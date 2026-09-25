16 Spiele wie „Baldur’s Gate 3“, die dich die ganze Nacht wach halten werden

Wenn du nach Spielen wie „Baldur's Gate 3“ suchst, bist du hier genau richtig. Wahrscheinlich bist du auf der Suche nach vielschichtigen Geschichten und Begleitern, die tatsächlich auf jeden deiner Schritte reagieren.

Diese Zusammenstellung konzentriert sich auf Rollenspiele, in denen deine Entscheidungen die Welt um dich herum prägen: Jedes einzelne davon ist voller Tiefe und Wiederspielwert, der dein Gehirn auf Trab halten wird.

Ich habe diese Titel unter die Lupe genommen, um zu sehen, wie sie den Handlungsverlauf und die Freiheit des Spielers handhaben. Also, trommle deine Gruppe zusammen und tauche ein. Sie werden dich genauso fesseln und dich daran erinnern, warum Rollenspiele immer etwas Besonderes sind.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Baldur's Gate 3“

Was „Baldur's Gate 3“ auszeichnet, ist nicht nur der rundenbasierte Kampf oder die magische Welt. Nein, es ist die Art und Weise, wie es dir ermöglicht, deine eigene Geschichte zu gestalten, in der jede Entscheidung dein Schicksal prägt. Bist du auf der Suche nach dem nächsten großartigen Rollenspiel, das fesselnde Handlungsstränge, schachähnliche Kämpfe und unvergessliche Charaktere vereint? Dann bist du hier genau richtig.

Schauen wir uns kurz unsere fünf besten Spiele an, die dich garantiert fesseln werden – jedes einzelne ist ein absoluter Hit für Liebhaber von immersiven, entscheidungsbasierten Rollenspielen.

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition (2017) – Ein taktisches, entscheidungsorientiertes Rollenspiel von denselben Entwicklern wie BG3. Pillars of Eternity II: Deadfire (2018) – Ein tiefgründiges, gruppenbasiertes CRPG, das in einer von Piraten geprägten Fantasiewelt spielt. Clair Obscur: Expedition 33 (2025) – Ein rundenbasiertes Rollenspiel, in dem du eine Rebellengruppe durch eine von der Belle Époque inspirierte Welt führst, um die „Paintress“ zu bekämpfen.

Bei diesen Meisterwerken des RPG-Genres dreht sich alles um facettenreiche Geschichten, Entscheidungen, die deinen Charakter prägen, und fesselnde Welten, die du gar nicht mehr verlassen möchtest. Lust auf mehr? Tauche tiefer ein mit unserer umfassenden Liste der besten Spiele, die „Baldur's Gate 3“ ähneln!

Die 16 besten Spiele wie „Baldur's Gate 3“ im Jahr 2025

Ich wette, du sehnst dich nach einem weiteren Rollenspiel, das dir den Nervenkitzel von tiefgehendem Rollenspiel, taktischen Kämpfen und einer Welt bietet, die genau wie in BG3 auf jeden deiner Schritte reagiert. Nun, du wirst dich freuen zu erfahren, dass es eine ganze Reihe weiterer Spiele gibt, die denselben Zauber versprühen. Denk an alles – von rundenbasierten Kämpfen und komplexen Charakterbeziehungen bis hin zu weitläufigen Geschichten, die von jeder deiner Entscheidungen abhängen.

Hier sind Videospiele, die die Essenz von „Baldur's Gate 3“ in sich tragen und jeweils ihre eigene, einzigartige Interpretation von entscheidungsgesteuerten Geschichten, taktischen Kämpfen und kreativem Spieldesign bieten. Los geht’s!

1. Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition [Das beste taktische Party-RPG im Stil von „Baldur's Gate 3“]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC (Windows, macOS, Linux), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Larian Studios Herausgeber Larian Studios, Bandai Namco Entertainment Metacritic-Bewertung 92

Bevor Larian Studios uns das epische „Baldur's Gate 3“ bescherte, sorgten sie bereits mit „Divinity: Original Sin 2“ für Aufsehen in der RPG-Szene. Und ganz ehrlich? Es steht nach wie vor als eines der besten Open-World-Spiele auf dem Markt im Rampenlicht.

Stell dir Folgendes vor: Du befindest dich in einem Universum, in dem praktisch alles und jeder von deinen Handlungen abhängt. NPCs nehmen alles wahr, was du tust, die Umgebung unterstützt dich in Kämpfen, und deine Rasse, deine Klasse und sogar deine Stimmung können den Verlauf von Gesprächen beeinflussen.

Why we chose it „Divinity: Original Sin 2“ besticht durch eine reaktive Welt und rundenbasierte Kämpfe, die Kreativität und Strategie belohnen. Jede Entscheidung wirkt sich auf Gespräche, Kämpfe und die Erkundung aus, was jeden Durchgang einzigartig macht.

Apropos Kämpfe: Die rundenbasierten Kämpfe dieses Spiels lassen dir viel Spielraum für Kreativität, was Zaubersprüche, die Aufstellung deiner Charaktere und die Interaktion mit der Umgebung angeht. Wenn du ein RPG-Fan bist, der es liebt, sich für ein Abenteuer mit anderen zusammenzuschließen, ist der Koop-Modus einfach sensationell. Aber hey, nur zur Vorwarnung: Deine Kumpels könnten dich am Ende in Brand stecken.

