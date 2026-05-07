Die 9 besten Hochformat-Monitore für Programmierung, Gaming und Büroarbeit im Jahr 2025

Um den besten vertikalen Monitor zu finden, solltest du auf zwei unverzichtbare Merkmale achten: einen zuverlässigen, um 90° drehbaren Standfuß und ein IPS-Display, das auch im Hochformat für präzise Farbwiedergabe sorgt. Ohne diese Kombination wird alles, was in die Breite geht – sei es Code, Recherchen oder Tabellenkalkulationen – zu einem Durcheinander auf dem breiten Bildschirm, das deine Augen umherschweifen lässt und deine Effizienz schmälert.

Eine vertikale Anordnung löst dieses Problem sofort. Damit können Sie mehr Codezeilen auf einen Blick sehen, PDF-Seiten ohne Zoomen lesen oder während des Spielens einen eigenen Chat-Stream offen lassen. In diesem Leitfaden stelle ich Ihnen die besten Monitore vor, die den Hochformatmodus von Haus aus unterstützen. Wir werden uns Optionen für jedes Budget und jeden Anwendungsfall ansehen, um die Effizienz Ihres Arbeitsbereichs zu steigern.

Unsere Top-Empfehlungen für Hochformat-Monitore

Es gibt Dutzende von Monitoren auf dem Markt, doch nur wenige bieten die richtige Balance aus Ergonomie, Blickwinkeln und Preis für den vertikalen Einsatz. Nachdem ich die technischen Daten und die Leistung zahlreicher Modelle geprüft habe, habe ich die Auswahl auf die besten Modelle eingegrenzt. Diese drei heben sich besonders hervor, da sie den Wechsel in den Hochformatmodus einfach und zuverlässig machen.

AOC 27″ 27G4H – Es bietet eine hervorragende Balance zwischen Bildschirmqualität und Leistung, dank eines stabilen Standfußes und eines Fast-IPS-Panels, das dafür sorgt, dass Texte auch bei schnellem Scrollen gestochen scharf bleiben. ViewSonic VA2408-HDJ – Dieser Monitor eignet sich perfekt als Zweitbildschirm für E-Mails oder Discord und beweist, dass man kein Vermögen ausgeben muss, um einen funktionalen, ergonomischen Standfuß zu bekommen. Alienware AW2725DM – Es bietet unglaublich hohe Bildwiederholraten und ist damit die ideale Wahl, wenn Sie Ihren Hochformatbildschirm auch als Gaming-Monitor für gelegentliche Spiele nutzen möchten.

Scrolle weiter, um die vollständige Übersicht über alle neun Monitore zu sehen und denjenigen zu finden, der perfekt auf deinen Schreibtisch passt.

Die 9 besten Hochformat-Monitore für jede Aufgabe

Hier finden Sie die vollständige Liste der besten vertikalen Monitore, die dieses Jahr erhältlich sind – von preisgünstigen Bürobildschirmen bis hin zu High-End-Gaming-Displays.

1. AOC 27″ 27G4H [Bester vertikaler Monitor insgesamt]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 27 Zoll Seitenverhältnis 16:9 Panel-Typ Festes IPS Reaktionszeit 1 ms (GtG) Beschluss Full HD Bildwiederholfrequenz 200 Hz Helligkeit 300 Nächte

The AOC 27G4H belegt den ersten Platz, weil es in allen Bereichen überzeugt, ohne dabei das Budget zu sprengen. Es verfügt über ein Fast-IPS-Panel, was für eine vertikale Aufstellung entscheidend ist. IPS-Panels bieten große Betrachtungswinkel, sodass Die Farben verzerren sich nicht und wirken auch nicht verblasst, wenn der Bildschirm eher hoch als breit ist.

Das Highlight ist hier der Ständer. Er lässt sich in der Höhe verstellen, ist schwenkbar und bietet einen Schwenkbereich von -90° bis +90°. Je nachdem, wo Ihr PC auf dem Schreibtisch steht, können Sie ihn nach links oder rechts drehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe dasAOC 27G4H als das insgesamt beste Modell, da es erstklassige Ergonomie zu einem Preis der Mittelklasse bietet. Dank der Möglichkeit, den Schreibtisch in beide Richtungen um 90 Grad zu schwenken, haben Sie völlige Flexibilität bei der Gestaltung Ihres Schreibtisches.

