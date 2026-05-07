Die 7 besten externen Festplatten für Fotos 2025: Sichere Speicherung

Die beste externe Festplatte für Fotos ist entscheidend für die Sicherung Ihrer wachsenden Bildersammlung und die Optimierung Ihres Arbeitsablaufs. Da Dateien immer größer und Apps immer anspruchsvoller werden, benötigen Sie einen zuverlässigen Speicher, der weder bei der Geschwindigkeit noch bei der Kapazität Abstriche macht.

Wenn Sie Hilfe beim Kauf von externen Festplatten benötigen, sind Sie hier genau richtig. Dieser Leitfaden vereinfacht den oft verwirrenden Kaufprozess für Sie.

Hier habe ich eine Liste der derzeit besten externen SSDs und HDDs zusammengestellt. Außerdem werde ich die Unterschiede zwischen den beiden Laufwerkstypen näher erläutern, damit Sie eine fundiertere Entscheidung treffen können.

Unsere Top-Empfehlungen für externe Festplatten für Fotos

Diese drei Produkte sind derzeit die besten auf dem Markt. Obwohl sie unterschiedlichen Kategorien und Preisklassen angehören, bieten sie alle zuverlässigen und sicheren Speicherplatz für Ihre Dateien und Backups.

Samsung T9 – Die beste externe Festplatte für Fotos, die ein Rundum-Paket bietet: hohe Geschwindigkeit, ein äußerst handliches Design und hervorragende Garantiebedingungen. Toshiba Canvio Advance – Eine preisgünstige Festplatte, die einfach zu bedienen ist und sich hervorragend als Speichermedium mit hoher Kapazität für Backups und Archive eignet. SanDisk Extreme Pro – Mit ihrem stoßfesten Design der Schutzklasse IP65 ist dies die beste SSD für Fotografen, die häufig unterwegs sind.

In dem folgenden umfassenden Leitfaden erfahren Sie mehr über diese Top-Empfehlungen und können sie mit anderen Optionen vergleichen.

Die 7 besten externen Festplatten für Fotos: Die besten SSD- und HDD-Modelle

In dieser umfassenden Liste finden Sie eine Auswahl an SSD- und HDD-Modellen, die sich durch höchste Zuverlässigkeit und schnelle Speicherleistung auszeichnen. Alle hier vorgestellten externen Festplatten für Fotos eignen sich auch hervorragend für Gaming-Zwecke.

1. Samsung T9 [Die beste externe Festplatte für Fotos insgesamt]

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Technische Daten Details Antriebsart SSD Kapazität 1 TB, 2 TB, 4 TB Schnittstelle USB 3.2 Gen 2×2 Maximale Übertragungsgeschwindigkeit 2.000 MB/s Garantie 5 Jahre Gewicht 122 g Kabel im Lieferumfang enthalten USB-C-zu-USB-C-Kabel, USB-C-zu-USB-A-Kabel

The Samsung T9ist einhervorragende externe Festplatte Entwickelt für die Verarbeitung großer Dateien in kreativen und alltäglichen Arbeitsabläufen. Bei Verwendung mit kompatiblen USB 3.2 Gen 2×2-Anschlüssen erreicht es Lesegeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s, wodurch es sich hervorragend für die Übertragung umfangreicher RAW-Fotobibliotheken und großer Projektordner eignet.

Dadurch verkürzt sich die Wartezeit bei Dateiübertragungen und Backups. Im Vergleich zu herkömmlichen Festplatten können Sie große Fotosammlungen schneller verschieben, was trägt dazu bei, Ihre Bearbeitungs- und Archivierungsaufgaben effizienter zu gestalten.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Samsung T9 bietet hohe Geschwindigkeit in einer kompakten externen SSD, die für anspruchsvolle Aufgaben entwickelt wurde.

Für den Speicherplatz für Spiele ist der Samsung T9 funktioniert auch gut. Es kann Ladezeiten verkürzen und große Spielbibliotheken reibungslos verarbeiten. Damit ist es eine praktische Lösung für den Speicherbedarf von Laptops oder Spielkonsolen.