Mein Fazit: Dies ist eine Meisterleistung im Bereich des taktischen RPG-Designs, perfekt für Spieler, die komplexe Gruppen-Dynamiken und strategisches Gameplay lieben.

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2. Pillars of Eternity II: Deadfire [Beste CRPG-Alternative zu „Baldur's Gate 3“ auf hoher See]

Unsere Bewertung Enebameter 9.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC (Windows, macOS, Linux), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Obsidian Entertainment Herausgeber Versus Evil Metacritic-Bewertung 88

Lust auf ein Rollenspiel mit detaillierten Geschichten, faszinierenden Charakteren und spannenden Kämpfen? „Pillars of Eternity II: Deadfire“ bietet all das und noch viel mehr. Stell dir das Spiel als eine Art „Baldur's Gate 3“ auf hoher See vor – statt einer Invasion der Mind Flayer jagst du einen abtrünnigen Gott quer durch einen riesigen, von Inseln übersäten Archipel.

Obsidian Entertainment hat das CRPG-Rezept mit einer Prise maritimem Flair aufgepeppt. Übernimm das Ruder deines eigenen Schiffes, stelle eine bunt zusammengewürfelte Crew aus Abenteurern zusammen und halte das Schicksal einer ganzen Region buchstäblich in deinen spielversierten Händen. Dank der verzweigenden Handlungsstränge und der reaktionsfreudigen Welt ist jeder Durchgang eine einzigartige Reise.

Why we chose it „Deadfire“ besticht durch einen weitläufigen Archipel, verzweigte Handlungsstränge und von Begleitern getragene Dramatik. Strategische Kämpfe und Seeerkundungen geben den Spielern die vollständige Kontrolle über ihre Reise.

Der Kampf ist eine flexible Mischung aus Echtzeit mit Pausenfunktion und einem vollständig rundenbasierten Modus, was ihn perfekt für Fans von „Baldur's Gate 3“ macht, die strategische Kämpfe lieben. Und vergessen wir nicht die Begleiter, die mit komplexen Hintergründen, Rivalitäten und möglichen Verrat-Momenten aufwarten – denn was wäre ein RPG schon ohne das gute alte Party-Drama?

Wenn du ein gut geschriebenes Fantasy-RPG liebst, das mit schwierigen Entscheidungen gespickt ist, sollte „Deadfire“ auf deiner „Must-Play“-Liste stehen. Mach dich einfach auf einige harte Entscheidungen während deiner Reise gefasst.

Mein Fazit: Für RPG-Fans, die sich nach Freiheit, taktischen Entscheidungen und einer facettenreichen Geschichte sehnen, ist „Deadfire“ ein unverzichtbares Erlebnis.

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3. Clair Obscur: Expedition 33 [Beste Indie-CRPG-Entdeckung im Stil von „Baldur's Gate 3“]

Unsere Bewertung Enebameter 9.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Sandfall Interactive Herausgeber Kepler Interactive Metacritic-Bewertung 92

„Clair Obscur: Expedition 33“ ist ein Science-Fiction-Rollenspiel, das klassisches Rollenspiel mit tiefgreifenden narrativen Entscheidungen verbindet. Das Spiel spielt in einem fernen Sonnensystem und versetzt die Spieler in eine geheimnisvolle außerirdische Expedition, bei der jede Entscheidung das Schicksal der Crew und der erkundeten Planeten beeinflusst.

Als ich ins Spiel einstieg, fiel mir sofort auf, wie wichtig meine Entscheidungen waren. Die Kämpfe verbinden rundenbasierte Strategie mit Echtzeit-Modifikatoren, die es mir ermöglichen, Positionierung, Fähigkeiten und Umgebungseffekte zu steuern, um maximale Wirkung zu erzielen.

Die Erkundung ist sehr befriedigend, da jeder Planet Geheimnisse, verborgene Hintergründe und Überraschungen für aufmerksame Beobachter bereithält. Das Spieltempo schafft einen guten Ausgleich zwischen hochspannenden Kämpfen und erzählerischen Momenten, und obwohl sich manche Bereiche visuell wiederholen, fesselt mich die Geschichte weiterhin.

Why we chose it „Clair Obscur“ vereint Erkundung, Charakterauswahl und herausfordernde Begegnungen in einer geheimnisvollen Science-Fiction-Welt. Taktisches Denken und ein storygetriebenes Gameplay belohnen deine sorgfältige Planung.

Die Grafik ist gestochen scharf und ausgefeilt, mit außerirdischen Landschaften, die lebendig und unverwechselbar wirken. Dynamische Beleuchtung und detaillierte Texturen bereichern sowohl Kämpfe als auch die Erkundung, während der Soundtrack Spannung und Ehrfurcht verstärkt. Das Spiel schafft einen Ausgleich zwischen filmischen Momenten und der Freiheit einer offenen Welt und vermittelt den Spielern ein Gefühl von Weite und Eintauchen, das nur wenige Sci-Fi-RPGs erreichen.

Mein Fazit: Clair Obscur ist ideal für Spieler, die ein CRPG in kleinerem Maßstab mit faszinierender Hintergrundgeschichte und fesselnder Strategie suchen.

