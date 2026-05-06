Os 20 melhores jogos da série Castlevania em 2026: uma classificação das aventuras góticas

A série Castlevania já lançou mais de 30 títulos desde 1986, e é por isso que muitas pessoas têm dificuldade em decidir quais são os melhores jogos da série.

Apesar de a série ter evoluído ao longo dos anos, desde o clássico original da NES até às coleções modernas repletas de pérolas do género Metroidvania, a sua atmosfera gótica e os combates emocionantes continuam a proporcionar aos jogadores uma sensação de emoção.

Neste guia, fiz uma lista dos melhores jogos de Castlevania que podes jogar hoje em dia. Indico onde os encontras nas plataformas atuais e o que torna cada um especial, tanto para quem está a descobrir a série pela primeira vez como para os veteranos que regressam ao castelo do Drácula.

As nossas melhores escolhas de jogos Castlevania

Depois de explorar todos os recantos do castelo do Drácula em diferentes plataformas e de visitar vários fóruns de jogos, estes cinco jogos destacam-se dos restantes para mim:

Castlevania: Sinfonia da Noite (1997) – Esta obra-prima criou o género Metroidvania e continua a proporcionar a experiência de exploração mais gratificante da série. Castlevania: Aria of Sorrow (2003) – Este jogo para GBA continua a parecer inovador mesmo décadas depois, porque o sistema «Tactical Soul» permite-te absorver os poderes dos inimigos e personalizar o teu estilo de jogo. Super Castlevania IV (1991) – Este jogo aperfeiçoou a fórmula clássica dos jogos de plataformas com controlos precisos do chicote e um design de 16 bits, antes de a série passar para uma jogabilidade centrada na exploração.

Continua a descer para veres a lista completa dos melhores jogos de Castlevania e descobrires qual deles se adequa ao teu estilo de jogo.

Os 20 melhores jogos de Castlevania para todos os tipos de jogador

Esta lista inclui as melhores experiências de Castlevania disponíveis nas plataformas modernas, sejam elas aventuras góticas ao estilo Metroidvania ou jogos de plataformas clássicos baseados em fases. Quantos destes jogos de Castlevania já jogaste?

1. Castlevania: Sinfonia da Noite [A obra-prima definitiva do género Metroidvania]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Géneros Metroidvania, jogo de luta, jogo de ação e aventura, RPG de ação Plataformas PlayStation, Android, PlayStation Portable, Sega Saturn, iOS, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 Ano de lançamento 1997 Criadores Konami Tempo médio de jogo 8-12 horas

Quando joguei o Castlevania: Sinfonia da Noite pela primeira vez, percebi logo porque é que as pessoas ainda o consideram um dos melhores jogos da série Castlevania de sempre. Jogas na pele de Alucard, o filho do Drácula, e exploras um castelo enorme que vai-se revelando à medida que ganhas novas habilidades.

O jogo permite-te voltar a áreas anteriores com os teus novos poderes e descobrir segredos a que antes não conseguias aceder. Vais recolher armas, armaduras e feitiços enquanto lutas contra criaturas do terror gótico.

Este é um dos melhores jogos da série Castlevania que mudou a forma como os jogos de deslocamento lateral funcionam. Antes do Sinfonia da Noite, a maioria dos jogos da série Castlevania avançava em linha reta do início ao fim. Mas com este jogo, tens liberdade para descobrir o teu próprio caminho pelo castelo do Drácula.

Por que é que o escolhemos O Sinfonia da Noite definiu todo um género e continua a ser o jogo de Castlevania mais influente de sempre, com o seu design centrado na exploração a inspirar inúmeros jogos que se seguiram.

Dei por mim a querer explorar cada recanto do castelo, porque o jogo recompensa a curiosidade com equipamento melhor e salas escondidas. Para os fãs dos jogos Metroidvania, este estabeleceu o padrão que outros ainda tentam igualar.

O meu veredicto: Este é o jogo que tornou «Metroidvania» um termo comum entre os jogadores. A liberdade de explorar ao teu próprio ritmo, combinada com combates gratificantes, faz com que cada sessão seja recompensadora.

O que dizem os jogadores?

NovocaineAU ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Um dos melhores jogos de sempre.

2. Castlevania: Aria of Sorrow [O auge da era GBA]

A nossa pontuação 10 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Géneros Jogo de plataformas, jogo de luta, jogo de ação e aventura, RPG de ação Plataformas Game Boy Advance, Windows, Wii U, Java, Plataforma Java, Micro Edition Ano de lançamento 2003 Criadores Konami Tempo médio de jogo 7-10 horas

Quando penso nos jogos da série Castlevania classificados por inovação, este está no topo da minha lista. Castlevania: Aria of Sorrow passa-se em 2035, e controlas o Soma Cruz, um estudante do ensino secundário preso no castelo do Drácula. O sistema Tactical Soul permite-te absorver os poderes dos inimigos depois de os derrotares.

