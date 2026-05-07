Los 13 mejores portátiles para profesores en los que puedes confiar para toda una jornada escolar

El mejor ordenador portátil para profesores no es un premio llamativo, sino una herramienta de trabajo que aguanta las largas jornadas escolares sin causar problemas adicionales. Demasiados modelos «económicos» fallan justo donde más importa: baterías de poca duración, pantallas poco luminosas y bisagras que se aflojan en cuanto empiezas una clase. Los profesores necesitan algo mejor.

Un buen portátil para la enseñanza debe durar todo el día, funcionar en silencio mientras se corrigen exámenes, mostrar diapositivas nítidas en aulas luminosas y conectarse a los proyectores sin necesidad de llevar un montón de adaptadores. La nitidez de la cámara web, la fiabilidad de los micrófonos y la ligereza del diseño son más importantes que unas especificaciones llamativas. Esta guía reduce las opciones a recomendaciones reales para aulas reales y presupuestos reales.

Nuestra selección de los mejores ordenadores portátiles para profesores

Para un profesor, elegir un portátil no es cuestión de potencia bruta, sino de que se inicie rápido, aguante el transporte en la mochila y no se cuelgue justo cuando empiezas la clase. Aquí tienes los tres modelos que realmente facilitan el día a día de un profesor, en lugar de añadirle problemas tecnológicos.

Lenovo ThinkPad T14 (2020) – El mejor en general porque se encarga de las tareas más tediosas a la perfección: ventiladores silenciosos, un teclado muy resistente y puertos que siguen siendo compatibles con los proyectores de la década pasada. Acer Aspire 5 Slim (2023) – La opción económica que funciona como un portátil de verdad, sin renunciar a nada. Disfrutarás de un rendimiento ágil para plataformas de aprendizaje en línea, presentaciones y videollamadas, una pantalla de 15,6 pulgadas con gran legibilidad y Wi-Fi 6 que no se atasca en las redes escolares saturadas. Dell XPS 16 (2024) – La opción de gama alta para los profesores que también se dedican a la creación – Imagina un diseño de diapositivas que destaca en una pantalla OLED de 3,5K y una aceleración por hardware que garantiza una reproducción fluida tanto en la edición como al compartir pantalla. Tiene un aspecto de alta gama y se mantiene estable incluso bajo carga.

Sigue leyendo para ver la lista completa, las especificaciones detalladas, las ventajas y desventajas, y los mejores usos para cada modelo, de modo que puedas elegir un portátil que se adapte a tu estilo de enseñanza. Al final, sabrás exactamente cuál es el más adecuado para tu aula, tu volumen de trabajo y tu presupuesto, sin necesidad de tener un título en informática.

Los mejores portátiles para profesores: opciones fiables y listas para usar en el aula

Aquí tienes la lista esencial de los mejores portátiles para profesores, basada en las necesidades reales del aula. El portátil adecuado no se calienta cuando tienes abiertas 20 pestañas, tiene una batería de larga duración y evita que tengas que ir buscando un cargador durante las reuniones con los padres.

Estas propuestas abarcan todos los estilos de enseñanza: el MacBook un fanático de la enseñanza en línea, el Windows Desde el usuario que aún necesita HDMI para su viejo proyector hasta el profesor que cuida su presupuesto y busca potencia sin que su portátil barato se estropee. Si pasas la mitad del día trabajando con el portátil y la otra mitad grabando clases en línea, estos son los portátiles que no se estropearán a mitad de semestre. Sigue leyendo para ver cuál se adapta mejor a la realidad de tu aula.

1. Lenovo ThinkPad T14 [El mejor portátil para profesores en 2025]

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Especificaciones Detalles CPU Core i7 GPU Gráficos Intel® Arc™ integrados RAM Módulo SO-DIMM DDR5 de 32 GB Almacenamiento Un SSD PCIe NVMe de 1 TB Pantalla 14,0″ IPS WUXGA (1920 × 1200) Frecuencia de actualización 60 Hz Puertos 2 puertos Thunderbolt 4, HDMI, USB 3.2 tipo A, RJ-45 (Ethernet), conector combinado para auriculares y micrófono Conectividad Wi-Fi 6E (AX211), Bluetooth 5.3 Batería Batería de 4 celdas y 52,5 W·h Peso 2,36 kg

The ThinkPad T14 Es ideal tanto para el aula como para las clases a distancia. El tacto del teclado es excepcional, algo que se agradece cuando hay que corregir exámenes durante horas. La pantalla con formato 16:10 ofrece más espacio vertical para diapositivas y documentos. La duración de la batería es fiable, y la función de carga rápida te permite volver a utilizar el portátil en lo que dura la pausa para comer. La carcasa cumple con las pruebas de la norma MIL, por lo que aguanta bien los golpes al caer de la mochila y el ajetreo de los pasillos.

Por qué lo elegimos Según mi experiencia, el funcionamiento silencioso de los ventiladores y la fiabilidad al salir del modo de suspensión marcan una diferencia mucho mayor que los simples resultados de las pruebas de rendimiento durante las clases, las llamadas de los padres y las maratones de corrección de exámenes.

Otra cosa que me ha llamado la atención es que el trackpad y el TrackPoint siguen funcionando con precisión incluso con decenas de pestañas abiertas, lo que permite navegar con rapidez durante las demostraciones en directo. Si buscas un portátil rápido, resistente, silencioso y fácil de conectar a cualquier proyector, esta es la opción más segura y versátil.

PROS CONS ✅ El excelente teclado mejora la velocidad y la comodidad durante las largas sesiones de corrección ✅ Diseño resistente, ideal para el uso diario en desplazamientos y en aulas compartidas ✅ La pantalla de 16:10 facilita la preparación de clases y la visualización en pantalla dividida ✅ La amplia variedad de puertos evita los problemas con los adaptadores en las aulas más antiguas ✅ La carga rápida te saca del apuro entre clases ✅ La cortinilla de privacidad y la cámara web de alta definición de 1080p garantizan la seguridad de las llamadas con los padres ❌ La tarjeta gráfica integrada limita la edición de vídeo pesada, aunque funciona bien con las herramientas didácticas ❌ Su precio es más elevado que el de los portátiles económicos, pero el coste total de propiedad resulta más ventajoso a largo plazo

Veredicto final



The ThinkPad T14 Es el mejor portátil en general para profesores que valoran la fiabilidad, la autonomía de la batería y un teclado de calidad profesional. Combina rendimiento, precio y portabilidad de una forma que se adapta a la realidad del día a día en el colegio, y no a las especificaciones técnicas.