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4. Disco Elysium – The Final Cut [Die beste storybasierte RPG-Alternative zu Baldur's Gate 3]

Unsere Bewertung Enebameter 9.6/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC (Windows, macOS), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Entwickler ZA/UM Herausgeber ZA/UM Metacritic-Bewertung 89

Um es gleich vorweg zu nehmen: „Disco Elysium“ ist kein gewöhnliches Rollenspiel. Es gibt keine Schwerter, keine Zaubersprüche und keine wilden Drachen. Was es jedoch bietet, ist eines der fesselndsten Rollenspielerlebnisse, die ihr je erleben werdet.

Du schlüpfst in die Rolle eines Detektivs mit schwerer Amnesie (und einem möglicherweise noch schlimmeren Alkoholproblem), der versucht, einen Mord in der zerfallenden Stadt Revachol aufzuklären. Doch hier kommt die Wendung: Deine Fähigkeiten sind nicht nur Werte – sie sprechen mit dir. Vielleicht stellst du fest, dass deine Logik mit deiner Empathie kollidiert oder dass deine Drama-Fertigkeit dich dazu drängt, wilde Lügen zu erfinden. Es ist, als würde in deinem Kopf eine chaotische Party widersprüchlicher Gedanken stattfinden – fast so, als würdest du gleichzeitig mit Lae’zel und Astarion streiten.

Why we chose it Bei „Disco Elysium“ stehen Dialoge und eine Welt im Mittelpunkt, die auf deine Werte reagiert. Das Geschichtenerzählen und deine Entscheidungen stehen im Vordergrund, ohne dass Kämpfe davon ablenken.

Hier gibt es kein einfaches „Gewinnen“ oder „Verlieren“ – nur erstklassiges Rollenspiel. Die frei gestaltbare Erzählweise von Disco Elysium und eine Welt, die auf jeden deiner Schritte reagiert, machen es zu einem der besten Open-World-Videospiele für alle, die immersive, entscheidungsbasierte Geschichten lieben.

Mein Fazit: „Disco Elysium“ ist ein absolutes Muss für RPG-Fans, die Wert auf narrative Tiefe, Freiheit beim Rollenspiel und komplexe moralische Entscheidungen legen.

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5. Dragon Age: Origins [Bestes klassisches Fantasy-RPG im Stil von Baldur's Gate 3]

Unsere Bewertung Enebameter 9.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC (Windows, macOS), PlayStation 3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2009 Entwickler BioWare Herausgeber Electronic Arts Metacritic-Bewertung 86

Dieses Dark-Fantasy-Rollenspiel ist ein wahres Meisterwerk der Erzählkunst und bietet dir eine spannende Gruppendynamik sowie Entscheidungen, die die Welt beeinflussen und dir noch lange nach dem Beenden des Spiels in Erinnerung bleiben werden.

Als Grauer Wächter bist du der legendäre Held, der die Verderbnis aufhalten muss – einen monströsen Angriff, der das Land Ferelden bedroht. Doch bei deiner Mission geht es nicht nur darum, gegen die Darkspawn zu kämpfen. Du schmiedest auch Allianzen, weichst politischen Hinterhältigkeiten aus und triffst Entscheidungen über Leben und Tod, die darüber entscheiden, wer den Thron besteigt. Genau wie in „Baldur's Gate 3“ haben deine Entscheidungen großen Einfluss. Ein falsches Wort oder ein ungelegter Verrat können die Handlung komplett auf den Kopf stellen.

Why we chose it „Origins“ besticht durch Entscheidungen mit hohen Einsätzen, politische Intrigen und bedeutungsvolle Interaktionen innerhalb der Gruppe. Taktische Kämpfe und weitreichende Entscheidungen sorgen dafür, dass die Spieler in jedem Szenario voll und ganz bei der Sache bleiben.

In „Origins“ sind deine Gefährten entscheidend. Vom launischen Alistair bis zur schlagfertigen Morrigan – jeder Begleiter hat seine eigene Geschichte und reagiert auf deine Entscheidungen. Außerdem belohnt das taktische „Pause-und-Spiel“-Kampfsystem kluge Planung und macht jeden Kampf zu einer geistigen Herausforderung, nicht nur zu einem Twitch-Test.

Wenn dir die Mischung aus fesselnder Erzählung und raffinierten Kämpfen in „Baldur's Gate 3“ gefallen hat, wird sich „Dragon Age: Origins“ wie eine Heimkehr anfühlen.

Mein Fazit: „Origins“ ist perfekt für Fans klassischer Fantasy-RPGs, die strategische Kämpfe und eine auf die Gruppe ausgerichtete Erzählweise suchen.

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6. Cyberpunk 2077 [Beste futuristische RPG-Alternative zu „Baldur's Gate 3“]

Unsere Bewertung Enebameter 9.4/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC (Windows), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia Erscheinungsjahr 2020 Entwickler CD Projekt Red Herausgeber CD Projekt Metacritic-Bewertung 86

Okay, es ist zwar kein Fantasy-Spiel, aber hör mir mal zu – wenn dir an „Baldur's Gate 3“ vor allem die vom Spieler gesteuerte Erzählung, die bedeutungsvollen Entscheidungen und die facettenreichen Charakterinteraktionen gefallen haben, dann solltest du „Cyberpunk 2077“ im Auge behalten.

