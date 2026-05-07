Kann man einen PS5-Controller an eine PS4 anschließen? Alles, was du wissen musst

Viele Spieler besitzen noch immer eine PS4 Konsole, und da fragt man sich natürlich: Kann man eine PS5 Controller an einen PS4?

Der Sprung vom PlayStation 4an diePlayStation 5 brachte nicht nur eine leistungsstärkere Konsole, sondern auch einen neu gestalteten Controller mit sich. Der kabellose DualSense-Controller verfügt über haptisches Feedback, adaptive Trigger und eine neue ergonomische Form, die selbst einfache Spiele noch intensiver erleben lässt.

In diesem Artikel werde ich Sonys offizielle Haltung zur Kompatibilität näher erläutern, erklären, warum die beiden Konsolengenerationen nicht ohne Weiteres miteinander kompatibel sind, und Lösungen vorstellen, die dir helfen könnten, wenn du entschlossen bist, diese Lücke zu schließen.

Kann man einen PS5-Controller an eine PS4 anschließen? Die offizielle Kompatibilität im Überblick

Die offizielle Antwort von Sony ist eindeutig: die Der kabellose DualSense-Controller ist nicht kompatibel mit dem PS4Konsole. Wenn man den Controller über ein USB-C-zu-USB-Kabel an den USB-Anschluss anschließt, wird der Akku zwar aufgeladen, doch die Leuchtleiste blinkt möglicherweise nur kurz auf, und auf der älteren Konsole reagieren keine der Tasten. Ich habe versucht, meinen eigenen DualSense anzuschließen, und das gleiche Verhalten festgestellt. Die Spieleranzeigen blieben unverändert im Standardmuster, und die PS-Taste rief den Startbildschirm nicht auf.

Für diese Einschränkung gibt es mehrere Gründe. Die PS5 Der Controller verfügt über fortschrittliche Funktionen wie haptisches Feedback, adaptive Trigger und ein integriertes Mikrofon, die auf neuen Systemsoftware-Hooks basieren.

The PS4 Der Controller (DualShock 4) kommuniziert über Bluetooth und Micro-USB unter Verwendung von Protokollen, die der DualSense nicht vollständig unterstützt. Sony hat den Controller der nächsten Generation zudem so konzipiert, dass er die Vorteile von PS5 Hardware-Konsole; Älteren Systemen fehlt die Firmware, um die Eingaben zu erkennenMit anderen Worten: Die beiden Geräte waren nie dafür gedacht, direkt miteinander zu kommunizieren, und es gibt weder Anweisungen auf dem Bildschirm noch ein offizielles Firmware-Update, um sie kompatibel zu machen.

Wenn Sie Ihren DualSense nur aufladen möchten, funktioniert jedes handelsübliche USB-Kabel, das dem USB-Standard entspricht. Schließen Sie das Kabel an den PS4 Die Konsole und der Controller werden aufgeladen; die Leuchtleiste blinkt langsam orange. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, blinkt die Leuchtleiste kurz und erlischt dann. Das ist der Umfang der offiziellen Unterstützung – es gibt keinen Sony-Patch, der plötzlich das Spielen von Spielen auf der PS4 mit einem DualSense, und das wird es wahrscheinlich auch nie geben.

Warum der DualSense-Controller nicht mit der PS4 kompatibel ist

Um zu verstehen, warum der DualSense nicht mit einem PS4. Im Gegensatz zum DualShock 4 verfügt der neue Controller über einen USB-C-Anschluss für das kabelgebundene Laden und eine schnellere Datenübertragung, und Es überträgt komplexere Datenpakete über Bluetooth. Seine adaptiven Trigger können den Widerstand für Aktionen wie das Spannen eines Bogens dynamisch anpassen, und sein haptisches Feedback nutzt präzise Aktuatoren anstelle der einfachen Vibrationsmotoren, die im DualShock 4 zu finden sind. Diese Upgrades erfordern Firmware-Unterstützung auf der Host-Konsole, und die PS4 hat diese Unterstützung einfach nicht.

