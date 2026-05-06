Die 20 besten Spiele wie NieR Automata 2025: Tiefgründige Geschichten, raffinierte Kämpfe und stilvolle Grafik

Fans, die nach t suchenDie besten Spiele, die NieR Automata ähneln, wissen, was Was sie suchen: anmutige Kämpfe, eindringliche Musik und Geschichten, die hinterfragen, was es bedeutet, zu leben. NieR: Automata bleibt eines der wenigen Spiele, das Philosophie mit Spielspaß verbindet und existenzielle Ideen mit spielerischer Meisterschaft in Einklang bringt.

Das Genre, zu dessen Neudefinition es beigetragen hat, hat sich weiterentwickelt. Moderne Nachfolger führen diese Mischung aus tiefgründigen Themen und ausgefeiltem Design fort und ermöglichen es den Spielern, durch epische Kämpfe Fragen der Identität und Sinnhaftigkeit zu ergründen. Wenn Sie meditative offene Welten ebenso lieben wie hochspannende, charakterbasierte Kämpfe, dann bietet diese Liste genau jene Mischung aus Emotion und Präzision, die NieR: Automataunvergesslich.

Im Folgenden habe ich 20 der besten Spiele, die NieR: Automata ähneln, in 2026, wobei jedes seine eigene Interpretation von Selbstreflexion, Spektakel und Schwertkampf bietet.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie NieR: Automata

Der Einfluss von NieR: Automata überspannt verschiedene Genres. Seine Mischung aus rasanten Actionsequenzen, einer riesigen offenen Welt und moralischen Dilemmata setzt hohe Maßstäbe für moderne Spiele. Die drei folgenden Titel beleuchten diesen Ansatz aus unterschiedlichen Blickwinkeln, ohne dabei den Geist des Originals zu vernachlässigen.

Sternklinge (2024) – Eine bewusste Weiterentwicklung von NieR: Automatasein Stil,Sternklinge verbindet präzise, risikoreiche Paraden mit bedächtigen Tönen und eindringlicher Erkundung, wobei jeder Zusammenprall, jede Pause und jeder stille Moment die Reflexion über Glauben, Sinn und Identität vertieft Bayonetta (2009) – Der deutlichste Zusammenhang mit NieRseine Kampfideale, BayonettaVerwendungszweckeHexenzeit um präzise Ausweichmanöver zu belohnen, jeden Schlagabtausch spannend zu gestalten und zu zeigen, dass sich hinter den bombastischen Effekten ein System verbirgt, das auf Timing und Kontrolle basiert. Astral Chain (2019) – Basierend auf einer doppelten Steuerung, Astral Chain verwandelt jeden Kampf in einen kurzen taktischen Plan, während du den Offizier präzise positionierst und Legionen um Kombos auszuführen, wobei einzigartige Spektakel mit Ermittlungsmissionen kombiniert werden, die Momente der Selbstreflexion bieten.

Wenn Ihnen diese Highlights gefallen, finden Sie in der folgenden Liste noch mehr stilvolle Titel. Es erwarten Sie rasante Action, durchdachte Rollenspiele und weitläufige Welten, die dieselbe Tiefe vermitteln, die NieR: Automatadurchhalten.

Die 20 besten Spiele im Stil von NieR: Automata, die raffinierte Kämpfe und einladende Welten bieten

Wenn es um Action-RPGs mit fantastischen Kämpfen und tiefgründigen Geschichten geht, NieR: Automata steht vielleicht ganz oben auf der Liste. Das heißt aber nicht, dass es das einzige ist. Ich habe mir den Kopf zerbrochen, um die 20 besten Spiele zu finden, die NieR: Automata die ihm in Sachen Kampf oder Story in nichts nachstehen oder ihn sogar übertreffen, manchmal sogar in beidem. Ziehen dich tiefgründige Geschichten mehr an? Bevorzugst du Rollenspiele mit großartiger Action oder Action-Spiele mit tollen Rollenspiel-Elementen?

1. Sternklinge [Moderne kybernetische Action, inspiriert von Nier]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Action, Abenteuer, Rollenspiel Plattformen PlayStation 5, PC Erscheinungsjahr 2024 Urheber Shift Up Corporation Am besten geeignet für Spieler, die etwas zwischen einem Hack-and-Slash-Spiel und einem Souls-like suchen, mit atemberaubender Grafik

Sternklinge fühlt sich wie eine natürliche Weiterentwicklung von NieR: Automata’s Kampf und Ästhetik. Der Schöpfer ließ sich direkt inspirieren von NieR: Automata und wollte seinen eigenen geistigen Nachfolger schaffen. Die Inspiration zeigt sich sowohl im Charakterdesign als auch im Kampfgefühl, was ein Pluspunkt für Automat Fans. Man lernt eher durch den Rhythmus als durch ein Tutorial und entwickelt so mit jedem Kampf ein Gespür für das Spiel. Das Ergebnis ist anspruchsvoll, aber fair, und die Zufriedenheit hängt eher vom Können als vom Level oder der Ausrüstung ab.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns dafür entschieden, weil es direkt von „NieR: Automata“ inspiriert ist. Der Entwickler hat keinen Hehl daraus gemacht, dass „Stellar Blade“ sein Versuch war, einen Nachfolger für „NieR: Automata“ zu schaffen.

Jeder Schlag hat Gewicht, jede Abwehr birgt ein Risiko. Im Mittelpunkt des Spiels stehen Präzision und Disziplin statt Aggression. Kämpfe belohnen das Erkennen von Mustern wie bei einem traditionellen Souls-Like, doch das rasante Tempo und die Fertigkeitskombinationen heben es von anderen Titeln ab. So entsteht ein klarer Spielablauf: erkennen, reagieren und kontern. Hat man das Spiel einmal gemeistert, fühlt es sich so schnell und flüssig an wie ein Hack-and-Slash.

Zwischen den Kämpfen wird der Ton gedämpfter. Die zerstörten Stadtlandschaften und die stillen Oasen menschlicher Präsenz fangen dieselbe Einsamkeit ein, die NieR. EveDie Geschichte dreht sich um Glauben und Identität und zieht Parallelen zu Automata’s Gedanken über Sinn und Glauben. Der Kontrast zwischen erbitterten Kämpfen und stillen Streifzügen verleiht der Welt Bodenhaftung und gibt dir Zeit, ihre Leere auf dich wirken zu lassen.

Fazit: Ein moderner Spiegel für NieR: Automata. Präzise Kämpfe, schlichte Schönheit und eine Geschichte, die Menschlichkeit sowohl in der Bewegung als auch in der Stille findet.