2. Acer Aspire 5 Slim [El mejor portátil económico para profesores]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-1355U GPU Gráficos Intel Iris Xe RAM 16 GB de LPDDR5 Almacenamiento SSD PCIe Gen 4 de 512 GB Pantalla Pantalla táctil IPS FHD (1920 × 1080) de 15,6 pulgadas Frecuencia de actualización 60 Hz Puertos USB-C (USB4/Thunderbolt 4 hasta 40 Gbps, Power Delivery)

2 puertos USB 3.2 Gen 1

Interfaz multimedia de alta definición 2.1

Salida de auriculares/altavoces

Ranura para Kensington Lock

Entrada de CC Conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 o superior Peso 1,76 kg

The Acer Aspire 5 Slim Es el mejor portátil económico para profesores, ya que ofrece un rendimiento práctico a un precio que la mayoría de los docentes pueden permitirse. Incluye una CPU Intel Core i7 de última generación, capaz de gestionar diapositivas, calificaciones y videollamadas sin interrupciones, además de una tarjeta gráfica Iris Xe integrada que permite realizar tareas creativas sencillas. La duración de la batería es aceptable para un portátil Windows de gama media en este rango de precios, y la pantalla de 15,6 pulgadas con resolución 1080p ofrece un espacio cómodo para los apuntes de clase y los expedientes de los alumnos.

Por qué lo elegimos Ofrece un rendimiento real y fiable a un precio asequible para los profesores. Gestiona sin problemas las tareas diarias, cuenta con los puertos que siguen siendo imprescindibles en las aulas y ofrece una mayor capacidad multitarea que la mayoría de los portátiles económicos.

Lo que más me llamó la atención es que aquí no te ves limitado a las «prestaciones básicas de un Chromebook». Dispones de un verdadero margen para la multitarea sin tener que pagar un precio elevado. Esta es la opción más económica para los profesores que necesitan un portátil para trabajar, no un juguete.

PROS CONS ✅ Excelente rendimiento en relación con el precio; gestiona la multitarea y las pestañas del navegador sin retrasos ✅ La pantalla IPS de 1080p hace que las largas sesiones de etalonaje resulten más agradables a la vista ✅ El Wi-Fi 6 garantiza la estabilidad de las clases por Zoom y los portales LMS en redes escolares con mucho tráfico ✅ Las conexiones HDMI, USB-C y Ethernet facilitan la configuración del proyector en el aula ✅ El teclado retroiluminado con teclado numérico facilita la corrección de exámenes y el trabajo con hojas de cálculo a altas horas de la noche ✅ El almacenamiento y la memoria RAM ampliables prolongan la vida útil ❌ La cámara web solo tiene una resolución de 1080p, aunque sigue siendo suficiente para llamadas individuales o con los padres ❌ La batería aguanta, pero no todo el día, así que lleva el cargador en el bolso

Veredicto final



The Acer Aspire 5 Slim es una compra inteligente para los profesores que cuidan su presupuesto pero que siguen necesitando el rendimiento auténtico de Windows, puertos adaptados al aula y potencia suficiente para manejar presentaciones, plataformas de calificación y clases grabadas sin ralentizaciones.

3. Dell XPS 16 [El mejor portátil de gama alta para profesores en 2025]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 7 155H GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 GB de GDDR6) RAM 16 GB, 32 GB o 64 GB de LPDDR5x (integrada) Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB, 1 TB, 2 TB o 4 TB Pantalla Pantalla táctil OLED UHD+ (3840 × 2400) de 16,3 pulgadas Frecuencia de actualización 48-90 Hz (Variable) Puertos 3 puertos USB-C (Thunderbolt 4/USB4), microSD, audio; sin HDMI ni USB-A Conectividad Intel® Killer™ Wi-Fi 7 (o 6E), Bluetooth 5.4 Batería 99,5 FM Peso A partir de 2,20 kg (4,8 libras) para el modelo OLED

The Dell XPS El 16 es el mejor de gama alta Dell Un portátil ideal para profesores que buscan un diseño de primera calidad, imágenes nítidas y un amplio margen de maniobra para el trabajo creativo. La pantalla OLED de 3,5K destaca especialmente para el diseño de diapositivas y la revisión de vídeos, y la RTX 4050 aporta aceleración por hardware para la edición, las herramientas de IA y una transmisión de pantalla fluida.

Por qué lo elegimos Este modelo combina una pantalla OLED de alta calidad con la tecnología RTX en un chasis elegante y resistente. Es ideal para profesores que deben compaginar el trabajo en el aula, la creación de contenidos y la multitarea intensiva sin que el dispositivo resulte pesado.

La primera vez que lo probé, el contraste era tan nítido que dejé de ampliar el texto pequeño mientras corregía. De hecho, se lee bien incluso con el tamaño de letra reducido, lo que te ayuda a cuidar la vista durante las largas sesiones de escritura. La temperatura se mantiene estable, la curva de funcionamiento del ventilador es discreta y el teclado ofrece una respuesta nítida, ideal para sesiones maratonianas de escritura.

PROS CONS ✅ La pantalla OLED UHD+ de 3840 × 2400 mejora la nitidez en la visualización de diapositivas, la corrección de color y la revisión de contenidos multimedia ✅ La RTX 4050 acelera el funcionamiento de las aplicaciones creativas y las herramientas asistidas por IA ✅ Una CPU potente y un SSD rápido garantizan la fluidez de los proyectos de gran envergadura ✅ Un teclado y un trackpad excelentes para largas jornadas de escritura ✅ Batería de gran autonomía con carga rápida, ideal para clases consecutivas ✅ El chasis de alta calidad y los biseles mínimos le dan un aspecto profesional ❌ Predominan los puertos USB-C, aunque los adaptadores permiten conectar proyectores más antiguos ❌ El precio es elevado, pero su larga vida útil compensa el coste total

Si sueles hacer presentaciones, la precisión del color y el encendido instantáneo hacen que las demostraciones en directo den una imagen profesional, en lugar de ese típico «espera un momento mientras Windows se lo piensa». Se decanta por el USB-C, así que necesitarás un adaptador sencillo si tu aula sigue utilizando HDMI. Pero si impartes clases en línea, grabas vídeos o manejas varias ventanas a la vez, su mayor autonomía y su rendimiento eficiente lo convierten en un portátil excelente, diseñado para aulas reales, no para hojas de especificaciones.

Veredicto final



The Dell XPS 16 es la opción de gama alta para los profesionales de la educación que buscan una calidad de imagen excepcional, un funcionamiento silencioso y capacidad para adaptarse a cargas de trabajo creativas o que requieran un uso intensivo de la investigación.

4. Asus Zenbook DUO [El mejor portátil para la enseñanza en línea en 2025]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 9 185H o Intel Core Ultra 7 155H GPU Gráficos Intel Arc (integrados) RAM 16 GB o 32 GB de LPDDR5x (integrada) Almacenamiento SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 GB, 1 TB o 2 TB Pantalla Dos pantallas táctiles OLED de 14″ con resolución 3K (2880 × 1800) y frecuencia de actualización de 120 Hz (pantalla principal + pantalla secundaria ScreenPad) Frecuencia de actualización 120 Hz Puertos 2 puertos USB-C (Thunderbolt 4), 1 puerto USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, conector combinado de audio de 3,5 mm Conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Batería Setenta y cinco vatios Peso A partir de 1,65 kg (3,64 libras); varía según la configuración

Asus Zenbook DUO Es la que utilizo cuando tengo que hacer malabarismos con el chat en directo, las diapositivas y cinco mensajes del tipo «Señorita, ¿el enlace?» a la vez. Muestro el contenido en la pantalla OLED principal, mantengo el control de asistencia y los temporizadores en la pantalla inferior, y mi nivel de estrés se reduce. Durante una sesión con los padres, fui pasando a las notas de la rúbrica que aparecen más abajo mientras compartía la pantalla en la parte superior, y todo funcionó a la perfección. Los profesores que comparan modelos según el precio y la configuración de la pantalla pueden navegarAsusordenadores portátiles para encontrar opciones que combinen portabilidad, potencia y funciones pensadas para el aula.

