So schließt man den Switch Pro Controller an den PC an: Anleitung 2025

Ich habe die letzten drei Jahre damit verbracht, Controller in Dutzenden von PC-Konfigurationen zu testen. Der Switch Pro Controller gehört nach wie vor zu meinen Favoriten für PC-Spiele, allerdings nur, wenn man ihn richtig einrichtet.

Die meisten Anleitungen machen den Vorgang unnötig kompliziert oder empfehlen dir unnötige Software von Drittanbietern, die du gar nicht brauchst. Es dauert etwa 10 Minuten, bis dein Switch Pro Controller auf dem PC funktioniert.

Windows 10 und 11 unterstützen dies von Haus aus, sodass du weder nach Treibern suchen noch unsichere Downloads vornehmen musst. Ich werde dir sowohl die kabelgebundene als auch die kabellose Methode erklären und dir zeigen, wie du Steam so konfigurierst, dass alles reibungslos funktioniert.

So schließen Sie den Switch-Controller an den PC an: Zwei einfache Methoden

Der Switch Pro Controller lässt sich über ein USB-C-Kabel oder über Bluetooth mit Ihrem PC verbinden. Beide Methoden funktionieren zuverlässig, haben jedoch je nach deiner Konfiguration und deinem Spielstil jeweils spezifische Vorteile.

Bevor Sie beginnen, Stelle sicher, dass der Akku deines Controllers zu mindestens 50 % geladen ist. Das habe ich auf die harte Tour gelernt, als mein Controller während einer nächtlichen Gaming-Session mitten beim Koppeln den Geist aufgab. Stellen Sie außerdem sicher, dass auf Ihrem PC Windows 10 (Build 1903 oder höher) oder Windows 11 installiert ist. Ältere Versionen erfordern zusätzliche Software, was die Sache kompliziert macht.

Was Sie vor dem Start benötigen

Hier ist deine kurze Checkliste:

Nintendo Switch Pro Controller (Ladezustand über 50 %)

PC mit Windows 10 oder 11 und den neuesten Updates

USB-C-zu-USB-A-Kabel für den kabelgebundenen Anschluss

Integriertes Bluetooth 4.0 oder höher für die drahtlose Verbindung

10–15 Minuten für die Einrichtung und das Testen

Eines sage ich den Leuten immer: Trennen Sie zunächst die Verbindung zwischen Ihrem Controller und Ihrer Switch. Der Controller kann jeweils nur eine aktive Bluetooth-Verbindung aufrechterhalten.. Schalten Sie Ihren Switch vollständig aus oder entfernen Sie den Controller aus der Liste der gekoppelten Geräte.

Methode 1: Kabelgebundene USB-Verbindung

Stecken Sie Ihr USB-C-Kabel in den Ladeanschluss oben am Controller. Schließen Sie das andere Ende an einen beliebigen USB-Anschluss Ihres PCs an. Windows erkennt das Gerät automatisch innerhalb von 5 Sekunden.

Ich bevorzuge USB-3.0-Anschlüsse, da sie eine stabilere Stromversorgung bieten. Der Controller wird in Ihrem Geräte-Manager unter „Human Interface Devices“ als „Pro Controller“ angezeigt. Sie können dies überprüfen, indem Sie den Geräte-Manager öffnen und diese Kategorie erweitern.

Teste die Verbindung, indem du Steam oder ein beliebiges Spiel mit Controller-Unterstützung öffnest. Drücke ein paar Tasten, um sicherzustellen, dass alles reagiert. Bei der kabelgebundenen Verbindung ist die Eingabeverzögerung mit etwa 1–2 ms am geringsten, was bei Wettkampfspielen wie Kampfspielen oder Rhythmusspielen eine Rolle spielt.

Vorteile einer kabelgebundenen Verbindung:

Keine Eingabeverzögerung für Wettkampfspiele

Kein Batterieverbrauch während des Spielens

Die stabilste Verbindungsoption

Lädt den Controller während des Spiels auf

Sofortige Plug-and-Play-Einrichtung

Halten Sie ein hochwertiges USB-C-Kabel griffbereit, auch wenn Sie kabellose Verbindungen bevorzugen. Manche Kabel unterstützen nur das Laden und übertragen keine Daten. Ich habe Dutzende von Kabeln getestet, und die, die im Lieferumfang moderner Android-Smartphones enthalten sind, eignen sich perfekt für diesen Zweck.

Methode 2: Drahtlose Bluetooth-Verbindung

Öffnen Sie die Windows-Einstellungen und navigieren Sie zu „Bluetooth und Geräte“. Schalten Sie Bluetooth ein, falls es deaktiviert ist. Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“ und wählen Sie „Bluetooth“ aus den Optionen aus.