2. Bayonetta [Die ultimative stilvolle Action-Königin]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Action, Hack-and-Slash Plattformen Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC Erscheinungsjahr 2009 Urheber Platinum Games, Sega Am besten geeignet für Spieler, die rasante, spektakuläre Kämpfe lieben, bei denen sich Combos auszahlen

Bayonetta hat in puncto Kampfmechanik viel gemeinsam mit NieR: AutomataDa beide Titel von Platinum Games entwickelt werden, kommt das flüssige, elegante Kampfgefühl, für das sie bekannt sind, hier voll zur Geltung Bayonetta. Das System belohnt präzise Eingaben und ein gutes Timing.

Perfekte Ausweichmanöver lösen aus Hexenzeit, wodurch du deine Gegner verlangsamst und das Tempo eines Kampfes veränderst. So gewinnst du Spielraum, um zu improvisieren, zwischen Zielen zu wechseln und mitten in einer Kombosequenz die Waffen zu wechseln, ohne die Kontrolle zu verlieren. Die Signale der Gegner sind deutlich erkennbar, die Animationen sind authentisch und die Kamera sorgt dafür, dass die Action gut zu verfolgen ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns dafür entschieden, weil Bayonetta über eines der besten Kampfsysteme verfügt, die es je in Videospielen gab. Wenn dir 2B schon gefällt, wirst du Bayonetta absolut lieben.

Der Stil baut auf diesem Fundament auf. Die Boss-Arenen wirken wie Szenen aus einem Anime, doch die Regeln werden niemals auf unfaire Weise beugt. Man lernt die Abläufe kennen, verfeinert das Spiel mit dem Raum und findet die Waffen und Kombos, die zum eigenen Spielstil passen. Der Soundtrack und die visuelle Inszenierung verleihen dem Ganzen jede Menge Persönlichkeit und setzen im Vergleich zu Automata’s Melancholie. Dieser Kontrast trägt dazu bei, Bayonetta sich abheben und sich auf den Kampf konzentrieren, um den reinsten Kick an ausdrucksstarker, technischer Action zu bieten, der NieR Fans wünschen sich oft, dass es länger gedauert hätte.

Die Level sind in überschaubare Abschnitte unterteilt, was das Üben und die Optimierung erleichtert. Man hackt, hackt und schießt sich einfach seinen Weg durch Dämonen und Engel, während Bayonetta die ganze Zeit über mit Sprüchen um sich wirft.

Fazit: Das moderne Vorbild für stilvolle Action und ein direkter Draht zu Automata’s Anmut in Bewegung. Es ist präzise, verständlich und es lohnt sich, es zu meistern.

3. Astral Chain [Das beste einzigartige Kampfsystem]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Action. Science-Fiction Plattformen Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Urheber Platinum Games, Nintendo Am besten geeignet für Spieler, die den Kampfstil von „Platinum“ mit seiner einzigartigen Zwei-Charakter-Mechanik lieben

Astral Chain stützt seine Identität auf eine doppelte Steuerung. Du befehligst sowohl einen menschlichen Offizier als auch einen geisterhaften Partner, der als Legion, verbunden durch eine Energiekette, die jede Entscheidung im Kampf bestimmt. Das Spielprinzip sorgt für Spannung und Rhythmus, ohne auf aufwendige Eingaben angewiesen zu sein. Mit einem Stick bewegst du einen Charakter, um ihn in die Flanke zu bringen, mit dem anderen schließt du die Kette, um ihn einzufangen, oder ziehst beide zusammen, um präzise Konter auszuführen. Anfangs wirkt es etwas umständlich, aber sobald man den Dreh raus hat, werden die Kämpfe zu kurzen taktischen Ausbrüchen, bei denen es auf Koordination und Reflexe ankommt.

Das Spiel wechselt zwischen gemächlicher Detektivarbeit und explosiven Auseinandersetzungen, was für ein gleichmäßiges Spieltempo sorgt. Sein Anime-Grafikstil präsentiert eine Welt, in der sich neonfarbener Schmutz und stille Melancholie vermischen und die Atmosphäre von NieR: Automata ohne es zu kopieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns dafür entschieden, weil „Astral Chain“ dank seines Zweikampf-Systems, das den typischen Platinum-Games-Charakter aufweist, ein einzigartiges Spiel ist.

Auch wenn man zwei Charaktere gleichzeitig steuert, ist das branchenführende Kampfsystem von Platinum Games hier deutlich zu spüren. Jeder Legion hat ein anderes Gewicht und einen anderen Zweck, und zu lernen, wie man sie mitten im Satz austauscht, erhöht die Komplexität.

Der Soundtrack verbindet Action und Erkundung mit zurückhaltenden elektronischen Beats, die die Szene nie dominieren. Am Ende jeder Mission erhältst du eine Wertung, die umsichtiges Spielen belohnt – und nicht das wilde Drücken der Tasten.

Fazit: Ein rasantes, einfallsreiches Action-Spiel, das Konzentration und gutes Timing belohnt. Dank seiner Kombinationsmechanik, dem gleichmäßigen Spieltempo und den tiefgründigen Fragen passt es perfekt neben NieR: Automata.

4. Devil May Cry 5 [Ein Meisterwerk des modernen Hack-and-Slash]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Action, Hack-and-Slash Plattformen PlayStation, Xbox, PC Erscheinungsjahr 2019 Urheber Capcom Am besten geeignet für Fans von stylischen Kämpfen, komplexen Combos und allem, was cool ist

Devil May Cry 5 bringt den ausdrucksstarken Kampf auf den Höhepunkt – mit dem neuesten Teil der Reihe, die das Genre populär gemacht hat. Wie es bei dieser Reihe Tradition ist, stehen dir mehrere Charaktere zur Auswahl. Dante, Nero und V kämpfen jeweils mit einem ganz eigenen Rhythmus. Dante wechselt Stile und Waffen mitten in der Combo, Neros Wechsel der mechanischen Armeim Tempo eines Duells, und V befehligt spektrale Bestien aus sicherer Entfernung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für dieses Spiel entschieden, weil es wahrscheinlich das beste Spiel der „Devil May Cry“-Reihe ist. Hervorragende Grafik, bahnbrechende Kämpfe und eine sehr persönliche Geschichte machen es zu einem absoluten Muss.

