, komplexes und lohnendes JRPG.

2. Final Fantasy X/X-2 [Beste HD-Remaster-Version mit einer hervorragenden Geschichte]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2013 Entwickler/Verlag Virtuos/Square Enix Durchschnittliche Spielzeit 86 Stunden

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster ist pure Magie und zweifellos eines der größteFinal FantasySpiele die je gemacht wurde. Wenn es diese Mischung aus epischer Erzählung und rundenbasierten Kämpfen war, die dir an Clair Obscur: Expedition 33, das wird dir gefallen.

Du begibst dich mit unvergesslichen Gefährten auf eine Reise und kämpfst dich durch eine Welt, die zwischen Schicksal und Freiheit gefangen ist. Die Reise von Tidus und Yuna ist voller Emotionen, Wendungen und Bildern, die selbst nach heutigen Maßstäben noch atemberaubend sind.

★ Die beste HD-Remaster-Version mit einer hervorragenden Geschichte Final Fantasy X/X-2 Bei Eneba einkaufen

The Die strategischen Kampfmechaniken wirken tiefgründig, ohne jedoch jemals zu überfordern, und die Remaster-Version rundet das Ganze perfekt ab. Wenn du Geschichten suchst, die dich mitten ins Herz treffen, und ein Gameplay, das dich fesselt, dann ist das hier genau das Richtige für dich.

Mein Fazit:Kommt wegen der verbesserten Grafik, bleibt wegen der spannenden Geschichte, die sich nicht scheut, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, die die Welt retten sollen.

3. Sekiro: Shadows Die Twice [Das beste Soulslike im Vergleich zu Clair Obscur]

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Entwickler/Verlag FromSoftware Durchschnittliche Spielzeit 43 Stunden

Wenn dirHell-Dunkel„die facettenreiche und geheimnisvolle Welt, die fesselnde Grafik und die unvergesslichen Charaktere, aber vermisste den Kampf, der einen wirklich ins Schwitzen bringt, Sekiro: Shadows Die Twiceist eines derDie besten Action-RPGsdie je hergestellt wurden.

Du schlüpfst in die Rolle eines Shinobi, der sich auf eine Mission begibt, um seinen jungen Herrn in einer Welt zu retten, die zwar gnadenlos und tödlich, aber auch atemberaubend und unglaublich fesselnd ist. Jeder Kampf ist wie ein Puzzle, und der Sieg fühlt sich wirklich verdient an.

★ Das beste Soulslike im Vergleich zu Clair Obscur Sekiro: Shadows Die Twice Bei Eneba einkaufen

Versteckt in dieser dunklen, verdrehten Welt, die Das Storytelling ist subtil und doch sehr eindringlich, und die Hintergrundgeschichte ist so tief wie der Ozean. Wenn du Herausforderungen und unvergessliche Momente liebst, ist dieses Spiel ein absolutes Muss.

Mein Fazit:Spieler, die auf der Suche nach innovativem „Soulslike“-Kampf sind, wie Hell-Dunkel sollte es einmal versuchen Sekiro: Shadows Die Twice, da es von den Spielern verlangt, sich auf Ausweichmanöver und Paraden (und nicht auf die üblichen leichten/schweren Angriffe) zu verlassen, um erfolgreich zu sein.

4. Der Geist von Yōtei [Die beste halb-offene Welt zum Erkunden]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PS5 Erscheinungsjahr 2025 Entwickler/Herausgeber Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 40 Stunden

Der Geist von Yōtei is eine eigenständige Fortsetzung zu dem von der Kritik gefeierten Ghost of Tsushimaund spielt zudem im ländlichen Japan. Genau wie Clair Obscur: Expedition 33 zeigt eine Welt, in der sich lineare Entwicklung durch Erkundung, Der Geist von Yōteilässt die Spieler in einem detailreichen, aber dennoch überschaubaren Gebiet auf eigene Faust erkunden.

Als Söldner namens Atsu durchstreifen die Spieler den Berg Yōtei auf einer Rachemission, die sich zu eine Geschichte der Erlösung. Spieler, denen Clair Obscur’s Wer die Geschichte und die Art und Weise, wie sie zwischen exotischen Schauplätzen hin und her springt, mag, wird an Der Geist von Yōtei.

★ Die beste halb-offene Welt zum Erkunden Der Geist von Yōtei Bei Eneba einkaufen

Außerdem gibt es sechs Hauptbosse, die Atsu besiegen muss; jeder von ihnen hat seinen eigenen Kampfstil, den die Spieler erst erlernen und dem sie entgegenwirken müssen, um weiterzukommen. Die Kämpfe sind intensiv und flüssig… und bietet die Möglichkeit, neue, der Epoche entsprechende Waffen freizuschalten und herzustellen.