Ein weiterer Unterschied ist der die Art und Weise, wie der DualSense die Lichtleiste und die Spieleranzeige handhabt. Auf einerPS4 Auf dem Controller wechselt die Leuchtleiste am oberen Rand die Farbe, um anzuzeigen, welcher Spieler du bist. Beim DualSense umrahmt die Leuchtleiste das Touchpad, während vier kleine Spieleranzeigen auf der Vorderseite bis zu vier Spieler kennzeichnen. Die PS4 Das Betriebssystem sucht nach den alten LED-Mustern, um Benutzerprofile zuzuweisen, sodass ein direkt an das System angeschlossener DualSense nicht erkannt wird.

Sony schränkt zudem bewusst die Abwärtskompatibilität ein um Entwickler dazu anzuregen, Spiele speziell für die neue Hardware zu entwickeln. PS5 Konsolenspiele nutzen die adaptiven Trigger und das haptische Feedback intensiv, und PS4 Den Spielen fehlt der Code, um diese Effekte zu erzeugen. Selbst wenn die PS4 Zwar könnte das System Eingaben vom DualSense verarbeiten, doch die meisten Titel wären nicht in der Lage, dessen zusätzliche Funktionen zu nutzen. Stattdessen empfiehlt Sony, weiterhin den DualShock 4 zu verwenden, mit PS4 Spiele und die Reservierung des DualSense für PS5 oder andere Geräte.

Lösungsansätze: So schließt man einen PS5-Controller über Remote Play und Adapter an eine PS4 an

Auch wenn es keine offizielle Unterstützung gibt, haben findige Spieler Lösungen gefunden, mit denen man einen DualSense auf einer PS4 indem man den Eingang über ein anderes Gerät leitet. Im Folgenden stelle ich zwei Methoden vor, die ich getestet habe. Keine davon ist perfekt, und beide bringen Kompromisse mit sich, aber sie funktionieren, wenn man weiß, was einen erwartet.

Methode für Remote Play

Der einfachste Weg, ein PS5 Steuergerät mit einem PS4bedeutetdie Remote-Play-Funktion von Sony nutzen. Anstatt den Controller direkt an die Konsole anzuschließen, Schließen Sie es an einen PC, Mac, PS5oder Mobilgerät und streamen Sie die PS4Bildschirm. So richten Sie dies ein:

Bereiten Sie diePS4 Konsole:Auf derPS4 Startbildschirm, gehe zu Settings > Einstellungen für die Remote-Play-Verbindungund aktivierenRemote-Wiedergabe. Aktivieren Sie die Konsole als Ihre primäre PS4 und ermöglichen das Einschalten über das Netzwerk. Dank dieser Einstellungen können Sie den Fernseher auch dann nutzen, wenn Sie nicht vor Ort sind. Installiere die Remote Play-App: Laden Sie Sonys Remote-Wiedergabe App auf deinem Computer oder Smartphone. Melde dich mit demselben PlayStation Network-Konto an, das du auf der PS4. Verbinden Sie den DualSense mit dem Remote-Gerät: Halte die Create-Taste und die PS-Taste am DualSense gedrückt, bis die Lichtleiste blinkt. Schalte auf deinem PC oder Mobilgerät Bluetooth ein und wähle den Controller aus der Liste aus. Die Spieleranzeige leuchtet, sobald die Kopplung abgeschlossen ist. Wenn du eine kabelgebundene Verbindung bevorzugst, schließe ein USB-C-Kabel an den Controller und deinen Computer an. Verbinden Sie sich mit demPS4: Starten Sie die Remote Play-App und wählen Sie PS4. Die App sucht nach deiner Konsole und überträgt deren Bild. Von da an fungiert der DualSense als dein Eingabegerät, und du kannst Spiele spielen, als würdest du direkt vor dem Fernseher sitzen.

Verwendung vonRemote-Wiedergabehat einige Nachteile. Denn der Controller kommuniziert mit Ihrem PC oder Smartphone statt mit dem PS4selbst,Es gibt eine geringe Eingabeverzögerung. Der Videostream kann ruckeln, wenn Ihre Internetverbindung nicht stabil ist, und Funktionen wie adaptive Trigger und haptisches Feedback sind deaktiviert, da die PS4 Die Spiele unterstützen diese Funktion nicht. Als ich diese Methode ausprobierte, funktionierte sie bei Einzelspieler-Abenteuern einwandfrei, wirkte im kompetitiven Mehrspielermodus jedoch träge.

