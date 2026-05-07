Los 9 mejores monitores verticales para programación, videojuegos y trabajo de oficina en 2025

Para conseguir el mejor monitor vertical, hay que fijarse en dos características imprescindibles: un soporte giratorio de 90° fiable y una pantalla IPS que mantenga la precisión de los colores cuando se coloca en vertical. Sin esa combinación, cualquier tarea que requiera una vista horizontal —ya sea código, investigación o hojas de cálculo— se convierte en un caos de pantalla ancha que hace que la vista se distraiga y la eficiencia se esfume.

Una disposición vertical resuelve este problema de inmediato. Te permite ver más líneas de código, leer páginas completas de PDF sin necesidad de ampliar la imagen o mantener abierta una ventana de chat dedicada mientras juegas. En esta guía, te presentaré los mejores monitores que admiten el modo vertical desde el primer momento. Analizaremos opciones para todos los presupuestos y casos de uso con el fin de mejorar la eficiencia de tu espacio de trabajo.

Nuestra selección de los mejores monitores verticales

Hay docenas de monitores en el mercado, pero solo unos pocos ofrecen el equilibrio adecuado entre ergonomía, ángulos de visión y precio para su uso en vertical. Tras analizar las especificaciones y el rendimiento de numerosos modelos, he seleccionado los que ofrecen mejores prestaciones. Estos tres destacan porque permiten cambiar al modo vertical de forma fácil y fiable.

AOC 27″ 27G4H – Ofrece un equilibrio fantástico entre pantalla y rendimiento, con un soporte resistente y un panel Fast IPS que garantiza que el texto se vea nítido incluso al desplazarse rápidamente. ViewSonic VA2408-HDJ – Este monitor es ideal como pantalla secundaria para el correo electrónico o Discord, y demuestra que no hace falta gastarse una fortuna para conseguir un soporte ergonómico y funcional. Alienware AW2725DM – Ofrece unas frecuencias de actualización increíblemente altas, lo que la convierte en la opción ideal si quieres que tu pantalla vertical sirva también como monitor de videojuegos para partidas ocasionales.

Sigue desplazándote para ver el análisis completo de los nueve monitores y encontrar el que mejor se adapte a tu escritorio.

Los 9 mejores monitores verticales para cualquier tarea

Aquí tienes la lista completa de las mejores opciones de monitores verticales disponibles este año, desde pantallas de oficina asequibles hasta monitores de gama alta para videojuegos.

1. AOC 27″ 27G4H [El mejor monitor vertical en general]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 27 pulgadas Relación de aspecto 16:9 Tipo de panel IPS fijo Tiempo de respuesta 1 ms (GtG) Resolución Full HD Frecuencia de actualización 200 Hz Brillo 300 noches

The AOC 27G4H ocupa el primer puesto porque lo hace todo bien sin costar una fortuna. Cuenta con un panel Fast IPS, algo fundamental para una configuración vertical. Los paneles IPS ofrecen amplios ángulos de visión, por lo que los colores no se distorsionan ni se ven desvaídos cuando la pantalla es más alta que ancha.

Lo más destacado aquí es el soporte. Permite ajustar la altura, girarlo y ofrece un rango de giro completo de -90° a +90°. Puedes girarlo hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de dónde tengas colocado el ordenador en el escritorio.

Por qué lo elegimos Elegí elAOC 27G4H como la mejor opción en general, ya que ofrece una ergonomía de primera calidad a un precio de gama media. La posibilidad de girarla 90 grados en ambas direcciones te ofrece una flexibilidad total a la hora de organizar tu escritorio.

El diseño con bisel ultradelgado hace que este monitor se integre a la perfección en configuraciones multipantalla. Además, es compatible con HDR10, lo que proporciona un ligero aumento del contraste y la profundidad de color para ver vídeos durante las pausas en el trabajo.

La frecuencia de actualización de 200 Hz hace que desplazarse por sitios web o documentos largos resulte increíblemente fluido. El texto se mantiene nítido, lo que reduce la fatiga visual durante las largas jornadas de trabajo. Aunque la resolución de 1080p es estándar, resulta perfectamente adecuada para una pantalla secundaria de 27 pulgadas.

