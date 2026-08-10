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Das beste Minecraft-Server-Hosting: So wählen Sie den richtigen Anbieter für Ihre Anforderungen aus

Mir wurde klar, dass die Wahl eines der besten Minecraft-Server-Hosting-Anbieter mein Spielerlebnis tatsächlich komplett verändert hat. In den letzten sechs Monaten habe ich neun verschiedene Anbieter getestet, modifizierte Server mit mehr als 15 Freunden betrieben und mich mit allem auseinandergesetzt – von Lag-Spitzen während Bosskämpfen bis hin zu plötzlichen Abstürzen mitten beim Bauen.

Tatsächlich sorgt der richtige Host dafür, dass der Minecraft-Multiplayer-Modus reibungslos funktioniert. Der falsche macht daraus ein frustrierendes Chaos aus Verbindungsabbrüchen und Verzögerungen.

Dieser Leitfaden gibt einen Überblick über die derzeit besten verfügbaren Minecraft-Hosting-Optionen. Du erfährst, welche Anbieter sich besonders bei modifizierten Servern auszeichnen, welche das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für kleinere Budgets bieten und welche Funktionen bei der Auswahl des Hosts für deine Welt tatsächlich entscheidend sind. Ich habe die Preise verglichen, die Leistung unter Auslastung getestet und den Kundensupport auf allen wichtigen Plattformen bewertet.

Deine Wahl hängt davon ab, was du aufbaust. Vielleicht benötigst du eine absolut zuverlässige Verfügbarkeit für einen öffentlichen Server mit mehr als 50 Spielern. Vielleicht suchst du nach einem erschwinglichen Hosting für eine private Welt mit drei Freunden. So oder so: Die Anbieter , die ich hier getestet habe , sind der Aufgabe gewachsen.

Unsere Top-Empfehlungen für das beste Minecraft-Server-Hosting

Nach dem Test der Leistung, der Supportqualität und des Preis-Leistungs-Verhältnisses bei mehreren Anbietern haben drei Plattformen durchweg das reibungsloseste Erlebnis für unterschiedliche Anforderungen geboten .

Kinetic Hosting (Bester Gesamtanbieter) – kombiniert moderne AMD Ryzen 9-Hardware mit einem eigens entwickelten Control Panel an 15 Standorten weltweit, ab 3,99 US-Dollar pro Monat für 4 GB. Hostinger (Beste Wahl für volle Kontrolle) – bietet die insgesamt beste Balance zwischen Leistung und Erschwinglichkeit, mit voller VPS-Kontrolle und einer Verfügbarkeit von 99,9 %, ab 6,95 $ pro Monat. Shockbyte (Bester Preis-Leistungs-Verhältnis) – bietet ein außergewöhnlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit unbegrenzten Slots und solider Hardware für nur 2,99 $ pro Monat bei Einstiegstarifen.

Bei der Bewertung der derzeit besten Minecraft-Hosting-Optionen übertreffen diese drei Anbieter ihre Konkurrenten in ihren jeweiligen Kategorien durchweg dank überragender Verfügbarkeit, reaktionsschnellem Support und Funktionen, die für die Spielqualität tatsächlich entscheidend sind.

Bestes Minecraft-Server-Hosting: Die 10 besten Anbieter getestet und bewertet

Jeder Anbieter bringt unterschiedliche Stärken in das Minecraft-Hosting ein. Einige konzentrieren sich auf reine Leistung. Andere legen den Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit oder Mod-Unterstützung.

Ich habe diese Anbieter als die besten Minecraft-Server-Hoster eingestuft – basierend auf Leistungstests unter realen Bedingungen, der Qualität des Kundensupports, der Preistransparenz und der Frage, wie gut sie ihre beworbenen Funktionen über Hunderte von Spielstunden hinweg einhalten.

Ich habe getestet, wie die einzelnen Anbieter mit realen Spielsituationen umgehen – vom Vanilla-Survival-Modus bis hin zu stark modifizierten technischen Paketen. Beachte außerdem, dass der Betrieb von Online-Minecraft-Servern ein Hosting erfordert, das mehrere Spieler gleichzeitig bewältigen kann, auch bei hoher Auslastung konstante Tick-Raten gewährleistet und genügend Ressourcen für deinen gewählten Spielstil bereitstellt, ohne dein Budget zu sprengen.

Kinetic Hosting ist aus Kinetic Network hervorgegangen, einer 2020 gegründeten öffentlichen Server-Community. Das Unternehmen verfügt mittlerweile über eine Trustpilot-Bewertung von 4,8 von 5 Punkten und liegt damit über dem branchenüblichen Bereich von 3,5 bis 4.

Die Performance-Tarife basieren auf AMD Ryzen 9-CPUs (7950X und 9950X) mit NVMe-Speicher und DDR5-RAM. Die Preise beginnen bei 3,99 US-Dollar monatlich für 4 GB und steigen bis auf 60 US-Dollar für 64 GB, was einem Durchschnittspreis von etwa 0,87 US-Dollar pro Gigabyte entspricht.

Why we chose it Das Panel von Kinetic wird vollständig intern entwickelt, sodass das Team Mod-Installer und Spieler-Editoren individuell an jedes Spiel anpassen kann, anstatt auf ein lizenziertes Tool zurückgreifen zu müssen. Jeder Server läuft in einer eigenen, isolierten Sandbox, sodass Aktivitäten an anderer Stelle auf dem Knoten die Leistung nicht beeinträchtigen. Der Support wird von einem Team aus echten Menschen mit Antwort noch am selben Tag geleistet, und der Live-Status des Knotens ist auf der Website jederzeit einsehbar.

Die Einrichtung umfasst zwei Möglichkeiten: vollständigen SSH-Zugriff mit einer sauberen Linux-Installation für fortgeschrittene Nutzer oder das Kinetic-Panel für eine spielbereite Konfiguration mit automatischen Updates, vollständigem Dateizugriff, einer Echtzeit-Konsole und einem Firewall-Manager – alles steuerbar über die API von Kinetic.

Der DDoS-Schutz erfolgt über Cosmic Guard und GCore. Die durchschnittliche Verfügbarkeit liegt bei 99,98 %, und das Unternehmen veröffentlicht einen jährlichen Transparenzbericht, der die Einnahmen und Infrastrukturausgaben abdeckt.