Mein Fazit: Fans von komplexen Kämpfen und offenen Welten, die den Spielern gleichzeitig den richtigen Weg weisen, sollten sich Der Geist von Yōtei.

Plattformen Windows, PS4, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Entwickler Studio Zero Durchschnittliche Spielzeit 87 Stunden

Hast du gerade fertiggestellt? Hell-Dunkel und noch eine von den atemberaubende Story-Spiele? Na dann,Metapher: ReFantazio wird dich mit Sicherheit dorthin und noch weiter bringen.

Es ist eine Welt voller Träume und Albträume, in der deine Entscheidungen das Schicksal entscheidend beeinflussen. Ähnlich wie Expedition 33, es verbindetWunderschöne Grafik, unvergessliche Verbündete und eine Geschichte, die einen in ihren Bann zieht und nicht mehr loslässt.

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Die rundenbasierten Kämpfe sind hier ein Zusammenspiel aus Strategie und Stil, denn jede Entscheidung, die du triffst, hat Auswirkungen, die du während des gesamten Spiels spüren wirst. Es ist nicht nur ein Abenteuer – es ist ein Zauber, den du nicht brechen möchtest.

Mein Fazit:Atlus ist bekannt für seine Rollenspiele, und das aus gutem Grund: „Metapher: ReFantazio“ ist ein weiterer Hit des Herausgebers, der sich durch eine fesselnde Geschichte und strategische rundenbasierte Kämpfe auszeichnet.

6. Lost Odyssey [Die umfangreichste Geschichte, ähnlich wie bei Clair Obscur]

Unsere Bewertung 8

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Plattformen Xbox 360 Erscheinungsjahr 2007 Entwickler/Verlag Mistwalker, Feelplus/Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit 69 Stunden

Lost Odyssey ist eines dieser unglaublichen Spiele, die den Weg für Meisterwerke wie Clair Obscur: Expedition 33 könnte funktionieren. Tatsächlich wirst du eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten zwischen den beiden feststellen.

Ein Meisterwerk des rundenbasierten Spielprinzips und der emotionalen Erzählkunst… In diesem Titel dreht sich alles um einen unsterblichen Krieger, der von Erinnerungen heimgesucht wird, denen er nicht entkommen kann.

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Genau wieExpedition 33, es isteine Reise, bei der es ebenso sehr um die Seele wie um das Schwert gehtJeder Kampf fühlt sich episch an, und jede Wendung in der Handlung trifft einen mitten ins Herz. Das Spiel ist einfach ein absolutes Muss.

Mein Fazit: JRPGs gibt es wie Sand am Meer, weshalb es umso mehr zählt, wenn eines davon heraussticht. Lost Odyssey scheut sich nicht, eine Geschichte für Erwachsene zu erzählen und knallharte Kämpfe einzubauen; Spieler, die auf der Suche nach einer detailreichen Handlung sind, sollten sich dieses Spiel also unbedingt ansehen.

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Entwickler/Verlag PlatinumGames/Square Enix Durchschnittliche Spielzeit 38 Stunden

Ein weitererAction-RPG, NieR: Automata, ist eine unglaubliche Wahl, die in ihrer Ähnlichkeit zu Clair Obscur: Expedition 33, hätte es fast genauso sehr verdient, unter den Top 5 zu sein wie jeder andere Titel dort.

Dieses Spiel ist einzigartig – voller eindringlicher Schönheit und brutaler Wahrheiten. Du bist ein Androide, gefangen in einem Tanz aus Stahl und Trauer, der um die zerbrochene Hoffnung der Menschheit kämpft. Doch der wahre Kampf findet in Wirklichkeit gegen deinen eigenen schwindenden Lebenssinn statt.

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With atemberaubende Kämpfe, umwerfende Grafik und eine Handlung, die sich wie ein Fiebertraum windet… es ist eine unvergessliche Odyssee. Mehrere Enden, eine atemberaubende Handlung und ein Soundtrack, der wie Poesie wirkt. Eine solch meisterhafte Filmmusik über einen eine erstklassige Soundbar für Musik So stellst du sicher, dass du jede Ebene dieser eindringlichen Komposition genau so einfängst, wie sie gedacht ist. Glaub mir, sobald du einmal angefangen hast, wirst du sie immer wieder hören wollen.

Mein Fazit:In „Clair Obscur“ müssen die Spieler gegen eine Vielzahl seltsamer Gegner kämpfen, darunter auch Automaten. „NieR Automata“ bietet ebenfalls Kämpfe gegen gewalttätige Maschinen, die jedoch in eine Geschichte über individuelle Rechte eingebettet sind – ideal für Spieler, die auf intensive Kämpfe und tiefgründige Themen stehen.

