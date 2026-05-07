Die 7 besten externen Festplatten für die Xbox Series X im Jahr 2026

Die beste externe Festplatte für Xbox Series X ermöglicht es dir, mehr Spiele zu speichern, sie schnell zu starten und ständiges Löschen zu vergessen. Wenn dein Xbox Series X Wenn die interne SSD bereits voll ist, ist das der perfekte Zeitpunkt, um externen Speicher hinzuzufügen.

In dieser Anleitung werde ich die Die besten externen Festplatten und SSDs die tatsächlich mit Serie X|S. Ich zeige euch, welche sich für rasantes Gaming eignen, welche ideal für eine umfangreiche Spielesammlung sind und welche sich perfekt zum Mitnehmen zu Freunden eignen. Ich werde die Vor- und Nachteile der einzelnen Optionen aufschlüsseln, damit du herausfinden kannst, was sein Geld wirklich wert ist.

Unsere Top-Empfehlungen für externe Festplatten für die Xbox Series X

Falls Sie sich die vollständige Liste noch nicht durchlesen möchten, finden Sie hier eine kurze Übersicht. Diese die drei Favoriten die Bedürfnisse der meisten abdecken Xbox Series X Geräte, von purer Next-Gen-Leistung bis hin zu preisgünstigen Speicherlösungen und riesigen Bibliotheken. Jedes einzelne hat sich seinen Platz aus einem ganz bestimmten Grund verdient.

Seagate-Speichererweiterungskarte – Dies kommt einem Upgrade Ihrer internen SSD am nächsten und bietet die volle Geschwindigkeit der Xbox Velocity Architecture, sofortiges „Quick Resume“ und keinerlei Kompromisse bei Serie X|SSpiele. YOTUO Mobile Festplatte – Eine clevere und kostengünstige Lösung für die Aufbewahrung Xbox One sowie abwärtskompatible Titel, wodurch Sie Speicherplatz auf Ihrer internen SSD freigeben können, ohne viel Geld ausgeben oder sich mit komplizierten Einstellungen herumschlagen zu müssen. Seagate Game Drive – Das offizielle Xbox-Branding, die riesige Speicherkapazität von 5 TB und die Plug-and-Play-Zuverlässigkeit machen diese Festplatte zur perfekten Wahl für Spieler, die sich mit minimalem Aufwand eine riesige Spielesammlung aufbauen möchten.

Jedes dieser Laufwerke hat seine eigenen Vorzüge, je nachdem, wie du es nutzt und wie viel Speicherplatz du benötigst. Scrolle weiter, um die vollständige Liste und detaillierte Übersichten zu sehen und die beste externe Festplatte für dich zu findenfür die Xbox Series XEinrichtung.

Die 7 besten externen Speicherlösungen für die Xbox Series X

Im Folgenden findest du meine Übersicht über die sieben besten externen Festplatten für Xbox Series X. Dazu gehören Hochgeschwindigkeitskarten, preisgünstige Festplatten, SSDs und plattformübergreifende Xbox Series XSpeicher.

Ganz gleich, ob Sie sich blitzschnelle Ladezeiten, riesige Speicherkapazität oder ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis wünschen – die beste externe Festplatte für Xbox Series X steht auf der Liste.

1. Seagate-Speichererweiterungskarte [Die beste Festplatte für die Xbox Series X]

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Technische Daten Details Speicherkapazität Zwei Terabyte Antriebsart SSD Konnektivität NVMe / Xbox-Erweiterungssteckplatz Lese-/Schreibgeschwindigkeit Entspricht der internen SSD der Xbox (Spitzenleistung) Sicherheit 3 Jahre beschränkte Garantie Besondere Merkmale Offizielle Xbox-Lizenz, Schnell-Wiederaufnahme, Plug & Play, kompakt und leise

The Seagate-Speichererweiterungskarte ist offiziell lizenziert für Xbox Series X|S und wird direkt in den Erweiterungssteckplatz der Konsole gesteckt, um die volle SSD-Leistung der nächsten Generation zu nutzen. Mit 2TB des NVMe-Speichers, er fasst 10–15 große Spiele, sodass Sie Ihre Lieblingstitel immer griffbereit haben, ohne sie ständig neu installieren zu müssen.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Seagate-Speichererweiterungskarte wurde speziell für Xbox Series X|S. Es bietet Ihnen maximale SSD-Geschwindigkeiten, sofortige Wiederaufnahme nach dem Herunterfahren und perfekte Kompatibilität mit Tausenden von älteren Xbox Titel. Wenn Sie nahtlose Leistung der nächsten Generation wünschen, ist diese Grafikkarte die beste Wahl.