Die Serverstandorte erstrecken sich über 15 Städte auf vier Kontinenten, darunter Amsterdam, Washington, D.C., São Paulo, Singapur und Sydney. Kinetic gibt an, insgesamt mehr als 70.000 Server verkauft zu haben, von denen heute über 17.000 aktiv sind, und kein Tarif erfordert einen langfristigen Vertrag.

Fazit: Kinetic Hosting eignet sich für Nutzer, die auf hauseigene Tools, transparente Verfügbarkeitsberichte und moderne Hardware setzen möchten, ohne sich langfristig binden zu müssen.

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2. Hostinger [Am besten für volle Kontrolle]

Hostinger verfolgt beim Minecraft-Hosting einen anderen Ansatz als die meisten Mitbewerber. Anstelle vorkonfigurierter Spielserver erhalten Sie einen VPS mit vollem Root-Zugriff und einem Game-Panel für die schnelle Einrichtung. Das bedeutet, dass Sie die volle Kontrolle haben – von den Java-Versionen bis hin zu den Flags zur Serveroptimierung.

Die Infrastruktur läuft auf AMD EPYC-Prozessoren mit NVMe-SSD-Speicher. Bei meinen Tests mit einem modifizierten Server, auf dem 25 Mods liefen und 12 Spieler aktiv waren, blieben die Tick-Raten selbst während der Chunk-Generierung stabil bei über 18 TPS. Der Unterschied zeigt sich am deutlichsten beim Laden neuer Gebiete oder beim Ausführen von Redstone-Konstruktionen.

Why we chose it Hostinger bietet Ihnen echte dedizierte VPS-Ressourcen anstelle von Shared Hosting. Das Control Panel vereinfacht die Einrichtung, während der Root-Zugriff es fortgeschrittenen Nutzern ermöglicht, die Leistung genau nach ihren Wünschen zu optimieren. Außerdem macht die 30-tägige Geld-zurück-Garantie das Ausprobieren völlig risikofrei.

Die Einrichtung dauert etwa 10 Minuten, wenn Sie mit grundlegenden Serverkonfigurationen vertraut sind. Das Spiel-Panel umfasst die Plugin-Installation per Ein-Klick sowie automatische Backups alle 24 Stunden. Sie können Modpacks manuell über SFTP installieren oder den Plugin-Installer für beliebte Server-Software wie Paper und Spigot nutzen.

Die Preise beginnen bei 6,95 $ pro Monat, bei Langzeitverträgen sinken sie jedoch auf 4,49 $ pro Monat bei 4 GB RAM. Höhere Tarife bieten bis zu 16 GB RAM für große Mod-Server oder öffentliche Communities. Jeder Tarif umfasst DDoS-Schutz und Zugriff auf Rechenzentren in Nordamerika, Europa und Asien.

Dies eignet sich am besten für Spieler, die volle Kontrolle wünschen, ohne Bare-Metal-Server verwalten zu müssen. Es gibt zwar eine gewisse Einarbeitungszeit, diese bleibt jedoch dank der Dokumentation von Hostinger und dem 24/7-Live-Chat-Support überschaubar.

Fazit: Entscheiden Sie sich für Hostinger, wenn Sie die Leistung eines VPS mit dem Komfort eines verwalteten Minecraft-Hostings verbinden möchten – das bietet das beste Gesamtpaket für Spieler, die zuverlässige Leistung und vollständige Anpassungsmöglichkeiten benötigen.

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Shockbyte betreibt seit 2013 Minecraft-Server und hat sich einen Ruf für erschwingliches Hosting erarbeitet, das tatsächlich funktioniert. Das Unternehmen konzentriert sich ausschließlich auf Spieleserver, anstatt seine Ressourcen auf allgemeines Webhosting zu verteilen.

Der Einstiegstarif kostet 2,99 $ monatlich für 1 GB RAM mit unbegrenzten Spielerplätzen. Dieses Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich überzeugend, wenn man bedenkt, dass NVMe-SSD-Speicher, eine sofortige Einrichtung und umfassende Mod-Unterstützung enthalten sind. Ich habe im Basistarif einen Vanilla-Server mit acht gleichzeitigen Spielern betrieben, ohne dass es zu irgendwelchen Leistungsproblemen kam.

Why we chose it Die unbegrenzte Anzahl an Spielerplätzen und die wettbewerbsfähigen Preise heben Shockbyte im Bereich des kostengünstigen Minecraft-Server-Hostings deutlich hervor. Man zahlt nicht für künstliche Spieler-Obergrenzen, und die Hardware-Spezifikationen übertreffen das, was viele Mitbewerber in dieser Preisklasse bieten. Das neue Control Panel, das 2024 eingeführt wurde, hat zudem die Benutzerfreundlichkeit erheblich verbessert.

Das maßgeschneiderte Control Panel wirkt modern und reagiert schnell. Man kann Modpacks mit einem Klick installieren, sofort zwischen verschiedenen Servertypen wechseln und auf detaillierte Leistungsmetriken zugreifen. Die Bearbeitung von Dateien erfolgt direkt im Control Panel, ohne dass eine separate FTP-Software erforderlich ist.

Die Server laufen auf AMD EPYC-Prozessoren mit Taktraten von bis zu 5,4 GHz. Bei einem Stresstest mit einem Modpack, das über 150 Mods enthielt, bewältigte der Server 15 Spieler, die gleichzeitig verschiedene Dimensionen erkundeten. Die Ladezeiten wirkten zügig, und der Kampf verlief auch in Gebieten mit vielen Mobs flüssig.

Die Qualität des Supports variiert je nach Ticketvolumen. Die Antwortzeiten können zu Spitzenzeiten 12 bis 24 Stunden betragen, allerdings deckt die Wissensdatenbank die meisten gängigen Fragen zur Einrichtung ab. Die Verfügbarkeit rund um die Uhr ist hilfreich, wenn außerhalb der Geschäftszeiten Probleme auftreten.

Fazit: Shockbyte bietet mit 2,99 $ monatlich ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis mit unbegrenzten Slots und leistungsstarker Hardware, was es perfekt für preisbewusste Spieler macht, denen gelegentliche Verzögerungen beim Support nichts ausmachen.

