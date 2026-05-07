So übertaktest du eine NVIDIA-GPU: Ein Leitfaden für Gamer zur sicheren Leistungssteigerung

Das Übertakten einer Grafikkarte bedeutet, sie schneller als in den Standardeinstellungen des Herstellers zu betreiben. Wenn man dabei sorgfältig vorgeht, kann man ein paar zusätzliche Bilder pro Sekunde herausholen und die Leistung in anspruchsvollen Spielen optimieren. Ich beschäftige mich schon seit den Tagen der GeForce 8800 mit GPUs und habe gelernt, dass dieser Prozess eine Mischung aus Wissenschaft und Kunst ist. In diesem Leitfaden zeige ich dir, wie du eine NVIDIA-GPU übertaktest, warum die „Silicon Lottery“ eine Rolle spielt und wie du entscheidest, ob es für dein System sinnvoll ist, deine Karte zu übertakten.

GPU-Übertaktung verstehen

Beim Übertakten einer GPU werden die Kern- und Speichertaktfrequenzen über den werkseitig festgelegten Boost-Takt hinaus erhöht. Wenn der Kerntakt einer Grafikkarte angehoben wird, laufen ihre Recheneinheiten schneller, was die Leistung bei Spielen und Rendering-Aufgaben steigert. Durch die Erhöhung des Speichertakts wird die für Texturen und Frame-Puffer verfügbare Bandbreite vergrößert, was insbesondere bei Spielen mit hoher Auflösung von Vorteil sein kann. NVIDIA und andere GPU-Hersteller Karten, die Spielraum für sicheres Übertakten bieten, doch jeder Chip ist einzigartig; diese Abweichung wird als Silikon-Lotterie. Zwei identische Grafikkarten können selbst bei gleicher Kühllösung unterschiedliche Obergrenzen haben.

Ich bekomme oft Fragen wie: „Verliert meine Garantie durch Übertaktung ihre Gültigkeit?“ Die Antwort hängt vom Hersteller ab. Die meisten Marken erlauben Anpassungen über die Software, solange man sich innerhalb der vom Treiber vorgegebenen Grenzen bewegt. Eine manuelle Erhöhung der Spannung oder das Flashen eines modifizierten BIOS kann jedoch zum Erlöschen des Supports führen. Aufgrund der „Silicon Lottery“ ist es wichtig, jede Übertaktung schrittweise anzugehen. Kleine Schritte helfen dir dabei, eine stabile Übertaktung zu finden, ohne die Karte zu überlasten oder sie zur Drosselung zu zwingen. Wenn du die Taktraten zu stark erhöhst, kann dies zu Abstürzen, Bildstörungen oder langfristiger Instabilität führen.

Das Übertakten der GPU wirkt sich ebenfalls aus Stromverbrauch und Temperatur. Eine Erhöhung der Leistungsgrenze ermöglicht es der Grafikkarte, zusätzliche Watt aus Ihrem Netzteil (PSU), was für die Aufrechterhaltung höherer Taktraten erforderlich ist. Gleichzeitig ist eine höhere Solltemperatur and Lüfterdrehzahl Achten Sie darauf, dass die GPU nicht überhitzt. Zu viel Wärme oder unzureichende Stromversorgung können dazu führen, dass die Karte auf niedrigere Taktraten gedrosselt wird, wodurch die mühsam erzielten Leistungssteigerungen zunichte gemacht werden. Deshalb sind eine angemessene Kühlung und ein hochwertiges Netzteil Grundvoraussetzungen für jedes Übertaktungsvorhaben.