Adaptermethode

Eine weitere Abhilfe besteht darin, ein ein Adapter eines Drittanbieters, der als Brücke zwischen dem DualSense und dem PS4. Diese USB-Sticks ahmen ein PS4 Steuergerät, das die Eingabe vom PS5 Controller in ein Format umwandeln, das die ältere Konsole versteht. Geräte wie der Brook WingmanReihe oderKronos und Titan Die Adapter werden an die PS4Schließen Sie das Gerät über den USB-Anschluss an und koppeln Sie es dann über Bluetooth mit dem DualSense. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das PS4 glaubt, dass ein gewöhnlicher DualShock 4 angeschlossen ist.

Die Einrichtung variiert je nach Produkt, umfasst jedoch im Allgemeinen die folgenden Schritte:

Stecken Sie den Adapter in die PS4Schließen Sie das Gerät an den USB-Anschluss an und warten Sie, bis die Betriebsanzeige aufleuchtet. Versetzen Sie Ihren DualSense in den Kopplungsmodus, indem Sie die PS-Taste und die Create-Taste gedrückt halten, bis die Leuchtleiste zu blinken beginnt. Befolgen Sie die dem Konverter beiliegende Anleitung, um ihn mit dem DualSense zu koppeln. Bei einigen Adaptern müssen Sie eine Taste drücken oder einen kleinen Schalter betätigen, um die Kopplung zu starten. Sobald die Leuchtleiste blinkt, um eine erfolgreiche Verbindung anzuzeigen, sollten Sie Spiele auf Ihrem PS4 mit dem DualSense.

Diese Adapter sind eine clevere Lösung, aber Sie sind nicht gerade billig und verursachen manchmal Kompatibilitätsprobleme. Meiner Erfahrung nach funktionierten grundlegende Eingaben wie die Sticks und Tasten, aber erweiterte Funktionen wie adaptive Trigger und das Touchpad wurden nicht perfekt umgesetzt.

Möglicherweise sind auch Firmware-Updates für die Hardware erforderlich, um die Kompatibilität mit neuen PlayStation-Updates zu gewährleisten. Wenn Sie sich für plattformübergreifendes Zubehör interessieren, lesen Sie unseren Artikel zum Thema Wingman FGC 2 Konverter erklärt, wie man mit solchen Geräten verschiedene Controller systemübergreifend anschließen kann. Beachten Sie, dass die Verwendung von nicht lizenzierter Hardware gegen die Nutzungsbedingungen von Sony verstoßen kann; Sie handeln daher auf eigene Gefahr.

DualSense und DualShock 4 im Vergleich: Die Generationskluft verstehen

Bevor man entscheidet, ob es sich lohnt, einen DualSense auf einem PS4… ist es hilfreich, die beiden Controller miteinander zu vergleichen. Der DualSense bietet Funktionen, die speziell für die PS5 Konsole. Ihre adaptiven Trigger bieten einen variablen Widerstand, wodurch sich das Spannen einer Bogensehne oder das Abfeuern einer Waffe realistischer anfühlt. Die Haptisches Feedback kann Texturen simulieren und Auswirkungen genauer als das einfache Vibrieren des DualShock 4. Es gibt ein integriertes Mikrofon und verbesserter Lautsprechersowie ein größeres, reaktionsschnelleres Touchpad. Die „Create“-Taste ersetzt die alte „Share“-Taste und bietet neue Möglichkeiten, das Spielgeschehen aufzunehmen und zu übertragen.

Der DualShock 4 hingegen wurde speziell für die PS4Hardware. Es verfügt über einen Micro-USB-Anschluss, einen kleineren Akku und eine markantere Lichtleiste. Die Trigger fühlen sich leichter an, und das Vibrationsgefühl ist weniger fein abgestuft. Die meisten PS4 Die Spiele wurden speziell für diesen Controller entwickelt, sodass die Benutzeroberfläche und die Spielmechanik auf dessen Einschränkungen abgestimmt sind. Wenn ich wieder zum DualShock 4 wechsle, vermisse ich das zusätzliche Gewicht des DualSense, schätze aber dessen Zuverlässigkeit bei älteren Titeln.