Ventajas Contras ✅ Excelente frecuencia de actualización de 200 Hz para un desplazamiento fluido. ✅ El soporte gira 90 grados en ambas direcciones. ✅ La pantalla IPS de respuesta rápida ofrece unos ángulos de visión excelentes. ✅ Su sólida construcción ofrece una gran sensación de seguridad en modo vertical. ✅ Los biseles finos quedan muy bien en configuraciones con varios monitores. ✅ Incluye compatibilidad con Adaptive Sync. ❌ La resolución de 1080p puede resultar insuficiente para algunos trabajos creativos.

Veredicto final:The AOC 27G4H es la opción más versátil para el usuario medio. Combina a la perfección las prestaciones para juegos con la ergonomía de oficina.

2. ViewSonic VA2408-HDJ [El mejor monitor vertical económico]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 23,8 pulgadas Relación de aspecto 16:9 Tipo de panel IPS Tiempo de respuesta 5 ms GtG (1 ms MPRT con reducción de desenfoque) Resolución Full HD Frecuencia de actualización 120 Hz Brillo 250 noches

The ViewSonic VA2408-HDJ es una opción excelente para cualquiera que busque un monitor vertical económico, y resulta sorprendentemente elegante para ser un producto con un precio tan asequible. Es una pantalla compacta de 23,8 pulgadas, lo cual suele ser más cómodo para el uso en vertical que las pantallas más grandes, ya que no hay que estirar el cuello hacia arriba para ver la barra de herramientas superior.

La pantalla IPS SuperClear garantiza un brillo uniforme desde todos los ángulos. Esto resulta fundamental cuando se gira el monitor. Su Frecuencia de actualización variable de 120 Hz supone una mejora notable con respecto a los monitores de oficina estándar de 60 Hz y hace que el movimiento del ratón resulte fluido.

Para más información Cuando lo instales en posición vertical, ordena siempre primero los cables. Deja un poco de holgura en los cables HDMI y de alimentación para que no se tensen ni se desconecten mientras trabajas.

La nitidez del texto es suficiente para leer correos electrónicos y redactar documentos. Me he dado cuenta de que ocupa poco espacio, por lo que cabe fácilmente en escritorios abarrotados. Es ideal como monitor giratorio independiente. para Slack o Spotify.

Los ajustes preestablecidos de ViewMode optimizan el contraste para tareas específicas, como leer texto o navegar por Internet. Además, la compatibilidad con VESA te permite montar un mini PC directamente detrás de la pantalla para ahorrar espacio.

La conectividad es aceptable y ofrece HDMI, DisplayPort y VGA, lo que lo hace compatible también con ordenadores más antiguos.

Ventajas Contras ✅ Precio muy asequible. ✅ Su tamaño compacto permite colocarlo fácilmente en escritorios pequeños. ✅ El soporte permite un giro completo y un ajuste de altura. ✅ La frecuencia de actualización de 120 Hz es superior a la de las pantallas de oficina estándar. ✅ Incluye un puerto VGA clásico para ordenadores antiguos. ❌ El brillo está limitado a 250 nits, lo cual no está nada mal.

Veredicto final:The ViewSonic VA2408-HDJ es la opción ideal para estudiantes o teletrabajadores con un presupuesto ajustado. Disfrutarás de total libertad ergonómica sin tener que pagar un precio elevado.

3. Alienware AW2725DM [El mejor monitor vertical para videojuegos]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 27 pulgadas Relación de aspecto 16:9 Tipo de panel IPS fijo Tiempo de respuesta 1 ms (GtG) Resolución 2560 x 1440 (QHD) Frecuencia de actualización 180 Hz Brillo 400 nits (pico)

The Alienware AW2725DM es un monitor de gaming de primera categoría. Aunque la mayoría de la gente lo utiliza como pantalla principal en orientación horizontal, su soporte permite girarlo completamente, lo que lo convierte en un fantástico monitor secundario en orientación vertical o en una pantalla principal para juegos en vertical (como el pinball o los shoot ‘em up). Cuenta con una resolución QHD, lo que te ofrece mucho más espacio en pantalla que el 1080p. Podrás mostrar más ventanas o gráficos de mayor calidad en la pantalla.