Dank der USB-C-Anschlussmöglichkeit und der beiden mitgelieferten Kabel lässt sich problemlos in moderne Einrichtungen integrieren. Dank seiner kompakten Größe lässt es sich problemlos zwischen Zuhause, Studio und verschiedenen Reisezielen transportieren, während seine robuste Bauweise für zusätzliche Sicherheit bei der Arbeit vor Ort sorgt.

Vorteile Nachteile ✅ Sehr schnelle Übertragungen bei großen Dateien ✅ Reisefreundliche, kompakte Größe ✅ Robuste Konstruktion schützt die Daten während des Transports ✅ Mit zwei USB-Kabeln für mehr Flexibilität ✅ Funktioniert auf PC- und Mac-Systemen ❌ Keine offizielle IP-Schutzklasse, wird jedoch als sturzsicher bis zu einer Höhe von drei Metern angegeben

Mein Fazit: The Samsung T9 ist die beste externe Festplatte für Fotos und wird Fotografen und Content-Erstellern empfohlen, die regelmäßig große Dateien übertragen und eine schnelle, zuverlässige tragbare SSD suchen.

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2. Toshiba Canvio Advance [Die beste preisgünstige externe Festplatte für Fotografen]

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Technische Daten Details Antriebsart HDD Kapazität 1 TB, 2 TB, 4 TB Schnittstelle USB 3.0, USB 2.0 Maximale Übertragungsgeschwindigkeit 625 MB/s (USB 3.0), 60 MB/s (USB 2.0) Garantie 2 Jahre Gewicht 149 g (1 TB/2 TB), 217,5 g (4 TB) Kabel im Lieferumfang enthalten USB-A-zu-USB-Micro-B-Kabel

Erhältlich in verschiedenen Farben, das Toshiba Canvio Advance ist die beste Wahl, wenn Sie auf der Suche nach der besten externen Festplatte für Fotos zu einem erschwinglichen Preis sind. Sie ist Entwickelt für einfache Speicherung mit hoher Kapazität für alle, die viel Speicherplatz für Fotos und Backups benötigen, ohne SSD-Preise zahlen zu müssen.

Diese Festplatte eignet sich am besten als Backup- oder Archivlaufwerk, da sie dank ihrer großen Speicherkapazität Tausende von RAW-Fotos und fertigen Projekten aufnehmen kann. Die Backup-Software von Toshiba hilft PC-Nutzern dabei, wichtige Dateien durch geplante Backups zu schützen, was es eher für die langfristige Speicherung als für die aktive Bearbeitung geeignet.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Toshiba Canvio Advance bietet große Speicherkapazitäten in einer schlanken Festplatte, die kostengünstige Langzeit-Backups einfach macht.

Dank seiner Plug-and-Play-Konfiguration ist das Toshiba Canvio Advance ist einfach zu bedienen und benötigt keine externe Stromquelle. Dank seines leichten Designs ist es besonders handlich und der perfekte Begleiter für jede moderner Laptop.

Es ist auch eineine praktische Wahl für Gaming-Speicher zum kleinen Preis. Es bietet eine einfache Möglichkeit, den Speicherplatz des PCs für umfangreiche Spielebibliotheken zu erweitern. Zwar laden Spiele langsamer als auf SSDs, doch das Laufwerk sorgt für eine zuverlässige Speicherung und hilft dabei, internen Speicherplatz freizugeben.

Vorteile Nachteile ✅ Preisgünstig ✅ Einfach zu bedienende Backup-Software von Toshiba ✅ Leichtes Design für mehr Mobilität ✅ Einfache Einrichtung, keine externe Stromversorgung erforderlich ✅ In verschiedenen Farben erhältlich ❌ Standardmäßig nur für Windows, lässt sich aber problemlos für die Nutzung auf dem Mac umformatieren

Mein Fazit: The Toshiba Canvio Advance ist die beste externe Festplatte für Fotos – sowohl für Profis als auch für Amateure, die einen kostengünstigen Speicher mit hoher Kapazität für Backups und Archive suchen.

