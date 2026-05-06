Los 20 mejores juegos similares a NieR: Automata 2025: historias profundas, combates fluidos y gráficos estilizados

Los aficionados que buscan tLos mejores juegos parecidos a NieR Automata saben lo que… lo que buscan: combates elegantes, música evocadora e historias que se planteen qué significa vivir. NieR: Automata sigue siendo uno de los pocos juegos que logran combinar la filosofía con la diversión, equilibrando las ideas existenciales con la maestría en la mecánica de juego.

El género que ayudó a redefinir ha evolucionado. Sus sucesores actuales mantienen esa combinación de temas profundos y un diseño impecable, permitiendo a los jugadores explorar la identidad y el sentido de la vida a través de combates épicos. Si te gustan tanto los mundos abiertos que invitan a la reflexión como las batallas de alto riesgo centradas en los personajes, esta lista recoge esa misma mezcla de emoción y precisión que hizo que NieR: Automatainolvidable.

A continuación, he seleccionado 20 de los mejores juegos similares a NieR: Automata en 2026, cada una con su propia visión de la introspección, el espectáculo y los combates con espadas.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a NieR: Automata

La influencia de NieR: Automata abarca diversos géneros. Su combinación de acción trepidante, un mundo abierto de gran envergadura y dilemas morales ha puesto el listón muy alto para los videojuegos actuales. Las tres propuestas que se presentan a continuación muestran ese enfoque desde diferentes perspectivas, sin perder de vista su esencia.

Stellar Blade (2024) – Una evolución deliberada de NieR: Automatael estilo de,Stellar Blade combina precisión, paradas de alto riesgo con golpes mesurados y una exploración inquietante, en la que cada choque, cada pausa y cada momento de silencio profundizan en su reflexión sobre la fe, el propósito y la identidad Bayonetta (2009) – El vínculo más evidente con NieRlos ideales de combate de, BayonettausosLa hora de las brujas para premiar las esquivas precisas, manteniendo la intensidad en cada intercambio y demostrando que, bajo sus espectaculares jugadas a balón parado, se esconde un sistema basado en la sincronización y el control. Astral Chain (2019) – Diseñado en torno al control dual, Astral Chain convierte cada combate en un breve plan táctico en el que debes colocar al oficial con precisión y Legiones para realizar combos, combinando un espectáculo único con misiones de investigación que ofrecen momentos de introspección.

Si estos títulos destacados te han llamado la atención, en la siguiente lista encontrarás otros aún más interesantes. Encontrarás juegos de acción trepidantes, RPGs bien elaborados y mundos enormes que transmiten ese mismo sentido de profundidad que hizo que NieR: Automataaguantar.

Los 20 mejores juegos similares a NieR: Automata que ofrecen combates fluidos y mundos fascinantes

Cuando se trata de juegos de rol de acción con combates increíbles y tramas profundas, NieR: Automata quizá sea el primero de la lista. Pero eso no significa que sea el único. Me he devanado los sesos de jugador para seleccionar los 20 mejores juegos parecidos a NieR: Automata que igualen o superen su nivel en cuanto a combate o narrativa, y a veces en ambos aspectos. ¿Te atraen más las historias profundas? ¿Prefieres los juegos de rol con mucha acción o los juegos de acción con buenos elementos de rol?

1. Stellar Blade [Acción cibernética contemporánea inspirada en Nier]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Acción, Aventura, RPG Plataformas PlayStation 5, PC Año de estreno 2024 Creador/es Shift Up Corporation Ideal para Jugadores que busquen algo a medio camino entre un juego de acción y un «souls-like», con unos gráficos increíbles

Stellar Blade parece una evolución natural de NieR: Automata combate y estética. El creador se inspiró directamente en NieR: Automata y quería crear su propio sucesor espiritual. La inspiración es evidente tanto en el diseño de los personajes como en la dinámica de combate, lo que supondrá una ventaja para Máquina automática aficionados. Se aprende a través del ritmo, en lugar de mediante un tutorial, desarrollando el instinto en cada enfrentamiento. El resultado es exigente, pero justo, y la satisfacción depende de la habilidad, más que del nivel o del equipo.

Por qué lo elegimos Lo elegimos porque se inspira directamente en *NieR: Automata*. El creador no ha ocultado que *Stellar Blade* fue su intento de crear una secuela de *NieR: Automata*.

Cada golpe tiene su peso, cada parada conlleva un riesgo. El juego se centra en la precisión y la disciplina más que en la agresividad. Los combates premian el reconocimiento de patrones, al igual que los juegos tradicionales del estilo «Souls», pero su ritmo trepidante y los combos de habilidades lo diferencian del resto. Se crea así un ciclo claro: leer, reaccionar y contraatacar. Una vez dominado, resulta tan rápido y fluido como un juego de acción y espadas.

Entre batalla y batalla, el ritmo se ralentiza. Los paisajes urbanos en ruinas y los tranquilos rincones habitados por personas transmiten la misma soledad que caracteriza NieR. EveLa historia gira en torno a la fe y la identidad, estableciendo paralelismos con De Automata Reflexiones sobre el sentido de la vida y la fe. El contraste entre el combate encarnizado y el deambular en silencio da profundidad al mundo, dándote tiempo para asimilar su vacuidad.

Veredicto final: Un espejo moderno que NieR: Automata. Combates precisos, una belleza sobria y una historia que descubre la humanidad tanto en el movimiento como en el silencio.