Dank des Designs mit extrem schmalem Rahmen fügt sich dieser Monitor nahtlos in Mehrfachbildschirm-Konfigurationen ein. Er unterstützt zudem HDR10 und bietet so eine leichte Verbesserung bei Kontrast und Farbtiefe, ideal zum Ansehen von Videos in den Arbeitspausen.

Dank der Bildwiederholfrequenz von 200 Hz fühlt sich das Scrollen durch Websites oder lange Dokumente unglaublich flüssig an. Der Text bleibt scharf, was die Augen bei langen Arbeitssitzungen schont. Die 1080p-Auflösung ist zwar Standard, reicht für einen 27-Zoll-Zweitbildschirm jedoch völlig aus.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragende Bildwiederholfrequenz von 200 Hz für flüssiges Scrollen. ✅ Der Ständer lässt sich in beide Richtungen um 90 Grad schwenken. ✅ Das schnelle IPS-Panel bietet hervorragende Blickwinkel. ✅ Die robuste Bauweise sorgt für ein sicheres Gefühl im Hochformat. ✅ Schmale Einfassungen sehen in Mehrfachmonitor-Konfigurationen großartig aus. ✅ Unterstützt Adaptive Sync. ❌ Eine Auflösung von 1080p könnte für manche kreative Arbeiten etwas zu gering sein.

Fazit:The AOC 27G4H ist die vielseitigste Wahl für den durchschnittlichen Nutzer. Es schließt die Lücke zwischen Gaming-Spezifikationen und Büroergonomie perfekt.

2. ViewSonic VA2408-HDJ [Der beste preisgünstige Hochformat-Monitor]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 23,8 Zoll Seitenverhältnis 16:9 Panel-Typ IPS Reaktionszeit 5 ms GtG (1 ms MPRT mit Unschärfereduzierung) Beschluss Full HD Bildwiederholfrequenz 120 Hz Helligkeit 250 Nächte

The ViewSonic VA2408-HDJ ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die auf der Suche nach einem preisgünstigen Hochformat-Monitor sind, und für ein Gerät mit einem so günstigen Preis ist er überraschend stilvoll. Es handelt sich um ein kompaktes 23,8-Zoll-Display, was für die vertikale Nutzung oft besser geeignet ist als größere Bildschirme, da man den Kopf nicht nach oben neigen muss, um die obere Symbolleiste zu sehen.

Das SuperClear-IPS-Panel sorgt für eine gleichmäßige Helligkeit aus jedem Blickwinkel. Dies ist besonders wichtig, wenn der Monitor gedreht wird. Seine Variable Bildwiederholfrequenz von 120 Hz ist eine willkommene Verbesserung gegenüber herkömmlichen 60-Hz-Büromonitoren und sorgt für flüssige Mausbewegungen.

Pro-Tipp Wenn Sie das Gerät senkrecht aufstellen, sollten Sie zuerst die Kabel ordnen. Lassen Sie bei den HDMI- und Netzkabeln etwas Spielraum, damit sie sich während der Arbeit nicht zu sehr spannen oder sich lösen.

Die Textdarstellung ist klar genug, um E-Mails zu lesen und Dokumente zu verfassen. Mir ist aufgefallen, dass das Gerät wenig Platz einnimmt, sodass es problemlos auf überfüllten Schreibtischen Platz findet. Es eignet sich gut als dedizierter, drehbarer Monitor. für Slack oder Spotify.

Die ViewMode-Voreinstellungen optimieren den Kontrast für bestimmte Aufgaben wie das Lesen von Texten oder das Surfen im Internet. Dank der VESA-Kompatibilität können Sie einen Mini-PC platzsparend direkt hinter dem Bildschirm befestigen.

Die Konnektivität ist ordentlich und bietet HDMI, DisplayPort und VGA, wodurch es auch mit älteren Computern kompatibel ist.

Vorteile Nachteile ✅ Sehr günstiger Preis. ✅ Dank seiner kompakten Größe passt er problemlos auf kleine Schreibtische. ✅ Der Ständer lässt sich vollständig schwenken und in der Höhe verstellen. ✅ Die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz ist besser als bei herkömmlichen Bürobildschirmen. ✅ Mit klassischem VGA-Anschluss für ältere PCs. ❌ Die Helligkeit ist auf 250 Nits begrenzt, was aber nicht weiter schlimm ist.

Fazit:The ViewSonic VA2408-HDJ ist die clevere Wahl für Studenten oder Remote-Mitarbeiter mit begrenztem Budget. Sie erhalten volle ergonomische Freiheit ohne hohe Kosten.