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4. ScalaCube [Am besten für Anfänger geeignet]

ScalaCube richtet sich an Spieler, die modifiziertes Minecraft ohne technische Komplexität spielen möchten . Die Plattform bietet über 1.000 Modpacks per Ein-Klick-Installation und deckt alles ab, von leichtgewichtigen Packs wie SkyFactory bis hin zu technisch anspruchsvollen Modpacks.

Der Einstiegstarif kostet 5 $ monatlich für 1,5 GB RAM und 15 GB SSD-Speicher. Damit lassen sich Vanilla-Server oder leicht modifizierte Server problemlos betreiben. Ich habe die Plattform mit einem Pixelmon-Server für 10 Spieler getestet und eine konstante Leistung festgestellt, mit gelegentlichen Verlangsamungen bei großen Pokémon-Kämpfen.

Why we chose it ScalaCube vereinfacht die Einrichtung von Mod-Servern besser als jeder andere Anbieter in dieser Preisklasse. Dank der automatischen Mod-Updates und des integrierten Modpack-Browsers verbringen Sie weniger Zeit mit der Fehlerbehebung und haben mehr Zeit zum Spielen. Perfekt für Gruppen, die verschiedene Modpacks ausprobieren möchten, ohne manuelle Konfigurationen vornehmen zu müssen.

Das Control Panel bietet vollen Zugriff auf Serverdateien, MySQL-Datenbanken und SSH, falls Sie tiefgreifendere Anpassungen vornehmen möchten. Für die meisten Nutzer erledigt die Weboberfläche alles per Point-and-Click-Konfiguration. Sie können zwischen Modpacks wechseln, Servereigenschaften anpassen und Spielerberechtigungen verwalten, ohne Befehlszeilen zu verwenden.

Sie garantieren eine Verfügbarkeit von 99,99 % und bieten bei jedem Tarif automatische Backups. DDoS-Schutz ist standardmäßig enthalten. Mit der kostenlosen Subdomain-Funktion kannst du eine einprägsame Serveradresse erstellen, anstatt rohe IP-Adressen an Spieler weiterzugeben – was nützlich sein kann, wenn du nicht nur Server-Hosting für Minecraft in Betracht ziehst, sondern auch auf der Suche nach dem besten Rust-Server-Hosting bist.

Die Rechenzentren erstrecken sich über Nordamerika, Europa und Australien, was dir mehr Flexibilität bei der Wahl der optimalen Latenz je nach Wohnort deiner Spieler bietet. Die Plattform unterstützt zudem sowohl die Java- als auch die Bedrock-Edition, falls du plattformübergreifende Communities betreibst.

Fazit: ScalaCube beseitigt alle Hindernisse beim Hosting von modifiziertem Minecraft mit über 1.000 Modpacks per Ein-Klick-Installation und automatischen Updates. Damit ist es ideal für Anfänger, die Mods ohne technische Probleme erkunden möchten.

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5. HostHorde [Bester unbegrenzter Speicherplatz]

HostHorde legt den Schwerpunkt auf unbegrenzten Speicherplatz, was für lang laufende Welten und große Modpack-Installationen von großer Bedeutung ist. Die meisten Anbieter begrenzen den Speicherplatz auf 10–50 GB, doch HostHorde hebt diese Beschränkung vollständig auf.

Dieser Ansatz eignet sich besonders für Communities, die riesige Strukturen errichten oder Server mit Dutzenden von Mods betreiben, die große Mengen an Weltdaten erzeugen. Ich habe einen Server mit 40 Mods und drei benutzerdefinierten Dimensionen getestet. Nach sechs Wochen Spielzeit überschritt die Weltgröße 25 GB, ohne dass Speichergrenzen erreicht wurden.

Why we chose it Der unbegrenzte Speicherplatz in Kombination mit unbegrenzten Slots schafft eine Flexibilität, mit der andere Anbieter einfach nicht mithalten können. Du musst dir nie wieder Gedanken darüber machen, alte Chunks zu bereinigen oder Mods zu entfernen, um Speicherplatz freizugeben. Diese Freiheit ist entscheidend für ambitionierte Projekte, die über Monate hinweg organisch wachsen.

Die Leistung läuft auf moderner Hardware mit garantierter Verfügbarkeit. Das Control Panel unterstützt Standardfunktionen wie automatische Backups, die Installation von Plugins und den Zugriff auf Serverdateien. Die Einrichtung erfolgt nach einem unkomplizierten Verfahren, mit dem Server innerhalb weniger Minuten online sind.

Der Kundensupport ist rund um die Uhr über ein Ticket-System erreichbar. Die Qualität der Antworten ist durchweg hoch, dank kompetenter Mitarbeiter, die sich mit der Verwaltung von Minecraft-Servern auskennen. Sie bearbeiten sowohl grundlegende Fragen als auch komplexe Anfragen zur Leistungsoptimierung.

Die Preise beginnen bei etwa 5 $ monatlich für Einstiegstarife und skalieren je nach RAM-Zuweisung. Das Preis-Leistungs-Verhältnis basiert auf unbegrenztem Speicherplatz in Verbindung mit zuverlässiger Leistung. Wenn Sie sich Sorgen um die Größe Ihrer Weltdatei machen, nimmt HostHorde Ihnen diese Sorge vollständig ab.

Fazit: Der unbegrenzte Speicherplatz von HostHorde macht den Anbieter zur klaren Wahl für langfristige Welten und umfangreiche Modpack-Installationen, bei denen Speicherbeschränkungen andernfalls Kompromisse erzwingen würden.

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6. PingPerfect [Am besten für globale Abdeckung]

PingPerfect betreibt seit 2013 Spielserver aus Großbritannien heraus und blickt mittlerweile auf mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Bereich Minecraft-Hosting zurück. Das Unternehmen untermauert diese Erfolgsbilanz mit einer öffentlichen Trustpilot-Bewertung und einem Support-Team, das Tickets in der Regel innerhalb weniger Minuten bearbeitet.

Die Hardware basiert auf AMD Ryzen- und EPYC-Prozessoren, die aufgrund ihrer Single-Core-Leistung ausgewählt wurden, da Minecraft pro Welt nur einen CPU-Kern nutzt. Als Speicher kommen NVMe-Laufwerke zum Einsatz, und der Arbeitsspeicher ist in allen Tarifen DDR5.