Das Ranglistensystem des Spiels legt den Fokus auf Leistung statt auf das bloße Überleben. Die Punktzahl steigt, wenn du deine Moves variierst und den Spielfluss aufrechterhältst. Du wirst deinen eigenen Stil, deine Lieblingscharaktere, Waffen und Combos entdecken – alles im Streben nach dem „Smokin’ Sexy Style“!! Die Kämpfe wirken theatralisch, sind aber dank unglaublicher Motion-Capture-Animationen niemals willkürlich, was das Spiel zu einem der Die besten Hack-and-Slash-Spiele aller Zeiten. Jeder Gegnertyp hat einen klaren Gegenspieler und ein eigenes Tempo, was dem Chaos Struktur verleiht.

Seine Welt leiht sich NieRs Ein Gefühl des Untergangs, vermittelt durch verwüstete Städte, schwindendes Licht und eine Geschichte über Vermächtnis und Opferbereitschaft. Dennoch ist der Ton leichter und schafft einen Ausgleich zwischen Tragik, Selbstbewusstsein und Humor. Man muss nicht leiden, um das Spiel zu meistern, sondern lediglich seine Grenzen ausloten. Hohe Schwierigkeitsgrade sorgen für zusätzliche Spannung, ohne Experimente zu bestrafen. (Die Top 3 können nicht verlinkt werden, bitte mit „Stellar Blade“ austauschen)

Fazit: Stilvoll, präzise und immer wieder spielbar. Devil May Cry 5 verdichtet jahrelange Erfahrung im Bereich Action-Design zu einem System, das Freiheit, Geschicklichkeit und Rhythmus gleichermaßen in den Vordergrund stellt.

5. Black Myth: Wukong [Ein chinesisches Meisterwerk des Actionkinos]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Action-RPG, Abenteuer, Filmisch Plattformen PlayStation, Xbox, PC Erscheinungsjahr 2024 Urheber Spielwissenschaft Am besten geeignet für Spieler, die einzigartige, anspruchsvolle Kämpfe, eine filmreife Darstellung und chinesische Mythologie lieben

Black Myth: Wukong verwandelt eine alte chinesische Legende in ein modernes Action-Epos. Du schlüpfst in die Rolle einer Figur, die vom Affenkönig inspiriert ist und nach den Ereignissen des klassischen chinesischen Romans „Die Reise nach Westen“ spielt. Während du dich durch Landschaften bewegst, die von Folklore und kosmischem Gleichgewicht geprägt sind, strahlt jeder Bereich den Zauber der Mythologie aus. Götter, Geister und Monster stellen dein Können in Kämpfen auf die Probe, die sich sowohl filmisch als auch persönlich anfühlen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für dieses Spiel entschieden, weil seine atemberaubende Grafik und die filmreifen Kämpfe eine Klasse für sich sind. Ein absolutes Muss für Fans von Action-RPGs.

Die phänomenale Grafik und die filmreife Action setzen neue Maßstäbe für Action-RPGs. Der Kampf verbindet Kampfsport mit präzisem Timing. Die Stabschläge haben Durchschlagskraft, und die Verwandlungen sorgen für mehr Ausmaß und Abwechslung. Motion-Capture verleiht Ausweichmanövern, Paraden und Kontern physische Präsenz. Es fängt die Schönheit und Brutalität des Kampfes auf eine Weise ein, die sich unmittelbar anfühlt.

Gefällt mirNieR: Automata… nutzt es Größe und Erzählkunst, um Identität und Sinnhaftigkeit zu ergründen. Der Ton wechselt von heiter zu tragisch, und die Welt wirkt von Erinnerungen belastet. Siege sind von einem stillen Gefühl des Verlusts begleitet, das nachhallt NieRs Gleichgewicht zwischen Transzendenz und Untergang.

Fazit: Black Myth: Wukong ist ehrgeizig und zielstrebig. Es vereint Mythos, Bewegung und Bedeutung zu einer Vision, die Automata’s die Fähigkeit, den Kampf in Poesie zu verwandeln.

6. Nioh 2 – Die Komplettedition [Rasantes Action-RPG mit jeder Menge Beute]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Action-RPG, Souls-ähnlich, Looter Plattformen PlayStation, PC Erscheinungsjahr 2020 Urheber Team Ninja, Koei Tecmo Am besten geeignet für Spieler, die rasante Kämpfe, jede Menge Beute und ein Spielprinzip im Stil von „Souls“ lieben

Nioh 2 – Die Komplettedition liegt an der Schnittstelle zwischen Geschicklichkeit, Geduld und Reaktionszeit. Jede Begegnung ist ein kurzer, intensiver Test für Reflexe und Konzentration, bei dem jede Waffenhaltung und jeder Ki-Impuls zielgerichtet eingesetzt werden muss. Der Kampf ist eher präzise als nachsichtig und belohnt Spieler, die seinen Rhythmus erlernen, anstatt ihn überstürzt anzugehen. Je tiefer man vordringt, desto mehr offenbart er. Vielschichtige Systeme erfordern Aufmerksamkeit und bereiten echte Befriedigung, wenn man sie beherrscht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns dafür entschieden, weil sich die rasanten Kämpfe spektakulär und reaktionsschnell anfühlen und dem Spieler viel Spielraum für eigene Ideen bieten. Genau das, was sich ein Fan von NieR: Automata von den Kämpfen wünscht.

Im Gegensatz zuNieR: Automata, Nioh 2 Die Geschichte ist fest in der Mythologie und der Kriegertradition verwurzelt. Dennoch verbindet beide eine Faszination für Zyklen: Wiedergeburt, Scheitern und der Preis der Beharrlichkeit. Hier nehmen diese Ideen Gestalt an durch die Verwandlungen der Yokai, die kurze Kraftschübe gewähren, die durch Disziplin und nicht durch Glück errungen werden.

Die Complete Edition enthält alle DLCs und erweitert die Spielwelt um neue Waffentypen und Regionen, ohne dabei den Kern des Spiels zu verwässern. Das Spiel ist anspruchsvoll, doch die Spielstruktur fördert eher besonnenes Kalkulieren als rohe Gewalt.

Fazit: Für Spieler, die sich von mechanischer Tiefe und durchdachten Herausforderungen angezogen fühlen, Nioh 2 ist ein Meisterwerk der Beherrschung. Es ersetzt Spektakel durch Präzision und belohnt Geduld mit Momenten echter Triumph.