3. Alienware AW2725DM [Der beste vertikale Monitor für Gaming]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 27 Zoll Seitenverhältnis 16:9 Panel-Typ Festes IPS Reaktionszeit 1 ms (GtG) Beschluss 2560 × 1440 (QHD) Bildwiederholfrequenz 180 Hz Helligkeit 400 Nits (Spitzenwert)

The Alienware AW2725DM ist ein erstklassiger Gaming-Monitor. Während die meisten Nutzer ihn als Hauptbildschirm im Querformat verwenden, lässt sich der Standfuß um 360 Grad drehen, wodurch er sich hervorragend als zweiter Monitor im Hochformat oder als Hauptbildschirm für vertikale Spiele (wie Flipper oder Shoot-’em-ups) eignet. Es verfügt über eine QHD-Auflösung, wodurch Sie deutlich mehr Platz auf dem Bildschirm haben als bei 1080p. So können Sie mehr Fenster oder Grafiken in höherer Qualität auf dem Bildschirm anzeigen.

The Alienware AW2725DM unterstützt NVIDIA G-SYNC und VESA AdaptiveSync. Dadurch wird Bildreißen verhindert. Das Design ist elegant und besticht durch die charakteristische Alienware-Optik sowie anpassbare RGB-Beleuchtung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe mich für dasAlienware AW2725DM wegen seiner Kompromisslosigkeit. Er vereint hohe Auflösung und hohe Bildwiederholrate mit einem Ständer, der den Hochformatmodus sicher unterstützt, und eignet sich somit perfekt für Streamer, die einen hochwertigen Chat-Monitor benötigen.

Das ist aber noch nicht alles. Das anpassbare AlienFX-Beleuchtungssystem lässt sich mit anderen kompatiblen Peripheriegeräten synchronisieren und sorgt so für ein einheitliches Erscheinungsbild. Darüber hinaus ermöglicht die Joystick-Steuerung auf der Rückseite eine schnelle, intuitive und stressfreie Navigation durch die Bildschirmmenüs.

Die Farbabdeckung ist fantastisch und deckt 95 % des DCI-P3-Farbraums ab. Wenn Sie einen Monitor suchen, der sich gleichermaßen gut für Gaming und professionelle Anwendungen eignet, ist dies genau das Richtige für Sie.

Vorteile Nachteile ✅ Die scharfe QHD-Auflösung bietet reichlich Arbeitsfläche. ✅ Hohe Bildwiederholfrequenz und schnelle Reaktionszeit. ✅ Hervorragende Farbgenauigkeit für einen Gaming-Monitor. ✅ Ein stabiler Ständer verhindert ein Wackeln im Hochformat. ✅ Hervorragende Verarbeitungsqualität und ansprechendes Design. ❌ Für manche, die es als Zweitbildschirm kaufen, könnte der Preis zu hoch sein.

Fazit:Wenn Sie auf der Suche nach einem vertikalen Monitor sind, der sich sowohl für die Arbeit als auch zum Zocken eignet, dann ist der Alienware AW2725DM ist unübertroffen. Es ist schnell, präzise und robust wie ein Panzer.

4. Dell S2425HS [Der beste vertikale Monitor für Augenentlastung]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 23,8 Zoll Seitenverhältnis 16:9 Panel-Typ IPS Reaktionszeit 4 ms (GtG) Beschluss Full HD Bildwiederholfrequenz 100 Hz Helligkeit 250 Nächte

The Samsung S2425HSist eines derDie besten Dell-Monitore Entwickelt für das moderne Büro. Meiner Meinung nach ist dieser Ständer einer der am einfachsten verstellbaren in dieser Liste. Er lässt sich mit sehr geringem Kraftaufwand in die Höhe verstellen, neigen und schwenken. Der Schwerpunkt dieses Monitors liegt auf der Augengesundheit.

Es nutzt die ComfortView Plus-Technologie von Dell, eine integrierte Funktion zur Reduzierung des Blaulichtanteils am Bildschirm die zwar immer eingeschaltet ist, den Bildschirm aber nicht gelb färbt. Dies ist bei einem Hochformat-Monitor von entscheidender Bedeutung, da diese oft stundenlang zum Lesen von Texten, Dokumentationen oder Code verwendet werden.

