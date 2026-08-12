Die 10 günstigsten Minecraft-Server-Hosting-Angebote: Qualität zum kleinen Preis

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Das günstigste Minecraft-Server-Hosting zu finden, bedeutet nicht, dass du dich mit verzögertem Gameplay oder miserabem Support zufrieden geben musst. Ich habe selbst die mühsame Suche nach einem erschwinglichen Hosting durchgemacht, das tatsächlich funktioniert, und glaub mir: Die Auswahl da draußen kann überwältigend sein. Die gute Nachricht? Es gibt zuverlässige Anbieter, die Preis und Leistung in Einklang bringen, ohne dass du dich zwischen beiden entscheiden musst.

Preisgünstiges Hosting hat sich stark weiterentwickelt. Egal, ob du einen Vanilla-Server für Freunde einrichtest oder etwas Ehrgeizigeres planst – du musst nicht tief in die Tasche greifen, um loszulegen. Der Schlüssel liegt darin, zu wissen, worauf es wirklich ankommt und was nur Marketing-Geschwätz ist.

Dieser Leitfaden stellt die derzeit günstigsten Minecraft-Hosting-Optionen im Detail vor. Ich zeige dir, welche Anbieter dir das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und worauf du bei der Suche nach günstigem Minecraft-Hosting achten solltest.

Unsere Top-Auswahl für das günstigste Minecraft-Server-Hosting

Nach dem Testen unzähliger Anbieter stechen drei besonders hervor, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, ohne dabei Abstriche bei der Qualität zu machen – und sie sind tatsächlich gut:

Godlike.host beansprucht mit 1 $ pro GB RAM den Spitzenplatz in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis; der „Double“-Tarif beginnt bei 3,99 $ pro Monat für 2 GB RAM und bis zu 10 Slots. Mit einem kostenlosen Server können Sie das Control Panel testen, bevor Sie sich festlegen, und kostenlose tägliche Backups, DDoS-Schutz sowie 10 globale Rechenzentren gehören zum Standardumfang. Das ist ein solider Einstieg für fast jedes Budget. HostHorde sichert sich mit 5 $ pro Monat den ersten Platz in Sachen Gesamtpreis-Leistungs-Verhältnis. Du erhältst unbegrenzte Slots, DDoS-Schutz und soliden Mod-Support. Das Angebot ist perfekt, wenn du zuverlässiges Hosting ohne Premium-Preis suchst. Die Leistung bleibt auch bei mehreren online befindlichen Spielern stabil. ScalaCube ist mit 2,50 $ pro Monat die beste Wahl für Einsteiger. Dank der kostenlosen Testphase kannst du alles ausprobieren, bevor du dich festlegst, und dank der sofortigen Einrichtung kannst du innerhalb weniger Minuten loslegen. Die Benutzeroberfläche ist kinderleicht – was besonders wichtig ist, wenn du gerade erst anfängst.

Jeder dieser Anbieter hat bewiesen, dass er die Grundlagen abdeckt und dabei die Kosten niedrig hält. Sie sind nicht perfekt, aber sie sind ehrlich in Bezug darauf, was man für sein Geld bekommt.

10 preisgünstige Minecraft-Hosting-Anbieter

Wenn du nach kostengünstigen Servern suchst, die sich nicht „billig“ anfühlen, bieten diese Hosting-Anbieter eine hervorragende Balance zwischen Preis, Leistung und Benutzerfreundlichkeit für Minecraft-Spieler.

Godlike.host legt den Preis auf 1 $ pro GB RAM fest, wobei der „Double“-Tarif im ersten Monat bei 3,99 $ pro Monat beginnt und 2 GB RAM sowie bis zu 10 Slots umfasst. Es ist zwar nicht der absolut niedrigste Preis auf dieser Liste, aber der Mehrwert liegt in den enthaltenen Leistungen, was das Angebot zu einer guten Wahl für alle macht, die beim Vergleich der günstigsten Minecraft-Server-Hosting-Angebote nicht nur auf den Listenpreis achten.

