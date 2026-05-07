Der beste Laptop für die Fotografie im Jahr 2025: 13 perfekte Modelle für jeden Fotografen

Ich habe jahrelang Fotos in Cafés, Studios und Flughäfen bearbeitet, und eines wurde mir schon früh klar: Der Laptop, den man benutzt, bestimmt den gesamten Arbeitsablauf. Bei der Auswahl des besten Laptops für die Fotografie geht es um mehr, als nur ein paar wichtige technische Daten zu kennen und auszuwählen.

Du brauchst einein Gerät mit farbgetreuem Display, schnellem Speicher für große RAW-Dateien und genügend Leistung für Lightroom oder Photoshop ohne Verzögerungen. In diesem Leitfaden finden Sie zuverlässige, leistungsstarke Laptops, die für jeden Fotografen geeignet sind – vom Studenten bis zum Profi. Jede Option wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen Anforderungen bei der Bildbearbeitung ausgewählt, ganz gleich, ob Sie von zu Hause aus oder unterwegs arbeiten.

Unsere Top-Empfehlungen für Laptops für Fotografie und Bildbearbeitung

Der richtige Laptop kann die Art und Weise, wie Sie Ihre Fotos bearbeiten und verwalten, grundlegend verändern. Nach dem Testen und Vergleichen einer Vielzahl von Modellen stachen drei Modelle aufgrund ihrer Kombination aus Leistung, Bildschirmqualität und dem allgemeinen Bearbeitungserlebnis deutlich hervor.

Alienware x17 R2 (2020) – Dieser Rechner besticht durch seine außergewöhnliche Leistung, die leistungsstarke GPU und das 4K-UHD-Display, das auch aufwendige Bildbearbeitung mühelos bewältigt. Acer Swift Edge (2020) – Das Swift Edge ist ultraleicht und dennoch überraschend leistungsstark. Es verfügt über ein atemberaubendes 4K-OLED-Display mit breitem Farbraum, was es ideal für Fotografen macht, denen Mobilität wichtig ist, ohne dabei auf visuelle Präzision verzichten zu müssen. Acer TravelMate P4 (2024) – Mit seiner soliden Farbgenauigkeit, seiner robusten Bauweise und seiner langen Akkulaufzeit beweist dieser Laptop, dass man für zuverlässige Fotobearbeitung im Alltag kein Vermögen ausgeben muss.

Scrollen Sie nach unten, um die vollständige Übersicht über alle 13 Laptops zu sehen, einschließlich detaillierter Vor- und Nachteile sowie der Angabe, für wen sich das jeweilige Modell am besten eignet.

Die besten Laptops für die Fotografie – 13 leistungsstarke, präzise und tragbare Geräte

Dieses Sortiment umfasst 13 sorgfältig ausgewählte Laptops, die speziell für die Anforderungen moderner Fotografen entwickelt wurden. Wenn Sie erstklassige Farbgenauigkeit, lange Akkulaufzeit oder flüssige Leistung in Lightroom… diese Modelle halten, was sie versprechen. Nachfolgend finden Sie die vollständige Liste der derzeit besten Laptops für die Fotografie.

1. Alienware x17 R2 [Am besten geeignet für professionelle Fotobearbeitung auf Desktop-Niveau]

Technische Daten Details CPU Intel Core i9-12900H (14 Kerne) GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (8 GB) RAM 64 GB DDR5 Lagerung 2 TB PCIe-NVMe-SSD Anzeige 17,3″ FHD (1920 × 1080) IPS, 480 Hz Bildwiederholfrequenz Vierhundertachtzig Hertz Akku 12-V-Batterie im Lieferumfang enthalten Gewicht Ca. 1 lb (angegeben) Konnektivität Thunderbolt 4, USB-A/C, HDMI 2.1, Mini DisplayPort, microSD, RJ45, Wi-Fi 6E, Bluetooth

The Alienware x17 R2 ist ein leistungsstarker Laptop, der speziell für professionelle Bildbearbeiter entwickelt wurde, die sich eine Leistung auf Desktop-Niveau in einem mobilen Format wünschen. Es läuft auf einer leistungsstarken Intel Core i9-CPU in Kombination mit einer RTX 3070 Ti-GPU, das GPU-basierte Filter beschleunigt und die Stapelverarbeitung optimiert. Das 17,3-Zoll-IPS-Display läuft mit 480 Hz und bietet hervorragende Bildschärfe und Flüssigkeit bei der Fotovorschau, auch wenn es sich hauptsächlich um FHD und nicht um 4K handelt.

In Kombination mit 64 GB DDR5-RAM und 2 TB SSD-Speicher bewältigt es mühelos umfangreiche RAW-Workflows und Software wie Lightroom, Capture One und Photoshop. Ein großer Vorteil ist das Kühlsystem, wodurch die Leistung auch bei längeren Export- oder Retusche-Sitzungen konstant bleibt.

Vorteile Nachteile ✅Das große 17,3-Zoll-Display eignet sich hervorragend für detailgenaue Bearbeitungen ✅Die RTX 3070 Ti-GPU bewältigt GPU-beschleunigte Filter problemlos ✅ 64 GB DDR5-RAM ermöglichen nahtloses Multitasking ✅ Eine 2-TB-SSD bietet Ihnen Platz für umfangreiche RAW-Bibliotheken ✅ Eine Bildwiederholfrequenz von 480 Hz sorgt für reaktionsschnelle, flüssige Bilder ✅Ein leistungsstarkes Kühlsystem sorgt für konstante Temperaturen ❌Schwerer und sperriger als die meisten Laptops, aber auf dauerhafte Leistung ausgelegt

Fazit: The Alienware x17 R2 ist die ideale Wahl für Fotografen, die eine schnelle Bildbearbeitung, reibungsloses Multitasking und zuverlässige GPU-Leistung für komplexe Bildbearbeitungsaufgaben benötigen. Es eignet sich besonders für diejenigen, die an anspruchsvollen Projekten arbeiten, bei denen große Dateien oder aufwendige Exportvorgänge eine Rolle spielen.

2. Acer Swift Edge [Der beste leichte Laptop mit OLED-Display für die Bildbearbeitung]

Technische Daten Details CPU AMD Ryzen 7 8840U GPU AMD Radeon 780M (integriert) RAM 16 GB LPDDR5 Lagerung 1 TB PCIe-Gen-4-SSD Anzeige 16 Zoll, 3,2K OLED (3200 × 2000), 120 Hz Bildwiederholfrequenz Einhundertzwanzig Hertz Akku Bis zu 8 Stunden Gewicht 1,23 kg Konnektivität USB 3.2 Gen 2, USB-C, HDMI 2.1, microSD, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

The Acer Swift Edge zeichnet sich als äußerst tragbare Option aus, die dennoch eine visuelle Leistung auf professionellem Niveau bietet. Sein 16-Zoll-3,2K-OLED-Display unterstützt 100 % des DCI-P3-Farbraums, sodass Fotografen ihre Arbeiten mit tiefen Schwarztönen und lebendigen Lichtern in der Vorschau betrachten können.