Verwendung vonXbox Velocity Architecture sorgt für schnelle Ladezeiten, flüssige Bildraten und „Quick Resume“, sodass der Wechsel zwischen Spielen fast augenblicklich erfolgt. Jedes Spiel, von Original Xbox to Serie X|S, ist auf Spitzenleistung ausgelegt. Kompakt, leise und wartungsfrei – eine praktische und leistungsstarke Lösung für passionierte Gamer.

Vorteile Nachteile ✅ Peak Xbox Series S-Erweiterungskarte ✅ Mit „Quick Resume“ kannst du sofort zwischen Spielen wechseln ✅ Die offizielle Xbox-Lizenz gewährleistet vollständige Kompatibilität ✅ Kompaktes und leises Design ✅ Keine Wartung erforderlich ✅ Unterstützt Tausende von abwärtskompatiblen Titeln ✅ Einfache Plug-and-Play-Installation ❌ Höherer Preis im Vergleich zu herkömmlichen externen Festplatten, der sich jedoch durch die volle Leistung einer internen SSD und die offizielle Xbox-Unterstützung rechtfertigt, was ein nahtloses Gaming-Erlebnis der nächsten Generation ermöglicht.

Fazit:For Xbox Series X Gamer, die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit erwarten, die Seagate-Speichererweiterungskarte bietet unübertroffene Leistung ohne Kompromisse.

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2. YOTUO Mobile Festplatte [Die beste preisgünstige externe Festplatte für die Xbox Series X]

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Technische Daten Details Speicherkapazität Zwei Terabyte Antriebsart Festplatte (7200 U/min) Konnektivität USB 3.0 Lese-/Schreibgeschwindigkeit Bis zu 5 Gbit/s Sicherheit Patentierte Silikonhülle zum Schutz vor Stößen Besondere Merkmale Plug & Play, kompatibel mit Xbox, PS, PC und tragbaren Geräten

The YOTUO Mobile Festplatte ist eine kostengünstige externe Speicherlösung, die für Xbox Series X|S und abwärtskompatibel Xbox One/360Spiele. Mit1TB Dank seiner großzügigen Speicherkapazität bietet es reichlich Platz für eine zweite Spielesammlung oder ein Medienarchiv, ohne das Budget zu sprengen.

Sein USB-AnschlussDie Plug-and-Play-Einrichtung 3.0 sorgt für eine schnelle und einfache Installation: Es sind keine zusätzlichen Kabel, Adapter oder Software erforderlich.

Warum wir uns dafür entschieden haben The YOTUO Mobile Festplatte ist eine kostengünstige Möglichkeit, Ihr Xbox Speichererweiterung. Sie bietet eine solide Kapazität von 1 TB, eine einfache Plug-and-Play-Einrichtung und ist plattformübergreifend einsetzbar. Perfekt für Gelegenheitsspieler, die zusätzlichen Speicherplatz für Backups oder seltener gespielte Spiele benötigen.

Dieses Laufwerk ist durch eine patentierte Silikonhülle geschützt und widersteht Stößen und leichten Stürzen, sodass Ihre Daten im täglichen Gebrauch sicher sind. Es ist leicht und kompakt und wiegt nur 0,16 kg, es ist so handlich, dass man es problemlos zwischen verschiedenen Gaming-Setups hin- und hertragen kann.

Auch wenn es nicht läuft Serie X|S Spiele direkt darauf zu speichern, eignet es sich perfekt zum Aufbewahren älterer Titel und zum Freimachen von Speicherplatz auf deiner internen SSD für aktuelle Favoriten.

Vorteile Nachteile ✅ Preisgünstige Option ✅ Viel Stauraum für diesen Preis ✅ Einfache Plug-and-Play-Einrichtung ✅ Schlank und handlich ✅ Gute Alternative für selten gespielte Spiele ✅ Kompatibel mit verschiedenen Plattformen ❌ Beschränkt aufXbox One/360 Spiele zum direkten Spielen, aber gut für das Archiv

Fazit: Wenn Sie eine preisgünstige externe Festplatte für Xbox OneSpiele, dieYOTUO Mobile Festplatte bietet zuverlässige Speichermöglichkeiten und ist leicht zu transportieren.

