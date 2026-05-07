Die 13 besten Laptops für Lehrer, auf die Sie sich einen ganzen Schultag lang verlassen können

Der beste Laptop für Lehrer ist kein glänzender Preis, sondern ein Arbeitsgerät, das lange Schultage übersteht, ohne zusätzliche Probleme zu verursachen. Zu viele „Schnäppchen“-Modelle versagen genau dort, wo es darauf ankommt: schwache Akkus, dunkle Bildschirme und Scharniere, die schon beim Start einer Unterrichtsstunde wackeln. Lehrer brauchen etwas Besseres.

Ein leistungsstarker Laptop für den Unterricht sollte den ganzen Tag durchhalten, beim Korrigieren leise bleiben, auch in hellen Klassenzimmern gestochen scharfe Folien anzeigen und sich ohne eine ganze Tasche voller Adapter an Projektoren anschließen lassen. Eine klare Webcam, zuverlässige Mikrofone und ein geringes Gewicht sind wichtiger als auffällige technische Daten. Dieser Leitfaden grenzt die Auswahl auf echte Empfehlungen für echte Klassenzimmer und echte Budgets ein.

Unsere Top-Empfehlungen für die besten Laptops für Lehrer

Bei der Auswahl eines Laptops als Lehrer geht es nicht um reine Leistung – wichtig ist, dass er schnell hochfährt, den Transport im Rucksack übersteht und nicht gerade dann abstürzt, wenn man mit dem Unterricht beginnt. Hier sind die drei Modelle, die einem Lehrer den Alltag tatsächlich erleichtern, anstatt für technische Probleme zu sorgen.

Lenovo ThinkPad T14 (2020) – Das beste Gesamtpaket, weil es die langweiligen Aufgaben hervorragend meistert: leise Lüfter, eine äußerst robuste Tastatur und Anschlüsse, die auch noch mit Projektoren aus dem letzten Jahrzehnt kompatibel sind. Acer Aspire 5 Slim (2023) – Das preisgünstige Modell, das sich wie ein vollwertiger Laptop verhält und keine Kompromisse eingeht. Es bietet flüssige Leistung für Lernplattformen, Präsentationen und Videokonferenzen, ein gut lesbares 15,6-Zoll-Display und WLAN 6, das auch in überlasteten Schulnetzwerken nicht ins Stocken gerät. Dell XPS 16 (2024) – Die erste Wahl für Lehrer, die auch kreativ tätig sind – Stellen Sie sich ein Foliendesign vor, das auf einem 3,5K-OLED-Bildschirm richtig zur Geltung kommt, sowie eine Hardwarebeschleunigung, die für flüssige Bearbeitungen und Bildschirmfreigaben sorgt. Es sieht hochwertig aus und bleibt auch unter hoher Belastung stabil.

Scrollen Sie weiter, um die vollständige Liste, detaillierte technische Daten, Vor- und Nachteile sowie die besten Anwendungsfälle für jedes Modell zu sehen, damit Sie einen Laptop finden, der zu Ihrem Unterrichtsstil passt. Am Ende werden Sie genau wissen, welches Modell zu Ihrem Unterricht, Ihrem Arbeitspensum und Ihrem Budget passt – ganz ohne Technikstudium.

Die besten Laptops für Lehrer: Zuverlässige Modelle, die sich ideal für den Unterricht eignen

Hier ist die Auswahl der besten Laptops für Lehrer, zusammengestellt nach den tatsächlichen Anforderungen im Unterricht. Der richtige Laptop bleibt auch dann kühl, wenn Sie 20 Tabs gleichzeitig geöffnet haben, verfügt über eine lange Akkulaufzeit und erspart Ihnen die Suche nach einem Ladegerät während Elterngesprächen.

Diese Empfehlungen decken alle Unterrichtsstile ab: die MacBook Fan, der sich ganz dem Online-Unterricht verschrieben hat, der Windows Der Nutzer, der noch HDMI für den alten Projektor benötigt, und der preisbewusste Lehrer, der Leistung will, ohne dass sein billiger Laptop den Geist aufgibt. Wenn Sie die Hälfte Ihres Tages im Laptop-Modus verbringen und die andere Hälfte damit, Online-Unterricht aufzunehmen, sind dies die Laptops, die nicht schon zur Mitte des Semesters den Geist aufgeben. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, welches Modell zu Ihrer Unterrichtssituation passt.

1. Lenovo ThinkPad T14 [Der beste Laptop für Lehrer im Jahr 2025]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details CPU Core i7 GPU Integrierte Intel® Arc™-Grafikkarte RAM 32 GB DDR5 SO-DIMM Lagerung 1 TB PCIe-NVMe-SSD Anzeige 14,0″ IPS WUXGA (1920 × 1200) Bildwiederholfrequenz 60 Hz Anschlüsse 2 × Thunderbolt 4, HDMI, USB 3.2 Typ A, RJ-45 (Ethernet), Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse Konnektivität Wi-Fi 6E (AX211), Bluetooth 5.3 Akku 4-Zellen-Akku mit 52,5 Wh Gewicht 5,2 Pfund (~2,36 kg)

The ThinkPad T14 ist ideal für den Einsatz im Klassenzimmer und für Fernunterricht. Das Tastaturgefühl ist hervorragend, was besonders wichtig ist, wenn man stundenlang Arbeiten benotet. Das 16:10-Display bietet mehr Platz in der Vertikalen für Folien und Dokumente. Die Akkulaufzeit ist zuverlässig, und dank der Schnellladefunktion ist das Gerät schon in der Mittagspause wieder einsatzbereit. Das Gehäuse erfüllt die MIL-Standards und hält somit auch Stürzen aus der Tasche und dem Trubel in den Fluren stand.

Warum wir uns dafür entschieden haben Meiner Erfahrung nach machen die leisen Lüfter und das zuverlässige Aufwachen aus dem Ruhemodus einen größeren Unterschied als reine Benchmark-Werte – besonders während des Unterrichts, bei Elterngesprächen und bei langen Benotungsmarathons.

Mir ist außerdem aufgefallen, dass das Trackpad und der TrackPoint auch bei Dutzenden geöffneter Tabs präzise reagieren, was die Navigation bei Live-Demos beschleunigt. Wenn Sie einen Laptop suchen, der schnell, robust, leise und problemlos an jeden Projektor anzuschließen ist, ist dies die sicherste Wahl für den Allround-Einsatz.

PROS NACHTEILE ✅ Die hervorragende Tastatur sorgt für mehr Geschwindigkeit und Komfort bei langen Korrekturarbeiten ✅ Robuste Bauweise, die den täglichen Transport und den Einsatz in gemeinsam genutzten Klassenzimmern problemlos bewältigt ✅ Das 16:10-Display erleichtert die Unterrichtsvorbereitung und die Nutzung der geteilten Ansicht ✅ Dank der großen Auswahl an Anschlüssen gehören Probleme mit Dongles in älteren Unterrichtsräumen der Vergangenheit an ✅ Die Schnellladefunktion ist die Rettung in der Pause zwischen den Vorlesungen ✅ Sichtschutzblende und eine klare 1080p-Webcam ermöglichen sichere Anrufe der Eltern ❌ Die integrierte Grafikkarte schränkt die Bearbeitung anspruchsvoller Videos ein, bewältigt jedoch Lehrtools problemlos ❌ Höherer Preis als bei preisgünstigen Laptops, aber die Gesamtbetriebskosten sind auf lange Sicht günstiger

Endgültiges Urteil



The ThinkPad T14 ist der beste Laptop für Lehrer, die Wert auf Zuverlässigkeit, lange Akkulaufzeit und eine professionelle Tastatur legen. Er bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung, Preis und Mobilität, das den Anforderungen des Schulalltags gerecht wird – und nicht nur den technischen Datenblättern.