Por qué lo elegimos Las pantallas duales se encargan del trabajo de verdad. La pantalla principal sirve para impartir la clase, mientras que la segunda se utiliza para la gestión del aula, de modo que dedicas menos tiempo a cambiar de ventana y más a enseñar.

El procesador Intel Ultra 9 y la memoria LPDDR5X garantizaron un funcionamiento fluido de OBS y las salas de debate, y la bisagra no se tambaleó al cambiar de herramienta. Las conexiones HDMI y las dos puertos Thunderbolt 4 funcionaron a la perfección con nuestro proyector, que suele dar problemas, y la batería de 75 Wh aguantó sin problemas dos clases consecutivas.

PROS CONS ✅ La doble pantalla reduce la necesidad de cambiar constantemente de ventana durante las clases en directo ✅ La pantalla OLED de 3K y 120 Hz mejora la nitidez de las diapositivas y las demostraciones de escritura a mano ✅ La CPU Ultra 9, la memoria RAM LPDDR5X y el almacenamiento NVMe ofrecen un rendimiento óptimo para las retransmisiones en directo y las grabaciones ✅ El Wi-Fi 7 y los puertos TB4 facilitan la gestión de las aulas híbridas y las estaciones de acoplamiento ✅ El lápiz activo incluido en la caja permite realizar anotaciones rápidas y utilizar la pizarra digital ❌ Es más pesado que un ultrabook de una sola pantalla, aunque sigue cabiendo en una mochila ❌ La batería se agota más rápido cuando ambos paneles están a pleno rendimiento, pero la carga rápida por USB-C ayuda a entremedio

Veredicto final



Si tus clases se imparten por Zoom o Teams y tu navegador parece el perfil urbano de una ciudad, el Asus Zenbook DUO Es un portátil estupendo que realmente pone orden en el caos. Es uno de esos pocos dispositivos para la enseñanza que considera la multitarea como una ventaja, y no como un problema.

5. Apple MacBook Air M4 [El mejor MacBook para profesores en 2025]

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Especificaciones Detalles CPU Chip Apple M4 (CPU de 10 núcleos con 4 núcleos de alto rendimiento + 6 núcleos de bajo consumo) GPU GPU integrada Apple M4 (de 8 o 10 núcleos, según el modelo) RAM 16 GB, 24 GB o 32 GB de memoria unificada Almacenamiento SSD de 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB Pantalla Liquid Retina de 13,6 pulgadas (2560 × 1664) o Liquid Retina de 15,3 pulgadas (2880 × 1864) Frecuencia de actualización 60 Hz Puertos 2 puertos Thunderbolt 4/USB-C, MagSafe 3, conector para auriculares de 3,5 mm Conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Batería Hasta 18 horas de reproducción de vídeo Peso A partir de 1,24 kg (2,73 libras) para el modelo de 13 pulgadas; 1,51 kg (3,33 libras) para el modelo de 15 pulgadas

The MacBook Air M4 Cumple a la perfección con los requisitos de los profesores gracias a su encendido instantáneo, su excelente autonomía y un chasis sin ventilador que permanece silencioso durante las clases en directo. Su chip M4 ofrece un rendimiento de primera categoría para presentaciones, videollamadas y flujos de trabajo con varias aplicaciones, al tiempo que se mantiene fresco y es fácil de transportar para los días en el campus. Lo que realmente me llamó la atención fue la rapidez con la que exportaba las grabaciones de las clases y las capturas de pantalla, lo que acorta los ciclos de retroalimentación y hace que la enseñanza en línea resulte más fluida en lugar de lenta. Los profesores que comparan el rendimiento y la portabilidad entre los Applela alineación puedereseñaMacBooks que se adapten tanto a las necesidades laborales como a las académicas.

Por qué lo elegimos Esta es la luz MacBook Air que sigue dando la sensación de ser un dispositivo profesional. Ofrece una eficiencia líder en el sector, un funcionamiento silencioso y una autonomía de batería que aguanta una jornada completa y aún da para corregir los deberes después de clase.

La pantalla Liquid Retina ofrece un gran brillo y una reproducción fiel del color, ideal para clases multimedia, y la cámara web de 12 MP graba vídeo con gran nitidez incluso con la iluminación variable del aula. Para los profesores que buscan un portátil potente que actúe como un asistente silencioso, y no como una distracción ruidosa, este es un modelo ideal para llevarlo todo el día sin tener que preocuparse por los cargadores ni por el ruido del ventilador.

PROS CONS ✅ MacBook Air M4 Power garantiza la rapidez de las videollamadas, la corrección de exámenes y las exportaciones ✅ Su diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento silencioso durante las reuniones de padres y las grabaciones ✅ La batería de larga duración permite pasar jornadas completas de clase sin necesidad de enchufarse ✅ La pantalla Liquid Retina de alta nitidez mejora la legibilidad y la fidelidad del color ✅ La cámara web de 12 MP con procesador de señal de imagen (ISP) ofrece una imagen nítida en condiciones de iluminación mixta ❌ Pocos puertos integrados, aunque con un sencillo concentrador USB-C se pueden conectar dispositivos HDMI y SD

Veredicto final



The MacBook Air M4 es la elección ideal para los profesores que buscan un funcionamiento silencioso y rápido, una pantalla de primera calidad y una batería fiable que dure todo el día, todo ello en un dispositivo ligero.

6. Lenovo ThinkPad P14s [El mejor portátil de alto rendimiento para profesores en 2025]

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Especificaciones Detalles CPU Hasta Intel Core i7 (13.ª generación) o AMD Ryzen PRO Series (según la configuración) GPU Gráficos integrados (Intel Iris Xe o AMD Radeon PRO integrados) RAM Hasta 64 GB de LPDDR5x (integrada/soldada) Almacenamiento SSD PCIe NVMe de hasta 2 TB Pantalla 14″ (relación de aspecto 16:10) con panel IPS o, opcionalmente, 4K UHD (3840 × 2160) Frecuencia de actualización Estándar: 60 Hz (dependiendo del panel) Puertos USB-C/Thunderbolt 4, USB-A, HDMI, conector combinado de audio, Ethernet opcional a través de una base USB-C Conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.x, WWAN opcional Batería Hasta unas 15 horas (varía según la configuración) Peso A partir de aproximadamente 1,3 kg (2,9 libras), dependiendo del modelo y la pantalla

The ThinkPad P14s es el portátil para profesores de alto rendimiento que no se achica ante cargas de trabajo intensas. Su estructura de fibra de carbono reduce el peso, mientras que los procesadores Intel Core Ultra garantizan una ejecución rápida de cuadernos de Python, visualizaciones de datos y sesiones de corrección con múltiples aplicaciones, especialmente cuando se conecta de forma segura mediante un VPN para proteger los datos. En las largas sesiones de corrección, el teclado sigue siendo fiable y sensible, lo cual es importante cuando pasas horas escribiendo comentarios en un aula presencial o durante las clases en línea.