7. Code Vein [Postapokalyptischer Anime im Stil von „Souls“]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Action-RPG, Souls-ähnlich Plattformen PlayStation, Xbox, PC Erscheinungsjahr 2019 Urheber Bandai Namco Am besten geeignet für Für Spieler, die Souls-ähnliche Spiele und Anime lieben

Code Vein greift die Herausforderung und Struktur von Dark Souls und hüllt es in den emotionalen Ton von NieR: Automataund taucht es in Anime-Farben. Du bewegst dich durch eine verfallene, halbgefrorene Welt voller Relikte einer verlorenen Menschheit. Der Kampf verbindet Geschwindigkeit mit Timing im klassischen Souls-Stil. Der Blutgesetz Mit diesem System kannst du deinen Build spontan anpassen und zwischen verschiedenen Rollen wechseln, ohne von vorne beginnen zu müssen. Es belohnt Experimentierfreude und Selbstverwirklichung statt starrer Optimierung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns dafür entschieden, weil sich Anime-Fans mit der Ästhetik sofort wohlfühlen und den anspruchsvollen „Souls-like“-Kampf sowie die komplexe Handlung genießen werden.

Gefährten spielen eine entscheidende Rolle, wenn sie dich auf deiner Erkundungstour und deinem Kampf durch diese verfallene Welt begleiten. Jeder Partner verfügt über einzigartige Buffs, Waffen und Spezialangriffe, die deine Herangehensweise an die einzelnen Gebiete prägen. Im Kern dreht sich die Geschichte um Erinnerung, Opferbereitschaft und Identität.

Dank umfangreicher Charakteranpassungsmöglichkeiten kannst du deinen perfekten Anime-Krieger erschaffen – von der Frisur über die Kleidung bis hin zu den Accessoires. Musik und Umgebungsgeräusche unterstreichen die stille Tragik der zerfallenden Welt.

Fazit: Code Vein bietet ein zugängliches und doch gehaltvolles Soulslike, das NieRs eine emotionale Unterströmung, während sie gleichzeitig mehr Flexibilität und ästhetisches Flair bieten.

8. Final Fantasy XV [Ein filmisches Action-JRPG wie kein anderes]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Action-RPG, offene Welt Plattformen PlayStation, Xbox, PC Erscheinungsjahr 2016 Urheber Square Enix Am besten geeignet für Spieler, denen Gemeinschaft, Entdeckungen und eine emotionale Spielwelt wichtig sind

Final Fantasy XV Das Spiel interpretiert die JRPG-Reise als einen echten Roadtrip neu. Man fährt mit drei engen Freunden durch weite Landschaften, schlägt Lager auf, bekämpft Kreaturen und unterhält sich unter dem Sternenhimmel. Es geht hier ebenso sehr um das gemeinsame Schweigen wie um den Kampf, was die Geschichte unter den Open-World-Abenteuern zu etwas Besonderem macht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für dieses Spiel entschieden, weil es eine offene Welt, spektakuläre Kämpfe und eine von Anime inspirierte Grafik bietet. Final Fantasy XV ist ein ganz besonderes Spiel, das Fans von NieR: Automata sofort wiedererkennen werden.

Was verbindet es mit NieR: Automata ist die Art und Weise, wie es Schönheit mit Melancholie verbindet. Beide Werke beschäftigen sich mit der Zerbrechlichkeit von Gemeinschaft in Welten, die bereits untergegangen sind. Hier ist dieses Thema in Realismus eingebettet. Die Gespräche verlaufen ganz natürlich, die Welt wirkt bewohnt, und Umwege verleihen dem Ganzen einen leisen Hauch von Nostalgie. Die Kämpfe schaffen einen Ausgleich zwischen Spektakel und strategischer Tiefe und sorgen für lebhafte Begegnungen, ohne dabei an Bedrohlichkeit einzubüßen.

Die offene Welt ist weitläufig und voller Nebenhandlungen und Jagden, die die Hintergrundgeschichte bereichern. Die Verbundenheit zwischen Noctis und seinen Freunden sorgt für Bodenständigkeit und macht die fantastische Kulisse zu etwas überraschend Menschlichem.

Fazit: Wenn du ein Abenteuer suchst, das moderne Action, eine mitreißende Geschichte und die Freiheit zum Erkunden vereint, Final Fantasy XV ist das Persönlichste Final Fantasynoch nicht.

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Action, Rollenspiel, Offene Welt Plattformen PlayStation, PC Erscheinungsjahr 2022 Urheber Guerrilla Games, Sony Interactive Entertainment Am besten geeignet für Spieler, die eine postapokalyptische offene Welt mit spannenden Kämpfen und einer erstklassigen Präsentation mögen

Horizon: Forbidden West – Complete Edition stellt den Höhepunkt des filmischen Open-World-Designs dar. Die Landschaften reichen von Wüstenruinen bis hin zu überwucherten Städten, wobei jedes Detail mit Sorgfalt gestaltet wurde. Das Erkunden entspringt eher der Neugier als einer Verpflichtung, etwas, das das Die besten Open-World-Spiele gut verstehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns dafür entschieden, weil das Open-World-Design einfach unglaublich ist. Es gibt jede Menge Kampfwerkzeuge zum Ausprobieren, atemberaubende Ausblicke zu genießen und Geheimnisse aufzudecken.

Der Kampf ist eine Stärke. Aloys Ausrüstung macht jeden Kampf zu einem taktischen Rätsel aus Bewegung und Präzision. Du musst dich ständig anpassen und zwischen Fallen, Nahkampfangriffen und Elementarpfeilen wechseln. Die Maschinen sind riesige Raubtiere mit ganz eigenen Verhaltensmustern, und jede Begegnung ist wie eine neue Sprache des Überlebens.

Gefällt mirNieR: Automata, schafft es einen Ausgleich zwischen Spektakel und Reflexion. Hinter der Schönheit verbirgt sich eine Geschichte über Sinn, Fortschritt und das Erbe einer zerstörten Welt. Aloys stille Beharrlichkeit spiegelt NieRs Widerstandsfähigkeit. Heldentum, das sich in Empathie äußert.

Die Complete Edition erweitert das Spielerlebnis um neue Regionen und verbesserte Spielsysteme und rundet damit eines der beeindruckendsten Spiele seiner Generation ab.

Fazit: Für Spieler, die ein weitläufiges, eindringliches Abenteuer suchen, Horizon: Forbidden West bietet Weite und Kunstfertigkeit. Es verwandelt das Ende der Welt in eine Landschaft der Erneuerung und trägt denselben Geist der Besinnung in sich, der NieR: Automataunvergesslich.