Wenn du wissen möchtest, welche PS5 Wenn dieser Controller zu Ihrem Spielstil passt, finden Sie in unserem Leitfaden zum am bestenPS5 Steuergeräte stellt verschiedene Modelle und ihre jeweiligen Stärken vor. Das ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie über ein Upgrade oder einen zweiten Controller für Ihre PS5.

Alternative Verwendungsmöglichkeiten für den DualSense-Controller

Nur weil der DualSense nicht direkt mit einem PS4 bedeutet nicht, dass es auf die PS5. Sie können das PS5 den Controller über Bluetooth oder ein USB-Kabel mit anderen Geräten verbinden, darunter PC, Mac, Android und iOS. So habe ich es auf meinem PC eingerichtet:

Vergewissern Sie sich, dass die Anzeigeleuchten des Players ausgeschaltet sind, indem Sie die Taste PS-Taste bis sich der Controller ausschaltet. Halten Sie diedie Create-Taste und die PS-Taste gleichzeitig bis die Leuchtleiste schnell blinkt. Öffne auf deinem Computer die Bluetooth-Einstellungen und wähle „Bluetooth-Geräte oder andere Geräte hinzufügen“, dann wähle den DualSense aus der Liste aus. Windows 11 erkennt ihn automatisch, ich nutze jedoch das Dienstprogramm „DS4Windows“ für zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten. Für eine kabelgebundene Verbindung einfach ein USB-C-Kabel anschließen in den Controller und den Computer. Das Betriebssystem installiert die Treiber automatisch.

Nach dem Koppeln unterstützen viele PC-Spiele den DualSense als generischen Controller. Bei Titeln, die für PlayStation-Hardware optimiert sind, können bei einer Verbindung über USB sogar adaptive Trigger und haptisches Feedback aktiviert werden. Auf Mobilgeräten kannst du den Controller mit derselben Tastenkombination koppeln und Cloud-Streaming-Dienste nutzen oder Spiele über Remote-Wiedergabe. Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen möglicherweise nicht auf allen Plattformen verfügbar sind und die Akkulaufzeit je nach Vibrationsstärke variieren kann.

Sollte man einen PS5-Controller an einer PS4 verwenden?

Nachdem ich sowohl den DualSense als auch den DualShock 4 ausprobiert habe, rate ich dazu, dabei bleibenPS4 Controller, wenn du hauptsächlich auf der älteren Konsole spielst. Verwendung eines DualSense über Remote-Wiedergabe oder ein Adapter sorgt für zusätzliche Komplexität, verursacht Mehrkosten und schaltet die wichtigsten Funktionen, die den neuen Controller so besonders machen, nicht frei. Außerdem riskieren Sie eine erhöhte Eingabeverzögerung und eingeschränkte Funktionalität. Wenn Sie gelegentlich ein PS4 Titel beim Streamen oder du besitzt nur den neueren Controller, Remote-Wiedergabe ist die einfachste Methode. Für die meisten Spieler ist es jedoch am einfachsten, die für das System entwickelte Hardware zu verwenden.

Da ist auch noch die Frage nach dem Preis. Der DualSense ist teurer als ein DualShock 4, und manche Adapter von Drittanbietern sind sogar noch teurer. Es sei denn, man besitzt bereits einen PS5 und die Anzahl deiner Controller gering halten möchtest, in eine spezielle PS4 Ein Pad ist oft sinnvoller. Wenn Sie jedoch gerne neue Technologien ausprobieren und sich mit der Fehlerbehebung auskennen, kann das Ausprobieren dieser Workarounds ein spannendes Projekt sein.