Unsere Bewertung 10

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Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S, macOS Erscheinungsjahr 2023 Entwickler/Verlag Larian Studios Durchschnittliche Spielzeit 114 Stunden

ZuvorHell-Dunkelübernahm,Baldur’s Gate 3 war der ultimative Gaming-Hit, von dem niemand genug bekommen konnte. Auch diese beiden Titel weisen viele Gemeinsamkeiten auf, was die Flexibilität des Spielers bei der Zusammenstellung seiner Gruppe angeht.

In dieser magischen Welt sind deine Entscheidungen die wahren Zaubersprüche. Dieses Spiel ist eine wilde Mischung aus epischer Erzählkunst, taktischen rundenbasierten Kämpfen und unvergesslichen Charakteren. Mit jedem Schritt, den du machst, schreibst du das Schicksal neu, schmiedest Bündnisse, brichst Herzen und überlistest Monster.

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Ein falscher Schritt kann Chaos auslösen, aber eine kluge Entscheidung kann das Blatt wenden. Mit verzweigte Pfade, faszinierende Grafiken und eine Welt, die auf jede deiner Handlungen reagiert, ist es zudem ein preisgekrönter Titel für sich. Der von diesem Meisterwerk gesetzte Maßstab gilt nach wie vor als Referenz für den Vergleich der Nominierte für das Spiel des Jahres 2025.

Mein Fazit: Auch „Baldur’s Gate 3“ wurde als „Spiel des Jahres“ ausgezeichnet, und du wirst verstehen, warum, sobald du die detailreiche Weltgestaltung und die verzweigte Handlung erlebst.

9. Octopath Traveler II [Das grafisch beeindruckendste Rollenspiel]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2023 Entwickler/Verlag Acquire/Square Enix Durchschnittliche Spielzeit 83 Stunden

If Expedition 33 ist wie ein Gemälde, das zum Leben erwacht, dann Octopath Traveler II ist, als würde man in ein lebendiges Märchenbuch eintauchen. Beide Titel besitzen dieselbe Magie und erzählen Eine Geschichte über eine epische Reise mit acht Helden, von denen jeder seine eigene Mission verfolgt.

The rundenbasiertes System ist hervorragend: Jeder Zug ist sorgfältig geplant und jeder Sieg hart erkämpft. Die Welt ist atemberaubend, strotzt nur so vor Farben und birgt dank ihrer wunderschönen Pixelgrafik an jeder Ecke Geheimnisse.

★ Das grafisch beeindruckendste Rollenspiel Octopath Traveler II Bei Eneba einkaufen

Die Geschichten hier stecken voller Geheimnisse, Gefahren und Herz. Es ist ein Spiel, in dem Deine Entscheidungen bestimmen jeden Weg deines endlosen Abenteuers, und es ist einfach wunderbar.

Mein Fazit:Octopath Traveller II zeichnet sich zudem durch seine wunderschöne HD2D-Grafik aus, bei der 2D-Sprites in einer 3D-Welt zum Einsatz kommen. Spieler, die sich eine Welt wünschen, die sowohl optisch ansprechend ist als auch Spaß macht, sie zu erkunden, liegen mit diesem Titel genau richtig.

Unsere Bewertung 8

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Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Entwickler/Verlag Ryga Gotoku Studio Durchschnittliche Spielzeit 84 Stunden

Like A Dragon: Unendlicher Reichtum ist Chaos, verpackt in Charme. Es hat denselben elektrisierenden Nervenkitzel, den ich damals in Clair Obscur: Expedition 33, und genau deshalb liebe ich es.

Hier herrscht reges Treiben auf den Straßen, und alles ist möglich. In einem Moment lieferst du dir in einem raffinierten rundenbasierten Kampf einen Schlagabtausch, und im nächsten bist du in eine bizarre, herzergreifende Nebenquest verwickelt.

★ Top-Tipp für Skurriles Like A Dragon: Unendlicher Reichtum [Deluxe Edition] Bei Eneba einkaufen

Doch hinter dem derben Humor verbirgt sich echte Emotion, und deine Gruppenmitglieder werden zu einer zweiten Familie. Das ist nicht einfach nur ein weiteres Rollenspiel, sondern eine Achterbahnfahrt voller atemberaubender Wendungen, unvergesslicher Charaktere und einer Welt, die mit jedem Schritt lebendiger wirkt.

Mein Fazit:Eine MöglichkeitHell-Dunkel zeichnet sich durch seine ungewöhnliche und skurrile Kulisse aus; Spieler, die auf der Suche nach etwas Ähnlichem sind, sollten sich Like A Dragon: Unendlicher Reichtum. Seine Figuren und die Handlung sind exzentrischer als Hell-Dunkel– und umso besser.