10. Sekiro: Shadows Die Twice [Präzises Schwertkampfspiel und intensive Herausforderungen]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Action, Souls-ähnlich Plattformen PlayStation, Xbox, PC Erscheinungsjahr 2019 Urheber From Software, Activision Am besten geeignet für Spieler, die sich nach reflexbasierten Kämpfen und einer extremen Herausforderung sehnen

Sekiro: Shadows Die Twice Hier hat FromSoftware alle Spielmechaniken und Zahlen weggelassen, um nur das Timing zu belassen. Bei jedem Duell scheint ein einziger Fehler den Tod zu bedeuten. Der Schwertkampf ist schnell und präzise und dreht sich um die richtige Haltung. Paraden, Sprünge und Konter sind Akte der Disziplin, nicht der Panik.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für dieses Spiel entschieden, weil es eine ausgereifte Handlung und rasante Kämpfe bietet, die selbst erfahrene Spieler auf die Probe stellen.

WoNieR: Automata reflektiert über die Menschheit anhand von Maschinen, Sekiro erforscht dies durch Beharrlichkeit. Der Tod ist kein Scheitern, sondern ein Prozess. Fortschritt entsteht eher durch Geduld als durch mühsames Grinden. Belohnungen erhält man, indem man Bosse besiegt, was die Beherrschung des Spiels vor dem eigentlichen Fortschritt erfordert.

Stille Tempel, schneebedeckte Felder und blutverschmierte Burgen werden Spielern, die das japanische Setting lieben, vertraut vorkommen. Es ist gleichermaßen wunderschön wie brutal. Spieler sollten sich jedoch bewusst sein, dass Sekiro unterscheidet sich von Ghost of Tsushima und andere Samurai-Spiele. Brutaler Schwierigkeitsgrad und höchste Präzision stehen im Mittelpunkt des Schwertkampfs, was es wahrscheinlich zu einem der anspruchsvollsten Spiele macht, die du je gespielt hast.

Der rote Faden ist die Absicht. Beide Spiele nutzen die Handlung, um etwas auszudrücken, das über sie selbst hinausgeht. Verlust, Entschlossenheit, das Ringen darum, weiterzumachen. Sekiro erreicht es mit weniger Worten und schärferem Stahl. Es gibt keinen einfachen Weg, nur den, den man sich durch Wiederholung und Entschlossenheit bahnt.

Fazit: Für Spieler, denen Präzision wichtiger ist als Kraft, Sekiro steht für sich allein. Es verwandelt Schwierigkeiten in Meditation und verleiht dem Sieg durch Anstrengung seinen Sinn.

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Action-RPG, Science-Fiction, Anime Plattformen PlayStation, Xbox, PC Erscheinungsjahr 2021 Urheber Bandai Namco Am besten geeignet für Spieler, die die Ästhetik von Anime, rasante Action und eine einzigartige Interpretation von Gruppen-Kombos und Telekinese lieben

Scarlet Nexus stellt die mentale Kontrolle in den Mittelpunkt des Kampfgeschehens. Du kämpfst mit Klingen, Schusswaffen und der Fähigkeit, die Umgebung selbst als Waffe einzusetzen. Jeder Gegenstand auf dem Spielfeld wird zur Waffe, wenn du deine Eingaben gut timest. Das System belohnt Aufmerksamkeit mehr als Aggression. Du ziehst Autos heran, schwingst Trümmerteile und kombinierst deine Fähigkeiten mit denen deines Trupps, um Combos zu verlängern. Es fühlt sich improvisiert an und lässt dich die Fantasie von übermächtiger Telekinese in vollen Zügen ausleben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns dafür entschieden, weil es die existenzielle Erzählweise, die Anime- und NieR-Fans vertraut ist, mit raffinierten und ziemlich einzigartigen Action-Kämpfen verbindet.

Die Geschichte dreht sich um zwei Protagonisten, von denen jeder seine eigene Erzählung hat, die sich im Laufe des Spiels überschneiden und so verschiedene Facetten desselben Konflikts offenbaren. Diese spiegelgleiche Struktur erinnert an NieR: Automata’s eine vielschichtige Erzählweise, bei der das Verständnis dadurch entsteht, dass man das Gesamtbild betrachtet und nicht nur einen einzelnen Handlungsstrang.

Das visuelle Design vermittelt genau diese Ausgewogenheit. Das Spiel verbindet klare Anime-Linien mit mechanischen Texturen, sodass die Bewegungen auch dann noch gut erkennbar bleiben, wenn der Bildschirm mit Effekten überflutet wird. Der Soundtrack unterstreicht die Spannung, ohne dabei den Fokus zu überlagern.

Fazit: Schnell, klar und konzeptionell präzise. Scarlet Nexus verbindet psychische Kämpfe mit Herz und Präzision und macht es so zu einem der einfallsreichsten Action-RPGs seiner Art.

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Action, Third-Person-Shooter Plattformen PlayStation, Xbox, PC Erscheinungsjahr 2010, Remaster 2020 Urheber Platinum Games, Sega Am besten geeignet für Spieler, die sich nach Geschwindigkeit, flüssigen Bewegungen und adrenalingeladenem Gameplay in Form eines einzigartigen Shooters sehnen

Besiegenverzichtet auf den ruhigen, nachdenklichen Moment und setzt stattdessen auf Non-Stop-Action mit hohem Adrenalinspiegel. Während du in einer motorisierten Rüstung über das Schlachtfeld gleitest, steuerst du Energie tanken,AusweichmanöverundZeitlupe mit dem Ziel in kurzen Zyklen.

Es teilt dieselbe Platinum-DNA wie Automat, konzentriert sich jedoch ausschließlich auf die Erstellung der beste Kämpfe in Third-Person-Shootern möglich. Jede Mechanik führt nahtlos in die nächste über, sodass man ständig in Bewegung bleibt, anstatt sich hinter Deckung zu verstecken. Es sieht chaotisch aus, doch sobald man den Ablauf verinnerlicht hat, wird es zu einer Art Tanz, der auf Schwung basiert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns dafür entschieden, weil die Titel von Platinum Games eine ganz eigene Atmosphäre haben, die Fans von „NieR: Automata“ sofort wiedererkennen werden – auch wenn man diesmal die Schwerter gegen Schrotflinten eintauscht.

Das Ziel ist es, die Schleife so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Diese Schleife spiegelt NieRs das Gleichgewicht zwischen Kontrolle und Instinkt, wann man innehalten und wann man alles geben sollte.