The Alienware AW2725DM Es compatible con NVIDIA G-SYNC y VESA AdaptiveSync. Esto elimina el efecto de «tearing» en la pantalla. El diseño es elegante, con la estética característica de Alienware y una iluminación RGB personalizable.

Por qué lo elegimos Elegí elAlienware AW2725DM por su firmeza. Combina alta resolución y alta velocidad con un soporte que mantiene el modo vertical de forma segura, lo que la hace perfecta para los streamers que necesitan un monitor de chat de alta calidad.

Pero las características no terminan aquí. El sistema de iluminación AlienFX, personalizable, se sincroniza con otros periféricos compatibles para crear un aspecto uniforme. Además, el joystick trasero permite navegar por los menús de la pantalla de forma rápida, intuitiva y sin complicaciones.

La cobertura de color es fantástica, ya que abarca el 95 % del espacio de color DCI-P3. Si buscas un monitor que se adapte igual de bien a los videojuegos que a los flujos de trabajo profesionales, este es el ideal.

Ventajas Contras ✅ La nítida resolución QHD ofrece un amplio espacio de trabajo. ✅ Alta frecuencia de actualización y tiempo de respuesta rápido. ✅ Excelente precisión cromática para un monitor de videojuegos. ✅ Un soporte resistente evita que se tambalee en posición vertical. ✅ Excelente calidad de fabricación y diseño. ❌ El precio puede resultar elevado para algunas personas que lo compren como pantalla secundaria.

Veredicto final:Si eres de los que buscan un monitor vertical tanto para trabajar como para jugar, el Alienware AW2725DM no tiene rival. Es rápido, preciso y está construido como un tanque.

4. Dell S2425HS [El mejor monitor vertical para el confort ocular]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 23,8 pulgadas Relación de aspecto 16:9 Tipo de panel IPS Tiempo de respuesta 4 ms (GtG) Resolución Full HD Frecuencia de actualización 100 Hz Brillo 250 noches

The Samsung S2425HSes uno de loslos mejores monitores Dell diseñado para la oficina moderna. Me pareció que este soporte era uno de los más fáciles de ajustar de toda la lista. Se eleva, se inclina y gira con muy poco esfuerzo. El objetivo principal de este monitor es la salud ocular.

Incorpora la tecnología ComfortView Plus de Dell, una función integrada en la pantalla que reduce la luz azul que está siempre encendido pero no tiñe la pantalla de amarillo. Esto es fundamental en el caso de los monitores verticales, ya que la gente suele utilizarlos para leer textos, documentación o código durante horas seguidas.

Para más información Utiliza el software Dell Display Manager para crear diseños «Easy Arrange». Esto te permite ajustar las ventanas a zonas predefinidas en tu pantalla vertical, de modo que tu correo electrónico y Spotify apenas se solapen.

La frecuencia de actualización de 100 Hz también ayuda a reducir la fatiga ocular gracias a que el desplazamiento es más fluido que en las pantallas tradicionales de 60 Hz. Los altavoces integrados también son una ventaja adicional, ya que permiten escuchar con claridad los sonidos de las notificaciones sin necesidad de dispositivos adicionales.

Otras dos cosas que me gustan son las ranura integrada para la gestión de cables en el montante y el mando de joystick trasero. El primero oculta los cables, mientras que el segundo permite acceder fácilmente al menú sin tener que buscar a tientas los botones en la oscuridad.

Solo una nota rápida: aunque el Samsung S2425HSAunque admite la rotación vertical, Dell desaconseja utilizarla cuando se combina con otros monitores. Utiliza la orientación vertical solo si es tu única pantalla.

Ventajas Contras ✅ ComfortView Plus reduce la luz azul nociva. ✅ El soporte es muy ajustable y se mueve con suavidad. ✅ Los altavoces integrados permiten ahorrar espacio en el escritorio. ✅ Sistema de gestión de cables ordenado en el conducto vertical. ✅ Buena frecuencia de actualización para el trabajo de oficina. ❌ No dispone de entrada de vídeo USB-C: necesitarás un cable HDMI desde tu ordenador portátil o un adaptador de USB-C a HDMI/DP.