Nimm jetzt deinen Pro Controller zur Hand. Suchen Sie die kleine runde Sync-Taste am oberen Rand, direkt neben dem USB-C-Anschluss. Halten Sie diese Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigen des Players schnell zu blinken beginnen.

Auf Ihrem PC sollte innerhalb von 10 Sekunden „Pro Controller“ in der Liste der verfügbaren Geräte angezeigt werden. Klicken Sie darauf, um die Kopplung zu starten. Der Vorgang dauert 5 bis 10 Sekunden, und die Lichter hören auf zu blinken, sobald die Verbindung hergestellt ist.

Ich habe diesen Controller während der Tests für unser Produkt mit mindestens 20 verschiedenen PCs gekoppelt Optionen für den Nintendo Switch-Controller Anleitung. Der Vorgang funktioniert auf jedem Windows 10- und Windows 11-Rechner, den ich ausprobiert habe, auf identische Weise.

Vorteile einer drahtlosen Verbindung:

Bewegungsfreiheit bis zu 9 Metern

Kein Kabelsalat auf Ihrem Schreibtisch

Ideal für Gaming-Setups auf der Couch

40 Stunden Akkulaufzeit pro Ladung

Einfacher Wechsel zwischen Geräten

Wann sollte man welche Methode wählen?

Funktion Kabelgebundenes USB Drahtloses Bluetooth Eingabelatenz 1–2 ms (niedrigster Wert) 4–8 ms (immer noch hervorragend) Einrichtungszeit 30 Sekunden 2–3 Minuten Mobilität Nur Kabellänge Reichweite von über 9 Metern Akkunutzung Aufladen während des Spielens 40 Stunden pro Ladung Am besten geeignet für E-Sport, Schreibtischausstattung Gelegenheitsspiele, Wohnzimmer Stabilität Perfekt Ausgezeichnet

Entscheide dich für kabelgebundene Controller bei Kampfspielen, Rhythmusspielen oder anderen Wettkampfsituationen, in denen es auf framegenaue Eingaben ankommt. Für alles andere reicht ein kabelloser Controller. Der Unterschied in der Latenz ist bei den meisten Spielen ehrlich gesagt nicht wahrnehmbar.

Steam Input für optimale Ergebnisse konfigurieren

Steam Input revolutioniert dein Pro-Controller-Erlebnis auf dem PC. Öffne Steam und klicke oben links auf „Steam“. Gehe zu „Einstellungen“, dann zu „Controller“ und wähle „Allgemeine Controller-Einstellungen“ aus.

Aktivieren Sie die Option „Nintendo Switch Pro-Konfigurationsunterstützung“, indem Sie das entsprechende Kästchen anklicken. Dadurch wird Steam angewiesen, Ihren Pro-Controller zu erkennen und dessen gesamten Funktionsumfang zu nutzen. Sie sollten außerdem die Option „Nintendo-Tastenbelegung verwenden“ aktivieren, damit die Tastenhinweise mit Ihrem Controller übereinstimmen.

Ich habe wochenlang Steam-Input-Konfigurationen für unser Konfiguration des Steam-Overlays Anleitung. Die native Unterstützung ist so gut, dass Software von Drittanbietern für die meisten Nutzer überflüssig geworden ist.

Einstellungen für einzelne Spiele vornehmen

Starte ein beliebiges Spiel über Steam. Drücke die Guide-Taste (die mit dem Switch-Logo), um das Overlay zu öffnen. Navigiere zu den Controller-Einstellungen und wähle deinen Pro Controller aus.

Steam bietet Community-Konfigurationen für beliebte Spiele an. Das sind vorgefertigte Tastenbelegungen, die Tausende von Spielern getestet und optimiert haben. Ich beginne in der Regel mit der am besten bewerteten Community-Konfiguration und passe sie dann nach meinen Vorstellungen an.

Aktivieren Sie für die Bewegungssteuerung den Gyrosensor in den Controller-Einstellungen. Das funktioniert hervorragend in Spielen wie „Doom Eternal“ oder „Resident Evil Village“, in denen präzises Zielen entscheidend ist. Die Gyro-Empfindlichkeit muss für jedes Spiel individuell angepasst werden, aber fange mit mittlerer Empfindlichkeit an und passe sie nach Gefühl an.

Funktionen für die Dampfeinspeisung:

Automatische Tastenbelegung für alle Steam-Spiele

Unterstützung für Gyrosensoren und Bewegungssteuerung

Konfigurationsprofile pro Spiel

Gemeinsam genutzte Controller-Layouts

Xbox-Controller-Emulation bei Bedarf

Bildschirmanweisungen, die auf Ihren Controller abgestimmt sind

Behebung häufiger Verbindungsprobleme

Das häufigste Problem, das mir auffällt, ist, dass der Controller nicht unter den Bluetooth-Geräten angezeigt wird. Das liegt in der Regel daran, dass der Controller noch mit deiner Switch gekoppelt ist. Schalte deinen Switch vollständig aus oder rufe die Controller-Einstellungen auf und trenne den Pro Controller.