Cada monstro deixa cair uma habilidade diferente que podes equipar e combinar. Podes absorver o poder de um morcego para invocar criaturas voadoras ou a habilidade de um esqueleto para atirar ossos. Isto cria opções infinitas de personalização para o combate e a exploração.

Porque é que o escolhemos A Ária da Tristeza introduziu o sistema de habilidades mais inovador da série com a sua mecânica Tactical Soul. Oferece uma personalização inigualável e torna cada encontro com um inimigo potencialmente gratificante…

O meu veredicto: O sistema «Tactical Soul» faz deste o jogo da série Castlevania com maior rejogabilidade. Vais continuar a descobrir novas combinações de habilidades que mudam a forma como abordas o combate e a exploração.

O que dizem os jogadores?

IM_MT_ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 O «Aria of Sorrow» é melhor em muitos aspetos.

3. Super Castlevania IV [Um jogo de plataformas clássico aperfeiçoado na SNES]

A nossa pontuação 9.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Géneros Jogo de plataformas, jogo de ação e aventura Plataformas Super Nintendo Entertainment System, Wii, Wii U não Ano de lançamento 1991 Criadores Konami Tempo médio de jogo 5-8 horas

No Super Castlevania IV, controlas o Simon Belmont ao longo de onze fases de terror gótico. O manuseio do chicote é incrível; podes balançá-lo em oito direções e até usá-lo para te pendurares em ganchos.

Cada nível traz novidades, desde pontes que desabam até salas giratórias que confundem o teu sentido de orientação. Os gráficos de 16 bits mostram cenários detalhados com castelos em ruínas e céus tempestuosos.

Este jogo dá-te uma ideia de como era a série antes de se tornar jogos de RPG de ação. Gostei particularmente da banda sonora deste jogo, e muita gente concorda que é a banda sonora mais icónica da franquia.

Por que é que o escolhemos O Super Castlevania IV é o auge do design clássico e linear de Castlevania, com controlos tão precisos e responsivos que o jogo continua a ser fantástico de jogar, mais de 30 anos depois.

O meu veredicto: Se queres perceber porque é que as pessoas se apaixonaram pelo Castlevania antes de a série ter adicionado elementos de RPG, este é o teu ponto de partida. Os controlos do chicote são incríveis e cada nível traz novas ideias.

O que dizem os jogadores?

deinterlacing ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 O Castlevania IV destaca-se pela sua música e gráficos fantásticos. Em termos de jogabilidade, é o mais fácil de todos os «classicvanias».

4. Castlevania: Rondo of Blood [A aventura clássica definitiva, cheia de estilo e desafios]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Géneros Jogo de plataforma, jogo de luta, jogo de ação e aventura, survival horror Plataformas TurboGrafx-16, TurboGrafx-CD, PlayStation Portable, Wii, TurboDuo Ano de lançamento 1993 Criadores Konami Tempo médio de jogo 3-5 horas

Jogas na pele de Richter Belmont , resgatando aldeões raptados pelo Drácula. O Castlevania: Rondo of Blood oferece percursos ramificados ao longo dos níveis, com rotas alternativas que desbloqueiam finais diferentes. Também podes jogar na pele da Maria, uma jovem que usa pombas e animais de companhia para atacar.

Adorei a forma como os níveis me desafiavam a encontrar percursos diferentes e recompensavam a habilidade e a exploração sem parecer injusto. É um daqueles jogos muito bem cotados pelos fãs por ter aperfeiçoado a fórmula clássica do Castlevania antes de a série passar para a exploração aberta. Os gráficos de 16 bits e a banda sonora gótica fazem com que se destaque ainda hoje.

Por que é que o escolhemos O Rondo of Blood apresenta o clássico design de fases do Castlevania que elevou a série antes de o Sinfonia da Noite a revolucionar.

O meu veredicto: O Rondo of Blood oferece o melhor desafio da fórmula clássica do Castlevania. Os caminhos ramificados aumentam a vontade de voltar a jogar sem sobrecarregar os novatos com uma exploração aberta.

O que dizem os jogadores?

Popo31477 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Acho que os elogios devem-se ao facto de o jogo ser, no geral, muito fixe. Tem gráficos e arte da caixa muito bonitos, música excelente e é um bocadinho difícil, o que é bom.

5. Castlevania Advance Collection [Três lendas dos consolas portáteis preservadas para os jogadores de hoje]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Géneros Jogo de plataformas, RPG, jogo de aventura, jogo de luta Plataformas Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Windows, Xbox Series X e Series S Ano de lançamento 2021 Criadores Konami Tempo médio de jogo 25-40 horas

Esta Castlevania Advance Collection reúne três clássicos jogar no Game Boy Advance num único pacote. Tens o Ária da Tristeza, o Harmonia da Dissonância e o Círculo da Lua. Cada jogo funciona como um Metroidvania, onde exploras salas interligadas de um castelo e desbloqueias novas áreas com as habilidades que vais descobrindo.