Veredicto final: The Dell S2425HS es la mejor opción para escritores e investigadores. Da prioridad a la salud de tus ojos durante esas largas sesiones de lectura.

5. Monitor ASUS ProArt PA278QV [El mejor monitor vertical para creativos]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 27 pulgadas Relación de aspecto 16:9 Tipo de panel IPS Tiempo de respuesta 5 ms (GtG) Resolución 2560 x 1440 (WQHD) Frecuencia de actualización 75 Hz Brillo 350 noches

The Monitor ASUS ProArt PA278QV es uno de los favoritos entre los diseñadores gráficos y los fotógrafos. Si te dedicas a editar retratos o a diseñar maquetaciones para aplicaciones móviles, este es el monitor que necesitas. Viene calibrado de fábrica con una precisión cromática de Delta E < 2. Esto significa que los colores que ves en la pantalla son fieles a la realidad.

Por qué lo elegimos The ASUS ProArt PA278QV ofrece precisión en el trabajo creativo. Los monitores estándar suelen presentar alteraciones en los colores cuando se giran, pero este panel mantiene una consistencia cromática de nivel profesional de arriba abajo.

Es uno de los los mejores monitores de ASUS para el trabajo. La pantalla WQHD te ofrece detalles nítidos para que no se te escape nada. El soporte es de calidad profesional y permite un giro suave de 90 grados sin ningún tipo de problema.

El concentrador USB integrado te permite conectar unidades de almacenamiento o periféricos fácilmente. Además, la función «QuickFit Virtual Scale» muestra en la pantalla cuadrículas de documentos a tamaño real, lo que te permite previsualizar los diseños antes de imprimirlos.

The Monitor ASUS ProArt PA278QV Además, cuenta con una escala de regla en el bisel inferior, lo que resulta una referencia física muy útil para los diseñadores. Y si estás trabajando en tus diseños en una habitación muy iluminada, el revestimiento antirreflejos de la pantalla garantiza que la luz exterior no desvanezca la imagen.

Ventajas Contras ✅ Calibrado de fábrica para garantizar una excelente precisión cromática. ✅ La alta resolución WQHD es ideal para apreciar los detalles. ✅ Amplias opciones de conectividad (DisplayPort, MiniDP, HDMI, concentrador USB). ✅ Soporte ergonómico con un diseño de fijación rápida. ✅ Preajustes específicos de ProArt para diferentes flujos de trabajo. ❌ La frecuencia de actualización de 75 Hz puede resultar un poco baja para quienes están acostumbrados a pantallas de más de 100 Hz.

Veredicto final: Los creativos y los artistas no tienen que buscar más. El Monitor ASUS ProArt PA278QV garantiza que tus diseños verticales tengan exactamente el aspecto que deben tener.

6. BenQ RD240Q [El mejor monitor vertical para programar]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 24,1 pulgadas Relación de aspecto 16:10 Tipo de panel IPS Tiempo de respuesta Cinco milisegundos Resolución 2560 x 1600 (WQXGA) Frecuencia de actualización 60 Hz Brillo 300 noches

The BenQ RD240Q está diseñado específicamente para desarrolladores. Cuenta con una relación de aspecto única de 16:10, que ofrece más espacio vertical en comparación con los monitores estándar de 16:9. Cuando giras este monitor al modo vertical, ese ancho adicional se convierte en altura adicional, lo que te permite ver aún más líneas de código.

Por qué lo elegimos Elegí el BenQ RD240Q por su relación de aspecto de 16:10. Ese espacio adicional en la pantalla es muy valioso para los programadores, y las funciones específicas para la programación demuestran que BenQ entiende a este público.

BenQ incluye un «modo de programación» específico que mejora el contraste del texto para que destaque sobre fondos oscuros. Esto hace que el resaltado de sintaxis destaque y reduce la fatiga de leer código todo el día.

Otra característica destacada es su exclusiva función «Protección nocturna», que ajusta automáticamente el brillo en condiciones de poca luz. El revestimiento antirreflejos está especialmente optimizado para garantizar que el código siga siendo legible sin reflejos que causen fatiga visual.