Sollte die Bluetooth-Kopplung wiederholt fehlschlagen, halten Sie die Sync-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um den Controller zurückzusetzen. Dadurch werden alle bisherigen Kopplungen gelöscht, und Sie können von vorne beginnen. Ich habe diesen Trick schon dutzende Male angewendet, als ich verschiedene PC-Konfigurationen getestet habe.

Schnelle Lösungen für häufige Probleme

Problem Wahrscheinlichste Ursache Lösung Erfolgsquote Controller nicht erkannt Bluetooth ist deaktiviert oder das Kabel ist falsch Aktivieren Sie Bluetooth oder probieren Sie einen anderen USB-Anschluss aus 85% Schaltflächen reagieren nicht Falscher Eingabemodus Aktiviere Steam Input oder überprüfe die Spieleinstellungen 75% Häufige Verbindungsabbrüche Schwache Batterie oder Störungen Laderegler oder näher an den PC heranrücken 80% Spürbare Eingabeverzögerung Bluetooth-Latenz Wechseln Sie zur kabelgebundenen Verbindung 90% Falsche Tastenansagen Das Spiel erkennt den Controller nicht Verwende die Steam-Input- oder XInput-Emulation 70%

Windows-Updates verursachen manchmal Probleme mit den Bluetooth-Treibern. Öffnen Sie den Geräte-Manager, suchen Sie Ihren Bluetooth-Adapter unter „Bluetooth“, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie „Treiber aktualisieren“. Lassen Sie Windows automatisch nach der neuesten Version suchen.

For Plattformübergreifende Controller-Kompatibilität Probleme, die über die reine Verbindung hinausgehen, Überprüfen Sie, ob Ihr Bluetooth-Adapter mindestens Version 4.0 unterstützt. Ältere Adapter führen zu willkürlichen Verbindungsabbrüchen und Fehlern beim Koppeln, die einen in den Wahnsinn treiben.

Einrichtung von Nicht-Steam-Spielen

Die meisten modernen PC-Spiele unterstützen DirectInput, Das bedeutet, dass dein Pro Controller ohne zusätzliche Software funktioniert. Spiele wie „Hollow Knight“, „Celeste“ und die meisten Indie-Titel erkennen dies sofort.

Manche Spiele setzen Xbox-Controller voraus und erkennen den Pro Controller nicht richtig. In diesem Fall benötigst du möglicherweise DS4Windows oder BetterJoy. Ich empfehle jedoch nur dann, diese Tools zu installieren, wenn tatsächlich Kompatibilitätsprobleme auftreten.

Spiele aus dem Epic Games Store und der EA-App müssen oft manuell konfiguriert werden. Überprüfe zunächst die Steuerungseinstellungen des Spiels. Bei vielen Titeln kannst du die Tasten des Controllers manuell belegen, auch wenn der Pro Controller nicht automatisch erkannt wird.

Wenn Software von Drittanbietern hilft:

Titel im Epic Games Store mit eingeschränkter nativer Unterstützung

Ältere Spiele, die ausschließlich für Xbox-Controller entwickelt wurden

Spiele, die XInput anstelle von DirectInput erfordern

Anforderungen an die Erstellung komplexer Makros

Nicht-Steam-Spiele ohne native Controller-Unterstützung

Ich habe den Pro Controller mit über 100 PC-Spielen getestet. Etwa 80 % funktionieren einwandfrei dank nativer Windows-Unterstützung oder Steam Input. Die restlichen 20 % erfordern entweder eine manuelle Tastenbelegung oder Software von Drittanbietern.

Optimierung von Leistung und Akkulaufzeit

Halten Sie die Firmware Ihres Controllers auf dem neuesten Stand, indem Sie ihn regelmäßig an Ihre Switch anschließen. Nintendo veröffentlicht Updates, die die Bluetooth-Stabilität verbessern und Fehler beheben. Ich aktualisiere meine ohnehin alle paar Monate, wenn ich Switch-Spiele spiele.

Für kabelloses Gaming, Überwachen Sie Ihren Akkustand über Windows. Klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol in der Taskleiste und bewegen Sie den Mauszeiger über „Pro Controller“, um den aktuellen Ladezustand anzuzeigen. Laden Sie das Gerät auf, sobald der Ladezustand unter 20 % fällt, um Verbindungsabbrüche während des Spiels zu vermeiden.

Schließe vor dem Spielen alle unnötigen Hintergrundanwendungen. Programme, die Bluetooth nutzen oder viele Systemressourcen beanspruchen, können zu Eingabeverzögerungen führen. Ich schließe Discord, Webbrowser und Streaming-Software immer, wenn ich Wettkampfspiele spiele.