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3. Seagate Game Drive [Die beste offizielle externe Festplatte für Xbox-Spiele]

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Technische Daten Details Speicherkapazität 5 TB Antriebsart Mechanische Festplatte Konnektivität USB 3.0 Lese-/Schreibgeschwindigkeit 5.400 Umdrehungen pro Minute Sicherheit 1 Jahr beschränkte Garantie, 3 Jahre Datenwiederherstellungsservice Besondere Merkmale Xbox-zertifiziert, LED-Leiste, tragbar, Datenwiederherstellung

The Seagate Game Drive bietet eine riesige 5TB Kapazität, ideal für den Aufbau eines umfangreichen Xbox-SpielBibliothek, ohne ständig Titel löschen oder verschieben zu müssen. Als offizieller Xbox-zertifiziertes Laufwerk, das eine nahtlose Erkennung und optimierte Leistung in allen Bereichen gewährleistet Xbox Series X|S und alle Generationen von Xbox One. SeinUSB 3.0 Die Schnittstelle sorgt für kurze Ladezeiten bei klassischen Spielen, während das mechanische Design ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geschwindigkeit, Langlebigkeit und Erschwinglichkeit bietet.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Seagate Game Drive vereint eine großzügige Speicherkapazität von 5 TB, Xbox– zertifizierte Kompatibilität und stilvolle LED-Beleuchtung. Es ist tragbar, einfach einzurichten und umfasst einen Datenwiederherstellungsservice, wodurch es sich perfekt eignet, um ohne Sorgen eine riesige Spielesammlung aufzubauen.

Das Game Drive verfügt zudem über eine integrierte LED-Leiste, die Ihrem Gaming-Setup einen stilvollen Akzent verleiht, und wird mit Seagates 3 Jahre „Rescue Data Recovery Services“ und 1 Jahr eingeschränkte Garantie für Ihre Sicherheit. Dank seines geringen Gewichts und seiner Tragbarkeit ist es ideal für Gamer, die einen zuverlässigen, sofort einsatzbereiten externen Speicher suchen, der sowohl für Spielesicherungen als auch zu Archivierungszwecken „einfach funktioniert“.

Mit Platz für Dutzende von Spielen, DLCs und Medien ist dieses Laufwerk eine praktische Lösung, um eine umfangreiche, übersichtliche Sammlung zu verwalten.

Vorteile Nachteile ✅ Großzügige Speicherkapazität von 5 TB für Dutzende von Spielen ✅ Xbox-zertifiziert für nahtlose Kompatibilität ✅ Stilvolles LED-Design ✅ Langlebig und tragbar ✅ Inklusive Datenwiederherstellungsservice ✅ Einfache Einrichtung, Plug-and-Play ❌ Langsamer als eine SSD, aber ideal für Backups und Archivierung

Fazit: Für Gamer, die Dutzende von Titeln mit offizieller Xbox Unterstützung, dieSeagate Game Drive ist eine bewährte und stilvolle Lösung.

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4. WD_Black C50 Speichererweiterungskarte [Die beste Plug-and-Play-Erweiterungskarte für die Xbox Series X]

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Technische Daten Details Speicherkapazität Zwei Terabyte Antriebsart SSD Konnektivität PCIe x4 / Xbox-Erweiterungssteckplatz Lese-/Schreibgeschwindigkeit Entspricht der internen SSD der Xbox Sicherheit Offiziell lizenziert Besondere Merkmale Plug & Play, Schnellstart, kompakt, optimiert für die Series X

The WD_BLACK C50ist dasdie ultimative externe Festplatte for Xbox Series X|S Gamer, die kompromisslose Next-Gen-Leistung wünschen. Speziell entwickelt für Xbox Die Hardware wird direkt in den Erweiterungssteckplatz der Konsole gesteckt und bietet dieselbe Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit wie die interne SSD.