A coleção inclui a funcionalidade de «save states», para que possas guardar a qualquer momento, em vez de teres de andar à procura de pontos de gravação. Também tens funcionalidades de retrocesso, caso falhes um salto complicado ou uma luta contra um chefe. Achei as galerias de arte interessantes, porque mostram esboços conceptuais dos jogos originais. Os três jogos funcionam sem problemas nas plataformas modernas.

Por que é que o escolhemos Esta coleção oferece o maior volume de conteúdo jogar no Game Boy Advance numa única compra, com funcionalidades modernas que facilitam a jogabilidade, respeitando a dificuldade original e, ao mesmo tempo, proporcionando mais comodidade aos jogadores atuais.

O meu veredicto: Se ainda não conheces os jogos de Castlevania para consolas portáteis, esta coleção oferece três aventuras excelentes pelo preço de uma. Os estados de gravação eliminam a frustração de perder o progresso, mantendo ao mesmo tempo as lutas contra os chefes desafiantes.

O que dizem os jogadores?

dennis120 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 São jogos excelentes, com boas versões e opções. É a única forma de os obter legalmente neste momento, por isso é uma excelente maneira de apoiar a franquia.

6. Castlevania: Bloodlines [A joia gótica da Sega Genesis com combate em ritmo acelerado]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Géneros Jogo de plataformas, jogo de luta, jogo de ação e aventura Plataformas Nintendo Switch, Sega Genesis Ano de lançamento 1994 Criadores Konami Tempo médio de jogo 4-6 horas

Podes escolher entre dois caçadores de vampiros: o John Morris com o seu chicote ou o Eric Lecarde com a sua lança. O *Castlevania: Bloodlines* leva-te por toda a Europa, em vez de te limitares a um único castelo. Lutas em cenários inspirados na Torre Inclinada de Pisa e em fábricas alemãs.

O hardware da Genesis permite aos criadores adicionar efeitos visuais fixes, como torres que se torcem e giram à medida que as escalas, ou água que reflete a tua personagem. Gostei do facto de a lança do Eric chegar mais longe do que o chicote do John, mas parecer mais lenta. O jogo é mais rápido do que a maioria dos melhores jogos de Castlevania desta época, e os chefes dão golpes fortes.

Por que é que o escolhemos O Bloodlines provou que a Genesis conseguia lidar com o Castlevania tão bem quanto as consolas da Nintendo, oferecendo efeitos visuais únicos e a única viagem pela Europa da série, passando por marcos históricos.

O meu veredicto: Bloodlines prova que a Genesis conseguia lidar com Castlevania tão bem quanto as consolas da Nintendo. O cenário europeu oferece visuais renovados em comparação com os habituais ambientes de castelo.

O que dizem os jogadores?

Langis360 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Acho que o «Bloodlines» tem um design de níveis melhor e, como demonstração do poder da Genesis, é incrível.

7. Castlevania Anniversary Collection [O pacote inicial essencial para quem ainda não conhece a série]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Géneros Jogo de plataformas, RPG, jogo de luta Plataformas Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Windows Ano de lançamento 2019 Criadores Konami Tempo médio de jogo 30-50 horas

A Coleção de Aniversário de Castlevania inclui oito jogos clássicos das eras da NES, Super Nintendo e Genesis. Tens o Castlevania original, o Castlevania III: A Maldição do Drácula, o Super Castlevania IV e o Bloodlines. A coleção também inclui três jogos para Game Boy e um título de arcada.

Gostei bastante do livro bónus que explica a história da série. Existem pequenas diferenças em alguns dos títulos, dependendo da região, e podes alternar entre as versões japonesa e americana.

Porque é que o escolhemos Para quem tem curiosidade sobre as origens do Castlevania, esta coleção é a opção mais barata para conhecer a era clássica, incluindo títulos raros do Genesis e de arcada.

O meu veredicto: Esta coleção mostra-te onde o Castlevania começou e como evoluiu. Os jogos mais antigos parecem um pouco desatualizados em comparação com os títulos modernos, mas podem ajudar-te a perceber porque é que a série se tornou lendária.

O que dizem os jogadores?

BelmontZiimon ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Todos os jogos são bons e, por menos de um dólar cada, não há nada melhor.

8. Castlevania: Lords of Shadow [Uma ousada reinterpretação em 3D do mito de Drácula]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Géneros Hideo Kojima, José Luís Vaello – géneros: jogo de ação e aventura, jogo de luta, jogo de tiro na terceira pessoa, aventura Plataformas Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3 Ano de lançamento 2010 Criadores MercurySteam, Konami Duração média do jogo 15-20 horas

Jogas na pele de Gabriel Belmont, à procura de uma forma de trazer de volta a tua mulher falecida. A jogabilidade de Castlevania: Lords of Shadow é semelhante à de um RPG de ação do tipo «hack-and-slash», com secções de escalada e lutas contra chefes gigantes. No combate, usas um chicote em cadeia que balanças com combos.

