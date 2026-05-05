Das beste VPN für eine verschlüsselte Internetverbindung im Jahr 2026

Um das beste VPN für eine verschlüsselte Internetverbindung zu finden, muss man verstehen, was Verschlüsselung tatsächlich schützt und wo ihre Grenzen liegen. Jedes VPN wirbt mit „Verschlüsselung auf Militärniveau“, doch die wirklichen Unterschiede liegen in der Protokollumsetzung, den Methoden des Schlüsselaustauschs und der Frage, ob das VPN auch dann noch zuverlässig funktioniert, wenn die Verbindung unterbrochen wird oder DNS-Anfragen durchgesickert sind.

Nachdem wir Dutzende von VPNs auf Herz und Nieren geprüft hatten, stachen fünf davon hinsichtlich der Verschlüsselungsqualität durchweg hervor: NordVPN, Proton VPN, CyberGhost, Privater InternetzugangundSurfshark. Die Verschlüsselungsstärke ist durchweg vergleichbar, doch die wirklichen Unterschiede zeigen sich in der Protokollumsetzung, dem Verhalten des Kill-Switches und der Stabilität der einzelnen Dienste bei instabilen Verbindungen.

In diesem Leitfaden wird erläutert, wie VPN-Verschlüsselung funktioniert, was starke von schwachen Implementierungen unterscheidet und welche verschlüsselten VPN-Dienste Ihre Daten tatsächlich schützen, wenn es darauf ankommt.

Schnellvergleich: Die besten VPNs für verschlüsselte Verbindungen

Fünf VPNs, sechs Kriterien, eine Tabelle. Hier sehen Sie im Überblick, wie die besten VPNs für eine verschlüsselte Internetverbindung abschneiden, bevor wir ins Detail gehen.

VPN Verschlüsselung Protokolle Perfekte Geheimhaltung Not-Aus-Schalter Prüfungen NordVPN ChaCha20 / AES-256 NordLynx, OpenVPN, NordWhisper ✅ auf Systemebene 5 Prüfungen Proton VPN ChaCha20 / AES-256 WireGuard, OpenVPN, Stealth ✅ Ständig aktiv Gerichtlich geprüft CyberGhost VPN Advanced Encryption Standard WireGuard, OpenVPN, IKEv2 ✅ auf Systemebene Unabhängige Prüfungen Privater Internetzugang AES-128 / AES-256 (konfigurierbar) WireGuard, OpenVPN, IKEv2 (eingeschränkt) ✅ auf App-Ebene Unabhängige Prüfungen Surfshark ChaCha20 / AES-256-GCM WireGuard, OpenVPN, IKEv2 ✅ Alle Plattformen 2 Prüfungen

Verschlüsselt ein VPN Daten? So funktioniert die VPN-Verschlüsselung

Ja, ein VPN verschlüsselt die Daten, die zwischen Ihrem Gerät und dem VPN-Server übertragen werden. Wenn Sie eine Verbindung zu einem VPN herstellen, baut Ihr Gerät einen verschlüsselten Tunnel auf. Der gesamte Internetverkehr wird durch diesen Tunnel geleitet und dabei so verschlüsselt, dass er für jeden, der ihn abfängt – sei es Ihr Internetanbieter, Hacker in öffentlichen WLAN-Netzen oder staatliche Überwachungsbehörden – unlesbar ist.

Ihr VPN-Client und der Server führen einen Handshake durch, um sich gegenseitig zu authentifizieren und Verschlüsselungsschlüssel auszutauschen. Bei diesem Handshake wird asymmetrische Verschlüsselung (wie RSA-2048) verwendet, um die Schlüssel sicher auszutauschen. Anschließend wird der gesamte Datenverkehr mit symmetrischer Verschlüsselung (AES-256) verschlüsselt. Bei der perfekten Vorwärtsgeheimnis werden für jede Sitzung neue Schlüssel generiert, sodass der erfasste Datenverkehr später nicht entschlüsselt werden kann.

Pro-Tipp Was Verschlüsselung schützt: Ihr Internetanbieter sieht lediglich, dass Sie mit einem VPN-Server verbunden sind. Er kann nicht erkennen, welche Websites Sie besuchen, was Sie herunterladen oder welche Daten Sie versenden. In öffentlichen WLAN-Netzen können Hacker Ihre Passwörter oder Bankdaten nicht abfangen. Wovor Verschlüsselung keinen Schutz bietet: Die Verschlüsselung verbirgt nicht, dass Sie ein VPN nutzen. Sie schützt nicht vor Malware, Phishing-Angriffen oder Daten, die Sie freiwillig an Websites übermitteln. Wenn Ihre VPN-Verbindung ohne Kill Switch unterbrochen wird, wird unverschlüsselter Datenverkehr sichtbar.