Vorbereitung auf das Übertakten

Erfolgreiches Übertakten beginnt schon lange bevor man überhaupt einen Regler anfasst. Beginne damit, dein System zu überprüfen. Verfügen Sie über eine gute Luftzirkulation und ein Netzteil mit ausreichender Leistungsreserve? Die meisten modernen Grafikkarten wie die GeForce RTX 3060 oder 4070 benötigen mindestens ein 600-Watt-Netzteil, für das Übertakten kann jedoch mehr erforderlich sein. Das Entfernen von Staub aus dem Gehäuse und das Hinzufügen eines zusätzlichen Ansaug- oder Abluftlüfters helfen dabei, eine stabile Zieltemperatur aufrechtzuerhalten. Als ich einen zweiten Gehäuselüfter installierte, blieb meine GPU unter Last etwa 5 °C kühler.

Aktualisieren Sie als Nächstes Ihre GPU-Treiber und installieren Sie bewährte Tools. MSI Afterburner ist die beliebteste Übertaktungssoftware, da sie Grafikkarten aller Marken unterstützt und eine detaillierte Steuerung ermöglicht Kerntakt, Speichertakt, Spannung, LüfterdrehzahlenundLeistungsgrenzen. Zu den Alternativen zählen EVGA Precision X1, Asus GPU Tweak oder die Tuning-Optionen von NVIDIAs GeForce Experience. Außerdem benötigst du Stresstest- und Benchmark-Tools wie Unigine Heaven, 3DMark oder FurMark. Diese Programme bringen deine GPU an ihre Grenzen, sodass du die Stabilität überprüfen und die Temperaturen überwachen kannst. Vertraue keinen Websites von Drittanbietern, die Wunder-Tuning-Tools versprechen; die Nutzung der offiziellen Download-Seiten der Softwareentwickler schützt dich vor Phishing oder Malware.

Bevor Sie irgendwelche Einstellungen vornehmen, sollten Sie die Leistung Ihrer Grafikkarte bei ihrer Standardeinstellungen. Starten Sie den von Ihnen gewählten Stresstest und notieren Sie sich die durchschnittlichen Bildraten, die Mindestbildraten, die GPU-Auslastung und die Temperaturen. Es empfiehlt sich, ein Spiel zu testen, das Sie häufig spielen, da manche Titel die GPU unterschiedlich stark beanspruchen. In meinem Fall habe ich Unigine Heaven und eine Partie Cyberpunk 2077 um Ausgangswerte zu erfassen. Die Aufzeichnung dieser Ergebnisse dient als Bezugspunkt für die Messung von Verbesserungen und stellt sicher, dass Leistungssteigerungen tatsächlich erzielt wurden und nicht nur auf Zufall zurückzuführen sind.

Eine ordentliche Überwachung macht den Unterschied. Tools wie der RivaTuner Statistics Server (im Lieferumfang von MSI Afterburner enthalten) zeigen FPS, Kerntakt, Speichertakt und Temperaturen in Echtzeit auf dem Bildschirm an. Wenn Ihre GPU 85–90 °C überschreitet, sollten Sie die Übertaktung zurücknehmen oder die Kühlung verbessern. Wenn Sie diese Werte während Stresstests im Auge behalten, können Sie Probleme erkennen, bevor sie zu Abstürzen führen. Als ich meine RTX 3060 zum ersten Mal übertaktete, fiel mir auf, dass die Temperaturen in die Höhe schossen, sobald die Raumtemperatur über 28 °C stieg; das Öffnen eines Fensters oder das Einschalten der Klimaanlage verhinderte eine Drosselung.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Monitor sind, der die zusätzliche Bildrate Ihrer Grafikkarte voll zur Geltung bringt, finden Sie in unserem Überblick über die Beste OLED-Gaming-Displays In Monitor-Testberichten werden Bildschirme mit hohen Bildwiederholraten und lebendigen Farben hervorgehoben. Ein Monitor mit hoher Bildwiederholrate passt perfekt zu einer optimierten GPU und hilft Ihnen, den Unterschied zwischen der Standardleistung und der übertakteten Leistung zu spüren.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Übertakten einer NVIDIA-GPU

Übertakten ist nicht kompliziert, aber die Reihenfolge der Schritte ist entscheidend. Befolgen Sie diese Schritte, um die Leistung sicher zu steigern.