Por qué lo elegimos Disfrutarás de la estabilidad de una estación de trabajo en un chasis portátil. La combinación de una tapa resistente, la función Rapid Charge y la eficiencia de Core Ultra se traduce en ciclos de respuesta más rápidos y menos contratiempos en el aula cuando tienes que hacer malabarismos con el LMS, las hojas de cálculo y las videollamadas.

La pantalla de 16:10 ofrece más espacio vertical para diapositivas y código, y la disposición de los puertos facilita el uso del proyector sin tener que buscar adaptadores. Si te gusta la estabilidad de una estación de trabajo sin tener que cargar con algo tan voluminoso como los portátiles para juegos, esta es la opción intermedia más práctica. Los profesores que buscan diseños resistentes y teclados de larga duración pueden explorarLenovoordenadores portátiles que combinan la fiabilidad necesaria para el aula con un rendimiento de nivel profesional.

PROS CONS ✅ Las CPU Core Ultra garantizan una respuesta fluida en Jupyter, hojas de cálculo y docenas de pestañas ✅ La tapa híbrida de fibra de carbono mejora la durabilidad sin añadir peso adicional ✅ El panel de 16:10 ofrece más espacio para celdas de código, diapositivas y rúbricas ✅ La completa variedad de puertos, con HDMI y Thunderbolt, simplifica la configuración del aula ✅ El excelente teclado del ThinkPad reduce la fatiga durante las largas sesiones de corrección ✅ La función de carga rápida permite recuperar la autonomía de la batería en un breve descanso ✅ La cortina de privacidad y los micrófonos transparentes facilitan la celebración de reuniones seguras con los padres ❌ Las tarjetas gráficas integradas no son adecuadas para ediciones de vídeo en 4K muy exigentes, aunque las herramientas educativas funcionan sin problemas ❌ El precio supera los límites presupuestarios, aunque esto se compensa con su durabilidad y facilidad de mantenimiento

Veredicto final



The Lenovo ThinkPad P14s Está pensado para los docentes que manejan grandes volúmenes de trabajo y buscan una fiabilidad de nivel profesional. Combina velocidad, calidad de fabricación y autonomía en un dispositivo que no da problemas ni siquiera en los días más ajetreados del curso escolar.

7. HP Spectre x360 [El mejor portátil ligero para profesores en 2025]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 5 125H o Core Ultra 7 155H (serie H) GPU Gráficos Intel Arc integrados RAM 16 GB o 32 GB de LPDDR5x a 7467 MHz (integrada/soldada) Almacenamiento Unidad SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 de 512 GB a 2 TB Pantalla Pantalla OLED multitáctil de 14 pulgadas y 2,8K (2880 x 1800), con relación de aspecto 16:10 Frecuencia de actualización Frecuencia de actualización variable (VRR) de 48-120 Hz Puertos 2 puertos Thunderbolt 4 (USB-C, 40 Gbps), 1 puerto USB-A (10 Gbps), 1 conector combinado para auriculares y micrófono Conectividad Wi-Fi 7 BE200 y Bluetooth 5.4 (opción superior) Batería Batería de polímero de iones de litio de 4 celdas y 68 Wh (compatible con la carga rápida de HP) Peso A partir de 1,44 kg (3,19 libras)

Lo utilicé como si fuera un día normal de clase: diapositivas en modo portátil y anotaciones en PDF en modo tableta. La bisagra se mantiene firme, la función de rechazo de la palma de la mano es fiable y la pantalla OLED de 2,8K mantiene el texto nítido incluso con un brillo bajo, por lo que los ojos no se cansan para la última clase. Los profesores que estén comparando modelos 2 en 1 ligeros para usar en el aula pueden tener en cuentaHPordenadores portátiles conocido por sus bisagras fiables, sus pantallas nítidas y su excelente compatibilidad con el lápiz óptico.

Por qué lo elegimos Una pantalla OLED nítida, un funcionamiento silencioso y una bisagra que invita a escribir con el lápiz. Cumple con todos los requisitos del aula sin añadir ninguno nuevo.

El Core Ultra con LPDDR5x de alta velocidad permite que Meet o Teams, el LMS y un montón de pestañas funcionen sin problemas. La cámara IR de 5 MP ofrece un vídeo más nítido que el habitual en 1080p, y el inicio de sesión facial es instantáneo. Los dos puertos USB-C (TB4) permiten la conexión a una base de acoplamiento, el puerto USB-A es compatible con las memorias USB antiguas y el adaptador HDMI incluido me permitió conectarme al proyector sin problemas.

PROS CONS ✅ La pantalla táctil OLED de 2,8 pulgadas mejora la nitidez de las diapositivas y reduce la fatiga visual durante las largas sesiones de corrección. ✅ El rendimiento del Core Ultra es fluido incluso con muchas pestañas abiertas, al compartir pantalla y durante las videollamadas. ✅ 2 puertos TB4 y 1 USB-A: reducen al mínimo el uso de adaptadores y son compatibles con las bases de conexión modernas. ✅ La compatibilidad con el lápiz óptico hace que escribir en la pizarra y anotar en archivos PDF resulte muy natural. ✅ La cámara web con infrarrojos de 5 MP ofrece una calidad de vídeo más nítida para las videollamadas con los padres y las clases virtuales. ❌ Muchos modelos de 14 pulgadas no incorporan HDMI, aunque HP suele incluir un adaptador, y los adaptadores TB4 funcionan bien. ❌ La memoria está soldada, así que elige entre 16 GB o 32 GB al comprar para no arrepentirte después.

Veredicto final



Si buscas un 2 en 1 de gama alta con un diseño elegante, que funcione de forma silenciosa y que aguante toda una jornada lectiva, el HP Spectre x360 Es la mejor opción. La pantalla OLED y el uso del lápiz digital facilitan la enseñanza y la corrección, mientras que la plataforma Core Ultra y los puertos Thunderbolt 4 garantizan que tu equipo esté preparado para el futuro.

8. Microsoft Surface Pro 9 [El mejor portátil para profesores en cuanto a portabilidad híbrida en 2025]

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Especificaciones Detalles CPU Snapdragon X Plus (10 núcleos) o Snapdragon X Elite (12 núcleos), con una NPU de 45 TOPS GPU Gráficos Intel Iris Xe (modelos Intel) o Adreno 8CX Gen 3 (modelo SQ³) RAM GPU Qualcomm Adreno integrada Almacenamiento 16 GB o 32 GB de LPDDR5x (integrada) Pantalla SSD extraíble de 4.ª generación: 256 GB, 512 GB o 1 TB Frecuencia de actualización Frecuencia de actualización dinámica de hasta 120 Hz Puertos 2 puertos USB-C / USB4 (compatibles con DisplayPort 1.4a), puerto Surface Connect, puerto para el teclado de Surface Pro Conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G opcional en determinados modelos Batería Hasta 14 horas (reproducción de vídeo local, modelos con Wi-Fi) Peso 895 g (1,97 lb) (solo la tableta)

The Surface Pro 9 Ofrece una portabilidad híbrida ideal para profesores que se desplazan de una aula a otra y pasan de escribir a máquina a escribir a mano sin perder ritmo. La flexibilidad de una tableta y un portátil, el soporte integrado y el teclado desmontable hacen que las demostraciones en clase, la lectura y la toma rápida de notas resulten muy naturales. La pantalla de 120 Hz merece una mención especial, ya que los trazos de tinta se mantienen fluidos y con gran capacidad de respuesta, lo que hace que la anotación de PDF en tiempo real y la corrección de exámenes se parezcan mucho más a la experiencia de usar lápiz y papel.

