Die 7 besten MMO-Mäuse, mit denen du das Endgame im Sturm eroberst

Eine gute Gaming-Maus zu finden ist eine Sache, die beste MMO-Maus zu finden jedoch eine ganz andere. MMO-Mäuse müssen einige strenge Anforderungen erfüllen – vor allem programmierbare Tastenanpassung, Reaktionsgeschwindigkeit, Preis, Ergonomie und Komfort –, die eine gute Gaming-Maus ebenfalls erfüllen muss.

Vor diesem Hintergrund habe ich mich mit einigen der größten Namen auf dem aktuellen Markt beschäftigt. Das Ergebnis: diese Liste der 7 besten Modelle, die dir sicher dabei helfen wird, die richtige Maus für deine Bedürfnisse zu finden.

Unsere Top-Empfehlungen für die beste MMO-Maus

Nach eingehender Recherche ist es mir gelungen, unsere Liste der MMO-Gaming-Mäuse auf die 7 besten Modelle einzugrenzen. Selbst unter diesen gab es einige echte Highlights:

Razer Naga V2 Hyperspeed – Eine fantastische Maus, die in jeder Hinsicht überzeugt. Redragon M908 Impact – verbindet einen günstigen Preis mit überdurchschnittlicher Leistung. Steelseries Aerox 9 Wireless – Wahrscheinlich die leichteste MMO-Maus, die ich je benutzt habe.

Auch wenn diese Mäuse die Crème de la Crème sind, hat jede einzelne Maus auf dieser Liste einiges zu bieten. Komm mit, ich helfe dir dabei, das perfekte Modell zu finden, das dein MMO-Erlebnis auf ein neues Level hebt.

Die 7 besten MMO-Mäuse? Das ist meine Meinung dazu

Wie bereits erwähnt, gibt es mehrere Merkmale, die eine Maus aufweisen muss, um als eine der besten zu gelten. Dinge wie programmierbare Tasten, Seitentasten oder Daumentasten sind für MMO-Mäuse ein absolutes Muss, aber auch Komfort, Empfindlichkeit und vor allem der Preis sind sehr wichtige Faktoren.

Vor diesem Hintergrund folgt hier meine Liste – samt Rezensionen – von 7 zu den besten MMO-Mäusen, die man derzeit bekommen kann 2026.

1. Razer Naga V2 HyperSpeed [Die beste MMO-Maus insgesamt]

Technische Daten Details Schaltflächen 21 Maximale Empfindlichkeit 30.000 DPI Verfolgungsgeschwindigkeit 750 IPS Beschleunigung 50g Maximale Abfragerate Tausend Hertz Lebensdauer des Schalters 60 Millionen Klicks Akkulaufzeit Bis zu 400 Stunden Drahtlos? Yes

The Razer Naga V2 HyperSpeedist nicht nur eintollRazerGaming-Maus, aber sie ist wohl auch die beste MMO-Maus überhaupt. Mit hervorragender Abtastung über die Optischer Sensor Focus Pro 30k, hervorragende Reaktionszeit dank der Mechanische Maus-Schalter der zweiten Generation… und mit einer Vielzahl programmierbarer Tasten überzeugt diese MMO-Maus durch hervorragende Leistung auf jeder Ebene.

Drei Merkmale zeichnen das Razer Naga V2 HyperSpeed sich von anderen MMO-Mäusen abheben: An erster Stelle steht die 12-Tasten-Daumenfeld. Es dauert ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt hat, vor allem, wenn dies die erste MMO-Maus ist, die man benutzt, aber dank ihres hervorragenden Layouts gehört sie zu den besseren Daumentastenanordnungen, die es gibt.

An zweiter Stelle steht das Scrollrad, das auf Modus für taktiles Scrollen zum präzisen Blättern durch die Registerkarten „Fähigkeiten“, „Buffs“, „Gegenstände“ und „Makros“ oder Freilauf-Bildlaufmodus für den eher ungezwungenen Gebrauch.

Nicht zuletzt sind da noch die beiden Tasten zur DPI-Einstellung oben links neben der linken Maustaste. Natürlich könnte man die DPI auch über ein Programm ändern, aber diese Methode ist viel praktischer und kann in zeitkritischen Situationen ehrlich gesagt ein echter Lebensretter sein.

