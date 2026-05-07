Die 7 besten Flugsimulator-Steuerungen im Jahr 2025: Beherrsche die Lüfte

Wenn es darum geht, die die besten Steuerungen für Flugsimulatoren, bieten jedoch nicht alle Setups das gleiche Erlebnis. Deshalb haben wir unzählige Stunden damit verbracht, Tests durchzuführen und Profispieler zu befragen, um Ihnen die zuverlässigsten und funktionsreichsten Optionen präsentieren zu können. Die Informationen, die wir hier zusammengestellt haben, verschaffen Ihnen einen klaren Überblick über das Gesamtbild, wenn es um Flugsteuerungen, Funktionen von Flugsteuerungen und alles andere geht.

Ganz gleich, ob Sie Anfänger oder erfahrener virtueller Pilot sind – die Wahl der richtigen Ausrüstung kann den entscheidenden Unterschied ausmachen. Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen, indem er die besten Controller des Jahres 2025 auf der Grundlage von Erfahrungsberichten und Expertenmeinungen im Detail vorstellt. Sparen Sie sich die Unsicherheit und finden Sie heraus, welche Flugsimulator-Steuerungen Ihre Investition wirklich wert sind.

Unsere Top-Empfehlungen für Flugsimulator-Steuerungen

Die besten Steuerungen für Flugsimulatoren sollten dafür sorgen, dass sich deine Flüge so realistisch wie möglich anfühlen. Im Idealfall solltest du vergessen können, dass sich zwischen dir und dem Simulator Hardware befindet, und einfach die völlige Freiheit genießen können. Hier sind meine Top 3, die in puncto Haptik, Verarbeitung und Ausgewogenheit genau das bieten, wonach jeder Simulator-Fan sucht:

Turtle Beach VelocityOne – Das volle Cockpit-Feeling in einem kompakten Gerät. Dank integriertem Gashebel, Trimmrad und Statusdisplay ist dies die einfachste Plug-and-Fly-Lösung für Xbox sowie PC. Die flüssige Steuerung und das durchdachte Layout sind ideal für Simulationsfans, die Realismus ohne Kabelsalat suchen. Thrustmaster T.Flight HOTAS 4 – Zuverlässig, einfach und ideal für Fluganfänger. Der abnehmbare Gashebel, der reaktionsschnelle Steuerknüppel und die doppelte Ruderbedienung machen es zu einer erstklassigen Wahl für Einsteiger, die dennoch auch anspruchsvolle Flugmanöver meistern. Ideal für Microsoft Flight Simulator or DCSsowohl auf dem PC als auchPlayStation. Thrustmaster Viper TQS – Auf Präzision und Detailtreue ausgelegt. Basierend auf echten Viper Dank seines Gashebel-Designs bietet er einen gleichmäßigen Widerstand und ein taktiles Feedback, das sich anfühlt, als käme es direkt aus dem Cockpit eines Kampfflugzeugs. Perfekt für Fans von Militärsimulationen oder alle, die eine präzise Gassteuerung ohne Kompromisse wünschen.

Jedes davon bietet etwas anderes – das VelocityOne für umfassenden Realismus, das HOTAS 4 aus rein praktischen Gründen, und die Viper TQS Für alle, die es auf Präzision anlegen. Wähle das Modell, das zu deinem Flugstil passt – und nicht danach, wie es auf deinem Schreibtisch aussieht.

Die 7 besten Steuerungen für Flugsimulatoren für ein optimales Spielerlebnis

Schauen wir uns nun einige der besten Expertenbewertungen zu den besten Flight-Stick-Controllern an. Wer weiß, vielleicht findest du hier ja deinen nächsten Lieblings-Flight-Stick.

1. Turtle Beach VelocityOne [Die besten Steuerungen für Flugsimulatoren insgesamt]

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Technische Daten Details Drehung des Steuerknüppels 180°, naturgetreu, mit berührungslosem Hall-Sensor Gashebel Modularer Aufbau mit austauschbaren Oberflächen, Pitch-Trimmrad und 10 programmierbaren Tasten Ruder-/Bremssteuerung Integrierte Ruderbedienung mit Zehenbremsknöpfen Achsen und Schalter 12 analoge Achsen, 2 POV-Schalter, 2 Vierwegeschalter Fluganzeige Vollfarbdisplay für Konfiguration, Schulung und Zeitmessung Kompatibilität Xbox Series X Audio 3,5-mm-Kopfhörerbuchse für ein intensives Klangerlebnis Montage Sicheres Befestigungssystem für den Heimgebrauch Konstruktionsmerkmale Individuell anpassbare Türgriffe, Ambientebeleuchtung, Echtzeit-Warnanzeige

Wenn Sie es mit Flugsimulatoren wirklich ernst meinen, bietet Ihnen das Turtle Beach VelocityOne ein umfassendes Cockpit-Erlebnis direkt auf Ihrem Schreibtisch. Das Steuerrad dreht sich realistisch 180° ohne Totzonendank derHall-Sensor. So fühlt sich jede noch so kleine Rollbewegung, Neigung und Korrektur an, als hättest du die Hände an einem echten Flugzeug. Der Widerstand ist weder zu stark noch zu schwach; es ist genau das „Maß an Widerstand“, das kleine Kurskorrekturen zu einem echten Erlebnis macht.

Der Gashebel ist ein modulares Kraftpaket. Dank austauschbarer Aufsätze kannst du zwischen Hebeln im Jet-Stil und Griffen im Propeller-Stil wechseln, und das Pitch-Trimmrad ermöglicht eine millimetergenaue Einstellung während des Fluges. Du hast zehn vollständig programmierbare Tasten am Gashebel allein, also Klappen, Fahrwerk, Autopilot, Beleuchtung. Man kann buchstäblich jede erdenkliche Funktion abbilden. Integriert Ruderpedale mit Zehenbremsen reagiert sofort, sodass sich die Fußarbeit authentisch anfühlt und nichts von diesem schwammigen, billigen Controller-Wackeln zu spüren ist.