Die Spielwelt orientiert sich an klassischen Science-Fiction-Geschichten: sterile Raumstationen, zerfallende Städte und menschliche Ideale, die zu Unternehmenszielen verkommen sind. Der Stil erinnert stark an Anime, doch die Umsetzung ist durchdacht. Jede Animation, jedes Nachladen und jeder Waffenwechsel verstärkt dieses Gefühl von Vorwärtsdrang.

Fazit: Schnell, technisch anspruchsvoll und endlos wiederholbar. BesiegenAktienAutomata’s Das Bekenntnis zur Bewegung als Ausdrucksform, das beweist, dass Geschwindigkeit und Kontrolle ohne Verwirrung nebeneinander bestehen können.

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Action-RPG, Souls-ähnlich Plattformen PlayStation, Xbox, PC Erscheinungsjahr 2023 Urheber Team Ninja, Koei Tecmo Am besten geeignet für Spieler, die rasante Parierkämpfe und die Mythologie der Zeit der Drei Reiche lieben

Wo Long: Fallen Dynasty baut auf dem Erbe von Nioh, was für ein flüssigeres Spielerlebnis sorgt. Jeder Kampf wirkt wie ein Wirbel aus Klingen und Bewegungen, der Aggressivität gegenüber Zögern belohnt. Paraden geben den Rhythmus vor und öffnen die Verteidigung der Gegner für brutale Konter, die Verteidigung in Angriff verwandeln. Das Tempo ist unerbittlich, wird aber nie chaotisch. Jeder einzelne Frame zählt nach wie vor.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns dafür entschieden, weil der Kampf flüssig ist und das Parier-System gut funktioniert. Wenn Sekiro im Vergleich zu Nier: Automata einen zu großen Sprung im Schwierigkeitsgrad darstellt, ist Wo Long ein guter Mittelweg.

Gefällt mirNieR: AutomataEs thematisiert den Kampf durch Konflikte und nutzt Mythen und Krieg, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Schicksal zu veranschaulichen. Die Kulisse – eine Dark-Fantasy-Interpretation der Zeit der Drei Reiche – strotzt nur so vor Dämonen, Korruption und gefallenen Kriegern. Jede Begegnung untermauert eine zentrale Idee: Mut und Scheitern sind untrennbar miteinander verbunden.

Das Moralsystem ist in diesen Kreislauf eingebunden. Das Selbstvertrauen wird zu einer Ressource, die steigt, wenn man siegt, und sinkt, wenn man stirbt. Das verleiht der Erkundung zusätzliche Spannung, wodurch jeder Kampf zu einem Risiko wird, das es wert ist, eingegangen zu werden. Dieses Wechselspiel spiegelt NieRs sich durch Verzweiflung und Trotz hindurchkämpfen.

Fazit:Wo Long: Fallen Dynasty findet seine Intensität im Gleichgewicht. Es belohnt Anpassungsfähigkeit und trägt denselben Hauch von Gefahr in sich, der Automata’sKampfgeist.

14. Die Lügen von P [Pinocchio in einem brutalen Gothic-Spiel im Stil von „Souls“]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Action-RPG, im Stil von „Souls“ Plattformen PlayStation, Xbox, PC Erscheinungsjahr 2023 Urheber Neowiz, Round 8 Studio Am besten geeignet für Spieler, die die „Souls“-ähnliche Spielformel von From Software lieben und sich eher für die Handlung interessieren

Die Lügen von P greift die Geschichte von Pinocchio und interpretiert es neu als düstere Parabel über Entscheidung und Kontrolle. Anerkannt als eines der die besten Souls-ähnlichen Spiele Obwohl es nicht von From Software stammt, behält es die bewährte Formel bei und optimiert sie. Jede Gasse, jede mechanische Maschine und jede Marionette strahlt eine tragische Schönheit aus. Die Kämpfe sind präzise und bedächtig. Das richtige Timing beim Blocken und Kontern fühlt sich lohnend an, und jedes neue Waffenteil bringt kleine Rhythmusänderungen mit sich, die die Kämpfe spannend halten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns dafür entschieden, weil es eines der besten „Souls“-ähnlichen Spiele auf dem Markt ist. Das bedeutet großartige Kämpfe, hervorragende Grafik und eine fesselnde Geschichte, die von einem klassischen Märchen inspiriert ist.

WoNieR: Automata fragt, was es bedeutet, Mensch zu sein, Die Lügen von P stellt den Wert der Wahrheit in Frage. Du entscheidest, wann du lügst, und bestimmst so den Ausgang und den Ton deiner Reise. Diese Entscheidungen wiegen schwer, denn die Welt ist so gestaltet, dass du deine Entscheidungen immer wieder hinterfragst.

Das Design erinnert an das frühe industrielle Europa, geprägt von flackerndem Lampenlicht und staubiger Luft. Die Begegnungen wirken durchdacht und nicht zufällig. Der Schwierigkeitsgrad ist hoch, doch sorgfältige Beobachtung wird stärker belohnt als rohe Gewalt.

Fazit: Die Lügen von P zeichnet sich durch handwerkliches Können und Zurückhaltung aus. Es verbindet künstlerische Gestaltung und mechanische Tiefe zu einem eleganten Ganzen.

15. Xenoblade Chronicles [JRPG mit einer weitläufigen Geschichte und Welt]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Action, JRPG, Offene Welt Plattformen Nintendo Switch (Definitive Edition) Erscheinungsjahr 2010 (Original), 2020 (Remaster) Urheber Monolith Soft, Nintendo Am besten geeignet für Spieler, die riesige Welten voller Inhalte und Kämpfe im MMO-Stil in einem klassischen JRPG-Paket mögen

Xenoblade Chronicles fängt das philosophische Staunen ein, das NieR: Automata, allerdings eher durch Größe als durch Einsamkeit. Als eines der besten Die besten JRPGs aller Zeiten, Xenoblade fängt den Geist eines Klassikers ein und versetzt ihn in die Moderne. Die riesige offene Welt erstreckt sich über die Körper gefallener Titanen, wobei jede Region von einzigartigen Kulturen, Monstern und mechanischen Relikten vergessener Kriege geprägt ist. Der Soundtrack erhebt sich, die Umgebungen atmen, und der Entdeckergeist lässt kaum nach.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns dafür entschieden, weil seine riesige offene Welt voller Geschichten und Kämpfe ist, die dich zum Nachdenken anregen werden.

Im Kern handelt es sich um eine Reflexion über Schicksal und Rebellion. Die Figuren hinterfragen die Kräfte, die ihr Dasein bestimmen, ähnlich wie die Androiden aus NieR. DochXenoblade Chronicles bietet neben Tragik auch Wärme. Eine Gruppe, die durch gemeinsame Schwierigkeiten und Freundschaft zusammenwächst. Die Geschichte entfaltet sich in aller Ruhe und belohnt Spieler, die Zeit sowohl in die Handlung als auch in die Kämpfe investieren.

