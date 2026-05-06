¿Cómo conseguir «The Outlast Trials» gratis?

Buscando cómo conseguir Las pruebas de Outlast¿Gratis?«Red Barrels» El juego cooperativo de terror psicológico ha vendido más de 4 millones de ejemplares, es titular de unMuy positivovaloración deEl 89 % de las más de 68 000 reseñas de Steam, y actualmente se sitúa en €29.99 on Steam. Snakzy is De Eneba una aplicación gratuita de recompensas para Android e iOS que te permite ganar monedas al completar ofertas dentro de la aplicación y, a continuación, canjear esas monedas por un Steam Tarjeta regalo para el monedero digital que cubre el precio total. No se necesita tarjeta de crédito, ni suscripción, ni implica piratería.

Esta guía trata sobre Solo métodos 100 % legales. Los sitios web no oficiales de «descargas gratuitas», los cracks y los torrents entrañan riesgos reales: malware que puede poner en peligro tu sistema y Steam suspensiones de cuenta que te impiden acceder a todos los juegos que tienes. En este artículo encontrarás una descripción completa del juego, un desglose de precios, la disponibilidad en distintas plataformas, los requisitos del sistema y una guía paso a paso Snakzy guía paso a paso, con descuento Tejo opción clave, una sección sobre aspectos legales y respuestas a las preguntas más frecuentes.

Información del juego Detalles Precio del juego 29,99 $ (Steam) Puntuación en Metacritic 76 de la crítica / 7,5 de los usuarios; Steam: Muy positiva (89 % de más de 68 000 reseñas) Género Terror cooperativo, terror psicológico, sigilo, multijugador, primera persona Desarrolladores Barriles rojos Editoriales Barriles rojos Tiempo a batir — Artículo principal unas 8 horas Tiempo necesario para completar el juego — Campaña principal + extras unas 20 horas Tiempo para superar: 100 % unas 50 horas

★ Consigue «Las pruebas de Outlast» gratis con Snakzy Snakzy Descarga Snakzy hoy mismo

Cómo conseguir «Las pruebas de Outlast» gratis: descripción completa del juego

He estado haciendo un seguimiento Las pruebas de OutlastdesdeBarriles rojos lo lanzó en acceso anticipado el Steam in Mayo de 2023, y el texto completoVersión 1.0 en marzo de 2024 confirmó lo que la comunidad ya sabía: se trata de uno de los más bien elaborados juegos de terror cooperativos disponible. El título contiene un Una puntuación de 76 por parte de la crítica y una puntuación de 7,5 por parte de los usuarios en Metacritic, conSteamsentado enMuy positivodeEl 89 % de más de 68 000 opiniones. Más de4 millones de ejemplares se han vendido, y el juego alcanzó un máximo de Más de 33 000 jugadores simultáneos en el lanzamiento del acceso anticipado.

Las pruebas de Outlast te sumerge en un secreto Murkoff Corporation Una instalación de la Guerra Fría en la que encarnas a un sujeto de pruebas personalizable obligado a sobrevivir a brutales experimentos psicológicos. En solitario o con hasta tres amigos En el modo cooperativo, avanzarás a través de programas de pruebas estructurados mientras esquivas a sujetos de prueba hostiles, gestionas recursos limitados y desbloqueas niveles de dificultad cada vez más exigentes. El escenario se basa en Estética de la época del proyecto MKUltra: la propaganda de la época, el diseño de las instalaciones clínicas y la escalofriante ciencia del condicionamiento conductual se combinan para crear una atmósfera realista e inquietante que se distingue de otras propuestas de terror sobrenatural.

Barriles rojos lanzó el juego completo el 5 de marzo de 2024, tras casi un año en acceso anticipado. El estudio se labró su reputación con el juego original Superar(2013) yOutlast 2 (2017), dos juegos de terror para un solo jugador que marcan un hito. Las pruebas de Outlast toma el mismo universo y lo reconstruye en torno a un Modo cooperativo para 1-4 jugadores formato. Si te gusta la tensión que se vive en los juegos por equipos de Dead by Daylight pero si prefieres los objetivos cooperativos a los roles asimétricos, este es un título imprescindible del género.

El juego funciona en Unreal Engine 4 y está disponible en PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, yXbox Series X|S.

¿Cuánto cuesta «Las pruebas de Outlast»?

Las pruebas de Outlastcuesta€29.99 on Steam. Para un juego de terror cooperativo con ~50 horas de contenido para completar el juego al 100 % y un modo multijugador activo, ese es un precio razonable. Sin embargo, el juego tiene un historial de rebajas claro: el precio más bajo registrado Steam el precio ronda los €14.99, lo que representa un 50 % de descuento durante las rebajas de temporada. Barriles rojos ha participado en importantes Steam Hay promociones de forma habitual, por lo que es factible que los compradores pacientes consigan un descuento similar.