Vais desbloquear novos movimentos à medida que avanças. O jogo decorre em florestas, castelos e montanhas, em vez de se passar num único local. Patrick Stewart narra a história entre os capítulos. Este jogo reinicia toda a linha temporal de Castlevania com uma história diferente. Oferece uma reintrodução dramática e emotiva para os jogadores modernos, recorrendo a uma narrativa cinematográfica, batalhas épicas contra chefes e um combate profundo baseado em combos.

Por que é que o escolhemos O «Senhores das Sombras»» trouxe com sucesso o «Castlevania» para o 3D com uma história de origem cativante e um combate gratificante, apesar de parecer diferente dos jogos clássicos da série.

O meu veredicto: Este jogo funciona melhor se o encarares como um jogo de ação independente, em vez de um título tradicional da série Castlevania. A história comovente e as batalhas épicas contra os chefes compensam o afastamento das normas da série.

O que dizem os jogadores?

TrustfulLoki1138 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Sim, são jogos divertidos. Todos têm alguns problemas, mas são fantásticos. Muita gente queixa-se porque é uma releitura da história, mas não deixes que os pessimistas te influenciem.

9. Castlevania (Original) [O jogo que definiu o género de ação, plataformas e terror]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Género Jogo de ação e plataformas Plataformas NES, Switch, PS4, Xbox One, PC (através da Anniversary Collection) Ano de lançamento 1986 Criadores Konami Duração média 2 a 4 horas

Controlas o Simon Belmont enquanto ele entra no castelo do Drácula com apenas um chicote. O Castlevania (Original) percorre seis fases repletas de monstros saídos de filmes de terror. Lutas contra o Frankenstein, a Morte e o próprio Drácula.

Sendo o primeiro jogo da série, tens de lidar com algumas características que acabaram por ser melhoradas. Por exemplo, a tua personagem anda devagar e não consegue mudar de direção a meio de um salto. Isto torna as fases de plataforma um pouco complicadas.

Recolhes armas secundárias das velas: machados de arremesso, água benta e cruzes-bumerangue. Cada chefe segue padrões de ataque que tens de memorizar. Este jogo retro parece um pouco rígido em comparação com os títulos modernos.

Por que é que o escolhemos O Castlevania original lançou as bases para toda a franquia. Estabeleceu a atmosfera gótica, as plataformas precisas e as batalhas contra chefes baseadas em padrões que viriam a definir os jogos de ação e terror durante décadas.

O meu veredicto: O Castlevania original parece um pouco rígido e exigente para os padrões modernos, mas vale a pena jogá-lo para ver onde tudo começou. A dinâmica de jogo principal continua a ser satisfatória assim que te adaptares à mobilidade limitada.

O que dizem os jogadores?

sonicdv ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 O Castlevania 1 era incrível para a época. A dificuldade é quase perfeita

10. Castlevania: Curse of Darkness [Uma joia 3D subestimada com profundidade de RPG]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Géneros Jogo de ação e aventura, hack and slash, RPG de ação Plataformas PlayStation 2, Xbox Ano de lançamento 2005 Criadores Konami Tempo médio de jogo 12-15 horas

Jogas na pele de Hector, um antigo aliado do Drácula que quer vingança. O Castlevania: A Maldição das Trevas permite-te criar armas e armaduras a partir dos materiais que encontrares. Também podes invocar criaturas chamadas «Demónios Inocentes» que lutam ao teu lado.

Cada demónio dá-te habilidades diferentes. Uma fada cura-te, enquanto um guerreiro ataca os inimigos. O combate parece mais lento do que nos jogos modernos, mas os combos ficam espetaculares quando os consegues acertar.

Algumas áreas repetem demasiado as texturas e os layouts, e a câmara, por vezes, torna as lutas mais difíceis do que deviam ser. Mas, no geral, é um dos melhores jogos da série Castlevania que há por aí.

Porque é que o escolhemos A Maldição das Trevas passa um pouco despercebido em comparação com o Lords of Shadow, mas oferece a jogabilidade mais centrada em RPG de qualquer título 3D da série Castlevania, graças aos seus sistemas de criação de itens e de companheiros.

O meu veredicto: se conseguires tolerar um design de níveis um pouco repetitivo e gráficos um pouco antiquados, o Maldição das Trevas recompensa-te com sistemas de progressão satisfatórios e criaturas companheiras que tornam a exploração menos solitária.

O que dizem os jogadores?

cvplottwist ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 É um bom jogo, um dos melhores jogos em 3D

11. Castlevania Grimoire of Souls [Um renascimento moderno para dispositivos móveis com um elenco clássico]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Géneros Jogo de plataformas, jogo de luta, RPG, jogo de aventura, jogo de tiro Plataformas Sistemas operativos iOS, Android e Mac Ano de lançamento 2019 Criadores Konami Tempo médio de jogo 2-3 horas

O Castlevania: Grimoire of Souls é um jogo para telemóvel que reúne heróis de toda a série. Podes jogar na pele do Alucard, do Simon Belmont, da Charlotte e de outros. O jogo usa níveis de história em deslocamento lateral, divididos em fases curtas para telemóveis. A história gira em torno de um livro mágico que puxa personagens de diferentes linhas temporais.