Die Fluganzeige ist ein wahrer Traum für Technikfreaks. Vollfarbig, reaktionsschnell und im Handumdrehen konfigurierbar. Man kann Drosselklappenstellungen überwachen, Anpassungen der Verkleidung, Autopilot-Modiund sogar einLive-Statusanzeige das bei Meldungen oder Warnungen aufleuchtet – im Grunde ein virtueller Copilot, der fest an deinem Steuerknüppel sitzt. Zwei POV-Schalter, zwei Vierwegeschalter und zwölf analoge Achsen sorgen dafür, dass du jede Steuerung mit chirurgischer Präzision drehen, umlegen und feinjustieren kannst.

Schließen Sie es über USB an, und es funktioniert sofort mit Xbox Series X/Sund PCs. Spiele wieMicrosoft Flight Simulator 2024 and 2020 Es fühlt sich völlig anders an. Jede Kurve, jeder Steigflug und jeder Sinkflug fühlt sich tatsächlich so an, als würde man ein Flugzeug steuern. Hat man sich erst einmal daran gewöhnt, kommt einem die Rückkehr zum Joystick oder Gamepad vor, als würde man so tun, als würde man ein Papierflugzeug fliegen.

Vorteile Nachteile ✅Komplettes All-in-One-Flugsteuerungssystem ✅ Realistische 180°-Drehung des Steuerkranzes ✅ Ideal für Anfänger und Profis gleichermaßen ✅ Integrierte Trimm- und Spornbremsen ✅ Individuell anpassbare Gashebel ❌ Nimmt ziemlich viel Platz ein, bietet aber jede Menge Funktionen

Fazit:Wenn du vom Gelegenheitsflieger zum „Captain“ aufsteigen willst, ist das genau die Ausrüstung, die dich ans Ziel bringt. Es macht riesigen Spaß, sieht schick aus, und ganz ehrlich: Sobald du es ausprobiert hast, kommen dir normale Controller wie Spielzeug vor. Außerdem ist es eine tolle Ergänzung, um dein Flugsimulator-Setup zu vervollständigen.

2. Thrustmaster T.Flight HOTAS 4 [Das beste HOTAS-Einsteigermodell für PS und PC]

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Technische Daten Details Drosselklappe In voller Größe, abnehmbar für eine flexible Aufstellung Achsen & Schaltflächen 5 Achsen, 12 Aktionstasten, 1 Schnellfeuer-Abzug Hat Switch In alle Richtungen für Navigation und Panoramablick Rudersteuerung Doppelsystem – Drehgriff oder Kipphebel Widerstand Einstellbare Stockfederkraft für Komfort und Präzision Grip Große Handauflage, ergonomisches Design Grundlage Auf Stabilität ausgelegt Kompatibilität PS4, PS5 und PC (Windows 10/11)

Wenn du es mit dem Fliegen ernst meinst, aber noch nicht gleich in Hardware für über 500 Dollar investieren möchtest, ist das Thrustmaster T.Flight HOTAS 4 genau das Richtige für dich. Es fühlt sich direkt nach dem Auspacken authentisch an – konstante Gasleistung, reaktionsschneller Steuerknüppel und keinerlei Probleme beim Fahren. Einfach anschließen, ein Flugzeug auswählen – und schon bist du in wenigen Minuten in der Luft.

Der abnehmbare Gashebel ist eine bahnbrechende Neuerung. Bei beengten Platzverhältnissen am Schreibtisch lässt er sich zusammenklappen, für die authentische Zweihandbedienung hingegen auseinanderklappen. Die Bewegung fühlt sich flüssig an, die Tasten bieten ein deutliches Feedback, und die einstellbarer Widerstand des Stabs ermöglicht es Ihnen, die Spannung genau an Ihren Flugstil anzupassen – von langsamen, bedächtigen General-Aviation-Flügen bis hin zu schnellen Jet-Manövern.

Das Doppelrudersystem hat mir bei meinen Tests sehr gut gefallen. Du kannst die Gierbewegung durch eine Drehung des Handgelenks ausführen oder den integrierten Hebel für eine stufenlose Steuerung nutzen. Es sind zwar keine Pedale, aber das System ist zuverlässig, konsistent und funktioniert überraschend gut sowohl für Flugzeuge als auch für Hubschrauber. Mit einem beschwerten Sockel erhält man eine solide Steuerung ohne jegliche Abweichung vom Schreibtisch, selbst bei aggressiven Rollbewegungen.

Es ist offiziell zertifiziert für PlayStation, läuft aber auch auf dem PC einwandfrei. Keine Probleme mit der Tastenbelegung, keine Kalibrierungsalpträume – einfach einstecken, loslegen und das taktile Gefühl genießen, an das billige Joysticks nicht einmal annähernd herankommen.

Vorteile Nachteile ✅ Abnehmbarer Gashebel für realistische Steuerung ✅ Der einstellbare Widerstand des Sticks vermittelt ein hochwertiges Gefühl ✅ Zwei Ruderoptionen – Dreh- oder Hebelruder ✅ Solider, stabiler Sockel, der nicht wackelt ✅ Offizieller PlayStation-Support ✅ Plug-and-Play auf dem PC ✅ Bequeme Handauflage für lange Spielsitzungen ❌ Die Kunststoffkonstruktion wirkt im Vergleich zu hochwertigerer Ausrüstung leicht ❌ Keine integrierte Hintergrundbeleuchtung und keine ausgefallenen Kippschalter

Fazit:Das T.Flight HOTAS 4 ist der ideale Einstieg in die Welt der echten Flugsimulator-Steuerungen. Es ist zuverlässig, komfortabel und präzise genug, damit sich jeder Flug wie eine bewusste Handlung anfühlt – und nicht wie ein Arcade-Spiel. Wenn du das Gamepad beiseite legen und wirklich fliegen möchtest, ist dies der richtige Einstieg.