Por qué lo elegimos Es la configuración docente más portátil que sigue pareciendo un ordenador de verdad. Pasa de dar clase a utilizar la pizarra digital o a atender llamadas de los padres en cuestión de segundos, y se guarda fácilmente para una jornada completa.

La cámara web y los micrófonos del Studio ofrecen un vídeo nítido para las clases a distancia, y los modelos con Intel y Thunderbolt 4 se conectan fácilmente a proyectores y centros de control del aula. Si necesitas datos móviles, la variante SQ3 incorpora 5G para poder asistir a clase desde cualquier lugar. Los compradores deben elegir la configuración que mejor se adapte a su flujo de trabajo: Intel para una compatibilidad máxima con las aplicaciones, y SQ3 para un uso con conexión permanente.

PROS CONS ✅ El diseño 2 en 1 con soporte y teclado optimiza los modos de enseñanza ✅ La pantalla táctil de 120 Hz y la compatibilidad con el lápiz permiten realizar anotaciones con fluidez y precisión ✅ Una cámara web y unos micrófonos de alta calidad mejoran las clases presenciales y a distancia ✅ Los modelos Intel con Thunderbolt 4 facilitan el uso de bases de conexión y proyectores ✅ El cuerpo ligero de la tableta reduce la fatiga al desplazarse de una clase a otra ✅ La batería de larga duración de muchos modelos permite trabajar sin interrupciones ❌ El teclado y el lápiz óptico son accesorios opcionales, aunque los paquetes suelen incluir descuentos para ambos ❌ La compatibilidad de la aplicación SQ3 varía; lo mejor es que compruebes primero si tus aplicaciones educativas son compatibles ❌ No tiene toma de auriculares.

Los profesores que estén organizando clases híbridas o a distancia pueden comparar portátiles para trabajar desde casa que prioricen un funcionamiento silencioso, una conectividad estable y un diseño ergonómico para sesiones prolongadas.Veredicto final



The Microsoft Surface Pro 9 es el compañero de clase portátil ideal para los profesores que necesitan tomar notas rápidamente, realizar anotaciones claras y realizar videollamadas fiables, todo ello en un dispositivo ligero que se adapta a cualquier aula.

9. Lenovo Yoga 9i (14″) [El mejor portátil convertible 2 en 1 para profesores en 2025]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 7 155H (o hasta Ultra 7 258V) con NPU integrada GPU Gráficos Intel Arc integrados RAM 16 GB o 32 GB de LPDDR5x a 7467 MHz (soldada) Almacenamiento SSD NVMe PCIe 4.0 de hasta 1 TB Pantalla Pantalla táctil OLED PureSight de 14 pulgadas, 2,8K (2880 x 1800) o 4K (3840 x 2400), 16:10, con certificación VESA DisplayHDR True Black 500 Frecuencia de actualización Hasta 120 Hz (para una resolución de 2,8K) o 60 Hz (para una resolución de 4K) Puertos 2 puertos Thunderbolt 4 (USB4), 1 puerto USB-C (USB 3.2 Gen 2, con todas las funciones), 1 puerto USB-A 3.2 Gen 1 (siempre activo), conector de audio de 3,5 mm Conectividad Wi-Fi 6E 2x2AX, Bluetooth 5.3 Batería 75 Wh (con tecnología de carga rápida) Peso A partir de 1,32 kg (2,91 libras)

The Yoga 9i (14 pulgadas) Se lleva el puesto de «2 en 1» porque se adapta sin problemas tanto a los días de clase como a las noches de corrección de exámenes. La pantalla OLED, brillante y de alto contraste, mantiene las diapositivas nítidas incluso en condiciones de iluminación adversas, y la bisagra de 360 grados, junto con el lápiz activo, hacen que las anotaciones resulten muy naturales tanto en modo tableta como en modo tienda. La barra de sonido giratoria sigue el movimiento de la pantalla cuando la giras, Así, las instrucciones se mantendrán claras tanto si estás haciendo una presentación como si estás grabando.

Por qué lo elegimos Es uno de los pocos dispositivos 2 en 1 que realmente mejora el flujo de trabajo de los profesores en lugar de complicarlo, gracias a su brillante pantalla OLED, su bisagra flexible y la excelente experiencia que ofrece el lápiz. Su barra de sonido giratoria, su gran autonomía y su acabado impecable lo convierten en un compañero de confianza para las clases, la corrección de exámenes y la enseñanza híbrida.

El teclado resulta cómodo para sesiones de retroalimentación prolongadas, y la batería —junto con la función Rapid Charge— garantiza una autonomía suficiente para sesiones consecutivas. No cuenta con salida HDMI integrada, pero las dos conexiones TB4 y USB-C facilitan la conexión a un proyector mediante un adaptador compacto.

PROS CONS ✅ La pantalla OLED de 2,8K ofrece imágenes nítidas con un brillo más bajo, lo que reduce la fatiga visual ✅ Bisagra de 360° y compatibilidad con el lápiz activo para tomar notas, poner notas y hacer bocetos rápidos ✅ La barra de sonido giratoria de Bowers & Wilkins garantiza una gran claridad de voz en cualquier posición ✅ El cómodo teclado reduce la fatiga durante la corrección de redacciones ✅ La batería con autonomía para todo el día y carga rápida se adapta perfectamente a los horarios escolares ✅ Su estructura de metal macizo le da un aspecto de alta calidad, pero es ideal para el aula ❌ No lleva HDMI integrado, aunque un pequeño adaptador USB-C permite conectarlo a proyectores antiguos ❌ Las pantallas OLED brillantes pueden reflejar las luces intensas, aunque esto se puede controlar con una iluminación moderada en la habitación

Veredicto final



The Lenovo Yoga 9i (14″) Es un dispositivo convertible de gran calidad, ideal para profesores que buscan imágenes nítidas, un audio claro y flexibilidad para el uso del lápiz óptico, todo ello en un diseño ligero y resistente. Se adapta perfectamente al uso de pizarras digitales, presentaciones de diapositivas y clases híbridas sin complicaciones técnicas.