Besonders hervorzuheben ist die kostenlose Server-Stufe: Sie erhalten echten Zugriff auf das Spiel-Panel, bevor Sie überhaupt etwas bezahlen, sodass Sie die Einrichtung zunächst testen können. Tägliche Backups werden bis zu dreimal am Tag ohne zusätzliche Kosten durchgeführt, und DDoS-Schutz ist bei jedem Tarif standardmäßig enthalten.

Die Installation von Mods und Plugins erfolgt über einen integrierten Ein-Klick-Installer, sodass Modpacks ohne Eingriffe in Konfigurationsdateien in Betrieb genommen werden können. Zehn Rechenzentrumsstandorte weltweit sorgen für geringe Latenzzeiten für die meisten Spielergruppen, und die durchschnittliche Antwortzeit des Supports liegt bei etwa 20 Minuten. Das Panel umfasst außerdem die Verwaltung von Discord-Servern und eine persönliche Firewall zum Filtern von Spieler-IPs.

Die besten Minecraft-Hosting-Anbieter Godlike.host 5.0 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Eine preiswerte Option mit kostenloser Testversion und integrierten Mod-Tools. Besuchen Sie Godlike.host

HostHorde bietet solide Leistung für 5 $/Monat, ohne an den entscheidenden Stellen Abstriche zu machen. Dank der unbegrenzten Spielerplätze zahlen Sie nicht mehr, wenn Ihre Community wächst. DDoS-Schutz ist serienmäßig enthalten, was in dieser Preisklasse selten ist.

Die Mod-Unterstützung bewältigt die meisten gängigen Modpacks problemlos. Ich habe hier sowohl Vanilla- als auch Mod-Server betrieben, und die Leistung bleibt konstant. Der Kundensupport antwortet innerhalb angemessener Zeiträume, wenn auch nicht sofort. Wenn du auf der Suche nach einem günstigen Minecraft-Server bist, der mit Wachstum Schritt halten kann, ist dies eine gute Wahl.

Die besten Minecraft-Hosting-Anbieter HostHorde 4.9 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. HostHorde bietet Hosting für 5 $ pro Monat mit unbegrenzten Slots, integriertem DDoS-Schutz und zuverlässigem Mod-Support. Besuchen Sie HostHorde

Ab 2,50 $ pro Monat macht ScalaCube Server-Hosting für jeden erschwinglich. Die kostenlose Testphase verhindert, dass du Geld für etwas verschwendest, das nicht deinen Anforderungen entspricht. Die Einrichtung dauert nur Minuten statt Stunden – ideal, wenn du einfach nur mit ähnlichen Spielen wie Minecraft loslegen möchtest.

Das Control Panel ist auch für Neulinge leicht zu bedienen. Die Installation von Mods ist unkompliziert, und dank der Skalierbarkeitsoptionen kannst du bei Bedarf ein Upgrade durchführen. Die Leistung bleibt bei kleiner bis mittlerer Spieleranzahl stabil. Für Anfänger, die erst einmal reinschnuppern möchten, ist dieses Angebot kaum zu übertreffen.

Die besten Minecraft-Hosting-Anbieter ScalaCube 4.9 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. ScalaCube bietet günstiges, einsteigerfreundliches Hosting ab 2,50 $ pro Monat mit kostenlosen Testversionen und einfachen Anpassungsmöglichkeiten. Besuchen Sie ScalaCube

Akliz kostet 4,50 $ pro Monat und legt den Schwerpunkt auf Leistung statt auf Spielereien. Die Hardware-Spezifikationen übertreffen das Angebot der meisten preisgünstigen Hosting-Anbieter, was zu einem flüssigeren Spielverlauf führt. Die Mod-Unterstützung umfasst sowohl beliebte Pakete als auch benutzerdefinierte Konfigurationen.