Mit 2 TB Speicherplatz eignet es sich perfekt für eine umfangreiche Sammlung optimierter Spiele Spielbereit, ohne ständiges Übertragen oder Neuinstallieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben The WD_Black C50 bietet Plug-and-Play-Komfort, Quick Resume und die gleiche Leistung wie das Xbox interne SSD.Xbox Series X SSD Das kompakte Design fügt sich nahtlos in Ihre Konsole ein, sodass Sie den Speicherplatz ganz ohne Aufwand oder Einrichtung erweitern können.

Dank seines kompakten, flachen Designs schließt es bündig mit der Konsole ab, sorgt für ein elegantes Erscheinungsbild und ist dabei geräuschlos und wartungsfrei. Das C50 unterstützt „Quick Resume“, sodass Sie sofort zwischen mehreren Titeln wechseln können – ideal für Spieler, die mehrere Spiele gleichzeitig spielen.

Als offiziell lizenziertes Xbox Als Speicherlösung garantiert sie Kompatibilität und reibungslosen Betrieb, während ihr industrielles Design Ihrem Gaming-Setup eine stilvolle Note verleiht.

Vorteile Nachteile ✅ Leistung der nächsten Generation für Serie X ✅ Plug-and-Play, keine Software erforderlich ✅ Kompakt und bündig mit der Konsole ✅ „Quick Resume“ für sofortigen Wechsel ✅ OffiziellXbox Lizenz ✅ Bewältigt mühelos große Spieledateien ❌ Teuer, bietet aber einen umfassenden Serie X|SSSD-Geschwindigkeit und nahtloses „Quick Resume“

Fazit: Für eine problemlose Erweiterung mit echter Serie X|SGeschwindigkeit, dieWD_Black C50 ist die erste Wahl für passionierte Gamer.

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5. SAMSUNG T7 Shield [Die preiswerteste externe SSD für die Xbox Series X]

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Technische Daten Details Speicherkapazität Zwei Terabyte Antriebsart SSD Konnektivität USB 3.2 Gen 2 Lese-/Schreibgeschwindigkeit Bis zu 1050 / 1000 MB/s Sicherheit Passwortschutz, Dynamic Thermal Guard Besondere Merkmale IP65 wasser- und staubgeschützt, sturzsicher, tragbar

The SAMSUNG T7 Shield gehört zu den besten ultraschnelle externe SSDs für Gaming, das Geschwindigkeit, Langlebigkeit und Tragbarkeit vereint für Xbox Series X Spieler. Seine2TB Die Speicherkapazität bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Mobilität und einer umfangreichen Spielebibliothek, sodass Sie problemlos mehrere AAA-Titel mitnehmen können.

Gebaut, um den Elementen zu trotzen, ist das T7-Schildhat einSchutzart IP65 für Wasser- und Staubschutz sowie Sturzschutz bis zu 2,95 Meter, was es ideal für Gamer macht, die viel unterwegs sind, oder für diejenigen, die ihre Konsolen häufig umstellen. Mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.050/1.000 MB/s über USB 3.2 Gen 2 und PCIe NVMe verkürzt es die Lade- und Installationszeiten für ein absolutes MussXbox Series XSpiele sowie abwärtskompatible Titel.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Samsung T7 Shield ist robust, schnell und mobil. Mit bis zu 2TBSpeicherplatz,Staubdicht und spritzwassergeschützt Wasser- und Staubbeständigkeit sowie Geschwindigkeiten von bis zu 1050 MB/s… ist es ideal für Gamer, die viel unterwegs sind und einen schnellen externen SSD-Speicher suchen.

Kompakt, leicht und sofort einsatzbereit – es lässt sich nahtlos integrieren mit Xbox, PC, MacundAndroid Geräte, die plattformübergreifend eine gleichbleibend hohe Leistung bieten. SamsungsDynamic Thermal Guard sorgt für einen stabilen Betrieb auch bei langen Gaming-Sessions, während das robuste Gehäuse Ihr Laufwerk vor den Stößen und Stürzen des Alltags schützt.

Vorteile Nachteile ✅ Hochgeschwindigkeits-SSD für schnelles Laden und Installieren ✅ Robust und sturzsicher ✅ USB 3.2 Gen 2 sorgt für schnelle Datenübertragungen ✅ 2 TB Speicherkapazität bei guter Tragbarkeit ✅ Kompatibel mit verschiedenen Plattformen ✅ Dynamic Thermal Guard zur Wärmeregulierung ❌ Kleiner als manche Festplatten, aber sehr handlich

Fazit:Für eine mobile, robuste und schnelle Speichermöglichkeit bietet das Samsung T7 Shield bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis Xbox Gamer.