Schritt 1 – Leistungs- und Temperaturgrenzwerte maximieren

ÖffnenMSI Afterburnerund finde dieLeistungsgrenze and Temperaturgrenze Schieberegler. Wenn Sie den Schieberegler für die Leistungsgrenze auf den Maximalwert ziehen, kann die Grafikkarte mehr Leistung aus dem Netzteil beziehen; dies stellt sicher, dass die GPU nicht gedrosselt wird, wenn Sie die Taktraten erhöhen. Durch Erhöhen der Temperaturgrenze kann die Grafikkarte länger mit Boost-Leistung laufen, bevor sie an ihre thermische Grenze stößt. Übernehmen Sie diese Änderungen. Bei meiner Grafikkarte sorgte die Einstellung der Leistungsgrenze von 100 % auf 114 % für zusätzlichen Spielraum und steigerte die tatsächliche Taktfrequenz erhöhen um etwa 120 MHz. Beachten Sie, dass eine Erhöhung der Leistungsgrenze zu einem höheren Stromverbrauch und einer höheren Wärmeabgabe führt; überwachen Sie daher die Temperaturen sorgfältig.

Schritt 2 – Lüfterdrehzahlen anpassen

Die Kühlung ist entscheidend, besonders wenn man anfängt, die Taktraten zu erhöhen. Bei den meisten Übertaktungsprogrammen kann man eine benutzerdefinierte Lüfterkurve einstellen. Eine Lüfterkurve legt fest, wie schnell sich die Lüfter bei verschiedenen Temperaturen drehen. Ich stelle gerne eine etwas aggressivere Kurve ein; zum Beispiel die Lüfter bei 70 °C auf 60 % hochfahren statt der standardmäßigen 50 %. Das zusätzliche Geräusch ist die Stabilität wert. Wenn du eine Karte mit zwei Lüftern in einem kleinen Gehäuse verwendest, solltest du in Betracht ziehen, die Seitenwand während des Tests offen zu lassen oder zusätzliche Gehäuselüfter einzubauen, um die Innentemperaturen zu senken. Achte immer auf einen ausreichenden Luftstrom um die GPU herum.

Schritt 3 – Erhöhen Sie die Kerntaktfrequenz in kleinen Schritten

Die Kerntaktfrequenz steuert die Recheneinheiten der GPU. Beginnen Sie damit, die Kerntaktfrequenz um einen moderaten Wert von etwa 50 MHz zu erhöhen. Klicken Sie auf Bewerben und führen Sie mindestens zehn Minuten lang einen Stresstest oder ein ressourcenintensives Spiel durch. Achten Sie auf Artefakte wie flackernde Pixel, flimmernde Texturen oder Treiberabstürze. Wenn alles stabil läuft, erhöhen Sie die Taktrate um weitere 25 oder 50 MHz und testen Sie erneut. Der Offset von +100 MHz ist bei vielen RTX-Karten oft erreichbar, aber jede Karte ist anders. Als ich meine RTX 3060 übertaktete, stellte ich fest, dass +125 MHz zu Abstürzen führten, während +100 MHz einwandfrei liefen.

Wenn Sie Automatisierung bevorzugen, bieten einige Tools einen OC-Scanner oder eine Auto-Tuning-Funktion an. Diese Programme führen Stresstests durch und ermitteln automatisch eine sichere Kerntaktfrequenz. Bei der automatischen Optimierung kann jedoch potenzielles Leistungspotenzial ungenutzt bleiben; manuelle Anpassungen führen oft zu einem besseren Gleichgewicht.