Der Upgrade-Pfad ist klar, wenn Ihr Server über den Basisplan hinauswächst. Die Antwortzeiten bleiben auch zu Spitzenzeiten niedrig. Hier bekommen Sie das, wofür Sie bezahlen – was im Bereich des preisgünstigen Hostings erfrischend ist.

Die besten Minecraft-Hosting-Anbieter Akliz 4.8 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Akliz legt bei modifizierten Servern mehr Wert auf leistungsstarke Hardware und flüssiges Gameplay als auf Spielereien. Besuchen Sie Akliz

Mit einem Einstiegspreis von 2,50 $ pro Monat ist Shockbyte eine der erschwinglichsten Optionen. Unbegrenzte Slots und DDoS-Schutz gehören zum Standard. Die Mod-Unterstützung ermöglicht die Nutzung beliebter Modpacks, ohne dass technische Kenntnisse erforderlich sind. Wenn du erwägst, mit Minecraft Geld zu verdienen, ist ein zuverlässiges Hosting für Community-Server entscheidend.

Bei ordnungsgemäßer Ressourcenverwaltung bleibt die Leistung stabil. Das Control Panel könnte etwas Feinschliff vertragen, erfüllt aber seinen Zweck. Für preisgünstiges Minecraft-Server-Hosting erfüllt dieser Anbieter alle wesentlichen Anforderungen.

Die besten Minecraft-Hosting-Anbieter Shockbyte 4.8 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Shockbyte bietet ein günstiges Hosting-Paket für 2,50 $ pro Monat, unbegrenzte Slots, integrierten DDoS-Schutz und einfache Modding-Möglichkeiten. Besuchen Sie Shockbyte

Hostinger kostet 8,95 $ pro Monat, bietet aber Funktionen auf Unternehmensniveau für private Server. Ein-Klick-Installationen sparen Zeit bei der Einrichtung. Der DDoS-Schutz ist zuverlässig, und die Mod-Unterstützung erstreckt sich auch auf komplexe Konfigurationen.

Die Leistung bleibt selten hinter den Erwartungen zurück. Das Kundensupport-Team kennt sich speziell mit Minecraft-Hosting aus, was bei der Fehlerbehebung sehr hilfreich ist. Der Preis spiegelt die Qualität wider, die man erhält.

Die besten Minecraft-Hosting-Anbieter Hostinger 4.8 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Hostinger bietet erstklassiges Minecraft-Hosting ab 8,95 $ pro Monat mit starkem DDoS-Schutz und spezialisiertem Support. Besuchen Sie Hostinger

Mit 3 $ pro Monat für 1 GB RAM richtet sich GG Servers an kleine Communities. Das benutzerfreundliche Control Panel vereinfacht die Serververwaltung. Die Mod-Unterstützung deckt die Grundlagen ab, ohne mit zu vielen Optionen zu überfordern.

Skalierbarkeit ist vorhanden, erfordert jedoch eine Änderung des Tarifs. Die Leistung entspricht dem Preisniveau, was bedeutet, dass der Server für gelegentliches Spielen gut geeignet ist, bei hoher Auslastung jedoch an seine Grenzen stößt. Gut geeignet, um Ideen zu testen, bevor man sich auf etwas Größeres festlegt.

Die besten Minecraft-Hosting-Anbieter GG Servers 4.5 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. GGServers bietet kostengünstiges Hosting mit benutzerfreundlichen Verwaltungstools, ideal für Gelegenheits- oder kleine Server. Besuchen Sie GG Servers

Nodecraft ist ab 9,98 $ pro Monat erhältlich und positioniert sich damit oberhalb reiner Budget-Angebote. Automatische Updates halten Ihren Server ohne manuelles Eingreifen auf dem neuesten Stand. Die Unterstützung für benutzerdefinierte Modpacks deckt sogar Nischenkonfigurationen ab – ähnlich wie bei der plattformübergreifenden Multiplayer-Einrichtung von Minecraft.