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6. Crucial X10 Pro [Die tragbarste SSD für die Xbox Series X]

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Technische Daten Details Speicherkapazität ein Terabyte Antriebsart SSD Konnektivität USB-C / USB-A Lese-/Schreibgeschwindigkeit Bis zu 2100 / 2000 MB/s Sicherheit IP55 wasser- und staubgeschützt, sturzsicher bis zu 2,3 m Besondere Merkmale Extrem mobil, breite Gerätekompatibilität, Sicherheit für unterwegs

The Crucial X10 Pro ist eine hochmoderne externe SSD, die für Xbox Series X Gamer, die Geschwindigkeit in einer sehr kompakten Form benötigen. Es passt problemlos in eine Hosentasche oder einen Rucksack und eignet sich daher ideal für Reisen oder gemeinsam genutzte Konsolen. Mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 2.100 MB/s… ermöglicht es deutlich schnellere Installationen und Datenübertragungen im Vergleich zu herkömmlichen Festplatten.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Crucial X10 Pro ist extrem mobil und blitzschnell und bietet bis zu 2100 MB/s Lesegeschwindigkeiten. Dank seiner Sturz-, Wasser- und Staubfestigkeit eignet es sich perfekt für Gamer und Kreative, die jederzeit und überall auf einen zuverlässigen Speicher angewiesen sind.

In der Praxis macht es einen Unterschied, ob man ein erstklassiges SSD vs. HDD wird deutlich: Abwärtskompatible Spiele werden schneller geladen, die Übertragung großer Dateien erfolgt zügiger, und die Plug-and-Play-Unterstützung für USB-C/A vereinfacht die Einrichtung auf allen Xbox und andere Geräte. Das robuste Schutzklasse IP55 Dieses Design schützt Ihre Daten auch unterwegs.

Vorteile Nachteile ✅ Blitzschnelle SSD-Leistung ✅ Sturz-, wasser- und staubgeschützt ✅ USB-C/A – Plug-and-Play ✅ Breite Kompatibilität (Xbox, PS, PC, Mac) ✅ Kompakt und leicht ✅ Enthält zusätzliche Software (Mylio & Acronis) ❌ Nur 1 TB, aber sehr handlich

Fazit:Für Gamer und Content-Ersteller, die viel unterwegs sind, ist das Crucial X10 Pro vereint Mobilität, Langlebigkeit und Geschwindigkeit in einer kompakten SSD.

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7. WD_BLACK 5 TB P10 [Die beste externe Festplatte für Xbox, PS und PC]

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Technische Daten Details Speicherkapazität 5 TB Antriebsart Mechanische Festplatte Konnektivität USB 3.0 Lese-/Schreibgeschwindigkeit Bis zu 140 MB/s Sicherheit 3 Jahre beschränkte Garantie Besondere Merkmale Tragbar, plattformübergreifend, hochwertige Verarbeitung, elegante Metalloberfläche

The WD_BLACK P10 5 TB ist für Gamer mit umfangreichen Spielebibliotheken und mehreren Plattformen konzipiert. Mit einer riesigen 5 TB Dank seines großzügigen Speicherplatzes bietet es problemlos Platz für Dutzende von Spielen, DLCs, Updates und Medien Xbox, PlayStation, und PC. Es ist auch eine gute Wahl, wenn du ein Mac-optimierte externe Festplatte, die sofort einsatzbereit ist, ohne ständig neu formatiert werden zu müssen.

Warum wir uns dafür entschieden haben The WD_BLACK P10 ist ein riesiges5TB Laufwerk kompatibel mit Xbox, PlayStationsowie für den PC. Dank seines schlanken Designs, seiner Mobilität und seiner auf Gamer ausgerichteten Robustheit eignet es sich perfekt für die Speicherung einer riesigen Spielesammlung auf verschiedenen Plattformen.