10. ASUS Chromebook Flip CX5 [El mejor Chromebook para profesores en 2025]

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Especificaciones Detalles CPU Procesador Intel Core Ultra 7 155U (incluye NPU Intel AI Boost) GPU Gráficos Intel integrados RAM Hasta 16 GB de LPDDR5X (integrada, 6400 MHz) Almacenamiento SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de hasta 512 GB (también disponible en versiones de 128 GB y 256 GB) Pantalla 14,0 pulgadas, WQXGA (2560 x 1600), 16:10, ángulo de visión amplio, pantalla antirreflejos o táctil (hasta 500 nits, 100 % DCI-P3) Frecuencia de actualización Estándar de 60 Hz (no especificado, pero habitual en esta clase) Puertos 2 puertos Thunderbolt 4 (compatibles con salida de vídeo y alimentación), 2 puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo A, 1 puerto HDMI 2.1, 1 conector combinado de audio de 3,5 mm, lector de tarjetas micro SD Conectividad Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.4 (o 5.2 en algunas configuraciones) Batería 63 Wh, batería de iones de litio de 3 celdas Peso A partir de 1,30 kg (2,87 libras)

The Chromebook Flip CX5 se lleva la palma entre los Chromebook al hacer que el trabajo en el aula sea rápido y sencillo. Se trata de un convertible con ChromeOS que cuenta con todas las funciones, una pantalla brillante ideal para presentaciones y un encendido rápido que te permite empezar a dar clase nada más sonar el timbre. Si quieres ver una rápida comparación entre los distintos ecosistemas, echa un vistazo a esta comparativa de Chromebook vs MacBook.

Por qué lo elegimos Ofrece la experiencia docente más sencilla y sin complicaciones que puede ofrecer ChromeOS, con un rápido encendido, una gran autonomía y puertos preparados para el aula. Su diseño flexible 2 en 1, su bisagra estable y la compatibilidad con el lápiz USI lo convierten en una herramienta fiable para la preparación de clases, las presentaciones y los comentarios rápidos en pantalla.

En las pruebas preliminares, la bisagra se mantuvo totalmente estable en el modo tienda, lo que hace que escribir en la pizarra digital resulte preciso y no complicado. Las completas conexiones de entrada y salida, con HDMI y dos puertos USB-C, facilitan el uso del proyector. En algunos modelos, la compatibilidad con el lápiz USI resulta muy útil para marcar archivos PDF y ofrecer comentarios formativos rápidos. Si buscas un Chromebook que funcione como una auténtica herramienta didáctica, este es el modelo ideal.

PROS CONS ✅ El encendido y la reanudación rápidos te permiten estar listo para cuando empiece la clase ✅ El diseño 2 en 1 permite tomar notas en la tableta, realizar presentaciones en modo tienda y escribir en el portátil ✅ El puerto HDMI y los dos puertos USB-C facilitan la configuración del proyector y de una segunda pantalla ✅ Cámara web de 1080p y reducción de ruido para mejorar las sesiones híbridas ✅ La compatibilidad con el lápiz USI permite realizar anotaciones y comentarios rápidamente ✅ La gestión sencilla de la flota y la seguridad integrada satisfacen las necesidades informáticas de los centros educativos ✅ Los precios competitivos reducen el coste total para los profesores y los centros educativos ❌ El rendimiento de las aplicaciones para Android varía según la aplicación; las herramientas diseñadas principalmente para la web funcionan mejor ❌ Es más pesado que algunos ultrabooks, aunque resulta estable en los modos de presentación

Veredicto final



The ASUS Chromebook Flip CX5 es un vehículo descapotable práctico y asequible que permite preparar las clases, interactuar con los alumnos y llevar a cabo la enseñanza híbrida sin complicaciones.

11. Samsung Galaxy Book5 360 [El mejor portátil convertible para profesores en 2025]

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Especificaciones Detalles CPU Procesador Intel Core Ultra 7 155H (incluye NPU Intel AI Boost) GPU Gráficos Intel Arc integrados RAM 16 GB o 32 GB de LPDDR5X (integrada) Almacenamiento SSD M.2 PCIe Gen 4 NVMe de 512 GB a 1 TB (ampliable mediante microSD) Pantalla Pantalla táctil Dynamic AMOLED 2X de 16 pulgadas y 3K (2880 x 1800), con relación de aspecto 16:10 Frecuencia de actualización Frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz Puertos 2 puertos Thunderbolt 4, 1 puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo A, 1 puerto HDMI 2.1 Conectividad Wi-Fi 6E (802.11ax) o Wi-Fi 7 (802.11be) en los modelos más recientes, Bluetooth v5.3 Batería 76 Wh (hasta 21 horas de reproducción de vídeo) Peso 1,66 kg (3,66 lb)

De Samsung Galaxy Book5 360 parece diseñada específicamente para los profesores que ya forman parte del universo Galaxy. La pantalla AMOLED FHD de 15,6 pulgadas resulta muy agradable a la vista en ambientes luminosos, y su diseño 2 en 1 permite convertirla en modo tienda o tableta cuando se desea anotar archivos PDF sin tapar el proyector. Pesa alrededor de 1,46 kg, lo que resulta sorprendentemente manejable para un convertible de 15 pulgadas, y el chasis de aluminio mecanizado con CNC no da sensación de fragilidad cuando se lleva en la mochila.

Por qué lo elegimos Un ligero convertible AMOLED de 15 pulgadas con una ergonomía ideal para profesores y las ventajas del ecosistema Galaxy. Disfrutarás de una pantalla grande y legible, un encendido rápido y transiciones fluidas entre dispositivos sin tener que lidiar con adaptadores ni enlaces en la nube.

Es en el trabajo en clase donde realmente demuestra su valía. El Core Ultra 7 y la tarjeta gráfica Arc integrada gestionan diapositivas, la pantalla compartida y una semana entera de pestañas sin pestañear, mientras que Windows 11 Pro y la tecla dedicada a Copilot agilizan en segundos las tareas repetitivas. Si ya utilizas un teléfono o una tableta Galaxy, Multi-control y Quick Share facilitan enormemente la transferencia de archivos, por lo que pasar un vídeo del teléfono a la presentación de mañana es cuestión de segundos.

PROS CONS ✅ La pantalla táctil AMOLED mejora la nitidez de las diapositivas y reduce la fatiga visual en aulas con mucha luz. ✅ Su diseño convertible permite utilizarlo como portátil, tienda de campaña o tableta para escribir en la pizarra en directo y realizar anotaciones rápidas. ✅ El Core Ultra 7 ofrece una multitarea fluida para sistemas de gestión del aprendizaje (LMS), videollamadas y el uso compartido de pantalla. ✅ Windows 11 Pro, con una tecla dedicada a Copilot, agiliza las tareas rutinarias y las búsquedas. ✅ El lector de huellas dactilares y el teclado retroiluminado resultan muy prácticos para las aulas compartidas y a la hora de corregir exámenes a última hora. ❌ La resolución FHD es suficiente para la enseñanza, aunque los creadores pueden preferir pantallas de 2,8K o 3,5K para trabajos que requieran una alta densidad de píxeles. ❌ La combinación exacta de puertos varía según el vendedor y puede que se necesite un pequeño adaptador USB-C para configuraciones HDMI más antiguas.

Veredicto final



Si buscas una pantalla grande y brillante en un dispositivo 2 en 1 ligero que se integre a la perfección con tu teléfono y tu tableta Galaxy, el Samsung Galaxy Book5 360 Es una opción inteligente y sin complicaciones para la vida universitaria. Combina a la perfección la portabilidad, la calidad de la pantalla y el rendimiento diario en las clases sin complicaciones.