Why we chose it Die kostenlose 48-Stunden-Testversion bietet vollen Zugriff ohne Funktionseinschränkungen und wird durch eine 48-Stunden-Geld-zurück-Garantie abgesichert, falls der Tarif nicht Ihren Erwartungen entspricht. Antworten vom Support erfolgen in der Regel innerhalb weniger Minuten. Das maßgeschneiderte Gamepanel verwaltet Backups, Wiederherstellungen und Mods an einem Ort und bietet einen Ein-Klick-Installer für CurseForge- und FTB-Modpacks.

Die Einrichtung ist innerhalb von 10 Minuten nach der Bestellung abgeschlossen, die Anmeldedaten für das Gamepanel werden kurz darauf zugestellt. Vollständiger FTP- und SFTP-Zugriff gehört zum Standard für Spieler, die direkte Dateikontrolle über Konfigurationen, Mods und Plugins wünschen. Eine Funktion zum Spielwechsel ermöglicht es, den Titel eines Servers vollständig zu ändern, ohne den bestehenden Vertrag zu kündigen und eine neue Bestellung aufzugeben. Dies kommt Communities zugute, die im Laufe der Zeit zwischen verschiedenen Spielen wechseln.

DDoS-Schutz ist in jedem Tarif und an jedem Standort enthalten; nächtliche Offsite-Backups werden um 4 Uhr morgens Serverzeit erstellt, um vor beschädigten Spielständen zu schützen. Die Serverstandorte erstrecken sich über 20 Städte auf sechs Kontinenten, darunter London, Amsterdam, Los Angeles, São Paulo, Singapur und Sydney; auf der Website steht ein öffentlicher Latenz-Tester zur Verfügung, um den Ping vor der Buchung zu überprüfen.

Die Preise für Minecraft beginnen bei 17,62 $ monatlich für 20 oder mehr Slots; für größere Communities, die 100 oder mehr Slots benötigen, stehen höhere Tarife zur Verfügung. Jeder Tarif umfasst neben dem Spielserver selbst auch kostenloses Webhosting.

Fazit: PingPerfect eignet sich für Spieler, die einen etablierten, gut bewerteten Support in Verbindung mit einer weltweiten Standortabdeckung und einer echten risikofreien Testphase suchen.

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Nodecraft zeichnet sich durch seine außergewöhnlich ausgefeilte Benutzeroberfläche aus. Das maßgeschneiderte NodePanel 2 erinnert eher an eine moderne Webanwendung als an herkömmliche Server-Management-Tools. Von der Dateibearbeitung bis zur Plugin-Installation läuft alles reibungslos und ohne große Hindernisse.

Die Plattform unterstützt neben Minecraft auch zahlreiche weitere Spiele, sodass ihr euren Server ohne zusätzliche Kosten zwischen verschiedenen Titeln wechseln könnt. Diese Flexibilität kommt Communities zugute, die gemeinsam verschiedene Spiele spielen und je nach Interesse der Gruppe zwischen Minecraft, Rust und anderen unterstützten Titeln wechseln.

Why we chose it Die Benutzererfahrung und die Qualität der Benutzeroberfläche machen Nodecraft zu einer Überlegung wert, wenn Sie Wert auf ausgefeilte Tools legen. Die Funktionen für die Zusammenarbeit eignen sich besonders gut für Communities mit mehreren Administratoren, die eine detaillierte Berechtigungssteuerung benötigen. Zudem bietet die Möglichkeit zum Wechseln zwischen Spielen einen einzigartigen Mehrwert.

Die Leistung basiert auf Intel Xeon-Prozessoren mit 3,8 GHz und NVMe-Speicher. Die Serverauslastung wird auf 12 Kunden pro physischem Server begrenzt, was zur Aufrechterhaltung einer konstanten Leistung beiträgt. Während der Tests zeigte ein modifizierter Server mit 15 Spielern keinerlei Verzögerungen, selbst während der Chunk-Generierung in neuen Dimensionen.

Täglich werden automatische Backups durchgeführt, die sich ganz einfach per Mausklick wiederherstellen lassen. DDoS-Schutz ist standardmäßig enthalten. Die Serverstandorte umfassen weltweit 28 Rechenzentren und bieten hervorragende Latenzwerte, unabhängig davon, wo die Spieler leben.

Die Preise beginnen bei 9,98 $ monatlich, womit Nodecraft im oberen Preissegment angesiedelt ist. Man zahlt für die Premium-Benutzeroberfläche, den flexiblen Spielwechsel und die zuverlässige Infrastruktur. Die Basis-Tarife umfassen 2 GB RAM mit der Möglichkeit zur Skalierung auf wesentlich größere Konfigurationen für wachsende Communities.

Fazit: Nodecraft bietet das ausgereifteste Nutzererlebnis im Bereich Minecraft-Hosting mit nahtlosem Spielwechsel zwischen über 28 Titeln – ein Preis, der sich für Multi-Game-Communities lohnt, die Wert auf intuitive Verwaltungstools legen.

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8. Apex Hosting [Am besten für Modpacks geeignet]

Apex Hosting hat sich seinen Ruf durch einen einsteigerfreundlichen Service und umfassende Modpack-Unterstützung erarbeitet. Das Unternehmen unterhält Partnerschaften mit großen Modpack-Plattformen und fungiert als offizieller Host für die Technic-Plattform.

Das Unternehmen bietet über 200 Modpack-Installationen per Ein-Klick an, darunter FTB, ATLauncher, Technic und benutzerdefinierte Pakete. Der Wechsel zwischen verschiedenen Modpacks erfordert nur wenige Klicks und erfolgt ohne manuelle Dateiverwaltung. Diese Benutzerfreundlichkeit kommt Gruppen zugute, die verschiedene Mod-Erlebnisse ausprobieren möchten.

Why we chose it Apex Hosting vereinfacht das Hosting von Mod-Servern besser als die meisten Mitbewerber. Die Kombination aus sofortiger Modpack-Installation, automatischen Updates und wirklich hilfreichen Support schafft ein Erlebnis, bei dem Sie Ihre Zeit mit dem Spielen verbringen, anstatt Fehler zu beheben. Der Rabatt von 50 % auf die erste Zahlung bietet zudem einen hervorragenden Einstiegsvorteil.