Was die Leistung angeht, so liegen die Übertragungsgeschwindigkeiten bei bis zu 130–140 MB/s reichen für ältere Titel, Backups und die Archivierung von Spielen der nächsten Generation völlig aus. Was die Ladezeiten angeht, kann sie eine SSD zwar nicht ersetzen, lässt sich aber gut mit Konsolen kombinieren und leistungsstarke Gaming-Laptops als zuverlässiger Seitenantrieb mit hoher Leistung. Das tragbare 2,5 Zoll Dank des Designs lässt sich das Gerät mühelos zwischen verschiedenen Konfigurationen umstellen, und die Einrichtung erfolgt ganz einfach per Plug-and-Play.

Vorteile Nachteile ✅ Riesige Speicherkapazität von 5 TB für Bibliotheken mit mehreren Konsolen ✅ Tragbares und elegantes Design ✅ Kompatibel mit verschiedenen Plattformen (Xbox, PS, PC) ✅ Hohe Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ✅ Einfache Plug-and-Play-Einrichtung ✅ Speziell für Gamer entwickelt ❌ Langsamer als SSDs, bietet aber satte 5 TB Speicherplatz für Spielebibliotheken mehrerer Konsolen.

Fazit:Für die Speicherung auf mehreren Konsolen und enorme Kapazität bietet das WD_BLACK 5 TB P10 ist eine zuverlässige, auf Gamer ausgerichtete externe Festplatte.

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So wählst du die beste externe Festplatte für die Xbox Series X aus

Die richtige externe Festplatte für den Xbox Series X Bei der großen Auswahl kann man leicht den Überblick verlieren. Diese Checkliste erläutert die wichtigsten Faktoren anhand anschaulicher Beispiele, damit du weißt, worauf es bei deinem Gaming-Setup am meisten ankommt.

Hohe Kapazität priorisieren . Spiele sind heutzutage ein riesiges Geschäft. Einige AAA-Titel wie Call of Duty or Forza Horizon kann problemlos jeweils 100–150+ GB . Wenn du nur eine kleine Festplatte hast, wirst du mehr Zeit damit verbringen, Spiele zu löschen, als sie zu spielen.

. Spiele sind heutzutage ein riesiges Geschäft. Einige AAA-Titel wie Call of Duty or Forza Horizon kann problemlos . Wenn du nur eine kleine Festplatte hast, wirst du mehr Zeit damit verbringen, Spiele zu löschen, als sie zu spielen. Wählen Sie den richtigen Speichertyp (SSD vs. HDD) . SSD (Solid-State-Laufwerk). Schnellere Ladezeiten, zügigere Installationen und eine flüssigere Spielverwaltung. Ideal für Spiele der aktuellen Generation und abwärtskompatible Titel, die du oft spielst.

. Schnellere Ladezeiten, zügigere Installationen und eine flüssigere Spielverwaltung. Ideal für Spiele der aktuellen Generation und abwärtskompatible Titel, die du oft spielst. Stellen Sie sicher, dass USB 3.0 oder schneller vorhanden ist . Wenn ein Laufwerk USB 3.0, 3.1 oder USB 3.2 Gen 2 , überträgt es Daten viel schneller als alte USB 2.0-Anschluss .

. Wenn ein Laufwerk , überträgt es Daten viel schneller als alte . Beachten Sie die Einschränkung: Für die Series X|S optimierte Spiele müssen vom internen Speicher aus gestartet werden . Es ist wichtig zu verstehen: die Xbox Series-optimierte Spiele lassen sich nicht direkt von einem normalen USB-Stick aus starten.

. Es ist wichtig zu verstehen: die Xbox Series-optimierte Spiele lassen sich nicht direkt von einem normalen USB-Stick aus starten. Berücksichtigen Sie Haltbarkeit und Tragbarkeit. Wenn du deinen Speicher bei Freunden unterbringst oder mitnimmst: Achte auf robuste Modelle, die stoß- und sturzfest sind. Das ist besonders praktisch, wenn du bereits andere Geräte wie Controller oder ein hochwertiges HDMI-Kabel transportierst.

Wenn du deinen Speicher bei Freunden unterbringst oder mitnimmst: Achte auf robuste Modelle, die stoß- und sturzfest sind. Das ist besonders praktisch, wenn du bereits andere Geräte wie Controller oder ein hochwertiges HDMI-Kabel transportierst. Vergleichen Sie den Preis pro Terabyte. Der Preis spielt eine Rolle, insbesondere bei großen Speicherkapazitäten. Festplatten sind pro TB günstiger (z. B. kostet eine 5-TB-Festplatte in etwa weniger als eine 2-TB-SSD).