Si no quieres esperar a la próxima oferta, el Snakzy El método que se describe en esta guía prescinde por completo del precio actual. Ganas monedas a través de ofertas para móviles sin ningún coste para ti y las canjeas por un Steam Tarjeta regalo para el monedero, y utiliza esa tarjeta para comprar Las pruebas de Outlast a precio completo. El €29.99se convierte en unSin gastos de bolsillocompra.

★ Gana 27,70 $ en solo 6,5 días Snakzy Descarga Snakzy hoy mismo

Disponibilidad de la plataforma Outlast Trials

Puntuación en Metacritic Detalles PC 76 de la crítica / 7,5 de los usuarios; Steam: Muy positiva (89 % de más de 68 000 reseñas) PS5 74 (críticos) / 7,0 (usuarios) Xbox 73 (críticos) / 7,2 (usuarios) Interruptor N/A (no disponible para Switch)

Las pruebas de Outlast está disponible en PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, yXbox Series X|S. El texto completoMarzo de 2024 lanzamiento simultáneo en todas las plataformas, con PS4 and Xbox One versiones incluidas para equipos de última generación. Actualmente hay No hay versión para Nintendo Switch ni Switch 2, yBarriles rojos no ha hecho ningún anuncio sobre una adaptación.

PC Los jugadores deben consultar el Steam Consulta la página de compatibilidad de placas base antes de realizar la compra. Dado que Snakzy las recompensas se canjean por Steam Tarjetas regalo para el monedero, las Steam para PC Esta versión es la opción más recomendable para el método que se describe en esta guía. Los jugadores de consola que busquen opciones con descuento pueden encontrarlas en la Tejosección siguiente.

Requisitos del sistema para Outlast Trials

Basado enUnreal Engine 4, Las pruebas de Outlast tiene unos requisitos de hardware asequibles. Un ordenador para juegos de gama media PCde2017-2018 debería cumplir con los requisitos mínimos, lo que la convierte en una de las películas de terror más recientes y accesibles.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows 10 de 64 bits Windows 10 de 64 bits CPU Intel Core i7-3770 / AMD Ryzen 5 1400 Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 2600 RAM 8 GB 16 GB GPU NVIDIA GTX 780 / AMD Radeon R9 290X NVIDIA GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700 XT DirectX Versión 11 Versión 12 Almacenamiento 40 GB de espacio disponible 40 GB de espacio disponible

Se necesita conexión a Internet de banda ancha para el modo cooperativo online, y Barriles rojos recomienda un SSD para obtener tiempos de carga óptimos. Con la configuración recomendada, el juego está pensado para 1080p alta calidad a 60 fps. La mayoría de los equipos para juegos de A partir de 2019 Debería cumplir con los requisitos recomendados sin necesidad de actualizar el equipo.

La mecánica de Outlast Trials

En esencia,Las pruebas de Outlastes unjuego de terror y supervivencia cooperativo juego basado en programas de entrenamiento estructurados. Tú y hasta otros tres jugadores Participa en una misión con objetivos definidos: activar mecanismos, recuperar objetos, completar tareas y escapar a través de los puntos de control. Durante todo el tiempo, te persiguen sujetos de prueba, compañeros de prisión sometidos a los experimentos de Murkoff, lo que añade un inquietante trasfondo moral al horror.

El sigilo es tu herramienta principal. Al igual que en el juego original Superartítulos,Las pruebas de Outlast no te da armas. La supervivencia pasa por esconderse en armarios y debajo de las camas, correr cuando te acorralan y usar Rigs para burlar a los perseguidores. Cada «Rig» es un dispositivo portátil que define tu función en el equipo: las opciones incluyen Visión de rayos X (permite detectar las posiciones del enemigo a través de las paredes), Mina de aturdimiento (coloca trampas ecológicas), Granada cegadora (desorienta a los enemigos), y Campo de sanación (apoya a sus compañeros de equipo durante las partidas). Los equipos se desbloquean a medida que se avanza en el juego, lo que añade un toque composición del equipo elemento para el modo cooperativo sin que ningún rol resulte demasiado poderoso.

The sistema de niveles de prueba aumenta de dificultad a medida que avanzas. Al completar una prueba en un nivel, se desbloquean niveles superiores con objetivos más difíciles, enemigos más agresivos y nuevos peligros ambientales. Ubicaciones aleatorias de los enemigos y variaciones en los objetivos mantener las series frescas mucho más allá de ~8 horas de historia principal gama, lo que lleva la auténtica rejugabilidad hasta el ~50 horas para completar el juegocorchete.