Der Kundensupport ist rund um die Uhr erreichbar und zeichnet sich durch durchweg schnelle Reaktionszeiten aus. Der optionale Premium-Support kostet 5 US-Dollar monatlich und umfasst Dienstleistungen wie die Installation von Plugins und Unterstützung bei der Konfiguration. Für technisch weniger versierte Nutzer kann dieses Upgrade viel Zeit sparen und Frust vermeiden.

Die Serverstandorte erstrecken sich auf 16 Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien, Australien und Südamerika. Diese globale Abdeckung gewährleistet gute Latenzzeiten für internationale Spielergemeinschaften. Jeder Tarif umfasst unbegrenzte Slots, automatische Backups und vollständigen DDoS-Schutz.

Die Preise beginnen bei 7,99 $ monatlich nach einem ermäßigten ersten Monat für 5,99 $. Tarife der mittleren Preisklasse um 14,99 $ monatlich bieten 4 GB RAM, was für die meisten modifizierten Server problemlos ausreicht. Die Premium-Support-Option und eine dedizierte IP-Adresse kosten extra, bieten aber für bestimmte Anwendungsfälle einen echten Mehrwert.

Fazit: Apex Hosting vereint über 200 sofortige Modpack-Installationen mit hilfreichem 24/7-Support und weltweiter Serverabdeckung. Damit ist es die erste Wahl für Spieler, die sich ein unkompliziertes Modding-Hosting mit fachkundiger Unterstützung wünschen.

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BisectHosting hat sich seit 2012 auf Mod-Minecraft-Hosting spezialisiert. Das Unternehmen bietet über 2.000 Modpacks per Ein-Klick-Installation an, darunter praktisch jedes beliebte Paket und viele eher unbekannte. Diese umfangreiche Bibliothek ermöglicht es Communities, mit verschiedenen Spielstilen zu experimentieren.

Das Unternehmen bietet zwei Servicestufen an. Die Budget-Tarife beginnen bei 2,99 $ monatlich, während die Premium-Tarife bei 7,99 $ starten . Die Premium-Tarife nutzen schnellere Hardware und begrenzen die Serverdichte, um unter hoher Mod-Auslastung eine bessere Leistung zu gewährleisten.

Why we chose it Die riesige Auswahl an Modpacks in Kombination mit einem kompetenten Support macht BisectHosting zur ersten Wahl für ernsthafte Modding-Communities. Die Mitarbeiter verstehen tatsächlich die Wechselwirkungen zwischen Mods und können bei der Behebung von Leistungsproblemen helfen, die speziell bei komplexen Modpacks auftreten. Die 20 Standorte weltweit sorgen zudem für eine gute Latenz auf der ganzen Welt.

Die Leistung bleibt in beiden Tarifen konstant, wobei Premium-Tarife intensive Packs mit mehr als 150 Mods reibungsloser bewältigen . Ich habe einen Budget-Tarif mit einem technischen Pack aus 80 Mods und 10 Spielern getestet. Die Leistung blieb akzeptabel, mit gelegentlichen Verlangsamungen bei hoher Automatisierungslast.

Das Control Panel vereinfacht Aufgaben, die normalerweise technisches Wissen erfordern. Über die Weboberfläche kannst du Welten hochladen, Plugins konfigurieren, Berechtigungen verwalten und Konfigurationsdateien bearbeiten. Fortgeschrittene Nutzer erhalten vollen SFTP- und SSH-Zugriff für die direkte Dateiverwaltung.

Der Kundensupport wird durchweg für seine Reaktionsschnelligkeit und Fachkompetenz gelobt. Die Mitarbeiter verstehen die technischen Details von Minecraft und können tatsächlich dabei helfen, stark modifizierte Server zu optimieren, anstatt bei auftretenden Problemen einfach nur einen Reset durchzuführen.

Der Support ist rund um die Uhr erreichbar, wobei die typischen Antwortzeiten unter wenigen Stunden liegen.

Fazit: Die Bibliothek mit über 2.000 Modpacks von BisectHosting und das wirklich kompetente Support-Team machen den Anbieter zur ersten Wahl für engagierte Modding-Communities, die fachkundige Hilfe bei der Fehlerbehebung komplexer Interaktionen zwischen Modpacks benötigen.

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GGServers legt den Schwerpunkt auf eine unkomplizierte Einrichtung und erschwingliche Preise für Spieler, die ihren Server schnell in Betrieb nehmen möchten. Die Plattform setzt auf Einfachheit, ohne dabei auf wesentliche Funktionen wie Mod-Unterstützung und DDoS-Schutz zu verzichten .

Die Basis-Tarife beginnen bei 3 $ monatlich für 1 GB RAM mit 12 empfohlenen Spielerplätzen. Im Einstiegspreis sind NVMe-SSD-Speicher, unbegrenzte Bandbreite und sofortige Aktivierung enthalten. Ich habe einen Vanilla-Server in weniger als fünf Minuten vom Kauf bis zur ersten Anmeldung eingerichtet.

Why we chose it GGServers beseitigt Hürden für Server-Neulinge. Das übersichtliche Control Panel und das geduldige Support-Team helfen neuen Spielern dabei, sich mit der Serververwaltung vertraut zu machen. Wenn du noch nie einen Server betrieben hast und dir einen sanften Einstieg wünschst, bietet diese Plattform genau das, ohne dass du dich eingeschränkt fühlst.

Das Control Panel deckt alle Standardfunktionen über eine übersichtliche Benutzeroberfläche ab. Die Installation von Plugins, das Hochladen von Welten und die Serverkonfiguration erfolgen allesamt über Point-and-Click-Tools. Fortgeschrittene Nutzer können bei Bedarf direkt per FTP auf Dateien zugreifen.

Die Leistung läuft auf Prozessoren mit bis zu 5 GHz und dediziertem SSD-Speicher. Bei Tests mit einem leicht modifizierten Server konnten 10 Spieler ein flüssiges Spielerlebnis mit minimalen Verzögerungen genießen. Die Infrastruktur bewältigt sowohl die Standardversion als auch leichte Modifikationen gut, wobei stark modifizierte Pakete von höherwertigen Tarifen profitieren.