Tocas e deslizas para atacar e esquivar-te. Cada personagem joga de forma diferente, com armas e magia únicas. Recolhes equipamento através de um sistema de gacha que, por vezes, parece um pouco repetitivo. As lutas contra os chefes são semelhantes às clássicas dos jogos mais antigos.

Por que é que o escolhemos O Grimoire das Almas dá nova vida ao Castlevania nos telemóveis, com vários heróis jogáveis de toda a série e melhorias de equipamento ao estilo gacha, concebido para fãs nostálgicos que estão sempre em movimento.

O meu veredicto: O Grimoire das Almas funciona bem para sessões rápidas quando não podes jogar numa consola. Os elementos de gacha podem frustrar-te, mas a variedade de personagens mantém o combate interessante.

O que dizem os jogadores?

Melancholic84 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Diverti-me imenso com este jogo. A princípio, não me disse grande coisa, para ser sincero, mas, passado algum tempo, o jogo vai conquistando-te e torna-se muito divertido.

12. Castlevania: Circle of the Moon [O jogo para GBA que redefiniu a série Castlevania portátil]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Géneros Jogo de plataformas, jogo de luta, jogo de ação e aventura, RPG de ação Plataformas Game Boy Advance, Wii U Ano de lançamento 2001 Criadores Konami Tempo médio de jogo 8-12 horas

Em Castlevania: Circle of the Moon, jogas na pele de Nathan Graves , que fica preso no castelo do Drácula depois de um terramoto. O Dual Set-Up System (DSS) permite-te combinar cartas para criar efeitos mágicos. Recolhes cartas ao derrotares inimigos. Ao combinares cartas diferentes, podes criar mais de 100 combinações de feitiços.

Podes enfrentar ataques com chicotes de fogo ou criaturas invocadas. O jogo tem um aspeto sombrio nos ecrãs originais jogar no Game Boy Advance, mas joga-se melhor em ecrãs retroiluminados. O combate parece mais difícil do que noutros jogos da série Castlevania para GBA que constam da lista. O castelo está interligado de forma a recompensar a exploração e o regresso aos locais já visitados.

Por que é que escolhemos isto O «Círculo da Lua» deu início à era «Castlevania» na GBA com gráficos impressionantes e o inovador sistema DSS, que acrescentou profundidade estratégica ao combate e à exploração.

O meu veredicto: Enquanto o Ária da Tristeza aperfeiçoou a fórmula para consolas portáteis, o Círculo da Lua merece crédito por ter conseguido adaptar com sucesso a jogabilidade Metroidvania às consolas portáteis com o seu próprio sistema mágico único.

O que dizem os jogadores?

SubstantialWelcome22 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Fiquei mesmo surpreendido com o jogo e posso dizer que gostei

13. Castlevania: Harmony of Dissonance [Gráficos vibrantes e exploração fluida na GBA]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Géneros Jogo de ação e aventura, RPG de ação Plataformas Game Boy Advance, Wii U Ano de lançamento 2002 Criadores Konami Tempo médio de jogo 6-8 horas

Controlas o Juste Belmont, à procura do seu amigo num castelo com duas dimensões sobrepostas. Podes alternar entre estas dimensões para aceder a diferentes áreas em Castlevania: Harmony of Dissonance.

Quando joguei pela primeira vez, as cores chamaram-me logo a atenção. Era brilhante, ousado e cheio de vida, em comparação com o tom sombrio habitual de Castlevania. Também parece mais rápido, com controlos mais fluidos e um sistema de mapas claro que te ajuda a explorar sem te perderes.

Gostei do facto de o castelo ter duas versões que se sobrepõem, o que me deixou sempre a tentar adivinhar para onde ir a seguir. É mais fácil do que alguns outros jogos da série, mas é isso que o torna ideal para jogadores que ainda não conhecem a série. Há quem não goste da banda sonora comprimida, mas eu achei-a cativante.

Porque é que o escolhemos A Harmonia da Dissonância deu prioridade a movimentos fluidos e gráficos coloridos, criando o Castlevania para GBA mais acessível para jogadores que querem explorar sem uma dificuldade excessiva.

O meu veredicto: Este jogo deu prioridade à velocidade e à acessibilidade em detrimento do desafio, tornando-o o ponto de entrada mais fácil para os «Castlevania» da GBA. Os visuais coloridos e os movimentos fluidos fazem com que a exploração pareça menos opressiva do que nos jogos mais sombrios da série.

O que dizem os jogadores?

NerevarineKing ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Eu não diria de todo que é medíocre. É um jogo mesmo bom, com movimentos melhores do que o CotM.