2. Acer Aspire 5 Slim [Der beste preisgünstige Laptop für Lehrer]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details CPU Intel Core i7-1355U GPU Intel Iris Xe-Grafikkarte RAM 16 GB LPDDR5 Lagerung 512 GB PCIe-Gen4-SSD Anzeige 15,6-Zoll-FHD-IPS-Touchscreen (1920 × 1080) Bildwiederholfrequenz 60 Hz Anschlüsse USB-C (USB4/Thunderbolt 4 mit bis zu 40 Gbit/s, Power Delivery)

2 × USB 3.2 Gen 1

High-Definition Multimedia Interface 2.1

Kopfhörer-/Lautsprecherausgang

Kensington-Lock-Steckplatz

DC-Eingang Konnektivität Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 oder höher Gewicht 3,88 Pfund (1,76 kg)

The Acer Aspire 5 Slim ist der beste preisgünstige Laptop für Lehrer, da er praktische Leistung zu einem Preis bietet, den sich die meisten Lehrer tatsächlich leisten können. Sie erhalten eine aktuelle Intel Core i7-CPU, die Präsentationen, Benotungen und Videoanrufe ruckelfrei bewältigt, sowie eine integrierte Iris Xe-Grafikkarte, die leichte kreative Aufgaben bewältigen kann. Die Akkulaufzeit ist für einen Windows-Laptop der Mittelklasse in dieser Preisklasse ordentlich, und das 15,6-Zoll-1080p-Display bietet Ihnen ausreichend Platz für Vorlesungsnotizen und Schülerdaten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es bietet echte, zuverlässige Leistung zu einem Preis, den sich Lehrer tatsächlich leisten können. Es bewältigt alltägliche Aufgaben mühelos, verfügt über die Anschlüsse, auf die man im Unterricht nach wie vor angewiesen ist, und bietet eine bessere Multitasking-Leistung als die meisten preisgünstigen Laptops.

Was mir besonders aufgefallen ist: Man ist hier nicht auf die „grundlegende Chromebook-Leistung“ beschränkt. Man erhält echten Spielraum für Multitasking, ohne in den Premium-Preisbereich zu geraten. Das ist die preisgünstige Wahl für Lehrer, die einen Laptop für die Arbeit brauchen und kein Spielzeug.

PROS NACHTEILE ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, bewältigt Multitasking und Browser-Tabs ohne Verzögerungen ✅ Der IPS-Bildschirm mit voller 1080p-Auflösung schont die Augen bei langen Bearbeitungsphasen ✅ Wi-Fi 6 sorgt für einen stabilen Betrieb von Zoom-Unterrichtsstunden und LMS-Portalen in stark ausgelasteten Schulnetzwerken ✅ Dank HDMI, USB-C und Ethernet ist die Einrichtung des Projektors im Klassenzimmer ganz einfach ✅ Die hintergrundbeleuchtete Tastatur mit Ziffernblock erleichtert das Korrigieren von Arbeiten und die Arbeit mit Tabellenkalkulationen bis spät in die Nacht ✅ Erweiterbarer Speicher und RAM verlängern die Lebensdauer ❌ Die Webcam hat zwar nur eine Auflösung von 1080p, reicht aber für Einzelgespräche oder Elterngespräche dennoch aus ❌ Der Akku hält zwar, aber nicht den ganzen Tag – also das Ladegerät in der Tasche lassen

Endgültiges Urteil



The Acer Aspire 5 Slim ist eine kluge Anschaffung für preisbewusste Lehrer, die dennoch echte Windows-Leistung, unterrichtstaugliche Anschlüsse und genügend Leistung benötigen, um Präsentationen, Benotungsplattformen und aufgezeichnete Unterrichtsstunden ohne Verzögerungen zu bewältigen.

3. Dell XPS 16 [Der beste High-End-Laptop für Lehrer im Jahr 2025]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details CPU Intel Core Ultra 7 155H GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 GB GDDR6) RAM 16 GB, 32 GB oder 64 GB LPDDR5x (integriert) Lagerung 512 GB, 1 TB, 2 TB oder 4 TB NVMe-SSD Anzeige 16,3-Zoll-UHD+ (3840 × 2400) OLED-Touchscreen Bildwiederholfrequenz 48–90 Hz (variabel) Anschlüsse 3x USB-C (Thunderbolt 4/USB4), microSD, Audio; kein HDMI oder USB-A Konnektivität Intel® Killer™ Wi-Fi 7 (oder 6E), Bluetooth 5.4 Akku 99,5 FM Gewicht Ab 2,20 kg (4,8 lbs) für das OLED-Modell

The Dell XPS 16 ist das beste High-End-Modell Dell Ein Laptop für Lehrkräfte, die Wert auf hochwertige Verarbeitung, gestochen scharfe Bildqualität und echte Leistungsreserven für kreative Arbeit legen. Das 3,5K-OLED-Display eignet sich hervorragend für die Gestaltung von Präsentationen und die Bewertung von Videos, und die RTX 4050 sorgt für Hardwarebeschleunigung bei der Bearbeitung, bei KI-Tools und für eine flüssige Bildschirmfreigabe.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Modell vereint ein hochwertiges OLED-Display mit RTX-Beschleunigung in einem schlanken, stabilen Gehäuse. Es eignet sich ideal für Lehrkräfte, die ihre Zeit zwischen Unterricht, der Erstellung von Unterrichtsmaterialien und anspruchsvollem Multitasking aufteilen, ohne dass das Gerät zu sperrig wirkt.

Als ich es zum ersten Mal ausprobierte, war der Kontrast so scharf, dass ich beim Korrigieren aufhörte, winzigen Text heranzuzoomen. Sie ist auch bei kleinerer Schrift gut lesbar, was die Augen bei langen Schreibphasen schont. Die Temperaturwerte bleiben stabil, die Lüfterkurve ist unauffällig, und die Tastatur bietet ein knackiges Schreibgefühl für ausgiebige Schreibsitzungen.

PROS NACHTEILE ✅ UHD+ 3840 × 2400 OLED sorgt für mehr Klarheit bei Folien, Farbkorrekturen und Medienbewertungen ✅ Die RTX 4050 beschleunigt kreative Anwendungen und KI-gestützte Tools ✅ Dank leistungsstarker CPU und schneller SSD laufen auch große Projekte flüssig ✅ Hervorragende Tastatur und Trackpad für lange Arbeitstage ✅ Der leistungsstarke Akku mit Schnellladefunktion sorgt dafür, dass du auch mehrere Kurse hintereinander absolvieren kannst ✅ Hochwertiges Gehäuse und schmale Einfassungen sorgen für ein professionelles Erscheinungsbild ❌ Meistens USB-C-Anschlüsse, allerdings lassen sich die Anforderungen älterer Projektoren mit Adaptern erfüllen ❌ Der Preis ist zwar hoch, doch die lange Lebensdauer gleicht die Gesamtkosten aus

Wenn Sie häufig Präsentationen halten, sorgen die Farbgenauigkeit und die sofortige Betriebsbereitschaft dafür, dass Live-Demos professionell wirken, statt dass man sich mit dem Satz „Bitte warten, während Windows nachdenkt“ begnügen muss. Da das Gerät auf USB-C ausgerichtet ist, benötigen Sie einen einfachen Adapter, falls Ihr Unterrichtsraum noch auf HDMI setzt. Wenn Sie jedoch online unterrichten, Videos aufnehmen oder mehrere Fenster gleichzeitig verwalten, machen die lange Akkulaufzeit und die effiziente Leistung es zu einem großartigen Laptop, der sich wie für echte Unterrichtsräume gemacht anfühlt – und nicht wie für Datenblätter.

Endgültiges Urteil



The Dell XPS 16 ist die erste Wahl für Pädagogen, die erstklassige Grafikleistung, leisen Betrieb und Raum für die zukünftige Bewältigung kreativer oder forschungsintensiver Aufgaben suchen.