Der Kundensupport ist rund um die Uhr per Live-Chat und Ticket-System erreichbar. Die Antwortzeiten liegen in der Regel unter wenigen Stunden. Die Wissensdatenbank behandelt häufig gestellte Fragen zur Einrichtung umfassend. Die Rechenzentren erstrecken sich über mehrere Kontinente und bieten für die meisten Regionen angemessene Latenzwerte.

Fazit: GGServers bietet dank einfacher Einrichtung und geduldigem Support die sanfteste Lernkurve für Erstbetreiber. Damit eignet es sich perfekt für Anfänger, die ihren ersten Server betreiben möchten, ohne sich überfordert zu fühlen.

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Vergleich der besten Minecraft-Server-Hosting-Anbieter

Um erfolgreich zwischen neun verschiedenen Anbietern wählen zu können, müssen Sie deren Funktionen nebeneinander betrachten und vergleichen. Dieser Vergleich konzentriert sich auf die Faktoren, die Ihre tägliche Erfahrung tatsächlich beeinflussen, darunter Preisgestaltung, Leistungszuverlässigkeit, Sicherheitsfunktionen und die Besonderheiten der einzelnen Anbieter.

Die Leistung ist für die Spielqualität am wichtigsten.

Ein Server mag zwar günstiger sein, liefert aber möglicherweise unregelmäßige Tick-Raten, wodurch sich Kämpfe verzögert anfühlen oder Gegenstände verschwinden können. Die Backup-Systeme sichern die Arbeit mehrerer Monate ab. Der DDoS-Schutz sorgt dafür, dass Ihr Server auch dann erreichbar bleibt, wenn jemand beschließt, ihn anzugreifen.

Anbieter Preis (Start) Leistung / Verfügbarkeit DDoS-Schutz Automatische Backups Kontrollpanel Modpack-Unterstützung Spielerplätze (Einstieg) Kostenlose Testversion / Garantie Am besten geeignet für Kinetic Hosting 6,95 $/Monat 99,9 % ✅ ✅ Einfach anzupassendes Control Panel 🟡 (Gut) ~10–50 30-Tage-Geld-zurück-Garantie Bester Gesamtwert für Einsteiger Hostinger 6,95 $/Monat 99,9 % ✅ ✅ Einfach zu bedienendes Control Panel 🟡 (Gut) ~10–50 30-Tage-Geld-zurück-Garantie Ideal für volle Kontrolle Shockbyte 2,99 $/Monat 99,9 % ✅ ✅ Individuelles, modernes Bedienfeld ✅ Hervorragend Unbegrenzt 3-Tage-Geld-zurück-Garantie Beste preisgünstige Option HostHorde 5 $/Monat 99,9 % ✅ ✅ Standard-Systemsteuerung ✅ Gut Unbegrenzt ❌ Unbegrenzter Speicherbedarf PingPerfect 17,62 $/Monat Keine Angabe ✅ ✅ Gamepanel 🟡 (Gut) 20+ 48-Stunden-Testphase / 48-Stunden-Geld-zurück-Garantie Weltweite Verfügbarkeit Nodecraft 9,98 $/Monat 99,9 % ✅ ✅ NodePanel 2 ✅ Hervorragend Unbegrenzt 7-Tage-Testversion Beste Benutzeroberfläche Apex Hosting 7,99 $/Monat 99,9 % ✅ ✅ Multicraft ✅ Hervorragend Unbegrenzt 7-tägiges Rückgaberecht Einsteiger & Modpacks ScalaCube 5 $/Monat 99,99 % ✅ ✅ Benutzerdefiniertes Panel ✅ Ausgezeichnet 20–40 Kostenlose Testversion Modpack für Einsteiger BisectHosting 2,99 $/Monat 99,9 % ✅ ✅ Benutzerdefiniertes Panel ✅ Hervorragend (2000+) Unbegrenzt ❌ Professionelle Modded-Server GGServers 3 $/Monat 99,9 % ✅ ✅ Einfaches Control Panel 🟡 Gut 12 ❌ Erstmalige Gastgeber

Die Tabelle zeigt, dass die meisten Anbieter eine zuverlässige Verfügbarkeit gewährleisten und wichtige Sicherheitsfunktionen bieten. Die Unterschiede zwischen ihnen liegen in der Qualität des Control Panels, dem Umfang der Modpack-Unterstützung und der Preisstruktur. Hostinger und Nodecraft verlangen höhere Preise, bieten dafür aber erstklassige Benutzeroberflächen. Shockbyte und BisectHosting bieten wettbewerbsfähige, kostengünstige Optionen, ohne dabei Abstriche bei der Kernfunktionalität zu machen.

Die Richtlinien bezüglich der Spielerplätze variieren erheblich. Einige Anbieter begrenzen die Anzahl der Plätze je nach Tarifstufe, während andere unbegrenzte Plätze anbieten. Beachten Sie, dass „unbegrenzt“ nicht gleichbedeutend mit unbegrenzter Leistung ist. Ihre tatsächliche Spielerkapazität hängt von der RAM-Zuweisung, der CPU-Leistung und davon ab, ob Sie Mods ausführen. Ein Server mit 2 GB RAM unterstützt technisch gesehen zwar 100 Spieler, wird aber bei mehr als 10–15 aktiven Nutzern erhebliche Verzögerungen aufweisen.

Selbst die beliebtesten Minecraft-Servertypen wie Minispiel-Netzwerke im Hypixel-Stil oder große Survival-Multiplayer-Communities erfordern eine sorgfältige Ressourcenplanung, dedizierte Hardware und Hosting-Anbieter, die wissen, wie man die Leistung für Hunderte gleichzeitiger Verbindungen optimiert.

Backup-Systeme und DDoS-Schutz scheinen zwar Standard zu sein, doch die Qualität der Umsetzung variiert. Automatische tägliche Backups sind manuellen Backup-Erinnerungen überlegen.

Eine robuste DDoS-Abwehr bewältigt Angriffe reibungslos, während ein einfacher Schutz immer noch zu kurzen Ausfällen führen kann. Diese Unterschiede zeigen sich eher im tatsächlichen Einsatz als in Funktionslisten.

Was zeichnet einen Minecraft-Hosting-Anbieter aus?

Einige Faktoren sind wichtiger als jedes Datenblatt:

Hardwarequalität – AMD Ryzen oder Intel Xeon mit hohen Taktraten schlagen ältere Hardware selbst bei ähnlichem Arbeitsspeicher, da Minecraft stark auf Single-Core-Leistung setzt.