Der Preis spielt eine Rolle, insbesondere bei großen Speicherkapazitäten. Festplatten sind pro TB günstiger (z. B. kostet eine 5-TB-Festplatte in etwa weniger als eine 2-TB-SSD). Achten Sie auf Plug-and-Play-Kompatibilität mit der Xbox. Die einfachsten Laufwerke: Sie sind sofort einsatzbereit, sobald sie an den Xbox, erfordern keine spezielle Formatierung oder Adapter und werden im Xbox Speichereinstellungen sofort.

Die einfachsten Laufwerke: Sie sind sofort einsatzbereit, sobald sie an den Xbox, erfordern keine spezielle Formatierung oder Adapter und werden im Xbox Speichereinstellungen sofort. Prüfen Sie die Garantie und die Zuverlässigkeit der Marke. Größere Marken bieten in der Regel längere Garantien (1–3 Jahre) an.

Wählen Sie eine Festplatte, die Geschwindigkeit, Kapazität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in einem ausgewogenen Verhältnis vereint, um Ihren Gaming-Anforderungen gerecht zu werden und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Xbox Series X Lagerung.

Mein Fazit

Wenn du heute deinen Speicher aufrüsten möchtest, hängt die richtige Wahl davon ab, wie du tatsächlich spielst – und nicht nur von den technischen Daten auf dem Papier. Verschiedene Gamer brauchen unterschiedliche Lösungen, und diese Liste deckt sie alle ab.

Hardcore-Spieler der Serie X hin und her springen Starfield and Forza Motorsport. Entscheide dich für dieSeagate-Speichererweiterungskarte. Es bietet dieselbe Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit wie der interne Speicher der Konsole, was wichtig ist, wenn man häufig zwischen Spielen wechselt und einen reibungslosen Ablauf wünscht.

hin und her springen Starfield and Forza Motorsport. Entscheide dich für dieSeagate-Speichererweiterungskarte. Es bietet dieselbe Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit wie der interne Speicher der Konsole, was wichtig ist, wenn man häufig zwischen Spielen wechselt und einen reibungslosen Ablauf wünscht. Gelegenheitsspieler oder preisbewusster Spieler immer noch am SchleifenGTA V or Halo: The Master Chief Collection. Die YOTUO Mobile Festplatte Das macht hier Sinn. Es ist erschwinglich, benutzerfreundlich und eignet sich perfekt zur Aufbewahrung älterer Titel, sodass dein Hauptspeicherplatz für aktuelle Favoriten frei bleibt.

immer noch am SchleifenGTA V or Halo: The Master Chief Collection. Die YOTUO Mobile Festplatte Das macht hier Sinn. Es ist erschwinglich, benutzerfreundlich und eignet sich perfekt zur Aufbewahrung älterer Titel, sodass dein Hauptspeicherplatz für aktuelle Favoriten frei bleibt. Ein Sammler mit einer riesigen Sammlung spielenCall of Duty, Internationaler Fußballverbandund Dutzende älterer Spiele. Wähle das Seagate Game Drive. Dank der enormen Speicherkapazität kannst du alles installiert lassen, und das Gerät ist zuverlässig genug, um als dein primärer externer Spielespeicher zu dienen.

spielenCall of Duty, Internationaler Fußballverbandund Dutzende älterer Spiele. Wähle das Seagate Game Drive. Dank der enormen Speicherkapazität kannst du alles installiert lassen, und das Gerät ist zuverlässig genug, um als dein primärer externer Spielespeicher zu dienen. Ein Gamer, der viel unterwegs ist und zwischen verschiedenen Orten hin und her wechseltKonfigurationen mitElden Ring oder Indie-Titel. Eine tragbare SSD wie die Samsung T7 Shield or Crucial X10 Pro ist dank seiner Schnelligkeit, Langlebigkeit und einfachen Transportierbarkeit die sicherste Wahl.

Fazit: Es gibt keinen einzigen „Alleskönner“, der allen Anforderungen gerecht wird. Wähle den Schläger, der zu deinem Spielstil passt, und du erhältst ein Set, das sich schnell, übersichtlich und stressfrei anfühlt.

Häufig gestellte Fragen