Auch die Verarbeitungsqualität verdient Lob. Es handelt sich um eine robuste Maus, die lange Spielsitzungen problemlos bewältigt und sogar den einen oder anderen Wutausbruch übersteht, ohne dabei billig oder zerbrechlich zu wirken.

Ach ja, und als kleines Extra sollten wir nicht vergessen, dass Razer HyperSpeed Funktechnologie. Es bietet extrem niedrige Latenzzeiten und eine reibungslose Leistung, was für MMO-Spieler, die sofort reagieren müssen, unerlässlich ist.

Vorteile Nachteile ✅ Die Daumentasten sind super angeordnet ✅ Einstellbarer Scrollrad-Modus sowohl für Spiele als auch für den normalen Gebrauch ✅ Praktisch angeordnete DPI-Tasten ✅ Robustes und dennoch bequemes sowie ergonomisches Design ✅ Reagiert sehr schnell ❌ Das Daumenraster mit 12 Tasten lässt sich im Gegensatz zum Razer V2 Naga Pro, was für MMO-Spieler jedoch kein Problem darstellen dürfte

Endgültiges Urteil: Alles in allem ist die Razer Naga V2 HyperSpeed ist die beste MMO-Maus, sowohl in als auch außerhalb von MMOs. Mit diesem Modell kann man wirklich nichts falsch machen.

2. Redragon M908 Impact [Die beste preisgünstige MMO-Maus]

Technische Daten Details Schaltflächen 18 Maximale Empfindlichkeit 12.400 DPI Verfolgungsgeschwindigkeit 200 IPS Beschleunigung 30g Maximale Abfragerate Tausend Hertz Lebensdauer des Schalters Nicht näher bezeichnet Akkulaufzeit N/A Drahtlos? No

Die meisten Gaming-Mäuse kosten ab 50 Dollar. Da ist es nur natürlich, dass man der Redragon M908 Impactden Preis. AberTrotz des günstigeren Preises erfüllt dieses Modell alle Kriterien für eine hervorragende MMO-Gaming-Maus der Mittelklasse.

The M908 Impact ist ein echtes Arbeitstier, wenn es ums Gaming geht. Wie bei anderen MMO-Mäusen ist die M908 Impact wird geliefert mit einem Raster aus programmierbaren Tasten die es dir ermöglichen, auf deine Buffs, Gegenstände und Makros zuzugreifen, ohne viele Tasten drücken oder gedrückt halten zu müssen.

Als zusätzliches Extra verfügt diese Gaming-Maus über eine separate, individuell anpassbare linke Maustaste; standardmäßig ist diese auf einen Dreifachklick eingestellt. Es wird Sie sicher freuen zu erfahren, dass die M908 Impact unterstützt bis zu 5 Speicherprofile für verschiedene MMOs oder Spiele. Jedes dieser Profile verfügt über eine anpassbare Beleuchtung, damit du sie besser unterscheiden kannst.

Der Rest der M908 ImpactDie technischen Daten sind ziemlich gut. Der optische Sensor Empfindlichkeit von 12.400 DPI ist für MMOs gut genug, und es gibt leicht erreichbare Taste zur DPI-Einstellungauf der Maus selbst. Die M908 Impact’s Das Gewicht lässt sich zudem durch Hinzufügen oder Entfernen eines der acht 2,4-Gramm-Gewichte anpassen. Keine dieser Spezifikationen ist besonders ausgefallen, aber sie leisten dennoch gute Dienste.

Vorteile Nachteile ✅ Ideal für alle, die eine günstige, aber gute Maus suchen ✅ Die Seitentasten sind leicht zu erreichen ✅ Tasten zum Umschalten der DPI ✅ Verstellbare Gewichtsmodule, mit denen du die Maus ganz nach Belieben schwerer oder leichter machen kannst ✅ Trotz seiner Größe bequem ❌ Immer kabelgebunden, kann nicht auf kabellos umgestellt werden. Zumindest gehen dir nie die Batterien aus

Fazit:Wenn du auf der Suche nach deiner ersten MMO-Gaming-Maus bist oder einen günstigen Ersatz suchst, dann ist die Redragon M908 Impact ist eine ausgezeichnete Wahl für ein preisgünstige Gaming-Maus.