Pro-Tipp Verwenden Sie die Dell Display Manager-Software, um „Easy Arrange“-Layouts zu erstellen. Damit können Sie Fenster in vordefinierte Bereiche auf Ihrem vertikalen Bildschirm einrasten lassen, sodass sich Ihre E-Mails und Spotify kaum überlappen.

Die Bildwiederholfrequenz von 100 Hz trägt zudem dazu bei, die Ermüdung der Augen zu verringern indem das Scrollen im Vergleich zu herkömmlichen 60-Hz-Bildschirmen flüssiger gestaltet wird. Die integrierten Lautsprecher sind zudem ein netter Bonus, da sie für klare Benachrichtigungstöne sorgen, ohne dass zusätzliches Zubehör erforderlich ist.

Zwei weitere Dinge, die ich schätze, sind die integrierter Kabelkanal im Riser und an der hinteren Joystick-Steuerung. Ersteres verbirgt die Kabel, während letzteres einen einfachen Zugriff auf das Menü ermöglicht, ohne dass man im Dunkeln nach Tasten suchen muss.

Nur eine kurze Anmerkung: Auch wenn die Samsung S2425HSDas Gerät unterstützt die Drehung ins Hochformat, Dell rät jedoch davon ab, diese Funktion zu nutzen, wenn es mit anderen Monitoren kombiniert wird. Verwenden Sie das Hochformat nur, wenn es sich um Ihren einzigen Bildschirm handelt.

Vorteile Nachteile ✅ ComfortView Plus reduziert schädliches blaues Licht. ✅ Der Ständer ist sehr gut verstellbar und lässt sich leichtgängig bedienen. ✅ Integrierte Lautsprecher sparen Platz auf dem Schreibtisch. ✅ Sauberes Kabelmanagementsystem im Steigrohr. ✅ Gute Bildwiederholfrequenz für Büroarbeiten. ❌ Kein USB-C-Videoeingang – du benötigst ein HDMI-Kabel von deinem Laptop oder einen USB-C-zu-HDMI-/DP-Adapter.

Fazit: The Dell S2425HS ist die beste Wahl für Autoren und Forscher. Es sorgt dafür, dass Ihre Augengesundheit bei langen Lesesitzungen nicht zu kurz kommt.

5. ASUS ProArt Display PA278QV [Der beste Hochformat-Monitor für Kreative]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 27 Zoll Seitenverhältnis 16:9 Panel-Typ IPS Reaktionszeit 5 ms (GtG) Beschluss 2560 × 1440 (WQHD) Bildwiederholfrequenz 75 Hz Helligkeit 350 Nächte

The ASUS ProArt Display PA278QV ist bei Grafikdesignern und Fotografen sehr beliebt. Egal, ob Sie Porträtfotos bearbeiten oder Layouts für mobile Apps entwerfen – dies ist der Monitor, den Sie brauchen. Es wird werkseitig kalibriert mit einer Farbgenauigkeit von Delta E < 2 ausgeliefert. Das bedeutet, dass die Farben, die Sie auf dem Bildschirm sehen, naturgetreu sind.

Warum wir uns dafür entschieden haben The ASUS ProArt PA278QV sorgt für Präzision bei kreativen Arbeiten. Bei herkömmlichen Monitoren kommt es beim Drehen häufig zu Farbverschiebungen, doch dieses Display gewährleistet von oben bis unten eine professionelle Farbkonsistenz.

Es ist eines der Die besten ASUS-Monitore für die Arbeit. Das WQHD-Display liefert gestochen scharfe Details, sodass Ihnen nichts entgeht. Der Standfuß ist in Profiqualität gefertigt und ermöglicht eine sanfte Drehung um 90 Grad – ganz ohne Probleme.

Über den integrierten USB-Hub können Sie Laufwerke oder Peripheriegeräte ganz einfach anschließen. Zudem zeigt die Funktion „QuickFit Virtual Scale“ Dokumentraster in Originalgröße auf dem Bildschirm an, damit Sie sich vor dem Drucken eine Vorschau der Layouts anzeigen lassen können.

The ASUS ProArt Display PA278QV verfügt zudem über eine Linealskala am unteren Rand des Bildschirms, die für Designer eine praktische physische Orientierungshilfe darstellt. Und wenn Sie in einem hellen Raum an Entwürfen arbeiten, sorgt die Blendschutzbeschichtung des Bildschirms dafür, dass das Bild nicht durch das Umgebungslicht überstrahlt wird.