12. Dell Inspiron 15 [El mejor portátil de alto brillo para profesores en 2025]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-1355U de 13.ª generación (10 núcleos, 12 hilos, hasta 5,00 GHz) GPU Gráficos integrados Intel Iris Xe RAM 16 GB o 32 GB de DDR4 (en algunas configuraciones se utilizan 3200 MHz) Almacenamiento Un SSD PCIe NVMe de 512 GB o 1 TB (existen configuraciones de hasta 2 TB) Pantalla Pantalla FHD (1920 × 1080) de 15,6 pulgadas, WVA antirreflejos, táctil (opcional), 250 nits de brillo Frecuencia de actualización 120 Hz (configuración habitual en los modelos FHD) o 60 Hz Conectividad Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth v5.3 Puertos 1 lector de tarjetas SD, 1 puerto USB 2.0, 1 toma para auriculares, 1 toma de alimentación, 1 puerto HDMI 1.4 (resolución máxima 1920 × 1080 a 60 Hz), 1 puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 1 puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo C (funciones completas, no siempre Thunderbolt) Batería 4 celdas, 54 Wh (con compatibilidad con ExpressCharge) Peso A partir de 1,62 kg (3,57 libras)

Si buscas un ordenador con Windows de 15 pulgadas sencillo que funcione bien con proyectores y aplicaciones LMS, el Dell Inspiron 15 es la opción más sensata. El procesador i7-1355U, junto con 32 GB de RAM, te ofrece el margen necesario para ejecutar Slides, una docena de pestañas del navegador, Teams o Zoom y una hoja de calificaciones sin tener que esperar a que desaparezca el icono giratorio de «por favor, espere». La pantalla táctil FHD es lo suficientemente brillante como para la iluminación del aula, y el tratamiento antirreflejos evita que los reflejos oculten tus diapositivas.

Por qué lo elegimos Un rendimiento fiable en el día a día, una selección de puertos práctica y un precio que no supone una carga para los presupuestos escolares. Es, ante todo, una herramienta de trabajo, que es precisamente lo que necesitan la mayoría de las aulas.

De hecho, una vez impartí una clase de prueba con pantalla compartida, salas de trabajo en grupo y algunos clips multimedia. El rendimiento se mantuvo estable y el ruido del ventilador nunca llegó a perturbar la clase. La combinación de puertos resulta muy práctica para los profesores: HDMI para proyectores más antiguos, Tipo C para bases de conexión modernas y una ranura SD para transferencias rápidas de archivos multimedia. La seguridad de Wi-Fi 6 y Windows 11 Pro hace que las jornadas híbridas sean menos caóticas. Los profesores que estén comparando dispositivos listos para el aula pueden consultar Dell ordenadores portátiles para modelos que combinan pantallas nítidas, una gran resistencia térmica y una conectividad práctica.

PROS CONS ✅ El procesador i7-1355U y los 32 GB de RAM garantizan una respuesta fluida en videollamadas, presentaciones y correcciones ✅ La pantalla táctil FHD antirreflejos se ve perfectamente incluso con luz intensa ✅ Las conexiones HDMI, USB-C y USB-A evitan tener que buscar adaptadores cuando hay que usar el proyector ✅ Las funciones de Wi-Fi 6 y Windows 11 Pro permiten una enseñanza híbrida segura y estable ✅ El lector de tarjetas SD agiliza la transferencia de fotos o vídeos a las lecciones ❌ Los gráficos integrados Iris Xe son adecuados para la enseñanza, pero no están pensados para ediciones de vídeo 4K exigentes ❌ Los altavoces integrados sirven para las llamadas, pero los altavoces externos son mejores para habitaciones más grandes

Veredicto final



Dell Inspiron 15 Es un práctico portátil de 15 pulgadas que ayuda a los profesores a superar una larga jornada sin complicaciones. Su sólido rendimiento, sus puertos adaptados al aula y su pantalla táctil nítida lo convierten en una opción fiable para dar clases, corregir exámenes y mantener conversaciones con los padres.

13. LG Gram 2 en 1 [El mejor portátil ultraligero para profesores en 2025]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5-1240P de 12.ª generación (plataforma Intel Evo), 12 núcleos (4P+8E), hasta 4,4 GHz GPU Gráficos integrados Intel Iris Xe RAM 16 GB de LPDDR5 a 5200 MHz (soldada/integrada) Almacenamiento SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 GB (dos ranuras SSD para ampliación) Pantalla 16,0 pulgadas, WQXGA (2560 x 1600), relación de aspecto 16:10, pantalla táctil IPS, gama de colores DCI-P3 al 99 %, Corning Gorilla Glass 7 Frecuencia de actualización Estándar de 60 Hz Puertos 2 puertos USB tipo C (USB 4 Gen 3×2, compatible con Thunderbolt 4, Power Delivery), 1 puerto USB 3.2 Gen 2×1 tipo A, 1 puerto HDMI, 1 lector de tarjetas microSD, 1 salida de auriculares Conectividad Intel Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.1 Batería Batería de iones de litio de 80 Wh, compatible con carga rápida (autonomía estimada de hasta unas 18,5 horas de reproducción de vídeo) Peso Aproximadamente 1,48 kg (3,26 libras)

The LG Gram 2 en 1 Es uno de los pocos portátiles convertibles de pantalla grande que no te castiga por querer una pantalla de 16 pulgadas. La primera vez que lo llevé por el campus, revisé dos veces mi mochila porque me parecía que me había olvidado el cargador. La pantalla táctil IPS de 16:10 te ofrece espacio suficiente para corregir trabajos en pantalla dividida y editar diapositivas, y la bisagra de 360 grados se pliega con facilidad en modo tienda o tableta cuando necesitas hacer anotaciones rápidas en la pizarra o firmar documentos. La ansiedad por la batería es mínima con la batería de 80 Wh, y las recargas rápidas durante el almuerzo te permiten llegar sin problemas hasta las reuniones después de clase.

Por qué lo elegimos Ultraligero sin parecer frágil, con una batería de gran autonomía y puertos prácticos. Es un compañero ideal para el día a día que cabe perfectamente en el bolso y está siempre listo para conectarse al proyector.

No pretende ser una estación de trabajo para creadores, y eso está bien. La tarjeta gráfica integrada Iris Xe es más que suficiente para herramientas de enseñanza, clases en línea y tareas multimedia sencillas, pero no está diseñada para ediciones pesadas en 4K.

PROS CONS ✅ Su chasis ultraligero reduce la fatiga durante los desplazamientos por el campus, pero ofrece una gran resistencia gracias a las pruebas MIL-STD. ✅ La batería de larga duración de 80 Wh permite un uso prolongado y cuenta con carga rápida para recargas rápidas. ✅ La pantalla de 16:10 mejora la legibilidad de las diapositivas y las calificaciones ✅ Gracias a Thunderbolt 4, junto con los puertos USB-A y la ranura microSD, se reduce al mínimo el uso de adaptadores en las aulas más antiguas. ✅ La cámara web Full HD con infrarrojos mejora la nitidez y agiliza el inicio de sesión para las llamadas con los padres y la enseñanza en línea. ✅ Se incluye un bolígrafo en muchos artículos para poder tomar notas y hacer comentarios rápidamente. ❌ Las tarjetas gráficas integradas están bien para herramientas educativas, pero no son la opción ideal para ediciones de vídeo en 4K que requieran mucha potencia. ❌ La flexibilidad es mínima para su peso, pero la tapa puede parecer más ligera que la de otros convertibles más gruesos.

