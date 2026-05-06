Wie bekommt man „The Outlast Trials“ kostenlos?

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Spielinfo Details Preis des Spiels 29,99 $ (Steam) Metacritic-Bewertung 76 Kritiker / 7,5 Nutzer; Steam: Sehr positiv (89 % von über 68.000 Bewertungen) Genre Koop-Horror, Psychologischer Horror, Stealth, Mehrspieler, Ego-Perspektive Entwickler Rote Fässer Verlage Rote Fässer Zu bewältigende Zeit – Hauptstory ca. 8 Stunden Spielzeit – Hauptspiel + Extras ca. 20 Stunden Erreichte Zeit – 100 % ca. 50 Stunden

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So bekommst du „Die Outlast-Prüfungen“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Ich habe verfolgt, Die Outlast-PrüfungenseitRote Fässer hat es am [Datum] im Early Access veröffentlicht Dampf in Mai 2023und die vollständigeVersion 1.0 erscheint im März 2024 bestätigte, was die Community bereits wusste: Dies ist eines der am besten ausgearbeiteten Koop-Horror-Spiele verfügbar. Der Titel enthält eine 76 Punkte von Kritikern und 7,5 Punkte von Nutzern auf Metacritic, mitDampfsitzend anSehr positivvon89 % von mehr als 68.000 Bewertungen. Mehr als4 Millionen Exemplare wurden verkauft, und das Spiel erreichte einen Höchststand von Über 33.000 Spieler gleichzeitig zum Start des Early Access.

Die Outlast-Prüfungen versetzt dich in eine geheime Welt Murkoff Corporation Ein Spiel, das in einer Einrichtung aus dem Kalten Krieg spielt, in dem du als anpassbares Versuchsobjekt brutale psychologische Experimente überstehen musst. Allein oder mit bis zu drei Freunde Im Koop-Modus durchläufst du strukturierte Testprogramme, während du feindlichen Testobjekten ausweichst, begrenzte Ressourcen verwaltest und immer anspruchsvollere Schwierigkeitsstufen freischaltest. Die Handlung spielt in Ästhetik der MKUltra-Ära: Historische Propaganda, die Gestaltung klinischer Einrichtungen und die beklemmende Wissenschaft der Verhaltenskonditionierung verbinden sich zu einer realistischen, beunruhigenden Atmosphäre, die sich von anderen Werken des übernatürlichen Horrors abhebt.

Rote Fässer hat das komplette Spiel am 5. März 2024, nach fast einem Jahr im Early Access. Das Studio hat sich mit dem Original einen Namen gemacht Outlast(2013) undOutlast 2 (2017), beides wegweisende Einzelspieler-Horror-Erlebnisse. Die Outlast-Prüfungen greift auf dasselbe Universum zurück und baut es neu auf um ein Koop-Modus für 1–4 Spieler Format. Wenn dir die teamorientierte Spannung von Dead by Daylight Wer jedoch kooperative Ziele asymmetrischen Rollen vorzieht, für den ist dies ein unverzichtbarer Titel in diesem Genre.

Das Spiel läuft auf Unreal Engine 4 und ist erhältlich unter PC (Dampf), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox OneundXbox Series X|S.

Wie viel kostet „Die Outlast-Prüfungen“?

Die Outlast-Prüfungenkostet€29.99 on Dampf. Für ein Koop-Horrorspiel mit ~50 Stunden Spielinhalt für Perfektionisten und einen aktiven Multiplayer-Modus bietet, ist das ein fairer Preis. Allerdings weist das Spiel eine deutliche Preisentwicklung auf: Der niedrigste jemals verzeichnete Dampf Der Preis liegt bei etwa €14.99, was einem 50 % Rabatt während der Saisonausverkäufe. Rote Fässer hat an bedeutenden Dampf Da regelmäßig Sonderverkäufe stattfinden, ist ein ähnlicher Preisnachlass für geduldige Käufer durchaus realistisch.

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Verfügbarkeit der Outlast Trials-Plattform

Metacritic-Bewertung Details PC 76 Kritiker / 7,5 Nutzer; Steam: Sehr positiv (89 % von über 68.000 Bewertungen) PS5 74 Kritiker / 7,0 Nutzer Xbox 73 Kritiker / 7,2 Nutzer Umschalten k. A. (nicht für Switch erhältlich)

Die Outlast-Prüfungen ist erhältlich unter PC (Dampf), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox OneundXbox Series X|S. Der vollständigeMärz 2024 Die Veröffentlichung erfolgte zeitgleich auf allen Plattformen, wobei PS4 and Xbox One Versionen für Hardware der letzten Generation enthalten. Derzeit gibt es keine Version für Nintendo Switch oder Switch 2undRote Fässer hat noch keine Ankündigung bezüglich einer Portierung gemacht.