14. Castlevania III: Dracula's Curse [Um épico de 8 bits que definiu o padrão narrativo da série]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Géneros Jogo de plataformas, jogo de aventura Plataformas Nintendo Entertainment System, Wii, Wii U, Nintendo 3DS não sei Ano de lançamento 1989 Criadores Konami, Ultra Games Tempo médio de jogo 5-8 horas

Jogas na pele de Trevor Belmont, um antepassado do Simon. O Castlevania III: A Maldição do Drácula permite-te escolher diferentes percursos pelas fases. Recrutas três parceiros: o Grant , que trepa às paredes, a Sypha , que lança feitiços, e o Alucard , que dispara bolas de fogo. Só podes usar um parceiro de cada vez.

Cada personagem muda a forma como abordas os níveis. O Grant facilita as partes de plataformas, enquanto a magia da Sypha destrói grupos de inimigos. A dificuldade é brutal, com inimigos que te atiram para dentro de fossos. É fácil perceber porque é que muitos jogadores o consideram um dos melhores jogos da série Castlevania.

Por que é que o escolhemos O Dracula's Curse expandiu o que o Castlevania da NES poderia ser, com várias personagens e percursos ramificados. Isto estabeleceu padrões narrativos que viriam a influenciar toda a série.

O meu veredicto: Este ambicioso jogo para a NES aumentou a vontade de voltar a jogar graças à sua estrutura ramificada e ao sistema de parceiros. A dificuldade parece brutal para os padrões atuais, mas a variedade de percursos e personagens mantém o jogo interessante.

O que dizem os jogadores?

K-MartX ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 É o meu jogo favorito de sempre. É difícil e tem a sua quota-parte de mortes injustas típicas da NES, mas, no geral, é muito justo. Os vários percursos e as várias personagens aumentam a rejogabilidade.

15. Castlevania II: Belmont's Revenge [O Game Boy Classic que aperfeiçoou a fórmula dos jogos portáteis]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Géneros Jogo de plataformas, jogo de ação e aventura Plataformas Game Boy, Game Boy Color Ano de lançamento 1991 Criadores Konami Tempo médio de jogo 2 horas

Jogas na pele de Christopher Belmont, que tenta salvar o seu filho do Drácula. Quando joguei o Castlevania II: A Vingança de Belmont, reparei logo como era muito mais fluido em comparação com o primeiro Castlevania para Game Boy. Corrige os problemas do A Aventura de Castlevania. A mecânica do chicote está mais precisa e o design dos níveis é mais criativo. Cada área tem o seu próprio tema e música que se encaixam na perfeição no ambiente.

O jogo também te deixa escolher a ordem dos primeiros níveis, o que lhe dá mais liberdade do que a maioria dos jogos de plataformas antigos. É curto, mas é divertido de jogar de novo e é ótimo para quem quer ação rápida. Para um jogo de consola portátil do início dos anos 90, continua a ser um dos melhores jogos de Castlevania para os fãs do clássico.

Por que é que o escolhemos O «Belmont's Revenge» aperfeiçoou a fórmula dos «Castlevania» para Game Boy com controlos refinados e uma progressão não linear. Proporcionou a melhor experiência portátil do início dos anos 90, antes de a era do GBA ter revolucionado os jogos portáteis.

O meu veredicto: Belmont's Revenge é o melhor dos Castlevania para Game Boy, com controlos refinados e música memorável. É curto, mas satisfatório para sessões rápidas de jogos retro.

O que dizem os jogadores?

epicgordan ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Não há mesmo nada em que este jogo seja pior do que o Castlevania Adventure, e é sem dúvida um jogo imperdível para a Game Boy, se conseguires arranjar um.

16. Castlevania: Lords of Shadow 2 [Uma sequela sombria e ambiciosa com sistemas de combate mais profundos]

A nossa pontuação 8 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Géneros Jogo de ação e aventura, aventura Plataformas Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3 Ano de lançamento 2014 Criadores Mercury Steam, Konami Tempo médio de jogo 18-22 horas

Jogas na pele de Gabriel, agora totalmente transformado em Drácula. Castlevania: Lords of Shadow 2 alterna entre os tempos modernos e flashbacks no castelo. Lutas com três armas: o chicote das sombras, a espada do vazio e as garras do caos.

Quando joguei o Lords of Shadow 2, gostei do facto de me dar o controlo do próprio Drácula. A história parece mais sombria e mais pessoal, e o mundo é muito maior do que no primeiro jogo. O combate também parece mais rico, permitindo-me alternar entre armas poderosas em tempo real, em vez de depender apenas de um estilo.

Há partes em que o ritmo abranda, mas as lutas contra os chefes e os momentos da história compensam isso. Ver a luta do Drácula entre o poder e o arrependimento dá ao jogo mais emoção do que eu esperava.