Die besten VPNs für eine verschlüsselte Internetverbindung im Test

Ich habe führende VPN-Dienste hinsichtlich ihrer Verschlüsselungsimplementierung getestet und dabei die Verschlüsselungsstärke, die Protokolloptionen, die Methoden zum Schlüsselaustausch sowie die Frage geprüft, ob das VPN auch unter Belastungsbedingungen wie Verbindungsabbrüchen und Netzwerkwechseln zuverlässig funktioniert.

1. NordVPN [Das beste verschlüsselte VPN insgesamt]

NordVPN bietet das leistungsstärkste Verschlüsselungspaket, das zu einem für Privatkunden erschwinglichen Preis erhältlich ist. NordLynx nutzt die ChaCha20-Poly1305-Verschlüsselung, während im OpenVPN-Modus AES-256-GCM zum Einsatz kommt – beide sind gleichermaßen sicher, und der Kill Switch auf Systemebene sorgt dafür, dass Ihre Daten auch bei instabilen Verbindungen verschlüsselt bleiben.

Funktion Details Server Über 9.000 Server in über 100 Ländern Verschlüsselungsalgorithmus ChaCha20-Poly1305 (NordLynx), AES-256-GCM (OpenVPN) Schlüsselaustausch 4096-Bit-DH-Schlüssel Authentifizierung Secure Hash Algorithm 512 Protokolle NordLynx (auf WireGuard basierend), OpenVPN UDP/TCP, NordWhisper Perfekte Vorwärtsgeheimnis Ja (neue Schlüssel bei jeder Sitzung) Not-Aus-Schalter Auf Systemebene (blockiert den gesamten Nicht-VPN-Datenverkehr) Schutz vor DNS-Lecks Privates DNS auf jedem Server Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abonnement)

Implementierung der Verschlüsselung

NordLynx, das auf der WireGuard-Technologie basiert, nutzt die ChaCha20-Verschlüsselung – diese ist genauso sicher wie AES-256, läuft jedoch auf Geräten ohne hardwaregestützte AES-Beschleunigung schneller. NordVPN die Basisimplementierung von WireGuard um ein Double-NAT-System erweitert, wodurch die ursprünglichen Datenschutzbedenken des Protokolls hinsichtlich der Speicherung von Benutzer-IP-Adressen ausgeräumt werden.

OpenVPN-Verbindungen verwenden AES-256-GCM mit 4096-Bit-DH-Schlüsseln für den Handshake. Der GCM-Modus bietet authentifizierte Verschlüsselung, die neben der Vertraulichkeit auch die Datenintegrität sicherstellt. Die SHA-512-Authentifizierung verhindert Manipulationen während der Übertragung.

Der Kill Switch auf Systemebene gewährleistet die Integrität der Verschlüsselung, wenn die Verbindung unterbrochen wird. Im Gegensatz zu Kill Switches auf App-Ebene, die lediglich die VPN-Anwendung stoppen, NordVPNdie Umsetzung von blockiert den gesamten Systemdatenverkehr, bis der verschlüsselte Tunnel wiederhergestellt ist. Ich habe dies getestet, indem ich den VPN-Prozess zwangsweise beendet habe – der Internetzugang wurde sofort unterbrochen, ohne dass unverschlüsselte Pakete nach außen gelangten.

Ein privater DNS-Server auf jedem Server verhindert DNS-Lecks. Ihre DNS-Anfragen bleiben innerhalb des verschlüsselten Tunnels und gelangen nicht an die DNS-Server Ihres Internetanbieters, wodurch Ihre Surfaktivitäten trotz der VPN-Verbindung offengelegt würden. All dies sorgt dafür, dass NordVPN das sicherste VPN auf dem Markt. Erfahren Sie mehr So nutzt du ein VPN auf dem PC für Ihre Anforderungen an die Online-Sicherheit.