The Die Ryzen 7-CPU bewältigt alltägliche Bearbeitungsaufgaben schnell, und die 1-TB-SSD ermöglicht einen schnellen Zugriff auf umfangreiche RAW-Bibliotheken. Trotz seines schlanken Gehäuses, Der Laptop verfügt über wichtige Anschlüsse wie HDMI, USB-C und microSD, was die Datenübertragung und die Nutzung eines externen Monitors vereinfacht. Das Metallgehäuse wirkt robust und sieht professionell aus, was es zu einer guten Wahl für den Einsatz im Kundenkontakt macht.

Vorteile Nachteile ✅ Das 3,2-Zoll-OLED-Display mit 100 % DCI-P3 sorgt für präzise und lebendige Vorschaubilder ✅ Dank seines geringen Gewichts von 1,23 kg lässt es sich bei Dreharbeiten leicht transportieren ✅ Der Ryzen 7-Prozessor bietet solide Leistung für die meisten Bearbeitungsabläufe ✅ Die 1-TB-SSD sorgt für schnelle Lade- und Exportzeiten ✅ Das Metallgehäuse sorgt für Langlebigkeit und verleiht dem Gerät ein elegantes, hochwertiges Aussehen ✅ Mit HDMI-, USB-C- und microSD-Anschlüssen für den einfachen Anschluss von Geräten ❌ Die integrierte GPU schränkt die Beschleunigung bei Filtern ein, aber Lightroom und Photoshop laufen trotzdem flüssig

Fazit: The Acer Swift Edge bietet Fotografen einen reisefreundlichen Laptop mit einem professionellen Bildschirm und flüssiger Leistung. Er eignet sich am besten für Nutzer, denen eine präzise Bildwiedergabe und Mobilität wichtiger sind als eine leistungsstarke High-End-Grafikkarte.

3. Acer TravelMate P4 [Der beste preisgünstige Business-Laptop für die Fotoarbeit unterwegs]

Technische Daten Details CPU AMD Ryzen 5 PRO 6650U (6 Kerne, bis zu 4,5 GHz) GPU AMD Radeon 660M (integriert) RAM 16 GB DDR5 Lagerung 1 TB PCIe-NVMe-SSD Anzeige 14″ WUXGA (1920 x 1200), 60 Hz Bildwiederholfrequenz 60 Hertz Akku 56 Wh, bis zu 10 Stunden (geschätzt) Gewicht 1,48 kg Konnektivität USB 3.2 Typ C, USB-A, HDMI, RJ-45, microSD, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

The Acer TravelMate P4 ist eine zuverlässige Wahl für Fotografen, die einen praktischen, tragbaren Laptop benötigen, um vor Ort Fotos auszuwählen, in der Vorschau anzusehen und zu verwalten. Mit einer Ryzen 5 PRO-CPU und 16 GB RAM, es lässt Lightroom und ähnliche Programme bei der allgemeinen Bearbeitung ohne Verzögerungen laufen.

Sein 14-Zoll-WUXGA-Display bietet eine hervorragende Bildschärfe und eine höhere vertikale Auflösung, was sich beim Organisieren von Fotobibliotheken oder bei der Arbeit an webbasierten Portfolios als nützlich erweist. Das Design wirkt professionell und umfasst nützliche Anschlüsse wie HDMI, Ethernet und einen microSD-Steckplatz, was sich bei der Durchsicht der Aufnahmen vor Ort als nützlich erweist. Es bietet außerdem Windows 11 Pro und Sicherheitstools auf Unternehmensniveau, wodurch es sich ideal für freiberufliche Fotografen eignet, die Kundendaten verwalten.

Vorteile Nachteile ✅ Der kompakte 14-Zoll-Bildschirm mit einem Seitenverhältnis von 16:10 vergrößert den vertikalen Arbeitsbereich ✅ Die Ryzen 5 PRO-CPU bewältigt die Organisation von Fotos und allgemeine Bearbeitungsaufgaben effizient ✅ Die 1-TB-NVMe-SSD lädt große Ordner und Dateien schnell ✅ Umfassende Anschlussausstattung einschließlich HDMI, microSD und Ethernet für den Anschluss an einen Computer ✅ Das robuste Gehäuse und der Fingerabdrucksensor sorgen für mehr Sicherheit und machen das Gerät ideal für unterwegs ✅ Dank der langen Akkulaufzeit können Sie den ganzen Tag lang bearbeiten, ohne an ein Ladegerät gebunden zu sein ❌ Die integrierte Grafikkarte schränkt die Leistung bei anspruchsvollen Bearbeitungsaufgaben ein, sorgt aber dafür, dass alltägliche Anwendungen reibungslos laufen

Fazit: The Acer TravelMate P4 ist eine kluge Wahl für Fotografen, die einen soliden, schnörkellosen Laptop für die tägliche Arbeit suchen. Er bietet alles Wesentliche: solide Verarbeitung, durchdachte Funktionen und zuverlässige Leistung in einem handlichen Format.

4. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (10. Generation) [Das beste 2-in-1-Convertible für kreative Flexibilität und Touch-Bedienung]

Technische Daten Details CPU Intel Core Ultra 7 258V (bis zu 4,8 GHz) GPU Intel Arc integrierte Grafik 140V RAM 32 GB LPDDR5X Lagerung 2 TB PCIe 4.0 NVMe-SSD Anzeige 14″ WUXGA (1920 x 1200), IPS, Touchscreen, 100 % sRGB, 500 Nits Bildwiederholfrequenz 60 Hertz Akku 3-Zellen-Akku (ca. 8–10 Stunden) Gewicht 1,12 kg Konnektivität Thunderbolt, USB-C, USB-A, HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth

The Lenovo ThinkPad X1 Yoga (10. Generation) vereint Leistung, Mobilität und kreative Flexibilität in einem soliden 2-in-1-Formfaktor. Sein 14-Zoll-Touchscreen unterstützt die Eingabe per Stift, was das Skizzieren erleichtert, Kundenfeedback mit Anmerkungen versehen oder direkt auf dem Bildschirm lokale Bildbearbeitungen vornehmen. Das Display deckt 100 % des sRGB-Farbraums ab und bietet mit einer Helligkeit von 500 Nits hervorragende Klarheit und Farbgenauigkeit in hell beleuchteten Umgebungen.