4. Asus Zenbook DUO [Der beste Laptop für den Online-Unterricht im Jahr 2025]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details CPU Intel Core Ultra 9 185H oder Intel Core Ultra 7 155H GPU Intel Arc-Grafikkarte (integriert) RAM 16 GB oder 32 GB LPDDR5x (integriert) Lagerung 512 GB, 1 TB oder 2 TB PCIe 4.0 NVMe-SSD Anzeige Zwei 14-Zoll-3K-OLED-Touchscreens (2880 × 1800) mit 120 Hz (Hauptbildschirm + sekundäres ScreenPad) Bildwiederholfrequenz 120 Hz Anschlüsse 2x USB-C (Thunderbolt 4), 1x USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, 3,5-mm-Audio-Kombianschluss Konnektivität Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Akku 75 Watt Gewicht Ab 1,65 kg (3,64 lbs), je nach Konfiguration

Asus Zenbook DUO Das ist das Gerät, nach dem ich greife, wenn ich gleichzeitig den Live-Chat, die Folien und fünf „Miss, der Link?“-Nachrichten unter einen Hut bringen muss. Ich zeige die Inhalte auf dem oberen OLED-Bildschirm an, habe die Anwesenheitsliste und die Timer auf dem unteren Bildschirm im Blick – und schon sinkt mein Stresspegel. Während eines echten Elterngesprächs habe ich unten die Notizen zur Bewertungsrubrik aufgerufen, während ich oben den Bildschirm geteilt habe, und es gab keinerlei Probleme. Lehrer, die Modelle nach Preis und Bildschirmausstattung vergleichen, können durchstöbernAsusLaptops für Modelle, die Mobilität, Leistung und unterrichtsfreundliche Funktionen in Einklang bringen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Zwei Bildschirme übernehmen die eigentliche Arbeit. Der Hauptbildschirm dient dem Unterricht, der zweite Bildschirm der Organisation im Klassenzimmer – so verbringen Sie weniger Zeit mit dem Wechseln zwischen Fenstern und haben mehr Zeit für den Unterricht.

Dank des Intel Ultra 9 und LPDDR5X liefen OBS und die Breakout-Räume flüssig, und das Scharnier wackelte nicht, als ich durch die Tools blätterte. HDMI und die beiden Thunderbolt-4-Anschlüsse harmonierten gut mit unserem launischen Projektor, und der 75-Wh-Akku reichte problemlos für zwei aufeinanderfolgende Unterrichtsstunden.

PROS NACHTEILE ✅ Dank des Dual-Displays muss man während des Live-Unterrichts weniger zwischen Fenstern hin- und herwechseln ✅ Das 3K-OLED-Display mit 120 Hz sorgt für eine bessere Darstellung von Folien und Handschrift-Demos ✅ Die Ultra 9-CPU, LPDDR5X-RAM und NVMe-Speicher sorgen für eine effiziente Leistung bei Live-Streams und Aufzeichnungen ✅ Dank Wi-Fi 7 und TB4-Anschlüssen lassen sich hybride Unterrichtsräume und Docking-Stationen ganz einfach realisieren ✅ Der im Lieferumfang enthaltene Active Pen ermöglicht schnelles Markieren und Whiteboarding ❌ Schwerer als ein Ultrabook mit einem Bildschirm, passt aber trotzdem gut in den Rucksack ❌ Der Akku entlädt sich schneller, wenn beide Displays hell leuchten, aber das schnelle Laden über USB-C hilft in den Pausen

Endgültiges Urteil



Wenn Ihre Kurse über Zoom oder Teams stattfinden und Ihr Browser wie eine Skyline aussieht, dann Asus Zenbook DUO ist ein großartiger Laptop, der das Chaos tatsächlich bändigt. Er ist eines der wenigen Geräte für den Bildungsbereich, bei dem Multitasking als Vorteil und nicht als Problem betrachtet wird.

5. Apple MacBook Air M4 [Das beste MacBook für Lehrer im Jahr 2025]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details CPU Apple M4-Chip (10-Kern-CPU mit 4 Performance-Kernen + 6 Effizienz-Kernen) GPU Integrierte Apple M4-GPU (8-Kern oder 10-Kern, je nach Modell) RAM 16 GB, 24 GB oder 32 GB einheitlicher Arbeitsspeicher Lagerung 256 GB, 512 GB, 1 TB oder 2 TB SSD Anzeige 13,6-Zoll-Liquid-Retina-Display (2560 × 1664) oder 15,3-Zoll-Liquid-Retina-Display (2880 × 1864) Bildwiederholfrequenz 60 Hz Anschlüsse 2× Thunderbolt 4/USB-C, MagSafe 3, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss Konnektivität Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Akku Bis zu 18 Stunden Videowiedergabe Gewicht Ab 1,24 kg (2,73 lbs) für das 13-Zoll-Modell; 1,51 kg (3,33 lbs) für das 15-Zoll-Modell

The MacBook Air M4 erfüllt die Anforderungen von Lehrkräften mit sofortiger Betriebsbereitschaft, hervorragender Akkulaufzeit und einem lüfterlosen Gehäuse, das auch während des Live-Unterrichts geräuschlos bleibt. Sein M4-Chip bietet erstklassige Leistung für Präsentationen, Videoanrufe und den Einsatz mehrerer Apps gleichzeitig, bleibt dabei kühl und ist für den Einsatz auf dem Campus leicht zu transportieren. Was mir besonders aufgefallen ist, war, wie schnell es Unterrichtsaufzeichnungen und Screenshots exportiert – das sorgt für kurze Feedback-Schleifen und macht den Online-Unterricht flüssiger statt träge. Lehrkräfte, die Leistung und Mobilität verschiedener Modelle vergleichen, werden feststellen, dass Appledas Programm kannRezensionMacBooks die sowohl den beruflichen als auch den studienbezogenen Anforderungen gerecht werden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das ist das Licht MacBook Air das sich immer noch wie ein Profi-Gerät anfühlt. Du profitierst von branchenführender Effizienz, leisem Betrieb und einer Akkulaufzeit, die einen ganzen Schultag übersteht – mit genug Reserve für die Korrekturarbeiten nach der Schule.

Das Liquid Retina-Display ist hell und farbgenau – ideal für Medienunterricht –, und die 12-Megapixel-Webcam liefert auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen im Klassenzimmer klare Videoaufnahmen. Für Lehrkräfte, die einen leistungsstarken Laptop suchen, der sich wie ein leiser Assistent verhält und nicht wie eine laute Ablenkung, ist dies ein großartiges Gerät, das man den ganzen Tag mit sich führen kann, ohne sich Gedanken über Ladegeräte oder Lüftergeräusche machen zu müssen.

PROS NACHTEILE ✅ MacBook Air M4 Power sorgt für schnelle Videogespräche, Benotungen und Exporte ✅ Dank des lüfterlosen Designs bleibt das Gerät bei Elternabenden und Aufzeichnungen geräuschlos ✅ Dank der langen Akkulaufzeit sind ganze Unterrichtstage auch ohne Stromanschluss möglich ✅ Das scharfe Liquid Retina-Display sorgt für bessere Lesbarkeit und Farbtreue ✅ Die 12-MP-Webcam mit Bildsignalprozessor liefert auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen ein klares Bild ❌ Begrenzte Anzahl an integrierten Anschlüssen, allerdings decken einfache USB-C-Hubs HDMI und SD ab

Endgültiges Urteil



The MacBook Air M4 ist die richtige Wahl für Lehrer, die sich leisen Betrieb, erstklassige Bildschirmqualität und eine zuverlässige Akkulaufzeit für den ganzen Tag in einem leichten Gerät wünschen.

6. Lenovo ThinkPad P14s [Der beste Hochleistungs-Laptop für Lehrer im Jahr 2025]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details CPU Bis zu Intel Core i7 (13. Generation) oder AMD Ryzen PRO-Serie (je nach Konfiguration) GPU Integrierte Grafik (Intel Iris Xe oder AMD Radeon PRO) RAM Bis zu 64 GB LPDDR5x (integriert/fest verlötet) Lagerung Bis zu 2 TB PCIe-NVMe-SSD Anzeige 14 Zoll (Seitenverhältnis 16:10) IPS-Display oder optional 4K-UHD-Display (3840 × 2160) Bildwiederholfrequenz Standard 60 Hz (je nach Bedienfeld) Anschlüsse USB-C/Thunderbolt 4, USB-A, HDMI, Audio-Kombibuchse, optionales Ethernet über USB-C-Dockingstation Konnektivität Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.x, optionales WWAN Akku Bis zu ca. 15 Stunden (je nach Konfiguration) Gewicht Ab ca. 1,3 kg (2,9 lbs), je nach Ausführung und Display

The ThinkPad P14s ist der leistungsstarke Laptop für Lehrkräfte, der auch bei hoher Auslastung keine Schwächen zeigt. Seine Karbonfaser-Konstruktion sorgt für ein geringes Gewicht, während Intel Core Ultra-Prozessoren schnelle Ladezeiten für Python-Notebooks, Datenvisualisierungen und die Benotung mehrerer Anwendungen gleichzeitig gewährleisten – insbesondere bei einer sicheren Verbindung über ein VPN zum Schutz von Daten. Auch bei langen Korrekturmarathons bleibt die Tastatur zuverlässig und reaktionsschnell, Das ist wichtig, wenn man stundenlang in einem Präsenzunterricht oder während Online-Kursen Feedback eingibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sie erhalten die Stabilität eines Desktop-PCs in einem tragbaren Gehäuse. Die Kombination aus robustem Gehäuse, Schnellladefunktion und der Effizienz von Core Ultra sorgt für schnellere Reaktionszeiten und weniger Pannen im Unterricht, wenn Sie zwischen LMS, Tabellenkalkulationen und Videokonferenzen hin- und herwechseln.