Vorteile Nachteile ✅ NordLynx verbindet Geschwindigkeit mit Sicherheit ✅ Kill-Switch auf Systemebene ✅ 5 unabhängige Sicherheitsprüfungen ✅ 4096-Bit-Schlüsselaustausch ✅ Privates DNS verhindert Datenlecks ❌ Die Anmeldung über den Browser kann mit der Zeit mühsam werden

Fazit: Es ist das beste VPN für eine verschlüsselte Internetverbindung, wenn Sie höchste Verschlüsselung benötigen, ohne dabei auf Geschwindigkeit verzichten zu müssen. NordLynx bietet beides, und der Kill Switch auf Systemebene sorgt dafür, dass die Verschlüsselung niemals unterbrochen wird.

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2. Proton VPN [Das beste verschlüsselte Open-Source-VPN]

Proton VPN veröffentlicht den gesamten Anwendungscode zur unabhängigen Überprüfung. Dank dieser Transparenz müssen Sie sich nicht auf die Angaben zur Verschlüsselung verlassen – jeder kann den Code prüfen und sich vergewissern, dass die Umsetzung den Spezifikationen entspricht.

Funktion Details Server Über 15.000 Server in über 120 Ländern Verschlüsselungsalgorithmus ChaCha20-Poly1305 (WireGuard), AES-256-GCM (OpenVPN) Schlüsselaustausch 4096-Bit-RSA Authentifizierung einhundertvierundachtzig Protokolle WireGuard, OpenVPN (UDP/TCP), IKEv2, Stealth Perfekte Vorwärtsgeheimnis Yes Not-Aus-Schalter Ständig aktiv mit einer dauerhaften Option Schutz vor DNS-Lecks DNS über HTTPS/TLS Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abonnement)

Implementierung der Verschlüsselung

All Proton VPN Die Apps sind unter der GPLv3 als Open Source verfügbar. Sicherheitsforscher überprüfen den Code regelmäßig, und Proton behebt gemeldete Sicherheitslücken öffentlich. Dieses Maß an Transparenz übertrifft das jedes Mitbewerbers – Sie verlassen sich nicht auf Marketingversprechen, sondern auf überprüfbaren Code. Es ist zweifellos das beste VPN für den Datenschutz.

Secure Core bietet eine zusätzliche Verschlüsselungsebene indem der Datenverkehr über gehärtete Server in der Schweiz, Island oder Schweden geleitet wird, bevor er die Ausgangsserver erreicht. Selbst wenn ein Ausgangsserver kompromittiert oder überwacht wird, sehen Angreifer nur den verschlüsselten Datenverkehr vom Secure-Core-Server.

The Der stets aktive Kill Switch sorgt dafür, dass Ihr Gerät niemals ohne Verschlüsselung eine Verbindung herstellt. Eine permanente Kill-Switch-Funktion geht noch einen Schritt weiter – sie blockiert den gesamten Datenverkehr außerhalb des VPNs, selbst wenn Proton VPN läuft nicht, was in Umgebungen mit hohen Sicherheitsanforderungen nützlich ist, in denen versehentliche unverschlüsselte Verbindungen nicht akzeptabel sind.

DNS über HTTPS (DoH) und DNS über TLS (DoT) verschlüsseln DNS-Abfragen, sodass selbst versierte Angreifer nicht erkennen können, welche Domains Sie auflösen. Der standardmäßige DNS-Leckschutz leitet Anfragen durch den VPN-Tunnel, während DoH/DoT die Anfragen selbst zusätzlich verschlüsselt.

Vorteile Nachteile ✅ Open-Source-Apps zur Verifizierung ✅ Secure Core mit doppelter Weiterleitung ✅ Option für einen permanenten Kill-Switch ✅ DNS über HTTPS/TLS ✅ 4096-Bit-Schlüsselaustausch ❌ Etwas langsamer als NordVPN

Fazit: Es ist das beste verschlüsselte VPN für Nutzer, die sich lieber selbst überzeugen wollen, anstatt einfach nur zu vertrauen. Dank des Open-Source-Codes ist die Verschlüsselungsimplementierung nachweislich korrekt – es wird nicht nur behauptet, dass dies der Fall ist.

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3. CyberGhost VPN [Das benutzerfreundlichste VPN für eine verschlüsselte Internetverbindung]

CyberGhost VPN setzt auf starke Verschlüsselung nach Industriestandard und benutzerfreundliche Sicherheitsfunktionen. Obwohl es sich nicht um eine Open-Source-Lösung handelt, wurden die Infrastruktur und die No-Logs-Richtlinie unabhängig geprüft, sodass Nutzer darauf vertrauen können, dass die Verschlüsselung und der Datenschutz wie versprochen funktionieren.