3. Thrustmaster Viper TQS [Der beste Flugstick für Kampf-Flugsimulatoren]

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Technische Daten Details Typ Drosselklappensystem (TQS) Maßstab 1:1-Nachbau des Gashebels der Viper (F-16) Erstellen Gehäuse mit Metallgriff, Druckgusskonstruktion Schwerpunkte 5 Achsen, einschließlich Gashebel mit Raststufen Schaltflächen 21 Aktionstasten (davon 2 virtuelle) Präzision 16-Bit-H.E.A.R.T-Magnetsensor (65.635 Messwerte) Konnektivität USB-C (3 m langes Kabel) Software-Support Plug-and-Play in DCS World, ThrustmapperX zum Neuzuordnen Extras VR-Modus, mechanisches Steuerkreuz, einstellbare Reibung Kompatibilität PC (Windows), offiziell von der US-Luftwaffe lizenziert Erweiterbarkeit Kompatibel mit dem Viper-Panel (separat erhältlich)

Wenn du den Nervenkitzel eines Kampfjets suchst, ist der Thrustmaster Viper TQS im Grunde ein Stück F-16, das du dir einfach auf den Schreibtisch stellen kannst. Es ist ein 1:1-Nachbau des echten Viper-Gaspedals mit offizieller Lizenz, sodass sich jeder Schalter, jeder Hebel und jede Rastung so anfühlt, als säße man tatsächlich im Cockpit. Dank der Metallkonstruktion, den Druckgussgriffen und den taktilen Anschlägen sieht das Gerät nicht nur authentisch aus – es fühlt sich auch so an, als hielte man den Gashebel eines Kampfjets in der Hand.

Der Detailfreak in mir war von der Steuerung total begeistert. Es gibt eine Klappschalter für Gegenmaßnahmen, Nachbrenner- und Leerlauf-Raststellungenundeinstellbare Reibung damit du die Gasannahme genau so einstellen kannst, wie es sich für dich richtig anfühlt. Fünf Achsen, 21 Aktionsschaltflächen (einschließlich zweier virtueller Tasten) sowie eine 16-Bit-H.E.A.R.T.-Sensor jede Bewegung mit unglaublicher Präzision verfolgen (65.535 diskrete Werte pro Achse). Du drückst, ziehst, drehst oder stupst an, und die Figur weiß genau, was du damit meinst.

A mechanisches Steuerkreuz verarbeitet zusätzliche Eingaben und eine VR-Modus umschalten hält Ihre Steuerung im Griff, selbst wenn Sie voll und ganz in einen virtuellen Luftkampf vertieft sind. Schließen Sie es an über Universal Serial Bus Typ C, und es wird von DCS World sofort erkannt. Mit ThrustmapperX kannst du jede Taste, jede Achse und jede Raststellung neu belegen, sodass du genau den Arbeitsablauf für den Kampfjet gestalten kannst, den du dir wünschst.

Jede Fingerbewegung, jede Gasregulierung und jeder Klick zur Gegenmaßnahme – alles funktioniert einfach. Der Viper TQS fühlt sich nicht wie ein „Controller“ an. Er fühlt sich wie das echte Ding an und bietet dir volles Eintauchen in das Geschehen sowie das Gefühl, fest im Cockpit zu sitzen – das jede Kampfflug-Session zu einem echten Piloterlebnis macht.

Vorteile Nachteile ✅ 1:1-Nachbau des F-16-Gashebels ✅ Plug-and-Play mit DCS World ✅ Metallschalter vermitteln ein hochwertiges Gefühl ✅ 21 reaktionsschnelle Aktionsschaltflächen ✅ Leichtgängiges mechanisches Uhrwerk ✅ Einstellbare Reibung für mehr Realismus ❌ Im Vergleich zu Einsteigermodellen recht teuer, aber mit zahlreichen Funktionen ausgestattet

Fazit:Der Thrustmaster Viper TQS kommt dem Gefühl, einen echten F-16-Gashebel in der Hand zu halten, so nahe wie nur möglich – ohne in einem echten Jet zu sitzen. Jeder Schalter, jede Rastung und jeder Knopf ist auf Präzision und ein intensives Spielerlebnis ausgelegt. Für Fans von Kampfflugsimulatoren versetzt dieser Gashebel Sie direkt in den Pilotensitz und lässt jeden Luftkampf realistisch wirken.