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3. SanDisk Extreme Pro [Die beste externe Festplatte für Abenteuer- und Reisefotografen]

9.5

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Technische Daten Details Antriebsart SSD Kapazität 1 TB, 2 TB, 4 TB Schnittstelle USB 3.2 Gen 2×2 Maximale Übertragungsgeschwindigkeit 2.000 MB/s Garantie 5 Jahre Gewicht 77,5 g Kabel im Lieferumfang enthalten USB-C-zu-USB-C-Kabel, USB-C-zu-USB-A-Kabel

Wenn Sie die beste externe Festplatte für Fotos mit hervorragender Langlebigkeit suchen, sollten Sie sich die SanDisk Extreme ProSSD. Sie verfügt über eineAusführung gemäß Schutzart IP65 die es vor Staub und Wasser schützt und zudem Sturzsicherheit bis zu drei Metern. Damit ist sie eine zuverlässige Festplatte für Fotografen, die vor Ort arbeiten.

Neben seiner robusten Bauweise lässt es sich dank seiner kompakten Größe problemlos in einer Kameratasche oder einem Rucksack transportieren. Auch der USB-C-Anschluss ist praktisch und ermöglicht einen einfachen Anschluss an moderne PCs und MacSysteme.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit seinem robusten Design ist das SanDisk Extreme Pro schützt Ihre Daten auch unter rauen Außenbedingungen.

The SanDisk Extreme Pro nutzt NVMe-SSD-Technologie für Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s, was sich ideal für die schnelle Übertragung großer RAW-Fotobibliotheken und hochauflösender Videos eignet.

Es ist auch eintolle externe SSD für Spiele. Dank seiner hohen Geschwindigkeit können Sie große Spiele schnell übertragen und die Ladezeiten verkürzen, was zu einem flüssigeren Spielerlebnis führt.

Vorteile Nachteile ✅ Schutzklasse IP65 für Staub- und Wasserschutz ✅ NVMe-SSD-Technologie für schnellere Arbeitsabläufe ✅ Reisefreundliches, kompaktes Design ✅ Die USB-C-Verbindung funktioniert mit PC/Mac ✅ Hervorragende 5-Jahres-Garantie ❌ Teuer, aber die Vorteile sind es wert

Mein Fazit: The SanDisk Extreme Pro ist die beste SSD für Fotografen und Content-Creators, die ein schnelles und zuverlässiges externes Laufwerk sowohl für den Einsatz im Studio als auch im Außeneinsatz benötigen.

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4. Corsair EX400U [Die beste externe SSD für Power-User]

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Technische Daten Details Antriebsart SSD Kapazität 1 TB, 2 TB, 4 TB Schnittstelle Universal Serial Bus 4 Maximale Übertragungsgeschwindigkeit 4.000 MB/s (Lesen), 3.600 MB/s (Schreiben) Garantie 3 Jahre Gewicht 92 g Kabel im Lieferumfang enthalten USB-C-zu-USB-C-Kabel

The Corsair EX400U ist eine der besten externen SSDs für Nutzer, die extrem schnelle Datenübertragungen in kompakter Form benötigen. Dank USB4-Technologie erreicht sie sehr hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten, was sie geeignet für die Echtzeit-Bildbearbeitung direkt vom Laufwerk.

Es verfügt über ein effizientes Design, das auch bei hoher Auslastung eine konstante Leistung gewährleistet. Dank der hohen Übertragungsgeschwindigkeit können Sie große Dateien schneller verschieben und Backups erstellen, was Ihren Arbeitsablauf verbessert. Es unterstützt moderne USB-C-Systeme und funktioniert mit kompatiblen PCs und MacGeräte, was mehr Flexibilität bei der Einrichtung mehrerer Geräte bietet.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Corsair EX400U bietet eine fantastische SSD-Leistung auf USB4-Basis, die es unter den anderen in diesem Leitfaden genannten Spitzenprodukten einzigartig macht.

Obwohl es nicht speziell für Spiele beworben wird, ist das Corsair EX400U kann auch als schnelles externes Laufwerk für Spieledaten dienen. Seine hohe Leistung verbessert die Ladezeiten und sorgt dafür, dass große Spieledateien schnell übertragen werden. Dadurch eignet es sich für tragbare Spielekonsolen und zur Erweiterung des Speicherplatzes auf unterstützten Systemen.