Funktion Details Server Über 11.000 Server in 100 Ländern Verschlüsselungsalgorithmus ChaCha20-Poly1305 (WireGuard), AES-256-GCM (OpenVPN, IKEv2) Schlüsselaustausch 4096-Bit-RSA, Curve25519 Authentifizierung Secure Hash Algorithm 256 Protokolle WireGuard, OpenVPN (UDP/TCP), IKEv2 Perfekte Vorwärtsgeheimnis Yes Not-Aus-Schalter Automatisch (auf Systemebene) Schutz vor DNS-Lecks Private DNS-Server mit Leak-Schutz Startpreis 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Implementierung der Verschlüsselung

CyberGhost Das VPN nutzt AES-256-Verschlüsselung für OpenVPN und IKEv2 sowie ChaCha20 für WireGuard, wodurch ein starker Schutz über alle unterstützten Protokolle hinweg gewährleistet ist. Es wird „Perfekte Geheimhaltung“ (PFS) implementiert, was bedeutet, dass die Verschlüsselungsschlüssel regelmäßig aktualisiert werden – selbst wenn also eine Sitzung kompromittiert würde, bleiben vergangene und zukünftige Sitzungen sicher. Dies ist eine zentrale Anforderung an jeden Dienst, der für sich beansprucht, das beste VPN für verschlüsselte Internetverbindungen zu sein.

ObwohlCyberGhost Die Apps sind nicht Open Source; das Unternehmen hat sich unabhängigen Prüfungen durch Deloitte unterzogen, um seine No-Logs-Richtlinie zu bestätigen. In Verbindung mit dem Sitz des Unternehmens in Rumänien (außerhalb der großen Überwachungsbündnisse) bietet dies zusätzliche Sicherheit, dass Nutzerdaten weder gespeichert noch offengelegt werden.

Der automatische Kill Switch wird auf Systemebene aktiviert, was bedeutet, dass Ihr Internetdatenverkehr blockiert wird, sobald die VPN-Verbindung unterbrochen wird – ohne dass eine manuelle Konfiguration erforderlich ist. Dies verringert das Risiko versehentlicher Datenlecks, insbesondere für technisch weniger versierte Nutzer.

CyberGhost betreibt zudem ein eigenes private DNS-Server, wodurch sichergestellt wird, dass DNS-Anfragen innerhalb des verschlüsselten Tunnels bleiben. Dadurch wird verhindert, dass Internetdienstanbieter oder Dritte überwachen können, auf welche Websites Sie zugreifen, wodurch eine häufige Datenschutzlücke geschlossen wird – selbst bei ansonsten sicheren VPN-Konfigurationen.

Vorteile Nachteile ✅ Starke AES-256- und ChaCha20-Verschlüsselung ✅ Perfekte Vorwärtsgeheimnis über alle Protokolle hinweg ✅ Unabhängige Prüfung der Protokollfreiheit (Deloitte) ✅ Automatischer Kill-Switch auf Systemebene ✅ Privater DNS-Leckschutz ❌ Die Apps sind nicht Open Source ❌ Weniger erweiterte Konfigurationsoptionen als bei einigen Mitbewerbern

Fazit: CyberGhost VPN ist der beste VPN-Dienst für verschlüsselte Internetverbindungen, wenn Sie eine ausgewogene Mischung aus starker, bewährter Verschlüsselung und einfacher Bedienung suchen. Er bietet zuverlässige Sicherheit, ohne dass technische Kenntnisse erforderlich sind, und ist damit ideal für die meisten Nutzer, die sich zuverlässigen Schutz ohne komplizierte Handhabung wünschen.

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4. Privater Internetzugang [Das beste, benutzerfreundliche VPN für eine verschlüsselte Internetverbindung]

Privater Internetzugang (PIA) richtet sich an Nutzer, die Wert auf hochgradig anpassbare Verschlüsselung und transparente Datenschutzpraktiken legen. Dank seiner Open-Source-Apps, der bewährten No-Logs-Richtlinie und der flexiblen Sicherheitseinstellungen ist es eine der technisch ausgereiftesten Optionen für alle, die auf der Suche nach dem besten VPN für eine verschlüsselte Internetverbindung sind.