Veredicto final



Si buscas un lienzo de tamaño completo en un modelo convertible que quepa en el bolso, el LG Gram 2 en 1 es el que realmente aguanta toda la jornada escolar. Su gran pantalla, su peso ligero, su batería de larga duración y sus puertos adaptados al aula lo convierten en un portátil para la enseñanza fiable y eficaz.

¿Qué ordenador portátil deberían comprarse los profesores?

El mejor ordenador portátil para un profesor depende del estilo de enseñanza, la carga de trabajo y el presupuesto. Si tu jornada combina presentaciones en clase, correcciones rápidas y alguna que otra clase grabada, necesitas un equipo equilibrado que pase desapercibido hasta que le exijas al máximo. Busca un dispositivo que no se caliente, que aguante todo el día y que se pueda conectar a cualquier aula sin problemas. Según mi experiencia, esa sencilla lista de comprobación evita el 90 % de los problemas.

Rendimiento: Busca un procesador moderno como un Intel Core i5 o un Ryzen 5 como opción básica, y opta por un i7 o un Ryzen 7 si vas a trabajar con hojas de cálculo complejas, vídeo o varios monitores. 8 GB de RAM son suficientes para un uso ligero, pero 16 GB son la opción ideal para realizar múltiples tareas simultáneamente en plataformas de gestión del aprendizaje (LMS), presentaciones de diapositivas y videollamadas. Las tarjetas gráficas integradas son suficientes para la mayoría de los profesores; una GPU modesta resulta útil si editas vídeo con frecuencia. Quienes comparen niveles de rendimiento y modelos preparados para el aula pueden empezar por Los mejores portátiles de 2025 por su combinación equilibrada de velocidad, autonomía y calidad de fabricación.

Busca un procesador moderno como un Intel Core i5 o un Ryzen 5 como opción básica, y opta por un i7 o un Ryzen 7 si vas a trabajar con hojas de cálculo complejas, vídeo o varios monitores. 8 GB de RAM son suficientes para un uso ligero, pero 16 GB son la opción ideal para realizar múltiples tareas simultáneamente en plataformas de gestión del aprendizaje (LMS), presentaciones de diapositivas y videollamadas. Las tarjetas gráficas integradas son suficientes para la mayoría de los profesores; una GPU modesta resulta útil si editas vídeo con frecuencia. Quienes comparen niveles de rendimiento y modelos preparados para el aula pueden empezar por por su combinación equilibrada de velocidad, autonomía y calidad de fabricación. Pantalla: Una pantalla Full HD u OLED de entre 14 y 16 pulgadas mantiene la nitidez del texto durante las largas sesiones de preparación. La relación de aspecto 16:10 ofrece más espacio vertical para las diapositivas y las rúbricas. Una cosa que he notado al pasar de 1080p a una pantalla OLED de 2,8K es que la fatiga visual es menor con un brillo más bajo.

Una pantalla Full HD u OLED de entre 14 y 16 pulgadas mantiene la nitidez del texto durante las largas sesiones de preparación. La relación de aspecto 16:10 ofrece más espacio vertical para las diapositivas y las rúbricas. Una cosa que he notado al pasar de 1080p a una pantalla OLED de 2,8K es que la fatiga visual es menor con un brillo más bajo. Duración de la batería: Intenta llegar a las 10 horas o más. La autonomía real de la batería a lo largo de todo el día es más importante que las cifras de laboratorio. La carga rápida es un verdadero salvavidas entre sesiones.

Intenta llegar a las 10 horas o más. La autonomía real de la batería a lo largo de todo el día es más importante que las cifras de laboratorio. La carga rápida es un verdadero salvavidas entre sesiones. Portabilidad: Un peso inferior a 1,5 kg es ideal para llevarla de una habitación a otra. Un chasis resistente y unas bisagras fiables son fundamentales cuando el portátil se lleva siempre en una mochila o en un carrito compartido.

Un peso inferior a 1,5 kg es ideal para llevarla de una habitación a otra. Un chasis resistente y unas bisagras fiables son fundamentales cuando el portátil se lleva siempre en una mochila o en un carrito compartido. Sistema operativo: Windows ofrece la mayor compatibilidad con aplicaciones y puertos para configuraciones de vídeo y audio mixtas. macOS en un MacBook Air es la opción más cómoda si lo que buscas es autonomía, silencio e integración con el iPhone. ChromeOS en un ASUS Chromebook Flip CX5 Es sencillo, seguro y perfecto para los centros educativos que dan prioridad a la web y utilizan Google Workspace.

Windows ofrece la mayor compatibilidad con aplicaciones y puertos para configuraciones de vídeo y audio mixtas. macOS en un MacBook Air es la opción más cómoda si lo que buscas es autonomía, silencio e integración con el iPhone. ChromeOS en un ASUS Chromebook Flip CX5 Es sencillo, seguro y perfecto para los centros educativos que dan prioridad a la web y utilizan Google Workspace. Conectividad: La salida HDMI o la sencilla conexión USB-C a HDMI garantizan un funcionamiento fluido del proyector. Thunderbolt o el moderno USB-C facilitan la conexión a bases de acoplamiento. El Wi-Fi 6 o 6E evita las caídas de señal en las redes escolares saturadas.

La salida HDMI o la sencilla conexión USB-C a HDMI garantizan un funcionamiento fluido del proyector. Thunderbolt o el moderno USB-C facilitan la conexión a bases de acoplamiento. El Wi-Fi 6 o 6E evita las caídas de señal en las redes escolares saturadas. Presupuesto: Los portátiles para profesores de excelente calidad se sitúan en un rango de precios de entre 500 y 1.500 dólares. En la gama más económica, hay que dar prioridad a la CPU, la memoria RAM y la batería. En la gama más alta, se puede optar por una pantalla OLED, un diseño más ligero y una cámara web de mejor calidad. Los profesores que tengan que ajustarse a presupuestos ajustados para el aula pueden comparar ordenadores portátiles para estudiantes que ofrecen una gran autonomía y un rendimiento fiable en el día a día sin gastar de más.

Si sueles dar clases y tomar notas en directo, un dispositivo 2 en 1 como HP Spectre x360 or Lenovo Yoga 9i hace que escribir en la pizarra digital resulte muy natural. Si lo que buscas es un dispositivo clásico en el que primen las funciones de escritura, con el mejor teclado y las mejores conexiones, un ThinkPad T14 es difícil de superar. En cuanto a portabilidad y silencio, el MacBook Air sigue siendo mi favorito porque se enciende al instante, no se calienta y aguanta toda la jornada sin tener que estar pendiente del cargador.

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