Das Spiel entführt dich in das neonbeleuchtete Labyrinth von Night City – eine ganz neue Art von RPG-Abenteuer. Obwohl es First-Person-Action gegenüber rundenbasierten Kämpfen den Vorzug gibt, bleibt das tiefgehende Rollenspiel erhalten. Jeder deiner Schritte – sei es ein zwangloses Gespräch, ein Kampf oder eine Missionsstrategie – hinterlässt Spuren.

Why we chose it „Cyberpunk 2077“ lässt die Spieler dank tiefgehender Charakterinteraktionen und verzweigender Handlungsstränge in Night City eintauchen. Jede Entscheidung beeinflusst die Geschehnisse in der Stadt und das Schicksal ihrer Bewohner.

Cyberpunk 2077 wimmelt nur so von Charakteren, die dir lange in Erinnerung bleiben werden. Von der rebellischen KI Johnny Silverhand (hey, das ist Keanu Reeves!) bis hin zu den unzähligen NPCs, deren Schicksale in deinen Händen liegen.

Wenn du also in „Baldur's Gate 3“ viel Spaß dabei hattest, bedeutungsvolle Entscheidungen zu treffen und in fesselnde Welten einzutauchen, dann schnall dich an! In Spielen wie „Cyberpunk 2077“ wartet ein ganz neues Universum auf dich, das ein ebenso spannendes RPG-Erlebnis verspricht.

Mein Fazit: „Cyberpunk 2077“ ist ideal für RPG-Fans, die sich für fesselnde Welten, unvergessliche Charaktere und Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen begeistern.

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7. Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition [Das beste Königreichsbau-CRPG im Stil von Baldur's Gate 3]

Unsere Bewertung Enebameter 9.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC (Windows, macOS, Linux), PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Owlcat Games Herausgeber Deep Silver, Knights Peak Interactive Metacritic-Bewertung 74

Wenn ihr von der fesselnden Geschichte und den taktischen Kämpfen in „Baldur's Gate 3“ nicht genug bekommen konntet, werdet ihr „Pathfinder: Kingmaker“ lieben. Inspiriert von den klassischen Tabletop-Spielen der alten Schule ist es zweifellos eines der besten Rollenspiele für Spieler, die sich nach umfassender Charakteranpassung und strategischen Kämpfen sehnen.

„Kingmaker“ spielt im weitläufigen Universum von Golarion und legt die Zügel des Schicksals deines Abenteurers in deine Hände. Deine Entscheidungen bestimmen nicht nur deinen Weg, sondern können auch die Zukunft eines ganzen Königreichs beeinflussen. Ja, du darfst über dein Land herrschen, dich in der Politik und bei Bündnissen zurechtfinden und sogar gelegentliche Aufstände bewältigen. Klingt ein bisschen intensiv? Möglicherweise. Aber es ist auch unglaublich befriedigend.

Why we chose it „Pathfinder: Kingmaker“ glänzt durch strategisches Königreichsmanagement und taktische Kämpfe. Deine Entscheidungen prägen sowohl den Fortschritt deiner Gruppe als auch das Schicksal des Reiches.

Die Kämpfe können auf zwei Arten ausgetragen werden: in Echtzeit mit Pausenoption oder rundenbasiert – perfekt für alle, die Spiele wie „Baldur's Gate 3“ mit ähnlichen taktischen Auseinandersetzungen suchen. Zudem sorgt die sich ständig verändernde Geschichte des Spiels dafür, dass deine Reise bei jedem Durchspielen einzigartig ist. Denk also daran: Deine Entscheidungen haben Konsequenzen und könnten dich später vielleicht überraschen.

Mein Fazit: „Kingmaker“ ist ein lohnendes CRPG für Spieler, die tiefgehende Spielmechaniken und Entscheidungen schätzen, die die Welt beeinflussen.

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8. Solasta: Die Krone des Magisters [Beste taktische D&D-RPG-Alternative zu Baldur's Gate 3]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC (Windows) Erscheinungsjahr 2021 Entwickler Taktische Abenteuer Herausgeber Taktische Abenteuer Metacritic-Bewertung 77

Macht euch bereit für ein echtes D&D-Erlebnis! Dieser Titel bietet Würfelwürfe für jede wichtige Aktion, eine originalgetreue Umsetzung der Grundregeln der 5. Edition sowie Kämpfe, die eine kluge Positionierung und den kreativen Einsatz von Zaubersprüchen erfordern.

Im Gegensatz zu BG3 versucht „Solasta“ nicht, eine emotionale, filmreife Geschichte zu erzählen – hier dreht sich alles um taktisches Geschick und Rollenspielfreiheit. Du stellst eine komplette Gruppe von Grund auf zusammen, wählst aus einer Vielzahl von D&D-Klassen und -Rassen aus und begibst dich dann auf ein großes Abenteuer voller Dungeon-Erkundungen, politischer Intrigen und spannender Kämpfe.

Why we chose it Solasta setzt die D&D-5E-Regeln originalgetreu um und legt den Schwerpunkt auf taktische Positionierung, Würfelwürfe und Zauberstrategie. Vertikalität und Kartendesign sorgen für dynamische Kämpfe.