Vorteile Nachteile ✅ USB4-Schnittstelle für extrem schnelle Datenübertragung ✅ Dank seiner kompakten Größe passt es problemlos in jede Tasche ✅ Für hohe Auslastung ausgelegt ✅ Kompatibel mit modernen USB-C-Systemen ✅ Einfache Plug-and-Play-Einrichtung ❌ Erfordert USB4-Unterstützung, um die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen, ist aber auch ohne diese noch schnell

Mein Fazit: The Corsair EX400U ist eine der besten externen Festplatten für Fotografen, die auf Geschwindigkeit und Effizienz ausgelegt ist und sich an Power-User richtet, die erstklassige SSD-Leistung erwarten.

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5. Seagate tragbare Festplatte [Die beste externe Festplatte für die Speicherung und Sicherung von Fotos]

8.5

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Technische Daten Details Antriebsart HDD Kapazität 1 TB, 2 TB, 4 TB, 5 TB Schnittstelle USB 3.0 Maximale Übertragungsgeschwindigkeit 625 MB/s Garantie 1 Jahr Gewicht 190 g (1 TB/2 TB), 260 g (4 TB/5 TB) Kabel im Lieferumfang enthalten USB-A-zu-USB-Micro-B-Kabel

Wenn Sie auf der Suche nach der besten Festplatte für Fotos zu einem günstigen Preis sind, dann ist die Seagate tragbare Festplatte ist eine weitere tolle Option. Es ist ein einfache Festplatte für die langfristige Archivierung von Fotos und die Sicherung von Dateien. Es verfügt über einen Plug-and-Play-Anschluss und funktioniert sowohl mit dem PC als auch mit Mac Systeme, aber für den Anschluss an einige der am bestenMacBooks.

The Seagate tragbare Festplatte eignet sich am besten als Archiv- oder Backup-Lösung. Dank seiner großen Speicherkapazität lassen sich Hunderte von RAW-Fotos und ältere Projekte darauf speichern. Da es über USB mit Strom versorgt wird, benötigen Sie kein zusätzliches Netzteil, was es einfach zu Hause oder unterwegs zu verwenden.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Seagate tragbare Festplatte bietet einfache, unkomplizierte Aufbewahrungsmöglichkeiten mit großem Stauraum zu einem sehr günstigen Preis.

Es eignet sich auch gut als Speicherlösung für Gamer mit knappem Budget. Es ist ideal zur Aufbewahrung alter oder großer Spiele, die man nicht oft spielt, wodurch Speicherplatz auf Ihrer Hauptfestplatte frei wird. Es ist zwar nicht auf schnelle Ladezeiten ausgelegt, sorgt aber zuverlässig für ausreichend Speicherplatz.

Vorteile Nachteile ✅ Sehr erschwinglich ✅ Großer Speicherplatz für die langfristige Archivierung von Dateien ✅ Problemlose Plug-and-Play-Einrichtung ✅ Das leichte Design sorgt für mehr Mobilität ✅ Kompatibel mit Mac- und PC-Systemen ❌ Langsam, reicht aber für einfache Speicherzwecke aus

Mein Fazit: The Seagate tragbare Festplatte ist eine der besten externen Festplatten für Fotos, wenn Sie einen günstigen und zuverlässigen Speicherplatz für alte Dateien und Backups benötigen.

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6. Oyen Digital Helix Mag10 [Die beste magnetische SSD für das iPhone]

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Technische Daten Details Antriebsart SSD Kapazität Zwei Terabyte Schnittstelle USB 3.2 Gen 2 1×1 Maximale Übertragungsgeschwindigkeit 1.000 MB/s Garantie 3 Jahre Gewicht 100 g Kabel im Lieferumfang enthalten USB-C-zu-USB-C-Kabel

The Oyen Digital Helix Mag10 ist eine winzige, schnelle externe SSD, die speziell für mobile Content-Ersteller entwickelt wurde. Sie verfügt über ein magnetisches Design, das funktioniert mit MagSafe-kompatiblen iPhones, wodurch es sicher am Gerät befestigt werden kann.