Vorteile Nachteile ✅ Werkseitig kalibriert für hervorragende Farbgenauigkeit. ✅ Die hohe WQHD-Auflösung sorgt für hervorragende Detailgenauigkeit. ✅ Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten (DisplayPort, MiniDP, HDMI, USB-Hub). ✅ Ergonomischer Ständer mit Schnellverschluss. ✅ Spezielle ProArt-Voreinstellungen für verschiedene Arbeitsabläufe. ❌ Eine Bildwiederholfrequenz von 75 Hz könnte für diejenigen, die an Bildschirme mit 100 Hz oder mehr gewöhnt sind, etwas niedrig sein.

Fazit: Kreative und Künstler müssen nicht weiter suchen. Die ASUS ProArt Display PA278QV sorgt dafür, dass Ihre vertikalen Designs genau so aussehen, wie sie sollen.

6. BenQ RD240Q [Der beste Hochformat-Monitor zum Programmieren]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 24,1 Zoll Seitenverhältnis 16:10 Panel-Typ IPS Reaktionszeit Fünf Millisekunden Beschluss 2560 × 1600 (WQXGA) Bildwiederholfrequenz 60 Hz Helligkeit 300 Nächte

The BenQ RD240Q wurde speziell für Entwickler entwickelt. Er verfügt über ein einzigartiges Seitenverhältnis von 16:10, das im Vergleich zu herkömmlichen 16:9-Monitoren zusätzlichen vertikalen Platz bietet. Wenn Sie diesen Monitor in den Hochformatmodus drehen, wird aus der zusätzlichen Breite zusätzliche Höhe, sodass Sie noch mehr Codezeilen sehen können.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe mich für den BenQ RD240Q wegen seines Seitenverhältnisses von 16:10 entschieden. Diese zusätzliche Bildschirmfläche ist für Programmierer von unschätzbarem Wert, und die speziellen Programmierfunktionen zeigen, dass BenQ diese Zielgruppe versteht.

BenQ verfügt über einen speziellen „Coding-Modus“, der den Kontrast des Textes verstärkt, damit er sich besser von dunklen Hintergründen abhebt. Dadurch kommt die Syntaxhervorhebung besser zur Geltung und das stundenlange Lesen von Code wird weniger anstrengend.

Ein weiteres Highlight ist die einzigartige „Night Hours Protection“-Funktion, die die Helligkeit bei schlechten Lichtverhältnissen automatisch anpasst. Die Blendschutzbeschichtung wurde speziell darauf abgestimmt, dass der Code auch ohne augenschädigende Reflexionen gut lesbar bleibt.

Der Ständer lässt sich mühelos schwenken, und auch die Montage ist sehr einfach. Er passt perfekt zu einem guter Laptop zum Programmieren um eine leistungsstarke Entwicklungsstation einzurichten.

Vorteile Nachteile ✅ Das Seitenverhältnis von 16:10 bietet mehr nutzbaren Platz. ✅ Spezieller Programmiermodus für bessere Lesbarkeit des Textes. ✅ Dank einer Helligkeit von 300 Nits erkennen Sie jedes Detail. ✅ Die Blendschutzbeschichtung sorgt dafür, dass Ihre Augen auch bei längerer Arbeit nicht schmerzen. ✅ Die matte Oberfläche reduziert Reflexionen wirksam. ❌ Eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz ist zwar nicht erstklassig, reicht aber für viele aus.

Fazit: Für Entwickler ist die BenQ RD240Q steigert die Produktivität und lässt Sie Ihre Arbeit noch mehr schätzen. Das Seitenverhältnis und die Textklarheit machen es zur ersten Wahl für die Programmierung.

Technische Daten Details Bildschirmgröße 32 Zoll Seitenverhältnis 16:9 Panel-Typ VA (Mini-LED) Reaktionszeit 0,03 Millisekunden Beschluss 3840 × 2160 (4K UHD) Bildwiederholfrequenz 240 Hz Helligkeit 2000 Nits (Spitzenwert)

The Samsung Odyssey Neo G8 ist ein absolutes Kraftpaket. Es handelt sich um einen 4K-Monitor mit einer atemberaubenden Bildwiederholfrequenz von 240 Hz. Obwohl der Bildschirm gekrümmt ist (1000R), lässt sich der Standfuß in den Hochformatmodus schwenken. So entsteht ein imposantes, immersives vertikales Bild, das Ihr Sichtfeld leicht umschließt. Er eignet sich perfekt für ein Top-Gaming-PC Konfigurieren Sie das System so, dass Sie die höchstmöglichen Spezifikationen erhalten.