3. SteelSeries Aerox 9 Wireless [Die beste ultraleichte MMO-Maus]

Technische Daten Details Schaltflächen 18 Maximale Empfindlichkeit 18.000 DPI Verfolgungsgeschwindigkeit 400 IPS Beschleunigung 40g Maximale Abfragerate Tausend Hertz Lebensdauer des Schalters 80 Millionen Klicks Akkulaufzeit Bis zu 180 Stunden Drahtlos? Ja, aber es kann verkabelt werden.

Nicht alle MMO-Gaming-Mäuse müssen riesig sein, und die Steelseries Aerox 9 Wireless will das beweisen. Und das haben sie auch getan – ich meine es todernst, wenn ich sage, dass diese Maus leicht ist, vor allem wenn man bedenkt, dass sie für MMOs entwickelt wurde.

Das Erste, was Ihnen wahrscheinlich auffallen wird, ist, dass Aerox 9 Wireless ist seinWabenstruktur, was der Maus ihre charakteristische Leichtigkeit verleiht. Und auch wenn ein durchbrochenes Design vielleicht nicht gerade robust wirkt, können Sie sicher sein, dass diese MMO-Gaming-Maus eine hervorragende Verarbeitungsqualität aufweist.

Noch besser ist, dass die inneren Teile mit etwas behandelt wurden, das Steelseries bezeichnet als „Aquabarrier“, ein IP54-Technologie. Das bedeutet, dass Wasser und Staub für diese Maus kaum oder gar kein Risiko darstellen, auch wenn es dennoch empfehlenswert ist, Ihre Hardware sauber zu halten.

Abgesehen davon ist die Aerox 9 Wireless bietet zudem alle Extras, die man von einer MMO-Gaming-Maus erwartet – eine 12-Tasten-Daumenfeld, eine fantastische Ortung über den Truemove Air Sensor und eine hervorragende Reaktionsfähigkeit dank seiner Golden Micro IP54-Schalter.

Beachten Sie jedoch, dass die Aerox 9 Wireless ist eine Maus im Palm-Grip-Stil, die sich besonders für große Hände eignet. Das bedeutet, dass die Daumenauflage anders positioniert ist als bei anderen MMO-Mäusen.

Vorteile Nachteile ✅ Eine der leichtesten MMO-Gaming-Mäuse, die es gibt ✅ Die Wabenstruktur sorgt für eine erhebliche Gewichtsreduzierung, ohne die Haltbarkeit zu beeinträchtigen ✅ Dank ihres geringen Gewichts eignet sich diese Maus auch gut für Ego-Shooter ✅ Mit USB-C-Anschluss, sodass Nutzer zwischen kabelgebundenem und kabellosem Modus wechseln können ✅ Die Neigungsfunktion des Scrollrads ist immer ein großes Plus ❌ Teuer aufgrund seines Designs, seiner Ausstattung und höchstwahrscheinlich der USB-C-Kompatibilität

Fazit:Auch wenn es etwas Zeit braucht, sich daran zu gewöhnen, ist der Komfort, den das Steelseries Aerox 9 Wireless Angebote.

4. ASUS ROG Spatha X [Die beste kabellose MMO-Maus]

Technische Daten Details Schaltflächen 12 Maximale Empfindlichkeit 19.000 DPI Verfolgungsgeschwindigkeit 400 IPS Beschleunigung 50g Maximale Abfragerate Tausend Hertz Lebensdauer des Schalters 70 Millionen Klicks Akkulaufzeit Bis zu 67 Stunden Drahtlos? Ja, aber es kann verkabelt werden.

Trotz seines Alters ist das ASUS ROG Spatha X ist immer noch eintolle kabellose Gaming-Maus… und ist ihre Zeit wert, wenn Sie auf der Suche nach einer großen, robusten Maus für lange MMO-Sessions sind.

„Groß“ wird dem nicht ganz gerecht Spatha X Gerechtigkeit. Der erste Eindruck dieser Maus dreht sich fast immer darum, wie groß und klobig sie wirkt, und tatsächlich ist die Spatha X ist bessergeeignet für Spieler mit großen Händen.

Wer mit dieser Maus zurechtkommt, wird feststellen, dass sie sich trotz ihrer Größe überraschend gut bedienen lässt, mit einer maximale Empfindlichkeit von 19.000 DPI und Geschwindigkeit von 400 IPS – all dies wird nahezu verzögerungsfrei über ein drahtloses Netzwerk übertragen.