2. Bayonetta [La reina indiscutible de la acción con estilo]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Acción, Hack-and-Slash Plataformas Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC Año de estreno 2009 Creador/es Platinum Games, Sega Ideal para Jugadores a los que les encantan los combates trepidantes y espectaculares que premian los combos

Bayonetta comparte gran parte de su esencia en cuanto al combate con NieR: Automata. Dado que ambos títulos están desarrollados por Platinum Games, el estilo fluido y elegante de combate por el que son conocidos queda plenamente de manifiesto en Bayonetta. El sistema premia las entradas precisas y la sincronización milimétrica.

Los esquivos perfectos activan La hora de las brujas, ralentizando a tus enemigos y cambiando el ritmo del combate. Así ganas margen para improvisar, alternar entre objetivos y cambiar de arma en mitad de una secuencia sin perder el control. Las señales de los enemigos son claras, los fotogramas de las animaciones son fluidos y la cámara mantiene la acción bien visible.

Por qué lo elegimos Lo hemos elegido porque Bayonetta cuenta con uno de los mejores sistemas de combate que se han visto nunca en un videojuego. Si ya te gusta 2B, Bayonetta te va a encantar.

El estilo se asienta sobre esos cimientos. Las arenas de los jefes se desarrollan como escenas típicas de anime, pero las reglas nunca se saltan de forma injusta. Aprendes los patrones, perfeccionas el posicionamiento y descubres las armas y los combos que mejor se adaptan a tu estilo de juego. La banda sonora y el estilo visual aportan muchísima personalidad, apostando por una diversión descarada en comparación con De Automata melancolía. Ese contraste ayuda Bayonetta destacan, centrándose en el combate para ofrecer la experiencia más pura de acción expresiva y técnica que NieR los fans suelen desear que durara más.

Las fases se dividen en capítulos fáciles de asimilar, lo que facilita la práctica y la optimización. Solo tienes que abrirte paso a golpes, tajos y disparos entre demonios y ángeles, mientras Bayonetta suelta sus frases ingeniosas sin parar.

Veredicto final: El modelo moderno para una acción con estilo y una línea directa a De Automata La elegancia en movimiento. Es preciso, fácil de seguir y merece la pena dominarlo.

3. Astral Chain [El mejor sistema de combate único]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Acción. Ciencia ficción Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Platinum Games, Nintendo Ideal para Jugadores a los que les encanta el estilo de combate de Platinum, con su mecánica única de dos personajes

Astral Chain basa su identidad en el control dual. El jugador dirige tanto a un oficial humano como a un compañero espectral conocido como un Legión, unidos por una cadena de energía que determina cada decisión en el combate. Esta mecánica genera tensión y ritmo sin necesidad de una gran cantidad de comandos. Con un joystick mueves a un personaje para flanquear, con el otro cierras el círculo para atrapar al enemigo, o los juntas a ambos para realizar contraataques de precisión. Al principio parece complicado, pero una vez que le coges el truco, los combates se convierten en breves ráfagas tácticas de coordinación y reflejos.

El juego alterna entre un trabajo de investigación pausado y enfrentamientos trepidantes, lo que mantiene un ritmo constante. Su estilo artístico de anime presenta un mundo que combina la suciedad de las luces de neón con una melancolía tranquila, reflejando la atmósfera de NieR: Automata sin copiarlo.

Por qué lo elegimos Lo hemos elegido porque Astral Chain es un juego único en su género, gracias a su sistema de combate con dos personajes, que tiene ese toque característico de Platinum Games.

A pesar de que hay que controlar a dos personajes a la vez, el sistema de combate de Platinum Games, líder en el sector, se nota claramente aquí. Cada Legión tiene un peso y una finalidad distintos, y aprender a alternarlos sobre la marcha añade complejidad.

La banda sonora combina la acción y la exploración con ritmos electrónicos discretos que nunca eclipsan la escena. Al terminar cada misión, obtienes una puntuación que premia el juego meditado, no el aporreo de botones.

Veredicto final: Un juego de acción ingenioso y trepidante que premia la concentración y la sincronización. Su mecánica de cadenas, su ritmo constante y sus reflexiones sobre la naturaleza humana lo convierten en un complemento perfecto para NieR: Automata.

4. Devil May Cry 5 [Una obra maestra del género hack-and-slash moderno]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Acción, Hack-and-Slash Plataformas PlayStation, Xbox, PC Año de estreno 2019 Creador/es Capcom Ideal para Amantes de los combates con estilo, los combos complejos y todo lo que mola

Devil May Cry 5 lleva el combate expresivo a su máxima expresión con la última entrega de la franquicia que popularizó el género. Como es habitual en la franquicia, puedes elegir entre varios personajes. Dante, Nero y V luchan cada uno con un ritmo propio. Dante cambia de estilo y de armas en mitad de un combo, de Nero cambio de brazos mecánicosal ritmo de un duelo, y V domina a las bestias espectrales desde una distancia prudencial.

Por qué lo elegimos Lo hemos elegido porque probablemente sea el mejor juego de la saga Devil May Cry. Sus impresionantes gráficos, un sistema de combate que ha marcado un hito en el género y una historia profundamente personal lo convierten en un juego imprescindible.

El sistema de clasificación del juego prima el rendimiento por encima de la supervivencia. Los puntos aumentan cuando varías los movimientos y mantienes un ritmo constante. Descubrirás tu propio estilo, tus personajes favoritos, tus armas y tus combos, ¡todo ello en busca de ese «Smokin’ Sexy Style»! El combate resulta espectacular, pero nunca aleatorio, gracias a unas increíbles animaciones capturadas mediante motion capture que lo consolidan como uno de los los mejores juegos de hack and slash de todos los tiempos. Cada tipo de enemigo tiene un antídoto y un ritmo claros, lo que aporta estructura al caos.