Pro-Tipp Da dieser Monitor im Hochformat gebogen und hoch ist, solltest du ihn etwas weiter hinten auf deinem Schreibtisch aufstellen. So kannst du den oberen und unteren Rand sehen, ohne den Kopf zu sehr bewegen zu müssen.

Die Mini-LED-Technologie sorgt für einen unglaublichen Kontrast mit tiefem Schwarz und eignet sich daher hervorragend für die Wiedergabe von HDR-Inhalten. Die vertikale Nutzung eines 32-Zoll-Monitors ist jedoch beeindruckend – man hat enorm viel Platz, um Fenster übereinander anzuordnen.

The Neo G8 hat für Gamer viel zu bieten. Die Quantum HDR 2000-Technologie sorgt für eine Spitzenhelligkeit, die verborgene Details in dunklen Schattenbereichen sichtbar macht. Die CoreSync-Beleuchtung passt sich den Farben auf dem Bildschirm an und projiziert sie in den Raum, um ein noch intensiveres Spielerlebnis zu schaffen.

Was die Anschlüsse angeht, stehen zwei HDMI-2.1-Anschlüsse und ein DisplayPort-1.4-Eingang zur Verfügung, sodass sowohl Spielekonsolen als auch High-End-PCs 4K-Auflösung bei hohen Bildwiederholraten unterstützen.

Vorteile Nachteile ✅ Unglaubliche 4K-Auflösung und 240 Hz Bildwiederholfrequenz. ✅ Mini-LED bietet atemberaubende Helligkeit und Kontrast. ✅ Futuristisches Design mit CoreSync-Beleuchtung. ✅ Das matte Display ist gut gegen Spiegelungen gewappnet. ✅ Ermöglicht trotz der Krümmung eine vollständige Drehung. ❌ Die 1000R-Kurve mag bei geraden Linien im Hochformat etwas seltsam aussehen, aber die Nutzer gewöhnen sich daran.

Fazit: Wenn Sie die allerbesten technischen Daten wünschen und das Budget keine Rolle spielt, dann ist das Odyssey Neo G8 Das ist es. Das erstklassige Erlebnis, das es bietet, ist kaum zu übertreffen.

8. Dell S2725QS [Bester vertikaler Monitor in puncto Bildqualität]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 27 Zoll Seitenverhältnis 16:9 Panel-Typ IPS Reaktionszeit 0,03 Millisekunden Beschluss 3840 × 2160 (4K UHD) Bildwiederholfrequenz 120 Hz Helligkeit 350 Nächte

The Dell S2725QS bietet 4K-Schärfe auf einer überschaubaren 27-Zoll-Bildschirmdiagonale. Die Pixeldichte ist hier hervorragend. Der Text sieht aus, als wäre er auf Papier gedruckt – genau das, was man sich bei einem Hochformat-Monitor zum Lesen oder Bearbeiten von Dokumenten wünscht. Bei einer Schriftart wirst du niemals eine gezackte Kante sehen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ich habe mich wegen der Pixeldichte für den Dell S2725QS entschieden. Wenn man nah vor einem vertikalen Bildschirm sitzt, fällt eine niedrige Auflösung sofort ins Auge. Dieses 4K-Panel bleibt scharf, egal wie nah man hinschaut.

Der Standfuß ist weiß und minimalistisch gestaltet und fügt sich gut in moderne, klare Einrichtungsstile ein. Er lässt sich leicht schwenken, und das IPS-Panel sorgt dafür, dass das Bild von oben bis unten gleichbleibend gut aussieht.

Wenn Sie Ihre Bilder in hoher Detailgenauigkeit und in perfekter Bildqualität sehen möchten, schließen Sie den Dell S2725QSan deineLaptop für die Fotografie über HDMI oder DisplayPort anschließen und die Bilder auf einem größeren, schärferen Bildschirm betrachten.

Nicht zuletzt verleiht die strukturierte Rückwand jedem Großraumbüro eine einzigartige optische Note und Zwei HDMI-Anschlüsse ermöglichen einen nahtlosen Wechsel zwischen PC und Spielkonsole ohne ständig Kabel ausstecken zu müssen.

Vorteile Nachteile ✅ Scharfe 4K-UHD-Auflösung. ✅ Modernes, stilvolles Design in Weiß. ✅ Zwei HDMI-Anschlüsse für mehrere Geräte. ✅ Die eingebauten Lautsprecher sind für den täglichen Gebrauch völlig ausreichend. ✅ Hervorragende Textlesbarkeit bei Dokumenten. ❌ Der Standfuß nimmt etwas Platz ein, aber das ist kein großes Problem.