Angetriebenangetrieben vom neuen Intel Core Ultra 7-Prozessor und 32 GB schnellem RAM… diese Maschine bewältigt mehrschichtige Bearbeitungen, Stapelverarbeitung und umfangreiche Kataloge ohne Ruckeln, da die Der derzeit beste Laptop. Die 2-TB-SSD ermöglicht einen schnellen Zugriff auf große Projektordner, und die Verarbeitungsqualität wird dem Ruf von ThinkPad in Sachen Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit gerecht. Außerdem stehen nützliche Anschlüsse wie Thunderbolt und HDMI zur Verfügung, über die Sie farbkalibrierte Monitore oder externe Hochgeschwindigkeitslaufwerke anschließen können.

Vorteile Nachteile ✅ 14-Zoll-2-in-1-Touchscreen mit Stiftunterstützung erleichtert das Markieren und die direkte Bearbeitung ✅ Eine 100-prozentige sRGB-Farbabdeckung und eine Helligkeit von 500 Nits gewährleisten eine präzise Farbwiedergabe ✅ Leichtes, robustes Design mit hochwertigen Materialien und entspiegeltem Bildschirm ✅ Der Intel Core Ultra-Prozessor bewältigt Bearbeitungsprogramme mühelos ✅ Eine 2-TB-SSD bietet Fotografen ausreichend Speicherplatz für komplette Projekte und RAW-Backups ✅ Über Thunderbolt und USB-C lassen sich externe Speichermedien und Bildschirme ganz einfach anschließen ❌ Die integrierte GPU schränkt erweiterte GPU-Funktionen ein, doch die Leistung bleibt bei allgemeinen Bearbeitungsaufgaben weiterhin hoch

Fazit: The ThinkPad X1 Yoga (10. Generation) ist ideal für Fotografen, die Leistung und Flexibilität in einem tragbaren Gerät suchen. Es eignet sich hervorragend für die Bearbeitung unterwegs, die Präsentation von Arbeiten vor Kunden oder die Integration stiftbasierter Aufgaben in Ihren Foto-Workflow.

5. Lenovo ThinkPad X12 Detachable (2. Generation) [Ideal zum Herausnehmen für die Kundenprüfung und zum Korrekturlesen unterwegs]

Technische Daten Details CPU Intel Core i7 GPU Integrierte Intel-Grafikkarte RAM 32 GB LPDDR5X Lagerung 2 TB SSD (M.2 PCIe) Anzeige 14″ WUXGA (1920 x 1200), IPS, 100 % sRGB, Touchscreen Bildwiederholfrequenz 60 Hertz Akku Integrierter Li-Polymer-Akku mit 57 Wh Gewicht ca. 1,09 kg Konnektivität USB-C, 2× Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-A, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

DiesTop-Laptops von Lenovo bietet echte Mobilität, ohne dabei Abstriche bei der Benutzerfreundlichkeit zu machen. Sein 14-Zoll-Touchscreen erreicht 100 % sRGB und mit Antireflexbeschichtung, wodurch es sich gut zum Betrachten von Fotos im Freien oder in hellen Studios eignet.

Dank des 2-in-1-Designs können Sie die Tastatur abnehmen, um schnell eine Bildvorschau anzuzeigen, oder den Stift verwenden, um Kundenfeedback direkt auf dem Bildschirm zu vermerken. Intels Core i7-Prozessor, kombiniert mit 32 GB LPDDR5X-RAM und eine 2-TB-SSD… sorgt für eine schnelle Dateiverarbeitung und reaktionsschnelle Bearbeitung. Dank Thunderbolt 4-, HDMI- und USB-C-Anschlüssen lassen sich bei Außenaufnahmen kalibrierte Monitore und schnelle externe Laufwerke problemlos anschließen.

Vorteile Nachteile ✅ Dank der abnehmbaren Form lässt sich schnell zwischen Laptop- und Tablet-Modus wechseln ✅ Der 100 % sRGB-Touchscreen liefert klare, farbgenaue Vorschauen ✅ Mit dem Stift lassen sich schnell Notizen machen und kleinere Korrekturen vornehmen ✅ 32 GB RAM und eine 2-TB-SSD sorgen für flüssige Bearbeitung und bieten ausreichend Speicherplatz für umfangreiche Kataloge ✅ Die kompakte und leichte Bauweise eignet sich für mobile Arbeitsabläufe ✅ Thunderbolt 4- und HDMI-Anschlüsse unterstützen professionelle externe Konfigurationen ❌ Die integrierte GPU unterstützt keine erweiterten Filter, läuft aber mit Lightroom und ähnlichen Programmen reibungslos

Fazit: The ThinkPad X12 Detachable der 2. Generation eignet sich am besten als mobiler Begleiter für Fotografen, die sich mit Kunden treffen, ihre Arbeiten vor Ort durchsehen oder häufig unterwegs sind. Es vereint Mobilität, Farbgenauigkeit und flexible Eingabemöglichkeiten in einem äußerst praktischen Format.

6. Samsung Galaxy Chromebook 2 [Das beste Chromebook für cloudbasierte Foto-Workflows]

Technische Daten Details CPU Intel Core i3 (2,1 GHz) GPU Intel UHD Graphics (integriert) RAM 8 GB LPDDR3 Lagerung 128 GB SSD Anzeige 13,3 Zoll Full HD (1920 x 1080), 16:9 Bildwiederholfrequenz 60 Hertz Akku Bis zu 13 Stunden Gewicht 1,65 kg Konnektivität USB-C, USB-A, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

The Samsung Galaxy Chromebook 2 bietet eine elegante und effiziente Lösung für Fotografen die auf Cloud-Plattformen wie Google Drive, Lightroom Web oder Adobe Express setzen. Sein 13,3-Zoll-Full-HD-Bildschirm zeigt Bilder in gestochen scharfer Qualität an, während das leichte Gehäuse und die Akkulaufzeit von 13 Stunden dafür sorgen, dass Sie den ganzen Tag über mobil bleiben.

Chrome OS startet sofort und synchronisiert sich mit Ihren bestehenden Cloud-Bibliotheken, was die Bildauswahl und -prüfung während der Aufnahmen beschleunigt. Mit Wi-Fi 6-Unterstützung und einer überraschend guten Webcam, diesDer beste Laptop für Studenten… eignet sich auch gut für spontane Videoanrufe mit Kunden oder Portfolio-Präsentationen.