Su mundo toma prestado De NieR una sensación de colapso a través de sus ciudades en ruinas, su luz agonizante y una historia sobre el legado y el sacrificio. Sin embargo, el tono es más ligero, y equilibra la tragedia con descaro y humor. No se te pide que sufras para alcanzar la maestría, sino solo que explores sus límites. Los niveles de dificultad elevados añaden intensidad sin castigar la experimentación. (No se puede enlazar el top 3, cambiarlo por Stellar Blade)

Veredicto final: Elegante, preciso y con un sinfín de partidas. Devil May Cry 5 condensa años de diseño de acción en un sistema que valora por igual la libertad, la destreza y el ritmo.

5. Black Myth: Wukong [Una obra maestra china del cine de acción]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego RPG de acción, Aventura, Cinemático Plataformas PlayStation, Xbox, PC Año de estreno 2024 Creador/es Ciencia de los videojuegos Ideal para Jugadores a los que les encantan los combates únicos y desafiantes, la presentación cinematográfica y la mitología china

Black Myth: Wukong convierte una antigua leyenda china en una épica aventura de acción moderna. Encarnas a un personaje inspirado en el Rey Mono tras los acontecimientos de la novela clásica china «El viaje al Oeste». A medida que avanzas por paisajes moldeados por el folclore y el equilibrio cósmico, cada zona cobra vida gracias a los mitos. Dioses, espíritus y monstruos pondrán a prueba tu destreza en combates que combinan la grandiosidad cinematográfica con la intensidad personal.

Por qué lo elegimos Lo hemos elegido porque sus impresionantes gráficos y sus combates cinematográficos son únicos en su género. Imprescindible para los aficionados a los RPG de acción.

Sus impresionantes gráficos y su acción cinematográfica marcan un nuevo hito en juegos de rol de acción. El combate combina las artes marciales con una sincronización milimétrica. Los golpes con el bastón tienen fuerza, y las transformaciones aportan grandiosidad y variedad. La captura de movimiento dota de realismo a las esquivas, las paradas y los contraataques. Captura la belleza y la brutalidad del combate de una forma que se percibe de manera inmediata.

Me gustaNieR: Automata, utiliza la grandiosidad y la narración para explorar la identidad y el sentido de la vida. El tono pasa de ser sereno a trágico, y el mundo parece agobiado por el recuerdo. Las victorias traen consigo una silenciosa sensación de pérdida que resuena De NieR equilibrio entre la trascendencia y la ruina.

Veredicto final: Black Myth: Wukong es ambicioso y tiene un objetivo claro. Aúna mito, movimiento y significado en una visión que refleja De Automata capacidad para convertir el combate en poesía.

6. Nioh 2 – Edición Completa [Un trepidante juego de rol y acción con un montón de botín]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego RPG de acción, estilo Souls, looter Plataformas PlayStation, PC Año de estreno 2020 Creador/es Team Ninja, Koei Tecmo Ideal para Jugadores a los que les encanta el combate ultrarrápido, un montón de botín y una fórmula al estilo Souls

Nioh 2 – Edición Completa se sitúa en la encrucijada entre la habilidad, la paciencia y la rapidez de reacción. Cada enfrentamiento es una prueba breve e intensa de reflejos y concentración, en la que cada postura de arma y cada pulso de Ki deben acertar con precisión. El combate es preciso, más que indulgente, y recompensa a los jugadores que aprenden su ritmo en lugar de precipitarse. Cuanto más te adentras, más se va revelando. Los sistemas complejos exigen atención y proporcionan una verdadera satisfacción cuando se dominan.

Por qué lo elegimos Lo hemos elegido porque su combate trepidante resulta espectacular, fluido y está pensado para que el jugador dé rienda suelta a su creatividad. Todo lo que un fan de NieR: Automata puede desear en un combate.

A diferencia deNieR: Automata, Nioh 2 mantiene su historia arraigada en la mitología y la tradición guerrera. Sin embargo, ambas comparten una fascinación por los ciclos: el renacimiento, el fracaso y el precio de la perseverancia. Aquí, esas ideas cobran forma a través de las transformaciones de los yokai, que otorgan breves ráfagas de poder ganadas gracias a la disciplina, no a la suerte.

La Edición Completa incluye todo el contenido descargable, añadiendo nuevos tipos de armas y regiones que amplían el mundo sin restarle esencia. Es un juego exigente, pero su estructura fomenta el cálculo sereno en lugar de la fuerza bruta.

Veredicto final: Para los jugadores a los que les atrae la complejidad mecánica y los retos que requieren reflexión, Nioh 2 es una auténtica lección de control. Sustituye el espectáculo por la precisión y recompensa la paciencia con momentos de auténtico triunfo.

7. Code Vein [Anime postapocalíptico al estilo Souls]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego RPG de acción, al estilo Souls Plataformas PlayStation, Xbox, PC Año de estreno 2019 Creador/es Bandai Namco Ideal para Para los jugadores a los que les encantan los juegos al estilo Souls y el anime

Code Vein asume el reto y la estructura de Dark Souls y lo envuelve en el tono emocional de NieR: Automata, y le da un toque de colores de anime. Te mueves por un un mundo decadente y medio helado repleto de vestigios de una humanidad perdida. El combate combina velocidad y sincronización al más puro estilo de los juegos tipo Souls. El Código de sangre Este sistema te permite adaptar tu configuración sobre la marcha, cambiando de rol sin tener que empezar de cero. Fomenta la experimentación y la expresión personal, en lugar de una optimización rígida.