Funktion Details Server Über 35.000 Server in 91 Ländern Verschlüsselungsalgorithmus ChaCha20 (WireGuard), AES-128 / AES-256-GCM (OpenVPN, konfigurierbar) Schlüsselaustausch RSA-4096, Curve25519 Authentifizierung Secure Hash Algorithm 256 Protokolle WireGuard, OpenVPN, IKEv2 Perfekte Vorwärtsgeheimnis Yes Not-Aus-Schalter Erweitert (auf Systemebene + konfigurierbar) Schutz vor DNS-Lecks Privates DNS + MACE (Blockierung auf DNS-Ebene) Startpreis 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abo + 3 Monate)

Implementierung der Verschlüsselung

Privater Internetzugang zeichnet sich durch konfigurierbare Verschlüsselungsstufen aus, wodurch Benutzer zwischen AES-128 (schneller) und AES-256 (sicherer) wählen können je nach ihren Bedürfnissen. In Kombination mit ChaCha20 in WireGuard ist diese Flexibilität unter VPN-Anbietern selten und macht es zu einem starken Anwärter auf den Titel des besten VPNs für verschlüsselte Internetverbindungen.

PIA bietet „Perfekte Geheimhaltung“, was bedeutet, dass die Verschlüsselungsschlüssel regelmäßig ausgetauscht werden, um eine langfristige Kompromittierung zu verhindern. Selbst wenn ein Schlüssel offengelegt würde, hätte dies keine Auswirkungen auf vergangene oder zukünftige Sitzungen – ein wesentliches Merkmal für die Wahrung echter Datenvertraulichkeit.

Einer derPIAEiner der größten Vorteile ist die Transparenz. Alle Apps sind vollständig Open Source, sodass unabhängige Forscher den Code auf Schwachstellen überprüfen können. Hinzu kommt, dass die strikte No-Logs-Richtlinie unabhängig geprüft und mehrfach vor Gericht bestätigt, was bekräftigt, dass Die Aktivitäten der Nutzer werden weder gespeichert noch weitergegeben.

Der erweiterte Kill Switch geht über den Standardschutz hinaus, indem er den gesamten Internetverkehr blockiert, falls die VPN-Verbindung unterbrochen wird, wodurch eine versehentliche Freischaltung verhindert wird. Nutzer können zudem das Verhalten des Kill-Switches individuell anpassen, was ihn sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Nutzer ideal macht.

PIAumfasst außerdem Schutz vor DNS-Lecks durch eigene private DNS-Serversowie die MACE-Funktion, die Werbung, Tracker und Malware auf DNS-Ebene blockiert – und so direkt innerhalb des verschlüsselten Tunnels eine weitere Sicherheitsebene bietet.

Vorteile Nachteile ✅ Konfigurierbare Verschlüsselung (AES-128 / AES-256) ✅ Open-Source-Apps für vollständige Transparenz ✅ Nachgewiesene No-Logs-Richtlinie (Prüfungen + Gerichtsverfahren) ✅ Erweiterter, anpassbarer Kill-Switch ✅ Umfassende Protokollunterstützung (WireGuard, OpenVPN) ❌ US-Gerichtsbarkeit (Five-Eyes-Bündnis)

Fazit:PIA ist die beste Wahl für eine verschlüsselte Internetverbindung, wenn Sie sich vergewissern wollen, anstatt einfach nur zu vertrauen. Open-Source-Code, konfigurierbares AES-256 und eine vor Gericht bewährte No-Logs-Richtlinie machen es zur transparentesten Option auf dieser Liste.

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5. Surfshark [Das beste preisgünstige VPN mit Verschlüsselung]

Surfshark bietet dieselbe AES-256-GCM-Verschlüsselung wie Premium-Konkurrenten – und das zu fast der Hälfte des Preises. Alle Sicherheitsfunktionen, die für die Aufrechterhaltung einer verschlüsselten Verbindung wichtig sind, sind vorhanden, wodurch Surfshark das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Nutzer, denen Verschlüsselung besonders wichtig ist.