Vorteile Nachteile ✅ Das 13,3-Zoll-FHD-Display bietet klare Vorschaubilder zur Bildbetrachtung ✅ Dank der 13-Stunden-Akkulaufzeit bleiben Sie auch auf Reisen produktiv ✅ Chrome OS startet schnell und lässt sich mit Cloud-Fotodiensten integrieren ✅ Wi-Fi 6 sorgt für eine schnelle Synchronisierung mit Cloud-Bibliotheken und Backups ✅ Robuste Bauweise mit einem eleganten, ultraschlanken Design ✅ Leicht genug, um es den ganzen Tag ohne Anstrengung zu tragen ❌ Nur 128 GB lokaler Speicher, aber ideal für Cloud-basierte Arbeitsabläufe

Fazit: The Galaxy Chromebook 2 eignet sich am besten für Fotografen, die ihre Arbeit in der Cloud verwalten. Die App ist schlank, schnell und ideal für Kundenvorschauen, kleine Retuschen oder die Bildbetrachtung auf Reisen.

7. ASUS ExpertBook B3 Flip [Der beste Convertible-Laptop für Außeneinsätze und die Bearbeitung mit einem Stylus]

Technische Daten Details CPU Intel Core i7-1165G7 (4,7 GHz) GPU Intel Iris Xe (integriert) RAM 16 GB DDR4 Lagerung 512 GB SSD Anzeige 14 Zoll Full HD (1920 x 1080), TÜV-zertifiziert Bildwiederholfrequenz 60 Hertz Akku 1 Lithium-Ionen-Akku (im Lieferumfang enthalten) Gewicht 1,61 kg Konnektivität HDMI, RJ45, USB-A, USB-C, Thunderbolt 4, Wi-Fi 6, Bluetooth

The ASUS ExpertBook B3 Flip bietet Fotografen, die in schnelllebigen oder mobilen Umgebungen arbeiten, solide Leistung und flexible Einsatzmöglichkeiten. Sein 14-Zoll-Touchscreen lässt sich um 360° drehen, sodass Sie zwischen den Bearbeitungsmodi wechseln können, Fotos mit einem Stylus zu präsentieren oder zu bearbeiten. Der Intel Core i7-Prozessor bewältigt das Aussortieren von Fotos, das Anzeigen von RAW-Dateien und Multitasking ohne Verzögerungen.

Das Gerät wirkt robust und verfügt über Funktionen wie eine Sichtschutzklappe, eine Anmeldung per Fingerabdruck und Mikrofone mit KI-gestützter Geräuschunterdrückung, was es zu einer klugen Wahl als Der beste Laptop zum Programmieren. Fotografen, die von einem Shooting zum nächsten eilen und ein stiftfreundliches, präsentationsfähiges Gerät benötigen, werden die Vielseitigkeit dieses All-in-One-Geräts zu schätzen wissen.

Vorteile Nachteile ✅ Der um 360° drehbare Bildschirm eignet sich gut für das Korrekturlesen, Präsentieren und leichte Retuschieren ✅ Der Intel Core i7-Prozessor sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Bearbeitungsprogramme ✅ Dank der integrierten Stiftunterstützung lassen sich Inhalte schnell mit Anmerkungen versehen und bearbeiten ✅ Die 13-MP-Frontkamera hilft dabei, Standortangaben oder Projektnotizen festzuhalten ✅ Mit Thunderbolt 4, HDMI und RJ45 für eine vollständige Workstation-Ausstattung ✅ KI-basierte Audio- und Datenschutz-Tools verbessern die Zusammenarbeit und die Arbeit im Homeoffice ❌ Schwerer als andere 14-Zoll-Laptops, bietet dafür aber Robustheit auf Business-Niveau und zahlreiche Anschlüsse

Fazit: The ExpertBook B3 Flip bietet praktische Vielseitigkeit für Fotografen im Außeneinsatz und kreative Profis. Dank seiner robusten Bauweise, der Stifteingabe und der leistungsstarken technischen Daten eignet es sich ideal für die Bearbeitung unterwegs, die Bildauswahl und Kundengespräche.

8. HP ProBook 450 G9 [Der beste 15,6-Zoll-Laptop für die Bildbearbeitung: Zuverlässigkeit für den geschäftlichen Einsatz und das kleine Budget]

Technische Daten Details CPU Intel Core i7 (1,7 GHz) GPU Intel Iris Xe-Grafikkarte (integriert) RAM 16 GB DDR4 Lagerung 512 GB SSD Anzeige 15,6 Zoll Full HD (1920 x 1080), entspiegelt Bildwiederholfrequenz 60 Hertz Akku Nicht angegeben Gewicht 2,43 kg Konnektivität USB-A, USB-C, HDMI, RJ-45, Wi-Fi 6, Bluetooth

The HP ProBook 450 G9 bietet eine zuverlässige Lösung für Fotografen, die einen größeren Bildschirm und konstante Leistung benötigen, ohne dabei ihr Budget zu strapazieren. Sein 15,6-Zoll-Full-HD-Display macht das Katalogisieren, Betrachten und die grundlegende Bildbearbeitung komfortabler, vor allem, wenn Sie mehr Platz auf dem Bildschirm bevorzugen. Ausgestattet mit einem Intel Core i7-Prozessor und 16 GB RAM bewältigt der Laptop die meisten Bildbearbeitungssoftware ganz mühelos.

Die 512-GB-SSD ermöglicht einen schnellen Zugriff auf RAW-Dateien und aktive Projekte, während die Tastatur in Standardgröße längere Bearbeitungssitzungen ermöglicht. Geschäftskunden werden die aufrüstbaren Komponenten, die robuste Bauweise und die Anschlussausstattung des ProBook zu schätzen wissen, die den Anschluss von Kartenlesegeräten oder externen Bildschirmen erleichtert.

Vorteile Nachteile ✅ Der 15,6-Zoll-FHD-Bildschirm bietet mehr Platz für Layouts bei der Fotobearbeitung ✅ Die Core i7-CPU sorgt für eine reaktionsschnelle Leistung bei der Bearbeitung von Software ✅ 16 GB RAM ermöglichen Multitasking mit mehreren Bearbeitungsprogrammen ✅ Die 512-GB-SSD lädt Dateien schnell und beschleunigt den Arbeitsablauf ✅ Mit HDMI-, RJ-45- und USB-C-Anschlüssen für eine bessere Unterstützung von Peripheriegeräten ❌ Schwerer als durchschnittliche Laptops, verfügt jedoch über eine robuste Bauweise und eine umfassende Anschlussausstattung

Fazit: Das HP ProBook 450 G9 bietet genau das, was Fotografen von einem Laptop für die Bildbearbeitung: großzügiger Bildschirm, flüssige Leistung und solide Verarbeitungsqualität. Es eignet sich am besten für alle, die bei einem geschäftstauglichen Gerät Wert auf Praktikabilität, Erweiterungsmöglichkeiten und Komfort legen.