4. Honeycomb Bravo-Gashebel [Optimale Steuerung für Flugsimulatoren mit konfigurierbarer Gashebel-Einstellung]

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Technische Daten Details Typ All-in-One-Gashebel-Quadrant-System Anwendungsfall Allgemeine Luftfahrt und Verkehrsflugzeuge (Unterstützung für ein- bis viermotorige Flugzeuge) Im Lieferumfang enthaltene Hebel 6 Triebwerke für die allgemeine Luftfahrt + 6 Triebwerke für die gewerbliche Luftfahrt (mit Schubumkehr) Drosselklappenkonfiguration Vollständig anpassbar Zusätzliche Steuerelemente Autopilot-Bedienfeld, Anzeigetafel, Hebel für Fahrwerk und Klappen, Trimmrad Autopilot-Bedienfeld Hintergrundbeleuchtete Tasten für gute Sichtbarkeit Anzeigetafel 14 Warnleuchten + 7 programmierbare Schalter Schalthebel Mit roten/grünen LED-Anzeigen für den Getriebestatus Montagemöglichkeiten Doppelte Befestigung: 2 Hochleistungsklemmen + 3M Micro-Suction-Saugnapf Konnektivität Universal Serial Bus Typ C Kompatibilität PC / Windows, kompatibel mit MSFS, X-Plane usw. Im Lieferumfang enthalten Steuergerät, alle Hebel, Schutzvorrichtungen, Montageplatte, Klemmen, USB-C-Kabel

Der Honeycomb Bravo-Gashebel ist ein vollwertiges System für sowohl allgemeine als auch gewerbliche Luftfahrzeuge entwickelt. Im Lieferumfang enthalten sind 12 austauschbare Hebelköpfe – sechs Hebel im GA-Stil für Gas, Propeller und Gemisch sowie sechs Jet-Hebel für Spoiler, Klappen und Schubumkehr. Jeder Jet-Hebel verfügt über einen integrierte Arretierung für den Rückwärtsschub, sodass sich Turboprop- und Verkehrsflugzeuge wie ihre realen Vorbilder verhalten. Die Schubhebel können bei zweimotorigen Flugzeugen miteinander gekoppelt oder bei Flugzeugen mit bis zu vier Triebwerken unabhängig voneinander betätigt werden.

Zusätzlich zu den Gashebeln erhalten Sie eine komplettes Autopilot-Bedienfeld mit hintergrundbeleuchteten Tasten für die Modi HDG, NAV, APR, IAS, ALT und VS. Das Das Anzeigepanel verfügt über 14 helle LED-Warnanzeigen bei Motorbrand, niedrigem Öldruck, Generalwarnung und mehr, sowie sieben programmierbare Kippschalter zur Zuweisung zusätzlicher Funktionen. Ein mechanischer Fahrwerkshebel mit rot-grünen LED-Anzeigen bildet die Überprüfung der tatsächlichen Fahrwerksposition nach, während das spezielle Trimmrad einen stufenlosen analogen Eingang für die Feinsteuerung der Neigung bietet.

Alles ist darauf ausgelegt, Abmessungen in Originalgröße, wobei der Abstand der Hebel den realen Gashebelanordnungen entspricht. Der Widerstand der Hebel ist einstellbar, sodass Sie ihn für Kolbenflugzeuge straffer einstellen oder für den Jet-Flug leichtgängig lassen können. Die Basis ist mit einer inneren Metallverstärkung auf Langlebigkeit, nicht nur auf leichtes Plastik.

Zu den Befestigungsmöglichkeiten gehören doppelte Hochleistungs-Stahlklemmen für feste Installationen oder eine 3M-Mikrosaugnapf für ebene Flächen. Der Bravo lässt sich direkt an der Grundplatte des Honeycomb Alpha-Jochs ausrichten, sodass beide Teile miteinander verriegelt werden können, um ein nahtloses Cockpit-Setup zu schaffen.

Die Verbindung erfolgt über Universal Serial Bus Typ C, ohne dass eine externe Stromversorgung erforderlich ist. Es ist vollständig kompatibel mit Microsoft Flight Simulator (2020 und 2024), X-Plane11.12. undMachen Sie sich bereit für 3Dund jeder Hebel, Schalter und jede Taste kann über die Simulationssoftware oder Tools von Drittanbietern wie SPAD.neXt individuell belegt werden.

Das Ergebnis ist mehr als nur ein Gashebel. Es vereint Gashebel, Autopilot, Anzeigegerät, Fahrwerk und Trimmung in einem einzigen, vollwertigen Steuergerät und ist damit eines der realistischsten und vielseitigsten Peripheriegeräte für Flugsimulatoren auf dem PC.

Vorteile Nachteile ✅ Vollständig anpassbar für verschiedene Flugzeugtypen ✅ Enthält sowohl GA- als auch kommerzielle Hebel ✅ Autopilot-, Getriebe- und Anzeigetafeln ✅ Solide Verarbeitung und langlebiges Design ✅ Einstellbare Hebelspannung für ein optimales Steuerungsgefühl ❌ Kein integriertes Display, aber Tasten mit Hintergrundbeleuchtung

Fazit:Der Honeycomb Bravo-Gashebel ist wahrscheinlich der beste PC-Controller für Flugsimulator-Fans, die das ultimative Flugsimulator-Erlebnis suchen. Er ist vielseitig, robust und bietet ein Höchstmaß an Realismus. Außerdem profitieren Sie von einer einfacheren Flug- und Schubsteuerung.

5. Thrustmaster TCA Captain Pack [Die besten Steuerungsmöglichkeiten für Xbox-Flugsimulatoren]

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Technische Daten Details Joystick Ergonomische Nachbildung des Airbus-Sidesticks Gashebel Airbus A320-Nachbau mit Schubumkehrmechanismus Austauschbare Joystick-Köpfe 4 Module zur individuellen Anpassung Schaltflächen 31 nachgebildete Airbus-Aktionsknöpfe, 14 frei belegbare Tastenschalter Schwerpunkte 4 Achsen am Gashebel Rudersteuerung Drehbarer Sidestick-Griff (verriegelbar/entriegelbar) Airbus-Steuerungen Trimmung, Fahrwerk, automatische Bremsung, Rudertrimmung, Feststellbremse Kompatibilität Offiziell lizenziert für die Xbox Series X Drosselklappenmechanismus Integrierte Schubumkehr

Das Thrustmaster TCA Captain Pack bietet ein vollwertiges Cockpit im Stil des Airbus A320 to Xbox Series X/S und PC, offiziell von Airbus und Microsoft lizenziert. Es kombiniert den ergonomischen Airbus-Sidestick mit einem Vierfach-Gashebel für beide Triebwerke und bietet Ihnen so eine 1:1-Konfiguration, die direkt dem echten Flugzeug nachempfunden ist.