Schritt 4 – Speichertakt separat erhöhen

Die Speicherbandbreite spielt bei modernen Spielen eine entscheidende Rolle. Nachdem Sie eine stabile Kerntaktfrequenz ermittelt haben, stellen Sie den Schieberegler für die Kerntaktfrequenz wieder auf Null und konzentrieren Sie sich auf die Speichertakt. Erhöhen Sie die Speichertaktung jeweils um etwa 10 % oder 50–100 MHz. Prüfen Sie nach jeder Änderung die Stabilität. Manche Grafikkarten vertragen starke Übertaktungen des Speichers, andere hingegen nur geringfügige Anpassungen. Bei meinen Tests hat meine Karte einen Speicher-Offset von +750 MHz problemlos verkraftet, ist aber bei +1000 MHz abgestürzt. Sollte Ihr Stresstest oder Ihr Spiel einfrieren, starten Sie den PC neu und senken Sie die Speichertaktung leicht ab.

Schritt 5 – Zusammenführen und Feinabstimmung

Sobald Sie Ihre maximal stabilen Kern- und Speichertaktfrequenzen jeweils separat ermittelt haben, kombinieren Sie diese. Stellen Sie den Kern- und den Speichertakt-Offset auf die Werte ein, die einzeln stabil waren. Führen Sie einen weiteren Stresstest durch und spielen Sie ein paar Spiele. Sollten Abstürze oder Bildfehler auftreten, senken Sie eine der Taktfrequenzen um 10–20 MHz, bis die Stabilität wiederhergestellt ist. Bei der Feinabstimmung zahlt sich Geduld aus. Laut dem AVG-Leitfaden hilft es, die Übertaktung langsam in 10-MHz-Schritten zu erhöhen und jedes Mal zu testen, um nicht an eine Grenze zu stoßen. Als ich den Sweet Spot von +100 MHz für den Kern und +750 MHz für den Speicher gefunden hatte, blieb meine GPU-Temperatur unter 80 °C, und ich gewann etwa 8 % mehr Frames in Borderlands 3.

Schritt 6 – Stresstest für längere Sitzungen

Kurze Stresstests decken offensichtliche Abstürze auf, doch längere Spielsitzungen bringen subtilere Instabilitäten zum Vorschein. Sobald deine Übertaktung einen 15-minütigen Test bestanden hat, führe einen einstündigen Benchmark durch oder spiele ein paar Stunden lang ein anspruchsvolles Spiel. Beobachte dabei Temperaturen, Lüftergeräusche und Taktraten. Wenn du nach einer Stunde einen Leistungsabfall feststellst oder das System einfriert, reduziere die Übertaktung leicht. Manche Grafikkarten zeigen Probleme erst, wenn sie sich vollständig erwärmt haben. Durch längere Tests stellst du sicher, dass deine stabile Übertaktung ist über die Zeit hinweg wirklich stabil.

Schritt 7 – Profile speichern und spielspezifische Einstellungen vornehmen

Bei den meisten Tuning-Tools kannst du deine Übertaktungseinstellungen als Profile speichern. Speichere ein „Balanced“-Profil mit moderater Übertaktung für das tägliche Gaming und ein „Max“-Profil für Wettkämpfe, bei denen jeder Frame zählt. Mit GPU Tweak III von Asus kannst du Profile sogar bestimmten Spielen zuweisen. So kannst du die Karte bei E-Sport-Titeln stärker ausreizen und bei Story-basierten Spielen die Geräuschentwicklung gering halten.

Schritt 8 – Die Risiken verstehen und wissen, wann man aufhören muss

Übertakten birgt Risiken. Eine zu hohe Spannung kann die Hardware mit der Zeit beschädigen, und der Betrieb am Rande der Stabilität kann zu häufigen Abstürzen führen. Erhöhen Sie die Spannung niemals über das Maß hinaus, das der Kühler Ihrer Grafikkarte verkraften kann. Vermeiden Sie es, hohe Kern- und Speicher-Übertaktungen gleichzeitig ohne vorherige Tests anzuwenden, und bewahren Sie stets eine Kopie Ihrer Standardeinstellungen auf, damit Sie zu diesen zurückkehren können. Denken Sie daran: Aufgrund der „Silizium-Lotterie“ können die Ergebnisse variieren. Die Karte deines Freundes verträgt vielleicht eine Kernübertaktung um +200 MHz, während deine vielleicht nur bis +100 MHz kommt.