Im Vergleich zu anderen MMO-Mäusen, ASUS hat sich bei den Seitentasten für ein ganz anderes Design entschieden. Das bedeutet, dass nicht nur die Spatha X Sie verwendet kein Rasterlayout für ihre Daumentasten und verfügt zudem nur über 12 davon. Wenn Sie von einer MMO-Maus mit Rasterlayout umsteigen, würde ich empfehlen, die Spatha XDrücken Sie die Seitentasten nach Möglichkeit physisch, da es etwas Zeit braucht, sich an die neue Anordnung zu gewöhnen.

Vorteile Nachteile ✅ Optisch sehr beeindruckend und mit RGB-Beleuchtung ✅ Präzises Handling, präzise Spurführung und hohe Funkgeschwindigkeit trotz seiner Größe ✅ Das ergonomische Design minimiert die Muskelermüdung beim Spielen ✅ Über den USB-C-Anschluss können Spieler zwischen kabelgebundenem und kabellosem Modus wechseln ✅ Einfach auszutauschende Schalter ❌ Weniger programmierbare Tasten als bei anderen MMO-Mäusen, auch wenn manche 12 Tasten vielleicht als mehr als ausreichend empfinden

Fazit:The ASUS ROG Spatha XIhre Größe täuscht über ihre Zuverlässigkeit und ihre WLAN-Geschwindigkeit hinweg, und diese kabellose Gaming-Maus ist auch im Jahr 2026 noch Ihre Zeit und Ihr Geld wert.

5. Logitech G903 [Die beste beidhändig bedienbare MMO-Maus]

Technische Daten Details Schaltflächen 11 Maximale Empfindlichkeit 12.000 DPI Verfolgungsgeschwindigkeit 400 IPS Beschleunigung 40g Maximale Abfragerate Tausend Hertz Lebensdauer des Schalters Nicht näher bezeichnet Akkulaufzeit Bis zu 32 Stunden Drahtlos? Ja, aber es kann verkabelt werden.

Genau wie dasSpatha X, derLogitech G903 ist ein älteres Modell, das dennoch einen Blick wert ist.

The G903Die Hauptattraktion ist vollständig beidhändig nutzbares Design. Herkömmliche Modelle sind meist auf Rechtshänder ausgelegt, daher ist die beidhändige Bauweise ein riesiger Vorteil für Linkshänder. Abgesehen davon ist die G903 bietet zudem viele der Funktionen einer MMO-Maus. Mit 11 programmierbare Tasten, gute Abtastung, und insbesonderesehr geringe Latenz im WLAN-ModusDiese Maus eignet sich nicht nur hervorragend für MMOs, sondern auch für Ego-Shooter und sogar für die tägliche Arbeit.

Es gibt zwei Dinge, auf die Sie bei der G903. Erstens sind die Tasten nicht besonders langlebig; viele Nutzer beklagen Probleme mit Doppelklicks, man sollte also darauf vorbereitet sein, sie auszutauschen. Zweitens ist das G903 tutnot unterstützt dank der LIGHTSPEED-Technologie Bluetooth.

Vorteile Nachteile ✅ Das beidhändige Design ist ein riesiger Pluspunkt ✅ Extrem geringe Verbindungslatenz im WLAN-Modus ✅ Hervorragendes ergonomisches Design für alle Griffarten ✅ Speichert bis zu 5 benutzerdefinierte Profile für verschiedene Anwendungsfälle ✅ DPI-Tasten ❌ Verfügt nicht über Bluetooth, benötigt jedoch einen speziellen USB-Empfänger (im Lieferumfang enthalten). Bei Bedarf können Sie weitere Empfänger bestellen.

Fazit:Alles in allem ist die Logitech G903 ist eine hervorragende Wahl für alle, die nach einer Gaming-Maus für Linkshänder oder für beidhändige Nutzer suchen.

6. Corsair SCIMITAR RGB ELITE [Die beste kabelgebundene MMO-Maus]

Technische Daten Details Schaltflächen 17 Maximale Empfindlichkeit 18.000 DPI Verfolgungsgeschwindigkeit 400 IPS Beschleunigung 50g Maximale Abfragerate Tausend Hertz Lebensdauer des Schalters 50 Millionen Klicks Akkulaufzeit N/A Drahtlos? No

Wenn Sie lieber keine Verzögerungen bei der drahtlosen Übertragung riskieren möchten, dann Corsair Scimitar RGB Elite ist die richtige Maus für dich.