Por qué lo elegimos Lo hemos elegido porque los aficionados al anime se sentirán como en casa con su estética y disfrutarán del desafiante combate al estilo «Souls» y de su compleja narrativa.

Los compañeros marcan una gran diferencia, ya que te acompañan mientras exploras y te abres paso luchando por este mundo en ruinas. Cada compañero cuenta con potenciadores, armas y ataques especiales únicos, lo que determina cómo abordarás cada zona. En el fondo, la historia trata sobre la memoria, el sacrificio y la identidad.

La amplia personalización de los personajes te permite crear tu guerrero de anime ideal, desde el peinado hasta la vestimenta y los accesorios. La música y los efectos de sonido refuerzan la silenciosa tragedia de un mundo en decadencia.

Veredicto final: Code Vein ofrece un juego al estilo Souls accesible pero de gran calado que capta De NieR un trasfondo emocional, al tiempo que ofrece una mayor flexibilidad y un toque estético.

8. Final Fantasy XV [Un JRPG de acción cinematográfica sin igual]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego RPG de acción, mundo abierto Plataformas PlayStation, Xbox, PC Año de estreno 2016 Creador/es Square Enix Ideal para Jugadores que valoran la camaradería, la exploración y la creación de un mundo con profundidad emocional

Final Fantasy XV reinterpreta la experiencia de los JRPG como un auténtico viaje por carretera. Conduces a través de vastos paisajes junto a tres amigos íntimos, montando campamentos, luchando contra criaturas y charlando bajo las estrellas. Se trata tanto de los momentos de silencio compartido como del combate, lo que hace que su historia destaque entre las aventuras de mundo abierto.

Por qué lo elegimos Elegimos este juego por su mundo abierto, sus espectaculares combates y sus gráficos inspirados en el anime. Final Fantasy XV es un juego especial, algo que los fans de NieR: Automata reconocerán al instante.

¿Qué lo vincula con NieR: Automata es cómo combina la belleza con la melancolía. Ambos exploran la fragilidad de la compañía en mundos que ya han llegado a su fin. Aquí, ese tema se envuelve en realismo. Las conversaciones fluyen con naturalidad, el mundo transmite una sensación de vida y los desvíos aportan un sutil toque de nostalgia. El combate equilibra el espectáculo con el peso estratégico, manteniendo los encuentros animados sin perder el peligro.

El mundo abierto es inmenso y está repleto de historias secundarias y misiones de caza que amplían el trasfondo de la historia. El vínculo entre Noctis y sus amigos aporta realismo al tono, convirtiendo el escenario fantástico en algo sorprendentemente humano.

Veredicto final: Si te apetece una aventura que combine acción moderna, una historia conmovedora y la libertad de explorar, Final Fantasy XV es el más personal Final Fantasytodavía.

9. Horizon: El Oeste Prohibido – Edición Completa [Un épico juego de rol de acción en mundo abierto]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Acción, RPG, mundo abierto Plataformas PlayStation, PC Año de estreno 2022 Creador/es Guerrilla Games, Sony Interactive Entertainment Ideal para Jugadores a los que les guste un mundo abierto postapocalíptico, con combates intensos y una presentación de primera categoría

Horizon: El Oeste Prohibido – Edición Completa representa lo mejor del diseño cinematográfico de mundos abiertos. Los paisajes abarcan desde ruinas en el desierto hasta ciudades cubiertas de maleza, con cada detalle elaborado con esmero. La exploración surge de la curiosidad más que de la obligación, algo que el los mejores juegos de mundo abierto entender bien.

Por qué lo elegimos Lo elegimos porque su diseño de mundo abierto es increíble. Hay un montón de armas con las que jugar, paisajes espectaculares que contemplar y misterios por desvelar.

El combate es un punto fuerte. El arsenal de Aloy convierte cada enfrentamiento en un rompecabezas táctico de movimiento y precisión. Tienes que adaptarte constantemente, alternando entre trampas, ataques cuerpo a cuerpo y flechas elementales. Las máquinas son depredadores gigantes con patrones de comportamiento propios, y cada encuentro se vive como un nuevo lenguaje de supervivencia.

Me gustaNieR: Automata, logra un equilibrio entre el espectáculo y la reflexión. Bajo toda esa belleza se esconde una historia sobre el sentido de la vida, el progreso y la herencia de un mundo devastado. La silenciosa perseverancia de Aloy es un reflejo de De NieR Resiliencia. Heroísmo expresado a través de la empatía.

La Edición Completa amplía la experiencia con nuevas regiones y sistemas mejorados, completando así uno de los juegos más destacados de su generación.

Veredicto final: Para los jugadores que buscan una aventura épica y llena de emoción, Horizon: El Oeste Prohibido ofrece amplitud y maestría artística. Convierte el fin del mundo en un paisaje de renacimiento, con el mismo espíritu de reflexión que caracteriza a NieR: Automatainolvidable.