Häufige Fehler beim Übertakten vermeiden

Viele Anfänger im Bereich Übertaktung überstürzen den Vorgang. Hier sind einige Fallstricke, die es zu vermeiden gilt:

Auslassen von Basistests: Ohne einen Referenzwert wissen Sie nicht, ob Ihre Änderungen die Leistung verbessert oder verschlechtert haben. Beginnen Sie immer mit den Standardeinstellungen.

Ohne einen Referenzwert wissen Sie nicht, ob Ihre Änderungen die Leistung verbessert oder verschlechtert haben. Beginnen Sie immer mit den Standardeinstellungen. Unnötige Spannungserhöhung: Spannungserhöhungen führen zu mehr Wärmeentwicklung und einer höheren Belastung der Komponenten. Bei modernen GPUs führt das Beibehalten der Standardspannung und die Maximierung der Leistungsgrenze oft zu ähnlichen Ergebnissen.

Spannungserhöhungen führen zu mehr Wärmeentwicklung und einer höheren Belastung der Komponenten. Bei modernen GPUs führt das Beibehalten der Standardspannung und die Maximierung der Leistungsgrenze oft zu ähnlichen Ergebnissen. Die Kühlung außer Acht lassen: Durch Übertaktung erhöht sich Stromverbrauch , was zu einer erhöhten Wärmeentwicklung führt. Eine schlechte Luftzirkulation im Gehäuse führt dazu, dass die GPU gedrosselt wird. Stellen Sie sicher, dass die Lüfter sauber sind, und erwägen Sie den Einbau von zusätzlichen Zu- und Abluftlüftern.

Durch Übertaktung erhöht sich , was zu einer erhöhten Wärmeentwicklung führt. Eine schlechte Luftzirkulation im Gehäuse führt dazu, dass die GPU gedrosselt wird. Stellen Sie sicher, dass die Lüfter sauber sind, und erwägen Sie den Einbau von zusätzlichen Zu- und Abluftlüftern. Alles auf einmal übertakten: Erhöhen Sie die Kerntakt and Speichertakt jeweils einzeln. Wenn Sie sie gleichzeitig anpassen und es dabei zu Abstürzen kommt, wissen Sie nicht, welcher Takt das Problem verursacht hat.

Erhöhen Sie die and jeweils einzeln. Wenn Sie sie gleichzeitig anpassen und es dabei zu Abstürzen kommt, wissen Sie nicht, welcher Takt das Problem verursacht hat. Einstellungen von jemand anderem kopieren: Auch wenn Sie dasselbe Modell besitzen, kann die Qualität des Chips Ihrer Grafikkarte variieren. Nehmen Sie die Werte anderer Nutzer als Ausgangspunkt, aber testen Sie immer Ihre eigene Grafikkarte, um stabile Werte zu ermitteln.

Auch wenn Sie dasselbe Modell besitzen, kann die Qualität des Chips Ihrer Grafikkarte variieren. Nehmen Sie die Werte anderer Nutzer als Ausgangspunkt, aber testen Sie immer Ihre eigene Grafikkarte, um stabile Werte zu ermitteln. Große Gewinne erwartet: Durch Übertaktung lässt sich die Leistung in der Regel um 5–15 % steigern. Wenn Sie eine Leistungssteigerung von 30 % benötigen, um Ihre angestrebte Bildrate zu erreichen, sollten Sie stattdessen ein Upgrade Ihrer Grafikkarte in Betracht ziehen.