Por que é que o escolhemos O Lords of Shadow 2 reinterpretou o Drácula de forma ousada como um protagonista trágico e oferece a narrativa mais ambiciosa e a maior profundidade de jogabilidade de qualquer Castlevania em 3D , apesar do seu cenário moderno e controverso.

O meu veredicto: esta sequela melhora o combate, mas tropeça em problemas de ritmo e em segmentos de furtividade forçados. Se gostaste do primeiro jogo e queres ver a transformação completa do Gabriel em Drácula, o combate melhorado faz com que valha a pena.

O que dizem os jogadores?

Wolf873 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 O LoS 2 é, sem dúvida, um jogo fantástico, mas tem as suas falhas.

17. Castlevania Dominus Collection [A trilogia definitiva para a DS, perfeitamente renascida para plataformas modernas]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Géneros Jogo de plataformas, RPG, jogo de aventura, jogo de luta Plataformas PlayStation 5, Nintendo Switch, Microsoft Windows, Xbox Series X e Series S Ano de lançamento 2024 Criadores Konami Tempo médio de jogo 30-45 horas

A Castlevania Dominus Collection reúne três jogos JRPG da Nintendo: Dawn of Sorrow, Retrato de uma Ruína e Ordem da Ecclesia. Podes alterar o layout do ecrã, rebobinar a jogabilidade e guardar em qualquer momento, o que torna a experiência mais fluida.

Tens acesso a uma galeria de arte completa e a um leitor de banda sonora. O Dawn of Sorrow dá continuidade à história do Soma, que começou no Aria of Sorrow. Um Retrato da Ruína permite-te alternar entre duas personagens. O Ordem da Ecclesia oferece o desafio mais difícil dos três.

Por que é que o escolhemos? A Dominus Collection torna finalmente três excelentes jogos para a DS acessíveis em plataformas modernas, com funcionalidades bem pensadas, como layouts personalizáveis e traduções melhoradas que aperfeiçoam a experiência original.

O meu veredicto: esta coleção é uma das melhores compras de Castlevania que podes fazer hoje em dia. Três jogos completos do género Metroidvania com comodidades modernas e sem compromissos; todos os fãs deviam ter isto.

O que dizem os jogadores?

erkhyllo ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.5 Todos os jogos são fantásticos. Estão lá alguns dos melhores jogos da série Castlevania, pelo menos se estivermos a falar dos do género metroidvania.

18. Dead Cells: Return to Castlevania [Uma homenagem moderna que revive o espírito do Castelo do Drácula]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Géneros Ação-plataformas, roguelite Plataformas Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, iOS, Android Ano de lançamento 2023 Criadores Motion Twin & Evil Empire, Motion Twin Duração média do jogo 15-25 horas

O DLC «Dead Cells: Regresso a Castlevania» traz novos conteúdos inspirados em Castlevania. Vais explorar três novos biomas baseados em áreas clássicas do castelo. O jogo inclui armas da série, como o chicote «Vampire Killer», água benta e machados de arremesso. Vais enfrentar chefes da história de Castlevania. A banda sonora apresenta remisturas de faixas clássicas dos jogos originais.

A combinação entre a jogabilidade roguelite e o design gótico funciona melhor do que eu esperava. Consegue misturar os dois mundos de uma forma que respeita ambos. Muitos jogadores concordam que é um dos melhores jogos da série Castlevania lançados nos últimos tempos, apesar de, tecnicamente, ser um crossover.

Por que é que escolhemos isto O «Return to Castlevania» prova que os princípios de design da franquia se adaptam na perfeição aos formatos roguelite modernos. Oferece a melhor experiência contemporânea de Castlevania com armas, música e chefes autênticos, reimaginados através do combate acelerado do «Dead Cells».

O meu veredicto: Este crossover prova que os princípios de design de Castlevania funcionam na perfeição em formatos roguelite. Se adoras o Dead Cells ou queres ver Castlevania reinventado através do design de jogos moderno, este DLC oferece tanto um presente para os fãs como uma jogabilidade excelente.

O que dizem os jogadores?

GhoulHunter9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 As armas são mesmo fixes e divertidas, as novas áreas são mesmo fixes e a música é absolutamente incrível.

19. Castlevania Requiem: Sinfonia da Noite e Rondo of Blood [Duas aventuras icónicas, perfeitamente preservadas para as consolas modernas]

A nossa pontuação 9 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Géneros Jogo de plataformas, jogo de aventura, jogo de luta, jogo de RPG Plataformas PlayStation 4 Ano de lançamento 2018 Criadores Konami Tempo médio de jogo 15-20 horas

Castlevania Requiem: Sinfonia da Noite e Rondo of Blood é um exclusivo da PlayStation que reúne dois dos melhores jogos da série Castlevania: Sinfonia da Noite e Rondo of Blood. Antes deste lançamento, era difícil para os jogadores ocidentais jogarem o Rondo of Blood.