10. Sekiro: Las sombras mueren dos veces [Esgrima de precisión y desafío intenso]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Acción, al estilo Souls Plataformas PlayStation, Xbox, PC Año de estreno 2019 Creador/es From Software, Activision Ideal para Jugadores que buscan combates basados en los reflejos y un desafío extremo

Sekiro: Las sombras mueren dos veces Es aquí donde FromSoftware ha prescindido de las estadísticas y los números para centrarse únicamente en el ritmo. En cada duelo, basta un solo error para acabar con la vida del jugador. El manejo de la espada es rápido y preciso, y se basa en la postura. Las paradas, los saltos y los contraataques son actos de disciplina, no de pánico.

Por qué lo elegimos Lo elegimos por su narrativa madura y su combate brutalmente rápido, que supondrá un reto incluso para los jugadores más experimentados.

DóndeNieR: Automata reflexiona sobre la humanidad a través de la maquinaria, Sekiro lo explora a través de la perseverancia. La muerte no es un fracaso; es un proceso. El progreso se consigue con paciencia, no a base de esfuerzo extenuante. Las recompensas se obtienen al derrotar a los jefes, lo que obliga a dominar el juego antes de poder avanzar.

Los templos tranquilos, los campos nevados y los castillos manchados de sangre resultarán familiares a los jugadores amantes de los escenarios japoneses. Es un mundo tan bello como brutal. Pero los jugadores deben tener en cuenta que Sekiro es diferente de Ghost of Tsushima y otros juegos de samuráis. La dificultad brutal y la precisión milimétrica son la esencia de su combate con la espada, lo que probablemente lo convierta en uno de los juegos más exigentes a los que hayas jugado jamás.

El denominador común es la intención. Ambos juegos utilizan la acción para expresar algo que va más allá de sí mismos: la pérdida, la determinación, la lucha por seguir adelante. Sekiro lo hace con menos palabras y con un acero más afilado. No hay un camino fácil, solo el que uno se abre a base de repetición y determinación.

Veredicto final: Para los jugadores que valoran la precisión por encima de la potencia, Sekiro es única. Convierte la dificultad en meditación y da sentido a la victoria a través del esfuerzo.

11. Scarlet Nexus [Pura acción psicocinética de anime]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego RPG de acción, ciencia ficción, anime Plataformas PlayStation, Xbox, PC Año de estreno 2021 Creador/es Bandai Namco Ideal para Jugadores a los que les encanta la estética del anime, la acción trepidante y una visión única de los combos en grupo y la telequinesis

Scarlet Nexus el combate gira en torno al control psíquico. Luchas con espadas, armas de fuego y la capacidad de lanzar los propios elementos del entorno. Cada objeto del campo de batalla se convierte en un arma si sabes sincronizar bien tus movimientos. El sistema premia la perspicacia más que la agresividad. Arrastras coches, lanzas escombros y combinas habilidades con tu escuadrón para alargar los combos. Da la sensación de ser algo improvisado, lo que te permite vivir al máximo la fantasía de tener poderes telequinéticos desmesurados.

Por qué lo elegimos Lo elegimos porque combina una narrativa existencial, tan familiar para los aficionados al anime y a NieR, con un sistema de combate de acción fluido y bastante singular.

La historia cuenta con dos protagonistas, cada uno con su propia trama que se entrelaza a medida que avanzas en el juego, revelando diferentes facetas del mismo conflicto. Esa estructura entrelazada recuerda a NieR: Automata una narración en capas, en la que la comprensión surge al contemplar el panorama completo, y no a través de una única perspectiva.

El diseño visual transmite ese equilibrio. El juego combina las líneas limpias del anime con texturas mecánicas, lo que permite seguir el movimiento con claridad incluso cuando la pantalla se llena de efectos. Su banda sonora acentúa la tensión sin distraer la atención.

Veredicto final: Rápido, limpio y con un concepto muy bien definido. Scarlet Nexus combina el combate psíquico con emoción y precisión, lo que lo convierte en uno de los juegos de rol de acción más innovadores de su género.

12. Vanquish [Acción trepidante con tiroteos]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Acción, shooter en tercera persona Plataformas PlayStation, Xbox, PC Año de estreno 2010, remasterización de 2020 Creador/es Platinum Games, Sega Ideal para Jugadores que buscan velocidad, movimientos fluidos y una jugabilidad llena de adrenalina, todo ello en un shooter único

Vanquish prescinde de los momentos tranquilos e introspectivos, optando en su lugar por una acción trepidante sin tregua. Mientras te deslizas por el campo de batalla con tu armadura motorizada, te encargas de dar un subidón de energía,esquivas, ya cámara lenta con el objetivo de en ciclos rápidos.

Comparte el mismo ADN Platinum que Máquina automática, pero se centra exclusivamente en crear el el mejor combate de un shooter en tercera persona posible. Cada mecánica da pie a la siguiente, lo que te mantiene en movimiento en lugar de quedarte a cubierto. Parece caótico, pero una vez que le coges el ritmo, se convierte en una especie de danza basada en el impulso.

Por qué lo elegimos Lo hemos elegido porque los títulos de Platinum Games tienen un estilo característico que los fans de *NieR: Automata* reconocerán al instante, aunque hayas cambiado las espadas por escopetas.

El objetivo es mantener el bucle activo el mayor tiempo posible. Ese bucle refleja De NieR el equilibrio entre el control y el instinto, saber cuándo hacer una pausa y cuándo darlo todo.

Su universo sigue los cánones de las historias clásicas de ciencia ficción: estaciones espaciales estériles, ciudades en ruinas e ideales humanos convertidos en intereses corporativos. El tono es muy propio del anime, pero la ejecución es deliberada. Cada animación, cada recarga y cada cambio de arma refuerzan esa sensación de impulso.