Der Sidestick ist mit dem charakteristischen ergonomischen Griff von Airbus ausgestattet und verfügt über vier austauschbare Joystick-Kopfmodule, sodass Sie die Anordnung der Tasten an das Fliegen auf dem linken oder rechten Sitz anpassen können. Es verfügt über 14 frei belegbare Tastenschalter, direkterXbox Integration von „Guide“ und „Share“ für die Steuerung über die Konsole. Das Design des Joysticks umfasst zudem eine integrierte Ruderachse durch Drehen des Griffs; diese Funktion lässt sich aktivieren oder deaktivieren, je nachdem, ob Sie das Ruder oder die Pedale betätigen möchten.

Auf der Gashebelseite entspricht der Quadrant den Airbus-Hebeln mit mechanische Rastungen für Leerlauf-, Steig-, Flex- und Startleistung. Ein integriertesSchubumkehrer Für realistische Landungen ist ein entsprechender Mechanismus integriert, während die vier Achsen des Steuerknüppels eine präzise Steuerung sowohl der Triebwerke als auch anderer Funktionen ermöglichen. Auch Airbus-spezifische Bedienelemente sind vorhanden: Trimmung, Fahrwerkshebel, automatische Bremse, Seitenrudertrimmung und Feststellbremse (alles direkt in die Hardware integriert).

Insgesamt beläuft sich der Betrag auf 31 Airbus-Nachbau-Aktionsknöpfe sowie 14 frei belegbare Tastenschalter im gesamten System, also fast 50 Eingänge Funktionen abzubilden Microsoft Flight Simulator. Jede Achse und jede Taste wird vollständig erkannt auf Xbox ohne Umwege.

Die Bedienelemente verwenden Der von Thrustmaster entwickelte H.E.A.R.T.-Hall-Effekt-SensorTechnologie für16-Bit-Genauigkeit, sodass die Eingaben im Gegensatz zu herkömmlichen, auf Potentiometern basierenden Joysticks mit der Zeit nicht an Präzision verlieren. Die Joysticks bestehen aus verstärktem Kunststoff und verfügen über solide Raststufen an den Gashebeln, die für den dauerhaften Einsatz in Simulatoren ausgelegt sind.

Diese Konfiguration ergibt Xbox bietet genau jene Cockpit-Tiefe, für die PC-Nutzer normalerweise separate Peripheriegeräte benötigen – Sidestick, Gashebel, Seitenruder, Umkehrschub und Airbus-spezifische Funktionen sind alle in einem Set enthalten.

Vorteile Nachteile ✅ Äußerst ergonomisch mit einem realistischen Airbus-Sidestick ✅ Vollständig anpassbare Steuerelemente ✅ Integrierte Schubumkehr und Rudersteuerung ✅ Die bekannten Airbus-Bedienelemente. ✅ Offiziell lizenziert von Airbus und Xbox ❌ Möglicherweise ist für die Einrichtung zusätzlicher Platz erforderlich

Fazit:Das Thrustmaster TCA Captain Pack ist zweifellos der beste Xbox-Controller für Flugsimulatoren, wenn Sie das Gefühl haben möchten, in einem echten Airbus-Cockpit zu sitzen. Es bietet zahlreiche realistische Funktionen, Anpassungsmöglichkeiten und eine hervorragende Verarbeitungsqualität.

6. Logitech G X56 [Der beste Game-Controller für Flugsimulatoren mit Gashebel und Joystick]

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Technische Daten Details Präzision auf Militärniveau Anpassbare Optionen für Kampfpiloten, präzise Steuerung für Weltraum- und Flugsimulatoren Mini-Analog-Stick-Bedienelemente Steuerung von Nick-, Roll- und Gierbewegung sowie Vorwärts-, Rückwärts-, Aufwärts-, Abwärts-, Links- und Rechtsbewegung sowie kardanisch aufgehängter Waffen separat RGB-Hintergrundbeleuchtung Anpassbare RGB-Beleuchtung, die sich an dein Gaming-Setup anpassen lässt und per Software gesteuert werden kann Ideal für VR Für VR optimiert, mit Bedienelementen direkt unter den Fingern für eine einfache Navigation HOTAS mit vollem Funktionsumfang Präzise 16-Bit-Twist-Achsen für Querruder und Höhenruder mit Hall-Sensoren. Einstellbare Steuerknüppelkraft, zwei Gashebel mit Reibungseinstellung und Gashebelarretierung Kabellänge 2 Meter (6,56 Fuß) Systemanforderungen Windows 11, 10, 8.1, 7; 2 USB-2.0-Anschlüsse

Das Logitech G X56 HOTAS wurde entwickelt, um Ihnen Präzision auf Militärniveau sowie Steuerungsfunktionen, die speziell für Flug- und Weltraumsimulationen entwickelt wurden. Mit anpassbaren Optionen, darunter Mini-Analogstick Steuerflächen, dieX56 ermöglichtSie können alle wichtigen Bewegungen wie Neigung, Rollbewegung, Gierbewegung und sogar kardanisch aufgehängte Waffen unabhängig von Ihrem Raumfahrzeug steuern.

RGB-Hintergrundbeleuchtung trägt zur Ästhetik bei und lässt sich vollständig an Ihre Einrichtung anpassen, während das Design perfekt geeignet ist für VR-Gaming. Er bietet ein fesselndes Flugsimulator-Erlebnis mit perfekt unter den Fingern angeordneten Bedienelementen für eine einfache Handhabung und feinen Unterschieden im Tastengefühl für eine bessere Navigation.