Funktion Details Server Über 4.500 Server in 100 Ländern Verschlüsselungsalgorithmus ChaCha20-Poly1305 (WireGuard), AES-256-GCM (OpenVPN) Schlüsselaustausch 2048-Bit-RSA Authentifizierung Secure Hash Algorithm 512 Protokolle WireGuard, OpenVPN (UDP/TCP), IKEv2 Perfekte Vorwärtsgeheimnis Yes Not-Aus-Schalter Auf allen Plattformen verfügbar Schutz vor DNS-Lecks Private DNS-Server Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abonnement)

Implementierung der Verschlüsselung

Das WireGuard-Protokoll verwendet ChaCha20-Poly1305 zur Verschlüsselung mit Curve25519 für den Schlüsselaustausch. Diese moderne kryptografische Kombination bietet eine Sicherheit, die der von AES-256 entspricht, und reduziert gleichzeitig die Komplexität des Codes – die 4.000 Codezeilen von WireGuard im Vergleich zu den über 400.000 von OpenVPN erleichtern die Überprüfung und verringern die Wahrscheinlichkeit von Sicherheitslücken.

Der OpenVPN-Modus verwendet AES-256-GCM mit 2048-Bit-RSA Schlüsselaustausch. Während NordVPN verwendet 4096-Bit-Schlüssel; 2048-Bit-RSA ist gegen alle bekannten Angriffe sicher und wird dies auch noch jahrzehntelang bleiben. Der praktische Unterschied in der Sicherheit ist vernachlässigbar.

The Der Kill-Switch funktioniert auf allen Plattformen, einschließlich mobiler Geräte. Tests haben bestätigt, dass der Datenverkehr sofort blockiert wird, sobald die VPN-Verbindung unterbrochen wird, wodurch ein Risiko der Offenlegung unverschlüsselter Daten verhindert wird. Die Implementierung umfasst den systemweiten Datenverkehr, nicht nur die Browseraktivitäten.

MultiHop (Double-VPN) leitet den Datenverkehr über zwei Server, wobei die Daten zweimal verschlüsselt werden. Dies bietet Nutzern, die zusätzlichen Schutz wünschen, eine zweite Verschlüsselungsebene, führt jedoch zu einer Verlangsamung der Übertragungsgeschwindigkeit. Abgesehen von seiner absolut sicheren Verschlüsselung, Surfshark ist auch eines der Die schnellsten Gaming-VPNs da draußen. Es ist die ideale Wahl, wenn du auf mehreren Geräten spielst und sie alle mit nur einem Abonnement schützen möchtest.

Vorteile Nachteile ✅ Same AES-256-GCM as premium VPNs ✅ Niedrigster Preis (1,99 $/Monat) ✅ Unbegrenzte Anzahl an Geräteverbindungen ✅ MultiHop-Doppelverschlüsselung ✅ Kill-Switch auf allen Plattformen ❌ 2048-Bit- vs. 4096-Bit-Schlüsselaustausch – reicht aber immer noch für absolute Sicherheit aus

Fazit: Es ist das beste preisgünstige verschlüsselte VPN ohne nennenswerte Abstriche bei der Verschlüsselung. Dieselbe AES-256-GCM-Verschlüsselung, die Regierungsgeheimnisse schützt, sichert auch Ihre Verbindung – und das für nur 1,99 $ im Monat.

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Was macht eine VPN-Verschlüsselung sicher?

The das beste VPN Eine verschlüsselte Internetverbindung muss viele Anforderungen erfüllen. Hier sind die wichtigsten Punkte:

Verschlüsselungsstärke: AES-256 ist der derzeitige Goldstandard, der von Regierungen für vertrauliche Informationen verwendet wird. ChaCha20 (in WireGuard verwendet) bietet ein gleichwertiges Sicherheitsniveau. Vermeiden Sie VPNs, die ältere Verschlüsselungsalgorithmen verwenden.

AES-256 ist der derzeitige Goldstandard, der von Regierungen für vertrauliche Informationen verwendet wird. ChaCha20 (in WireGuard verwendet) bietet ein gleichwertiges Sicherheitsniveau. Vermeiden Sie VPNs, die ältere Verschlüsselungsalgorithmen verwenden. Schlüsselaustausch: Der Handshake zur Festlegung der Verschlüsselungsschlüssel sollte RSA-2048 oder höher verwenden oder moderne Alternativen wie Curve25519. Ein schwacher Schlüsselaustausch untergräbt die gesamte Verschlüsselungskette.

Der Handshake zur Festlegung der Verschlüsselungsschlüssel sollte RSA-2048 oder höher verwenden oder moderne Alternativen wie Curve25519. Ein schwacher Schlüsselaustausch untergräbt die gesamte Verschlüsselungskette. Perfekte Geheimhaltung: Da für jede Sitzung neue Schlüssel verwendet werden, kann der aufgezeichnete Datenverkehr später nicht entschlüsselt werden, selbst wenn langfristige Schlüssel kompromittiert werden sollten.