Der rund um die Uhr verfügbare Support reagiert schnell mit konkreten Lösungen. Die Leistung rechtfertigt den Aufpreis gegenüber günstigeren Alternativen. Wenn Ihnen Zuverlässigkeit wichtiger ist als ein Tiefstpreis, ist dies die richtige Wahl.

Die besten Minecraft-Hosting-Anbieter Nodecraft 4.5 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Nodecraft bietet Premium-Hosting mit automatischen Updates, schnellem 24/7-Support und nahtlosen Funktionen zum Wechseln zwischen Spielen. Besuchen Sie Nodecraft

Der Tarif von BisectHosting für 2,99 $ pro Monat bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Funktionen und Erschwinglichkeit. Automatische Backups schützen deine Welt vor Katastrophen. DDoS-Schutz und Mod-Unterstützung gehören bei allen Tarifen zum Standard.

Die Benutzeroberfläche spricht sowohl Anfänger als auch erfahrene Nutzer an. Dank der Skalierbarkeitsoptionen können Sie Ihr Projekt ausbauen, ohne den Anbieter wechseln zu müssen. Für das günstigste Server-Hosting für Minecraft-Fans ist dies genau das Richtige.

Die besten Minecraft-Hosting-Anbieter BisectHosting 4.3 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. BisectHosting bietet Hosting für 2,99 $ pro Monat mit automatischen Backups, DDoS-Schutz, einfacher Modifikation und reibungsloser Skalierbarkeit. Besuchen Sie BisectHosting

Ab 4,49 $ pro Monat legt Apex Hosting besonderen Wert auf Benutzerfreundlichkeit. Dank DDoS-Schutz und sofortiger Einrichtung können Sie sofort loslegen. Der Mod-Support umfasst bei Bedarf auch Hilfe bei der Installation.

Das Control Panel ist intuitiv zu bedienen, ohne dabei an Funktionalität einzubüßen. Die Leistung bleibt über verschiedene Servergrößen hinweg konstant. Der Support reagiert hilfsbereit auf einfache wie auch komplexe Fragen.

Die besten Minecraft-Hosting-Anbieter Apex Hosting 4.2 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Apex Hosting bietet ein einsteigerfreundliches Hosting mit sofortiger Einrichtung, DDoS-Schutz und praktischer Mod-Unterstützung. Besuchen Sie Apex Hosting

Wichtige Faktoren bei der Auswahl eines günstigen Hostings

Der Preis ist wichtig, aber die Leistung ist noch wichtiger. Ein Server für 2 $ pro Monat, der ständig abstürzt, verursacht mehr Frust als eine stabile Option für 5 $ pro Monat. Prüfen Sie die RAM-Zuweisung sorgfältig; alles unter 1 GB hat schon bei geringer Spieleranzahl Probleme. Der „Double“-Tarif von Godlike.host beginnt aus diesem Grund bei 2 GB, da alles darunter schnell zu Engpässen führt.

Die CPU-Leistung wirkt sich direkt auf die Laufruhe des Spiels aus. Tarife mit gemeinsam genutzter CPU eignen sich für Gelegenheitsserver, bei Mods ist jedoch eine dedizierte CPU erforderlich. Bandbreitenbeschränkungen können die Leistung zu Spitzenzeiten beeinträchtigen, daher erspart eine unbegrenzte Bandbreite viel Ärger. HostHorde schneidet hier gut ab, da die Leistung auch bei steigender Spielerzahl stabil bleibt.

Der Speicherplatz bestimmt, wie viele Welten und Backups Sie verwalten können. Die meisten Anbieter überverkaufen ihre Ressourcen – lesen Sie daher Bewertungen zur tatsächlichen Leistung. Die Qualität des Kundensupports variiert bei günstigen Preisklassen stark. Testen Sie die Reaktionszeiten, bevor Sie sich langfristig binden; die kostenlose Testversion von ScalaCube ermöglicht es Ihnen, dies ganz einfach aus erster Hand zu prüfen, bevor Sie etwas bezahlen.