Esta versão permite-te guardar em qualquer lugar, em vez de teres de depender das salas de gravação. A coleção inclui filtros visuais, caso queiras linhas de varredura ou suavização.

O pacote também inclui a Maria como personagem jogável no Sinfonia da Noite. Ela joga de forma completamente diferente do Alucard , com movimentos mais rápidos e ataques com animais.

Porque é que o escolhemos? O Requiem reúne os dois jogos mais importantes da série Castlevania com funcionalidades modernas bem pensadas; perfeito para quem tem uma PlayStation e quer viver o auge da série.

O meu veredicto: Se tens uma PlayStation e queres a melhor experiência possível de Castlevania, esta coleção oferece dois jogos fenomenais com melhorias perfeitas que facilitam a jogabilidade.

O que dizem os jogadores?

Neidron ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 5.0 Não há problema, está super barato na promoção e continua a valer a pena. É a versão mais fácil de arranjar das duas (legalmente) e tem alguns extras bem fixes, como o modo Maria ou aquele bug hilariante que te deixa passar a morte com facilidade.

20. Castlevania Requiem + Dead Cells: Pacote «Return to Castlevania» [A melhor forma de desfrutar do Castlevania antigo e do novo ao mesmo tempo]

A nossa pontuação 8.5 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ Géneros Jogo de ação, jogo de aventura, roguelite de ação Plataformas PlayStation 4, PlayStation 5 Ano de lançamento 2023 Criadores Konami, Motion Twin, Evil Empire Tempo médio de jogo 40-60 horas

O pacote «Castlevania Requiem + Dead Cells: Return to Castlevania» junta o «Castlevania Requiem» ao DLC «Dead Cells: Regresso a Castlevania». Tens a jogabilidade clássica de plataformas do «Rondo of Blood»», a exploração ao estilo Metroidvania do «Sinfonia da Noite»» e a ação moderna do tipo roguelite do «Dead Cells».

Este pacote mostra como o Castlevania influenciou o design de jogos ao longo de décadas. É também uma excelente opção em termos de custo-benefício, já que abrange tanto o lado tradicional como o moderno da franquia. Podes começar pelo conteúdo acessível do Dead Cells antes de passares para os jogos mais antigos. O pacote custa menos do que comprar ambas as partes separadamente.

Por que é que o escolhemos Este pacote oferece aos proprietários de PlayStation a experiência completa de Castlevania, desde os jogos de plataforma clássicos até à exploração ao estilo Metroidvania e à ação roguelite moderna.

O meu veredicto: se queres perceber porque é que o Castlevania é importante para a história dos videojogos enquanto desfrutas tanto das interpretações clássicas como das modernas, este pacote tem tudo o que precisas.

O que dizem os jogadores?

YourAverageDrawer ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 4.0 Como alguém que já derrotou o Drácula, é um chefe divertido em que só tens de te lembrar de como são os padrões de ataque na primeira fase; a segunda fase também não é muito difícil, para ser sincero, na minha opinião

O meu veredicto geral sobre os melhores jogos de Castlevania

Os melhores jogos de Castlevania têm algo para todos os tipos de jogadores, desde os fãs do estilo retro até aos fãs de ação moderna.

Qual é o melhor ponto de partida para os jogos Castlevania hoje em dia?

Para quem ainda não conhece → Castlevania Dominus Collection – Três jogos Metroidvania completos para a DS, com comodidades modernas e funcionalidades que facilitam a vida, tornando a exploração mais acessível sem tirar o desafio.

→ – Três jogos Metroidvania completos para a DS, com comodidades modernas e funcionalidades que facilitam a vida, tornando a exploração mais acessível sem tirar o desafio. Para os fãs de Metroidvania → Castlevania: Sinfonia da Noite – O jogo que criou o género continua a ser a experiência de exploração mais gratificante num RPG de ação, com o seu enorme castelo interligado e uma progressão satisfatória.

– O jogo que criou o género continua a ser a experiência de exploração mais gratificante num RPG de ação, com o seu enorme castelo interligado e uma progressão satisfatória. Para os fãs de jogos de plataformas clássicos → Super Castlevania IV – Os controlos precisos do chicote e o design atmosférico de 16 bits deste jogo explicam porque é que a série se tornou lendária antes de mudar para uma jogabilidade focada na exploração.

– Os controlos precisos do chicote e o design atmosférico de 16 bits deste jogo explicam porque é que a série se tornou lendária antes de mudar para uma jogabilidade focada na exploração. Para jogadores que se preocupam com o orçamento → Coleção de Aniversário do Castlevania – Recebes oito jogos clássicos, desde a NES até à Genesis, por um preço acessível.

– Recebes oito jogos clássicos, desde a NES até à Genesis, por um preço acessível. Para os fãs de jogos de ação → Dead Cells: De volta a Castlevania – As mecânicas modernas de roguelite, combinadas com as armas, a música e os chefes autênticos de Castlevania, criam a melhor versão contemporânea da franquia.

Perguntas frequentes