Da für jede Sitzung neue Schlüssel verwendet werden, kann der aufgezeichnete Datenverkehr später nicht entschlüsselt werden, selbst wenn langfristige Schlüssel kompromittiert werden sollten. Not-Aus-Schalter: Die Verschlüsselung funktioniert nur, solange eine Verbindung besteht. Ein Kill Switch blockiert unverschlüsselten Datenverkehr bei Verbindungsabbrüchen und gewährleistet so einen durchgehenden Schutz.

Die Verschlüsselung funktioniert nur, solange eine Verbindung besteht. Ein Kill Switch blockiert unverschlüsselten Datenverkehr bei Verbindungsabbrüchen und gewährleistet so einen durchgehenden Schutz. DNS-Leckschutz: Ihre DNS-Abfragen geben Aufschluss darüber, welche Websites Sie besuchen. Ohne Leak-Schutz umgehen diese Abfragen den verschlüsselten VPN-Tunnel.

Wenn Sie zwischen einem VPN und einem Proxy abwägen, sollten Sie wissen, dass die beiden nicht so austauschbar sind, wie es zunächst den Anschein haben mag – unser Leitfaden zu Was ist der Unterschied zwischen einem Proxy und einem VPN? erläutert die wichtigsten Unterschiede.

Mein Fazit

Alle fünf haben es auf diese Liste geschafft, weil ihre Verschlüsselung zuverlässig ist. Bei der Suche nach dem besten VPN für eine verschlüsselte Internetverbindung geht es nicht wirklich darum, welches davon AES-256 verwendet – das tun sie alle. Es geht vielmehr um alles, was drumherum aufgebaut ist. Hier sind die jeweiligen Stärken der einzelnen Anbieter.

Am besten geeignet für eine Kombination aus erstklassiger Verschlüsselung und hoher Geschwindigkeit → NordVPN . ChaCha20/AES-256, ein Kill Switch auf Systemebene, 4096-Bit-Schlüsselaustausch und fünf unabhängige Prüfungen. Das leistungsstärkste Gesamtpaket auf dieser Liste.

ChaCha20/AES-256, ein Kill Switch auf Systemebene, 4096-Bit-Schlüsselaustausch und fünf unabhängige Prüfungen. Das leistungsstärkste Gesamtpaket auf dieser Liste. Am besten für nachweisbare Sicherheit → Proton VPN . Vollständig Open Source und gerichtlich geprüft. Wenn Sie die Verschlüsselung lieber selbst überprüfen möchten, anstatt einer Marketingaussage zu vertrauen, ist dies die richtige Wahl für Sie.

Vollständig Open Source und gerichtlich geprüft. Wenn Sie die Verschlüsselung lieber selbst überprüfen möchten, anstatt einer Marketingaussage zu vertrauen, ist dies die richtige Wahl für Sie. Ideal für sorgenfreien Schutz → CyberGhost VPN . Durchgängige AES-256-Verschlüsselung bei allen Protokollen, ein automatischer Kill Switch auf Systemebene und unabhängige Prüfungen – technische Kenntnisse sind nicht erforderlich.

Durchgängige AES-256-Verschlüsselung bei allen Protokollen, ein automatischer Kill Switch auf Systemebene und unabhängige Prüfungen – technische Kenntnisse sind nicht erforderlich. Am besten für die direkte Steuerung → Privater Internetzugang . Konfigurierbare Verschlüsselungsstufen, Open-Source-Apps und eine No-Logs-Richtlinie, die sich bereits mehrfach vor Gericht bewährt hat. Entwickelt für Nutzer, die jede Einstellung individuell anpassen möchten.

Konfigurierbare Verschlüsselungsstufen, Open-Source-Apps und eine No-Logs-Richtlinie, die sich bereits mehrfach vor Gericht bewährt hat. Entwickelt für Nutzer, die jede Einstellung individuell anpassen möchten. Ideal für preisbewusste Nutzer → Surfshark. Die gleiche AES-256-GCM-Verschlüsselung wie bei den Premium-Optionen für 1,99 $ pro Monat, dazu unbegrenzte Geräteanzahl und MultiHop-Doppelverschlüsselung.

Jedes dieser fünf VPNs ist die beste Wahl für Ihre Cybersicherheitsanforderungen – Sie müssen nur dasjenige finden, das am besten zu Ihrer Art der Internetnutzung passt.

Häufig gestellte Fragen