Die Wahl zwischen Übertaktung und Aufrüstung

Übertakten ist sinnvoll, wenn man eine moderate Leistungssteigerung erzielen möchte und die Geduld hat, gründliche Tests durchzuführen. Es eignet sich ideal, um die Lebensdauer einer älteren Grafikkarte zu verlängern oder noch ein paar Monate mehr herauszuholen, bevor man aufrüstet. Als ich von einer GTX 1070 auf eine RTX 3060 umstieg, habe ich die 1070 übertaktet, damit Spiele bei 1440p weiterhin spielbar blieben, bis neue Grafikkarten erschwinglich wurden. Der Leistungsgewinn reichte aus, um Titel wie Apex Legendsreibungslos.

Übertaktung kann eine Grafikkarte der Mittelklasse jedoch nicht auf magische Weise in ein High-End-Kraftpaket verwandeln. Wenn die Bildrate bei Ihrer gewünschten Auflösung auch nach einer sorgfältigen Übertaktung regelmäßig unter 60 FPS fällt, ist es vielleicht an der Zeit für ein Upgrade.

Unser Vergleich der Die besten Grafikkarten für Spiele bietet einen Überblick über die neuesten Modelle von NVIDIA, AMD und Intel. Dabei werden Grafikkarten vorgestellt, die eine hervorragende Gaming-Leistung sowie Energieeffizienz in verschiedenen Preisklassen. Ein Upgrade auf eine neue Grafikkarte kann eine Leistungssteigerung von 50 % oder mehr gegenüber älteren Modellen bewirken, was weit über das hinausgeht, was durch Übertaktung erreicht werden kann.

Überlegungen zu Multi-GPU und Effizienz

Obwohl Multi-GPU-Konfigurationen wie SLI oder NVLink heutzutage selten sind, nutzen einige Enthusiasten nach wie vor zwei Grafikkarten für das Rendering oder für ältere Spiele. Jede Karte in einer SLI-Konfiguration muss separat übertaktet werden, und die Stabilität einer Karte garantiert nicht die Stabilität der anderen. Beginnen Sie damit, die primäre Karte zu übertakten, während Sie die zweite auf den Werkseinstellungen belassen. Sobald Sie eine stabile Konfiguration gefunden haben, übertragen Sie diese auf die zweite GPU. Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzteil die kombinierte Leistungsaufnahme bewältigen kann und dass Ihr Gehäuse über genügend Luftzirkulation für die zusätzliche Wärmeentwicklung verfügt.

Effizienz ist genauso wichtig wie reine Leistung. Wenn du deine Übertaktung anpasst, um die Spannung zu senken, oder eine Unterspannung verwendest, kannst du Stromverbrauch und die Lüftergeräusche bei gleichzeitig hohen Taktraten. Ich habe beispielsweise die Spannungskurve meiner RTX 3060 angepasst, um eine Kerntaktrate von 1900 MHz bei etwas niedrigerer Spannung aufrechtzuerhalten, wodurch sich die Temperaturen um 4 °C senkten und die Lüfter leiser wurden. Tools wie MSI Afterburner ermöglichen die Spannungssteuerung; diese Funktion kann jedoch bei einigen Grafikkarten standardmäßig gesperrt sein. Wenn die Spannungssteuerung verfügbar ist, nehmen Sie die Einstellung in kleinen Schritten vor und testen Sie die Stabilität. Das Ziel ist es, die niedrigste Spannung zu finden, bei der die gewünschten Taktraten erhalten bleiben.

Abschließende Gedanken zum Übertakten einer NVIDIA-GPU

Das Übertakten einer NVIDIA-GPU ist ein Muss, wenn du das Beste aus deinen Gaming-Sessions herausholen willst. Dabei lernst du etwas über Hardware-Grenzen, Kühlung und den Kompromiss zwischen Leistung und Geräuschentwicklung. Achte darauf, strukturiert vorzugehen: Lege eine Ausgangsbasis fest, erhöhe die Leistungs- und Temperaturgrenzen, steigere schrittweise die Kern- und Speichertaktfrequenzen und führe Stresstests durch, um die Stabilität zu prüfen. Denke daran, dass die Leistungssteigerungen moderat sind und je nach GPU variieren. Halte deine Erwartungen daher im Rahmen und sei bereit, bei Bedarf ein Upgrade durchzuführen.