Der X56 wurde für Kampfpiloten und passionierte Simulator-Spieler entwickelt. All dies sorgt für erstklassige Leistung dank seiner umfassenden Ausstattung HOTAS-Sets, genau16-Bit-Sensoren, einstellbare Steuerkraft, Doppeldrosselklappensowie Reibungsregler.

Vorteile Nachteile ✅ Präzision auf Militärniveau ✅ Anpassbarer Mini-Analogstick ✅ RGB-Hintergrundbeleuchtung für ein einzigartiges Erlebnis ✅ Für VR optimiert und einfach zu bedienen ✅ Voll ausgestattetes HOTAS-System mit einstellbarer Steuerknüppelkraft ❌ Benötigt 2 USB-2.0-Anschlüsse

Fazit:Das Logitech G X56 ist das perfekte HOTAS-System für passionierte Flugsimulator-Fans. Dank seines für VR optimierten Designs, der einstellbaren Steuerknüppelkraft und der beiden Gashebel eignet es sich perfekt für sowohl Kampf- als auch Raumflugsimulatoren.

7. Thrustmaster T-Flight [Der beste Flug-Stick für Microsoft Flight Simulator]

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Technische Daten Details Offizielle Lizenz Microsoft Flight Simulator Edition Präzision 10 Bit mit 5 Achsen (einschließlich Drehung um die Z-Achse) Schaltflächen 14 Tasten + 1 Schnellfeuer-Trigger + Hat-Schalter Drosselklappe Abnehmbar für das Spielen auf dem Schoß oder am Schreibtisch Doppelrudersystem Joystick für die Z-Achse oder Kipphebel Joystick-Widerstand Anpassbar an verschiedene Flugzeugtypen Kompatibilität Xbox Series X Weitere Funktionen Ergonomisches Design, breite Handauflage

Der THustmaster T-Flight Hotas One ist eine hervorragende Wahl für alle, die gerne spielen möchten Microsoft Flight Simulator2024 istXbox Series X|S or PC. Es ist offiziell lizenziert vonMicrosoft und bietet ein fesselndes Erlebnis mit hoher Präzision und Kontrolle. Wenn Sie das Die beste Flugsimulator-Konfiguration for MSFSDas ist ein solider Anfang.

Es bietet10-Bit-Genauigkeit, 5 Achsen und 14 Aktionstasten,einschließlich einesSchnellauslöser und den Hutschalter. Dank des abnehmbaren Gashebels kannst du wählen, ob du auf dem Schoß oder auf dem Schreibtisch spielen möchtest. Das doppelte Rudersystem bietet dir zwei Möglichkeiten, die Querbewegung des Flugzeugs zu steuern. Du kannst den Z-axis joystick oder den Kipphebel am Gasgriff.

Die Tasten sind ergonomisch angeordnet, und die Der Widerstand des Joysticks ist für mehr Komfort einstellbar. Dieser erstklassige Flugsteuerknüppel ist ideal für Anfänger und eignet sich gut für verschiedene Flugzeugtypen. Er ist außerdem kompatibel mit dem Thrustmaster TFRP-Ruder (separat erhältlich) für noch mehr Realismus. Wenn Sie ein einfaches, aber dennoch fesselndes Flugsimulator-Erlebnis suchen, ist der T-Flight Hotas One ist eine gute Wahl.

Vorteile Nachteile ✅Offizielle Lizenz für Microsoft Flight Simulator ✅ Abnehmbarer Gashebel für flexible Spielstile ✅ Doppeltes Rudersystem für mehr Kontrolle ✅ Ergonomische Anordnung mit verstellbarem Joystick ✅ Preisgünstige Einstiegsoption für Anfänger ❌ Eingeschränkte erweiterte Funktionen für erfahrene Piloten

Fazit:Das THustmaster T-Flight Hotas One ist ideal für alle, die noch keine Erfahrung mit Microsoft Flight Simulator haben. Es ist erschwinglich, komfortabel und benutzerfreundlich. Zwar fehlen ihm einige fortgeschrittene Funktionen, aber es ist ideal für Anfänger. Wenn du gerade erst anfängst, ist dies eine der besten Möglichkeiten.

Was bei der Steuerung von Flugsimulatoren zu beachten ist

Die Wahl der richtigen Steuerelemente für den Flugsimulator ist entscheidend für ein fesselndes und unterhaltsames Erlebnis. Und zwar aus folgenden Gründen:

Eintauchen: Realistische Funktionen wie HOTAS-Steuerknüppelkonfigurationen und Ruderpedale verstärken das Fluggefühl.

Realistische Funktionen wie HOTAS-Steuerknüppelkonfigurationen und Ruderpedale verstärken das Fluggefühl. Genauigkeit: Die hochpräzisen Steuerelemente mit einstellbarem Widerstand sorgen für mehr Genauigkeit und Laufruhe bei Manövern.

Die hochpräzisen Steuerelemente mit einstellbarem Widerstand sorgen für mehr Genauigkeit und Laufruhe bei Manövern. Komfort: Ergonomische Designs und verstellbare Funktionen sorgen für Komfort auf langen Flügen.

Ergonomische Designs und verstellbare Funktionen sorgen für Komfort auf langen Flügen. Vielseitigkeit: Viele Systeme sind für verschiedene Flugzeugtypen geeignet und bieten Ihnen somit einen höheren Nutzen.

Viele Systeme sind für verschiedene Flugzeugtypen geeignet und bieten Ihnen somit einen höheren Nutzen. Anpassung: Dank der Möglichkeit, Komponenten anzupassen und auszutauschen, können Sie die Bedienelemente ganz nach Ihren Wünschen gestalten.