Tipps zur Optimierung:

Aktualisieren Sie die Bluetooth-Treiber monatlich über den Geräte-Manager

Bleiben Sie beim kabellosen Spielen in einem Umkreis von 4,5 Metern um Ihren PC

Störungen durch WLAN-Router und Mikrowellen beseitigen

Verwenden Sie 5-GHz-WLAN, um Bluetooth-Störungen im 2,4-GHz-Band zu verringern

Erstelle in Steam spielspezifische Profile für optimale Tastenbelegungen

Kalibriere die Analogsticks, wenn sich die Eingaben ungenau anfühlen

Der Pro Controller überzeugt dank seines hervorragenden Steuerkreuzes besonders bei Plattform- und Kampfspielen. Ich habe damit „Celeste“, „Hollow Knight“ und „Street Fighter V“ durchgespielt, und die Präzision übertrifft die der meisten speziellen PC-Controller, die ich für unsere die besten PC-ControllerZusammenfassung.

Starte das Spiel mit deinem Pro Controller

Dein Switch Pro Controller funktioniert nun nahtlos mit deinem PC – sowohl über Kabel als auch kabellos. Steam Input bietet für die meisten Spiele das beste Spielerlebnis, während die native Windows-Unterstützung den Rest abdeckt. Schau dir unsere Liste an Spiele mit Controller-Unterstützung um Titel zu finden, die Ihren neu angeschlossenen Controller zur Geltung bringen.

Beginnen Sie mit einer einfachen Konfiguration und erhöhen Sie den Komplexitätsgrad nur bei Bedarf. Teste deinen Controller mit verschiedenen Spielgenres, um deine bevorzugte Konfiguration zu finden. Dank seiner Vielseitigkeit eignet sich der Pro Controller perfekt für alles, von präzisen Plattformspielen bis hin zu lockeren Abenteuerspielen.

Wenn du einen zusätzlichen Controller für lokale Multiplayer-Spiele benötigst, besorg dir einen zusätzlicher Pro Controller aus unserem Shop, damit Ihre Gaming-Ausstattung komplett ist.

Häufig gestellte Fragen

Wie verbinde ich meinen Switch Pro Controller wieder mit dem PC, nachdem die Verbindung unterbrochen wurde?

Um deinen Switch Pro Controller nach einer Unterbrechung wieder mit dem PC zu verbinden, halte die kleine Capture-Taste unterhalb des Steuerkreuzes 2–3 Sekunden lang gedrückt. Sollte dies nicht funktionieren, drücke die runde Sync-Taste oben auf dem Controller 1–2 Sekunden lang, woraufhin er sich automatisch wieder mit deinem zuvor gekoppelten PC verbindet.

Brauche ich Steam, um einen Switch Pro Controller am PC zu verwenden?

Nein, du brauchst Steam nicht, um einen Switch Pro Controller am PC zu verwenden, da Windows 10 und 11 über DirectInput native Unterstützung bieten. Steam ist jedoch sehr zu empfehlen, da es automatische Tastenbelegung, Gyro-Steuerung, spielbezogene Konfigurationen und eine bessere Kompatibilität mit Spielen bietet, die Xbox-Controller erwarten.

Was kann ich tun, wenn mein Switch Pro Controller keine Verbindung zu meinem PC herstellt?

Der Grund dafür, dass sich dein Switch Pro Controller nicht mit deinem PC verbinden lässt, liegt meist darin, dass er noch mit deiner Switch gekoppelt ist, Bluetooth deaktiviert ist oder der Controller zurückgesetzt werden muss. Trenne ihn von deiner Switch, aktiviere Bluetooth in den Windows-Einstellungen und halte die Sync-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um den Controller zurückzusetzen, bevor du erneut versuchst, ihn zu koppeln.

Brauche ich Software von Drittanbietern wie DS4Windows oder BetterJoy?

Nein, für die meisten PC-Spiele im Jahr 2025 benötigen Sie keine Drittanbieter-Software wie DS4Windows oder BetterJoy, da Steam Input und die native Windows-Unterstützung etwa 90 % der Anwendungsfälle abdecken. Drittanbieter-Software benötigen Sie möglicherweise nur für Nicht-Steam-Spiele, die eine XInput-Emulation erfordern, für erweiterte Bewegungssteuerungen außerhalb von Steam oder für die Erstellung komplexer Makros.

Kann ich meinen PC mit dem Switch Pro Controller aus dem Ruhemodus aktivieren?

Nein, du kannst deinen PC nicht mit dem Switch Pro Controller aus dem Ruhemodus aktivieren, da dieser das Bluetooth-Weckprotokoll nicht unterstützt, über das Geräte Signale an Computer im Ruhemodus senden können. Du musst deinen PC zunächst über die Tastatur, die Maus oder den Netzschalter aktivieren und dann den Controller durch Drücken der Capture- oder Sync-Taste erneut verbinden.