Die Skalierbarkeit bestimmt, wie schnell du aus deinem Hosting-Angebot herauswächst. Achte auf einfache Upgrade-Möglichkeiten, die keine Servermigrationen erfordern. DDoS-Schutz sollte Standard sein und kein teures Zusatzmodul. Flexibilität beim Mod-Support ist wichtig, wenn du mehr als nur das Standard-Gameplay planst.

Vergleich zwischen Shared Hosting, VPS und Dedicated Hosting

Beim Shared Hosting werden mehrere Server auf einem Rechner gebündelt, wodurch die Kosten bei etwa 2–10 $ pro Monat liegen. Die Leistung schwankt je nach Aktivität der anderen Nutzer. Sie erhalten grundlegende Funktionen mit eingeschränkter Kontrolle über die Serverkonfiguration. Am besten geeignet für kleine Gruppen, die gelegentlich spielen. Sowohl ScalaCube als auch Godlike.host liegen in diesem Bereich und bieten Tarife, die genau auf diese Art von Setup zugeschnitten sind.

VPS-Hosting bietet Ihnen dedizierte Ressourcen ab etwa 10–20 US-Dollar pro Monat. Die Leistung bleibt unabhängig von anderen Nutzern konstant. Sie erhalten mehr Kontrolle über Installationen und Konfigurationen. Das günstigste Hosting für modifizierte Minecraft-Server fällt in der Regel in diese Kategorie. Die höherwertigen Tarife von HostHorde liegen für größere Communities ebenfalls in diesem Bereich.

Dedicated-Hosting stellt einen kompletten Server ab 50+ US-Dollar pro Monat zur Verfügung. Maximale Leistung und vollständige Kontrolle über alles. Für die meisten privaten Server überdimensioniert, für große Communities jedoch unverzichtbar. Die Kosten rechtfertigen den Nutzen nur selten, es sei denn, du betreibst etwas wirklich Umfangreiches.

Für preisbewusste Spieler deckt Shared Hosting die meisten Anforderungen ausreichend ab. Ein VPS lohnt sich, wenn die gemeinsam genutzten Ressourcen nicht mehr ausreichen. Dedicated Hosting ist nur für etablierte Communities mit konstanten Spielerzahlen sinnvoll.

So findest du deinen perfekten preisgünstigen Host

Das günstigste Minecraft-Server-Hosting bietet nicht immer das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe gelernt, dass zusätzliche Ausgaben von 2–3 $ pro Monat oft unzählige Stunden an Fehlerbehebung ersparen. Nutze zunächst kostenlose Testphasen, sofern verfügbar, um die Leistung zu prüfen, bevor du dich festlegst.

Passe die Hosting-Art an deine tatsächlichen Bedürfnisse an, nicht an deine Wunschvorstellungen. Eine kleine Freundesgruppe benötigt keine VPS-Leistung. Überwache die Ressourcenauslastung deines Servers, um zu erkennen, wann Upgrades notwendig werden. Am wichtigsten ist: Verzichte nicht auf wesentliche Funktionen wie Backups und DDoS-Schutz, um ein paar Dollar zu sparen.

Die hier aufgeführten Anbieter liefern alle eine akzeptable Leistung in ihrer jeweiligen Preisklasse. Wählen Sie anhand Ihrer spezifischen Anforderungen und nicht nur nach dem niedrigsten Preis. Ihr zukünftiges Ich wird es Ihnen danken, wenn der Server tatsächlich funktioniert.

Die besten Minecraft-Hosting-Anbieter Godlike.host 5.0 Our rating considers platform quality, usability, and overall user experience. Eine preiswerte Option mit kostenloser Testversion und integrierten Mod-Tools. Besuchen Sie Godlike.host

Häufig gestellte Fragen