PC Spieler sollten die Dampf Lesen Sie vor dem Kauf die Seite zur Kompatibilität mit Spielkarten. Da Snakzy Prämien werden eingelöst für Dampf Gutscheine im Portemonnaie, die Steam für PC Die Vollversion ist die naheliegende Wahl für die in diesem Leitfaden beschriebene Methode. Konsolenspieler, die nach günstigeren Optionen suchen, finden diese in der EibeAbschnitt unten.

Systemanforderungen für „Die Outlast-Prüfungen“

Basierend aufUnreal Engine 4, Die Outlast-Prüfungen hat überschaubare Hardware-Anforderungen. Ein Gaming-PC der Mittelklasse PCvon2017–2018 sollte die Mindestanforderungen erfüllen, was diesen Film zu einem der zugänglicheren Horrorfilme der letzten Zeit macht.

Spezifikation Mindestens Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) CPU Intel Core i7-3770 / AMD Ryzen 5 1400 Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 2600 RAM 8 GB 16 GB GPU NVIDIA GTX 780 / AMD Radeon R9 290X NVIDIA GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700 XT DirectX Version 11 Version 12 Lagerung 40 GB freier Speicherplatz 40 GB freier Speicherplatz

Für den Online-Koop-Modus ist eine Breitband-Internetverbindung erforderlich, und Rote Fässer empfiehlt eine SSD für optimale Ladezeiten. Bei den empfohlenen Einstellungen zielt das Spiel auf 1080p, hohe Einstellung bei 60 Bildern pro Sekunde. Die meisten Gaming-Setups von ab 2019 sollte die empfohlenen Spezifikationen auch ohne Aufrüstung erfüllen.

Die Spielmechanik von „Die Outlast-Prüfungen“

Im Kern,Die Outlast-Prüfungenist einKoop-Survival-Horror Ein Spiel, das auf strukturierten Trainingsprogrammen basiert. Du und bis zu drei weitere Spieler Du begibst dich auf eine Mission mit festgelegten Zielen: Mechanismen aktivieren, Gegenstände einsammeln, Aufgaben erfüllen und durch Kontrollpunkte entkommen. Die ganze Zeit über wirst du gejagt von Versuchspersonen, Mitgefangene, die Murkoffs Experimenten ausgesetzt waren, was dem Horror eine beunruhigende moralische Unterströmung verleiht.

Die Tarnung ist dein wichtigstes Mittel. Genau wie im Original OutlastTitel,Die Outlast-Prüfungen gibt dir keine Waffen. Um zu überleben, musst du dich in Schränken und unter Betten verstecken, weglaufen, wenn du in die Enge getrieben wirst, und Reiche um Verfolger auszumanövrieren. Jedes Rig ist ein tragbares Gerät, das deine Rolle im Team bestimmt: Zu den Optionen gehören Röntgenblick (deckt feindliche Positionen durch Wände hindurch auf), Betäubungsmine (stellt Umweltfallen), Blindgranate (verwirrt Gegner) und Heilungsfeld (unterstützt Teamkollegen während der Läufe). Rigs werden im Laufe des Spiels freigeschaltet und sorgen für eine leichte Teamzusammensetzung Element in den Koop-Modus zu integrieren, ohne dabei eine einzelne Rolle zu übermächtig zu machen.

The Test-Stufensystem wird mit fortschreitendem Spielverlauf immer schwieriger. Wenn man eine Prüfung auf einer Stufe abschließt, werden höhere Stufen freigeschaltet, die schwierigere Ziele, aggressivere Gegner und neue Umweltgefahren bieten. Zufällige Gegnerplatzierungen und unterschiedliche Ziele sorgt dafür, dass die Läufe auch weit über die ~8 Stunden Hauptstory Spektrum und sorgt so für echte Wiederspielbarkeit ~50 Stunden für den KomplettdurchlaufKlammer.

Das Thema Ressourcenknappheit zieht sich durch jede Sitzung: Batterien die Nachtsichtbrillen mit Strom versorgen, die jeder Spieler bei sich trägt; Medizin behandelt Verletzungen; Dietrich Schnellzugänge durch die Anlage. Die Kulisse des Kalten Krieges, mit Propaganda aus jener Zeit, von MKUltra inspirierten Kammern und Murkoffs sterilem Anlagendesign, vermittelt Die Outlast-Prüfungen eine realistische Angst, die diesen Film von eher fantastischen Horrorfilmen unterscheidet.

Die wichtigsten Funktionen von „Die Outlast-Prüfungen“

✅ Survival-Horror für 1–4 Spieler im Koop-Modus: Der ersteOutlast Ein Spiel, das für den Koop-Modus konzipiert ist und es dir ermöglicht, schreckliche Prüfungen allein oder mit bis zu drei Freunden zu meistern, wobei ihr euch auf Tarnung, Ablenkungsmanöver und das Erreichen der Ziele abstimmen müsst, während ihr unerbittlich gejagt werdet.