9. Dell Vostro 5620 [Der beste 16-Zoll-Laptop für die Bildbearbeitung – ideal für den Arbeitsalltag und preisgünstig]

Technische Daten Details CPU 2,1 GHz (Modell nicht angegeben) GPU Integriert (6 GB RAM zugewiesen) RAM 64 GB DDR4 Lagerung Nicht aufgeführt Anzeige 16 Zoll Full HD (1920 x 1080) Bildwiederholfrequenz 60 Hz (angenommen) Akku Nicht aufgeführt Gewicht 1,91 kg Konnektivität Bluetooth, Ethernet, USB, WLAN

The Dell Vostro 5620 ist ideal für Kreative, die sich mehr Bildschirmfläche wünschen, ohne in ein sperriges oder hochpreisiges Gerät investieren zu müssen. Das 16-Zoll-Full-HD-Display bietet Ihnen mehr Platz für Bearbeitungspaletten, Symbolleisten und Bildvorschauen, was das effiziente Arbeiten in Anwendungen wie Lightroom und Photoshop erleichtert.

Mit 64 GB DDR4-RAM läuft dieser Laptop Bildbearbeitungssoftware reibungslos – selbst beim Bearbeiten großer Dateien und mehrschichtiger Projekte. Seine zuverlässige, geschäftsorientierte Bauweise ermöglicht lange Arbeitszeiten und lässt sich bei Bedarf leicht warten. Die Anschlussausstattung unterstützt gängige Peripheriegeräte wie Kartenleser und externe Laufwerke, wodurch sich das Gerät ideal für die täglichen Bearbeitungsaufgaben eignet.

Vorteile Nachteile ✅ Der 16-Zoll-FHD-Bildschirm bietet zusätzlichen Platz für Farbpaletten und Bildvorschauen ✅ 64 GB RAM bewältigen anspruchsvolle Arbeitsabläufe in Bildbearbeitungsprogrammen mühelos ✅ Unterstützt Multitasking über mehrere Bearbeitungswerkzeuge hinweg ✅ Mit Ethernet, WLAN, USB und Bluetooth für die einfache Nutzung von Peripheriegeräten ✅ Dank seiner starken Leistung ist er ein leistungsfähiger und preisgünstiger Laptop für die Bildbearbeitung ✅ Ideal für Nutzer, die sich mehr Bildschirmfläche wünschen, ohne auf ein sperriges Gehäuse verzichten zu müssen ❌ Für ein Mittelklasse-System eher schwer, aber dennoch leichter als vollwertige Workstations

Fazit: The Dell Vostro 5620 bietet eine ausgewogene Konfiguration für alle, die Wert auf eine große Bildschirmfläche, Zuverlässigkeit und RAM-intensive Arbeitsabläufe legen. Es eignet sich gut als größere, erschwingliche Option für anspruchsvolle Bildbearbeitung, ohne dabei in die Preisklasse von Workstations vorzudringen.

10. MSI Summit E16 Flip [Das beste Allround-Programm für die Bearbeitung von Foto- und Videomaterial]

Technische Daten Details CPU Intel Core Ultra 7-155H (3,8–4,8 GHz) GPU Speziell RAM 32 GB DDR4 Lagerung 1 TB NVMe-SSD Anzeige 16″ WQXGA (2560 x 1600), 16:10 Touchscreen Bildwiederholfrequenz hundertfünfundsechzig Hertz Akku Bis zu 10 Stunden Gewicht 3,9 kg Konnektivität Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, Wi-Fi 6

The MSI Summit E16 Flip bietet unvergleichliche Vielseitigkeit Fotoand Videobearbeitung. Sein 16-Zoll-QHD+-Display bietet eine scharfe Auflösung und 100 % DCI-P3-Farbgenauigkeit, wodurch es sich ideal für die Bildbearbeitung und detaillierte Vorschauen eignet. Dank Stifteingabe und der Flexibilität als Convertible können Sie skizzieren, Anmerkungen machen oder Ihre Arbeit präsentieren, ohne das Gerät wechseln zu müssen. Das Intel Core Ultra 7 and 32 GB RAM bietet eine flüssige Leistung in Lightroom, Photoshop und DaVinci Resolve.

Das robuste und zugleich hochwertige Gehäuse sorgt für eine optimale Wärmeableitung, während die hohe Bildwiederholfrequenz flüssige Darstellungen beim Durchblättern von Zeitleisten oder beim Vergrößern hochauflösender Standbilder gewährleistet. Damit ist der Summit E16 Flip einer der besten Laptops für Fotografen das funktioniert auch nahtlos in Live-Demos oder bei Kundenpräsentationen.

Vorteile Nachteile ✅ 16-Zoll-QHD+-Touchscreen mit 100 % DCI-P3 für präzise Farbworkflows ✅ Unterstützt die Stifteingabe für Anmerkungen und Retuschen in Echtzeit ✅ Eine Bildwiederholfrequenz von 165 Hz sorgt für eine flüssigere Vorschau ✅ Extrem leistungsstarker Intel Ultra 7 mit 32 GB RAM für umfangreiche Kataloge ✅ Eine 1-TB-NVMe-SSD sorgt für schnelles Laden und Speichern von RAW- und PSD-Dateien ✅ Vielseitige Anschlüsse mit Thunderbolt 4, HDMI 2.1 und Wi-Fi 6 ✅ Hochwertiges Gehäuse mit hervorragender Wärmeableitung unter Belastung ❌ Schwererer 2-in-1-Formfaktor, bietet jedoch unübertroffene Flexibilität bei der Bearbeitung

Fazit: The MSI Summit E16 Flip bietet Spitzenleistung und Flexibilität für den Einsatz bei Präsentationen. Dank seines farbgenauen Touchscreens und der leistungsstarken Hardware ist es der Traum eines jeden Kreativen für die Bearbeitung, Retusche und Präsentation seiner Arbeiten in Echtzeit.

11. Acer Chromebook Plus 514 [Das beste leichte Chromebook für die Bildbearbeitung vor Ort]

Technische Daten Details CPU Intel Core i3-N305 GPU Intel UHD Graphics (integriert) RAM 8 GB LPDDR5 Lagerung 128 GB SSD Anzeige 14-Zoll-Full-HD-IPS-Touchscreen (1920 × 1080) Bildwiederholfrequenz 60 Hertz Akku Bis zu 10 Stunden Gewicht 1,4 kg Konnektivität USB-C, USB-A, HDMI, microSD, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

The Acer Chromebook Plus 514 bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Mobilität, Bildschirmqualität und Geschwindigkeit, was es zu einem der leistungsstärksten Laptops für die Bildbearbeitung für unterwegs. Sein 14-Zoll-Full-HD+-Display bietet eine lebendige Farbwiedergabe und Schärfe, ideal für schnelle Vorschauen und Anpassungen.