Im Grunde genommen ist die Scimitar RGB Elite ist die neue Version des Scimitar Pro RGB. Wie sein Vorgängermodell überzeugt auch der RGB Elite durch eine durchweg gleichbleibende Leistung mit Tracking mit bis zu 18.000 DPI, was für präzise, flüssige Bewegungen sorgt.

Darüber hinaus gibt es auch 12 Daumentastendie auf einemSchiebeelement für jeden Nutzer geeignet, und obwohl die Maus etwas schwerer ist, ist das Design äußerst ergonomisch.

Das Beste daran ist, dass die Scimitar RGB Elite dank ihrer rein kabelgebundenen Bauweise mit nur 79,99 $ sehr günstig zu haben ist. Das Einzige, was dieser Maus wirklich fehlt, sind die Tasten an der Seite des Scrollrads.

Dank ihrer robusten Bauweise und der anpassbaren Tastenbelegung ist sie die erste Wahl für MMO-Fans, die schnelle Makros und komplexe Befehle immer griffbereit haben müssen. Und wenn du möchtest, dass sie nicht nur funktional, sondern auch optisch zu dir passt, ist die anpassbare RGB-Beleuchtung genau das Richtige für dich.

Vorteile Nachteile ✅ Günstigerer Preis im Vergleich zu anderen MMO-Mäusen ✅ Mit dem Key-Slider-System können Sie die Seitentasten an Ihren Griffstil anpassen ✅ Auch eine tolle FPS-Maus ✅ Schwer und dennoch bequem ✅ Reagiert sehr schnell ❌ Die klobige Bauweise könnte für manche Nutzer abschreckend wirken

Fazit:Wenn es um kabelgebundene MMO-Mäuse geht, ist kaum eine besser als die Scimitar RGB Elite als die beste Corsair-Mausbei einem ein fairer Preis, eine hervorragende Haptik, ausgezeichnete Leistung und absolute Zuverlässigkeit in jeder Situation.

7. Redragon M811 Aatrox [Die beste ergonomische MMO-Maus]

Technische Daten Details Schaltflächen 15 Maximale Empfindlichkeit 12.400 DPI Verfolgungsgeschwindigkeit 200 IPS Beschleunigung 30g Maximale Abfragerate Tausend Hertz Lebensdauer des Schalters Nicht näher bezeichnet Akkulaufzeit N/A Drahtlos? No

Was die technischen Daten angeht, ist das Redragon M811 Aatrox weist viele Ähnlichkeiten mit dem M908 Impact. Dank identischer Sensoren verfügt es über eine Empfindlichkeit von bis zu 12.400 DPI bei 200 IPS und einer Beschleunigung von 30 gsowie ein1.000 Hz Abtastrate.

Bei keiner der beiden Redragon-Mäuse sind technische Angaben zur Lebensdauer der Schalter zu finden, allerdings wird diese auf 5 bis 20 Millionen Klicks. Und obwohl es teurer ist als das M908 Impact, der Unterschied ist wirklich recht gering, was dazu führt, dass die M811 Aatrox fast genauso günstig, was ein echter Gewinn ist.

Wenn dieM811 Aatrox zeichnet sich besonders durch ihre Ergonomie aus. Diese Maus ist sowohl leicht und sehr bequem im Gebrauch. Die einzigartige Form liegt ganz natürlich in der Hand und bietet einen festen Halt, ohne bei langen Gaming-Sessions zu ermüden. Nur wenige andere Mäuse können mit einem derart angenehmen Gefühl aufwarten.

Klar, die Verarbeitung mag etwas billig wirken, aber sobald du merkst, wie gut die Hand auf dieser Gaming-Maus liegt, wirst du es dir kaum noch nehmen lassen können, dir eine davon auch für die Büroarbeit zuzulegen – so wie es mir passiert ist.