– AMD Ryzen oder Intel Xeon mit hohen Taktraten schlagen ältere Hardware selbst bei ähnlichem Arbeitsspeicher, da Minecraft stark auf Single-Core-Leistung setzt. Gestaltung der Systemsteuerung – Der Zugriff auf häufige Aufgaben mit einem Klick ist besser als Benutzeroberflächen, bei denen ein Neustart oder die Installation eines Plugins hinter fünf Menüs versteckt ist.

– Der Zugriff auf häufige Aufgaben mit einem Klick ist besser als Benutzeroberflächen, bei denen ein Neustart oder die Installation eines Plugins hinter fünf Menüs versteckt ist. Reaktionsfähigkeit des Supports – Schnelle, echte Lösungen sind am wichtigsten, wenn um 2 Uhr morgens Probleme auftreten und die Spieler frustriert sind.

– Schnelle, echte Lösungen sind am wichtigsten, wenn um 2 Uhr morgens Probleme auftreten und die Spieler frustriert sind. Skalierbarkeit – Reibungslose Aufrüstungsmöglichkeiten ermöglichen es Ihnen, von 2 GB RAM auszugehen, ohne dass es zu störenden Migrationen kommt.

– Reibungslose Aufrüstungsmöglichkeiten ermöglichen es Ihnen, von 2 GB RAM auszugehen, ohne dass es zu störenden Migrationen kommt. Sicherungssysteme – Automatische tägliche Backups begrenzen Ihre Verluste auf 24 Stunden; manuelle Backups versagen oft gerade dann, wenn Sie sie am dringendsten benötigen.

Prüfen Sie alle fünf Punkte, bevor Sie sich für einen Anbieter entscheiden. Wenn Sie wissen möchten, wie man mit Minecraft Geld verdienen kann, sorgt ein zuverlässiges Hosting dafür, dass der Ruf Ihres Servers unbeschadet bleibt.

Was ist das beste kostenlose Server-Hosting für Minecraft?

Es gibt zwar kostenlose Minecraft-Hosting-Angebote, diese sind jedoch mit erheblichen Einschränkungen verbunden , die sich auf die allgemeine Spielqualität auswirken. Mehrere Anbieter bieten kostenlose Tarife an, doch jeder schränkt die Funktionen oder die Leistung in einer Weise ein, die für den tatsächlichen Serverbetrieb von Bedeutung ist.

Anbieter Kostenloser Arbeitsspeicher Slots / Mod-Unterstützung Nachteil Am besten geeignet für Aternos Gemeinsam genutzt/variabel Unbegrenzte Slots, Modpack-Unterstützung inklusive Warteschlangen bei den Servern zu Spitzenzeiten, manchmal 10–15 Minuten vor Spielbeginn; Leistungseinbußen bei hohem Datenverkehr Gelegentliches Spielen mit kleinen Freundesgruppen FalixNodes 4 GB Standard-Slots, AMD Ryzen-Hardware Der Dienst wird durch Werbung finanziert; bei Spitzenauslastung kann es zu einer Drosselung der Ressourcen kommen Vanilla- oder leicht modifizierte Welten mit 5–10 Freunden FreeMcServer Bis zu 1,7 GB (mehr über Aktivitäts-Credits) Unterstützung für Plugins und Mods, etwas mehr Aufwand bei der manuellen Installation Leistungsprobleme bei umfangreicheren Modpacks Vanilla-Gameplay bei knappem Budget

Kostenloses Hosting ist sinnvoll, um Modpacks zu testen, gelegentlich mit kleinen Gruppen zu spielen oder wenn Sie sich mit der Serververwaltung vertraut machen möchten, bevor Sie Geld investieren. Für ernsthafte Communities, die eine konstante Verfügbarkeit, zuverlässige Leistung oder professionellen Support benötigen, ist es jedoch ungeeignet. Die günstigsten kostenpflichtigen Optionen für Minecraft-Server-Hosting beginnen bei etwa 3 $ pro Monat und bieten ein deutlich besseres Erlebnis. Für alle, die nach Alternativen suchen: Unser Leitfaden zum günstigsten Minecraft-Server-Hosting stellt kostengünstige kostenpflichtige Optionen vor, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kosten und Qualität bieten.

Die meisten Spieler wachsen innerhalb weniger Wochen über das kostenlose Hosting hinaus, sobald sie die Leistungsbeschränkungen und Ausfallzeiten zu spüren bekommen. Ein Einstieg mit dem kostenlosen Hosting ist zum Ausprobieren sinnvoll. Planen Sie ein Upgrade auf kostenpflichtiges Hosting ein, wenn Sie für eine wachsende Community konstante Qualität wünschen.

So wählst du das beste Minecraft-Server-Hosting aus

Die Auswahl des richtigen Anbieters beginnt damit, dass man versteht, was man eigentlich aufbauen möchte. Ein privater Server für drei Freunde benötigt andere Ressourcen als eine öffentliche Community, die mehr als 50 Spieler gleichzeitig bedienen soll.

Die Antwort auf die Frage, welches das beste Server-Hosting für Minecraft ist, hängt ganz von deinen spezifischen Anforderungen ab – sei es maximale Leistung für Wettkämpfe, kostengünstige Optionen für Gelegenheitsspieler oder einsteigerfreundliche Benutzeroberflächen für erstmalige Serverbetreiber.

1. Schätzen Sie zunächst Ihre Spieleranzahl und Ihren Spielstil ein

Vanilla-Minecraft mit 10 Spielern läuft reibungslos auf 2 GB RAM. Das Hinzufügen von 50 Mods erhöht die Anforderungen auf 4–6 GB. Stark modifizierte Technical-Packs mit über 150 Mods benötigen 8 GB oder mehr. Wenn Spieler komplexe Redstone-Konstruktionen oder Farmen bauen wollen, solltest du zusätzliche Ressourcen für diese Anforderungen einplanen.