Der Intel Core i3-Prozessor sorgt dafür, dass Ihr Bildbearbeitungsaufgaben reaktionsschnell und schnell, und bewältigt cloudbasierte Tools wie Lightroom Web oder Adobe Express mühelos. Das SSD-Laufwerk lädt Bilder sofort, während die integrierte UHD-Grafikkarte grundlegende Foto- und Videobearbeitungreibungslos.

Dank seiner robusten Aluminiumkonstruktion bleibt das Gerät dennoch leicht – ideal für den Transport zu Dreharbeiten oder Kundengesprächen. Das 10 Stunden Akkulaufzeit sorgt für lange Arbeitstage ohne Unterbrechungen, während zahlreiche Anschlüsse, darunter microSD und USB-C, das Übertragen von Dateien oder den Anschluss externer Speichermedien vereinfachen. Dieses Chromebook überzeugt durch konstante Leistung bei der Arbeit vor Ort und bei Reisefotografie, wo es auf Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit ankommt.

Vorteile Nachteile ✅ Das helle, farbgenaue FHD+-Display erleichtert die Überprüfung von Farbtönen und Details ✅ Die reaktionsschnelle Intel Core i3-CPU sorgt für zügige Bearbeitungsabläufe ✅ Lange Akkulaufzeit von 10 Stunden für den ganztägigen Einsatz ✅ Leichtes und dennoch robustes Aluminiumgehäuse ✅ Mehrere Anschlüsse (USB-C, HDMI, SD) erleichtern die Datenübertragung ✅ Ideal für die Bildbearbeitung und schnelle Videobearbeitung unterwegs ❌ Chrome OS schränkt den Zugriff auf herkömmliche Desktop-Software ein, Cloud-Tools laufen jedoch reibungslos

Fazit: The Acer Chromebook Plus 514 bietet eine gestochen scharfe Bildqualität, solide Geschwindigkeit und hervorragende Mobilität. Dank seiner Kombination aus Leistung und Ausdauer ist er eine hervorragende Wahl als bester Laptop für Fotografen, die Wert auf Zuverlässigkeit und Flexibilität in einem leichten, reisefreundlichen Gerät legen.

12. ASUS Chromebook Flip CX5 [Der beste ChromeOS-Laptop für die Fotobearbeitung mit Touch-Funktion]

Technische Daten Details CPU Intel Core i3-1215U (6 Kerne, bis zu 4,4 GHz) GPU Intel UHD Graphics (integriert) RAM 8 GB DDR4 mit 3200 MHz Lagerung 256 GB SSD Anzeige 16″ FHD+ (1920 × 1200) IPS Touchscreen, 16:10 Bildwiederholfrequenz 60 Hertz Akku Bis zu 10 Stunden Gewicht 2,16 kg Konnektivität 2× USB-C 3.2, 1× USB-A 3.2, HDMI, microSD, Wi-Fi 6, Bluetooth 5

The ASUS Chromebook Flip CX5 ist eine ausgezeichnete Wahl als bester Computer für Fotografen, die einen vielseitiges 2-in-1-Gerät das Geschwindigkeit, Flexibilität und ein Cloud-First-Design vereint. Seine 16-Zoll-Touchscreen mit brillanter Farbdarstellung bietet eine größere Bildschirmfläche als herkömmliche Chromebooks und verfügt über ein Seitenverhältnis von 16:10, das sich ideal eignet für Bildbearbeitungsaufgaben wie das Überprüfen der Komposition oder das Abgleichen der Grundtöne. Angetrieben von einem 6-Kern-Intel-Core-i3-Chip und integrierte UHD-Grafikkarte, dies#1 ASUS-Laptop lässt webbasierte und Android-Foto-Apps mit minimaler Verzögerung laufen.

Its 10 Stunden Akkulaufzeit und robuste Bauweise nach MIL-STD 810H sorgen dafür, dass Sie auch unterwegs produktiv bleiben, während Sie dank USB-C-, HDMI- und microSD-Unterstützung ohne Adapter an Bildschirme und externe Speichermedien anschließen können. Das Klappdesign und Touch-OberflächedazuDer beste Laptop für die Spieleentwicklung Eröffnen Sie sich neue kreative Möglichkeiten – damit gehört dieses Gerät zu den besten Laptops für die Fotobearbeitung unter ChromeOS.

Vorteile Nachteile ✅ Der 16-Zoll-FHD+-IPS-Touchscreen sorgt für eine präzisere und intensivere Bildbetrachtung und Bildbearbeitung ✅ Das 2-in-1-Scharnier mit Stylus-Halterung (bei vielen Modellen) ermöglicht schnelles Hinzufügen von Anmerkungen oder Bearbeitungen ✅ Die 256-GB-SSD bietet Platz für die lokale Speicherung von RAW-Dateien und zwischengespeicherten Dateien ✅ Die Akkulaufzeit von 10 Stunden reicht für lange Dreharbeiten, Bearbeitungen oder Reisen, ohne dass häufig aufgeladen werden muss ✅ Schnelles Wi-Fi 6 und mehrere USB-Anschlüsse unterstützen Kartenlesegeräte und Laufwerke für einen reibungslosen Arbeitsablauf ❌ Etwas schwerer als herkömmliche Laptops, aber robust und zuverlässig für den Einsatz am Schreibtisch oder unterwegs

Fazit:The ASUS Chromebook Flip CX5 ist der beste Laptop für die Fotobearbeitung für ChromeOS-Fans. Sein großzügiges Display, das für den Stift optimierte Design und die flexiblen Anschlüsse machen ihn perfekt für die Foto- und Videobearbeitung mit Cloud-Tools. Ideal für Profis in der Fotobearbeitung, die einen zuverlässigen Zweitcomputer oder ein Workflow-Tool mit Touch-Funktion suchen.