La tensión por los recursos está presente en todas las sesiones: pilas alimentar las gafas de visión nocturna que lleva cada jugador; medicina cura las lesiones; ganchos para cerraduras accesos directos por las instalaciones. El Ambiente de la Guerra Fría, con propaganda de la época, salas inspiradas en el proyecto MKUltra y el diseño de instalaciones estériles de Murkoff, ofrece Las pruebas de Outlast un terror realista que lo distingue de otras obras de terror más fantásticas.

Las principales características de Outlast Trials

✅ Juego de terror y supervivencia cooperativo para 1-4 jugadores: El primeroSuperar Un juego diseñado para el modo cooperativo, que te permite enfrentarte a terroríficas pruebas, ya sea en solitario o con hasta tres amigos, coordinando el sigilo, las distracciones y la consecución de objetivos mientras te persiguen sin descanso.

✅ Ambiente de terror psicológico ambientado en la Guerra Fría: Ambientada en un lugar secreto Murkoff Corporation El juego, ambientado en una instalación de la Guerra Fría inspirada en experimentos al estilo MKUltra, recurre a la propaganda de la época, una estética clínica e imágenes de lavado de cerebro para crear una atmósfera realista y profundamente inquietante.

✅ Sistema de personalización de equipos: Equípate con dispositivos portátiles, como la visión de rayos X, las minas aturdidoras, las granadas cegadoras y los campos curativos, que definen tu función en el equipo y se desbloquean a medida que avanzas, lo que añade especialización en el modo cooperativo sin que ningún jugador individual resulte demasiado poderoso.

✅ Programas de prueba que se pueden volver a ejecutar: Los múltiples tipos de pruebas, con la ubicación aleatoria de los enemigos, las variaciones en los objetivos y los niveles de dificultad creciente, dotan al juego de una rejugabilidad que va mucho más allá de la historia principal, lo que permite disfrutar de decenas de horas de partidas cooperativas muy variadas.

✅ Juego con visión nocturna y sigilo: ElSuperar La mecánica de visión nocturna característica de la franquicia vuelve en el modo cooperativo, lo que obliga a los jugadores a gestionar las limitadas reservas de batería mientras se mueven por entornos completamente a oscuras y se esconden de enemigos a los que no pueden derrotar en combate directo.

★ Los nuevos usuarios reciben un bono de bienvenida de 10 $ Snakzy Descarga Snakzy hoy mismo

Cómo conseguir «Las pruebas de Outlast» gratis con Snakzy

Snakzy is De Eneba Aplicación gratuita de recompensas para Android e iOS, que ofrece pagos Steam, PlayStation, Xbox, y tarjetas regalo de la Nintendo eShop a cambio de completar ofertas dentro de la aplicación: instalar aplicaciones, alcanzar hitos en juegos para móviles, rellenar encuestas y ver vídeos cortos. No se requiere tarjeta de crédito ni es necesario realizar ninguna compra. El modelo es sencillo: inviertes tiempo en completar ofertas a cambio de monedas y, una vez que tu saldo alcanza el umbral requerido, esas monedas se convierten en crédito real para tarjetas regalo.

A continuación te explicamos cómo conseguirlo Las pruebas de Outlast Gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy: disponible de forma gratuita para iOS y Android Ver las ofertas disponibles: las ofertas varían según la región y cambian periódicamente; elige aquellas que ofrezcan mayores premios en monedas o que se ajusten a tus intereses Completa las ofertas para ganar monedas: cada oferta completada te da monedas Snakzy equilibrio; sigue tu progreso hacia «Las pruebas de Outlast» €29.99 precio dentro de la aplicación Canjea tus monedas por una tarjeta regalo de Steam: en cuanto tu saldo alcance el umbral requerido, retira el dinero para un Steam Funda para tarjetas regalo tipo cartera €29.99o más Compra «Las pruebas de Outlast» en Steam: utiliza la tarjeta regalo para comprar el juego

Para más información Bonificación de bienvenida disponible al registrarse: consulta la aplicación para ver la oferta actual.

Importe mínimo de retirada: €35 — Necesitas tener al menos este saldo para canjearlo.

— Necesitas tener al menos este saldo para canjearlo. La mayoría de los usuarios obtienen un beneficio superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región: consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primera €27.70pago en un plazo de6,5 días. Tenga en cuenta que el Umbral mínimo de pago de 35 dólares Esto se aplica antes de cualquier retirada de fondos, por lo que tu saldo debe superar el precio del juego antes de poder canjearlo. La disponibilidad de la oferta y las tasas de ganancia varían según la región.