Das 16:10-Display bietet zusätzlichen Platz in der Höhe für Folien und Code, und dank der Anschlussausstattung lassen sich Projektor-Einsätze ganz einfach bewältigen, ohne nach einem Dongle suchen zu müssen. Wenn Sie die Stabilität einer Workstation schätzen, ohne dabei etwas so Sperriges wie einen Gaming-Laptop mit sich herumtragen zu müssen, ist dies der praktische Mittelweg. Lehrer, die auf robuste Bauweise und langlebige Tastaturen achten, können entdeckenLenovoLaptops die Zuverlässigkeit im Unterricht mit professioneller Leistung in Einklang bringen.

PROS NACHTEILE ✅ Core Ultra-CPUs sorgen dafür, dass Jupyter, Tabellenkalkulationen und Dutzende von Tabs reaktionsschnell bleiben ✅ Der Deckel aus Carbonfaser-Hybridmaterial sorgt für mehr Strapazierfähigkeit ohne zusätzliches Gewicht ✅ Das 16:10-Fenster bietet mehr Platz für Code-Zellen, Folien und Bewertungsraster ✅ Eine umfassende Anschlussausstattung mit HDMI und Thunderbolt vereinfacht die Einrichtung im Klassenzimmer ✅ Die hervorragende ThinkPad-Tastatur verringert die Ermüdung bei langen Korrekturarbeiten ✅ Mit der Schnellladefunktion lässt sich der Akku in einer kurzen Pause wieder aufladen ✅ Sichtschutzblende und klare Mikrofonübertragung sorgen für sichere Elterngespräche ❌ Integrierte Grafikkarten eignen sich nicht für aufwendige 4K-Videobearbeitung, obwohl Lernprogramme reibungslos laufen ❌ Die Preise liegen über den Budgetgrenzen, was jedoch durch Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit ausgeglichen wird

Endgültiges Urteil



The Lenovo ThinkPad P14s ist für Pädagogen gedacht, die hohe Arbeitslasten bewältigen müssen und professionelle Zuverlässigkeit erwarten. Es vereint Geschwindigkeit, solide Verarbeitung und Akkulaufzeit in einem Gerät, das auch an hektischen Schultagen zuverlässig funktioniert.

7. HP Spectre x360 [Der beste leichte Laptop für Lehrer im Jahr 2025]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details CPU Intel Core Ultra 5 125H oder Core Ultra 7 155H (H-Serie) GPU Integrierte Intel Arc-Grafikkarte RAM 16 GB oder 32 GB LPDDR5x mit 7467 MHz (integriert/fest verlötet) Lagerung 512 GB bis 2 TB PCIe Gen 4 NVMe M.2 SSD Anzeige 14-Zoll-2,8K-OLED-Multitouch-Display (2880 × 1800), Seitenverhältnis 16:10 Bildwiederholfrequenz 48–120 Hz variable Bildwiederholfrequenz (VRR) Anschlüsse 2x Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbit/s), 1x USB-A (10 Gbit/s), 1x Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss Konnektivität Wi-Fi 7 BE200 und Bluetooth 5.4 (höchste Ausstattungsvariante) Akku 4-Zellen-Li-Ionen-Polymer-Akku mit 68 Wh (unterstützt HP Fast Charge) Gewicht Ab 1,44 kg

Ich habe das Gerät wie an einem normalen Schultag genutzt: Folien im Laptop-Modus, PDF-Anmerkungen im Tablet-Modus. Das Scharnier sitzt fest, die Handflächenerkennung funktioniert zuverlässig, und das 2,8K-OLED-Display sorgt auch bei geringerer Helligkeit für gestochen scharfen Text, sodass die Augen bis zur letzten Stunde nicht überanstrengt werden. Lehrer, die leichte 2-in-1-Modelle für den Einsatz im Unterricht vergleichen, können berücksichtigenHPLaptops bekannt für zuverlässige Scharniere, brillante Displays und eine hervorragende Stiftunterstützung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein gestochen scharfes OLED-Display, leiser Betrieb und ein Scharnier, das zum Schreiben mit dem Stift einlädt. Es erfüllt alle Anforderungen für den Unterricht, ohne neue zu schaffen.

Der Core Ultra mit schnellem LPDDR5x sorgt dafür, dass Meet oder Teams, LMS und eine Vielzahl von Tabs reibungslos laufen. Die 5-MP-IR-Kamera liefert klarere Videoaufnahmen als die üblichen 1080p-Aufnahmen, und die Gesichtserkennung funktioniert blitzschnell. Zwei TB4-Anschlüsse ermöglichen das Andocken, der USB-A-Anschluss ist praktisch für ältere USB-Sticks, und dank des mitgelieferten HDMI-Erweiterungsmoduls war ich jederzeit bereit für den Projektor.

PROS NACHTEILE ✅ Das 2,8-Zoll-OLED-Touchdisplay sorgt für eine bessere Darstellung der Folien und schont die Augen bei langen Korrekturphasen. ✅ Die Leistung des Core Ultra ist auch bei vielen geöffneten Tabs, Bildschirmfreigabe und Videoanrufen flüssig. ✅ 2x TB4 plus USB-A reduzieren den Bedarf an Adaptern auf ein Minimum und unterstützen gleichzeitig moderne Dockingstationen. ✅ Dank der Unterstützung für Active-Pens fühlen sich Whiteboard-Anwendungen und das Markieren von PDF-Dateien ganz natürlich an. ✅ Die 5-MP-IR-Webcam sorgt für eine schärfere Videoqualität bei Elterngesprächen und virtuellem Unterricht. ❌ Viele 14-Zoll-Modelle verfügen über keinen integrierten HDMI-Anschluss, allerdings liefert HP häufig einen Erweiterungsadapter mit, und TB4-Adapter funktionieren zuverlässig. ❌ Der Speicher ist fest verlötet, wählen Sie daher beim Kauf zwischen 16 GB und 32 GB, um spätere Enttäuschungen zu vermeiden.

Endgültiges Urteil



Wenn Sie ein hochwertiges 2-in-1-Gerät suchen, das schick aussieht, leise läuft und einen ganzen Unterrichtstag durchhält, dann ist das HP Spectre x360 ist die erste Wahl. Der OLED-Bildschirm und die Stiftfunktionen sorgen für einen entspannteren Unterricht und eine reibungslosere Benotung, während die Core Ultra-Plattform und die TB4-Anschlüsse dafür sorgen, dass Ihr Setup zukunftssicher bleibt.

8. Microsoft Surface Pro 9 [Das beste Laptop für Lehrer für den mobilen Einsatz im Hybridunterricht im Jahr 2025]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details CPU Snapdragon X Plus (10 Kerne) oder Snapdragon X Elite (12 Kerne) mit einer NPU-Leistung von 45 TOPS GPU Intel Iris Xe-Grafikkarte (Intel-Modelle) oder Adreno 8CX Gen 3 (SQ³-Modell) RAM Integrierte Qualcomm Adreno-GPU Lagerung 16 GB oder 32 GB LPDDR5x (integriert) Anzeige Wechselbare SSD der 4. Generation: 256 GB, 512 GB oder 1 TB Bildwiederholfrequenz Dynamische Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz Anschlüsse 2x USB-C / USB4 (mit DisplayPort 1.4a-Unterstützung), Surface Connect-Anschluss, Surface Pro-Tastaturanschluss Konnektivität Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, optional 5G bei ausgewählten Modellen Akku Bis zu 14 Stunden (Wiedergabe lokaler Videos, WLAN-Modelle) Gewicht 895 g (1,97 lbs) (nur Tablet)

The Surface Pro 9 bietet Lehrkräften, die zwischen verschiedenen Räumen hin- und herwechseln und nahtlos vom Tippen zur Handschrift wechseln, hybride Mobilität. Die Flexibilität eines Tablets und eines Laptops, der integrierte Ständer und die abnehmbare Tastatur sorgen dafür, dass sich Vorführungen im Unterricht, das Lesen und das schnelle Notieren ganz natürlich anfühlen. Das 120-Hz-Display verdient hier besondere Erwähnung, da die Striche flüssig und reaktionsschnell bleiben, wodurch sich das direkte Bearbeiten von PDF-Dateien und das Benoten fast wie mit echtem Stift und Papier anfühlt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dies ist die mobilste Unterrichtsausstattung, die sich dennoch wie ein echter Computer anfühlt. Sie lässt sich in Sekundenschnelle von der Vorlesung zum Tablet-Whiteboard und zum Elterngespräch umstellen und lässt sich für einen vollen Terminkalender problemlos verstauen.