Veredicto final: Rápido, técnico y repetible hasta el infinito. VanquishaccionesDe Automata un compromiso con el movimiento como lenguaje, demostrando que la velocidad y el control pueden coexistir sin crear confusión.

13. Wo Long: Dinastía caída [Juego de rol de acción histórico chino]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego RPG de acción, al estilo Souls Plataformas PlayStation, Xbox, PC Año de estreno 2023 Creador/es Team Ninja, Koei Tecmo Ideal para Jugadores a los que les encanta el combate trepidante basado en las paradas y la mitología de la época de los Tres Reinos

Wo Long: Dinastía caída se basa en el legado de Nioh, lo que favorece una experiencia más fluida. Cada combate se percibe como un torbellino de espadas y movimientos que premia la agresividad frente a la vacilación. Las paradas marcan el ritmo, dejando a los enemigos en carne viva para lanzar contraataques brutales que convierten la defensa en ataque. El ritmo es implacable, pero nunca se vuelve caótico. Cada fotograma sigue siendo importante.

Por qué lo elegimos Lo elegimos por la fluidez del combate y el sistema de parada. Si Sekiro supone un salto demasiado grande en cuanto a dificultad con respecto a Nier: Automata, Wo Long es un buen término medio.

Me gustaNieR: Automata, explora la lucha a través del conflicto, utilizando el mito y la guerra para mostrar la capacidad de resistencia frente al destino. El escenario, una versión de fantasía oscura del periodo de los Tres Reinos, está repleto de demonios, corrupción y guerreros caídos. Cada encuentro refuerza una idea central: el valor y el fracaso son inseparables.

El sistema de moral se integra en ese ciclo. La confianza se convierte en un recurso: aumenta a medida que conquistas y disminuye cuando mueres. Esto añade tensión a la exploración, lo que hace que cada batalla sea un riesgo que vale la pena correr. Ese tira y afloja refleja De NieR superar la desesperación y el desafío.

Veredicto final:Wo Long: Dinastía caída encuentra su intensidad en el equilibrio. Premia la capacidad de adaptación y lleva consigo ese mismo aire de peligro que caracteriza a De Automatacorazón de luchador.

14. Las mentiras de P [Pinocho en un juego gótico brutal al estilo Souls]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego RPG de acción, al estilo Souls Plataformas PlayStation, Xbox, PC Año de estreno 2023 Creador/es Neowiz, Round 8 Studio Ideal para Jugadores a los que les encanta la fórmula «souls-like» de From Software y que se centran más en la historia

Las mentiras de P narra la historia de Pinochoy la reinterpreta como una parábola sombría sobre la elección y el control. Reconocida como una de las los mejores juegos al estilo Souls Aunque no es un juego de From Software, conserva la fórmula y la perfecciona. Cada callejón, cada máquina de relojería y cada marioneta transmiten una sensación de belleza trágica. El combate es preciso y meditado. Calcular bien el momento de bloquear y contraatacar resulta gratificante, y cada nueva pieza de armamento introduce pequeños cambios de ritmo que mantienen el interés en las batallas.

Por qué lo elegimos Lo hemos elegido porque es uno de los mejores juegos del estilo Souls que hay en el mercado. Eso significa un combate fantástico, unos gráficos magníficos y una historia apasionante inspirada en un cuento de hadas clásico.

DóndeNieR: Automata se pregunta qué significa ser humano, Las mentiras de P cuestiona el valor de la verdad. Tú decides cuándo mentir, dando forma al final y al tono de tu aventura. Las decisiones tienen un gran peso, ya que el mundo está diseñado para hacerte dudar de ti mismo.

El diseño evoca los inicios de la era industrial en Europa, con la luz parpadeante de las lámparas y el aire cargado de polvo. Los encuentros parecen cuidadosamente orquestados, no aleatorios. El nivel de dificultad es alto, pero se premia más la observación atenta que la fuerza bruta.

Veredicto final: Las mentiras de P destaca por su artesanía y su sobriedad. Combina la dirección artística y la complejidad mecánica en un conjunto elegante.

15. Xenoblade Chronicles [JRPG con una narrativa y un mundo de gran envergadura]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Acción, JRPG, Mundo abierto Plataformas Nintendo Switch (Edición Definitiva) Año de estreno 2010 (Original), 2020 (Remasterizada) Creador/es Monolith Soft, Nintendo Ideal para Jugadores a los que les gustan los mundos enormes repletos de contenido y el combate al estilo MMO en un juego clásico de rol japonés

Xenoblade Chronicles captura el asombro filosófico que caracteriza NieR: Automata, pero a través de la amplitud y no de la soledad. Considerada una de las mejores Los mejores JRPG de todos los tiempos, Xenoblade captura el espíritu de un clásico y lo traslada a la era moderna. El inmenso mundo abierto se extiende sobre los cuerpos de titanes caídos, y cada región rebosa de culturas distintas, monstruos y reliquias mecánicas de guerras olvidadas. La banda sonora te transporta, los entornos cobran vida y el sentido de la exploración nunca decae.

Por qué lo elegimos Lo elegimos porque su enorme mundo abierto está repleto de historias y combates que te harán pensar.