13. Alienware M18 R2 [Der beste Laptop als Desktop-Ersatz für die High-End-Fotobearbeitung]

Technische Daten Details CPU Intel Core i9-14900HX (5,8 GHz, 24 Threads) GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 (12 GB GDDR6) RAM 32 GB DDR5 (5600 MHz) Lagerung 1 TB SSD Anzeige 18 Zoll QHD+ (2560 × 1600), 16:10 Bildwiederholfrequenz hundertfünfundsechzig Hertz Akku Bis zu 7 Stunden Gewicht 4,23 kg Konnektivität USB-C, USB-A, HDMI, Bluetooth, WLAN 6

The Alienware M18 R2 ist eine erste Wahl für die bester Gaming-Laptop und wurde für Profis in der Bildbearbeitung entwickelt, die höchste Leistung verlangen. Mit einem 18-Zoll-QHD+-Display und einer RTX 4080-GPU bewältigt es Bildbearbeitung, Bildvorschau, RAW-Wiedergabe und KI-Filter ohne jegliche Verzögerung. Ganz gleich, ob Sie Tausende von Aufnahmen exportieren oder mit mehreren 4K-Ebenen arbeiten – dieses Gerät hält mit.

Its hervorragende Bildschirmqualität bietet Ihnen eine bessere Darstellung von Farbverläufen, Schatten und Farbbalance. Darunter verbirgt sich ein i9-14900HX und 32 GB DDR5-RAM, ideal für die meisten Aufgaben der Bildbearbeitung. Es unterstützt sogar eine Gesamtspeicherkapazität von bis zu 9 TB und verfügt über eine hervorragende Kühlung, um eine Leistungsdrosselung bei langen Exportvorgängen zu vermeiden. Perfekt für Studios, ambitionierte Hobbyfotografen oder reisende Fotografen, die ihren Desktop-PC zu Hause lassen möchten.

Vorteile Nachteile ✅ Die RTX 4080-GPU und die i9-CPU sorgen für hohe Leistung bei Bearbeitungs- und Rendering-Workflows ✅ 18-Zoll-QHD+-Display mit 100 % DCI-P3 für perfekte Bildqualität ✅ Die 1-TB-SSD lädt RAW-Dateien blitzschnell und bietet Platz für umfangreiche Bibliotheken ✅ Dank zahlreicher USB-, Thunderbolt- und HDMI-Anschlüsse lassen sich Kartenlesegeräte ganz einfach anschließen ✅ Erweiterungsmöglichkeiten bis zu 9 TB für den langfristigen Einsatz ✅ Schneller DDR5-Arbeitsspeicher ermöglicht Echtzeit-Vorschauen, sogar in Lightroom oder Photoshop ❌ Zu groß und zu schwer für unterwegs, aber unschlagbar, wenn es auf Leistung ankommt

Fazit: The Alienware M18 R2 sticht als das Der beste Laptop für die Bildbearbeitung zum kleinen Preis für Nutzer, die maximale Leistung in einem tragbaren Format suchen. Sein riesiges Display und seine erstklassige Ausstattung machen ihn zu einem idealen Desktop-Ersatz, der speziell auf bildintensive, professionelle Foto-Workflows zugeschnitten ist.

Die wichtigsten Merkmale, auf die Sie bei den besten Laptops für Fotografen achten sollten

Bei der Auswahl eines Laptops für die Fotografie kommt es auf jede einzelne Komponente an, von der Bildschirmgenauigkeit bis hin zur internen Rechenleistung die Ihren Arbeitsablauf bestimmen. Die besten Laptops für Bildbearbeitungpräzise Bilddarstellung, schnelle Reaktionszeiten und ausreichend Speicherplatz für große RAW-Dateien bieten. Ein echter Fotografie-Laptop sollte ein hochwertiges IPS-Display, eine leistungsstarke CPU und GPU sowie robuste Mobilität vereinen. Im Folgenden finden Sie die wesentlichen Merkmale, die hervorragende Laptops von durchschnittlichen Modellen unterscheiden.

Bildschirmqualität und Farbgenauigkeit

Die Bildschirmeinstellungen eines Fotografen bestimmen, wie jedes Detail auf dem Bildschirm dargestellt wird. Eine präzise Farbwiedergabe ist das A und O bei professioneller Arbeit, damit das endgültige Bild auf allen Geräten und in gedruckter Form einheitlich aussieht. Achten Sie auf ein IPS-Panel mit breitem Farbraumabdeckung, idealerweise 100 % sRGB oder nahe an AdobeRGB, um eine gleichbleibende Farbwiedergabe und einen konsistenten Kontrast zu gewährleisten. Eine höhere Auflösung, wie beispielsweise 2K oder 4K, verbessert Bildqualität und hilft dabei, Mängel während Bildbearbeitung.

Matte Bildschirme reduzieren Blendeffekte bei Außenaufnahmen, während ein helles 400-Nit-Display sorgt für gute Sichtbarkeit bei allen Lichtverhältnissen. Wenn man den Laptop mit einem externer Monitor Die Kalibrierung für die Bearbeitung ermöglicht eine noch präzisere Steuerung während Bildbearbeitungsprogramme. Präzisionsoptimierte Bildschirme sorgen dafür, dass einfache Einstellungen zu exakten Ergebnissen führen, die die Farben und Details der realen Welt originalgetreu wiedergeben.

Leistung: CPU, GPU und RAM

Leistung ist der Motor jedes Bearbeitungsworkflows. Schnelle Prozessoren und dedizierte GPUs verkürzen die Exportzeiten und beschleunigen die Bearbeitung in anspruchsvollen Programmen wie Lightroom oder Photoshop. Für eine gleichbleibende Leistung sollten Sie mindestens einen Intel i5 oder AMD Ryzen 5 wählen, obwohl Intel i7- oder Ryzen 7-Prozessoren bieten überragende Rechenleistung für anspruchsvolle Bildbearbeitung und Multitasking, und wenn Sie unterrichten, sind dies die Die besten Laptops für Lehrer.

Der Arbeitsspeicher (RAM) hat direkten Einfluss darauf, wie flüssig Sie große Fotodateien öffnen und zwischen ihnen wechseln können. Für Gelegenheitsnutzer reichen mindestens 8 GB aus, während 16 GB oder mehr Profis bei der Bearbeitung in mehreren Ebenen unterstützen. Grafikkarten wie NVIDIA RTX oder Intel Arc-Grafikspeicher die Darstellungsgeschwindigkeit verbessern und filterintensive Effekte beschleunigen. Eine ausgewogene CPU-GPU-RAM-Konfiguration sorgt dafür, dass es zu keinen Verzögerungen oder Einfrieren kommt und alles flüssig läuft Bearbeitung von Fotos selbst unter Druck.

Speichermöglichkeiten für die Bildbearbeitung

Der Speicherplatz entscheidet darüber, wie effizient ein Laptop Ihr wachsendes Portfolio bewältigen kann. SSDs sind leistungsstärker als HDDs in jeder Hinsicht – schnellere Startzeiten, zügigere Dateiübertragungen und sofortiger Zugriff auf hochauflösende Bilder. Für Einsteiger reicht eine 256-GB-SSD für Arbeitsdateien aus, Profis sollten jedoch auf 512 GB oder 1 TB zum Speichern von RAW-Bibliotheken und fertigen Bearbeitungen.