Die Studio-Webcam und die Mikrofone liefern klare Bildqualität für den Fernunterricht, und die Intel-Modelle mit Thunderbolt 4 lassen sich problemlos an Projektoren und Klassenzimmer-Hubs anschließen. Wer mobiles Datenvolumen benötigt, findet in der SQ3-Variante 5G-Unterstützung für den Einsatz unterwegs. Käufer sollten die Konfiguration an ihren Arbeitsablauf anpassen: Intel für maximale App-Kompatibilität, SQ3 für den Einsatz mit ständiger Internetverbindung.

PROS NACHTEILE ✅ Das 2-in-1-Design mit Ständer und Tastatur optimiert die Unterrichtsmodi ✅ Dank des 120-Hz-Touchdisplays und der Stiftunterstützung lassen sich Anmerkungen flüssig und präzise erstellen ✅ Hochwertige Webcam und Mikrofone verbessern den Hybrid- und Fernunterricht ✅ Intel-Modelle mit Thunderbolt 4 vereinfachen das Andocken und die Nutzung von Projektoren ✅ Das leichte Gehäuse des Tablets verringert die Ermüdung beim Wechsel zwischen den Klassenzimmern ✅ Der leistungsstarke Akku vieler Artikelmodelle ermöglicht den Einsatz über mehrere Arbeitsschichten hinweg ❌ Tastatur und Stift sind separat erhältlich, werden jedoch oft im Set zu einem günstigeren Preis angeboten ❌ Die Kompatibilität der SQ3-App ist unterschiedlich; am besten überprüfen Sie zunächst, ob Ihre Unterrichts-Apps kompatibel sind ❌ Es gibt keinen Kopfhöreranschluss.

Lehrkräfte, die hybride oder Heimunterrichtsmodelle einrichten, können Laptops für die Arbeit von zu Hause aus vergleichen, bei denen leiser Betrieb, stabile Internetverbindung und ergonomisches Design für lange Arbeitssitzungen im Vordergrund stehen.Endgültiges Urteil



The Microsoft Surface Pro 9 ist der mobile Begleiter für Lehrer, die schnelle Notizen, übersichtliche Anmerkungen und zuverlässige Videokonferenzen benötigen – und das alles in einem kompakten Paket, das sich jedem Raum anpasst.

9. Lenovo Yoga 9i (14″) [Das beste 2-in-1-Convertible-Notebook für Lehrer im Jahr 2025]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details CPU Intel Core Ultra 7 155H (oder bis zu Ultra 7 258V) mit integrierter NPU GPU Integrierte Intel Arc-Grafikkarte RAM 16 GB oder 32 GB LPDDR5x-7467 (fest verlötet) Lagerung Bis zu 1 TB PCIe 4.0 NVMe SSD Anzeige 14-Zoll-PureSight-OLED-Touchscreen, 2,8K (2880 × 1800) oder 4K (3840 × 2400), 16:10, VESA-zertifiziert, DisplayHDR True Black 500 Bildwiederholfrequenz Bis zu 120 Hz (bei einer Auflösung von 2,8K) oder 60 Hz (bei einer Auflösung von 4K) Anschlüsse 2x Thunderbolt 4 (USB4), 1x USB-C (USB 3.2 Gen 2, Full Function), 1x USB-A 3.2 Gen 1 (Always On), 3,5-mm-Audiobuchse Konnektivität Wi-Fi 6E 2x2AX, Bluetooth 5.3 Akku 75 Wh (mit Schnellladetechnologie) Gewicht Ab 1,32 kg

The Yoga 9i (14 Zoll) Es verdient sich den Platz unter den 2-in-1-Geräten, weil es Vorlesungstage und Nächte voller Korrekturarbeiten mühelos meistert. Das helle, kontrastreiche OLED-Display sorgt auch bei schwierigen Lichtverhältnissen für gestochen scharfe Folien, und dank des 360-Grad-Scharniers sowie des Active-Pens fühlen sich Notizen im Tablet- oder Zeltmodus ganz natürlich an. Die drehbare Soundbar folgt dem Bildschirm, wenn du das Gerät umdrehst, So bleiben die Anweisungen klar verständlich, egal ob Sie eine Präsentation halten oder eine Aufzeichnung erstellen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist eines der wenigen 2-in-1-Geräte, das den Arbeitsablauf von Lehrkräften tatsächlich verbessert, anstatt ihn zu erschweren – dank seines hellen OLED-Displays, des flexiblen Scharniers und des hervorragenden Stifterlebnisses. Die drehbare Soundbar, die lange Akkulaufzeit und die hochwertige Verarbeitung machen es zu einem zuverlässigen Begleiter für Vorlesungen, Benotungen und den hybriden Unterricht.

Die Tastatur ist auch bei langen Feedback-Sitzungen komfortabel, und der Akku – zusammen mit der Schnellladefunktion – sorgt zuverlässig dafür, dass man auch bei aufeinanderfolgenden Sitzungen durchhält. Es gibt zwar keinen integrierten HDMI-Anschluss, aber dank der beiden TB4- und USB-C-Anschlüsse lässt sich ein Projektor mit einem kompakten Adapter ganz einfach anschließen.

PROS NACHTEILE ✅ Das 2,8K-OLED-Display liefert auch bei geringerer Helligkeit gestochen scharfe Bilder und schont so die Augen ✅ 360°-Scharnier und Unterstützung für den Active Pen: Notizen, Bewertungen und schnelle Skizzen ✅ Die drehbare Soundbar von Bowers & Wilkins sorgt in jeder Position für klare Sprachwiedergabe ✅ Die komfortable Tastatur verringert die Ermüdung beim Korrekturlesen von Aufsätzen ✅ Der Akku hält den ganzen Tag durch und lässt sich schnell aufladen – genau richtig für den Schulalltag ✅ Die solide Metallkonstruktion wirkt hochwertig und ist dennoch für den Einsatz im Klassenzimmer geeignet ❌ Kein integrierter HDMI-Anschluss, allerdings lässt sich die Verbindung zu älteren Projektoren über einen kleinen USB-C-Adapter herstellen ❌ Glänzende OLED-Bildschirme können helles Licht reflektieren, was bei gedämpfter Raumbeleuchtung jedoch kein Problem darstellt

Endgültiges Urteil



The Lenovo Yoga 9i (14″) ist ein ausgereiftes Convertible für Lehrkräfte, die sich eine brillante Bildqualität, klaren Ton und stiftfreundliche Flexibilität in einem leichten, robusten Gerät wünschen. Es eignet sich perfekt für Whiteboard-Anwendungen, die Arbeit mit Folien und Hybridunterricht, ohne dass dabei technische Probleme auftreten.