En el fondo, es una reflexión sobre el destino y la rebelión. Los personajes se cuestionan las fuerzas que determinan su existencia, al igual que los androides de NieR. Sin embargoXenoblade Chronicles ofrece calidez en medio de la tragedia. Un grupo que crece unido a través de las dificultades y la amistad. La historia se desarrolla con calma, recompensando a los jugadores que dedican tiempo tanto a la narrativa como al combate.

La mecánica combina el posicionamiento en tiempo real con las cadenas de ataques y la coordinación del grupo. Se percibe como algo estratégico sin perder fluidez, lo que fomenta la experimentación en lugar de la repetición. Cada enfrentamiento genera tensión que se resuelve cuando la habilidad y el momento oportuno coinciden.

Veredicto final: Para los jugadores que buscan una exploración sin límites y una narrativa emotiva, Xenoblade Chronicles se erige como un JRPG completo.

16. Hellblade: El sacrificio de Senua [Drama psicológico de acción para adultos]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego Acción y aventura, con una trama central, psicológico Plataformas PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador/es Ninja Theory Ideal para Jugadores que busquen una historia madura centrada en los personajes y respaldada por combates intensos

Hellblade: El sacrificio de Senua Los combates se centran en la intimidad. Las peleas son cercanas, claras y contundentes, por lo que cada bloqueo y cada esquiva tienen su importancia. El sistema de combate es sencillo sobre el papel, pero tenso en la práctica, lo que encaja perfectamente con una historia sobre el duelo y la determinación. Sus puzles y secciones de plataformas lo consolidan como un un juego de aventuras increíble que antepone las escenas íntimas a las de acción trepidante. Es en los momentos entre un encuentro y otro donde vemos a Senua en su momento más bajo, intentando lidiar con su trauma.

Por qué lo elegimos Lo elegimos por su ingeniosa combinación de combate brutal y una historia profundamente personal. Su tono es diferente al de NieR, pero comparte su misma esencia.

Las voces rodean al jugador y varían de volumen para sugerir duda, advertencia o pánico. Ese escenario sonoro determina cómo interpretas el peligro y aporta al combate una intensidad que va más allá de las cifras. La cámara se mantiene cercana, las superficies parecen desgastadas y el mundo se reduce a lo que Senua es capaz de asimilar en ese momento.

El enlace aNieR: Automata es el tono y el propósito. Ninguno de los dos necesita interminables árboles de habilidades para generar dinamismo. Ambos juegos sitúan el combate en el contexto de una reflexión sobre la identidad y la pérdida.

Veredicto final: Centrado, personal y sincero. Hellblade convierte pequeños encuentros en pruebas significativas y utiliza el sonido y la perspectiva para contar la historia tanto como cualquier escena cinemática.

17. ELEX II [Un mundo abierto que combina ciencia ficción y espadas]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego Mundo abierto, Acción, RPG Plataformas PlayStation, Xbox, PC Año de estreno 2022 Creador/es Piranha Bytes, THQ Nordic Ideal para Jugadores a los que les guste la libertad, las decisiones morales y la fusión entre la época medieval y la ciencia ficción

ELEX II combina la ciencia ficción con una fantasía descarnada. Los mochilas propulsoras, las facciones y los asentamientos construidos a mano conviven con espadas, mutantes y ruinas de un mundo antiguo. El atractivo es la libertad. Tú formar alianzas, busca enfrentamientos y elige tu ruta a través de un territorio que rara vez te obliga a seguir un único camino. El combate resulta un poco caótico al principio, pero se estabiliza una vez que combinas una configuración con un kit de facción que se adapte a tu estilo.

Por qué lo elegimos Lo hemos elegido porque ELEX II no tiene miedo de plantear preguntas difíciles. Cuenta con un escenario interesante, un mundo abierto que explorar y combates divertidos.

La gente está reconstruyendo sus vidas tras el fin del mundo, y cada grupo tiene un sistema de creencias con el que intenta darle sentido a todo ello. Las conversaciones importan. Las decisiones cierran unas puertas y abren otras. El mundo parece inhóspito, pero tiene una chispa de curiosidad que te empuja a adentrarte en valles laterales y laboratorios medio derruidos.

El movimiento es el ingrediente secreto. No juego épico de ciencia ficción no estaría completa sin unmochila propulsora. Los acantilados se convierten en rutas y los tejados, en atajos. La exploración se transforma en un rompecabezas de trayectorias y resistencia, no solo en una lista de tareas. Esto le da al mapa una dimensión vertical que la mayoría de los mundos abiertos pasan por alto.

Veredicto final: Aspectos sin pulir, pero con un gran corazón. Si buscas un mundo caótico y ambicioso en el que las decisiones marcan el rumbo del viaje, ELEX II tiene el toque justo de determinación y asombro.

18. Steelrising [Robots mecánicos de la Revolución Francesa, no hay más que decir]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego RPG de acción, al estilo Souls Plataformas PlayStation, Xbox, PC Año de estreno 2022 Creador/es Spiders, Nacon Ideal para Jugadores a los que les guste la estética steampunk de la Revolución Francesa, con un combate ágil y accesible

Steelrising sitúa un juego al estilo Souls en una versión alternativa de la Revolución Francesa. París está repleta de soldados mecánicos, y cada combate se desarrolla como un juego deliberado de sincronización y espacio. Tú controlas a Aegis, un autómata construido para el combate, que se mueve entre patios iluminados por el fuego y siluetas de metal retorcido.

Por qué lo elegimos Lo elegimos porque ofrece un combate satisfactorio que se inclina más hacia el estilo «hack-and-slash» que hacia el tradicional de los juegos tipo «Souls».