Der wahre Zauber von Solasta liegt in der Vertikalität – Gegner thronen auf hohen Felsvorsprüngen, Schatten verbergen Gefahren, und Flugzauber oder Sprünge können das Schlachtfeld komplett verändern. Das ist rundenbasiertes Kämpfen vom Feinsten, das Spieler belohnt, die mehrere Züge im Voraus planen.

Für Fans des tiefgründigen taktischen Gameplays und der würfelbasierten Entscheidungsfindung von BG3 ist „Solasta: Die Krone des Magisters“ ein wahres Juwel. Es mag zwar keine Romanzen oder dramatische Konflikte innerhalb der Gruppe geben, aber wenn ihr ein regeltreues D&D-Rollenspiel sucht, ist dieser Titel eure Aufmerksamkeit wert.

Mein Fazit: „Solasta“ ist perfekt für Fans von Tabletop-Rollenspielen, die reines taktisches Gameplay mit authentischen D&D-Mechaniken suchen.

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9. Wasteland 3 [Bestes postapokalyptisches taktisches Rollenspiel im Stil von Baldur's Gate 3]

Unsere Bewertung Enebameter 8.9/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC (Windows, macOS, Linux), PlayStation 4, Xbox One Erscheinungsjahr 2020 Entwickler inXile Entertainment Herausgeber Deep Silver Metacritic-Bewertung 85

Stellt euch ein Spiel vor, in dem die Erzählkunst von „Baldur's Gate 3“ mit einer postapokalyptischen Kulisse verschmilzt und Magie durch Feuerkraft ersetzt wird – willkommen bei „Wasteland 3“! Dieses strategische Rollenspiel vereint tiefgehendes Rollenspiel, einschneidende Entscheidungen und rundenbasierte Kämpfe zu einem spannenden Abenteuer.

Stell dir vor, du befindest dich in einem dystopischen, vom Krieg zerrütteten Colorado und führst ein Team von Desert Rangers an, das den Auftrag hat, den Frieden wiederherzustellen – oder Chaos zu stiften. Ähnlich wie in BG3 prägen Ihre Entscheidungen nicht nur Ihre eigene Geschichte, sondern verändern die gesamte Spielwelt. Werden Sie sich einem grausamen Kriegsherrn anschließen, um zu überleben? Eine Stadt opfern, um eine andere zu retten? Ihre treuen Freunde für ein höheres Ziel hintergehen? Jede Wahl ist schwierig, jede Gruppe hat ihre eigenen Motive, und die Folgen sind unvermeidlich.

Why we chose it „Wasteland 3“ verbindet strategische rundenbasierte Kämpfe mit storygetriebenen Entscheidungen in einer postapokalyptischen Welt. Jede Entscheidung wirkt sich auf dein Team und die Spielwelt aus.

Die Kämpfe finden in tiefgründigen, taktischen, rundenbasierten Gefechten statt, in denen deine Fähigkeiten im Umgang mit Deckung, Positionierung und Teamwork entscheidend sind, um den Feind zu überdauern. Wasteland 3 verzichtet auf eine Fantasy-Welt und ersetzt sie durch eine düstere, aber komische postapokalyptische Landschaft voller exzentrischer Persönlichkeiten, tödlicher Roboter und ethisch zweifelhafter Missionen.

Mein Fazit: „Wasteland 3“ ist ideal für RPG-Fans, die herausfordernde Entscheidungen, taktische Kämpfe und moralisch komplexe Geschichten schätzen.

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10. The Outer Worlds [Das beste Science-Fiction-RPG mit Entscheidungsfreiheit im Stil von Baldur's Gate 3]

Unsere Bewertung Enebameter 8.8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC (Windows), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Obsidian Entertainment Herausgeber Private Division Metacritic-Bewertung 85

Wenn du ein Fan von „Erstelle-dein-eigenes-Abenteuer“-Spielen mit charmanten Begleitern und der Möglichkeit bist, ein Held zu sein (oder auch nicht), dann ist „The Outer Worlds“ das perfekte Spiel für dich. Dieses Ego-Rollenspiel spielt in einer lebhaften, augenzwinkernden Sci-Fi-Welt, in der große Konzerne das Sagen haben und ethische Grundsätze … sagen wir mal … flexibel gehandhabt werden.

Hier wachst du aus einem langen Schlaf auf und stellst fest, dass du dich mitten im Halcyon-System befindest. Dies ist ein Ort, an dem zwielichtige Megakonzerne das Sagen haben und Angestellte nur Schachfiguren sind. Wie spielst du diese Rolle? Als Held, als Außenseiter oder als Ja-Sager des Konzerns? Die Entscheidung liegt ganz bei dir. Deine Dialogentscheidungen bestimmen alles – von deinem Verhältnis zu deinem Team bis hin zum Schicksal ganzer Planeten am Ende des Spiels. Deine Begleiter in diesem Spiel sind, genau wie in BG3, vielschichtige Charaktere mit eigenen Geschichten, Missionen und einem unerschöpflichen Vorrat an schlagfertigen Antworten.

Why we chose it „The Outer Worlds“ besticht durch verzweigte Handlungsstränge, einschneidende Entscheidungen und unvergessliche Begleiter. Die Spieler gestalten das Schicksal des Halcyon-Systems durch Dialoge und Entscheidungen.