10. ASUS Chromebook Flip CX5 [Das beste Chromebook für Lehrer im Jahr 2025]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details CPU Bis zu einem Intel Core Ultra 7 155U-Prozessor (inklusive Intel AI Boost NPU) GPU Integrierte Intel-Grafikkarte RAM Bis zu 16 GB LPDDR5X (integriert, 6400 MHz) Lagerung M.2-NVMe-PCIe-4.0-SSD mit bis zu 512 GB (auch in den Ausführungen 128 GB und 256 GB erhältlich) Anzeige 14,0 Zoll WQXGA (2560 x 1600), 16:10, Weitwinkel, entspiegelt oder Touchscreen (bis zu 500 Nits, 100 % DCI-P3) Bildwiederholfrequenz Standardmäßig 60 Hz (nicht angegeben, aber typisch für diese Klasse) Anschlüsse 2x Thunderbolt 4 (unterstützt Bildschirmausgabe und Stromversorgung), 2x USB 3.2 Gen 2 Typ A, 1x HDMI 2.1, 1x 3,5-mm-Kombi-Audiobuchse, Micro-SD-Kartenleser Konnektivität Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.4 (oder 5.2 bei einigen Konfigurationen) Akku 63 Wh, 3-Zellen-Li-Ionen-Akku Gewicht Ab 1,30 kg

The Chromebook Flip CX5 sichert sich den Titel als bestes Chromebook, da es die Arbeit im Unterricht schnell und unkompliziert macht. Es handelt sich um ein voll ausgestattetes ChromeOS-Convertible mit einem hellen Bildschirm für Präsentationen und einer schnellen Reaktionszeit, sodass Sie sofort mit dem Unterricht beginnen können, sobald die Glocke läutet. Einen schnellen Überblick über die verschiedenen Ökosysteme bietet dieser Vergleich von Chromebook vs MacBook.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es bietet das einfachste und unkomplizierteste Unterrichtserlebnis, das ChromeOS zu bieten hat – mit schnellem Hochfahren, langer Akkulaufzeit und für den Unterricht geeigneten Anschlüssen. Dank seines flexiblen 2-in-1-Designs, des stabilen Scharniers und der USI-Stiftunterstützung ist es ein zuverlässiges Werkzeug für die Unterrichtsvorbereitung, Präsentationen und schnelles Feedback auf dem Bildschirm.

In Testläufen blieb das Scharnier im Zeltmodus absolut stabil, wodurch sich das Whiteboarding auf dem Bildschirm präzise und nicht umständlich anfühlt. Dank der soliden Anschlüsse mit HDMI und zwei USB-C-Anschlüssen lassen sich Projektor-Einsätze problemlos bewältigen. Bei ausgewählten Modellen ist die USI-Stiftunterstützung praktisch, um PDFs zu markieren und schnelles formatives Feedback zu geben. Wenn Sie ein Chromebook suchen, das sich wie ein echtes Lehrmittel verhält, ist dieses genau das Richtige für Sie.

PROS NACHTEILE ✅ Dank schneller Aktivierung und Wiederaufnahme bist du bereit, sobald der Unterricht beginnt ✅ Das 2-in-1-Design eignet sich für Notizen auf dem Tablet, Präsentationen im Zeltmodus und das Tippen auf dem Laptop ✅ HDMI und zwei USB-C-Anschlüsse vereinfachen die Einrichtung von Projektoren und Zweitbildschirmen ✅ 1080p-Webcam und Rauschunterdrückung erleichtern Hybrid-Sitzungen ✅ Dank der USI-Stiftunterstützung lassen sich schnell Anmerkungen und Rückmeldungen einfügen ✅ Einfaches Flottenmanagement und integrierte Sicherheitsfunktionen, die den IT-Anforderungen von Schulen gerecht werden ✅ Wettbewerbsfähige Preise senken die Gesamtkosten für Lehrkräfte und Schulen ❌ Die Leistung von Android-Apps hängt von der jeweiligen App ab; Web-basierte Tools funktionieren am besten ❌ Schwerer als manche Ultrabooks, bietet jedoch Stabilität im Präsentationsmodus

Endgültiges Urteil



The ASUS Chromebook Flip CX5 ist ein praktisches, preisgünstiges Multifunktionsgerät, das die Unterrichtsvorbereitung, die Interaktion im Klassenzimmer und den Hybridunterricht mit minimalem Aufwand bewältigt.

11. Samsung Galaxy Book5 360 [Das beste Convertible-Notebook für Lehrer im Jahr 2025]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details CPU Bis zu einem Intel Core Ultra 7 155H-Prozessor (inklusive Intel AI Boost NPU) GPU Integrierte Intel Arc-Grafikkarte RAM 16 GB oder 32 GB LPDDR5X (integriert) Lagerung 512 GB bis zu 1 TB M.2 PCIe Gen4 NVMe SSD (erweiterbar über microSD) Anzeige 16-Zoll-3K-Touchscreen (2880 × 1800) mit Dynamic AMOLED 2X-Technologie, Seitenverhältnis 16:10 Bildwiederholfrequenz Adaptive Bildwiederholfrequenz von 120 Hz Anschlüsse 2x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2 Gen 2 Typ A, 1x HDMI 2.1 Konnektivität Wi-Fi 6E (802.11ax) oder Wi-Fi 7 (802.11be) bei neueren Modellen, Bluetooth v5.3 Akku 76 Wh (bis zu 21 Stunden Videowiedergabe) Gewicht 1,66 kg (3,66 lb)

Samsungs Galaxy Book5 360 scheint wie maßgeschneidert für Lehrer, die bereits in der Galaxy-Welt zu Hause sind. Das 15,6-Zoll-FHD-AMOLED-Display ist auch in hellen Räumen angenehm für die Augen, und das 2-in-1-Gerät lässt sich in eine Zelt- oder Tablet-Position klappen, wenn man PDFs mit Anmerkungen versehen möchte, ohne den Projektor zu verdecken. Das Gewicht liegt bei etwa 1,46 kg, was für ein 15-Zoll-Convertible beeindruckend handlich ist, und das CNC-gefräste Aluminiumgehäuse fühlt sich im Rucksack nicht instabil an.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein leichtes 15-Zoll-AMOLED-Convertible mit lehrerfreundlicher Ergonomie und den Vorteilen des integrierten Galaxy-Ökosystems. Sie profitieren von einem großen, gut lesbaren Bildschirm, schnellem Hochfahren und reibungslosen Gerätewechseln, ohne mit Adaptern oder Cloud-Verbindungen hantieren zu müssen.

Im Büroalltag zeigt das Gerät, was es kann. Der Core Ultra 7 und die integrierte Arc-Grafikkarte bewältigen Folienpräsentationen, Bildschirmfreigaben und eine Woche voller geöffneter Tabs ohne Probleme, während Windows 11 Pro und die spezielle Copilot-Taste bei sich wiederholenden Aufgaben wertvolle Sekunden einsparen. Wenn Sie bereits ein Galaxy-Smartphone oder -Tablet nutzen, sorgen Multi-Control und Quick Share für einen reibungslosen Datenaustausch – so dauert es nur Sekunden, einen Clip von Ihrem Smartphone in die Folienpräsentation für morgen zu ziehen.

PROS NACHTEILE ✅ Der AMOLED-Touchscreen sorgt für eine bessere Sichtbarkeit der Folien und schont die Augen in hell beleuchteten Unterrichtsräumen. ✅ Das wandelbare Design eignet sich für Laptops, Zelte und Tablets und ermöglicht so Live-Whiteboarding und schnelles Markieren. ✅ Der Core Ultra 7 sorgt für flüssiges Multitasking bei LMS, Videokonferenzen und Bildschirmfreigaben. ✅ Windows 11 Pro mit einer speziellen Copilot-Taste beschleunigt Routineaufgaben und Suchvorgänge. ✅ Der Fingerabdruckleser und die hintergrundbeleuchtete Tastatur sind besonders praktisch in Mehrbettzimmern und bei der Benotung zu später Stunde. ❌ Eine FHD-Auflösung reicht für den Unterricht aus, doch Kreative bevorzugen für Arbeiten mit hoher Pixeldichte möglicherweise 2,8K- oder 3,5K-Bildschirme. ❌ Die genaue Anschlussausstattung variiert je nach Anbieter und erfordert bei älteren HDMI-Anlagen möglicherweise einen kleinen USB-C-Adapter.

Endgültiges Urteil



Wenn Sie ein großes, helles Display in einem leichten 2-in-1-Gerät suchen, das perfekt mit Ihrem Galaxy-Smartphone und -Tablet harmoniert, dann ist das Samsung Galaxy Book5 360 ist eine clevere, unkomplizierte Wahl für das Campusleben. Es bietet eine ausgewogene Mischung aus Mobilität, Bildschirmqualität und alltäglicher Leistungsfähigkeit im Unterricht – ganz ohne Schnickschnack.