Die Spielmechanik verbindet Echtzeit-Positionierung mit Kettenangriffen und Teamkoordination. Das Spiel fühlt sich strategisch an, ohne dabei an Spielfluss einzubüßen, und regt zum Experimentieren statt zur Routine an. Jede Begegnung baut Spannung auf, die sich auflöst, wenn Geschick und Timing zusammenkommen.

Fazit: Für Spieler, die sich nach ausgedehnten Erkundungen und einer emotionalen Geschichte sehnen, Xenoblade Chronicles ist ein vollwertiges JRPG.

Unsere Bewertung 7.5

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Art des Spiels Action-Adventure, storybasiert, psychologisch Plattformen PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber Ninja Theory Am besten geeignet für Spieler, die eine reife, charakterbasierte Geschichte suchen, die durch intensive Kämpfe untermalt wird

Hellblade: Senuas Opfer Die Kämpfe sind auf Intimität ausgelegt. Sie finden im Nahkampf statt, sind übersichtlich und kraftvoll, sodass jeder Block und jeder Ausweichmanöver Gewicht hat. Das Kampfsystem ist auf dem Papier einfach, sorgt in der Praxis jedoch für Spannung – was gut zu einer Geschichte über Trauer und Entschlossenheit passt. Die Rätsel und Plattformabschnitte machen es zu einem ein unglaubliches Abenteuerspiel der intime Szenen den explosiven vorzieht. Gerade in den Momenten zwischen den Kämpfen erleben wir Senua in ihren tiefsten Tiefpunkten, wie sie versucht, ihr Trauma zu bewältigen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für dieses Spiel entschieden, weil es brutale Kämpfe und eine sehr persönliche Geschichte auf geniale Weise miteinander verbindet. Es unterscheidet sich zwar stilistisch von NieR, teilt aber denselben Geist.

Stimmen umgeben den Spieler und variieren in ihrer Lautstärke, um Zweifel, Warnung oder Panik anzudeuten. Diese Klangkulisse prägt, wie man Gefahr wahrnimmt, und verleiht den Kämpfen eine Spannung, die über bloße Zahlen hinausgeht. Die Kamera bleibt nah am Geschehen, Oberflächen wirken abgenutzt, und die Welt beschränkt sich auf das, was Senua in diesem Moment erfassen kann.

Der Link zuNieR: Automata sind Ton und Absicht. Keines der beiden Spiele benötigt endlose Fertigkeitsbäume, um Spannung aufzubauen. Beide Spiele betten den Kampf in eine Auseinandersetzung mit Identität und Verlust ein.

Fazit: Zielgerichtet, persönlich und aufrichtig. Hellblade verwandelt kleine Begegnungen in bedeutungsvolle Prüfungen und erzählt die Geschichte mithilfe von Ton und Perspektive ebenso eindringlich wie jede Zwischensequenz.

17. ELEX II [Open-World-Hybrid aus Science-Fiction und Schwertkampf]

Unsere Bewertung 7.5

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Art des Spiels Offene Welt, Action, Rollenspiel Plattformen PlayStation, Xbox, PC Erscheinungsjahr 2022 Urheber Piranha Bytes, THQ Nordic Am besten geeignet für Spieler, die Freiheit, moralische Entscheidungen und eine Mischung aus Mittelalter und Science-Fiction schätzen

ELEX II verbindet abgedrehte Science-Fiction mit rauer Fantasy. Jetpacks, Fraktionen und handgefertigte Siedlungen stehen Seite an Seite mit Schwertern, Mutanten und Ruinen aus einer vergangenen Welt. Der Reiz liegt in der Freiheit. Du Bündnisse schließen, such dir Kämpfe aus und wähle deinen Weg durch ein Gebiet, das dich selten auf einen einzigen Pfad zwingt. Die Kämpfe wirken zunächst etwas chaotisch, finden aber ihren Rhythmus, sobald du einen Build mit einem Fraktions-Kit kombinierst, das zu deinem Spielstil passt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns dafür entschieden, weil ELEX II keine Scheu hat, schwierige Fragen zu stellen. Es bietet eine interessante Kulisse, eine erkundbare offene Welt und unterhaltsame Kämpfe.

Die Menschen bauen nach dem Ende wieder auf, und jedes Lager hat ein Glaubenssystem, mit dem es versucht, dem Ganzen einen Sinn zu geben. Gespräche sind wichtig. Entscheidungen schließen Türen und öffnen andere. Die Welt wirkt rau, doch sie birgt einen Funken Neugier, der dich dazu bringt, in Seitentäler und halb verfallene Labore hineinzuschauen.

Bewegung ist das Geheimnis. Nein episches Science-Fiction-Spiel wäre nicht vollständig ohne einJetpack. Klippen werden zu Routen und Dächer zu Abkürzungen. Das Erkunden wird zu einem Rätsel aus Linien und Ausdauer, nicht nur zu einer Checkliste. Das verleiht der Karte eine vertikale Dimension, die in den meisten offenen Welten fehlt.

Fazit: Ecken und Kanten, aber ein großes Herz. Wenn du eine chaotische, ehrgeizige Welt suchst, in der Entscheidungen den Verlauf der Reise bestimmen, ELEX II hat genau die richtige Mischung aus Entschlossenheit und Staunen.

18. Steelrising [Uhrwerkroboter der Französischen Revolution – mehr muss man dazu nicht sagen]

Unsere Bewertung 7.5

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Art des Spiels Action-RPG, Souls-ähnlich Plattformen PlayStation, Xbox, PC Erscheinungsjahr 2022 Urheber Spinnen, Nacon Am besten geeignet für Spieler, die die Steampunk-Ästhetik der Französischen Revolution lieben, mit schnellen und fehlerverzeihenden Kämpfen

Steelrising versetzt ein Soulslike-Spiel in eine alternative Version der Französischen Revolution. Paris ist voller mechanischer Soldaten, und jeder Kampf ist ein gezieltes Wechselspiel aus Timing und Raum. Du steuerst Aegis, einen für den Kampf gebauten Automaten, der sich durch feuerbeleuchtete Innenhöfe und zwischen verzerrten Metallsilhouetten bewegt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns dafür entschieden, weil es spannende Kämpfe bietet, die eher einem Hack-and-Slash-Stil als einem traditionellen Souls-Like ähneln.