Das Spiel verbindet gekonnt Ego-Shooter-Elemente mit RPG-Elementen und gibt dir die Freiheit, auf vielfältige Weise zu spielen – vielleicht hast du Lust auf Hacken, Überredungskunst oder gutes altmodisches Schießen. Wenn du „Baldur's Gate 3“ wegen seiner unendlichen Auswahlmöglichkeiten und seiner fesselnden Geschichte geliebt hast, dann ist „The Outer Worlds“ einer der Top-Titel, um dein Rollenspiel-Verlangen zu stillen.

Mein Fazit: „The Outer Worlds“ ist eine hervorragende Wahl für Spieler, die Freiheit, facettenreiche Geschichten und von Entscheidungen geprägte Rollenspiel-Abenteuer schätzen.

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11. Icewind Dale: Enhanced Edition [Bester klassischer Dungeon-Crawler im Stil von „Baldur's Gate 3“]

Unsere Bewertung Enebameter 8.7/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC (Windows, macOS, Linux), iOS, Android, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2014 Entwickler Beamdog Herausgeber Atari, Beamdog, Skybound Games Metacritic-Bewertung 80

Wenn du von der „Dungeons & Dragons“-Atmosphäre nicht genug bekommen kannst, dann solltest du dir „Icewind Dale: Enhanced Edition“ unbedingt ansehen. Dieses Spiel entführt dich in eine magische, eiskalte Welt – perfekt für alle, die klassische Dungeon-Erkundungen und Kämpfe lieben.

Im Gegensatz zur komplexen Handlung von BG3 dreht sich bei „Icewind Dale“ alles um Kämpfe und Abenteuer. Es gibt weniger dramatische Liebesgeschichten und dafür mehr epische Kämpfe gegen Frosttrolle und Mind Flayer.

Diese aktualisierte Version des Originals aus dem Jahr 2000 bietet verbesserte Grafik, eine benutzerfreundliche Oberfläche und sogar einen Koop-Multiplayer-Modus, sodass du Dungeons gemeinsam mit deinen Freunden erkunden kannst. Das Kampfsystem belohnt diejenigen, die gerne strategisch vorgehen und ihre Zaubersprüche präzise einsetzen.

Why we chose it Bei „Icewind Dale“ stehen taktische Kämpfe und die Erkundung von Dungeons im Mittelpunkt, was den Spielern herausfordernde Begegnungen und spannende Kämpfe beschert. Dank überarbeiteter Grafik und Koop-Unterstützung wirkt das klassische RPG-Erlebnis auch heute noch frisch.

Wenn ein klassisches Rollenspiel, bei dem Kampf und Erkundung im Vordergrund stehen, genau dein Ding ist, dann ist „Icewind Dale: Enhanced Edition“ das richtige Spiel für dich. Es mag zwar nicht ganz so viel Geplänkel innerhalb der Gruppe bieten, aber seine D&D-Wurzeln, die intensiven Kämpfe und das fesselnde Universum machen es zu einem absoluten Schatz für jeden eingefleischten Rollenspielfan.

Mein Fazit: „Icewind Dale“ ist ideal für Fans von D&D-Dungeon-Crawlern, die Strategie, Gruppenmanagement und intensive Kämpfe mehr schätzen als narrative Tiefe.

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12. Expeditions: Rome [Bestes historisches taktisches Rollenspiel im Stil von Baldur's Gate 3]

Unsere Bewertung Enebameter 8.5/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC (Windows) Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Logic Artists Herausgeber THQ Nordic Metacritic-Bewertung 80

Dieses Spiel verleiht historischen Rollenspielen eine ganz neue Note – mit einer Mischung aus rundenbasierter Taktik, fesselnden Geschichten und pikanten politischen Skandalen. Hier schlüpfst du in die Sandalen eines jungen, unerfahrenen römischen Feldherrn und übernimmst die Führung in blutigen Schlachten und Machtkämpfen im Herzen der Antike.

Was macht „Expeditions: Rome“ so unwiderstehlich? Es ist eine reizvolle Mischung aus Kriegsstrategie, detailliertem Rollenspiel und großen, lebensverändernden Entscheidungen. Du führst deine Legionen zum Sieg, bezauberst einflussreiche Anführer und schließst Freundschaft mit deinen treuen Gefährten. Und das Tüpfelchen auf dem i: Du bist derjenige, der das Schicksal Roms bestimmt.

Why we chose it „Expeditions: Rome“ verbindet strategische rundenbasierte Kämpfe mit einschneidenden Handlungsentscheidungen in einer antiken römischen Kulisse. Die Entscheidungen der Spieler beeinflussen sowohl den Kampfverlauf als auch politische Entwicklungen im gesamten Reich.

Die Kämpfe sind rundenbasiert und so konzipiert, dass sie die scharfsinnigsten Taktiker belohnen. Deine Soldatengefährten sind nicht nur Schachfiguren auf einem Brett. Sie sind vollwertige Charaktere mit eigenen Eigenheiten, Quests und der Macht, wichtige Entscheidungen zu beeinflussen – ganz ähnlich wie deine Gruppe in BG3.

Für alle Spieler, die sich gerne in eine vielschichtige Geschichte vertiefen, eine gute strategische Herausforderung genießen und Spaß an Geschichte haben, ist „Expeditions: Rome“ ein wahrer Schatz, der nur darauf wartet, entdeckt zu werden.