11. Child of Light [Ultimate Edition] [Das süßeste Spiel im Stil von Clair Obscur]

Unsere Bewertung 9

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Plattformen PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, Wii U Erscheinungsjahr 2014 Entwickler/Verlag Ubisoft Montreal/Ubisoft Durchschnittliche Spielzeit 14 Stunden

Ähnlich wieOctopath Traveler II und natürlich, Expedition 33, Kind des Lichts Es fühlt sich an, als würde man in ein lebendiges Märchen eintauchen. Es hat denselben magischen Charme und erzählt die Geschichte eines jungen Mädchens, das durch eine traumhafte Welt reist, mit atemberaubende Grafik und ein rundenbasiertes Spielsystem Das ist einfach, aber so befriedigend.

★ Das süßeste Spiel im Stil von Clair Obscur Child of Light [Ultimate Edition] Bei Eneba einkaufen

Es ist eine bezaubernde Reise, in der Licht und Dunkelheit aufeinandertreffen, voller großer Schlachten, Herzlichkeit und Geheimnisse. Die Der märchenhafte Zeichenstil ist wunderschön, und die poetischen Dialoge lassen das Spiel wie eine Gutenachtgeschichte wirken, von der man sich wünscht, sie würde niemals enden.

Mein Fazit:Kind des Lichtsgelingt ihm der märchenhafte Kunstgriff, Licht und Dunkelheit zu vermischen, indem Clair Obscur’s Schon der Name selbst ist ein Hinweis darauf (er bedeutet „hell-dunkel“). Fans von Geschichten und Kunst, die sich an altmodischen Erzählungen orientieren, kommen voll auf ihre Kosten.

Mein Gesamtfazit zu Spielen wie „Clair Obscur: Expedition 33“

Da habt ihr es also – 11 der besten Spiele, die Clair Obscur: Expedition 33. Ob „Soulslike“-Kämpfe, das Erkunden der Spielwelt oder eine fesselnde Geschichte – diese Liste bietet für jeden etwas.

Persona 5 Royal erreicht den ersten Platz, weil es das einzige Spiel ist, das all das am besten in einem Titel vereint, auch wenn die anderen Spiele dem sicherlich sehr nahe kommen. Clair Obscur’s ein preisgekrönter Titel, und auch bei anderen hochgelobten Spielen wie dem ebenso beliebten Baldur’s Gate 3 or Sekiro: Shadows Die Twice, das zudem bei den Game Awards als „Spiel des Jahres“ ausgezeichnet wurde (im Jahr 2019).

Außerdem, obwohlClair Obscur: Expedition 33 ist insofern relativ ungewöhnlich, als es bestehende Spielmechaniken zu einer spannenden neuen Form verbindet; die gute Nachricht ist jedoch, dass es zahlreiche kommende Titel gibt, die ein ähnliches Spielbedürfnis stillen dürften.

Kommende Spiele ähnlich wie „Clair Obscur: Expedition 33“

Wenn du auf der Suche nach den besten Spielen wie Clair Obscur: Expedition 33 und entweder die obige Liste bereits durchgespielt hast oder einfach Lust auf mehr hast, dann sind hier drei Spiele, auf die du achten solltest.

Fable 4 (2026) – Dieses seit langem etablierte Fantasy-ARPG mit seinem frechen britischen Humor bekommt endlich einen neuen Teil, der angeblich eine Art Neustart sein soll (es wird einfach als „Fabel”).

– Dieses seit langem etablierte Fantasy-ARPG mit seinem frechen britischen Humor bekommt endlich einen neuen Teil, der angeblich eine Art Neustart sein soll (es wird einfach als „Fabel”). Phantom Blade Zero (9. September 2026) – Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Soul, einem Krieger, dem nur noch 66 Tage zu leben bleiben. Mit einer Mischung aus klassischer Wuxia-Erzählkunst und komplexen Kämpfen ist dies ein spannender Action-Titel, der 2026 erscheinen wird.

– Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Soul, einem Krieger, dem nur noch 66 Tage zu leben bleiben. Mit einer Mischung aus klassischer Wuxia-Erzählkunst und komplexen Kämpfen ist dies ein spannender Action-Titel, der 2026 erscheinen wird. Vindictus: Dem Schicksal trotzen (Termin noch offen) – Das neueste ARPG des führenden Spielestudios Nexon versetzt die Spieler in die Rolle eines selbst gestalteten Charakters, mit dem sie Dungeons erkunden und spezielle Kampftechniken meistern können.

Action-RPGs kommen nie aus der Mode, und nun, nachdem Clair Obscur’s Angesichts dieses Erfolgs werden im kommenden Jahr sicherlich noch mehr Titel erscheinen. Ob nun eines der 11 besten Spiele wie Clair Obscur: Expedition 33 Wenn dir eines dieser Spiele ins Auge fällt oder eines der kommenden Spiele, hast du die Qual der Wahl unter zahlreichen erstklassigen Titeln.

Häufig gestellte Fragen