Fazit: The Dell S2725QS ist für alle gedacht, die pixeligen Text nicht mögen. Es bietet ein wunderschönes, scharfes Bild, das das Lesen zum Vergnügen macht.

9. Flytocca N3 [Der beste tragbare Hochformat-Monitor]

Technische Daten Details Bildschirmgröße 16 Zoll Seitenverhältnis 16:10 Panel-Typ IPS Reaktionszeit 2 ms Beschluss 1920 mal 1200 Bildwiederholfrequenz 60 Hz Helligkeit 300 Nächte

The Flytocca N3 ist einzigartig, weil es kein Desktop-Monitor ist. Es handelt sich um einen tragbaren Bildschirm, der dafür konzipiert ist, Sie auf Reisen zu begleiten. Er verfügt über ein Dual-Screen-Design, bei dem die Bildschirme vertikal übereinandergestapelt werden können, was bietet Ihnen sofort ein Layout im Hochformat, das über ein einziges USB-C-Kabel mit Strom versorgt wird. Es ist unglaublich schlank und passt in eine Laptoptasche.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mobilität ist für viele Arbeitnehmer heutzutage entscheidend. Dieser Monitor bietet Ihnen die Vorteile eines vertikalen Bildschirms, ohne dass Sie an einen einzigen Schreibtisch gebunden sind.

Ideal für digitale Nomaden, das Flytocca N3Lässt sich überall schnell aufstellen – sogar im Café – und verfügt über einen stabilen integrierten Ständer, sodass der Bildschirm sofort im Hochformat genutzt werden kann. Er funktioniert gut als Einzelgerät, doch für einen festeren Arbeitsplatz zu Hause empfiehlt es sich, ihn in eine zuverlässige Konfiguration mit zwei Monitoren zu integrieren.

Dieser tragbare Monitor ist mit Windows-, Mac- und Android-Geräten kompatibel. Das 360-Grad-Scharnier ermöglicht vielseitige Klappmöglichkeiten, sodass Sie den Bildschirm beim Transport schützen können, ohne eine separate, sperrige Schutzhülle zu benötigen. Er verfügt über einen USB-C-Anschluss für Stromversorgung und Videoübertragung sowie einen Mini-HDMI-Anschluss (für dessen Nutzung ein separates USB-Stromkabel erforderlich ist). Das macht ihn besonders mobil, da Sie bei kompatiblen Laptops nur ein einziges USB-C-Kabel benötigen und so auf zusätzliche Kabel verzichten können, wenn Sie unterwegs sind.

Vorteile Nachteile ✅ Äußerst handlich und leicht. ✅ Einfacher USB-C-Plug-and-Play-Anschluss. ✅ Schafft sofort mehr Platz auf dem Bildschirm von Laptops. ✅ Inklusive Schutzhülle. ✅ Gute Helligkeit für den Einsatz in Innenräumen. ❌ Im Vergleich zu Desktop-Modellen kleinere Bildschirmdiagonale.

Fazit: The Flytocca N3 ist ideal für unterwegs. So können Sie Ihren Arbeitsablauf überallhin mitnehmen.

Ideen für die vertikale Monitoranordnung – für mehr Produktivität und Gaming

Wenn man einen Monitor auf Hochformat umstellt, verändert sich die Organisation des digitalen Arbeitsbereichs grundlegend. Ich habe festgestellt, dass die Festlegung bestimmter „Zonen“ für einen vertikalen Bildschirm den Kopf frei macht und fast jede Aufgabe beschleunigt.

Hier finden Sie die besten Möglichkeiten, Ihr System zu konfigurieren.

Die Kommandozentrale für Streamer

Wenn du auf Twitch oder YouTube streamst, ist ein Monitor im Hochformat unverzichtbar. Chat-Meldungen und Aktivitätsprotokolle werden standardmäßig als vertikale Listen angezeigt. Auf einem Monitor im Querformat verschwendest du an den Seiten des Chats enorm viel Platz.

Im Hochformat kannst du deinen OBS-Status, Stream-Benachrichtigungen und den gesamten Chat-Verlauf in einer hohen Spalte anzeigen. So kannst du alle diese Informationen auf einen Blick erfassen und sofort verarbeiten, ohne dein Spiel zu minimieren oder den Fokus zu verlieren.