Kann man also einen PS5 Controller an einen PS4? Offiziell nicht – Sony unterstützt das Aufladen des DualSense auf einem älteren System nicht. Die Community hat jedoch zwei funktionierende Methoden entwickelt: das Streamen deines PS4 over Remote-Wiedergabe oder durch die Verwendung eines speziellen Adapters, der die DualSense-Eingaben übersetzt. Beide Lösungen ermöglichen das Spielen von Spielen, aber keine von beiden bietet das volle DualSense-Erlebnis auf der PS4. Im Gegenzug für den Komfort, einen Controller über mehrere Konsolengenerationen hinweg nutzen zu können, müssen Sie einige Einschränkungen in Kauf nehmen.

Wenn Sie lieber in neue Abenteuer investieren möchten als in technische Spielereien, ist eine PlayStation Network-Geschenkkarte vielleicht die klügere Wahl. Mit einem Gutschein wie unserem 10-Dollar-Gutschein für das PlayStation Network, kannst du dein Guthaben aufladen und PS4Klassiker oderPS5 Upgrades, ohne sich Gedanken über die Kompatibilität machen zu müssen. Ganz gleich, ob du auf die nächste DualSense-Farbvariante sparst oder dir Indie-Perlen zulegst – wenn du Guthaben auf dein PSN-Konto lädst, eröffnen sich dir unzählige Möglichkeiten. So kannst du deine Lieblingsplattform ganz einfach weiter genießen, während du dein nächstes Upgrade planst.

Häufig gestellte Fragen

Funktioniert ein PS5-Controller mit einer PS4-Konsole?

Die kurze Antwort lautet: Nein. Für den DualSense gibt es keine offizielle Firmware-Unterstützung auf dem PS4Daher wird bei einer direkten Verbindung über USB-Kabel oder Bluetooth lediglich der Akku aufgeladen, und das System erkennt keine Eingaben. Sie müssen Folgendes verwenden Remote-Wiedergabeoder einen Adapter Wenn Sie die PS4 mit einem DualSense.

Wie schließe ich einen PS5-Controller über Remote Play an eine PS4 an?

Um einPS5 Controller an einen PS4 mitRemote-Wiedergabe, müssen Sie zunächst Remote-Wiedergabein derPS4 Einstellungen vornehmen und die Remote-Wiedergabe App auf deinem PC oder Mobilgerät. Versetze den DualSense anschließend in den Kopplungsmodus, indem du die Create-Taste und die PS-Taste gedrückt hältst, verbinde ihn mit deinem Remote-Gerät und starte die Remote-Wiedergabe App zum Streamen deiner PS4. Der Controller leitet seine Eingaben über das Remote-Gerät an Ihr PS4.

Kann ich einen PS5-Controller über Bluetooth mit einer PS4 koppeln?

Nein, du kannst kein PS5 Controller an einen PS4 über Bluetooth, da das PS4 enthält keine Treiber für die Kommunikation mit dem DualSense. Obwohl beide Geräte Bluetooth nutzen, unterscheiden sich die Protokolle, und das PS4 Es fehlt die Software, um die Signale des DualSense zu interpretieren. Zur Übersetzung zwischen beiden ist ein externer Adapter erforderlich.

Warum lässt sich mein PS5-Controller nicht mit meiner PS4 verbinden?

Der Grund, warum dein PS5 Der Controller lässt sich nicht mit Ihrem PS4liegt daran, dassSony hat das nie entwickelt PS4 Firmware zur Erkennung des DualSense. Wenn Sie versuchen, den Controller zu koppeln, blinkt die Leuchtleiste möglicherweise, aber die PS4 wird dies ignorieren. Dies ist eine beabsichtigte Einschränkung, und es gibt kein offizielles Update, um dies zu ändern.

Funktionieren DualSense-Funktionen wie haptisches Feedback und adaptive Trigger bei PS4-Spielen?

DualSense-Funktionen wie haptisches Feedback und adaptive Trigger funktionieren nicht auf PS4Spiele denn diese Spiele wurden für den DualShock 4 und den PS4 Betriebssystem. Selbst wenn Remote-Wiedergabe oder einen Adapter, den PS4 kann die für die Aktivierung dieser Funktionen erforderlichen detaillierten Rückmeldesignale nicht senden, sodass sich der DualSense wie ein herkömmlicher Controller verhält.