Mein Fazit: „Expeditions: Rome“ ist perfekt für RPG-Fans, die historische Schauplätze, strategische Tiefe und verzweigte Handlungsstränge mit bedeutenden Konsequenzen schätzen.

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13. Neverwinter Nights: Enhanced Edition [Bestes Multiplayer-D&D-RPG im Stil von Baldur's Gate 3]

Unsere Bewertung Enebameter 8.3/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC (Windows, macOS, Linux), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2018 Entwickler Beamdog Herausgeber Infogrames Metacritic-Bewertung 63

Wenn du es liebst, in die fesselnde Welt von Dungeons & Dragons einzutauchen, dann mach dich bereit für „Neverwinter Nights: Enhanced Edition““. Dieses Remake des Klassikers aus dem Jahr 2002 ist deine Eintrittskarte zu einem spektakulären, unverfälschten und authentischen D&D-Erlebnis in digitaler Form.

Genau wie in BG3 spielt das Spiel in den „Forgotten Realms“. Du schlüpfst in die Rolle eines individuell anpassbaren Helden, der sich auf eine monumentale Quest begibt, gegen Kreaturen kämpft, Zaubersprüche wirkt und Geheimnisse aufdeckt. Lust auf strategische Kämpfe? Das Echtzeit-Kampfsystem mit Pausenfunktion ist genau das Richtige für dich! Träumst du davon, deinen eigenen Charakter zu gestalten? Das Regelwerk der 3. Edition von D&D macht es möglich – vom hinterhältigen Schurken bis zum magischen Zauberer liegt alles in deinen Händen.

Why we chose it „Neverwinter Nights“ bietet umfassende Charakteranpassung und strategische Kämpfe in den „Forgotten Realms“. Dank Multiplayer- und Mod-Unterstützung erwarten dich endlose Abenteuer jenseits der Hauptgeschichte.

Das wirklich Schöne an Neverwinter Nights ist jedoch die lebhafte Multiplayer-Szene und die florierende Mod-Community. Die Enhanced Edition aktualisiert nicht nur die Grafik, sondern trägt auch dazu bei, dass die von Spielern erstellten Module weiterhin gedeihen. Mach dich also bereit für endlose, von Fans geschaffene Abenteuer jenseits der Hauptgeschichte.

Auch wenn es vielleicht nicht den filmischen Glanz von „Baldur's Gate 3“ hat, machen seine Tiefe, Flexibilität und die grenzenlosen benutzerdefinierten Inhalte „Neverwinter Nights“ zu einem wahr gewordenen RPG-Traum.

Mein Fazit: „Neverwinter Nights“ ist eine solide Wahl für Spieler, die D&D-Rollenspiele im Tabletop-Stil und benutzerdefinierte Inhalte mit dauerhaftem Multiplayer-Erlebnis schätzen.

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14. Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut [Das beste taktische Cyberpunk-Rollenspiel im Stil von Baldur's Gate 3]

Unsere Bewertung Enebameter 8.2/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC (Windows, macOS, Linux) Erscheinungsjahr 2014 Entwickler Hirngespinste Herausgeber Hirngespinste Metacritic-Bewertung 87

Stellt euch vor, ihr würdet die Tiefe des Rollenspiels und der epischen Kämpfe von „Baldur's Gate 3“ aufgreifen – nur dass diesmal Ritter und Drachen durch ein Cyberpunk-Universum ersetzt werden, in dem Magie und Technik Hand in Hand gehen. „Shadowrun: Dragonfall“ ist ein Rollenspiel im Retro-Stil, das auf brillante Weise durchdachte rundenbasierte Taktik, eine Geschichte, in der deine Entscheidungen zählen, und eine Cyberpunk-Welt vereint, die du so schnell nicht vergessen wirst.

Wir begeben uns in ein zukünftiges Berlin, in dem große Konzerne die Fäden ziehen, kybernetische Upgrades zur Normalität geworden sind und Magie nicht mehr nur in Märchen vorkommt. Du schlüpfst in die Rolle eines Shadowrunners – eines abtrünnigen Söldners, der riskante Aufträge ausführt und eine Verschwörung aufdeckt, die groß genug ist, um die Welt ins Wanken zu bringen.

Why we chose it „Shadowrun: Dragonfall“ verbindet rundenbasierte Taktik mit Cyberpunk-Storytelling. Die Fähigkeiten deiner Gruppe, moralische Entscheidungen und Interaktionen bestimmen den Ausgang der Ereignisse in einer komplexen, futuristischen Welt.

Der Kampf? Oh, das ist ein wahres Feuerwerk an strategielastigen rundenbasierten Kämpfen, bei denen Hacking, Zaubersprüche und Schießen miteinander kombiniert werden, sodass sich jeder Kampf wie ein zum Nachdenken anregendes Rätsel anfühlt. Und genau wie in „Baldur's Gate 3“ bist du nicht allein – deine Gruppenmitglieder bringen ihre eigenen Fähigkeiten, Hintergründe und moralischen Grundsätze mit; das garantiert faszinierende Begegnungen und Ergebnisse.