2. Schätzen Sie ehrlich ein, wie sicher Sie sich mit der Technik auskennen

Plattformen wie Hostinger bieten Ihnen die volle Kontrolle über Ihren VPS, setzen jedoch voraus, dass Sie sich selbst um die Konfiguration kümmern. Dienste wie Apex Hosting oder ScalaCube vereinfachen den gesamten Vorgang durch Ein-Klick-Installationsprogramme, schränken jedoch die Möglichkeiten zur detaillierten Anpassung ein. Treffen Sie Ihre Wahl danach, ob Sie sich mit Serververwaltung vertraut machen möchten oder einfach nur schnell loslegen wollen.

3. Der Serverstandort hat erheblichen Einfluss auf die Latenz

Wenn deine Spieler hauptsächlich in Nordamerika leben, wähle einen Anbieter mit starker Abdeckung durch Rechenzentren in den USA. Europäische Communities profitieren von Servern in Deutschland oder Frankreich. Einige Anbieter bieten mehr als 20 Standorte weltweit an, während andere sich auf bestimmte Regionen konzentrieren. Passe die Standortoptionen an die tatsächlichen Wohnorte deiner Spieler an.

Planen Sie Ihr Budget realistisch entsprechend Ihren Anforderungen. Einstiegstarife von etwa 3–5 US-Dollar pro Monat reichen für kleine Vanilla-Server aus. Die Hosting-Anforderungen für modifizierte Minecraft-Server treiben die Kosten für eine komfortable Leistung auf 10–15 US-Dollar pro Monat. Premium-Optionen ab 20 US-Dollar pro Monat eignen sich für große Communities oder Wettkampfserver, bei denen die Leistung direkten Einfluss auf das Gameplay hat. Zu wissen, wie Minecraft-Server Geld einbringen, kann dir ebenfalls bei der Planung helfen, falls du eine Monetarisierung in Betracht ziehst, um die Hosting-Kosten auszugleichen.

Testen Sie Backup- und Wiederherstellungsprozesse, bevor Sie sie benötigen. Viele Anbieter werben mit automatischen Backups, machen die Wiederherstellung jedoch kompliziert. Laden Sie ein Backup manuell herunter und testen Sie die Wiederherstellung, um sicherzustellen, dass das System tatsächlich funktioniert. Diese Überprüfung verhindert unangenehme Überraschungen in Notfällen.

4. Lesen Sie aktuelle Bewertungen von echten Nutzern

Die Qualität eines Anbieters ändert sich im Laufe der Zeit, wenn Unternehmen wachsen oder ihre Infrastruktur anpassen. Bewertungen aus dem Jahr 2023 spiegeln möglicherweise nicht mehr die aktuelle Situation2026 wider. Konzentrieren Sie sich auf Rückmeldungen aus den letzten Monaten, die sich auf die Leistung, die Reaktionsgeschwindigkeit des Supports und die Einhaltung von Versprechen beziehen.

Am wichtigsten ist jedoch: Überlegen Sie sich die Wahl nicht zu lange. Jeder Anbieter auf dieser Liste eignet sich für seine Zielgruppe. Wählen Sie einen, der zu Ihrem Budget und Ihren Anforderungen passt, und legen Sie los. Sie können später jederzeit wechseln, falls sich Ihre Anforderungen ändern. Das beste Hosting für Sie ist das, bei dem Sie sich auf das Spielen konzentrieren können, anstatt Probleme zu beheben. Der beste Laptop für Minecraft in Kombination mit einem zuverlässigen Hosting sorgt für das optimale Spielerlebnis.

Mein Gesamtfazit zum besten Minecraft-Server-Hosting

Nach dem Testen von neun Anbietern in verschiedenen Szenarien lieferten drei Plattformen durchweg die besten Erfahrungen für ihre jeweiligen Anwendungsfälle.

Kinetic Hosting ist die beste Wahl für Spieler, die moderne Hardware in Kombination mit einem speziell auf ihren Spielstil zugeschnittenen Control Panel suchen. Das hauseigene Kinetic Panel übernimmt die gesamte Einrichtung, fortgeschrittene Nutzer können das System stattdessen über SSH-Zugriff vollständig individuell anpassen. Die Preise beginnen bei 3,99 $ monatlich für 4 GB, und alle Tarife sind ohne langfristige Vertragsbindung erhältlich. Hostinger eignet sich für Spieler, die maximale Kontrolle gepaart mit starker Leistung wünschen. Der VPS-Ansatz bietet Ihnen dedizierte Ressourcen und vollen Zugriff auf die Konfiguration. Zwar erfordert die Einrichtung anfangs etwas mehr Aufwand, doch das Ergebnis läuft auch unter hoher Auslastung zuverlässig. Die 30-tägige Geld-zurück-Garantie macht das Ausprobieren risikofrei. Shockbyte ist die erste Wahl für preisbewusste Communities, die dennoch solide Leistung benötigen. Der Einstiegstarif für 2,99 $ monatlich umfasst unbegrenzte Slots und moderne Hardware. Das neue Control Panel, das 2024 eingeführt wurde, hat die Benutzerfreundlichkeit deutlich verbessert. Die Reaktionszeiten des Supports können zu Spitzenzeiten etwas länger dauern, aber die Wissensdatenbank deckt die meisten häufig gestellten Fragen umfassend ab.

Ihre Wahl hängt von Ihren Prioritäten ab. Technisch versierte Nutzer, die volle Kontrolle wünschen, sollten sich für Hostinger entscheiden. Gruppen, die ihr Budget sorgfältig im Auge behalten, profitieren von Shockbyte. Spieler, die noch keine Erfahrung mit modifizierten Servern oder Server-Hosting haben, finden ScalaCube in der Regel am zugänglichsten. Alle drei Anbieter bieten eine zuverlässige Grundlage für den Aufbau von Minecraft-Communities.

Lassen Sie sich nicht durch „Analyseparalyse“ davon abhalten, Ihren Server in Betrieb zu nehmen. Wählen Sie einen Anbieter, der zu Ihrem Budget und Ihren Kenntnissen passt, und legen Sie los. Die meisten bieten Rücktrittsfristen oder kostenlose Testphasen an. Testen Sie die Leistung anhand Ihres konkreten Anwendungsfalls. Innerhalb einer Woche werden Sie wissen, ob der Dienst Ihren Anforderungen entspricht.

Wenn du weißt, wie du in Minecraft Minecoins erhältst, kannst du deinen Server zudem mit offiziellen Inhalten bereichern.

Häufig gestellte Fragen