Schnelle NVMe-SSDs verbessern zudem Bildbearbeitungsprogramme, wodurch Verzögerungen beim Importieren oder Exportieren vermieden werden. Viele Fotografen bevorzugen Konfigurationen mit zwei Laufwerken: eine interne SSD für Projekte und ein externes Laufwerk für Backups. Diese Konfiguration sorgt für übersichtliche Arbeitsbereiche und verbessert die Reaktionsgeschwindigkeit des Laptops. Dank reichlich vorhandenem, schnellem Speicherplatz können Sie sich ganz auf Ihre Kreativität konzentrieren, anstatt darauf zu warten, dass Dateien geladen werden.

Akkulaufzeit für lange Bearbeitungssitzungen

Die Akkulaufzeit bestimmt die Flexibilität. Ein Laptop mit einer Akkulaufzeit von mindestens 8 Stunden ermöglicht es Fotografen, ihre Bilder überall zu bearbeiten– vom Studio bis hin zu abgelegenen Orten. Die lange Akkulaufzeit gewährleistet zudem, dass die Arbeit für Kunden auch auf Reisen unterbrechungsfrei fortgesetzt werden kann, ohne dass man nach Steckdosen suchen muss.

Moderne Laptops mit effizienten Prozessoren, wie Intel Evo oder die Apple M-Serie, bieten hohe Leistung, ohne den Akku zu schnell zu entladen. Für hohe Rechenlasten wie die Stapelverarbeitung oder Bildbearbeitung… manche Systeme optimieren den Stromverbrauch dynamisch, um Leistung und Lebensdauer in Einklang zu bringen. Ein Akku mit hoher Kapazität in Kombination mit einem Schnellladegerät sorgt dafür, dass Sie auch bei ganztägigen Dreharbeiten produktiv bleiben. Wahre Mobilität bedeutet, frei kreativ zu sein, ohne an eine Steckdose gebunden zu sein.

Mobilität und Verarbeitungsqualität

Fotografen und Studenten sind ständig in Bewegung, daher ist die Der beste Laptop für Schüler muss leicht und dennoch robust sein. Eine solide Verarbeitung gewährleistet Zuverlässigkeit auf Reisen, wo die Ausrüstung oft beengten Platzverhältnissen und unvorhersehbaren Belastungen ausgesetzt ist. Modelle aus Aluminium oder Kohlefaser bieten zuverlässigen Schutz, ohne unnötig aufzutragen.

Schlanke Modelle mit einem Gewicht von unter 4 Pfund erleichtern die Arbeit im Außendienst, während spritzwassergeschützte Tastaturen und nach MIL-STD zertifizierte Robustheit zusätzliche Sicherheit bieten. Robuste Scharniere ermöglichen flexible Einstellmöglichkeiten für die Bearbeitung von Vorschauen, insbesondere bei Verwendung eines externer Monitor. Die Verarbeitungsqualität wirkt sich direkt auf die langfristige Zuverlässigkeit aus – ein solide gebauter Laptop übersteht Reisen, den Zahn der Zeit und hohe Arbeitsbelastungen. Bildbearbeiter, die in robuste, tragbare Geräte investieren, können sich darauf verlassen, dass ihre kreativen Werkzeuge nicht mitten im Projekt den Geist aufgeben.

Mein Fazit

Wenn Sie auf der Suche nach einem Laptop für die Bildbearbeitung sind, bieten diese drei Modelle herausragende Leistung für unterschiedliche Anforderungen – von der Leistung eines Desktop-PCs bis hin zu leichter Mobilität. Nachfolgend finden Sie die Top-Empfehlungen und die jeweiligen Highlights:

Alienware x17 R2 : Angetrieben von einem Intel Core i9 und einer RTX 3070 Ti bewältigt es GPU-intensive Bildbearbeitung mühelos. Das riesige 17,3-Zoll-FHD-Display mit 480 Hz sorgt für ultraflüssige Darstellung und präzise Vorschauen – ideal für Lightroom und Capture One.

Angetrieben von einem Intel Core i9 und einer RTX 3070 Ti bewältigt es GPU-intensive Bildbearbeitung mühelos. Das riesige 17,3-Zoll-FHD-Display mit 480 Hz sorgt für ultraflüssige Darstellung und präzise Vorschauen – ideal für Lightroom und Capture One. Acer Swift Edge : Mit einem Gewicht von nur 1,2 kg ist es wie geschaffen für Kreative, die unterwegs bearbeiten. Der 16-Zoll-3,2K-OLED-Bildschirm deckt 100 % des DCI-P3-Farbraums ab und ermöglicht so lebendige Vorschauen mit hohem Kontrast und präziser Farbwiedergabe.

Mit einem Gewicht von nur 1,2 kg ist es wie geschaffen für Kreative, die unterwegs bearbeiten. Der 16-Zoll-3,2K-OLED-Bildschirm deckt 100 % des DCI-P3-Farbraums ab und ermöglicht so lebendige Vorschauen mit hohem Kontrast und präziser Farbwiedergabe. Acer TravelMate P4: Preisgünstig und dennoch leistungsstark, mit einer Ryzen 5 PRO-CPU und 16 GB RAM für eine flüssige Lightroom-Leistung. Das 14-Zoll-WUXGA-Display bietet zusätzliche Bildschirmhöhe für eine bessere Anordnung der Arbeitsbereiche bei der Bearbeitung.

Für Kreative, die sowohl im Bereich Fotografie als auch im Bereich Videografie tätig sind, ist die Wahl des besten Laptops für die Foto- und Videobearbeitung entscheidend, um ihre kreative Leistung zu maximieren. Der beste Laptop für die Video- und Fotobearbeitung sollte ein ausgewogenes Verhältnis zwischen GPU-Beschleunigung, hohen Bildwiederholraten und farbgenauen Displays bieten, um anspruchsvolle Multimedia-Workflows bewältigen zu können.

Bei der Auswahl des richtigen Laptops für Lightroom sollten Sie vor allem auf eine leistungsstarke CPU-GPU-Kombination mit mindestens 16 GB RAM und einer brillanten Farbwiedergabe achten. Letztendlich bedeutet die Auswahl der besten Computer für Fotografen Investitionen in Maschinen, die Leistung, Mobilität und Anzeigegenauigkeit vereinen um Ihre ganz eigene kreative Vision zu unterstützen.

Häufig gestellte Fragen