Vorteile Nachteile ✅ Unglaublich ergonomisch und bequem ✅ Die Anordnung der Seitentasten hilft dabei, einige Probleme hinsichtlich der Handgröße und -form zu lösen ✅ Relativ leicht, vor allem wenn man bedenkt, dass es sich um eine MMO-Maus handelt ✅ Verfügt über RGB-Hintergrundbeleuchtung ✅ Tolle preisgünstige Maus ❌ Nur kabelgebunden, es gibt jedoch eine separate kabellose Version

Fazit:Obwohl es sich im Grunde um eine durchschnittliche Maus handelt, können nur wenige mit der M811 Aatrox wenn es um Komfort geht, vor allem bei langen Gaming- oder Arbeitssitzungen.

Wie wählt man die beste MMO-Maus aus?

Auf der Suche nach der besten MMO-Maus für dein beliebte MMORPG-Spiele muss nicht unbedingt schwierig sein. Falls Ihnen nichts auf unserer Liste ins Auge gefallen ist oder Sie sich genauer damit befassen möchten, was eine Maus eigentlich ausmacht, finden Sie hier einen Überblick über die Funktionen, die Sie berücksichtigen sollten, und die Dinge, die Sie wissen müssen:

Ergonomie und Komfort

Da man bei Spielen schnell viel Zeit verbringt, sollte die richtige MMO-Maus bequem und benutzerfreundlich sein.

Als Erstes sollten Sie sich Gedanken über Ihren Griff machen. Es gibt drei verschiedene Griffarten: Handflächen-, Krallen- und Fingerspitzengriff. Achten Sie darauf, dass die Maus, die Sie kaufen, zu Ihrem Griffstil passt, sonst wird die Nutzung Ihrer neuen Maus sehr unangenehm. Der beste Test hierfür ist ein praktischer – wenn möglich, sollten Sie die Maus vor dem Kauf einmal in die Hand nehmen.

Wenn es nicht möglich ist, die Maus persönlich auszuprobieren, bietet sich folgende Alternative an: Messen Sie Ihre Hand (vom Handgelenk bis zur Spitze des Mittelfingers) und vergleichen Sie das Ergebnis mit den angegebenen Abmessungen des Produkts. So können Sie viel besser einschätzen, ob sich die Maus in Ihrer Hand zu klein, zu groß oder genau richtig anfühlt.

Achten Sie auch auf Mäuse mit einer konturierten Form, die Platz für die Fingerstützen bietet, insbesondere für den Daumen.

Vergiss nicht, zum Schluss noch ein bequemes Gaming-Mauspad Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist!

Schaltflächen und Layout

Das allererste, worauf du bei der richtigen MMO-Maus achten solltest, sind zusätzliche Tasten, vorzugsweise in Form eines Daumenrads. Als MMO-Spieler hat das für mich einen riesigen Unterschied gemacht Was für ein Unterschied, als ich nicht mehr an meiner Tastatur herumfummeln musste, um auf meine Fertigkeitsleisten zuzugreifen, und ich endlich sehr besser für Raids geeignet sind. Achte insbesondere auf Gaming-Mäuse mit reaktionsschnellen, gut angeordneten Tasten, wie zum Beispiel die Razer Naga V2 Hyperspeed.

Wenn du schon dabei bist, solltest du auch darauf achten, wie viele programmierbare Tasten eine Maus hat. Wie viele Tasten deine ideale Gaming-Maus haben sollte, bleibt dir überlassen – wichtig ist nur, dass du so viele Tasten hast, wie du brauchst.

Sensortyp und DPI-Einstellungen

Es gibt zwei Arten von Maussensoren: optische und Lasersensoren. Diese Sensoren bzw. Tracker beeinflussen drei wesentliche Aspekte der Mausleistung: die Oberflächen, auf denen sie verwendet werden können, die IPS-Rate und die DPI.

Die meisten Mäuse verwenden optische Sensoren. Diese Sensoren bieten eine hervorragende Abtastung, haben jedoch Schwierigkeiten auf reflektierenden oder transparenten Oberflächen – stelle also sicher, dass du ein Mauspad bereit hältst. Mäuse mit Laserabtastung hingegen bieten unabhängig von der Oberfläche eine gleichbleibende Leistung, sind jedoch teurer. IPS steht für „Inches per Second“ (Zoll pro Sekunde) und bezieht sich auf die Höchstgeschwindigkeit, die eine Maus verfolgen kann, bevor sie die Kontrolle verliert. Für MMOs benötigst du in der Regel keine allzu hohe IPS-Wert, es sei denn, du spielst ein FPS-MMO.