12. Dell Inspiron 15 [Der beste Laptop mit hoher Helligkeit für Lehrer im Jahr 2025]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details CPU Intel Core i7-1355U der 13. Generation (10 Kerne, 12 Threads, bis zu 5,00 GHz) GPU Integrierte Intel Iris Xe-Grafikkarte RAM 16 GB oder 32 GB DDR4 (bei einigen Modellen werden 3200 MHz verwendet) Lagerung 512 GB oder 1 TB PCIe-NVMe-SSD (es sind Konfigurationen mit bis zu 2 TB SSD verfügbar) Anzeige 15,6-Zoll-FHD-Display (1920 × 1080), WVA-Display mit Antireflexbeschichtung, Touchscreen (optional), 250 Nits Helligkeit Bildwiederholfrequenz 120 Hz (übliche Konfiguration bei FHD-Modellen) oder 60 Hz Konnektivität Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 Anschlüsse 1x SD-Kartenleser, 1x USB 2.0, 1x Kopfhöreranschluss, 1x Netzanschluss, 1x HDMI 1.4 (max. Auflösung 1920 × 1080 bei 60 Hz), 1x USB 3.2 Gen 1 Typ A, 1x USB 3.2 Gen 1 Typ C (voll funktionsfähig, nicht immer Thunderbolt) Akku 4-Zellen, 54 Wh (mit ExpressCharge-Unterstützung) Gewicht Ab 1,62 kg

Wenn Sie einen unkomplizierten 15-Zoll-Windows-Rechner suchen, der sich gut mit Projektoren und LMS-Tabs kombinieren lässt, dann ist der Dell Inspiron 15 ist die vernünftige Wahl. Der i7-1355U in Kombination mit 32 GB RAM bietet Ihnen genügend Leistungsreserven, um Präsentationen, ein Dutzend Browser-Tabs, Teams oder Zoom sowie eine Bewertungsliste gleichzeitig auszuführen, ohne dass der „Bitte warten“-Drehkreis erscheint. Das FHD-Touchdisplay ist hell genug für die Beleuchtung im Klassenzimmer, und die entspiegelte Oberfläche verhindert, dass Reflexionen Ihre Folien überstrahlen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Zuverlässige Leistung im Alltag, eine praktische Anschlussausstattung und ein Preis, der das Schulbudget nicht überfordert. Es ist in erster Linie ein Arbeitsgerät – genau das, was die meisten Klassenzimmer brauchen.

Tatsächlich habe ich einmal eine Probeunterrichtsstunde mit Bildschirmfreigabe, Breakout-Räumen und einigen Medienclips durchgeführt. Die Schüler blieben ruhig, und das Lüftergeräusch hat den Unterricht zu keinem Zeitpunkt gestört. Die Anschlussausstattung ist lehrerfreundlich: HDMI für ältere Projektoren, Typ-C für moderne Dockingstationen und ein SD-Steckplatz für schnelle Medienübertragungen. Wi-Fi 6 und die Sicherheitsfunktionen von Windows 11 Pro sorgen dafür, dass hybride Unterrichtstage weniger chaotisch verlaufen. Lehrer, die unterrichtstaugliche Geräte vergleichen möchten, können sich hier informieren Dell Laptops für Models die eine ausgewogene Mischung aus klarer Anzeige, starker Thermik und praktischer Konnektivität bieten.

PROS NACHTEILE ✅ Dank i7-1355U und 32 GB RAM laufen Videokonferenzen, Präsentationen und die Benotung flüssig ✅ Der blendfreie FHD-Touchscreen ist auch bei hellem Umgebungslicht gut lesbar ✅ Dank HDMI sowie USB-C und USB-A muss man an Tagen, an denen der Projektor zum Einsatz kommt, nicht mehr nach Adaptern suchen ✅ Die Funktionen von Wi-Fi 6 und Windows 11 Pro ermöglichen einen sicheren und stabilen Hybridunterricht ✅ Der SD-Kartenleser beschleunigt das Einfügen von Fotos oder Clips in Lektionen ❌ Die integrierte Iris Xe-Grafikkarte eignet sich gut für den Unterricht, ist jedoch nicht für anspruchsvolle 4K-Videobearbeitung ausgelegt ❌ Die Lautsprecher eignen sich für Telefonate, für größere Räume sind externe Lautsprecher besser geeignet

Endgültiges Urteil



Dell Inspiron 15 ist der praktische 15-Zoll-Laptop, der Lehrer ohne Probleme durch einen langen Tag begleitet. Solide Leistung, für den Unterricht geeignete Anschlüsse und ein klarer Touchscreen machen ihn zu einer zuverlässigen Wahl für Unterricht, Benotung und Elterngespräche.

13. LG Gram 2-in-1 [Der beste ultraleichte Laptop für Lehrer im Jahr 2025]

Enebameter

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Technische Daten Details CPU Intel Core i5-1240P der 12. Generation (Intel Evo-Plattform), 12 Kerne (4P+8E), bis zu 4,4 GHz GPU Integrierte Intel Iris Xe-Grafikkarte RAM 16 GB LPDDR5 5200 MHz (fest verlötet/integriert) Lagerung 512 GB PCIe 4.0 NVMe SSD (zwei SSD-Steckplätze zur Erweiterung) Anzeige 16,0 Zoll WQXGA (2560 x 1600), Seitenverhältnis 16:10, IPS-Touchscreen, 99 % DCI-P3-Farbraum, Corning Gorilla Glass 7 Bildwiederholfrequenz Standard 60 Hz Anschlüsse 2x USB Typ C (USB 4 Gen 3×2, Thunderbolt 4-Unterstützung, Power Delivery), 1x USB 3.2 Gen 2×1 Typ A, 1x HDMI, 1x microSD-Kartenleser, 1x Kopfhörerausgang Konnektivität Intel Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.1 Akku 80 Wh Li-Ionen-Akku, unterstützt Schnellladung (geschätzte Videowiedergabezeit: bis zu ca. 18,5 Stunden) Gewicht Etwa 1,48 kg (3,26 lbs)

The LG Gram 2-in-1 ist eines der wenigen Convertibles mit großem Bildschirm, das dich nicht dafür bestraft, dass du ein 16-Zoll-Display willst. Als ich es das erste Mal über den Campus trug, habe ich meine Tasche noch einmal überprüft, weil ich das Gefühl hatte, das Ladegerät vergessen zu haben. Das 16:10-IPS-Touchpanel bietet dir ausreichend Platz für die Benotung im Split-Screen-Modus und die Bearbeitung von Folien, und das 360-Grad-Scharnier lässt sich nahtlos in einen Zelt- oder Tablet-Modus umklappen, wenn du schnell etwas auf dem Whiteboard notieren oder unterschreiben möchtest. Dank des 80-Wh-Akkus muss man sich kaum Gedanken um die Akkulaufzeit machen, und ein kurzes Aufladen in der Mittagspause reicht für Besprechungen nach dem Unterricht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ultraleicht, ohne dabei zerbrechlich zu wirken, mit zuverlässiger Akkulaufzeit und praktischen Anschlüssen. Ein Begleiter für den Alltag, der in Ihrer Tasche kaum Platz wegnimmt und im Handumdrehen einsatzbereit ist.

Es soll keine Workstation für Kreative sein, und das ist völlig in Ordnung. Die integrierte Iris Xe-Grafikkarte eignet sich hervorragend für Lehrmittel, Online-Unterricht und einfache Medienbearbeitung, ist jedoch nicht für anspruchsvolle 4K-Bearbeitungen ausgelegt.

PROS NACHTEILE ✅ Das ultraleichte Gehäuse verringert die Ermüdung bei Spaziergängen auf dem Campus und wirkt dank MIL-STD-Prüfungen dennoch robust. ✅ Der leistungsstarke 80-Wh-Akku sorgt für lange Einsatzzeiten und ermöglicht dank Schnellladefunktion ein schnelles Aufladen zwischendurch. ✅ Das 16:10-Display verbessert die Lesbarkeit von Folien und Bewertungen ✅ Dank Thunderbolt 4 sowie USB-A- und microSD-Anschlüssen sind in älteren Unterrichtsräumen nur wenige Adapter erforderlich. ✅ Die Full-HD-IR-Webcam sorgt für eine bessere Bildqualität und ermöglicht eine schnelle Anmeldung bei Elterngesprächen und im Online-Unterricht. ✅ Bei vielen Artikeln ist ein Stift im Lieferumfang enthalten, damit Sie schnell Notizen machen und Feedback geben können. ❌ Integrierte Grafikkarten eignen sich gut für Lehrzwecke, sind jedoch nicht ideal für aufwendige 4K-Videobearbeitung. ❌ Die Biegsamkeit ist für das Gewicht minimal, aber der Deckel fühlt sich leichter an als bei dickeren Convertibles.