Mit schnellen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MB/s ermöglicht diese tragbare SSD eine zügige Übertragung von ProRAW-Fotos und ProRes-Videos. Da sie über USB-C angeschlossen wird, eignet sie sich auch hervorragend als externe Festplatte für Mac for Einfache Dateiübertragungen und Datensicherungen.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Oyen Digital Helix Mag10 zeichnet sich durch sein MagSafe-kompatibles Magnetdesign aus, das sich direkt am iPhone befestigen lässt und so eine elegante Aufbewahrungslösung bietet.

Für den Einsatz beim Gaming ist das Oyen Digital Helix Mag10 Das funktioniert gut, wenn Sie Aufzeichnungen von Handyspielen und Bildschirmaufnahmen schnell auf einen Computer übertragen möchten, um sie dort zu speichern oder zu bearbeiten.

Vorteile Nachteile ✅ Praktisches Magnetdesign für Smartphones ✅ Hohe Übertragungsgeschwindigkeit ✅ Ideal zum Übertragen von Fotos und Videos vom Handy ✅ USB-C-Kompatibilität mit modernen Geräten ✅ Äußerst handliches Design ❌ Begrenzte Kapazitätsoptionen, aber das kompakte Design ist ein guter Kompromiss

Mein Fazit: The Oyen Digital Helix Mag10 ist die beste Festplatte für Fotos für mobile Content-Ersteller, die einen iPhone-kompatiblen, extrem mobilen Speicher benötigen, um unterwegs Fotos aufzunehmen und Dateien zu übertragen.

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7. Western Digital My Book [Die beste externe Festplatte für Studiofotografen und Hobbyfotografen]

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Technische Daten Details Antriebsart HDD Kapazität 4 TB, 6 TB, 8 TB, 12 TB, 14 TB, 16 TB, 18 TB, 22 TB, 24 TB, 26 TB Schnittstelle USB 3.2 Gen 1 Maximale Übertragungsgeschwindigkeit 625 MB/s Garantie 3 Jahre Gewicht 1 kg (4 TB/14–26 TB), 970 g (12 TB), 960 g (8 TB), 1,05 kg (6 TB) Kabel im Lieferumfang enthalten USB-A-zu-USB-Micro-B-Kabel

Wenn Sie einen Speicher mit großer Kapazität benötigen, um Ihr leistungsstarker Laptop für Fotografie, schau dir das Western Digital My Book. Esbietet Optionen mit enormer Kapazität bis zu 26 TB – damit eignet es sich hervorragend für die Speicherung umfangreicher Fotobibliotheken, Videos und anderer wichtiger Dateien an einem Ort.

Es unterstützt automatische Backups und verfügt über einen Passwortschutz, um Ihre Dateien zu schützen. Aufgrund seiner Größe und der Notwendigkeit einer externen Stromversorgung ist es nicht für den mobilen Einsatz gedacht und eignet sich am besten als Haupt-Backup-Laufwerk zu Hause oder im Studio.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mit seiner enormen Kapazität und den integrierten Sicherheitsfunktionen ist das Western Digital My Book ist ideal, um Ihre Dateien für die langfristige Aufbewahrung sicher zu verwahren.

The Western Digital My Book ist zudem eine hervorragende Wahl für PC-Gamer, die viel Speicherplatz benötigen. Sie können damit umfangreiche Spielebibliotheken speichern sowie Gameplay-Aufnahmen, falls Sie auch Gaming-Inhalte erstellen.

Vorteile Nachteile ✅ Riesige Auswahl an Speicherkapazitäten ✅ Praktische automatische Sicherungsfunktion ✅ Der Passwortschutz sorgt für mehr Datensicherheit ✅ Zuverlässiges Desktop-Design ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für großen Speicherbedarf ❌ Nicht mobil, aber ideal für den Einsatz zu Hause oder im Studio

Mein Fazit: The Western Digital My Book ist eine der besten externen Festplatten für Fotografen, die nach einem Archivlaufwerk mit sehr großer Speicherkapazität suchen.

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Welche Art von externer Festplatte eignet sich besser für die Fotografie: SSD oder HDD?