La atmósfera es la protagonista. La dirección artística convierte los lugares emblemáticos en inquietantes reflejos de rebelión, y el diseño de las máquinas aporta peso a cada paso. El combate es mesurado, pero nunca aburrido. Las señales claras y las satisfactorias respuestas a los ataques se ganan a pulso. La variedad de armas y las mejoras modulares añaden profundidad sin complicar las reglas.

Los paralelismos con NieR: Automata son directas. Ambas exploran las emociones a través de la maquinaria y la rebelión contra la creación. La silenciosa búsqueda de identidad de Aegis confiere a la violencia un matiz tierno, extrayendo sentimientos humanos de una forma inhumana.

Veredicto final: Steelrising combina la historia con la imaginación. El desafío, el estilo y la reflexión conviven a la perfección. Para los jugadores que disfrutan de la acción envuelta en arte, es una joya que pasa desapercibida.

19. Remanente II [Acción cooperativa con espadas y armas de fuego]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego Juego de disparos en tercera persona, roguelite, similar a la serie Souls Plataformas PlayStation, Xbox, PC Año de estreno 2023 Creador/es Gunfire Games, Gearbox Ideal para Jugadores a los que les encanta el combate al estilo Souls combinado con disparos en tercera persona y un ciclo rogue-lite

Remanente II supera a su predecesor con un multiverso que parece infinito e impredecible. Cada mundo sigue su propia lógica, con enemigos, arquitectura y secretos únicos. El resultado es una mezcla de acción con armas y descubrimiento que te mantiene en vilo. Cada muerte te enseña algo.

Por qué lo elegimos Lo elegimos por sus excelentes sistemas de combate y de rol. Su fantástica dinámica de juego es aún mejor cuando se juega con amigos.

El combate logra un equilibrio entre la precisión de los juegos de disparos y la estrategia de los RPG de acción. Las armas transmiten una gran potencia, pero la supervivencia depende del trabajo en equipo y la capacidad de adaptación. Los arquetipos aportan habilidades específicas, y experimentar con las combinaciones da lugar a estilos de juego que se adaptan a cada jugador.

DóndeNieR: Automata explora el significado a través de la narrativa, Remanente II lo hace a través del caos. Los fragmentos de sus mundos conforman una historia sobre la perseverancia, la conexión y el precio de las batallas interminables. La soledad de las ciudades en ruinas refleja De NieR el aislamiento, mientras que el enfoque cooperativo genera un verdadero éxito compartido.

Veredicto final: Un juego de disparos poco común que combina tensión y creatividad. Premia la curiosidad, el trabajo en equipo y el valor, y ofrece una experiencia tan emotiva como intensa.

20. Banishers: Los fantasmas de New Eden [Un RPG de acción profundamente emotivo]

Nuestra puntuación 7

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Tipo de juego RPG de acción, centrado en la narrativa Plataformas PlayStation, Xbox, PC Año de estreno 2024 Creador/es Don’t Nod, Focus Entertainment Ideal para Jugadores que buscan un juego de acción y aventuras con un sistema de combate profundo y una historia emotiva con decisiones significativas

Banishers: Los fantasmas de New Eden combina el misterio sobrenatural con el drama humano. Encarnas a dos cazafantasmas unidos por el amor y la tragedia, obligados a elegir entre el deber y la devoción. Tus decisiones dan forma a la historia y al mundo que dejas atrás. Es una historia de culpa, redención y promesas a los muertos.

Por qué lo elegimos Lo elegimos porque su emotiva historia tiene tanto protagonismo como los combates. Es a partes iguales una historia que te acelera el corazón y te hace llorar.

El tono refleja NieR: Automata en su sinceridad. Ambos utilizan la acción para explorar la conexión y la pérdida, más que la conquista. Aquí, el combate y la narrativa se entrelazan. Cada espíritu desterrado o perdonado cambia la forma en que ves a los protagonistas. El escenario, una fría frontera acechada por los recuerdos, confiere a la historia una melancolía realista que nunca resulta forzada.

El diálogo es íntimo. No hay respuestas correctas, solo consecuencias que nos hacen sentir humanos. Los momentos de silencio y reflexión entre una batalla y otra hacen que las decisiones resulten más difíciles.

Veredicto final: Expulsa aporta profundidad emocional en un mundo de fantasmas y decisiones. Recoge ese mismo tono agridulce que caracteriza NieR: Automata, lo que demuestra que las historias de amor pueden surgir de la tragedia.

Mi veredicto general

NieR: Automata La acción trepidante puede transmitir profundidad sin perder el ritmo. Estas selecciones mantienen vivo ese espíritu y, al mismo tiempo, satisfacen las necesidades de distintos tipos de jugadores.

Para los creadores de historias cinematográficas → Horizon: El Oeste Prohibido – Edición Completa.

Gran envergadura, retos claros y un mundo que invita a la reflexión.

Para los que piensan de forma táctica → Sekiro: Las sombras mueren dos veces.

Un manejo preciso de la espada que premia la concentración y la serenidad ante la presión.

Para los exploradores más relajados → Final Fantasy XV.

Carreteras abiertas, un ritmo pausado y momentos de gran profundidad.

Para los amantes de la nostalgia → Bayonetta.

El clásico moderno que definió un estilo expresivo, legible y elegante.

Para los espiritualistas modernos → Stellar Blade.

Un combate exigente pero elegante se combina con una construcción del mundo tranquila y reflexiva.

Preguntas frecuentes