Dank der Möglichkeit, Komponenten anzupassen und auszutauschen, können Sie die Bedienelemente ganz nach Ihren Wünschen gestalten. Wettbewerbsvorteil: Eine bessere Steuerung verbessert deine Reaktionszeit und Präzision, was besonders in Multiplayer-Spielen von Vorteil ist.

Die richtigen Flugsteuerungen können dein Spiel wirklich auf ein neues Niveau heben, also schauen wir uns das einmal genauer an.

1. Art der Steuerung

Die Wahl des richtigen Steuerknüppels für den Flugsimulator trägt einfach zu einem besseren Gesamterlebnis beim Flugsimulator bei.

Joystick – Der Joystick eignet sich perfekt für Kampfjets und Kunstflug und ermöglicht eine präzise Steuerung. Bei größeren Flugzeugen wie Verkehrsflugzeugen mangelt es ihm jedoch an Realismus.

Der Joystick eignet sich perfekt für Kampfjets und Kunstflug und ermöglicht eine präzise Steuerung. Bei größeren Flugzeugen wie Verkehrsflugzeugen mangelt es ihm jedoch an Realismus. Flugsteuerung – Bei Verkehrs- und Frachtflugzeugen sorgt das Steuerhorn für ein realistisches Fluggefühl. Für schnelle Manöver oder Hochgeschwindigkeitsjets ist es jedoch nicht ideal.

Bei Verkehrs- und Frachtflugzeugen sorgt das Steuerhorn für ein realistisches Fluggefühl. Für schnelle Manöver oder Hochgeschwindigkeitsjets ist es jedoch nicht ideal. HOTAS (Hands On Throttle And Stick) – HOTAS eignet sich hervorragend für Kampfsimulatoren und bietet eine präzise Gashebel- und eine gute Steuerknüppelsteuerung. Für kommerzielle Flüge ist es jedoch nicht die beste Wahl.

HOTAS eignet sich hervorragend für Kampfsimulatoren und bietet eine präzise Gashebel- und eine gute Steuerknüppelsteuerung. Für kommerzielle Flüge ist es jedoch nicht die beste Wahl. Ruderpedale – Für eine realistische Giersteuerung sind Ruderpedale unverzichtbar. Sie sind bei Start, Landung und Flugmanövern in den besten Simulationsspielen unverzichtbar.

2. Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit

Bei der Auswahl von Flugsteuerungen ist die Verarbeitungsqualität entscheidend für Langlebigkeit und Leistung. Die Steuerungen müssen dem häufigen Gebrauch standhalten, ohne Verschleißerscheinungen zu zeigen. Metallkomponenten bieten oft eine überlegene Haltbarkeit und fühlen sich hochwertiger an als Kunststoffteile, die schneller verschleißen können.

Die robuste Bauweise gewährleistet eine gleichbleibende Leistung, insbesondere bei stark beanspruchten Bewegungen wie Gasgeb- oder Joystick-Manövern. Die Investition in Solide Ausrüstung verringert das Risiko von Funktionsstörungen im Laufe der Zeit. Daher ist Langlebigkeit entscheidend für ein fesselndes Erlebnis beim Spielen eines Flugsimulators.

3. Präzision und Genauigkeit

Wir sind uns wohl alle einig, dass beim Flugsimulator Präzision das A und O ist. Sensoren wie Hall-Sensoren spielen eine entscheidende Rolle für eine reibungslose und präzise Steuerung. Diese Sensoren erfassen Veränderungen im Magnetfeld und liefern reaktionsschnelle Steuerungssignale.

Das bedeutetKeine Totzonen oder Verzögerungen bei der Steuerung, was für feine Manöver und präzise Bewegungen unerlässlich ist. Und ganz gleich, ob du ein Flugzeug der allgemeinen Luftfahrt oder einen Kampfflieger steuerst – Genauigkeit macht einen riesigen Unterschied. Wenn du also das beste Erlebnis in Simulationsspielen anstrebst, solltest du auf Steuerungen mit Hall-Effekt-Sensoren achten, die dir ein Plus an Präzision bieten.

4. Force Feedback

Force Feedback ist ein echter Meilenstein, wenn es um den Realismus bei Flugsteuerungen geht. Es ist, als würden die Steuerelemente zum Leben erweckt, was dir ein taktiles Feedback, das was du im Spiel machst.

Stell dir vor, du spürst den Widerstand, wenn du den Gashebel zurückziehst, oder die Vibrationen bei Turbulenzen – das ist Force Feedback in Aktion. Es sorgt für mehr Realismus, indem es reale Kräfte wie Luftwiderstand oder Triebwerksschub direkt in deinen Händen simuliert. Für die das beste FlugerlebnisDank Force Feedback hat man das Gefühl, tatsächlich im Cockpit zu sitzen und nicht nur ein Spiel zu spielen.

5. Kompatibilität

Ja, Kompatibilität ist wichtig, denn man möchte ja, dass das Flugsteuerungssystem auf dem eigenen Gerät einwandfrei funktioniert. Man möchte schließlich, dass die Ausrüstung einwandfrei funktioniert reibungslos mit der von Ihnen verwendeten Software, ebensoMicrosoft Flight Simulator or X-Plane. Die meisten modernen Flightsticks und HOTAS-Konfigurationen sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in diese namhaften Marken integrieren lassen.

Das heißt: einfach anschließen und loslegen, ganz ohne Schnickschnack. Einige Controller verfügen sogar über spezielle Profile für bestimmte Spiele. Falls du alleine in einem Eine Cessna oder das Fliegen eines Jumbojets, dann sollten sich die Steuerelemente in dem von Ihnen gewählten Simulator natürlich und reaktionsschnell anfühlen.