✅ Psychologischer Horror vor dem Hintergrund des Kalten Krieges: In einem geheimen Ort Murkoff Corporation Das Spiel, das in einer Einrichtung aus der Zeit des Kalten Krieges spielt und sich an Experimenten im Stil von MKUltra orientiert, nutzt Propaganda aus jener Zeit, eine klinische Ästhetik und Bilder der Gehirnwäsche, um eine realistische und zutiefst beunruhigende Atmosphäre zu schaffen.

✅ System zur individuellen Anpassung der Ausrüstung: Rüste tragbare Gadgets aus, darunter Röntgenblick, Betäubungsminen, Blendgranaten und Heilfelder, die deine Rolle im Team definieren und im Laufe des Spiels freigeschaltet werden. So entsteht eine Spezialisierung im Koop-Modus, ohne dass einzelne Spieler übermächtig werden.

✅ Wiederholbare Testprogramme: Zahlreiche Spielmodi mit zufällig verteilten Gegnern, unterschiedlichen Zielen und steigendem Schwierigkeitsgrad sorgen dafür, dass das Spiel auch weit über die Hauptgeschichte hinaus spannend bleibt und Dutzende von Stunden abwechslungsreicher Koop-Runden bietet.

✅ Nachtsicht und Stealth-Gameplay: DieOutlast Das für die Spielreihe typische Nachtsicht-System kehrt im Koop-Modus zurück und zwingt die Spieler dazu, ihre begrenzten Batterievorräte einzuteilen, während sie sich durch stockfinstere Umgebungen bewegen und sich vor Gegnern verstecken, die im direkten Kampf nicht besiegt werden können.

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So bekommst du „Die Outlast-Prüfungen“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy is Enebas Kostenlose Prämien-App für Android und iOS, mit Auszahlung Dampf, PlayStation, Xboxsowie Nintendo eShop-Gutscheine als Belohnung für die Teilnahme an In-App-Angeboten: das Installieren von Apps, das Erreichen von Meilensteinen in Handyspielen, das Ausfüllen von Umfragen und das Ansehen kurzer Videos. Es ist keine Kreditkarte erforderlich und es muss zu keinem Kauf verpflichtet werden. Das Prinzip ist einfach: Man tauscht die Zeit, die man für die Teilnahme an den Angeboten aufwendet, gegen Münzen ein, und sobald das Guthaben den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat, werden diese Münzen in echtes Guthaben für Geschenkkarten umgewandelt.

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Mindestbetrag für Auszahlungen: €35 – Sie benötigen mindestens dieses Guthaben, um die Prämie einzulösen.

– Sie benötigen mindestens dieses Guthaben, um die Prämie einzulösen. Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region: Informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tage. Beachten Sie, dass die Mindestauszahlungsgrenze von 35 $ Dies gilt vor jeder Auszahlung, daher muss Ihr Guthaben den Spielpreis übersteigen, bevor Sie es einlösen können. Die Verfügbarkeit des Angebots und die Sammelraten variieren je nach Region.

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Was Sie vermeiden sollten: inoffizielle „Kostenloser Download“-Seiten, geknackte Software und Torrents sind illegal. Die Risiken gehen weit über eine mögliche Geldstrafe hinaus: Diese Quellen enthalten regelmäßig Malware, die Ihr System beschädigen, Ihre persönlichen Daten offenlegen oder Ihre DampfKonto.Dampf verhängt bei Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen Kontosperren, wodurch Sie möglicherweise keinen Zugriff mehr auf Ihr gesamte Spielebibliothek. Rote Fässer, ein unabhängiges Studio, wird durch jede Raubkopie unmittelbar geschädigt.

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Mein Fazit dazu, wie man „Die Outlast-Prüfungen“ kostenlos bekommt

Die Outlast-Prüfungen gehört nach wie vor zu den besten Koop-Horror-Spiele on Dampf im Jahr 2026, mit einer 76 Punkte bei Metacritic, Sehr positiv DampfBewertung undüber 4 Millionen verkaufte Exemplare. Die€29.99 Der Preis ist angemessen für das, was man dafür bekommt, aber Snakzy bietet Spielern, die bereit sind, ein paar Wochen mit gelegentlichem Handyspielen zu verbringen, einen legitimen Weg zu Nullkosten. Diese Methode eignet sich am besten für preisbewusste Spieler sowie für Spieler, die ihre Dampf Bibliothek, ohne auf Sonderangebote warten zu müssen, sowie alle, die gerne nebenbei auf dem Handy spielen.

So fangen Sie an: Herunterladen Snakzy, stöbern Sie in den Angeboten in Ihrer Region, wählen Sie diejenigen aus, die in Ihren Zeitplan passen, und arbeiten Sie auf das Mindestauszahlungsgrenze von 35 $. Sobald du es geschafft hast, löse es ein für ein €50 Dampf Laden Sie die Geschenkkarte auf Ihr Wallet und gehen Sie zum Dampfgroß.

Sobald die Geschenkkarte aufgeladen ist, wie erhält man Die Outlast-Prüfungenkostenlos istnur noch eine Kasse.

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Häufig gestellte Fragen