El soporte gira con facilidad y su montaje es muy sencillo. Combina a la perfección con un un buen portátil para programar para crear una potente estación de desarrollo.

Ventajas Contras ✅ La relación de aspecto 16:10 ofrece más espacio útil. ✅ Modo de programación específico para una mejor visibilidad del texto. ✅ El brillo de 300 nits te permite ver cada detalle. ✅ El revestimiento antirreflejos garantiza que no te duelan los ojos aunque trabajes durante muchas horas. ✅ El acabado mate reduce los reflejos de forma eficaz. ❌ La frecuencia de actualización de 60 Hz no es de primera categoría, pero a muchos les basta.

Veredicto final: Para los desarrolladores, el BenQ RD240Q te ayudará a ser más productivo y te hará disfrutar más de tu trabajo. Su relación de aspecto y la nitidez del texto lo convierten en la mejor opción para programar.

7. Samsung Odyssey Neo G8 de 32 pulgadas [El mejor monitor vertical 4K de gama alta]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 32 pulgadas Relación de aspecto 16:9 Tipo de panel VA (Mini-LED) Tiempo de respuesta 0,03 milisegundos Resolución 3840 x 2160 (4K UHD) Frecuencia de actualización 240 Hz Brillo 2000 nits (pico)

The Samsung Odyssey Neo G8 es una auténtica bestia. Es un monitor 4K con una impresionante frecuencia de actualización de 240 Hz. Aunque es curva (1000R), la base permite girarla a modo vertical. Esto crea una pantalla vertical imponente y envolvente que se adapta ligeramente a tu campo de visión. Es perfecta para… ordenador para juegos de gama alta configura el equipo con las mejores prestaciones posibles.

Para más información Dado que este monitor es curvo y alto en modo vertical, colócalo un poco más atrás en el escritorio. Así podrás ver los bordes superior e inferior sin tener que mover demasiado la cabeza.

La tecnología Mini-LED ofrece un contraste increíble con negros profundos, lo que la hace ideal para ver contenidos HDR. Sin embargo, utilizar un monitor de 32 pulgadas en posición vertical es impresionante: dispones de una enorme cantidad de espacio para apilar ventanas.

The Neo G8 tiene mucho que ofrecer a los jugadores. Su tecnología Quantum HDR 2000 ofrece un brillo máximo que revela detalles ocultos en las sombras más oscuras. Su sistema de iluminación CoreSync se adapta a los colores que aparecen en pantalla durante el juego y los proyecta en la habitación para crear una experiencia inmersiva.

En cuanto a la conectividad, cuenta con dos puertos HDMI 2.1 y una entrada DisplayPort 1.4, por lo que tanto las consolas como los ordenadores de gama alta pueden reproducir contenido 4K a altas frecuencias de actualización.

Ventajas Contras ✅ Increíble resolución 4K y frecuencia de 240 Hz. ✅ La tecnología Mini-LED ofrece un brillo y un contraste impresionantes. ✅ Diseño futurista con iluminación CoreSync. ✅ La pantalla mate refleja bien la luz. ✅ Permite un giro completo a pesar de la curva. ❌ La curva 1000R puede parecer extraña en las líneas rectas en modo vertical, pero los usuarios se acostumbran a ella.

Veredicto final: Si buscas las mejores prestaciones técnicas y el presupuesto no es un problema, el Odyssey Neo G8 Así es. La experiencia de primera clase que ofrece es difícil de superar.

8. Dell S2725QS [El mejor monitor vertical en cuanto a calidad de imagen]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 27 pulgadas Relación de aspecto 16:9 Tipo de panel IPS Tiempo de respuesta 0,03 milisegundos Resolución 3840 x 2160 (4K UHD) Frecuencia de actualización 120 Hz Brillo 350 noches

The Dell S2725QS ofrece una nitidez 4K en un formato manejable de 27 pulgadas. La densidad de píxeles es excepcional. El texto parece estar impreso en papel, que es justo lo que se busca en un monitor vertical destinado a la lectura o la edición de documentos. Nunca verás un borde irregular en una fuente.