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Art von externer Festplatte Sie kaufen sollen, finden Sie nachfolgend eine kurze Übersicht über die Unterschiede zwischen SSD und HDD.

SSD HDD Hervorragende Lese- und Schreibgeschwindigkeiten für eine schnellere Dateiverarbeitung Geringere Übertragungsgeschwindigkeiten Höherer Preis pro Terabyte Günstiger und bietet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bei großem Fassungsvermögen Höhere Langlebigkeit, da keine beweglichen Innenteile vorhanden sind, die durch Stürze und Vibrationen beeinträchtigt werden könnten Enthält bewegliche Teile, die anfällig für mechanischen Verschleiß und Stöße sind Am besten als Arbeitslaufwerk geeignet, um aktive Projekte und Apps für den einfachen täglichen Zugriff zu speichern Am besten geeignet als Archivlaufwerk zum Speichern abgeschlossener Projekte, alter Dateien und Sicherungskopien

Zusammenfassend lässt sich sagen:

Wann man sich für eine SSD entscheiden sollte (mit Fokus auf Geschwindigkeit): SSDs eignen sich viel besser für Ihre aktive Produktionsarbeit. Dank ihrer überragenden Geschwindigkeit lassen sich Dateien deutlich schneller sortieren, Bearbeitungen an mehreren Bildern vornehmen und neue Dateien auf Ihren Computer übertragen. Das bedeutet weniger Wartezeit und mehr Zeit für die eigentliche Arbeit.

SSDs eignen sich viel besser für Ihre aktive Produktionsarbeit. Dank ihrer überragenden Geschwindigkeit lassen sich Dateien deutlich schneller sortieren, Bearbeitungen an mehreren Bildern vornehmen und neue Dateien auf Ihren Computer übertragen. Das bedeutet weniger Wartezeit und mehr Zeit für die eigentliche Arbeit. Wann man sich für eine HDD entscheiden sollte (mit Fokus auf Kapazität): Festplatten sind in der Regel kostengünstiger und bieten ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis pro Terabyte. Daher eignen sie sich besser für die sichere Speicherung großer Mengen fertiger Projekte und alter Dateien, auf die Sie nur selten zugreifen. Sie sind kostengünstiger für die Langzeitspeicherung und Datensicherung.

Wenn Sie diese wesentlichen Unterschiede im Hinterkopf behalten, können Sie sicherer die beste externe Festplatte für Fotos auswählen.

Mein Fazit zur besten externen Festplatte für Fotos

Falls Sie sich angesichts all der Fachbegriffe etwas verloren und verwirrt fühlen, finden Sie hier eine kurze Liste mit Empfehlungen für die besten Einstiegsmodelle bei externen Festplatten:

Für Vielreisende → SanDisk Extreme Pro . Es handelt sich um eine reisefreundliche SSD mit Schutzklasse IP65 und Fallschutz, damit Ihre Dateien sicher sind.

. Es handelt sich um eine reisefreundliche SSD mit Schutzklasse IP65 und Fallschutz, damit Ihre Dateien sicher sind. Für preisbewusste Nutzer → Seagate tragbare Festplatte . Eine kostengünstige Option, wenn Sie lediglich eine einfache Festplatte für die Langzeitarchivierung und Backups benötigen.

. Eine kostengünstige Option, wenn Sie lediglich eine einfache Festplatte für die Langzeitarchivierung und Backups benötigen. Für Datensammler → Western Digital My Book . Erhältlich mit enormen Speicherkapazitäten, wodurch es sich perfekt für die Speicherung einer großen Anzahl von Dateien eignet.

. Erhältlich mit enormen Speicherkapazitäten, wodurch es sich perfekt für die Speicherung einer großen Anzahl von Dateien eignet. Für mobile Nutzer → Oyen Digital Helix Mag10. Eine sehr kompakte SSD mit magnetischem Design, die sich hervorragend für iPhones und mobile Geräte eignet.

Weitere Informationen zu diesen Festplatten sowie weitere Empfehlungen für die beste externe Festplatte für Fotos finden Sie in der vollständigen Liste oben.

Häufig gestellte Fragen