Die Atmosphäre steht im Mittelpunkt. Die künstlerische Gestaltung verwandelt bekannte Wahrzeichen in unheimliche Spiegelbilder der Revolte, und das Design der Maschinen verleiht jedem Schritt mehr Gewicht. Die Kämpfe sind bedächtig, aber niemals langweilig. Eindeutige Hinweise und befriedigende Gegenangriffe fühlen sich verdient an. Die Vielfalt der Waffen und die modularen Upgrades sorgen für mehr Tiefe, ohne die Regeln zu verkomplizieren.

Die Parallelen zu NieR: Automata sind direkt. Beide setzen sich mit Emotionen durch Maschinen und mit der Rebellion gegen die Schöpfung auseinander. Aegis’ stille Suche nach Identität verleiht der Gewalt eine zarte Note und entlockt der unmenschlichen Form menschliche Gefühle.

Fazit: Steelrising verbindet Geschichte mit Fantasie. Herausforderung, Stil und Reflexion gehen hier harmonisch Hand in Hand. Für Spieler, die Action in kunstvoller Hülle schätzen, ist es ein unterschätztes Juwel.

19. Remnant II [Kooperative Aktion mit Klingen und Waffen]

Unsere Bewertung 7.5

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Art des Spiels Third-Person-Shooter, Rogue-Lite, Souls-Like Plattformen PlayStation, Xbox, PC Erscheinungsjahr 2023 Urheber Gunfire Games, Gearbox Am besten geeignet für Spieler, die „Souls“-ähnliche Kämpfe in Kombination mit Third-Person-Shooter-Elementen und einem „Rogue-lite“-Spielablauf lieben

Remnant II baut auf seinem Vorgänger auf und bietet ein Multiversum, das endlos und unvorhersehbar wirkt. Jede Welt folgt ihrer eigenen Logik, mit einzigartigen Gegnern, Architektur und Geheimnissen. Das Ergebnis ist eine Mischung aus Schusswechseln und Entdeckungen, die einen stets auf Trab hält. Jeder Tod lehrt einen etwas.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für dieses Spiel entschieden, weil es über hervorragende Kampf- und RPG-Systeme verfügt. Der fantastische Spielablauf wird noch besser, wenn man es mit Freunden spielt.

„Combat“ schafft einen Ausgleich zwischen der Präzision eines Shooters und der Strategie eines Action-RPGs. Die Waffen fühlen sich kraftvoll an, doch das Überleben hängt von Teamwork und Anpassungsfähigkeit ab. Die Charakterklassen bieten einzigartige Fähigkeiten, und das Experimentieren mit Kombinationen führt zu Spielstilen, die sich ganz individuell anfühlen.

WoNieR: Automata erforscht Bedeutung durch Erzählung, Remnant II tut dies durch das Chaos. Fragmente seiner Welten erzählen eine Geschichte von Beharrlichkeit, Verbundenheit und dem Preis endloser Kämpfe. Die Einsamkeit zerstörter Städte spiegelt NieRs Isolation, während der Fokus auf Zusammenarbeit zu echten gemeinsamen Erfolgen führt.

Fazit: Ein seltener Shooter, der Spannung und Kreativität miteinander verbindet. Er belohnt Neugier, Teamwork und Mut und bietet ein Erlebnis, das ebenso emotional wie intensiv ist.

Unsere Bewertung 7

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Art des Spiels Action-RPG, storybasiert Plattformen PlayStation, Xbox, PC Erscheinungsjahr 2024 Urheber Don’t Nod, Focus Entertainment Am besten geeignet für Spieler, die ein Action-Adventure mit tiefgehenden Kämpfen und einer emotionalen Geschichte mit bedeutungsvollen Entscheidungen suchen

Banishers: Geister von New Eden verbindet übernatürliche Geheimnisse mit menschlichem Drama. Du spielst zwei Geisterjäger, die durch Liebe und Tragödie verbunden sind und sich zwischen Pflicht und Hingabe entscheiden müssen. Deine Entscheidungen prägen die Geschichte und die Welt, die du hinterlässt. Es ist eine Geschichte von Schuld, Erlösung und Versprechen an die Toten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns dafür entschieden, weil die emotionale Geschichte genauso im Vordergrund steht wie die Kämpfe. Es ist zu gleichen Teilen ein Herzklopfer und ein Tränenjerker.

Der Ton spiegelt NieR: Automata in seiner Aufrichtigkeit. Beide nutzen das Geschehen, um Verbundenheit und Verlust zu ergründen, statt Eroberung. Hier verflechten sich Kampf und Erzählung. Jeder verbannt oder verschonte Geist verändert die Sichtweise auf die Hauptfiguren. Die Kulisse, eine kalte Grenzregion, die von Erinnerungen heimgesucht wird, verleiht der Geschichte eine bodenständige Melancholie, die niemals aufgesetzt wirkt.

Ein Dialog ist etwas sehr Persönliches. Es gibt keine richtigen Antworten, nur Konsequenzen, die sich menschlich anfühlen. Stille Momente des Nachdenkens zwischen den Kämpfen lassen Entscheidungen schwerer wiegen.

Fazit: Bannende verleiht einer Welt voller Geister und Entscheidungen emotionale Tiefe. Es fängt denselben bittersüßen Ton ein, der NieR: Automataund beweist damit, dass Liebesgeschichten auch inmitten einer Tragödie entstehen können.

Mein Fazit

NieR: Automata Bewährte Action kann tiefgründig sein, ohne dabei an Tempo einzubüßen. Diese Titel halten diesen Geist am Leben und sprechen gleichzeitig unterschiedliche Spielertypen an.

Für filmische Geschichtenerzähler → Horizon: Forbidden West – Complete Edition.

Großes Format, klare Herausforderungen und eine Welt, die zum Nachdenken anregt.

Für taktisch denkende Menschen → Sekiro: Shadows Die Twice.

Präzises Schwertkampfspiel, das Konzentration und Gelassenheit unter Druck belohnt.

Für entspannte Entdecker → Final Fantasy XV.

Weite Straßen, ein gemächliches Tempo und lebendige Charaktermomente.

Für Nostalgiker → Bayonetta.

Der moderne Klassiker, der ausdrucksstarke, gut lesbare und stilvolle Action geprägt hat.

Für moderne Spiritualisten → Sternklinge.

Anspruchsvolle und zugleich elegante Kämpfe treffen auf eine ruhige, besinnliche Spielwelt.

Häufig gestellte Fragen