Die Wasserfallmethode für Entwickler

Beim Programmieren ist vertikaler Platz das A und O. Ich empfehle, deinen vertikalen Monitor rechts neben deinen Hauptbildschirm zu stellen und ihn ausschließlich für deinen Code-Editor zu nutzen. Diese „Wasserfall“-Ansicht ermöglicht es dir, 60 bis 80 Codezeilen auf einmal zu sehen. Füge einen massiver Monitorarm in die Aufstellung integrieren, und Sie können den Bildschirm neigen, drehen und in der Höhe verstellen, ohne wertvollen Platz auf dem Schreibtisch zu opfern.

Das verringert die kognitive Belastung erheblich, da man den Anfang und das Ende einer langen Funktion gleichzeitig sehen kann, ohne hin und her scrollen zu müssen, um den Überblick über die Variablen zu behalten.

Die Forschungs- und Datenstation

Diese Anordnung ist ein echter Segen für Studierende und Autoren. Zeigen Sie Ihr Hauptdokument auf dem horizontalen Bildschirm an und öffnen Sie Ihre Referenzmaterialien – PDFs, lange Artikel oder Lehrbücher – auf dem vertikalen Bildschirm.

Sie können ganze Seiten in einer gut lesbaren Schriftgröße anzeigen, ohne zoomen oder scrollen zu müssen. Auch für die Dateneingabe ist dies die beste Methode: Auf einem vertikalen Bildschirm lassen sich Hunderte von Excel-Zeilen anzeigen, sodass sich Trends oder Fehler in langen Listen leicht erkennen lassen.

Der Social Stack

Ich nutze diese Konfiguration, um Arbeit und Kommunikation voneinander zu trennen. Man kann Discord oder Slack an die obere Hälfte des vertikalen Bildschirms andocken und Spotify oder E-Mails an die untere.

Dieser „Comms Tower“ sorgt dafür, dass die aktuellen Meldungen Ihres Teams sichtbar bleiben, trennt sie jedoch von Ihrem Hauptbildschirm für konzentriertes Arbeiten und verhindert so ständige Ablenkungen durch das Wechseln zwischen Fenstern.

Die Immersive Arcade

Vergiss den Unterhaltungswert nicht. Viele klassische Arcade-Shooter und Flipperspiele unterstützen den „TATE“-Modus. Wenn du deinen Bildschirm drehst, füllen diese Spiele das gesamte Display ohne schwarze Balken aus, was diese vertikalen Modelle zu den die besten Gaming-Monitore für Retro-Gaming.

Mein Fazit

Die Wahl des richtigen Hochformat-Monitors hängt ganz davon ab, womit Sie den ganzen Tag an Ihrem Schreibtisch beschäftigt sind. Es gibt zwar keinen einzigen „perfekten“ Bildschirm, aber ganz sicher die richtige Wahl für Ihren individuellen Arbeitsablauf.

Für den vielseitigen Nutzer: AOC 27″ 27G4H . Dank seines schnellen IPS-Panels und einer Bildwiederholfrequenz von 200 Hz eignet er sich für alle Aufgaben – sei es Arbeit, Surfen im Internet oder gelegentliches Gaming.

. Dank seines schnellen IPS-Panels und einer Bildwiederholfrequenz von 200 Hz eignet er sich für alle Aufgaben – sei es Arbeit, Surfen im Internet oder gelegentliches Gaming. Für Gamer: Alienware AW2725DM . Er ist schnell genug für Wettkampfschützen, lässt sich aber auch problemlos für Chats oder Retro-Spiele drehen.

. Er ist schnell genug für Wettkampfschützen, lässt sich aber auch problemlos für Chats oder Retro-Spiele drehen. Für die Programmierer: BenQ RD240Q . Das Seitenverhältnis von 16:10 und der Codierungsmodus sind Funktionen, die die Arbeit wirklich erleichtern und die Augen weniger belasten.

. Das Seitenverhältnis von 16:10 und der Codierungsmodus sind Funktionen, die die Arbeit wirklich erleichtern und die Augen weniger belasten. Für Preisbewusste: ViewSonic VA2408-HDJ. Es bietet Ihnen die nötige ergonomische Freiheit, ohne dass Sie Geld für Funktionen verschwenden müssen, die Sie für einen zweiten Textbildschirm gar nicht nutzen werden.

Häufig gestellte Fragen