6. Anpassbarkeit und Programmierbarkeit

Anpassungsmöglichkeiten sind ein entscheidender Faktor, wenn es um die Steuerung von Flugsimulatoren geht. Programmierbare Tasten und Schalter Damit kannst du die Flugzeugfunktionen ganz nach deinen Wünschen zuweisen. Brauchst du eine Schnellumschaltung für das Fahrwerk oder eine bestimmte Autopilot-Funktion? Kein Problem.

Sie können diese Aktionen jeder beliebigen Taste oder jedem beliebigen Schalter zuweisen. Dank dieser Flexibilität können Sie Ihre Einrichtung eines Flugsimulators. Du kannst ganz einfach Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt oder Militärjets fliegen, und dank der anpassbaren Steuerung sind dir noch viel mehr Möglichkeiten offenstehen.

Das endgültige Urteil zu den besten Steuerungen für Flugsimulatoren

Jeder Simmer sucht etwas anderes – das Eintauchen in die Welt des Spiels, Präzision, Realismus oder einfach nur einen entspannten Start nach Feierabend. Nachdem wir alle sieben getestet haben, zeigen wir euch hier, für wen die einzelnen Setups wirklich gedacht sind:

Für ambitionierte Simulatorpiloten, die sich ein voll ausgestattetes Cockpit wünschen > Turtle Beach VelocityOne – Die komplette Cockpit-Ausstattung. Steuerknüppel, Gashebel, Trimmung, Ruder und ein digitales Copilot-Display, das für ein absolut realistisches Fluggefühl sorgt. Wer einmal damit geflogen ist, wird nie wieder einen Controller in die Hand nehmen.

> – Die komplette Cockpit-Ausstattung. Steuerknüppel, Gashebel, Trimmung, Ruder und ein digitales Copilot-Display, das für ein absolut realistisches Fluggefühl sorgt. Wer einmal damit geflogen ist, wird nie wieder einen Controller in die Hand nehmen. Für Einsteiger, die bereit sind, das Gamepad hinter sich zu lassen > Thrustmaster T.Flight HOTAS 4 – Sanfte Gasregelung, Ruderperken, Plug-and-Fly-Komfort. Fühlt sich wie ein Profi-Spiel an, ohne den hohen Preis, und läuft auf der PlayStation genauso gut wie auf dem PC.

> – Sanfte Gasregelung, Ruderperken, Plug-and-Fly-Komfort. Fühlt sich wie ein Profi-Spiel an, ohne den hohen Preis, und läuft auf der PlayStation genauso gut wie auf dem PC. Für Kampfbegeisterte, die in DCS or War Thunder > Thrustmaster Viper TQS – Ein F-16-Gashebel im Maßstab 1:1 mit Metallschaltern, Raststufen und unglaublicher Präzision. Näher als hier kommst du einem Nachbrenner in deinem Wohnzimmer nicht.

> – Ein F-16-Gashebel im Maßstab 1:1 mit Metallschaltern, Raststufen und unglaublicher Präzision. Näher als hier kommst du einem Nachbrenner in deinem Wohnzimmer nicht. Für Selbstbauer und Realismus-Puristen > Honeycomb Bravo-Gashebel – Komplett aus Metall, modular aufgebaut und speziell für die Steuerung von Mehrmotorflugzeugen ausgelegt. Wenn du um 2 Uhr morgens Schalttafeln verkabelst, Hebel einstellst und Trimmräder kalibrierst, ist dies genau das Richtige für dich.

> – Komplett aus Metall, modular aufgebaut und speziell für die Steuerung von Mehrmotorflugzeugen ausgelegt. Wenn du um 2 Uhr morgens Schalttafeln verkabelst, Hebel einstellst und Trimmräder kalibrierst, ist dies genau das Richtige für dich. For Xbox Kapitäne, die Airbus-Strecken fliegen > Thrustmaster TCA Captain Pack – Offiziell lizenziert, voller Airbus-Charme und sofort auf der Konsole einsatzbereit. Es fühlt sich an, als säße man auf dem linken Pilotensitz eines A320 – nur ohne die Flugstunden.

> – Offiziell lizenziert, voller Airbus-Charme und sofort auf der Konsole einsatzbereit. Es fühlt sich an, als säße man auf dem linken Pilotensitz eines A320 – nur ohne die Flugstunden. Für VR-Entdecker und Weltraumpiloten > Logitech G X56 – Zwei Gashebel, unbegrenzte Einstellungsmöglichkeiten und butterweiche Präzision dank Hall-Sensoren. Perfekt für DCS, Elite Dangerous oder jedes andere Spiel, das die Stratosphäre verlässt.

> – Zwei Gashebel, unbegrenzte Einstellungsmöglichkeiten und butterweiche Präzision dank Hall-Sensoren. Perfekt für DCS, Elite Dangerous oder jedes andere Spiel, das die Stratosphäre verlässt. Für Gelegenheitsflieger, die einfach nur abheben und durch die Lüfte gleiten wollen > Thrustmaster T-Flight HOTAS One – preiswert, bequem und offiziell abgestimmt auf Microsoft Flight Simulator. Keine mühsamen Einrichtungsschritte, einfach Gas geben und die Fahrt genießen.

Jede Konfiguration spricht eine andere Art von Piloten an – vom Wochenendflieger bis hin zum vollwertigen Cockpit-Ingenieur. Ganz gleich, welche Höhen Sie anstreben: Diese Flugsimulator-Steuerungen machen das Fliegen zu einem lohnenden Erlebnis.

Häufig gestellte Fragen