★ Retira tus fondos y compra «Las pruebas de Outlast» en Steam Snakzy Descarga Snakzy hoy mismo

Consigue «Las pruebas de Outlast» más barato con Eneba

No todos los jugadores quieren pasar semanas completando ofertas para móviles antes de poder acceder a Las pruebas de Outlast. Para aquellos lectores que prefieran pagar una cantidad menor hoy, Tejo es un mercado de confianza en el que vendedores verificados publican claves de juegos digitales a precios reducidos. La página oficial Steamel precio es€29.99; esTejo, lo mismoSteam La clave se puede encontrar a partir de unos 8 dólares estadounidenses, lo que supone un ahorro de hasta un 73 % de descuento venta al por menor. La clave se activa directamente en Steam a través del proceso de canje habitual, lo que te permite licencia permanente es igual que una compra directa en la Steamgrandes.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA Las pruebas de Outlast EDITOR €29.99 TU PRECIO A PARTIR DE €14.43 ★ ★ ★ ★ ★ DESCUENTO -52 % Consigue «Las pruebas de Outlast» más barato en Eneba

Si prefieres ingresar fondos directamente en tu Steamcuenta,Tejo También tiene tarjetas regalo con descuento: aquí tienes la tarjeta más parecida de las anteriores «Las pruebas de Outlast»precio.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA Tarjeta regalo de Steam Wallet de 50 $ EDITOR €50 TU PRECIO A PARTIR DE €49.99 ★ ★ ★ ★ ★ Compra una tarjeta regalo de Steam Wallet de 50 $ en Eneba

Tejo Los precios varían en función de los anuncios de los vendedores, así que consulta la página en tiempo real antes de comprar. El proceso es sencillo: selecciona el producto, finaliza la compra y recibe un código de acceso. Todo tres métodosen esta guía,Snakzy (gratis, requiere tiempo), un Tejo clave de juego (con descuento, entrega inmediata) o un Tejo tarjeta regalo (recarga tu Steam (monedero para una compra oficial), dan lugar a un copia legítima y permanente of Las pruebas de Outlast.

¿Es legal conseguir «Las pruebas de Outlast» gratis con Snakzy?

The Snakzyel método es100 % legal. El proceso funciona de la siguiente manera: los anunciantes pagan Snakzy para fomentar la participación de los usuarios cuando completan ofertas y juegan a juegos para móviles. Snakzy te da una parte de esos ingresos publicitarios en forma de monedas. Tú conviertes esas monedas en dinero real Steam Tarjeta regalo en el monedero, y luego utiliza esa tarjeta regalo para comprar Las pruebas de Outlast a precio completo en Steam. Barriles rojos recibe la totalidad €29.99 pago. Nadie resulta perjudicado, no se incumplen las condiciones de servicio de ninguna plataforma y la licencia que recibes es idéntica a la de una Steamcompra.

Qué hay que evitar: los sitios web no oficiales de «descargas gratuitas», el software pirateado y los archivos torrent son ilegal. Los riesgos van más allá de cualquier multa: estas fuentes suelen incluir malware que puede dañar tu sistema, exponer tus datos personales o comprometer tu Steamcuenta.Steam aplica bloqueos de cuentas por incumplir las condiciones del servicio, lo que puede impedirte acceder a tu catálogo completo de juegos. Barriles rojos, un estudio independiente, se ve directamente perjudicado por cada copia pirata.

The Snakzy Este método es una forma sencilla de obtener Las pruebas de Outlast mientras mantienes tu sistema y tu cuenta totalmente protegidos. Apoyas a los desarrolladores y te llevas un licencia válida.

Mi opinión general sobre cómo conseguir «Las pruebas de Outlast» gratis

Las pruebas de Outlast sigue siendo uno de los mejores juegos de terror cooperativos on Steam en 2026, con un Puntuación en Metacritic: 76, Muy positivo Steamcalificación, ymás de 4 millones de ejemplares vendidos. El€29.99 El precio es razonable para lo que ofrece, pero Snakzy ofrece una forma legítima de llegar a un coste cero para los jugadores dispuestos a dedicar unas semanas a jugar de forma ocasional en el móvil. Este método funciona mejor para los jugadores que cuidan su presupuesto o para aquellos que están construyendo su Steam sin tener que esperar a las rebajas, y para cualquiera a quien le guste jugar en el móvil como pasatiempo.

Para empezar: descarga Snakzy, echa un vistazo a las ofertas disponibles en tu zona, elige las que mejor se adapten a tu horario y ve avanzando hacia el Umbral mínimo de pago de 35 dólares. Una vez que lo superes, canjéalo por un €50 Steam Añade la tarjeta regalo a tu monedero y dirígete a la Steamgrandes.

Una vez que se haya recargado la tarjeta regalo, ¿cómo se puede Las pruebas de Outlastgratis esa solo un clic de distancia.

★ Empieza hoy mismo a conseguir Las pruebas de Outlast gratis Snakzy Descarga Snakzy hoy mismo

Preguntas frecuentes