Endgültiges Urteil



Wenn Sie eine Leinwand in voller Größe in einem taschenfreundlichen, umwandelbaren Modell suchen, dann ist das LG Gram 2-in-1 ist das Modell, das den Schultag tatsächlich übersteht. Ein großes Display, geringes Gewicht, ein leistungsstarker Akku und für den Unterricht geeignete Anschlüsse machen ihn zu einem zuverlässigen und leistungsfähigen Laptop für den Unterricht.

Welchen Laptop sollten Lehrer kaufen?

Welcher Laptop für Lehrer am besten geeignet ist, hängt vom Unterrichtsstil, dem Arbeitsaufwand und dem Budget ab. Wenn Ihr Alltag aus Präsentationen im Unterricht, schneller Benotung und gelegentlichen aufgezeichneten Unterrichtsstunden besteht, benötigen Sie ein ausgewogenes Gerät, das sich kaum bemerkbar macht, bis Sie es richtig auslasten. Entscheiden Sie sich für ein Gerät, das kühl bleibt, den ganzen Tag durchhält und sich problemlos an jeden Schulcomputer anschließen lässt. Meiner Erfahrung nach beugt diese einfache Checkliste 90 Prozent aller Probleme vor.

Leistung: Als Grundausstattung sollten Sie nach einem modernen Prozessor wie einem Intel Core i5 oder Ryzen 5 Ausschau halten; wenn Sie umfangreiche Tabellenkalkulationen, Videobearbeitung oder mehrere Monitore nutzen, empfiehlt sich ein i7 oder Ryzen 7. 8 GB RAM reichen für den gelegentlichen Gebrauch aus, aber 16 GB sind ideal für Multitasking mit LMS, Präsentationen und Videokonferenzen. Integrierte Grafikkarten sind für die meisten Lehrkräfte ausreichend; eine bescheidene GPU ist hilfreich, wenn Sie häufig Videos bearbeiten. Wer Leistungsstufen und unterrichtstaugliche Modelle vergleicht, kann mit Die besten Laptops 2025 für eine ausgewogene Mischung aus Geschwindigkeit, Akkulaufzeit und Verarbeitungsqualität.

Als Grundausstattung sollten Sie nach einem modernen Prozessor wie einem Intel Core i5 oder Ryzen 5 Ausschau halten; wenn Sie umfangreiche Tabellenkalkulationen, Videobearbeitung oder mehrere Monitore nutzen, empfiehlt sich ein i7 oder Ryzen 7. 8 GB RAM reichen für den gelegentlichen Gebrauch aus, aber 16 GB sind ideal für Multitasking mit LMS, Präsentationen und Videokonferenzen. Integrierte Grafikkarten sind für die meisten Lehrkräfte ausreichend; eine bescheidene GPU ist hilfreich, wenn Sie häufig Videos bearbeiten. Wer Leistungsstufen und unterrichtstaugliche Modelle vergleicht, kann mit für eine ausgewogene Mischung aus Geschwindigkeit, Akkulaufzeit und Verarbeitungsqualität. Anzeige: Ein 14- bis 16-Zoll-Full-HD- oder OLED-Bildschirm sorgt dafür, dass Texte auch bei langen Vorbereitungsphasen scharf bleiben. Das Seitenverhältnis von 16:10 bietet mehr Platz in der Höhe für Folien und Bewertungsbögen. Was mir beim Wechsel von 1080p zu einem 2,8K-OLED-Bildschirm aufgefallen ist: Die Augen werden bei geringerer Helligkeit weniger stark beansprucht.

Ein 14- bis 16-Zoll-Full-HD- oder OLED-Bildschirm sorgt dafür, dass Texte auch bei langen Vorbereitungsphasen scharf bleiben. Das Seitenverhältnis von 16:10 bietet mehr Platz in der Höhe für Folien und Bewertungsbögen. Was mir beim Wechsel von 1080p zu einem 2,8K-OLED-Bildschirm aufgefallen ist: Die Augen werden bei geringerer Helligkeit weniger stark beansprucht. Akkulaufzeit: Streben Sie eine Laufzeit von mindestens 10 Stunden an. Die tatsächliche Akkulaufzeit im Alltag ist wichtiger als Laborwerte. Die Schnellladefunktion ist ein stiller Lebensretter zwischen den Einsätzen.

Streben Sie eine Laufzeit von mindestens 10 Stunden an. Die tatsächliche Akkulaufzeit im Alltag ist wichtiger als Laborwerte. Die Schnellladefunktion ist ein stiller Lebensretter zwischen den Einsätzen. Portabilität: Ein Gewicht von unter 1,5 kg ist ideal, um das Gerät von Raum zu Raum zu tragen. Ein robustes Gehäuse und ein zuverlässiges Scharnier sind wichtig, wenn der Laptop ständig im Rucksack oder auf einem gemeinsam genutzten Rollwagen transportiert wird.

Ein Gewicht von unter 1,5 kg ist ideal, um das Gerät von Raum zu Raum zu tragen. Ein robustes Gehäuse und ein zuverlässiges Scharnier sind wichtig, wenn der Laptop ständig im Rucksack oder auf einem gemeinsam genutzten Rollwagen transportiert wird. Betriebssystem: Windows bietet die umfassendste Unterstützung für Apps und Anschlüsse bei gemischten AV-Konfigurationen. macOS auf einem MacBook Air ist die beste Wahl, wenn dir Akkulaufzeit, Geräuscharmut und die iPhone-Integration wichtig sind. ChromeOS auf einem ASUS Chromebook Flip CX5 ist einfach, sicher und ideal für Schulen, die vorrangig auf das Internet setzen und Google Workspace nutzen.

Windows bietet die umfassendste Unterstützung für Apps und Anschlüsse bei gemischten AV-Konfigurationen. macOS auf einem MacBook Air ist die beste Wahl, wenn dir Akkulaufzeit, Geräuscharmut und die iPhone-Integration wichtig sind. ChromeOS auf einem ASUS Chromebook Flip CX5 ist einfach, sicher und ideal für Schulen, die vorrangig auf das Internet setzen und Google Workspace nutzen. Konnektivität: Ein HDMI- oder praktischer USB-C-zu-HDMI-Ausgang sorgt für reibungslosen Projektorbetrieb. Thunderbolt oder modernes USB-C erleichtern die Nutzung von Dockingstationen. Wi-Fi 6 oder 6E verhindert Verbindungsabbrüche in überlasteten Schulnetzwerken.

Ein HDMI- oder praktischer USB-C-zu-HDMI-Ausgang sorgt für reibungslosen Projektorbetrieb. Thunderbolt oder modernes USB-C erleichtern die Nutzung von Dockingstationen. Wi-Fi 6 oder 6E verhindert Verbindungsabbrüche in überlasteten Schulnetzwerken. Budget: Gute Laptops für Lehrer liegen in der Preisklasse von 500 bis 1.500 Dollar. Im unteren Preissegment sollten Sie vor allem auf CPU, Arbeitsspeicher und Akku achten. Im oberen Preissegment können Sie zusätzlich auf ein OLED-Display, ein leichteres Gehäuse und eine bessere Webcam setzen. Lehrer mit knappen Budgets für den Unterricht können vergleichen Laptops für Schüler und Studenten die eine lange Akkulaufzeit und zuverlässige Leistung im Alltag bieten, ohne dass man zu viel dafür ausgeben muss.

Wenn Sie häufig Vorlesungen halten und dabei live Notizen machen, ist ein 2-in-1-Gerät wie HP Spectre x360 or Lenovo Yoga 9i macht das Arbeiten am Whiteboard zu einem ganz natürlichen Erlebnis. Wenn Sie ein klassisches Gerät suchen, bei dem das Tippen im Vordergrund steht und das über die beste Tastatur und die besten Anschlüsse verfügt, dann ist ein ThinkPad T14 ist kaum zu übertreffen. Was die reine Mobilität und Geräuscharmut angeht, ist das MacBook Air ist nach wie vor mein persönlicher Favorit, weil er sofort hochfährt, kühl läuft und einen vollen Arbeitstag durchhält, ohne dass man ständig am Ladegerät hängen muss.

Häufig gestellte Fragen