Sobald Sie eine stabile Übertaktung, belohnen Sie Ihre GPU, indem Sie ihr ein anspruchsvolles Spiel zumuten. Kaum ein Titel verdeutlicht die Vorteile des Übertaktens besser als Cyberpunk 2077, das detailreiche Umgebungen mit rasanten Action-Szenen verbindet. Unser digitaler Schlüssel for Cyberpunk 2077 (PC) Steam-Key – weltweit gültig ermöglicht es dir, die neonbeleuchteten Straßen von Night City zu erleben, ohne den vollen Preis zu zahlen. Mit deiner getunten NVIDIA GPU, wirst du flüssigere Bildraten und ein noch intensiveres Spielerlebnis genießen Spielerlebnis.

Häufig gestellte Fragen

Wie übertakte ich meine NVIDIA-GPU Schritt für Schritt?

Um Ihre NVIDIA-GPU Schritt für Schritt zu übertakten, erhöhen Sie zunächst die Leistungs- und Temperaturgrenzwerte und passen Sie anschließend die Lüfterkurve für eine bessere Kühlung an. Erhöhen Sie die Kerntaktfrequenz in kleinen Schritten, prüfen Sie die Stabilität mit einem Stresstest und wiederholen Sie den Vorgang, bis Instabilitäten auftreten. Nachdem Sie einen stabilen Kern-Offset gefunden haben, verfahren Sie ebenso mit der Speichertaktfrequenz. Kombinieren Sie schließlich die beiden Übertaktungen, führen Sie ausgiebige Tests durch und speichern Sie Ihre Einstellungen als Profil, um einfach zwischen ihnen wechseln zu können.

Ist es sicher, eine NVIDIA-GPU zu übertakten?

Ja, es ist unbedenklich, eine NVIDIA-GPU zu übertakten, solange Sie die von der Software vorgegebenen Grenzen einhalten und die Temperaturen im Auge behalten. NVIDIA-Karten verfügen über Schutzmechanismen, die die Leistung drosseln, wenn die Temperaturen oder die Leistungsaufnahme zu hoch werden. Vermeiden Sie es, die Spannung unnötig zu erhöhen, und testen Sie jede Änderung gründlich; auf diese Weise gewährleisten Sie Stabilität und schützen Ihre Hardware.

Steigert das Übertakten einer GPU die Bildrate?

Das Übertakten einer GPU erhöht die Bildrate (FPS), indem die Taktraten von Kern und Speicher angehoben werden, was die Rendering-Leistung verbessert. In den meisten Fällen liegt der Gewinn zwischen 5 % und 15 %, sodass Sie möglicherweise ein flüssigeres Gameplay und höhere Mindestbildraten bemerken werden, aber erwarten Sie keine grundlegende Veränderung.

Muss ich meine Grafikkarte für Spiele übertakten?

Nein, Sie müssen Ihre GPU für Spiele nicht übertakten, wenn Ihre aktuelle Grafikkarte die von Ihnen gewünschte Leistung erbringt. Übertakten ist optional und bietet vor allem Nutzern Vorteile, die noch mehr Leistung aus ihrer vorhandenen Hardware herausholen möchten. Viele moderne GPUs bieten bereits mit den Standardeinstellungen eine ausreichende Leistung für Spiele in 1080p oder 1440p.

Kann ich meine GPU mit GeForce Experience übertakten?

Ja, du kannst deine GPU mit GeForce Experience übertakten, indem du die automatische Optimierungsfunktion auf der Registerkarte „Leistung“ nutzt. Das Tool scannt deine Grafikkarte und wendet automatisch eine moderate Übertaktung an. Das ist zwar praktisch, doch manuelles Einstellen führt oft zu besseren Ergebnissen, weshalb Enthusiasten Tools wie MSI Afterburner bevorzugen, um die volle Kontrolle zu haben.