DPI – Dots per Inch – ist ein Maß für die Bewegungsempfindlichkeit einer Maus. Ein höherer DPI-Wert bedeutet, dass die Maus pro Zentimeter physischer Bewegung mehr Bildpunkte auf dem Bildschirm verschiebt. Zwar bieten viele MMO-Mäuse einen hohen DPI-Wert, doch sollte man bedenken, dass ein hoher DPI-Wert in der Regel nur für rasante Spielgenres wie Ego-Shooter (FPS) erforderlich ist, für die eine zuverlässige FPS-Maus wäre die bessere Wahl. Die meisten Gaming-Mäuse verfügen zudem über eine Taste oder eine Software, mit der man die DPI-Einstellung anpassen und steuern kann.

Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit

Dank des Hartplastiks, aus dem Mäuse hergestellt werden, nehmen selbst leichte Modelle bei einem Sturz kaum Schaden. Was Sie jedoch prüfen sollten, sind Nutzerbewertungen zu den einzelnen Komponenten, insbesondere zur Haltbarkeit des Scrollrads sowie zur Lebensdauer der Maus-Schalter – am besten auf der Website des Herstellers.

Schalter sind für eine bestimmte Anzahl von Klicks ausgelegt, oft im Millionenbereich. Diese Zahl gibt an, wie viele Klicks nötig sind, bevor ein Mausschalter versagt und Klicks nicht mehr korrekt registriert. Eine höhere Lebensdauer ist immer besser, aber bedenken Sie, dass diese Zahl unter kontrollierten Bedingungen ermittelt wurde!

Kabelgebunden vs. kabellos

Drahtlose Mäuse sind definitiv komfortabler in der Handhabung. Da sie kein Kabel haben, sind diese Mäuse flexibler, einfacher einzurichten und lassen sich viel leichter auf Reisen mitnehmen. Allerdings benötigen drahtlose Mäuse eine externe Stromquelle, es kann zu Netzwerkproblemen kommen und sie sind in der Regel teurer.

Kabelgebundene Mäuse sind dagegen günstiger, bieten eine stabilere Verbindung und benötigen keine Stromquelle. Allerdings muss man sich mit dem Kabel selbst abfinden (das man sorgfältig verlegen und einpacken muss, wenn man auf Reisen ist) sowie mit dem möglichen Ausfall des Kabels.

Wenn Sie sich nicht entscheiden können, welche Variante Sie bevorzugen, können Sie das Beste aus beiden Welten haben: Einige kabellose Mäuse sind mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet, sodass sie sowohl kabelgebunden als auch kabellos genutzt werden können.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die beste MMO-Maus?

Welche MMO-Maus die beste ist, ist Geschmackssache. Meine Favoriten wären die Razer Naga V2 HyperSpeed und vor allem die Spatha X für eine rundum gute Leistung.

Wie funktionieren MMO-Mäuse?

MMO-Mäuse funktionieren im Grunde genommen genauso wie andere Mäuse. Was MMO-Mäuse auszeichnet, ist die schiere Anzahl ihrer Tasten. Diese Tasten können so programmiert werden, dass sie bestimmte Tastenkombinationen ausführen oder wiederholen.

Welche Maus verwenden MMO-Profis?

Die meisten MMO-Profis nutzen die Razer Naga V2 HyperSpeed or Razer Naga V2 Pro aufgrund ihrer hervorragenden Reaktionszeit und der gut erreichbaren Seitentasten. Weitere Top-Empfehlungen sind die Corsair Darkstar oder Mäuse aus der Razer Basilisk Zeile.

Was ist die beste DPI-Einstellung für MMOs?

Die optimale DPI-Einstellung für MMOs – und die meisten Spiele – liegt im Bereich von 800 bis 1600. Sofern du deine Maus nicht auch für Spiele verwendest, die Präzision erfordern (wie beispielsweise Ego-Shooter), brauchst du keine allzu hohe DPI-Einstellung.

Warum haben MMO-Mäuse so viele Tasten?

MMO-Mäuse verfügen über so viele Tasten, da die besten MMO-Mäuse diese alle für Fähigkeiten und Gegenstände benötigen. Diese Tasten ermöglichen es den Spielern, während des Kampfes ganz einfach auf ihre zahlreichen Fähigkeiten, Gegenstände, Buffs und Makros zuzugreifen.