Por qué lo elegimos Elegí el Dell S2725QS por su densidad de píxeles. Cuando te sientas cerca de una pantalla vertical, la baja resolución se nota mucho. Este panel 4K mantiene la nitidez por muy cerca que te miques.

El soporte es blanco y minimalista, por lo que encaja perfectamente en ambientes modernos y despejados. Gira con facilidad y la pantalla IPS garantiza que la imagen se vea nítida de arriba abajo.

Si quieres ver tus imágenes con gran detalle y una resolución impecable, conecta el Dell S2725QSa tuordenador portátil para fotografía a través de HDMI o DisplayPort y ver las imágenes en una pantalla más grande y nítida.

Por último, pero no por ello menos importante, el panel trasero texturizado aporta un toque visual único a cualquier oficina diáfana y su Los dos puertos HDMI permiten cambiar fácilmente entre un ordenador y una consola sin tener que estar desconectando cables constantemente.

Ventajas Contras ✅ Resolución 4K UHD nítida. ✅ Diseño blanco moderno y elegante. ✅ Dos puertos HDMI para conectar varios dispositivos. ✅ Los altavoces integrados son bastante buenos para el uso diario. ✅ Gran nitidez del texto en los documentos. ❌ La base del soporte es un poco ancha, pero no supone un gran problema.

Veredicto final: The Dell S2725QS Es ideal para quienes detestan el texto pixelado. Ofrece una imagen nítida y atractiva que hace que leer sea un placer.

9. Flytocca N3 [El mejor monitor vertical portátil]

Especificaciones Detalles Tamaño de la pantalla 40 centímetros Relación de aspecto 16:10 Tipo de panel IPS Tiempo de respuesta 2 ms Resolución Mil novecientos veinte por mil doscientos Frecuencia de actualización 60 Hz Brillo 300 noches

The Flytocca N3 es único porque no es un monitor de escritorio. Se trata de una pantalla portátil diseñada para acompañarte en tus viajes. Cuenta con un diseño de doble pantalla que se puede apilar verticalmente, lo que te ofrece al instante una disposición en formato vertical mediante un solo cable USB-C. Es increíblemente delgado y cabe en una mochila para portátil.

Por qué lo elegimos Hoy en día, la movilidad es fundamental para muchos trabajadores. Este monitor te ofrece las ventajas de una pantalla vertical sin que tengas que estar atado a un solo escritorio.

Ideal para los nómadas digitales, el Flytocca N3Se instala rápidamente en cualquier lugar —incluso en una cafetería— gracias a su soporte integrado de gran estabilidad, que permite colocar la pantalla en posición vertical al instante. Funciona perfectamente por sí sola, pero si buscas una estación de trabajo doméstica más permanente, te recomendamos integrarla en una configuración fiable de doble monitor.

Este monitor portátil es compatible con dispositivos Windows, Mac y Android. Su bisagra de 360 grados permite plegarlo de diversas formas, lo que te permite proteger la pantalla durante el transporte sin necesidad de una funda voluminosa aparte. Cuenta con un puerto USB-C para alimentación y vídeo, y un puerto mini-HDMI (que requiere un cable de alimentación USB independiente cuando se utiliza), lo que lo hace muy portátil, ya que puedes usar un solo cable USB-C con los portátiles compatibles y evitar cables adicionales cuando viajas.

Ventajas Contras ✅ Extremadamente portátil y ligero. ✅ Conexión USB-C sencilla y lista para usar. ✅ Aumenta al instante el espacio vertical en la pantalla de los portátiles. ✅ Incluye una funda protectora. ✅ Buen nivel de luminosidad para uso en interiores. ❌ Pantalla más pequeña en comparación con los modelos de sobremesa.

Veredicto final: The Flytocca N3 Es ideal para viajar. Te permite llevar tu flujo de trabajo contigo allá donde vayas.

Ideas para montar un monitor en vertical: productividad y videojuegos

Poner un monitor en modo vertical cambia por completo la forma de organizar el espacio de trabajo digital. He descubierto que asignar «zonas» específicas a una pantalla vertical aclara la mente y agiliza casi todas las tareas.