Wenn entscheidungsgesteuerte Geschichten und knifflige taktische Kämpfe deine Lieblingselemente in RPGs sind, dann ist „Shadowrun: Dragonfall“ genau das Richtige für dich.

Mein Fazit: „Dragonfall“ ist ideal für Fans strategischer Rollenspiele, die taktische Kämpfe, verzweigte Handlungsstränge und Cyberpunk-Flair suchen.

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15. Tyranny [Das beste moralisch komplexe Rollenspiel im Stil von „Baldur's Gate 3“]

Unsere Bewertung Enebameter 8.1/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC (Windows, macOS, Linux) Erscheinungsjahr 2016 Entwickler Obsidian Entertainment Herausgeber Paradox Interactive Metacritic-Bewertung 80

In den meisten Rollenspielen schlüpfst du in die Rolle des Helden, doch „Tyranny“ dreht den Spieß um – hier spielst du einen Handlanger eines bösen Herrschers und setzt dessen Herrschaft über ein vom Krieg zerrüttetes Land durch. Wenn du den Nervenkitzel genossen hast, dich vor dem zu fürchten, was in den moralischen Grauzonen von „Baldur's Gate 3“ lauern könnte, dann steigert „Tyranny“ diesen Schauer noch um eine Stufe.

Dieses Spiel besticht durch seine reichhaltige Erzählung. Deine Entscheidungen drehen sich nicht nur um Gut und Böse, sondern bestimmen auch, welche Art von Herrscher du sein möchtest. Würdest du mit eiserner Faust regieren oder den Herrscher auf subtile Weise sabotieren?

Why we chose it „Tyranny“ fordert die Spieler heraus, als Handlanger eines mächtigen Herrschers moralisch zwiespältige Entscheidungen zu treffen. Die Dynamik der Gruppe und Kämpfe in Echtzeit mit Pausenfunktion sorgen für ein strategisches und fesselndes Erlebnis.

Wie in „BG3“ ist „Tyranny“ ein gruppenbasiertes Spiel, in dem deine Gefährten nicht nur Hintergrundfiguren sind. Sie haben ihre eigenen Überzeugungen, und wie sie auf deine Führung reagieren – mit Loyalität, Trotz oder sogar Rebellion – hängt von deinen Handlungen ab. Das Echtzeit-Kampfsystem mit Pausenfunktion verbindet gekonnt Strategie und Action und fördert sorgfältige Planung sowie die Charakterentwicklung.

Wenn euch „Baldur's Gate 3“ wegen seiner komplexen Handlung und des fesselnden Rollenspiels gefallen hat, dann ist „Tyranny“ ein Spiel, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Es geht nicht nur um physische Stärke, sondern auch darum, wie ihr eure Macht ausübt.

Mein Fazit: „Tyranny“ ist ein herausragendes Rollenspiel für Spieler, die komplexe Handlungsstränge, ethische Dilemmata und spannende taktische Kämpfe schätzen.

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16. Planescape: Torment – Enhanced Edition [Das beste philosophische Rollenspiel im Stil von „Baldur's Gate 3“]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Plattformen PC (Windows, macOS, Linux), iOS, Android Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Beamdog Herausgeber Interplay Entertainment Metacritic-Bewertung 85

Dieses legendäre Rollenspiel erschien erstmals 1999 und wurde nun für die heutigen Plattformen neu aufgelegt. Es ist nicht nur ein gewöhnliches Fantasy-Spiel – es nimmt dich mit auf eine einzigartige philosophische Reise, wie du sie sonst nirgendwo in der Welt der Videospiele findest.

Als „Der Namenlose“ erwachst du in der geheimnisvollen Stadt Sigil – mit Narben und Tätowierungen, die auf vergangene Leben hinweisen, an die du dich nicht erinnern kannst. Hier geht es nicht darum, die Welt zu retten, sondern vielmehr darum, herauszufinden, wer du bist, warum du unsterblich bist und dich mit den Folgen auseinanderzusetzen, die deine früheren Ichs hinterlassen haben. Je mehr du erfährst, desto deutlicher wird dir, wie frühere Entscheidungen die Welt bereits beeinflusst haben – manchmal nicht gerade zum Besten.

Why we chose it „Planescape: Torment“ zeichnet sich durch seine Erzählkunst aus und bietet tiefgreifende narrative Entscheidungen, die sich auf die Welt und die Gruppenmitglieder auswirken. Dialoge und Hintergrundgeschichte stehen im Vordergrund, nicht der Kampf.

Ähnlich wie „Baldur's Gate 3“ bietet „Planescape: Torment“ eine Fülle von Wahlmöglichkeiten, wobei deine Entscheidungen Wellen in der gesamten Erzählung schlagen und beeinflussen, wie deine Gruppenmitglieder reagieren. Was dieses Spiel jedoch wirklich auszeichnet, ist seine reichhaltige Handlung. Hier stehen die Dialoge im Vordergrund und Kämpfe sind zweitrangig, was es zur perfekten Wahl für Spieler macht, die Storytelling und eine fesselnde Weltgestaltung lieben.

Mein Fazit: „Planescape: Torment“ ist perfekt für Spieler, die Wert auf narrative Tiefe, philosophische Auseinandersetzung und ein fesselndes Rollenspiel in einer einzigartigen Fantasy-Welt legen.

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Häufig gestellte Fragen