Estas son las formas más eficaces de configurar tu equipo.

El centro de control del streamer

Si retransmites en Twitch o YouTube, es imprescindible contar con un monitor vertical. Los hilos de chat y los registros de actividad se muestran, por naturaleza, en forma de listas verticales. En un monitor horizontal, se desperdicia una gran cantidad de espacio a los lados del chat.

En el modo vertical, puedes agrupar el estado de OBS, las alertas de la retransmisión y todo el historial del chat en una sola columna alta. Esto te permite echar un vistazo y procesar toda esa información al instante sin tener que minimizar el juego ni perder la concentración.

La cascada del desarrollador

A la hora de programar, el espacio vertical es fundamental. Te recomiendo que coloques tu monitor vertical a la derecha de la pantalla principal y lo dediques exclusivamente al editor de código. Esta vista en «cascada» te permite ver entre 60 y 80 líneas de código a la vez. Añade un brazo de soporte para monitor de una sola pieza añádela a la mezcla y podrás ajustar, girar y elevar la pantalla sin sacrificar el valioso espacio del escritorio.

Reduce drásticamente la carga cognitiva, ya que permite ver el principio y el final de una función larga al mismo tiempo, sin tener que desplazarse hacia arriba y hacia abajo para seguir el rastro de las variables.

La Estación de Investigación y Datos

Esta configuración es una auténtica salvación para estudiantes y escritores. Mantén tu documento principal en la pantalla horizontal y abre tus materiales de referencia —archivos PDF, artículos largos o libros de texto— en la vertical.

Podrás ver páginas completas con un tamaño de letra legible sin necesidad de ampliar la imagen ni desplazarte por la pantalla. Además, es la mejor forma de gestionar la introducción de datos; una pantalla vertical puede mostrar cientos de filas de Excel, lo que facilita la detección de tendencias o errores en listas largas.

The Social Stack

Utilizo esta configuración para separar el trabajo de la comunicación. Puedes anclar Discord o Slack a la mitad superior de la pantalla dividida verticalmente y Spotify o el correo electrónico a la parte inferior.

Esta «torre de comunicaciones» mantiene visibles las actualizaciones de tu equipo, pero las separa de tu pantalla principal para el trabajo concentrado, lo que evita las distracciones constantes al cambiar de ventana con la tecla Alt.

La sala de juegos inmersiva

No te olvides del factor de entretenimiento. Muchos juegos clásicos de disparos y pinball son compatibles con el modo «TATE». Al girar la pantalla, estos juegos ocupan toda la superficie de la pantalla sin dejar barras negras, lo que convierte a estos modelos verticales en los los mejores monitores para videojuegos para los videojuegos retro.

Mi veredicto general

La elección del monitor vertical adecuado depende totalmente de lo que hagas en tu escritorio durante el día. No existe una pantalla «perfecta» en sí, pero sin duda hay una opción adecuada para tu flujo de trabajo específico.

Para el usuario versátil: AOC 27″ 27G4H . Se adapta a todo lo que le eches —trabajo, navegación y juegos ligeros— gracias a su rápido panel IPS y a su frecuencia de actualización de 200 Hz.

. Se adapta a todo lo que le eches —trabajo, navegación y juegos ligeros— gracias a su rápido panel IPS y a su frecuencia de actualización de 200 Hz. Para los gamers: Alienware AW2725DM . Es lo suficientemente rápido para los jugadores competitivos, pero se gira fácilmente para chatear o jugar a juegos clásicos.

. Es lo suficientemente rápido para los jugadores competitivos, pero se gira fácilmente para chatear o jugar a juegos clásicos. Para los programadores: BenQ RD240Q . La relación de aspecto de 16:10 y el modo de codificación son características que realmente facilitan el desarrollo y reducen la fatiga visual.

. La relación de aspecto de 16:10 y el modo de codificación son características que realmente facilitan el desarrollo y reducen la fatiga visual. Para quienes cuidan su presupuesto: ViewSonic VA2408-HDJ. Te ofrece la libertad ergonómica que necesitas sin gastar dinero en funciones que no vas a utilizar en una pantalla de texto secundaria.

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